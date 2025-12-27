Snagit vs. ClickUp Clips: Công cụ chụp màn hình nào tốt hơn?

Chụp màn hình ra đời tại Xerox PARC vào những năm 1970, khi các kỹ sư cần một cách nhanh chóng để hiển thị những gì đang diễn ra trên màn hình máy tính mà không cần phải đưa ai đó đến bàn làm việc của mình.

Câu nói đơn giản "Để tôi chỉ cho bạn" nay đã có những phiên bản tiên tiến hơn dưới dạng các công cụ chụp màn hình. Từ các người tạo độc lập giải thích quy trình làm việc đến các doanh nghiệp nhỏ ghi chép quy trình qua các múi giờ khác nhau, yêu cầu ngày càng cao.

Vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh hai công cụ chụp màn hình hàng đầu: Snagit và ClickUp Clips để xem công cụ nào phù hợp hơn với công việc của bạn.

Dưới đây là so sánh nhanh giữa hai công cụ chụp màn hình:

Aspect Snagit ClickUp Clips Mục đích chính Chụp màn hình độc lập, chú thích và ghi video cho hướng dẫn và tài liệu. Ghi màn hình nhanh, tích hợp sẵn cho giao tiếp nhóm, báo cáo lỗi và demo công việc trong quy trình làm việc của dự án. Tùy chọn chụp màn hình Chụp ảnh chụp màn hình, chụp màn hình cuộn, video toàn màn hình/phần màn hình, cửa sổ ứng dụng Chụp màn hình, tab hiện tại, cửa sổ ứng dụng hoặc chỉ âm thanh; tối đa 45 phút. Công cụ chỉnh sửa nâng cao Chú thích nâng cao (văn bản, mũi tên, đánh dấu), cắt video cơ bản, mẫu, dấu ấn. Cắt ghép cơ bản; Chuyển văn bản AI kèm dấu thời gian, chú thích giọng nói Tính năng AI Không có phiên bản gốc Chuyển đổi văn bản tự động, tìm kiếm bản ghi chép qua ClickUp Brain, chuyển đổi thành công việc. Tích hợp Giới hạn; xuất sang tệp/liên kết, tương thích với mọi nền tảng. Tích hợp sẵn trong ClickUp (tài liệu, trò chuyện, công việc); Hơn 1.000 ứng dụng thông qua hệ sinh thái ClickUp. Chia sẻ/Hợp tác Chia sẻ tệp, liên kết; không có khả năng hiển thị nhóm tích hợp sẵn. Tự động nhúng vào công việc/bình luận/trò chuyện; quyền truy cập của nhóm, bình luận có dấu thời gian. Giá cả Gói đăng ký $39/năm (từ năm 2025 trở đi); các tùy chọn cũ một lần ~$63 Được bao gồm trong tất cả các kế hoạch ClickUp (từ miễn phí đến Enterprise). Nền tảng Windows, Mac; ứng dụng độc lập Dựa trên web trong ClickUp; truy cập đa nền tảng Ưu điểm Độ chính xác chú thích vượt trội, ghi hình không giới hạn, giao diện người dùng trực quan cho chuyên gia. Tích hợp quy trình làm việc, tăng cường năng suất với AI, miễn phí cho các nhóm quản lý dự án (PM). Giới hạn Không có AI, thiếu bối cảnh nhóm, chi phí bổ sung cho các bản nâng cấp. Chỉ video (không có ảnh chụp màn hình nâng cao), giới hạn 45 phút, yêu cầu tài khoản ClickUp.

ClickUp là gì?

Trải nghiệm sự tích hợp với ClickUp Thay thế các công cụ độc lập bằng Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp.

ClickUp là một nền tảng quản lý dự án và nâng cao năng suất toàn diện, tích hợp nhiều công cụ làm việc vào một không gian làm việc thống nhất. Giúp bạn tránh tình trạng phân tán công việc, ClickUp cung cấp các tính năng như công việc, tài liệu, trò chuyện, Bảng trắng, tự động hóa và nhiều hơn nữa.

Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, nó tích hợp các khả năng AI trực tiếp vào các bề mặt làm việc hàng ngày như công việc, tài liệu, trò chuyện và quy trình làm việc, thay vì là một tiện ích bổ sung, để tránh việc chuyển đổi ngữ cảnh.

Những thông tin độc quyền về cách thức hoạt động!

Tính năng của ClickUp

Hãy cùng khám phá một số tính năng nổi bật khiến ClickUp trở thành một lựa chọn thay thế Snagit đáng chú ý:

Tính năng #1: Ghi màn hình trực quan

Đối với các nhóm phụ thuộc vào giao tiếp rõ ràng và quá trình chuyển giao mượt mà, ClickUp Clips thay đổi cách bạn chụp, giải thích và xử lý thông tin.

Bạn có thể ghi lại màn hình, camera và âm thanh, sau đó nhúng ngay các bản ghi đó vào các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, trò chuyện hoặc bình luận trong ClickUp mà không cần rời khỏi không gian làm việc của mình.

Ghi lại màn hình hoặc giọng nói để hướng dẫn nhóm của bạn qua các cập nhật hoặc thay đổi quan trọng với ClickUp Clips

Dưới đây là cách nó giúp bạn:

Nhiều tùy chọn ghi hình: Ghi lại toàn bộ màn hình, một cửa sổ duy nhất hoặc một tab trình duyệt, kèm theo tùy chọn âm thanh.

Lưu trữ tập trung: Truy cập tất cả các bản ghi đã lưu trong Clips Hub để bạn có thể tổ chức, tìm kiếm và xem lại chúng.

Bình luận có dấu thời gian: Để lại bình luận tại các thời điểm cụ thể trong Clip để mọi người biết chính xác phần nào của video mà phản hồi đề cập đến.

Thông tin hữu ích: Tạo công việc trực tiếp từ một Clip, liên kết các bản ghi âm với công việc cụ thể và giữ phản hồi và theo dõi trong cùng một nơi.

Chia sẻ và nhúng mượt mà: Nhúng Clips vào Công việc, Tài liệu, trò chuyện hoặc bình luận, hoặc chia sẻ bên ngoài qua liên kết.

Clip giọng nói để làm rõ: Để lại bình luận giọng nói trên Clips để giải thích nhanh các điểm tinh tế hoặc cung cấp hướng dẫn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Gắn thẻ hoặc đặt nhãn cho Clips trong Hub cho các quy trình lặp lại như đào tạo nhân viên mới, hướng dẫn phần mềm hoặc cập nhật sản phẩm.

Tính năng #2: Chuyển đổi văn bản bằng AI

Khi bật ClickUp Brain, mọi Clip bạn ghi lại sẽ được chuyển đổi thành văn bản tự động. Điều này có nghĩa là nhóm của bạn có thể đọc theo khi Clip phát hoặc nhanh chóng quét qua bản ghi chép để tìm các điểm chính mà không cần xem lại toàn bộ video.

Truy cập bản ghi chép do ClickUp Brain tạo ra để tránh phải xem lại các Clips

Bạn có thể truy cập bản ghi chép đầy đủ kèm theo dấu thời gian ở thanh bên phải, và nhấp vào một đoạn trích sẽ ngay lập tức chuyển đến thời điểm đó trong Clip, giúp việc điều hướng trở nên mượt mà.

Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt Clips của bạn để có cái nhìn nhanh chóng

Ngoài ra, khi bạn đặt câu hỏi cho ClickUp Brain, nó sẽ tìm kiếm qua tất cả bản ghi âm Clip của bạn để tìm câu trả lời. Điều này biến các bản ghi âm của bạn thành một cơ sở kiến thức có thể tìm kiếm, hoàn hảo cho các nhóm làm việc không đồng bộ hoặc khi đào tạo thành viên mới.

Bạn cũng có thể yêu cầu công cụ tóm tắt bản ghi AI cung cấp cho bạn một bản tóm tắt cuộc hội thoại.

Ví dụ, giả sử chủ một doanh nghiệp nhỏ ghi lại hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển báo cáo mới cho khách hàng. Thay vì gửi toàn bộ video cho nhóm, họ sao chép các đoạn trích quan trọng từ bản ghi âm để chỉ ra các chỉ số cần kiểm tra hàng ngày.

Một người tạo nội dung đang xem xét một hướng dẫn có thể đánh dấu các hướng dẫn cụ thể từ bản ghi chép để đưa vào bản nháp blog hoặc quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP).

📮 ClickUp Insight: 50% số người tham gia khảo sát của chúng tôi cho biết thứ Sáu là ngày làm việc có năng suất cao nhất của họ. Điều này có thể là một hiện tượng đặc trưng của môi trường công việc hiện đại. Thứ Sáu thường có ít cuộc họp hơn, và điều này, kết hợp với bối cảnh tích lũy từ tuần làm việc, có thể dẫn đến ít gián đoạn hơn và nhiều thời gian hơn cho công việc sâu sắc, tập trung. Muốn duy trì năng suất như ngày thứ Sáu suốt cả tuần? Hãy áp dụng các phương pháp giao tiếp không đồng bộ với ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc! Ghi lại màn hình với ClickUp Clips, nhận bản chép lời ngay lập tức qua ClickUp Brain, hoặc yêu cầu Trợ lý Ghi chú AI của ClickUp tóm tắt các điểm chính của cuộc họp cho bạn!

Khi cần sự đồng bộ thời gian thực hoặc giao tiếp trong môi trường làm việc kết hợp, hãy sử dụng ClickUp Chat. Gửi tin nhắn, tạo Kênh và quản lý các chủ đề tin nhắn một cách có tổ chức ngay trong không gian làm việc của bạn.

Gửi cập nhật không đồng bộ cho nhóm của bạn thông qua ClickUp Trò chuyện

Nó hoạt động song song với các công việc, tài liệu và Clips, vì vậy:

Các cuộc hội thoại luôn được kết nối với công việc

Bạn có thể chuyển một tin nhắn trò chuyện thành công việc chỉ với một cú nhấp chuột.

Các chủ đề tin nhắn tích hợp và tin nhắn trực tiếp giúp cập nhật không đồng bộ trở nên rõ ràng.

Ví dụ, nếu một thành viên trong nhóm xem một Clip về các thay đổi thiết kế nhưng có câu hỏi tiếp theo, họ có thể hỏi trực tiếp trong trò chuyện.

Tham gia các cuộc gọi âm thanh hoặc video nhanh chóng với nhóm của bạn bằng ClickUp SyncUps

Và khi bạn cần sự rõ ràng trực tiếp, ClickUp SyncUps là các cuộc gọi âm thanh + video nhẹ nhàng mà bạn có thể bắt đầu trực tiếp từ Trò chuyện hoặc một kênh mà không cần kéo nhóm của mình vào Zoom hoặc Teams. Với nó, bạn có thể:

Liên hệ ngay với nhóm của bạn qua cuộc gọi.

Chia sẻ màn hình nếu hình ảnh trực quan hữu ích trong tình huống hiện tại.

Ghi lại phiên làm việc và lưu lại vào Clips Hub của bạn, kèm theo bản ghi chép và tóm tắt AI.

Ví dụ, giả sử bạn đang hướng dẫn một thành viên mới gia nhập nhóm. Bạn có thể ghi lại một Clip với các bước hướng dẫn, sử dụng Chat để trả lời câu hỏi một cách không đồng bộ, và tổ chức một buổi SyncUp ngắn để hướng dẫn trực tiếp.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Nói ra ý tưởng, ghi chú, kịch bản hoặc hướng dẫn của bạn và để tính năng Talk to Text trong ClickUp chuyển đổi chúng thành văn bản rõ ràng, chuyên nghiệp ngay lập tức. Được hỗ trợ bởi ClickUp BrainGPT, Talk to Text trở thành một phím tắt tăng năng suất. Trí tuệ nhân tạo hiểu bối cảnh, áp dụng định dạng thông minh và có thể tự động kết nối @đề cập, công việc, tài liệu hoặc liên kết dựa trên những gì bạn nói. Truy cập bất kỳ bản ghi cuộc hội thoại nào trước đây của bạn với ClickUp BrainGPT Ví dụ, khi bạn đang brainstorm kịch bản video trong khi xem lại các bản ghi Clips, bạn có thể chuyển sang chế độ Talk to Text để nói ra suy nghĩ của mình một cách tự nhiên. ClickUp sẽ ngay lập tức chuyển đổi lời nói của bạn thành bản nháp có tổ chức trong trình chỉnh sửa. Bạn thậm chí có thể đề cập đến đồng nghiệp bằng @mentions, gắn thẻ công việc để theo dõi hoặc xây dựng dàn ý cho hướng dẫn tiếp theo của mình.

Giá cả của ClickUp

Dưới đây là chia sẻ của Alexis Valentin, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh Toàn cầu tại Pigment:

Tính năng của ClickUp, như khả năng chụp ảnh chụp màn hình bằng plugin ClickUp rồi tự động tạo tệp đính kèm cho công việc, giúp công việc của chúng ta trở nên dễ dàng hơn mỗi ngày.

Snagit là gì?

qua Snagit

Snagit (nay là một phần của Camtasia) là phần mềm chụp ảnh chụp màn hình và ghi video cho Windows và macOS. Nó mở rộng các hàm chụp ảnh chụp màn hình cơ bản với các công cụ chỉnh sửa nâng cao, chú thích và video để tạo nội dung trực quan như hướng dẫn và tài liệu.

Nền tảng này cho phép chụp ảnh chụp màn hình toàn bộ màn hình, vùng cụ thể, cửa sổ hoặc nội dung cuộn như các trang web dài. Người dùng có thể ghi lại video màn hình kèm âm thanh và lớp phủ webcam, sau đó chỉnh sửa chúng thành nhiều định dạng khác nhau, như GIF hoặc tệp MP4.

🧠 Thú vị: Thuật ngữ ‘screencast’ được đặt ra vào năm 2004 khi nhà báo Jon Udell hỏi độc giả về tên gọi cho ‘điều mới mẻ này, nơi bạn ghi lại màn hình như một bộ phim’. Người dùng Joseph McDonald và Deeje Cooley đề xuất ‘screencast’, và Udell đã chính thức sử dụng thuật ngữ này trên blog của mình. Từ đó, thuật ngữ này đã trở thành chính thức.

Tính năng của Snagit

Hãy cùng khám phá một số tính năng hỗ trợ hợp tác không đồng bộ trong môi trường làm việc:

Tính năng #1: Chế độ chụp màn hình

Chụp chính xác những gì bạn cần với Snagit ( nguồn )

Snagit cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn nội dung bạn muốn chụp. Bạn có thể chụp toàn màn hình, một vùng cụ thể, cửa sổ ứng dụng hoặc thậm chí các trang dài, cuộn như bài viết web hoặc tài liệu. Chức năng chụp cuộn rất tiện lợi khi bạn không muốn ghép các ảnh chụp màn hình lại với nhau một cách thủ công.

Nó cũng hỗ trợ chụp màn hình theo thời gian, nhiều màn hình, hiển thị con trỏ chuột và các preset tùy chỉnh. Nhờ vậy, sau khi cài đặt, việc lặp lại cùng loại chụp màn hình sẽ nhanh chóng và nhất quán.

Tính năng #2: Chỉnh sửa hình ảnh và chú thích

Chuyển đổi ảnh chụp màn hình thành các giải thích rõ ràng, dễ chia sẻ với Snagit ( nguồn )

Trình chỉnh sửa của Snagit là nơi thể hiện nhiều giá trị của nó. Bạn có các công cụ đơn giản như mũi tên, đánh dấu, văn bản, bước và làm mờ. Điều này giúp biến các ảnh chụp màn hình thô thành sản phẩm sẵn sàng trình bày.

Các tính năng như Smart Move giúp di chuyển các yếu tố một cách gọn gàng, trong khi Smart Redact có thể tự động ẩn thông tin nhạy cảm như địa chỉ email hoặc số điện thoại.

Trích xuất văn bản có thể sử dụng từ hình ảnh bằng Snagit ( nguồn )

Snagit có thể trích xuất văn bản có thể chỉnh sửa từ hình ảnh bằng công nghệ OCR. Bạn có thể sao chép văn bản trực tiếp từ ảnh chụp màn hình, điều này rất hữu ích khi sao chép dữ liệu từ hình ảnh, tài liệu quét hoặc giao diện người dùng.

Kết hợp với các mẫu và xử lý hàng loạt, điều này giúp dễ dàng tái sử dụng thông tin đã chụp trong báo cáo hoặc tài liệu nội bộ.

Giá cả của Snagit

Cá nhân: $39/năm

Học sinh/Giáo viên: $20/năm

Kinh doanh: $48/năm cho mỗi

🔍 Bạn có biết? Một trong những video hướng dẫn màn hình đầu tiên và nổi tiếng nhất từng được tạo ra là cho ứng dụng web Backpack vào năm 2005. Video này đã có ảnh hưởng lớn đến mức nó đã góp phần tạo ra phong cách trình diễn sản phẩm hiện đại mà bạn vẫn thấy trong tiếp thị SaaS ngày nay. Nó cho thấy rằng việc ghi lại màn hình có thể thực sự định hình bản sắc của một sản phẩm.

Snagit vs. ClickUp Clips: So sánh tính năng

Khi so sánh Snagit và ClickUp Clips, hãy xem xét vượt ra ngoài các tính năng ghi màn hình và ảnh chụp màn hình cơ bản. Cả hai công cụ đều có cách tiếp cận khác nhau. ClickUp tích hợp ghi màn hình vào một nền tảng quản lý công việc toàn diện, trong khi Snagit là một bộ công cụ chuyên dụng cho chụp màn hình và chỉnh sửa.

Vậy, để đơn giản hóa việc này, hãy so sánh các tính năng mà cả hai đều cung cấp.

Tính năng #1: Chụp và ghi lại

ClickUp

ClickUp Clips tập trung vào tốc độ và ngữ cảnh. Bạn có thể ghi lại màn hình (kèm âm thanh), và Clip sẽ tự động được gắn vào một công việc, tài liệu hoặc cuộc trò chuyện. Không cần xuất hoặc tải lên; mọi thứ sẽ được lưu trữ trong Clips Hub và sẵn sàng để bình luận hoặc chuyển thành các công việc cần thực hiện.

Snagit

Snagit cung cấp các tính năng chụp màn hình toàn màn hình, vùng chọn, cửa sổ, cuộn trang, chụp hình từng bước, video không giới hạn và lớp phủ webcam. Điều này giúp bạn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với nội dung muốn chụp, phù hợp cho việc tạo hướng dẫn và tài liệu.

🏆 Kết quả: Hòa! ClickUp nhanh hơn cho việc cập nhật nhóm không đồng bộ, trong khi Snagit tốt hơn cho công việc chụp màn hình chi tiết và độc lập. Điều này phụ thuộc vào việc bạn ưu tiên bối cảnh hay độ sâu của việc chụp màn hình hơn.

Tính năng #2: Trí tuệ nhân tạo và hợp tác

ClickUp

ClickUp Brain hoạt động trên Clips, nhiệm vụ ClickUp, tài liệu và trò chuyện. Bản ghi âm được chuyển đổi thành văn bản tự động, có thể tìm kiếm và dễ dàng tham khảo sau này.

Ngoài ra, bạn có thể đặt câu hỏi cho công cụ chuyển đổi văn bản AI, trích xuất thông tin từ các Clips trước đó và duy trì cuộc hội thoại trong bối cảnh với bình luận và trò chuyện.

Snagit

Snagit giữ mọi thứ đơn giản: nó không cung cấp tính năng chuyển văn bản, tóm tắt hoặc hợp tác dựa trên AI. Việc chia sẻ thường diễn ra thông qua xuất file hoặc liên kết, với phản hồi được quản lý ở nơi khác.

🏆 Người chiến thắng: Đó là ClickUp! Điều này là do các công cụ AI của nó đã được tích hợp sẵn vào cách các nhóm đã làm việc.

Tính năng #3: Tích hợp và khả năng truy cập nền tảng

ClickUp

ClickUp được thiết kế để trở thành trung tâm của công việc của bạn. Nó kết nối sẵn với hơn 1.000 công cụ như Google Workspace, Slack, Zoom, HubSpot, Jira và nhiều công cụ khác. Các kết nối này cho phép bạn đồng bộ hóa công việc, kích hoạt tự động hóa và giữ các cuộc hội thoại và cập nhật liên kết trực tiếp với công việc đang diễn ra.

Hơn nữa, nền tảng này hoạt động trên web, máy tính để bàn (Mac và Windows) và thiết bị di động (iOS và Android).

Snagit

Mặt khác, Snagit cho phép bạn xuất các bản chụp màn hình sang Google Drive, OneDrive, email hoặc Screencast của TechSmith. Điều này hoạt động tốt nếu mục tiêu của bạn là chia sẻ các hình ảnh đã hoàn thiện, nhưng nó không kết nối công việc của bạn với một hệ thống rộng lớn hơn.

Đây là công cụ ưu tiên cho máy tính để bàn, có sẵn trên Windows và Mac. Nó hoạt động tốt trên các máy tính hiện đại và có cảm giác tích hợp chặt chẽ với hệ điều hành. Chụp màn hình trên thiết bị di động có thể thực hiện thông qua ứng dụng iOS của TechSmith, nhưng nó chủ yếu là một công cụ bổ trợ.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp, nhờ vào phạm vi tích hợp đa dạng và tính linh hoạt trên nhiều thiết bị và địa điểm.

ClickUp Clips vs. Snagit trên Reddit

Chúng tôi đã tham khảo Reddit để có cái nhìn tổng quan về ý kiến của người dùng thực tế về cuộc tranh luận giữa ClickUp và Snagit. Mặc dù không có chủ đề cụ thể nào về hai nền tảng này, chúng tôi đã tổng hợp một số đánh giá cá nhân.

Người dùng Snagit chỉ có những đánh giá tích cực về nền tảng này:

Tôi đã sử dụng Snag-it trong nhiều năm (hơn hai thập kỷ), và nó hoạt động rất tốt mà không cố gắng làm quá nhiều việc cần làm. Tất nhiên, còn có các công cụ khác thực hiện các việc cần làm khác – điều quan trọng là giữ cho mọi thứ đơn giản (hơi).

Tôi đã sử dụng Snag-it trong nhiều năm (hơn hai thập kỷ), và nó hoạt động rất tốt mà không cố gắng làm quá nhiều việc cần làm.

Tất nhiên, còn có các công cụ khác thực hiện các việc cần làm khác – điều quan trọng là giữ cho mọi thứ đơn giản (hơi).

Một người dùng cho rằng giá cả của nó là không hợp lý sau khi ban đầu nó là một công cụ miễn phí:

Mặc dù tôi là fan của Snagit (và Camtasia), tôi không muốn bị ép buộc phải đăng ký gói dịch vụ cho một sản phẩm mà ngay cả một tìm kiếm nhanh trên Google cũng cho ra một phạm vi lựa chọn thay thế rộng, bao gồm cả các sản phẩm mua một lần hoặc miễn phí/mã nguồn mở. Thực tế, đây chỉ là một công cụ chụp màn hình có chú thích và ghi video. Giá trước đây là hợp lý, nhưng việc tăng giá gấp ba lần và phí sử dụng liên tục đi kèm với gói đăng ký hiện tại là không đáng.

Mặc dù tôi là fan của Snagit (và Camtasia), tôi không muốn bị ép buộc phải đăng ký gói dịch vụ cho một sản phẩm mà ngay cả một tìm kiếm nhanh trên Google cũng cho ra một phạm vi lựa chọn thay thế rất rộng, bao gồm cả các sản phẩm mua một lần hoặc miễn phí/mã nguồn mở. Thực tế, đây chỉ là một công cụ chụp màn hình có chú thích và ghi video. Giá trước đây là hợp lý, nhưng việc tăng giá gấp ba lần và phí sử dụng liên tục đi kèm với gói đăng ký hiện tại là không đáng.

Một người dùng ClickUp đã chia sẻ:

Xin chào, tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong quản lý công việc/dự án/cơ sở kiến thức. Tôi đã thử hầu hết các công cụ thương mại nghiêm túc có sẵn trên thị trường. Điều tôi thích ở ClickUp chính là điều họ quảng cáo: một ứng dụng cho mọi thứ. Tôi thực sự thích mức độ tùy chỉnh của quản lý công việc và cơ sở kiến thức cũng rất ổn định. Gần đây họ đã phát hành một cải tiến lớn cho tính năng trò chuyện, vì vậy chúng tôi cũng đang thay thế Slack.

Xin chào, tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong quản lý công việc/dự án/cơ sở kiến thức. Tôi đã thử hầu hết các công cụ thương mại nghiêm túc có sẵn trên thị trường. Điều tôi thích ở ClickUp chính là điều họ quảng cáo: một ứng dụng cho mọi thứ. Tôi thực sự thích mức độ tùy chỉnh của quản lý công việc và cơ sở kiến thức cũng rất ổn định. Gần đây họ đã phát hành một cải tiến lớn cho tính năng trò chuyện, vì vậy chúng tôi cũng đang thay thế Slack.

Một người dùng khác cho rằng nó tập trung thông tin:

Khi được cấu trúc hợp lý, nó loại bỏ các "hàng rào thông tin" giữa các bộ phận. Vì vậy, khi thông tin được cập nhật hoặc thay đổi trong một bộ phận, vì tất cả các bộ phận khác đều lấy thông tin từ cùng một nguồn, dữ liệu của họ sẽ được cập nhật đồng thời, ngay cả khi họ có thể đang xem dữ liệu theo cách hoàn toàn khác nhau. ClickUp là một hệ thống tuyệt vời. Về hiệu quả chi phí và sức mạnh so với tính dễ sử dụng, tôi chưa từng thấy hệ thống nào khác có thể sánh kịp.

Khi được cấu trúc hợp lý, nó loại bỏ các "hàng rào thông tin" giữa các bộ phận. Vì vậy, khi thông tin được cập nhật hoặc thay đổi trong một bộ phận, vì tất cả các bộ phận khác đều lấy thông tin từ cùng một nguồn, dữ liệu của họ sẽ được cập nhật đồng thời, ngay cả khi họ có thể đang xem dữ liệu theo cách hoàn toàn khác nhau.

ClickUp là một hệ thống tuyệt vời. Về hiệu quả chi phí và sức mạnh so với tính dễ sử dụng, tôi chưa từng thấy hệ thống nào khác có thể sánh kịp.

Công cụ chụp màn hình nào là tốt nhất?

Kết quả đã có! 🏁

Snagit rất xuất sắc trong những gì nó được thiết kế để làm. Nếu mục tiêu chính của bạn là tạo ra các ảnh chụp màn hình chuyên nghiệp, chú thích chi tiết hoặc hướng dẫn độc lập với các tính năng chỉnh sửa cơ bản, nó mang lại sự nhất quán. Tuy nhiên, khi cuộc hội thoại chuyển sang các quyết định, theo dõi và hợp tác, nó không đáp ứng được.

Với ClickUp Clips, các bản ghi được lưu trữ trực tiếp trong các công việc, tài liệu và bình luận, kèm theo bản ghi chép AI, phản hồi có dấu thời gian và khả năng chuyển đổi các khoảnh khắc thành công việc theo dõi. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅