Lựa chọn mô hình Claude tốt nhất cho công việc

Hãy tưởng tượng: vào sáng thứ Hai, bạn đang mở tài liệu kế hoạch sprint, có năm tab ghi chú, và ai đó gửi một tin nhắn như:

“Bạn có thể tóm tắt nội dung này, liệt kê các mục cần thực hiện và chuyển đổi chúng thành các công việc cụ thể không?” Bạn có thể sử dụng Opus và coi như xong. Hoặc bạn có thể dùng Sonnet. Hoặc Haiku. Và tùy thuộc vào mô hình bạn chọn, bạn sẽ nhận được kết quả tuyệt vời… hoặc nhanh chóng… hoặc thậm chí là một kết quả đắt đỏ bất ngờ. Hướng dẫn này phân tích chi tiết sự khác biệt thực tế giữa Claude Opus 4.5, Sonnet 4.5 và Haiku 4.5 — kèm theo ví dụ thực tế về điểm mạnh của từng mô hình, khi nào đáng đầu tư chi phí, và cách cài đặt nhóm để kết quả đầu ra thực sự được triển khai. Hãy cùng thảo luận về cách chọn mô hình Claude tốt nhất cho công việc — và tại sao các nhóm thông minh lại kết nối AI trực tiếp với nơi các dự án được quản lý (với ClickUp!) thay vì phải sử dụng nhiều công cụ trò chuyện riêng biệt.

“Bạn có thể tóm tắt nội dung này, liệt kê các mục cần thực hiện và chuyển đổi chúng thành các công việc cụ thể không?”

Bạn có thể sử dụng Opus và coi như xong. Hoặc bạn có thể dùng Sonnet. Hoặc Haiku.

Và phụ thuộc vào mô hình bạn chọn, bạn sẽ nhận được kết quả tuyệt vời… hoặc nhanh chóng… hoặc thậm chí là một kết quả đắt đỏ bất ngờ.

Hướng dẫn này phân tích chi tiết sự khác biệt thực tế giữa Claude Opus 4.5, Sonnet 4.5 và Haiku 4.5 — kèm theo ví dụ thực tế về điểm mạnh của từng mô hình, khi nào đáng đầu tư chi phí, và cách cài đặt nhóm để kết quả đầu ra thực sự được triển khai.

Hãy cùng thảo luận về cách chọn mô hình Claude tốt nhất cho công việc — và tại sao các nhóm thông minh lại kết nối AI trực tiếp với nơi các dự án được quản lý (với ClickUp!) thay vì phải sử dụng nhiều công cụ trò chuyện riêng biệt.

Các mô hình Claude của Anthropic là gì?

Bạn có thể đã nghe nói về các mô hình AI, nhưng tên gọi của chúng có thể gây nhầm lẫn. Các mô hình Claude của Anthropic là một gia đình các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) được phát triển dành cho công việc chuyên nghiệp và doanh nghiệp. Hãy nghĩ đến chúng như một nhóm trợ lý AI, mỗi mô hình có những kỹ năng riêng biệt. 🛠️

Các mô hình này nổi tiếng với khả năng suy luận mạnh mẽ, tập trung vào an toàn và cửa sổ ngữ cảnh dài (lượng thông tin mà chúng có thể ghi nhớ cùng một lúc).

Thách thức chính đối với các nhóm là lựa chọn mô hình phù hợp cho công việc.

Nếu bạn sử dụng mô hình mạnh nhất cho một công việc đơn giản, bạn đang lãng phí tiền

Nếu bạn sử dụng một mô hình nhẹ cho một công việc phức tạp, bạn sẽ nhận được kết quả kém.

🔮 Kiểm tra thực tế nhanh: Hầu hết các nhóm không "chọn mô hình Claude" theo cách mà các nhà phát triển làm. Họ sử dụng Claude thông qua ứng dụng trò chuyện hoặc công cụ Không gian Làm việc — và việc chọn mô hình thường được xử lý tự động thông qua cài đặt mặc định hoặc định tuyến. Nếu bạn muốn truy cập các mô hình mới nhất từ Claude, Gemini và ChatGPT trong một nền tảng duy nhất, hãy thử ClickUp Brain. Đây là trợ lý AI bối cảnh gốc của ClickUp, hiểu rõ công việc của bạn. Sử dụng nhiều mô hình AI với giá của một mô hình duy nhất thông qua ClickUp Brain. Thay vì phải quản lý nhiều gói đăng ký (và chuyển đổi giữa các tab), bạn có thể sử dụng mô hình cần thiết ngay trong Không gian Làm việc ClickUp của mình — nơi các công việc, tài liệu và dự án của bạn đã được lưu trữ. Trả tiền cho một ứng dụng AI. Nhận được tính linh hoạt đa mô hình.

Cách chọn mô hình Claude phù hợp cho công việc của bạn: Tổng quan về 5 mô hình Claude 4.

Nếu các tên mô hình như Opus, Sonnet và Haiku khiến bạn băn khoăn “hay đấy… nhưng thực sự nên dùng cái nào?”, bạn không phải là người duy nhất.

Dưới đây là cách đơn giản để hiểu về LineUp Claude 4.5 của Anthropic: mỗi mô hình được tối ưu hóa cho một loại công việc khác nhau — từ các yêu cầu hàng ngày nhanh chóng đến các tác vụ đòi hỏi suy luận sâu sắc và có tính chất quan trọng.

Mô hình Phù hợp nhất cho Tốc độ Chi phí (cho mỗi 1 triệu token) Claude Opus 4.5 Xử lý logic phức tạp, công việc đa bước phức tạp, độ chính xác cao. Chậm nhất $5 đầu vào / $25 đầu ra Claude Sonnet 4.5 Mô hình tổng thể tốt nhất cho nhóm Cân bằng $3 đầu vào / $15 đầu ra Claude Haiku 4.5 Các công việc nhanh, khối lượng lớn và đơn giản Nhanh nhất $1 đầu vào / $5 đầu ra

Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về ý nghĩa của điều này đối với bạn và nhóm của bạn:

Claude Opus 4.5: Phù hợp nhất cho các dự án phức tạp mà bạn thực sự quan tâm.

Hãy xem Opus 4.5 như một chuyên gia mà bạn mời đến để giải quyết những vấn đề khó khăn nhất. Đây là mô hình chủ lực, được thiết kế cho các tình huống có rủi ro cao, yêu cầu suy luận phức tạp với nhiều bước giải quyết. Nó xuất sắc trong việc hiểu các hướng dẫn phức tạp và có thể thực hiện nhiều loại công việc tự động.

Mô hình này phát huy hiệu quả tốt nhất khi công việc yêu cầu "thời gian suy nghĩ". Chế độ suy nghĩ mở rộng cho phép nó phân tích vấn đề trước khi đưa ra câu trả lời. Tuy nhiên, nhược điểm là nó chậm hơn và tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn, khiến nó trở nên quá mức cần thiết cho các câu hỏi đơn giản.

qua Anthropic

Claude Opus 4.5 phù hợp nhất cho:

Kiến trúc mã phức tạp và việc tái cấu trúc mã nguồn qua nhiều tệp tin.

Phân tích chiến lược chi tiết đòi hỏi phải xem xét các góc độ khác nhau.

Tổng hợp thông tin từ nhiều tài liệu cho một dự án nghiên cứu

Bất kỳ công việc nào mà độ chính xác và khả năng suy luận sâu sắc quan trọng hơn tốc độ.

Kiến trúc mã phức tạp và việc tái cấu trúc mã nguồn qua nhiều tệp tin.

Phân tích chiến lược chi tiết đòi hỏi phải xem xét các góc độ khác nhau.

Tổng hợp thông tin từ nhiều tài liệu cho một dự án nghiên cứu

Bất kỳ công việc nào mà độ chính xác và khả năng suy luận sâu sắc quan trọng hơn tốc độ.

Claude Sonnet 4.5: Lựa chọn mặc định tốt nhất cho công việc thực tế

Sonnet 4.5 là lựa chọn đáng tin cậy cho mọi công việc của nhóm. Nó cung cấp sự cân bằng tối ưu giữa trí tuệ và tốc độ cho hầu hết các công việc chuyên nghiệp hàng ngày. Sonnet 4.5 rất phù hợp cho mã hóa, có khả năng suy luận vững chắc và phản hồi nhanh hơn nhiều so với Opus mà không cần chi phí cao. Tất cả điều này khiến nó trở thành mô hình duy nhất mà nhóm của bạn có thể tin cậy suốt cả ngày.

Claude Sonnet 4.5 phù hợp nhất cho:

Viết, sửa chữa và chỉnh sửa (blog, email, tài liệu)

Hỗ trợ lập trình (hàm, đánh giá, tài liệu, gỡ lỗi)

Phân tích và tóm tắt tài liệu và ghi chú cuộc họp

Công việc vận hành hàng ngày yêu cầu sự phán đoán tốt.

Trả lời các câu hỏi chung của nhóm và xử lý các giao tiếp kinh doanh.

🧠 Thú vị: Nếu bạn sử dụng Claude Sonnet 4.5 để xây dựng một trợ lý hỗ trợ khách hàng, xử lý 10.000 phiếu hỗ trợ (trung bình ~3.700 token mỗi phiếu) sẽ tốn khoảng $22.20 tổng cộng!

Claude Haiku 4.5: Phù hợp nhất cho tốc độ và hiệu quả chi phí cho các công việc có khối lượng lớn.

Haiku là "vận động viên chạy nước rút" trong nhóm. Đây là mô hình nhanh nhất và hiệu quả nhất, được thiết kế cho các công việc có khối lượng lớn và đơn giản. Nó cung cấp phản hồi gần như tức thì, khiến nó trở nên hoàn hảo khi bạn cần câu trả lời ngay lập tức.

Nó cũng đặc biệt giỏi trong việc tuân thủ hướng dẫn. Mặc dù không phù hợp cho các tác vụ đòi hỏi suy luận sâu, bạn có thể sử dụng Haiku cho phần lớn các câu hỏi thường xuyên của nhóm và dành các mô hình mạnh mẽ hơn cho những lúc thực sự cần thiết. Đây là cách thông minh nhất để tối ưu hóa việc sử dụng AI của nhóm mà không làm giảm chất lượng.

Claude Haiku 4.5 phù hợp nhất cho:

Tra cứu nhanh các sự kiện hoặc định nghĩa

Tạo các tóm tắt đơn giản từ văn bản

Đẩy mạnh các quy trình tự động hóa khối lượng lớn

Tự động soạn thảo các câu trả lời ngắn hoặc mẫu với đề xuất thời gian thực khi bạn gõ.

Phân loại và gắn thẻ vé hỗ trợ khách hàng

Tra cứu nhanh các sự kiện hoặc định nghĩa

Tạo các tóm tắt đơn giản từ văn bản

Đẩy mạnh các quy trình tự động hóa khối lượng lớn

Tự động soạn thảo các câu trả lời ngắn hoặc mẫu với đề xuất thời gian thực khi bạn gõ.

Phương pháp tắt mà hầu hết các nhóm bỏ qua: phân công công việc theo độ phức tạp.

Cách đơn giản nhất để đạt kết quả tốt hơn và cắt giảm chi phí là:

Sử dụng Haiku cho các tác vụ nhanh chóng

Sử dụng Sonnet cho hầu hết các công việc

Giữ Opus cho những lúc bạn cần độ chính xác cao nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cách nhanh nhất để lãng phí một câu trả lời AI tuyệt vời là để nó tồn tại trong một cửa sổ trò chuyện riêng biệt mà không ai có thể tìm thấy lại. Giải pháp rất đơn giản: đưa lớp AI của bạn vào nơi mà các công việc, tài liệu, bình luận và quy trình làm việc của bạn đã tồn tại. Trong không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp, kết quả đầu ra của AI không xuất hiện dưới dạng văn bản rời rạc. Với ClickUp Brain, chúng trở thành công việc kết nối: Chuyển đổi bản nháp thành tài liệu ClickUp

Chuyển đổi quyết định thành nhiệm vụ ClickUp với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn.

Người dùng ClickUp đồng ý:

Điều tôi yêu thích nhất ở ClickUp là cách nó tập trung toàn bộ quy trình làm việc của tôi, giúp tôi thoát khỏi “mệt mỏi ứng dụng” khi phải chuyển đổi giữa các công cụ riêng biệt cho tài liệu, công việc và trò chuyện. Tính năng “Chế độ xem Everything” thực sự là một bước đột phá đối với tôi vì nó cung cấp cái nhìn tổng quan từ trên cao về mọi dự án trong không gian làm việc của tôi trên một giao diện gọn gàng. Tôi cũng thấy tính tùy chỉnh sâu rộng của hơn 15 chế độ xem khác nhau, như bảng Kanban và Bản đồ Tư duy, là yếu tố thiết yếu để điều chỉnh nền tảng phù hợp với quy trình sáng tạo cụ thể của mình. Trí tuệ nhân tạo tích hợp ClickUp Brain đã nâng cao đáng kể năng suất của tôi bằng cách tóm tắt ngay lập tức các chủ đề dài và tự động hóa các công việc hành chính lặp đi lặp lại từng chiếm hết thời gian buổi sáng của tôi.

Điều tôi yêu thích nhất ở ClickUp là cách nó tập trung toàn bộ quy trình làm việc của tôi, giúp tôi thoát khỏi “mệt mỏi ứng dụng” khi phải chuyển đổi giữa các công cụ riêng biệt cho tài liệu, công việc và trò chuyện. Tính năng “Chế độ xem Everything” thực sự là một bước đột phá đối với tôi vì nó cung cấp cái nhìn tổng quan từ trên cao về mọi dự án trong không gian làm việc của tôi trên một giao diện gọn gàng. Tôi cũng thấy tính tùy chỉnh sâu rộng của hơn 15 chế độ xem khác nhau, như bảng Kanban và Bản đồ Tư duy, là yếu tố thiết yếu để điều chỉnh nền tảng phù hợp với quy trình sáng tạo cụ thể của mình. Trí tuệ nhân tạo tích hợp ClickUp Brain đã nâng cao đáng kể năng suất của tôi bằng cách tóm tắt ngay lập tức các chủ đề dài và tự động hóa các công việc hành chính lặp đi lặp lại từng chiếm hết thời gian buổi sáng của tôi.

Muốn tạo trợ lý AI của riêng mình mà không cần viết mã? Xem hướng dẫn nhanh này!

Mô hình Claude nào là tốt nhất cho từng công việc?

Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn nên chọn mô hình Claude nào cho một công việc cụ thể, hãy đơn giản hóa vấn đề bằng cách ghép từng mô hình với các danh mục công việc phổ biến.

Lập trình và phát triển phần mềm

Lập trình là điểm mạnh nổi bật của tất cả các mô hình Claude, nhưng bạn cần chọn mô hình phù hợp với độ phức tạp của công việc:

Opus 4.5: Sử dụng mô hình này cho các công việc tổng quan như thiết kế kiến trúc phần mềm, tái cấu trúc mã nguồn trên nhiều tệp hoặc gỡ lỗi hệ thống phức tạp. Nó cũng rất phù hợp cho lập trình tự động, nơi AI giải quyết vấn đề từng bước một.

Sonnet 4.5: Đây là lựa chọn hàng đầu cho việc lập trình hàng ngày. Nó có thể viết hàm, hỗ trợ kiểm tra mã nguồn, tạo tài liệu và xử lý các công việc gỡ lỗi tiêu chuẩn.

Haiku 4.5: Hoàn hảo cho các tác vụ nhanh như kiểm tra cú pháp, tạo mã mẫu đơn giản hoặc tạo mẫu mẫu chuẩn.

Viết và tạo/lập nội dung

Claude rất giỏi trong việc viết lách, đặc biệt vì nó có thể thích ứng với giọng điệu và hướng dẫn phong cách cụ thể của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể muốn sử dụng các mô hình khác nhau cho các loại tài sản nội dung khác nhau:

Opus 4.5: Phù hợp nhất cho việc phát triển chiến lược nội dung dài hạn, viết các bài báo kỹ thuật phức tạp hoặc đảm bảo giọng điệu thương hiệu nhất quán trên một trang web lớn.

Sonnet 4.5: Lựa chọn lý tưởng cho hầu hết các quy trình tạo/lập nội dung , bao gồm viết bài blog, nội dung tiếp thị, bản nháp email, cũng như chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung hiện có.

Haiku 4.5: Sử dụng để soạn thảo nội dung ngắn cho bài đăng trên mạng xã hội, tiêu đề email hoặc tạo nhiều biến thể của một bản sao quảng cáo duy nhất.

Nghiên cứu và phân tích

Nếu bạn đang cố gắng đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và có tính chất định tính, cửa sổ ngữ cảnh lớn của Claude là một lợi thế lớn. Nó có thể giúp bạn tổng hợp thông tin từ các tài liệu rất dài trong thời gian rất ngắn.

Opus 4.5: Hoàn hảo cho việc tổng hợp nghiên cứu từ nhiều nguồn, thực hiện phân tích cạnh tranh sâu rộng hoặc đưa ra các đề xuất chiến lược dựa trên dữ liệu phức tạp.

Sonnet 4.5: Sử dụng để tóm tắt tài liệu đơn lẻ, phân tích ghi chú cuộc họp để xác định các mục cần thực hiện, hoặc soạn thảo báo cáo từ một tập dữ liệu.

Haiku 4.5: Lý tưởng để trích xuất thông tin nhanh từ tài liệu, trả lời các câu hỏi đơn giản về văn bản hoặc tóm tắt nhanh một bài viết.

Các câu hỏi thường gặp của nhóm

Hầu hết các câu hỏi trong công việc đều đơn giản, như “Trạng thái của dự án này là gì?” hoặc “Tóm tắt chủ đề bình luận này.”

Haiku 4.5 : Phù hợp cho các phản hồi nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Sonnet 4.5 : Lựa chọn hàng đầu khi bạn cần một bản tóm tắt rõ ràng, đáng tin cậy hoặc các bước tiếp theo.

Opus 4.5: Phù hợp nhất khi câu hỏi liên quan đến bối cảnh phức tạp, ưu tiên cạnh tranh hoặc quyết định có rủi ro cao.

👀 Bạn có biết? Anthropic cho biết bạn có thể tiết kiệm lên đến 90% chi phí với tính năng lưu trữ lệnh (prompt caching) và 50% với xử lý theo lô (batch processing) khi sử dụng các mô hình Claude Haiku và Sonnet.

Bây giờ, dù bạn sử dụng mô hình nào, bạn cũng cần cung cấp toàn bộ bối cảnh công việc của mình để nhận được câu trả lời hữu ích. Điều này sẽ không giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Đó là lý do tại sao bạn cần một AI được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc của mình. Một AI như ClickUp Brain. Vì nó được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc của bạn, nó có thể tạo ra câu trả lời ngay tại nơi công việc diễn ra — trong Tasks, Tài liệu và Comments — mà không cần phải chuyển đổi qua lại liên tục.

Ngoài ra, trợ lý AI trên desktop của bạn, ClickUp Brain MAX, giúp bạn lấy thông tin từ các ứng dụng kết nối (như Google Drive, Figma, Slack và nhiều ứng dụng khác), để bạn có thể tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất.

🎥 Xem video này để tìm hiểu thêm về Brain MAX:

Claude so với ChatGPT so với Gemini cho công việc

Nếu bạn đang so sánh Claude, ChatGPT và Gemini, bạn đang đặt câu hỏi đúng. Nhưng dễ bị mắc kẹt trong chế độ “mô hình nào tốt nhất?”. Sự thật là: cả ba đều mạnh mẽ. Câu hỏi tốt hơn là mô hình nào phù hợp với công việc bạn cần làm nhất—và cách nhóm của bạn thực sự sử dụng AI hàng ngày.

Dưới đây là phân tích chi tiết:

Điểm mạnh cốt lõi Lập luận, mã hóa, công việc yêu cầu bối cảnh dài Kiến thức rộng, hệ sinh thái plugin Tích hợp Google Không gian Làm việc, đa phương thức Phong cách viết Chi tiết, tuân thủ các hướng dẫn phong cách tốt. Đa năng, cuộc hội thoại tự nhiên Hiệu quả, chính xác Phù hợp nhất cho các nhóm sử dụng Truy cập API độc lập, quy trình làm việc mã hóa Nhu cầu đa dạng về plugin Tài liệu Google, Trang tính Google, Gmail

Claude: Phù hợp nhất cho tài liệu dài, công việc có cấu trúc và viết cẩn thận.

Claude thường phát huy hiệu quả khi công việc trở nên phức tạp—ví dụ như xử lý các tệp PDF dài, tài liệu kỹ thuật chi tiết, văn bản chính sách, hoặc các quy trình suy luận nhiều bước yêu cầu mô hình phải duy trì tính nhất quán.

Chọn Claude nếu nhóm của bạn thường xuyên thực hiện các việc cần làm:

Đọc văn bản dài + tóm tắt

Viết kỹ thuật và đầu ra có cấu trúc

Kế hoạch nhiều bước, mã hóa và công việc “theo dõi chi tiết”.

Công việc trong các lĩnh vực yêu cầu giọng điệu và sự rõ ràng (tài liệu, email, giao tiếp với khách hàng)

Những trường hợp có thể không lý tưởng: Nếu công việc của bạn phụ thuộc nhiều vào các plugin của bên thứ ba, hoặc bạn muốn một hệ sinh thái "ứng dụng tất cả trong một".

ChatGPT: Trợ lý toàn diện nhất + hệ sinh thái rộng lớn

ChatGPT thường là công cụ AI mặc định dễ sử dụng nhất vì tính linh hoạt và được áp dụng rộng rãi. Nó hoạt động tốt trong các lĩnh vực viết lách, brainstorming, phân tích và mã hóa. Đặc biệt, nó rất mạnh mẽ khi bạn cần một trợ lý AI có thể linh hoạt chuyển đổi giữa các công việc hoàn toàn khác nhau trong cùng một phiên làm việc.

Chọn ChatGPT nếu bạn muốn:

Một mô hình đa năng “làm được nhiều việc cần làm khác nhau”

Ý tưởng sáng tạo mạnh mẽ, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung.

Một hệ sinh thái lớn các công cụ và tích hợp (phụ thuộc vào kế hoạch dịch vụ)

Điều mà hầu hết nhóm của bạn đã biết cách sử dụng

Những điểm chưa hoàn hảo: Các quy trình làm việc dài và phức tạp có thể trở nên lộn xộn nếu không có cấu trúc rõ ràng, và chất lượng có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ chi tiết của yêu cầu.

Gemini: Tốt nhất nếu bạn sử dụng Google Không gian Làm việc

Gemini là lựa chọn mạnh mẽ cho các nhóm đã tích hợp sâu vào hệ sinh thái Google. Nó đặc biệt hữu ích khi công việc của bạn diễn ra trong Tài liệu Google, Gmail, Slides hoặc Google Trang tính và bạn muốn có sự hỗ trợ AI ngay tại đó.

Chọn Gemini nếu nhóm của bạn dành phần lớn thời gian trong:

Quy trình làm việc với Gmail và Tài liệu Google

Báo cáo và kế hoạch nặng về bảng tính

Hợp tác và tổ chức tệp tin tích hợp sẵn của Google

Các công việc năng suất nhanh chóng, "trong luồng"

Những trường hợp có thể không lý tưởng: Nếu phần lớn bối cảnh và quy trình làm việc của công ty bạn nằm ngoài Google Không gian Làm việc.

Nhiều nhóm không chỉ chọn một mô hình duy nhất. Họ sử dụng nhiều mô hình, tùy thuộc vào công việc, ví dụ như một mô hình cho việc viết và tài liệu, và một mô hình khác cho nghiên cứu hoặc tự động hóa.

Điều quan trọng nhất là đảm bảo mô hình bạn sử dụng dễ dàng truy cập cho nhóm của bạn. Chất lượng đầu ra cũng cần phải nhất quán. Và phần lớn thời gian tiết kiệm được sẽ đến từ việc kết nối AI với công việc mà nó được thiết kế để hỗ trợ.

Mặt khác, khi nhóm của bạn sử dụng một hỗn hợp các công cụ và nền tảng AI khác nhau, điều này có thể dẫn đến tình trạng "AI Sprawl" — sự phát triển không kiểm soát của các công cụ và nền tảng AI mà không có sự giám sát hoặc chiến lược cụ thể. Với 78% nhân viên mang theo công cụ AI của riêng họ đến công việc, bạn đối mặt với rủi ro vi phạm bảo mật và kiến thức tổ chức bị phân tán trên các nền tảng khác nhau.

📮ClickUp Insight: 22% số người tham gia khảo sát của chúng tôi vẫn còn e dè khi sử dụng AI trong công việc. Trong số 22% đó, một nửa lo lắng về bảo mật dữ liệu, trong khi nửa còn lại không chắc chắn liệu có thể tin tưởng vào những gì AI cung cấp. ClickUp giải quyết cả hai vấn đề này một cách trực tiếp thông qua các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và bằng cách tạo ra các liên kết chi tiết đến các công việc và nguồn thông tin với mỗi câu trả lời. Điều này có nghĩa là ngay cả những nhóm thận trọng nhất cũng có thể bắt đầu tận hưởng sự tăng cường năng suất mà không phải lo lắng về việc thông tin của họ có được bảo vệ hay liệu họ có nhận được kết quả đáng tin cậy hay không.

Cách ClickUp Brain kết nối các mô hình AI với quy trình làm việc của bạn

Hầu hết các công cụ AI đều rất giỏi trong việc trả lời câu hỏi—nhưng chúng vẫn hoạt động ngoài phạm vi công việc của bạn. Vì vậy, bạn nhận được một phản hồi hữu ích… và sau đó bạn lại phải sao chép-dán nó vào các công việc, viết lại trong tài liệu Doc và tìm kiếm bối cảnh qua các tab.

ClickUp Brain thay đổi điều đó. Nó đưa AI trực tiếp vào Không gian Làm việc của bạn, giúp AI sử dụng bối cảnh đã có sẵn trong các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn — và biến câu trả lời thành hành động mà không cần chuyển giao phức tạp.

Dưới đây là cách nó thay đổi quy trình làm việc của bạn:

AI kết nối: Bạn có thể đặt câu hỏi về các dự án của mình và nhận câu trả lời dựa trên dữ liệu thực tế của bạn. Ví dụ, bạn có thể nhập @brain vào phần bình luận của công việc và yêu cầu nó tóm tắt chủ đề hoặc đề xuất các bước tiếp theo.

AI kết nối: Bạn có thể đặt câu hỏi về các dự án của mình và nhận câu trả lời dựa trên dữ liệu thực tế của bạn. Ví dụ, bạn có thể nhập @brain vào phần bình luận của công việc và yêu cầu nó tóm tắt chủ đề bình luận hoặc đề xuất các bước tiếp theo.

@đề cập Brain trong kênh Trò chuyện ClickUp, bình luận hoặc nhắn tin trực tiếp (DM) để nhận trợ giúp AI thông minh theo ngữ cảnh trong công việc của bạn.

Truy cập đa mô hình: Đừng lo lắng về việc chọn công cụ AI nào. ClickUp Brain cho phép bạn truy cập Claude, ChatGPT và các mô hình khác từ một giao diện duy nhất, giúp bạn luôn chọn được mô hình phù hợp nhất cho công việc hiện tại.

AI trong bối cảnh: Tạo nội dung, tóm tắt và các mục hành động trực tiếp trong Tạo nội dung, tóm tắt và các mục hành động trực tiếp trong tài liệu ClickUp hoặc công việc. Kết quả đã có sẵn ở đúng nơi cần thiết — không còn phải sao chép, dán và chuyển đổi bối cảnh

Truy cập đa mô hình: Đừng lo lắng về việc chọn công cụ AI nào. ClickUp Brain cho phép bạn truy cập Claude, ChatGPT và các mô hình khác từ một giao diện duy nhất, giúp bạn luôn chọn được mô hình phù hợp nhất cho công việc hiện tại.

AI trong bối cảnh: Tạo nội dung, tóm tắt và các mục hành động trực tiếp trong tài liệu ClickUp hoặc công việc. Kết quả đã có sẵn ở đúng nơi cần thiết — không còn phải sao chép, dán và chuyển đổi bối cảnh.

Phát triển ý tưởng, viết và hoàn thiện nội dung với ClickUp Brain trong ClickUp Tài liệu

Tự động hóa thông minh cho công việc: Kết nối thông tin từ AI với quy trình làm việc của bạn. Ví dụ, bạn có thể cài đặt tự động hóa thông minh để AI phân tích các yêu cầu đến và tự động phân công chúng cho thành viên phù hợp trong nhóm.

Tự động hóa thông minh cho công việc: Kết nối thông tin từ AI với quy trình làm việc của bạn. Ví dụ, bạn có thể thiết lập tự động hóa thông minh để AI phân tích các yêu cầu đến và tự động phân công chúng cho thành viên phù hợp trong nhóm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn muốn AI làm được nhiều hơn là trả lời câu hỏi, ClickUp Super Agents được thiết kế để hoạt động như đồng nghiệp AI giống con người sống trong quy trình làm việc của bạn. Chúng có thể nhìn và hiểu cách công việc kết nối giữa các công việc, tài liệu, trò chuyện, cuộc họp, lịch trình và các công cụ kết nối — vì vậy chúng có thể chạy quy trình làm việc 24/7 với đầy đủ ngữ cảnh. Khác với các công cụ trò chuyện độc lập, Super Agents được thiết kế để hoạt động trong phạm vi kiến thức, quyền truy cập và giới hạn của công ty bạn, điều này khiến chúng trở nên thực tế hơn nhiều cho việc thực thi công việc của nhóm.

Với AI tích hợp hoàn toàn, bạn loại bỏ mất mát năng suất do Work Sprawl (hoặc phân tán công việc qua nhiều ứng dụng). Nội dung do AI tạo ra có thể sử dụng ngay lập tức. Trợ lý AI của bạn trở thành thành viên thực sự của nhóm, hiểu rõ những gì nhóm đang làm.

Từ Lựa chọn Mô hình đến Động lực Thực tế

Lựa chọn mô hình Claude phù hợp là bước đầu tiên thông minh. Sử dụng Haiku cho các công việc nhanh chóng, Sonnet cho phần lớn công việc hàng ngày của bạn và dành Opus cho những trường hợp cần suy luận sâu và phức tạp. Mô hình "tốt nhất" phụ thuộc nhiều vào nhu cầu cụ thể của bạn cũng như các tiêu chuẩn ngành.

Nhưng lợi ích lớn hơn đến từ việc kết nối AI với quy trình công việc thực tế của bạn. Khi trợ lý AI của bạn có đầy đủ bối cảnh về các dự án, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn, nó sẽ chuyển từ một công cụ đơn giản thành một đối tác mạnh mẽ. Các nhóm kết nối AI trực tiếp vào hệ thống công việc của họ sẽ đạt được tăng trưởng năng suất cao hơn nhiều so với những nhóm sử dụng các công cụ trò chuyện độc lập.

Sẵn sàng trải nghiệm một AI thực sự hiểu công việc của bạn? Bắt đầu miễn phí với ClickUp và thấy sự khác biệt.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Đúng vậy, và đây là phương pháp được khuyến nghị. Hướng các truy vấn đơn giản đến Haiku, công việc tiêu chuẩn đến Sonnet và các tác vụ suy luận phức tạp đến Opus để tối ưu hóa cả hiệu suất và chi phí.

Haiku nhanh hơn và hiệu quả hơn cho các truy vấn nhanh chóng, đơn giản, trong khi Sonnet cung cấp khả năng suy luận mạnh mẽ và chi tiết hơn cho các công việc đòi hỏi độ sâu cao. Hầu hết các nhóm đều sử dụng cả hai tùy thuộc vào công việc.

Opus 4.5 là lựa chọn lý tưởng cho các công việc phức tạp, có tính chất quan trọng như phân tích chiến lược hoặc lập trình nhiều bước. Đối với các truy vấn đơn giản, Sonnet hoặc Haiku sẽ hoạt động không kém phần hiệu quả.