Cách giải quyết các vấn đề về giới hạn sức chứa của Claude AI (Hướng dẫn thực hành)

Nếu bạn đã sử dụng Claude một cách liên tục, chắc chắn bạn đã gặp phải một trong các vấn đề sau (hơn một lần):

Do sức chứa không mong đợi, Claude không thể trả lời tin nhắn của bạn. Vui lòng thử lại sau.

Đang tiến gần đến giới hạn 5 giờ

Thông điệp của bạn sẽ vượt quá giới hạn độ dài cho cuộc trò chuyện này.

Khi bạn đang thực hiện một công việc quan trọng bằng Claude AI và thông báo này xuất hiện, bạn sẽ băn khoăn không biết việc cần làm là gì.

Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách giải quyết vấn đề sức chứa của Claude AI.

Những hạn chế về sức chứa của Claude AI thực sự có nghĩa là gì?

Khi máy chủ của Claude gặp phải nhu cầu cao, điều này gây ra tình trạng chậm trễ tạm thời trên toàn hệ thống, làm hạn chế khả năng phản hồi tin nhắn của bạn. Thay vì để toàn bộ hệ thống sụp đổ dưới áp lực, Claude duy trì sự ổn định bằng cách giới hạn việc sử dụng trong các kỳ cao điểm.

Đó là lý do tại sao, đây là giới hạn sử dụng trên mỗi kế hoạch giá Claude 👇

Kế hoạch Giới hạn sử dụng Hành vi sức chứa Kế hoạch miễn phí Giới hạn tin nhắn bị hạn chế với các giới hạn tốc độ nghiêm ngặt hơn và giới hạn cuộc hội thoại/bối cảnh ngắn hơn. Giới hạn sử dụng được đặt lại định kỳ dựa trên nhu cầu và hoạt động của phiên. Khả năng cao gặp lỗi sức chứa trong giờ cao điểm. Quyền truy cập có thể bị hạn chế tạm thời khi nhu cầu hệ thống cao. Kế hoạch Pro Giới hạn tin nhắn cao hơn so với gói miễn phí, kèm theo thời gian cuộc hội thoại kéo dài và sức chứa tệp tin lớn hơn. Hoạt động dựa trên các chu kỳ sử dụng liên tục (thường được gọi là chu kỳ sử dụng 5 giờ). Quyền truy cập ưu tiên giúp giảm thiểu gián đoạn, nhưng người dùng vẫn có thể gặp thông báo “đang tiếp cận giới hạn” hoặc lỗi sức chứa tạm thời trong trường hợp sử dụng toàn cầu cao. Kế hoạch Max Giới hạn sử dụng đã được mở rộng đáng kể cho các yêu cầu phức tạp, trò chuyện dài và phân tích nhiều tài liệu. Được thiết kế cho việc sử dụng cá nhân liên tục với khả năng xử lý ngữ cảnh lớn hơn. Giảm khả năng gặp giới hạn, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của các khung thời gian sử dụng luân phiên và các sự cố giảm sức chứa hệ thống tạm thời. Kế hoạch cho nhóm Sử dụng chung giữa các thành viên trong không gian làm việc với giới hạn tin nhắn và bối cảnh kết hợp cao hơn so với các gói cá nhân. Quản lý sử dụng không gian làm việc bởi quản trị viên. Sức chứa phụ thuộc vào cả mức sử dụng của toàn nhóm và nhu cầu toàn cầu. Các nhóm vẫn có thể gặp tình trạng chậm trễ trong các kỳ sử dụng cao điểm. Gói Enterprise Giới hạn sử dụng tùy chỉnh, băng thông cao hơn và hỗ trợ ngữ cảnh mở rộng dựa trên nhu cầu của tổ chức. Bao gồm các tính năng quản trị viên và bảo mật. Quyền truy cập với ưu tiên cao nhất và độ tin cậy. Hạn chế về sức chứa là hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra trong trường hợp nhu cầu toàn cầu cực cao hoặc tải trọng hạ tầng.

Các thông báo về sức chứa mà người dùng thường gặp (và ý nghĩa của chúng)

Bạn có thể đã gặp phải các thông báo lỗi và cảnh báo khác nhau khi sử dụng Claude. Những thông báo này có thể liên quan đến giới hạn sử dụng, sức chứa hệ thống hoặc các vấn đề khác. Các thông báo phổ biến nhất là:

Cảnh báo và lỗi về giới hạn sử dụng

Thông báo lỗi: Đang tiến gần đến giới hạn 5 giờ.

Ý nghĩa của điều này: Bạn sắp đạt đến giới hạn tin nhắn trong khung thời gian 5 giờ hiện tại. Claude đang theo dõi việc sử dụng dựa trên các khung thời gian lăn thay vì đặt lại hàng ngày. Cảnh báo này giúp bạn biết trước khi đạt đến giới hạn cứng.

Thông báo lỗi: Đã đạt giới hạn 5 giờ – sẽ được đặt lại sau [thời gian]

Ý nghĩa của điều này: Nếu bạn vượt quá giới hạn của kế hoạch sau khi cảnh báo xuất hiện, bạn sẽ thấy một thông báo lỗi chặn, cho biết thời điểm bạn có thể sử dụng Claude lại.

Thông báo về việc sử dụng thêm

Thông báo lỗi: Giới hạn 5 giờ đã được đặt lại [thời gian] – tiếp tục sử dụng thêm.

Ý nghĩa của điều này: Nếu bạn là người dùng Claude trả phí có tính năng sử dụng thêm được kích hoạt trong Cài đặt sử dụng, bạn sẽ thấy thông báo này. Bất kỳ việc sử dụng nào sau đó sẽ được tính phí riêng theo mức giá tính theo tin nhắn vượt quá giới hạn sử dụng đã bao gồm.

Thông báo về giới hạn sức chứa

Thông báo lỗi: Do sức chứa không mong đợi, Claude không thể trả lời tin nhắn của bạn. Vui lòng thử lại sau.

Ý nghĩa của điều này: Hạ tầng của Claude đang gặp phải nhu cầu cao trên toàn hệ thống. Vấn đề này là tạm thời và thường được giải quyết khi mô hình nhu cầu thay đổi trong ngày.

Lỗi đăng nhập

Thông báo lỗi: Đã xảy ra lỗi khi đăng nhập.

Ý nghĩa của điều này: Quá trình xác thực đã thất bại ở phía Claude. Điều này có thể do thời gian chờ phiên hết hạn, vấn đề xác thực phía máy chủ hoặc sự cố kết nối tạm thời giữa trình duyệt của bạn và máy chủ của Claude.

Lỗi giới hạn độ dài

Thông báo lỗi: Tin nhắn của bạn sẽ vượt quá giới hạn độ dài cho cuộc trò chuyện này. Hãy thử đính kèm ít tệp đính kèm hơn hoặc tệp nhỏ hơn, hoặc bắt đầu một cuộc hội thoại mới.

Ý nghĩa của lỗi này: Lỗi này cho biết tin nhắn của bạn vượt quá giới hạn độ dài đầu vào tối đa được phép. Tin nhắn quá dài và cần được rút gọn trước khi gửi đến Claude. Tuy nhiên, khi giới hạn ngữ cảnh sắp đạt đến, Claude tự động quản lý các cuộc hội thoại dài bằng cách tóm tắt các tin nhắn trước đó. Nhờ vậy, hầu hết người dùng hiếm khi gặp lỗi giới hạn độ dài trong quá trình sử dụng bình thường.

📮 ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi phụ thuộc vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và nhiều hơn nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, các chi phí liên quan đến việc chuyển đổi tab và chuyển đổi ngữ cảnh sẽ tích lũy theo thời gian. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho ClickUp Brain. Nó được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp, hiểu rõ công việc bạn đang thực hiện, có thể hiểu các lệnh văn bản thuần túy và cung cấp các câu trả lời cực kỳ phù hợp với công việc của bạn! Trải nghiệm sự cải thiện gấp đôi về năng suất với ClickUp!

👀 Bạn có biết? Lượng dữ liệu toàn cầu đã tăng gấp ba lần về khối lượng từ năm 2020 đến 2025. Đến năm 2025, các doanh nghiệp đã sở hữu 181 zettabyte dữ liệu—một kho báu đang chờ được phân tích.

Tại sao các vấn đề về sức chứa lại xảy ra thường xuyên hơn dự kiến?

Hạn chế về sức chứa thường tuân theo các mô hình dự đoán liên quan đến hành vi người dùng và giới hạn hạ tầng. Nếu bạn thường xuyên gặp phải hạn chế về sức chứa, đây có thể là một trong những nguyên nhân:

Thời gian sử dụng cao điểm

Claude trải qua nhu cầu cao nhất trong giờ làm việc chính tại các múi giờ chính, tức là PST và EST. Các chuyên gia, nhà phát triển và các nhóm đang tích cực sử dụng Claude, tạo ra một tải trọng tập trung trên hệ thống.

Người dùng trả phí được ưu tiên truy cập so với người dùng miễn phí trong các kỳ có lưu lượng truy cập cao, làm tăng khả năng gặp phải lỗi sức chứa.

Độ phức tạp của công việc

Khi người dùng thực hiện các công việc và yêu cầu đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán hơn, họ sẽ đạt đến giới hạn sử dụng nhanh hơn.

Dưới đây là cách sử dụng Claude có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng của bạn:

Yếu tố Ảnh hưởng đến việc sử dụng Độ dài và độ phức tạp của cuộc hội thoại của bạn Một số ví dụ về các công việc tiêu tốn token nhanh chóng:Các chuỗi tin nhắn dài với nhiều trao đổi qua lạiTải lên nhiều tệp hoặc phân tích tài liệu lớnCác công việc lập trình phức tạp yêu cầu bối cảnh từ các tin nhắn trước đó Các tính năng bạn sử dụng Một số tính năng tiêu tốn tài nguyên nhanh hơn so với việc tạo văn bản cơ bản. Ví dụ: Các công cụ và kết nối tiêu tốn nhiều token như tích hợp Google Drive hoặc máy chủ MCP. Tính năng suy luận mở rộng phân bổ số lượng lớn token cho quá trình suy luận nội bộ. Tìm kiếm web thời gian thực. Mô hình Claude Lựa chọn mô hình Claude cũng quyết định việc sử dụng token. Ví dụ:Opus 4.5: Hiệu quả về tokenSonnet 4.5: Cân bằng giữa hiệu suất và hiệu quảHaiku 4.5: Nhanh chóng, chi phí thấp cho các nhu cầu chung

Tải lên quá nhiều tệp

Mọi tệp tin bạn tải lên Claude đều được chuyển đổi thành token. Các tệp tin lớn hoặc quá nhiều tệp tin nhỏ sẽ tiêu tốn nhiều token hơn, nhanh chóng làm cạn kiệt giới hạn sử dụng của bạn.

Ngoài ra, mỗi lần bạn gửi một lệnh, Claude sẽ xử lý lại toàn bộ dữ liệu đã tải lên để duy trì ngữ cảnh. Điều này sẽ làm tiêu tốn giới hạn của bạn nhanh hơn.

Những đợt tăng đột biến về nhu cầu không mong đợi

Mỗi khi có thông báo về tính năng mới, sự kiện viral hoặc ra mắt mô hình, Claude thường gặp phải các đợt tăng đột biến không mong đợi. Thường thì hạ tầng không thể đáp ứng được.

Ngoài ra, các mô hình mới thường yêu cầu điều chỉnh kỹ thuật và tối ưu hóa trong giai đoạn đầu, điều này gây thêm áp lực lên hệ thống trong bối cảnh lưu lượng truy cập tăng đột biến. Claude có thể hiển thị lỗi giới hạn sức chứa ngay cả đối với người dùng trả phí.

Sự cố gián đoạn dịch vụ trên diện rộng

Hạn chế về sức chứa cũng có thể xảy ra khi hạ tầng gặp sự cố hoặc có sự cố kỹ thuật từ phía Anthropic.

Người dùng có thể gặp phải tình trạng gián đoạn một phần hoặc toàn bộ, khiến nền tảng trở nên hoàn toàn không thể truy cập cho đến khi vấn đề được khắc phục. Kiểm tra trang trạng thái của Claude để xác nhận rằng vấn đề bạn đang gặp phải là vấn đề gián đoạn dịch vụ trên toàn hệ thống.

📊 Kiểm tra thực tế về việc sử dụng: Vào tháng 7 năm 2025, người dùng Claude thường xuyên bắt đầu báo cáo về việc giới hạn sử dụng đột ngột và bị chặn truy cập trên các kế hoạch. Nhiều người trong số họ đang sử dụng các kế hoạch cao cấp, bao gồm kế hoạch Max với giá $200/tháng. Các thay đổi này được áp dụng mà không có thông báo trước và chỉ được phát hiện sau khi các quy trình làm việc bắt đầu gặp sự cố.

Các phương pháp thực tiễn để giảm thiểu gián đoạn sức chứa Claude

Mặc dù việc cần làm về các sự cố ngừng hoạt động hoặc vấn đề cơ sở hạ tầng tạm thời do máy chủ của Claude gây ra là không nhiều, nhưng vẫn có cách để giảm thiểu các hạn chế về sức chứa sử dụng một cách thực tế.

Sử dụng AI một cách chiến lược

Claude gặp phải nhu cầu cao nhất trong giờ kinh doanh toàn cầu, đặc biệt là trong các múi giờ của Hoa Kỳ. Hãy lên lịch cho các công việc AI khối lượng lớn vào các khung giờ ít người dùng như sáng sớm hoặc tối muộn.

Gom các công việc nặng như soạn thảo văn bản dài, phân tích nhiều tệp hoặc kiểm tra mã nguồn vào khung giờ ít người dùng và dành khung giờ cao điểm cho các yêu cầu nhanh hoặc điều chỉnh.

Sử dụng các dự án Claude cho công việc lặp đi lặp lại

Các dự án Claude là không gian làm việc độc lập với lịch sử trò chuyện và cơ sở kiến thức riêng. Khi bạn tải tài liệu lên một dự án, chúng sẽ được lưu trữ tạm thời để sử dụng sau này. Mỗi lần bạn tham chiếu nội dung đó, chỉ các phần mới hoặc chưa được lưu trữ tạm thời mới tính vào giới hạn của bạn.

Cách này giúp tiết kiệm tài nguyên:

Tải lên hướng dẫn thương hiệu, bản tóm tắt hoặc bộ dữ liệu một lần.

Tham khảo chúng trong nhiều trò chuyện khác nhau.

Thực hiện nhiều phân tích mà không cần xử lý lại tệp mỗi lần.

Phân chia các dự án theo khách hàng hoặc dòng công việc để có bối cảnh rõ ràng hơn.

Claude cũng áp dụng bộ nhớ đệm một phần cho các bối cảnh được sử dụng lại thường xuyên, giúp giảm thiểu chi phí xử lý lặp lại giữa các phiên.

Khi kiến thức dự án tiếp cận giới hạn bối cảnh, Claude tự động kích hoạt chế độ Retrieval-Augmented Generation (RAG). Chế độ này mở rộng sức chứa kiến thức trong khi duy trì chất lượng phản hồi, cho phép bạn thực hiện công việc với các tập dữ liệu lớn hơn đáng kể mà không nhanh chóng hết giới hạn.

⭐ Dưới đây là hướng dẫn của chúng tôi về cách sử dụng dự án Claude.

📌 Ví dụ: Nếu bạn đang phân tích dữ liệu bán hàng quý, hãy tải bảng tính lên dự án một lần. Sau đó, bạn có thể tạo nhiều báo cáo, thực hiện các phân tích khác nhau và đặt câu hỏi tiếp theo trong các trò chuyện riêng biệt mà không cần tải lại tệp mỗi lần.

Giữ cho hướng dẫn dự án ngắn gọn

Tránh đưa quá nhiều chi tiết vào hướng dẫn cấp dự án.

Hướng dẫn dự án nên bao gồm:

Bối cảnh tổng quan

Vai trò của Claude

Hướng dẫn chung

Hướng dẫn cụ thể cho từng công việc nên được đặt trong các cuộc trò chuyện riêng lẻ.

Tách biệt các phần này giúp Claude tránh phải xử lý lại các khối văn bản lặp lại lớn với mỗi tin nhắn, từ đó giảm tiêu thụ token trong các quy trình làm việc dài.

📌 Ví dụ về hướng dẫn cụ thể cho dự án:

Bạn là chuyên gia chiến lược nội dung B2B SaaS cho một công ty phần mềm quản lý dự án. Viết với giọng điệu rõ ràng, trực tiếp và không mang tính quảng cáo. Tránh sử dụng thuật ngữ chuyên ngành và nội dung thừa thãi. Mục tiêu: các nhà lãnh đạo vận hành, quản lý sản phẩm và nhóm tiếp thị. Luôn cấu trúc câu trả lời với tiêu đề lớn, ví dụ thực tế và các điểm hành động cụ thể. Sử dụng tiếng Anh Mỹ. Ưu tiên sự rõ ràng hơn sự sáng tạo.

(Nội dung này được giữ nguyên trong tất cả các trò chuyện trong dự án.)

📌 Ví dụ về hướng dẫn cụ thể cho trò chuyện:

Tạo một bản phác thảo bài viết blog 1.200 từ về “Tự động hóa quy trình làm việc AI cho các nhóm vận hành”. Bao gồm:

Những vấn đề chính mà các nhà lãnh đạo vận hành phải đối mặt

5 trường hợp sử dụng tự động hóa thực tế

Ví dụ về các cải thiện hiệu quả có thể đo lường được

Một phần ngắn so sánh quy trình làm việc thủ công và quy trình làm việc do AI điều khiển.

Tone: thực tiễn và dựa trên phân tích. Định dạng với tiêu đề H2, danh sách gạch đầu dòng và ví dụ minh họa.

Chuyển đổi chế độ suy nghĩ mở rộng

Nếu các công việc của bạn không yêu cầu khả năng suy luận nâng cao, hãy tắt tính năng này. Khả năng suy luận mở rộng sẽ tiêu tốn giới hạn sử dụng của bạn nhanh hơn đáng kể so với xử lý tiêu chuẩn.

Tắt chế độ suy nghĩ mở rộng khi:

Viết nội dung đơn giản: ví dụ: email, bài đăng trên mạng xã hội hoặc tóm tắt cơ bản.

Thực hiện các công việc lặp lại: ví dụ: định dạng dữ liệu, tạo ra các kết quả tương tự theo lô.

Yêu cầu câu trả lời nhanh chóng và chính xác: ví dụ: định nghĩa, kiểm tra cú pháp hoặc giải thích đơn giản.

Mỗi tích hợp được kích hoạt đều gây ra gánh nặng xử lý. Ngay cả khi bạn không sử dụng công cụ hoặc tích hợp đó trong một truy vấn, Claude vẫn phân bổ tài nguyên để kiểm tra tính khả dụng của chúng, tiêu tốn token trong nền.

Các công cụ không quan trọng có thể tắt tạm thời bao gồm:

Tích hợp Google Drive : Nếu bạn không truy cập các tệp đã lưu trữ trong phiên làm việc hiện tại

Máy chủ MCP : Khi bạn không cần nguồn dữ liệu bên ngoài hoặc công cụ tùy chỉnh.

Tìm kiếm web thời gian thực : Đối với các công việc phụ thuộc hoàn toàn vào kiến thức đào tạo của Claude.

Môi trường thực thi mã: Nếu công việc của bạn không liên quan đến việc chạy hoặc kiểm thử mã

Sử dụng khả năng trò chuyện và ghi nhớ của Claude.

Tránh việc tải lại tài liệu hoặc giải thích lại bối cảnh trong mỗi cuộc hội thoại.

Sử dụng các tài liệu tham khảo như:

“Sử dụng hướng dẫn thương hiệu từ trước đó”

“Tham khảo cuộc thảo luận chiến lược tuần trước”

Các kế hoạch trả phí có thể tìm kiếm các trò chuyện trước đó và tái sử dụng ngữ cảnh, giúp giảm tiêu thụ token lặp lại và giữ cho các phiên hiện tại nhẹ hơn.

Bắt đầu các cuộc trò chuyện mới thay vì tiếp tục các chủ đề dài.

Đừng kéo dài các cuộc hội thoại đã hoàn thành mục đích của chúng. Các chuỗi tin nhắn dài tích lũy ngữ cảnh mà Claude phải xử lý lại với mỗi tin nhắn mới, làm cạn kiệt giới hạn sử dụng của bạn nhanh hơn. Hãy bắt đầu các cuộc hội thoại mới khi chuyển sang chủ đề khác hoặc bắt đầu các công việc không liên quan.

⭐ Bonus: Hiểu rõ những yếu tố nào thực sự ảnh hưởng đến giới hạn sử dụng.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ đạt đến giới hạn sử dụng Claude:

Độ dài tin nhắn và độ phức tạp của lời nhắc

Kích thước tệp tải lên và số lượng tệp đính kèm

Tổng thời lượng cuộc hội thoại

Sử dụng công cụ (tìm kiếm web, tích hợp, kết nối)

Lựa chọn mô hình (Opus, Sonnet, Haiku)

Sản xuất và xử lý tài liệu

🔔 Nhắc nhở: Càng nhiều dữ liệu đầu vào, thời gian sử dụng của bạn sẽ hết nhanh hơn. Một lệnh nhắc lớn kèm theo tệp tin và tính năng suy luận mở rộng có thể tiêu tốn nhiều sức chứa hơn so với hàng chục lệnh nhắc văn bản ngắn.

📮 ClickUp Insight: Khảo sát về mức độ trưởng thành của AI của chúng tôi chỉ ra một thách thức rõ ràng: 54% các nhóm làm việc trên các hệ thống phân tán, 49% hiếm khi chia sẻ thông tin giữa các công cụ và 43% gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết. Khi công việc bị phân mảnh, các công cụ AI của bạn không thể truy cập đầy đủ bối cảnh, dẫn đến các câu trả lời không đầy đủ, phản hồi chậm trễ và kết quả thiếu độ sâu hoặc độ chính xác. Đó chính là hiện tượng "work sprawl" đang diễn ra, và nó khiến các công ty mất hàng triệu đô la do giảm năng suất và lãng phí thời gian. ClickUp Brain giải quyết vấn đề này bằng cách hoạt động trong một không gian làm việc thống nhất, được hỗ trợ bởi AI, nơi các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và mục tiêu đều được kết nối với nhau. Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp (Enterprise Search) hiển thị mọi chi tiết ngay lập tức, trong khi các Trợ lý AI (AI Agents) hoạt động trên toàn bộ nền tảng để thu thập bối cảnh, chia sẻ cập nhật và thúc đẩy công việc tiến triển. Kết quả là AI hoạt động nhanh hơn, rõ ràng hơn và luôn được cập nhật thông tin, điều mà các công cụ không kết nối đơn giản không thể sánh kịp.

Những việc cần tránh khi Claude có sức chứa tối đa

Gặp lỗi “Do các hạn chế về sức chứa không mong đợi” là điều gây phiền toái, nhưng việc cần làm là không giải quyết được vấn đề—và thậm chí có thể làm tình hình tồi tệ hơn. Dưới đây là những điều cần tránh khi Claude gặp vấn đề về sức chứa:

Tiếp tục sử dụng các mô hình nặng hơn: Nếu bạn đang sử dụng các mô hình Claude nặng hơn, hãy chuyển sang các mô hình Claude Sonnet hoặc Haiku nhẹ hơn, yêu cầu ít tài nguyên tính toán hơn.

Không nên thử lại liên tục: Việc làm mới trình duyệt nhiều lần khi Claude AI thường xuyên hiển thị lỗi sức chứa sẽ gây thêm tải cho hệ thống đã quá tải, khiến hàng đợi bị ngập tràn bởi các yêu cầu trùng lặp.

Ngừng gửi lại cùng một tin nhắn: Gửi cùng một lệnh nhiều lần sẽ không vượt qua giới hạn sức chứa—thay vào đó, hãy đợi hệ thống ổn định lại.

Tiếp tục cuộc trò chuyện: Nếu bạn gặp giới hạn độ dài ngữ cảnh, việc cố gắng ép thêm các đầu vào lớn vào cùng một cuộc hội thoại sẽ chỉ gây ra nhiều lỗi hơn.

Xóa bộ nhớ cache quá sớm: Đừng xóa bộ nhớ cache trình duyệt một cách bốc đồng — việc này buộc Claude phải xây dựng lại dữ liệu phiên của bạn từ đầu, điều này thực sự tiêu tốn nhiều token hơn khi bạn kết nối lại.

👀 Bạn có biết? Năm 2024, CrowdStrike đã gây ra sự cố ngừng hoạt động IT lớn nhất trong lịch sử, khiến 8,5 triệu hệ thống trên toàn cầu bị tê liệt. Chỉ cần một đoạn mã lỗi trong bản cập nhật phần mềm đã khiến các chuyến bay bị hủy, ca phẫu thuật bị dừng lại và gây thiệt hại $5,4 tỷ cho các công ty trong danh sách Fortune 500.

Cách các nhóm thiết kế xung quanh giới hạn sức chứa AI

Vậy giải pháp thay thế là gì? Dưới đây là cách giảm thiểu gián đoạn và tận dụng tối đa Claude ⭐

Lập kế hoạch cho các cuộc hội thoại

Xác định rõ nhu cầu của bạn trước khi bắt đầu cuộc hội thoại với Claude. Các lệnh Claude có cấu trúc giúp giảm thiểu việc trao đổi qua lại và mang lại kết quả tốt hơn nhanh chóng mà không cần sử dụng quá nhiều token.

Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau trước khi bắt đầu trò chuyện với Claude:

Bạn cần thông tin cụ thể hoặc kết quả nào từ phiên này?

Bạn có thể gộp nhiều câu hỏi liên quan vào một lời nhắc tổng hợp duy nhất không?

Bạn có thể cung cấp trước những thông tin bối cảnh, tệp tin hoặc ví dụ nào để tránh các vòng làm rõ?

Đây là yêu cầu riêng lẻ hay là một phần của quy trình làm việc lớn hơn cần được triển khai trong một dự án chuyên biệt?

Ai khác trong nhóm của bạn cần kết quả này và liệu họ có nên có quyền truy cập vào cùng một trò chuyện hoặc dự án không?

📌 Ví dụ: Thay vì “Giúp tôi nghiên cứu thị trường”, bạn có thể gửi một yêu cầu được lập kế hoạch kỹ lưỡng như sau: “Phân tích ba báo cáo của đối thủ cạnh tranh (tệp đính kèm) và xác định chiến lược định giá, đối tượng mục tiêu và các yếu tố khác biệt chính của họ trong bảng so sánh. ”

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Docs để tinh chỉnh và thử nghiệm các lệnh một cách hợp tác trong thời gian thực. Theo thời gian, bạn sẽ xây dựng được một kho lưu trữ các lệnh đã được kiểm chứng mang lại kết quả nhất quán. Nhóm của bạn không cần phải tạo yêu cầu từ đầu. Họ có thể sử dụng các mẫu đã được kiểm tra và điều chỉnh theo trường hợp sử dụng cụ thể của mình. Xây dựng thư viện lời nhắc Claude của bạn trong ClickUp Tài liệu

Gộp các yêu cầu tương tự vào một tin nhắn

Nếu bạn có nhiều công việc hoặc câu hỏi liên quan, hãy nhóm chúng vào một tin nhắn duy nhất.

Ví dụ:

Thay vì gửi các tin nhắn riêng lẻ cho từng bài toán, hãy gửi tất cả trong một tin nhắn duy nhất.

Yêu cầu phân tích năm phiếu hỗ trợ khách hàng trong một tin nhắn thay vì tải lên và phân tích từng phiếu riêng lẻ.

Yêu cầu Claude tạo lịch trình cuộc họp cho bốn cuộc gọi khách hàng tiếp theo cùng lúc thay vì yêu cầu từng cuộc một.

Gộp các yêu cầu kiểm tra mã nguồn từ nhiều tệp vào một cuộc hội thoại duy nhất thay vì mở các trò chuyện riêng biệt cho từng tệp.

Các tin nhắn riêng lẻ buộc Claude phải tải lại và xử lý lại bối cảnh chia sẻ nhiều lần. Gộp chúng vào một lời nhắc duy nhất sẽ sử dụng ít token hơn và giảm tải xử lý.

Tích hợp Claude với API

Tích hợp Claude vào quy trình làm việc và hệ thống công nghệ hiện có của bạn thông qua API Claude để có trải nghiệm ổn định và dự đoán được hơn. Tất nhiên, bạn cần có kiến thức kỹ thuật để cài đặt điều này, nhưng lợi ích mang lại là khả năng kiểm soát đáng kể cách bạn quản lý sức chứa.

Dưới đây là cách tích hợp API giúp quản lý các hạn chế của Claude:

Theo dõi giới hạn tốc độ một cách tự động và điều chỉnh phân phối khối lượng công việc theo thời gian thực.

Xây dựng cơ chế xử lý thời gian chờ tùy chỉnh để tạm dừng công việc thay vì mất công việc khi sức chứa đạt đến giới hạn.

Phân loại các loại công việc khác nhau vào các mô hình phù hợp (Haiku cho các truy vấn đơn giản, Opus cho các công việc suy luận phức tạp) để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

Triển khai hệ thống xếp hàng yêu cầu để phân bổ các cuộc gọi API trong giờ cao điểm.

👀 Bạn có biết? Chi phí của các "ảo giác" AI không chỉ dừng lại ở kết quả sai lệch—nó còn mang theo trách nhiệm pháp lý. Air Canada từng phải bồi thường $812.02 cho một khách hàng đã đặt vé máy bay dựa trên thông tin sai lệch từ chatbot. Chatbot của hãng hàng không đã đưa ra câu trả lời không nhất quán với chính sách giá vé tang lễ thực tế của họ.

Các hạn chế tạm thời về sức chứa và giới hạn sử dụng của Claude có thể làm gián đoạn các quy trình làm việc quan trọng và trì hoãn các deliverables có tính thời gian. Khi năng suất của nhóm phụ thuộc vào sự sẵn có của AI, một lỗi về sức chứa duy nhất có thể dẫn đến việc bỏ lỡ thời hạn và dự án bị đình trệ.

Claude rất mạnh mẽ trong các công việc đòi hỏi suy luận phức tạp và xử lý ngữ cảnh dài, nhưng liệu có giải pháp lâu dài nào cho sức chứa hạn chế của nó không?

Vâng, chuyển sang các mô hình AI khác. Tuy nhiên, đây không phải lúc nào cũng là giải pháp lý tưởng.

Hãy xem khi nào bạn nên và khi nào không nên xem xét sử dụng các công cụ AI sao lưu:

Bạn có các hạn chót quan trọng, chẳng hạn như các sản phẩm giao cho khách hàng, lịch trình xuất bản và các hồ sơ pháp lý.

Vấn đề về sức chứa xảy ra đủ thường xuyên để làm gián đoạn quy trình làm việc hàng tuần của bạn.

Bạn cần các chuyên môn AI khác nhau, ví dụ: ChatGPT cho việc brainstorming sáng tạo, Perplexity cho nghiên cứu có trích dẫn, và Claude cho phân tích bối cảnh dài.

Khối lượng công việc của nhóm được phân phối trên nhiều dự án, trong đó việc đa dạng hóa công cụ giúp công việc tiếp tục diễn ra khi một nền tảng không khả dụng.

Bạn đang kiểm tra kết quả đầu ra cho mục đích kiểm soát chất lượng và muốn so sánh phản hồi giữa các mô hình trước khi hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

Hiện tại, mô hình sử dụng của bạn vẫn nằm trong giới hạn cho phép của Claude.

Quản lý nhiều công cụ gây ra sự phức tạp; thay vì tối ưu hóa công việc, việc chuyển đổi giữa các nền tảng sẽ làm chậm tiến độ của bạn.

Hạn chế về sức chứa không cản trở công việc quan trọng hàng ngày của bạn.

Giới hạn về ngân sách khiến việc trả phí cho nhiều gói đăng ký trở nên không thực tế, đặc biệt khi bạn không sử dụng chúng một cách đều đặn.

Thời gian học và thiết lập cho một công cụ mới vượt quá lợi ích của việc sử dụng nó như một phương án sao lưu.

👀 Bạn có biết? Bạn có thể chạy các mô hình Claude của Anthropic trực tiếp thông qua Amazon Bedrock, một dịch vụ AWS được quản lý hoàn toàn cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng AI tạo sinh quy mô doanh nghiệp với một API thống nhất duy nhất.

Cách ClickUp giúp các nhóm duy trì hiệu suất làm việc khi AI không khả dụng

Các công cụ AI như Claude và ChatGPT có tính chất độc lập. Chúng xuất sắc trong việc xử lý các công việc đòi hỏi tư duy như phân tích, viết sáng tạo, lập trình, nghiên cứu, nhưng không thể chuyển đổi tư duy đó thành hành động thực tế. Chúng không thể đẩy mạnh dự án, phân công công việc, theo dõi tiến độ hoặc duy trì sự đồng bộ của nhóm.

ClickUp kết nối khoảng cách giữa suy nghĩ và thực thi bằng cách đưa tất cả công việc, nhiệm vụ, giao tiếp và kiến thức của bạn vào một không gian làm việc AI tích hợp. AI hoạt động ngay tại nơi bạn làm việc, không phải trong một công cụ riêng biệt mà bạn phải chuyển đổi ngữ cảnh để sử dụng.

Dưới đây là cách ClickUp khai thác tiềm năng AI ở tầng thực thi 👇

Một hệ thống AI có ngữ cảnh hiểu rõ tất cả công việc của bạn.

ClickUp Brain hoạt động như một lớp AI bối cảnh được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Nó không yêu cầu bạn phải xây dựng lại bối cảnh hoặc tải lên tệp nhiều lần. Nó hiểu cách công việc của bạn được tổ chức. Bạn đặt câu hỏi, và nó hiển thị câu trả lời bằng cách tham chiếu dữ liệu thời gian thực từ Không gian Làm việc ClickUp.

Hỏi ClickUp Brain để cập nhật tiến độ, với các công việc quá hạn và bị chặn được đánh dấu.

Dưới đây là những gì ClickUp Brain tham khảo:

Các công việc, công việc con và phân cấp dự án liên kết với các sản phẩm đầu ra thực tế.

Trạng thái, ưu tiên, phụ thuộc và hạn chót cho thấy tình trạng công việc hiện tại.

Các tài liệu kết nối với các dự án cụ thể và các quyết định chứa trong đó

Những bình luận và cuộc hội thoại đang diễn ra nơi bối cảnh thực sự tồn tại.

Quyền sở hữu và trách nhiệm của nhóm trong các quy trình làm việc

Vì Brain hoạt động trong mô hình quyền truy cập của ClickUp, nó chỉ hiển thị thông tin mà bạn được phép xem. Điều quan trọng nhất là các thông tin không bị giới hạn trong các tệp tĩnh. Brain phân tích dữ liệu thực thi thời gian thực và trả về câu trả lời dựa trên trạng thái hiện tại của dự án của bạn.

Truy cập các mô hình AI hàng đầu với giá của một mô hình.

ClickUp cung cấp truy cập vào các mô hình AI hàng đầu—ChatGPT, Claude và Gemini—trực tiếp trong không gian làm việc của bạn. Điều này giúp tập trung truy cập AI, giảm thiểu sự phân tán và chi phí đăng ký. Hơn nữa, nó giúp bạn tránh phải xây dựng lại ngữ cảnh mỗi khi chuyển đổi giữa các mô hình.

Nhóm của bạn có thể chọn các mô hình ngôn ngữ lớn phù hợp nhất với công việc của họ và so sánh phản hồi từ các mô hình hàng đầu ngay trong Không gian Làm việc ClickUp. Nếu Claude tạm thời không hoạt động, họ có thể dễ dàng chuyển sang ChatGPT hoặc Gemini trong cùng một chủ đề cuộc hội thoại.

Chuyển đổi giữa các mô hình AI hàng đầu cho các công việc phân tích của bạn với ClickUp Brain

ClickUp Enterprise Search cho phép bạn tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc và các hệ thống kết nối thông qua các lệnh tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Tìm kiếm tệp tin và thông tin từ khắp không gian làm việc và các ứng dụng kết nối của bạn một cách nhanh chóng với công cụ tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI.

Thay vì phải tìm kiếm trong các thư mục hoặc bảng điều khiển, các nhóm có thể đặt câu hỏi như:

Các quyết định nào đã được đưa ra về mô hình định giá trong cuộc đánh giá quý 4?

Các công việc nào tham chiếu đến yêu cầu tích hợp API của khách hàng?

Chúng ta đã ghi chép việc phê duyệt cuối cùng cho dòng thời gian ra mắt sản phẩm ở đâu?

Hiển thị tất cả các cuộc hội thoại về hạn chế ngân sách từ tháng trước.

BrainGPT sẽ tìm kiếm và trả về câu trả lời cùng các tệp liên quan dựa trên cách công việc được tổ chức. Điều này đặc biệt hữu ích trong các không gian làm việc lớn, nơi thông tin bị phân tán giữa các dự án, nhóm và công cụ.

🔔 Nhắc nhở: Nếu bạn cần thông tin mới nhất ngoài không gian làm việc của mình, ClickUp cũng hỗ trợ tìm kiếm web thời gian thực để lấy dữ liệu từ bên ngoài mà không cần rời khỏi nền tảng.

Ghi lại ý tưởng mà không làm gián đoạn dòng chảy công việc.

Tính năng "Talk to Text " của ClickUp cho phép các nhóm ghi âm ý tưởng, cập nhật hoặc ghi chú cuộc họp và chuyển đổi chúng thành văn bản có cấu trúc ngay lập tức.

Nói ra ý tưởng của bạn, và Talk to Text sẽ cung cấp văn bản hoàn chỉnh ngay lập tức.

Cách Talk to Text giúp công việc tiếp tục diễn ra:

Ghi lại các cập nhật dự án trong các cuộc gọi với khách hàng và chuyển đổi chúng thành các công việc ngay lập tức.

Ghi lại các cuộc thảo luận trong cuộc họp và để Brain tự động trích xuất các mục cần thực hiện, phân công quyền sở hữu và tạo các công việc theo dõi.

Ghi lại các phiên brainstorming bằng lời nói và chuyển đổi chúng thành tài liệu có cấu trúc mà không cần gõ tay từng chi tiết.

Chuyển đổi ghi chú giọng nói thành danh sách công việc có tổ chức với ưu tiên và hạn chót ngay cả khi bạn không ở bàn làm việc.

Tối ưu hóa các quy trình làm việc lặp đi lặp lại với Super agents

Các Super Agents của ClickUp là trợ lý AI hoạt động liên tục trong nền, theo dõi không gian làm việc của bạn và thực thi các quy trình làm việc đa bước.

Cài đặt các đồng nghiệp được hỗ trợ bởi AI để xử lý các quy trình làm việc linh hoạt, nhiều bước với đầy đủ ngữ cảnh bằng ClickUp Super Agents.

Các tác nhân này đang theo dõi các thay đổi trên các công việc, dòng thời gian, mối quan hệ phụ thuộc và dữ liệu — phát hiện vấn đề và tự động thực hiện hành động trong khi nhóm của bạn tập trung vào công việc chiến lược.

Ví dụ về những gì Super Agents xử lý:

Phát hiện khi dòng thời gian của dự án thay đổi và tự động thông báo cho các bên liên quan, cập nhật các công việc phụ thuộc trên các nhóm.

Theo dõi tỷ lệ hoàn thành công việc và chủ động phân công lại công việc quá hạn dựa trên sức chứa hiện tại của nhóm.

Tạo báo cáo trạng thái định kỳ bằng cách tổng hợp dữ liệu từ nhiều dự án mà không cần chờ ai đó tổng hợp thủ công.

Kích hoạt các hành động tiếp theo khi các tác vụ phụ thuộc hoàn thành, đảm bảo quy trình làm việc tiếp tục diễn ra ngay cả khi gặp hạn chế về sức chứa của AI.

Xác định các bất nhất về định dạng trong các tệp đã tải lên và đánh dấu chúng trước khi chúng được đưa vào quy trình làm việc của bạn.

Để xem cách thức hoạt động, hãy xem video này về cách ClickUp sử dụng Super Agents 👇

🔐 Ưu điểm của ClickUp: Các Super Agents không phụ thuộc vào các mô hình AI bên ngoài để hoạt động — chúng hoạt động trong hạ tầng của ClickUp, đảm bảo các quy trình làm việc quan trọng vẫn hoạt động bình thường dù các mô hình AI bên thứ ba có sẵn hay không.

Giữ năng suất làm việc vượt qua giới hạn sức chứa AI

Hạn chế về sức chứa của Claude là có thật, nhưng điều đó không nhất thiết phải làm gián đoạn năng suất của nhóm bạn. Hầu hết các công cụ AI hoạt động độc lập — bạn nhận được câu trả lời, sau đó phải chuyển đổi thủ công các thông tin đó vào hệ thống công việc thực tế của mình.

ClickUp loại bỏ khoảng trống đó. Sự tích hợp của nó mang lại lợi thế ở điểm:

AI hoạt động trực tiếp bên trong các dự án, công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn — không phải trong các cửa sổ trò chuyện riêng biệt.

Nhiều mô hình AI hoạt động trong cùng một cấu trúc không gian làm việc, cho phép bạn chuyển đổi mà không cần xây dựng lại ngữ cảnh.

Các Super Agents hoạt động độc lập, thực thi các quy trình làm việc mà không phụ thuộc vào sự sẵn có của AI bên ngoài.

Tìm kiếm, nhập liệu bằng giọng nói và dữ liệu thời gian thực giúp các nhóm làm việc không bị gián đoạn trong trường hợp hệ thống gặp sự cố.

Sẵn sàng xây dựng các quy trình làm việc không bị gián đoạn khi các công cụ AI gặp sự cố?

Đăng ký miễn phí trên ClickUp ✅

Câu hỏi thường gặp

Claude hiển thị lỗi sức chứa khi gặp phải nhu cầu cao hơn sức chứa của hạ tầng hệ thống. Hệ thống gây ra tình trạng chậm trễ tạm thời trên toàn hệ thống, giới hạn khả năng phản hồi tin nhắn của bạn.

Không. Các kế hoạch trả phí cho phép bạn truy cập ưu tiên trong các kỳ cao điểm, nhưng chúng không loại bỏ hoàn toàn các hạn chế về sức chứa. Trong trường hợp lưu lượng truy cập đột biến nghiêm trọng hoặc vấn đề hạ tầng, ngay cả người dùng Pro và Team cũng có thể gặp phải tình trạng chậm trễ hoặc bị chặn tạm thời.

Hầu hết các vấn đề về sức chứa sẽ được giải quyết trong vòng vài phút đến vài giờ khi mô hình nhu cầu thay đổi trong ngày. Các sự cố ngừng hoạt động toàn hệ thống do lỗi kỹ thuật có thể kéo dài hơn — hãy kiểm tra trang trạng thái của Claude để cập nhật thời gian thực về các vấn đề đang diễn ra.

Không hoàn toàn. Bạn có thể giảm tần suất gặp phải các vấn đề này bằng cách lên lịch yêu cầu vào giờ thấp điểm, sử dụng các mô hình nhẹ hơn, gộp các truy vấn và quản lý việc tải lên tệp một cách chiến lược. Tuy nhiên, các đợt tăng đột biến về nhu cầu và các vấn đề về hạ tầng vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn.

Xây dựng các quy trình dự phòng và duy trì tài liệu để công việc có thể tiếp tục thực hiện thủ công trong trường hợp gián đoạn. Giữ các mẫu và kết quả trước đó dễ truy cập, đào tạo chéo các thành viên trong nhóm về các công việc quan trọng và xem xét sử dụng các công cụ AI sao lưu cho các công việc nhạy cảm về thời gian không thể chờ đợi cho đến khi sức chứa được khôi phục.