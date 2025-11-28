Mẫu danh sách theo dõi tiền điện tử miễn phí để theo dõi danh mục đầu tư của bạn

Tiền điện tử từng là một sở thích ban đêm. Giờ đây, nó đã trở thành một chiến lược nghiêm túc. Dù bạn tham gia vì công nghệ hay lợi nhuận, việc đang theo dõi đầu tư là chìa khóa để đưa ra quyết định thông minh hơn.

Theo các báo cáo, 39% người tham gia khảo sát tại Mỹ cho biết họ mua và giữ tiền điện tử để phòng ngừa lạm phát, nhưng nhiều người vẫn phụ thuộc vào một loạt ứng dụng sàn giao dịch, tab mở và bảng tính chưa hoàn chỉnh.

Một mẫu danh sách theo dõi tiền điện tử đơn giản không thể dự đoán đợt tăng giá tiếp theo. Nhưng nó sẽ cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng, tập trung về các mã chứng khoán, giá cả, mục nhập lệnh và ghi chú, giúp chiến lược của bạn luôn được tổ chức gọn gàng, ngay cả khi thị trường biến động.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ các mẫu danh sách theo dõi tiền điện tử miễn phí tốt nhất để giúp bạn theo dõi danh mục đầu tư của mình một cách có cấu trúc hơn và ít phỏng đoán hơn.

13 Mẫu danh sách theo dõi tiền điện tử trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu danh sách theo dõi tiền điện tử của ClickUp và các nền tảng khác:

Mẫu danh sách theo dõi tiền điện tử là gì?

Mẫu danh sách theo dõi tiền điện tử là một công cụ có cấu trúc giúp bạn theo dõi các đồng tiền điện tử mà bạn muốn theo dõi trước khi thực hiện giao dịch. Nó tập trung giá, mục tiêu và ghi chú để các quyết định luôn nhất quán.

Hầu hết các mẫu danh sách theo dõi tiền điện tử đều bao gồm các trường dữ liệu có cấu trúc như:

Mã chứng khoán, tên tài sản và sàn giao dịch

Giá hiện tại, giá mục nhập và ngày thêm vào

Mục tiêu, điểm dừng và thẻ rủi ro cơ bản

Ghi chú, liên kết nghiên cứu và trạng thái (ví dụ: Theo dõi, Đã vào, Đã thoát)

Bạn có thể ghi lại giao dịch, phân loại tài sản theo ngành hoặc chủ đề, và kết nối danh sách theo dõi với một bảng danh mục đầu tư đơn giản hiển thị phân bổ, lợi nhuận chưa thực hiện và hiệu suất theo thời gian.

Dù bạn ưa thích danh sách ClickUp hay bố cục Google Trang tính, ý tưởng vẫn giống nhau: một danh sách theo dõi đáng tin cậy, thay vì mười tab mà bạn hầu như không nhớ.

📖 Xem thêm: Cách tạo chiến lược quản lý rủi ro danh mục đầu tư

Điều gì làm nên một mẫu danh sách theo dõi tiền điện tử tốt?

Một mẫu danh sách theo dõi tiền điện tử tốt giúp dữ liệu của bạn rõ ràng, cập nhật và sẵn sàng hành động. Bạn nên có thể quét qua nó trong vài giây và biết ngay những tài sản nào cần chú ý hôm nay.

Tìm kiếm các mẫu có:

Sử dụng các cột rõ ràng cho mã chứng khoán, tài sản, giá, số lượng, ngày và ghi chú.

Giúp bạn dễ dàng ghi chép giao dịch, theo dõi P&L và có chế độ xem phân bổ danh mục đầu tư cơ bản.

Hỗ trợ bộ lọc hoặc thẻ để bạn có thể tập trung vào các tài sản quan trọng nhất.

Hoạt động tốt với các hàm giá trực tiếp hoặc công thức nhập liệu đơn giản.

Kết nối với quy trình làm việc tổng thể của bạn cho nghiên cứu, công việc và đánh giá.

Một mẫu danh sách theo dõi tiền điện tử mạnh mẽ cũng hỗ trợ quy trình lặp lại. Bạn có thể tái sử dụng các bước tương tự mỗi tuần: thêm mã chứng khoán, xem xét các mức giá, cập nhật trạng thái và ghi lại kết quả. Đó là cách bạn học hỏi từ các giao dịch trước đó thay vì lặp lại những sai lầm tương tự.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain phân tích danh sách theo dõi, giao dịch và chế độ xem danh mục đầu tư của bạn, biến các thông tin phân tán thành các tóm tắt ngắn gọn mà bạn có thể sử dụng ngay. Hỏi một câu hỏi đơn giản, và nó sẽ lấy thông tin từ các công việc, tài liệu và bảng tính liên kết của bạn, sau đó trả lời với chính xác các mã chứng khoán, ngày tháng và mức giá bạn cần. ClickUp Brain cũng có thể soạn thảo các mục tiêu và điểm dừng từ ghi chú của bạn và đề xuất các trường còn thiếu để mẫu của bạn luôn nhất quán theo thời gian. Trí tuệ nhân tạo (AI) kiểm tra các mục nhập nhật ký giao dịch, xác định các chi tiết thiếu sót và nhắc nhở để ghi chép đầy đủ và nhất quán.

Top 13 Mẫu Danh Sách Theo Dõi Tiền Điện Tử

Đang theo dõi biến động giá tiền điện tử có thể trở nên phức tạp rất nhanh. Hôm nay bạn kiểm tra giá trên ứng dụng sàn giao dịch; ngày mai, bạn phải chuyển đổi giữa các danh sách theo dõi trên Sheets, ảnh chụp màn hình trong trò chuyện và ghi chú bị chôn vùi trong tài liệu.

Đống lộn xộn đó chính là sự lan rộng công việc; khi thông tin của bạn bị phân tán khắp các ứng dụng và tài liệu khác nhau.

ClickUp giúp bạn tập trung mọi thứ vào một không gian làm việc AI tích hợp. Bạn có thể lưu trữ danh sách theo dõi tiền điện tử, dữ liệu danh mục đầu tư, ghi chú nghiên cứu và nhiệm vụ đánh giá trong cùng một không gian làm việc. Thay vì chuyển đổi giữa các công cụ, bạn có thể theo dõi tài sản, đặt nhắc nhở và ghi chép giao dịch ngay tại nơi bạn đã có kế hoạch công việc.

13 mẫu danh sách theo dõi tiền điện tử miễn phí này cung cấp cho bạn các tùy chọn để tổ chức và làm việc với danh sách công việc, bảng, bảng tính và tài liệu. Chọn một mẫu phù hợp với phong cách của bạn, sau đó tích hợp các tính năng của ClickUp để biến số liệu thành quy trình đáng tin cậy.

1. Mẫu Hệ sinh thái Blockchain ClickUp

Tải mẫu miễn phí Gộp các công việc dự án vào một bản tóm tắt danh mục đầu tư đơn giản để xem mức độ tiếp xúc với Mẫu Hệ sinh thái Blockchain ClickUp.

Mẫu Hệ sinh thái Blockchain ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về các dự án, nhân sự và cột mốc liên quan đến một chuỗi hoặc lĩnh vực cụ thể. Thay vì các tài liệu rời rạc và ghi chú tạm thời, bạn sẽ có các Danh sách và Bảng hiển thị các giao thức bạn theo dõi, những gì họ đang phát triển và thời điểm các cột mốc quan trọng diễn ra.

Bạn có thể thêm các công việc cho L1, L2 và các ứng dụng chính, sau đó lưu trữ các liên kết đến sách trắng, báo cáo kiểm toán và phân tích của bạn. Các chế độ xem như Bảng, Xem dạng danh sách và Gantt giúp bạn dễ dàng theo dõi cách các dòng thời gian phát triển phù hợp với danh mục đầu tư và danh sách theo dõi của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đang theo dõi L1, L2 và dApps với các trạng thái cho nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm toán, ra mắt và bảo trì.

Thêm các Trường Tùy chỉnh cho mã chứng khoán, ngành, ghi chú về nguồn cung lưu hành và các chỉ số on-chain quan trọng.

Đặt nhắc nhở trước khi mở khóa, bỏ phiếu hoặc niêm yết để bạn có thể quyết định liệu một tài sản có nên giữ lại trong danh sách theo dõi của mình hay không.

Kết nối các công việc với một bảng theo dõi tiền điện tử riêng biệt để dữ liệu nghiên cứu và giá cả luôn được đồng bộ hóa.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nghiên cứu và nhà điều hành giao thức đang tạo bản đồ chuỗi khối và ứng dụng, đồng thời liên kết từng dự án với một danh sách theo dõi tiền điện tử có cấu trúc.

📖 Đọc thêm: Cách tổ chức tài chính

2. Mẫu Quản lý Danh mục Đầu tư ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo thư viện nghiên cứu với các thẻ phân loại theo ngành, rủi ro và mức độ tin cậy thông qua mẫu Quản lý Danh mục Đầu tư của ClickUp.

Tiền điện tử hiện đã trở thành một phần của nhiều danh mục đầu tư, bên cạnh cổ phiếu và quỹ ETF. Mẫu Quản lý Danh mục Đầu tư ClickUp giúp bạn quản lý danh sách theo dõi tiền điện tử như một danh mục đầu tư thực sự. Tổ chức các vị trí mở, các mục nhập theo kế hoạch và các ý tưởng chỉ theo dõi trong một danh sách. Sau đó, bạn có thể sử dụng các Trường Tùy chỉnh cho mã chứng khoán, loại tài sản, giá mục nhập, kích thước và mức độ tin tưởng.

Các chế độ xem "Vị thế mở", "Danh sách theo dõi" và "Giao dịch đã đóng" giúp bạn nắm rõ nơi thời gian và vốn của bạn được phân bổ. Bạn cũng có thể ghi chú lý do vào lệnh, những gì bạn đang theo dõi và điều gì sẽ khiến bạn thoát lệnh.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi các vị thế mở và các mục trong danh sách theo dõi tại một nơi duy nhất với các trường thông tin về mã chứng khoán, giá và lý do đầu tư.

Phân loại theo ngành hoặc chủ đề để xem danh mục đầu tư của bạn đang nghiêng về phía nào trước khi thêm các giao dịch mới.

Thêm ngày kiểm tra tiếp theo để bạn luôn biết khi nào cần xem lại một tài sản hoặc tái cân bằng.

Xây dựng bảng điều khiển danh mục đầu tư đơn giản hiển thị phân bổ, lợi nhuận chưa thực hiện và số lượng giao dịch đang hoạt động.

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch và Quản lý danh mục đầu tư (PM) muốn quản lý danh sách theo dõi tiền điện tử, vị trí giao dịch đang hoạt động và tần suất đánh giá tất cả trong một chế độ xem danh mục đầu tư duy nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Biến việc đánh giá danh mục đầu tư thành quy trình làm việc lặp lại với ClickUp Dashboard. Bạn có thể sử dụng ClickUp Dashboard để lấy dữ liệu trực tiếp từ danh sách danh mục đầu tư của mình, phân bổ theo loại tài sản, số lượng giao dịch mở và các công việc được gắn thẻ rủi ro cao. Như vậy, "đánh giá danh mục đầu tư" của bạn không còn là một bảng tính khác. Thay vào đó, nó trở thành một bộ tiện ích cập nhật tự động từ cùng dữ liệu mà nhóm của bạn đã duy trì.

3. Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi ngân sách giao dịch theo sàn giao dịch và tài sản với sự trợ giúp của mẫu quản lý tài chính ClickUp.

Giao dịch mà không có ngân sách thường rất khó khăn đối với các nhà giao dịch. Bạn có thể đạt được kết quả, nhưng không biết cách thức hay chi phí cụ thể. Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp cung cấp một bảng điều khiển để quản lý tài chính, bao gồm các chỉ số quan trọng như sàn giao dịch, phí, dự trữ tiền mặt và lợi nhuận/lỗ thực tế.

Bạn có thể cài đặt ngân sách giao dịch hàng tháng cho từng sàn giao dịch hoặc chiến lược, ghi chép các khoản nạp và rút tiền, và gắn thẻ cho mỗi mục nhập bằng mã ticker hoặc danh mục. Vì mẫu này được lưu trữ trong ClickUp, bạn có thể đính kèm tệp CSV từ sàn giao dịch, tải lên hóa đơn và lưu trữ ghi chú thuế bên cạnh mỗi mục nhập. Điều này giúp việc tổng kết cuối năm và báo cáo trở nên dễ dàng hơn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt ngân sách cho từng sàn giao dịch hoặc chiến lược và so sánh chi tiêu theo kế hoạch với chi tiêu thực tế.

Mục nhập thẻ cho các mục theo mã chứng khoán, loại tài sản và chiến lược để xem vốn của bạn thực sự được đầu tư vào đâu.

Tệp đính kèm CSV, PDF và báo cáo để việc chuẩn bị thuế và kiểm toán trở nên dễ dàng hơn.

Sử dụng các chế độ xem "Tháng này", "Theo sàn giao dịch" và "Theo tài sản" để hỗ trợ đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn trong danh mục đầu tư.

✨ Phù hợp cho: Những nhà giao dịch tích cực đang theo dõi ngân sách, phí và PnL trên các sàn giao dịch, và liên kết điều đó với các tài sản trong danh sách theo dõi của họ.

📮 ClickUp Insight: Gần 4 trong 10 người cho biết sự bất ổn tài chính là mối lo lớn nhất khi xem xét một sự nghiệp đa dạng, và sự không chắc chắn đứng đầu danh sách. Thay vì đoán xem thời gian và tiền bạc của bạn đi đâu, hãy theo dõi mọi giờ làm việc trong ClickUp với tính năng theo dõi thời gian tích hợp. Gắn thẻ cho công việc theo khách hàng hoặc nguồn thu nhập, ghi lại giờ làm việc tính phí và sử dụng Trường Tùy chỉnh để lưu trữ tỷ giá và thanh toán. Với bảng điều khiển ClickUp, bạn có thể xem thời gian bạn đầu tư, giá trị của nó và các dự án nào mang lại lợi nhuận cao nhất theo thời gian thực.

4. Mẫu thỏa thuận đầu tư ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lưu trữ các thỏa thuận đã thực hiện, hóa đơn và các sửa đổi cho mục đích báo cáo bằng mẫu thỏa thuận đầu tư ClickUp.

Mẫu Thỏa thuận Đầu tư ClickUp giúp bạn tổ chức các tài liệu giao dịch như SAFTs, SAFEs, chứng quyền token và các tài liệu giao dịch khác trong một tài liệu ClickUp có cấu trúc. Các phần về điều khoản, thời gian sở hữu, quyền lợi và chi tiết chuyển khoản được sắp xếp bên cạnh các bình luận và công việc liên quan đến thẩm định và chữ ký.

Bạn đang theo dõi trạng thái từ "Bản nháp" đến "Đã ký" và cài đặt nhắc nhở cho các cột mốc quan trọng, chẳng hạn như ngày đầu tiên nhận cổ phần hoặc hết hạn khóa cổ phần. Sau đó, liên kết từng thỏa thuận với mã chứng khoán hoặc dự án liên quan trong các chế độ xem Hệ sinh thái Blockchain hoặc Quản lý Danh mục Đầu tư của bạn. Như vậy, khi một token được giải phóng xuất hiện trên bảng tính của bạn, bạn cũng sẽ thấy bối cảnh pháp lý và lý do ban đầu đằng sau việc phân bổ đó.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép các giao dịch SAFT, SAFE hoặc chứng quyền với các trường thông tin về mã chứng khoán, phân bổ, thời gian chờ và thời gian khóa.

Theo dõi các mục danh sách kiểm tra như chữ ký, KYC, tài trợ và mục danh sách kiểm tra hoàn tất với trạng thái rõ ràng.

Tệp đính kèm bản nháp, bản sửa đổi và bản PDF cuối cùng để có một bản ghi kiểm toán rõ ràng.

Kết nối mỗi giao dịch với mục nhập theo dõi để định giá và quyết định luôn gắn liền với các điều kiện thực tế.

✨ Phù hợp cho: Nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư và nhà điều hành muốn tài liệu giao dịch, điều khoản pháp lý và dữ liệu danh sách theo dõi được lưu trữ trong cùng một không gian làm việc.

📖 Xem thêm: Các mẫu bảng tính kế hoạch hưu trí hàng đầu cho việc lập ngân sách hiệu quả

5. Mẫu theo dõi tài sản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đính kèm ảnh chụp màn hình và hóa đơn để việc kiểm toán và cập nhật trở nên dễ dàng hơn với mẫu theo dõi tài sản của ClickUp.

Mất khóa ví hoặc quên thiết bị nào lưu trữ cụm từ khôi phục là rủi ro mà bảng tính đơn thuần không thể giải quyết. Mẫu theo dõi tài sản ClickUp cung cấp cho bạn một sổ đăng ký tập trung cho mọi thứ hỗ trợ danh mục đầu tư tiền điện tử của bạn.

Bạn có thể ghi chép ví, thiết bị phần cứng, tài khoản sàn giao dịch, NFT và giấy phép với các trường thông tin về chủ sở hữu, phương thức truy cập, địa điểm sao lưu và ngày xác minh gần nhất. Bạn cũng có thể thêm thẻ "Giá trị cao", "Quản lý" hoặc "Lưu trữ lạnh" để sắp xếp nhanh chóng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi chép ví, bản sao lưu khóa, thông tin thiết bị và giấy phép.

Đặt các công việc lặp lại để kiểm tra sao lưu, xoay vòng khóa API hoặc xem xét danh sách quyền truy cập.

Đính kèm ảnh chụp màn hình và hóa đơn làm bằng chứng mua hàng và lưu ký.

Kết nối danh sách theo dõi với danh sách danh mục đầu tư của bạn để có cái nhìn tổng quan về "nơi mọi thứ thực sự tồn tại".

✨ Phù hợp cho: Cá nhân và nhóm cần cân bằng giữa tiện lợi và bảo mật, đồng thời giữ hồ sơ tài sản gần với danh sách theo dõi tiền điện tử và dữ liệu danh mục đầu tư của họ.

🤯 Thông tin thú vị: Các nhà phân tích ước tính rằng một phần đáng kể của tất cả Bitcoin đã được khai thác không thể truy cập được do mất khóa hoặc quên ví. Con số này thường được trích dẫn là khoảng 20% tổng nguồn cung Bitcoin.

6. Mẫu danh sách công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ dữ liệu, nghiên cứu và thực thi của bạn ở cùng một nơi với mẫu danh sách công việc ClickUp.

Mẫu danh sách ClickUp là cách đơn giản nhất để biến danh sách theo dõi tiền điện tử thành hệ thống danh sách việc cần làm hoạt động hiệu quả. Mỗi hàng tương ứng với một loại tiền điện tử, và mỗi loại tiền điện tử chứa tất cả thông tin cần thiết để hành động: mã ticker, giá hiện tại, ngày thêm, lý do đầu tư, mục tiêu và điểm dừng lỗ.

Bạn có thể sử dụng một danh sách làm danh sách theo dõi chính và chia nhỏ theo các chế độ xem: “Độ tin cậy cao”, “Ngắn hạn”, “Dài hạn” hoặc “Cần nghiên cứu”. Phần bình luận lưu trữ câu hỏi và các bước tiếp theo, trong khi phần tệp đính kèm chứa các ảnh chụp màn hình hoặc tệp PDF mà bạn sẽ cần sau này.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại danh sách tài sản với mã chứng khoán, giá, lý do đầu tư và bước tiếp theo trong một chế độ xem duy nhất.

Lọc theo ngành, mức độ tin cậy hoặc ngày sự kiện để tập trung vào một số lượng nhỏ mỗi ngày.

Thêm các công việc con cho mục nhập, thoát mục nhập và đánh giá để bạn có thể tuân theo cùng một quy trình mỗi lần.

Ghép các giao dịch đã hoàn thành vào một chế độ xem riêng để xem hiệu quả của các ý tưởng danh sách theo dõi của bạn theo thời gian.

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch và nhà nghiên cứu muốn có một danh sách theo dõi tiền điện tử đơn giản, có thể cập nhật trong vài phút và thực hiện hành động mà không cần chuyển đổi công cụ.

📖 Đọc thêm: Tóm tắt về Tâm lý học Tiền bạc

7. Mẫu bảng tính ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thiết lập danh sách công việc của bạn trong ClickUp — đặt tên cho nó, chọn không gian và lựa chọn nhập các mục.

Bitcoin đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục vào ngày 6 tháng 10 năm 2025, nhưng sau đó nhanh chóng giảm trở lại do các tin tức kinh tế thay đổi đã kích hoạt tâm lý thận trọng trên thị trường. Tin tức, chủ đề và biểu đồ luôn cập nhật nhanh chóng trong lĩnh vực tiền điện tử. Mẫu bảng tính ClickUp giúp bạn ghi lại những gì bạn đã thấy, thời điểm bạn thấy và lý do tại sao nó quan trọng, để bản thân bạn trong tương lai có thể hiểu được các quyết định trong quá khứ.

Mỗi hàng có thể chứa mã chứng khoán, tên tài sản, giá tại thời điểm ghi chú, ngày, tóm tắt lý do, liên kết nguồn và trạng thái đơn giản như “Theo dõi”, “Đã vào” hoặc “Đã qua”. Bạn có thể thêm các trường cho cửa sổ xúc tác, thẻ rủi ro và điểm tin cậy.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo bảng nghiên cứu với các cột cho mã chứng khoán, giá, lý do đầu tư và liên kết nguồn.

Lọc theo thẻ hoặc khung thời gian để tìm các thiết lập phù hợp nhất mỗi tuần.

Kết nối các hàng tiềm năng với các công việc trong danh sách theo dõi hoặc danh mục đầu tư của bạn để thực hiện giao dịch.

Giữ các bình luận và tệp đính kèm (biểu đồ, PDF, chủ đề thảo luận) liên kết với từng hàng.

✨ Phù hợp cho: Các nhà phân tích và nhà giao dịch muốn có một bảng nghiên cứu có cấu trúc, kết nối mượt mà với danh sách theo dõi tiền điện tử và quy trình quản lý danh mục đầu tư của họ.

📖 Xem thêm: Các mẫu bảng tính Excel miễn phí tốt nhất cho quản lý tài chính hiệu quả

8. Mẫu Kanban ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đọc thông tin chi tiết trong vài giây với các mức giá rõ ràng và các bước tiếp theo bằng mẫu ClickUp Kanban.

Nếu bạn suy nghĩ theo cột thay vì hàng, mẫu ClickUp Kanban sẽ biến danh sách theo dõi tiền điện tử của bạn thành một bảng gọn gàng. Thiết lập các cột như “Theo dõi,” “Kế hoạch mua,” “Đã mua,” “Giảm vị thế,” và “Đã bán,” sau đó kéo thả thẻ khi giao dịch diễn ra.

Mỗi thẻ có thể hiển thị mã chứng khoán, giá hiện tại, ngày vào lệnh, mục tiêu, điểm dừng lỗ và một tóm tắt lý do. Bạn có thể nhóm các thẻ theo ngành, mức độ tin tưởng hoặc tài khoản để dễ dàng nhận ra các mẫu hình. Bảng này trở thành một công cụ kiểm tra nhanh hàng ngày: kiểm tra những gì trong "Kế hoạch vào lệnh", xác nhận mức giá và chuyển sang "Đã mua" hoặc quay lại "Theo dõi".

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi các đồng tiền điện tử từ trạng thái "Đang theo dõi" đến "Đã bán" một cách trực quan với các cột rõ ràng và đơn giản.

Thêm dữ liệu quan trọng vào mỗi thẻ để bạn không cần mở từng bảng chi tiết.

Phân loại theo ngành hoặc mức độ rủi ro để duy trì sự cân bằng cho danh mục đầu tư của bạn.

Sử dụng bộ lọc và giới hạn công việc đang thực hiện (WIP) để tránh quá tải bất kỳ cột nào.

✨ Phù hợp cho: Những người thích tư duy trực quan muốn có một danh sách theo dõi tiền điện tử có thể đọc trong vài giây thay vì phải cuộn qua một bảng tính dài.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chuyển đổi ghi chú tiền điện tử của bạn thành quy trình làm việc ưu tiên giọng nói với ClickUp Brain MAX Khi thị trường di chuyển nhanh, điểm nghẽn thường là tốc độ gõ phím của bạn, chứ không phải khả năng suy nghĩ. Tính năng Talk to Text của ClickUp Brain MAX cho phép bạn nói ra các cập nhật danh sách theo dõi, ý tưởng giao dịch và mục nhập nhật ký giao dịch trong khi vẫn tập trung vào biểu đồ. Nó giúp chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản sạch sẽ, có cấu trúc nhanh gấp 4 lần so với gõ tay. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vì nó được tích hợp vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn, những ghi chú đó có thể ngay lập tức trở thành công việc, bình luận hoặc cập nhật trên các mẫu danh sách theo dõi tiền điện tử của bạn. ClickUp Brain MAX cũng được tích hợp với nhiều mô hình AI cao cấp như GPT-4.1, Claude Sonnet 4 và Gemini 2.5 Pro, và tự động chọn mô hình phù hợp nhất cho việc cần làm của bạn. Đối với tiền điện tử cụ thể, bạn có thể: Định nghĩa các mã chứng khoán mới với mục nhập, điều kiện hủy lệnh và ghi chú, và để ClickUp Brain MAX tự động thêm chúng vào Danh sách công việc ClickUp hoặc chế độ xem Kanban của bạn cho danh sách theo dõi tiền điện tử.

Giải thích lý do sau khi thực hiện giao dịch (“Bán SOL ở mức $X vì nguồn vốn tăng đột biến và xu hướng thị trường giảm nhiệt”), sau đó yêu cầu nó tóm tắt bài học và liên kết với công việc đó để xem lại trong tương lai.

Hỏi các câu như “Các mã chứng khoán nào trong danh sách theo dõi của tôi đang ở trong khoảng 3% so với mục tiêu?” hoặc “Tổng hợp lợi nhuận và lỗ thực tế của tuần này và các mã chứng khoán có lợi nhuận cao nhất từ chế độ xem danh mục đầu tư của tôi”, và nhận câu trả lời dựa trên các công việc thực tế, tài liệu và tệp Google Drive liên kết (bao gồm cả bảng tính danh sách theo dõi) của bạn, thay vì lời khuyên chung chung. Nhận các bản tóm tắt chi tiết và bản tóm tắt tổng quan với ClickUp Brain MAX

9. Mẫu kế hoạch kinh doanh cho ngân hàng đầu tư ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ra quyết định thông minh khi danh mục đầu tư của bạn bao gồm cả token và cổ phiếu bằng cách sử dụng mẫu Gói Doanh nghiệp cho ngân hàng đầu tư ClickUp.

Đến tháng 8 năm 2025, tổng giá trị giao dịch M&A toàn cầu đạt khoảng $2,6 nghìn tỷ tính đến thời điểm hiện tại, với nhiều nhóm hiện đang đánh giá token cùng với cổ phiếu, dự báo doanh thu và xu hướng ngành. Mẫu Gói Doanh nghiệp cho Ngân hàng Đầu tư ClickUp cung cấp cho bạn một bố cục ưu tiên tài liệu, nơi bạn có thể kết hợp các chỉ số trên chuỗi với phân tích thị trường truyền thống.

Bạn có thể cấu trúc các phần cho bối cảnh thị trường, tập hợp đối thủ cạnh tranh, yếu tố thúc đẩy doanh thu, kinh tế token và rủi ro chính. Mã chứng khoán và giá từ danh sách theo dõi tiền điện tử của bạn có thể được tham chiếu trực tiếp trong các phần này, giúp kế hoạch của bạn luôn liên kết với dữ liệu thời gian thực.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng một kế hoạch duy nhất bao quát kích thước thị trường, so sánh, thiết kế token và ghi chú rủi ro.

Thêm các tệp đính kèm như mô hình, ghi chú và danh sách kiểm tra thẩm định vào từng phần.

Gán chủ sở hữu và ngày đáo hạn cho từng phần của kế hoạch để đảm bảo công việc được tiến hành suôn sẻ.

Liên kết trở lại danh sách theo dõi tiền điện tử và danh sách danh mục đầu tư của bạn để tham khảo nhanh chóng.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm đầu tư cần cân bằng giữa việc đầu tư vào token và cổ phiếu, đồng thời cần một kế hoạch có cấu trúc kết nối với danh sách theo dõi và nghiên cứu đang diễn ra của họ.

📖 Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết về Ma trận Phân chia Tăng trưởng BCG

10. Mẫu theo dõi dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ một bản ghi liên tục về các thay đổi trong phân bổ, mục tiêu và rủi ro để bạn có thể xem kết quả sau này với mẫu theo dõi dự án ClickUp.

Thị trường di chuyển theo lịch trình riêng của nó. Việc tái cân bằng chỉ mục, các cuộc họp chính sách và thay đổi trên sàn giao dịch đều có thể ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của bạn. Mẫu theo dõi dự án ClickUp giúp bạn lên lịch và theo dõi công việc lặp lại liên quan đến danh sách theo dõi tiền điện tử của mình.

Thiết lập các công việc cho việc xem xét danh sách theo dõi hàng tuần, tái cân bằng hàng tháng và các phiên họp chiến lược hàng quý. Sử dụng các chế độ xem Lịch, Gantt và dòng thời gian để xem các sự kiện quan trọng tập trung vào thời điểm nào, sau đó chỉ định người chịu trách nhiệm để luôn có người kiểm tra rủi ro và mức độ tiếp xúc. Bạn cũng có thể đính kèm ảnh chụp màn hình hoặc ghi chú từ mỗi lần xem xét để lưu trữ thêm.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lên lịch kiểm tra định kỳ cho danh sách theo dõi và danh mục đầu tư của bạn với người quản lý rõ ràng.

Ghi chú các sự kiện bên ngoài (ngày mở khóa, quyết định chính sách, các báo cáo kinh tế quan trọng) vào lịch kiểm tra của bạn.

Gắn ghi chú và tệp đính kèm từ mỗi lần đánh giá để lưu lại lịch sử quyết định.

Sử dụng các chế độ xem để theo dõi tất cả công việc đánh giá sắp tới trên các tài khoản và chiến lược.

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch và trưởng bộ phận vận hành muốn thực hiện đánh giá danh mục đầu tư theo lịch trình thay vì chỉ sau những biến động giá lớn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp AI Notetaker có thể tham gia cuộc gọi Zoom hoặc các cuộc gọi được hỗ trợ khác, ghi âm, tạo bản ghi chép và đánh dấu các mục và quyết định từ cuộc họp. Mời AI Notetaker tham gia cuộc họp đánh giá danh mục đầu tư hàng tháng của bạn, sau đó liên kết tóm tắt trực tiếp với Tasks để các công việc theo dõi được đưa vào quy trình làm việc của bạn ngay lập tức.

11. Mẫu OKR ClickUp

Tải mẫu miễn phí So sánh các chỉ số trước và sau trong một bảng tính để phân tích rõ ràng bằng mẫu ClickUp OKR.

Kết quả tốt đến từ thói quen tốt. Mẫu ClickUp OKR cho phép bạn đặt mục tiêu quý cho quy trình tiền điện tử của mình và liên kết trực tiếp với danh sách theo dõi và dữ liệu giao dịch của bạn.

Bạn có thể đặt mục tiêu như “Cải thiện kỷ luật rủi ro” với các kết quả chính (KR) như “Ghi lại 100% các mục nhập với giá, ngày và lý do” hoặc “Giữ mức giảm tối đa dưới một tỷ lệ phần trăm nhất định”. Mỗi KR có thể liên kết với một tab bảng tính, danh sách hoặc bảng điều khiển cụ thể. Tại mỗi lần đánh giá, bạn có thể cập nhật tiến độ, điều chỉnh mục tiêu và ghi chú những gì đã thành công hoặc chưa.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chuyển đổi các mục tiêu mơ hồ (“giao dịch tốt hơn”) thành các Kết quả Chính cụ thể và có thể đo lường được.

Kết nối mọi KR với dữ liệu trực tiếp — danh sách theo dõi, bảng nghiên cứu hoặc bảng điều khiển danh mục đầu tư.

Lên lịch kiểm tra định kỳ để bạn có thể nhận diện xu hướng trước khi quý kết thúc.

Xem lại các mục tiêu đã hoàn thành để biết thói quen nào có tác động lớn nhất.

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch và các nhóm nhỏ muốn danh sách theo dõi tiền điện tử và thói quen giao dịch được liên kết với các mục tiêu rõ ràng, có thể theo dõi.

📖 Xem thêm: Mẫu danh mục đầu tư miễn phí để theo dõi và quản lý tài sản của bạn

12. Mẫu theo dõi danh mục đầu tư tiền điện tử trên Google Trang tính của SpreadsheetPoint

qua SpreadsheetPoint

Một số nhà giao dịch ưa chuộng sử dụng Google Trang tính, đặc biệt khi họ muốn kiểm soát hoàn toàn các công thức. Mẫu theo dõi danh mục đầu tư tiền điện tử Google Trang tính của SpreadsheetPoint cung cấp cho bạn một danh sách theo dõi tiền điện tử và danh mục đầu tư sẵn sàng sử dụng trong một bảng tính duy nhất.

Bạn có thể ghi lại mã chứng khoán, số lượng, giá mua và ngày mua, sau đó sử dụng công thức để tính toán giá trị hiện tại và P&L. Các bộ lọc và biểu đồ đơn giản giúp bạn dễ dàng nhận biết những tài sản nào chiếm ưu thế trong danh mục đầu tư của bạn và những tài sản nào ít ảnh hưởng đến kết quả.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi mã chứng khoán, số lượng, giá mua và giá hiện tại trong một bảng tính miễn phí duy nhất.

Sử dụng công thức nhập liệu để cập nhật dữ liệu giá mà không cần nhập tay.

Thêm ghi chú và thẻ cho chiến lược, ngành hoặc mức độ tin tưởng.

Mở rộng mẫu với biểu đồ và chỉ số của riêng bạn khi bạn học hỏi.

✨ Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn có một danh sách theo dõi tiền điện tử và công cụ theo dõi danh mục đầu tư trên Google Trang tính miễn phí, có thể tùy chỉnh theo chiến lược của mình khi nó phát triển.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các Trợ lý AI của ClickUp có thể theo dõi Danh sách công việc hoặc Bảng điều khiển và kích hoạt hành động khi phát hiện vấn đề bất thường, như trường thông tin thiếu sót hoặc ngày hết hạn. Bạn có thể cài đặt một công cụ tự động để quét các công việc danh sách theo dõi đã nhập mỗi sáng và tạo công việc mới mỗi khi một mã chứng khoán thiếu mục tiêu, điểm dừng hoặc ghi chú giá mới nhất. Điều này giúp quy trình của bạn luôn gọn gàng mà không cần kiểm tra thủ công. Giao phó các kiểm tra định kỳ và duy trì danh sách theo dõi của bạn luôn cập nhật một cách dễ dàng với ClickUp AI Agents

13. Mẫu biểu đồ tiền điện tử của Template. Net

Số liệu hữu ích, nhưng biểu đồ dễ nhớ hơn. Mẫu biểu đồ tiền điện tử của Template.net cho phép bạn nhập dữ liệu từ mẫu danh sách theo dõi tiền điện tử hoặc Google Trang tính và ngay lập tức chuyển đổi thành biểu đồ trực quan.

Bạn có thể hiển thị phân bổ theo tài sản, xu hướng giá theo thời gian hoặc sự thay đổi về tỷ trọng của các tài sản hàng đầu. Chuyển đổi biểu đồ cột thành biểu đồ đường, điều chỉnh nhãn và làm nổi bật các mức quan trọng mà bạn quan tâm. Sau khi cài đặt, các biểu đồ này có thể dễ dàng xuất ra để sử dụng trong báo cáo, chủ đề hoặc cập nhật cho nhóm.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chuyển đổi dữ liệu danh sách theo dõi và danh mục đầu tư của bạn thành các biểu đồ rõ ràng để đọc nhanh chóng.

Hiển thị phân bổ theo tài sản, ngành hoặc mức độ tin tưởng.

Ghi chú các mục nhập vào và ra để phân tích thời điểm giao dịch và kết quả.

Xuất hình ảnh chất lượng cao cho các bản cập nhật, đánh giá hoặc bài đăng trên mạng xã hội.

✨ Phù hợp cho: Nhà giao dịch và nhà phân tích muốn chuyển đổi dữ liệu danh sách theo dõi tiền điện tử thành biểu đồ một cách nhanh chóng để đưa ra quyết định và giao tiếp.

🤯 Thông tin thú vị: Chính phủ Mỹ hiện đang nắm giữ hàng chục tỷ đô la tài sản tiền điện tử bị thu giữ, bao gồm một lượng lớn Bitcoin, cho thấy tài sản kỹ thuật số đã trở thành một phần của bảng cân đối kế toán quốc gia.

Nâng tầm trò chơi tiền điện tử của bạn lên một tầm cao mới với ClickUp.

Hầu hết mọi người bắt đầu với một hệ thống chắp vá: ứng dụng sàn giao dịch để theo dõi giá, danh sách theo dõi trên Google Trang tính, ghi chú trong trò chuyện và cảm giác rằng họ đang bỏ lỡ điều gì đó. Theo thời gian, hệ thống chắp vá này trở thành sự phức tạp trong công việc, và việc xác định những giao dịch thực sự quan trọng trở nên khó khăn hơn.

ClickUp là nơi lý tưởng để lưu trữ danh sách theo dõi tiền điện tử của bạn. ✨

Tập trung các điểm dữ liệu vào Danh sách công việc hoặc bảng, đính kèm nghiên cứu, lên lịch các công việc kiểm tra và kết nối mọi thứ với Bảng điều khiển để có cái nhìn tổng quan về danh mục đầu tư. Với ClickUp Brain, Brain Max, AI Notetaker và AI Agents, bạn có thể tóm tắt dữ liệu, ghi chú bằng giọng nói, ghi lại cuộc họp và tự động hóa các kiểm tra nhỏ. Nếu điều này nghe có vẻ là thứ bạn mong muốn, hãy đăng ký ClickUp và bắt đầu xây dựng không gian làm việc nơi danh sách theo dõi, danh mục đầu tư và các bước tiếp theo của bạn cuối cùng được kết hợp lại.