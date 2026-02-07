10 Nền tảng tương tác với khán giả fan cho năm 2026

Câu hỏi không phải là ‘Làm thế nào để thu hút thêm fan?’

Đó là câu hỏi: "Làm thế nào để chúng ta giữ chân họ quay lại khi họ đang xem với màn hình thứ hai, thời gian chú ý ngắn và 10 thứ khác đang cạnh tranh sự chú ý của họ?"

Người hâm mộ ngày nay muốn tham gia bỏ phiếu, dự đoán, chơi game, phản hồi, thu thập phần thưởng và cảm thấy được quan tâm trong thời gian thực. Và những nhóm đang thành công hiện nay chính là những nhóm biến người xem thụ động thành cộng đồng tích cực.

Đó chính xác là mục đích mà các nền tảng tương tác với khán giả được xây dựng. Chúng cung cấp các tính năng như thăm dò ý kiến trực tiếp, trò chơi trắc nghiệm, chương trình khuyến mãi, trò chuyện, chương trình trung thành và trải nghiệm cá nhân hóa, giúp mỗi trận đấu, buổi biểu diễn hoặc sự kiện ra mắt sản phẩm trở nên đặc biệt như một sự kiện lớn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích 10 nền tảng tương tác với khán giả fan hàng đầu, điểm mạnh của từng nền tảng và cách chọn nền tảng phù hợp nhất cho đối tượng khán giả của bạn.

Nền tảng tương tác với khán giả là gì?

Nền tảng tương tác với khán giả là phần mềm giúp các nhóm thể thao, thương hiệu giải trí và người tạo nội dung xây dựng mối quan hệ hai chiều có ý nghĩa với khán giả của họ. Nền tảng này sử dụng các trải nghiệm kỹ thuật số tương tác, gamification, chương trình trung thành và công cụ giao tiếp thời gian thực để biến người xem thụ động thành người tham gia tích cực.

Các tổ chức hưởng lợi nhiều nhất là những tổ chức mong muốn củng cố kết nối với khán giả của mình, như các giải đấu thể thao chuyên nghiệp, dịch vụ phát trực tuyến OTT và các người tạo đang xây dựng cộng đồng chuyên biệt.

Tổng quan về phần mềm nền tảng tương tác với khán giả fan

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Quản lý biểu mẫu thành công việc, quy trình làm việc cho chiến dịch và nội dung, Tài liệu và Kiểm duyệt, Trí tuệ nhân tạo cho ý tưởng và câu trả lời, Bảng điều khiển và Tự động hóa. Thực hiện các chiến dịch tương tác với người hâm mộ và quy trình làm việc của cộng đồng trong một không gian làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Miễn phí vĩnh viễn; Giá cả tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Salesforce Media Cloud Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và mô hình dữ liệu, quản lý vòng đời người đăng ký, quản lý bán quảng cáo, công cụ OmniStudio không cần mã, Trí tuệ nhân tạo Einstein. Các tổ chức truyền thông và giải trí doanh nghiệp Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $325/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm) LiveLike SDK tương tác, thăm dò ý kiến trực tiếp và trò chơi đố vui, dự đoán, trò chuyện trực tiếp, tích hợp phân tích. Thêm tính năng tương tác thời gian thực và gamification vào ứng dụng dành cho người hâm mộ. Giá cả tùy chỉnh Genius Sports Kích hoạt FANHub, tối ưu hóa sáng tạo động, trò chơi miễn phí. Giải đấu thể thao và nền tảng tương tác tích hợp cá cược Giá cả tùy chỉnh Cortex Nền tảng dữ liệu người hâm mộ, các hoạt động và hành trình tương tác, công cụ tạo nội dung, tài trợ và công cụ quản lý tài nguyên. Kết nối dữ liệu người hâm mộ, nội dung và kho hàng thương mại. Giá cả tùy chỉnh Monterosa Trung tâm sự kiện, các yếu tố tương tác có thể tái sử dụng, hồ sơ khán giả, đồng bộ hóa luồng, công cụ chuyển đổi cho đăng ký và giá trị tài trợ. Phát sóng và phát trực tuyến các trải nghiệm tương tác Giá cả tùy chỉnh Flockler Tích hợp mạng xã hội và tường nội dung do người dùng tạo (UGC), quản lý nội dung, bố cục thương hiệu, và các gallery có thể mua sắm. Tổng hợp mạng xã hội và hiển thị nội dung do người dùng tạo (UGC) Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $129/tháng Sport Buff Các lớp phủ tương tác trong luồng, dự đoán trực tiếp và trò chơi đố vui, các khoảnh khắc tài trợ, SDK đa nền tảng. Các lớp phủ tương tác trong luồng Giá cả tùy chỉnh Choicely Trình tạo ứng dụng fan không cần mã, bỏ phiếu và thi đấu, thông báo đẩy, tích hợp web. Phát hành ứng dụng tương tác người hâm mộ có thương hiệu với các tính năng không cần mã lập trình. Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $16/tháng. Socios. com Các đợt phát hành token người hâm mộ (FTO), các cuộc thăm dò ý kiến có tính ràng buộc và không ràng buộc, phần thưởng được bảo vệ bằng token, trò chơi săn token AR, trò chơi di động và các bài quiz. Fan tokens và ảnh hưởng dựa trên blockchain Giá cả tùy chỉnh

Những yếu tố cần xem xét khi chọn nền tảng tương tác với khán giả fan

Dưới đây là các tính năng quan trọng cần lưu ý: 🛠️

Quyền sở hữu đối tượng và dữ liệu bên thứ nhất: Hồ sơ người hâm mộ, thu thập sự đồng ý và phân đoạn để bạn có thể tương tác trực tiếp mà không cần phụ thuộc vào các nền tảng bên thứ ba.

Công cụ tương tác thời gian thực: Bầu chọn, trò chơi trắc nghiệm, dự đoán, câu đố, hỏi đáp trực tiếp và trò chuyện đồng bộ với các buổi phát sóng, phát trực tiếp hoặc các sự kiện tại địa điểm.

Tùy chỉnh và định hướng: Dòng tin cá nhân hóa, đề xuất và Dòng tin cá nhân hóa, đề xuất và hành trình dựa trên hành vi , được điều chỉnh theo hoạt động của từng người hâm mộ.

Gamification và phần thưởng: Hệ thống điểm, huy hiệu, cấp độ, bảng xếp hạng và phần thưởng có thể đổi lấy để duy trì sự tham gia đều đặn.

Tính năng cộng đồng và quản lý nội dung: Nhóm, bình luận, Nhóm, bình luận, nội dung do người dùng tạo (UGC) , báo cáo và các công cụ quản lý để duy trì các cuộc hội thoại lành mạnh và phù hợp với thương hiệu.

Chiến dịch tin nhắn và vòng đời: Email, SMS, thông báo đẩy và thông báo trong ứng dụng với tính năng lên lịch, mẫu sẵn có và thử nghiệm A/B.

Phân tích và đo lường hiệu quả: Theo dõi sự giữ chân, nhóm đối tượng, phễu chuyển đổi và Theo dõi sự giữ chân, nhóm đối tượng, phễu chuyển đổi và theo dõi chuyển đổi liên kết tương tác với kết quả bán vé, sản phẩm và đăng ký.

Niềm tin, bảo mật và tuân thủ: Hỗ trợ GDPR/CCPA, mã hóa, SSO/2FA, nhật ký kiểm tra và các tùy chọn lưu trữ dữ liệu khi cần thiết.

Top 10 Nền tảng tương tác với khán giả fan

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về top 10 nền tảng tương tác với khán giả fan và những việc cần làm nổi bật của từng nền tảng 👇

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc triển khai các chiến dịch tương tác với người hâm mộ và quy trình làm việc cộng đồng trong một không gian làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

Tương tác với người hâm mộ đòi hỏi phải giải quyết nhiều khía cạnh cùng lúc.

Bạn có các chiến dịch cần triển khai, nội dung cần duyệt, các cuộc hội thoại trong cộng đồng cần điều phối, các sản phẩm của người tạo cần theo dõi, và một luồng phản hồi liên tục từ người hâm mộ có thể thay đổi kế hoạch chỉ trong một đêm. 😵‍💫

Khi tất cả những điều đó diễn ra qua các cuộc trò chuyện phân phối, bảng tính và tài liệu, bạn có nguy cơ mất chủ đề đang diễn ra và ai là người quyết định tiếp theo.

Giới thiệu ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp kế hoạch, thực thi và trí tuệ nhân tạo (AI) vào một hệ thống duy nhất để đảm bảo công việc của bạn luôn gắn liền với bối cảnh đã tạo ra nó.

Đầu tiên là ClickUp Form. Yêu cầu tương tác với người hâm mộ đến từ nhiều nguồn khác nhau, như mục nhập từ bài dự thi, câu hỏi từ VIP, bài nộp/gửi từ người tạo, tài liệu từ nhà tài trợ và các vấn đề cần giải quyết từ cộng đồng.

Thu thập yêu cầu tương tác từ người hâm mộ thông qua các cuộc thi, VIP, nhà tài trợ và người tạo với ClickUp biểu mẫu

Các biểu mẫu giúp bạn thu thập tất cả thông tin đó một cách liền mạch, chuyển đổi chúng thành các công việc trong ClickUp!

Nói cách khác, nhiệm vụ ClickUp cung cấp cho nhóm tương tác của bạn một trung tâm điều khiển cho mọi hoạt động. Mọi chiến dịch, công việc của người tạo, hàng đợi kiểm duyệt hoặc cam kết của nhà tài trợ đều có thể được quản lý như các công việc có thể đo lường với chủ sở hữu và các giai đoạn cụ thể.

Biến mọi hoạt động và sản phẩm thành công việc sở hữu và có thể theo dõi với nhiệm vụ ClickUp

Và nếu bạn cần một chế độ xem tổng quan về chu kỳ đời sống của người hâm mộ, nhà tài trợ hoặc người đăng ký, bạn không cần đến các công cụ xây dựng hành trình phức tạp do chuyên gia tư vấn dẫn dắt. Hãy sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh! Sử dụng các trường Quan hệ để kết nối tài khoản với các chiến dịch, các trường Tiến độ để theo dõi tiến độ hoàn thành giai đoạn và các trường Công thức để đánh giá sức khỏe tương tác.

Nó cung cấp cho bạn cấu trúc của các hành trình đã được định sẵn, đồng thời cho phép bạn điều chỉnh các bước một cách linh hoạt khi chiến lược tương tác của bạn phát triển.

Theo dõi tình trạng chiến dịch với các trường Mối quan hệ, Tiến độ và Công thức bằng cách sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh

Và khi công việc đã được xây dựng, câu hỏi tiếp theo luôn là: Nơi lưu trữ kế hoạch là đâu, và làm thế nào để nhóm duy trì sự đồng nhất khi kế hoạch thay đổi giữa chừng chiến dịch?

Câu trả lời chính là ClickUp Docs. Docs cung cấp cho bạn một nguồn thông tin duy nhất cho các bản tóm tắt chiến dịch, hướng dẫn cho người tạo, quy tắc điều phối, các bước xử lý sự cố, ghi chú của nhà tài trợ và mẫu phản hồi. Bạn có thể cấu trúc một tài liệu làm trung tâm chiến dịch, sau đó chia nhỏ thành các trang con cho từng hoạt động, kênh hoặc đối tác để đảm bảo thông tin luôn dễ tìm kiếm và cập nhật.

Tập trung các bản tóm tắt, hướng dẫn và mẫu trong một nguồn thông tin duy nhất với ClickUp Tài liệu

Và khi bạn đang xây dựng những khoảnh khắc tương tác thời gian thực, ClickUp trở thành "trái tim" của trải nghiệm đó. Sử dụng tài liệu để viết kịch bản và ghi chú chương trình, sau đó sử dụng ClickUp Proofing để để lại bình luận trực tiếp trên khung hình video hoặc tài sản hình ảnh trong khi nhóm của bạn hoàn thiện các cuộc thăm dò ý kiến và nội dung quảng cáo của nhà tài trợ.

Để đảm bảo phản hồi nhanh chóng và nhất quán, hãy sử dụng ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn.

ClickUp Brain giúp bạn brainstorm các ý tưởng tương tác mới, soạn câu hỏi khảo sát, thiết kế cơ chế giveaway và tạo các biến thể cho nội dung mạng xã hội và thông báo đẩy.

Brainstorm và phác thảo ý tưởng tương tác, câu hỏi khảo sát và nội dung truyền thông xã hội với ClickUp Brain

Nó cũng trở thành công cụ giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm câu trả lời và tài nguyên. Hỏi ClickUp Brain: “Những chiến dịch nào vẫn đang chờ phê duyệt?” hoặc “Tài liệu sáng tạo mới nhất của nhà tài trợ ở đâu?”, và nó sẽ hiển thị chính xác thông tin bạn cần chỉ trong vài giây.

Và khi bạn cần hình ảnh, Brain có thể tạo ra các hình ảnh để hỗ trợ các ý tưởng truyền thông xã hội nhanh chóng, thiết kế đồ họa cho ngày thi đấu hoặc các tài sản thương hiệu tạm thời mà bạn muốn xem xét trước khi thiết kế.

Tạo hình ảnh và mọi loại hình ảnh với ClickUp Brain

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Theo dõi các chiến dịch fan từ đầu đến cuối: Theo dõi dòng thời gian triển khai, quy trình nội dung, cam kết dịch vụ (SLA) phản hồi của cộng đồng và khối lượng công việc của nhóm theo thời gian thực với Theo dõi dòng thời gian triển khai, quy trình nội dung, cam kết dịch vụ (SLA) phản hồi của cộng đồng và khối lượng công việc của nhóm theo thời gian thực với bảng điều khiển ClickUp

Kết nối hệ thống tương tác của bạn: Đồng bộ công việc với các công cụ như Slack, Google Drive, GitHub và nhiều công cụ khác thông qua Đồng bộ công việc với các công cụ như Slack, Google Drive, GitHub và nhiều công cụ khác thông qua ClickUp Integrations , giúp quản lý tài nguyên của nhà tài trợ, tệp tin của người tạo và các cập nhật trong một luồng thống nhất.

Sử dụng trợ lý AI trên desktop để làm việc nhanh hơn: Tìm kiếm trong Không gian Làm việc ClickUp, các ứng dụng kết nối và trên web với Tìm kiếm trong Không gian Làm việc ClickUp, các ứng dụng kết nối và trên web với ClickUp BrainGPT , ứng dụng máy tính độc lập, sau đó sử dụng Talk-to-Text để soạn thảo phản hồi, cập nhật và ghi chú mà không cần dùng tay.

Tự động hóa quy trình tương tác quy mô lớn: Tự động chuyển tiếp biểu mẫu nộp/gửi, phân công chủ sở hữu, cập nhật trạng thái, kích hoạt phê duyệt và khởi động các bước theo dõi với Tự động chuyển tiếp biểu mẫu nộp/gửi, phân công chủ sở hữu, cập nhật trạng thái, kích hoạt phê duyệt và khởi động các bước theo dõi với ClickUp Automations

Giới hạn của ClickUp

Sự đa dạng của các tùy chọn tùy chỉnh có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Sự linh hoạt tuyệt đối của ClickUp chính là điểm mạnh lớn nhất của nó. Với vai trò quản lý các dự án đa chức năng trong một công ty AI SaaS đang phát triển nhanh chóng, tôi đánh giá cao khả năng của nó trong việc tích hợp các công việc, tài liệu, mục tiêu, trò chuyện và thậm chí cả các quy trình CRM nhẹ nhàng vào một nền tảng duy nhất. Khả năng chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách công việc, Bảng, Lịch và Gantt mà không cần sao chép dữ liệu giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Các Trường Tùy chỉnh, tự động hóa và Bảng điều khiển cho phép chúng tôi tái hiện chính xác các quy trình bán hàng và sản phẩm của mình.

Sự linh hoạt tuyệt đối của ClickUp chính là điểm mạnh lớn nhất của nó. Với vai trò quản lý các dự án đa chức năng trong một công ty AI SaaS đang phát triển nhanh chóng, tôi đánh giá cao khả năng của ClickUp trong việc tích hợp các công việc, tài liệu, mục tiêu, trò chuyện và thậm chí cả các quy trình CRM nhẹ nhàng vào một nền tảng duy nhất. Khả năng chuyển đổi giữa các chế độ xem Danh sách, Bảng, Lịch và Gantt mà không cần sao chép dữ liệu giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Các Trường Tùy chỉnh, tự động hóa và Bảng điều khiển cho phép chúng tôi tái hiện chính xác các quy trình bán hàng và sản phẩm của mình.

🏆 Lợi thế của ClickUp: Sử dụng ClickUp Super Agents để quản lý các hoạt động tương tác của bạn một cách tự động. Đây là những trợ lý AI mà bạn có thể tạo và tùy chỉnh để thực hiện các quy trình làm việc đa bước. Ví dụ: Thiết lập một Super Agent để theo dõi danh sách đăng ký qua biểu mẫu cho các đơn đăng ký mới, sau đó tự động thực hiện các việc cần làm: Phân loại yêu cầu theo loại, như yêu cầu từ người tạo, chương trình tặng quà, tài trợ, hoặc yêu cầu khẩn cấp.

Tóm tắt các chi tiết chính và thêm một bản tóm tắt gọn gàng vào công việc.

Gán chủ sở hữu phù hợp và cài đặt trạng thái phù hợp dựa trên quy tắc của bạn.

Nâng cấp các mục khẩn cấp lên kênh phù hợp để xem xét. Và vì Super Agents có thể được quản lý, bạn có thể quyết định quyền truy cập của họ thông qua các quyền hạn và bộ công cụ, đồng thời có thể xem lại những gì họ đã làm khi quy trình làm việc liên quan đến các tương tác nhạy cảm.

2. Salesforce Media Cloud (Phù hợp nhất cho các tổ chức truyền thông và giải trí quy mô doanh nghiệp)

qua Salesforce Media Cloud

Salesforce Media Cloud (nay được gọi là Agentforce Media) là một hệ thống CRM chuyên ngành dành cho các nhóm truyền thông và giải trí cần quản lý tăng trưởng khán giả, hành trình của người đăng ký và bán quảng cáo. Nền tảng này được thiết kế để kết nối dữ liệu khán giả và nhà quảng cáo, sau đó áp dụng bối cảnh đó vào các quy trình bán hàng và dịch vụ, bao gồm Agentforce Sales và Agentforce Service.

Ngoài ra, Media Cloud tập trung vào các quy trình làm việc theo chu kỳ. Quản lý Chu kỳ Khách hàng (SLM) tập trung vào vòng lặp "hấp dẫn → thu hút → phục vụ → giữ chân", với các hành trình được định sẵn và một chế độ xem CSR nội bộ giúp tập hợp các tương tác của khách hàng và sản phẩm vào một nơi duy nhất.

Về mặt kiếm tiền, Hệ thống Quản lý Bán Quảng cáo (ASM) được xây dựng dựa trên hoạt động quảng cáo truyền thông, với mục tiêu giảm thiểu công việc thủ công trong bộ phận hậu cần và hỗ trợ tương tác đa kênh cũng như hợp tác.

Các tính năng nổi bật của Salesforce Media Cloud trên đám mây

Mô hình thương mại chuyên biệt cho ngành truyền thông: Sử dụng mô hình dữ liệu ngành truyền thông kết hợp với Danh mục Sản phẩm Enterprise và CPQ Ngành để tạo ra các ưu đãi, gói sản phẩm và bán hàng hướng dẫn.

Gợi ý dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI): Sử dụng Einstein AI để đề xuất nội dung, sản phẩm hoặc trải nghiệm được cá nhân hóa theo sở thích của từng người hâm mộ.

Xây dựng trải nghiệm hướng dẫn cho người hâm mộ và người đăng ký: Tạo các luồng OmniScript để thúc đẩy tương tác động giữa khách hàng trên các kênh và thiết bị khác nhau bằng công cụ phát triển không cần mã.

Giới hạn của Salesforce Media Cloud

Trải nghiệm đầy đủ thường phụ thuộc vào việc kết hợp Media Cloud với các sản phẩm và tiện ích bổ sung khác của Salesforce, điều này làm tăng độ phức tạp trong quá trình triển khai.

Báo cáo cấp tài khoản có thể cảm thấy hạn chế. Một số người dùng muốn có sự linh hoạt hơn để kết hợp ba hoặc bốn loại báo cáo khác nhau thành một chế độ xem thống nhất.

Giá cả của Salesforce Media Cloud trên đám mây

Media Cloud Growth: $325/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Media Cloud Advanced: $475/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Media Cloud Einstein 1 for Sales: $850/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Media Cloud Einstein 1 for Service: $850/người dùng/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Salesforce Media Cloud

G2: 4.5/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Salesforce Media Cloud?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Điều tôi thích nhất ở nền tảng Salesforce là khả năng báo cáo và bảng điều khiển mạnh mẽ. Tôi cũng rất ấn tượng với bố cục trang tài khoản và liên hệ, cũng như tính linh hoạt của nền tảng trong việc tùy chỉnh. Khả năng tùy chỉnh trường, mối quan hệ và bố cục dựa trên nhu cầu kinh doanh là vô cùng quý giá đối với tôi, vì nó cho phép chúng tôi điều chỉnh Salesforce cho các trường hợp sử dụng khác nhau mà không cần phát triển phức tạp.

Điều tôi thích nhất ở nền tảng Salesforce là khả năng báo cáo và bảng điều khiển mạnh mẽ. Tôi cũng rất ấn tượng với bố cục trang tài khoản và liên hệ, cũng như tính linh hoạt của nền tảng trong việc tùy chỉnh. Khả năng tùy chỉnh trường, mối quan hệ và bố cục dựa trên nhu cầu kinh doanh là vô cùng quý giá đối với tôi, vì nó cho phép chúng tôi điều chỉnh Salesforce cho các trường hợp sử dụng khác nhau mà không cần phát triển phức tạp.

3. LiveLike (Tốt nhất cho việc thêm tính tương tác thời gian thực và gamification vào ứng dụng fan)

qua LiveLike

LiveLike là nền tảng tương tác người hâm mộ được thiết kế dành cho các nhóm thể thao và truyền thông muốn người hâm mộ tham gia trong khi xem. Thay vì thay thế hệ thống trải nghiệm người hâm mộ hiện có của bạn, nó tích hợp vào hệ thống đó thông qua SDK Tương tác, mang đến các lớp tương tác vào ứng dụng di động hoặc trải nghiệm video trực tuyến của bạn, bao gồm các cuộc thăm dò ý kiến, trò chơi trắc nghiệm, dự đoán và trò chuyện trực tiếp.

So với một nền tảng tập trung vào CRM, LiveLike gần giống với một công cụ tương tác. Nó tập trung vào sự tham gia tức thì và các vòng lặp cộng đồng, sau đó cung cấp cho bạn các công cụ để triển khai những trải nghiệm đó lặp đi lặp lại thông qua bộ công cụ Producer Suite và API của nó.

Các tính năng nổi bật của LiveLike

Phát hành các tiện ích tương tác nhanh chóng: Khởi chạy các cuộc thăm dò ý kiến, trò chơi trắc nghiệm, thanh trượt, đồng hồ cổ vũ và các phiên hỏi đáp theo phong cách AMA dưới dạng các tiện ích tương tác sẵn sàng sử dụng.

Theo dõi tương tác trong hệ thống phân tích của bạn: Kết hợp bảng điều khiển phân tích của LiveLike với các SDK hooks gửi sự kiện phía client vào công cụ phân tích của riêng bạn.

Hệ thống trung thành và thưởng: Tạo hệ thống dựa trên điểm thưởng, nơi người hâm mộ có thể kiếm được phần thưởng thông qua sự tham gia.

Giới hạn của LiveLike

Sự chậm trễ trong việc phát trực tuyến nội dung có thể làm giảm cảm giác thời gian thực của các khoảnh khắc tương tác trực tiếp.

Sự chậm trễ trong tin nhắn của người dùng có thể làm gián đoạn luồng trò chuyện trong các sự kiện có lưu lượng truy cập cao.

Giá cả của LiveLike

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của LiveLike

G2 : 4.4/5

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về LiveLike?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Livelike là một công cụ tương tác giúp tăng cường sự tương tác của người xem và cho phép người xem chia sẻ tương tác thời gian thực. Nó cung cấp các tiện ích tùy chỉnh và các tùy chọn tích hợp mà các nhà phát sóng có thể tùy chỉnh để phù hợp với thương hiệu của họ.

Livelike là một công cụ tương tác giúp tăng cường sự tương tác của người xem và cho phép người xem chia sẻ tương tác thời gian thực. Nó cung cấp các tiện ích tùy chỉnh và các tùy chọn tích hợp mà các nhà phát sóng có thể tùy chỉnh để phù hợp với thương hiệu của họ.

🧠 Thông tin thú vị: Pokémon GO đã thay đổi cách mọi người nhìn nhận về gamification. Một nghiên cứu lớn ước tính rằng trò chơi này đã góp phần tăng thêm 144 tỷ bước đi vào hoạt động thể chất của người Mỹ trong một khoảng thời gian ngắn, và người dùng tham gia đã đi thêm khoảng 1.473 bước mỗi ngày.

4. Genius Sports (Phù hợp nhất cho các giải đấu thể thao và tương tác tích hợp cá cược)

qua Genius Sports

Genius Sports được thiết kế cho những khoảnh khắc trước, trong và sau trận đấu, nơi sự chú ý của người hâm mộ được chuyển hóa thành hành động trên các kênh khác nhau.

Thông qua nền tảng FANHub, Genius Sports hoạt động như một lớp kích hoạt đa kênh. Nói cách khác, FANHub tích hợp mua sắm chương trình và mạng xã hội, kích hoạt khán giả và cá nhân hóa nội dung sáng tạo vào một nền tảng thể thao hàng đầu, được xây dựng dựa trên cách người hâm mộ tương tác trên các thiết bị.

Và khi bạn muốn tạo ra các vòng lặp tham gia lặp lại, Genius còn tích hợp các định dạng miễn phí thông qua bộ sưu tập trò chơi của FanHub, bao gồm trò chơi trắc nghiệm, thách thức bảng xếp hạng, chọn lựa và thăm dò ý kiến.

Các tính năng nổi bật của Genius Sports

Xác định danh tính người hâm mộ: Sử dụng FANHub:ID để thống nhất danh tính người hâm mộ thành một hồ sơ duy nhất cho mục tiêu tiếp thị và đo lường trên các kênh.

Tùy chỉnh dựa trên thể thao: Sử dụng Dynamic Creative Optimization để tùy chỉnh nội dung hiển thị và video dựa trên bối cảnh thể thao và tín hiệu từ người hâm mộ.

Trải nghiệm màn hình thứ hai: Cung cấp số liệu thống kê đồng bộ và các yếu tố tương tác để nâng cao chế độ xem trực tiếp.

Giới hạn của Genius Sports

Một bộ công cụ kích hoạt người hâm mộ được điều khiển bởi chiến dịch và phương tiện truyền thông có thể không phù hợp với các nhóm chủ yếu muốn các mô-đun tương tác trong ứng dụng như thăm dò ý kiến trực tiếp và trò chuyện.

Việc triển khai thường tập trung vào doanh nghiệp, yêu cầu phối hợp giữa các quy trình dữ liệu, truyền thông và đo lường trước khi các nhóm thấy được sự cải thiện nhất quán.

Giá cả của Genius Sports

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Genius Sports

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

👀 Bạn có biết: Số lượng người dùng AI của ClickUp đã tăng vọt lên hơn 2 triệu, từ 665.000+. Điều đó có nghĩa là số lượng không gian làm việc sử dụng AI đã tăng gấp ba lần chỉ trong một năm.

5. Cortex (Tốt nhất cho tối ưu hóa nội dung bằng trí tuệ nhân tạo và tương tác xã hội)

qua Cortex

Cortex là nền tảng công nghệ tương tác và tiếp thị dành riêng cho thể thao. Nó kết nối nội dung, dữ liệu người hâm mộ và kho hàng thương mại trong một nền tảng duy nhất. Thay vì sử dụng các công cụ riêng biệt để triển khai các hoạt động, lưu trữ hồ sơ người hâm mộ và đang theo dõi các cam kết tài trợ, Cortex tích hợp tất cả các tính năng này vào một nền tảng duy nhất.

Điểm khác biệt quan trọng là cách nền tảng này kết hợp dữ liệu người hâm mộ tập trung vào thể thao với các công cụ tương tác, như các hoạt động kỹ thuật số và quy trình làm việc nội dung trực tiếp.

Điều đó có nghĩa là các hoạt động như quiz, cuộc thi hoặc biểu mẫu nộp/gửi có thể được tích hợp trực tiếp vào hồ sơ người hâm mộ thống nhất, điều này rất hữu ích khi bạn muốn cá nhân hóa các hoạt động theo dõi và chứng minh giá trị cho đối tác.

Các tính năng nổi bật của Cortex

Nền tảng dữ liệu người hâm mộ: Sử dụng Nền tảng Dữ liệu Người hâm mộ để hợp nhất các nguồn dữ liệu người hâm mộ rời rạc thành một Sử dụng Nền tảng Dữ liệu Người hâm mộ để hợp nhất các nguồn dữ liệu người hâm mộ rời rạc thành một nguồn dữ liệu trung tâm đáng tin cậy , phục vụ cho việc cá nhân hóa và mục tiêu đa kênh.

Hệ thống quản lý nội dung cho các sự kiện trong ngày thi đấu: Đăng tải và quản lý nội dung với các công cụ như hệ thống quản lý nội dung thể thao (Sports CMS), quản lý tài sản kỹ thuật số và blog trực tiếp được thiết kế cho việc phủ sóng thời gian thực.

Bộ công cụ kích hoạt kỹ thuật số: Tổ chức biểu mẫu, hỏi đáp và cuộc thi với các tùy chọn logic như menu thả xuống và chọn nhiều, được thiết kế để thu thập dữ liệu người hâm mộ trong các khoảnh khắc tương tác.

Giới hạn của Cortex

Các tính năng của nó (như 'Fandom Engine') được lập trình cứng với logic chuyên biệt cho thể thao, khiến việc tùy chỉnh cho các sự kiện không cạnh tranh trở nên khó khăn.

Kiến trúc MACH, API-first, headless làm tăng độ phức tạp trong triển khai, và các nhóm có thể cần nguồn lực kỹ thuật cho việc tích hợp, luồng dữ liệu và thiết kế hệ thống.

Giá cả của Cortex

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Cortex

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

6. Monterosa (Tốt nhất cho trải nghiệm phát sóng và phát trực tuyến tương tác)

qua Monterosa

Monterosa, thông qua nền tảng Interaction Cloud, được thiết kế dành cho các nhóm mong muốn việc tương tác với người hâm mộ trở thành một phần không thể thiếu của sản phẩm.

Nó cung cấp cho bạn một thư viện lớn các yếu tố tương tác sẵn có (‘Elements’) có thể được kết hợp thành các trải nghiệm tùy chỉnh, sau đó triển khai trên các màn hình, luồng phát trực tiếp, trong sân vận động và phát sóng mà không cần xây dựng lại mỗi lần.

Một trường hợp sử dụng hữu ích là Trung tâm Sự kiện, hoạt động như một điểm đến duy nhất trong ngày thi đấu, nơi nội dung trực tiếp, các khoảnh khắc tương tác và thương mại được tích hợp hài hòa. Hãy tưởng tượng bình luận trực tiếp, clip độc quyền, dữ liệu thể thao và các mô-đun tương tác như dự đoán tỷ số, trò chơi trắc nghiệm và thăm dò ý kiến, tất cả được kết nối trong một dòng thời gian duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Monterosa

Xác định danh tính và thu thập dữ liệu đầu tiên: Sử dụng Hồ sơ Khán giả để thu thập dữ liệu hành vi và sở thích từ các tương tác và truyền dữ liệu này vào hệ thống CRM, CDP hoặc nền tảng tiếp thị của bạn để phân đoạn tốt hơn và đạt kết quả tài trợ hiệu quả.

Bỏ phiếu và thăm dò ý kiến quy mô lớn: Xử lý hàng triệu lượt bỏ phiếu đồng thời trong các buổi phát sóng trực tiếp với độ tin cậy đã được chứng minh.

Công cụ tiếp cận và chuyển đổi: Sử dụng các công cụ như Access Gate, nhà tài trợ, liên kết nổi bật và băng rôn quảng cáo để chuyển đổi sự tham gia thành đăng ký, giá trị đối tác và kết quả có thể theo dõi.

Giới hạn của Monterosa

Một số tính năng có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ nhà cung cấp (ví dụ: tài liệu hướng dẫn bạn "đăng ký yêu cầu hỗ trợ" để kích hoạt tính năng Identify), điều này tạo ra sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà cung cấp cho các dòng thời gian triển khai.

Cung cấp API điều khiển phía máy chủ cho quản lý nội dung và tự động hóa theo chương trình, điều này có nghĩa là bạn có thể cần thời gian phát triển để tích hợp sâu hơn.

Giá cả của Monterosa

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Monterosa

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Reddit từng biến internet thành một bức tranh cộng tác khổng lồ. Trong sự kiện r/place 2022, Reddit cho biết người dùng đã đặt hơn 160 triệu ô gạch, và hơn 10,4 triệu người dùng đã đặt ít nhất một ô gạch.

7. Flockler (Tốt nhất cho việc tổng hợp mạng xã hội và hiển thị nội dung do người dùng tạo)

qua Flockler

Flockler là nền tảng tổng hợp mạng xã hội và hiển thị nội dung do người dùng tạo (UGC), giúp các nhóm thu thập nội dung từ hơn 13 nguồn, biên tập và đăng tải dưới dạng tường thương hiệu, lưới, carousel và trình chiếu trên các trang web và màn hình kỹ thuật số.

Đây là lựa chọn phù hợp khi cần tương tác với người hâm mộ thông qua các nền tảng như trung tâm ngày thi đấu, trang đích chiến dịch, trang nhà tài trợ hoặc màn hình trong sân vận động, nơi nội dung của người hâm mộ trở thành một phần của trải nghiệm.

Ngoài các nguồn tin trên mạng xã hội, Flockler còn hỗ trợ thu thập nội dung ngoài mạng xã hội thông qua nội dung tùy chỉnh và đánh giá, kết hợp với các công cụ kiểm duyệt để duyệt bài viết trước khi đăng và ẩn nội dung không mong muốn bất cứ lúc nào.

Các tính năng nổi bật của Flockler

Tự động hóa thu thập nội dung mạng xã hội: Thu thập nội dung từ Instagram, Twitter/X, TikTok và YouTube dựa trên hashtag, đề cập hoặc tài khoản cụ thể.

Bố cục hiển thị tùy chỉnh: Tạo các tường xã hội, carousel và lưới hiển thị phù hợp với hướng dẫn thương hiệu của bạn và tích hợp mượt mà.

Galeries sản phẩm tương tác: Gắn thẻ nội dung do người dùng tạo (UGC) với sản phẩm để tạo ra các nguồn cấp dữ liệu có thể mua sắm, kết nối bằng chứng xã hội với trang sản phẩm và trang thương mại.

Giới hạn của Flockler

Việc sắp xếp lại các ô sau khi đăng tải bị giới hạn, điều này có thể khiến việc sắp xếp thủ công thứ tự hiển thị trên màn hình trở nên khó khăn hơn sau khi hiển thị đã được kích hoạt.

Sự tươi mới tự nhiên phụ thuộc vào lượng nội dung do người hâm mộ tạo ra, và tường có thể trở nên tĩnh lặng nếu thương hiệu hoặc cộng đồng không đăng bài thường xuyên.

Giá cả của Flockler

Cơ bản: $129/tháng

Kinh doanh: $229/tháng

Pro: $379/tháng

Premium: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Flockler

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Flockler?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích giao diện đơn giản và các tùy chọn cấu hình đa dạng của Flockler. Tính năng Social Wall giúp hiển thị thông tin trên các trang web cá nhân của khách hàng, đây là một lợi thế lớn. Tôi đặc biệt đánh giá cao việc tất cả các kênh mạng xã hội chúng tôi sử dụng được tập trung trong một công cụ duy nhất, và tính năng gán tự động là một tính năng tuyệt vời. Giao diện của Flockler được thiết kế rõ ràng, giúp việc sử dụng trở nên rất thoải mái. Ngoài ra, quá trình thiết lập ban đầu cũng rất đơn giản.

Tôi thích giao diện đơn giản và các tùy chọn cấu hình đa dạng của Flockler. Tính năng Social Wall giúp hiển thị thông tin trên các trang web cá nhân của khách hàng, đây là một lợi thế lớn. Tôi đặc biệt đánh giá cao việc tất cả các kênh mạng xã hội mà chúng tôi sử dụng được tập trung trong một công cụ duy nhất, và tính năng gán tự động là một tính năng tuyệt vời. Giao diện của Flockler được thiết kế rõ ràng, giúp việc sử dụng trở nên rất thoải mái. Ngoài ra, quá trình thiết lập ban đầu cũng rất đơn giản.

8. Sport Buff (Tốt nhất cho các lớp phủ tương tác trong luồng phát trực tiếp)

qua Sport Buff

Sport Buff là nền tảng tương tác dạng lớp phủ, hiển thị trực tiếp trên video thể thao trực tiếp, biến các luồng phát sóng thụ động thành trải nghiệm tương tác thời gian thực mà người hâm mộ có thể tham gia. Nền tảng này tích hợp các khoảnh khắc tương tác theo thời gian thực vào chính trải nghiệm phát sóng, như các cuộc thăm dò ý kiến trực tiếp, dự đoán, trò chơi kiến thức và các lời nhắc tương tác xuất hiện song song với diễn biến trận đấu.

Vì Sport Buff được cung cấp dưới dạng SDK, các nhà phát sóng và chủ sở hữu bản quyền có thể tích hợp nó vào các ứng dụng OTT và môi trường video của riêng họ. Điều này giúp trải nghiệm vẫn giữ nguyên bản trong sản phẩm của bạn, đồng thời cung cấp một định dạng tương tác có thể lặp lại cho nội dung trực tiếp, VOD và lưu trữ.

Nó cũng tập trung vào việc kiếm tiền và thu thập dữ liệu. Giao diện này hỗ trợ các hoạt động thương mại và các khoảnh khắc tài trợ trong quá trình phát trực tiếp, giúp các nhóm tương tác tạo ra nguồn tài nguyên mới đồng thời thu thập các tín hiệu tương tác có thể được sử dụng để lập kế hoạch cho các chiến dịch tương lai.

Các tính năng nổi bật của Sport Buff

Thiết kế lớp phủ không gây phiền nhiễu: Các thẻ 'buff' tương tác xuất hiện ở mép của luồng phát trực tiếp, tương tác với người hâm mộ mà không che khuất nội dung chính.

Trò chơi dự đoán và trivia: Cho phép người hâm mộ dự đoán kết quả trận đấu và cạnh tranh trên bảng xếp hạng trong các buổi phát sóng trực tiếp.

Phân phối đa nền tảng: Triển khai cùng một lớp tương tác trên web OTT, iOS, Android và các nền tảng đối tác khác.

Giới hạn của Sport Buff

Một số ghi chú về trải nghiệm người dùng (UX) cho biết các thông báo đăng ký có thể chặn luồng phát trực tiếp và ảnh hưởng đến chế độ xem.

Các khoảnh khắc trực tiếp có thể bị lệch khỏi luồng video nếu độ trễ phát trực tiếp thay đổi, do đó việc thiết lập thời gian cần được thực hiện cẩn thận.

Giá cả cho người hâm mộ thể thao

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Sport Buff

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

9. Choicely (Tốt nhất cho việc phát triển ứng dụng tương tác với người hâm mộ mà không cần mã)

qua Choicely

Choicely là nền tảng ứng dụng di động không cần mã, được các nhóm thể thao và giải trí sử dụng để xây dựng ứng dụng fan thương hiệu, sau đó duy trì sự mới mẻ với các hoạt động tương tác diễn ra trong và giữa các sự kiện.

Nó được thiết kế cho các nhóm tương tác muốn đăng tải nội dung, cập nhật thông tin và tổ chức các hoạt động tương tác trong một nền tảng duy nhất.

Một phần quan trọng của sức hấp dẫn là tốc độ. Trình chỉnh sửa trực quan của Choicely hỗ trợ chỉnh sửa ứng dụng theo thời gian thực, và bộ công cụ tương tác với người hâm mộ của nó bao gồm các định dạng kích hoạt phổ biến như bỏ phiếu, thăm dò ý kiến, đánh giá, khảo sát và cuộc thi, với khả năng nhúng web khi bạn muốn những khoảnh khắc đó tồn tại ngoài ứng dụng.

Các tính năng nổi bật của Choicely

Công cụ tạo chiến dịch bỏ phiếu: Tạo các cuộc thi bỏ phiếu nhiều vòng, giải đấu theo thể thức loại trực tiếp và các chiến dịch trao giải.

Các biện pháp bảo đảm tính toàn vẹn của phiếu bầu: Các tính năng bảo vệ tích hợp chống lại việc thao túng phiếu bầu, bao gồm giới hạn tốc độ và các tùy chọn xác minh.

Triển khai nhãn trắng: Cung cấp trải nghiệm bỏ phiếu dưới thương hiệu của riêng bạn với thiết kế tùy chỉnh và các tùy chọn tên miền.

Giới hạn của Choicely

Việc tải lên nội dung đôi khi gặp sự cố, điều này làm chậm quá trình xuất bản khi bạn đang cố gắng hành động nhanh chóng.

Tính tùy chỉnh có những giới hạn rõ ràng so với các ứng dụng được phát triển hoàn toàn theo yêu cầu, điều này có thể gây hạn chế cho các nhóm có yêu cầu cụ thể về giao diện người dùng (UI) hoặc tính năng.

Giá cả hợp lý

Miễn phí ( tối đa 50 người dùng hoạt động hàng tháng)

Premium: Từ $16/tháng

Đánh giá và nhận xét của Choicely

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Choicely?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Tổng thể, tôi rất hài lòng trong công việc hợp tác với Choicely. Công ty tuyệt vời, công cụ tốt nhất cho ứng dụng.

Tổng thể, tôi rất hài lòng trong công việc hợp tác với Choicely. Đây là một công ty tuyệt vời, cung cấp các công cụ tốt nhất cho ứng dụng.

📖 Đọc thêm: Chiến lược giữ chân khách hàng chuyên nghiệp để phát triển kinh doanh của bạn

10. Socios.com (Tốt nhất cho token người hâm mộ và ảnh hưởng dựa trên blockchain)

Socios.com là nền tảng tương tác người hâm mộ hàng đầu được xây dựng trên công nghệ blockchain. Nền tảng này được thiết kế riêng cho các tổ chức thể thao và giải trí mong muốn mang đến cho người hâm mộ mức độ "quyền sở hữu" và ảnh hưởng sâu sắc hơn.

Khác với các ứng dụng trung thành truyền thống, Socios sử dụng Fan Tokens—tài sản kỹ thuật số mà người hâm mộ mua để có quyền bỏ phiếu trong các quyết định chính thức của đội, như thiết kế trang phục, tranh tường sân vận động hoặc thậm chí là bài hát mở màn.

Nền tảng này được thiết kế dành cho các thương hiệu toàn cầu mong muốn khai thác tiềm năng từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế, những người có thể chưa từng đặt chân đến sân vận động chính thức. Bằng cách sở hữu token, người hâm mộ sẽ tham gia vào một hệ sinh thái gamified, nơi sự tham gia của họ đang được theo dõi trên bảng xếp hạng, dẫn đến những phần thưởng "không thể mua bằng tiền" như trải nghiệm VIP, đồ lưu niệm ký tên và cơ hội gặp gỡ trực tiếp.

Các tính năng nổi bật của Socios.com

Fan token offerings (FTO): Tạo ra các tài sản kỹ thuật số có thương hiệu, cung cấp cho người hâm mộ một "thành viên" vĩnh viễn và quyền tham gia vào các cuộc thăm dò ý kiến được câu lạc bộ chấp thuận.

Phần thưởng và trải nghiệm được bảo vệ bằng token: Sử dụng quyền sở hữu kỹ thuật số để mở khóa nội dung độc quyền, vé truy cập sớm và phần thưởng thực tế dựa trên mức độ hoạt động của người hâm mộ.

Trò chơi săn token thực tế tăng cường (AR): Tăng cường tương tác cả trực tuyến và ngoại tuyến bằng cách cho phép người hâm mộ 'săn' token và phần thưởng tại các địa điểm cụ thể thông qua camera điện thoại di động của họ.

Giới hạn của Socios.com

Việc sử dụng tiền điện tử và blockchain có thể là rào cản đối với những người hâm mộ ít am hiểu công nghệ và đòi hỏi nội dung giáo dục đáng kể.

Sự biến động tài chính của các token có thể dẫn đến cảm xúc tiêu cực của người hâm mộ nếu giá trị tài sản giảm, làm chuyển hướng sự chú ý khỏi việc tương tác.

Giá cả của Socios.com

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Socios.com

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Xây dựng Hệ thống Tương tác Người hâm mộ mà Nhóm của bạn có thể vận hành với ClickUp

Lựa chọn một nền tảng tương tác với khán giả là điều thú vị. Tuy nhiên, việc vận hành nó tuần này qua tuần khác mới là phần khó khăn. Ý tưởng xuất hiện liên tục, quy trình phê duyệt trở nên phức tạp, tài nguyên bị mất mát, và những bài học kinh nghiệm cuối cùng bị che lấp trong các cuộc trò chuyện.

ClickUp tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất.

Sử dụng ClickUp Forms để thu thập yêu cầu và thông tin chiến dịch một cách gọn gàng và nhất quán. Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, dòng thời gian và tài liệu chương trình trong ClickUp Docs. Sau đó, để ClickUp Brain giúp bạn làm việc nhanh hơn với thông tin chi tiết hơn, từ việc soạn thảo nội dung, tóm tắt phản hồi đến xác định các bước tiếp theo.

Khi mọi thứ hoạt động hài hòa, nhóm của bạn có thể dành ít thời gian hơn cho việc điều phối và nhiều thời gian hơn để tạo ra những khoảnh khắc mà người hâm mộ cảm nhận được.

Bắt đầu miễn phí với ClickUp! ✅

Câu hỏi thường gặp

Một hệ thống CRM theo dõi dữ liệu khách hàng và quản lý mối quan hệ thông qua các tương tác bán hàng và dịch vụ. Một nền tảng tương tác người hâm mộ tập trung cụ thể vào các trải nghiệm tương tác như thăm dò ý kiến, dự đoán và gamification, giúp biến khán giả thụ động thành những người tham gia tích cực.

Chắc chắn. Nhiều nền tảng tương tác với người hâm mộ phục vụ các dịch vụ phát trực tuyến, nghệ sĩ âm nhạc và người tạo nội dung cần xây dựng mối quan hệ tương tác với khán giả thông qua các cơ chế tương tự như bỏ phiếu, phần thưởng và tương tác thời gian thực.

Hầu hết các nền tảng đều cung cấp API và tích hợp sẵn với các công cụ tự động hóa tiếp thị, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và nền tảng phân tích. Để quản lý các chiến dịch, các nhóm thường sử dụng các công cụ quản lý dự án như ClickUp để phối hợp tạo nội dung, theo dõi dòng thời gian và tập trung phản hồi.

Ưu tiên trải nghiệm di động hàng đầu, khả năng tương tác thời gian thực hoạt động trên các múi giờ khác nhau và phân tích mạnh mẽ để hiểu hành vi của khán giả phân phối. Ngoài ra, hãy tìm kiếm tính linh hoạt trong tích hợp để kết nối với các nền tảng phát trực tuyến và kênh mạng xã hội nơi người hâm mộ của bạn đã dành thời gian của họ.