Gợi ý văn bản thành hình ảnh cho nhóm marketing: Mẹo nội dung hình ảnh AI

Mọi người đều dừng lại để xem hình ảnh và video ngắn. Đó là việc cần làm của chúng ta. Một hình ảnh rõ ràng có thể truyền tải nhiều hơn một đoạn mô tả dài. Hiện tượng này có thể là lý do tại sao hầu hết các video YouTube Shorts có độ dài từ 50 đến 60 giây thường thu hút nhiều chế độ xem nhất.

Tin vui là bạn không cần một nhóm thiết kế hoàn chỉnh để theo kịp xu hướng. Với công cụ tạo hình ảnh AI, nhóm của bạn có thể biến một lời nhắc văn bản đơn giản thành hình ảnh chất lượng cao, ghép chúng vào video ngắn và triển khai chiến dịch trong vài giờ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào các mẫu văn bản chuyển đổi thành hình ảnh thực tiễn cho quy trình làm việc của nhóm marketing, giúp bạn tạo ra hình ảnh thương hiệu nhất quán một cách nhanh chóng.

Chúng ta cũng sẽ học cách định hình phong cách nghệ thuật, màu sắc, ánh sáng và không khí thông qua các gợi ý, để hình ảnh của bạn phản ánh đúng thương hiệu.

Prompt văn bản sang hình ảnh là gì?

Hãy xem prompt chuyển văn bản thành hình ảnh như một bộ hướng dẫn với các từ khóa cụ thể mà bạn cung cấp cho công cụ tạo hình ảnh AI.

Bạn nhập một vài từ, có thể là một hoặc hai câu, và công cụ sẽ thực hiện việc cần làm là tạo ra những hình ảnh ấn tượng thông qua công nghệ sinh hình ảnh bằng AI. Kết quả tạo ra có thể đơn giản như “một chú chó đang ngủ trên ghế sofa ấm cúng” hoặc sống động như “khung cảnh thành phố tương lai rực rỡ dưới ánh hoàng hôn vàng với những biển hiệu hologram lơ lửng trong không trung”.

Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ tạo nghệ thuật AI khác nhau để tạo logo dựa trên quy trình sáng tạo và mô hình độc đáo của từng công cụ.

✍🏻 Ghi chú: Càng rõ ràng trong cách diễn đạt, AI càng hiểu chính xác hơn ý tưởng trong đầu bạn. Nếu bạn có thể bổ sung thêm chi tiết về phong cách nghệ thuật, không khí, màu sắc hoặc nền, hình ảnh kết quả sẽ trở nên cá nhân hóa và tinh tế hơn.

Có nhiều công cụ tạo hình ảnh từ văn bản giúp thực hiện quy trình này. Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney và Stable Diffusion là một số công cụ nổi tiếng. Mỗi công cụ có đặc điểm và ưu điểm riêng.

Dưới đây là một số ví dụ về các prompt giúp tạo ra các cảnh sống động:

“Một chiếc xe mui trần màu đỏ cổ điển đang lướt trên con đường ven biển vào lúc hoàng hôn, sóng vỗ vào vách đá, và những con chim hải âu bay lượn trên bầu trời.”

“Một hồ nước núi yên bình với một căn nhà gỗ nhỏ bên bờ, những đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa phía sau và ánh sáng dịu dàng của buổi sáng.”

“Một poster nghệ thuật kỹ thuật số trừu tượng với những màu sắc xoáy tròn, lấy cảm hứng từ thiết kế art deco, kết hợp với những đường nét vàng lấp lánh và tông xanh đậm.”

qua ChatGPT

Viện Bonn khẳng định rằng các kích thích thị giác đến não bộ nhanh hơn từ ngữ, và các hệ thống khác nhau giúp chúng ta xử lý từng loại tương ứng. Hạch hạnh nhân, bộ phận giúp chúng ta phản ứng với sợ hãi và các cảm xúc mạnh mẽ khác, sẽ hoạt động mạnh mẽ khi tiếp xúc với một số hình ảnh và thậm chí có thể kích hoạt các phản ứng vật lý, như nhịp tim nhanh hoặc lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Đây là điểm mấu chốt: trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh tích cực có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn và tăng cơ hội nhận được lượt nhấp chuột hoặc chia sẻ.

Đồng thời, việc đặt một bức ảnh bên cạnh một tuyên bố có thể làm cho tuyên bố đó trở nên đáng tin cậy hơn, ngay cả khi bức ảnh không cung cấp thêm thông tin mới, đó là lý do tại sao việc lựa chọn hình ảnh cẩn thận lại quan trọng đến vậy.

Nếu hình ảnh được tạo ra nhanh chóng và để lại ấn tượng lâu dài, các nhóm marketing cần có cách thức đơn giản để tạo ra chúng. Dưới đây là cách các prompt chuyển văn bản thành hình ảnh hỗ trợ:

Biến ý tưởng nhanh chóng thành hình ảnh thương hiệu nhất quán trên quy mô lớn với các mẫu văn bản chuyển đổi thành hình ảnh , giúp các nhóm nhỏ có thể tạo ra các biến thể cho hình ảnh mạng xã hội, quảng cáo và tiêu đề email chỉ trong vài phút.

Giữ cho các chiến dịch nhất quán bằng cách tái sử dụng cấu trúc gợi ý rõ ràng với phong cách nghệ thuật, màu sắc và điều kiện ánh sáng , để các hình ảnh được tạo ra trông và cảm nhận thống nhất trên mọi kênh.

Giảm chi phí bằng cách cho phép các nhà tiếp thị chuyển từ mô tả văn bản đơn giản sang hình ảnh chất lượng cao trong trình tạo hình ảnh AI, trong khi các nhà thiết kế tập trung vào các công việc thiết kế phức tạp thực sự cần thiết.

🎥 Nếu bạn đã tò mò về AI trong marketing nhưng chưa biết cách áp dụng nó vào công việc hàng ngày, hướng dẫn thân thiện với người mới bắt đầu này sẽ hướng dẫn bạn qua các trường hợp sử dụng đã được chứng minh và các công cụ thực tiễn mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức.

Tiết kiệm thời gian trong quá trình tạo/lập nội dung

Reuters đưa tin rằng các nhóm thiết kế của IBM đã giảm thời gian hoàn thành chiến dịch từ khoảng hai tuần xuống còn khoảng hai ngày sau khi tích hợp các công cụ tạo sinh của Adobe vào quy trình làm việc của họ.

Đó chính là sự thay đổi mà các nhóm bận rộn cảm nhận ngay lập tức. Với một lời nhắc chuyển văn bản thành hình ảnh rõ ràng, bạn có thể chuyển từ bản tóm tắt sang hình ảnh chất lượng cao trong cùng một buổi sáng.

Bắt đầu với một mô tả văn bản đơn giản, sau đó điều chỉnh lời nhắc hình ảnh bằng cách xác định chủ đề, phong cách nghệ thuật, ánh sáng, không khí và màu sắc. Công cụ tạo hình ảnh AI của bạn sẽ trả về nhiều hình ảnh được tạo ra để bạn so sánh song song, giúp bạn chỉ giữ lại những hình ảnh phù hợp với câu chuyện.

📁 Lưu lại các prompt đã thành công cùng với các thông số hoặc cài đặt, và bạn sẽ có một thư viện có thể tái sử dụng cho tuần sau.

Nó cũng giúp các nhóm nhỏ đăng tải đồ họa mạng xã hội và tiêu đề email mà không phải chờ đợi trong hàng đợi dài. Bạn vẫn sẽ chỉnh sửa thiết kế ở giai đoạn cuối, nhưng không còn phải bắt đầu từ con số 0 mỗi lần. Trong vòng một tháng, những giờ tiết kiệm được sẽ góp phần vào kế hoạch tốt hơn, kiểm thử sạch sẽ hơn và sản phẩm ổn định hơn.

Giữ sự nhất quán trong hình ảnh thương hiệu trên các kênh

Thương hiệu nhất quán = doanh thu cao hơn. Đây là lời nhắc nhở quan trọng rằng hình ảnh nhất quán giúp xây dựng niềm tin theo thời gian.

Khi viết lời nhắc tạo hình ảnh, hãy sử dụng cùng một ngôn ngữ nền tảng mỗi lần để các hình ảnh được tạo ra có cảm giác như thuộc cùng một gia đình. Nếu có chi tiết nào lệch khỏi tiêu chuẩn, hãy thêm một dòng ngắn ghi chú những điều cần tránh.

Yêu cầu đồng nghiệp sử dụng các khối đó trước tiên, sau đó thêm chi tiết cho từng cảnh. Cùng nhau xem xét lưới hình ảnh được tạo ra, và kiểm tra tông màu, bảng màu và bố cục trước khi đăng tải. Nếu cần phiên bản khu vực, thay đổi cài đặt hoặc màu sắc sản phẩm, và giữ nguyên điều kiện ánh sáng và bố cục.

Sử dụng lại cùng một phong cách nghệ thuật, điều kiện ánh sáng, nền và từ khóa mô tả cảm xúc trong mỗi lời nhắc hình ảnh, để đảm bảo rằng, trên từng kênh, hình ảnh của bạn luôn đồng nhất.

Giữ một danh sách ngắn các điểm cần tránh, như “tránh sử dụng màu neon chói lóa, tránh nền hình ảnh quá đông đúc”, để đảm bảo chất lượng mà không cần kiểm tra hàng ngày.

👀 Thực tế thú vị: Quy mô của TikTok cũng đang tiếp tục mở rộng trên mặt trận kinh doanh. Các ước tính cho thấy nền tảng này đã tạo ra khoảng $23 tỷ vào năm 2024, chủ yếu từ quảng cáo. Dù tiền quảng cáo chảy về đâu, các tiêu chuẩn sáng tạo thường theo sau, vì vậy hãy kỳ vọng sẽ có nhiều hình ảnh được tối ưu hóa cho màn hình dọc, được tạo ra bằng AI.

Thử nghiệm nhanh chóng với nhiều biến thể thiết kế khác nhau

Tại sự kiện Google Marketing Live 2024, Google đã giới thiệu công nghệ tạo tài sản sáng tạo giúp nhà quảng cáo tạo ra và thử nghiệm nhiều biến thể hình ảnh hơn trong Performance Max, chính xác là điều mà hầu hết các nhóm cần khi dòng thời gian gấp rút.

Việc cần làm ngay hôm nay là thực hiện phiên bản đơn giản với bất kỳ công cụ tạo hình ảnh AI nào.

✅ Viết ba lời nhắc văn bản thành hình ảnh cho cùng một ý tưởng, mỗi lời nhắc có phong cách hình ảnh hoặc ánh sáng khác nhau, đồng thời giữ nguyên chủ đề và thông điệp✅ Tạo ra một tá tùy chọn, gắn nhãn cho chúng và chọn hai hoặc ba tùy chọn cho mỗi kênh. Đối với bìa video và Shorts, thử các khung hình cận cảnh và điểm nhấn mạnh mẽ✅ Đối với băng rôn LinkedIn, để lại không gian trống cho nội dung văn bản✅ Theo dõi các dòng gợi ý nào có xu hướng cải thiện sự chú ý, như ánh sáng thể tích mềm mại hoặc ánh sáng hậu cảnh giờ vàng, và đưa những dòng đó vào cấu trúc gợi ý tiêu chuẩn của bạn✅ Khi địa phương hóa, thay đổi nền hoặc các điểm nhấn màu sắc, và giữ nguyên phong cách chính.

Như vậy, bạn có thể học hỏi từ mỗi vòng thay vì phải bắt đầu lại từ đầu.

Giảm sự phụ thuộc vào nhà thiết kế bên ngoài cho các dự án nhanh chóng

McKinsey ước tính rằng trí tuệ nhân tạo tạo sinh có thể nâng cao năng suất tiếp thị lên khoảng 5 đến 15% tổng chi phí, điều này phù hợp với trải nghiệm của nhiều nhóm sau khi chuyển sang quy trình làm việc dựa trên prompt.

Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho các nhà thiết kế.

Hãy để các nhà tiếp thị xử lý các mục nhanh chóng bằng các mẫu văn bản chuyển đổi thành hình ảnh, và yêu cầu các nhà thiết kế tinh chỉnh các phần quan trọng thực sự cần sự sáng tạo. Bắt đầu bằng cách liệt kê các tài sản bạn sẽ tạo ra trong nội bộ, như bài đăng trên mạng xã hội, tiêu đề blog, quảng cáo đơn giản và thẻ webinar.

Khi nhận được yêu cầu, mở công cụ tạo hình ảnh AI, dán lời nhắc và tạo ba tùy chọn trong vòng chưa đầy một giờ. Mời nhà thiết kế tham gia vào bước cuối cùng hoặc cho các bố cục cần chỉnh sửa.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cần hỗ trợ tính toán tổng ROI của các chiến dịch marketing? Công cụ miễn phí của ClickUp, Marketing ROI Calculator, cho phép bạn theo dõi tất cả các chiến dịch, ROI và KPI tại một nơi duy nhất. Việc cần làm là nhập chi phí marketing và doanh thu tạo ra từ từng chiến dịch, và công cụ sẽ tính toán ngay lập tức tỷ lệ ROI và lợi nhuận ròng của bạn!

Cách tạo các prompt chuyển văn bản thành hình ảnh hiệu quả

Trước khi thảo luận về các trường hợp sử dụng của các lệnh văn bản sang hình ảnh, hãy làm rõ một số điểm quan trọng. Trí tuệ nhân tạo (AI) rất giỏi trong việc tạo ra và hiểu các mẫu, nhưng nó cũng dễ hiểu nhầm ý định của bạn nếu lệnh quá mơ hồ.

Hãy xem cách bạn có thể tạo các prompt chuyển văn bản thành hình ảnh như một bản đồ rõ ràng cho trình tạo hình ảnh AI của mình bằng cách đặt tên cho kết quả mong muốn.

1. Nghiên cứu thị trường

Bảng tính khiến việc kết nối số liệu với kết quả kinh doanh thực tế trở nên khó khăn. Dữ liệu thường được phân tán qua các phân khúc và khung thời gian khác nhau, khiến các nhóm không chắc chắn về thông điệp thực sự mà các chỉ số đang truyền tải. Một biểu đồ trực quan rõ ràng, được thiết kế với phong cách biểu đồ phù hợp, màu sắc thương hiệu và không gian cho ghi chú, giúp làm nổi bật những thông tin quan trọng, từ đó giữ cho các cuộc thảo luận tập trung và có ý nghĩa.

Prompt

“Biểu đồ thông tin sạch sẽ về thị phần theo phân khúc từ quý 1 đến quý 4, phong cách tối giản, tông màu xanh và xám của thương hiệu, bố cục rộng với chú thích ở bên phải, nền trắng đơn giản, không khí yên tĩnh, độ phân giải cao, tránh lộn xộn và bóng tối nặng nề”

qua ChatGPT

2. Phát triển ý tưởng

Những ý tưởng ban đầu thường mất đà khi nhóm không thể hình dung chúng. Một lời nhắc văn bản sang hình ảnh rõ ràng giúp mọi người có sự chia sẻ về khái niệm, đối tượng mục tiêu và bối cảnh cuộc sống mà nó phù hợp. Bằng cách xác định phong cách nghệ thuật, nền, tâm trạng và màu sắc thương hiệu, bạn tạo ra một bối cảnh giúp nhóm thống nhất về những gì đang được xây dựng.

Prompt

“Bản phác thảo ý tưởng về ứng dụng di động giúp học sinh lập kế hoạch cho các phiên học, nghệ thuật kỹ thuật số, nền gradient mềm mại, màu sắc tím và xanh teal của thương hiệu, không khí thân thiện, các khối giao diện người dùng rõ ràng và nút bấm lớn, không gian trống bên trái để ghi chú, tránh văn bản nhỏ và màn hình dày đặc”

qua Google Gemini

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các nhóm marketing trên ClickUp có thể tạo một tài liệu “Thư viện Prompt” với các phần dành cho đồ họa mạng xã hội, quảng cáo, tiêu đề email và hình ảnh blog. Lưu trữ các prompt chuyển văn bản thành hình ảnh tốt nhất của bạn kèm theo kết quả mẫu và gắn thẻ theo kênh để người dùng miễn phí và đồng nghiệp mới có thể tạo ra hình ảnh nhất quán, chất lượng cao mà không cần đoán mò.

3. Tạo tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD)

Một tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) sẽ dễ dàng thống nhất hơn khi mọi người đều nhìn thấy cùng một hình ảnh về người dùng và kết quả mong muốn. Các hình ảnh nhỏ, được đặt đúng chỗ giúp người đọc nhanh chóng quét qua các trang dài và ghi nhớ hành trình chính, các đối tượng quan trọng trên màn hình, và trạng thái thành công. Bằng cách cũng hiển thị các rủi ro tiềm ẩn, những điều cần tránh, và duy trì phong cách hình ảnh và bảng màu nhất quán, PRD trở nên rõ ràng và có tính thực thi cao hơn.

Prompt

“Bản phác thảo hành trình người dùng trong ba khung hình cho việc đặt đơn đặt hàng thực phẩm trong ứng dụng, phong cách nghệ thuật vector tối giản, khung hình một: duyệt sản phẩm, khung hình hai: giỏ hàng, khung hình ba: xác nhận giao hàng, màu sắc xanh lá cây và than chì của thương hiệu, nền trắng sạch sẽ, không khí yên tĩnh, tránh sử dụng văn bản nhỏ và hiệu ứng gradient”

qua Google Gemini

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng tính năng Talk to Text của ClickUp BrainGPT để ghi lại ý tưởng gợi ý ngay lập tức. Nói về chủ đề, tâm trạng, màu sắc và nền trong khi ý tưởng còn mới mẻ, sau đó chỉnh sửa nhẹ nhàng. Đây là cách thân thiện để ghi lại việc viết gợi ý mà không làm gián đoạn luồng suy nghĩ. Ghi chú cuộc họp rảnh tay với ClickUp Talk To Text

4. Kiểm thử lỗi và kiểm thử phần mềm

Lỗi dễ bị bỏ qua khi các ghi chú kiểm thử được phân tán. Một hình ảnh danh sách kiểm tra giúp nhóm tập trung trên các thiết bị, nền tảng và trạng thái quan trọng. Bằng cách bao gồm các khu vực rủi ro đã biết và không gian cho thẻ "đạt" hoặc "không đạt", quá trình kiểm thử trở nên rõ ràng và đáng tin cậy hơn.

Prompt

“Bảng kiểm tra QA cho luồng thanh toán trên thiết bị di động với biểu tượng thiết bị, phong cách nghệ thuật phẳng tối giản, cột rõ ràng cho các bước và kết quả thành công/thất bại, màu sắc thương hiệu cho tiêu đề lớn, nền trắng, không khí yên tĩnh, độ phân giải cao, tránh các ô chọn nhỏ và khối văn bản dày đặc”

qua ChatGPT

5. Phỏng vấn khách hàng

Quyết định sẽ mạnh mẽ hơn khi nhóm kết nối với con người thực sự đằng sau dữ liệu. Một tài liệu tóm tắt đơn giản giúp nhân vật trở nên cụ thể với tên, một trích dẫn ngắn, việc cần làm và những vấn đề chính. Thêm bối cảnh về nơi sản phẩm được sử dụng và một điểm nhấn ấm áp trong bảng màu thương hiệu giúp tập trung vào con người và dễ đồng cảm.

Prompt

“Hình mẫu khách hàng một trang với hình ảnh placeholder, tên, trích dẫn ngắn, ba vấn đề chính, ba mục tiêu chính, bố cục thẻ tối giản, tông màu xanh dương thương hiệu với điểm nhấn ấm áp, nền mềm mại, không khí thân thiện, tránh hình ảnh stock cứng nhắc của doanh nghiệp”

qua ChatGPT

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Yêu cầu ClickUp Brain chuyển đổi ghi chú thô thành các gợi ý ban đầu. Ví dụ gợi ý cho ClickUp Brain: “Tóm tắt các vấn đề của khách hàng từ các cuộc phỏng vấn tuần trước và đề xuất ba ý tưởng gợi ý hình ảnh cho tiêu đề onboarding nhẹ nhàng.” Điều này giúp AI hiểu bối cảnh của bạn sát với quy trình làm việc của bạn.

Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain theo nhiều cách để đơn giản hóa các công việc tiếp thị. Dưới đây là một trường hợp sử dụng:

Tóm tắt tài liệu và tìm kiếm tệp tin cần thiết nhanh chóng bằng cách sử dụng ClickUp Brain

6. Hoàn thiện mô hình định giá

Thảo luận về giá cả trở nên dễ dàng hơn khi các lựa chọn thay thế được làm rõ. Một bảng thông tin rõ ràng trình bày tên gói, tính năng chính và một điểm nổi bật duy nhất để giải thích giá của từng gói. Thêm giới hạn sử dụng hoặc số lượng người dùng được cấp phép khi cần thiết, cùng với nền in đẹp, giúp so sánh trở nên đơn giản và hữu ích.

Prompt

“Bảng so sánh giá với ba cấp độ đặt cạnh nhau, thiết kế tối giản, bảng màu thương hiệu với điểm nhấn nhẹ nhàng ở cấp độ giữa, các tính năng được đánh dấu rõ ràng, không gian chú thích, độ phân giải cao cho web và in ấn, tránh sử dụng gradient sặc sỡ và biểu tượng trang trí”

qua ChatGPT

7. Tạo thông cáo báo chí

Thông báo sẽ hiệu quả hơn khi minh họa rõ ràng ngay từ đầu. Một hình ảnh chính rõ ràng kết nối tên sản phẩm với lợi ích chính của nó đồng thời cài đặt phong cách, tâm trạng và màu sắc phù hợp. Để lại không gian cho tiêu đề và chọn nền dễ đọc giúp hình ảnh phù hợp với cả bài viết tin tức và các kênh mạng xã hội.

Prompt

“Hình ảnh chính trong thông cáo báo chí của sản phẩm trên bàn làm việc sạch sẽ, hình ảnh chân thực, ánh sáng studio mềm mại, tông màu xanh dương và trắng của thương hiệu, không gian yên tĩnh, không gian bên phải cho tiêu đề, hình ảnh chất lượng cao, tránh phản chiếu trên khu vực văn bản”

qua Gemini

8. Quy trình onboarding khách hàng

Quá trình onboarding hiệu quả nhất khi các bước đầu tiên được trình bày rõ ràng và nhẹ nhàng. Một bộ hình ảnh ngắn gọn sẽ thể hiện ba bước mà người dùng mới cần thực hiện và các màn hình hoặc đối tượng họ sẽ thấy. Sử dụng giọng điệu thân thiện, gần gũi và duy trì phong cách nghệ thuật cùng nền tảng nhất quán với thương hiệu để hướng dẫn trở nên dễ chịu và dễ theo dõi.

Prompt

“Hình ảnh hướng dẫn ba bước cho quá trình onboarding, bao gồm đăng ký, dự án đầu tiên, thành công đầu tiên, phong cách nghệ thuật vector hiện đại, bảng màu thương hiệu, nền gradient mềm mại, không khí thân thiện, các dấu hiệu được đánh số, tránh văn bản nhỏ và các mẫu hoa văn phức tạp”

qua Gemini

📮 ClickUp Insight: Khoảng 33% nhân viên văn phòng phải liên hệ với 1 đến 3 người mỗi ngày chỉ để lấy thông tin bối cảnh. Hãy tưởng tượng nếu các câu trả lời đã được ghi chép sẵn và dễ dàng tìm kiếm. Với ClickUp Brain, bạn có thể hỏi trực tiếp trong không gian làm việc ClickUp của mình và nhận thông tin cần thiết được trích xuất từ các công việc ClickUp và ứng dụng kết nối, giúp việc chuyển đổi bối cảnh trở nên mượt mà hơn.

9. Đang theo dõi các chỉ số KPI và chỉ số hiệu suất

Các bên liên quan cần một tín hiệu đơn giản, không phải một lượng lớn số liệu. Một hình ảnh tập trung sẽ làm nổi bật các chỉ số KPI quan trọng trong một khoảng thời gian cụ thể và sử dụng các loại biểu đồ hiệu quả nhất để thể hiện xu hướng. Với màu sắc thương hiệu, khoảng trắng cân đối và kích thước xuất phù hợp với slide hoặc tài liệu, bản cập nhật vẫn dễ theo dõi và dễ chia sẻ.

Prompt

“Biểu đồ chính trên bảng điều khiển KPI cho lãnh đạo với ba biểu đồ rõ ràng và một chỉ số chính nổi bật, phong cách biểu đồ tối giản, tông màu xanh dương và xám của thương hiệu, khoảng trắng rộng rãi, nền đơn giản, không khí nghiêm túc và bình tĩnh, tránh hiệu ứng 3D và sự lộn xộn”

qua Gemini

10. Phân tích đánh giá của khách hàng

Các chuỗi phản hồi dài có thể trở nên lộn xộn và khó theo dõi nếu không có cách rõ ràng để nhận diện xu hướng. Bản đồ chủ đề giúp hiển thị các vấn đề và khoảnh khắc tích cực bằng cách nhóm các chủ đề chính với các câu ví dụ ngắn gọn và phân tích cảm xúc. Việc thêm nguồn, khung thời gian và kích thước mẫu giúp duy trì chế độ xem thực tế và đảm bảo giọng điệu trung lập và tôn trọng.

Prompt

“Xem bảng phân tích với các ghi chú dán nhóm theo chủ đề chính, trích dẫn ví dụ ngắn gọn, tông màu cảm xúc nhẹ nhàng, giao diện Bảng trắng, màu sắc nhấn nhá của thương hiệu, nền sạch sẽ, không khí phản chiếu, tránh sử dụng emoji và gradient đậm. ”

qua ChatGPT

11. Viết truy vấn SQL

Ngay cả trong công việc kỹ thuật, một sơ đồ nhỏ cũng có thể giúp cấu trúc dữ liệu dễ hiểu hơn. Hiển thị các bảng, trường khóa và loại kết hợp dự kiến sẽ tạo sự rõ ràng trước khi viết truy vấn. Thêm bộ lọc, khoảng thời gian và nơi kết quả sẽ được sử dụng giúp sơ đồ giữ được tính thực tiễn và tập trung.

Prompt

“Sơ đồ luồng dữ liệu hiển thị ba bảng với khóa và liên kết, phong cách sơ đồ tối giản, tông màu xanh dương của thương hiệu, mũi tên và nhãn rõ ràng, nền trắng, phong cách hướng dẫn, tránh các khối mã và ký hiệu phức tạp”

qua ChatGPT

12. Tạo bản trình bày thuyết trình

Các bài thuyết trình sẽ dễ theo dõi hơn khi mỗi ý tưởng được hỗ trợ bởi một hình ảnh mạnh mẽ. Một hình ảnh rõ ràng liên kết với đối tượng và mục tiêu của bài thuyết trình sẽ giúp thông điệp trên mỗi slide trở nên dễ nhớ hơn. Với phong cách nghệ thuật phù hợp, nền và không gian cho văn bản ngắn, câu chuyện sẽ giữ được sự tập trung và nhất quán.

Prompt

“Hình ảnh chính cho slide về cơ hội thị trường với các hình dạng trừu tượng hướng lên, phong cách hình ảnh vector hiện đại, bảng màu thương hiệu với điểm nhấn ấm áp, không gian âm cân đối cho tiêu đề, tâm trạng tự tin và bình tĩnh, tránh sử dụng hình ảnh stock và biểu tượng sáo rỗng.”

qua Gemini

👀 Sự thật thú vị: Thế giới của Barbie thực sự được xây dựng trên tông màu hồng. Bối cảnh phim sử dụng lượng lớn màu hồng tươi sáng đến mức khiến kho hàng của nhà cung cấp cạn kiệt trong quá trình sản xuất. Đó chính là sự cam kết với bảng màu.

13. Xác định giới hạn của các tính năng

Ranh giới rõ ràng giúp việc ra quyết định về tính năng trở nên dễ dàng hơn. Bản đồ ranh giới hiển thị tên tính năng, trường hợp sử dụng chính và các giới hạn hiện tại ảnh hưởng đến khả năng thực hiện của nó. Việc chỉ ra các tình huống nằm ngoài phạm vi, rủi ro và giới hạn kỹ thuật theo phong cách trung lập, phù hợp với thương hiệu giúp các nhóm thống nhất về phạm vi với sự tự tin.

Prompt

“Bản đồ ranh giới tính năng hiển thị chức năng chính ở trung tâm với các vòng tròn ngoài phạm vi được làm mờ rõ ràng, phong cách sơ đồ đơn giản, màu xanh thương hiệu với các vùng ngoại lệ màu xám nhạt, nhãn dễ đọc, nền đơn giản, phong cách hướng dẫn, tránh biểu tượng cảnh báo”

qua Gemini

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ghim tài liệu chia sẻ “Brand Visual Tokens” bằng ClickUp Docs, bao gồm các thuật ngữ phong cách nghệ thuật, phong cách hình ảnh, màu sắc được phê duyệt, điều kiện ánh sáng và danh sách từ khóa tiêu cực ngắn gọn. Liên kết tài liệu này vào các mẫu để mọi lời nhắc hình ảnh sử dụng cùng ngôn ngữ, đảm bảo hình ảnh do AI tạo ra luôn nhất quán.

14. Tối ưu hóa giao tiếp và hợp tác

Các nhóm làm việc hiệu quả hơn khi trạng thái dự án được hiển thị rõ ràng mà không cần tổ chức thêm cuộc họp. Một bảng chia sẻ hiển thị tên dự án, giai đoạn hiện tại và các công việc mà từng chủ sở hữu đang thực hiện tiếp theo. Việc thêm các rủi ro hoặc trở ngại cùng với màu sắc thương hiệu giúp cập nhật thông tin vừa minh bạch vừa dễ dàng theo dõi.

Prompt

“Bảng trạng thái nhóm với ba cột: Hiện tại, Sau này, Sau đó, thẻ chủ sở hữu rõ ràng, phong cách thẻ tối giản, màu sắc thương hiệu cho ưu tiên, nền mềm mại, không khí hợp tác, tránh bong bóng trò chuyện và các chi tiết trang trí thừa”

qua ChatGPT

15. Phân tích dữ liệu và thống kê

Các biểu đồ phức tạp thường khiến những người không am hiểu sâu về dữ liệu cảm thấy bối rối. Một biểu đồ đơn giản hiển thị chỉ số đúng, nhóm so sánh và khoảng thời gian phù hợp sẽ giúp toàn nhóm dễ dàng tiếp cận thông tin. Thêm loại biểu đồ đã chọn, gợi ý về độ tin cậy hoặc độ biến động, và kích thước xuất phù hợp sẽ giúp biểu đồ hữu ích trong mọi tình huống.

Prompt

“Biểu đồ so sánh trước và sau về tỷ lệ chuyển đổi theo nhóm, phong cách đường thẳng đơn giản, dải tin cậy được tô bóng nhẹ, tông màu xanh và trung tính của thương hiệu, nền đơn giản, không khí nghiêm túc, tránh hiệu ứng 3D và tiếng ồn lưới”

qua Gemini

16. Phát triển các kịch bản kiểm thử QA

Mô tả văn bản thường thiếu chi tiết về cách một tính năng thực sự hoạt động. Một sơ đồ câu chuyện nhỏ giúp dễ dàng theo dõi luồng bằng cách hiển thị tính năng, vai trò người dùng, tiêu chí thành công, cũng như cả trường hợp thành công và trường hợp ngoại lệ. Thêm bối cảnh thiết bị hoặc trình duyệt và duy trì bảng màu trung tính đảm bảo sơ đồ câu chuyện giữ được sự đơn giản và rõ ràng.

Prompt

“Bảng phân cảnh 4 ô cho các tình huống đăng nhập: đường dẫn thành công, hết thời gian, mật khẩu sai và khóa tài khoản; phong cách vẽ đường nét tối giản; không gian chú thích rõ ràng; màu sắc nhấn thương hiệu cho các điểm nhấn; nền trắng; không khí hướng dẫn nhẹ nhàng; và tránh sử dụng màu sắc báo động”

qua Gemini

17. Thách thức các đối số của bạn

Ý tưởng sẽ được kiểm chứng tốt hơn khi so sánh với các phương án thay thế. Một hình ảnh so sánh cân bằng trình bày lập luận, ví dụ phản biện và bằng chứng quan trọng cho từng bên. Giữ giọng điệu trung lập và tôn trọng giúp nhóm thảo luận về các lựa chọn mà không mất tập trung.

Prompt

“Hình ảnh so sánh song song hiển thị tuyên bố ở bên trái và ví dụ phản biện ở bên phải, bố cục cân đối, thiết kế tối giản, tông màu xanh và xám của thương hiệu, khu vực chú thích rõ ràng, nền trung tính, không khí tinh tế, tránh hình ảnh mang tính mỉa mai”

qua ChatGPT

18. Báo cáo phân tích cạnh tranh một trang

Đánh giá cạnh tranh hiệu quả nhất khi nội dung ngắn gọn và trực tiếp. Một tài liệu tóm tắt một trang sẽ nêu bật các đối thủ cạnh tranh chính, các tính năng được so sánh và ngày chụp ảnh để bối cảnh rõ ràng. Sử dụng bảng màu thương hiệu giúp so sánh nhất quán và dễ chia sẻ.

Prompt

“Ma trận cạnh tranh với năm nhà cung cấp và tám tính năng, phong cách bảng tối giản, màu sắc thương hiệu cho cột nổi bật, nền trắng, không khí yên tĩnh, tránh lộn xộn logo và chú thích dày đặc”

qua Gemini

19. Bảng tâm trạng cho chiến dịch truyền thông xã hội

Các nhóm sáng tạo sẽ đồng bộ nhanh hơn khi tông màu được hiển thị rõ ngay từ đầu. Một bảng moodboard sẽ thể hiện chủ đề, nền tảng mục tiêu và màu sắc sẽ hướng dẫn công việc. Việc thêm các quy tắc rõ ràng về những điều nên làm và không nên làm sẽ giúp duy trì phong cách nhất quán trên tất cả các người tạo.

Prompt

“Bảng moodboard chiến dịch với sáu ô kết hợp chất liệu, mẫu màu sắc và hình ảnh ví dụ; phong cách nghệ thuật hiện đại tối giản; bảng màu thương hiệu; nền giấy mềm mại; không khí thân thiện; tránh sử dụng watermark từ kho hình ảnh”

qua Gemini

20. Các tùy chọn hình ảnh chính cho trang đích

Màn hình đầu tiên quyết định cách người dùng hiểu về sản phẩm. Thử nghiệm ba biến thể giúp tìm ra giao diện kết nối tốt nhất với đối tượng mục tiêu và đáp ứng cam kết. Việc bao gồm hình ảnh sản phẩm hoặc hình ảnh trừu tượng, nền rõ ràng và không gian cho nội dung văn bản giúp mỗi tùy chọn dễ dàng so sánh.

Prompt

“Trang đích với hình ảnh sản phẩm trên bề mặt sạch sẽ, hình ảnh chân thực, ánh sáng viền mềm, tông màu xanh của thương hiệu, không gian trống cho tiêu đề bên trái, độ phân giải cao, tránh phản chiếu phức tạp gần nội dung”

qua Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

Bỏ qua việc gõ phím và biến giọng nói của bạn thành tài liệu, công việc và tin nhắn chuyên nghiệp ngay lập tức với tính năng Talk to Text của ClickUp

Nếu thách thức lớn nhất của bạn không phải là tạo hình ảnh mà là duy trì tính nhất quán của các prompt chuyển văn bản thành hình ảnh trong các chiến dịch, ClickUp BrainGPT cung cấp cho nhóm marketing của bạn một "trung tâm điều hành" thực tiễn cho việc viết prompt.

Thay vì để các dòng gợi ý bị phân tán trong các tài liệu và cuộc trò chuyện ngẫu nhiên, bạn có thể lưu trữ cấu trúc gợi ý tốt nhất của mình trong Docs, kết nối nó với các công việc liên quan đến chiến dịch và tái sử dụng nó mà không làm mất bối cảnh phê duyệt. ClickUp BrainGPT cũng hỗ trợ nhiều mô hình AI như ChatGPT và Gemini (để bạn có thể chuyển đổi tùy theo nhu cầu về nội dung chặt chẽ hơn hoặc hướng dẫn hình ảnh chi tiết hơn), và nó được thiết kế để hoạt động trên các ứng dụng của bạn, giúp nhóm của bạn không phải sao chép và dán suốt cả ngày.

ClickUp BrainGPT’s Talk to Text tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc hiện có. Bạn có thể đọc to lời nhắc (chủ đề, phong cách nghệ thuật, điều kiện ánh sáng, màu sắc, nền và các yếu tố tiêu cực) và chuyển đổi nó thành văn bản sạch sẽ để chèn vào tài liệu, công việc hoặc công cụ tạo hình ảnh AI của bạn. Điều này giúp dễ dàng ghi lại ý tưởng lời nhắc trong các buổi brainstorming, đánh giá hoặc khi thiết kế đồ họa mạng xã hội.

Tính năng tạo hình ảnh tích hợp sẵn trong ClickUp

Và nếu tài liệu của bạn phụ thuộc nhiều vào hình ảnh, ClickUp Brain và BrainGPT sẽ giúp bạn xử lý công việc đó một cách tự động. Bất cứ khi nào bạn cần một sơ đồ, một bản thiết kế nhanh chóng hoặc thay thế cho một ảnh chụp màn hình cũ, bạn có thể tạo ra nó ngay trong nhiệm vụ ClickUp hoặc tài liệu.

Chỉ cần mô tả những gì bạn cần. Một sơ đồ quy trình cho mô hình quyền truy cập mới, một bản phác thảo giao diện người dùng đơn giản, hoặc một hình minh họa sạch sẽ cho hướng dẫn sử dụng, và ClickUp Brain sẽ tạo ra ngay lập tức. Bạn thậm chí có thể tải lên các đồ họa hiện có và yêu cầu các biến thể rõ ràng, cập nhật hơn, đảm bảo tài liệu của bạn phù hợp với sản phẩm hiện tại mà không cần cập nhật thủ công.

Điều này giúp việc cập nhật tài liệu hình ảnh trở nên nhanh chóng như chỉnh sửa văn bản, đặc biệt khi các tính năng thay đổi vào giai đoạn cuối của sprint hoặc khi bạn cần duy trì sự nhất quán về mặt hình ảnh cho các hướng dẫn, câu hỏi thường gặp (FAQ) và tài liệu nội bộ.

Ví dụ minh họa: lời nhắc đơn giản so với lời nhắc chi tiết

Dưới đây, bạn sẽ thấy hai hình ảnh được tạo ra bằng các công cụ tích hợp sẵn của ClickUp. Hình ảnh đầu tiên sử dụng một lời nhắc đơn giản, trong khi hình ảnh thứ hai sử dụng một lời nhắc chi tiết và phức tạp hơn. Cả hai phương pháp đều cho ra kết quả chất lượng cao, nhưng mức độ chi tiết và hướng dẫn sáng tạo có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn:

ClickUp BrainGPT cho việc tạo/lập hình ảnh

Hoặc, nếu bạn chỉ muốn tạo ra một hình ảnh đáng yêu cho một chiến dịch dễ thương hoặc chia sẻ một chút niềm vui cho bất kỳ dịp nào, ClickUp Brain sẽ giúp bạn 🐶✨

Hoặc, nếu bạn chỉ muốn tạo ra một hình ảnh đáng yêu cho một chiến dịch dễ thương hoặc chia sẻ một chút niềm vui cho bất kỳ dịp nào, ClickUp Brain sẽ giúp bạn 🐶✨

Dù bạn sử dụng phương pháp nào, tính năng tạo hình ảnh của ClickUp giúp cập nhật tài liệu hình ảnh nhanh chóng như chỉnh sửa văn bản — đặc biệt khi các tính năng thay đổi vào giai đoạn cuối của sprint hoặc bạn cần duy trì sự nhất quán về mặt hình ảnh cho các hướng dẫn, FAQ và tài liệu nội bộ.

Tạo hình ảnh bằng ClickUp Brain

Dù bạn sử dụng phương pháp nào, tính năng tạo hình ảnh của ClickUp giúp cập nhật tài liệu hình ảnh nhanh chóng như chỉnh sửa văn bản — đặc biệt khi các tính năng thay đổi vào giai đoạn cuối của sprint hoặc bạn cần duy trì sự nhất quán về mặt hình ảnh cho các hướng dẫn, FAQ và tài liệu nội bộ.

Các tính năng nổi bật của ClickUp BrainGPT

Sử dụng Talk to Text để nhập ý tưởng gợi ý ngay lập tức, giúp bạn ghi lại chi tiết khi chúng còn mới mẻ.

Chuyển đổi các mô tả văn bản thô thành cấu trúc gợi ý có thể lặp lại để hình ảnh được tạo ra luôn nhất quán.

Tìm kiếm các gợi ý và tài liệu tham khảo thương hiệu trước đây nhanh hơn với Enterprise Search , giúp bạn tái sử dụng những gì đã hoạt động hiệu quả.

Chuyển đổi giữa nhiều mô hình AI để phù hợp với từng nhiệm vụ, ví dụ: phát triển ý tưởng sáng tạo so với hoàn thiện marketing.

Chuyển các khối gợi ý đã được phê duyệt thành các công việc có thể theo dõi để các bước đánh giá, chỉnh sửa và phê duyệt cuối cùng được tập trung tại một nơi duy nhất.

Giới hạn của ClickUp BrainGPT

Yêu cầu các gói AI trả phí và tiện ích bổ sung để sử dụng đầy đủ tính năng, phụ thuộc vào kế hoạch dịch vụ và cài đặt của quản trị viên.

Cần có thói quen quản lý nhẹ nhàng, chẳng hạn như cập nhật thư viện lời nhắc của bạn, nếu không các nhóm sẽ dần chuyển sang các phong cách lời nhắc riêng lẻ.

Giá cả của ClickUp

2. Canva AI (Magic Media)

qua Canva AI

Canva AI được thiết kế cho thực tế "tạo ra, điều chỉnh kích thước và triển khai" trong công việc marketing. Với Magic Media, bạn có thể tạo hình ảnh AI từ lời nhắc văn bản ngay tại nơi nhóm của bạn đã tạo quảng cáo, bản trình bày, đồ họa trang đích và bài đăng trên mạng xã hội. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách giữa việc tạo hình ảnh và thiết kế sản xuất, đặc biệt khi bạn cần nhiều định dạng nhanh chóng.

Nó cũng hữu ích khi bạn quan tâm đến sự nhất quán của thương hiệu nhưng không muốn mỗi yêu cầu trở thành một phiếu thiết kế. Quy trình làm việc của Canva tập trung vào các mẫu và chỉnh sửa nhanh, giúp các nhóm tạo ra các biến thể trong khi vẫn kiểm soát được typography và các yếu tố thương hiệu.

Các tính năng tốt nhất của Canva AI

Tạo hình ảnh từ các gợi ý văn bản ngay trong cùng trình chỉnh sửa được sử dụng cho tài liệu tiếp thị

Tạo các biến thể nhanh chóng cho các kênh, kích thước và hướng sáng tạo khác nhau

Áp dụng các mẫu và kiểm soát thương hiệu để đảm bảo hình ảnh nhất quán trên các bài đăng mạng xã hội và tài sản chiến dịch.

Kết hợp hình ảnh AI với các bố cục sẵn sàng cho sản xuất, tệp xuất và bình luận hợp tác

Tăng tốc chu kỳ "từ bản nháp đến phê duyệt" bằng cách tạo ra các tùy chọn mà các bên liên quan có thể lựa chọn từ sớm.

Giới hạn của Canva AI

Cung cấp khả năng kiểm soát giới hạn so với các công cụ tạo nghệ thuật chuyên dụng khi bạn cần các tham số gợi ý kỹ thuật cao.

Yêu cầu kế hoạch dịch vụ trả phí để sử dụng AI nâng cao và giới hạn cao hơn, tùy thuộc vào thiết lập nhóm của bạn

Vẫn cần kiểm duyệt của con người để đảm bảo độ chính xác của thương hiệu, chi tiết sản phẩm và tuân thủ quy định trước khi xuất bản.

Giá cả của Canva AI

Gói miễn phí

Canva Pro: $15 mỗi tháng/người dùng

Canva Kinh doanh: $20 mỗi tháng/người dùng

Canva for Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

3. Adobe Firefly

qua Adobe Firefly

Adobe Firefly là lựa chọn hàng đầu khi bạn cần hình ảnh do AI tạo ra phù hợp với quy trình làm việc sáng tạo chuyên nghiệp, cùng với các giới hạn rõ ràng cho công việc thương mại. Adobe định vị Firefly là công cụ được thiết kế cho mục đích thương mại, và nó tích hợp tốt với hệ sinh thái Adobe rộng lớn, điều này quan trọng nếu nhóm của bạn đã sử dụng Creative Cloud cho sản xuất thiết kế cuối cùng.

Đối với các nhóm marketing, Firefly thường được sử dụng để tạo tài nguyên nhanh chóng, khám phá hướng phong cách nghệ thuật và phát triển ý tưởng sáng tạo trước khi hoàn thiện trong các công cụ Adobe. Nó cũng sử dụng hệ thống dựa trên tín dụng, giúp bạn quản lý việc sử dụng một cách dự đoán được trong toàn nhóm.

Các tính năng nổi bật của Adobe Firefly

Tạo hình ảnh từ các prompt văn bản với các tùy chọn điều chỉnh phong cách và bố cục phù hợp với thương hiệu

Hỗ trợ quy trình làm việc thương mại với chiến lược của Adobe về việc thu thập nội dung an toàn hơn

Tích hợp vào chuỗi công cụ sáng tạo rộng lớn của Adobe để chỉnh sửa cuối cùng và tạo tài sản sản xuất

Sử dụng tín dụng tạo hình ảnh để quản lý quá trình tạo hình ảnh trên quy mô nhóm

Thêm thông tin nguồn gốc thông qua phương pháp xác thực nội dung của Adobe, khi có sẵn

Giới hạn của Adobe Firefly

Sử dụng tín dụng nhanh chóng khi chạy nhiều biến thể, đặc biệt ở các cài đặt chất lượng cao.

Hoạt động tốt nhất nếu nhóm của bạn đã sử dụng các công cụ Adobe cho thiết kế và chỉnh sửa cuối cùng

Vẫn cần kiểm tra về độ chính xác, tuyên bố thương hiệu và quyền sử dụng trước khi xuất bản.

Giá cả của Adobe Firefly

Firefly Standard: $9.99 mỗi tháng/người dùng

Firefly Pro: $19.99 mỗi tháng/người dùng

Firefly Premium: $199,99 mỗi tháng/người dùng

Creative Cloud Pro: $69.99 mỗi tháng/người dùng

4. DALL·E (OpenAI)

qua cộng đồng OpenAI

DALL·E được sử dụng rộng rãi trong việc tạo hình ảnh marketing vì nó xử lý việc viết prompt lặp đi lặp lại một cách hiệu quả, đặc biệt khi bạn tinh chỉnh mô tả văn bản qua vài vòng để đạt được tâm trạng, ánh sáng và bố cục mong muốn. Nó cũng thường được sử dụng khi bạn cần ý tưởng nhanh cho đồ họa mạng xã hội, tiêu đề blog và khái niệm chiến dịch.

Nếu công việc của bạn bao gồm ChatGPT, việc tạo hình ảnh theo phong cách DALL·E cũng có thể thực hiện một cách linh hoạt trong cuộc hội thoại, nghĩa là bạn có thể yêu cầu thay đổi như nền khác, màu sắc khác hoặc phong cách hình ảnh mới mà không cần viết lại toàn bộ lời nhắc từ đầu.

Các tính năng nổi bật của DALL·E

Tạo hình ảnh từ một lời nhắc văn bản đơn giản, sau đó tinh chỉnh với các bước tiếp theo lặp lại.

Khám phá nhanh chóng nhiều hướng thiết kế hình ảnh khác nhau cho cùng một ý tưởng chiến dịch

Hỗ trợ phạm vi phong cách rộng, từ hình ảnh chân thực đến phong cách nghệ thuật kỹ thuật số

Phù hợp để phát triển ý tưởng cho hình ảnh marketing trước khi thiết kế bố cục cuối cùng

Cung cấp quyền truy cập API cho các nhóm muốn tự động hóa quy trình tạo hình ảnh

Giới hạn của DALL·E

Yêu cầu sự cẩn thận trong việc tạo prompt và kiểm tra để đảm bảo độ chính xác của thương hiệu, chi tiết sản phẩm và các tuyên bố.

Bao gồm các hạn chế về sử dụng và an toàn ảnh hưởng đến những gì có thể được tạo ra

Có thể không chính xác hoàn toàn đối với typography chính xác, chi tiết nhỏ hoặc yêu cầu bố cục nghiêm ngặt

Giá cả của DALL·E

Giá cả tùy chỉnh

5. Midjourney

qua Midjourney

Midjourney được ưa chuộng khi bạn muốn tạo ra những hình ảnh ấn tượng, mang phong cách riêng biệt và sẵn sàng điều chỉnh để đạt được hiệu ứng mong muốn. Các nhóm marketing thường sử dụng công cụ này cho các tác phẩm nghệ thuật concept táo bạo, bảng moodboard cho chiến dịch và hình ảnh chính, nơi phong cách nghệ thuật quan trọng không kém gì độ chính xác thực tế.

Hệ thống kế hoạch của Midjourney được xây dựng dựa trên thời gian GPU và chế độ sinh hình, cho phép bạn lựa chọn giữa việc sinh hình nhanh hơn hoặc công việc xếp hàng chậm hơn tùy thuộc vào thời hạn của bạn.

Midjourney cũng cung cấp các tùy chọn bảo mật thông qua Chế độ Ẩn (Stealth Mode) trên các gói cao cấp, điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang thực hiện công việc trên các chiến dịch trước khi ra mắt hoặc các hình ảnh cho khách hàng mà bạn không muốn hiển thị công khai.

Các tính năng nổi bật của Midjourney

Tạo ra các hình ảnh có phong cách nhất quán với tính thẩm mỹ mạnh mẽ trên các biến thể khác nhau

Cung cấp nhiều tốc độ tạo hình ảnh, bao gồm chế độ Nhanh và Thư giãn

Hỗ trợ mức độ bảo mật cao hơn thông qua Chế độ Ẩn danh

Cho phép thử nghiệm quy mô lớn thông qua chế độ Relax không giới hạn trên các gói trả phí

Mở rộng quy mô sử dụng với các gói đăng ký linh hoạt dựa trên nhu cầu đầu ra của bạn

Giới hạn của Midjourney

Yêu cầu gói đăng ký cho hầu hết các trường hợp sử dụng tiếp thị nghiêm túc

Gây ra sự không nhất quán trong việc hiển thị văn bản chính xác và kiểm soát bố cục nghiêm ngặt, do đó công việc thiết kế cuối cùng vẫn cần một công cụ bố cục.

Giới hạn các tính năng bảo mật cho các gói Pro và Mega thông qua Chế độ Ẩn.

Giá cả của Midjourney

Kế hoạch cơ bản: $10 mỗi tháng

Kế hoạch Tiêu chuẩn: $30 mỗi tháng

Gói Pro: $60 mỗi tháng

Kế hoạch Mega: $120 mỗi tháng

Tích hợp hình ảnh do AI tạo ra vào quy trình làm việc tiếp thị

Khi nhóm của bạn đã có bộ gợi ý văn bản sang hình ảnh mạnh mẽ và một thư mục đầy hình ảnh được tạo ra, công việc tiếp theo là đưa các tài sản đó qua một quy trình rõ ràng từ ý tưởng đến xuất bản.

Thường xuyên, công việc này bị lạc trong sự phức tạp của công việc với các công việc phân tán và các công cụ AI không tương tác với nhau.

Sự phức tạp của ngữ cảnh trở nên tồi tệ hơn khi bạn phải tìm kiếm qua các hệ thống chỉ để trả lời những câu hỏi đơn giản như điều gì đã thay đổi hoặc tệp tin nằm ở đâu.

ClickUp tích hợp mọi thứ vào một không gian làm việc AI thống nhất. Dưới đây là luồng đơn giản, từ đầu đến cuối, sử dụng các tính năng của ClickUp theo thứ tự phù hợp để công việc luôn hiển thị và dễ dàng phê duyệt.

Bắt đầu với một không gian làm việc linh hoạt trong ClickUp Tài liệu

Xây dựng thư viện gợi ý bằng ngôn ngữ đơn giản với ClickUp Tài liệu

Tạo một không gian duy nhất, thân thiện cho hình ảnh và văn bản của bạn với ClickUp Docs. Tạo một tài liệu trong ClickUp có tên “Thư viện Prompt và Hình ảnh Thương hiệu”.

Bên trong, giữ lại các gợi ý thực sự hiệu quả, ghi chú ngắn gọn về lý do tại sao chúng hiệu quả, và một hướng dẫn thương hiệu dễ đọc. Khi ai đó yêu cầu một hình ảnh chính, họ có thể tìm thấy một ví dụ, một gợi ý hình ảnh sẵn sàng để dán, và hai dòng mô tả về tâm trạng và màu sắc. Khi thương hiệu của bạn thay đổi, bạn chỉnh sửa tài liệu này trước tiên để toàn bộ nhóm luôn đồng bộ với phiên bản cập nhật.

Dưới đây là một số mẹo hữu ích để giúp bạn tổ chức mọi thứ trong tài liệu ClickUp:

Các khối gợi ý được phân loại theo trường hợp sử dụng, như đồ họa mạng xã hội, tiêu đề email, quảng cáo trả phí

Một phần ngắn về "token thương hiệu" bao gồm phong cách nghệ thuật, màu sắc, điều kiện ánh sáng và danh sách các yếu tố cần tránh.

👀 Thú vị: IKEA đã tiên phong trong việc sử dụng "hình ảnh giả" trông như thật. Từ năm 2014, khoảng 75% hình ảnh trong catalog của họ là hình ảnh được tạo ra bằng máy tính, nhằm kiểm soát ánh sáng, màu sắc và bố cục trên quy mô lớn. Đây là một ví dụ sớm về việc thay thế chụp ảnh thực tế bằng hình ảnh tổng hợp mà không làm mất đi sự tin tưởng của khách hàng.

Hỏi trong ClickUp Trò chuyện, ghi lại dưới dạng nhiệm vụ ClickUp

Thu thập phản hồi tại một nơi và biến thông điệp tốt nhất thành công việc bằng ClickUp Trò chuyện

Hầu hết các yêu cầu bắt đầu bằng một câu. Hãy giữ tinh thần đó. Tạo một kênh trò chuyện ClickUp có tên “Yêu cầu và phản hồi về đồ họa”.

Khi ai đó viết, “Chúng tôi cần một tiêu đề LinkedIn vào ngày mai, tông màu, sản phẩm ở bên phải,” hãy chuyển đổi thông điệp đó thành một công việc trong ClickUp Tasks ngay trong cùng cửa sổ. Trong mô tả công việc, dán chính xác lời nhắc từ tài liệu ClickUp và thêm kích thước, ngày đáo hạn và người duyệt. Bạn chuyển từ thảo luận sang hành động chỉ trong một bước duy nhất, và không có gì bị mất trong một chủ đề riêng biệt.

📌 Ví dụ: Một nhà tiếp thị sản phẩm gửi tin nhắn với mục tiêu và giọng điệu. Bạn chuyển nó thành nhiệm vụ ClickUp có tiêu đề “Tiêu đề LinkedIn cho nghiên cứu trường hợp”, giao nhiệm vụ, thêm văn bản vào lời nhắc hình ảnh và đính kèm hai hình ảnh đã dán trước đó phù hợp với phong cách. Người tạo nội dung giờ đây có bối cảnh, tham chiếu và quyền sở hữu mà không cần cuộc họp.

Hãy để ClickUp tự động hóa điều hướng công việc, không phải ép buộc con người

Tự động di chuyển công việc sang danh sách công việc phù hợp với ClickUp tự động hóa

Một quy trình tốt phải tự nhiên và dễ thực hiện. Thiết lập một số tự động hóa ClickUp để đẩy công việc tiến triển mà không cần thông báo liên tục. Khi trạng thái thay đổi thành “Sẵn sàng để xem xét”, đăng trong ClickUp Chat và gắn thẻ người phụ trách sáng tạo, đồng thời chuyển nhiệm vụ ClickUp sang danh sách Xem xét.

Khi một công việc còn 24 giờ nữa là đến hạn mà vẫn còn ở giai đoạn tiến độ, hãy nhắc nhở người được giao công việc và chủ dự án. Tạo lời nhắc nhở hàng quý để cập nhật tài liệu ClickUp “Thư viện Prompt và Hình ảnh Thương hiệu”, giúp các prompt chuyển văn bản thành hình ảnh cho nhóm marketing luôn được cập nhật.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Agents để duy trì tiến độ yêu cầu hình ảnh (không cần theo dõi phê duyệt). Hợp tác sáng tạo đồng bộ với quy trình làm việc, được hỗ trợ bởi ClickUp Agents Khi nhóm của bạn bắt đầu sử dụng prompt chuyển văn bản thành hình ảnh trên quy mô lớn, điểm nghẽn thực sự hiếm khi nằm ở quá trình tạo hình ảnh. Đó là các bước tiếp theo: “Phiên bản mới nhất ở đâu?” hoặc “Prompt nào chúng ta đã phê duyệt?” ClickUp AI Agents có thể xử lý công việc phối hợp này trong bối cảnh, giúp quy trình làm việc của bạn luôn hiển thị. Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng chúng cho hình ảnh do AI tạo ra: Cài đặt Trợ lý Trả lời Trực tiếp cho các câu hỏi “nó ở đâu?”: Hướng Trợ lý ClickUp đến Không gian/Danh sách công việc nơi các công việc sáng tạo được lưu trữ (và Tài liệu chứa thư viện gợi ý và token thương hiệu của bạn). Khi ai đó hỏi, “Chúng ta đang sử dụng gợi ý nào cho hình ảnh chính trang đích?” hoặc “Các màu sắc nào đã được phê duyệt cho bài đăng trên mạng xã hội?”, Trợ lý AI có thể trả lời với ngữ cảnh chính xác.

Sử dụng Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo Trực tuyến để hiển thị trạng thái: Cấu hình để chia sẻ bản cập nhật hàng tuần, nhấn mạnh những gì đã được phê duyệt, đang trong quá trình xem xét và bị kẹt trong giai đoạn chỉnh sửa, đặc biệt khi nhiều người tạo đang tạo ra hình ảnh cho các kênh khác nhau.

Tạo các tác nhân nhẹ nhàng mà không cần mã: Xem nó như việc viết lời nhắc cho các tác vụ: xác định việc cần làm của tác nhân, chọn bối cảnh (các tài liệu cụ thể, Danh sách công việc hoặc ứng dụng kết nối), sau đó chọn các hành động mà nó có thể thực hiện, như tóm tắt các cập nhật hoặc đề xuất các bước tiếp theo.

Tạo, xem xét và phê duyệt tất cả trong một nơi

Bảng quy trình làm việc sáng tạo tối ưu hóa trong nhiệm vụ ClickUp

Người tạo chạy bản mô tả văn bản sang hình ảnh trong trình tạo hình ảnh AI của bạn, tải lên ba hình ảnh được tạo ra vào cùng một nhiệm vụ ClickUp và thêm một ghi chú ngắn dưới mỗi hình ảnh. Người đánh giá có thể để lại bình luận ngay tại đó.

Nếu cần điều chỉnh, cài đặt trạng thái thành “Cần chỉnh sửa”, giữ tệp đính kèm đầu tiên và thêm các tệp cập nhật dưới “Vòng 2”. Khi đã hoàn tất, chuyển sang “Đã phê duyệt”.

Một quy trình tự động hóa cuối cùng có thể chia sẻ một tóm tắt ngắn trong ClickUp Chat kèm liên kết đến công việc và tài sản đã hoàn thành. Từ đây, chủ kênh có thể lấy hình ảnh cho bài đăng trên mạng xã hội, quảng cáo hoặc email, và bạn không cần phải theo đuổi ai để lấy file.

Một số điều hữu ích cần lưu ý:

Thêm “Ghi chú sử dụng” vào công việc, ví dụ: “An toàn cho nền tối, để trống phần ba bên phải”

Lưu lại lời nhắc tạo hình ảnh thành công vào tài liệu ClickUp kèm theo bài học nhỏ rút ra

Giữ các hướng dẫn luôn hiển thị ở những nơi mọi người thực sự nhìn thấy

Thương hiệu của bạn không phải là một tệp PDF trong thư mục. Nó tồn tại trong tài liệu ClickUp mà bạn đã mở ở bước 1. Khi bạn muốn áp dụng bảng màu mới hoặc phong cách nghệ thuật mềm mại hơn, hãy thay đổi nội dung trong tài liệu trước tiên, sau đó sử dụng ClickUp tự động hóa để thông báo cho “Design”, “Social” và “Lifecycle” qua ClickUp trò chuyện.

Lần tiếp theo ai đó sao chép lời nhắc hình ảnh, nó sẽ tự động cập nhật. Theo thời gian, điều này giúp hình ảnh do AI tạo ra luôn nhất quán mà không cần nhắc nhở hàng ngày hay quy trình phê duyệt kéo dài.

Các thực hành tốt nhất cho nhóm marketing sử dụng AI chuyển văn bản thành hình ảnh

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể加速quá trình, nhưng nó hoạt động hiệu quả nhất khi các prompt chuyển văn bản thành hình ảnh của bạn nằm trong các giới hạn rõ ràng để bảo vệ niềm tin, quyền truy cập và sự rõ ràng của thương hiệu.

Với tinh thần đó, đây là danh sách ngắn gọn bạn có thể tham khảo:

Hãy minh bạch về việc sử dụng AI trong quảng cáo và tuyên bố , và giữ bằng chứng cho những gì bạn nói, tuân thủ hướng dẫn về tính trung thực trong quảng cáo của FTC và hướng dẫn về AI.

Viết văn bản thay thế cho mọi hình ảnh, tránh đưa nội dung văn bản vào hình ảnh khi có thể, và thêm phiên bản văn bản ngắn cho biểu đồ để mọi người đều hiểu thông điệp.

Giữ sự nhất quán thương hiệu trong lời nhắc với phong cách nghệ thuật, màu sắc và không khí ổn định, vì sự nhất quán trong thương hiệu có liên quan đến sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Ghi lại nguồn gốc của từng tài sản bằng Content Credentials hoặc một bản ghi đơn giản về mô hình, phiên bản và cài đặt, để bạn có thể xác minh cách hình ảnh được tạo ra.

Tuân thủ các hướng dẫn của kênh và thử nghiệm một số biến thể dựa trên lời nhắc cho từng vị trí, sử dụng hướng dẫn của nền tảng như các tiêu chuẩn sáng tạo của LinkedIn.

Chuyển văn bản thành hình ảnh, ClickUp để thành công

Bạn đã biến ý tưởng thành hình ảnh một cách cẩn thận. Chúng tôi đã hướng dẫn cách định hình phong cách nghệ thuật, ánh sáng, không khí và cấu trúc lời nhắc để hình ảnh của bạn trông có chủ đích - không ngẫu nhiên.

Nhưng đây là phần mà các nhóm thực sự cảm nhận: ClickUp tập hợp mọi thứ trong một nơi duy nhất, nên việc viết prompt, tạo hình ảnh, đánh giá và phê duyệt không còn nằm rải rác trong các công cụ khác nhau.

ClickUp Brain và ClickUp BrainGPT mang đến cho các nhà tiếp thị một cách làm việc nhanh chóng với hình ảnh ngay từ đầu. Trình bày ý tưởng sơ bộ bằng Talk to Text, biến nó thành một lời nhắc hoàn chỉnh với ClickUp BrainGPT, và tạo ra các hình ảnh hỗ trợ—bảng tâm trạng, tiêu đề, hình thu nhỏ, sơ đồ—ngay trong không gian làm việc của bạn. Không cần sao chép-dán. Không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Không mất phiên bản.

ClickUp Docs lưu trữ thư viện gợi ý động của bạn, ClickUp Chat ghi nhận yêu cầu, ClickUp Nhiệm vụ thực hiện công việc, và ClickUp Tự động hóa nhắc nhở đánh giá mà không gây phiền nhiễu. Khi bạn sẵn sàng tạo hoặc tinh chỉnh hình ảnh, ClickUp Brain luôn kết nối với bối cảnh dự án của bạn để kết quả phù hợp với những gì bạn đang xây dựng.

Các công cụ khác có thể tạo hình ảnh. ClickUp giúp nhóm của bạn tạo ra chúng đúng thời hạn, đúng thương hiệu và hài hòa với nhau.

Nếu bạn sẵn sàng tạo thư viện gợi ý của riêng mình—và tạo ra các hình ảnh nhất quán, sẵn sàng cho AI—hãy đăng ký trên ClickUp ngay bây giờ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Đây là một hướng dẫn ngắn gọn, rõ ràng mà bạn cung cấp cho công cụ tạo hình ảnh AI để chuyển đổi văn bản thành hình ảnh. Trong marketing, một lời nhắc tốt cần xác định chủ đề, phong cách nghệ thuật, ánh sáng, màu sắc, tâm trạng và bất kỳ ghi chú "tránh" nào, để hình ảnh kết quả phù hợp với thương hiệu và mục đích của bạn.

Đúng vậy, nếu các lời nhắc văn bản sang hình ảnh của bạn duy trì cùng một phong cách hình ảnh, màu sắc, nền và không khí xuyên suốt các tài sản. Lưu các lời nhắc thành công vào thư viện chung, và các hình ảnh được tạo ra sẽ có cảm giác như một gia đình thống nhất từ bài đăng trên mạng xã hội đến quảng cáo.

Chọn công cụ phù hợp với nhu cầu của bạn, không chỉ vì xu hướng. Nếu bạn muốn hình ảnh chân thực như ảnh chụp, hãy chọn mô hình nổi tiếng với khả năng đó; nếu bạn yêu thích phong cách vẽ kỹ thuật số hoặc vibe art deco, hãy chọn mô hình xử lý tốt các công việc phong cách hóa. Thử nghiệm một vài mô hình, lưu trữ bộ gợi ý nhỏ và đánh giá dựa trên hình ảnh chất lượng cao mà bạn có thể thực sự sử dụng.

Giữ mọi công việc tại một nơi. Lưu trữ các mẫu, phiên bản, bình luận và phê duyệt trong các nhiệm vụ ClickUp, để người đánh giá có thể cung cấp phản hồi và phê duyệt mà không cần tìm kiếm file.

Có. Duy trì thư viện gợi ý động trong ClickUp Docs, thảo luận yêu cầu trong ClickUp Chat, chuyển tin nhắn thành nhiệm vụ ClickUp và để ClickUp tự động hóa nhắc nhở việc đánh giá và chuyển giao. Điều này giúp gợi ý văn bản thành hình ảnh trở thành một phần của quy trình liên tục, từ đầu đến cuối mà bạn có thể tin tưởng.