Mẫu SEO Off-Page cho Backlinks & Xây dựng thương hiệu

Chúng ta thường khen ngợi giao diện người dùng (UI), trải nghiệm người dùng (UX) và thẩm mỹ tổng thể của một trang web khi chúng nổi bật. Chúng ta thường cấp tín dụng cho nội dung khi nó xếp hạng trên công cụ tìm kiếm… và điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng có một khía cạnh khác về cách một trang web thực sự tiếp cận người dùng, một khía cạnh không phải lúc nào cũng được chú ý.

Đây chính là nơi SEO trên trang và SEO ngoài trang âm thầm thực hiện những việc cần làm.

Sự thật là chỉ có 96,55% nội dung không bao giờ nhận được lưu lượng truy cập từ kết quả tìm kiếm của Google, điều này có nghĩa là chỉ một phần nhỏ các trang web thực sự tiếp cận được đối tượng mục tiêu của mình. SEO Off-page tạo ra sự khác biệt ở đây.

Tất nhiên, nó bao quát nhiều khía cạnh cùng lúc, từ xây dựng liên kết và đề cập thương hiệu đến đánh giá và tín hiệu cộng đồng (giúp công cụ tìm kiếm nhận biết trang web của bạn đáng tin cậy). Vì SEO Off Page có nhiều thành phần phức tạp, nó hiếm khi là công việc của một người duy nhất.

Vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các mẫu danh sách kiểm tra SEO Off Page hữu ích có thể hỗ trợ nỗ lực của bạn và giúp công việc của bạn có cơ hội tốt nhất để được nhìn thấy.

Tổng quan về các mẫu danh sách kiểm tra SEO Off-Page

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu danh sách kiểm tra SEO Off Page của ClickUp:

Mẫu danh sách kiểm tra SEO Off-Page là gì?

Mẫu danh sách kiểm tra SEO Off-Page là các hướng dẫn có cấu trúc, sẵn sàng sử dụng, giúp bạn lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi tất cả các hoạt động thực hiện bên ngoài trang web của bạn để cải thiện thứ hạng tìm kiếm và uy tín trực tuyến.

Các mẫu này liệt kê các công việc, quy trình tốt nhất và chỉ số đo lường cho các lĩnh vực quan trọng của SEO ngoài trang.

Ví dụ, câu chuyện thành công của Zapier cho thấy sức mạnh của SEO có thể đạt được đến đâu. Chỉ riêng blog của họ đã thu hút 1,6 triệu lượt truy cập tự nhiên mỗi tháng, tương đương với giá trị lưu lượng truy cập khoảng $3,7 triệu. Một bài viết có mục tiêu là từ khóa “best ứng dụng danh sách việc cần làm” thu hút 58.800 lượt truy cập hàng tháng, trong khi các trang đích tự động chiếm 16% tổng lưu lượng truy cập organic của nó. Ngay cả các nghiên cứu nhỏ cũng đã thu được liên kết ngược từ hơn 90 tên miền có uy tín cao. Điều kết nối tất cả các số này chính là sức mạnh của SEO Off Page của Zapier. Những liên kết ngược, đề cập thương hiệu và trung tâm nội dung này là tín hiệu cho các công cụ tìm kiếm rằng trang web là đáng tin cậy và xứng đáng được xếp hạng cao hơn.

Đó là lý do tại sao SEO ngoài trang web (Off Page SEO) là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ ai nghiêm túc trong việc tăng lưu lượng truy cập và uy tín. Và để quá trình này trở nên dễ dàng hơn, bạn có thể tin tưởng vào mẫu danh sách kiểm tra SEO ngoài trang web (Off Page SEO Checklist).

Dưới đây là những việc cần làm cho bạn:

Nhận các liên kết ngược chất lượng cao từ các trang web uy tín và phân tích hồ sơ của đối thủ cạnh tranh.

Theo dõi đề cập thương hiệu để củng cố uy tín ngay cả khi không có liên kết.

Tăng cường khả năng hiển thị thông qua tương tác trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến.

Cải thiện SEO địa phương bằng cách duy trì các danh sách kinh doanh và trích dẫn chính xác.

Quảng bá nội dung giá trị thông qua bài viết khách mời, phân phối nội dung và tiếp cận người ảnh hưởng.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu danh sách kiểm tra SEO Off Page tốt?

Các hướng dẫn tốt đều đồng ý về những nguyên tắc cơ bản. SEO Off Page đề cập đến công việc cần làm bên ngoài trang web của bạn để xây dựng uy tín.

Các danh sách kiểm tra hữu ích nhất tập trung vào liên kết ngược chất lượng cao, đề cập đến thương hiệu, danh sách địa phương và đánh giá, sự tham gia cộng đồng có ý nghĩa, và đang theo dõi đều đặn. Khi các công việc này được tổ chức và lặp lại, chúng sẽ nâng cao thứ hạng tìm kiếm và thu hút nhiều lưu lượng truy cập hơn từ kết quả tìm kiếm.

Với mục tiêu đó, một mẫu danh sách kiểm tra SEO Off Page mạnh mẽ nên giúp công việc trở nên đơn giản, có thể lặp lại và dễ dàng theo dõi.

Dưới đây là những yếu tố cần lưu ý khi chọn một mẫu tốt:

✅ Các bước để kiếm và xây dựng liên kết ngược chất lượng cao, khôi phục các liên kết bị hỏng và so sánh hồ sơ của bạn với đối thủ cạnh tranh.

✅ Các công việc cần theo dõi đề cập thương hiệu và liên kết tự nhiên, tham gia các diễn đàn và cộng đồng trực tuyến liên quan, và lập kế hoạch quảng bá nội dung một cách nhẹ nhàng.

✅ Các mục SEO địa phương để cập nhật Hồ sơ Doanh nghiệp Google của bạn, thêm các trích dẫn nhất quán và mời đánh giá có ý nghĩa.

✅ Một phần đang theo dõi nhỏ sử dụng tài khoản Google Search Console và Google Analytics để theo dõi thứ hạng từ khóa, lưu lượng truy cập từ các nguồn giới thiệu và cách các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trang web của bạn.

✅ Mẫu danh sách kiểm tra SEO Off Page có thể in, thân thiện với nhóm, bao gồm chủ sở hữu, ngày đáo hạn, liên kết nội bộ đến các công việc SEO On Page liên quan và không gian để theo dõi các công việc SEO kỹ thuật.

Top 9 mẫu danh sách kiểm tra SEO Off Page

SEO hiệu quả hiếm khi được thực hiện bởi một cá nhân đơn lẻ.

SEO Off-Page là một công việc phức tạp, không thể do một người đảm nhận. Ngay cả khi sử dụng các ứng dụng danh sách kiểm tra hàng ngày, việc quản lý tất cả những công việc đó một mình có thể nhanh chóng biến thành một danh sách lộn xộn với những công việc chưa hoàn thành.

Và không chỉ là số lượng công việc—mà còn là sự phân tán mà chúng tạo ra. Sự phân tán công việc xuất hiện khi các liên kết ngược đang được theo dõi trong một bảng tính, các đề cập được lưu trữ trong một bảng tính khác, và các cập nhật tiếp cận bị chôn vùi trong các chủ đề trò chuyện.

ClickUp giải quyết những vấn đề này với tư cách là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình công việc. Thay vì chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc bắt đầu lại từ đầu mỗi lần, quy trình công việc SEO của bạn được lưu trữ trong một trung tâm kết nối duy nhất, nơi bối cảnh được duy trì nguyên vẹn. Với điều đó, đây là các mẫu danh sách kiểm tra SEO Off Page miễn phí:

1. Mẫu danh sách kiểm tra SEO ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giúp các nỗ lực SEO ngoài trang trở nên dễ dàng hơn để thực hiện với mẫu danh sách kiểm tra SEO ClickUp.

Hãy nhớ cảnh trong ma trận khi Neo cuối cùng nhìn thấy mã nguồn ẩn sau mọi thứ, nhận ra cách các phần kết nối với nhau? Đó chính là cảm giác mà một danh sách kiểm tra SEO tốt mang lại. Mẫu danh sách kiểm tra SEO ClickUp mang đến cho các nhóm sự rõ ràng như vậy.

Nó tổ chức mọi thứ từ nghiên cứu từ khóa ngắn và dài đến sửa chữa các liên kết bị hỏng thành các công việc dễ quản lý, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ bước nào trong chiến lược SEO của bạn. Bạn thậm chí có thể sử dụng các công cụ AI để theo dõi thứ hạng từ khóa, lập kế hoạch tối ưu hóa nội dung và giám sát các liên kết bị hỏng. Nó giúp bạn theo dõi tiến độ SEO kỹ thuật mà không bỏ qua các mốc thời gian hoặc quyền sở hữu của nhóm.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nghiên cứu từ khóa mục tiêu, theo dõi chúng trong các công việc và đồng bộ hóa với mục tiêu nội dung.

Kiểm tra các liên kết bị hỏng và theo dõi các sửa chữa SEO kỹ thuật đang diễn ra với các công việc định kỳ.

Tạo sơ đồ trang web, nộp lên các công cụ tìm kiếm và theo dõi tiến độ chỉ mục.

Sử dụng bảng điều khiển để theo dõi độ hiển thị kết quả tìm kiếm, liên kết nội bộ và nỗ lực SEO tổng thể.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing muốn có cách thức có cấu trúc để theo dõi các công việc SEO mà không bỏ sót chi tiết quan trọng.

2. Mẫu danh sách kiểm tra dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phân chia dự án thành các bước chi tiết và giao quyền sở hữu rõ ràng với mẫu danh sách kiểm tra dự án của ClickUp.

Mẫu Danh sách Kiểm tra Dự án ClickUp là một khung làm việc mạnh mẽ và linh hoạt, giúp bạn tổ chức mọi giai đoạn của dự án từ kế hoạch đến thực thi. Nó được thiết kế để chia nhỏ các công việc thành các bước hành động cụ thể, cho phép bạn tùy chỉnh hoàn hảo cho chiến lược SEO ngoài trang của mình.

Thay vì băn khoăn ai sẽ chịu trách nhiệm cho từng công việc, mẫu danh sách việc cần làm này sẽ liệt kê từng bước một cách có trật tự, phân công vai trò rõ ràng và đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ mà không gặp trở ngại.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt thời hạn và theo dõi các phụ thuộc để tránh trễ hẹn và tắc nghẽn.

Sử dụng bảng điều khiển và lịch để theo dõi tiến độ theo thời gian thực và điều chỉnh khi cần thiết.

Tạo báo cáo để hiểu rõ hiệu suất và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm quản lý dự án phức tạp cần sự rõ ràng, trách nhiệm và thực hiện suôn sẻ từ đầu đến cuối.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Điểm nổi bật nhất khi sử dụng ClickUp chính là trí tuệ nhân tạo ClickUp Brain. Vì nó được tích hợp sẵn, nó có thể truy cập vào các công việc, tài liệu và dự án của bạn và đã hiểu rõ bối cảnh. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải sao chép-dán chi tiết vào công cụ riêng biệt hoặc giải thích lại công việc bạn đang làm. Chuyển đổi dữ liệu SEO phân tán thành thông tin hữu ích ngay lập tức bằng ClickUp Brain

3. Mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sử dụng các công cụ tập trung giúp nhóm có thêm không gian để tập trung thông qua mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần ClickUp.

Hầu hết mọi người dành khoảng 60% thời gian cho những gì các chuyên gia gọi là “công việc về công việc”. Điều đó có nghĩa là hàng giờ đồng hồ được dành cho việc chuyển đổi giữa các ứng dụng, tham gia các cuộc họp kéo dài hoặc cố gắng tìm kiếm thông tin thay vì thực sự tiến triển công việc.

Với mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần từ ClickUp, bạn sẽ có một lộ trình hàng tuần cho công việc SEO ngoài trang web của nhóm. Nó cho phép bạn lên lịch các công việc trước, đặt nhắc nhở và xem những công việc nào đang bị chậm trễ.

Bạn cũng sẽ có cái nhìn rõ ràng về những gì cần tập trung mỗi ngày với mẫu lộ trình SEO này. Mẫu này giúp bạn không bỏ sót các công việc lặp lại và nhỏ lẻ.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch trước cho các công việc SEO Off Page trong tuần như tiếp cận, chia sẻ trên mạng xã hội hoặc đề cập thương hiệu.

Theo dõi tiến độ hàng ngày để không bỏ sót bất kỳ công việc nào.

Tự động hóa các công việc lặp lại — vì vậy các kiểm tra hàng tuần, quét đề cập thương hiệu hoặc kiểm tra liên kết không cần phải thiết lập lại mỗi lần.

Điều chỉnh ưu tiên ngay lập tức trong khi vẫn nắm rõ khối lượng công việc của cả tuần.

✨ Phù hợp cho: Các chuyên gia bận rộn hoặc nhóm muốn có một lịch trình hàng tuần rõ ràng để giảm bớt rác kỹ thuật số và tập trung vào công việc có ý nghĩa.

4. Mẫu Bản đồ SEO ClickUp

Tải miễn phí mẫu Chuyển đổi các mục tiêu SEO cấp cao thành các công việc nhỏ hơn, có thể theo dõi bằng mẫu Bản đồ SEO của ClickUp.

Cập nhật lõi gần đây của Google đã nhắc nhở mọi người rằng thứ hạng tìm kiếm luôn thay đổi liên tục. Những cập nhật rộng rãi này được thiết kế để hiển thị nội dung hữu ích hơn và tập trung vào người dùng, và chúng có thể làm xáo trộn toàn bộ các danh mục trang web.

Điều đó có nghĩa là những gì hiệu quả cách đây vài tháng có thể không còn mang lại hiệu quả tương tự ngày nay. Mẫu Lộ trình SEO ClickUp giúp bạn chuẩn bị cho chính xác điều đó. Nó cho phép bạn xác định mục tiêu SEO, theo dõi tiến độ và hiểu rõ những gì thường khiến bạn cảm thấy choáng ngợp trong tối ưu hóa tìm kiếm. Bạn có thể ưu tiên các công việc như nghiên cứu từ khóa và xây dựng liên kết.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tổ chức các nỗ lực SEO Off Page như liên kết ngược, đề cập và tiếp cận thành các bước rõ ràng.

Theo dõi tiến độ và xem những yếu tố nào đang giúp trang web của bạn tăng cường khả năng hiển thị.

Thích ứng nhanh chóng với các ưu tiên khi các bản cập nhật thuật toán thay đổi thứ hạng từ khóa.

✨ Phù hợp cho: Chuyên gia SEO và chiến lược gia nội dung cần một kế hoạch dài hạn có thể dễ dàng điều chỉnh theo sự thay đổi của thuật toán.

🧠 Bạn có biết: Trước Google, công cụ tìm kiếm đầu tiên thực sự là Archie, được phát triển vào năm 1990 để chỉ mục các tệp FTP. Nó thậm chí không tìm kiếm các trang web, mà chỉ liệt kê các tệp trên các máy chủ. Nó có vẻ sơ khai ngày nay, nhưng vào thời điểm đó, nó là một bước đột phá trong việc tìm kiếm thông tin trực tuyến.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain Max nâng tầm hiệu quả với tính năng Talk to Text của ClickUp, cho phép bạn ghi âm ý tưởng, soạn thảo nội dung hoặc giao công việc bằng giọng nói với tốc độ nhanh gấp bốn lần so với gõ phím. Hãy tưởng tượng sau khi kết thúc cuộc gọi với khách hàng, bạn có thể ngay lập tức nói: “Tạo công việc theo dõi cho thứ Ba tuần sau với tất cả các điểm hành động.” Brain Max sẽ ghi lại, giao công việc và tự động kết nối với tài liệu hoặc đồng nghiệp phù hợp. Bỏ qua việc gõ phím và biến chiến lược của bạn thành hành động với tính năng Talk To Text của ClickUp

5. Mẫu Nghiên cứu và Quản lý SEO ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi tiến độ theo thời gian và chia sẻ kết quả với nhóm của bạn bằng mẫu Nghiên cứu và Quản lý SEO của ClickUp.

Nghiên cứu SEO thực chất là việc hiểu thông tin, nhận diện xu hướng và biến dữ liệu thành quyết định để nâng cao hiển thị. Đối với các nhóm, thách thức hiếm khi là thiếu dữ liệu mà là làm thế nào để quản lý tất cả các nghiên cứu. Mẫu ClickUp SEO Research and Management Template giải quyết vấn đề đó.

Mẫu này kết hợp theo dõi từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và lập kế hoạch công việc, giúp nhóm của bạn nắm bắt chi tiết nhỏ và bức tranh tổng thể. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng đo lường hiệu quả, điều chỉnh chiến dịch và đảm bảo mọi hoạt động đều kết nối với mục tiêu của mình.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đang theo dõi hiệu suất của các từ khóa mục tiêu và điều chỉnh chiến lược khi thứ hạng thay đổi.

Lập kế hoạch và quản lý việc xây dựng liên kết hoặc cập nhật nội dung cùng với nghiên cứu từ khóa.

So sánh hoạt động của đối thủ cạnh tranh và phản hồi bằng các cải tiến của riêng bạn.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm SEO muốn có một nơi duy nhất để quản lý nghiên cứu, chiến dịch và đang theo dõi hiệu suất.

🧠 Bạn có biết: Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao các liên kết có thẻ “UTM” chưa? Chữ “U” trong “UTM” xuất phát từ Urchin Software, một công ty mà Google đã mua lại vào năm 2005. Việc mua lại này đã dẫn đến sự ra đời của Google Analytics, một trong những công cụ web phổ biến nhất hiện nay.

6. Mẫu Quản lý Dự án SEO ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng kết quả một cách ổn định với kế hoạch phối hợp sử dụng mẫu Quản lý dự án SEO ClickUp.

Hãy tưởng tượng. Một công ty ra mắt dòng sản phẩm mới, và nhóm marketing đã sẵn sàng. Các nhà văn đang soạn thảo bài viết blog, các nhà thiết kế đang hoàn thiện trang đích, và các nhà phát triển đang khắc phục các vấn đề về tốc độ trang web. Trong khi đó, các nhà quản lý muốn biết hiệu quả của chiến dịch và bước tiếp theo là gì.

Cầu nối bạn cần chính là Mẫu Quản lý Dự án SEO của ClickUp. 💯 Nó tập hợp mọi thành phần của một chiến dịch SEO vào một trung tâm quản lý thống nhất. Nghiên cứu, nội dung, sửa chữa kỹ thuật và báo cáo không còn bị tách biệt mà bắt đầu hoạt động cùng nhau. Từ việc đặt mục tiêu, kiểm tra nội dung website, phân công công việc đến đo lường kết quả, bạn không còn phải theo đuổi các thành phần rời rạc với mẫu này.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân công công việc trên toàn bộ quy trình SEO và theo dõi tiến độ của chúng.

Quản lý từ khóa, nghiên cứu và dữ liệu hiệu suất trong một không gian trung tâm duy nhất.

Theo dõi ngân sách và nguồn lực với khả năng hiển thị cách thời gian và nỗ lực được sử dụng.

Tối ưu hóa giao tiếp để các cập nhật và bước tiếp theo luôn rõ ràng.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing quản lý các chiến dịch SEO toàn diện muốn theo dõi mọi thứ từ chiến lược đến thực thi trong một nơi duy nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy xem ClickUp Agents như những đồng đội không bao giờ mệt mỏi với những công việc lặp đi lặp lại. Các công cụ SEO AI này có thể trả lời câu hỏi, tạo bản cập nhật, theo dõi tiến độ và thậm chí phân tích dữ liệu từ các công cụ như Google Drive, GitHub hoặc Salesforce — tất cả mà không cần bạn phải động tay. Ví dụ, nếu bạn hỏi, “Chúng ta đã có bao nhiêu liên kết ngược trong tuần này?”, một nhân viên có thể ngay lập tức truy xuất dữ liệu đó, tóm tắt nó và thậm chí đề xuất các bước tiếp theo. Bạn cũng có thể tạo các tác vụ tùy chỉnh mà không cần chạm vào một dòng mã nào. Chỉ cần chỉ định công việc (như báo cáo tiến độ SEO hàng tuần hoặc theo dõi đề cập của đối thủ), chọn nguồn dữ liệu, và nó sẽ tự động thực hiện.

7. Mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch các giai đoạn chiến dịch từ khởi động đến kết thúc một cách rõ ràng bằng mẫu Quản lý Chiến dịch Tiếp thị ClickUp.

Liquid Death và Yeti đã thực hiện một chiến dịch thu hút sự chú ý của mọi người bằng cách ra mắt một chiếc tủ lạnh hình quan tài mini độc đáo. Chiến dịch này mang tính giải trí và bất ngờ, và nó lan truyền như cháy rừng trên các nền tảng mạng xã hội và phương tiện truyền thông. Bài học đơn giản là: khi ý tưởng sáng tạo kết hợp với kế hoạch rõ ràng, kết quả có thể trở nên khó quên.

Mẫu Quản lý Chiến dịch Tiếp thị của ClickUp giúp bạn áp dụng cùng mức độ chu đáo vào các chiến dịch của mình. Nó tập hợp mọi yếu tố vào một nơi duy nhất, từ nội dung và dòng thời gian đến ngân sách và vai trò của nhóm, giúp bạn không bao giờ cảm thấy phải xử lý quá nhiều việc cùng lúc.

Nó cũng giúp việc điều chỉnh giữa chừng chiến dịch trở nên ít căng thẳng hơn. Dù bạn cần thay đổi tiêu đề, điều chỉnh ngày đăng bài hay tinh chỉnh thông điệp cho một kênh, bạn đã có sẵn cấu trúc sẵn sàng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giao công việc về nội dung, thiết kế, quảng bá, cộng đồng và phân tích trong một không gian duy nhất.

Sử dụng các chế độ xem như lịch hoặc tổng quan giai đoạn để theo dõi tiến độ một cách hiệu quả.

Báo cáo kết quả với tính năng theo dõi tích hợp để mọi bên liên quan đều nắm bắt được tiến trình.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing triển khai chiến dịch muốn đảm bảo sự phối hợp, khả năng hiển thị và kiểm soát từ giai đoạn ý tưởng đến đánh giá.

8. Mẫu Quản lý Nhiệm vụ ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phân chia công việc thành các công việc dễ quản lý với trạng thái rõ ràng bằng mẫu Quản lý Nhiệm vụ ClickUp.

Ngày càng có nhiều người hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn, điều này chứng minh rằng hiệu quả nằm ở việc lập kế hoạch cẩn thận. Đối với các nhóm, điều này là lời nhắc nhở rằng kết quả luôn quan trọng hơn số giờ làm việc.

Mẫu Quản lý Nhiệm vụ ClickUp giúp biến ý tưởng đó thành thói quen hàng ngày. Nó tập hợp tất cả công việc của bạn vào một nơi, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về những gì đang được thực hiện, những gì đã hoàn thành và những gì cần chú ý tiếp theo.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi tiến độ với các chế độ xem như danh sách, bảng hoặc lịch.

Phân công trách nhiệm để mọi người đều biết mình cần tập trung vào điều gì.

Sử dụng tự động hóa và trường dữ liệu để tiết kiệm thời gian cho các cập nhật lặp đi lặp lại.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm và cá nhân muốn có một cách đơn giản nhưng linh hoạt để quản lý công việc và hiển thị tiến độ.

Cần hỗ trợ quản lý dự án SEO? Xem video này:

9. Mẫu Báo cáo SEO ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi xu hướng theo thời gian với các tùy chọn báo cáo quý thông qua mẫu báo cáo SEO ClickUp.

Mẫu Báo cáo SEO ClickUp giúp bạn biến các số rời rạc thành một câu chuyện SEO có ý nghĩa. Bạn có thể theo dõi lưu lượng truy cập, từ khóa, khách hàng tiềm năng và nhiều hơn nữa trong khi sử dụng các biểu đồ và biểu đồ để làm cho các phân tích của bạn dễ hiểu hơn.

Bạn cũng có thể cài đặt đánh giá định kỳ, cập nhật chỉ số với Trường Tùy chỉnh và theo dõi hiệu suất một cách liên tục.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo báo cáo sẵn sàng cho khách hàng với chế độ xem rõ ràng về lưu lượng truy cập, từ khóa và chuyển đổi.

Giữ tất cả các điểm dữ liệu SEO trong một không gian làm việc chung để hợp tác dễ dàng.

Sử dụng biểu đồ và biểu đồ để chuyển đổi các chỉ số phức tạp thành những câu chuyện mà các bên liên quan có thể hiểu.

✨ Phù hợp cho: Quản lý SEO và các nhóm tiếp thị kỹ thuật số muốn theo dõi hiệu suất một cách nhất quán và trình bày kết quả một cách rõ ràng.

Lưu lượng truy cập duy nhất bạn sẽ yêu thích, với ClickUp

SEO Off-Page là yếu tố quan trọng quyết định liệu công việc của bạn có thực sự tiếp cận được đến người dùng hay không.

Một quy trình làm việc hiệu quả cũng trực tiếp liên kết với danh sách kiểm tra SEO trên trang của bạn, đảm bảo nội dung của bạn được tối ưu hóa tốt. Với danh sách kiểm tra nghiên cứu từ khóa có tổ chức, bạn có thể đồng bộ hóa các nỗ lực SEO ngoài trang với những gì người dùng thực sự đang tìm kiếm.

Và đừng quên—các chiến lược SEO ngoài trang chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi chúng phản ánh uy tín thực sự xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm. Sự kết hợp giữa cấu trúc và chiến lược chính là yếu tố quyết định mang lại kết quả.

Các mẫu chúng tôi giới thiệu không chỉ nhằm tạo danh sách kiểm tra cho có, mà còn giúp nhóm của bạn bắt đầu hành động với sự tự tin. Điều làm nên sự khác biệt của ClickUp so với các công cụ khác là khả năng tích hợp tất cả các yếu tố này vào một nền tảng duy nhất. Bạn không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau để theo dõi liên kết ngược, đề cập hoặc hoạt động tiếp cận.

Nếu bạn đã sẵn sàng mang lại sự rõ ràng cho quy trình làm việc của mình, nơi tốt nhất để bắt đầu là với một mẫu.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

SEO Off Page bao gồm tất cả các việc cần làm bên ngoài trang web của mình để cải thiện khả năng hiển thị và độ tin cậy của nó. Hãy xem nó như danh tiếng của trang web trong thế giới kỹ thuật số rộng lớn. Nó bao gồm các liên kết ngược, đề cập đến thương hiệu, tín hiệu xã hội và các mối quan hệ hợp tác, những yếu tố này gửi tín hiệu đến các công cụ tìm kiếm rằng nội dung của bạn là đáng tin cậy và xứng đáng được xếp hạng.

Một cuộc kiểm tra bắt đầu bằng việc xem xét ai đang liên kết đến trang web của bạn và liệu những liên kết đó có hữu ích hay gây hại. Tiếp theo, đánh giá các đề cập thương hiệu, hoạt động trên mạng xã hội và đánh giá trực tuyến để xem kinh doanh của bạn được nhìn nhận như thế nào. Cuối cùng, so sánh hồ sơ của bạn với đối thủ cạnh tranh để tìm ra những cơ hội mà bạn có thể đang bỏ lỡ về khả năng hiển thị.

Tại cốt lõi, SEO Off Page dựa vào các liên kết ngược, uy tín trực tuyến và sự tin tưởng của cộng đồng. Các liên kết ngược chất lượng cao, đánh giá tích cực, tương tác xã hội và nội dung khách mời đều đóng vai trò quan trọng. Cùng nhau, chúng tạo ra các tín hiệu mà các công cụ tìm kiếm sử dụng để đánh giá độ tin cậy của trang web của bạn.

Có nhiều công cụ có thể giúp theo dõi liên kết ngược, đo lường độ uy tín của tên miền và theo dõi đề cập thương hiệu. Các công cụ này bao gồm các nền tảng chuyên về phân tích liên kết, theo dõi mạng xã hội và theo dõi đối thủ cạnh tranh. Lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào việc bạn muốn một công cụ đang theo dõi nhẹ nhàng cho các kiểm tra nhỏ hay một nền tảng đầy đủ cho các chiến dịch lớn hơn.

Bắt đầu bằng cách liệt kê các bước cơ bản: kiểm tra liên kết ngược, yêu cầu đánh giá, đăng nội dung khách mời và hoạt động tích cực trên các nền tảng mạng xã hội nơi khách hàng của bạn có mặt. Sau đó, tùy chỉnh danh sách công việc theo ngành của bạn. Ví dụ, một quán cà phê địa phương có thể tập trung vào việc được liệt kê trên các blog ẩm thực, trong khi một công ty thiết kế có thể tập trung vào việc đăng bài khách trên các trang web sáng tạo.

Một ví dụ là chiến lược ban đầu của Airbnb trong việc xây dựng niềm tin thương hiệu thông qua các bài viết trên blog của khách hàng và hợp tác, giúp thương hiệu này tăng cường nhận diện trước khi trở thành một cái tên quen thuộc. Một ví dụ khác là cách tiếp cận của HubSpot trong việc tạo ra các công cụ miễn phí, từ đó thu hút hàng nghìn liên kết ngược từ các blog và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Các chiến dịch này cho thấy cách các ý tưởng sáng tạo bên ngoài trang web của bạn có thể mang lại uy tín và sự chú ý trở lại cho nó.