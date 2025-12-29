Xu hướng bán hàng tại Ấn Độ năm 2026: Điều cần mong đợi & Cách chuẩn bị

Không lâu trước đây, hoạt động bán hàng tại Ấn Độ dựa trên mối quan hệ, cuộc gọi điện thoại, sự hiện diện tại cửa hàng vật lý và sổ ghi chép tay.

Tuy nhiên, công nghệ đã bắt đầu thay đổi quy tắc. Các sàn thương mại điện tử như Amazon và Flipkart đã thay đổi cách phân phối, UPI đã làm cho thanh toán trở nên tức thì, và WhatsApp đã trở thành một kênh bán hàng.

Hiện nay, hoạt động bán hàng tại Ấn Độ được định hình bởi xu hướng mua sắm ưu tiên thiết bị di động, khám phá ngôn ngữ địa phương, thương mại xã hội, thương mại nhanh chóng và các phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Các nhóm không thích ứng kịp thời có nguy cơ tụt hậu vì hệ thống bán hàng của họ không thể theo kịp.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích các xu hướng bán hàng hàng đầu tại Ấn Độ và cách các nhóm có thể chuẩn bị trước khi những thay đổi này trở thành yếu tố cơ bản. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách ClickUp giúp bạn luôn dẫn đầu bằng cách kết nối các quy trình làm việc và tự động hóa các công việc thường xuyên.

Yếu tố nào đang thúc đẩy sự tăng trưởng bán hàng tại Ấn Độ hiện nay?

Cỗ máy bán hàng của Ấn Độ đang được tái cấu trúc bởi người tiêu dùng ưu tiên kỹ thuật số, không thuộc khu vực đô thị và tìm kiếm giá trị. Dưới đây là một số yếu tố đang định hình lại hành vi tiêu dùng, kênh phân phối và xu hướng thị trường cho các thương hiệu và nhà bán hàng tại Ấn Độ.

Mở rộng cơ sở khách hàng với thu nhập khả dụng cao hơn

Người tiêu dùng Ấn Độ hiện có nhiều tiền hơn trong tay và họ đang chi tiêu. Thu nhập khả dụng bình quân đầu người đã tăng mạnh, tạo điều kiện cho các hộ gia đình có thêm ngân sách cho các khoản chi tiêu không thiết yếu. Điều này thúc đẩy chi tiêu cao hơn cho các mặt hàng bền vững, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và sản phẩm phong cách sống.

Thực tế, tiêu dùng hộ gia đình (được định nghĩa là Chi tiêu Tiêu dùng Cuối cùng của Khu vực Riêng tư hoặc PFCE) chiếm hơn 60% GDP của Ấn Độ, cho thấy tầm quan trọng của chi tiêu tiêu dùng đối với tăng trưởng kinh tế.

Sự phát triển nhanh chóng của thị trường thương mại điện tử Ấn Độ

Thị trường bán lẻ trực tuyến của Ấn Độ đã phát triển nhanh chóng để đạt khoảng $60 tỷ ngày nay. Với hơn 270 triệu người mua sắm trực tuyến, Ấn Độ hiện đã vượt qua Mỹ để trở thành thị trường bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai trên thế giới về số lượng người mua sắm.

CAGR, như được nhấn mạnh trong báo cáo của Bain

Một trong những thay đổi lớn nhất là sự trỗi dậy của thế hệ Gen Z, hiện đã chiếm gần 40% số người mua sắm trực tuyến tại Ấn Độ. Họ có xu hướng thử nghiệm nhiều hơn và chi tiêu gấp 3 lần so với thế hệ millennials cho các thương hiệu thời trang mới nổi.

Báo cáo này dự đoán thị trường thương mại điện tử của Ấn Độ sẽ đạt $170-$190 tỷ vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 18%. Đối với các thương hiệu, điều này có nghĩa là thương mại điện tử đã trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi, đòi hỏi sự địa phương hóa sâu rộng, chiến lược cụ thể cho từng nhóm khách hàng và thực thi ưu tiên thị trường Bharat.

Sự gia tăng về trình độ công nghệ số và xu hướng mua sắm ưu tiên thiết bị di động

Hiện có khoảng 800-900 triệu người Ấn Độ đang sử dụng internet, và riêng UPI đã xử lý khoảng 172 tỷ giao dịch vào năm 2024, tăng 46% so với năm 2023, chiếm khoảng 80% tổng khối lượng thanh toán kỹ thuật số của cả nước.

Hành vi ưu tiên thiết bị di động và dẫn dắt bởi UPI đã rút ngắn hành trình mua sắm. Người tiêu dùng hiện nay chuyển từ việc khám phá sản phẩm trên nội dung xã hội hoặc nội dung địa phương sang mua sắm trên các sàn thương mại điện tử hoặc ứng dụng D2C chỉ với vài cú chạm.

Củng cố hạ tầng logistics và thanh toán

Xếp hạng của Ấn Độ trong Chỉ mục Hiệu suất Logistics của Ngân hàng Thế giới đã cải thiện lên vị trí 38 trong số 139 quốc gia, phản ánh sự cải thiện về tốc độ, độ tin cậy của vận chuyển hàng hóa và kết nối đa phương thức.

Sự phát triển của hạ tầng kỹ thuật số tại Ấn Độ ( Nguồn )

Sự kết hợp giữa các chính sách như Kế hoạch PM GatiShakti và các cơ sở hạ tầng như Nền tảng Giao diện Logistics Tích hợp (ULIP) đã giúp giảm đáng kể thời gian giao hàng và chi phí logistics. Kết quả là sự mở rộng có lợi nhuận của hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD), thương mại nhanh và các cam kết dịch vụ (SLAs) giao hàng trong ngày hoặc ngày hôm sau ngoài các thành phố lớn.

Mở rộng thị trường cấp 2 và cấp 3

Thương mại điện tử đang dần mở rộng phạm vi tiếp cận ngoài các thành phố lớn của Ấn Độ. Tỷ lệ thâm nhập đã mở rộng từ các thành phố cấp 2 sang các thành phố cấp 3 và các thị trấn nhỏ hơn, với gần 60% người mua sắm trực tuyến mới đến từ các thành phố cấp 3 và các thị trấn nhỏ hơn.

Sự gia tăng đơn đặt hàng mua sắm trực tuyến và hơn thế nữa ( Nguồn )

Sự mở rộng này cũng đang thay đổi cấu trúc của những người bán hàng trực tuyến. Hơn 60% người bán mới tham gia từ năm 2021 đến nay đến từ các thành phố cấp 2 và các thành phố nhỏ hơn, cho thấy một hệ sinh thái người bán được phân phối và địa phương hóa hơn.

Các xu hướng bán hàng quan trọng cần theo dõi tại Ấn Độ

Landscape bán hàng tại Ấn Độ đang được tái cấu trúc với tốc độ chóng mặt. Hành vi mua sắm, tín hiệu tin cậy, cách khám phá kênh và hành trình mua hàng hiện nay có sự khác biệt đáng kể giữa các ngôn ngữ, nền tảng, tốc độ và tình huống.

Các xu hướng bán hàng sau đây tại Ấn Độ cùng nhau định hình hình ảnh của các công ty thành công tại Ấn Độ. 💪

1. Mua sắm phygital và hành trình dẫn dắt bởi QR

Ấn Độ hiện là thị trường quen thuộc với mã QR, với mã QR được tích hợp rộng rãi tại các cửa hàng tạp hóa nhỏ (kiranas), trạm xăng, salon và các cửa hàng bán lẻ hiện đại. Điều bắt đầu như một phương thức thanh toán tiện lợi nay đã phát triển thành một thói quen tự nhiên.

📌 Các trường hợp sử dụng hàng đầu đang nổi lên tại Ấn Độ:

Giáo dục ở cấp độ bao bì: Các thương hiệu FMCG, điện tử và D2C đang tích hợp mã QR vào bao bì sản phẩm để giải thích cách sử dụng, nguồn gốc hoặc xác thực tính xác thực, từ đó giảm thiểu ma sát sau khi mua hàng và tỷ lệ trả hàng.

Theo dõi chuyển đổi bán lẻ: Quét mã QR trong cửa hàng liên kết với các chương trình khuyến mãi hoặc chương trình khách hàng thân thiết giúp các thương hiệu hiển thị những SKU và cửa hàng nào đang thúc đẩy các hoạt động theo dõi kỹ thuật số.

Khám phá theo hình thức trò chơi: Thẻ cào, phần thưởng quay bánh xe và bộ lọc AR kích hoạt qua QR đang giúp kéo dài thời gian lưu lại tại các không gian vật lý.

2. Khu vực hóa và địa phương hóa

Đợt người dùng internet tiếp theo tại Ấn Độ chủ yếu là những người không nói tiếng Anh, được thúc đẩy bởi các ngôn ngữ Ấn Độ và điện thoại thông minh giá rẻ. Việc địa phương hóa ngày nay không chỉ dừng lại ở việc dịch ngôn ngữ. Nó bao gồm:

Các tham chiếu văn hóa địa phương

Humor và định dạng đặc trưng theo khu vực

Mong muốn siêu địa phương (công việc, di cư, ưu tiên gia đình)

Trên thực tế, các nhóm thành công đang thực hiện ba việc cần làm sau:

Xây dựng các phễu tiếp thị ưu tiên ngôn ngữ với tìm kiếm, nội dung sáng tạo, hành trình khách hàng và hỗ trợ IVR/WhatsApp bằng tiếng Tamil, Bangla, Marathi, Telugu, v.v., không chỉ được dịch mà còn được viết lại theo ngữ cảnh.

Sử dụng những người tạo nội dung địa phương và micro-influencers trên ShareChat, Moj và YouTube để lan tỏa các câu chuyện thương hiệu mang đậm chất địa phương, sau đó tái tiếp cận đối tượng đó thông qua các chiến dịch quảng cáo hiệu suất.

Thiết kế sản phẩm và chiến lược giá dựa trên thực tế địa phương. Ví dụ: nhấn mạnh các khoản vay dễ dàng và trả góp linh hoạt cho người mua ô tô ở phân khúc thứ hai, các chiến lược trả góp liên kết với mùa vụ cho fintech nông nghiệp, hoặc các mục tiêu phát triển cộng đồng cho bất động sản.

3. Công nghệ hành vi trong bán hàng và sản phẩm tài chính

Người tiêu dùng Ấn Độ rất nhạy cảm với giá cả, bị ảnh hưởng bởi xã hội và bị chi phối bởi cảm xúc, thường đồng thời. Khi đầu tư qua ứng dụng và việc sử dụng tín dụng ngày càng phổ biến, các nền tảng đang bắt đầu áp dụng 'công nghệ hành vi'.

Đây là các phân tích chỉ ra các mẫu hành vi cảm xúc và nhận thức, chẳng hạn như:

Tại sao người dùng bỏ giỏ hàng sau khi giảm giá được tiết lộ

Tại sao một số nhóm khách hàng lại mua sắm ồ ạt trong các đợt khuyến mãi nhưng sau đó không quay lại?

Tại sao người dùng tuyên bố là "người mua lâu dài" nhưng lại hành động một cách bốc đồng?

Thay vì chỉ theo dõi những gì khách hàng đã mua, các nền tảng hiện nay tập trung vào tần suất hủy SIP, kiểm tra danh mục đầu tư, tỷ lệ rời bỏ sau khi thua lỗ, hoặc sử dụng hết giới hạn BNPL (Mua ngay, trả sau) vào cuối tháng. Sự chuyển đổi này giúp lập kế hoạch nhu cầu chính xác hơn, chiến lược định giá và thiết kế giữ chân khách hàng, điều này có thể trở thành yếu tố phân biệt quan trọng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt.

4. Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa là yếu tố cơ bản

Trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa không còn là lợi thế cạnh tranh cho các nhóm bán hàng tại Ấn Độ – chúng đã trở thành tiêu chuẩn cơ bản.

Từ đánh giá tiềm năng khách hàng và dự báo đến tiếp cận cá nhân hóa và theo dõi, trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp sâu rộng trong quy trình bán hàng hiện đại. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) đang phát triển để tự động hiển thị thông tin chi tiết, cảnh báo rủi ro trong quy trình bán hàng và đề xuất các hành động tiếp theo tốt nhất theo thời gian thực. Các trợ lý AI tự động phân loại tiềm năng khách hàng, nghiên cứu khách hàng tiềm năng và tạo các thông điệp tiếp cận.

Điều quan trọng là sự thay đổi này không nhằm thay thế nhân viên bán hàng. Thay vào đó, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa đang loại bỏ nỗ lực thủ công, giúp nhân viên bán hàng tập trung vào những điều quan trọng nhất: xây dựng mối quan hệ, hiểu nhu cầu của khách hàng và hoàn tất các giao dịch phức tạp.

Các chuyên gia bán hàng coi AI như một trợ lý hàng ngày sẽ luôn vượt trội hơn những người không làm điều đó.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Các Super Agents trong ClickUp hoạt động như những đồng nghiệp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa các công việc bán hàng lặp đi lặp lại, cung cấp thông tin chi tiết và giải phóng thời gian cho nhóm của bạn tập trung vào việc chốt đơn hàng. Bạn có thể tạo một hoặc nhiều Super Agents để hỗ trợ trong các cách sau: Xác minh và phân công khách hàng tiềm năng: Tự động xem xét các khách hàng tiềm năng mới, xác minh họ dựa trên các tiêu chí đã cài đặt và phân công họ cho các nhân viên bán hàng phù hợp.

Nhắc nhở theo dõi: Tạo và lên lịch các công việc hoặc nhắc nhở theo dõi cho nhân viên bán hàng, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.

Cập nhật ống dẫn: Tạo báo cáo hàng ngày hoặc hàng tuần tóm tắt trạng thái ống dẫn, nhấn mạnh các cơ hội tiềm năng, các giao dịch bị đình trệ và các bước tiếp theo.

Nhập liệu CRM: Ghi chú cuộc gọi, cập nhật giai đoạn giao dịch và ghi lại tương tác với khách hàng trực tiếp vào ClickUp, giảm thiểu việc mục nhập thủ công.

Tạo đề xuất: Soạn thảo các đề xuất bán hàng hoặc email tùy chỉnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI), tích hợp dữ liệu khách hàng và chi tiết sản phẩm liên quan.

Lịch trình cuộc họp: Điều phối và lên lịch cuộc họp với khách hàng tiềm năng bằng cách tích hợp với các công cụ lịch.

Thông tin bán hàng: Phân tích xu hướng bán hàng, dự báo doanh thu và đưa ra những thông tin hữu ích cho nhóm.

5. Các phễu bán hàng chỉ dành cho thiết bị di động (không chỉ là ưu tiên thiết bị di động)

Tại Ấn Độ, hơn 96% người dùng mạng xã hội truy cập các nền tảng thông qua điện thoại thông minh, và ngày càng nhiều phiên giao dịch thương mại bắt đầu và kết thúc trên thiết bị di động.

Sự chuyển đổi sang các kênh bán hàng chỉ dành cho thiết bị di động có nghĩa là:

Thay thế các brochure tĩnh bằng video giải thích dạng dọc, carousel và các câu chuyện tương tác có thể nhấp chuột, tóm tắt các đề xuất trong vòng dưới 30 giây .

Sử dụng PWAs (Ứng dụng Web Tiến bộ) và trải nghiệm nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng để người dùng ở các khu vực có băng thông thấp có thể duyệt, so sánh và thanh toán mà không cần cài đặt ứng dụng.

Thiết kế biểu mẫu thu thập thông tin khách hàng tiềm năng với các trường đã điền sẵn, cuộc gọi lại qua WhatsApp, nút thể hiện sự quan tâm chỉ với một lần chạm và các lời kêu gọi hành động (CTA) được nhúng trong nội dung.

6. Các nền tảng mạng xã hội như kênh thương mại toàn diện

Tại Ấn Độ, các nền tảng mạng xã hội đã trở thành trung tâm của hành vi kỹ thuật số hàng ngày. WhatsApp tiếp cận 80,8% người dùng internet, tiếp theo là Instagram với 77,9% cho việc khám phá và chia sẻ nội dung, và Facebook với 67,8% cho việc tiêu thụ tin tức.

Đối với nhiều người mua lần đầu, quá trình khám phá, đánh giá, xây dựng niềm tin và mua hàng diễn ra trên các nền tảng này. Dưới đây là một số thay đổi được ghi nhận trong những năm qua:

WhatsApp đã phát triển thành một hệ thống CRM và điểm bán hàng (POS) kết hợp. Các thương hiệu chia sẻ danh mục sản phẩm, trả lời câu hỏi thường gặp, hướng dẫn người mua và thực hiện thanh toán qua UPI, tất cả trong một trò chuyện duy nhất.

Instagram và YouTube đóng vai trò quan trọng trong việc mua sắm theo cảm hứng và khám phá sản phẩm. Các bài đăng có thể mua sắm, thương mại trực tiếp và các trang microsite 'link-in-bio' đưa người dùng trực tiếp đến giỏ hàng đã được điền sẵn trên các trang web D2C.

Theo dõi mạng xã hội hỗ trợ thực thi bán hàng. Các thương hiệu theo dõi bình luận và tin nhắn trực tiếp (DM) để phát hiện phản đối, yêu cầu tính năng và đề cập đến đối thủ cạnh tranh, sau đó sử dụng những thông tin này để tinh chỉnh sản phẩm, giá cả và kịch bản bán hàng theo thời gian thực.

7. Bán hàng do người ảnh hưởng và người tạo dẫn dắt

Nền kinh tế sáng tạo của Ấn Độ đang phát triển mạnh mẽ. Số lượng người tạo đã tăng từ dưới 1 triệu vào năm 2020 lên hơn 4 triệu trong các lĩnh vực như thời trang, làm đẹp, công nghệ, giải trí thông tin và tài chính.

Ngoài ra, khi niềm tin chuyển từ các thương hiệu sang cá nhân, người tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá sản phẩm, chuyển đổi và mua hàng lặp lại, khiến việc bán hàng do người ảnh hưởng dẫn dắt trở thành hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Dưới đây là cách các influencer Ấn Độ đang trở thành các kênh phân phối chính thức:

Danh sách người tạo luôn hoạt động được phân loại theo khu vực, ngôn ngữ, danh mục và vai trò trong phễu bán hàng (giải thích nhận thức so với đánh giá ở đáy phễu).

Hệ thống liên kết và mã khuyến mãi cho phép phân bổ doanh thu cho các người tạo trên các sàn thương mại điện tử và mô hình D2C, cho phép thanh toán dựa trên hiệu suất và tối ưu hóa.

Sản phẩm đồng sáng tạo và các đợt phát hành giới hạn, nơi các influencer chia sẻ lợi ích, tạo ra sự khan hiếm và cấp bách mà các chiến dịch thông thường không thể sao chép.

8. Bền vững và giá trị hơn thương hiệu

Người mua hàng tại Ấn Độ ngày càng ưu tiên tính bền vững và giá trị thực tế hơn là các thương hiệu lớn. Khách hàng đang đặt ra những câu hỏi khó khăn hơn về nguồn gốc đạo đức, tác động môi trường, tiết kiệm chi phí lâu dài và độ bền sản phẩm—đặc biệt trong các lĩnh vực B2B, sản xuất, bán lẻ và dịch vụ doanh nghiệp.

Nhận diện thương hiệu vẫn quan trọng, nhưng nó không còn đảm bảo sự tin tưởng hay lòng trung thành. Các nhà quyết định sẵn sàng chuyển sang các nhà cung cấp ít nổi tiếng hơn nếu sản phẩm/dịch vụ mang lại giá trị đo lường được và phù hợp với mục tiêu bền vững của họ.

Các cuộc hội thoại bán hàng đang chuyển từ vị trí thương hiệu sang các cuộc hội thoại dựa trên bằng chứng, tập trung vào kết quả, tính minh bạch và các thực hành có trách nhiệm.

Điều quan trọng nhất cho các nhóm bán hàng? Hãy dẫn dắt bằng bằng chứng, không phải logo. Trang bị cho nhân viên bán hàng các chỉ số giá trị rõ ràng, chứng nhận bền vững và bằng chứng thực tế từ khách hàng để hỗ trợ mọi cuộc hội thoại bán hàng.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Tập trung tất cả thông tin này với ClickUp Knowledge Management. Tài liệu kết nối, wiki và Trí tuệ Nhân tạo (AI) làm việc hoàn chỉnh nhất thế giới giúp câu trả lời được tự động hóa. Chỉnh sửa trực tiếp, quyền truy cập nâng cao và quản lý phiên bản đảm bảo mọi thứ luôn được cập nhật và kiểm soát.

9. Thương mại nhanh như một kênh bán hàng chiến lược

Thương mại nhanh không còn chỉ là một dịch vụ tiện lợi cho các bữa ăn khuya. Tại Ấn Độ, kênh này đạt khoảng 6-7 tỷ USD vào năm 2024, chiếm khoảng hai phần ba đơn đặt hàng thực phẩm trực tuyến và gần 10% tổng chi tiêu thương mại điện tử.

Các báo cáo cho thấy Blinkit đang dẫn đầu với hơn 50% thị phần vào cuối năm 2025, trong khi Zepto và Instamart cạnh tranh vị trí thứ hai ở cấp độ từng thành phố. Điều đó có nghĩa là các quản lý khu vực và quản lý khách hàng chính phải đối xử với mỗi nền tảng Q-commerce như một tài khoản quan trọng hàng đầu.

Đối với các nhà lãnh đạo bán hàng trong các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), thực phẩm và đồ uống (F&B), mỹ phẩm và hàng tiêu dùng bền vững giá rẻ, thương mại nhanh (quick commerce) thực chất là một hình thức "thương mại hiện đại" mới với những quy tắc riêng:

Cấu trúc sản phẩm tối ưu cho mua sắm nhanh: Kích thước bao bì nhỏ gọn, bộ sản phẩm kết hợp (combo SKUs), kích thước bổ sung và mức giá hấp dẫn cho mua sắm ngẫu hứng, được thiết kế cho các chuyến mua sắm kéo dài 10-30 phút.

Tính năng hiển thị trong ứng dụng như kệ hàng mới: Xếp hạng tìm kiếm, vị trí quảng cáo trả phí, băng rôn và mẫu thử trong ứng dụng hiện đang mang lại doanh số cao hơn nhiều so với các danh sách cơ bản.

Kỷ luật vận hành cửa hàng ảo: Nhóm bán hàng và vận hành phối hợp để duy trì tỷ lệ giao hàng cao, quản lý hạn sử dụng và điều chỉnh tồn kho dựa trên nhu cầu địa phương.

📖 Xem thêm: Mẫu đề xuất bán hàng để chốt đơn hàng nhanh hơn

10. Trải nghiệm sản phẩm tương tác

Các thương hiệu như Lenskart đã chứng minh cách AR có thể thay đổi cơ bản quy trình mua hàng. Tính năng thử kính 3D ảo cho phép người dùng xem khung kính trên khuôn mặt của họ theo thời gian thực, giảm bớt sự không chắc chắn và tăng tỷ lệ chuyển đổi. Điều này giúp giảm tỷ lệ trả hàng và tăng thời gian tương tác với thương hiệu, từ đó cải thiện trực tiếp hiệu quả kinh tế đơn vị.

Sổ tay này đang được chia sẻ đến:

Làm đẹp: Công nghệ AR để chọn màu sắc phù hợp cho kem nền, son môi và màu tóc, giúp người dùng thử nghiệm trước khi mua trên Nykaa hoặc ứng dụng của thương hiệu.

Nội thất và trang trí: Chế độ xem 'Trong phòng' cho phép người dùng đặt ghế sofa, đèn hoặc đồ trang trí vào không gian thực tế của họ thông qua camera điện thoại thông minh.

Ô tô và hàng tiêu dùng bền vững: Các buổi demo trực tuyến giới thiệu các tính năng, phiên bản và tùy chỉnh mà không cần phải có đầy đủ hàng tồn kho tại mỗi đại lý.

Cách các nhóm bán hàng có thể chuẩn bị cho những thay đổi này

Hiểu rõ các xu hướng bán hàng mới nổi tại Ấn Độ chỉ là một phần của phương trình. Lợi thế thực sự phụ thuộc vào tốc độ mà các nhóm bán hàng chuyển đổi những thay đổi này thành các quy trình sẵn sàng triển khai.

Dưới đây là cách các nhà lãnh đạo bán hàng có thể triển khai những thay đổi này.

Xây dựng khung hoạt động bán hàng thống nhất

Với việc người tiêu dùng tương tác qua các điểm tiếp xúc trực tuyến và ngoại tuyến, dữ liệu và hoạt động dễ dàng bị phân mảnh giữa các hệ thống và kênh. Các nhóm bán hàng cuối cùng phải xoay xở với các công cụ quản lý dự án, CRM, công cụ trò chuyện, bảng tính và quy trình làm việc khu vực, dẫn đến tình trạng phân tán công cụ, làm chậm quá trình thực thi và làm mất đi khả năng hiển thị.

Cách khắc phục công việc

Trên toàn cầu, sự phân mảnh này làm giảm năng suất ở quy mô lớn, góp phần gây ra thiệt hại ước tính $2,5 nghìn tỷ do các nhóm dành quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm, đối chiếu và cập nhật hệ thống thay vì thực sự bán hàng.

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, được thiết kế để loại bỏ tình trạng phân tán công việc cho các nhóm bán hàng phải quản lý quy trình bán hàng, theo dõi, ghi chú giao dịch và dự báo trên quá nhiều công cụ khác nhau.

Sự rõ ràng bắt đầu từ hiển thị. Tạo bản đồ toàn bộ quy trình bán hàng của bạn trong ClickUp for Sales Groups, thu thập khách hàng tiềm năng từ các kênh mạng xã hội, khu vực, thị trường và offline, và theo dõi từng giao dịch qua các giai đoạn đánh giá, theo dõi, kiểm tra tuân thủ và gia hạn.

Giữ cho toàn bộ quy trình bán hàng của bạn được tổ chức gọn gàng với ClickUp trạng thái tùy chỉnh công việc

Với tính năng ClickUp Tùy chỉnh Trạng thái Công việc, các nhóm có thể định nghĩa các giai đoạn như Inbound, Social Interest, Regional Follow-up Required, Xác minh & Tuân thủ và Đã đóng. Điều này giúp các nhà lãnh đạo bán hàng có cái nhìn rõ ràng hơn về nơi nhu cầu bị tắc nghẽn và lý do tại sao.

Và ở trung tâm, hệ thống CRM của ClickUp kết nối thông tin liên hệ, tài khoản và giao dịch với công việc đang được thực hiện trên chúng.

📮 ClickUp Insight: Cuộc khảo sát về mức độ trưởng thành của AI của chúng tôi chỉ ra một thách thức rõ ràng: 54% các nhóm làm việc trên các hệ thống phân tán, 49% hiếm khi chia sẻ thông tin giữa các công cụ và 43% gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết. Khi công việc bị phân mảnh, các công cụ AI của bạn không thể truy cập đầy đủ bối cảnh, điều này dẫn đến các câu trả lời không đầy đủ, phản hồi chậm trễ và kết quả thiếu chiều sâu hoặc độ chính xác. Đó chính là hiện tượng "work sprawl" đang diễn ra, và nó khiến các công ty mất hàng triệu đô la do giảm năng suất và lãng phí thời gian. ClickUp Brain giải quyết vấn đề này bằng cách hoạt động trong một không gian làm việc thống nhất, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), nơi các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và mục tiêu đều được kết nối chặt chẽ. Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp (Enterprise Search) hiển thị mọi chi tiết ngay lập tức, trong khi các Trợ lý AI (AI Agents) hoạt động trên toàn bộ nền tảng để thu thập bối cảnh, chia sẻ cập nhật và thúc đẩy công việc tiến triển. Kết quả là một hệ thống AI nhanh hơn, rõ ràng hơn và luôn được cập nhật thông tin, điều mà các công cụ rời rạc đơn giản không thể sánh kịp.

Quản lý và tự động hóa quy trình xử lý khách hàng tiềm năng trên các kênh

Hành trình mua hàng của người tiêu dùng tại Ấn Độ ngày nay không bắt đầu từ một nơi duy nhất. Nó có thể bắt đầu thông qua tin nhắn trên mạng xã hội, quét mã QR, trò chuyện trên sàn thương mại điện tử, biểu mẫu trên website hoặc WhatsApp.

📌 Đây là những việc cần làm:

Tiêu chuẩn hóa các định dạng thu thập thông tin khách hàng tiềm năng trên tất cả các điểm tiếp xúc.

Hướng dẫn khách hàng tiềm năng đến các nhà bán hàng phù hợp dựa trên các tiêu chí như khu vực, sở thích sản phẩm, ngôn ngữ ưa thích hoặc kích thước giao dịch.

Kích hoạt nhắc nhở theo dõi tự động mà không cần giám sát thủ công.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Quản lý các tác vụ bán hàng thường xuyên và di chuyển khách hàng tiềm năng và các bước theo dõi qua quy trình làm việc mà không cần can thiệp thủ công với ClickUp tự động hóa. Sau đó, cài đặt ClickUp Agents để thêm trí tuệ và khả năng ra quyết định dựa trên ngữ cảnh vào quản lý khách hàng tiềm năng. Khởi chạy ClickUp Agents để tự động xử lý việc phân phối khách hàng tiềm năng, ưu tiên và xử lý các trường hợp khẩn cấp Khi một khách hàng tiềm năng truy cập qua ClickUp Biểu mẫu, các nhân viên có thể bổ sung thông tin, soạn thảo các phản hồi cá nhân hóa, đề xuất kênh tiếp cận tốt nhất (email, WhatsApp hoặc cuộc gọi) và tự động lên lịch các bước tiếp theo. Ngoài ra, các đại lý còn tóm tắt hoạt động của khách hàng tiềm năng để đánh giá nhanh chóng và phân tích các mẫu thành công hoặc thất bại để đề xuất cải tiến cho biểu mẫu, logic định tuyến và chiến lược theo dõi.

Khám phá các trợ lý AI tốt nhất để nâng cao năng suất bán hàng và tự động hóa CRM. 👇

Xây dựng dự báo được tăng cường bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với thông tin bán hàng

Thị trường Ấn Độ thay đổi nhanh chóng do các sự kiện văn hóa, chu kỳ khu vực, biến động giá cả, đỉnh điểm do lễ hội và xu hướng cấp nền tảng. Trong môi trường này, các nhà lãnh đạo bán hàng cần được hiển thị liên tục về cách ống dẫn bán hàng đang hoạt động và nơi nó có thể di chuyển tiếp theo.

Và đó chính xác là những gì ClickUp Brain là nhà cung cấp.

Giả sử bạn là một nhà lãnh đạo bán hàng đang chuẩn bị cho cuộc họp đánh giá dự báo bán hàng hàng tháng. Thay vì trích xuất báo cáo, bạn hỏi ClickUp Brain, ‘Tổng hợp tình trạng hiện tại của ống dẫn bán hàng, bao gồm tốc độ dẫn dắt, tỷ lệ chuyển đổi và tỷ lệ thành công. ’

ClickUp Brain phân tích dữ liệu thời gian thực từ không gian làm việc và cung cấp một cái nhìn tổng quan thời gian thực về động lực bán hàng.

Sử dụng ClickUp Brain để nhận câu trả lời nhanh chóng liên quan đến động lực bán hàng

Tiếp theo, bạn thực hiện một lời nhắc theo dõi: ‘Dựa trên các xu hướng hiện tại, liệu chúng ta có đang trên đà đạt được mục tiêu của quý này không?’ ClickUp Brain sau đó sử dụng dữ liệu lịch sử và hiện tại để cảnh báo về các thiếu hụt tiềm ẩn, nhấn mạnh các khu vực hoặc giai đoạn gây rủi ro và hiển thị tỷ lệ thắng dự kiến.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp BrainGPT là trợ lý AI trên desktop, tổng hợp thông tin từ mọi công cụ kết nối vào một giao diện tìm kiếm và thực thi nhanh chóng. Enterprise Search thu thập dữ liệu từ các công cụ như ClickUp, Google Drive, HubSpot hoặc Salesforce trong một truy vấn duy nhất, giúp các nhóm nhanh chóng tìm kiếm kế hoạch chiến dịch, cập nhật giá cả hoặc ghi chú hiệu suất khu vực mà không cần chuyển tab—đặc biệt khi dòng thời gian gấp rút. Với tính năng ClickUp Talk to Text trong BrainGPT, các nhà lãnh đạo có thể ghi chép các quan sát về giao dịch, phản hồi thị trường từ các cuộc gọi hoặc ghi chú cuộc họp khi đang di chuyển. Những thông tin này sẽ được lưu trữ và có thể tìm kiếm ngay lập tức, giúp các thông tin từ tuyến đầu được kết nối với quản lý dự án và chiến lược. Kết nối các ứng dụng của bên thứ ba với ClickUp BrainGPT để nhận câu trả lời nhanh chóng

Tiêu chuẩn hóa các hướng dẫn khu vực và văn hóa

Khi việc địa phương hóa trở thành một trụ cột chiến lược tại Ấn Độ, một chiến lược duy nhất không thể áp dụng cho tất cả các thị trường. Để đạt được hiệu quả trên các phân khúc ngôn ngữ và văn hóa, bạn cần có các hướng dẫn địa phương hóa mà nhân viên bán hàng có thể thực hiện một cách đáng tin cậy.

Dưới đây là cách tiêu chuẩn hóa quy trình bán hàng của bạn:

Phát triển kịch bản bán hàng khu vực, các phương pháp xử lý phản đối và tài liệu định giá phản ánh sự tinh tế văn hóa.

Đào tạo nhân viên bán hàng về các phương pháp không phụ thuộc vào ngôn ngữ (ví dụ: cách tận dụng WhatsApp, cách cá nhân hóa các hoạt động theo dõi trong bối cảnh địa phương).

Bảo trì các kho lưu trữ kiến thức địa phương mà nhân viên bán hàng có thể tra cứu bất cứ lúc nào.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo các tài liệu hướng dẫn bán hàng theo khu vực trong ClickUp Docs. Bạn có thể tổ chức tất cả tài liệu của mình thành các tài liệu có cấu trúc hoặc các trang con cho từng ngôn ngữ hoặc thị trường. Giữ một tài liệu hướng dẫn bán hàng dễ truy cập trong ClickUp Docs Hợp tác thời gian thực, bình luận và lịch sử phiên bản giúp các quản lý khu vực duy trì nội dung chính xác và cập nhật, trong khi các tài liệu đào tạo tích hợp, danh sách kiểm tra và các công việc bán hàng liên kết đảm bảo nhân viên bán hàng có thể nhanh chóng tìm kiếm và thực hiện chiến lược phù hợp với bối cảnh của họ.

Tích hợp hợp tác thời gian thực và sự phối hợp đa chức năng

Động lực bán hàng phụ thuộc vào hiệu suất của từng nhân viên bán hàng và mức độ kết nối giữa bộ phận Bán hàng với Marketing, Vận hành, Sản phẩm và Hỗ trợ Khách hàng. Khi các nhóm không đồng bộ trong thời gian thực, điều này dẫn đến thông điệp không nhất quán, phản hồi chậm trễ cho khách hàng, việc chuyển giao công việc bị bỏ sót và trải nghiệm khách hàng kém.

ClickUp Chat giúp giải quyết vấn đề này bằng cách đưa các cuộc hội thoại trực tiếp vào bối cảnh công việc:

Tận dụng các cuộc hội thoại theo ngữ cảnh: Trò chuyện trực tiếp trong các công việc, giao dịch và tài liệu thông qua phần mềm hợp tác bán hàng này, để các cuộc hội thoại luôn gắn liền với khách hàng, chiến dịch hoặc vấn đề cụ thể.

Bảo đảm sự minh bạch giữa các bộ phận: Kết nối các nhóm bán hàng, tiếp thị, hỗ trợ và sản phẩm vào cùng một chủ đề trò chuyện.

Tổ chức các cuộc thảo luận với các chủ đề và đề cập: Kéo các bên liên quan phù hợp ngay lập tức bằng @mentions và duy trì các cuộc hội thoại theo chủ đề một cách có cấu trúc.

Tập trung các tài liệu đa phương tiện và tệp đính kèm: Chia sẻ các bản trình bày, bảng giá, phản hồi thị trường hoặc bản ghi cuộc gọi trực tiếp trong Trò chuyện để giảm thiểu việc trao đổi qua lại giữa các công cụ.

Giữ mọi người đồng bộ về ưu tiên bán hàng, thay đổi và các bước tiếp theo với ClickUp Trò chuyện

Áp dụng việc thiết lập mục tiêu có cấu trúc và theo dõi các khoản thưởng

Trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng, sự rõ ràng về mục tiêu và chính sách khen thưởng giúp các nhóm tập trung. Tuy nhiên, mục tiêu phải phù hợp với thực tế khu vực, ưu tiên sản phẩm và hành vi khách hàng đang thay đổi, chứ không phải là các mục tiêu tùy tiện của công ty.

📌 Dưới đây là những việc cần làm:

Xác định các mục tiêu có thể đo lường được cho từng thị trường và dòng sản phẩm.

Đo lường hiệu suất theo thời gian thực, không phải sau khi sự việc đã xảy ra.

Kết nối các khoản thưởng cá nhân và nhóm với các hành vi thúc đẩy doanh thu dài hạn, chứ không chỉ tập trung vào các thành công ngắn hạn.

Tuy nhiên, quá thường xuyên, các nhóm dựa vào bảng tính hoặc các công cụ không kết nối, khiến việc xác định điều gì đang hoạt động, điều gì đang gặp khó khăn và nơi cần tập trung tiếp theo trở nên khó khăn. Đó chính là khoảng trống mà Mẫu Theo dõi Bán hàng ClickUp được thiết kế để giải quyết. Nó được xây dựng như một công cụ theo dõi bán hàng dựa trên danh sách, theo dõi từng đơn đặt hàng của khách hàng hoặc mục tiêu bán hàng từ đầu đến khi hoàn thành.

Tải miễn phí mẫu Đặt mục tiêu bán hàng rõ ràng và phát hiện xu hướng sớm với mẫu ClickUp Sales Tracker.

Với mẫu này, bạn có thể:

Theo dõi tiến độ bán hàng thực tế với các trạng thái tùy chỉnh như Đạt mục tiêu , Chưa đạt mục tiêu , Hoàn thành và các trạng thái khác.

Giá thành đơn vị , Chi phí vận chuyển , Phí vận chuyển , Hàng trả lại và Mục tiêu lợi nhuận . Hiển thị các chỉ số quan trọng với 12 Trường Tùy chỉnh ClickUp sẵn sàng sử dụng, bao gồmvà

Tổ chức cùng một dữ liệu theo cách khác nhau với các chế độ xem tùy chỉnh của ClickUp (Theo dõi Bán hàng, Doanh số theo Tháng và Trạng thái Bán hàng theo Sản phẩm).

Mẫu Báo cáo Bán hàng ClickUp

Kết hợp với Mẫu Báo cáo Bán hàng ClickUp để biến việc theo dõi bán hàng hàng ngày thành những thông tin chiến lược về hiệu suất mà không cần phải tổng hợp thủ công các cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau.

Tải miễn phí mẫu Tập hợp các chỉ số bán hàng quan trọng từ các nhóm và khu vực vào một lớp báo cáo duy nhất với mẫu báo cáo bán hàng ClickUp.

Mẫu kế hoạch bán hàng này cho phép bạn:

Theo dõi và phân tích hiệu suất bán hàng một cách nhất quán qua các quý và năm.

Sử dụng các trạng thái đơn giản như Mở và Hoàn thành để theo dõi chu kỳ báo cáo và đánh giá hiệu suất.

Thu thập dữ liệu có cấu trúc với 10 Trường Tùy chỉnh đã được định nghĩa sẵn, chẳng hạn như Khu vực bán hàng , Thành tích bán hàng , Năm bán hàng , Quý bán hàng và Giá trị bán hàng .

Đánh giá hiệu quả thông qua nhiều góc độ, bao gồm Báo cáo Bán hàng Hàng năm, Báo cáo Quý và Báo cáo Bán hàng Hàng tháng.

Rủi ro và thách thức mà các nhóm bán hàng cần dự đoán

Dưới đây là những rủi ro chính mà các nhà lãnh đạo bán hàng cần lưu ý, đặc biệt trong bối cảnh phygitalization, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hiện đại hóa hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và mở rộng thị trường khu vực:

Chất lượng dữ liệu kém: Dữ liệu bán hàng không đầy đủ, không nhất quán hoặc bị phân mảnh làm suy yếu khả năng dự báo, đánh giá tiềm năng khách hàng và phân tích AI. Gần một nửa số nhà bán hàng tại Ấn Độ cho rằng dữ liệu Dữ liệu bán hàng không đầy đủ, không nhất quán hoặc bị phân mảnh làm suy yếu khả năng dự báo, đánh giá tiềm năng khách hàng và phân tích AI. Gần một nửa số nhà bán hàng tại Ấn Độ cho rằng dữ liệu CRM SaaS không đầy đủ hoặc không chính xác là thách thức hàng đầu, dẫn đến việc mất đơn hàng và quyết định sai lầm.

Sự kháng cự trong việc áp dụng công nghệ: Đặc biệt ở các thị trường cấp 2 và cấp 3, các nhóm bán hàng có thể do dự trong việc áp dụng các hệ thống mới do lo ngại về độ phức tạp hoặc thiếu tự tin, dẫn đến việc chậm trễ trong việc áp dụng CRM và AI.

Vấn đề kết nối và truy cập di động: Sự phụ thuộc vào các công cụ CRM di động có thể gây ra vấn đề khi nhân viên bán hàng hoạt động ở những khu vực có kết nối internet không ổn định, dẫn đến sự cố đồng bộ và giảm năng suất.

ROI không rõ ràng của AI và mệt mỏi trong ra quyết định: Các nhóm có thể áp dụng trí tuệ nhân tạo mà không có mục tiêu rõ ràng hoặc không đo lường được tác động thực sự, dẫn đến lãng phí ngân sách, chậm trễ trong việc áp dụng kỹ thuật số và do dự trong việc đầu tư vào công cụ.

Rào cản văn hóa và khoảng cách kỹ năng: Thiếu đào tạo, sự thoải mái với các mô hình mới hoặc hiểu biết về giới hạn của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm chậm quá trình áp dụng thay đổi và giảm hiệu quả của các công cụ tăng tốc bán hàng.

Xây dựng một hoạt động bán hàng sẵn sàng cho tương lai với ClickUp

Xu hướng bán hàng tại Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển thông qua những thay đổi chồng chéo, được thúc đẩy bởi công nghệ, đặc điểm khu vực và sự thay đổi trong kỳ vọng của người mua. Trong những năm tới, lợi thế không đến từ việc dự đoán chính xác mọi thay đổi, mà đến từ việc xây dựng hệ thống bán hàng có thể thích ứng khi những thay đổi đó diễn ra.

Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp kết hợp kế hoạch, thực thi, hợp tác và báo cáo thành một hệ thống kết nối. Trên nền tảng đó, hệ thống CRM của ClickUp tập trung quản lý quy trình bán hàng, dự báo và thực thi giao dịch. Ngoài ra, ClickUp Brain và BrainGPT cung cấp thông tin thời gian thực, xu hướng và rủi ro trong dữ liệu bán hàng của bạn, giúp các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định nhanh chóng và có căn cứ hơn.

Và khi khối lượng và độ phức tạp tăng lên, ClickUp Automations và Agents giúp tự động hóa các bước theo dõi, chuyển giao và các bước tiếp theo.

Đăng ký ClickUp miễn phí và chuẩn bị cho nhóm bán hàng của bạn cho những gì sắp tới.