Cách thêm khung chương trình cuộc họp tạm thời

Khi được sử dụng đúng cách, các ô giữ chỗ sẽ trở thành công cụ lập lịch chiến lược giúp bảo vệ thời gian của bạn và ngăn chặn việc đặt lịch trùng lặp. Nhờ đó, việc phối hợp giữa các bộ phận trở nên dễ dàng hơn, vượt qua sự rối ren của các chuỗi email. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng tùy chọn này một cách hiệu quả.

🔎 Bạn có biết? 57% các cuộc họp là các cuộc gọi đột xuất không có lời mời qua lịch và 1 trong 10 cuộc họp đã lên lịch được đặt vào phút chót.

Các cuộc họp tạm thời không rõ ràng thường gây ra nhiều nhầm lẫn hơn là sự rõ ràng. Đó là lý do tại sao hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm lịch trình cuộc họp tạm thời và giải thích khi nào nên sử dụng chúng (và khi nào không nên). Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách quản lý chúng trong ClickUp, để lịch của bạn luôn kết nối với công việc quan trọng. 🗓️

Cuộc họp giữ chỗ là gì?

Cuộc họp giữ chỗ là một sự kiện lịch mà bạn lên lịch để dành riêng một khối thời gian cụ thể trước khi có đầy đủ các chi tiết cuối cùng. Nó đóng vai trò như một mục nhập tạm thời trong lịch trình của bạn, giữ chỗ cho một cuộc thảo luận, đánh giá dự án hoặc cuộc họp đồng bộ hóa trong tương lai. Bạn gửi lời mời với tiêu đề chung để những người tham gia biết rằng họ cần giữ khoảng thời gian đó trống. Điều này cũng cho bạn thời gian để hoàn thiện chương trình nghị sự, danh sách khách mời hoặc các tài liệu cần thiết.

👀 Khi nào nên sử dụng tính năng này? Bạn nên sử dụng tính năng này khi biết thời hạn đang đến gần và cần đảm bảo nhóm của bạn có thể tham gia cuộc họp. Thay vì chờ đến khi hoàn thành tất cả các slide mới gửi lời mời, bạn hãy quản lý thời gian để các cuộc họp khác không lấp đầy cả ngày.

Thực hành này giúp các dự án của bạn đi đúng hướng bằng cách chính thức hóa cam kết về thời gian. Điều này cho đồng nghiệp của bạn biết rằng một chủ đề cụ thể là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, điều này cũng cho phép họ lên kế hoạch cho các khối làm việc chuyên sâu hoặc các công việc của riêng họ xung quanh khoảng thời gian đã được dành riêng đó. Khi việc chuẩn bị cuộc họp hoàn thành, bạn chỉ cần cập nhật lời mời hiện có bằng các liên kết và tài liệu cụ thể của cuộc họp.

Khi nào nên sử dụng các cuộc họp dự kiến

🧠 Thông tin thú vị: 78% nhân viên trí thức dự kiến sẽ phải tham dự quá nhiều cuộc họp đến mức họ khó có thể hoàn thành công việc thực sự của mình. Rõ ràng, chúng ta cần một giải pháp chiến lược cho vấn đề này!

Các cuộc họp giữ chỗ giúp bạn quản lý khối lượng công việc này hiệu quả hơn. Chúng tạo ra một mục nhập lịch có thời hạn, dành không gian cho một công việc hoặc cuộc thảo luận cụ thể trước khi tất cả chi tiết được xác nhận. Hãy xem đó như một ranh giới bảo vệ cho lịch trình của bạn. Bạn sử dụng các cuộc họp giữ chỗ này để duy trì sự cân bằng giữa kế hoạch có cấu trúc và thực tế của một ngày làm việc luôn thay đổi.

Dưới đây là những tình huống phổ biến nhất mà việc sử dụng tính năng giữ lịch hoặc giữ lịch định kỳ có thể giúp tối ưu hóa việc giao tiếp giữa nhóm và các bên liên quan:

Dành thời gian cho các xác nhận đang chờ xử lý

Bạn nên đặt chỗ giữ chỗ này khi đang chờ phản hồi cuối cùng từ khách hàng hoặc các bên liên quan. Thay vì chờ đợi email trả lời và mạo hiểm để người khác đặt lịch vào khung giờ đó, bạn hãy đảm bảo thời gian ngay lập tức. Điều này giúp tránh việc phải điều chỉnh dòng thời gian nhiều lần và giữ cho dòng thời gian dự án tiếp tục diễn ra trong khi các vấn đề hậu cần cuối cùng đang được giải quyết.

Bạn có thể sử dụng các tiêu đề rõ ràng để thông báo trạng thái của các khối này cho nhóm của mình nhằm phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận:

TẠM HOÃN: Kế hoạch Quý 3 (Đang chờ xác nhận)

Dự kiến: Buổi khởi động dự án với khách hàng (Đang chờ xác nhận lịch)

HOLD: Đánh giá thiết kế cho Dự án X

Dự trù thời gian đệm giữa các cuộc họp

Bạn nên lên lịch các khối thời gian này trước hoặc sau một cuộc gọi quan trọng để đảm bảo có thời gian xem lại ghi chú hoặc ghi chép các mục cần thực hiện. Nếu không có những khối thời gian này, các cuộc họp nối tiếp nhau thường khiến bạn không có không gian để xử lý thông tin hoặc chuẩn bị cho cuộc hội thoại tiếp theo. Hãy coi đây là những khối chuyển tiếp bắt buộc giúp bạn duy trì sự tập trung và ngăn danh sách công việc của bạn chất đống vào cuối ngày.

Bạn cũng có thể cài đặt các sự kiện này dưới dạng cuộc họp định kỳ để tạo nhịp độ ổn định và nâng cao năng suất. Ví dụ, bạn có thể dành ra 15 phút sau buổi đánh giá sprint hàng tuần để xử lý các công việc cần theo dõi ngay lập tức khi thông tin vẫn còn mới mẻ.

Dự trù thời gian di chuyển cho các cam kết ngoài văn phòng

Khung thời gian dành cho việc di chuyển là một khung thời gian tính toán thời gian bạn dành để di chuyển đến địa điểm của khách hàng hoặc một sự kiện ngoài văn phòng. Vì lịch của bạn thường trông trống khi bạn chỉ đang di chuyển giữa các địa điểm, đồng nghiệp có thể vô tình đặt cuộc họp trong thời gian bạn đang lái xe.

Việc giữ chỗ này sẽ khiến khung thời gian đó không thể đặt lịch, đảm bảo bạn không bị buộc phải nhận cuộc gọi công việc khi đang lái xe hoặc đến cuộc họp trong tình trạng vội vàng. Việc thêm thời lượng dự kiến hoặc địa điểm vào tiêu đề lời mời sẽ giúp nhóm của bạn hiểu lý do tại sao bạn không thể tham gia.

Thực hành này đảm bảo bạn sẽ đến đích đúng giờ và sẵn sàng tương tác với các bên liên quan mà không gặp bất kỳ xung đột trong cuộc họp nào.

Cách thêm cuộc họp tạm thời trong ClickUp

Việc tạo các mục giữ chỗ trong lịch tiêu chuẩn thường dẫn đến tình trạng "Context Sprawl " — sự phân mảnh thông tin trên các ứng dụng khác nhau. Bạn có thể đã "giữ chỗ" trong lịch trình của mình, nhưng các tài liệu dự án và danh sách công việc liên quan lại nằm ở nơi khác.

Việc tạo các ô giữ chỗ trực tiếp trong chế độ xem Lịch của ClickUp giúp loại bỏ sự bất tiện này bằng cách kết nối các khối thời gian của bạn với công việc ngay từ đầu.

👀 Tại sao lại là ClickUp?

ClickUp là một Không gian Làm việc AI tích hợp, nơi lưu trữ tài liệu, công việc, trò chuyện và bình luận của bạn cùng với AI theo ngữ cảnh. Nó tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn và tạo ra một hệ sinh thái tự động hóa, kết nối, nơi mọi thứ được cập nhật theo thời gian thực.

Thêm các khối lịch cuộc họp tạm thời trong chế độ xem Lịch của ClickUp

Thực hiện các bước sau để thêm một cuộc họp tạm thời trong ClickUp:

Mở chế độ xem Lịch ClickUp để xem các công việc và cuộc họp của bạn tại một nơi

Di chuyển đến địa điểm mong muốn và lựa chọn chế độ xem Lịch từ thanh công cụ

Lựa chọn khung giờ bằng cách nhấp trực tiếp vào ngày hoặc giờ mà bạn cần giữ chỗ

Điều này sẽ mở một cửa sổ công việc mới, đồng thời cũng là thư mời cuộc họp của bạn.

Nhập một tiêu đề tạm thời rõ ràng, chẳng hạn như ‘HOLD: Phiên họp chiến lược’, để thông báo cho nhóm của bạn rằng thời gian đã được dành riêng, nhưng chi tiết vẫn đang được hoàn thiện

Áp dụng trạng thái công việc tùy chỉnh như ‘Dự kiến’ hoặc ‘Đang chờ xác nhận’ như ‘Dự kiến’ hoặc ‘Đang chờ xác nhận’

Điều này cho phép bất kỳ ai xem lịch trình của nhóm bạn đều có thể nhanh chóng nhận biết được những cuộc họp nào đã được xác định và những cuộc họp nào vẫn đang trong quá trình điều chỉnh.

Thêm thông tin bối cảnh vào mô tả công việc bằng cách ghi chú mục đích của cuộc họp hoặc liệt kê các tài liệu cụ thể mà bạn đang chờ đợi trước khi xác nhận

Đồng bộ hóa với các lịch bên ngoài bằng tính năng bằng tính năng tích hợp hai chiều cho Lịch Google hoặc Outlook Calendar

Tích hợp ClickUp Calendar với Lịch Google và Outlook để có hiển thị toàn diện

Điều này đảm bảo rằng các mục giữ chỗ của bạn sẽ hiển thị trên tất cả các thiết bị của bạn, ngăn người khác đặt lịch trùng với thời gian bạn đã đặt trước.

Tự động hóa việc chuẩn bị cuộc họp

Sau khi xác nhận chi tiết cuộc họp, bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để chuyển đổi nội dung tạm thời thành chương trình nghị sự chính thức. Bạn có thể yêu cầu trợ lý AI soạn thảo khung chương trình họp dựa trên các ghi chú bạn đã thêm vào mô tả công việc thay vì bắt đầu từ đầu. Điều này giúp quá trình chuẩn bị của bạn luôn nhất quán với lịch sử dự án.

Soạn thảo chương trình cuộc họp với ClickUp Brain chỉ trong vài giây

Khi cuộc họp kết thúc, ClickUp Brain có thể tự động chuyển đổi nội dung thảo luận thành các công việc được giao và bản ghi chép có thể tìm kiếm. Điều này đảm bảo rằng thời gian bạn đã dành ra sẽ trực tiếp dẫn đến tiến độ có thể đo lường được, mà không cần nhập dữ liệu thủ công hay gửi email theo dõi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một mục giữ chỗ chỉ có hiệu quả nếu cuộc họp sau đó mang lại kết quả. Bạn có thể đảm bảo thời gian đã dành ra vẫn mang lại năng suất bằng cách sử dụng AI Notetaker để ghi lại toàn bộ cuộc thảo luận trong khi bạn vẫn tập trung vào cuộc họp. Nó ghi lại và tóm tắt cuộc gọi theo thời gian thực, sau đó tự động trích xuất các mục cần thực hiện thành các nhiệm vụ ClickUp được giao ngay khi bạn kết thúc cuộc gọi. Điều này giúp tránh tình trạng chậm trễ sau cuộc họp khi các quyết định bị lãng quên, đảm bảo lịch trình của bạn dẫn trực tiếp đến tiến độ có thể đo lường được.

Các nguyên tắc tốt nhất về cách sử dụng các mục giữ chỗ trong cuộc họp

Khi bạn gửi một mục giữ chỗ để duy trì sự tổ chức, bạn có nguy cơ gây ra lo lắng về lịch trình cho nhóm của mình nếu họ không biết liệu cuộc họp có thực sự diễn ra hay không. Tuân thủ một số quy tắc và nghi thức họp đơn giản sẽ đảm bảo các mục giữ chỗ của bạn được tôn trọng và quá trình lên lịch diễn ra suôn sẻ cho tất cả mọi người.

Đặt tên rõ ràng : Ghi nhãn ‘HOLD’ hoặc ‘Tentative’ cho mỗi lời mời để quản lý kỳ vọng và thông báo cho người nhận rằng sự kiện chưa được xác nhận

Hạn chót ra quyết định : Đặt một ngày cụ thể để hoàn tất cuộc họp hoặc giải phóng khung giờ đó, để bạn không giữ lịch trình của ai đó bị treo lơ lửng vô thời hạn

Giao tiếp minh bạch : Thêm một ghi chú ngắn trong mô tả công việc để giải thích những chi tiết nào đang chờ xử lý, giúp nhóm của bạn hiểu rõ bối cảnh trong khi chờ đợi

Chú ý đến múi giờ : Kiểm tra xem khung giờ đề xuất có phù hợp với tất cả các khu vực liên quan trước khi gửi yêu cầu giữ chỗ để tránh đặt lịch vào giờ nghỉ của đồng nghiệp

Cập nhật nhanh : Xóa khối giữ chỗ ngay khi biết cuộc họp bị hủy để giải phóng khoảng thời gian đó cho các ưu tiên khác

Giới hạn thời lượng: Cập nhật cho nhóm của bạn vài ngày một lần về trạng thái của một cuộc họp đang chờ xử lý để tránh lịch của bạn bị lộn xộn bởi các mục nhập đã hết hạn

🔎 Bạn có biết? Khoảng 48% nhân viên và hơn một nửa số nhà lãnh đạo cảm thấy công việc của họ hỗn loạn và rời rạc. Việc hợp tác xuyên múi giờ càng làm tăng thêm sự phức tạp, với gần một phần ba số cuộc họp hiện nay diễn ra trên nhiều múi giờ khác nhau.

Từ Mẫu Sẵn Có Đến Năng Suất: Cách Tốt Hơn Để Tổ Chức Cuộc Họp

Các cuộc họp dự phòng là giải pháp lý tưởng để bảo vệ thời gian của bạn và giảm thiểu xung đột lịch trình. Điểm cần lưu ý duy nhất là bạn phải tổ chức chúng một cách có chủ đích — sử dụng quy ước đặt tên rõ ràng, đặt giới hạn thời gian hợp lý và thông báo kịp thời khi kế hoạch thay đổi. Nếu thiếu những yếu tố này, các khối thời gian đó sẽ trở thành một không gian gây nhầm lẫn cho tất cả những người tham gia.

Tuy nhiên, các nhóm nắm vững quy tắc này sẽ dành ít thời gian hơn để giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến lịch và trở nên có năng suất hơn trong các cuộc họp mà không ảnh hưởng đến công việc văn phòng. Hãy bắt đầu sử dụng ClickUp miễn phí để trải nghiệm cách một môi trường làm việc kỹ thuật số thống nhất có thể thay đổi thói quen lập lịch của bạn.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Cuộc họp giữ chỗ là một khối lịch tạm thời để dành một khung thời gian trước khi tất cả các chi tiết được xác định. Nó thể hiện ý định tổ chức cuộc họp mà chưa xác nhận người tham dự, chương trình nghị sự hoặc địa điểm.

Để chuyển đổi một mục giữ chỗ, hãy cập nhật tiêu đề để xóa từ ‘HOLD’, thêm danh sách người tham dự đã xác nhận và bao gồm một chương trình cuộc họp rõ ràng trong phần mô tả. Bạn cũng có thể thay đổi trạng thái từ ‘tạm thời’ sang ‘đã xác nhận’. Ngoài ra, ClickUp Brain còn có thể giúp bạn soạn thảo các mục trong chương trình cuộc họp dựa trên mục đích của cuộc họp.

Điều này không bắt buộc, vì các ô giữ chỗ được thiết kế để giữ chỗ trước khi các chi tiết được xác định. Tuy nhiên, việc thêm một ghi chú ngắn gọn về mục đích của cuộc họp sẽ giúp người tham dự hiểu lý do tại sao bạn dành thời gian của họ.

Theo nguyên tắc chung, hãy cố gắng không giữ chỗ cho một khung thời gian quá một đến hai tuần. Nếu bạn không thể xác nhận chi tiết vào thời điểm đó, tốt nhất là nên giải phóng khung thời gian đó và lên lịch lại khi bạn đã có thông tin rõ ràng hơn để tránh gây khó chịu cho người tham dự.