Mẫu bảng miễn phí của monday.com cho mọi nhóm

Thật đáng ngạc nhiên khi những vấn đề nhỏ trong dự án như công việc thủ công lặp đi lặp lại, sự nhầm lẫn về quyền sở hữu công việc và việc phải liên tục theo dõi đồng nghiệp để cập nhật thông tin lại thường xuyên làm mất thời gian và năng lượng.

Theo Hiệp hội Quản lý Dự án (PMI), các công ty lãng phí $120.000 cho mỗi $1 triệu đầu tư do hiệu suất dự án kém.

Các mẫu bảng trên monday.com được thiết kế để phá vỡ vòng lặp kém hiệu quả. Những mẫu sẵn có và có thể tùy chỉnh này giúp đơn giản hóa việc thiết lập dự án bằng cách cung cấp nền tảng cho mọi thứ từ các công việc hàng ngày đến các sự kiện ra mắt sản phẩm lớn.

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh chúng để phù hợp với nhóm của mình, giúp bạn không phải mất thời gian tạo lại từ đầu mỗi khi có dự án mới. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua một số mẫu bảng tùy chỉnh hữu ích nhất mà bạn có thể bắt đầu sử dụng.

Điều gì làm nên một mẫu bảng monday.com tốt?

Mẫu bảng monday.com là một cấu hình bảng sẵn có. Nó bao gồm các nhóm, mục, cột, tự động hóa và chế độ xem được sắp xếp sẵn, được thiết kế để hỗ trợ một quy trình làm việc cụ thể.

Khi áp dụng mẫu, monday.com sẽ tự động tạo ra một bảng mới với tất cả các thành phần đã được cấu trúc sẵn, giúp bạn có thể bắt đầu sử dụng quy trình làm việc ngay lập tức mà không cần cài đặt bảng một cách thủ công.

Như vậy, các nhóm có thể lưu trữ, tái sử dụng và chỉnh sửa các thành phần cụ thể để phù hợp với nhu cầu dự án của mình. Dưới đây là những việc cần làm với mẫu bảng monday.com lý tưởng:

✅ Quản lý công việc với cấu trúc rõ ràng của các nhóm, mục và cột để dễ dàng theo dõi.

✅ Cho phép tùy chỉnh linh hoạt các cột, chế độ xem và quy trình làm việc cho các loại dự án khác nhau.

✅ Hỗ trợ tự động hóa bảng giúp đơn giản hóa các tác vụ lặp lại như thay đổi trạng thái hoặc cập nhật công việc.

✅ Kích hoạt hợp tác với các công việc được giao, bình luận và thông báo thời gian thực trực tiếp trên Bảng.

✅ Giúp việc lưu trữ, sao chép và tái sử dụng các bảng làm mẫu cho các dự án tương lai trở nên dễ dàng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các mẫu bảng có thể hữu ích không kém cho các thói quen cá nhân và lời nhắc nhở hàng ngày. Một người dùng Reddit đã chia sẻ cách sử dụng một bảng duy nhất cho cả công việc và công việc cá nhân giúp họ tránh phải chia nhỏ danh sách việc cần làm giữa các ứng dụng và ghi chú dán.

Tổng quan về các mẫu bảng Bảng

Dưới đây là cái nhìn tổng quan về các mẫu bảng trên monday.com và các lựa chọn thay thế của ClickUp:

Mẫu bảng miễn phí của monday.com

Được rồi, hãy cùng khám phá các mẫu bảng miễn phí của monday.com mà bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức!

1. Mẫu quản lý danh mục đầu tư dự án

Không phải lúc nào cũng là những dự án lớn khiến bạn mệt mỏi. Đôi khi, chính đống cập nhật nhỏ lẻ và những ưu tiên thay đổi liên tục mới là điều khiến ngày làm việc của bạn trở nên thách thức hơn. Mẫu Quản lý Dự án này giúp bạn tập trung tất cả các dự án vào một địa điểm duy nhất.

Giờ đây, thay vì phải đối phó với hàng triệu việc diễn ra khắp nơi, bạn chỉ cần tập trung vào một không gian duy nhất.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xem tất cả các dự án, hạn chót và công việc của bạn trên một bảng được tổ chức gọn gàng.

Thu thập yêu cầu dự án mới và quản lý phê duyệt mà không cần trao đổi thêm.

Đang theo dõi ngân sách, dòng thời gian và phân công công việc cho nhóm với các cập nhật đơn giản.

Chia sẻ tệp, ghi chú và cập nhật trong thời gian thực, ngay tại nơi công việc diễn ra.

Sử dụng bảng điều khiển, bảng Kanban hoặc dòng thời gian để theo dõi danh mục dự án của bạn theo cách riêng của bạn.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm quản lý nhiều dự án, danh mục đầu tư khách hàng hoặc các sáng kiến đa chức năng.

📚 Xem thêm: Các ví dụ bảng Kanban tốt nhất để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn

2. Mẫu chiến dịch khách hàng cho các agency

Một nghiên cứu gần đây của PWC cho thấy hầu hết các nhóm hoạt động hiệu quả đều có một điểm chung: họ sử dụng các công cụ quản lý dự án có tính năng từ trung tâm mẫu, giúp họ làm việc hiệu quả hơn trong công việc.

Với tư cách là một agency, bạn có thể đã phải đối mặt với phản hồi phân tán, các chuỗi email bị chôn vùi và thời hạn thay đổi liên tục. Mẫu Client Campaigns for Agencies tổ chức mọi giai đoạn của chiến dịch (bản tóm tắt, phê duyệt, công việc, dòng thời gian và phản hồi của khách hàng) trong một không gian làm việc đồng bộ. Nhờ đó, nhóm của bạn và khách hàng luôn đồng bộ mà không có sự trùng lặp hay nhầm lẫn.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Quản lý thông tin khách hàng, công việc chiến dịch và cập nhật trong một bảng rõ ràng.

Tăng cường hợp tác với khách hàng dễ dàng hơn với các biểu mẫu tùy chỉnh và danh bạ đồng bộ.

Theo dõi phản hồi, phê duyệt và tiến độ chiến dịch mà không cần phải theo dõi cập nhật.

Quản lý khối lượng công việc của nhóm trong khi vẫn theo dõi các mục tiêu dài hạn.

Tự động hóa các công việc lặp lại và nhắc nhở để không bỏ lỡ bất kỳ điều quan trọng nào.

✨ Phù hợp cho: Các công ty marketing, nhóm sáng tạo và quản lý dự án làm việc trực tiếp với khách hàng.

👀 Sự thật thú vị: Leonardo da Vinci cũng là một người hâm mộ lớn của danh sách công việc. Các cuốn sổ tay nổi tiếng của ông bao gồm danh sách các điều cần học, người cần gặp trong cuộc họp và dự án cần thử.

3. Mẫu yêu cầu và phê duyệt dự án

Vấn đề lớn nhất trong giao tiếp là ảo tưởng rằng nó đã diễn ra.

Vấn đề lớn nhất trong giao tiếp là ảo tưởng rằng nó đã diễn ra.

Câu nói nổi tiếng của George Bernard Shaw vẫn còn đúng cho đến ngày nay, đặc biệt là khi nói đến các yêu cầu dự án. Nếu bạn nghĩ rằng việc lưu trữ mọi thứ trong email sẽ giúp bạn nhớ được, hãy suy nghĩ lại. Việc trao đổi liên tục qua lại có thể làm mờ đi những chi tiết quan trọng.

Mẫu Yêu cầu và Phê duyệt Dự án tập trung tất cả các yêu cầu dự án đến vào một bảng, giúp tránh tình trạng thông tin bị lạc trong email hoặc bảng tính. Mẫu này hỗ trợ biểu mẫu yêu cầu tùy chỉnh, thông báo thời gian thực và nhắc nhở tự động để tối ưu hóa quy trình phê duyệt và đảm bảo mọi người luôn đồng bộ.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Thu thập yêu cầu dự án tại một nơi duy nhất với các biểu mẫu tùy chỉnh và có thể chia sẻ.

Giữ liên lạc với tất cả các bên liên quan thông qua cập nhật và thông báo theo thời gian thực.

Theo dõi các phê duyệt, phản hồi và hạn chót mà không cần phải liên hệ trực tiếp với mọi người.

Sắp xếp và quản lý yêu cầu theo trạng thái, ngày tháng hoặc nhóm với các nhóm được mã hóa bằng màu sắc đơn giản.

Sử dụng tự động hóa để thông báo cho người yêu cầu khi dự án của họ được phê duyệt hoặc cần điều chỉnh.

✨ Phù hợp cho: Quản lý dự án, nhóm vận hành và trưởng bộ phận xử lý yêu cầu nội bộ hoặc của khách hàng.

💡Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain cung cấp thêm một lớp hỗ trợ cho quản lý dự án của bạn. Đây là trợ lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tóm tắt phản hồi, trả lời các câu hỏi liên quan đến dự án và tổ chức ghi chú trực tiếp trong không gian làm việc của bạn. Tính năng này giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin và dành nhiều thời gian hơn cho việc sáng tạo.

4. Mẫu Lịch Trình Mạng Xã Hội

Mạng xã hội hiện nay có thể được coi là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong một công ty. Tuy nhiên, khác với các bộ phận khác, mạng xã hội thường chỉ có một nhóm nhỏ quản lý hàng chục công việc. Mỗi ngày, một xu hướng mới xuất hiện, kèm theo các hạn chót và tài sản sáng tạo.

Mẫu Lịch trình truyền thông xã hội này giúp bạn quản lý bài đăng, kế hoạch và dữ liệu hiệu suất trong một không gian tổ chức gọn gàng mà bạn có thể dễ dàng quản lý. Nó cho phép bạn nhập các chỉ số truyền thông xã hội trực tiếp vào Bảng, giúp tất cả thông tin và tài nguyên của bạn được tập trung trong một không gian duy nhất.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Lưu trữ tài sản sáng tạo, nội dung và tệp chiến dịch trong một không gian làm việc chia sẻ.

Lập kế hoạch nội dung theo nền tảng, ngày đăng và trạng thái với các cột rõ ràng và có thể tùy chỉnh.

Nhập các chỉ số mạng xã hội và kết nối các tệp ngoại vi chỉ với vài cú nhấp chuột.

Giao nhiệm vụ cho thành viên nhóm, cài đặt ngày đáo hạn và theo dõi tiến độ nội dung một cách dễ dàng.

Sử dụng các nhóm được phân loại theo màu sắc để sắp xếp các chiến dịch, theo dõi kết quả và nhận diện xu hướng một cách nhanh chóng.

✨ Phù hợp cho: Quản lý truyền thông xã hội, nhóm marketing và người tạo nội dung đang quản lý các chiến dịch đa kênh.

📮 ClickUp Insight: Gần 28% nhân viên coi công việc không được nhìn thấy là một phần của việc trở thành đồng nghiệp tốt, nhưng đối với 10%, điều đó giống như luôn có cùng một số người phải gánh vác thêm công việc. Điều bắt đầu như sự hợp tác có thể dễ dàng trở thành sự bực bội âm thầm khi gánh nặng không được chia sẻ công bằng. Tin vui là, hỗ trợ không phải lúc nào cũng phải đến từ đồng nghiệp. Dù bạn đang tìm kiếm một tài liệu cũ, kiểm tra trạng thái của một công việc mà không ai nhớ, hay cố gắng tìm người đã xử lý yêu cầu tương tự vào năm ngoái, ClickUp Brain có thể giúp bạn nhanh chóng tìm thấy những gì bạn cần, đảm bảo rằng không ai cảm thấy bị bỏ rơi.

5. Mẫu hướng dẫn onboarding khách hàng

Quá trình onboarding khách hàng là một giai đoạn quan trọng đòi hỏi sự lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận. Một khởi đầu không suôn sẻ có thể tạo ra ấn tượng xấu. Mẫu này cho phép bạn quản lý toàn bộ hành trình onboarding, từ cuộc họp khởi động cho đến triển khai và đào tạo khách hàng, trên một bảng duy nhất.

Nó hiển thị tiến độ và thời gian đã dành, giúp các nhóm nội bộ duy trì sự đồng bộ và khách hàng cảm thấy được hỗ trợ ở mọi bước.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Quản lý mọi bước onboarding, từ cuộc gọi khởi động đến bàn giao cho khách hàng, trên một bảng duy nhất.

Theo dõi tiến độ, thời gian đầu tư và các bước tiếp theo với tầm nhìn hiển thị cho nhóm của bạn.

Giữ cho các nhóm bán hàng, thành công và khách hàng đồng bộ trên một nền tảng chia sẻ.

Giao nhiệm vụ cho người phụ trách, đặt hạn chót và chia sẻ cập nhật để không bỏ sót bất kỳ công việc nào.

Dễ dàng tùy chỉnh bảng để phù hợp với nhu cầu onboarding riêng biệt của từng khách hàng.

✨ Phù hợp cho: Nhóm hỗ trợ khách hàng, quản lý tài khoản và nhóm hỗ trợ bán hàng tập trung vào tương tác sau bán hàng.

📚 Xem thêm: Cách sử dụng bảng công việc hiệu quả để quản lý công việc tốt hơn

6. Mẫu Phát triển Sản phẩm

Để duy trì tiến độ của một sản phẩm không chỉ cần những ý tưởng tuyệt vời. Đó là việc cân bằng mục tiêu sprint, quản lý lỗi và đảm bảo lộ trình phát triển luôn rõ ràng cho tất cả các bên liên quan.

Mẫu Phát triển Sản phẩm này giúp các nhóm lập kế hoạch, theo dõi và quản lý các sprint Scrum một cách dễ dàng — bao gồm từ việc ưu tiên danh sách công việc đến các buổi đánh giá sprint. Mẫu này bao gồm các công cụ để lập bản đồ tầm nhìn sản phẩm với bản đồ đường dẫn cấp cao, theo dõi các phiếu lỗi và tổ chức các buổi đánh giá hợp tác.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Quản lý danh sách công việc chưa hoàn thành và ưu tiên sprint với quyền sở hữu rõ ràng và đang theo dõi hiệu quả.

Xác định mục tiêu sản phẩm với bản đồ chiến lược tổng quan kết nối với các công việc thực thi.

Theo dõi lỗi, phản hồi của khách hàng và các giải pháp trên một Bảng được tổ chức gọn gàng.

Tổ chức các buổi đánh giá hiệu quả với phản hồi của nhóm và các điểm hành động được ghi chép tại một nơi duy nhất.

Theo dõi tiến độ sprint và cải tiến liên tục với các cập nhật rõ ràng và chia sẻ.

✨ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm kỹ thuật và các nhóm Agile quản lý các đợt sprint và phát hành.

👀 Bạn có biết: Trong ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn (ROI) ước tính 384%, theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

📚 Xem thêm: Mẫu kế hoạch sprint miễn phí cho các nhóm làm việc theo phương pháp Agile

Giới hạn của các mẫu bảng trên monday.com

Hài lòng với hầu hết nhưng thực sự bực bội với một số tính năng cơ bản.

Hài lòng với hầu hết nhưng thực sự bực bội với một số tính năng cơ bản.

Đó là cách một người dùng Reddit tóm tắt trải nghiệm của họ với monday.com.

Trước khi bắt đầu, bạn nên biết những điểm có thể gặp chút trục trặc:

Nhiều mẫu cung cấp thiết lập chung, có nghĩa là bạn thường cần chỉnh sửa và tùy chỉnh chúng cho dự án cụ thể của mình.

Giới hạn tự động hóa trên các kế hoạch miễn phí và kế hoạch cấp thấp có thể khiến việc tối ưu hóa hoàn toàn quy trình làm việc của bạn trở nên khó khăn.

Nhật ký hoạt động bên trong các mẫu không phải lúc nào cũng cung cấp chế độ xem chi tiết về các cập nhật hoặc thay đổi trên nhiều bảng.

Không có không gian tích hợp sẵn cho việc chia sẻ ý tưởng hoặc brainstorming, vì vậy bạn có thể cần các công cụ bổ sung để hợp tác sáng tạo.

Các bảng lớn và mẫu phức tạp có thể dẫn đến thời gian tải chậm hơn, đặc biệt khi không gian làm việc của bạn phát triển.

📚 Xem thêm: Các công cụ lập kế hoạch dự án tốt nhất

Mẫu bảng thay thế

Hầu hết các mẫu bảng đều quá chung chung để phù hợp với quy trình làm việc thực tế của bạn hoặc quá cứng nhắc để điều chỉnh khi quy trình của bạn phát triển. Kết quả là bạn có một bảng trông có vẻ gọn gàng nhưng thực tế không giúp nhóm của bạn làm việc nhanh hơn.

ClickUp có cách tiếp cận khác biệt với tư cách là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới.

Các mẫu bảng trong ClickUp không chỉ là bố cục trực quan—chúng đi kèm với các tính năng tự động hóa tích hợp, tài liệu liên kết và mối quan hệ tác vụ thông minh, phản ánh chính xác cách công việc được thực hiện. Nó loại bỏ sự phân tán công việc bằng cách kết nối các bảng của bạn trực tiếp với mọi thứ mà nhóm của bạn cần: tệp tin, giao tiếp, dòng thời gian và báo cáo.

Không còn cập nhật thủ công—chỉ cần 100% thông tin trong một nơi duy nhất, nơi con người và các tác nhân tham gia vào công việc cùng nhau để duy trì tiến độ dự án.

Dưới đây là 15 mẫu tốt nhất của ClickUp thực sự kết nối công việc hàng ngày của bạn với các mục tiêu lớn hơn:

1. Mẫu bảng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý công việc một cách rõ ràng và kết nối với mẫu Bảng ClickUp.

Mặc dù có sẵn các bảng điều khiển, 43% nhóm vẫn phải dựa vào bảng tính để tự giải quyết vấn đề. Điều này thường xảy ra vì các bảng điều khiển không hiển thị đầy đủ thông tin hoặc không đủ linh hoạt cho công việc hàng ngày.

Mẫu bảng ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp một quy trình làm việc hoàn toàn tùy chỉnh, hoạt động như một công cụ theo dõi trực quan thời gian thực.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tùy chỉnh các cột để phù hợp với quy trình làm việc của bạn và đảm bảo mọi thứ được sắp xếp gọn gàng.

Hiển thị các công việc, trạng thái và tiến độ trong một chế độ xem bảng duy nhất.

Nhóm các công việc theo sprint, ưu tiên hoặc người chịu trách nhiệm mà không cần chuyển đổi công cụ.

Theo dõi cập nhật và di chuyển công việc với các thao tác kéo và thả đơn giản.

Sử dụng các chế độ xem bảng tích hợp sẵn mà không làm mất kết nối với mục tiêu hoặc dòng thời gian của bạn.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm dự án, trưởng bộ phận và các nhóm đang tìm kiếm một bảng dự án có thể tùy chỉnh.

Khi nói đến trực quan hóa dữ liệu, các nhà quản lý dự án có thể theo dõi tiến độ và mục tiêu theo thời gian thực thông qua bảng điều khiển quản lý dự án có thể tùy chỉnh. Dưới đây là video ngắn giải thích cách thức hoạt động:

2. Mẫu bảng dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Cung cấp cho nhóm của bạn một không gian tổ chức để lập kế hoạch, theo dõi và hoàn thành công việc thông qua mẫu bảng dự án của ClickUp.

Quản lý dự án thường đòi hỏi phải cân bằng tất cả các thành phần mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng hoặc bỏ lỡ thời hạn. Tuy nhiên, khi danh sách công việc, cập nhật và phản hồi nằm rải rác ở các nơi khác nhau, tình huống trở nên phức tạp.

Được thiết kế cho những khoảnh khắc quan trọng, mẫu bảng dự án ClickUp cung cấp các tính năng sau để tổng hợp mọi thông tin vào một chế độ xem duy nhất.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phân chia các dự án phức tạp thành các công việc dễ quản lý và quy trình làm việc rõ ràng.

Theo dõi tiến độ công việc, hạn chót và trách nhiệm trên một bảng duy nhất.

Hợp tác với nhóm của bạn và chia sẻ cập nhật dự án với các bên liên quan.

Tùy chỉnh các chế độ xem và cột để phù hợp với kích thước và phạm vi dự án của bạn.

Có chế độ xem tổng quan về dự án của bạn mà không bỏ sót chi tiết.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm đa chức năng, quản lý dự án và nhóm vận hành quản lý các dự án hợp tác.

📚 Xem thêm: Các bước để cải thiện quy trình làm việc của nhóm

3. Mẫu bảng Kanban đơn giản ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Trải nghiệm cách đơn giản để duy trì sự tổ chức với mẫu bảng Kanban đơn giản của ClickUp.

Mẫu Kanban ClickUp là công cụ linh hoạt giúp các nhóm trực quan hóa và quản lý quy trình làm việc. Nó bao gồm các trạng thái, trường và chế độ xem tùy chỉnh. Nhờ đó, việc theo dõi tiến độ, phân chia các dự án lớn và phát hiện các điểm tắc nghẽn trở nên dễ dàng hơn.

Với các công cụ quản lý dự án tích hợp như gắn thẻ, công việc con và mối quan hệ phụ thuộc, các nhóm có thể nâng cao tính minh bạch và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên để tăng cường năng suất làm việc.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Theo dõi tiến độ công việc một cách trực quan với tính năng kéo và thả dễ dàng giữa các cột.

Phân chia các dự án lớn thành các bước nhỏ, dễ quản lý.

Phát hiện sớm các điểm nghẽn và điều chỉnh ưu tiên mà không cần phỏng đoán.

Cải thiện giao tiếp bằng cách hiển thị trạng thái của công việc cho mọi người.

Tùy chỉnh cột, nhãn và quy trình làm việc để phù hợp với nhu cầu của dự án của bạn.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm muốn theo dõi công việc, quy trình làm việc và các giai đoạn dự án một cách rõ ràng và trực quan.

📚 Xem thêm: Các ứng dụng phần mềm bảng Kanban miễn phí tốt nhất

4. Mẫu bảng quản lý nhiều dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Hãy tận hưởng sự yên tâm khi tất cả công việc của bạn được tập trung tại một nơi duy nhất với mẫu bảng dự án đa dự án ClickUp.

Gần 60% quản lý dự án phải xử lý cùng lúc lên đến năm dự án. Với quá nhiều việc diễn ra cùng lúc, việc một số chi tiết bị bỏ sót là điều khó tránh khỏi. Nhưng mẫu bảng Kanban ClickUp Simple Sprints sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Mẫu này hỗ trợ các nhóm Agile lập kế hoạch, thực hiện, cấu hình và theo dõi công việc một cách rõ ràng.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Lập kế hoạch sprint với các chế độ xem Bảng và Xem dạng danh sách đã được cài đặt sẵn để tăng cường khả năng hiển thị.

Đánh giá công việc và theo dõi tiến độ hoàn thành trong mỗi chu kỳ sprint.

Tùy chỉnh quy trình làm việc và tự động hóa để phù hợp với quy trình Agile của bạn.

Theo dõi tiến độ sprint và xác định các rào cản trong thời gian thực.

Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ về mục tiêu, dòng thời gian và các bước tiếp theo.

✨ Phù hợp cho: Quản lý dự án và các nhóm đang xử lý nhiều dự án hoặc các sprint Agile cùng lúc.

📮ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc sử dụng nhiều nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ các kênh trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp duy trì kết nối, khả năng tìm kiếm và quản lý thông tin một cách hiệu quả!

5. Mẫu chế độ xem sơ đồ lộ trình Kanban ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Giữ tập trung vào bức tranh tổng thể ngay cả khi chi tiết thay đổi với mẫu chế độ xem Kanban của ClickUp.

Các bản đồ đường dẫn truyền thống thường trông rất ấn tượng ban đầu… cho đến khi kế hoạch thay đổi. Khi điều chỉnh mục tiêu và công việc, bạn sẽ nhận ra nỗ lực lớn cần thiết để cập nhật thủ công các yếu tố này.

Mẫu chế độ xem bản đồ lộ trình Kanban của ClickUp giúp bạn dễ dàng điều chỉnh linh hoạt mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu mỗi khi ưu tiên thay đổi. Cung cấp cho nhóm của bạn một cách linh hoạt và trực quan để quản lý bản đồ lộ trình như một tài liệu sống.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tạo một bản đồ trực quan rõ ràng với hàm kéo và thả đơn giản.

Thêm, di chuyển hoặc xóa công việc một cách dễ dàng khi kế hoạch của bạn thay đổi.

Giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm và đặt hạn chót để đảm bảo tính trách nhiệm là một phần của quy trình làm việc.

Giữ cho lộ trình của bạn luôn đồng bộ với tiến độ dự án và phản hồi theo thời gian thực.

Chia sẻ cập nhật với các bên liên quan theo định dạng dễ theo dõi và điều chỉnh.

✨ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhà lập kế hoạch dự án và các nhóm lãnh đạo đang thống nhất về các lộ trình chiến lược.

👀 Xem thêm: Cách áp dụng các kỹ thuật quản lý dự án trực quan

6. ClickUp Kanban cho Phát triển Phần mềm

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo sự rõ ràng cho quy trình phát triển phần mềm của bạn bằng mẫu ClickUp Kanban dành cho Phát triển Phần mềm này.

Các dự án phần mềm nổi tiếng với tính chất khó lường. Có một phần sự thật trong những câu đùa về việc các nhà phát triển nhận được những yêu cầu bổ sung đột xuất vào phạm vi dự án.

Mẫu Kanban ClickUp cho Phát triển Phần mềm giúp các nhóm trực quan hóa và quản lý quy trình làm việc bằng cách thể hiện các công việc dưới dạng thẻ di chuyển qua từng giai đoạn phát triển. Mẫu này cung cấp các bảng Kanban tùy chỉnh, cho phép đặt giới hạn công việc đang thực hiện (WIP) và bao gồm các bảng điều khiển để theo dõi thời gian chu kỳ.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Hiển thị từng giai đoạn của quy trình phát triển với các bảng Kanban có thể tùy chỉnh.

Cài đặt giới hạn công việc đang tiến hành để tránh tắc nghẽn và quá tải cho nhóm của bạn.

Tối ưu hóa yêu cầu tiếp nhận và duy trì mọi thứ gọn gàng trong một quy trình làm việc duy nhất.

Theo dõi thời gian chu kỳ và giám sát hiệu suất nhóm với bảng điều khiển thời gian thực.

Điều chỉnh ưu tiên và quản lý các công việc phát triển với quyền sở hữu rõ ràng và theo dõi tiến độ.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm phát triển, tester kiểm thử chất lượng (QA) và quản lý sản phẩm phần mềm đang theo dõi yêu cầu tính năng và lỗi.

👀 Thông tin thú vị: Sơ đồ luồng công việc (flowchart) ra đời từ ngành công nghiệp thép. Năm 1921, các kỹ sư công nghiệp Frank và Lillian Gilbreth đã giới thiệu sơ đồ luồng công việc để tạo bản đồ quy trình sản xuất trong nhà máy.

7. Mẫu lập kế hoạch sprint Agile của ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Cung cấp cho nhóm của bạn các công cụ để lập kế hoạch một cách tự tin với mẫu lập kế hoạch sprint Agile của ClickUp.

Nếu không có kế hoạch vững chắc, ngay cả những nhóm xuất sắc nhất cũng có thể mất tập trung. Nhưng với mẫu lập kế hoạch sprint Agile của ClickUp, điều đó sẽ không xảy ra. Mẫu này giúp bạn lập kế hoạch cho từng sprint một cách rõ ràng, theo dõi các mối quan hệ phụ thuộc và đảm bảo mọi người đều đồng bộ.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Kế hoạch sprint với các bảng có thể tùy chỉnh phù hợp với mọi kích thước dự án.

Hiển thị các công việc, mối quan hệ phụ thuộc và hạn chót trong chế độ xem dòng thời gian dễ theo dõi.

Theo dõi tiến độ sprint từ đầu đến cuối với các cập nhật trạng thái rõ ràng.

Đồng bộ hóa các bên liên quan về mục tiêu, dòng thời gian và phân bổ tài nguyên trong một không gian chia sẻ.

Nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch và ưu tiên dựa trên phản hồi hoặc nhu cầu thay đổi.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm Scrum, quản lý dự án Agile và các nhóm phát triển thực hiện các chu kỳ sprint lặp lại.

8. Mẫu bảng thiết kế ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho từng sprint và theo dõi các mối quan hệ phụ thuộc với mẫu lập kế hoạch sprint Agile của ClickUp.

Mẫu bảng thiết kế ClickUp giúp bạn dễ dàng tổ chức ý tưởng, chia sẻ hình ảnh và hợp tác với nhóm hoặc khách hàng mà không cần trao đổi qua lại nhiều lần. Bạn có thể theo dõi mọi giai đoạn của dự án với các trạng thái, trường thông tin và dòng thời gian tùy chỉnh, được thiết kế riêng cho công việc thiết kế.

Mẫu này cũng giúp dễ dàng thu thập phản hồi, quản lý các phiên bản sửa đổi và giữ tất cả tài sản sáng tạo được tổ chức gọn gàng tại một nơi, tạo điều kiện cho sự hợp tác mượt mà giữa các thành viên trong nhóm.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tập hợp các yếu tố thiết kế, bản nháp và phản hồi trong một bảng duy nhất, được tổ chức gọn gàng.

Hình dung ý tưởng sáng tạo với hình ảnh, video và ghi chú tất cả trong một không gian duy nhất.

Tạo không gian làm việc hợp tác nơi nhóm của bạn có thể đóng góp và chia sẻ cập nhật.

Chia sẻ bảng với khách hàng hoặc các bên liên quan để xem xét và phê duyệt nhanh chóng.

Tùy chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với quy trình sáng tạo của dự án.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm thiết kế, các agency sáng tạo và các nhóm đa chức năng quản lý tài sản thiết kế và phản hồi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đối với các nhóm muốn nâng cao năng suất hơn nữa, ClickUp Brain MAX cung cấp các tính năng nâng cao như: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint và tất cả các ứng dụng kết nối của bạn để tìm kiếm tệp, tài liệu và tệp đính kèm mà không cần rời khỏi quy trình làm việc của bạn — không còn phải chuyển đổi giữa các tab để tìm kiếm những gì bạn cần.

Sử dụng tính năng "Nói để nhập văn bản " để cập nhật trạng thái công việc, tạo các mục mới trên Bảng hoặc giao công việc cho thành viên nhóm bằng giọng nói — rảnh tay khi bạn đang tham gia cuộc họp hoặc xem xét các cập nhật dự án.

Truy cập nhiều mô hình AI như ChatGPT, Claude và Gemini trong một không gian làm việc duy nhất, có khả năng hiểu cấu trúc Bảng, quy trình làm việc của nhóm và lịch sử dự án của bạn. Thử ClickUp Brain MAX — trí tuệ nhân tạo (AI) hiểu rõ từng chi tiết của dự án của bạn. Hãy từ bỏ việc sử dụng quá nhiều công cụ AI. Sử dụng giọng nói để tạo tự động hóa bảng, điền mẫu với dữ liệu dự án thực tế và nhận câu trả lời tức thì về trạng thái dự án.

9. Mẫu Getting Things Done của ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Hoàn thành việc cần làm mà không bị quá tải với mẫu Getting Things Done của ClickUp.

Danh sách việc cần làm vô tận tại nơi làm việc khiến bạn cảm thấy mình đang làm việc chăm chỉ nhưng hiếm khi tiến bộ. Mẫu GTD (Getting Things Done) của ClickUp, được lấy cảm hứng từ phương pháp của David Allen, giúp bạn ghi chép, tổ chức và quản lý công việc theo cách loại bỏ sự lộn xộn trong tâm trí.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tập hợp các công việc, ý tưởng và mục cần thực hiện trên một bảng quản lý có tổ chức.

Sắp xếp công việc theo ưu tiên, bối cảnh hoặc dự án với các chế độ xem tùy chỉnh.

Phân chia các dự án lớn thành các bước nhỏ, dễ quản lý.

Kiểm tra và cập nhật công việc thường xuyên để luôn nắm bắt được các cam kết.

Sử dụng các danh mục rõ ràng như "Các tác vụ tiếp theo", "Đang chờ xử lý" và "Sẽ làm sau" để duy trì sự trôi chảy của quy trình làm việc.

✨ Phù hợp cho: Cá nhân và nhóm áp dụng phương pháp GTD để ghi chép, ưu tiên và thực hiện công việc.

10. Mẫu hướng dẫn onboarding khách hàng ClickUp tùy chỉnh

Tải xuống mẫu miễn phí Giúp mỗi khách hàng mới cảm thấy được ưu tiên với mẫu Onboarding Khách hàng ClickUp.

Mặc dù có nhiều tranh luận về việc trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế công việc của con người, nhưng khi nói đến việc onboarding khách hàng, yếu tố con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất. 68% doanh nghiệp cho biết cá nhân hóa là rất quan trọng, và 64% coi việc cải thiện trải nghiệm khách hàng là ưu tiên hàng đầu của họ.

Tất cả bắt đầu với một quy trình onboarding mượt mà và chu đáo: quy trình giúp khách hàng cảm thấy được trân trọng ngay từ đầu. Mẫu Onboarding Khách hàng này sẽ giúp bạn thực hiện việc cần làm.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Hướng dẫn khách hàng mới qua quá trình onboarding với quy trình rõ ràng, từng bước.

Theo dõi công việc, dòng thời gian và cột mốc quan trọng trong một không gian làm việc chia sẻ.

Đồng bộ hóa các nhóm thành công của khách hàng, bán hàng và đội ngũ hỗ trợ trên cùng một kế hoạch.

Tự động hóa các bước theo dõi, cập nhật và nhắc nhở để tránh bỏ sót các bước quan trọng.

Tùy chỉnh trải nghiệm onboarding để đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng mà không làm mất đi tính nhất quán.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm bán hàng, hỗ trợ khách hàng và dịch vụ khách hàng tối ưu hóa quy trình onboarding khách hàng mới cho người dùng.

11. Mẫu Ma trận Lựa chọn Tuyển dụng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xây dựng một nhóm phù hợp với mục tiêu của bạn và phát triển cùng bạn bằng cách chuyển sang mẫu Ma trận Lựa chọn Tuyển dụng ClickUp.

Việc tìm kiếm những người phù hợp cho nhóm của bạn không chỉ đơn thuần dựa vào CV. Điều quan trọng nhất là mỗi ứng viên được đánh giá công bằng dựa trên những yếu tố thực sự quan trọng cho vai trò đó. Để hỗ trợ bạn trong việc này, mẫu ma trận lựa chọn tuyển dụng ClickUp giúp bạn đưa ra cấu trúc cho quy trình tuyển dụng của mình.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Quản lý và theo dõi tất cả đơn ứng tuyển trong một bảng có cấu trúc duy nhất.

Đánh giá ứng viên dựa trên các tiêu chí rõ ràng như kỹ năng, kinh nghiệm và bằng cấp.

So sánh các ứng viên song song để đưa ra quyết định khách quan hơn.

Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng với các chế độ xem tùy chỉnh và đang theo dõi trạng thái.

Chia sẻ phản hồi với nhóm tuyển dụng của bạn theo thời gian thực để đảm bảo mọi người luôn đồng bộ.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự, nhà tuyển dụng và quản lý tuyển dụng đánh giá ứng viên dựa trên các tiêu chí có cấu trúc.

👀 Sự thật thú vị: Ghi chú Post-it trở thành công cụ quản lý quy trình làm việc một cách tình cờ. Ban đầu là một thí nghiệm keo dán thất bại, Ghi chú Post-it đã tìm thấy mục đích của mình khi mọi người bắt đầu sử dụng chúng để tổ chức ý tưởng trên tường.

12. Mẫu đánh giá dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Biến mọi dự án thành trải nghiệm học tập với mẫu đánh giá dự án của ClickUp.

Hoàn thành một dự án là một cột mốc quan trọng, nhưng dành thời gian để đánh giá lại quá trình thực hiện mới thực sự giúp nhóm phát triển. Mẫu đánh giá dự án ClickUp cung cấp cho bạn một cách đơn giản để nhìn lại và học hỏi từ cả thành công lẫn thất bại.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Ghi lại những gì đã làm tốt trong công việc và những điểm cần cải thiện.

Xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thiết lập các bước hành động rõ ràng cho các dự án trong tương lai.

Đánh giá hiệu suất của nhóm so với mục tiêu một cách mở và có cấu trúc.

Khuyến khích phản hồi chân thành và củng cố sự hợp tác thông qua các buổi chia sẻ suy nghĩ chung.

Ghi chép lại những bài học kinh nghiệm và các thực hành tốt nhất để áp dụng cho nhóm của bạn.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm dự án, Scrum Master và trưởng nhóm thực hiện các buổi đánh giá sau dự án hoặc phân tích nguyên nhân thất bại.

13. Mẫu hỗ trợ IT ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Hãy để nhóm IT của bạn tập trung vào việc giải quyết vấn đề, chứ không phải phải lọc qua chúng với mẫu ClickUp Hỗ trợ IT.

Khi các yêu cầu IT bắt đầu tích tụ, điều này có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến cả nhóm của bạn và khách hàng. Tại đây, mẫu IT Support Template của ClickUp cung cấp cho đội ngũ hỗ trợ của bạn một cách đơn giản và có tổ chức để quản lý yêu cầu và giải quyết vấn đề nhanh hơn.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Quản lý vé hỗ trợ và theo dõi trạng thái của chúng trên một bảng điều khiển tập trung.

Giao công việc và hợp tác với đồng nghiệp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Theo dõi tiến độ, hạn chót và cập nhật từ khách hàng với tầm nhìn hiển thị rõ ràng.

Tự động hóa các cập nhật và nhắc nhở định kỳ để tránh bỏ lỡ các yêu cầu quan trọng.

Giữ lại bản ghi có thể tìm kiếm về các phiếu yêu cầu, giải pháp và phản hồi trước đây để tham khảo trong tương lai.

✨ Phù hợp cho: Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật IT, bộ phận hỗ trợ nội bộ và quản lý hỗ trợ khách hàng đang theo dõi các phiếu yêu cầu IT.

📚 Xem thêm: Cách tạo Bảng Scrum Agile cho quản lý dự án

14. Mẫu báo cáo chi phí kinh doanh ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý tài chính kinh doanh của bạn một cách hiệu quả với mẫu báo cáo chi phí kinh doanh ClickUp.

Nếu bạn cho rằng chi phí kinh doanh gây phiền toái, hãy thử sắp xếp các hóa đơn rời rạc. Mẫu Báo cáo Chi phí Kinh doanh ClickUp giúp bạn tổ chức việc theo dõi tài chính. Bạn có thể dễ dàng ghi chép, phân loại và theo dõi tất cả chi phí kinh doanh trong một không gian làm việc có tổ chức.

Mẫu này tối ưu hóa quy trình phê duyệt và báo cáo, giúp quản lý tài chính trở nên đơn giản và minh bạch hơn.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tạo, cập nhật và theo dõi báo cáo chi phí trong một không gian làm việc chia sẻ.

Hiển thị xu hướng chi tiêu và xác định các khu vực có thể tiết kiệm chi phí.

Theo dõi ngân sách, đang theo dõi các khoản thanh toán và quản lý phê duyệt một cách dễ dàng.

Giữ cho các hồ sơ tài chính được tổ chức gọn gàng cho các cuộc kiểm toán, báo cáo hoặc dự báo.

Hợp tác với các nhóm tài chính hoặc quản lý trong thời gian thực để theo dõi chi phí.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm tài chính, trưởng bộ phận và quản lý dự án theo dõi ngân sách và chi phí.

15. Mẫu lịch biên tập blog ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tập trung vào việc viết lách, không phải loay hoay với lịch trình của bạn với mẫu lịch biên tập blog ClickUp.

Một người tạo nội dung có hai công việc chính: tạo nội dung và tổ chức nó. Công việc thứ hai không nên nằm trong mô tả công việc. Đó là lý do tại sao mẫu Lịch Biên tập Blog ClickUp cung cấp cho bạn một cách đơn giản để lập kế hoạch ý tưởng và theo dõi hạn chót.

➡️ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Lập kế hoạch và tổ chức toàn bộ nội dung blog trên một bảng rõ ràng, có thể tùy chỉnh.

Đặt thời hạn, phân công công việc và theo dõi tiến độ từ bản nháp đến khi hoàn thành.

Hợp tác với các nhà văn, trình chỉnh sửa và cộng tác viên trong thời gian thực.

Xác định các lỗ hổng nội dung và lập kế hoạch trước để đảm bảo việc xuất bản kịp thời và nhất quán.

Theo dõi trạng thái bài đăng, phê duyệt và phản hồi trong quy trình biên tập chia sẻ.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nội dung, quản lý marketing và blogger đang lập kế hoạch quy trình làm việc và thời hạn cho nội dung.

Nâng cao hiệu quả làm việc vào thứ Hai với các mẫu miễn phí của ClickUp

Quản lý dự án đã đủ khó khăn mà không cần phải lãng phí hàng giờ để cài đặt các bảng giống nhau. Thay vì tự mình làm điều đó, tại sao không chuyển sang sử dụng các mẫu có sẵn?

Các mẫu bảng trên Monday.com cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu tốt khi bạn muốn đơn giản hóa quá trình thiết lập và bắt đầu làm việc nhanh chóng.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm sự linh hoạt và quyền kiểm soát sáng tạo cao hơn, các mẫu của ClickUp sẽ mang đến cho nhóm của bạn những tính năng bổ sung mà họ sẽ đánh giá cao.

Từ kế hoạch dự án và bảng sprint đến quy trình onboarding và lịch biên tập, ClickUp cung cấp cho bạn các mẫu sẵn sàng sử dụng có thể phát triển cùng với nhóm của bạn. Sẵn sàng đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm thời gian?

