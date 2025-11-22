15 mẫu ngân sách lương miễn phí cho năm 2025

Các nhà lãnh đạo tài chính ngày nay không chỉ đang theo dõi lương bổng—họ còn tối ưu hóa nó.

Trong một nền kinh tế mà mỗi đồng đô la đều quan trọng và mỗi quyết định về nhân sự đều có ý nghĩa, bạn không thể dựa vào những tính toán sơ sài. Hầu hết các trở ngại trong kế hoạch lương bổng đều xuất phát từ "Work Sprawl", nơi dữ liệu lương, giờ làm việc, tỷ lệ lương và các phê duyệt được lưu trữ rải rác trên quá nhiều bảng tính và công cụ khác nhau.

Bạn cần các công cụ tính lương chiến lược, nhanh chóng và được thiết kế để mở rộng quy mô. 15 mẫu ngân sách lương này sẽ giúp bạn việc cần làm - dù bạn đang điều hành một startup hay quản lý lực lượng lao động của một doanh nghiệp lớn.

Mẫu ngân sách lương là gì?

Muốn lập kế hoạch, đang theo dõi và quản lý chi phí lương trên toàn tổ chức? Mẫu ngân sách lương là các tài liệu hoặc bảng tính đã được cấu trúc sẵn giúp bạn thực hiện việc cần làm.

Các công cụ này giúp đơn giản hóa quy trình tính lương bằng cách tổ chức tất cả dữ liệu liên quan đến lương, bao gồm lương cơ bản, lương thưởng, tiền thưởng, thuế và các khoản khấu trừ, vào một nơi duy nhất để tính toán chính xác, lập kế hoạch và báo cáo. Dưới đây là những gì bạn có thể mong đợi:

Giúp ước tính và kiểm soát tổng chi phí lương để đảm bảo có đủ kinh phí được phân bổ cho tất cả các chi phí liên quan đến nhân viên.

Ghi chú các thông tin khóa như tên nhân viên, bộ phận, mức lương theo giờ, tiền thưởng, thuế và các thành phần bồi thường khác.

Cung cấp các định dạng hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm để phù hợp với các chu kỳ tính lương khác nhau.

Giảm thiểu lỗi, tiết kiệm thời gian và hỗ trợ tuân thủ các quy định thuế.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu ngân sách lương tốt?

Mặc dù bất kỳ mẫu ngân sách lương nào cũng ghi lại tiền lương và tiền công, nhưng một mẫu tốt sẽ tích hợp logic sẵn có để tính toán, dự báo và đang theo dõi chi phí lương với độ chính xác cao hơn.

Đó chưa phải là tất cả. Dưới đây là một số điểm nổi bật của một mẫu ngân sách lương lý tưởng:

✅ Vượt trội so với bảng tính tĩnh bằng cách tích hợp tính toán tự động cho thuế, khấu trừ và tỷ lệ giờ làm thêm✅ Cung cấp công cụ dự báo tích hợp để ước tính chi phí lương dựa trên các kịch bản tương lai như tăng lương, tuyển dụng mới hoặc thay đổi chính sách✅ Hỗ trợ tích hợp với hệ thống kế toán để giảm thiểu mục nhập thủ công và đồng bộ dữ liệu lương trên các nền tảng✅ Cung cấp mẫu tùy chỉnh phù hợp với các cấu trúc lương, chu kỳ trả lương và nhu cầu kinh doanh khác nhau✅ Bao gồm các bảng điều khiển trực quan hoặc công cụ báo cáo để giúp quản lý và nhóm tài chính nhận diện xu hướng và so sánh kết quả thực tế với ngân sách theo kế hoạch.

Tự động hóa các công việc lặp lại trong quản lý lương và lập ngân sách trên ClickUp để tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi. Học cách tự động hóa quy trình làm việc theo từng bước trong vòng chưa đầy 5 phút. ⚡️

Mẫu ngân sách lương tổng quan

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu ngân sách lương ClickUp và của bên thứ ba:

Top 15 Mẫu ngân sách lương

Hãy bắt đầu với danh sách công việc này. Các mẫu này giúp đơn giản hóa quy trình tính lương bằng cách nhà cung cấp các danh mục rõ ràng để đang theo dõi tiền lương của nhân viên trong từng kỳ lương.

1. Mẫu báo cáo lương ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến dữ liệu lương thành thông tin hữu ích với mẫu báo cáo lương ClickUp.

Quản lý lương cho nhiều bộ phận thường có kết quả là dữ liệu lộn xộn, vì bạn phải đối phó với mức lương theo giờ, thuế và các khoản khấu trừ rải rác trên nhiều bảng tính. Các nhóm Nhân sự và Tài chính thường mất hàng giờ để kiểm tra lại số liệu và tìm kiếm các điều chỉnh.

Kết quả? Báo cáo chậm trễ, giao tiếp sai lệch và lỗi trong quá trình tính lương làm suy giảm niềm tin của nhân viên và làm chậm quá trình kết thúc tháng.

Mẫu Báo cáo Lương ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách tập trung mọi thứ vào một không gian làm việc duy nhất.

Khác với các mẫu bảng lương tĩnh, mẫu này cho phép người dùng:

Đang theo dõi lương, thuế và chi phí lương trong hệ thống dự án của ClickUp.

Tạo báo cáo trực quan, có thể chia sẻ theo kỳ lương, theo nhóm hoặc theo cá nhân.

Ghi chú các bất thường và giao công việc theo dõi, để các vấn đề không bị bỏ qua.

Giữ tất cả chi phí lương bổng liên kết với dòng thời gian công việc thực tế và trách nhiệm công việc.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm Nhân sự và Vận hành đã vượt qua giới hạn của bảng tính và cần kiểm soát thời gian thực đối với việc đang theo dõi lương.

2. Mẫu Báo cáo Tổng hợp Lương ClickUp để Quản lý Chi phí Lương

Tải mẫu miễn phí Muốn kiểm soát chính xác hơn về tính lương? Hãy thử mẫu báo cáo tóm tắt tính lương ClickUp.

Báo cáo tổng hợp thường không được chú ý đúng mức trong môi trường doanh nghiệp. Nhiều công ty tập trung vào việc xử lý lương—chứ không phải kiểm tra nó—cho đến khi có sự cố xảy ra. Một khoản khấu trừ bị bỏ sót, mức lương lỗi thời hoặc lỗi thuế xuất hiện, và đột nhiên phải vội vàng thu thập dữ liệu sạch, tổng hợp.

Nếu không có chế độ xem tổng quan đáng tin cậy, các nhóm tài chính sẽ lãng phí hàng giờ để ghép nối thông tin từ các nguồn khác nhau.

Mẫu Báo cáo Tóm tắt Lương ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho các nhóm một chế độ xem rõ ràng, tập trung về tất cả chi phí lương, được tổ chức và sẵn sàng cho kiểm toán cho mỗi kỳ trả lương.

Mẫu này tổng hợp lương, phúc lợi, khấu trừ và thuế theo chu kỳ trả lương, cung cấp cho các nhóm tài chính và vận hành hiển thị mà họ thường phải xây dựng thủ công. Vì được tích hợp trong ClickUp, bất kỳ sự không nhất quán nào cũng có thể được đánh dấu và theo dõi mà không cần chuyển đổi công cụ hoặc mất bối cảnh.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm cần ngừng khắc phục các vấn đề về lương sau khi sự cố xảy ra và bắt đầu phát hiện chúng sớm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bị ngập trong hóa đơn và các bảng sao kê lộn xộn? Hướng dẫn "Cách tổ chức tài chính" sẽ giúp bạn tạo ra một hệ thống chính xác để giúp bạn đang theo dõi chi tiêu, giảm nợ và cuối cùng cảm thấy kiểm soát được tình hình tài chính của mình.

Tự động hóa cập nhật lương với ClickUp Agents Lập ngân sách lương phụ thuộc vào việc duy trì độ chính xác của các chi tiết khi vai trò, mức lương và số lượng nhân viên thay đổi. ClickUp Agents có thể hỗ trợ quy trình làm việc của bạn bằng cách cập nhật các trường dữ liệu, tổ chức thông tin lương, lấy thông tin mới nhất về công việc hoặc dự án, và hiển thị các thay đổi cần được chú ý. Điều này giúp giảm rủi ro sai sót thủ công và đảm bảo mọi mẫu ngân sách lương luôn đồng bộ với hoạt động thực tế trong không gian làm việc của bạn. Cập nhật tiến độ công việc với các báo cáo tự động hóa hàng ngày và hàng tuần, cùng các cuộc họp AI thông qua ClickUp Autopilot Agents.

3. Mẫu bảng chấm công dịch vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Trả lương cho nhân viên chính xác dựa trên sản lượng thực tế bằng cách sử dụng mẫu bảng chấm công dịch vụ của ClickUp.

Giờ làm việc tính phí là nền tảng của việc tính lương trong các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên dịch vụ. Tuy nhiên, khi việc theo dõi thời gian đang được thực hiện qua nhiều công cụ khác nhau (hoặc tệ hơn là không được thực hiện), việc tính lương chính xác trở nên khó khăn.

Trong tình huống này, việc tính lương cuối cùng phải dựa vào ước tính thay vì dữ liệu.

Đó chính là lúc mẫu bảng chấm công ClickUp Services Timesheet Template phát huy giá trị của mình. Được thiết kế cho các nhóm làm việc theo dự án hoặc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, mẫu này liên kết trực tiếp số giờ làm việc đã ghi lại với các công việc có thể tính phí, giúp quy trình tính lương nhanh chóng hơn, chính xác hơn và hoàn toàn minh bạch.

Thay vì phải chuyển đổi giữa các bảng chấm công và tính toán thủ công, các nhóm có thể ghi lại giờ làm việc trực tiếp vào không gian làm việc và liên kết chúng với các dịch vụ, khách hàng hoặc dự án nội bộ cụ thể.

Mẫu này cũng hỗ trợ lập kế hoạch nguồn lực và phân bổ dự án, giúp quản lý điều chỉnh khối lượng công việc đồng thời kiểm soát chi phí lương.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm dựa trên dịch vụ tính toán lương dựa trên số giờ làm việc đang theo dõi, không dựa trên giả định.

4. Mẫu Lịch Sử Thanh Toán ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo tính chính xác trong tính toán lương và nhận thêm hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và tuân thủ với mẫu lịch sử thanh toán ClickUp.

Thật không may, các nhóm quản lý lương vẫn phụ thuộc vào các chủ đề email để đang theo dõi các khoản thanh toán đi và đến, điều này khiến việc đối chiếu chi phí liên quan đến lương hoặc xác minh thời điểm nhân viên, nhà thầu hoặc nhà cung cấp được thanh toán lần cuối trở nên khó khăn.

Mẫu Lịch Sử Thanh Toán ClickUp giúp kinh doanh lấy lại quyền kiểm soát quy trình này bằng cách tập trung tất cả hồ sơ thanh toán vào một không gian dễ truy cập và tổ chức. Mẫu này đặc biệt hữu ích cho các nhóm vận hành quản lý cả lương nội bộ và thanh toán bên ngoài, cung cấp một bản ghi đáng tin cậy về các giao dịch trước đây có thể lọc theo người nhận, dự án hoặc ngày.

Thay vì phải lục lọi các bản sao kê ngân hàng hoặc nhiều hệ thống khác nhau, các nhóm có thể nhanh chóng ghi chép, xem xét và tra cứu lịch sử thanh toán.

Ngoài ra, với các tính năng sắp xếp, chế độ xem tùy chỉnh và cập nhật thời gian thực, mẫu này giúp đơn giản hóa mọi thứ từ việc đối chiếu kỳ lương đến phát hiện các khoản thanh toán trễ.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm cần có hồ sơ kiểm toán rõ ràng về các khoản thanh toán liên quan đến lương, nhà cung cấp hoặc dịch vụ.

5. Mẫu ngân sách đơn giản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến việc đang theo dõi ngân sách từ một công việc căng thẳng thành một công việc dễ quản lý hơn bằng cách sử dụng Mẫu Ngân sách Đơn giản của ClickUp.

Đối với nhiều nhóm, việc lập kế hoạch lương thưởng bắt đầu với một câu hỏi đơn giản: Chúng ta có thể chi trả được không?

Nhưng nếu các nhóm phải tìm kiếm các tài liệu ngẫu nhiên để đang theo dõi ngân sách, việc có được câu trả lời rõ ràng trở nên khó khăn. Các nhà quản lý và trưởng bộ phận tài chính thường dành nhiều thời gian để ghép nối các con số hơn là thực sự quyết định phân bổ ngân sách.

Mẫu ngân sách đơn giản ClickUp cung cấp cho nhóm một cách tiếp cận chế độ xem tổng quan hơn. Nó được thiết kế để làm cho việc lập ngân sách trở nên dễ tiếp cận hơn, đặc biệt là đối với những người quản lý nhiều hạng mục, bao gồm lương, hoạt động và chi tiêu dự án.

Mẫu quản lý ngân sách khách hàng này giúp theo dõi chi phí thực tế so với dự kiến, đảm bảo việc tính lương phù hợp với mục tiêu tài chính tổng thể.

Các nhóm có thể ghi chép và xem xét chi phí lương cùng với các chi phí kinh doanh khác, phát hiện sớm việc chi tiêu quá mức và điều chỉnh phân bổ trước khi số trở nên mất kiểm soát.

✨ Phù hợp cho: Các doanh nghiệp nhỏ và trưởng nhóm trong nhóm cần một cách đơn giản, trực quan để lập ngân sách cho tiền lương cùng với các chi phí hoạt động khác.

📮 ClickUp Insight: Các nhóm gặp khó khăn có khả năng sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần. Các nhóm hiệu quả cao? Họ hoàn thành nhiều việc hơn với ít công cụ hơn — thường chỉ sử dụng 9 công cụ trở xuống. Vậy tại sao không tập trung vào một công cụ duy nhất? ClickUp kết hợp các công việc, tài liệu, wiki, trò chuyện, cuộc họp và dự án của bạn – tất cả trong một nơi. Với trí tuệ nhân tạo tích hợp để tối ưu hóa quy trình làm việc, đây là nền tảng tất cả trong một giúp mọi nhóm duy trì sự đồng bộ, làm việc nhanh hơn và tập trung vào những gì thực sự quan trọng.

6. Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xem cách chi phí phù hợp với doanh thu tổng và chi tiêu theo kế hoạch với mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp.

Kinh doanh thường đánh giá thấp mức độ phụ thuộc của việc tính lương vào bức tranh ngân sách tổng thể. Quyết định trì hoãn tuyển dụng, cắt giảm giờ làm thêm hoặc phê duyệt thưởng thường không chỉ dựa vào việc tính lương. Đó là vấn đề về dòng tiền, mục tiêu doanh thu và các chi phí cạnh tranh trong toàn công ty.

Khi các số được lưu trữ trong các tệp tin không liên kết hoặc dự án mơ hồ, kế hoạch lương trở nên phản ứng. Các nhóm bắt đầu phỏng đoán thay vì lập ngân sách, dẫn đến việc phê duyệt gấp rút, chi tiêu quá mức hoặc tạm dừng tuyển dụng vào thời điểm không phù hợp.

Mẫu ngân sách kinh doanh ClickUp giúp ngăn chặn các điểm nghẽn bằng cách cung cấp cho doanh nghiệp một không gian làm việc duy nhất để đang theo dõi tất cả thu nhập, chi tiêu và ngân sách theo từng bộ phận — bao gồm cả lương.

Bạn có thể vẽ bản đồ chi phí lương dự kiến, theo dõi xu hướng chi tiêu theo tháng và điều chỉnh ngay lập tức khi có chi phí mới phát sinh. Kết quả là một quy trình tính lương thông minh hơn – một quy trình phù hợp với chiến lược tài chính của tổ chức, không chỉ dựa vào lịch trình của bộ phận nhân sự.

✨ Phù hợp cho: Các doanh nghiệp cần liên kết quyết định về lương với kế hoạch tài chính, luồng tiền và kiểm soát chi phí trên các nhóm.

7. Mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS

Tải mẫu miễn phí Giữ ngân sách trong tầm kiểm soát đồng thời đảm bảo quy trình tính lương phù hợp với các mục tiêu dự án bằng mẫu ngân sách dự án với WBS của ClickUp.

Ngân sách dự án thường bị phá vỡ không phải do chi tiêu quá mức, mà vì không ai thực sự biết tiền đang được sử dụng vào đâu.

Sự thiếu hụt một cấu trúc phân chia công việc chi tiết (WBS) khiến việc kết nối phạm vi công việc với chi phí lương thực tế, bao gồm cả mức lương theo giờ, trở nên khó khăn hơn.

Mẫu ngân sách dự án ClickUp với WBS giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho nhóm một cách thức có cấu trúc để lập kế hoạch, định giá và theo dõi từng giai đoạn của dự án.

Mẫu này chia công việc thành các đơn vị quản lý được, gán ước tính chi phí cho từng công việc và cho phép các nhóm đang theo dõi hiệu suất thực tế so với dự báo, để chi phí lương liên quan đến các công việc dự án không bị bỏ qua.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm dự án cần liên kết kế hoạch công việc với chi phí lao động để tránh những bất ngờ về ngân sách.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đang gặp khó khăn trong việc nổi bật trong thị trường lao động cạnh tranh? Bài viết "Cách của nhà cung cấp các phúc lợi và ưu đãi cá nhân hóa cho nhân viên hạnh phúc hơn" sẽ hướng dẫn bạn cách vượt qua các phúc lợi cơ bản và xây dựng chương trình ưu đãi thực sự cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên.

8. Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cung cấp một bản tóm tắt chi tiết để làm rõ lập luận của bạn bằng cách sử dụng Mẫu Đề Xuất Ngân Sách ClickUp.

Đây có thể là một tình huống quen thuộc trong văn phòng của bạn: Các nhóm đề xuất các sáng kiến mới hoặc yêu cầu thêm nguồn lực. Ngay lập tức, việc tính lương trở thành phần khó khăn nhất để giải thích.

Đánh giá chi phí phần mềm hoặc thiết bị là một chuyện; giải thích về lương, giờ làm thêm hoặc số lượng nhân viên mới theo cách mà người ra quyết định có thể hiểu và hỗ trợ lại là chuyện khác.

Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp giúp tránh những sai sót bằng cách tổ chức chi phí dự án—bao gồm chi phí lương—vào một định dạng dễ theo dõi và dễ phê duyệt hơn.

Mẫu này đặc biệt hữu ích cho các đề xuất liên quan đến mở rộng nhóm hoặc thay đổi chính sách lương thưởng. Với các trường nhập liệu có cấu trúc và biểu đồ tích hợp, bạn có thể trình bày chi tiết phân bổ lương một cách rõ ràng, liên kết với kết quả và quản lý tất cả phản hồi tại một nơi duy nhất.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm cần trình bày chi phí lương như một phần của yêu cầu ngân sách lớn hơn mà không làm mất đi sự rõ ràng hoặc tính xác thực.

👀 Thú vị: Thuật ngữ “payroll” thực ra xuất phát từ thói quen ban đầu của việc ghi chép chi tiết thanh toán cho nhân viên trên sổ lương viết tay — tức là cuộn giấy hoặc tờ giấy liệt kê ai được trả bao nhiêu. Vì những danh sách này là nguồn thông tin duy nhất, các nhà tuyển dụng bảo vệ chúng cẩn thận… nếu chúng bị mất hoặc hư hỏng, không ai có thể được trả lương.

9. Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Dễ dàng so sánh chi tiêu dự kiến với chi tiêu thực tế bằng mẫu ngân sách sự kiện ClickUp.

Kế hoạch sự kiện là một trong số ít lĩnh vực mà chi phí lao động biến động mạnh mẽ.

Lương bổng là một trong những chi phí khó đang theo dõi nhất theo thời gian thực do nhiều yếu tố, chẳng hạn như nhân viên làm việc theo giờ, hợp đồng với nhà cung cấp và tiền làm thêm giờ cho các nhóm nội bộ.

Vấn đề là gì? Các nhóm thường chi tiêu quá mức trước khi nhận ra điều gì đã xảy ra.

Mẫu ngân sách sự kiện ClickUp giúp các nhóm chủ động giải quyết các vấn đề này bằng cách tổ chức mọi mục chi tiêu trong một nơi duy nhất, bao gồm chi phí nhân sự, phí nhà cung cấp và các chi phí liên quan đến lương.

Dù bạn đang tổ chức một hội nghị một ngày hay một hội nghị nhiều ngày, mẫu này cho phép bạn thiết lập giới hạn chi tiêu, theo dõi cam kết và điều chỉnh phân bổ khi kế hoạch thay đổi.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm sự kiện quản lý ngân sách eo hẹp và nhu cầu lương bổng thay đổi liên tục qua nhiều nhà cung cấp và dòng thời gian khác nhau.

10. Mẫu quản lý tài chính ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi chi phí tổng thể và đồng bộ chi phí lương với ngân sách của các bộ phận bằng mẫu quản lý tài chính ClickUp.

Lương bổng là một trong những chi phí định kỳ lớn nhất của bất kỳ tổ chức nào, nhưng nếu không có một hiển thị đầy đủ về cách nó phù hợp với hoạt động tài chính tổng thể, việc lập kế hoạch chính xác sẽ trở nên khó khăn hơn.

Kết quả thường là tư duy ngắn hạn: cắt giảm lương trong những tháng khó khăn hoặc phê duyệt vội vàng trong chu kỳ tăng trưởng, mà không có dữ liệu để hỗ trợ cho cả hai quyết định.

Mẫu Quản lý Tài chính ClickUp thay đổi điều đó bằng cách đưa việc tính lương vào bức tranh tài chính tổng thể.

Mẫu này bao gồm các công cụ trực quan để đang theo dõi hiệu suất, quản lý dòng tiền và dự báo. Vì nó được tích hợp với các tính năng lập kế hoạch nhiệm vụ ClickUp và tài nguyên ClickUp, các nhóm tài chính có thể hợp tác trực tiếp với bộ phận Nhân sự hoặc trưởng bộ phận để đảm bảo mọi điều chỉnh lương đều được thực hiện kịp thời và phù hợp với mục tiêu tài chính.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm cần kết nối quản lý lương với kế hoạch tài chính tổng thể và cải thiện khả năng hiển thị ngân sách giữa các bộ phận.

11. Mẫu Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ của Microsoft

qua Microsoft

Nhiều doanh nghiệp không nhận ra mình có vấn đề về lương cho đến khi gặp khó khăn về luồng tiền. Có thể một khoản thanh toán cho nhà cung cấp bị trễ, hoặc một khách hàng lớn trì hoãn hóa đơn, và đột nhiên, không đủ tiền mặt để chi trả lương cho tháng này.

Điều này không nhất thiết là kết quả của chi tiêu quá mức. Thỉnh thoảng, đó chỉ là do hiển thị kém.

Đó là lý do tại sao các mẫu như mẫu này từ Microsoft quan trọng hơn bạn nghĩ. Nó giúp các nhóm có chế độ xem rõ ràng về nguồn thu, chi phí và thời điểm cụ thể.

Mẫu Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ được thiết kế để đang theo dõi trong 12 tháng, với không gian để phân tích thu nhập, chi phí, tiết kiệm và chi tiêu linh hoạt.

Và các biểu đồ trực quan giúp dễ dàng nhận ra các xu hướng và hiểu cách tiền lương phù hợp với chu kỳ tài chính tổng thể.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm tài chính cần tầm nhìn chiến lược để duy trì hoạt động trả lương suôn sẻ — không có bất ngờ, không có áp lực.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Mất đi nhân tài hàng đầu không chỉ tốn thời gian. Bài viết "Chi phí thực sự của việc nhân viên nghỉ việc đối với doanh nghiệp của bạn" phân tích cách tỷ lệ nghỉ việc không được kiểm soát ảnh hưởng đến tinh thần, doanh thu và sự phát triển của doanh nghiệp, cũng như những việc cần làm để chấm dứt chu kỳ này.

12. Mẫu sổ lương của Template. net

Khi bảng lương đã được đóng cho tháng đó, một nhân viên gửi email cho biết phiếu lương của họ có vẻ không chính xác. Bạn kiểm tra bảng tính và phát hiện ra một số khoản khấu trừ chưa được cập nhật, các số không khớp nhau và không ai biết cách tính toán số tiền cuối cùng. Đây là một mớ hỗn độn có thể tránh được nếu có một sổ theo dõi lương hợp lý.

Hiện tại, bạn đang phải chắp vá các giải pháp trong khi cố gắng tuân thủ các quy định.

Đó chính là lý do tại sao một sổ lương rõ ràng, có cấu trúc là điều cần thiết. Mẫu sổ lương từ Template.net cung cấp cho các nhóm một cách đơn giản để ghi chép và kiểm tra lương gross, các khoản khấu trừ thuế và lương net cho từng nhân viên, được sắp xếp theo kỳ lương.

Nó cũng bao gồm tổng quan về đóng góp thuế, giúp các nhóm kiểm tra lại các khoản khấu trừ và theo dõi các nghĩa vụ thuế định kỳ theo thời gian.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm cần một cách đơn giản, đáng tin cậy để ghi chép dữ liệu lương và giải quyết các vấn đề liên quan đến lương mà không phải bắt đầu từ đầu mỗi lần.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đối mặt với quá nhiều công việc nhân sự với quy trình làm việc phức tạp? HR Process Improvement chia sẻ các mẹo và chiến lược giúp nâng cao hiệu quả và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho cả nhân viên và nhân viên mới.

13. Mẫu phiếu lương do Template. net cung cấp

Một nhân viên mở bảng lương và thấy một số mà họ không mong đợi. Có thể số tiền đó thấp hơn lần trước, hoặc một khoản khấu trừ mới xuất hiện mà không có giải thích.

Bỗng nhiên, nhóm quản lý lương phải ghép nối một bảng phân tích chi tiết mà lẽ ra đã phải rõ ràng từ trước.

Một phiếu lương hợp lý nhằm mục đích tránh chính xác loại nhầm lẫn đó. Mẫu phiếu lương từ Template.net cung cấp một bản ghi rõ ràng, chi tiết về thu nhập, các khoản khấu trừ và lương net của từng nhân viên cho một kỳ lương cụ thể.

Mẫu này bao gồm các thông tin khóa như giờ làm thêm, khấu trừ thuế và đóng góp phúc lợi. Ngoài ra, bố cục chuyên nghiệp và các trường có thể chỉnh sửa giúp dễ dàng tạo và phân phối phiếu lương cho từng kỳ trả lương.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm quản lý lương cần một cách thức rõ ràng, minh bạch để thông báo chi tiết lương và giảm thiểu việc trao đổi qua lại với nhân viên.

14. Nhật ký thay đổi lương theo mẫu. net

Các thay đổi về lương giữa tháng có thể dễ bị bỏ qua.

Một quyết định thăng chức được phê duyệt nhưng không được phản ánh trong chu kỳ tiếp theo. Một quyết định chấm dứt hợp đồng được xử lý trễ, kích hoạt thanh toán quá mức. Nếu không có nhật ký trung tâm rõ ràng, các cập nhật được thực hiện trên Slack có thể bị bỏ qua, và độ chính xác của việc tính lương sẽ bị ảnh hưởng.

Bản ghi thay đổi lương của mẫu.net được thiết kế dành riêng cho những tình huống này. Nó cung cấp cho các nhóm tài chính và nhân sự một cách thức có cấu trúc để ghi chép mọi điều chỉnh lương, thay đổi tiêu đề công việc, thưởng hoặc chấm dứt hợp đồng, kèm theo ngày có hiệu lực và lý do đằng sau mỗi thay đổi.

Thay vì dựa vào trí nhớ hoặc các thông tin rời rạc, các nhóm có thể đang theo dõi tất cả các thay đổi tại một nơi duy nhất, đảm bảo các thay đổi được áp dụng chính xác và hồ sơ kiểm toán luôn sạch sẽ.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm nhân sự và tài chính quản lý các thay đổi thường xuyên trong việc tính lương và cần một bản ghi đáng tin cậy cho việc phối hợp nội bộ và kiểm toán.

👀 Thực tế thú vị: Mỗi năm, một trong ba doanh nghiệp nhỏ kinh doanh bị phạt do sai sót trong việc tính lương, thường là do khai thuế không chính xác.

15. Báo cáo lương cho nhà tuyển dụng theo mẫu của Template. net

Chính sách lương thưởng cho lãnh đạo thường phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn—cho dù là từ nhà đầu tư, các bên liên quan nội bộ hay các cuộc kiểm toán tuân thủ.

Nếu không có tài liệu đầy đủ, việc trả lời các câu hỏi đơn giản như—Phân bổ thưởng quý trước là bao nhiêu? Xu hướng lương có phù hợp với hiệu suất doanh thu không?—sẽ trở nên khó khăn.

Đó chính là lúc Mẫu Báo cáo Lương cho Nhà tuyển dụng của Template.net phát huy giá trị. Mẫu này được thiết kế riêng để ghi chép và trình bày chi phí lương ở cấp quản lý cao cấp theo một định dạng rõ ràng, có cấu trúc.

Thay vì phải tổng hợp thủ công các chi tiết từ các tệp riêng lẻ, nhóm tài chính sẽ nhận được một báo cáo duy nhất bao gồm lương cơ bản, thưởng, phúc lợi, khấu trừ và lương ròng—tất cả được phân tích chi tiết theo từng cá nhân, danh mục và kỳ lương.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm tài chính và chủ kinh doanh cần có chế độ xem rõ ràng, minh bạch về lương và phúc lợi của cán bộ quản lý để báo cáo, đánh giá hoặc lập kế hoạch chiến lược.

Giảm bớt sự phức tạp của mẫu bảng lương với ClickUp

Cuối cùng, các nhóm và doanh nghiệp hoạt động dựa trên lương, điều này là yếu tố thiết yếu cho nền kinh tế. Những vấn đề nhỏ có thể nhanh chóng trở nên nghiêm trọng nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Khác với các bảng tính tĩnh hoặc phần mềm độc lập, ClickUp tích hợp dữ liệu lương, mẫu ngân sách và hợp tác nhóm vào một Không gian Làm việc Trí tuệ Nhân tạo Tích hợp.

Dù là bộ phận tài chính đang theo dõi chi phí lương, bộ phận nhân sự cập nhật hồ sơ lương, hay bộ phận vận hành đang theo dõi chi tiêu theo kỳ lương, mọi người đều được cập nhật thông tin theo thời gian thực.

Như Giuliano Peressini, Giám đốc Công nghệ (CTO) tại Casagrande, đã nói,

ClickUp luôn là lựa chọn tuyệt vời mỗi khi cần chia sẻ thông tin giữa nhiều người cùng lúc và khi có các nhóm khác nhau công việc trên cùng một chủ đề từ các chế độ xem khác nhau.

