10 giải pháp thay thế Mandolin AI tốt nhất cho [năm]

Mandolin AI là nền tảng tự động hóa y tế được thiết kế riêng cho các nhà cung cấp thuốc chuyên khoa. Nền tảng này sử dụng các tác nhân AI để xử lý các công việc hành chính phức tạp liên quan đến việc cung cấp thuốc cho bệnh nhân, bao gồm tiếp nhận đơn giới thiệu, kiểm tra quyền lợi bảo hiểm, phê duyệt trước và quy trình thanh toán.

Nói một cách đơn giản, nó hoạt động như một nhóm hậu cần kỹ thuật số, hoàn thành các thủ tục giấy tờ và phối hợp cần thiết trước khi bệnh nhân có thể nhận được các liệu pháp chuyên sâu.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm các tác nhân AI có khả năng tự động hóa quy trình làm việc ngoài lĩnh vực y tế chuyên sâu—như các hoạt động liên bộ phận, quy trình làm việc đa mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hoặc tự động hóa kinh doanh tổng thể—bạn có thể muốn khám phá các giải pháp thay thế cho Mandolin AI.

Hãy cùng xem qua một số lựa chọn tốt nhất.

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi lựa chọn các giải pháp thay thế cho Mandolin AI?

Mandolin chủ yếu được sử dụng bởi các trung tâm truyền dịch, nhà thuốc chuyên khoa và hệ thống y tế quản lý các liệu pháp có chi phí cao và phức tạp như liệu pháp sinh học, liệu pháp gen và các liệu pháp truyền dịch.

Các tổ chức này phải đối mặt với hàng tuần giấy tờ thủ công, kiểm tra bảo hiểm và quy trình hoàn trả trước khi bệnh nhân có thể bắt đầu điều trị.

Khi đánh giá các giải pháp thay thế, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tự động hóa đơn thuần mà còn bao gồm việc thực thi tác vụ trên toàn bộ hệ thống kinh doanh của bạn.

Dưới đây là những yếu tố bạn nên xem xét khi lựa chọn các giải pháp thay thế cho Mandolin AI và các nền tảng quản lý tác nhân hiện đại:

Xác nhận rằng các tác nhân có thể thực hiện các hành động hệ thống thực tế: Chọn một nền tảng cho phép các tác nhân gọi API, cập nhật bản ghi và kích hoạt quy trình làm việc thay vì chỉ hoạt động như các lớp suy luận.

Xem xét cách logic thực thi được định nghĩa và áp dụng: Đảm bảo bạn có thể kiểm soát thứ tự công việc, phân nhánh điều kiện và phối hợp tác nhân để tránh kết quả không nhất quán.

Kiểm tra cách các tác nhân truy cập vào các hệ thống và dữ liệu bên ngoài: Lựa chọn một nền tảng tích hợp trực tiếp với hệ thống vận hành của bạn để cho phép các tác nhân hoạt động trên dữ liệu kinh doanh thời gian thực.

Kiểm tra cách quyền truy cập và các biện pháp bảo vệ được áp dụng: Đảm bảo bạn có thể hạn chế quyền truy cập của các tác nhân và ngăn chặn các hành động không mong muốn trên các hệ thống nhạy cảm.

Đánh giá khả năng quan sát và gỡ lỗi: Đảm bảo bạn có thể kiểm tra quyết định của các tác nhân, theo dõi đường dẫn thực thi và chẩn đoán sự cố khi quy trình làm việc gặp trục trặc.

Kiểm tra xem nền tảng có duy trì trạng thái quy trình làm việc hay không: Tìm kiếm bộ nhớ lưu trữ hoặc đang theo dõi trạng thái để các tác nhân có thể tiếp tục thực thi mà không cần khởi động lại công việc hoặc mất tiến độ tiến độ.

👀 Bạn có biết? Theo một cuộc khảo sát của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, 78% bác sĩ cho biết việc trì hoãn phê duyệt trước khiến bệnh nhân từ bỏ điều trị hoàn toàn. Khi quá trình phê duyệt kéo dài hàng tuần, nhiều bệnh nhân đơn giản là từ bỏ trước khi liệu pháp thậm chí bắt đầu. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế đang chuyển sang sử dụng các đại lý AI và nền tảng tự động hóa để đẩy nhanh quá trình này. Các công cụ như Mandolin được thiết kế để giảm thiểu rào cản hành chính trong các quy trình tiếp nhận, xác minh bảo hiểm và thanh toán.

📚 Xem thêm: Công cụ AI đang thay đổi kinh doanh và nâng cao năng suất

Các giải pháp thay thế Mandolin AI hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan về các giải pháp thay thế Mandolin AI tốt nhất và những gì mỗi giải pháp cung cấp.

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Các tác nhân AI được tích hợp vào các công việc và quy trình làm việc, trí tuệ không gian làm việc theo ngữ cảnh, tự động hóa quy trình làm việc, tích hợp giữa các công cụ vận hành. Các nhóm sản phẩm, kỹ thuật và vận hành tích hợp AI vào quy trình thực thi. Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. CrewAI Quản lý tác nhân dựa trên vai trò, bộ nhớ chia sẻ cho tác nhân, phối hợp quy trình làm việc, tích hợp công cụ, giao diện Python và giao diện trực quan. Các nhóm kỹ thuật và tự động hóa đang phát triển các hệ thống đa tác nhân có cấu trúc. Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $25/tháng AutoGen Quản lý tác nhân dựa trên mã nguồn, khung giao tiếp tác nhân, công cụ quan sát, phối hợp đa tác nhân. Các nhóm kỹ thuật và nghiên cứu đang phát triển logic điều phối đại lý tùy chỉnh. Nguồn mở Các tác nhân GPT-4o Các tác nhân được trang bị công cụ, suy luận đa phương thức, gọi hàm, tích hợp SDK, hỗ trợ tự động hóa quy trình làm việc. Các nhóm sản phẩm, kỹ thuật và nền tảng triển khai các tác nhân AI vào ứng dụng. Giá cả tùy chỉnh Zapier Agents Tự động hóa quy trình làm việc dựa trên AI, tạo đại lý bằng ngôn ngữ tự nhiên, hơn 8.000 tích hợp, kiểm soát phiên bản tự động hóa. Các nhóm vận hành kinh doanh, tiếp thị và RevOps tự động hóa quy trình làm việc xuyên ứng dụng. Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $50/tháng n8n Agents Trình tạo quy trình làm việc trực quan, bộ nhớ cho các tác nhân, phần mở rộng tích hợp, công cụ gỡ lỗi, hỗ trợ tự lưu trữ. Các nhóm vận hành kỹ thuật và tự động hóa quản lý các quy trình làm việc nội bộ phức tạp. Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $28,40/tháng Relevance AI Tạo đại lý mà không cần mã, triển khai đại lý trên các hệ thống kinh doanh, theo dõi metadata, tự động hóa quy trình làm việc. Các nhóm GTM, bán hàng và vận hành triển khai các tác nhân tự động mà không cần đến kỹ thuật phức tạp. Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $29/tháng LangGraph Quản lý quy trình làm việc có trạng thái, kiểm soát thực thi, bộ nhớ bền vững, giám sát thời gian thực. Các nhóm kỹ thuật đang phát triển các quy trình làm việc của đại lý có thời gian chạy dài và trạng thái. Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $39/người dùng/tháng LlamaIndex Agents Chỉ mục dữ liệu, quy trình làm việc của đại lý được tăng cường bằng việc truy xuất dữ liệu, quản lý bộ nhớ và trạng thái, bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) cho nhà phát triển. Các nhóm kỹ thuật và dữ liệu đang phát triển các tác nhân hoạt động trên các cơ sở kiến thức lớn. Miễn phí; Kế hoạch trả phí từ $50/tháng Vertex AI Agent Builder Hạ tầng quản lý đại lý, truy cập và quản lý mô hình, tích hợp doanh nghiệp, công cụ triển khai. Các nhóm kỹ thuật doanh nghiệp và nền tảng triển khai các tác nhân ở quy mô sản xuất. Giá cả tùy chỉnh

Các giải pháp thay thế Mandolin AI tốt nhất

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Dưới đây là các giải pháp thay thế Mandolin AI tốt nhất cho các trường hợp sử dụng, quy trình làm việc và yêu cầu vận hành khác nhau:

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc tích hợp các tác nhân AI vào quá trình thực thi công việc và phối hợp quy trình làm việc)

Thử dùng ClickUp Super Agents miễn phí Với ClickUp Super Agents, bạn có thể quản lý toàn bộ quy trình làm việc, không chỉ các tác vụ riêng lẻ, giúp dự án của bạn tiếp tục tiến triển ngay cả khi không có ai theo dõi.

Hầu hết các giải pháp thay thế Mandolin tập trung vào việc xây dựng hoặc triển khai các tác nhân bên ngoài môi trường công việc hàng ngày. Chúng hoạt động như các lớp tự động hóa độc lập, khung phát triển cho nhà phát triển hoặc công cụ tích hợp.

ClickUp, mặt khác, hoạt động như một Không gian Làm việc AI tích hợp. Nó tích hợp AI trực tiếp vào các công việc, tài liệu, cuộc hội thoại, bảng điều khiển và quy trình làm việc của bạn. Thay vì quản lý các tác nhân riêng biệt với quá trình thực thi, bạn có thể triển khai chúng ngay tại nơi công việc đã tồn tại.

Dưới đây là các tính năng chính khiến nó trở thành một lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho Mandolin AI:

🧠 ClickUp Brain: Trí tuệ nhân tạo (AI) nhận thức ngữ cảnh, hỗ trợ thực thi thực tế.

ClickUp Brain hiểu và ghi nhớ dữ liệu không gian làm việc để cung cấp cho bạn những thông tin có ngữ cảnh.

Hầu hết các tác nhân AI thất bại vì thiếu bối cảnh hoạt động thời gian thực. Nhiều nền tảng quản lý tác nhân yêu cầu bạn phải nhập thông tin thủ công vào các lời nhắc, kho lưu trữ bộ nhớ hoặc cơ sở kiến thức bên ngoài trước khi các tác nhân có thể hoạt động đáng tin cậy.

ClickUp Brain tích hợp Trí tuệ nhân tạo bối cảnh trực tiếp vào không gian làm việc của bạn. Nó hiểu cách các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu và cuộc hội thoại chat của bạn kết nối giữa các dự án và nhóm, cung cấp cho nhân viên truy cập vào bối cảnh hoạt động thời gian thực.

Đây là AI có thể tự động tham chiếu các bản cập nhật mới nhất, thay đổi quyền sở hữu, phụ thuộc và tài liệu.

Bạn cũng có thể truy vấn không gian làm việc của mình ngay lập tức. Hỏi các câu hỏi như “Điều gì đã thay đổi trong kế hoạch ra mắt quý 2 trong tuần này?” hoặc “Tổng hợp tất cả phản hồi về quá trình onboarding từ tháng trước”, và Brain sẽ tìm kiếm câu trả lời từ môi trường làm việc thực tế của bạn.

Nhận câu trả lời nhanh chóng, thời gian thực cho các truy vấn liên quan đến không gian làm việc bằng ClickUp Brain.

✏️ Ghi chú: Với bộ nhớ tích hợp và khả năng nhận thức ngữ cảnh, bạn không cần duy trì các hệ thống kiến thức riêng biệt hoặc cấu trúc ngữ cảnh thủ công cho các tác nhân. Trí tuệ đã được tích hợp sẵn trong các quy trình làm việc của ClickUp Brain AI, nơi các quyết định và thực thi diễn ra.

🤖 ClickUp AI Super Agents: Triển khai các đại lý AI doanh nghiệp trong các quy trình làm việc thực tế.

Các Super Agents của ClickUp là các trợ lý AI tự động, hoạt động trong không gian làm việc, theo dõi các thay đổi trong không gian làm việc của bạn và thực hiện các hành động thay mặt người dùng dựa trên quy tắc, mẫu dữ liệu và bối cảnh.

Trong khi Brain giỏi trong việc trả lời câu hỏi và tạo ra thông tin chi tiết, Super Agents thực hiện hành động khi các điều kiện được đáp ứng.

Ví dụ, một Super Agent có thể:

Phát hiện các công việc quá hạn và chủ động tái phân công hoặc thông báo cho chủ sở hữu.

Theo dõi tiến độ dự án và tạo báo cáo trạng thái.

Kích hoạt các công việc theo dõi khi các công việc phụ thuộc hoàn thành.

Tổng hợp các buổi đánh giá sprint và phát hiện các thông tin rủi ro.

Kích hoạt Super Agents trong ClickUp để tự động hóa hoàn toàn các công việc/quy trình làm việc.

Điều đáng chú ý: Các AI Super Agents hoạt động trên bộ nhớ vô hạn và bối cảnh không gian làm việc. Chúng sử dụng bộ nhớ gần đây cho các sự kiện vừa xảy ra, bộ nhớ làm việc cho bối cảnh hoạt động và bộ nhớ dài hạn cho việc truy xuất thông tin.

Ngoài ra, với chính sách không lưu trữ dữ liệu, thông tin của bạn sẽ không bao giờ lưu lại ngoài không gian làm việc bảo mật của bạn.

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi AI, mang trí tuệ nhận thức ngữ cảnh ra khỏi trình duyệt và vào một ứng dụng chuyên dụng. Với nó, bạn có thể: Công việc với nhiều mô hình AI trong một nền tảng duy nhất: Chuyển đổi giữa Brain và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khác như Clause, GPT, Gemini, v.v., chỉ với một lần chạm.

Tìm kiếm nhanh chóng qua các tệp, công việc, tài liệu, v.v.: Sử dụng Sử dụng Tìm kiếm Doanh nghiệp để tìm kiếm tệp, công việc hoặc tài liệu trên toàn bộ không gian làm việc kỹ thuật số của bạn. Ví dụ, tìm kiếm “tài liệu nơi chúng ta đã thảo luận về thí nghiệm định giá B,” và Brain sẽ tìm thấy nó ngay lập tức.

Gõ nhanh gấp 400 lần bằng giọng nói: Dictate các lệnh, chỉ thị công việc, bình luận hoặc thậm chí các phản hồi trò chuyện nhanh với Dictate các lệnh, chỉ thị công việc, bình luận hoặc thậm chí các phản hồi trò chuyện nhanh với tính năng Talk to Text của ClickUp

⚙️ ClickUp Automations: Tự động hóa quy trình làm việc và quản lý tác nhân trên toàn bộ hệ thống của bạn.

Sau khi các agent được tạo ra, ClickUp tự động hóa giúp bạn triển khai và phối hợp chúng trong các quy trình làm việc. Thay vì hoạt động như các trợ lý độc lập, các agent có thể được kích hoạt động lực dựa trên các sự kiện vận hành thực tế trong không gian làm việc của bạn.

Cài đặt ClickUp tự động hóa để đảm bảo quy trình làm việc của bạn luôn đồng bộ mỗi khi có dữ liệu mới được nhập vào.

Bạn có thể xác định chính xác thời điểm một agent chạy, dữ liệu mà nó sử dụng và hành động mà nó thực hiện. Ví dụ:

Khi một công việc chuyển sang trạng thái Sẵn sàng cho QA, một agent có thể tạo các trường hợp kiểm thử, phân công người kiểm tra và cập nhật tài liệu.

Khi một giao dịch bị đình trệ, nhân viên bán hàng có thể kích hoạt các bước theo dõi và thông báo cho nhóm.

Khi có phản hồi mới được ghi lại, một agent có thể tóm tắt các thông tin quan trọng và cập nhật các công việc sản phẩm.

ClickUp kết hợp tự động hóa dựa trên quy tắc với điều phối do AI điều khiển, giúp bạn thiết kế các quy trình làm việc phức tạp nhiều bước mà không cần mã nguồn. Sử dụng các hướng dẫn bằng ngôn ngữ thông thường, bạn có thể tạo các trình kích hoạt, điều kiện và hành động tùy chỉnh để kích hoạt các tác nhân trên các dự án, nhóm và công cụ khác nhau.

⭐ Bonus: Cho phép các đại lý AI của bạn truy cập dữ liệu thời gian thực từ hơn 1000 công cụ bên ngoài thông qua các tích hợp gốc của ClickUp. Ví dụ: Một đại lý bán hàng có thể đọc thông tin khách hàng tiềm năng từ HubSpot, kiểm tra trạng thái yêu cầu kéo (PR) trên GitHub hoặc thu thập cảm xúc của khách hàng từ vé hỗ trợ Zendesk — tất cả mà không cần xuất CSV hoặc xây dựng API tùy chỉnh.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Hợp tác với các nhóm và các tác nhân AI trong thời gian thực thông qua trò chuyện bối cảnh, kết nối trực tiếp với các công việc, tài liệu và quy trình làm việc thông qua ClickUp Chat.

Với ClickUp Whiteboards , lập kế hoạch quy trình làm việc, vẽ bản đồ logic của các tác nhân và kích hoạt brainstorming thời gian thực với các bảng trắng trực quan kết nối ý tưởng trực tiếp với công việc và thực thi.

Tạo, lưu trữ và quản lý kiến thức với ClickUp Docs hợp tác, cho phép các đại lý tra cứu thông tin, cập nhật và tóm tắt tự động hóa.

Theo dõi hiệu suất, giám sát quy trình làm việc và phân tích dữ liệu xuyên suốt các dự án thông qua bảng điều khiển thời gian thực được cung cấp bởi dữ liệu thời gian thực từ không gian làm việc, sử dụng ClickUp Dashboards

Tập trung thực thi với các nhiệm vụ ClickUp tùy chỉnh, cho phép nhân viên và nhóm giao công việc, cập nhật trạng thái, tự động hóa các hành động và duy trì tiến độ dự án.

Giới hạn của ClickUp

Phạm vi lớn của tính năng có thể gây choáng ngợp cho người dùng mới.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.850+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người dùng G2 cho biết:

Tôi thực sự đánh giá cao sự đổi mới liên tục của ClickUp và cách nó tận dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo Super Agent rất mạnh mẽ và cho phép bạn cấu hình các công việc định kỳ một cách nhanh chóng.

Câu chuyện khách hàng: ClickUp X Bell Direct 😓 Vấn đề: “Công việc về công việc” đang gây ra khối lượng công việc và cản trở năng suất thực sự Đội ngũ vận hành của Bell Direct đang quá tải. Mỗi ngày, họ phải xử lý hơn 800 email của khách hàng, mỗi email đều yêu cầu đọc thủ công, phân loại, phân loại và chuyển đến người phù hợp. Tình trạng này gây áp lực lên hiệu quả làm việc, khả năng hiển thị và chất lượng dịch vụ của nhóm, mặc dù công ty vẫn đạt được kết quả tốt cho khách hàng. ✅ Giải pháp: Không gian Làm việc thống nhất + các tác nhân AI hoạt động như đồng đội Thay vì thêm một công cụ không kết nối vào hệ thống, Bell Direct đã chọn ClickUp làm trung tâm điều khiển chính. Họ đã hợp nhất mọi thứ từ công việc, tài liệu, quy trình đến kiến thức vào một không gian làm việc duy nhất, nơi AI có đầy đủ ngữ cảnh. Thay vì dựa vào các bot hoặc mẫu chung chung, họ đã triển khai một Super Agent mà họ gọi là “Delegator”. Đây là một đồng đội tự động được đào tạo để phân loại công việc đến: Nó đọc mọi email đến hộp thư đến chung.

Nó phân loại mức độ khẩn cấp, khách hàng và chủ đề bằng cách sử dụng các Trường Tùy chỉnh được hỗ trợ bởi AI.

Nó ưu tiên và định tuyến từng công việc đến đúng người trong thời gian thực. Nó thực hiện tất cả những việc cần làm mà không cần sự can thiệp thủ công từ các nhà điều hành con người. 😄 Tác động: Lợi ích vận hành có thể đo lường được Tăng 20% hiệu quả hoạt động, nghĩa là hoàn thành nhiều công việc hơn trong thời gian ngắn hơn với cùng nguồn lực.

Giải phóng sức chứa tương đương với 2 nhân viên toàn thời gian, nay có thể dành cho các công việc chiến lược có giá trị cao.

Hơn 800 email khách hàng hàng ngày được phân loại và xử lý theo thời gian thực. Siêu Đại lý hiện nay xử lý công việc theo cách con người làm, nhưng với tốc độ và quy mô của máy móc.

Nếu nhóm của bạn đang phải xử lý lượng lớn yêu cầu, phê duyệt hoặc phối hợp giữa các nhóm, Super Agents có thể được cấu hình để quản lý các quy trình làm việc đó một cách tự động và quy mô lớn. Để xem cách các nhóm thiết kế các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI trong ClickUp, hãy kết nối với nhóm của chúng tôi để khám phá xem một Super Agent có thể trông như thế nào đối với kinh doanh của bạn.

⭐ Bonus: Nếu bạn là người dùng ClickUp, đây là các công cụ AI của ClickUp giúp bạn tự động hóa công việc hàng ngày.

2. CrewAI (Phù hợp nhất cho việc phối hợp các tác nhân chuyên biệt có vai trò và mục tiêu được chia sẻ rõ ràng)

qua CrewAI

CrewAI là nền tảng đa tác nhân cho phép xây dựng, vận hành và duy trì một nhóm tác nhân AI.

Xác định vai trò, mục tiêu, bộ nhớ và cài đặt LLM cho từng agent, sau đó giao công việc với mô tả rõ ràng và kết quả mong đợi. Các agent có thể chia sẻ ngữ cảnh và đóng góp vào các công việc lớn hơn trong một nhóm.

Sử dụng CrewAI Studio, trình chỉnh sửa kéo và thả trực quan với trợ lý AI tích hợp, hoặc thực hiện công việc với các API dựa trên đối tượng và sự kiện để có quyền kiểm soát sâu hơn đối với hành vi quy trình làm việc, thứ tự thực thi và tích hợp hệ thống.

Nền tảng này cung cấp tích hợp đại lý với các công cụ như Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Gmail, Zendesk và Asana. Bạn cũng có thể áp dụng các quyền truy cập để giới hạn các công cụ hoặc nguồn dữ liệu mà mỗi đại lý có thể sử dụng.

Các tính năng nổi bật của CrewAI

Sử dụng một tác nhân lập kế hoạch chuyên dụng để tạo kế hoạch công việc có cấu trúc và phân phối trách nhiệm cho các tác nhân khác nhau trong một nhóm.

Kết hợp phạm vi rộng của các nguồn kiến thức, bao gồm tệp tin, trang web và cơ sở dữ liệu vector, để tối ưu hóa độ chính xác trong việc truy xuất thông tin.

Chế độ xem bảng điều khiển quản trị để theo dõi hoạt động của các tác nhân, mô hình sử dụng và hiệu suất trên các triển khai.

Giới hạn của CrewAI

Để cài đặt các hệ thống đại lý nâng cao trong CrewAI, bạn cần có kiến thức về Python, tích hợp API và các mẫu quản lý đại lý.

Giá cả của CrewAI

Miễn phí vĩnh viễn

Chuyên nghiệp: $25/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CrewAI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về CrewAI?

Phản hồi từ người dùng G2:

Điều tôi thích nhất ở crewAI là khả năng giúp tôi chuyển từ ý tưởng sang thực thi một cách nhanh chóng. Trong lĩnh vực công nghệ, luôn có quá nhiều việc cần làm mà thời gian lại không đủ, và crewAI giống như có thêm một đồng đội luôn sẵn sàng và không ngại làm những công việc lặp đi lặp lại hay nhàm chán. Tôi đặc biệt thích cách nó có thể phối hợp các công việc giữa các công cụ và quy trình làm việc khác nhau… nó không chỉ là một chatbot AI thông thường; nó giống như một đối tác vận hành. Giao diện người dùng (UI) rất đơn giản và không mất quá nhiều thời gian để làm quen với cách sử dụng.

3. AutoGen (Tốt nhất cho việc xây dựng quy trình làm việc đa tác nhân tùy chỉnh với quyền kiểm soát đầy đủ)

qua AutoGen

AutoGen của Microsoft là một trong những khung làm việc đại lý LLM mã nguồn mở linh hoạt nhất để xây dựng các hệ thống đa đại lý tùy chỉnh. Nó hỗ trợ bạn ở các giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển điều phối đại lý.

Ví dụ, bạn có thể mô tả cách các tác nhân nên kích hoạt các hành động, trao đổi ngữ cảnh và phối hợp các công việc trong các chuỗi tự động hóa hoặc quy trình nghiên cứu bằng cách sử dụng lớp lõi của AutoGen.

Nếu bạn muốn gán vai trò cho các tác nhân, kết nối các mô hình ngôn ngữ và cấu trúc các cuộc hội thoại dựa trên các công việc trực tiếp trong Python, hãy áp dụng khung AgentChat.

Và nếu bạn ưa thích môi trường trực quan, AutoGen Studio cung cấp giao diện dựa trên trình duyệt cho phép bạn cấu hình các tác nhân, theo dõi tương tác của chúng và đánh giá hành vi của chúng mà không cần viết mã điều phối từ đầu.

Các tính năng nổi bật của AutoGen

Kiểm tra các đường dẫn thực thi, theo dõi hành vi phối hợp và gỡ lỗi quy trình làm việc khi chúng phát triển với các công cụ theo dõi và quan sát tích hợp sẵn.

Cho phép tương tác giữa các agent được phát triển bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau, bao gồm Python và .NET.

Sử dụng giao diện có kiểu để xác thực tương tác của các tác nhân và phát hiện lỗi tích hợp trong quá trình phát triển.

Giới hạn của AutoGen

Việc mở rộng hệ thống đại lý vượt ra ngoài các triển khai nhỏ hoặc thử nghiệm đòi hỏi kinh nghiệm trong kế hoạch kiến trúc và thiết lập hạ tầng.

Giá cả của AutoGen

Nguồn mở

Đánh giá và nhận xét về AutoGen

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📮 ClickUp Insight: 40% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết họ tò mò nhưng vẫn chưa rõ chính xác "agent" là gì. Điều này cho thấy ý tưởng về các tác nhân đang lan rộng nhanh chóng, nhưng cũng cho thấy danh mục này vẫn còn khá trừu tượng trong thực tế. Nhiều công cụ tuyên bố có tính chất tác nhân về mặt lý thuyết, nhưng không thể thực sự tham gia vào công việc hàng ngày. Super Agents trong ClickUp hoạt động trong Không gian Làm việc và có thể hoạt động độc lập theo các quy tắc và phê duyệt mà bạn thiết lập. Điểm nổi bật? Nó trông ít giống "AI" và nhiều hơn như một đồng nghiệp ảo đang âm thầm giữ cho công việc diễn ra suôn sẻ.

4. Các đại lý được hỗ trợ bởi GPT-4o (Phù hợp nhất để triển khai các đại lý kết hợp khả năng suy luận, sử dụng công cụ và đầu vào đa phương thức)

qua OpenAI Agent Builder

Các tác nhân được xây dựng dựa trên các mô hình OpenAI như GPT-4o kết hợp khả năng suy luận, sử dụng công cụ và đầu vào đa phương thức để tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp.

Sử dụng API của OpenAI và SDK Agents, các nhà phát triển có thể tạo ra các tác nhân có khả năng thực hiện các công việc đa bước bằng cách tuân theo hướng dẫn, gọi các API bên ngoài và truyền dữ liệu có cấu trúc như các tham số JSON giữa các bước.

Các tác nhân này có thể truy xuất thông tin từ tệp tin hoặc cơ sở dữ liệu, tương tác với các hệ thống bên ngoài và kích hoạt các công cụ để thực hiện tính toán, tạo báo cáo hoặc phân tích đầu vào hình ảnh.

Nền tảng này cũng cung cấp các khung làm việc và SDK giúp nhà phát triển tích hợp các tác nhân vào ứng dụng AI, kết nối chúng với các dịch vụ của bên thứ ba và triển khai chúng trong môi trường sản xuất thay vì giới hạn chúng trong các giao diện trò chuyện đơn giản.

Các tính năng nổi bật của GPT-4o Agents

Sử dụng các ví dụ về đại lý đã được cấu hình sẵn để hiểu cách các hướng dẫn, công cụ và đầu ra được cấu hình, sau đó điều chỉnh chúng hoặc tạo các đại lý mới.

Xử lý dữ liệu hình ảnh trực tiếp từ chia sẻ màn hình hoặc nguồn cấp dữ liệu camera để phân tích sơ đồ luồng công việc, biểu đồ và môi trường hoạt động.

Kích hoạt các công cụ bên ngoài, API hoặc hàm hệ thống một cách động dựa trên ngữ cảnh cuộc hội thoại và yêu cầu công việc.

Giới hạn của các tác nhân GPT-4o

Phản hồi của các tác nhân có thể đưa ra kết luận có vẻ hợp lý nhưng không chính xác, đòi hỏi sự giám sát của con người để xác minh độ chính xác trong các quy trình làm việc quan trọng.

Giá cả của các đại lý GPT-4o

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về các đại lý GPT-4o

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.7/5 (35+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về OpenAI Agent Builder?

Một người dùng Capterra cho biết:

Trải nghiệm tổng thể của tôi rất tuyệt vời. GPT-4 hiện là công cụ không thể thiếu trong quy trình tư vấn CNTT của tôi. Tôi tin tưởng vào nó để nhận được lời khuyên chính xác, kỹ thuật vững chắc, được hỗ trợ bởi tài liệu của nhà cung cấp. Dù là viết kịch bản Bash, chuẩn bị kiểm toán hay xây dựng chiến lược triển khai cho Kubernetes hoặc phần mềm trung gian Oracle, GPT-4 giúp tăng tốc độ triển khai mà vẫn duy trì chất lượng cao. Nó thích ứng với độ phức tạp của từng dự án và đã cải thiện cách tôi mang lại giá trị cho khách hàng của mình.

📚 Xem thêm: Các công cụ năng suất tốt nhất cho các cơ quan và nhóm

5. Zapier Agents (Tốt nhất để xây dựng các tác nhân AI tự động hóa công việc trên hàng nghìn ứng dụng)

qua Zapier

Zapier Agents cho phép bạn tạo ra các trợ lý AI có khả năng tự động hóa các công việc thực tế trên các ứng dụng kết nối của bạn. Thay vì xây dựng các quy trình làm việc cứng nhắc theo kiểu “nếu điều này thì làm điều kia”, bạn có thể định nghĩa mục tiêu và hướng dẫn bằng ngôn ngữ thông thường và để trợ lý tự quyết định các hành động cần thực hiện.

Các agent này hoạt động trong hệ sinh thái tự động hóa của Zapier, có nghĩa là chúng có thể theo dõi các sự kiện kích hoạt, phân tích thông tin đầu vào và thực hiện các công việc đa bước một cách tự động. Ví dụ, một agent có thể phân tích một email hỗ trợ mới, xác định mức độ khẩn cấp của nó, tạo công việc và thông báo cho nhóm phù hợp trên Slack — tất cả mà không cần can thiệp thủ công.

Bạn cũng có thể cung cấp cho các đại lý bối cảnh kinh doanh bằng cách kết nối tài liệu, câu hỏi thường gặp (FAQ) hoặc liên kết để họ phản hồi chính xác và thực hiện các công việc dựa trên cùng kiến thức mà nhóm của bạn tin cậy.

Vì Zapier kết nối với hơn 8.000 ứng dụng, các đại lý có thể điều phối các tác vụ trên các công cụ như Salesforce, Slack, Google Trang tính hoặc Zendesk — cho phép họ tự động hóa quy trình làm việc trải dài khắp hệ thống công nghệ của bạn.

Các tính năng nổi bật của Zapier Agents

Tùy chỉnh quy trình làm việc AI, cập nhật cấu hình và quản lý hành vi tự động hóa thông qua giao diện trực quan của Zapier.

Lưu các điểm kiểm tra tự động hóa và quay lại các phiên bản trước để khôi phục cấu hình trước đó hoặc so sánh các thay đổi.

Đồng bộ hóa hoạt động của đại lý với dữ liệu kinh doanh thời gian thực từ các ứng dụng kết nối của bạn, chỉ sử dụng các bản ghi mới nhất để thực hiện các công việc.

Tạo nhiều agent hợp tác với nhau — ví dụ: một agent xác định khách hàng tiềm năng trong khi agent khác làm giàu thông tin và định tuyến chúng.

Giới hạn của Zapier Agents

Một số người dùng cho biết giao diện có thể cảm thấy không trực quan vào lúc này, đặc biệt khi di chuyển giữa các Zaps, thư mục và lịch sử công việc.

Giá dịch vụ Zapier Agents

Miễn phí

Ưu điểm: $50/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zapier Agents

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

👀 Bạn có biết? Khoảng 80% dữ liệu y tế là dữ liệu không cấu trúc và vẫn chưa được khai thác sau khi được tạo ra. Điều này bao gồm văn bản, hình ảnh, tín hiệu sinh học và video từ các hệ thống lâm sàng, thiết bị đeo và thiết bị y tế. Dữ liệu không cấu trúc này thường bị bỏ qua hoặc bỏ rơi vì các hệ thống CNTT y tế truyền thống không thể quản lý hoặc phân tích nó một cách hiệu quả.

6. n8n Agents (Phù hợp nhất để tích hợp các tác nhân AI vào các quy trình làm việc đa bước)

qua n8n Agents

n8n Agents là các thành phần tự động, được hỗ trợ bởi AI trong các quy trình làm việc của n8n, kết hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), công cụ và bộ nhớ để thực hiện các công việc phức tạp.

Bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa trực quan của n8n hoặc viết mã của riêng mình để tạo các tác nhân thu thập thông tin thời gian thực từ tài liệu, dữ liệu nội bộ hoặc các API bên ngoài.

Phạm vi xử lý của các đại lý này bao gồm gần như mọi trường hợp sử dụng, từ tự động hóa hỗ trợ khách hàng và quy trình làm việc nghiên cứu đến vận hành CNTT, làm giàu dữ liệu và điều phối quy trình nội bộ trên nhiều công cụ khác nhau.

Cần hiển thị cách các tác nhân của bạn hoạt động? n8n cung cấp các công cụ gỡ lỗi tích hợp sẵn, bao gồm nhật ký trực tiếp, phát lại dữ liệu và kiểm tra luồng trực quan, cho phép bạn theo dõi hiệu suất theo thời gian thực, thêm các điểm kiểm tra phê duyệt và thử nghiệm các thay đổi mà không làm gián đoạn quy trình làm việc.

Các tính năng nổi bật của n8n Agents

Mở rộng chức năng của các tác nhân bằng cách sử dụng các tích hợp sẵn có, công cụ HTTP tùy chỉnh và quy trình làm việc tương thích với MCP.

Áp dụng logic điều kiện và lọc dữ liệu để kiểm soát các đường dẫn xử lý và tối ưu hóa quá trình xử lý sau đó.

Theo dõi nhật ký hệ thống và sử dụng token để theo dõi hoạt động của các tác nhân và chi phí vận hành.

Giới hạn của n8n Agents

Quản lý quy trình làm việc có thể trở nên phức tạp khi quy mô mở rộng, đặc biệt là khi duy trì các sơ đồ tự động hóa lớn và quản lý phiên bản.

Giá cả của n8n Agents

Dùng thử miễn phí

Gói cơ bản: 24€/tháng (~$28/tháng)

Pro: 60€/tháng (~$70/tháng)

Kinh doanh: 800€/tháng (~$936/tháng)

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về n8n Agents

G2: 4.8/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về n8n Agents?

Một người dùng G2 cho biết:

Điều tôi đánh giá cao nhất ở n8n là tính linh hoạt và sức mạnh của nó. Công cụ này cho phép tạo ra các quy trình tự động hóa phức tạp mà vẫn giữ được sự dễ sử dụng. Phạm vi tích hợp rộng rãi, logic quy trình làm việc trực quan và các tùy chọn tùy chỉnh khiến nó trở thành giải pháp hiệu quả cao cho việc tự động hóa quy trình kinh doanh. Đây là một công cụ đáng tin cậy, có khả năng mở rộng, phù hợp với cả nhu cầu kỹ thuật và chức năng.

7. Relevance AI (Phù hợp nhất cho việc triển khai các tác nhân tự động trên các hệ thống bán hàng, tiếp thị và vận hành)

qua Relevance AI

Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng không cần mã hóa giúp bạn xây dựng và tuyển dụng nhóm các tác nhân AI để hoàn thành các công việc tự động, Relevance AI sẽ là giải pháp cho bạn. Nền tảng này cho phép bạn tạo ra các tác nhân, phân công nhiệm vụ và vận hành chúng liên tục trên các hệ thống GTM của bạn.

Với Relevance AI, bạn có thể kết nối các tác nhân với hệ thống CRM, cơ sở dữ liệu nội bộ và các API bên ngoài để chúng có thể truy xuất dữ liệu, cập nhật hồ sơ và hoàn thành các công việc vận hành mà không cần sự can thiệp thủ công.

Bạn thậm chí có thể mở rộng nỗ lực AI của mình bằng cách nhân bản và tùy chỉnh các trợ lý AI này cho các công việc khác nhau. Mỗi tương tác của đại lý tự động tạo ra metadata có cấu trúc ghi lại ý định của khách hàng, kết quả công việc, mức độ ưu tiên và các trường dữ liệu được trích xuất. Bạn có thể sử dụng metadata này để lọc công việc, theo dõi hiệu suất và tạo báo cáo.

Với tính năng kiểm soát phiên bản tích hợp, bạn có thể xem xét các thay đổi, đánh giá hành vi và quản lý việc triển khai trên các nhóm.

Các tính năng nổi bật của Relevance AI

Lên lịch các hoạt động của đại lý bằng các trình kích hoạt có thể tùy chỉnh, bao gồm tự động hóa định kỳ hoặc dựa trên sự kiện.

Tạo cơ sở kiến thức cho các tác nhân bằng cách nhập dữ liệu từ các tệp, trang web và các hệ thống bên ngoài kết nối.

Quản lý quy trình làm việc bằng cách sử dụng nhóm dự án và các công cụ quản lý không gian làm việc.

Giới hạn của Relevance AI

Khả năng xuất ra hình ảnh và tạo đồ họa của nó vẫn còn giới hạn so với các công cụ thiết kế chuyên dụng, đặc biệt là đối với các quy trình làm việc phức tạp liên quan đến nội dung 2D, 3D hoặc nội dung tương tác.

Giá cả của Relevance AI

Miễn phí

Pro: $29/tháng

Nhóm: $349/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về độ phù hợp của AI

G2: 4.3/5 (20+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Relevance AI?

Một người dùng G2 cho biết:

Relevance AI thực sự rất dễ sử dụng. Việc cài đặt các tác nhân chỉ mất vài phút, và mọi thứ đều trực quan—bạn không cần phải lục lọi qua hàng loạt menu để tìm thứ mình cần. Tôi thích rằng có thể quản lý tất cả các tác nhân của mình tại một nơi mà không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ.

📚 Xem thêm: Các công cụ AI tăng năng suất đáng thử

8. LangGraph (Phù hợp nhất cho việc quản lý các quy trình làm việc của agent kéo dài với trạng thái lưu trữ và kiểm soát thực thi)

LangGraph là một khung làm việc quản lý tác nhân giúp bạn thiết kế, thực thi và kiểm soát các quy trình làm việc AI dưới dạng đồ thị có trạng thái. Mỗi nút đại diện cho một bước trong quy trình làm việc, chẳng hạn như gọi mô hình ngôn ngữ, thực thi công cụ hoặc cập nhật trạng thái quy trình làm việc.

Bạn có thể cấu hình cách các nút kết nối và cách luồng trạng thái di chuyển giữa chúng. Sau khi mỗi nút thực thi, LangGraph cập nhật trạng thái chia sẻ và truyền nó đến nút tiếp theo dựa trên cấu trúc đồ thị đã định nghĩa.

Điều này cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn luồng thực thi, các đường dẫn quyết định và cách các tác nhân chuyển đổi giữa các bước. Bạn có thể tạm dừng quy trình làm việc tại bất kỳ bước nào và lưu trạng thái hiện tại của nó. Quy trình thực thi sẽ chờ cho đến khi bạn cung cấp đầu vào hoặc phê duyệt, sau đó tiếp tục từ cùng điểm đó.

Bạn cũng có thể theo dõi quy trình làm việc đang thực hiện trong khi nó chạy. LangGraph truyền tải các cập nhật trạng thái, kết quả trung gian và đầu ra của từng bước theo thời gian thực, giúp bạn theo dõi tiến độ và gỡ lỗi hành vi của các tác nhân.

Các tính năng nổi bật của LangGraph

Theo dõi trạng thái thực thi, đầu ra của các nút và cập nhật quy trình làm việc theo thời gian thực để giám sát và gỡ lỗi.

Lưu trữ trạng thái quy trình làm việc và bộ nhớ qua các phiên để duy trì ngữ cảnh và cho phép các quy trình làm việc của đại lý kéo dài hoặc có thể tiếp tục.

Quản lý nhiều agent bằng mô hình điều phối viên-công nhân, trong đó agent điều phối viên phân công công việc, quản lý quá trình thực thi và tổng hợp kết quả.

Giới hạn của LangGraph

Nó làm tăng nỗ lực phát triển và chi phí so với các khung làm việc đại lý đơn giản hơn vì bạn phải định nghĩa rõ ràng luồng làm việc của đại lý, chuyển đổi trạng thái và logic thực thi.

Giá cả của LangGraph

Nhà phát triển: Miễn phí

Thêm: $39/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của LangGraph

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về LangGraph?

Một người dùng G2 cho biết:

Đây là khung làm việc (framework) mà tôi thường sử dụng cho tất cả các trường hợp sử dụng AI đại lý (Agency AI) hoặc AI sinh thành (Generative AI) mà tôi đã xây dựng bằng Python. Nó rất dễ cài đặt, chỉ cần sử dụng lệnh pip install, và tài liệu hướng dẫn cũng rất phong phú; số lượng tính năng và độ linh hoạt mà nó cung cấp cũng rất tốt.

9. LlamaIndex Agents (Tốt nhất cho việc cho phép các tác nhân truy xuất và phân tích dữ liệu từ các nguồn dữ liệu bên ngoài lớn)

LlamaIndex, một khung làm việc AI cho đại lý, cho phép bạn xây dựng các đại lý có khả năng nhận thức ngữ cảnh, có thể truy cập và sử dụng dữ liệu bên ngoài trong quá trình thực thi.

Bạn có thể tải và tổ chức dữ liệu bằng hệ thống lập chỉ mục của LlamaIndex, chuyển đổi nội dung thô như PDF, bài viết cơ sở kiến thức hoặc bản ghi cơ sở dữ liệu thành các chỉ mục có cấu trúc mà các tác nhân có thể tìm kiếm hiệu quả trong quá trình thực thi.

Bạn cũng có thể cài đặt các quy trình để cho phép các đại lý lưu trữ các tương tác trước đó, duy trì ngữ cảnh qua các bước và sử dụng các công cụ như tìm kiếm, máy tính hoặc API nội bộ.

Cấu hình quyền truy cập mô hình, tích hợp công cụ và nguồn dữ liệu bằng LLM. txt để tạo mẫu quy trình làm việc của đại lý từ đầu vào ngôn ngữ tự nhiên.

Các tính năng nổi bật của LlamaIndex Agents

Tích hợp các SDK Python và Typescript đầy đủ tính năng vào bộ công cụ phát triển đại lý của bạn.

Phân tích và lập chỉ mục dữ liệu không cấu trúc từ nhiều định dạng tệp, bao gồm PDF, hình ảnh, bảng và nội dung viết tay.

Sử dụng các thành phần cốt lõi như bộ nhớ, quản lý trạng thái, con người trong vòng lặp, phản xạ và nhiều hơn nữa để tùy chỉnh quy trình làm việc của đại lý.

Giới hạn của LlamaIndex Agents

Các giới hạn của cửa sổ bối cảnh có thể hạn chế lượng dữ liệu bên ngoài mà các tác nhân có thể xử lý cùng một lúc, thường yêu cầu cắt bớt, tóm tắt hoặc truy xuất chọn lọc.

Giá dịch vụ LlamaIndex Agents

Miễn phí (10.000 tín dụng/tháng)

Gói cơ bản: $50/tháng

Pro: $500/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về LlamaIndex Agents

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về LlamaIndex Agents?

Một người dùng G2 cho biết:

Với tư cách là một nhà khoa học dữ liệu làm việc với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), tôi thấy LlamaIndex rất hữu ích trong việc quản lý. Nó cho phép tôi nhập dữ liệu dưới các định dạng như PDF, API, cơ sở dữ liệu và Excel, giúp tôi dễ dàng đào tạo và triển khai LLMs với nhiều bộ dữ liệu khác nhau.

10. Vertex AI Agent Builder (Phù hợp nhất cho việc phát triển và mở rộng quy mô các tác nhân trên hạ tầng AI doanh nghiệp được quản lý toàn diện)

qua Vertex AI Agent Builder Engine

Vertex AI Agent Builder là nền tảng phát triển AI toàn diện và được quản lý hoàn toàn bởi Google.

Nó giúp bạn tạo và tối ưu hóa quy trình làm việc của các tác nhân bằng cách cung cấp dữ liệu cho các mô hình thông qua văn bản, hình ảnh, video và mã nguồn. Nó cung cấp truy cập vào các mô hình Gemini của Google và các hệ thống khác được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tạo sinh, bao gồm Anthropic Claude, Llama và Imagen.

Bạn có thể lựa chọn các mô hình dựa trên trường hợp sử dụng của mình, cấu hình quyền truy cập công cụ và tích hợp chúng vào quy trình làm việc của đại lý.

Bạn cũng có thể sử dụng các phần mở rộng để kết nối các tác nhân với các hệ thống bên ngoài và cho phép chúng truy xuất thông tin thời gian thực hoặc kích hoạt các hành động qua các API và dịch vụ doanh nghiệp. Điều này cho phép các tác nhân truy vấn dữ liệu trực tiếp và cập nhật hồ sơ như một phần của các quy trình tự động hóa.

Các tính năng nổi bật của Vertex AI Agent Builder

Đăng ký và quản lý mô hình bằng Vertex AI Model Registry và triển khai chúng cho suy luận theo lô hoặc thời gian thực.

Liên tục tối ưu hóa các tác nhân của bạn dựa trên mẫu sử dụng và phản hồi, đảm bảo chúng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và kỳ vọng của người dùng.

Tạo các lệnh văn bản để xử lý bất kỳ số công việc nào, chẳng hạn như phân loại, tóm tắt và trích xuất, với hỗ trợ của AI tạo sinh từ Vertex AI.

Giới hạn của Vertex AI Agent Builder

Chi phí vận hành có thể tăng nhanh chóng nếu việc sử dụng tài nguyên, thực thi mô hình hoặc khối lượng công việc thử nghiệm không được theo dõi và tối ưu hóa cẩn thận.

Giá của Vertex AI Agent Builder

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Vertex AI Agent Builder

G2: 4.3/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Vertex AI Agent Builder?

Một người dùng G2 cho biết:

Vertex AI giúp bạn dễ dàng thử nghiệm các mô hình GenAI mới nhất, tích hợp chúng vào ứng dụng, xây dựng mô hình của riêng mình và cung cấp chúng dưới dạng điểm cuối. Tôi đã sử dụng Vertex AI hơn 5 năm nay cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ ứng dụng di động có khả năng nhận diện hình ảnh, trò chuyện, đến ứng dụng web tóm tắt và trích xuất nội dung có ý nghĩa. Vertex AI đóng vai trò trung tâm điều khiển cho tất cả ứng dụng AI và liên tục được cập nhật với những phát triển mới nhất trong lĩnh vực AI, đặc biệt là Generative AI.

📚 Xem thêm: Các công cụ viết AI tốt nhất để nâng cao chất lượng nội dung của bạn

Mở rộng chiến lược AI cho đại lý của bạn với ClickUp, giải pháp thay thế Mandolin AI hàng đầu.

Mandolin AI rất mạnh mẽ trong lĩnh vực chuyên môn của nó. Nó giải quyết các vấn đề quản lý y tế chuyên sâu với bối cảnh chuyên môn sâu rộng. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn là quản lý tác nhân một cách toàn diện trên các lĩnh vực sản phẩm, kỹ thuật, bán hàng, vận hành và hỗ trợ, bạn cần một nền tảng nơi AI được tích hợp trực tiếp vào quá trình thực thi, chứ không phải ở bên ngoài nó.

Đó chính là điểm khác biệt của ClickUp.

Thay vì ghép nối các khung làm việc của đại lý LLM, lớp tích hợp và công cụ tự động hóa, ClickUp cung cấp một Không gian Làm việc AI tích hợp, kết nối các thành phần sau trong một hệ thống duy nhất:

Bối cảnh (ClickUp Brain)

Thực thi tự động (Siêu đại lý)

Các trình kích hoạt quy trình làm việc (Tự động hóa)

Dữ liệu vận hành thời gian thực (Tích hợp)

