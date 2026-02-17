Nhiều người trong cộng đồng Hồi giáo mong muốn duy trì sự đều đặn trong việc cầu nguyện Salah. Nhưng cuộc sống đôi khi không như ý. Sáng sớm bận rộn, chuyến đi dài, trách nhiệm gia đình, những ngày mệt mỏi, du lịch, thi cử, công việc sprint. Bạn vẫn quan tâm, nhưng chỉ cố gắng duy trì sự hiện diện trong cuộc sống thực tế.

Một trình theo dõi Salah đơn giản giúp bạn vì nó hiển thị tiến độ. Với nó, bạn có thể ngừng dựa vào trí nhớ và nhận được sự nhắc nhở nhẹ nhàng để duy trì sự ổn định.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy các mẫu theo dõi Salah miễn phí có thể sử dụng ngay lập tức, cùng với các ý tưởng về cách cài đặt chúng cho việc theo dõi hàng ngày, phản ánh hàng tuần và bù đắp cho các lần cầu nguyện bị bỏ lỡ.

Mẫu theo dõi Salah là gì?

Mẫu theo dõi Salah là công cụ được thiết kế sẵn giúp người Hồi giáo tuân thủ theo dõi và ghi chép năm lần cầu nguyện hàng ngày—Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib và Isha—một cách đều đặn. Nó được thiết kế cho bất kỳ ai muốn củng cố thói quen cầu nguyện Hồi giáo của mình, dù bạn đang cố gắng duy trì sự đều đặn, theo dõi các lần cầu nguyện bị bỏ lỡ, hay xây dựng trách nhiệm trong tháng Ramadan.

✨ Năm lễ cầu nguyện hàng ngày (Fardh)* Isha: Lễ cầu nguyện ban đêm; 4 Rak’ats

Fajr: Lễ cầu nguyện lúc bình minh; 2 Rak’ats

Dhuhr: Lễ cầu nguyện buổi trưa; 4 Rak’ats

Asr: Lễ cầu nguyện vào buổi chiều muộn; 4 Rak’ats

Maghrib: Lễ cầu nguyện lúc hoàng hôn; 3 Rak’ats * Nguồn

Mẫu theo dõi Salah chuyên dụng, đôi khi được gọi là biểu đồ Salah, cung cấp cho bạn cấu trúc chính xác mà bạn cần. Nói một cách đơn giản, nó đi kèm với các ô cầu nguyện đã có nhãn, các chỉ báo tiến độ trực quan và không gian để ghi chú về các buổi cầu nguyện bù (qada).

Mẫu theo dõi Salah tốt nhất

ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, mang đến cho bạn nhiều mẫu có thể tùy chỉnh thành công cụ theo dõi Salah phù hợp với lịch trình của bạn. Dù bạn muốn một mẫu đơn giản, trực quan hay có cấu trúc hơn, bạn có thể bắt đầu với một bố cục sẵn có và tùy chỉnh nó theo cách bạn muốn theo dõi Fajr đến Isha hàng ngày.

Hãy cùng xem:

1. Mẫu năng suất cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi năm lần cầu nguyện hàng ngày và hoàn thành hàng ngày chỉ với một cái nhìn với mẫu ClickUp Năng suất cá nhân.

Mẫu Quản lý Năng suất Cá nhân ClickUp cung cấp cho bạn một thiết lập theo dõi Salah sẵn sàng sử dụng, với một nơi duy nhất để ghi lại năm lần cầu nguyện hàng ngày, tiến độ hàng ngày của bạn và trạng thái hoàn thành liên tục mà bạn có thể kiểm tra nhanh chóng.

Nó bắt đầu với một cấu trúc đơn giản mà bạn có thể tùy chỉnh trong vài phút, như cài đặt nhật ký hàng ngày cho Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib và Isha, sau đó điều chỉnh các trường để phù hợp với cách bạn muốn theo dõi, như đúng giờ, trễ, bỏ lỡ hoặc qada, cùng với ghi chú nhanh khi cuộc sống bận rộn.

Và nếu bạn thích một phương pháp trực quan hơn, bạn có thể sử dụng ClickUp Bảng trắng để vạch ra lịch trình của mình, đặt mục tiêu ý định hoặc thiết kế kế hoạch cầu nguyện hàng tuần mà bạn có thể tuân theo.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giữ sổ ghi chép cầu nguyện của bạn gọn gàng với bảng Kanban ClickUp được phân loại theo trạng thái, giúp bạn ngay lập tức thấy được những gì đang chờ xử lý so với đã hoàn thành trong ngày.

Tùy chỉnh theo dõi bằng các Trường Tùy chỉnh ClickUp , bạn có thể đổi tên cho thói quen của mình, như đúng giờ, trễ, bỏ lỡ, qada và ghi chú ngắn.

Xem lại sự nhất quán theo thời gian bằng cách chuyển sang chế độ xem Mục tiêu, để tiến độ hàng tuần hoặc hàng tháng được hiển thị mà không cần đếm thủ công.

✅ Phù hợp cho: Học sinh quản lý lịch học thay đổi, và người có công việc đang theo dõi các buổi cầu nguyện giữa các cuộc họp và thời gian di chuyển.

2. Mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các buổi cầu nguyện hàng ngày như một danh sách kiểm tra hàng tuần có thể lặp lại với mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần ClickUp.

Mẫu Danh sách Kiểm tra Hàng tuần ClickUp là một công cụ theo dõi Salah được thiết kế cho nhịp độ hàng tuần. Đây là công cụ bạn sử dụng khi muốn các buổi cầu nguyện xuất hiện như một danh sách kiểm tra có thể lặp lại mà bạn có thể tuân theo hàng ngày, sau đó xem lại vào cuối tuần.

Ứng dụng mở ra với bố cục hàng tuần dễ tùy chỉnh thành năm công việc cầu nguyện hàng ngày. Tạo bộ lặp cho Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, và Isha, sau đó sử dụng các trường đơn giản để đánh dấu tình trạng của từng lần cầu nguyện, như Đúng giờ, Trễ, Bỏ lỡ, Bù đắp, cùng cột chuỗi liên tục nếu bạn muốn động lực mà không áp lực.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nhận được cái nhìn tổng quan rõ ràng về cam kết của bạn bằng cách đang theo dõi tất cả 35 lần cầu nguyện hàng tuần trong một chế độ xem tổ chức.

Ghi lại các buổi cầu nguyện của bạn một cách nhanh chóng mà không cần phải điều hướng qua nhiều màn hình hoặc menu.

Ghi nhãn các hàng với tên từng thời điểm cầu nguyện và thêm các hàng bổ sung cho các thời điểm cầu nguyện khác, như tahajjud hoặc Jumu’ah vào thứ Sáu.

✅ Phù hợp cho: Những người có công việc cần sắp xếp thời gian cầu nguyện xung quanh các cuộc họp, và sinh viên phải đối phó với lịch trình thay đổi liên tục.

3. Mẫu bảng tính ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến sổ ghi chép cầu nguyện của bạn thành cơ sở dữ liệu sẵn sàng phân tích với mẫu bảng tính ClickUp.

Đối với những ai yêu thích dữ liệu, một danh sách kiểm tra đơn giản không đủ. Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về thói quen của mình, nhưng các ứng dụng cơ bản và biểu đồ in sẵn không cho phép bạn lọc, sắp xếp hoặc phân tích các mẫu cầu nguyện của mình.

Nhận được những thông tin hữu ích từ nhật ký cầu nguyện của bạn với mẫu bảng tính ClickUp. Sử dụng mẫu bảng tính để biến nhật ký cầu nguyện của bạn thành một cơ sở dữ liệu mạnh mẽ về thói quen tâm linh của bạn.

Trải nghiệm cảm giác quen thuộc của bảng tính với sức mạnh vượt trội nhờ chế độ xem bảng ClickUp. Mỗi mục nhập cầu nguyện trở thành một hàng, và bạn có thể thêm các trường dữ liệu dưới dạng cột để xem xét và chỉnh sửa nhanh chóng. Bạn cũng có thể chuyển sang chế độ xem lịch ClickUp để xem nhật ký cầu nguyện của mình hiển thị trên lịch hàng tháng — cùng một dữ liệu, chỉ khác góc nhìn.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thêm các cột tùy chỉnh cho ngày, từng thời điểm cầu nguyện, trạng thái đúng giờ và hoàn thành bù (qada).

Sử dụng bộ lọc để chỉ hiển thị các lần cầu nguyện bị bỏ lỡ hoặc sắp xếp theo ngày để xem tiến độ của bạn trong một tháng.

Sử dụng thẻ ClickUp để gắn nhãn các mục nhập với bối cảnh thực tế như Du lịch, Ngày làm việc, Kỳ kinh nguyệt, Thánh đường hoặc Đi lại, sau đó nhóm và xem lại các buổi cầu nguyện dựa trên những yếu tố thực sự ảnh hưởng đến thói quen của bạn.

✅ Phù hợp cho: Cá nhân đang theo dõi số lần bù đắp và bù lại, cần một bản ghi sạch sẽ và có thể sắp xếp.

👀 Bạn có biết? Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, hơn 44% người Mỹ cho biết họ cầu nguyện ít nhất một lần mỗi ngày, và thêm 23% cho biết họ cầu nguyện hàng tuần hoặc vài lần mỗi tháng.

4. Mẫu theo dõi thói quen ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi chép thói quen cầu nguyện hàng ngày và theo dõi sự nhất quán với mẫu theo dõi thói quen ClickUp.

Mẫu theo dõi thói quen ClickUp cũng là một công cụ theo dõi Salah hàng ngày gọn gàng với các bước kiểm tra đơn giản mà bạn có thể hoàn thành và tiến bộ. Nó trình bày thói quen hàng ngày của bạn dưới dạng các thói quen có thể theo dõi, giúp bạn ghi lại Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, và Isha mỗi ngày và theo dõi sự nhất quán của mình thông qua chế độ xem tiến độ tự động.

Ứng dụng mở ra với bố cục theo phong cách thói quen, bạn có thể tùy chỉnh trong vài phút, như đổi tên các hàng thói quen thành tên các buổi cầu nguyện của bạn, sau đó thêm tùy chọn trạng thái nhanh để ghi lại kết quả.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giữ cho việc theo dõi hàng ngày trở nên đơn giản với tính năng kiểm tra nhanh chỉ bằng một lần chạm, giúp việc ghi lại các buổi cầu nguyện chỉ mất vài giây.

Giữ sự nhất quán với ClickUp Reminders , để mỗi lần cầu nguyện đều nhận được lời nhắc nhở kịp thời ngay cả vào những ngày bận rộn.

Theo dõi tiến độ mà không cần tính toán thủ công nhờ thanh tiến độ tích hợp, giúp bạn dễ dàng hiển thị sự nhất quán hàng tuần chỉ với một cái nhìn.

✅ Phù hợp cho: Bất kỳ ai đang cố gắng duy trì sự đều đặn trong lễ cầu nguyện Fajr và muốn có một công cụ theo dõi hàng ngày đơn giản với nhắc nhở và tiến độ hiển thị.

5. Mẫu theo dõi Salah trong tháng Ramadan

Quản lý tất cả các hoạt động thờ phụng trong tháng Ramadan tại một nơi duy nhất với mẫu theo dõi Salah Ramadan của Template.net, được thiết kế riêng cho tháng thánh. Mẫu này hoạt động như một biểu đồ Salah Ramadan toàn diện, tập trung tất cả các hoạt động thờ phụng của bạn vào một nơi.

Mẫu này được thiết kế phù hợp với thời lượng 30 ngày của Ramadan, giúp bạn đang theo dõi trong suốt tháng một cách hoàn hảo.

Một không gian chuyên dụng để đang theo dõi các lễ cầu nguyện Ramadan hàng đêm ngoài năm lễ cầu nguyện bắt buộc hàng ngày.

Gồm không gian để ghi chép và danh sách dua, giúp những suy ngẫm tâm linh của bạn luôn kết nối với thực hành hàng ngày.

✅ Phù hợp cho: Cá nhân và gia đình muốn có kế hoạch thờ phụng Ramadan có cấu trúc trong 30 ngày.

Cách sử dụng mẫu theo dõi Salah

Sử dụng mẫu theo dõi là một khởi đầu tốt, nhưng để biến nó thành thói quen lâu dài, bạn cần có một hệ thống. Nhiều người bắt đầu mạnh mẽ nhưng sau đó bỏ cuộc vì họ không có quy trình rõ ràng để sử dụng công cụ theo dõi một cách hiệu quả. Điều này có thể khiến công cụ theo dõi trở nên giống như một nhiệm vụ nhàm chán khác.

Để tránh điều này, hãy thực hiện các bước thực tế sau để xây dựng một thói quen theo dõi bền vững. Hướng dẫn từng bước trung lập này sẽ giúp bạn tận dụng tối đa bất kỳ mẫu theo dõi Salah nào.

Chọn định dạng mẫu của bạn: Đầu tiên, quyết định chế độ xem nào phù hợp với bạn. Bạn thích danh sách kiểm tra hàng ngày đơn giản, tổng quan hàng tuần hay lịch hàng tháng? Chọn định dạng mà bạn thấy dễ cập nhật và xem lại nhất. Tùy chỉnh nhãn cầu nguyện: Tùy chỉnh mẫu theo ý muốn của bạn. Đảm bảo tất cả năm lần cầu nguyện hàng ngày được ghi nhãn rõ ràng, và cân nhắc thêm các hàng tùy chọn cho các lần cầu nguyện sunnah hoặc tahajjud nếu bạn muốn theo dõi chúng. Cài đặt phương pháp theo dõi của bạn: Quyết định "hoàn thành" có nghĩa là gì đối với bạn. Bạn muốn ghi lại một ô đánh dấu hoàn thành đơn giản, hay muốn chi tiết hơn? Bạn có thể theo dõi trạng thái đúng giờ so với trễ giờ hoặc thậm chí thêm ghi chú chi tiết cho từng lần cầu nguyện. Xây dựng thói quen ghi chép: Sự nhất quán là chìa khóa. Chọn một khung giờ cố định mỗi ngày để cập nhật trình theo dõi. Nhiều người thấy rằng việc xem lại toàn bộ ngày sau lễ Isha rất hiệu quả. Kiểm tra hàng tuần: Dữ liệu của bạn chỉ hữu ích nếu bạn xem lại nó. Dành ra vài phút mỗi tuần để xem lại tiến độ của mình. Xác định các mẫu - bạn thường bỏ lỡ lễ cầu nguyện nào nhất? Những ngày nào là khó khăn nhất? Tùy chỉnh theo nhu cầu: Công cụ theo dõi của bạn nên phục vụ cho việc thực hành của bạn, chứ không phải ngược lại. Nếu cảm thấy quá phức tạp, hãy đơn giản hóa nó. Nếu cần thêm chi tiết, hãy bổ sung. Mục tiêu là tạo ra một công cụ thực sự giúp bạn Công cụ theo dõi của bạn nên phục vụ cho việc thực hành của bạn, chứ không phải ngược lại. Nếu cảm thấy quá phức tạp, hãy đơn giản hóa nó. Nếu cần thêm chi tiết, hãy bổ sung. Mục tiêu là tạo ra một công cụ thực sự giúp bạn duy trì sự nhất quán

👉 Nếu bạn gặp khó khăn, những mẹo khắc phục sự cố sau đây có thể giúp bạn: Nếu bạn thường xuyên bỏ lỡ các buổi cầu nguyện: Trình theo dõi của bạn có thể cho bạn biết bạn đang bỏ lỡ gì, nhưng nó không thể nhắc nhở bạn cầu nguyện. Hãy cân nhắc cài đặt các báo thức hoặc thông báo riêng cho thời gian cầu nguyện để giúp bạn nhớ khi đến giờ Salah.

Nếu bạn quên ghi chép: Đặt nhắc nhở hàng ngày trên điện thoại hoặc sử dụng ClickUp Reminders để nhận thông báo vào thời gian ghi chép đã chọn.

Nếu mẫu cảm thấy quá phức tạp: Bắt đầu với những điều cơ bản. Chỉ cần theo dõi việc hoàn thành bằng một dấu tick đơn giản. Bạn có thể thêm chi tiết sau khi thói quen đã được hình thành.

Giữ sự nhất quán với ClickUp

Khi bạn có một công cụ theo dõi để xem lại hàng ngày, việc theo dõi sự đều đặn của bạn trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Bắt đầu với các mẫu sẵn sàng sử dụng của ClickUp, sử dụng các nhắc nhở nhẹ nhàng như lời khuyên trong suốt ngày, và giữ một danh sách kiểm tra ngắn gọn cho mỗi lần cầu nguyện để không cảm thấy quá tải. Nếu bạn bỏ lỡ một lần cầu nguyện, sổ ghi chép công việc hàng ngày sẽ giúp bạn theo dõi việc bù đắp một cách bình tĩnh và rõ ràng.

Xây dựng thói quen một lần, sau đó để nó hỗ trợ bạn hàng ngày.

Bắt đầu với ClickUp. ✅

Câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa biểu đồ Salah và mẫu theo dõi Salah là gì?

Một biểu đồ Salah thường là một lưới tĩnh đơn giản hiển thị các thời điểm cầu nguyện và ngày, thường được thiết kế để in. Một mẫu theo dõi Salah là công cụ linh hoạt hơn, thường là công cụ kỹ thuật số, có thể bao gồm các tính năng như nhắc nhở, theo dõi tiến độ và các tùy chọn tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.

Tôi có thể sử dụng mẫu theo dõi Salah cho cả gia đình mình không?

Đúng vậy, các mẫu lịch trình kỹ thuật số rất phù hợp cho gia đình. Bạn có thể tạo các chế độ xem riêng biệt cho từng thành viên trong gia đình, giúp theo dõi các buổi cầu nguyện của mọi người tại một nơi duy nhất đồng thời giữ cho tiến độ cá nhân riêng tư và dễ dàng hiển thị.

Mẫu theo dõi Salah kỹ thuật số so với mẫu in có gì khác biệt?

Các mẫu kỹ thuật số mang lại nhiều lợi ích như nhắc nhở tự động, dễ dàng sao chép cho các tuần hoặc tháng mới, và khả năng phân tích thói quen cầu nguyện của bạn theo thời gian. Các biểu đồ Salah có thể in là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn thích viết tay hoặc muốn giảm thời gian sử dụng màn hình, nhưng chúng yêu cầu nhiều nỗ lực thủ công hơn để duy trì.