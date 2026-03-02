Cách Quản lý Kiến thức Cải thiện Dịch vụ Khách hàng

Đội ngũ hỗ trợ của bạn đang bị ngập trong thông tin phân tán. Câu trả lời nằm trong các email cũ, nhật ký trò chuyện bị chôn vùi, các trang wiki lỗi thời và tệ hơn hết, trong đầu của các nhân viên có kinh nghiệm nhất của bạn.

Tình trạng phân tán thông tin này khiến nhân viên mới liên tục đặt những câu hỏi tương tự, trong khi nhân viên có kinh nghiệm lãng phí thời gian làm công cụ tìm kiếm nội bộ thay vì hỗ trợ khách hàng.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý kiến thức trong dịch vụ khách hàng hoạt động như thế nào và tại sao nó là yếu tố quyết định giữa một đội ngũ hỗ trợ có thể mở rộng quy mô và một đội ngũ bị quá tải.

Bạn sẽ học cách xây dựng một hệ thống thực sự được sử dụng, bao gồm các phương pháp tốt nhất và hướng dẫn triển khai từng bước. Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến cách Không gian Làm việc kết nối của ClickUp loại bỏ các rào cản khiến hầu hết các cơ sở kiến thức thất bại.

Quản lý kiến thức trong dịch vụ khách hàng là gì?

Quản lý kiến thức trong dịch vụ khách hàng là gì?

Hãy tưởng tượng: Một khách hàng gọi điện về một sai sót trong hóa đơn. Nhân viên hỗ trợ kiểm tra wiki—thông tin đã lỗi thời. Họ tìm kiếm trên Slack—không có thông tin liên quan. Họ liên hệ với một nhân viên cấp cao đang phải xử lý ba cuộc trò chuyện cùng lúc. Trong khi đó, khách hàng phải chờ đợi.

Quản lý kiến thức cho dịch vụ khách hàng giúp giải quyết tình trạng hỗn loạn này. Đây là quá trình tạo ra, tổ chức, duy trì và phân phối thông tin giúp nhóm của bạn giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.

Điều này bao gồm cả tài liệu nội bộ mà nhân viên hỗ trợ sử dụng và các nguồn tài nguyên bên ngoài mà khách hàng có thể truy cập để tự giải quyết vấn đề.

Một hệ thống quản lý kiến thức khách hàng mạnh mẽ bao gồm:

Hướng dẫn khắc phục sự cố

Tài liệu sản phẩm chi tiết

Giải thích chính sách chính thức

Các bài viết hướng dẫn từng bước

Các giải pháp được tổng hợp từ các phiếu hỗ trợ trước đây

Mục tiêu là loại bỏ những khoảnh khắc "để tôi kiểm tra lại và sẽ liên hệ lại với bạn" khiến khách hàng mất niềm tin. Điều này nhằm biến trí tuệ tập thể của nhóm thành một nguồn tài nguyên có thể tìm kiếm và đáng tin cậy.

Quy trình này bao gồm hai loại kiến thức. Loại đầu tiên là kiến thức ngầm — chuyên môn, các giải pháp thay thế và直觉 nằm trong đầu của các nhân viên có kinh nghiệm. Loại thứ hai là kiến thức rõ ràng — thông tin được tài liệu hóa, có cấu trúc mà bất kỳ ai cũng có thể tìm kiếm và sử dụng.

Quản lý kiến thức hiệu quả chuyển đổi kiến thức ngầm quý giá thành kiến thức rõ ràng, giúp toàn bộ nhóm của bạn hưởng lợi, không chỉ một số nhân viên chủ chốt.

📮ClickUp Insight: 1 trong 4 nhân viên sử dụng bốn công cụ trở lên chỉ để tạo bối cảnh làm việc. Một chi tiết quan trọng có thể bị ẩn trong email, được mở rộng trong một chủ đề trên Slack và được ghi chép trong một công cụ riêng biệt, buộc các nhóm phải lãng phí thời gian tìm kiếm thông tin thay vì tập trung vào công việc. ClickUp tích hợp toàn bộ quy trình làm việc của bạn vào một nền tảng thống nhất. Với các tính năng như Quản lý Dự án Email ClickUp, Trò chuyện ClickUp, Tài liệu ClickUp và ClickUp Brain, mọi thứ đều được kết nối, đồng bộ và truy cập ngay lập tức. Hãy tạm biệt "công việc về công việc" và lấy lại thời gian năng suất của bạn. 💫 Kết quả thực tế: Nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Tại sao Quản lý Kiến thức lại quan trọng đối với Dịch vụ Khách hàng?

Khi nhân viên phải lục lọi qua năm công cụ khác nhau để tìm câu trả lời, khách hàng ở đầu dây bên kia sẽ cảm nhận được điều đó. Khoảng thời gian im lặng kéo dài, tiếng gõ phím vội vã, và cuối cùng là câu "Tôi không chắc chắn" – tất cả những điều đó đều làm suy giảm niềm tin của khách hàng và có những hậu quả thực sự đối với kinh doanh của bạn.

Sự rối loạn trong quản lý kiến thức nhanh chóng gây ra nhiều vấn đề. Nhân viên mới mất nhiều thời gian hơn để tăng năng suất vì họ không có nguồn thông tin đáng tin cậy để tự tìm kiếm câu trả lời. Điều này buộc họ phải liên tục làm phiền các nhân viên cấp cao, khiến họ phải rời khỏi các vấn đề phức tạp của khách hàng để trả lời các câu hỏi nội bộ lặp đi lặp lại.

Trong khi đó, những khách hàng cố gắng sử dụng cổng thông tin tự phục vụ của bạn nhưng không thành công sẽ càng thêm bực bội. Họ đến với hàng đợi hỗ trợ của bạn với tâm trạng tiêu cực, khiến cho quá trình tương tác trở nên khó khăn ngay từ đầu. Lượng lớn các phiếu hỗ trợ có thể tránh được này làm tăng kích thước hàng đợi, kéo dài thời gian chờ đợi cho tất cả mọi người và dẫn đến tình trạng kiệt sức của nhân viên hỗ trợ.

Con số thống kê rất đáng lo ngại: nếu thời gian xử lý trung bình của mỗi phiếu yêu cầu tăng thêm 2 phút do phải tìm kiếm thông tin, và bạn xử lý 10.000 phiếu yêu cầu mỗi tháng, điều đó tương đương với 333 giờ thời gian của nhân viên bị lãng phí—tương đương khoảng $8.000-$15.000 chi phí lao động.

📮ClickUp Insight: Không tìm thấy câu trả lời? Hãy hỏi đồng nghiệp – nhưng với chi phí nào? Gần một nửa số nhân viên thường xuyên làm gián đoạn đồng nghiệp để lấy thông tin. Và mỗi lần họ làm vậy? Nghiên cứu của Gloria Mark tại Đại học California, Irvine cho thấy mất tới 23 phút để tập trung lại. Đó là hàng giờ năng suất bị mất mỗi tuần. Đây chính là lúc bạn cần một "bộ não trung tâm" cho tổ chức của mình. Một đồng nghiệp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), hay còn gọi là ClickUp Brain, có thể cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần trong một nơi duy nhất — câu trả lời, thông tin chi tiết, tệp tin, bối cảnh, và còn nhiều hơn nữa!

Lợi ích của Quản lý Kiến thức đối với Dịch vụ Khách hàng

Việc triển khai một hệ thống quản lý kiến thức thực sự cho nhóm của bạn không chỉ giúp tổ chức công việc hiệu quả hơn. Nó mang lại kết quả đo lường được thể hiện qua các chỉ số hỗ trợ và sự phát triển của công ty. Mỗi lợi ích đều được xây dựng trên lợi ích trước đó, từ đó gia tăng năng suất làm việc của nhóm. 🤩

Lợi ích ngay lập tức từ một cơ sở kiến thức xuất sắc là tốc độ. Khi nhân viên hỗ trợ có thể tìm kiếm và tìm ra quy trình chính xác ngay lập tức, họ có thể giải quyết vấn đề ngay lần đầu tiên thay vì phải chuyển tiếp phiếu yêu cầu hoặc hứa hẹn sẽ gọi lại.

Điều này được gọi là giải quyết lần đầu (FCR), một chỉ số tiêu chuẩn vàng trực tiếp liên quan đến cả sự hài lòng của khách hàng và chi phí hỗ trợ thấp hơn.

👀 Bạn có biết: Nghiên cứu toàn cầu về người tiêu dùng của Qualtrics XM Institute cho thấy rằng ít hơn 2 trong 3 vấn đề được giải quyết trong lần gọi đầu tiên.

Một cơ sở kiến thức được tổ chức tốt loại bỏ những khoảnh khắc khó xử như "xin vui lòng chờ một lát". Nhân viên hỗ trợ có thể tự tin tiếp tục cuộc hội thoại, tra cứu bài viết phù hợp và hướng dẫn khách hàng giải quyết vấn đề ngay lập tức. Phiếu yêu cầu đã đóng, khách hàng hài lòng và nhân viên hỗ trợ sẵn sàng xử lý vấn đề tiếp theo ngay lập tức.

Cung cấp câu trả lời nhất quán trên mọi kênh.

Khách hàng của bạn không quan tâm đến kênh họ sử dụng—trò chuyện, email, điện thoại hay mạng xã hội—họ chỉ muốn nhận được câu trả lời chính xác. Nếu không có hệ thống kiến thức tập trung, bạn có nguy cơ nhân viên hỗ trợ cung cấp thông tin hơi khác nhau hoặc thậm chí mâu thuẫn.

Sự không nhất quán này là nguyên nhân làm mất niềm tin và thường dẫn đến việc tạo ra các phiếu hỗ trợ mới khi khách hàng bối rối viết lại để làm rõ.

Một nguồn thông tin duy nhất đảm bảo rằng mọi nhân viên, bot và tài liệu hướng dẫn khách hàng đều được đồng bộ hóa. Dù khách hàng đang trò chuyện với nhân viên mới hay nhân viên có 10 năm kinh nghiệm, họ luôn nhận được thông tin chính xác và đã được xác minh. Sự nhất quán này là nền tảng của một hệ thống hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain MAX có thể giúp nhóm dịch vụ khách hàng hoạt động hiệu quả hơn bằng cách giảm thời gian tìm kiếm, tóm tắt và phân công công việc, đồng thời đẩy nhanh quá trình phản hồi ban đầu và theo dõi. Nó có thể: Tóm tắt nhanh các chủ đề công việc dài, tài liệu và cập nhật để nhân viên không cần phải đọc lại toàn bộ lịch sử để hiểu tình huống của khách hàng. Điều này đặc biệt hữu ích khi các trường hợp được chuyển giao hoặc khi khách hàng trả lời sau vài ngày.

Trả lời các câu hỏi bằng cách truy xuất dữ liệu từ bất kỳ đâu trong Không gian Làm việc của bạn, cùng với các ứng dụng kết nối, thông qua tính năng Tìm kiếm Enterprise của ClickUp.

Soạn thảo các phản hồi dựa trên bối cảnh công việc hiện có trong ClickUp, mà các nhân viên có thể chỉnh sửa và gửi.

Tiêu chuẩn hóa quy trình tiếp nhận bằng cách chuyển đổi tin nhắn, ghi chú hoặc bài nộp/gửi thành các công việc có cấu trúc, và hỗ trợ tự động điền các thuộc tính công việc (như mức độ ưu tiên và người được giao) để công việc được phân phối chính xác mà không cần sắp xếp thủ công.

Chuyển đổi các đầu vào giọng nói không cấu trúc thành văn bản bằng công cụ Talk to Text để tạo ra các bình luận và ghi chú chuyên nghiệp, phù hợp với thương hiệu.

Hỗ trợ có khả năng mở rộng mà không cần tăng số lượng nhân viên.

Khi công ty của bạn phát triển, bạn sẽ cần một kế hoạch để mở rộng dịch vụ hỗ trợ khách hàng: để thời gian phản hồi kéo dài hoặc thuê thêm nhân viên. Quản lý kiến thức cung cấp một lựa chọn thứ ba, mạnh mẽ hơn: làm cho nhóm hiện tại của bạn trở nên hiệu quả hơn đáng kể.

Khi các câu trả lời dễ dàng tìm thấy, mỗi nhân viên có thể xử lý một lượng lớn vé hỗ trợ mà không cảm thấy quá tải.

Hiệu quả này cũng thay đổi quy trình đào tạo nhân viên mới của bạn. Một cơ sở kiến thức toàn diện là công cụ đào tạo tối ưu, giúp giảm thời gian cần thiết để một nhân viên mới trở thành thành viên có năng suất trong nhóm. Họ có thể học qua thực hành, dựa vào kiến thức được tài liệu hóa để hướng dẫn thay vì phải theo dõi nhân viên cấp cao liên tục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ambient Answers trong ClickUp giúp nhóm của bạn tìm câu trả lời cho các câu hỏi mà không cần phải làm phiền đồng nghiệp. Chỉ cần cài đặt trong một kênh trò chuyện (bạn thậm chí có thể tùy chỉnh kiến thức mà nó có thể truy cập). Đối với các câu hỏi phức tạp hơn, luôn có ClickUp Brain, sẵn sàng với một đề cập @ đơn giản!

Các tùy chọn tự phục vụ thực sự hiệu quả

Nhiều khách hàng thà tự tìm câu trả lời hơn là liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Một cơ sở kiến thức bên ngoài mạnh mẽ, dễ sử dụng hoặc cổng thông tin tự phục vụ cho phép họ thực hiện việc cần làm đó. Điều này giúp giảm bớt một số lượng lớn vé khỏi hàng đợi của bạn, giải phóng nhân viên để tập trung vào các vấn đề có giá trị cao thực sự cần sự can thiệp của con người.

Lưu ý: Nó phải thực sự hoạt động.

Một trung tâm hỗ trợ lộn xộn, lỗi thời hoặc không thể tìm kiếm được còn gây phiền toái hơn là không có trung tâm hỗ trợ nào cả. Quản lý kiến thức sản phẩm hiệu quả có nghĩa là các bài viết công khai của bạn luôn được cập nhật, viết rõ ràng và dễ tìm kiếm.

Các thực hành tốt nhất trong quản lý kiến thức dịch vụ khách hàng

Xây dựng một cơ sở kiến thức là một chuyện; xây dựng một cơ sở kiến thức mà nhóm của bạn tin tưởng và sử dụng hàng ngày lại là chuyện khác. Tránh tạo ra một "bãi rác kỹ thuật số" của các bài viết lỗi thời bằng cách tuân thủ các nguyên tắc cốt lõi sau. 🛠️

Bắt đầu với những câu hỏi mà nhân viên hỗ trợ thực sự nhận được: Đừng đoán xem khách hàng cần biết gì. Xây dựng các bài viết đầu tiên dựa trên các phiếu hỗ trợ phổ biến nhất của bạn và xem xét nhật ký hỗ trợ hàng tuần để tìm cơ hội nội dung mới.

Viết cho việc quét, không phải đọc: Nhân viên hỗ trợ trong quá trình gọi điện với khách hàng cần câu trả lời trong vài giây. Sử dụng tiêu đề lớn, đoạn văn ngắn, danh sách gạch đầu dòng và văn bản in đậm để thông tin dễ dàng nắm bắt ngay lập tức.

Giao quyền sở hữu nội dung: Mỗi bài viết cần có một người chịu trách nhiệm chính để đảm bảo tính chính xác của nó. Nội dung không có người quản lý sẽ trở nên lỗi thời, và thông tin lỗi thời còn nguy hiểm hơn là không có thông tin nào cả. Mỗi bài viết cần có một người chịu trách nhiệm chính để đảm bảo tính chính xác của nó. Nội dung không có người quản lý sẽ trở nên lỗi thời, và thông tin lỗi thời còn nguy hiểm hơn là không có thông tin nào cả.

Tích hợp chu kỳ đánh giá vào quy trình làm việc: Kiến thức không phải là tĩnh. Lên lịch kiểm tra định kỳ - ít nhất mỗi quý - để xem xét và cập nhật nội dung. Tạo các điều kiện kích hoạt để đánh dấu các bài viết cần xem xét khi tính năng sản phẩm thay đổi hoặc chính sách công ty được cập nhật.

Tạo điều kiện thuận lợi cho phản hồi: Nhân viên của bạn là tuyến đầu. Hãy cung cấp cho họ một cách đơn giản để đánh dấu một bài viết gây nhầm lẫn, sai sót hoặc thiếu thông tin. Những người sử dụng kiến thức hàng ngày chính là nguồn ý tưởng tốt nhất để cải thiện.

Cấu trúc để dễ tìm kiếm: Một bài viết hoàn hảo mà không ai có thể tìm thấy là vô dụng. Sử dụng cấu trúc danh mục logic, quy ước đặt tên nhất quán và thẻ mô tả để tối ưu hóa Một bài viết hoàn hảo mà không ai có thể tìm thấy là vô dụng. Sử dụng cấu trúc danh mục logic, quy ước đặt tên nhất quán và thẻ mô tả để tối ưu hóa khả năng tìm kiếm trong cơ sở kiến thức của bạn.

Kết nối kiến thức với quy trình làm việc: Để tối đa hóa việc áp dụng, Để tối đa hóa việc áp dụng, hệ thống quản lý cơ sở kiến thức của bạn phải tích hợp với các công cụ mà nhân viên hỗ trợ sử dụng hàng ngày, như hệ thống xử lý vé và nền tảng trò chuyện. Giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh là chìa khóa để biến quản lý kiến thức thành một phần tự nhiên của công việc.

Tập trung kiến thức tổ chức tại một nơi duy nhất với ClickUp Tài liệu

Cách xây dựng hệ thống quản lý kiến thức cho dịch vụ khách hàng

Bạn có thể xây dựng một hệ thống quản lý kiến thức mạnh mẽ bằng cách tuân theo một quy trình rõ ràng, từng bước. Chia dự án thành các giai đoạn có thể quản lý được sẽ biến một công việc khó khăn thành một mục tiêu có thể đạt được.

Mẫu Wiki của ClickUp giúp bạn tối ưu hóa quy trình tổ chức, biên tập và chia sẻ thông tin.

Tải mẫu miễn phí Hợp tác chia sẻ kiến thức với mẫu Wiki ClickUp.

Với mẫu này, bạn có thể:

Tạo và quản lý một cơ sở kiến thức dễ dàng truy cập và kho lưu trữ trung tâm.

Nhanh chóng tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp hoặc tham khảo lại các tài nguyên hữu ích.

Chia sẻ và hợp tác trên tất cả tài liệu tại một nơi duy nhất.

Xem hướng dẫn thực hành này để tìm hiểu cách tạo cơ sở kiến thức nội bộ từ đầu, sau đó thực hiện các bước chi tiết dưới đây để triển khai hệ thống của riêng bạn.

Kiểm tra kiến thức hiện có: Trước khi viết bất kỳ nội dung mới nào, hãy rà soát những gì bạn đã có. Tìm kiếm tất cả các Tài liệu Google, thư mục chia sẻ, wiki cũ và mẫu email mà nhóm của bạn đang sử dụng. Điều này sẽ giúp bạn xác định những gì vẫn còn hữu ích, những gì trùng lặp và những lỗ hổng kiến thức lớn nhất của bạn. Xác định các phân khúc đối tượng: Nhân viên nội bộ cần mức độ chi tiết khác nhau so với khách hàng bên ngoài. Xác định ai cần thông tin gì. Một số bài viết có thể chỉ dành cho sử dụng nội bộ (như quy trình nâng cấp), trong khi những bài khác có thể được tùy chỉnh cho trung tâm hỗ trợ công khai. Xây dựng khung nội dung: Tiêu chuẩn hóa cách tiếp cận của bạn. Chọn một số mẫu bài viết cơ bản như “Hướng dẫn thực hiện,” “Các bước khắc phục sự cố” và “Giải thích chính sách,” và xác định metadata (thẻ, danh mục) sẽ sử dụng cho từng loại. Chọn nền tảng tập trung: Đây là quyết định quan trọng. Bạn cần Đây là quyết định quan trọng. Bạn cần phần mềm quản lý cơ sở kiến thức có khả năng tìm kiếm mạnh mẽ, kiểm soát phiên bản, quyền truy cập người dùng và—đặc biệt quan trọng—khả năng tích hợp với các công cụ hỗ trợ khác của bạn. Đây không phải là công việc dành cho bảng tính đơn giản hay thư mục chia sẻ. Di chuyển và tổ chức nội dung: Bây giờ, hãy bắt đầu di chuyển kiến thức quý giá của bạn vào hệ thống mới. Hãy quyết liệt ở đây. Đừng chỉ sao chép và dán mọi thứ; hãy tận dụng cơ hội này để hợp nhất các nội dung trùng lặp, viết lại các bài viết gây nhầm lẫn và lưu trữ bất kỳ nội dung nào không còn liên quan. Xây dựng quy trình quản lý: Xác định các quy tắc tương tác. Ai có quyền tạo, chỉnh sửa và đăng tải nội dung? Quy trình phê duyệt cho thông tin nhạy cảm như giá cả hoặc chính sách pháp lý là gì? Một Xác định các quy tắc tương tác. Ai có quyền tạo, chỉnh sửa và đăng tải nội dung? Quy trình phê duyệt cho thông tin nhạy cảm như giá cả hoặc chính sách pháp lý là gì? Một quy trình chuyển giao kiến thức có khả năng mở rộng là yếu tố quan trọng để duy trì chất lượng và tính nhất quán. Đào tạo nhóm của bạn: Một công cụ mới chỉ hiệu quả nếu mọi người biết cách sử dụng nó. Tổ chức một phiên đào tạo chính thức để triển khai hệ thống mới. Hướng dẫn nhân viên cách tìm kiếm hiệu quả, cách đóng góp kiến thức mới và cách sử dụng các tính năng phản hồi mà bạn đã cài đặt. Đo lường và cải tiến: Cơ sở kiến thức của bạn là một hệ thống động. Theo dõi các chỉ số sử dụng như lượt xem bài viết, truy vấn tìm kiếm và đánh giá phản hồi của nhân viên hỗ trợ. Kết nối dữ liệu này với các chỉ số KPI chính của bộ phận hỗ trợ để chứng minh giá trị của nó và xác định những khu vực nào trong cơ sở kiến thức cần được ưu tiên cải thiện.

Quản lý kiến thức dịch vụ khách hàng trong ClickUp

Điểm yếu lớn nhất của bất kỳ hệ thống kiến thức nào là sự cản trở. Nếu nhân viên phải rời khỏi hàng đợi vé, mở một ứng dụng khác và tìm kiếm bài viết một cách thủ công, họ thường sẽ bỏ qua và hỏi đồng nghiệp thay vì tự tìm kiếm. Đây chính là tình trạng phân tán thông tin làm giảm năng suất.

ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách trở thành một không gian làm việc AI tích hợp — một nền tảng duy nhất, có tính bảo mật cao nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và kiến thức được lưu trữ cùng nhau — nơi kiến thức của bạn được lưu trữ ngay bên cạnh công việc của bạn.

Giữ cho kiến thức của công ty luôn sẵn sàng truy cập.

Tạo các trang wiki trong ClickUp Tài liệu để xây dựng một cơ sở kiến thức dễ sử dụng.

Cơ sở kiến thức của bạn hoạt động hiệu quả nhất khi nó được tích hợp trực tiếp vào công việc hàng ngày của bạn. Xây dựng một cơ sở kiến thức mạnh mẽ, có thể tìm kiếm trực tiếp bên trong nền tảng mà nhóm của bạn đã sử dụng cho các công việc và dự án với ClickUp Docs.

Nhân viên hỗ trợ có thể liên kết các hướng dẫn khắc phục sự cố với các loại vé cụ thể, cập nhật tài liệu ngay trên màn hình nơi họ giải quyết vấn đề và hợp tác tạo bài viết mới mà không cần chuyển tab.

Bạn thậm chí có thể chuyển đổi các tài liệu quan trọng thành wiki để đảm bảo mọi người có thể nhanh chóng xác định thông tin mới nhất.

Docs cũng hỗ trợ kiểm soát phiên bản và quyền truy cập chia sẻ an toàn. Khi người quản lý hỗ trợ cập nhật chính sách trong một tài liệu ClickUp Doc, thay đổi đó sẽ được phản ánh ngay lập tức ở mọi nơi mà tài liệu đó được liên kết. Không còn các bản sao lỗi thời lưu hành trong các tệp đính kèm email hoặc chủ đề trò chuyện; đội ngũ của bạn luôn làm việc dựa trên một nguồn thông tin duy nhất.

Tối ưu hóa việc tìm kiếm thông tin với trí tuệ nhân tạo tích hợp.

Kết hợp chính sách công ty với trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp thông qua ClickUp Brain giúp mọi thông tin trở nên có thể tìm kiếm chỉ trong vài giây.

Loại bỏ vấn đề "Tôi biết mình đã thấy điều này ở đâu đó..." với ClickUp Brain. Đây không chỉ là một thanh tìm kiếm thông thường; đây là tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong ClickUp, có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên.

Một nhân viên có thể hỏi: “Quy trình xử lý yêu cầu hoàn tiền cho khách hàng EU của chúng ta là gì?” và ClickUp Brain sẽ tìm kiếm qua tất cả tài liệu Docs, nhiệm vụ ClickUp và bình luận để tổng hợp câu trả lời trực tiếp, kèm theo liên kết đến các tài liệu nguồn.

Không gian làm việc kết nối cho phép nhân viên tìm kiếm câu trả lời mà không cần rời khỏi quy trình làm việc của họ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các Super Agents trong ClickUp có thể xử lý nhiều công việc lặp đi lặp lại mà các đội ngũ hỗ trợ khách hàng thường gặp phải. Chúng là những đồng đội AI của bạn, có khả năng tự chủ, hiểu ngữ cảnh và hoạt động liên tục. Thiết lập Agents để theo dõi thời gian phản hồi và giải quyết, cảnh báo rủi ro SLA, thông báo cho quản lý và thậm chí soạn thảo phản hồi ban đầu cho email của khách hàng, giúp đội ngũ con người của bạn tập trung vào các công việc khác. Bạn có thể tạo chúng bằng công cụ xây dựng ngôn ngữ tự nhiên, hoặc bắt đầu với các Super Agent đã được xây dựng sẵn từ danh mục Super Agent.

Học cách tạo ra Super Agent của riêng bạn:

Tự động hóa quy trình quản lý nội dung của bạn

Tự động hóa việc chuyển giao, phê duyệt và cập nhật với ClickUp Automations

ClickUp Tự động hóa có thể giải phóng nhóm của bạn khỏi công việc thủ công trong việc cập nhật thông tin.

Ví dụ: Thiết lập tự động hóa để tạo công việc kiểm tra cho chủ sở hữu nội dung khi một bài viết chưa được cập nhật trong 90 ngày. Hoặc, thiết lập quy tắc thông báo cho nhóm tài liệu mỗi khi một công việc liên quan đến tính năng mới của sản phẩm được đánh dấu hoàn thành.

Đang theo dõi tình trạng của cơ sở kiến thức

Hiển thị dữ liệu phức tạp một cách dễ dàng với bảng điều khiển ClickUp.

Các bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh giúp bạn tạo các báo cáo trực quan tùy chỉnh để theo dõi các chỉ số quan trọng như:

Các bài viết được xem nhiều nhất

Điểm đánh giá phản hồi của nhân viên

Các truy vấn tìm kiếm không trả về kết quả (ngay lập tức cho thấy các lỗ hổng nội dung)

Bằng cách tập trung tài liệu, công việc và giao tiếp vào một nơi duy nhất, bạn loại bỏ những rào cản khiến quản lý kiến thức thất bại. Nhóm của bạn có thể thu thập, tìm kiếm và cải thiện kiến thức như một phần tự nhiên của quy trình làm việc hàng ngày. Tìm hiểu thêm về quản lý kiến thức trong ClickUp tại đây.

Tập trung kiến thức của bạn, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Quản lý kiến thức trong dịch vụ khách hàng không chỉ đơn thuần là tạo ra một trang FAQ đẹp mắt. Đó là việc xây dựng một hệ thống cung cấp thông tin chính xác cho đúng người vào đúng thời điểm. Dù đó là nhân viên hỗ trợ đang xử lý cuộc gọi phức tạp hay khách hàng đang cố gắng giải quyết vấn đề vào lúc nửa đêm, việc truy cập ngay lập tức vào kiến thức chính xác sẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của họ.

Thông tin phân tán dẫn đến dịch vụ hỗ trợ chậm chạp và không nhất quán, gây thất vọng cho khách hàng và làm kiệt sức nhóm của bạn. Một hệ thống quản lý kiến thức có cấu trúc và tích hợp sẽ loại bỏ các "hộp đen" thông tin và cung cấp cho mỗi nhân viên truy cập tức thì vào các câu trả lời chính xác.

Các nhóm có nền tảng kiến thức vững chắc giải quyết vấn đề nhanh hơn, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và mở rộng quy mô mà không cần tăng số lượng nhân viên tương ứng.

Sẵn sàng tập trung kiến thức hỗ trợ của bạn và kết nối nó với công việc của bạn? Bắt đầu miễn phí với ClickUp ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Cơ sở kiến thức là công cụ – bộ sưu tập các bài viết và hướng dẫn. Quản lý kiến thức là toàn bộ quy trình tạo ra, duy trì và cải thiện nội dung trong công cụ đó để đảm bảo tính hiệu quả của nó.

Đúng vậy, các nhóm nhỏ thường được hưởng lợi nhiều nhất. Khi thời gian của mỗi nhân viên là vô cùng quý giá, bạn không thể chấp nhận sự kém hiệu quả khi họ phải tìm kiếm câu trả lời hoặc trả lời những câu hỏi tương tự lặp đi lặp lại.

Để chứng minh giá trị của nỗ lực của bạn, hãy theo dõi các chỉ số như tỷ lệ giải quyết lần đầu, thời gian xử lý trung bình, tỷ lệ chuyển hướng yêu cầu từ cổng thông tin tự phục vụ và điểm đánh giá của nhân viên về tính hữu ích của bài viết.