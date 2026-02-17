Cách sử dụng AI cho trực quan hóa dữ liệu vào năm 2026

Tạo biểu đồ thủ công nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế là một công việc vất vả:

Ai đó xuất CSV vào Google Trang tính, và một nửa các cột được nhập không chính xác.

Họ có thể mất hàng giờ để sửa định dạng, điền vào các giá trị thiếu và xây dựng lại bảng điều khiển.

Khi đã xong, dữ liệu có thể đã lỗi thời. Và bạn đang lãng phí thời gian và công sức vào công việc thủ công dễ mắc lỗi.

Nhờ có AI, nhóm của bạn có thể bỏ qua nhiều bước trong chu kỳ đó. Hãy cuộn xuống để xem cách sử dụng AI cho việc trực quan hóa dữ liệu và các công cụ tốt nhất để hỗ trợ bạn.

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong trực quan hóa dữ liệu là gì?

Vizual hóa dữ liệu bằng AI sử dụng học máy (ML), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và tự động hóa để chuyển đổi dữ liệu thô thành biểu đồ và bảng điều khiển. Các công cụ này cho phép bất kỳ ai đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường, đề xuất loại biểu đồ phù hợp và phát hiện các mẫu dữ liệu mà bạn có thể bỏ qua trong báo cáo phức tạp.

Dưới đây là cách thức công việc của quy trình này trong thực tế:

Chuẩn bị dữ liệu tự động hóa: Các mô hình học máy quét lượng lớn dữ liệu thô trong vài giây để phát hiện và sửa các mục nhập trùng lặp, hàng thiếu, lỗi định dạng và lỗi chính tả. Các thông tin cuối cùng của bạn luôn dựa trên dữ liệu sạch, chính xác và cập nhật.

Tạo biểu đồ tự động hóa: Công cụ trực quan hóa AI tự động tạo bố cục bảng điều khiển của bạn. Chúng lựa chọn loại biểu đồ phù hợp nhất (ví dụ: biểu đồ cột so với biểu đồ đường) và sắp xếp chúng một cách logic để bạn dễ hiểu.

Sinh thành ngôn ngữ tự nhiên: AI cũng giải thích ý nghĩa thực sự của các biểu đồ bằng tiếng Anh thông thường. Ví dụ, ngay bên cạnh một biểu đồ, AI có thể viết: “Doanh số tăng 12% trong tháng này, chủ yếu do sự gia tăng đột biến ở khu vực Đông Bắc trong tuần thứ hai”

Truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên: Bạn có thể trò chuyện với AI để phân tích và trực quan hóa dữ liệu theo cách của mình. Thay vì kiểm tra thủ công hai bảng tính, chỉ cần hỏi: “So sánh chi phí quảng cáo trên LinkedIn so với Instagram từ tháng 6 đến tháng 8.” AI sẽ trích xuất dữ liệu từ cả hai nền tảng, đồng bộ hóa ngày tháng và tạo biểu đồ so sánh ngay lập tức.

🧠 Thực tế thú vị: Năm 1854, bác sĩ John Snow đã sử dụng trực quan hóa dữ liệu để chống lại dịch tả ở London. Bằng cách vẽ các ca tử vong dưới dạng chấm trên bản đồ thành phố, ông phát hiện ra một cụm ca bệnh xung quanh một vòi nước cụ thể trên đường Broad Street. Phân tích trực quan này đã chứng minh bệnh tả lây qua nước, dẫn đến việc thay thế tay vòi nước và cứu sống hàng nghìn người.

Tại sao việc trực quan hóa dữ liệu bằng AI lại quan trọng đối với các nhóm?

AI cho trực quan hóa dữ liệu không thay thế bảng tính hoặc công cụ BI. Nó thêm một lớp trí tuệ giúp giảm thiểu rào cản giữa dữ liệu, hiểu biết và hành động.

Dưới đây là cách nó giúp bạn:

Dự báo kết quả một cách trực quan: Phân tích dự đoán có thể mô hình hóa xu hướng và chỉ ra hướng đi của một chỉ số, giúp các nhóm can thiệp sớm hơn.

Giảm rào cản kỹ thuật: Nhiều công cụ cho phép người không phải chuyên gia phân tích tạo bảng điều khiển bằng cách sử dụng lệnh và kéo thả, mà không cần viết SQL hoặc mã.

Nâng cao chất lượng quyết định: AI có thể phân tích các khối dữ liệu rộng hơn, phát hiện các bất thường và giảm thiểu lỗi thủ công thường xuất hiện trong báo cáo.

Giảm thời gian để có được thông tin: Tự động hóa quá trình chuẩn bị, phân tích và trực quan hóa có thể rút ngắn chu kỳ báo cáo từ hàng giờ xuống còn vài phút.

Hỗ trợ kể chuyện dữ liệu: NLG giúp giải thích những thay đổi đang diễn ra và lý do đằng sau chúng, giúp chia sẻ thông tin dễ dàng hơn với các bên liên quan.

Giữ cho bảng điều khiển luôn mới mẻ: Nhiều công cụ đồng bộ theo lịch trình hoặc gần thời gian thực, giúp các nhóm không phải chờ đợi cho lần xuất dữ liệu thủ công tiếp theo.

Tùy chỉnh chế độ xem: Thay vì phải xây dựng lại bảng điều khiển cho từng nhóm, bạn có thể tạo các chế độ xem lọc theo vai trò một cách nhanh chóng.

📮 ClickUp Insight: 35% số người được hỏi đã chuyển từ bảng tính sang công cụ khác và tiếp tục sử dụng nó, và 25% còn lại đang tích cực xem xét việc chuyển đổi. Mức độ thay đổi đó cho thấy các nhóm không bị ràng buộc bởi bảng tính Excel nhiều như họ bị ràng buộc bởi thói quen. Nhiều người dường như đang tìm kiếm các hệ thống cung cấp nhiều hỗ trợ hơn khi công việc trở nên phức tạp hơn. ClickUp giúp các nhóm thực hiện quá trình chuyển đổi mà không làm mất đà. Nền tảng này cung cấp các mẫu sẵn có cho việc theo dõi dự án, CRM, quản lý kho, quản lý thời gian và hàng trăm trường hợp sử dụng khác, cho phép các nhóm bắt đầu với một phương pháp có cấu trúc thay vì phải tạo lại từ đầu. Các chế độ xem như Danh sách công việc, Bảng, Bảng điều khiển và Gantt quen thuộc với người dùng bảng tính, trong khi Tự động hóa, Trợ lý AI và Bảng điều khiển không cần mã tích hợp giúp các nhóm phát triển vượt ra ngoài các cập nhật thủ công.

Hầu hết các công cụ đều hứa hẹn những tính năng cơ bản tương tự, vì vậy hãy so sánh chúng dựa trên những yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thực tế:

Giao diện không cần mã: Tránh các công cụ yêu cầu bạn viết mã SQL hoặc Python. Nhóm của bạn nên có thể tạo các biểu đồ tương tác bằng cách nhấp chuột đơn giản, các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên và giao diện kéo và thả.

Hỗ trợ tích hợp: Chọn công cụ AI hỗ trợ tích hợp plug-and-play với các nguồn dữ liệu ưa thích của bạn, như HubSpot, Salesforce, Stripe, Chọn công cụ AI hỗ trợ tích hợp plug-and-play với các nguồn dữ liệu ưa thích của bạn, như HubSpot, Salesforce, Stripe, phần mềm phân tích tiếp thị , v.v. Các kết nối API tùy chỉnh cho hệ thống riêng biệt đảm bảo bạn có thể nhập bất kỳ dữ liệu nào mà không cần sự hỗ trợ liên tục từ bộ phận CNTT.

Chia sẻ và hợp tác: Công cụ phải cho phép nhiều người cùng xem, bình luận và chỉnh sửa bảng điều khiển đồng thời. Điều này giúp duy trì vòng phản hồi chặt chẽ và đảm bảo toàn bộ nhóm luôn đồng bộ.

Tùy chọn tùy chỉnh: Ưu tiên các công cụ có các yếu tố tương tác (như chi tiết khi di chuột, xem chi tiết và bộ lọc), phạm vi đa dạng về hình ảnh và tính linh hoạt không giới hạn để tùy chỉnh bảng điều khiển theo nhu cầu cụ thể của bạn.

Đồng bộ hóa thời gian thực: Dữ liệu của bạn sẽ được cập nhật tự động khi số liệu nguồn thay đổi. Điều này giúp bảng điều khiển của bạn luôn được cập nhật mà không cần phải làm mới thủ công hoặc xuất dữ liệu theo lịch trình.

Bảo mật cấp doanh nghiệp: Kiểm tra tuân thủ SOC 2, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và nhật ký kiểm toán. Các tính năng này bảo vệ các chỉ số nhạy cảm của bạn khi mở rộng công cụ cho các nhóm khác nhau.

👀 Bạn có biết? William Playfair là người đã mang đến cho chúng ta các biểu đồ cột, đường và tròn vào đầu thế kỷ 19. Trước những phát minh của ông, dữ liệu chỉ là những danh sách văn bản dài dòng và nhàm chán. Playfair, người cũng có cuộc đời đầy màu sắc với vai trò kỹ sư và thỉnh thoảng là điệp viên bí mật, cho rằng mắt người có thể xử lý hình ảnh dữ liệu nhanh hơn nhiều so với việc não bộ đọc một bảng dữ liệu.

Bây giờ bạn đã biết những gì cần tìm kiếm, đây là các công cụ mà các nhóm thực sự sử dụng.

Hiện nay, hãy cùng khám phá ba công cụ trực quan hóa dữ liệu AI hàng đầu cho các nhóm trên thị trường hiện nay:

1. ClickUp

ClickUp là một không gian làm việc AI tích hợp, kết hợp quản lý dự án, trực quan hóa dữ liệu, quản lý kiến thức và AI trong một nền tảng duy nhất. Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ BI, tài liệu và trò chuyện, bạn có thể theo dõi công việc, phân tích dữ liệu và đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên trực tiếp trong ClickUp.

Dưới đây là các tính năng chính giúp điều này trở nên khả thi:

Tạo biểu đồ trực quan ngay lập tức với bảng điều khiển dựa trên vai trò.

Lựa chọn thẻ từ các danh mục AI, Tùy chỉnh, Sprint và Bảng để tùy chỉnh bảng điều khiển ClickUp của bạn.

ClickUp Dashboards cung cấp cách thức đơn giản để trực quan hóa dữ liệu phức tạp mà không cần mã hóa. Các bảng điều khiển này hoàn toàn có thể tùy chỉnh và được xây dựng bằng các thẻ/tiện ích lấy dữ liệu trực tiếp từ các công việc, tài liệu, dự án, mục tiêu, công cụ theo dõi thời gian và các công cụ kết nối của bạn.

Để bắt đầu, chỉ cần thêm các thẻ bạn muốn hiển thị — chẳng hạn như biểu đồ tròn, biểu đồ cột hoặc phân tích Khối lượng công việc. Bạn có thể di chuyển và thay đổi kích thước chúng tự do để thiết kế bố cục phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Sử dụng Bộ lọc Bảng điều khiển ClickUp để giữ cho các dự án của bạn được tổ chức, lọc và sẵn sàng cho hành động.

Để trình bày dữ liệu tùy chỉnh, hãy sử dụng Bộ lọc Bảng điều khiển và tùy chỉnh thông tin chi tiết cho các trường hợp sử dụng, vai trò, bộ phận, dự án khác nhau, v.v. Vì Bảng điều khiển ClickUp tự động làm mới mỗi 30 phút theo mặc định, bạn có thể tin tưởng rằng mình luôn làm việc với thông tin mới nhất và phù hợp nhất.

Thêm thẻ AI để nhận được những thông tin có giá trị thực tiễn.

Tóm tắt thành tựu, xác định rào cản hoặc tạo danh sách công việc tiếp theo từ bảng điều khiển của bạn bằng cách sử dụng AI Cards trong ClickUp Dashboards.

AI Cards là các tiện ích bảng điều khiển chuyên dụng sử dụng ClickUp AI để tạo ra các phân tích tường thuật, tóm tắt và cập nhật trực tiếp trên biểu đồ và chỉ số của bạn.

Chúng hoàn hảo để tóm tắt thành tựu, xác định rào cản hoặc tạo danh sách công việc mà không cần nỗ lực thủ công.

Dưới đây là năm loại thẻ AI chính và những ứng dụng nổi bật của chúng:

AI Brain: Chạy các lệnh AI tùy chỉnh để nhận thông tin chi tiết hoặc thực hiện hành động theo yêu cầu.

AI StandUp: Tóm tắt hoạt động gần đây của cá nhân hoặc nhóm trong khoảng thời gian đã lựa chọn.

Hội nghị AI Team StandUp: Tạo bản tóm tắt hoạt động cho toàn nhóm.

Tóm tắt điều hành AI: Tạo các bản tóm tắt tổng quan về tình trạng của bộ phận, nhóm hoặc dự án.

Cập nhật dự án AI: Cung cấp báo cáo trạng thái và tiến độ dự án mới nhất.

Tối ưu hóa phân tích dữ liệu với truy vấn ngôn ngữ tự nhiên có ngữ cảnh.

Phân tích dữ liệu không gian làm việc theo thời gian thực và nhận thông tin chi tiết từ AI bằng ngôn ngữ tự nhiên với ClickUp Brain.

Giả sử bạn muốn biết nhân viên nào sẽ quá tải công việc vào tuần tới.

Trong công cụ trực quan hóa dữ liệu truyền thống, bạn phải mở bảng điều khiển khối lượng công việc, so sánh thủ công tính khả dụng của mọi người và tự lập danh sách công việc.

ClickUp Brain, trợ lý AI và quản lý kiến thức tích hợp sẵn của nền tảng, cung cấp cách thức nhanh chóng để phân tích dữ liệu này. Nó chỉ mục các công việc, tài liệu, bình luận, chủ đề trò chuyện và thậm chí các công cụ bên thứ ba kết nối để trả lời câu hỏi và cung cấp thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi AI.

Ví dụ, chỉ cần hỏi Brain xem nhân viên nào bị quá tải công việc trong tuần tới (hoặc bất kỳ truy vấn nào khác), và nó sẽ cung cấp danh sách chi tiết về tất cả nhân viên có số giờ làm việc vượt quá giới hạn.

Các tính năng chính của ClickUp Brain cho việc trực quan hóa dữ liệu bao gồm:

Hỏi đáp theo ngữ cảnh: Nó sử dụng Nó sử dụng AI theo ngữ cảnh để trích dẫn chính xác công việc, tài liệu hoặc chủ đề thảo luận mà câu trả lời dựa trên. Nhờ vậy, bạn có thể chuyển từ một chỉ số trên bảng điều khiển sang cuộc thảo luận cơ bản giải thích cho nó.

Tích hợp mọi nơi: Bạn không cần phải quay lại bảng điều khiển mỗi lần. Bạn có thể đề cập @brain ở bất kỳ đâu trong không gian làm việc của mình — công việc, tài liệu hoặc trò chuyện — để nhận thông tin chi tiết ngay lập tức.

@đề cập Brain từ bình luận trong công việc, và Brain sẽ trả lời ngay lập tức bằng kiến thức và ngữ cảnh từ không gian làm việc của bạn.

Phân tích giọng nói thành văn bản: Nếu bạn có truy vấn dài hoặc lời nhắc phức tạp, bạn có thể sử dụng tính năng Nếu bạn có truy vấn dài hoặc lời nhắc phức tạp, bạn có thể sử dụng tính năng Talk-to-Text để nói to. ClickUp Brain tự động chuyển đổi lời nói của bạn thành lời nhắc văn bản để phân tích.

Kết nối với nhiều nguồn dữ liệu mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Chèn các bảng điều khiển và báo cáo bên ngoài vào không gian làm việc của bạn bằng cách sử dụng tích hợp ClickUp.

Bạn có một nửa báo cáo của mình trong các công cụ khác như Power BI hoặc Tableau? Không cần phải chuyển đổi giữa nhiều tab và mất tập trung do chuyển đổi ngữ cảnh.

Với tích hợp ClickUp, bạn có thể nhúng các báo cáo này trực tiếp vào bảng điều khiển ClickUp của mình và xem toàn bộ bức tranh. Ngoài ra, bạn có thể kết nối với các nguồn dữ liệu bên ngoài như Google Trang tính, Snowflake, cơ sở dữ liệu SQL và nhiều hơn nữa để lấy dữ liệu thời gian thực cho việc tự động hóa trực quan hóa trong ClickUp.

Tính năng nổi bật

Bảng điều khiển dựa trên vai trò cho phép bạn tạo biểu đồ không cần mã và các chế độ xem KPI từ các mục tiêu công việc trực tiếp, tài liệu và theo dõi thời gian.

AI Cards tạo tóm tắt cuộc họp hàng ngày, các rào cản và bước tiếp theo trực tiếp từ dữ liệu trên bảng điều khiển.

ClickUp Brain trả lời các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên dựa trên ngữ cảnh của không gian làm việc, bao gồm công việc, tài liệu, bình luận và hoạt động.

Tích hợp và nhúng cho phép bạn hiển thị các bảng điều khiển BI bên ngoài bên trong ClickUp.

Giới hạn

Đây không phải là công cụ mô hình hóa BI doanh nghiệp chuyên dụng cho các lớp ngữ nghĩa phức tạp, quy trình SQL phức tạp hoặc phân tích dựa trên kho dữ liệu.

Các thông tin phân tích từ AI phụ thuộc vào dữ liệu không gian làm việc được cấu trúc sạch sẽ và các bản cập nhật nhất quán.

Giá cả

Đánh giá và nhận xét

G2: 4.7/5 (10.200+ đánh giá)Capterra: 4.6/5 (4.500+ đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cũng có thể sử dụng AI để chỉnh sửa bảng điều khiển của mình ngay lập tức. Ví dụ, hãy thử một lệnh như: “Làm cho bảng điều khiển này trông chuyên nghiệp và tối giản bằng cách sử dụng chủ đề tối và màu sắc thương hiệu.”

📮 ClickUp Insight: 34% người được hỏi mong muốn bảng tính của họ có thể tự động tạo bảng điều khiển cho họ. Việc tạo báo cáo từ đầu, lựa chọn phạm vi, định dạng biểu đồ và duy trì mọi thứ cập nhật trở thành một công việc riêng biệt. Với ClickUp, dữ liệu thô và các tùy chọn trực quan hóa của bạn được tích hợp hoàn hảo. Vì vậy, hãy sử dụng các thẻ không cần mã trong Bảng điều khiển ClickUp để tạo biểu đồ, thực hiện tính toán và theo dõi thời gian. Điểm nổi bật? Chúng được cập nhật theo thời gian thực với dữ liệu từ các công việc đang diễn ra. AI có sẵn trên toàn bộ không gian làm việc của bạn để giúp phân tích thông tin, tạo tóm tắt, nhấn mạnh các mẫu dữ liệu và giải thích những thay đổi đang diễn ra. Cuối cùng, các Trợ lý AI có thể can thiệp để tổng hợp, tổng hợp và đăng các cập nhật đó lên các kênh chính của bạn. Đó là toàn bộ quy trình báo cáo của bạn được xử lý một cách dễ dàng.

2. Julius AI

qua Julius AI

Julius AI là một nhà phân tích dữ liệu thông minh sử dụng giao diện trò chuyện để phân tích dữ liệu thô và trình bày kết quả dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên và các biểu đồ trực quan hấp dẫn.

Quy trình rất đơn giản: bạn tải lên dữ liệu, chia sẻ tệp Excel hoặc kết nối nền tảng với nguồn dữ liệu ưa thích của bạn. Từ đó, bạn có thể đặt các câu hỏi tự nhiên như, “Tính tổng số tiền cho tôi” hoặc “Vui lòng phân tích dữ liệu này.”

Julius AI ngay lập tức chuyển đổi truy vấn của bạn thành mã có thể kiểm tra, hiển thị dữ liệu của bạn qua nhiều chế độ xem (biểu đồ, bảng, tóm tắt và báo cáo đầy đủ), và xác định các mẫu phức tạp để cung cấp các phân tích rõ ràng.

Tính năng nổi bật

Bạn có thể tải lên dữ liệu và đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên như khi trò chuyện với một nhà phân tích.

Nó chuyển đổi câu hỏi thành mã mà bạn có thể kiểm tra, từ đó nâng cao độ tin cậy và khả năng lặp lại.

Nó nhanh chóng tạo biểu đồ, bảng tổng hợp, tóm tắt và thông tin phân tích cho phân tích khám phá.

Giới hạn

Nó mạnh mẽ hơn cho phân tích tức thì so với việc duy trì các bảng điều khiển được quản lý liên tục trên các nhóm.

Các tính năng hợp tác và quy trình làm việc có thể nhẹ nhàng hơn so với các nền tảng BI hoặc công việc đầy đủ tùy thuộc vào trường hợp sử dụng của bạn.

Kết quả đầu ra vẫn cần sự xác nhận của con người cho các quyết định quan trọng.

Giá cả

Miễn phí

Pro: $45/tháng

Kinh doanh: $450/tháng

Doanh nghiệp: Liên hệ với chúng tôi

Đánh giá và nhận xét

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không được liệt kê trong danh sách công việc

3. Zoho Analytics

qua Zoho Analytics

Zoho Analytics là phần mềm phân tích kinh doanh chuyên dụng của Zoho, hoạt động trên các công cụ vận hành của bạn để phân tích dữ liệu kinh doanh phân tán.

Nó có tính năng giao diện kéo và thả cùng quy trình làm việc tự phục vụ, cho phép bạn tạo biểu đồ, bảng pivot và bảng điều khiển mà không cần viết SQL.

Zoho Analytics cung cấp hơn 50 biểu đồ trực quan, bao gồm biểu đồ, tiện ích, bảng pivot và chế độ xem bảng. Nó cũng cung cấp các đề xuất AI mạnh mẽ để giúp bạn chọn định dạng biểu đồ tương tác phù hợp nhất cho dữ liệu của mình.

Tính năng nổi bật

Giao diện kéo và thả tự phục vụ BI giúp người dùng không chuyên về kỹ thuật dễ dàng tạo bảng điều khiển mà không cần SQL.

Nó hỗ trợ một phạm vi rộng của biểu đồ, bao gồm biểu đồ pivot, tiện ích và bảng điều khiển tương tác.

Các đề xuất được hỗ trợ bởi AI giúp người dùng chọn định dạng trực quan phù hợp và hiển thị thông tin chi tiết.

Điều này đặc biệt phù hợp nếu hệ thống của bạn đã sử dụng các ứng dụng Zoho.

Giới hạn

Nó có thể trở thành một hệ thống riêng biệt so với nơi công việc diễn ra trừ khi bạn tích hợp sâu hoặc nhúng nó vào hệ thống hiện có.

Phân tích nâng cao và quản trị dữ liệu có thể vẫn yêu cầu thiết lập kỹ thuật cho các logic phức tạp và mô hình hóa dữ liệu.

Hợp tác tập trung vào BI và có thể không thay thế các quy trình làm việc hàng ngày như phê duyệt công việc và chuyển giao công việc.

Giá cả của Zoho Analytics

Miễn phí

Gói cơ bản: $30/tháng

Gói tiêu chuẩn: $60/tháng

Đánh giá và nhận xét về Zoho Analytics

G2: 4.2/5 (280+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (360 đánh giá)

Cách sử dụng AI cho việc trực quan hóa dữ liệu trong quy trình làm việc của bạn

Dưới đây là ba cách bạn có thể sử dụng các tính năng AI để trực quan hóa dữ liệu và nâng cao khả năng báo cáo của nhóm:

1. Sử dụng AI để tạo nhiều bảng điều khiển ngay lập tức

Nếu phần lớn thời gian của bạn dành cho việc tạo các bảng điều khiển độc đáo cho các bộ phận hoặc vai trò khác nhau, đây chính là giải pháp dành cho bạn. 👇

Thay vì phải tạo bảng điều khiển riêng biệt mỗi lần, chỉ cần nhập tập dữ liệu của bạn vào AI tạo sinh. Cung cấp cho nó một lệnh rõ ràng, cụ thể để phân tích dữ liệu và tạo ra các bảng điều khiển cụ thể mà bạn cần.

📌 Ví dụ: “Tạo bốn bảng điều khiển từ dữ liệu dự án này: một chế độ xem ROI cho ban lãnh đạo, một công cụ theo dõi tốc độ phát triển cho nhà phát triển, một phễu chiến dịch tiếp thị và một báo cáo tiến độ dành cho khách hàng.”

AI sẽ tự động tạo ra bốn chế độ xem riêng biệt — mỗi chế độ có dữ liệu đã lọc, loại biểu đồ và quyền truy cập bảo mật riêng — mà bạn không cần phải điều chỉnh bất kỳ cài đặt nào.

2. Tự động hóa quy trình làm việc trực quan hóa dữ liệu của bạn

Một trường hợp sử dụng AI trong trực quan hóa dữ liệu được khuyến nghị cao khác là tự động hóa các bước lặp lại như làm sạch dữ liệu, phân tích, chuẩn bị biểu đồ và thông báo cho các bên liên quan.

Dưới đây là hai cách đơn giản, không cần mã để thực hiện điều đó:

Tạo các quy trình tự động hóa dựa trên quy tắc

Tự động hóa quy trình trực quan hóa dữ liệu của bạn với ClickUp Automations

Các tính năng tự động hóa của ClickUp rất phù hợp để tự động hóa các phần của quy trình làm việc trực quan hóa dữ liệu, thường là những phần đơn giản hơn. Điều này bao gồm gửi cập nhật, lên lịch cảnh báo, tạo báo cáo tùy chỉnh cho các nhóm khác nhau, v.v.

Ví dụ: Bạn có thể cài đặt tự động hóa để đăng tóm tắt lên Slack hoặc gửi email ngay khi trạng thái công việc thay đổi thành Hoàn thành.

Cài đặt các tác nhân AI để thực hiện các việc cần làm nặng nhọc cho bạn

ClickUp Super Agents đưa tự động hóa lên một tầm cao mới bằng cách sử dụng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên và quy trình làm việc thông minh. Điều quan trọng nhất là chúng hoạt động 24/7 ở chế độ nền, vì vậy bạn không bao giờ phải lo lắng về các công việc thủ công.

Tự động hóa quy trình làm việc phức tạp từ đầu đến cuối với các Super Agents tùy chỉnh của ClickUp.

Bạn có thể cấu hình một đại lý AI ClickUp duy nhất cho:

Tự động làm sạch và tiền xử lý các tệp dữ liệu đầu vào.

Phân tích bảng tính và tạo báo cáo tóm tắt hoặc biểu đồ bằng ClickUp AI

Theo dõi bảng điều khiển và gửi cập nhật chủ động hoặc cảnh báo cho các bên liên quan khi các chỉ số quan trọng thay đổi.

AI Agents hoạt động như thế nào? Dưới đây là một ví dụ 👇

3. Mô phỏng các kịch bản tương lai và trực quan hóa các xu hướng có thể xảy ra.

AI giúp dự báo trở nên trực quan và tương tác. Bạn có thể nhập dữ liệu hiện tại của mình và chạy các kịch bản "what-if" — chẳng hạn như việc tăng ngân sách hoặc thay đổi kích thước nhóm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thời hạn và doanh thu của bạn.

Trí tuệ nhân tạo sau đó phát hiện các mẫu trong số liệu hiện tại của bạn và dự đoán chúng trong tương lai với phạm vi tin cậy, ví dụ: “Chỉ có 40% khả năng chúng ta hoàn thành dự án này đúng hạn vào tháng tới nếu bạn loại bỏ ba thành viên khỏi công việc này.”

Bạn cũng có thể điều chỉnh thanh trượt hoặc nhập các lệnh bổ sung để thử nghiệm các kịch bản khác, chẳng hạn như: “Nếu chúng ta thuê thêm hai người thì sao?” hoặc “Nếu chúng ta cắt giảm chi tiêu 10% thì sao?”

Đơn giản hóa và trực quan hóa dữ liệu phức tạp với ClickUp

Dữ liệu và nguồn nhân lực là hai tài sản quý giá nhất mà một công ty có thể sở hữu. Các phương pháp trực quan hóa dữ liệu thủ công đe dọa cả hai.

ClickUp thay đổi điều đó.

Với bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể tối ưu hóa nguồn lực bằng cách biến dữ liệu lộn xộn thành các biểu đồ sạch sẽ, dễ chia sẻ chỉ trong vài phút. Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa của ClickUp tối ưu hóa toàn bộ quy trình, mang lại hiệu suất cao nhất, thông tin chi tiết thông minh và tính linh hoạt tuyệt đối.

Vậy, bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Hoàn toàn đúng. Các công cụ hiện đại sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo biểu đồ bằng cách nhập câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường để trực quan hóa quy trình làm việc. Giao diện kéo và thả cùng các bố cục được hỗ trợ bởi AI giúp báo cáo chuyên nghiệp trở nên dễ dàng tiếp cận với mọi người, từ quản lý nhân sự đến nhân viên bán hàng.

Các bảng điều khiển truyền thống được xây dựng thủ công. Các thành viên trong nhóm phải tải dữ liệu lên bằng tay và thường phải viết mã cho tích hợp, logic bảng điều khiển và giao diện trực quan. Hơn nữa, các bảng điều khiển này thiếu thông tin thời gian thực và thường hiển thị biểu đồ/đồ thị mà không có giải thích rõ ràng. Trí tuệ nhân tạo (AI), ngược lại, tự động thu thập, làm sạch, phân tích và trực quan hóa dữ liệu thời gian thực. Nó cung cấp thông tin có thể hành động kèm theo các biểu đồ để các thành viên trong nhóm có thể thực hiện bước tiếp theo với sự tự tin. Quan trọng nhất, bạn có thể trò chuyện với AI bằng tiếng Anh thông thường để tạo ra các biểu đồ tương tác và bảng điều khiển từ đầu.

Điều này có thể thực hiện được, miễn là dữ liệu cơ sở sạch sẽ và công cụ đáng tin cậy. AI giúp giảm thiểu lỗi của con người trong việc định dạng và tạo biểu đồ, nhưng các nhóm vẫn cần xác minh các chỉ số chính và nguồn dữ liệu. Khi được sử dụng đúng cách, các biểu đồ AI đủ chính xác cho hầu hết các báo cáo và kế hoạch kinh doanh.