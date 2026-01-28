Cách sử dụng IBM Watsonx để đạt được thành công trong AI doanh nghiệp

Nếu bạn đang tìm kiếm IBM Watsonx, có lẽ bạn không cần một bài phát biểu sáo rỗng về "AI là tương lai". Bạn đang tìm kiếm những điều thực tế: cách xây dựng mô hình, triển khai an toàn, quản lý đúng cách và duy trì hoạt động trong môi trường thực tế—mà không để dự án của bạn bị mắc kẹt trong chế độ thử nghiệm vô tận.

Và bạn không đơn độc. Nghiên cứu của IBM cho thấy gần 40% các dự án AI được khởi xướng từ năm 2023 đến 2025 vẫn chưa vượt qua giai đoạn thử nghiệm. Điều này không phải do công nghệ thất bại, mà vì các nhóm gặp khó khăn trong việc phối hợp công việc dự án của con người xung quanh việc phát triển mô hình.

Các nhóm thường gặp khó khăn trong việc quản lý phê duyệt, tài liệu, truy cập dữ liệu và kiểm soát rủi ro. Và chính xác đó là những vấn đề mà hướng dẫn này sẽ giúp bạn giải quyết.

Hãy để chúng tôi hướng dẫn bạn cách sử dụng IBM Watsonx cho các dự án AI doanh nghiệp. Bạn cũng sẽ học cách quản lý phối hợp dự án, tài liệu và quy trình làm việc đa chức năng, những yếu tố thực sự quyết định thành công hay thất bại của dự án AI của bạn.

IBM watsonx là gì?

IBM watsonx là nền tảng AI và dữ liệu cấp doanh nghiệp được thiết kế để giúp các tổ chức xây dựng, triển khai và quản lý các mô hình AI quy mô lớn. Đây không phải là một công cụ đơn lẻ mà là một nền tảng tích hợp kết hợp bốn thành phần chính: watsonx. orchestrate, watsonx. ai, watsonx. data và watsonx. governance.

Tại sao nên sử dụng IBM Watsonx?

Khác với các sản phẩm IBM Watson cũ, watsonx được thiết kế chuyên biệt cho kỷ nguyên AI tạo sinh. Nó tập trung vào việc cung cấp các mô hình nền tảng và khả năng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho các doanh nghiệp. Gartner dự đoán rằng hơn 80% doanh nghiệp sẽ triển khai các ứng dụng AI tạo sinh vào năm 2026.

watsonx cũng mang lại sự linh hoạt trong việc lựa chọn mô hình. Nó hỗ trợ các mô hình Granite của IBM và thư viện các tùy chọn của bên thứ ba, giúp bạn chọn mô hình phù hợp với trường hợp sử dụng và hồ sơ rủi ro của mình. Nếu cần mô hình hoạt động tốt hơn cho lĩnh vực của bạn, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật như điều chỉnh lời nhắc để tùy chỉnh nó nhanh chóng mà không cần xây dựng lại từ đầu.

Các thành phần chính của nền tảng IBM watsonx

Các nhóm doanh nghiệp lãng phí rất nhiều thời gian “đánh giá các nền tảng AI” mà không biết chính xác những gì có trong đó. Đó là cách bạn kết thúc với những kỳ vọng không khớp và các triển khai lộn xộn.

IBM Watsonx được xây dựng dựa trên bốn trụ cột chính, được thiết kế để hoạt động cùng nhau và bao quát toàn bộ vòng đời AI từ đầu đến cuối:

watsonx. ai: Đây là studio AI nơi nhóm của bạn sẽ đào tạo, kiểm định, tối ưu hóa và triển khai các mô hình cơ sở và Đây là studio AI nơi nhóm của bạn sẽ đào tạo, kiểm định, tối ưu hóa và triển khai các mô hình cơ sở và mô hình học máy . Nó bao gồm một phòng thí nghiệm prompt để thử nghiệm với các prompt, một studio tối ưu hóa để điều chỉnh mô hình, và một thư viện các mô hình đã được xây dựng sẵn để giúp bạn bắt đầu.

watsonx. orchestrate: Đây là lớp "agentic" bên trong watsonx, nơi AI không chỉ trả lời câu hỏi mà còn thực hiện hành động. Nó cho phép bạn sử dụng các tác nhân AI được xây dựng sẵn hoặc tùy chỉnh (được phát triển bằng công cụ không cần mã hoặc mã chuyên nghiệp) có thể hoàn thành các công việc thực tế trên các công cụ và quy trình làm việc của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện điều phối đa tác nhân, nơi các tác nhân khác nhau hợp tác với nhau.

watsonx. data: Đây là kho dữ liệu được xây dựng trên kiến trúc lakehouse, kết hợp các lợi ích của hồ dữ liệu và kho dữ liệu. Nó xử lý ảo hóa dữ liệu, cung cấp khả năng lưu trữ vector cho AI tạo sinh và kết nối với dữ liệu doanh nghiệp của bạn ở bất kỳ đâu nó tồn tại.

watsonx. governance: Đây là bộ công cụ quản lý Đây là bộ công cụ quản lý vòng đời AI với sự tin cậy và minh bạch. Nó cung cấp các tính năng theo dõi nguồn gốc dữ liệu, phát hiện sự thiên vị của mô hình, giám sát tuân thủ và tự động áp dụng chính sách.

Các trường hợp sử dụng AI doanh nghiệp cho IBM Watsonx

Nếu bạn đầu tư vào các nền tảng AI mạnh mẽ mà không xác định rõ các trường hợp sử dụng cụ thể, bạn sẽ chỉ kết thúc với các dự án thử nghiệm tốn kém mà không bao giờ đạt được sản xuất hoặc mang lại giá trị kinh doanh thực sự.

Để bạn có cái nhìn tổng quan: Chỉ 5% tổ chức đã thành công trong việc mở rộng quy mô 70% hoặc hơn các dự án thử nghiệm AI thế hệ mới (Gen-AI) của họ.

Không có gì ngạc nhiên khi điều này dẫn đến việc lãng phí tài nguyên và sự hoài nghi của các bên liên quan về giá trị của AI.

Giải pháp thay thế rất đơn giản. Thay vì bị lạc trong các khả năng kỹ thuật, hãy tập trung vào các trường hợp sử dụng thực tế, sẵn sàng cho sản xuất, giải quyết các vấn đề kinh doanh thực tế. Dưới đây là một số ví dụ để bạn tham khảo:

Tự động hóa hỗ trợ khách hàng: Xây dựng các trợ lý AI có thể xử lý các câu hỏi thường gặp của khách hàng bằng cách trích xuất câu trả lời trực tiếp từ cơ sở kiến thức của công ty bạn thông qua Xây dựng các trợ lý AI có thể xử lý các câu hỏi thường gặp của khách hàng bằng cách trích xuất câu trả lời trực tiếp từ cơ sở kiến thức của công ty bạn thông qua công nghệ Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Trí tuệ tài liệu: Tự động trích xuất các thông tin quan trọng và dữ liệu từ các tài liệu không cấu trúc như hợp đồng, báo cáo và hóa đơn với quy mô mà các nhóm con người không thể thực hiện được.

Tạo mã và hiện đại hóa: Tăng tốc quy trình phát triển phần mềm và Tăng tốc quy trình phát triển phần mềm và nâng cao hiệu quả kỹ thuật bằng cách sử dụng AI để tạo mã mới, giải thích mã hiện có hoặc hỗ trợ hiện đại hóa các ứng dụng cũ.

Tìm kiếm kiến thức: Giúp nhân viên tìm kiếm câu trả lời nhanh chóng bằng cách tạo ra một Giúp nhân viên tìm kiếm câu trả lời nhanh chóng bằng cách tạo ra một hệ thống tìm kiếm trong môi trường làm việc , bao quát tất cả các nguồn dữ liệu bị phân mảnh của công ty.

Dự báo nhu cầu: Áp dụng các mô hình AI vào dữ liệu lịch sử của bạn để dự đoán chính xác hơn nhu cầu tồn kho, phân bổ tài nguyên và xu hướng thị trường trong tương lai.

Tóm tắt cuộc gọi: Tạo các bản tóm tắt tự động và các mục cần thực hiện từ các cuộc gọi dịch vụ khách hàng hoặc cuộc họp bán hàng, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mỗi trường hợp sử dụng này là một dự án phức tạp, đòi hỏi các công việc riêng biệt như chu kỳ thiết kế prompt, kiểm thử mô hình và đánh giá của các bên liên quan. Khi phát triển AI được thực hiện trên watsonx, nhưng việc phối hợp dự án, tài liệu và giao tiếp lại phân tán trên các công cụ khác, bạn sẽ gặp phải vấn đề nan giải về sự phân tán công việc. Nhóm lãng phí hàng giờ để tìm kiếm thông tin, chuyển đổi giữa các ứng dụng và cập nhật lại thông tin trên nhiều nền tảng khác nhau. Loại bỏ sự phân tán công việc và duy trì sự đồng bộ của nhóm bằng cách quản lý tất cả công việc dự án AI của bạn tại một nơi duy nhất với ClickUp’s Converged Workspace. Đây là một nền tảng duy nhất, bảo mật, nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích được tích hợp cùng nhau.

Cách bắt đầu với IBM Watsonx

Bắt đầu với IBM WatsonX không khó khăn như bạn nghĩ ban đầu. Nhóm thường gặp khó khăn chỉ vì thiếu một kế hoạch triển khai rõ ràng từ giai đoạn thiết lập đến khi sử dụng thực tế.

Chúng tôi đã giải quyết điều đó cho bạn với lộ trình từng bước sau:

Bước 1: Cài đặt môi trường watsonx của bạn

Đầu tiên, bạn cần tạo instance watsonx của mình thông qua IBM Cloud. Điều này bao gồm việc tạo tài khoản, cài đặt nhóm tài nguyên cho các dự án của bạn và cấu hình quyền truy cập và quản lý danh tính (IAM).

qua IBM

Bạn cũng sẽ tạo khóa API để truy cập chương trình và nên xác định vai trò người dùng từ sớm. Hãy cân nhắc ai sẽ đào tạo mô hình AI của tổ chức, ai có thể triển khai chúng và ai chỉ cần xem kết quả. Bạn sẽ thấy nhẹ nhõm khi không phải đối mặt với các vấn đề bảo mật sau này.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng không gian làm việc quản lý dự án để theo dõi tất cả các hoạt động thiết lập. Tạo nhiệm vụ ClickUp để phân công trách nhiệm cho từng bước thiết lập và sử dụng ClickUp Docs để ghi chép các quyết định quan trọng, tạo ra một tài liệu sống động trở thành tài liệu vô giá cho việc đào tạo thành viên mới. Tập trung tài liệu hướng dẫn dự án bằng cách sử dụng ClickUp Docs làm nguồn thông tin chính thức duy nhất.

Bước 2: Kết nối các nguồn dữ liệu doanh nghiệp của bạn

Tiếp theo, bạn sẽ kết nối dữ liệu watsonx với các nguồn dữ liệu hiện có của mình, dù chúng nằm trong cơ sở dữ liệu, hồ dữ liệu hay lưu trữ đám mây. Bước này bao gồm chuẩn bị dữ liệu, bao gồm ánh xạ lược đồ (đảm bảo cấu trúc dữ liệu của bạn tương thích với watsonx) và thực hiện các kiểm tra chất lượng dữ liệu. Bạn cũng sẽ xác định dữ liệu nào thực sự phù hợp cho các mô hình AI của mình.

qua IBM

Đối với các trường hợp sử dụng như tìm kiếm kiến thức được hỗ trợ bởi AI, bạn cần chuẩn bị tài liệu cho quá trình sinh ra được tăng cường bằng tìm kiếm (RAG). Điều này bao gồm:

Chunking: Chia các tài liệu lớn thành các đoạn nhỏ hơn, có thể tìm kiếm được.

Embedding: Tạo các biểu diễn số học cho các đoạn dữ liệu này mà các mô hình AI có thể hiểu và so sánh.

Giai đoạn kết nối dữ liệu thường là phần dài nhất và thách thức nhất trong một dự án AI. Tại sao? Bởi vì dữ liệu doanh nghiệp thường rất lộn xộn và bị phân tán giữa các bộ phận khác nhau. Việc kết hợp tất cả dữ liệu này đòi hỏi sự phối hợp giữa các kỹ sư dữ liệu, nhóm bảo mật và chủ sở hữu kinh doanh.

📮ClickUp Insight: Chỉ 39% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết các tệp, ghi chú và tài liệu của họ được tổ chức đầy đủ. Đối với phần còn lại, thông tin thường được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau: ứng dụng trò chuyện, email, ổ đĩa và các công cụ quản lý dữ liệu. Nỗ lực tinh thần để nhớ nơi lưu trữ thông tin có thể mệt mỏi không kém gì chính công việc đó. Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp trong ClickUp cung cấp cho bạn một thanh tìm kiếm duy nhất, cho phép truy cập vào các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại từ một điểm truy cập duy nhất. Cần thông tin cụ thể? Hãy hỏi ClickUp Brain, và nó sẽ nhanh chóng tổng hợp các chi tiết liên quan nhất. Thay vì phải tái tạo bối cảnh từ trí nhớ, người dùng có thể quay lại công việc với sự rõ ràng và động lực vẫn được duy trì.

Bước 3: Đào tạo và triển khai các mô hình AI của bạn

Khi dữ liệu của bạn đã được kết nối, bạn có thể bắt đầu đào tạo các mô hình của mình. Việc cần làm có nhiều lựa chọn, mỗi lựa chọn có mức độ nỗ lực và chi phí khác nhau.

Bạn có thể:

Sử dụng các mô hình nền tảng đã được huấn luyện sẵn như hiện có.

Tinh chỉnh mô hình hiện có bằng dữ liệu của riêng bạn để chuyên môn hóa nó, hoặc

Huấn luyện mô hình tùy chỉnh từ đầu cho các nhu cầu cụ thể cao.

qua IBM

Một phương pháp nhẹ nhàng hơn là điều chỉnh lời nhắc, nơi bạn điều chỉnh hành vi của mô hình thông qua các hướng dẫn được thiết kế cẩn thận mà không cần phải đào tạo lại toàn bộ mô hình.

Khi đã có mô hình, bạn có thể bắt đầu triển khai. Quy trình như sau:

Kiểm thử mô hình trong môi trường phát triển

Kiểm tra trong môi trường staging

Triển khai vào sản xuất

Bạn cũng sẽ cấu hình các điểm cuối suy luận, đây là các điểm truy cập mà ứng dụng của bạn sẽ sử dụng để nhận phản hồi từ mô hình.

Hãy nhớ rằng quá trình đào tạo mô hình là một chu kỳ lặp lại của việc thử nghiệm, đánh giá và điều chỉnh. Quá trình này có thể mất thời gian, nhưng nếu thực hiện đúng cách, nó mang lại tỷ lệ hoàn vốn (ROI) vô cùng cao!

Nếu bạn quan tâm đến việc xây dựng trợ lý AI của riêng mình bằng quy trình tương tự, hãy xem video hướng dẫn này:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu mục tiêu của bạn là phân tích dữ liệu dự án (không phải xây dựng hạ tầng AI tùy chỉnh), bạn không cần phải đào tạo hoặc triển khai mô hình nào cả. Với ClickUp Brain, bạn có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thông thường về công việc đã có trong không gian làm việc của mình—nhiệm vụ, dòng thời gian, người được giao, ước lượng thời gian, thời gian theo dõi và tài liệu—và nhận câu trả lời ngay lập tức, ngay trong quy trình làm việc của bạn. Ví dụ: “Những công việc nào có khả năng cao nhất sẽ không hoàn thành đúng hạn trong sprint này?” hoặc “Chúng ta đang đánh giá thấp công việc ở đâu một cách nhất quán?” Tìm câu trả lời phù hợp nhanh chóng từ không gian làm việc của bạn bằng ClickUp Brain.

Bước 4: Tích hợp watsonx với các quy trình làm việc hiện có của bạn

Bạn cũng biết rõ như chúng tôi: Một mô hình AI hoạt động độc lập không mang lại giá trị kinh doanh; bạn cần tích hợp nó vào quy trình làm việc của nhóm.

Watsonx cung cấp nhiều cách thức để thực hiện việc cần làm này, bao gồm các API REST, bộ công cụ phát triển phần mềm (SDKs) cho các ngôn ngữ như Python và Node.js, và webhooks cho các tự động hóa dựa trên sự kiện.

Cũng nên xem xét CI/CD (tích hợp liên tục/triển khai liên tục) cho các mô hình AI của bạn để tự động hóa việc cập nhật và hoàn nguyên khi gặp vấn đề.

Đó chính là cách bạn tích hợp AI vào các sản phẩm, công cụ nội bộ hoặc các quy trình tự động hóa mà các nhóm thực sự sử dụng.

Các tính năng chính của IBM Watsonx dành cho các nhóm doanh nghiệp

Cảm thấy e ngại trước tất cả những gì watsonx có thể mang lại?

Chúng tôi khuyến nghị bạn bắt đầu với các tính năng doanh nghiệp quan trọng sau: ✨

Mẫu và danh mục lời nhắc: Lưu trữ và chia sẻ các lời nhắc hiệu quả trong tổ chức của bạn, để các nhóm không phải liên tục tái tạo lại những gì đã có.

Rào cản an toàn: Cấu hình bộ lọc an toàn và giới hạn đầu ra để ngăn AI tạo ra các phản hồi không phù hợp, không đúng thương hiệu hoặc gây hại.

Đánh giá: Đo lường độ chính xác, tính liên quan và an toàn của mô hình trước khi triển khai chúng vào sản xuất.

Trợ lý xây dựng: Tạo các trợ lý AI tùy chỉnh cho các công việc cụ thể mà không cần kiến thức kỹ thuật sâu rộng.

Truy cập đa mô hình: Lựa chọn từ nhiều mô hình khác nhau, bao gồm dòng Granite của IBM và các mô hình nguồn mở như Llama của Meta, để tìm ra mô hình phù hợp nhất cho trường hợp sử dụng của bạn.

Khả năng của các tác nhân AI: Xây dựng các tác nhân AI có thể thực hiện hành động và tự động hóa công việc, không chỉ tạo ra văn bản.

Nếu bạn nhận thấy việc áp dụng tính năng bị đình trệ trong những ngày đầu triển khai, có thể đó là vấn đề về quy trình chứ không phải do watsonx gặp sự cố.

Một danh mục yêu cầu, ví dụ, chỉ hoạt động nếu có một quy trình làm việc đơn giản phía sau: ai có thể gửi yêu cầu, ai xem xét chúng, "được phê duyệt" trông như thế nào, và các nhóm được kỳ vọng sẽ lấy yêu cầu từ đâu hàng ngày. Điều tương tự áp dụng cho đánh giá và các rào cản an toàn—nếu chúng là tùy chọn hoặc không rõ ràng, mọi người sẽ bỏ qua chúng để "di chuyển nhanh hơn", và bạn sẽ kết thúc với kết quả không nhất quán (và một vấn đề quản trị).

Tin vui là gì? Hầu hết các vấn đề này đều có thể được giải quyết dễ dàng bằng cách xác định rõ quyền sở hữu, thiết lập các mốc kiểm tra rõ ràng và chia sẻ các tiêu chuẩn trước khi mở rộng quy mô sử dụng.

Quản trị dữ liệu và bảo mật trong IBM watsonx

Nếu bạn từng thử triển khai một dự án AI trong một doanh nghiệp thực tế, bạn biết quy trình này diễn ra như thế nào: mô hình hoạt động, bản demo thành công… và sau đó bộ phận bảo mật can thiệp với những câu hỏi khiến mọi thứ dừng lại.

Dữ liệu nào được sử dụng để đào tạo mô hình? Dữ liệu được lưu trữ ở đâu? Ai có thể truy cập dữ liệu? Có nguy cơ rò rỉ thông tin khách hàng không? Điều gì sẽ xảy ra nếu mô hình đưa ra kết quả sai lệch?

Và nếu bạn không có câu trả lời rõ ràng (và tài liệu), dự án sẽ không tiến triển—nó sẽ bị mắc kẹt trong "vùng chờ đánh giá bảo mật" trong khi các bộ phận pháp lý, rủi ro và CNTT tranh luận kéo dài, làm chậm quá trình triển khai.

Thành phần quản trị watsonx. được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp các công cụ cho tuân thủ AI và quản lý rủi ro.

Dòng dữ liệu: Theo dõi chính xác nguồn gốc của dữ liệu và cách nó được chuyển đổi trong toàn bộ quy trình AI.

Kiểm soát truy cập: Sử dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) và kiểm soát truy cập dựa trên thuộc tính (ABAC) để xác định chính xác ai có thể truy cập vào các mô hình và dữ liệu nào.

Danh sách kiểm tra: Duy trì một bản ghi đầy đủ và không thể thay đổi về tất cả các hoạt động đào tạo mô hình, triển khai và suy luận để báo cáo tuân thủ.

Phát hiện thiên vị: Sử dụng các công cụ tích hợp sẵn để xác định và giảm thiểu nguy cơ thiên vị trong kết quả đầu ra của mô hình trước khi nó đến tay khách hàng.

Thực thi chính sách: Cài đặt các rào cản tự động hóa để ngăn AI hoạt động không tuân thủ quy định.

Các tính năng này hỗ trợ các khung tuân thủ chính như GDPR, HIPAA và SOC 2.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Quản trị không chỉ liên quan đến công cụ; nó còn liên quan đến quy trình và tài liệu. Tạo ra một nguồn thông tin duy nhất và một chuỗi theo dõi minh bạch, có thể kiểm toán, đáp ứng ngay cả những nhóm bảo mật thận trọng nhất bằng cách lưu trữ toàn bộ tài liệu quản trị trong ClickUp Docs và theo dõi các đánh giá tuân thủ và phê duyệt thông qua nhiệm vụ ClickUp.

📮 ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho các công việc cá nhân, nhưng hơn 50% lại e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính? Thiếu tích hợp liền mạch, khoảng cách kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI đã được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba vấn đề chính trong việc áp dụng AI đồng thời kết nối các cuộc trò chuyện, công việc, tài liệu và kiến thức trong toàn bộ không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

Cách tích hợp IBM Watsonx với hệ thống công nghệ của bạn

Các nền tảng AI sẽ nhanh chóng trở thành các hệ thống độc lập nếu không kết nối với các công cụ mà nhóm của bạn đã sử dụng. Điều này buộc người dùng phải chuyển đổi thông tin thủ công giữa các hệ thống, gây ra tình trạng chậm trễ, dễ xảy ra lỗi và mất đi bối cảnh quan trọng giúp AI trở nên hữu ích ngay từ đầu.

Watsonx có thể được tích hợp ở cả cấp độ hạ tầng và ứng dụng.

Kết nối hạ tầng:

Kết nối đám mây: Sử dụng các dịch vụ như AWS PrivateLink hoặc VPC peering để thiết lập kết nối bảo mật với hạ tầng đám mây hiện có của bạn.

Nền tảng container: Triển khai trên các nền tảng như OpenShift cho môi trường đám mây lai.

Nền tảng dữ liệu: Sử dụng các kết nối gốc để kết nối với các kho dữ liệu như Snowflake và Databricks.

Streaming: Tích hợp với các công cụ như Kafka để xây dựng các đường ống dữ liệu thời gian thực.

Tích hợp cấp ứng dụng:

Hệ thống CRM: Kết nối với Salesforce để phát triển các ứng dụng AI hướng đến khách hàng.

Quản lý dịch vụ: Tích hợp với ServiceNow để tự động hóa các quy trình làm việc IT và hỗ trợ.

Ứng dụng tùy chỉnh: Sử dụng REST APIs và SDKs để tích hợp AI vào phần mềm độc quyền của riêng bạn.

Sự tích hợp thành công phụ thuộc vào việc xác định rõ quyền sở hữu. Hãy nhớ xác định ai là người chịu trách nhiệm duy trì kết nối, theo dõi sự cố và xử lý các bản cập nhật.

Các thực hành tốt nhất khi sử dụng IBM Watsonx trong các dự án AI doanh nghiệp

Nếu bạn đã từng bị thất vọng bởi những lời khuyên chung chung trong quá khứ, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Dưới đây là một số nguyên tắc tốt nhất có thể áp dụng thực tế cho các dự án AI doanh nghiệp. 🛠️

Bắt đầu với kỹ thuật tạo prompt trước khi tinh chỉnh: Bạn có thể giải quyết hầu hết các trường hợp sử dụng với các prompt được thiết kế tốt. Tiết kiệm thời gian và chi phí tinh chỉnh cho đến khi bạn đã hoàn thành quá trình tối ưu hóa các prompt. Bạn có thể giải quyết hầu hết các trường hợp sử dụng với các prompt được thiết kế tốt. Tiết kiệm thời gian và chi phí tinh chỉnh cho đến khi bạn đã hoàn thành quá trình tối ưu hóa các prompt.

Thực hiện quy trình làm việc có sự tham gia của con người (HITL): Tích hợp các bước kiểm tra thủ công vào kết quả đầu ra của AI, đặc biệt đối với các ứng dụng hướng đến khách hàng hoặc có rủi ro cao, nơi một lỗi có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tích hợp các bước kiểm tra thủ công vào kết quả đầu ra của AI, đặc biệt đối với các ứng dụng hướng đến khách hàng hoặc có rủi ro cao, nơi một lỗi có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Xây dựng các rào cản an toàn từ sớm: Đừng chờ đến khi triển khai sản xuất mới nghĩ đến vấn đề an toàn. Hãy tích hợp các giới hạn và bộ lọc an toàn vào quy trình phát triển ngay từ đầu.

Tạo khung đánh giá trước khi triển khai: Xác định tiêu chí "tốt" cho trường hợp sử dụng cụ thể của bạn và tạo khung đánh giá nhất quán để đo lường hiệu suất mô hình so với tiêu chí đó.

Kế hoạch giám sát và phát hiện sự thay đổi: Hiệu suất của mô hình sẽ tự nhiên suy giảm theo thời gian khi thế giới thay đổi. Tích hợp khả năng quan sát vào hạ tầng AI của bạn để phát hiện sớm sự "thay đổi" này.

Ghi chép mọi thứ: Giữ lại bản ghi chi tiết về các phiên bản prompt, cấu hình mô hình và kết quả đánh giá. Bản thân bạn trong tương lai sẽ cảm ơn bạn.

Giới hạn khi sử dụng IBM Watsonx cho AI doanh nghiệp

Trước khi commit hàng tháng thời gian của nhóm để triển khai watsonx, điều quan trọng là phải có đánh giá trung thực về những hạn chế tiềm ẩn của nền tảng này.

Đường cong học tập: watsonx là một nền tảng mạnh mẽ và phức tạp, đòi hỏi kiến thức kỹ thuật chuyên sâu để sử dụng hiệu quả. Đây không phải là giải pháp cắm và chạy dành cho các nhóm không có chuyên môn kỹ thuật.

Sự phụ thuộc vào hệ sinh thái IBM: Mặc dù tích hợp với các công cụ của bên thứ ba, watsonx hoạt động tốt nhất trong hệ sinh thái IBM rộng lớn hơn, bao gồm IBM Cloud và Red Hat OpenShift.

Phức tạp về chi phí: Giống như hầu hết các nền tảng AI doanh nghiệp, watsonx có nhiều thành phần chi phí, bao gồm tài nguyên tính toán, lưu trữ, yêu cầu API và các cấp độ hỗ trợ, điều này có thể khiến việc lập ngân sách trở nên khó khăn.

Chi phí vận hành: Quản lý các mô hình AI trong sản xuất không phải là một công việc một lần. Nó đòi hỏi các nguồn lực chuyên dụng cho việc giám sát, bảo trì và cập nhật liên tục.

Khoảng trống trong quản lý dự án: watsonx được thiết kế cho phát triển mô hình và quản trị, nhưng không bao gồm các tính năng tích hợp sẵn cho quản lý dự án, theo dõi công việc hoặc hợp tác nhóm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Những giới hạn này không chỉ áp dụng cho watsonx; chúng áp dụng cho hầu hết các nền tảng AI doanh nghiệp. Hãy tập trung quản lý dự án AI, tài liệu và giao tiếp nhóm của bạn vào một nơi duy nhất để lấp đầy khoảng trống vận hành với ClickUp, trong khi watsonx xử lý các khía cạnh kỹ thuật của AI.

Các giải pháp thay thế cho IBM Watsonx trong các dự án AI doanh nghiệp

watsonx rất tuyệt vời, nhưng nó không phải là công cụ duy nhất để xây dựng và mở rộng một tổ chức lấy AI làm trung tâm.

Dưới đây là một số giải pháp thay thế chính cho watsonx trong lĩnh vực AI doanh nghiệp:

Nền tảng Phù hợp nhất cho Yếu tố phân biệt chính Xem xét IBM Watsonx Các doanh nghiệp đã có hạ tầng IBM hiện có Quản trị tích hợp và hỗ trợ đám mây lai. Đường cong học tập dốc hơn AWS Bedrock Các tổ chức sử dụng AWS bản địa Lựa chọn mô hình đa dạng và tích hợp sâu với AWS Tiềm năng bị khóa vào nhà cung cấp AWS Google Vertex AI Các tổ chức có lượng dữ liệu lớn Khả năng MLOps mạnh mẽ và tích hợp BigQuery Sự phụ thuộc vào hệ sinh thái Google Cloud Microsoft Azure AI Các tổ chức trong hệ sinh thái Microsoft Kết nối mạnh mẽ với Copilot và Office 365 Một kiến trúc tập trung vào Azure Giao diện lập trình ứng dụng (API) của OpenAI Các startup và nhóm tập trung vào việc phát triển nhanh chóng các mẫu thử nghiệm. Truy cập các mô hình tiên tiến thông qua một API đơn giản. Các tính năng quản trị tích hợp sẵn bị giới hạn.

Cuối cùng, nền tảng phù hợp thường phụ thuộc vào các khoản đầu tư hạ tầng hiện có của công ty bạn và trình độ kỹ thuật của nhóm.

Việc cần làm là tiến hành nghiên cứu độc lập và dành thời gian cần thiết. Thử nghiệm một số trường hợp sử dụng thực tế. Kiểm tra tính tương thích và yêu cầu quản trị từ sớm, và đảm bảo nền tảng phù hợp với mô hình hoạt động của bạn (không chỉ trong bản demo).

Mở rộng quy trình làm việc AI của bạn, không chỉ mô hình AI.

watsonx có thể cung cấp nền tảng kỹ thuật để xây dựng và quản lý AI doanh nghiệp — nhưng kết quả phụ thuộc vào những gì diễn ra xung quanh nó. Gần như không thể có một mô hình “hoàn hảo”. Thay vào đó, hãy tập trung vào một trường hợp sử dụng có tác động lớn, chuẩn bị dữ liệu và các phê duyệt từ sớm, và xây dựng một quy trình lặp lại từ thí nghiệm đến sản xuất.

Nếu có một điều cần nhớ, đó là: AI chỉ có thể mở rộng quy mô khi quá trình triển khai cũng được mở rộng tương ứng. Quyền sở hữu rõ ràng, tài liệu tuân thủ kiểm toán và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận là những yếu tố biến một dự án thử nghiệm thành công thành một giải pháp mà kinh doanh có thể tin tưởng và tái sử dụng.

Và ClickUp giúp bạn thực hiện điều đó bằng cách cung cấp một không gian làm việc duy nhất cho việc lập kế hoạch, hợp tác và quản lý triển khai xung quanh các dự án AI của bạn. Vậy tại sao phải chờ đợi? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay — hoàn toàn miễn phí!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

watsonx.ai là nền tảng phát triển mô hình AI, watsonx.data là kho dữ liệu để truy cập dữ liệu doanh nghiệp, và watsonx.governance cung cấp các công cụ quản lý vòng đời AI và tuân thủ, cùng nhau tạo thành nền tảng watsonx hoàn chỉnh.

watsonx là nhà cung cấp hạ tầng sẵn có, mô hình cơ sở và công cụ quản trị giúp đẩy nhanh quá trình triển khai, nhưng nó ít linh hoạt hơn so với các giải pháp tùy chỉnh hoàn toàn được xây dựng từ đầu trên các khung phần mềm nguồn mở.

watsonx cung cấp các API và SDK để tích hợp với các hệ thống bên ngoài, nhưng thiếu các tính năng quản lý dự án tích hợp sẵn, do đó các nhóm thường sử dụng các công cụ bổ sung như ClickUp để quản lý các dự án AI và phối hợp công việc.

Sử dụng hiệu quả đòi hỏi kỹ năng về kỹ thuật dữ liệu, ML/AI và DevOps, mặc dù các công cụ không cần mã của nó có thể giảm bớt rào cản cho các trường hợp sử dụng đơn giản như xây dựng trợ lý AI. /