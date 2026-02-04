Cách thành thạo Einstein Copilot (nay là Agentforce) cho dự báo bán hàng

4 trong 5 lãnh đạo bán hàng và tài chính thường xuyên không đạt được dự báo bán hàng.

Và không cần phải có sai sót lớn để mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Hãy tưởng tượng một nhóm bán hàng trung bình dự báo $5M doanh thu mới cho quý, nhưng chỉ đạt được 10% so với mục tiêu. Đó là $500K không bao giờ xuất hiện. Nếu biên lợi nhuận gộp của bạn là 80%, đó là khoảng $400K lợi nhuận gộp bị mất mà bộ phận Tài chính có thể đã có trong kế hoạch.

Sau đó, tình huống trở nên cấp bách: các nhà lãnh đạo bán hàng đuổi theo các giao dịch ở giai đoạn cuối, nhân viên bán hàng cố gắng đẩy nhanh dòng thời gian và giảm giá trở thành công cụ nhanh nhất để "cứu quý". Nếu mức giảm giá trung bình tăng từ 10% lên 18%, đó là thêm $400K giá trị bị mất.

Đó là lý do tại sao dự báo hiện đại cần hơn cả bảng tính và直觉. Nó cần các tín hiệu thời gian thực và một hệ thống có thể biến những tín hiệu đó thành hành động.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Salesforce Einstein Copilot cho dự báo bán hàng—giúp bạn phát hiện các giao dịch có nguy cơ sớm hơn, hiểu rõ yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của đường ống bán hàng và chuyển đổi nhanh chóng từ "thông tin" sang "bước tiếp theo".

Einstein Copilot (nay là Agentforce) cho dự báo bán hàng là gì?

Agentforce là bộ giải pháp AI tương tác của Salesforce. Ngoài các trường hợp sử dụng doanh nghiệp khác, nó giúp bạn tương tác với các thông tin dự báo và đường ống bán hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên, dựa trên dữ liệu CRM của bạn.

Sử dụng Agentforce, các nhóm bán hàng có thể dễ dàng dự đoán doanh thu bằng cách phân tích lịch sử cơ hội và hoạt động của khách hàng. Công cụ này được thiết kế cho nhân viên bán hàng, quản lý và đội ngũ vận hành cần có khả năng hiển thị quy trình bán hàng nhanh chóng và chính xác hơn mà không phải mất hàng giờ trong các bảng tính.

Bạn có thể hỏi nó các câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường, ví dụ: “Những giao dịch nào của tôi có nguy cơ bị trễ trong quý này?” và nhận câu trả lời dựa trên dữ liệu thời gian thực của nhóm. Khác với báo cáo tĩnh bạn xem vào sáng Monday, các dự báo được hỗ trợ bởi AI này sẽ cập nhật theo tiến độ của các giao dịch, mang lại cho bạn một chế độ xem động và linh hoạt về đường ống bán hàng của mình.

Cách Agentforce (trước đây là Einstein Copilot) dự đoán kết quả bán hàng

Agentforce sử dụng các mô hình học máy được đào tạo dựa trên dữ liệu lịch sử của nhóm của bạn. Nó phân tích các giao dịch thành công và thất bại trong quá khứ, tốc độ tiến triển của giao dịch qua các giai đoạn, và các tín hiệu tương tác của khách hàng. Sau đó, nó đánh giá các cơ hội hiện tại và dự đoán khả năng đóng giao dịch của chúng. Điểm mạnh lớn nhất của hệ thống? Đó là khả năng nhận diện các mẫu hành vi dẫn đến thành công cho kinh doanh của bạn.

Các dự báo này không phải là một bản chụp nhanh một lần duy nhất. Chúng được cập nhật liên tục khi dữ liệu thời gian thực được nhập vào. Khi một nhân viên bán hàng ghi lại cuộc gọi, khách hàng mở email hoặc một bên liên quan mới tham gia cuộc họp, mô hình sẽ tính toán lại điểm sức khỏe của cơ hội. Nếu một người ra quyết định quan trọng đột ngột im lặng, điểm số sẽ phản ánh rủi ro tăng cao.

Khi bạn đặt câu hỏi cho Agentforce, nó sẽ tổng hợp tất cả các tín hiệu này thành một câu trả lời rõ ràng, dễ hiểu. Bạn có thể hỏi, “Dự báo của tôi cho quý 3 trông như thế nào?” và nhận được một bản tóm tắt nhấn mạnh các giao dịch có nguy cơ, cơ hội đang phát triển và các hành động được đề xuất để đưa mọi thứ trở lại đúng hướng—tất cả đều dựa trên hoạt động bán hàng thực tế của bạn.

Các tính năng chính của Agentforce cho dự báo

Vậy, điều gì khiến Agentforce trở thành công cụ mạnh mẽ cho dự báo bán hàng? Bạn có ba tính năng cốt lõi để cảm ơn. Mỗi tính năng giải quyết một vấn đề cụ thể trong quy trình dự báo truyền thống.

Đánh giá cơ hội và phân tích

Thay vì dựa vào直觉 của nhân viên bán hàng, Einstein Opportunity Scoring gán một điểm đánh giá sức khỏe từ 1–99 cho mỗi cơ hội. Điểm số này thể hiện mức độ tin cậy của AI rằng giao dịch sẽ được hoàn tất dựa trên các mẫu lịch sử và tình trạng hiện tại của giao dịch.

🌟 Điểm số cao hơn có nghĩa là giao dịch đó thể hiện nhiều tín hiệu tích cực hơn đã dẫn đến các thành công trong quá khứ.

Để biến điểm số này thành hành động cụ thể, nó cung cấp các thẻ thông tin giải thích tại sao một giao dịch đang có xu hướng theo một hướng nhất định. Bạn có thể thấy các cảnh báo như:

“Không có hoạt động trong 14 ngày”

“Người có liên quan chính chưa trả lời ba email gần đây nhất”

“Ngày ra quyết định đang đến gần”

Sự minh bạch này loại bỏ sự phỏng đoán trong quá trình đánh giá đường ống bán hàng.

Ghi nhận hoạt động và tự động hóa

Với tư cách là nhà lãnh đạo bán hàng, bạn biết rằng một trong những nguyên nhân chính khiến dự báo trở nên không chính xác là nhân viên bán hàng bận rộn và quên ghi lại hoạt động của họ. Einstein Activity Capture trong Agentforce giải quyết vấn đề này. Nó có thể đồng bộ hóa email, sự kiện lịch và cuộc gọi trực tiếp với bản ghi cơ hội tương ứng trong Salesforce.

Và tại sao điều này lại quan trọng? Bởi vì một bộ dữ liệu đầy đủ sẽ dẫn đến các dự đoán chính xác hơn. Khi mọi điểm tiếp xúc được ghi lại, mô hình học máy sẽ có nhiều thông tin hơn để xử lý, giúp nó phát hiện các xu hướng tinh tế mà bạn có thể bỏ qua.

⚡️ Bonus: Nó cũng giúp nhân viên bán hàng thoát khỏi việc thực hiện mục nhập dữ liệu thủ công tốn thời gian, điều này mang lại lợi ích cho cả năng suất và chất lượng dữ liệu.

Tự động hóa công việc thủ công lặp đi lặp lại chỉ là một trong những cách sử dụng AI trong bán hàng. Tò mò về những cách khác? Xem video này để tìm hiểu! 🎥

Các hành động của Agentforce cho quy trình làm việc bán hàng

Agentforce Actions là các lệnh được xây dựng sẵn hoặc tùy chỉnh cho phép bạn kích hoạt các công việc trực tiếp từ giao diện cuộc hội thoại. Chúng là các phím tắt giúp kết nối giữa thông tin và hành động.

📌 Ví dụ: Sau khi xem xét tóm tắt cơ hội, bạn có thể sử dụng một hành động để:

“Soạn email theo dõi cho người liên hệ chính”

“Tóm tắt cuộc họp khách hàng gần đây nhất”

“Cập nhật danh mục dự báo thành Trường hợp Tốt nhất”

Các hành động này giúp giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh. Thay vì phát hiện một thông tin hữu ích rồi phải nhấp chuột xung quanh Salesforce để thực hiện, bạn có thể thực hiện bước tiếp theo ngay từ cuộc hội thoại. Quản trị viên cũng có thể tùy chỉnh thư viện hành động để phù hợp với quy trình bán hàng cụ thể của nhóm.

📮ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ các kênh trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi AI giúp duy trì ngữ cảnh kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý dễ dàng!

Lợi ích của Agentforce cho nhóm bán hàng

Lợi ích của Agentforce Assistant có thể khác nhau tùy thuộc vào vai trò của bạn. Nhưng điểm chung là: ít phải theo dõi cập nhật hơn, rõ ràng hơn và thực hiện nhanh hơn.

Dành cho nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng là những người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, và thách thức lớn nhất của họ thường là xác định nơi cần tập trung thời gian. Agentforce giúp xác định những cơ hội cần được chú ý - để nhân viên bán hàng có thể ưu tiên các giao dịch có khả năng tiến triển cao nhất (hoặc có nguy cơ bị đình trệ cao nhất).

Với các tóm tắt do AI tạo ra và lịch sử hoạt động đầy đủ hơn (đặc biệt khi Einstein Activity Capture được cấu hình), nhân viên bán hàng sẽ dành ít thời gian hơn cho công việc quản trị viên và nhiều thời gian hơn cho việc bán hàng thực tế. Họ cũng có thể yêu cầu thông tin nhanh trước cuộc gọi—như tóm tắt giao dịch, hoạt động gần đây hoặc những thay đổi kể từ lần tiếp xúc cuối cùng—để chuẩn bị kỹ lưỡng và tự tin khi gặp gỡ khách hàng.

Dành cho quản lý bán hàng

Các nhà quản lý chịu trách nhiệm về mục tiêu của nhóm, nhưng họ thường cảm thấy như đang mò mẫm trong bóng tối, liên tục phải truy hỏi nhân viên bán hàng để cập nhật thông tin. Công nghệ AI của Agentforce mang lại lợi ích cho các nhà quản lý bán hàng bằng cách hiển thị thông tin về đường ống bán hàng theo thời gian thực.

Họ nhận được cảnh báo sớm về các giao dịch có nguy cơ, điều này có nghĩa là các cuộc hội thoại hướng dẫn có thể diễn ra khi vẫn còn có thể tác động, chứ không phải sau khi giao dịch đã bị mất. Khi ban lãnh đạo yêu cầu báo cáo tổng hợp dự báo, các nhà quản lý có thể tạo ra nó theo yêu cầu thay vì phải mất hàng giờ để tổng hợp bảng tính.

Dự báo bán hàng chính xác có tác động lan tỏa đến toàn bộ tổ chức.

Tài chính và Hoạt động: Nhận dữ liệu sạch hơn, đáng tin cậy hơn cho Nhận dữ liệu sạch hơn, đáng tin cậy hơn cho kế hoạch doanh thu và phân bổ nguồn lực.

Marketing: Hiển thị thông tin về các chiến dịch và thông điệp nào đang ảnh hưởng đến các cơ hội có điểm số cao.

Thành công của khách hàng: Có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc onboarding khách hàng mới khi họ có cái nhìn rõ ràng hơn về những giao dịch nào có khả năng được chốt và thời điểm chốt.

Cách kích hoạt Agentforce cho dự báo trong Salesforce

Để bắt đầu sử dụng Agentforce, bạn cần có quyền truy cập quản trị viên trong Salesforce. Các bước thực hiện khá đơn giản, nhưng việc cần làm là thực hiện cẩn thận để trợ lý có quyền truy cập và dữ liệu phù hợp để thực hiện công việc.

Bước 1: Bật Einstein (trí tuệ nhân tạo tạo sinh)

Mở Thiết lập Trong Quick Find, tìm kiếm Generative AI Chọn Einstein Thiết lập Chuyển đổi Einstein

Điều này cho phép lớp Einstein cơ bản mà Agentforce xây dựng dựa trên.

Bạn sẽ được yêu cầu xem xét và chấp nhận các điều khoản sử dụng dữ liệu của Salesforce, điều này là tiêu chuẩn đối với các tính năng AI học từ dữ liệu của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đảm bảo tổ chức của bạn đã cấu hình Sales Cloud đúng cách và kích hoạt các tính năng Einstein/AI cần thiết trước khi triển khai rộng rãi.

Bước 2: Kích hoạt các đại lý Agentforce

Mở Thiết lập Trong Quick Find, tìm kiếm Agents Nhấp vào Agentforce Agents (dưới Agent Studio) Chuyển đổi Agentforce Chuyển đổi tùy chọn Enable the Agentforce (mặc định) Agent

Sau khi kích hoạt, bạn sẽ thấy danh sách các đại lý ở phần dưới cùng của màn hình.

Bước 3: Cấp quyền truy cập và bộ quyền truy cập

Tiếp theo, cấp quyền truy cập cho các người dùng phù hợp – bắt đầu từ nhân viên bán hàng và quản lý. Gán các bộ quyền truy cập liên quan đến Agentforce/Copilot có sẵn trong tổ chức của bạn (tên gọi trong Salesforce có thể khác nhau tùy theo phiên bản và bản phát hành).

Nếu bạn có quản trị viên Salesforce hoặc chuyên viên vận hành bán hàng sẽ tùy chỉnh trải nghiệm, bạn cũng có thể cấp quyền truy cập quản trị viên cho họ.

Ngoài ra, hãy kiểm tra lại xem người dùng có quyền truy cập vào các đối tượng mà Agentforce Assistant cần để hoạt động hiệu quả—như Cơ hội, Tài khoản, Liên hệ, Hoạt động và các trường liên quan đến dự báo.

Bước 4: Mở đại lý trong Agentforce Builder

Từ danh sách đại lý:

Nhấp vào Einstein Copilot (nhãn này có thể vẫn hiển thị tùy thuộc vào thiết lập tổ chức của bạn) Nhấp vào Mở trong Builder

Điều này sẽ đưa bạn vào Agentforce Builder, nơi bạn có thể cấu hình những việc cần làm của trợ lý — và những hành động mà nó được phép thực hiện.

Bước 5: Cấu hình Chủ đề + Hành động cho quy trình bán hàng của bạn

Agentforce phát huy giá trị cao nhất khi không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn giúp người dùng thực hiện bước tiếp theo. Hãy xem qua các tính năng Topics + Actions có sẵn cho Sales Cloud, sau đó tùy chỉnh chúng dựa trên cách nhóm của bạn thực hiện bán hàng.

👀 Bạn có biết? Trong Agentforce Builder, một Topic là một cấu hình mà: Xác định những gì nhân viên được phép hỗ trợ (phạm vi)

Xác định loại yêu cầu của người dùng mà nó nên phản hồi (ý định)

Kết nối với các hành động mà nhân viên có thể thực hiện để hoàn thành công việc (như tìm kiếm hồ sơ, tóm tắt, soạn thảo, cập nhật trường dữ liệu) Thay vì trợ lý là một chatbot "làm mọi việc", Topics giúp nó trở thành một đồng nghiệp chuyên môn với trách nhiệm rõ ràng.

📌 Ví dụ (dự báo doanh số)

Bạn có thể tạo một chủ đề có tên “Dự báo & sức khỏe đường ống” nơi nhân viên có thể xử lý các yêu cầu như:

“Những giao dịch nào có khả năng bị hủy bỏ cao nhất trong quý này?”

“Tóm tắt các cơ hội lớn nhất của tôi trong Commit”

“Điều gì đã thay đổi trong tài khoản này kể từ tuần trước?”

Và trong chủ đề đó, bạn sẽ tạo tệp đính kèm với các việc cần làm (lấy cơ hội, tóm tắt hoạt động, cập nhật danh mục dự báo, soạn thảo bản theo dõi).

Tóm tắt:✅ Chủ đề = những gì nhân viên cần xử lý✅ Hành động = những việc cần làm về vấn đề đó

Bước 6: Xem việc thiết lập như một quá trình triển khai — không chỉ là một chuyển đổi.

Agentforce Assistant trở nên hữu ích hơn đáng kể khi:

Dữ liệu đường ống của bạn được cập nhật liên tục.

Các hành động phù hợp được kích hoạt (để các thông tin chi tiết dẫn đến hành động tiếp theo)

Người dùng nên sử dụng 5–10 lời nhắc hàng tuần.

🔑 Thực hành tốt nhất: Luôn là một ý kiến hay để thử nghiệm bất kỳ tùy chỉnh nào trong môi trường sandbox trước khi triển khai cho toàn bộ nhóm của bạn.

Các phương pháp tốt nhất cho dự báo bán hàng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Việc triển khai công cụ AI không phải là giải pháp thần kỳ. Để tận dụng tối đa dự báo bán hàng được hỗ trợ bởi AI, bạn cần kết hợp nó với các thói quen vận hành mạnh mẽ.

Giữ cho dữ liệu cơ hội của bạn luôn chính xác.

🧠 Thực tế thú vị: Chỉ 35% chuyên gia bán hàng hoàn toàn tin tưởng vào độ chính xác của dữ liệu CRM của họ.

Mô hình AI chỉ thông minh như dữ liệu mà nó học được. Nếu các bản ghi cơ hội trong hệ thống CRM của bạn không đầy đủ hoặc đã lỗi thời, dự báo của bạn sẽ không đáng tin cậy.

Xây dựng lịch trình: Thiết lập cuộc họp định kỳ cho nhóm hoặc nhắc nhở nhân viên bán hàng để xem xét và cập nhật các trường thông tin quan trọng của cơ hội như ngày đóng, số tiền và giai đoạn.

Sử dụng các rào cản bảo vệ: Áp dụng các quy tắc xác thực hoặc trường bắt buộc trong Salesforce để ngăn nhân viên bán hàng lưu cơ hội có thông tin thiếu sót.

Đồng bộ các giai đoạn bán hàng với các danh mục dự báo

Các giai đoạn bán hàng của bạn nên thể hiện rõ ràng vị trí của một giao dịch trong quá trình mua hàng. Phân loại từng giai đoạn vào các danh mục dự báo tương ứng—như Pipeline, Best Case, Commit hoặc Đã đóng—để các bản tóm tắt của Agentforce khớp với cách nhóm của bạn mô tả về phễu bán hàng.

Bản đồ này nên được xem xét định kỳ hàng quý để đảm bảo các giai đoạn vẫn phản ánh thực tế.

Theo dõi độ chính xác của dự báo theo thời gian

Đừng chỉ tin tưởng mù quáng vào dự đoán của AI. Hãy xác minh chúng. Mỗi quý, so sánh tỷ lệ đóng giao dịch dự đoán của Agentforce với kết quả thực tế của bạn để theo dõi độ chính xác của dự báo theo thời gian.

Điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh kỳ vọng và xác định các khu vực mà mô hình có thể hoạt động không hiệu quả. Ví dụ, bạn có thể phát hiện ra rằng mô hình ít chính xác hơn đối với một dòng sản phẩm cụ thể hoặc trong một thị trường mới. Đây là phản hồi quý giá cho việc huấn luyện và cải tiến quy trình.

👀 Bạn có biết? Gartner phát hiện ra rằng các chương trình phân tích do Giám đốc Bán hàng (CSO) trực tiếp điều hành có khả năng đạt được độ chính xác dự báo cao hơn 2,3 lần so với những chương trình do người khác quản lý.

Giới hạn của Agentforce trong dự báo

Giống như bất kỳ lớp dự báo được hỗ trợ bởi AI nào, Agentforce hoạt động tốt nhất khi nền tảng đã được xây dựng vững chắc. Dưới đây là một số giới hạn cần lưu ý khi triển khai.

Chất lượng của nó phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu Salesforce của bạn.

Agentforce có thể cung cấp thông tin chi tiết và trả lời các câu hỏi về dự báo, nhưng nó không thể khắc phục các dữ liệu đầu vào không chính xác. Nếu nhân viên bán hàng không ghi chép hoạt động hoặc cập nhật cơ hội, AI sẽ không có dữ liệu để phân tích, và các dự báo của nó sẽ trở nên vô dụng.

Nó hoạt động trong hệ sinh thái Salesforce.

Agentforce được thiết kế để hỗ trợ trong Salesforce. Tất cả các thông tin và tóm tắt mà nó tạo ra đều nằm trong hệ sinh thái Salesforce. Điều này khiến cho các bên liên quan trong lĩnh vực tài chính, vận hành hoặc lãnh đạo không có hoặc không sử dụng giấy phép Salesforce gặp khó khăn.

Việc chia sẻ thông tin về quy trình bán hàng thường vẫn đòi hỏi phải xuất dữ liệu, gửi ảnh chụp màn hình hoặc chuyển đổi các cập nhật từ Salesforce sang hệ thống khác. Kết quả là thường dẫn đến mất năng suất do hiện tượng "Work Sprawl" (khi các công việc và thông tin làm việc được phân tán trên nhiều công cụ không tương tác với nhau).

📮 ClickUp Insight: Khảo sát về mức độ trưởng thành của AI của chúng tôi chỉ ra một thách thức rõ ràng: 54% các nhóm làm việc trên các hệ thống phân tán, 49% hiếm khi chia sẻ thông tin giữa các công cụ và 43% gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết. Khi công việc bị phân mảnh, các công cụ AI của bạn không thể truy cập đầy đủ bối cảnh, điều này dẫn đến các câu trả lời không đầy đủ, phản hồi chậm trễ và kết quả thiếu độ sâu hoặc độ chính xác. Đó chính là hiện tượng "work sprawl" đang diễn ra, và nó khiến các công ty mất hàng triệu đô la do giảm năng suất và lãng phí thời gian. ClickUp Brain giải quyết vấn đề này bằng cách hoạt động trong một không gian làm việc thống nhất, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), nơi các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và mục tiêu đều được kết nối với nhau. Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp (Enterprise Search) hiển thị mọi chi tiết ngay lập tức, trong khi các Trợ lý AI (AI Agents) hoạt động trên toàn bộ nền tảng để thu thập bối cảnh, chia sẻ cập nhật và thúc đẩy công việc tiến triển. Kết quả là một hệ thống AI nhanh hơn, rõ ràng hơn và luôn được cập nhật thông tin, điều mà các công cụ không kết nối đơn giản không thể sánh kịp.

Nó có thể chỉ ra rủi ro — nhưng việc thực hiện vẫn diễn ra ở nơi khác.

Sử dụng Agentforce có một khoảng cách trong việc thực hiện. Mặc dù nó rất giỏi trong việc thông báo cho bạn điều gì đang xảy ra—như cảnh báo về một giao dịch có nguy cơ—nhưng nó không quản lý công việc theo dõi. Tạo công việc, cài đặt lời nhắc nhở và phối hợp với các nhóm khác vẫn cần một hệ thống để quản lý việc thực hiện.

Việc triển khai và duy trì yêu cầu thời gian của quản trị viên.

Để tận dụng tối đa giá trị, các nhóm thường cần cấu hình quyền truy cập, tối ưu hóa các hành động và điều chỉnh trải nghiệm sao cho phù hợp với quy trình bán hàng của họ. Đây không phải là một thiết lập một lần – nó đòi hỏi bảo trì liên tục khi các quy trình làm việc phát triển, các trường dữ liệu thay đổi và nhóm mở rộng.

💬 Những giới hạn này là lý do tại sao các nhóm thường kết hợp Agentforce với một nền tảng quản lý công việc toàn diện hơn (như ClickUp!).

Làm thế nào để kết hợp Salesforce Agentforce với ClickUp?

Thách thức lớn nhất với bất kỳ công cụ dự báo nào là biến các thông tin phân tích thành hành động.

Mặc dù Einstein Copilot cho dự báo bán hàng cung cấp thông tin quan trọng, nhưng thông tin đó thường bị "kẹt" trong Salesforce, tạo ra khoảng cách giữa việc biết và làm. Hãy kết nối khoảng cách giữa thông tin và hành động với một không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp.

ClickUp tích hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình công việc của bạn vào một nền tảng bảo mật duy nhất, nơi Trí tuệ Nhân tạo Bối cảnh (Contextual AI) hoạt động như một lớp trí tuệ tích hợp. 🛠️

Thực hiện dự báo ngoài Salesforce (không cần xuất bảng tính)

Không phải ai cần tham gia vào quá trình dự báo cũng dành cả ngày trong Salesforce—đặc biệt là bộ phận tài chính, vận hành và lãnh đạo. Thay vì chuyển tiếp ảnh chụp màn hình hoặc xuất báo cáo nhanh chóng trở nên lỗi thời, bạn có thể tạo các chế độ xem chia sẻ, luôn cập nhật về công việc đằng sau số bằng ClickUp Dashboards.

Thiết lập bảng điều khiển ClickUp trực tiếp để theo dõi tình trạng kênh bán hàng và các chỉ số KPI theo thời gian thực.

Điều này giúp các bên liên quan có cái nhìn rõ ràng về:

Xu hướng của đường ống

Điều gì đang cản trở?

Điều gì đang diễn ra, và

Điều gì cần chú ý tiếp theo

Đội ngũ tài chính và lãnh đạo của bạn cần xem dự báo, nhưng họ không sử dụng Salesforce. Hãy tạo các bảng điều khiển ống dẫn động lực, có thể chia sẻ bằng ClickUp Dashboards thay vì xuất các báo cáo cũ. Các bảng điều khiển này cung cấp một cái nhìn tổng quan, trực quan về tình trạng ống dẫn của bạn bằng cách thu thập dữ liệu từ khắp không gian làm việc của bạn. Bạn có thể chia sẻ chúng với bất kỳ ai, dù họ có giấy phép Salesforce hay không.

Hành động nhanh chóng dựa trên thông tin với các công việc có thể theo dõi.

Agentforce Assistant có thể cảnh báo rủi ro. Nhưng nó không tự động quản lý việc thực thi.

ClickUp giúp lấp đầy khoảng trống đó bằng cách chuyển đổi thông tin thành các công việc cụ thể — với người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn và khả năng hiển thị.

Biến thông tin bán hàng thành hành động với các nhiệm vụ ClickUp mà bạn có thể giao và theo dõi.

📌 Ví dụ:

Khi một giao dịch chuyển sang trạng thái “At Risk” → tạo nhiệm vụ ClickUp cho nhân viên bán hàng.

Đang chờ xem xét pháp lý → giao công việc cho bên liên quan phù hợp

Giao dịch gia hạn bị trì hoãn → kích hoạt danh sách kiểm tra nâng cấp

Với ClickUp tự động hóa, bạn thậm chí có thể tiêu chuẩn hóa các quy trình làm việc này, để các hoạt động theo dõi diễn ra một cách nhất quán, chứ không chỉ khi ai đó nhớ phải thực hiện chúng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn tiến xa hơn việc "tạo công việc"? Kết hợp các kích hoạt với ClickUp Super Agents — các trợ lý AI trong ClickUp có thể thực hiện hành động trên toàn bộ không gian làm việc của bạn dựa trên ngữ cảnh thực tế (công việc, tài liệu, bình luận, trường dữ liệu và các công cụ kết nối). Tạo các Super Agents tùy chỉnh, không cần mã trong ClickUp để đơn giản hóa và tăng tốc công việc hàng ngày. 📌 Ví dụ: Khi Salesforce đánh dấu một giao dịch là At Risk, một Super Agent có thể tự động: Soạn một tin nhắn sẵn sàng để gửi để nhân viên bán hàng không phải bắt đầu từ đầu.

Tạo bản tóm tắt nhanh về giao dịch (những gì đã thay đổi + những gì đang gặp khó khăn)

Kéo các ghi chú, email hoặc tóm tắt cuộc gọi mới nhất từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn vào công việc.

Đề xuất hành động tốt nhất tiếp theo (theo dõi, liên hệ với các bên liên quan, nhắc nhở pháp lý, nâng cấp lên cấp quản lý).

Giảm thiểu "sự lan rộng của ngữ cảnh" cho nhân viên bán hàng và quản lý.

Dự báo sẽ gặp khó khăn khi thông tin quan trọng bị phân tán ở quá nhiều nơi: ghi chú Salesforce, chuỗi email, tin nhắn Slack, tóm tắt cuộc gọi và các tài liệu ngẫu nhiên. Nhân viên bán hàng có thể lãng phí tới 60% thời gian để tìm kiếm chi tiết thay vì thúc đẩy giao dịch tiến triển.

ClickUp giúp các nhóm tập trung cuộc hội thoại và công việc trong một ứng dụng duy nhất.

Với tích hợp ClickUp Salesforce, các nhóm có thể kết nối các bản ghi Salesforce với Không gian Làm việc ClickUp. Tìm kiếm và xem trước các bản ghi Salesforce như cơ hội và liên hệ mà không cần chuyển tab, giúp thông tin giao dịch luôn sẵn sàng trong khi công việc được thực hiện.

Và với sự trợ giúp của AI nhận thức ngữ cảnh từ ClickUp Brain, nhân viên bán hàng có thể:

Tóm tắt nhanh chóng tình hình của các giao dịch đang diễn ra.

Nhận các cập nhật quan trọng giúp thúc đẩy các giao dịch tiến triển, và

Cung cấp thông tin cần thiết cho họ mà không cần phải lục lọi qua năm công cụ khác nhau.

Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt trạng thái giao dịch và các cập nhật quan trọng cho các tài khoản của bạn.

Bạn thậm chí có thể đề cập đến ClickUp Brain trong phần bình luận của công việc hoặc chủ đề trò chuyện để nhận tóm tắt về trạng thái của một giao dịch.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu nhóm của bạn thường xuyên mất thời gian cho các câu hỏi như “Chủ đề đó ở đâu?” và “Tình hình giao dịch này hiện tại thế nào?”, ClickUp Brain MAX là giải pháp đột phá. Ứng dụng AI Super App trên desktop này không chỉ tóm tắt nội dung trong ClickUp—nó còn giúp bạn tìm kiếm trên Không gian Làm việc ClickUp và các ứng dụng kết nối (như Salesforce, Slack, email và Tài liệu Google) từ một nơi duy nhất.

Tạo một bản dự báo động (không phải là ảnh chụp màn hình trong email)

Dự báo không chỉ là số—đó là câu chuyện: những gì đang tiến triển, những gì bị tắc nghẽn và những gì cần quyết định. Nhưng câu chuyện đó thường bị mắc kẹt trong các cuộc họp, tin nhắn Slack hoặc các bản trình bày riêng lẻ.

Thay vào đó, các nhóm có thể tạo một tài liệu dự báo động trong ClickUp Docs, luôn được cập nhật và liên kết trực tiếp với công việc thực thi phía sau. Bình luận và phê duyệt trong ClickUp được tích hợp sẵn, tạo ra một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả các cuộc thảo luận về dự báo của bạn.

Biến dự báo thành hành động với Agentforce + ClickUp

Dự báo bán hàng chính xác phụ thuộc vào ba yếu tố: dữ liệu sạch, quy trình nhất quán và hành động kịp thời dựa trên thông tin. Các trợ lý AI như Agentforce là một công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp giảm bớt công việc thủ công và phát hiện các tín hiệu mà con người có thể bỏ qua. Tuy nhiên, chúng hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với việc duy trì quy trình quản lý pipeline một cách kỷ luật.

Khoảng cách thực sự trong dự báo nằm ở việc nhận biết một giao dịch đang gặp rủi ro và thực sự thực hiện việc cần làm để khắc phục nó.

Khi kết hợp các thông tin dự báo với một hệ thống được thiết kế cho việc thực thi, bạn có thể chuyển từ việc đối phó gấp rút vào cuối quý sang một quy trình lặp lại. Đây chính là cách bạn xây dựng khả năng đạt được mục tiêu một cách tự tin.

Muốn phát hiện rủi ro sớm và hành động nhanh hơn? Mở rộng quy trình dự báo của bạn ngoài Salesforce.

Đăng ký ClickUp miễn phí!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Einstein Forecasting là tính năng phân tích dự đoán tạo ra các số dự báo tự động hóa, trong khi Copilot (nay là Agentforce) là trợ lý AI trong cuộc hội thoại cho phép bạn đặt câu hỏi và nhận tóm tắt về dự báo của mình.

Không trực tiếp. Các phản hồi của Agentforce được lưu trữ trong Salesforce, do đó việc chia sẻ chúng với các bên liên quan bên ngoài thường yêu cầu xuất dữ liệu hoặc tạo báo cáo riêng biệt.

Để có được dự báo chính xác nhất, Agentforce cần có các bản ghi cơ hội đầy đủ, lịch sử các hoạt động đã ghi lại như email và cuộc gọi, cũng như dữ liệu thắng/thua lịch sử của tổ chức bạn.

Dự báo dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) cung cấp các cập nhật liên tục và khách quan dựa trên dữ liệu thời gian thực, trong khi các phương pháp thủ công là tĩnh và phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của từng nhân viên bán hàng.