Cách viết kế hoạch kinh doanh với Claude AI

Bạn dành hàng tuần để xác định mục tiêu, lập chiến lược và xây dựng dự báo. Mọi người đều đồng ý với kế hoạch, nhưng rồi Monday đến. Hạn chót chồng chất, công việc thay đổi và quyết định được đưa ra một cách vội vàng, trong khi kế hoạch kinh doanh dần bị lãng quên.

Điều này xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ. Thách thức không phải là tạo ra một kế hoạch. Đó là việc duy trì kết nối giữa kế hoạch và công việc thực tế mà nhóm của bạn đang thực hiện. Bain phát hiện ra rằng 88% các dự án chuyển đổi kinh doanh không đạt được mục tiêu ban đầu của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách biến một gói doanh nghiệp truyền thống thành một hệ thống linh hoạt, luôn hiển thị và có thể thực hiện được.

Bạn sẽ học cách các công cụ như ClickUp có thể giúp bạn kết nối chiến lược, công việc và cuộc hội thoại để kế hoạch của bạn không chỉ nằm trong một thư mục, mà thực sự định hướng các quyết định hàng ngày của nhóm và giúp bạn đạt được mục tiêu.

Hãy bắt đầu ngay!💪🏽

Claude là gì và tại sao nên sử dụng nó cho kế hoạch kinh doanh?

Claude là trợ lý AI của Anthropic, được thiết kế để xử lý các cuộc hội thoại phức tạp và tạo ra văn bản tinh tế, nhạy bén với ngữ cảnh.

Claude giúp bạn brainstorm ý tưởng, phân tích giả định thị trường, soạn thảo các phần cấu trúc và hoàn thiện ngôn ngữ để nó nghe rõ ràng và chuyên nghiệp thay vì vội vàng hoặc mơ hồ.

Điểm mạnh của Claude trong lập kế hoạch kinh doanh nằm ở khả năng xử lý ngữ cảnh. Nó có thể theo dõi các cuộc hội thoại dài, ghi nhớ các thông tin đầu vào trước đó và giúp bạn sắp xếp các ý tưởng rời rạc thành một câu chuyện thống nhất. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn đang thực hiện công việc với một tài liệu nhiều phần như Gói Doanh nghiệp.

📮ClickUp Insight: 62% số người tham gia khảo sát của chúng tôi dựa vào các công cụ AI trò chuyện như ChatGPT và Claude. Giao diện chatbot quen thuộc và khả năng đa dạng của chúng—tạo nội dung, phân tích dữ liệu và hơn thế nữa—có thể là lý do khiến chúng trở nên phổ biến trong nhiều vai trò và ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, nếu người dùng phải chuyển sang tab khác để hỏi AI mỗi lần, các chi phí liên quan đến việc chuyển đổi ngữ cảnh và chuyển đổi trạng thái sẽ tích lũy theo thời gian.

Lập kế hoạch kinh doanh có thể khiến bạn cảm thấy bối rối. Bạn có hàng tá ý tưởng đang xoay quanh. Đồng thời, một trang giấy trống đang nhìn chằm chằm vào bạn. Đó chính là lúc Claude phát huy tác dụng. Hãy xem nó như một đồng đội nhớ những gì bạn đã chia sẻ, đặt ra những câu hỏi thông minh và giúp biến những suy nghĩ lộn xộn của bạn thành những kế hoạch cụ thể với các cột mốc rõ ràng. Để tận dụng tối đa Claude, đừng sử dụng nó như một ô tìm kiếm. Cung cấp đủ bối cảnh cho nó làm việc, chia sẻ các chi tiết quan trọng và tiếp tục phát triển dựa trên những gì nó cung cấp cho đến khi bạn cảm thấy hài lòng. Thực hiện các bước sau, và bạn sẽ chuyển từ những ý tưởng mơ hồ sang một kế hoạch mà bạn có thể thực hiện được.

Cách sử dụng Claude cho lập kế hoạch kinh doanh

Để tận dụng giá trị của Claude, đừng sử dụng nó như một ô tìm kiếm. Cung cấp đủ bối cảnh cho nó làm việc, chia sẻ các chi tiết quan trọng và tiếp tục phát triển dựa trên những gì nó cung cấp cho đến khi bạn cảm thấy hài lòng.

Thực hiện các bước sau, và bạn sẽ chuyển từ những ý tưởng mơ hồ sang một kế hoạch mà bạn có thể thực hiện được.

Bước 1: Xác định tầm nhìn kinh doanh của bạn với Claude

Bạn có hàng tá ý tưởng tuyệt vời nhưng gặp khó khăn trong việc kết nối chúng thành một tầm nhìn thống nhất? Điều này phổ biến hơn bạn nghĩ trong số các nhà sáng lập. Và nó cũng nguy hiểm không kém. Nếu bạn không biết chính xác mình đang đi đâu, gói Doanh nghiệp của bạn sẽ trở thành một bản đồ dẫn đến nơi vô định, và mỗi phần trong đó sẽ cảm thấy rời rạc và yếu ớt.

Đây là thời điểm lý tưởng để sử dụng Claude như một đối tác tư duy. Thay vì chỉ yêu cầu nó soạn thảo một kế hoạch, bạn có thể đặt những câu hỏi sâu sắc để giúp bạn cụ thể hóa những ý tưởng trừu tượng thành những tuyên bố cụ thể. Nó có thể giúp bạn khám phá điều bạn thực sự muốn xây dựng.

Nhưng hãy nhớ, một tài liệu tầm nhìn được tạo ra một cách độc lập dễ dàng bị lãng quên trong một thư mục và bị chính nhóm vốn dĩ phải thực hiện nó bỏ qua. Đó là lý do tại sao nó cần được đặt ở nơi công việc thực sự diễn ra.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm một công cụ AI khác vào quy trình làm việc của bạn có thể hữu ích, nhưng nếu không có kế hoạch, nó có thể nhanh chóng dẫn đến tình trạng "AI Sprawl". Quá nhiều công cụ mà không có sự giám sát có thể dẫn đến lãng phí tiền bạc và tăng nguy cơ bảo mật. Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp kết hợp mọi thứ lại với nhau. Dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và AI đều được lưu trữ tại một nơi duy nhất, giúp công việc của bạn luôn được kết nối. Hệ thống AI hiểu bối cảnh công việc của bạn, giúp bạn tiết kiệm thời gian di chuyển thông tin và tập trung hơn vào việc hoàn thành công việc.

Xây dựng tuyên bố sứ mệnh của bạn

Nhóm của bạn liên tục điều chỉnh tuyên bố sứ mệnh, nhưng nó vẫn nghe giống như có thể thuộc về bất kỳ công ty nào. Kết quả là bạn có một câu văn sạch sẽ, được viết tốt nhưng không ai nhớ và không ai cảm thấy gắn bó. Nó không khơi dậy tinh thần cho nhóm của bạn và không giải thích rõ ràng cho khách hàng lý do tại sao công ty tồn tại.

Việc cần làm cho một tuyên bố sứ mệnh mạnh mẽ là làm ngược lại. Nó nên cụ thể, hướng đến hành động và dựa trên cảm xúc thực sự để mọi người có thể ngay lập tức hiểu được bạn đại diện cho điều gì.

👀 Bạn có biết? Chỉ 55% nhà quản lý giải thích lý do đằng sau các dự án bằng cách liên kết các công việc với những thách thức hoặc mục tiêu lớn hơn. Điều này có nghĩa là 45% còn lại mặc định tập trung vào quy trình hơn là mục đích có thể dẫn đến sự thiếu động lực và nhiệt huyết trong nhóm. Ngay cả những nhân viên xuất sắc cũng cần thấy được ý nghĩa của công việc mình làm và tìm thấy giá trị trong những gì họ làm.

Claude giúp biến những ý tưởng mơ hồ, chưa hoàn thiện thành ngôn ngữ rõ ràng, có mục đích và thực sự gây ấn tượng.

🛠️ Hãy nhập một gợi ý như: “Giúp tôi viết tuyên bố sứ mệnh cho một Box cà phê đăng ký bền vững dành cho thế hệ millennials quan tâm đến môi trường, bằng cách cung cấp hạt cà phê đơn nguồn được thu mua một cách đạo đức.” qua Claude

Sau đó, yêu cầu nó điều chỉnh, làm cho ngôn ngữ cụ thể hơn hoặc có sức thuyết phục cảm xúc hơn. Một tuyên bố sứ mệnh tuyệt vời không chỉ là một câu bạn viết một lần. Đó là một hướng dẫn sống động cho kinh doanh của bạn.

Khi bạn hoàn thiện nó, hãy áp dụng những nguyên tắc này để biến sứ mệnh của bạn từ một điều chung chung thành một điều thực sự gây ấn tượng với mọi người:

Cụ thể: Tránh sử dụng ngôn ngữ mơ hồ như “cung cấp dịch vụ xuất sắc” và thay vào đó tập trung vào kết quả cụ thể.

Hướng hành động: Sử dụng động từ mạnh mô tả những việc cần làm của công ty của bạn.

Tập trung vào đối tượng: Làm rõ ai sẽ được hưởng lợi từ công việc của bạn và tại sao họ nên quan tâm.

Điểm khác biệt: Nhấn mạnh những gì làm cho phương pháp của bạn trở nên độc đáo so với các đối thủ khác trên thị trường.

Xác định giá trị độc đáo của bạn

Nếu bạn không thể trả lời câu hỏi “Tại sao khách hàng nên chọn bạn thay vì người khác?” bằng một câu đơn giản và rõ ràng, bạn đang gặp vấn đề về vị trí thương hiệu. Sự mơ hồ này khiến chiến lược marketing của bạn trở nên kém hiệu quả và khiến nhà đầu tư nghi ngờ liệu bạn có thực sự hiểu thị trường của mình hay không.

Đề xuất giá trị độc đáo (UVP) của bạn là cốt lõi của lợi thế cạnh tranh. Sử dụng Claude để kiểm tra tính khả thi của ý tưởng. Yêu cầu nó đóng vai trò phản biện và chỉ ra những điểm yếu trong UVP ban đầu của bạn.

🛠️ Ví dụ, hãy nhập gợi ý: “Điểm bán hàng độc đáo (UVP) của tôi là ‘phần mềm quản lý dự án chất lượng cao’. Hãy đánh giá điều này và đề xuất ba lựa chọn mạnh mẽ hơn tập trung vào một vấn đề cụ thể của khách hàng.” Điều này giúp bạn vượt qua việc chỉ liệt kê các tính năng. qua Claude

Một UVP mạnh mẽ định nghĩa rõ ràng bốn yếu tố sau:

Khách hàng mục tiêu: Bạn đang phục vụ cụ thể ai?

Vấn đề được giải quyết: Bạn đang giải quyết vấn đề cụ thể nào cho họ?

Điểm khác biệt chính: Tại sao bạn là lựa chọn tốt nhất để giải quyết vấn đề đó?

Bằng chứng: Bằng chứng hoặc tính năng độc đáo nào hỗ trợ cho tuyên bố của bạn?

Mô tả thị trường mục tiêu của bạn

Xác định thị trường của bạn là "mọi người" là một sai lầm kinh điển, cho thấy với nhà đầu tư rằng bạn chưa hoàn thành việc cần làm. Mặt khác, xác định thị trường quá hẹp có thể khiến doanh nghiệp của bạn trông nhỏ bé và không thể mở rộng. Đây là một sự cân bằng mà nhiều nhà sáng lập thường mắc sai lầm. Điều này có thể dẫn đến một kế hoạch kinh doanh không gắn liền với thực tế.

Bạn có thể sử dụng Claude để tìm ra điểm cân bằng lý tưởng. Yêu cầu nó thực hiện phân tích phân khúc thị trường cho ngành của bạn và sau đó phát triển các nhân vật khách hàng tùy chỉnh.

🛠️ Ví dụ, hãy yêu cầu nó “Tạo một persona khách hàng cho một quản lý của một công ty marketing nhỏ đang bị quá tải bởi sự phức tạp của các công cụ, bao gồm những khó khăn hàng ngày, ngân sách phần mềm và những gì họ mong đợi từ một giải pháp.” Điều này buộc bạn phải cụ thể và giúp bạn xác định các phân khúc thị trường chưa được phục vụ. qua Claude

Bước 2: Viết tóm tắt điều hành

Tóm tắt điều hành là phần quan trọng nhất, nhưng thường được viết vội vàng và chứa đầy thuật ngữ chuyên ngành. Nếu phần này yếu, nhà đầu tư sẽ không đọc tiếp.

Tóm tắt điều hành nên là một bản tóm tắt ngắn gọn, mạnh mẽ của toàn bộ kế hoạch, được viết sau khi tất cả các phần khác đã hoàn thành. Nó cần phải tự tin nhưng không kiêu ngạo, cụ thể nhưng không quá tải.

🛠️ Bạn có thể nhập các phần đã hoàn thành của Gói Doanh nghiệp vào Claude và yêu cầu nó “Viết một bản tóm tắt điều hành một trang cho nhà đầu tư dựa trên nội dung Gói Doanh nghiệp sau đây.” qua Claude

Một bản tóm tắt điều hành xuất sắc chủ yếu bao gồm:

Mở đầu thu hút: Một câu duy nhất, mạnh mẽ để thu hút sự chú ý.

Mô tả kinh doanh: Những việc cần làm và cho ai, được trình bày rõ ràng.

Cơ hội thị trường: Kích thước của cơ hội và tại sao bây giờ là thời điểm thích hợp.

Tổng quan về giải pháp: Cách sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn giải quyết một nhu cầu thị trường quan trọng.

Mô hình kinh doanh: Giải thích đơn giản về cách bạn kiếm tiền.

Traction: Bất kỳ tiến độ nào bạn đã đạt được cho đến nay (ví dụ: người dùng, doanh thu, nhân sự quan trọng)

Nhóm: Tại sao nhóm của bạn là lựa chọn đúng đắn để thành công

Tổng quan tài chính: Các dự báo chính và yêu cầu tài trợ (nếu có).

Bước 3: Xây dựng các phần chính của kế hoạch kinh doanh của bạn

Khi xây dựng kế hoạch kinh doanh, bạn phải xử lý nhiều công việc như nghiên cứu thị trường, thông số sản phẩm, chiến lược tiếp thị và mô hình tài chính. Chúng tôi hiểu rằng đó là một khối lượng công việc lớn.

Nhưng hãy thực hiện từng bước một và đảm bảo các phần này nhất quán. Dưới đây là một số mẹo để bạn bắt đầu:

Thực hiện phân tích thị trường

Các nhà khởi nghiệp thường gặp khó khăn trong phân tích thị trường, hoặc bị ngập trong dữ liệu hoặc cung cấp một cái nhìn tổng quan bề ngoài thiếu tính thuyết phục. Phần này cần chứng minh rằng bạn hiểu sâu sắc về ngành, khách hàng và đối thủ cạnh tranh của mình. Một phân tích yếu kém sẽ khiến toàn bộ ý tưởng kinh doanh của bạn trông như một phỏng đoán.

Sử dụng Claude để tổng hợp các báo cáo thị trường công khai và xác định các xu hướng chính.

🛠️ Ví dụ: Yêu cầu nó "Hãy đóng vai một nhà phân tích nghiên cứu thị trường cho ngành phần mềm dịch vụ (SaaS) B2B. Xác định năm xu hướng hàng đầu và giải thích các yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng." qua Claude

Đối với phân tích cạnh tranh, hãy yêu cầu nó xác định các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, gián tiếp và tiềm năng. Luôn xác minh các tuyên bố của Claude bằng nghiên cứu hiện tại và trích dẫn nguồn, vì kiến thức của nó có ngày hết hạn (trừ khi bạn yêu cầu nó tìm kiếm trực tiếp trên web và rõ ràng).

Phân tích thị trường của bạn nên bao gồm:

Tổng quan ngành: Tình hình hiện tại của ngành của bạn và các xu hướng chính.

Kích thước thị trường: Thị trường tiềm năng tổng thể (TAM), Thị trường tiềm năng có thể phục vụ (SAM) và Thị trường tiềm năng có thể đạt được (SOM), kèm theo phương pháp luận rõ ràng.

Yếu tố thúc đẩy tăng trưởng: Các yếu tố thúc đẩy sự mở rộng thị trường

Phân tích khách hàng: Hành vi mua hàng và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng mục tiêu.

Bối cảnh cạnh tranh: Ai là những đối thủ chính và họ đang ở vị trí nào trên thị trường.

Phác thảo tổ chức và quản lý

Một mẹo chuyên nghiệp: Nhà đầu tư đầu tư vào nhóm, không chỉ vào ý tưởng. Nếu kế hoạch kinh doanh của bạn đánh giá thấp chuyên môn của nhóm hoặc bỏ qua những lỗ hổng rõ ràng trong cấu trúc tổ chức, điều đó sẽ gây ra một tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Điều đó cho thấy bạn hoặc là không có những người phù hợp, hoặc là không biết mình cần gì.

Sử dụng Claude để giúp bạn viết tiểu sử chuyên nghiệp nhấn mạnh kinh nghiệm liên quan đến kinh doanh của bạn. Hỏi nó để xác định các vai trò quan trọng cần tuyển dụng dựa trên giai đoạn phát triển và mô hình kinh doanh của bạn.

Hãy trung thực về bất kỳ điểm yếu nào. Việc nêu rõ “Chúng tôi có kế hoạch tuyển dụng một Phó Chủ tịch Kinh doanh vào quý 3” thể hiện sự tự nhận thức và tư duy chiến lược, điều này tốt hơn nhiều so với việc giả vờ rằng bạn không cần vị trí đó.

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ

Các nhà sáng lập thường mắc một trong hai sai lầm sau: họ hoặc bị lạc trong thuật ngữ kỹ thuật khiến người đọc bối rối, hoặc quá mơ hồ về lợi ích của khách hàng.

Phần mô tả sản phẩm của bạn cần phải chính xác về mặt kỹ thuật đồng thời dễ hiểu đối với những người không chuyên. Đây là một sự cân bằng khó đạt được. Hãy nhờ Claude giúp bạn tìm ra sự cân bằng đó.

🛠️ Yêu cầu Claude AI giải thích sản phẩm của bạn, một công cụ lập lịch dựa trên trí tuệ nhân tạo, như thể đang trình bày cho một nhà đầu tư thông minh nhưng không phải là kỹ sư phần mềm. Đảm bảo bạn đề cập đến các tính năng chính, lợi ích mà sản phẩm mang lại cho khách hàng, giai đoạn phát triển hiện tại, bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào và lộ trình phát triển sản phẩm trong tương lai. qua Claude

Đối với mỗi tính năng, hãy làm rõ "vậy thì sao" – điểm bán hàng độc đáo và sự khác biệt của sản phẩm giải thích tại sao khách hàng nên quan tâm.

Phát triển chiến lược tiếp thị và bán hàng

Một sản phẩm tuyệt vời nhưng thiếu chiến lược tiếp thị là nguyên nhân phổ biến khiến các startup thất bại. Các nhà sáng lập thường quá hào hứng với sản phẩm mình đang phát triển mà bỏ qua việc lập kế hoạch thu hút khách hàng. Sự thiếu sót này có thể khiến toàn bộ kế hoạch kinh doanh của bạn trông thiếu thực tế và không khả thi.

👀 Bạn có biết? 35% startup thất bại do nhu cầu thị trường không đủ, chứng minh rằng ngay cả những sản phẩm xuất sắc cũng cần một chiến lược tiếp cận thị trường vững chắc để tồn tại.

Sử dụng Claude như một ứng dụng brainstorming để khám phá các ý tưởng tiếp thị khác nhau và các kịch bản thu hút khách hàng.

🛠️ Yêu cầu nó phác thảo chiến lược tiếp thị và bán hàng bao gồm vị trí thương hiệu, mô hình định giá, kênh quảng cáo và quy trình bán hàng. Ví dụ, hãy yêu cầu nó “Phát triển ba chiến lược thu hút khách hàng khác nhau cho một ứng dụng di động mới với mục tiêu là sinh viên đại học, bao gồm chi phí ước tính và tỷ lệ chuyển đổi tiềm năng.” qua Claude

Chiến lược của bạn nên bao gồm:

Vị trí thương hiệu: Cách bạn muốn thương hiệu của mình được nhận thức trên thị trường

Chiến lược định giá: Mô hình định giá của bạn và lý do đằng sau nó

Kênh tiếp thị: Các kênh cụ thể mà bạn sẽ sử dụng để tiếp cận khách hàng mục tiêu.

Quy trình bán hàng: Hành trình từng bước từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng trả tiền.

Giữ chân khách hàng: Kế hoạch của bạn để giữ khách hàng tham gia và giảm tỷ lệ rời bỏ.

Tạo dự báo tài chính

Không có gì làm mất uy tín nhanh hơn những dự báo tài chính không thực tế. Nhà đầu tư đã nhìn thấy hàng nghìn biểu đồ tăng trưởng "hockey stick" và quan tâm hơn đến logic đằng sau số của bạn hơn là chính số đó. Nếu bạn không thể bảo vệ các giả định của mình, các dự báo của bạn sẽ trở nên vô giá trị.

Đây là nơi nhiều nhà sáng lập không có chuyên môn tài chính cảm thấy e ngại. Bạn có thể sử dụng Claude để cấu trúc báo cáo tài chính của mình, nhưng bạn phải cung cấp các giả định cơ bản.

🛠️ Nhập yêu cầu: “Giúp tôi xây dựng dự báo doanh thu từ dưới lên cho một doanh nghiệp SaaS dựa trên mô hình đăng ký. Hãy đặt câu hỏi làm rõ về các giả định của tôi về giá cả, tỷ lệ churn và chi phí thu hút khách hàng trước khi tạo ra các số.” Luôn tạo ra ba kịch bản: thận trọng, trung bình và lạc quan. Ghi chép mọi giả định. qua Claude

Dự báo tài chính của bạn nên bao gồm:

Dự báo doanh thu: Dựa trên giả định về giá cả và khối lượng bán hàng của bạn.

Cấu trúc chi phí: Phân tích chi tiết về chi phí cố định và chi phí biến đổi của bạn.

Dòng tiền: Báo cáo thể hiện thời điểm tiền vào và ra.

Phân tích điểm hòa vốn: Điểm mà tại đó kinh doanh của bạn bắt đầu có lợi nhuận.

Yêu cầu về vốn: Số tiền bạn cần và mục đích sử dụng số tiền đó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cần một nơi để lưu trữ tất cả các thành phần của kế hoạch? Hãy thử mẫu Gói Doanh nghiệp miễn phí của ClickUp! Tải mẫu miễn phí Sử dụng Mẫu Gói Doanh nghiệp của ClickUp làm nguồn thông tin chính xác duy nhất của bạn – từ tóm tắt điều hành đến phần tài chính. Xem mẫu này như "trung tâm kế hoạch kinh doanh" của bạn — mỗi phần trở thành một mục có thể theo dõi và thực hiện. Sử dụng Chế độ xem Chủ đề để tổ chức các khu vực quan trọng, Chế độ xem Dòng thời gian để lập kế hoạch thực hiện, và Chế độ xem Gói Doanh nghiệp để lưu trữ các tài liệu kế hoạch thực tế tại một nơi. Sau đó, theo dõi tiến độ với các trạng thái tích hợp sẵn (Việc cần làm, Đang thực hiện, Cần chỉnh sửa, Hoàn thành), để kế hoạch của bạn luôn cập nhật khi bạn phát triển.

Các gợi ý tốt nhất để viết kế hoạch kinh doanh với Claude

Nhận được kết quả không như mong đợi từ công cụ AI có thể gây thất vọng. Nhưng phần lớn thời gian, vấn đề không nằm ở chính AI. Đó là do lời nhắc. Khi lời nhắc của bạn mơ hồ hoặc quá rộng, kết quả đầu ra thường cũng chung chung không kém.

Nếu bạn muốn có nội dung mạnh mẽ và hữu ích hơn cho Gói Doanh nghiệp của mình, bạn cần viết các gợi ý AI hiệu quả để cung cấp cho Claude bối cảnh rõ ràng và hướng dẫn cụ thể. Điều này giúp AI hiểu rõ mục tiêu của bạn và tạo ra kết quả thực sự thúc đẩy công việc của bạn tiến triển.

👀 Bạn có biết? Claude giảm thời gian hoàn thành công việc xuống 80%, từ 90 phút xuống còn 18 phút, thể hiện tốc độ của AI trong việc soạn thảo Gói Doanh nghiệp.

Bảng ví dụ về các gợi ý cho các phần khác nhau của kế hoạch kinh doanh của bạn:

Phần kế hoạch kinh doanh Ví dụ về gợi ý Tuyên bố sứ mệnh 🛠️ “Viết ba phiên bản tuyên bố sứ mệnh cho một thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da bán trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) với mục tiêu hướng đến thế hệ Gen Z. Mỗi phiên bản cần ngày càng cụ thể và gây xúc động hơn, tập trung vào thành phần sạch và tính bền vững.” Phân tích thị trường 🛠️ “Hãy đóng vai một nhà phân tích nghiên cứu thị trường. Xác định năm xu hướng hàng đầu ảnh hưởng đến thị trường e-learning toàn cầu và giải thích cách mỗi xu hướng tạo ra cơ hội hoặc thách thức cho một ứng dụng học ngôn ngữ mới.” Phân tích cạnh tranh 🛠️ “Phân tích các đối thủ cạnh tranh như Duolingo và Babbel. Xác định những điểm yếu trong dịch vụ của họ mà một ứng dụng học ngôn ngữ được hỗ trợ bởi AI mới có thể khai thác. Hãy cụ thể về những nhu cầu chưa được đáp ứng của khách hàng, như việc luyện tập cuộc hội thoại nâng cao.” Dự báo tài chính 🛠️ “Giúp tôi xây dựng dự báo doanh thu từ dưới lên cho một trò chơi di động miễn phí có tính năng trả phí. Hãy hỏi tôi về các giả định của tôi về chi phí thu hút người dùng, tỷ lệ chuyển đổi thành người dùng trả phí và doanh thu trung bình trên mỗi người dùng trước khi tạo ra số.” Tóm tắt điều hành 🛠️ “Dựa trên các phần sau của Gói Doanh nghiệp, hãy viết một bản tóm tắt điều hành hấp dẫn trên một trang để thu hút nhà đầu tư mạo hiểm muốn đọc thêm: [dán các phần đã hoàn thành ở đây]”

Giới hạn của việc sử dụng AI độc lập trong lập kế hoạch kinh doanh

Sử dụng duy nhất công cụ AI độc lập như Claude cho Gói Doanh nghiệp của bạn có thể dẫn đến những lỗi nghiêm trọng. Bạn có thể kết thúc với một kế hoạch dựa trên thông tin lỗi thời hoặc sai sót sự thật, hoàn toàn không liên quan đến thực tế kinh doanh của bạn.

👀 Bạn có biết? 60% lãnh đạo CNTT báo cáo thách thức về dữ liệu bị phân mảnh, dẫn đến các kế hoạch do AI tạo ra có sai sót và không phù hợp với thực tế kinh doanh.

Điều này xảy ra vì các công cụ AI, dù có sức mạnh lớn, vẫn có những giới hạn nội tại. Hiểu rõ những giới hạn này giúp bạn sử dụng AI như một đối tác mạnh mẽ, chứ không phải là một giải pháp thay thế thiếu sót cho quá trình suy nghĩ chiến lược của chính mình.

Dưới đây là những điểm chính bạn cần lưu ý trước khi dựa vào AI để thực hiện việc cần làm là suy nghĩ cho bạn:

Giới hạn kiến thức: Các mô hình AI có thể không truy cập được dữ liệu thị trường hoặc tin tức thời gian thực, do đó thông tin của chúng có thể đã lỗi thời từ vài tháng đến vài năm.

Không có xác minh: Chúng không thể kiểm tra tính chính xác của kết quả đầu ra và có thể cung cấp thông tin không chính xác với sự tự tin tuyệt đối.

Tính phụ thuộc vào ngữ cảnh: Chất lượng đầu ra hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng và ngữ cảnh của các gợi ý của bạn.

Vấn đề cô lập: Vấn đề lớn nhất là nội dung được tạo ra trong một môi trường cô lập, không kết nối với kế hoạch dự án, công việc và Vấn đề lớn nhất là nội dung được tạo ra trong một môi trường cô lập, không kết nối với kế hoạch dự án, công việc và hợp tác nhóm , dẫn đến sự lan rộng bối cảnh không kiểm soát.

Không có trách nhiệm: Trí tuệ nhân tạo không thể theo dõi xem kế hoạch có được thực hiện hay các cột mốc quan trọng có được đạt được hay không.

Cách ClickUp giải quyết khoảng trống trong kế hoạch AI

Kế hoạch kinh doanh của bạn chỉ thực sự hữu ích nếu nó thực sự kết nối với công việc mà nhóm của bạn đang thực hiện – và đó chính là lúc một Không gian Làm việc tích hợp như ClickUp phát huy tác dụng.

Nó tập hợp mọi thứ vào một nơi duy nhất. Kế hoạch, công việc, dự án và cuộc hội thoại của bạn đều được quản lý cùng nhau. Điều đó có nghĩa là khi bạn cập nhật thông tin hoặc giao công việc, nó sẽ được kết nối với bức tranh tổng thể. Kế hoạch kinh doanh của bạn không còn chỉ là một tài liệu nữa; nó trở thành một bản đồ hướng dẫn thực sự cho công việc của nhóm.

Không còn phải chuyển tab hay sao chép thông tin giữa các công cụ. Tất cả những gì bạn cần đã có sẵn, được liên kết và sẵn sàng để thực hiện. Từ theo dõi tiến độ đến đảm bảo mọi người đồng bộ, ClickUp giúp bạn dễ dàng chuyển từ kế hoạch sang việc cần làm.

Nhận câu trả lời tức thì, phù hợp với ngữ cảnh với ClickUp Brain

ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn của ClickUp, kết nối khoảng cách giữa kế hoạch và thực thi bằng cách sử dụng bối cảnh từ công việc thực tế của nhóm. Vì nó có quyền truy cập vào các dự án, tài liệu, công việc và trò chuyện trong ClickUp, nó cung cấp các câu trả lời thực tế, liên quan và có cơ sở - không phải là những gợi ý chung chung.

Bạn có thể đặt câu hỏi cho nó bằng tiếng Anh thông thường:

Trạng thái của việc ra mắt quý 3 của chúng ta hiện tại như thế nào?

Tóm tắt phản hồi từ tài liệu của khách hàng này.

Điều gì đang gây ra khối cho sáng kiến này?

Chỉ cần nhập @Brain vào phần bình luận của công việc hoặc tin nhắn trò chuyện, bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết ngay lập tức được trích xuất từ dữ liệu thời gian thực của Không gian Làm việc.

Thử ClickUp Brain! Nhận toàn bộ bối cảnh công việc với ClickUp Brain

Ví dụ, bạn có thể nhập lệnh vào ClickUp Brain với:

🛠️ “Tạo kế hoạch tiếp cận thị trường cho một startup SaaS B2B đang bước vào một thị trường cạnh tranh, bao gồm các cột mốc quan trọng, chỉ số thành công và rủi ro thực thi.”

ClickUp Brain giúp bạn nghiên cứu ngành của mình để có thể tạo ra các kế hoạch kinh doanh toàn diện.

Một gợi ý khác có thể là:🛠️ “Soạn thảo kế hoạch chiến dịch tiếp thị cho việc ra mắt sản phẩm thân thiện với môi trường mới, bao gồm đối tượng mục tiêu, thông điệp, kênh tiếp thị và các chỉ số KPI.”

Soạn thảo một kế hoạch tiếp thị có cấu trúc với ClickUp Brain, dựa trên nghiên cứu bạn đã thực hiện trước đó.

Sử dụng các gợi ý như vậy, ClickUp Brain giúp bạn dễ dàng biến ý tưởng thành các công việc có thể thực hiện được, giúp kế hoạch thực sự được triển khai thay vì chỉ nằm trong tài liệu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trong ClickUp Brain, bạn có thể chuyển đổi giữa nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) (bao gồm Claude) tùy theo nhu cầu của mình — sử dụng một mô hình cho tóm tắt nhanh, một mô hình khác cho văn bản sắc bén hơn và một mô hình khác cho lập luận sâu hơn. Như vậy, bạn không cần sao chép-dán giữa các công cụ hoặc mất bối cảnh. Giữ mọi thứ trong không gian làm việc của bạn để AI có thể phản hồi dựa trên các công việc, tài liệu và dự án mà bạn đang làm việc. Sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) từ một giao diện duy nhất trong ClickUp Brain.

Biến kế hoạch kinh doanh của bạn thành hành động với ClickUp Docs

ClickUp Docs cho phép bạn hợp tác trên kế hoạch kinh doanh của mình theo thời gian thực — đồng thời duy trì sự kết nối chặt chẽ với quá trình thực thi.

Khi bạn phác thảo mục tiêu, cột mốc hoặc chiến lược, bạn có thể bôi đen bất kỳ văn bản nào và ngay lập tức biến nó thành một công việc. Giao công việc cho đồng nghiệp, thêm ngày đáo hạn và liên kết với dự án — tất cả mà không cần rời khỏi tài liệu.

Tạo và liên kết các nhiệm vụ ClickUp có thể thực hiện được trong ClickUp tài liệu.

📽️ Xem video này để xem cách các mẫu và tính năng của ClickUp có thể biến bất kỳ loại kế hoạch nào thành một lộ trình thực thi được:

Theo dõi tiến độ và duy trì sự đồng bộ với bảng điều khiển ClickUp

Quá trình lập kế hoạch không dừng lại khi công việc bắt đầu. Với bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể theo dõi tiến độ so với kế hoạch kinh doanh của mình theo thời gian thực.

Các bảng điều khiển giúp bạn biến dữ liệu không gian làm việc thành các thông tin trực quan - biểu đồ, đồ thị và dòng thời gian thể hiện công việc đang được theo dõi như thế nào trên các nhóm và dự án. Chia sẻ chúng với các bên liên quan để đảm bảo mọi người đồng bộ mà không cần báo cáo thủ công.

Nhận những thông tin tổng quan hoặc đào sâu vào biểu đồ và đồ thị để xem chi tiết với ClickUp Bảng điều khiển.

Tiến nhanh từ kế hoạch đến tiến độ

Các công cụ AI như Claude giúp việc lập kế hoạch kinh doanh trở nên nhanh chóng và bớt áp lực hơn. Chúng giúp bạn tổ chức ý tưởng, soạn thảo các phần và vượt qua trang giấy trống. Nhưng tốc độ alone không tạo ra tác động.

Kế hoạch kinh doanh chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được kết nối với quá trình thực thi. Khi mục tiêu, công việc và cuộc hội thoại nằm rải rác trong các công cụ khác nhau, ngay cả kế hoạch tốt nhất cũng sẽ bị bỏ qua.

ClickUp giúp thu hẹp khoảng cách bằng cách kết hợp lập kế hoạch và công việc trong cùng một không gian. Kế hoạch kinh doanh của bạn được lưu trữ cùng với các công việc thực hiện nó, giúp các nhóm dễ dàng duy trì sự đồng bộ và thực thi chiến lược.

Bạn không cần phải thay đổi mọi thứ cùng một lúc. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bằng cách kết nối một kế hoạch với công việc thực tế. Thử dùng ClickUp miễn phí và biến việc lập kế hoạch thành tiến độ, ngay hôm nay. ✨

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Claude có thể soạn thảo tất cả các phần của Gói Doanh nghiệp, nhưng cần sự đóng góp của bạn về các chi tiết cụ thể của doanh nghiệp, giả định và quyết định chiến lược. Hãy xem nó như một công cụ hỗ trợ, không phải là sự thay thế cho sự hiểu biết của người sáng lập.

Sử dụng Claude một mình sẽ tạo ra các tài liệu riêng lẻ, trong khi ClickUp Brain hoạt động trong không gian làm việc kết nối của bạn. Điều này có nghĩa là các phần của Gói Doanh nghiệp có thể liên kết trực tiếp với các công việc, dòng thời gian và hợp tác nhóm để thực hiện thực tế.

Claude đặc biệt giỏi trong các phần mô tả như tóm tắt điều hành, phân tích thị trường và mô tả sản phẩm, nơi nó có thể tổng hợp thông tin và tạo ra ngôn ngữ thuyết phục. Tuy nhiên, các dự báo tài chính yêu cầu sự giám sát và xác minh giả định của con người.

Một kế hoạch kinh doanh được hỗ trợ bởi Claude có thể sẵn sàng cho nhà đầu tư nếu bạn xác minh tất cả các tuyên bố, tùy chỉnh nội dung cho doanh nghiệp cụ thể của mình và đảm bảo các dự báo tài chính dựa trên các giả định có cơ sở. Nhà đầu tư đánh giá tư duy đằng sau kế hoạch, không chỉ vẻ bề ngoài.