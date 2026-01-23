LinkedIn Premium có đáng để đầu tư không? Ưu điểm, nhược điểm và các lựa chọn thay thế

Với hơn 1,2 tỷ người dùng trên 200 quốc gia, LinkedIn là nền tảng mạng lưới chuyên nghiệp lớn nhất thế giới.

Và giống như sự hiện diện trên mạng xã hội của bạn, sự hiện diện chuyên nghiệp của bạn trên nền tảng này quan trọng hơn bao giờ hết. Dù bạn đang tìm kiếm khách hàng tiềm năng, khám phá cơ hội việc làm mới, thu hút nhân tài hay tìm kiếm nhiều cuộc phỏng vấn việc làm hơn, LinkedIn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Đúng vậy, tài khoản LinkedIn Premium có thể mở ra nhiều quyền truy cập và thông tin chi tiết hơn.

Tuy nhiên, nó sẽ để phần khó khăn trong việc quản lý cuộc hội thoại và theo dõi hoàn toàn cho bạn.

Nói cách khác, nếu bạn đang thắc mắc làm thế nào để tối ưu hóa sự hiện diện trên LinkedIn của mình với tài khoản kinh doanh cao cấp, hướng dẫn này dành cho bạn.

Những gì LinkedIn Premium cung cấp

LinkedIn cung cấp các kế hoạch Premium trong 4 lĩnh vực chính: Nghề nghiệp, Doanh nghiệp, Bán hàng và Tuyển dụng. Mỗi kế hoạch có mục tiêu hướng đến một đối tượng cụ thể và đi kèm với bộ tính năng riêng biệt, các phân loại con và mức giá khác nhau.

Dưới đây là tổng quan nhanh về từng kế hoạch và các tính năng chính của chúng 👇

Kế hoạch Premium Phù hợp nhất cho Các tính năng chính bao gồm Giá (khoảng)* Premium Career Người tìm việc, chuyên gia đang tìm kiếm vai trò nghề nghiệp Xem tất cả người xem hồ sơ, 5 tín dụng InMail, thông tin ứng viên, dữ liệu lương, truy cập LinkedIn Learning ~$29.99/tháng Premium Kinh doanh Nhà sáng lập, chuyên gia tư vấn, chuyên gia độc lập Truy cập không giới hạn vào hồ sơ người dùng, thông tin phân tích kinh doanh, bộ lọc tìm kiếm nâng cao, 15 tín dụng InMail. ~$59.99/tháng Sales Navigator Nhân viên bán hàng, nhà sáng lập có việc cần làm là thực hiện hoạt động tiếp thị ngoài, hợp tác Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tài khoản nâng cao, cảnh báo khách hàng tiềm năng, tích hợp CRM, giới hạn 50 tin nhắn InMail. ~$99.99/tháng Recruiter Lite Nhà tuyển dụng và chuyên viên tuyển dụng Tìm kiếm ứng viên nâng cao, thông tin tuyển dụng, InMail, đang theo dõi ứng viên ~$170/tháng

👀 Bạn có biết? Tỷ lệ phản hồi trung bình của email lạnh là 5,1%, trong khi tin nhắn trực tiếp (DM) trên LinkedIn đạt 10,3%, gấp đôi mức tương tác. Tuy nhiên, 90% nỗ lực tiếp thị vẫn tập trung vào email.

Ưu điểm của LinkedIn Premium

Hãy cùng tìm hiểu về các lợi ích của LinkedIn Premium để giúp bạn đưa ra quyết định.

Tăng cường khả năng hiển thị và phân tích hồ sơ

qua LinkedIn

Với LinkedIn Premium, bạn có thể xem ai đã xem hồ sơ của mình (lên đến 365 ngày) và cách mọi người tìm thấy bạn, thông qua tìm kiếm, nguồn tin, kết nối chung hoặc trang công ty. Thông tin này rất quan trọng khi bạn cần lợi thế đi đầu.

Ví dụ:

Khi nhà tuyển dụng xem hồ sơ của bạn → hãy gửi tin nhắn cá nhân (DM) để giới thiệu bản thân hoặc bày tỏ sự quan tâm đến vị trí đó.

Khi một khách hàng tiềm năng hoặc đối tác tiềm năng kiểm tra thông tin của bạn → hãy liên hệ ngay lập tức khi họ vẫn còn nhớ đến bạn.

Khi nhà tuyển dụng tìm kiếm bộ kỹ năng của bạn → bạn sẽ biết chính xác những từ khóa nào đang thu hút lưu lượng truy cập và có thể tối ưu hóa hồ sơ của mình cho phù hợp.

Tài khoản Premium Business cũng được cấp huy hiệu vàng trên hồ sơ, điều này có thể thể hiện độ tin cậy đối với nhà tuyển dụng và khách hàng tiềm năng. Bạn cũng có thể duyệt hồ sơ ẩn danh và thực hiện tìm kiếm không giới hạn, lọc theo chức danh công việc, kích thước công ty, địa điểm, ngành nghề hoặc kỹ năng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng mẫu theo dõi khách hàng tiềm năng để phân loại các kết nối LinkedIn theo mức độ tương tác. Điều này giúp bạn tránh việc đối xử với các khách hàng tiềm năng chưa có tương tác (cold prospects) giống như các khách hàng tiềm năng đã có tương tác (warm leads) sẵn sàng chuyển đổi.

InMail để tiếp cận trực tiếp

qua LinkedIn

Với các kế hoạch Premium, bạn sẽ nhận được 3 tháng tín dụng InMail liên tục để liên hệ với các thành viên LinkedIn ngoài mạng lưới của bạn. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn kết nối với các nhà ra quyết định hoặc nhóm tuyển dụng, những người thường không thấy yêu cầu kết nối của bạn.

Tuy nhiên, có một số điều bạn cần lưu ý về InMails ⚠️

Có ba loại InMail: Miễn phí, Trả phí (dành cho Sales Navigator và Recruiter Lite) và Tài trợ (nền tảng quảng cáo LinkedIn).

InMail được sử dụng cho việc tiếp cận ban đầu; bạn không thể gửi thêm một tin nhắn khác cho cùng một người trừ khi họ trả lời.

Nếu người nhận trả lời trong vòng 90 ngày, LinkedIn sẽ hoàn lại tín dụng InMail của bạn vào tài khoản.

Thông điệp InMail có giới hạn 200 ký tự cho tiêu đề và 1.900 ký tự cho nội dung.

✏️ Ghi chú: Nhà tuyển dụng phải duy trì tỷ lệ phản hồi InMail tối thiểu 13% trên 100 tin nhắn trở lên được gửi trong mỗi kỳ đánh giá 14 ngày.

Tìm kiếm nâng cao và bộ lọc khách hàng tiềm năng

qua LinkedIn

LinkedIn Premium cung cấp cho bạn các tùy chọn tìm kiếm và lọc nâng cao. Bạn có thể thu hẹp danh sách khách hàng tiềm năng hoặc đối tượng mục tiêu theo cấp bậc, kích thước công ty, số năm kinh nghiệm hoặc ngành nghề. Điều này rất quan trọng khi bạn đang xây dựng danh sách tiếp cận, đang theo dõi xu hướng tuyển dụng của đối thủ cạnh tranh hoặc xác định các nhà quyết định trong các tài khoản mục tiêu.

Kế hoạch Các bộ lọc tìm kiếm và khách hàng tiềm năng có sẵn Premium Career Lọc theo công ty, địa điểm, ngành nghề Premium Kinh doanh Tìm kiếm công ty theo ngành, địa điểm trụ sở chính và số lượng nhân viênTìm kiếm khách hàng tiềm năng theo công ty hiện tại/quá khứ và chức vụ công việcTìm kiếm khách hàng tiềm năng theo địa lý, tên và trường học Sales Navigator Tất cả các tính năng trong Premium Business, cộng thêm:Tìm kiếm khách hàng tiềm năng theo cấp bậc, chức năng và thay đổi công việc gần đâyTìm kiếm theo sở thích của người mua và mối quan hệ chungTìm kiếm theo tín hiệu ý định mua hàngLọc theo danh sách khách hàng tiềm năng/tài khoản tùy chỉnhTìm kiếm công ty theo doanh thu hàng năm và số lượng nhân viên trong bộ phậnTìm kiếm trong các tài khoản đã lưu và lọc theo danh sách tài khoản tùy chỉnhTìm kiếm các công ty được đồng bộ hóa trong CRM của bạn Recruiter Lite Tìm kiếm theo tiêu đề công việc, địa điểm, công ty, kỹ năng và đánh giáLọc theo trường học, ngành nghề và ngôn ngữ sử dụngTìm kiếm ứng viên nâng cao với bộ lọc chứng chỉ

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tìm kiếm boolean để tạo các truy vấn chính xác. Kết hợp từ khóa với các toán tử để lọc chính xác những gì bạn cần: VÀ : Yêu cầu tất cả các từ khóa (ví dụ: “bán hàng VÀ quản lý”)

HOẶC : Bao gồm bất kỳ thuật ngữ nào (ví dụ: “CEO HOẶC Nhà sáng lập”)

KHÔNG : Loại trừ các từ khóa (ví dụ: “quản lý KHÔNG thực tập sinh”)

Trích dẫn ” “: Tìm kiếm các cụm từ chính xác (ví dụ: “quản lý truyền thông xã hội”)

Dấu ngoặc đơn ( ): Dùng để nhóm các từ khóa trong các tìm kiếm phức tạp (ví dụ: “(sales OR marketing)NOT manager”)

Học tập và phát triển

qua LinkedIn

LinkedIn Premium cung cấp truy cập vào hơn 20.000 khóa học do các chuyên gia hàng đầu trong ngành giảng dạy, tập trung vào những kỹ năng được săn đón nhất hiện nay. Bạn có thể tìm thấy các khóa học về mọi chủ đề - từ công thức Excel đến nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) cho đến quản lý dự án.

Hầu hết các khóa học đều có bài kiểm tra, tài liệu bài tập và bản chép lời video. Mỗi khi hoàn thành một khóa học, bạn sẽ nhận được chứng chỉ được hiển thị tự động trên hồ sơ LinkedIn của bạn kèm theo huy hiệu xác minh.

Những thông tin quan trọng về việc làm và ứng tuyển

qua LinkedIn

Với tư cách là người dùng Premium, bạn có thể so sánh hồ sơ ứng tuyển của mình với các ứng viên khác. LinkedIn sẽ chỉ ra những kỹ năng và kinh nghiệm mà bạn còn thiếu, đồng thời cho thấy hồ sơ của bạn phù hợp với yêu cầu công việc như thế nào.

Nhược điểm của LinkedIn Premium

Liệu tài khoản LinkedIn Premium có đáng giá với số tiền bạn bỏ ra? Hãy xem xét những nhược điểm nếu bạn đang cân nhắc đăng ký.

Các kế hoạch Premium cao cấp

Chi phí có thể tăng nhanh chóng, đặc biệt nếu bạn không đang tích cực tìm kiếm việc làm hoặc tiếp cận khách hàng tiềm năng. Dưới đây là những gì bạn cần biết:

Kế hoạch Giá hàng tháng* Giá hàng tháng (khi thanh toán hàng năm)* Premium Careers $29.99/tháng $19.99/tháng Premium Kinh doanh $59.99/tháng $47.99/tháng Sales Navigator Core $99.99/tháng $79.99/tháng Sales Navigator Advanced $149.99/tháng $108.33/tháng Recruiter Lite $170/tháng $140/tháng

Bạn sẽ được dùng thử miễn phí trong 1 tháng cho tất cả các kế hoạch, nhưng bạn cần cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình.

Các tính năng có thể không thực sự được triển khai.

Danh sách các tính năng trong gói Premium rất đa dạng, và có thể bạn sẽ không sử dụng hết tất cả chúng.

Điều bạn cũng cần biết là:

Tỷ lệ phản hồi thấp : Gửi InMail không đảm bảo sẽ nhận được phản hồi. Đặc biệt là nếu bạn gửi những tin nhắn mẫu thiếu nỗ lực và hồ sơ của bạn không có nội dung chất lượng. Nếu đối tượng mục tiêu của bạn không quan tâm đến InMail, bạn sẽ chỉ lãng phí tín dụng.

Tính năng tìm kiếm nâng cao quá phức tạp : Các bộ lọc tìm kiếm nâng cao có thể quá phức tạp nếu bạn chỉ đang kết nối mạng xã hội một cách thoải mái hoặc chỉ ứng tuyển vào một số ít công việc mỗi tháng. Hầu hết người tìm việc không cần phải lọc theo số lượng nhân viên của công ty hoặc bộ công nghệ - ngay cả một tìm kiếm cơ bản cũng đã đủ việc cần làm.

Chế độ duyệt web riêng tư trùng lặp: Nếu người dùng tài khoản miễn phí xem hồ sơ của bạn ở chế độ riêng tư, bạn sẽ không thấy thông tin của họ, ngay cả khi bạn sử dụng tài khoản Premium. Điều này làm mất ý nghĩa của tính năng “Ai đã xem hồ sơ của bạn” khi một số lượng lớn người xem đang duyệt web ẩn danh.

Tín dụng InMail chưa sử dụng: Tín dụng sẽ hết hạn sau ba tháng nếu không được sử dụng. Nếu bạn không tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc tìm việc làm, bạn sẽ thấy những tín dụng đó hết hạn và biến mất mà không bao giờ được sử dụng.

👀 Bạn có biết? Thành viên có khả năng chấp nhận tin nhắn InMail của bạn cao hơn 87% nếu bạn có một hồ sơ LinkedIn hoàn thành. Tài khoản LinkedIn Premium sẽ không mang lại lợi ích gì nếu bạn không xây dựng một thương hiệu cá nhân mà mọi người có thể kết nối.

Các tính năng AI với trí tuệ giới hạn

LinkedIn cung cấp các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trên các gói Premium của mình:

qua LinkedIn

Message Assist: Tạo các thông điệp tiếp cận cá nhân hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để tiết kiệm thời gian và tăng tỷ lệ phản hồi từ khách hàng.

Account IQ và Lead IQ: Giảm thời gian nghiên cứu với các thông tin chi tiết về tài khoản và khách hàng tiềm năng được cung cấp ngay lập tức nhờ công nghệ AI.

Những phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) về tin tuyển dụng : Đánh giá mức độ phù hợp của bạn với một vị trí công việc và nhận những lời khuyên cá nhân hóa để nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng.

Trợ lý viết hồ sơ AI: Nâng cao hồ sơ của bạn và nổi bật để có nhiều cơ hội hơn.

Huấn luyện và học tập được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI): Nhận lời khuyên nghề nghiệp cá nhân hóa và đề xuất tài nguyên phù hợp.

LinkedIn Premium có đáng để sử dụng không? Các trường hợp sử dụng

Sau khi đánh giá ưu và nhược điểm, chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng: Liệu việc đăng ký gói Premium LinkedIn có đáng giá không?

Thực sự, điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Đối với một số chuyên gia, các tính năng cao cấp trực tiếp mang lại các giao dịch đã đóng hoặc cơ hội việc làm. Đối với những người khác, đó là số tiền bỏ ra cho các công cụ mà họ sẽ không bao giờ sử dụng hết.

Khi nào nên sử dụng Premium?

✅ Nếu bạn đã sử dụng kế hoạch miễn phí của LinkedIn để xây dựng thương hiệu cá nhân và mở rộng mạng lưới, kế hoạch Premium sẽ mang lại sự tin cậy cao hơn. Bạn có thể theo dõi mức độ tương tác và tối ưu hóa chiến lược tiếp cận của mình thông qua các chỉ số và phân tích mà nó cung cấp.

Dưới đây là một số đối tượng/kỳ/phiên bản mà gói Premium thực sự hữu ích:

Khi nào nên sử dụng LinkedIn Premium? Tại sao nó hiệu quả? Bạn muốn tìm được công việc phù hợp nhất Người tìm việc nộp đơn ứng tuyển tích cực cho nhiều vai trò có thể tùy chỉnh đơn ứng tuyển dựa trên thông tin ứng viên và liên hệ với nhà tuyển dụng qua InMails cá nhân hóa. Thành viên Premium có khả năng được tuyển dụng qua nền tảng này cao gấp 2,6 lần so với người dùng thông thường. Bạn có ngân sách để đầu tư vào việc nâng cao hiệu quả tạo khách hàng tiềm năng Các bộ lọc nâng cao và đề xuất khách hàng tiềm năng của Sales Navigator giúp quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng trở nên hiệu quả hơn. Tích hợp CRM giúp tối ưu hóa việc tiếp cận và quản lý khách hàng tiềm năng, tiết kiệm hàng giờ nghiên cứu. Bạn đang tuyển dụng cho nhiều vai trò cùng lúc Các tính năng nâng cao của Recruiter Lite như tìm kiếm ứng viên, thư mục dự án và tín dụng InMail giúp việc tuyển dụng và quản lý nhân tài trở nên nhanh chóng hơn. Recruiter Lite có thể tự bù đắp chi phí nếu bạn tuyển dụng 5 ứng viên trở lên mỗi năm. Bạn là một nhà tư vấn hoặc freelancer đang giới thiệu dịch vụ Các nhà quyết định tại các công ty mục tiêu hiếm khi chấp nhận yêu cầu kết nối lạnh. Một chiến lược tiếp cận cá nhân hóa trước khi gửi yêu cầu kết nối sẽ giúp ích.

❌ Hãy làm cho việc ra quyết định trở nên đơn giản hơn. Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp sau, Premium có thể không mang lại lợi ích:

Tình huống Tại sao gói Premium chưa đủ tốt? Bạn đang kết nối mạng lưới một cách thoải mái Đăng nội dung, tương tác trong phần bình luận và tăng cường hiển thị không yêu cầu tài khoản Premium. Phiên bản miễn phí đã hỗ trợ việc xây dựng mối quan hệ một cách tự nhiên. Bạn không theo dõi các lần theo dõi InMail giúp bắt đầu cuộc hội thoại, nhưng tài khoản Premium không cung cấp cách quản lý phản hồi, nhắc nhở hoặc bối cảnh mối quan hệ tiếp theo. Việc bỏ lỡ các bước theo dõi sẽ nhanh chóng làm giảm ROI. Khối lượng tiếp cận của bạn đang ở mức thấp Gửi một vài tin nhắn hoặc đơn ứng tuyển mỗi tháng hiếm khi đủ để bù đắp chi phí định kỳ của các kế hoạch Premium. Bạn mong đợi tính tự động hóa hoặc cấu trúc Premium không cung cấp quy trình làm việc, sắp xếp thứ tự hoặc hệ thống quản lý khách hàng tiềm năng. Đây là một lớp truy cập, không phải là hệ thống thực thi. Bạn không có mục tiêu thời gian cụ thể Nếu không có kết quả rõ ràng (phỏng vấn, tuyển dụng, giao dịch), Premium thường trở thành một gói đăng ký không được sử dụng thay vì là công cụ thúc đẩy hiệu quả.

👀 Bạn có biết? Tỷ lệ mở InMails cao gấp 2,5 lần (57,5%) so với email (21,6%). Để đảm bảo InMails của bạn nhận được phản hồi, hãy cá nhân hóa chúng dựa trên hoạt động gần đây và tiếp cận một cách thân thiện. Đừng quá tập trung vào việc bán hàng trong tin nhắn đầu tiên.

LinkedIn Premium so với Phiên bản Miễn phí: Tóm tắt nhanh

Dưới đây là so sánh các tính năng nổi bật của LinkedIn và những gì bạn nhận được trong kế hoạch miễn phí so với kế hoạch trả phí.

Tính năng Tài khoản LinkedIn miễn phí Kế hoạch Premium Chế độ xem hồ sơ 5 ngày gần nhất (tối đa 90 ngày) Danh sách đầy đủ (365 ngày) kèm theo thông tin nhân khẩu học Tín dụng InMail Không có 5 (Sự nghiệp), 15 (Kinh doanh) Bộ lọc tìm kiếm Các bộ lọc cơ bản để lọc kết quả tìm kiếm theo người dùng, công việc, bài đăng, nhóm, công ty, trường học và sự kiện. Các bộ lọc tìm kiếm nâng cao với tính năng lọc boolean. Rất hữu ích khi bạn muốn tìm kiếm nhiều người ngoài mạng lưới cấp 1, cấp 2 và cấp 3 của mình. Tính năng AI NA Có sẵn tại các khu vực được lựa chọn. Quản lý ứng viên NA Theo dõi ai đã xem bài đăng tuyển dụng của bạn và trạng thái đơn ứng tuyển. Tích hợp CRM NA Tích hợp với HubSpot, Salesforce, Oracle và nhiều nền tảng khác. Sử dụng tìm kiếm người dùng hàng tháng Tìm kiếm giới hạn đối với những người không phải là kết nối trực tiếp của bạn Không giới hạn (mặc dù kế hoạch dành cho người tìm việc có giới hạn) Nguồn tài liệu học tập Quyền truy cập giới hạn Truy cập hơn 20.000 khóa học Giới hạn kết nối 30.000 kết nối cấp 1 30.000 kết nối cấp 1 Đề xuất và xác nhận Yêu cầu đánh giá và hiển thị chúng trên hồ sơ. Giống như gói miễn phí

Tuy nhiên, thành công trong việc xây dựng mạng lưới quan hệ không chỉ đến từ các tính năng cao cấp, mà còn phụ thuộc vào chiến lược và sự kiên trì. Bạn hoàn toàn có thể phát triển trên LinkedIn và quản lý các mối quan hệ của mình một cách hiệu quả, ngay cả khi sử dụng kế hoạch miễn phí.

Các lựa chọn thay thế cho LinkedIn Premium

Chúng tôi đã chia các lựa chọn thay thế cho LinkedIn Premium thành hai phần: công cụ kết nối mạng và công cụ tự động hóa LinkedIn.

Các công cụ kết nối bao gồm:👇

1. AngelList (Phù hợp nhất cho tuyển dụng startup, kết nối với nhà sáng lập và đầu tư giai đoạn đầu)

qua AngelList

AngelList kết nối các chuyên gia khởi nghiệp, nhà sáng lập và nhà đầu tư trong một hệ sinh thái duy nhất. Ứng viên tìm việc có thể duyệt qua các vai trò tại startup. Họ được cung cấp phạm vi lương và chi tiết cổ phần ngay từ đầu. Nhà sáng lập có thể sử dụng nền tảng này để tìm kiếm đồng sáng lập và tuyển dụng nhân tài ở giai đoạn đầu. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên nền tảng.

Khác với sự tập trung rộng rãi vào lĩnh vực chuyên nghiệp của LinkedIn, AngelList được thiết kế chuyên biệt cho việc tuyển dụng startup, huy động vốn và kết nối mạng lưới ở giai đoạn đầu.

Các tính năng chính của AngelList

Thông tin lương và cổ phần minh bạch : Hiển thị phạm vi lương và tỷ lệ cổ phần trước khi bạn ứng tuyển, giúp tránh những đề nghị lương thấp bất ngờ.

Bảng việc làm tập trung vào startup : Lọc các vai trò theo giai đoạn huy động vốn, kích thước công ty, nền tảng công nghệ và tính linh hoạt làm việc từ xa để tìm kiếm mục tiêu.

Kết nối nhà đầu tư và nhà sáng lập : Kết nối các startup với các nhà đầu tư tiềm năng và đồng sáng lập dựa trên ngành nghề, giai đoạn phát triển và sở thích.

Danh sách tài năng được chọn lọc : Nhà tuyển dụng tạo danh sách riêng tư về các ứng viên mà họ muốn đang theo dõi cho các vai trò trong tương lai hoặc để giới thiệu.

Các nhóm đầu tư cho nhà đầu tư: Cho phép các nhà đầu tư thiên thần hợp tác góp vốn và đầu tư chung vào các startup cùng với các nhà đầu tư dẫn dắt có kinh nghiệm.

Giới hạn của AngelList

Sự tập trung hẹp có thể giới hạn tính hữu ích cho các chuyên gia ngoài hệ sinh thái khởi nghiệp và vốn đầu tư mạo hiểm.

Cạnh tranh việc làm có thể rất khốc liệt vì các vai trò thu hút ứng viên toàn cầu sẵn sàng thực hiện công việc để đổi lấy cổ phần.

Giá cả của AngelList

Traditional : 0,1% kích thước quỹ + $10.000/năm

Dịch vụ trọn gói: 0,15% kích thước quỹ + $20.000/năm

2. Bumble Bizz (Phù hợp nhất cho việc kết nối chuyên nghiệp không áp lực, ưu tiên xây dựng mối quan hệ)

qua Bumble Bizz

Bumble Bizz mang cơ chế "swipe-right" của ứng dụng hẹn hò vào mạng lưới chuyên nghiệp. Tạo một hồ sơ Bizz riêng biệt để nổi bật kỹ năng, ngành nghề và những gì bạn đang tìm kiếm: hướng dẫn, đối tác, khách hàng hoặc cơ hội việc làm. Ứng dụng sẽ hiển thị các chuyên gia gần bạn, và bạn có thể "swipe right" để kết nối hoặc "swipe left" để bỏ qua.

Matches cho phép nhắn tin trực tiếp mà không cần qua các yêu cầu kết nối LinkedIn hay InMails. Tính năng này phù hợp với các freelancer, chuyên gia tư vấn và doanh nhân muốn xây dựng mạng lưới quan hệ một cách thoải mái, không mang tính giao dịch.

Các tính năng chính của Bumble Bizz

Tính năng ghép đôi dựa trên thao tác vuốt : Duyệt qua các hồ sơ và vuốt sang phải trên những người bạn muốn kết nối để tham gia mạng lưới kết nối hai chiều.

Chế độ chuyên nghiệp riêng biệt : Chuyển đổi giữa các chế độ hẹn hò, kết bạn và mạng lưới kinh doanh trong cùng một ứng dụng.

Khám phá dựa trên địa điểm : Tìm kiếm các chuyên gia gần bạn để tham gia mạng lưới địa phương, các buổi gặp gỡ hoặc cơ hội hợp tác.

Lọc theo sở thích và mục tiêu : Lọc các kết quả phù hợp dựa trên những gì họ đang tìm kiếm – tuyển dụng, hợp tác, hướng dẫn hoặc khách hàng tự do.

Tin nhắn trực tiếp trên Match: Cho phép trò chuyện ngay lập tức mà không cần chờ chấp nhận hoặc tiêu tốn tín dụng InMail.

Giới hạn của Bumble Bizz

Với số lượng người dùng ít hơn so với LinkedIn, điều này đồng nghĩa với việc có ít hơn các nhà điều hành cấp cao và chuyên gia trong các ngành nghề chuyên biệt.

Giao diện thân thiện có thể cảm thấy quá casual cho các ngành công nghiệp truyền thống hoặc các tình huống networking cấp cao.

Giá dịch vụ Bumble Bizz

Giá cả tùy chỉnh

3. Xing (Phù hợp nhất cho mạng lưới chuyên nghiệp tại khu vực nói tiếng Đức ở châu Âu)

qua Xing

Xing là nền tảng mạng lưới chuyên nghiệp hàng đầu tại Đức, Áo và Thụy Sĩ với hơn 20 triệu người dùng trong khu vực DACH. Nền tảng này hoạt động tương tự LinkedIn nhưng có sự thâm nhập thị trường địa phương mạnh mẽ hơn và các tính năng được thiết kế phù hợp với văn hóa kinh doanh châu Âu.

Các chuyên gia sử dụng nó để tìm việc làm, tham gia các sự kiện ngành và gia nhập các nhóm chuyên môn tập trung vào thị trường nói tiếng Đức. Nếu đối tượng mục tiêu hoặc doanh nghiệp của bạn hoạt động tại khu vực nói tiếng Đức ở châu Âu, Xing thường mang lại tương tác tốt hơn LinkedIn cho các kết nối khu vực.

Các tính năng chính của Xing

Thị phần dẫn đầu tại khu vực DACH : Mạng lưới kết nối kinh doanh địa phương mạnh mẽ hơn LinkedIn tại Đức, Áo và Thụy Sĩ.

Khám phá sự kiện và kết nối mạng lưới : Duyệt qua các sự kiện chuyên nghiệp, hội nghị và buổi gặp gỡ với tính năng RSVP tích hợp và kết nối với người tham dự.

Nhóm chuyên ngành : Tham gia các cộng đồng chuyên sâu tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh của Đức với các cuộc thảo luận sôi nổi và tin tuyển dụng.

Tính năng ProJobs : Bảng tin việc làm cao cấp với danh sách công việc độc quyền từ các công ty có mục tiêu là mạng lưới chuyên nghiệp của Xing.

Tuân thủ GDPR về bảo mật: Các biện pháp kiểm soát dữ liệu nghiêm ngặt và tính minh bạch phù hợp với quy định về bảo mật của Châu Âu.

Giới hạn của Xing

Khả năng tiếp cận toàn cầu giới hạn ngoài các quốc gia nói tiếng Đức khiến nó không hiệu quả cho việc kết nối quốc tế.

Với số lượng người dùng ít hơn so với LinkedIn, điều này đồng nghĩa với việc có ít kết nối hơn ở các thị trường ngoài châu Âu.

Giá cả của Xing

Giá cả tùy chỉnh

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cảm thấy mệt mỏi vì phải liên tục kết nối và tiếp cận khách hàng? Hãy áp dụng phương pháp chia thời gian, dành 90-120 phút mỗi ngày cho một lĩnh vực tập trung – xây dựng thương hiệu LinkedIn hoặc tiếp cận khách hàng tiềm năng. Điều này giúp tránh mệt mỏi do chuyển đổi ngữ cảnh và mang lại kết quả tốt hơn so với việc tham gia một cách phân tán suốt cả ngày.

1. ClickUp (Phù hợp nhất để tập trung quản lý các hoạt động tiếp cận LinkedIn, theo dõi, lập kế hoạch nội dung và quản lý mối quan hệ)

Quản lý tất cả tài liệu, dự án, cuộc hội thoại và nhiều hơn nữa trên một nền tảng toàn diện với ClickUp.

Khi kết nối mạng trên LinkedIn, bạn cần một không gian làm việc tập trung để quản lý liên hệ và theo dõi, cũng như một nơi để lập kế hoạch nội dung và theo dõi kết quả.

Giới thiệu: ClickUp, một không gian làm việc AI tích hợp. Nó thống nhất các quy trình làm việc và công cụ của bạn, cho phép bạn quản lý các hoạt động tiếp cận LinkedIn của mình tại một nơi duy nhất. Các tính năng chính bao gồm:

Sử dụng công cụ quản lý liên hệ hoặc một địa điểm trung tâm để lưu trữ tất cả thông tin liên hệ kinh doanh của bạn sẽ giúp việc tiếp cận khách hàng trở nên dễ dàng hơn.

Khi bạn đang quản lý khách hàng tiềm năng, khách hàng và các tương tác trên quy mô lớn, bạn cần sử dụng mẫu Danh sách Liên hệ của ClickUp để duy trì mọi thứ một cách có tổ chức.

Sử dụng mẫu này để:

Tải miễn phí mẫu Tìm kiếm liên hệ dễ dàng và lọc chúng theo ưu tiên với mẫu danh sách liên hệ ClickUp.

Thu thập thông tin liên hệ qua biểu mẫu — thu thập tên, email, số điện thoại, hồ sơ LinkedIn và ghi chú mà không cần chuyển đổi công cụ.

Lưu trữ thông tin khách hàng với các trạng thái tùy chỉnh như Lần đầu liên hệ, Hoạt động, Không tương tác, Không hoạt động, Tiềm năng, hoặc bất kỳ trạng thái nào phù hợp hơn.

Sắp xếp liên hệ bằng các chế độ xem tùy chỉnh — Xem dạng danh sách để quét nhanh, Bảng để theo dõi quy trình làm việc trực quan, hoặc Xem dạng bảng để sắp xếp dữ liệu.

Thêm 11 Trường Tùy chỉnh khác nhau, chẳng hạn như Hồ sơ Facebook, Địa điểm, Email diễn giả, Hồ sơ Instagram và Đánh giá, để lưu trữ thông tin quan trọng về các liên hệ và dễ dàng hiển thị dữ liệu liên hệ.

Giao công việc theo dõi trực tiếp từ hồ sơ liên hệ cho các thành viên trong nhóm kèm theo ngày đáo hạn và thẻ ưu tiên.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Lưu trữ các mẫu tin nhắn cho các tình huống tiếp cận khác nhau trong ClickUp Tài liệu. Sử dụng mẫu tin nhắn kết hợp với gợi ý từ ClickUp Brain để tạo ra một tin nhắn cá nhân hóa và có giọng điệu tự nhiên. Như vậy, nhóm của bạn không cần phải xây dựng hệ thống từ đầu mà vẫn tránh được việc sử dụng các tin nhắn có giọng điệu máy móc.

Sau khi các liên hệ đang được theo dõi, bước tiếp theo là đưa họ qua phễu bán hàng của bạn.

Bạn cần một hệ thống để sàng lọc khách hàng tiềm năng, lên lịch theo dõi và chốt đơn hàng mà không để khách hàng tiềm năng tuột mất.

Mẫu Ứng dụng Bán hàng của ClickUp sẽ giúp bạn. Với mẫu này, bạn có thể:

Tải miễn phí mẫu Hình dung toàn bộ quy trình bán hàng của bạn trong một chế độ xem duy nhất với mẫu quy trình bán hàng của ClickUp.

Hiển thị các giai đoạn giao dịch từ lần tiếp xúc ban đầu đến khi giao dịch đã đóng trong 4 chế độ xem khác nhau của ClickUp.

Tự động hóa quá trình tạo/lập công việc khi khách hàng tiềm năng chuyển sang giai đoạn mới — kích hoạt email theo dõi, lên lịch cuộc gọi khám phá hoặc giao nhiệm vụ đề xuất.

Theo dõi giá trị giao dịch và dự báo doanh thu bằng cách lọc các cơ hội đang hoạt động theo ngày đóng giao dịch và kích thước hợp đồng tiềm năng.

Đặt các nhắc nhở cho các lần kiểm tra để bạn không bao giờ bỏ lỡ việc theo dõi.

Trí tuệ bối cảnh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

ClickUp Brain, một hệ thống AI bối cảnh, hiểu rõ hệ thống tiếp cận của bạn vì nó được tích hợp trong ClickUp. Nó có thông tin bối cảnh từ các danh sách công việc, công việc, tài liệu, trường CRM và ghi chú của bạn.

Nó có thể tạo ra các tin nhắn tiếp cận, tóm tắt và công việc theo dõi dựa trên quy trình làm việc thực tế của bạn.

Đối với hoạt động tiếp cận trên LinkedIn, trợ lý AI có thể tóm tắt các bài đăng trên LinkedIn, xác định các vấn đề cụ thể liên quan đến vai trò công việc và trích xuất các chi tiết quan trọng mà bạn có thể sử dụng trong tin nhắn của mình.

Sau đó, sử dụng BrainGPT để viết lại thông điệp tiếp cận của bạn với các giọng điệu khác nhau. Bạn thậm chí có thể tạo ra các phiên bản khác nhau với nhiều góc độ (dựa trên giá trị, dựa trên vấn đề, dựa trên thông tin). Thử nghiệm các biến thể này để xem cái nào phù hợp với từng ICP.

Soạn email tiếp cận khách hàng tiềm năng trên LinkedIn với ClickUp Brain

Hãy nhớ làm cho nội dung do AI tạo ra trở nên thân thiện và thêm cá tính của bạn vào thông điệp.

Nếu bạn mới bắt đầu với nội dung do AI tạo ra, chúng tôi đã tạo video này dành cho bạn.

Ngoài ra, nếu việc gõ văn bản đang làm chậm tiến độ của bạn, bạn có thể sử dụng tính năng Talk-to-Text của ClickUp. Với Talk-to-Text, bạn có thể:

Tự động gắn thẻ đồng nghiệp, công việc hoặc tài liệu khi ghi âm bằng cách sử dụng đề cập và liên kết nhận biết ngữ cảnh.

Nhận một bộ từ vựng cá nhân tự động điền tên sản phẩm, từ viết tắt và các từ thường dùng nhất cho văn bản được đọc để nghe giống như giọng nói của bạn.

Chuyển đổi ghi chú giọng nói thành văn bản có cấu trúc và gán chúng làm công việc.

Truy cập ChatGPT, Claude, Gemini và các mô hình AI khác mà không cần chuyển đổi ứng dụng — giảm thiểu sự phân tán của AI

Cài đặt quy trình tự động hóa

Khi bạn đang quản lý các hoạt động tiếp cận quy mô lớn, việc xử lý mọi thứ thủ công là điều không thể. Bạn cần các quy trình làm việc tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hoạt động liên tục ngay cả khi bạn không theo dõi từng phản hồi.

Tuy nhiên, khi tự động hóa việc tiếp cận trên LinkedIn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hãy đảm bảo thiết lập các giới hạn sau:

Đặt yêu cầu kết nối hàng ngày

Gửi yêu cầu kết nối theo khoảng thời gian

Gửi tin nhắn trong giờ công việc của khách hàng tiềm năng để tối đa hóa tỷ lệ phản hồi và tạo ấn tượng thân thiện, gần gũi.

Sử dụng tính năng Tự động hóa không cần mã của ClickUp , bạn có thể tạo các quy trình làm việc dựa trên sự kiện kích hoạt khi gửi yêu cầu kết nối trên LinkedIn. Các quy trình này sẽ tự động thực hiện việc tiếp cận khách hàng tiềm năng trong nền.

Chuyển đổi tính năng tự động hóa cần thiết hoặc tùy chỉnh quy tắc dựa trên AI theo quy trình làm việc của bạn.

Định nghĩa các quy tắc "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia" trong tự động hóa để tiết kiệm thời gian và loại bỏ các bước bị bỏ sót. Tự động hóa cũng có thể được liên kết với các ngày đáo hạn sắp tới, thay đổi người được giao nhiệm vụ hoặc thậm chí các sự kiện theo dõi thời gian, đảm bảo các công việc luôn được gắn nhãn một cách nhất quán.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Các Super Agents của ClickUp là những trợ lý AI của bạn, giúp bạn thực hiện những việc cần làm. Với Super Agents, bạn có thể: Tự động kích hoạt các công việc theo dõi khi khách hàng tiềm năng không phản hồi trong khoảng thời gian đã đặt.

Hướng dẫn các khách hàng tiềm năng có giá trị cao đến các thành viên cụ thể trong nhóm dựa trên khu vực, chuyên môn hoặc Khối lượng công việc — điều này đặc biệt quan trọng khi bạn đang quản lý nhiều khách hàng tiềm năng.

Gửi các chuỗi tiếp cận cá nhân hóa tự động điều chỉnh dựa trên phản hồi của khách hàng tiềm năng mà không cần cập nhật thủ công.

Đồng bộ hoạt động LinkedIn với hệ thống CRM của bạn để các kết nối mới tự động được thêm vào danh sách liên hệ với dữ liệu được bổ sung. Xem video này để tìm hiểu thêm về Super Agents và cách chúng hoạt động 👇

Các tính năng chính của ClickUp

Hợp tác âm thanh và video tức thì: Khởi chạy Khởi chạy ClickUp SyncUps trực tiếp từ các công việc để thảo luận về chiến lược tiếp cận, xem xét danh sách khách hàng tiềm năng hoặc hướng dẫn quy trình theo dõi trong thời gian thực.

Tích hợp ClickUp : ClickUp tích hợp với hơn 1.000 ứng dụng và cung cấp tích hợp gốc với các hệ thống CRM, nền tảng email và công cụ tự động hóa, giúp bạn tập trung dữ liệu khách hàng tiềm năng và loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh. ClickUp tích hợp với hơn 1.000 ứng dụng và cung cấp tích hợp gốc với các hệ thống CRM, nền tảng email và công cụ tự động hóa, giúp bạn tập trung dữ liệu khách hàng tiềm năng và loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh.

Tìm kiếm toàn doanh nghiệp: Tìm kiếm thông tin liên hệ, cuộc hội thoại trước đây hoặc mẫu tiếp cận ngay lập tức trong Không gian Làm việc ClickUp và các ứng dụng kết nối của bạn bằng Tìm kiếm thông tin liên hệ, cuộc hội thoại trước đây hoặc mẫu tiếp cận ngay lập tức trong Không gian Làm việc ClickUp và các ứng dụng kết nối của bạn bằng tính năng Tìm kiếm Toàn doanh nghiệp.

Trung tâm kiến thức tập trung: Lưu trữ tất cả chiến lược LinkedIn, mẫu tiếp cận và hướng dẫn kết nối mạng lưới trong Lưu trữ tất cả chiến lược LinkedIn, mẫu tiếp cận và hướng dẫn kết nối mạng lưới trong ClickUp Tài liệu để toàn bộ nhóm của bạn có thể truy cập cùng một thông tin.

Giới hạn của ClickUp

Các tính năng phong phú đi kèm với một quá trình học tập có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp.

Không hỗ trợ tự động hóa lên lịch đăng bài trên LinkedIn một cách tích hợp sẵn.

Giá cả của ClickUp

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Hãy nghe chia sẻ từ một người đánh giá trên G2:

Tôi sử dụng ClickUp để quản lý công việc hàng ngày. Nó tập hợp tất cả các công cụ chúng ta cần vào một nơi, và điều đó thật tuyệt vời! Tôi thích cái nhìn tổng quan nhanh chóng mà nó cung cấp về các dự án và khả năng sử dụng bảng điều khiển để làm cho nó trở nên trực quan hơn. Tôi cũng thích khả năng tùy chỉnh các trường, trạng thái và chế độ xem.

Tôi sử dụng ClickUp để quản lý công việc hàng ngày. Nó tập hợp tất cả các công cụ chúng ta cần vào một nơi, và điều đó thật tuyệt vời! Tôi thích cái nhìn tổng quan nhanh chóng mà nó cung cấp về các dự án và khả năng sử dụng bảng điều khiển để làm cho nó trở nên trực quan hơn. Tôi cũng thích khả năng tùy chỉnh các trường, trạng thái và chế độ xem.

Các công cụ tự động hóa LinkedIn của bên thứ ba có thể xử lý các công việc lặp đi lặp lại như trích xuất dữ liệu khách hàng tiềm năng và lên lịch theo dõi mà không kích hoạt hệ thống phát hiện của LinkedIn. Dưới đây là một số công cụ bạn nên biết:

1. Phantombuster (Tốt nhất để trích xuất và làm giàu dữ liệu khách hàng tiềm năng LinkedIn quy mô lớn)

qua Phantombuster

PhantomBuster là một nền tảng dựa trên đám mây giúp bạn dễ dàng thu thập, tổ chức và xuất dữ liệu có cấu trúc từ LinkedIn mà không cần sao chép và dán thủ công. Nó cung cấp một phạm vi công cụ chuyên biệt cho LinkedIn, cho phép bạn tạo danh sách từ các tìm kiếm, trang công ty, thành viên nhóm, hoạt động hồ sơ và tương tác bài đăng.

Bạn có thể trích xuất các thông tin quan trọng từ hồ sơ công khai, thông tin công ty và dữ liệu hoạt động vào bảng tính hoặc hệ thống CRM, và tập trung dữ liệu này vào một không gian làm việc duy nhất để sử dụng sau này. Bạn cũng sẽ có một trung tâm "LinkedIn Leads" nơi bạn có thể lọc, nhóm và quản lý các leads LinkedIn đã thu thập một cách hiệu quả.

Các tính năng chính của Phantombuster

Tự động hóa trích xuất thông tin hồ sơ: Trích xuất tên, tiêu đề chức vụ, thông tin công ty và thông tin liên hệ từ kết quả tìm kiếm LinkedIn hoặc Sales Navigator.

Nâng cao dữ liệu khách hàng tiềm năng: Trích xuất địa chỉ email và số điện thoại từ các hồ sơ LinkedIn được thu thập thông qua các nguồn dữ liệu bên thứ ba.

Tích hợp với CRM và phần mềm quản lý khách hàng tiềm năng : Đẩy dữ liệu khách hàng tiềm năng đã trích xuất trực tiếp vào HubSpot, Salesforce hoặc Google Trang tính mà không cần xuất tay. Đẩy dữ liệu khách hàng tiềm năng đã trích xuất trực tiếp vào HubSpot, Salesforce hoặc Google Trang tính mà không cần xuất tay.

Lập lịch quy trình làm việc: Chạy Phantoms tự động theo các khoảng thời gian đã cài đặt để duy trì hoạt động tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách đều đặn.

Giới hạn của Phantombuster

Rủi ro bị hạn chế tài khoản LinkedIn nếu vượt quá giới hạn hàng ngày hoặc hoạt động trông không tự nhiên.

Cần sử dụng các công cụ tìm kiếm email riêng biệt để hoàn thiện thông tin liên hệ, vì LinkedIn không công khai danh sách email.

Giá cả của Phantombuster

Gói Starter : $69/tháng

Pro : $159/tháng

Nhóm: $439/tháng

Người dùng thực tế nói gì về Phantombuster?

Hãy nghe chia sẻ từ một người đánh giá trên G2:

Điều tôi thích nhất ở PhantomBuster là việc tự động hóa các hoạt động tiếp cận và tạo khách hàng tiềm năng trên LinkedIn một cách dễ dàng mà không cần phải viết mã. Các mẫu có sẵn rất trực quan, và sau khi cài đặt một vài quy trình làm việc, chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Tôi cũng rất thích cách bạn có thể kết hợp các quy trình tự động hóa khác nhau — ví dụ: trích xuất hồ sơ, làm giàu dữ liệu và gửi yêu cầu kết nối cá nhân hóa tự động. Nó đáng tin cậy, được tài liệu hóa kỹ lưỡng và đội ngũ hỗ trợ nhanh chóng và nhiệt tình.

Điều tôi thích nhất ở PhantomBuster là khả năng tự động hóa việc tiếp cận và tạo khách hàng tiềm năng trên LinkedIn mà không cần phải viết mã. Các mẫu có sẵn rất trực quan, và sau khi cài đặt một vài quy trình làm việc, chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần. Tôi cũng rất thích cách bạn có thể kết hợp các quy trình tự động hóa khác nhau — ví dụ: trích xuất hồ sơ, làm giàu dữ liệu và gửi yêu cầu kết nối cá nhân hóa tự động. Nó đáng tin cậy, được tài liệu hóa kỹ lưỡng và đội ngũ hỗ trợ nhanh chóng và nhiệt tình.

2. Expandi (Phù hợp nhất để chạy các chuỗi tiếp cận LinkedIn có điều kiện, nhiều bước một cách an toàn)

qua Expandi

Nền tảng tìm kiếm khách hàng tiềm năng LinkedIn Expandi cung cấp một không gian làm việc tập trung để quản lý các liên hệ LinkedIn. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về khách hàng tiềm năng và lọc các đối tượng tiềm năng theo các tiêu chí như chức vụ, công ty, ngành nghề và tín hiệu tương tác.

Expandi còn bao gồm hộp thư đến thông minh để tổng hợp tin nhắn và đơn giản hóa việc theo dõi cuộc hội thoại. Để đánh giá hiệu quả chiến dịch, bạn sẽ có các công cụ phân tích và báo cáo nâng cao. Nó kết nối với các công cụ khác để tích hợp thông tin khách hàng tiềm năng từ LinkedIn vào các quy trình làm việc rộng hơn.

Các tính năng chính của Expandi

Tự động hóa dựa trên đám mây : Chạy các chiến dịch từ các địa chỉ IP chuyên dụng thay vì trình duyệt cục bộ của bạn để giảm thiểu rủi ro bị phát hiện.

Dãy hành động thông minh với logic điều kiện : Tự động kích hoạt các lộ trình theo dõi khác nhau dựa trên việc khách hàng tiềm năng chấp nhận, trả lời hoặc bỏ qua thông điệp tiếp cận của bạn.

Chiến dịch đa kênh : Kết hợp LinkedIn InMails, yêu cầu kết nối và tiếp cận qua email trong một quy trình làm việc duy nhất.

Thử nghiệm A/B cho tin nhắn : Thử nghiệm đồng thời nhiều biến thể tin nhắn để xác định nội dung nào mang lại tỷ lệ phản hồi cao hơn.

Tự động hủy yêu cầu kết nối đang chờ xử lý: Loại bỏ các yêu cầu kết nối chưa được trả lời sau khoảng thời gian bạn đã thiết lập để giữ cho hồ sơ của bạn luôn gọn gàng.

Mở rộng giới hạn

Giá cao hơn so với các công cụ tự động hóa LinkedIn khác, đặc biệt là đối với người dùng cá nhân.

Rủi ro bị hạn chế tài khoản khi người dùng thực hiện các chiến dịch quá tích cực.

Giá cả của Expandi

Kinh doanh: $99/tháng

Agency: Tùy chỉnh

Người dùng thực tế nói gì về Expandi?

Hãy nghe chia sẻ từ một người đánh giá trên G2:

Họ đang tiến rất gần. Gần như đã đạt được. Tôi rất ấn tượng với dịch vụ khách hàng của họ mỗi lần chúng tôi tương tác. Điểm đó khiến họ nổi bật. Họ rõ ràng đang nghiêm túc tiếp thu phản hồi từ khách hàng và nỗ lực hoàn thiện các tích hợp. Khi chúng tôi gặp vấn đề về tích hợp hoặc thanh toán, nhóm của họ đã nhanh chóng giải quyết ngay lập tức. Làm tốt lắm. Điều đó thật hiếm có và có tác động lớn.

Họ đang tiến rất gần. Gần như đã đạt được. Tôi rất ấn tượng với dịch vụ khách hàng của họ mỗi lần chúng tôi tương tác. Điểm đó khiến họ nổi bật. Họ rõ ràng đang nghiêm túc tiếp thu phản hồi từ khách hàng và nỗ lực hoàn thiện các tích hợp. Khi chúng tôi gặp vấn đề về tích hợp hoặc thanh toán, nhóm của họ đã nhanh chóng giải quyết ngay lập tức. Làm tốt lắm. Điều đó thật hiếm có và có tác động lớn.

3. Dux Soup (Phù hợp nhất cho việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên LinkedIn thông qua trình duyệt với tính năng tự động hóa nhẹ nhàng)

qua Dux Soup

Dux-Soup tự động hóa các công việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên LinkedIn thông qua một phần mở rộng Chrome chạy trực tiếp trong trình duyệt.

Các chuyên gia bán hàng sử dụng nó để truy cập hồ sơ, gửi yêu cầu kết nối và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng trên quy mô lớn đồng thời mô phỏng hành vi con người để tránh bị phát hiện. Công cụ này tích hợp với các hệ thống CRM và hỗ trợ các chuỗi tin nhắn cá nhân hóa cho các chiến dịch tiếp cận hiệu quả.

Các tính năng chính của Dux Soup

Lên lịch cho chiến dịch Drip : Phân phối yêu cầu kết nối và tin nhắn trong suốt cả ngày để mô phỏng các mẫu hoạt động tự nhiên.

Thẻ hồ sơ và ghi chú : Gắn thẻ khách hàng tiềm năng bằng nhãn tùy chỉnh và thêm ghi chú riêng tư chỉ hiển thị cho bạn để quản lý khách hàng tiềm năng hiệu quả hơn.

Xác nhận kỹ năng quy mô lớn : Tự động xác nhận kỹ năng trên các hồ sơ mục tiêu để tăng khả năng hiển thị và tương tác trước khi gửi yêu cầu.

Xuất CSV để đồng bộ hóa CRM: Tải xuống dữ liệu khách hàng tiềm năng vào bảng tính để nhập thủ công vào HubSpot, Salesforce hoặc các hệ thống khác.

Giới hạn của Dux Soup

Không có tích hợp CRM gốc — phụ thuộc vào việc xuất và nhập CSV thủ công để đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng tiềm năng.

Phân tích cơ bản so với các nền tảng đám mây, khiến việc theo dõi hiệu quả chiến dịch qua nhiều chuỗi trở nên khó khăn hơn.

Giá của Dux Soup

Pro Dux Individual : $14.99/tháng

Nhóm Turbo : $55/tháng

Dịch vụ đám mây: $99/tháng

Người dùng thực tế nói gì về Dux Soup?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Dux-soup luôn tìm kiếm những chuyên gia Marketing xuất sắc để giúp chúng tôi truyền tải thông điệp hiệu quả đến thị trường mục tiêu. Tôi đã sử dụng Dux-soup hơn một năm nay. Đây là công cụ tự động hóa tốt nhất cho LinkedIn và kết nối với nhiều sản phẩm CRM.

Dux-soup luôn tìm kiếm những chuyên gia Marketing xuất sắc để giúp chúng tôi truyền tải thông điệp hiệu quả đến thị trường mục tiêu. Tôi đã sử dụng Dux-soup hơn một năm nay. Đây là công cụ tự động hóa tốt nhất cho LinkedIn và kết nối với nhiều sản phẩm CRM.

4. Dripify (Phù hợp nhất cho việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên LinkedIn theo nhóm và đang theo dõi hiệu suất)

qua Dripify

Dripify cung cấp bộ tính năng tập trung vào việc xây dựng và vận hành các chuỗi tương tác LinkedIn đa bước, đang theo dõi các chỉ số hiệu suất và quản lý hoạt động của nhóm từ một bảng điều khiển trung tâm.

Người dùng có thể trích xuất dữ liệu khách hàng tiềm năng có cấu trúc, lọc khách hàng tiềm năng dựa trên các tiêu chí như tiêu đề hoặc công ty, và xuất dữ liệu để phân tích sâu hơn.

Hộp thư đến tích hợp cho phép bạn tập trung các cuộc hội thoại trên LinkedIn. Dripify cũng cung cấp các mẫu và công cụ báo cáo để hỗ trợ các nỗ lực tiếp cận khách hàng tiềm năng trên LinkedIn.

Các tính năng chính của Dripify

Trình tạo quy trình làm việc trực quan : Giao diện kéo và thả để tạo các chiến dịch nhiều bước với các nhánh điều kiện dựa trên phản hồi của khách hàng tiềm năng.

Công cụ hợp tác nhóm : Chia sẻ mẫu chiến dịch, phân công khách hàng tiềm năng cho các thành viên trong nhóm và theo dõi hiệu suất tiếp cận chung từ một bảng điều khiển duy nhất.

Giới hạn an toàn tích hợp : Tự động điều chỉnh số lượng hành động hàng ngày để tuân thủ giới hạn khuyến nghị của LinkedIn và giảm nguy cơ bị khóa tài khoản.

Đánh giá và lọc khách hàng tiềm năng : Xếp hạng khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ tương tác và lọc ra các khách hàng tiềm năng nóng để ưu tiên theo dõi.

Tích hợp CRM gốc: Đồng bộ dữ liệu khách hàng tiềm năng trực tiếp với Pipedrive, HubSpot và Salesforce mà không cần xuất dữ liệu thủ công.

Giới hạn của Dripify

Thỉnh thoảng xảy ra tình trạng trễ trong quá trình đồng bộ hóa webhook với một số nền tảng CRM khi chuyển dữ liệu với khối lượng lớn.

Tùy chỉnh giới hạn cho người dùng muốn kiểm soát chi tiết thời gian thực hiện hành động ngoài các khung thời gian an toàn đã được thiết lập sẵn.

Giá cả của Dripify

Cơ bản : $59/người dùng/tháng

Pro : $79/người dùng/tháng

Nâng cao : $99/người dùng/tháng

Doanh nghiệp: Có thể tùy chỉnh

Người dùng thực tế nói gì về Dripify?

Theo đánh giá của một người dùng G2:

Tôi sử dụng Dripify để thêm khách hàng tiềm năng từ LinkedIn, và tôi đánh giá cao việc nó cho phép tôi tự động kết nối và gửi tin nhắn để bắt đầu xây dựng mối quan hệ một cách tự động. Tôi thích cách tôi có thể nhập từ khóa tìm kiếm, và nó tự động kết nối với những người trong kết quả tìm kiếm và gửi tin nhắn cho họ. Quy trình thiết lập ban đầu rất đơn giản, và tính năng tự động hóa tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn, điều này đã khiến nhóm của tôi chuyển từ Octopus sang Dripify.

Tôi sử dụng Dripify để thêm khách hàng tiềm năng từ LinkedIn, và tôi đánh giá cao việc nó cho phép tôi tự động kết nối và gửi tin nhắn để bắt đầu xây dựng mối quan hệ một cách tự động. Tôi thích cách tôi có thể nhập từ khóa tìm kiếm, và nó tự động kết nối với những người trong kết quả tìm kiếm và gửi tin nhắn cho họ. Quy trình thiết lập ban đầu rất đơn giản, và tính năng tự động hóa tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn, điều này đã khiến nhóm của tôi chuyển từ Octopus sang Dripify.

Vậy, liệu tài khoản LinkedIn Premium có đáng để đầu tư không?

LinkedIn Premium thực sự hữu ích khi bạn hướng đến một mục tiêu cụ thể, dù đó là tìm kiếm một vai trò mới, đẩy nhanh quá trình tuyển dụng hay mở ra cơ hội cho các cuộc hội thoại bán hàng. Khi sử dụng một cách tùy tiện, nó thường không mang lại hiệu quả như mong đợi. Tuy nhiên, khi sử dụng một cách có mục tiêu, nó có thể rút ngắn dòng thời gian và phát hiện ra những cơ hội mà bạn không thể tiếp cận được bằng cách khác.

Điều quan trọng không kém việc đăng ký chính là cách bạn tổ chức công việc xung quanh nó. Mạng lưới kết nối, theo dõi, ý tưởng nội dung, cuộc hội thoại và cơ hội kinh doanh đều mất giá trị khi chúng nằm rải rác trong các ghi chú và lời nhắc nhở mơ hồ. Kết hợp hoạt động trên LinkedIn với một hệ thống tập trung như ClickUp giúp biến các kết nối thành tiến độ đều đặn, chứ không chỉ là thêm thông báo.

Từ các công cụ quản lý liên hệ, tạo nội dung, quản lý công việc đến xây dựng tự động hóa—ClickUp giúp tối ưu hóa các nỗ lực kết nối mạng lưới của bạn. Đăng ký miễn phí ngay hôm nay và tận dụng ClickUp để phát triển LinkedIn của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Không. Bạn không cần tài khoản Premium để nhận được các cơ hội việc làm trên LinkedIn. Bạn có thể ứng tuyển vào các vai trò thông qua LinkedIn Apply ngay cả khi sử dụng kế hoạch miễn phí. Điều quan trọng hơn các tính năng Premium là có một chiến lược tìm kiếm việc làm vững chắc – nhắm mục tiêu vào các vai trò phù hợp, tùy chỉnh đơn ứng tuyển và theo dõi một cách chiến lược. Mặc dù cơ hội được tuyển dụng của bạn sẽ tăng lên 2,6 lần thông qua các tính năng Premium như InMail và thông tin ứng viên.

Không. Bạn chỉ nhận được 5 tín dụng InMail mỗi tháng với gói Premium Career và 15 tín dụng với gói Premium Business. Sales Navigator cung cấp 50 tín dụng mỗi tháng. Tín dụng sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo trong vòng ba tháng nếu không sử dụng, nhưng chúng không bao giờ là không giới hạn.

Premium Career có giá $29.99 mỗi tháng, nhưng giảm xuống $19.99 mỗi tháng khi thanh toán theo năm. Giá của các kế hoạch khác có thể lên đến $170 mỗi tháng.

Bạn sẽ có quyền truy cập vào hơn 20.000 khóa học trên LinkedIn Premium. Chất lượng và giá trị của các khóa học này sẽ thay đổi tùy thuộc vào trình độ chuyên môn của bạn.

Các doanh nghiệp nhỏ sẽ nhận được huy hiệu vàng và các tính năng hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với LinkedIn Premium Business. Họ có thể xem hồ sơ của những người đã xem hồ sơ của họ trong vòng 365 ngày và gửi 15 tín dụng InMail hàng tháng. Điều này đáng giá nếu doanh nghiệp có thể ký kết các giao dịch có giá trị cao, chứng minh ROI xứng đáng với khoản đầu tư $59.99 hàng tháng.