Cách AI cho Đại lý Bảo hiểm Thay đổi Ngày Làm Việc Của Bạn

Bạn có thể không trở thành đại lý bảo hiểm vì đam mê mục nhập thủ công.

Bạn ở đây để bảo vệ sinh kế của mọi người. Nhưng thật khó để trở thành một cố vấn đáng tin cậy khi phần lớn thời gian trong ngày của bạn bị chiếm dụng bởi công việc quản trị viên.

Sự đánh đổi đó cuối cùng đã trở thành tùy chọn.

Các nhân viên bảo hiểm thông minh đang sử dụng AI cho đại lý bảo hiểm để lấy lại hàng giờ trong tuần của họ. Chúng ta đang nói về sự tăng trưởng 37% về năng suất nhờ tự động hóa xử lý các công việc lặp đi lặp lại làm tắc nghẽn lịch trình của chúng ta, và bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tận dụng thời gian đó.

Dưới đây là cách sử dụng tự động hóa cho đại lý bảo hiểm để giải phóng thời gian và tập trung vào các cuộc hội thoại có giá trị cao giúp phát triển danh mục khách hàng của bạn, đồng thời duy trì mọi thứ được tổ chức gọn gàng trong ClickUp. ⏳

Trí tuệ nhân tạo (AI) cho đại lý bảo hiểm là gì?

AI cho đại lý bảo hiểm là bộ công cụ tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, trích xuất thông tin từ dữ liệu khách hàng và tùy chỉnh tương tác với khách hàng. Đây không còn là công nghệ ngách; 76% các công ty bảo hiểm đã triển khai trí tuệ nhân tạo trong ít nhất một chức năng kinh doanh.

Điều này đặc biệt hữu ích trong việc loại bỏ sự phân tán thông tin. Hiện tại, bạn có thể phải chuyển đổi giữa hệ thống CRM, hộp thư đến, công cụ báo giá và hệ thống hợp đồng chỉ để trả lời một câu hỏi của khách hàng. Việc chuyển đổi liên tục giữa các công việc này là một nguyên nhân chính gây lãng phí thời gian.

Tự động hóa hoạt động của đại lý bảo hiểm giúp bạn lấy lại thời gian. Tuy nhiên, chỉ tự động hóa quy trình làm việc thôi là chưa đủ. Bạn còn cần một lớp trí tuệ nhân tạo có khả năng hiểu dữ liệu và phản hồi theo thời gian thực.

Bối cảnh luôn gắn liền với công việc. Nếu một công việc thay đổi, câu trả lời cũng thay đổi. Tương tự, việc cập nhật tài liệu sẽ được phản ánh ở mọi nơi. Bạn không cần phải ghép nối thông tin hay dựa vào trí nhớ để duy trì sự đồng bộ.

Bên trong, hệ thống hoạt động thông qua ba tính năng chính:

Học máy để phát hiện các mẫu trong dữ liệu của bạn, chẳng hạn như những khách hàng tiềm năng nào cần được quan tâm.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên để hiểu các câu hỏi và tạo ra tóm tắt hoặc email.

Quy tắc tự động hóa để đẩy nhanh tiến độ công việc dựa trên các điều kiện bạn cài đặt.

Khi được sử dụng kết hợp, tự động hóa không còn chỉ là một công cụ AI thông thường cho đại lý bảo hiểm mà trở thành lớp kết nối giúp các quy trình làm việc của bạn hoạt động trơn tru.

Gợi ý của chúng tôi: Chuyển hoạt động của đại lý sang không gian làm việc tích hợp như ClickUp! Nó cho phép bạn truy cập ClickUp Brain — một hệ thống AI được tích hợp trực tiếp vào các công việc, tài liệu và cuộc trò chuyện của nhóm. Thay vì phải kiểm tra nhiều công cụ trước cuộc gọi với khách hàng, bạn có thể đặt câu hỏi và xem trạng thái hợp đồng, các rào cản gia hạn, các hoạt động theo dõi và các bước tiếp theo tại một nơi duy nhất. Hãy thử ClickUp Brain ngay hôm nay! Tra cứu thông tin về các công việc quá hạn và sắp tới trong ClickUp

Cách các đại lý bảo hiểm sử dụng AI trong quy trình làm việc hàng ngày?

AI xuất hiện trong những cách nhỏ gọn, thực tiễn suốt cả ngày của bạn. Dưới đây là cách nó cải thiện quản lý kiến thức bảo hiểm.

Tự động hóa giao tiếp với khách hàng và các hoạt động theo dõi

Theo dõi khách hàng trong ngành bảo hiểm là điều không thể thiếu, nhưng duy trì tính nhất quán có thể gây phiền toái. Sau khi gửi báo giá hoặc nộp yêu cầu bồi thường, bước tiếp theo phụ thuộc vào sự thay đổi trạng thái và phản hồi của khách hàng. Việc ghi nhớ logic đó trong đầu hoặc dựa vào hệ thống nhắc nhở riêng biệt không thể mở rộng quy mô.

Thay vào đó, bạn có thể gắn logic theo dõi trực tiếp vào công việc bằng cách sử dụng ClickUp tự động hóa. Ví dụ, khi bạn đánh dấu một công việc là Báo giá đã gửi, ClickUp có thể tự động tạo một công việc theo dõi được lên lịch sau vài ngày.

Bạn chỉ cần định nghĩa quy trình này một lần bằng cách sử dụng quy trình tự động hóa có sẵn hoặc Trình tạo tự động hóa AI, cho phép bạn mô tả kết quả bằng ngôn ngữ thông thường và sau đó xem lại điều kiện kích hoạt và hành động trước khi xuất bản.

Thiết lập quy tắc trong trình tạo tự động hóa tùy chỉnh bằng ClickUp Automations

Cách tiếp cận tương tự cũng được áp dụng cho các quy trình AI khác trong lĩnh vực bảo hiểm:

Khi hợp đồng bảo hiểm bước vào giai đoạn gia hạn, một công việc tiếp cận khách hàng có thể được tạo tự động.

Nếu một yêu cầu bồi thường không có hoạt động trong một số ngày nhất định, ClickUp có thể hiển thị nó để xem xét.

Khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết, các công việc onboarding và email có thể được giao tự động mà không cần chuyển giao thủ công.

Vì các tính năng tự động hóa này được liên kết với hoạt động của các công việc, chúng luôn đồng bộ với cách thức hoạt động hiện tại của văn phòng bảo hiểm của bạn. Công việc có thể tự động phân công cho người được giao thông qua các đối tượng phân công động, email có thể được gửi dựa trên hành động của công việc, và các cập nhật được ghi lại tự động.

Khi quy trình của bạn thay đổi, bạn chỉ cần điều chỉnh quy tắc một lần, và nó sẽ áp dụng cho mọi nơi.

Trên thực tế, điều này thường có nghĩa là cài đặt một bộ quy tắc nhỏ, chẳng hạn như:

Tạo công việc theo dõi sau vài ngày kể từ khi gửi báo giá.

Kích hoạt chiến dịch tiếp cận khách hàng trước khi hợp đồng bảo hiểm hết hạn.

Đánh dấu các yêu cầu bồi thường không có cập nhật trong khoảng thời gian đã định.

Gán các bước onboarding khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết.

Kết quả: Với các quy tắc này, việc theo dõi sẽ diễn ra như một kết quả trực tiếp của công việc, không phải là điều bạn phải nhớ kiểm tra.

Tối ưu hóa quy trình xử lý yêu cầu bồi thường và quản lý tài liệu.

Các yêu cầu bồi thường không đòi hỏi sự chú ý liên tục, nhưng việc cần làm là kiểm tra chúng kịp thời. Vấn đề là mỗi lần quay lại xử lý một yêu cầu, bạn phải điều chỉnh lại công việc của mình.

🔍 Bạn có biết? Mặc dù thời gian xử lý bồi thường trung bình đã được cải thiện, chi phí sửa chữa đã tăng 26% trong hai năm qua. Với mức phí bảo hiểm cũng tăng, lỗi và chậm trễ trong xử lý bồi thường hiện đắt đỏ hơn bao giờ hết.

Trong ClickUp Docs, bạn có thể gắn mỗi yêu cầu bồi thường với một công việc duy nhất và lưu trữ tất cả thông tin liên quan trong không gian kết nối. Các biểu mẫu đăng ký, tài liệu hỗ trợ, dòng thời gian và ghi chú đều được liên kết trực tiếp với công việc, đảm bảo yêu cầu bồi thường luôn có nguồn thông tin chính xác và rõ ràng.

Tạo mối quan hệ giữa các công việc và tài liệu trong ClickUp Docs

Khi tài liệu và bình luận tích tụ, ClickUp Brain giúp bạn xử lý chúng nhanh hơn. Bạn có thể yêu cầu nó tóm tắt hồ sơ bồi thường, tra cứu các chi tiết quan trọng như ngày tháng hoặc số hợp đồng, hoặc cung cấp trạng thái nhanh chóng trước cuộc gọi với khách hàng.

Cuộc gọi cũng không làm gián đoạn luồng đó. Khi bạn trò chuyện với công ty bảo hiểm, nhân viên điều tra bồi thường hoặc khách hàng, ClickUp AI Notetaker có thể ghi lại cuộc hội thoại, tạo bản ghi chép và tự động chuyển các bước tiếp theo thành công việc.

Các ghi chú này được lưu trữ trong ClickUp Docs và luôn được kết nối với quy trình xử lý yêu cầu bồi thường, do đó các quyết định và mục không bị mất tích trong các ghi chú cuộc họp hoặc sổ tay cá nhân.

Kết quả: Bạn có thể thiết lập một quy trình quản lý bồi thường hoàn chỉnh, trong đó tài liệu, cập nhật và quyết định luôn được liên kết trực tiếp với công việc. Mở một công việc bồi thường tại bất kỳ thời điểm nào và xem những gì đã xảy ra, những gì đang chờ xử lý và những gì cần làm tiếp theo mà không cần tìm kiếm qua các hệ thống khác nhau hoặc tái tạo bối cảnh.

Tạo nội dung tiếp thị và các hoạt động tiếp cận cá nhân hóa.

Công việc tiếp thị nội dung thường bị đẩy lùi sau các công việc khác. Bạn cố gắng sắp xếp thời gian tiếp cận khách hàng vào khoảng thời gian còn lại giữa các dự án khách hàng và gia hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, bạn có thể ủy thác công việc này cho ClickUp Super Agents, dịch vụ này sẽ đảm nhận việc soạn thảo và theo dõi tiến trình.

Bạn có thể tạo ra các đại lý hoạt động như đồng đội – những đại lý nhớ đối tượng khách hàng của bạn, hiểu không gian làm việc của bạn và tiếp tục hoạt động ngầm. Thay vì phải nhắc nhở AI mỗi lần, bạn chỉ cần thiết lập mục tiêu một lần và để các đại lý tự động tạo, điều chỉnh và hoàn thiện nội dung theo tiến độ công việc.

Ví dụ, bạn có thể tạo một Trợ lý Tiếp thị để soạn thảo các chiến dịch tiếp cận dựa trên loại hợp đồng, hoạt động gần đây hoặc mục tiêu chiến dịch. Bạn có thể @đề cập đến trợ lý đó trong một nhiệm vụ ClickUp hoặc tài liệu, yêu cầu một nội dung cụ thể và nhận được bản nháp phù hợp với giọng điệu và bối cảnh của công ty bảo hiểm của bạn.

Hãy gặp Super Agent từ Libby tại ClickUp, người sẽ xem xét nội dung thay cho bạn!

Dưới đây là cách thức hoạt động của nó trong thực tế:

Trường hợp sử dụng Gợi ý cho đại lý Kết quả Phân khúc đối tượng ‘Tạo các phiên bản của bài viết này dành cho chủ doanh nghiệp nhỏ và khách hàng có tài sản ròng cao. ’ Tin nhắn được cá nhân hóa mà không cần viết lại Tiếp cận khách hàng trong giai đoạn gia hạn hợp đồng ‘Viết lời nhắc nhở gia hạn cho chủ nhà có hoạt động yêu cầu bồi thường gần đây.’ Nội dung email thông minh dựa trên lịch sử giao dịch của khách hàng Nội dung giáo dục ‘Viết một bài blog về các rủi ro khi lái xe vào mùa đông dành cho chủ sở hữu bảo hiểm ô tô.’ Nội dung có cấu trúc mà bạn có thể đăng tải hoặc mở rộng. Tiếp cận khách hàng tiềm năng địa phương ‘Viết email tiếp thị cho chủ nhà hàng trong thành phố của tôi.’ Hoạt động tiếp cận dựa trên bối cảnh kinh doanh địa phương

Với khả năng nhận thức về không gian làm việc, các Super Agents không xem mỗi yêu cầu là một trường hợp riêng lẻ. Họ ghi nhớ các bản nháp trước đó, hiểu rõ các chiến dịch đang diễn ra và liên tục cải thiện theo thời gian. Bạn vẫn giữ quyền kiểm soát, nhưng không còn phải bắt đầu từ đầu mỗi lần.

Kết quả: Hoạt động tiếp thị của bạn vẫn nhất quán và cá nhân hóa, ngay cả khi công việc với khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Do đó, việc tiếp cận khách hàng không phụ thuộc vào việc tìm kiếm thời gian rảnh rỗi.

Phân tích dữ liệu để đánh giá rủi ro và đánh giá tiềm năng khách hàng.

Ưu tiên là một công việc hàng ngày. Quyết định tập trung vào đâu phụ thuộc vào việc hiểu hoạt động của khách hàng tiềm năng, thời điểm gia hạn và mức độ tương tác của khách hàng. Nếu không có chế độ xem rõ ràng, những quyết định đó sẽ trở nên khó khăn hơn cần thiết.

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem trực tiếp về dữ liệu mà không cần phải tạo báo cáo thủ công. Bạn chọn những gì đang theo dõi, và Bảng điều khiển sẽ chuyển đổi chúng thành báo cáo trực quan cập nhật tự động khi công việc thay đổi.

Ví dụ, bạn có thể tạo bảng điều khiển quản lý quy trình bán hàng để theo dõi các giao dịch bị hủy, các khách hàng tiềm năng chuyển đổi nhanh nhất và hiệu suất của các nguồn khách hàng theo thời gian. Bạn có thể thêm các tiện ích theo phong cách CRM để đánh dấu các khách hàng sắp đến hạn gia hạn hợp đồng hoặc các chính sách cần xem xét lại, và theo dõi rủi ro và cơ hội trong một giao diện duy nhất.

Hiển thị dữ liệu quy trình làm việc bảo hiểm của bạn trên bảng điều khiển ClickUp

ClickUp Brain mang lại một lớp thông tin hiển thị thêm. Khi xem bảng điều khiển, bạn có thể đặt các câu hỏi trực tiếp như “Những khách hàng tiềm năng nào có khả năng chốt đơn cao nhất trong tháng này?” hoặc “Những hợp đồng gia hạn nào cần được chú ý trong tuần này?”.

Hệ thống phân tích dữ liệu từ bảng điều khiển và cung cấp câu trả lời rõ ràng, mà không yêu cầu bạn phải giải thích biểu đồ thủ công. Các đại lý có thể giao nhiệm vụ cho thành viên trong nhóm theo dõi các mẫu tương tác của khách hàng tiềm năng hoặc thay đổi trạng thái trong không gian làm việc của bạn và chủ động cung cấp thông tin chi tiết.

Thay vì phải kiểm tra bảng điều khiển nhiều lần, bạn sẽ nhận được thông báo khi có sự kiện vượt qua ngưỡng quan trọng đối với bạn.

Bảng điều khiển ClickUp giúp bạn: Ưu tiên khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ tương tác thực tế và lịch sử giao dịch.

Phát hiện rủi ro gia hạn trước khi nó dẫn đến việc khách hàng rời bỏ.

Xác định các lỗ hổng bảo hiểm trong danh mục kinh doanh của bạn

Tập trung nỗ lực tiếp cận vào những nơi có khả năng tác động cao nhất. Dữ liệu mà bạn đã tạo ra trong công việc hàng ngày được theo dõi để hỗ trợ ra quyết định dựa trên thông tin chính xác.

Các mẫu nhắc nhở AI mà các đại lý bảo hiểm có thể sử dụng ngay hôm nay

Các mẫu này đã sẵn sàng để sao chép và dán vào bất kỳ công cụ AI nào, hoặc để ClickUp Brain xử lý công việc. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách AI hoạt động khi có quyền truy cập vào thông tin Không gian Làm việc trực tiếp.

Các gợi ý giao tiếp với khách hàng

Sử dụng các gợi ý này để tạo tin nhắn cho khách hàng phù hợp với từng tài khoản cụ thể.

Prompt 1: ‘Soạn một email theo dõi cho [Tên Khách hàng], người đã nhận báo giá cho [Loại Bảo hiểm] cách đây ba ngày. Tham chiếu đến lo ngại của họ về [Lo ngại Cụ thể] và giải thích [Lợi ích Chính] với giọng điệu tư vấn. ’

Ví dụ, đây là cách ClickUp Brain sẽ phản hồi với yêu cầu hoàn thành:

Yêu cầu ClickUp Brain tạo nội dung email để giao tiếp kịp thời với khách hàng

Các gợi ý bổ sung:

‘Viết lời nhắc nhở gia hạn cho [Tên Khách hàng], người có hợp đồng bảo hiểm ô tô hết hạn trong 45 ngày. Đề cập đến trạng thái không có yêu cầu bồi thường của họ và mời họ xem xét lại phạm vi bảo hiểm. ’

‘Tạo một bản cập nhật trạng thái ngắn cho [Tên Khách hàng] xác nhận đã nhận được [Tên Tài liệu] và nêu rõ các bước tiếp theo. ’

Hướng dẫn tài liệu

Sử dụng các gợi ý này để tổng hợp các chi tiết quan trọng vào một nơi duy nhất, giúp bạn không phải ghép nối các cập nhật từ email trước một cuộc gọi quan trọng.

Prompt 1: ‘Tóm tắt các ngày quan trọng, mức bảo hiểm và các điều khoản loại trừ từ các tệp đính kèm dưới dạng danh sách gạch đầu dòng.’

Yêu cầu ClickUp Brain tìm kiếm trong môi trường làm việc của bạn để cập nhật thông tin mới nhất

Các gợi ý bổ sung:

‘Tạo bản tóm tắt khách hàng cho cuộc gọi sắp tới của tôi với [Tên Khách Hàng] dựa trên các cập nhật công việc và bình luận gần đây. ’

‘Trích xuất số hợp đồng, ngày có hiệu lực và tên người được bảo hiểm từ các tài liệu này và định dạng chúng thành bảng. ’

Thông báo tiếp thị

Sử dụng các gợi ý này để tạo nội dung tiếp thị có ngữ cảnh, giáo dục và phù hợp với khách hàng mà không cần bắt đầu từ trang trắng.

Prompt 1: ‘Viết một bài đăng trên LinkedIn giải thích về bảo hiểm ô dù cho các gia đình trẻ với giọng điệu rõ ràng và tư vấn. ’

Tạo nội dung tiếp thị bằng ClickUp Brain

Các gợi ý bổ sung:

‘Soạn một chuỗi ba email chăm sóc khách hàng mới mua nhà, giải thích sự khác biệt giữa bảo hiểm tiêu chuẩn và các điều khoản bổ sung tùy chọn.’

‘Tạo ra năm ý tưởng bài viết về những sai lầm phổ biến mà mọi người thường mắc phải khi mua bảo hiểm ở độ tuổi 30.’

Các gợi ý phân tích

Sử dụng các gợi ý này khi bạn không chắc chắn nên theo dõi ai trước tiên, các hợp đồng gia hạn nào cần được chú ý, hoặc nơi có cơ hội bán chéo.

Prompt 1: ‘Đánh dấu các tài khoản có thể hưởng lợi từ việc xem xét lại chính sách dựa trên hoạt động gần đây. ’

Tự động hóa phân tích báo cáo và công việc với ClickUp Brain

Các gợi ý bổ sung:

‘Xác định các khách hàng có hợp đồng gia hạn trong 90 ngày tới và chưa phản hồi các hoạt động tiếp cận trong 30 ngày qua.’

‘Từ danh sách khách hàng của tôi, xác định các tài khoản có bảo hiểm ô tô nhưng không có bảo hiểm ô dù và tóm tắt các cơ hội bán chéo tiềm năng.’

Tại sao các lời nhắc này hoạt động hiệu quả hơn trong ClickUp?

Các lệnh nhắc nhở mang lại kết quả tốt hơn khi AI có quyền truy cập vào ngữ cảnh thực tế. Trong ClickUp, Brain có thể đọc các công việc, tài liệu, bình luận và bảng điều khiển thay vì dựa vào văn bản được dán sẵn. Điều này cho phép kết quả phản ánh hoạt động thực tế của khách hàng, chứ không phải các giả định chung chung.

Sử dụng các gợi ý này làm điểm khởi đầu. Càng nhiều không gian làm việc của bạn phản ánh cách bạn làm việc, kết quả thu được càng hữu ích.

📮ClickUp Insight: 83% nhân viên văn phòng chủ yếu dựa vào email và trò chuyện để giao tiếp trong nhóm. Tuy nhiên, gần 60% thời gian làm việc của họ bị lãng phí do phải chuyển đổi giữa các công cụ này và tìm kiếm thông tin. Với không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp, quản lý dự án, tin nhắn, email và trò chuyện của bạn đều được tập trung tại một nơi! Đã đến lúc tập trung và tăng cường hiệu quả!

Cách triển khai AI trong công ty bảo hiểm của bạn

Cách dễ nhất để tự động hóa quy trình với AI là triển khai nó một cách từ từ.

Cố gắng thay đổi mọi thứ cùng một lúc có thể gây ra xung đột về ngân sách, gián đoạn quy trình làm việc và lo ngại về tuân thủ. Một phương pháp tiếp cận theo giai đoạn cho phép bạn chứng minh giá trị sớm và mở rộng một cách tự tin.

Bước 1: Bắt đầu với một quy trình làm việc đang làm chậm tiến độ của bạn

Chọn một công việc phức tạp và cải thiện nó trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác. Đối với hầu hết các công ty bảo hiểm, đó là việc theo dõi khách hàng hoặc xử lý hồ sơ bồi thường. Chọn một quy trình làm việc, cải thiện nó từ đầu đến cuối và đảm bảo nó tiết kiệm thời gian trước khi mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Khi đã xác định được những gì cần cải thiện, hãy sử dụng AI một cách có chủ đích. Các công cụ nằm ngoài quy trình công việc chính sẽ gây ra gánh nặng. Hãy tìm kiếm một thiết lập mà AI hoạt động song song với các công việc, tài liệu và hồ sơ khách hàng để không cần phải tái tạo bối cảnh.

Bước 3: Chuẩn bị dữ liệu trước khi tích hợp trí tuệ nhân tạo

Trước khi thêm các tính năng tự động hóa mới, hãy đảm bảo các yếu tố cơ bản đã được thiết lập. Tên khách hàng nhất quán, mã chính sách rõ ràng và cấu trúc thư mục đơn giản sẽ mang lại hiệu quả lớn. Điều này không yêu cầu thay đổi hoàn toàn, chỉ cần đủ nhất quán để AI có thể đọc và kết nối thông tin chính xác.

Bước 4: Giới thiệu AI thông qua các hành động nhỏ, có thể lặp lại.

Giới thiệu AI thông qua các hành động nhỏ, có thể lặp lại mà nhóm của bạn có thể áp dụng nhanh chóng, chẳng hạn như nhắc nhở hoặc tóm tắt. Khi những hành động này trở thành thói quen, hãy tích hợp các quy trình phức tạp hơn, như tự động hóa đa bước hoặc phân tích. Việc áp dụng sẽ bền vững khi sự thay đổi diễn ra một cách từ từ.

Việc triển khai khả năng theo tiến độ hiệu quả hơn so với việc yêu cầu nhóm của bạn thay đổi cách làm việc ngay lập tức.

Bước 5: Đo lường kết quả

Khi mở rộng quy mô, hãy tập trung vào các chỉ số hiệu suất quan trọng: thời gian tiết kiệm được cho các công việc cụ thể, tính nhất quán trong việc theo dõi, giải quyết yêu cầu bồi thường nhanh hơn hoặc tỷ lệ phản hồi của khách hàng cao hơn. Những kết quả này cho bạn biết điều gì đang hoạt động hiệu quả và nơi cần đầu tư tiếp theo.

Bước 6: Đảm bảo tuân thủ được hiển thị từ đầu

Trong suốt quá trình, hãy ưu tiên việc lưu trữ tài liệu và khả năng truy vết. Chọn các công cụ liên kết các hành động, quyết định và giao tiếp với các hồ sơ cụ thể kèm theo dấu thời gian và quyền sở hữu. Khi AI cho tuân thủ và kiểm toán được tích hợp vào quy trình làm việc, nó sẽ không làm chậm tiến độ của bạn sau này.

Ứng dụng thực tế của Trí tuệ nhân tạo (AI) cho các đại lý bảo hiểm

AI đang tích cực thay đổi cách các công ty bảo hiểm hoạt động ngày nay. Từ việc giảm thời gian xử lý yêu cầu bồi thường, hỗ trợ quyết định thẩm định rủi ro đến đánh giá thiệt hại do thảm họa, các công ty bảo hiểm hàng đầu và các công ty công nghệ bảo hiểm đang triển khai các công cụ AI giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ một cách đáng kể.

Dưới đây là bốn đối tượng cụ thể về việc ứng dụng AI trong ngành.

Thông tin liên lạc với khách hàng tùy chỉnh do AI tạo ra tại Allstate

Công ty bảo hiểm lớn Allstate đang sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) để soạn thảo email và thông tin liên lạc cho khách hàng trên quy mô lớn, với các quản lý chương trình báo cáo rằng các tin nhắn do AI tạo ra có tính đồng cảm và rõ ràng hơn so với bản nháp do con người viết. Các công ty bảo hiểm hiện đang tự động hóa hàng chục nghìn thông tin liên lạc hàng ngày trước đây do nhân viên con người quản lý, cải thiện tính rõ ràng và giảm thiểu sự hiểu lầm trong quá trình theo dõi yêu cầu bồi thường.

Xử lý yêu cầu bồi thường siêu nhanh bằng AI của Lemonade

Công ty InsurTech Lemonade đã triển khai hệ thống AI của mình, “AI Jim”, để tự động hóa quy trình xử lý yêu cầu bồi thường, nổi tiếng với việc giải quyết một yêu cầu bồi thường bảo hiểm thực tế chỉ trong 2 giây bằng cách xử lý yêu cầu, xác minh điều khoản hợp đồng, chạy bộ lọc gian lận và phát hành hướng dẫn thanh toán — tất cả mà không cần sự can thiệp của con người. Lemonade cho biết một phần lớn luồng yêu cầu bồi thường của họ được xử lý qua hệ thống AI, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý.

AI cho đánh giá thiệt hại tự động hóa

Progressive sử dụng công nghệ thị giác máy tính được hỗ trợ bởi AI để ước tính thiệt hại xe dựa trên hình ảnh do khách hàng cung cấp. Bằng cách đào tạo mô hình trên dữ liệu hình ảnh yêu cầu bồi thường lịch sử, hệ thống của Progressive có thể tạo ra ước tính thiệt hại tự động ban đầu, giúp đẩy nhanh quá trình xử lý thông báo thiệt hại ban đầu và giảm thời gian kiểm tra thủ công ở giai đoạn đầu của quy trình yêu cầu bồi thường.

Dữ liệu không gian địa lý được hỗ trợ bởi AI để đánh giá thiệt hại do thảm họa

Công ty bảo hiểm Úc Suncorp vận hành một trung tâm quản lý thảm họa được tăng cường bằng AI, kết hợp hình ảnh địa lý thời gian thực với dữ liệu khách hàng và yêu cầu bồi thường để đánh giá thiệt hại do bão và lũ lụt. Hệ thống này đẩy nhanh quá trình đánh giá tài sản sau thảm họa tự nhiên bằng cách so sánh hình ảnh trước và sau sự kiện, giúp các công ty bảo hiểm ước tính tác động nhanh hơn và khởi động quy trình thanh toán bồi thường sớm hơn.

Các đại lý bảo hiểm có thể tin tưởng vào AI không?

AI đáng tin cậy nhất khi xử lý các công việc hỗ trợ, không phải ra quyết định.

Nó hữu ích cho việc soạn thảo các hoạt động theo dõi, tóm tắt hồ sơ bồi thường, trích xuất chi tiết từ tài liệu hoặc nhấn mạnh các mẫu và mối quan hệ trong dữ liệu của bạn. Nó không nên là nguồn thông tin cuối cùng về giải thích phạm vi bảo hiểm hoặc các khuyến nghị. Những điều này vẫn cần sự xem xét của bạn.

Ngoài ra, mặc dù AI có thể tạo ra thông tin chính xác, nó cũng có thể sai hoặc thiếu sót nếu bối cảnh bị phân mảnh. Cách an toàn nhất để thực hiện công việc là xem kết quả đầu ra của nó như một bước đầu tiên. Hãy để nó thu thập các thông tin, sau đó áp dụng phán đoán của bạn trước khi bất kỳ thông tin nào được gửi đến khách hàng. Điều này giúp duy trì tốc độ mà không làm ảnh hưởng đến độ chính xác.

Sau khi đảm bảo độ chính xác, vấn đề tiếp theo là quản trị dữ liệu. Thông tin khách hàng là nhạy cảm, và không phải tất cả các công cụ AI đều xử lý nó một cách nhất quán. Trước khi tin tưởng vào bất kỳ hệ thống nào, bạn cần biết dữ liệu của mình được lưu trữ ở đâu, ai có thể truy cập vào nó và liệu các hành động có được ghi lại hay không.

AI hoạt động trong một không gian làm việc được kiểm soát, ví dụ như ClickUp Brain trong hệ sinh thái ClickUp, giúp việc xác minh các câu trả lời dễ dàng hơn so với các công cụ có thể gửi dữ liệu đến nơi khác.

Xem xét theo cách này, rõ ràng là AI không thể được tin cậy một cách độc lập. Cần xác minh xem nó có được sử dụng trong giới hạn rõ ràng, được con người kiểm tra và dựa trên các hệ thống mà bạn đã kiểm soát hay không. AI giảm bớt gánh nặng vai trò của bạn khi các điều kiện này được đáp ứng.

Điều này có nghĩa là gì đối với các đại lý bảo hiểm?

Năng suất làm việc của đại lý bảo hiểm được cải thiện khi các công việc thường nhật không còn cạnh tranh với các cuộc hội thoại với khách hàng để thu hút sự chú ý của bạn.

Trong suốt hướng dẫn này, mô hình luôn nhất quán: khi các hoạt động theo dõi tự động kích hoạt, các yêu cầu bồi thường được ghi chép tập trung tại một nơi, các hoạt động tiếp cận khách hàng luôn phù hợp, và báo cáo không yêu cầu nỗ lực thủ công, ngày làm việc của bạn sẽ trở nên dễ quản lý hơn. AI hoạt động hiệu quả nhất khi nó tích hợp chặt chẽ với công việc hiện tại của bạn và giảm bớt sự phối hợp, chứ không phải khi nó thêm một lớp quản lý mới.

Nếu mục tiêu là nâng cao năng suất làm việc của đại lý bảo hiểm, bước tiếp theo rất đơn giản: bắt đầu với một không gian làm việc như ClickUp, hỗ trợ các quy trình làm việc hiện có của bạn thay vì thay thế chúng.

Bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí để tiến độ công việc diễn ra suôn sẻ mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh liên tục.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Không, AI không thay thế nhân viên bảo hiểm. Nó xử lý các công việc hành chính và lặp đi lặp lại, như theo dõi và báo cáo, để nhân viên có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc tư vấn cho khách hàng, xem xét phạm vi bảo hiểm và quản lý các trường hợp phức tạp đòi hỏi sự phán đoán và niềm tin.

Các công cụ AI thường thực hiện các chức năng đơn lẻ, chẳng hạn như soạn thảo email, trong khi tự động hóa quy trình làm việc AI kết nối nhiều bước để thực hiện quy trình từ đầu đến cuối. Nó kích hoạt các hành động, di chuyển dữ liệu giữa các hệ thống và duy trì ngữ cảnh xuyên suốt toàn bộ vòng đời khách hàng mà không cần can thiệp thủ công.

Các công ty bảo hiểm đo lường năng suất của AI bằng cách theo dõi kết quả hoạt động. Các chỉ số phổ biến bao gồm thời gian tiết kiệm được từ các công việc thường xuyên, tính nhất quán trong việc theo dõi được cải thiện, thời gian phản hồi nhanh hơn, ít yêu cầu bồi thường hoặc gia hạn bị đình trệ hơn, và khả năng xử lý nhiều tài khoản hơn mà không cần tăng nhân sự.

Các rủi ro chính bao gồm kết quả sai lệch, chất lượng dữ liệu kém và lo ngại về bảo mật. Nội dung do AI tạo ra luôn cần được kiểm tra trước khi khách hàng sử dụng, đặc biệt là đối với thông tin về phạm vi bảo hiểm hoặc chi tiết hợp đồng. Các công ty bảo hiểm cũng cần các công cụ đảm bảo dữ liệu khách hàng được bảo mật, có thể kiểm toán và giới hạn trong các hệ thống được kiểm soát.