15+ Mẫu website Figma tốt nhất cho thiết kế web ấn tượng

Mọi dự án website đều bắt đầu từ một kế hoạch. Nhưng với một trang trống, việc tìm cảm hứng và bắt đầu có thể mất rất nhiều thời gian. Sau đó, hàng giờ đồng hồ bị lãng phí vào việc chỉnh sửa nút và thanh điều hướng. Hạn chót bị lỡ khi bạn phải xây dựng lại các thành phần tương tự, và công việc sáng tạo đáng lẽ ra phải thú vị lại trở thành công việc lặp đi lặp lại.

Với các mẫu website Figma, bạn không cần bắt đầu từ con số 0. Bạn bắt đầu từ một sản phẩm đã xong.

Từ các trang đích SaaS thu hút khách hàng đến các danh mục đầu tư ấn tượng, các mẫu website Figma này cung cấp cho bạn mọi thứ cần thiết để thiết kế và mở rộng các trang web đáp ứng nhanh chóng.

Mẫu website Figma là gì?

Mẫu website Figma là các bố cục website được thiết kế sẵn trong Figma, một công cụ thiết kế và hợp tác dựa trên đám mây. Mỗi mẫu thường bao gồm các thành phần như thanh điều hướng, lưới, nút, biểu mẫu và hệ thống typography tuân thủ các nguyên tắc tốt nhất cho thiết kế đáp ứng.

Vì các mẫu này hoàn toàn có thể chỉnh sửa trong Figma, bạn có thể tùy chỉnh chúng để phù hợp với bản sắc thương hiệu và nhu cầu dự án của mình mà không cần xây dựng lại từ đầu. Mẫu website Figma cũng được thiết kế với tính năng hợp tác. Các thành viên trong nhóm có thể chia sẻ, bình luận và chỉnh sửa thiết kế theo thời gian thực, trong khi các nhà phát triển có thể lấy tài nguyên và CSS trực tiếp từ Figma khi đến giai đoạn triển khai.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng mẫu làm nền tảng, sau đó lưu phiên bản tùy chỉnh của bạn dưới dạng thư viện thiết kế chia sẻ. Điều này đảm bảo mọi dự án đều tuân thủ các hướng dẫn thương hiệu của bạn ngay từ đầu.

Các mẫu website hàng đầu trong nháy mắt

Mẫu website Figma

Với vô số lựa chọn trong Cộng đồng Figma và các thư viện khác, việc xác định những mẫu nào đáng để bạn dành thời gian có thể khá khó khăn. Tin vui là bạn không cần phải lục lọi hàng trăm tệp tin. Chúng tôi đã hoàn thành công việc thay cho bạn.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các mẫu website Figma tốt nhất trong các danh mục khóa như trang đích, danh mục đầu tư, SaaS, thương mại điện tử, blog và bảng điều khiển. Mỗi mẫu đều đi kèm với các bố cục và thành phần sẵn sàng sử dụng mà bạn có thể tùy chỉnh để phù hợp với thương hiệu của mình.

1. Mẫu trang đích tối giản

qua Figma

Mẫu trang đích tối giản (Minimal Landing Page Template) kết hợp bố cục trang đích hoàn thành với hệ thống thiết kế sẵn sàng sử dụng. Ngoài tiêu đề chính, logo khách hàng, điểm nổi bật dịch vụ, đánh giá và lời kêu gọi hành động (CTA), mẫu này còn bao gồm các cấp độ typography, biến thể nút, token màu sắc và bộ biểu tượng.

Nó có cấu trúc thành phần gọn gàng, với các lớp có nhãn rõ ràng và được tổ chức theo bố cục Auto Layout, giúp bạn cập nhật nội dung mà không làm hỏng thiết kế.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Giảm thời gian thiết lập với các phần đã được xây dựng sẵn và các thành phần có thể tái sử dụng.

Giữ vững tính nhất quán thương hiệu với hướng dẫn phong cách tích hợp sẵn.

Phù hợp với các ngành nghề khác nhau nhờ vào bố cục linh hoạt.

🔑 Phù hợp cho: Các agency và công ty muốn có trang đích sẵn sàng sử dụng và hệ thống thiết kế có thể tái sử dụng cho các dự án tương lai.

2. Bộ sưu tập Landing Page Kit

Bộ sưu tập Landing Page Kit Collection miễn phí cung cấp 13 mẫu trang đích cho máy tính để bàn và thiết bị di động, được hỗ trợ bởi hệ thống thiết kế toàn diện. Bộ sưu tập này bao gồm 7 bộ biểu tượng, bộ cờ, hơn 10 thiết kế chân trang, hơn 250 phong cách toàn cầu và hơn 100 thành phần và biến thể.

Tất cả được sắp xếp gọn gàng để bạn có thể nhanh chóng kết hợp các phần và duy trì tính nhất quán trên nhiều trang.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tái sử dụng các thành phần trong các dự án thay vì phải xây dựng lại từ đầu.

Tùy chỉnh chân trang và các phần để điều chỉnh bố cục cho các ngành nghề khác nhau.

Mở rộng quy mô nhanh chóng khi bạn đang quản lý nhiều trang web hoặc chiến dịch của khách hàng.

🔑 Phù hợp cho: Các freelancer và nhóm sản phẩm cần tạo nhiều trang nhanh chóng đồng thời duy trì tính nhất quán trong thiết kế.

3. Mẫu trang web danh mục đầu tư cho nhà phát triển web SinanTokmak

Mẫu trang web danh mục đầu tư cho nhà phát triển web SinanTokmak của Johann Leon đi kèm với 12 trang web đã được xây dựng sẵn trên 4 kích thước màn hình đáp ứng, giúp bạn dễ dàng tạo ra một trang web chuyên nghiệp phục vụ công việc trên mọi thiết bị. Tệp bao gồm các phong cách rõ ràng, thành phần có thể tái sử dụng và bố cục Auto Layout hoàn chỉnh để đảm bảo tính nhất quán và dễ tùy chỉnh.

Bạn có thể tính năng tiểu sử, kỹ năng, dự án và bài viết blog của mình trong một bố cục thống nhất, nổi bật cả công việc và cá tính của bạn.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sử dụng các bố cục blog và nghiên cứu trường hợp để kể câu chuyện đằng sau công việc của bạn.

Tiết kiệm thời gian thiết lập với CV, danh mục đầu tư và blog trong một thiết kế chuyên nghiệp.

Thiết kế như một danh mục đầu tư hoặc một trang web cá nhân nhẹ nhàng tùy theo nhu cầu của bạn.

🔑 Phù hợp cho: Các freelancer và nhà thiết kế muốn có một danh mục đầu tư nổi bật thương hiệu cá nhân của mình trong một định dạng sạch sẽ, hiện đại.

👀 Bạn có biết? Các công cụ xây dựng website AI có thể giúp giảm tỷ lệ thoát trang trung bình 15% và gần 90% các website hàng đầu dựa vào các công cụ này để tối ưu hóa hiệu suất, SEO hoặc nội dung.

4. Mẫu thiết kế danh mục đầu tư Bentolio

Bentolio Portfolio Design Template là một mẫu danh mục đầu tư cá nhân sang trọng, được xây dựng trên bố cục Bento Grid, một xu hướng thiết kế nổi tiếng với các khối sạch sẽ và kể chuyện trực quan mạnh mẽ.

Mỗi phần được sắp xếp theo các ô mô-đun có thể sử dụng để nổi bật các dự án, kỹ năng, thông tin liên hệ hoặc thông tin cá nhân theo cách trình bày trực quan và có cấu trúc. Thiết kế tập trung vào sự rõ ràng và cân đối, mang lại trải nghiệm cuộn trang thân thiện, phù hợp cho các chuyên gia sáng tạo.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Thay đổi các ô để sắp xếp lại lưới mà không cần chỉnh sửa lại toàn bộ trang.

Giới thiệu chế độ xem nhanh về kỹ năng và dự án của bạn mà không cần cuộn trang liên tục hay chuyển trang.

Nhận các bảng vẽ sẵn có cho các phần như Trang chủ, Dự án, Giới thiệu, Liên hệ, Blog

🔑 Phù hợp cho: Những người sáng tạo muốn có một danh mục đầu tư tập trung vào hình ảnh, nhẹ nhàng, dễ duy trì và để lại ấn tượng ngay lập tức.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Ngay cả những mẫu tốt nhất cũng không thể thay thế một kế hoạch dự án có cấu trúc. Kết hợp mẫu Figma với phần mềm quản lý dự án website đảm bảo nỗ lực thiết kế của bạn được hỗ trợ bởi dòng thời gian và quản lý phạm vi.

5. Mẫu website cho SaaS & Ứng dụng

Mẫu trang web SaaS & Ứng dụng được thiết kế riêng cho các nền tảng SaaS, công ty ứng dụng và nhà cung cấp dịch vụ CNTT. Bạn sẽ có nhiều biến thể trang chủ và thư viện thành phần linh hoạt được xây dựng trên hệ thống lưới Bootstrap. Tệp được tổ chức và phân lớp đầy đủ, cho phép chỉnh sửa nhanh chóng và tùy chỉnh linh hoạt.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sử dụng biểu đồ, bảng điều khiển và phần đánh giá của khách hàng để hỗ trợ kể chuyện tập trung vào chuyển đổi.

Sắp xếp lại các phần để thiết kế trang cho các sự kiện ra mắt, nghiên cứu trường hợp hoặc thử nghiệm giá cả.

Nhận các tùy chọn trang chủ cho sự phát triển của SaaS, từ việc giới thiệu sản phẩm đến các kế hoạch đăng ký.

🔑 Phù hợp cho: Các startup SaaS và nhà phát triển ứng dụng cần trang tối ưu hóa chuyển đổi để giới thiệu sản phẩm của họ.

📚 Xem thêm: Các công cụ phần mềm tối ưu hóa website tốt nhất

6. Mẫu website SaaS độc đáo

Được thiết kế với cả thiết kế và phát triển trong tâm trí, Singular SaaS Website Template cung cấp các khối đáp ứng, thành phần bộ công cụ giao diện người dùng (UI kit) và bố cục sẵn sàng cho thiết bị di động, giúp dễ dàng tùy chỉnh cho trang đích hoặc trình diễn ứng dụng.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tạo các trang web độc đáo một cách nhanh chóng với thư viện khối kéo và thả.

Sử dụng các hiệu ứng động tích hợp sẵn và HTML/CSS được W3C xác thực cho mục đích sử dụng thực tế, không chỉ là bản thiết kế demo.

Giữ thiết kế nhất quán trên tất cả các nền tảng với tính năng Smart Layout và typography màu sắc.

🔑 Phù hợp cho: Các startup SAAS, nhóm sản phẩm và các agency marketing cần giải pháp thiết kế đến mã nguồn.

7. Mẫu giao diện trang web blog AI (Giao diện tối)

Mẫu giao diện website AI Blog là thiết kế chủ đề tối dành cho các nhà xuất bản về AI và công nghệ. Mẫu này bao gồm các bố cục cho trang chủ, tin tức, bài viết blog, podcast, tài nguyên và trang liên hệ, với typography chính xác đến từng pixel và bố cục tự động đáp ứng. Bảng màu tối mang đến vẻ hiện đại, chuyên nghiệp, dễ nhìn và lý tưởng cho các phiên đọc dài.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phát triển nền tảng của bạn với các trang đã được thiết kế sẵn cho blog, podcast, tin tức và tài nguyên.

Đảm bảo trải nghiệm đọc nhất quán với ba kích thước màn hình đáp ứng.

Sử dụng hệ thống tìm kiếm tích hợp được thiết kế riêng cho nội dung công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

🔑 Phù hợp cho: Các nhà viết kỹ thuật và nhà nghiên cứu AI muốn có một blog giàu nội dung với giao diện tối hiện đại.

ClickUp Insight: 33% số người được khảo sát cho biết phát triển kỹ năng là một trong những trường hợp sử dụng AI mà họ quan tâm nhất. Ví dụ, nhân viên không chuyên về công nghệ có thể muốn học cách tạo các đoạn mã cho trang web bằng công cụ AI. Trong trường hợp này, càng nhiều thông tin bối cảnh mà AI có về công việc của bạn, phản hồi của nó sẽ càng tốt. Là ứng dụng toàn diện cho công việc, AI của ClickUp rất giỏi trong việc này. Nó biết bạn đang làm việc trên dự án nào và có thể đề xuất các bước cụ thể hoặc thậm chí thực hiện các công việc như tạo mã một cách dễ dàng.

8. Mẫu blog đa năng MetaBlog

MetaBlog Multipurpose Blog Template kết hợp bố cục sạch sẽ với tính linh hoạt. Mẫu này cung cấp cả chủ đề tối và sáng, giúp bạn xem trước và thiết kế trên hai giao diện khác nhau. Mẫu tuân theo phương pháp Atomic Design, nghĩa là mọi nút, thẻ và phần đều có thể tái sử dụng.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Được thiết kế với typography sạch sẽ và khoảng trắng cân đối, bao gồm các phần dành cho hình ảnh chính, thẻ bài viết blog, bài viết tính năng, v.v.

Sử dụng các thành phần có thể tái sử dụng như nút, thẻ, tiêu đề và chân trang để đảm bảo thiết kế nhất quán.

Dịch thiết kế sang HTML/Webflow một cách dễ dàng với không gian và bố cục rõ ràng.

🔑 Phù hợp cho: Các người tạo nội dung muốn khởi chạy blog với các thành phần thiết kế có thể tái sử dụng mà không bị giới hạn bởi một phong cách duy nhất.

9. Mẫu website thương mại điện tử nội thất

Mẫu website thương mại điện tử nội thất bao gồm trang đích, lưới sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, bảng so sánh và thậm chí cả blog với các mẹo trang trí. Thiết kế sử dụng bảng màu nhẹ nhàng, trung tính, tập trung vào hình ảnh sản phẩm, lý tưởng để trưng bày nội thất và hình ảnh phong cách sống.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Nhận ngay luồng thương mại điện tử đầy đủ (cửa hàng → giỏ hàng → thanh toán) đã được thiết kế sẵn.

Sử dụng các bố cục sạch sẽ, tập trung vào hình ảnh để làm nổi bật ảnh chụp nội thất và trang trí.

Xây dựng uy tín và nội dung truyền cảm hứng cùng với cửa hàng của bạn thông qua bố cục blog phong cách sống.

🔑 Phù hợp cho: Các thương hiệu nội thất quy mô nhỏ và nhà thiết kế nội thất đang tìm kiếm một cửa hàng trực tuyến sẵn sàng ra mắt với phong cách hiện đại và chú trọng vào yếu tố thị giác.

⌛ Mẹo tiết kiệm thời gian: Quy trình thiết kế website hiếm khi diễn ra theo trình tự tuyến tính. Từ việc thu thập yêu cầu, các vòng lặp thiết kế, đánh giá của các bên liên quan đến việc bàn giao cho đội phát triển, sự trao đổi liên tục có thể trở nên tốn thời gian và hỗn loạn. Sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa có thể giúp bạn tự động phân công công việc, chuyển phản hồi đến nhóm phù hợp và kích hoạt quy trình phê duyệt khi thiết kế sẵn sàng để xem xét. Xem video này để các nhóm được miễn phí khỏi gánh nặng hành chính và tiết kiệm lên đến 26 giờ mỗi tuần.

10. Mẫu website đăng ký bản tin

Mẫu website đăng ký bản tin (Newsletter Subscription Website Template) được thiết kế dành cho các nền tảng tập trung vào việc biên tập và quản lý bản tin. Sự sử dụng nhất quán của bảng màu xanh lá cây tươi sáng, kết hợp với typography sạch sẽ và các minh họa 2D nhẹ nhàng, mang lại cho nó một vẻ ngoài tươi mới và thân thiện. Mặc dù có thể cần một số điều chỉnh thiết kế (như loại bỏ các bóng thừa), cấu trúc tối giản và chức năng của nó giúp dễ dàng tùy chỉnh.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phủ sóng toàn bộ hành trình người dùng từ đăng nhập và đăng ký đến thanh toán và nguồn tin tức.

Chọn từ nhiều mẫu thiết kế khác nhau cho tin tức, blog, khảo sát, ý kiến và nhiều hơn nữa.

Thay thế các hình minh họa tạm thời và điều chỉnh màu sắc, phông chữ, và bố cục để phù hợp với thương hiệu của bạn.

🔑 Phù hợp cho: Các doanh nghiệp nhỏ và người tạo muốn triển khai mô hình bản tin dựa trên đăng ký.

11. Mẫu bảng điều khiển quản lý công việc

Mẫu Bảng Điều Khiển Quản Lý Công Việc cung cấp cho bạn một hệ thống quản lý công việc hiện đại, tập trung vào sự rõ ràng và tính thân thiện với người dùng. Nó bao gồm bảng Kanban, luồng công việc nhiều bước và các bảng tin nhắn tích hợp. Thiết kế sử dụng phong cách tối giản, nhẹ nhàng với các nhãn màu được mã hóa để thể hiện ưu tiên và trạng thái.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sử dụng thẻ tác vụ được chia thành các thành phần hiển thị bình luận, thẻ và tệp đính kèm, giúp bạn trình diễn quy trình làm việc trực tiếp.

Thử nghiệm các mẫu điều hướng khác nhau (Bảng điều khiển, Dự án, Công việc, Tin nhắn, Người dùng) để mô phỏng các ứng dụng năng suất phổ biến.

Kết hợp hệ thống typography sạch sẽ với các điểm nhấn màu sắc tương phản để giữ cho các phiên công việc dài không gây mỏi mắt.

🔑 Phù hợp cho: Các nhà thiết kế trình bày các bản mẫu cần trông chuyên nghiệp đồng thời phản ánh các tính năng hợp tác thực tế.

📚 Xem thêm: Các công cụ phần mềm quản lý công việc tốt nhất để nâng cao quy trình làm việc của bạn

12. Ứng dụng web – Mẫu bảng điều khiển và công cụ đánh giá bền vững

Đối với các tổ chức cần đang theo dõi và báo cáo về các sáng kiến bền vững, mẫu ứng dụng web bền vững này cung cấp một bảng điều khiển sẵn sàng sử dụng để hiển thị tiến độ và tạo báo cáo bền vững một cách dễ dàng.

Nó bao gồm các bảng điều khiển cho quản trị, chuỗi cung ứng, môi trường và bền vững xã hội, cùng với các công cụ đánh giá tương tác. Các tính năng thiết kế như đánh giá dựa trên lĩnh vực, thang đo mức độ phát triển và bảng đang theo dõi cải tiến giúp nó trở nên thực tiễn cho báo cáo ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) của doanh nghiệp.

Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Mô phỏng các đánh giá doanh nghiệp thực tế, với phạm vi điểm số và các thông tin hữu ích để thực hiện hành động.

Bao gồm các yếu tố báo cáo trực quan như đồng hồ đo, chỉ số được mã hóa màu sắc và bảng dữ liệu có cấu trúc, giúp báo cáo của bạn sẵn sàng cho các buổi trình bày trong phòng họp ban giám đốc.

Tùy chỉnh công cụ đánh giá và các thành phần bảng điều khiển để phù hợp với các chỉ số bền vững hoặc KPI khác nhau.

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia tư vấn ESG và cán bộ phụ trách bền vững cần một cách chuyên nghiệp để trình bày dữ liệu hiệu suất và đang theo dõi tiến độ dự án so với các mục tiêu bền vững.

🌟 Bonus: Phát triển website là một kinh doanh phức tạp. Nếu không có công cụ thông minh và tập trung, các yêu cầu của khách hàng, thảo luận thiết kế, bình luận Figma, mô tả wireframe, v.v., sẽ nằm rải rác trong các công cụ khác nhau, dẫn đến sự mơ hồ và chậm trễ. ClickUp Brain MAX mang lại sự bình tĩnh cho sự hỗn loạn này. Nó có thể: Chuyển đổi các chủ đề email dài và phức tạp chứa tất cả yêu cầu của khách hàng thành các công việc rõ ràng và có cấu trúc.

Tạo sơ đồ trang web với các phiên bản thay thế cho các hành trình người dùng khác nhau và quy ước đặt tên trang thân thiện với SEO.

Tự động di chuyển công việc qua các trạng thái, thông báo cho nhóm khi tài nguyên được gửi để xem xét và tạo báo cáo tiến độ định kỳ cho các bên liên quan. Nó kết nối dữ liệu và quy trình làm việc giữa các hệ thống và cho phép bạn quản lý toàn bộ quy trình từ một bảng điều khiển duy nhất. Dưới đây là cách nó hoạt động trong thực tế ⬇️

13. Mẫu website cho kinh doanh và huấn luyện

Mẫu website kinh doanh và Huấn luyện đặc biệt hữu ích cho các nhà cung cấp dịch vụ muốn có một cách chuyên nghiệp để thu hút, cung cấp thông tin và chuyển đổi khách hàng tiềm năng. Điểm độc đáo của mẫu này là tích hợp trang bán hàng có cấu trúc và luồng webinar, giúp bạn không chỉ giới thiệu dịch vụ mà còn xây dựng một lộ trình hướng dẫn khách hàng tiềm năng đến việc đặt lịch hoặc mua hàng.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Nhận các trang webinar và phát lại sẵn sàng sử dụng, tiết kiệm hàng giờ khi cài đặt các buổi hội thảo trực tuyến hoặc sự kiện trực tiếp.

Sử dụng thiết kế trang bán hàng tích hợp sẵn tập trung vào thuyết phục để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Kết hợp giữa xây dựng thương hiệu cá nhân và trình bày dịch vụ thông qua một cấu trúc thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả.

🔑 Phù hợp cho: Các chuyên gia tư vấn kinh doanh và cuộc sống muốn xây dựng một trang web chuyên nghiệp để giới thiệu dịch vụ và đánh giá của khách hàng.

14. Mẫu website cho tổ chức phi chính phủ (NGO)

Mẫu website này dành cho các tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện, với hệ thống thiết kế gọn gàng và hàm. Nó bao gồm 8 bố cục trang được cấu trúc sẵn, bao gồm trang chủ, trang quyên góp, sự kiện, blog, phương tiện truyền thông và nhiều hơn nữa, tạo nên một nền tảng sẵn sàng sử dụng cho các hoạt động có tác động tích cực. Thiết kế này cân bằng giữa tính dễ tiếp cận và độ tin cậy, phù hợp cho các tổ chức phụ thuộc vào quyên góp và sự hỗ trợ của cộng đồng.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Nhận hướng dẫn phong cách và các thành phần có thể tái sử dụng, đảm bảo tính nhất quán trên tất cả các trang.

Sử dụng typography và hình ảnh sạch sẽ để đặt câu chuyện và tính minh bạch lên hàng đầu và xây dựng niềm tin của nhà tài trợ.

Tùy chỉnh các trang sẵn có cho sự kiện và truyền thông để trình bày các câu chuyện tác động mà không cần bắt đầu từ đầu.

🔑 Phù hợp cho: Tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ (NGO), các sáng kiến về khuyết tật và tiếp cận, tổ chức cộng đồng, hoặc bất kỳ dự án nào tập trung vào lợi ích xã hội và gây quỹ.

15. Mẫu website cho quán cà phê

Mẫu website Cafe Website Template được thiết kế dành cho các nhà hàng muốn truyền tải hương vị và sự hiếu khách thông qua thiết kế. Mẫu này bao gồm 3 bố cục trang chủ độc đáo và hơn 12 trang nội dung bao quát menu, đặt chỗ, sự kiện, giới thiệu nhóm và phần blog. Phông chữ đậm và bố cục tập trung vào hình ảnh giúp dễ dàng nổi bật các món ăn chữ ký, chương trình khuyến mãi hoặc món đặc biệt của đầu bếp.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Nhận các cấu trúc sẵn sàng sử dụng cho đặt chỗ, giúp dễ dàng chuyển đổi khách truy cập thành thực khách.

Nổi bật hình ảnh ẩm thực với các trang menu và gallery chuyên dụng, giúp nhà hàng tạo ấn tượng hấp dẫn ngay lập tức.

Dễ dàng điều chỉnh cho các quán cà phê, thanh, tiệm bánh và nhà hàng cao cấp cần sự đơn giản và chiều sâu.

🔑 Phù hợp cho: Chủ quán cà phê muốn có một trang web thiết kế chuyên nghiệp để giới thiệu không gian, thực đơn, không khí, nhóm và thông tin đặt chỗ của quán.

16. Mẫu thiết kế website cho dịch vụ cho thuê xe hơi

Mẫu thiết kế website cho dịch vụ cho thuê xe hơi Car Rent Website Design Template hoàn hảo trong việc tái hiện hành trình của người dùng bằng cách kết hợp giao diện sạch sẽ với luồng đặt chỗ trực quan, giúp việc tìm kiếm và đặt xe trở nên dễ dàng. Mẫu này tập trung vào sự rõ ràng và tỷ lệ chuyển đổi bằng cách bao gồm các trang chuyên dụng để duyệt các mẫu xe, so sánh giá cả và hoàn tất đặt chỗ chỉ trong vài cú nhấp chuột.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sử dụng các luồng đặt chỗ và đặt phòng đã được thiết kế sẵn để giúp quá trình cho thuê trở nên dễ dàng hình dung và thậm chí dễ dàng tùy chỉnh hơn.

Thêm bảng so sánh cho các mẫu xe, giá cả và tính năng chính để giúp người dùng đưa ra quyết định nhanh chóng và tự tin hơn.

Nổi bật các yếu tố xây dựng niềm tin của khách hàng tùy chỉnh như đánh giá, câu hỏi thường gặp, chính sách và không gian hình ảnh đủ rộng để tạo ấn tượng mạnh mẽ nhất.

🔑 Phù hợp cho: Dịch vụ cho thuê xe, startup trong ngành ô tô và các công ty du lịch muốn tăng tỷ lệ chuyển đổi trực tuyến.

Tại sao nên sử dụng mẫu website Figma?

Mẫu website Figma giúp bạn có một khởi đầu thuận lợi bằng cách cho phép bạn bỏ qua giai đoạn bắt đầu từ trang trắng và ngay lập tức bắt tay vào công việc thiết kế thực tế. Thay vì phải xây dựng lại các nút, lưới, bố cục và hệ thống điều hướng từ đầu, bạn sẽ bắt đầu với một nền tảng đã được hoàn thiện, sẵn sàng để chỉnh sửa, tuân thủ các nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) hiện đại.

Dưới đây là lý do tại sao các nhóm tin tưởng vào các mẫu Figma:

Tiết kiệm hàng giờ với các thành phần, phần và hệ thống đáp ứng đã được xây dựng sẵn.

Đảm bảo tính nhất quán trên các trang web bằng cách sử dụng các phong cách chia sẻ và các thành phần có thể tái sử dụng.

Hợp tác nhanh hơn bằng cách chia sẻ tệp, bình luận, xem xét và điều chỉnh trong thời gian thực.

Chuyển giao một cách trơn tru với các lớp, token và thông số kỹ thuật được tổ chức gọn gàng, mà các nhà phát triển có thể sử dụng ngay lập tức.

Giảm thiểu lỗi thiết kế nhờ khoảng cách, typography và tính năng truy cập tiêu chuẩn ngành được tích hợp sẵn.

✨ Mẹo tăng năng suất: Sử dụng các mẫu Figma cùng với thư viện thành phần chia sẻ để việc cập nhật trở nên dễ dàng hơn trên nhiều thiết kế. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng danh sách kiểm tra khi ra mắt trang web để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Điều gì làm nên một mẫu website Figma tuyệt vời?

Một mẫu website Figma tốt cho phép bạn điều chỉnh bố cục mà vẫn duy trì tính thân thiện với người dùng và chất lượng thiết kế nhất quán trên mọi trang. Nó cũng nên giúp các nhóm có khởi đầu thuận lợi mà không giới hạn khả năng tùy chỉnh cho các nhu cầu thương hiệu độc đáo. Các tiêu chí chất lượng cốt lõi:

Bố cục đáp ứng được thiết kế cho máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động.

Các thành phần có thể tái sử dụng (nút, thanh điều hướng, thẻ, hộp thoại modal, biểu mẫu) có thể mở rộng theo sự phát triển của trang web của bạn.

Tổ chức tệp tin gọn gàng với tên gọi rõ ràng, Tự động bố cục và khoảng cách nhất quán.

Thẻ thiết kế có thể mở rộng cho typography, màu sắc, hệ thống lưới và bóng đổ.

Thiết kế ưu tiên khả năng truy cập (phông chữ dễ đọc, độ tương phản, không gian, phân cấp của các thành phần)

Loại mẫu:

Chọn dựa trên dự án bạn đang thực hiện:

Mẫu trang : tập trung vào chuyển đổi, lý tưởng cho các chiến dịch ra mắt và quảng cáo.

Mẫu portfolio : giới thiệu dự án, nghiên cứu trường hợp, tiểu sử và bố cục trang chủ.

Mẫu trang web thương mại điện tử : lưới sản phẩm, luồng giỏ hàng, thanh toán và bộ lọc.

Mẫu cho SaaS/startup : bảng giá, phần tính năng, đánh giá của khách hàng, bảng điều khiển.

Mẫu blog/nội dung : thẻ danh mục, bố cục bài viết, trải nghiệm đọc.

Mẫu giao diện bảng điều khiển và ứng dụng web: giao diện phân tích, thẻ, bảng, bảng điều khiển quản trị viên.

Bằng cách chọn loại mẫu phù hợp ngay từ đầu, bạn có thể giảm đáng kể thời gian chỉnh sửa và đảm bảo thiết kế của bạn luôn phù hợp với mục đích của trang web.

🤔 Không thích Figma? Dưới đây là các lựa chọn thay thế cho Figma với hệ thống thành phần mạnh mẽ hơn và tính năng hợp tác tốt hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn kiểm tra cấu trúc tệp của mẫu trước khi sử dụng. Ví dụ, một mẫu được tổ chức tốt sẽ có các thành phần như nút và tiêu đề lớn được cài đặt bằng Auto Layout và tên gọi nhất quán (btn/primary, btn/secondary).

Những giới hạn khi sử dụng Figma cho mẫu website

Mặc dù các mẫu Figma giúp bạn bắt đầu nhanh chóng, chúng không phải là giải pháp hoàn chỉnh để xây dựng một trang web hoạt động. Dưới đây là một số giới hạn cần lưu ý:

Chỉ dành cho thiết kế, không sẵn sàng cho phát triển: Mẫu Figma cung cấp cấu trúc, giao diện và mẫu giao diện người dùng (UI). Tuy nhiên, chúng không bao gồm mã công việc. Bạn vẫn cần chuyển giao thiết kế cho nhà phát triển hoặc sử dụng công cụ xây dựng trang web để biến nó thành trang web có hàm.

Tùy chỉnh đòi hỏi kỹ năng: Mẫu website giúp tiết kiệm thời gian, nhưng để chúng phù hợp với thương hiệu của bạn, bạn cần có kiến thức vững chắc về các công cụ của Figma. Nếu thiếu kiến thức thiết kế, bạn có thể gặp phải các vấn đề như phông chữ không đồng nhất, không gian không đều hoặc bố cục bị hỏng.

Xem xét hiệu suất: Một số mẫu có các thành phần lớn và chi tiết có thể làm cho tệp Figma trở nên nặng nề và chậm chạp trong công việc, đặc biệt trong môi trường làm việc nhóm.

Không được thiết kế cho quản lý thiết kế từ đầu đến cuối: Figma không có các tính năng để lập kế hoạch chiến dịch, đang theo dõi các sản phẩm đầu ra, quản lý dòng thời gian và theo dõi hiệu suất.

📚 Xem thêm: Các công cụ xây dựng và tạo website AI tốt nhất

Mẫu trang web Figma thay thế

Mẫu Figma giúp xử lý khía cạnh sáng tạo của thiết kế web, nhưng chúng không giải quyết được thách thức lớn hơn: quản lý mọi thứ diễn ra xung quanh quá trình thiết kế.

ClickUp cung cấp bộ mẫu website chuyên dụng, tương thích với Figma, giúp quản lý dự án website từ đầu đến cuối.

Trong khi ClickUp Bảng trắng rất hữu ích cho việc tổ chức các cuộc thảo luận thiết kế trực tuyến và thu thập phản hồi, các tính năng tự động hóa trong ClickUp giúp giảm bớt gánh nặng hành chính khi phải gửi thiết kế từ giai đoạn tạo/lập, xem xét đến phê duyệt cuối cùng một cách thủ công.

Bạn cũng có thể kết nối các bảng Figma với các mẫu quản lý dự án trong ClickUp, tự động đồng bộ trạng thái thiết kế với danh sách công việc.

Dưới đây là những mẫu ClickUp tốt nhất 👇

1. Mẫu kế hoạch dự án website ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho lần ra mắt website tiếp theo của bạn từ đầu đến cuối với mẫu kế hoạch dự án website của ClickUp.

Việc ra mắt một trang web không chỉ đơn thuần là thiết kế. Nó bao gồm chiến lược, thời hạn, kiểm thử và hợp tác. Mẫu Kế Hoạch Dự Án Trang Web ClickUp biến quy trình phức tạp này thành một quy trình làm việc có cấu trúc và có thể theo dõi, giúp nhóm của bạn chuyển từ ý tưởng đến ra mắt mà không bỏ sót bất kỳ bước nào.

Thay vì bắt đầu từ đầu, mẫu này cung cấp cho bạn một kế hoạch dự án đã được xây dựng sẵn với danh sách công việc và chế độ xem cho từng giai đoạn của quá trình tạo website, từ nghiên cứu ban đầu đến triển khai cuối cùng. Bạn có thể chỉ định người chịu trách nhiệm, đặt ngày đáo hạn, đang theo dõi ngân sách và giám sát tiến độ ở mọi giai đoạn, tất cả trong một nơi.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Kế hoạch cho từng giai đoạn của việc ra mắt website tại một nơi duy nhất bằng cách nhóm các công việc từ Nghiên cứu đến Phát triển, đồng thời đang theo dõi dòng thời gian và ngân sách theo thời gian thực.

Kéo và thả các công việc để điều chỉnh ngày, phụ thuộc và cột mốc ngay lập tức, và đồng bộ hóa các nhóm đa chức năng về thời hạn.

Cân bằng khối lượng công việc trong chế độ xem Khối lượng công việc để phát hiện các thành viên trong nhóm bị giao quá nhiều hoặc quá ít công việc và phân phối lại công việc trước khi xảy ra trễ hẹn.

Theo dõi chi tiêu với công cụ Cost Tracker để so sánh chi phí dự kiến và chi phí thực tế qua các giai đoạn và duy trì ngân sách trong tầm kiểm soát.

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm đang triển khai website mới hoặc thiết kế lại website hiện có, cần một cấu trúc rõ ràng để quản lý công việc, ngân sách và phê duyệt trong một nền tảng duy nhất.

2. Mẫu kế hoạch dự án thiết kế website ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho từng giai đoạn sáng tạo và duy trì tiến độ với mẫu kế hoạch dự án thiết kế website của ClickUp.

Sau khi đã lập kế hoạch cho toàn bộ dự án website trong mẫu trước đó, hãy tập trung vào một trong những giai đoạn quan trọng nhất: giai đoạn thiết kế.

Mẫu Kế Hoạch Dự Án Thiết Kế Trang Web ClickUp cung cấp cho các nhóm sáng tạo một không gian tập trung để lập kế hoạch, thiết kế và đánh giá mọi sản phẩm thiết kế, từ bản phác thảo đến bố cục cuối cùng. Với chỉ hai chế độ xem chính: Xem dạng danh sách và Bảng, nó giúp quy trình thiết kế web của bạn trở nên đơn giản và linh hoạt.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân chia các công việc thiết kế thành các phần nhỏ dễ quản lý như bản thiết kế demo, cập nhật nội dung và phản hồi từ khách hàng trong chế độ xem dạng danh sách để giữ cho quy trình làm việc của bạn có cấu trúc và đơn giản.

Di chuyển các công việc một cách dễ dàng giữa các giai đoạn trong chế độ xem Bảng để tối ưu hóa quá trình xem xét và chỉnh sửa.

Ưu tiên việc giao hàng với các cờ tích hợp và trạng thái rõ ràng để làm nổi bật các chỉnh sửa khẩn cấp và các phê duyệt đang chờ xử lý, đảm bảo không có gì bị bỏ sót trước khi ra mắt.

🔑 Phù hợp cho: Nhà thiết kế và quản lý dự án sáng tạo cần một cách đơn giản và trực quan để quản lý các công việc thiết kế website, chỉnh sửa và phê duyệt trong chu kỳ sản xuất nhanh chóng.

3. Mẫu thiết kế website ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi yêu cầu thiết kế, phản hồi và phê duyệt, tất cả trong một không gian tổ chức với mẫu thiết kế website ClickUp.

Trong khi mẫu website trước đây tập trung vào việc thực hiện một dự án thiết kế website duy nhất, mẫu website ClickUp Web Design Template được thiết kế dành cho các nhóm thiết kế quản lý nhiều website, như một studio sáng tạo nội bộ hoặc một agency.

Nó kết nối việc tiếp nhận khách hàng, ưu tiên công việc và khối lượng công việc của nhà thiết kế thành một hệ thống liên tục, giúp bạn hoàn thành dự án nhanh hơn mà không làm kiệt sức nhóm của mình.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tập trung tất cả yêu cầu thiết kế với biểu mẫu yêu cầu thiết kế tích hợp sẵn, giúp thu thập chi tiết dự án và tự động tạo công việc trong không gian làm việc của bạn.

Theo dõi tiến độ trên bảng Trạng thái Thiết kế bằng cách di chuyển các yêu cầu qua các giai đoạn như Thiết kế, Cần Phản Hồi, Kiểm Duyệt của Khách Hàng và Được Phê Duyệt để đảm bảo sự đồng bộ giữa nhà thiết kế và khách hàng.

Ưu tiên các dự án theo độ phức tạp và sức chứa của nhóm bằng cách sử dụng các chế độ xem Theo Độ Phức Tạp và Sức Chứa Thiết Kế để cân bằng khối lượng công việc một cách hiệu quả.

Tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn một cách dễ dàng với chế độ xem Yêu cầu Thiết kế Mới, giúp hiển thị và sắp xếp tất cả các dự án đang hoạt động và dự án mới một cách rõ ràng.

🔑 Phù hợp cho: Các studio thiết kế, freelancer hoặc các nhóm nội bộ quản lý dự án, nơi việc quản lý vòng phản hồi và phân bổ tài nguyên quan trọng không kém chất lượng thiết kế.

4. Mẫu kế hoạch dự án thiết kế lại trang web ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Cập nhật trang web của bạn với sự rõ ràng và tự tin từ ý tưởng đến tái phát hành với mẫu kế hoạch dự án thiết kế lại trang web ClickUp.

Sau khi đã tìm hiểu cách lập kế hoạch và thiết kế một trang web mới, hãy chuyển sang việc cải thiện và tối ưu hóa các trang web hiện có.

Mẫu Kế Hoạch Thiết Kế Lại Trang Web ClickUp dự án giúp các nhóm quản lý quy trình phức tạp của việc cập nhật các trang web hiện có. Khác với các mẫu khác cung cấp danh sách thiết lập đầy đủ, mẫu này tập trung vào các mẫu công việc riêng lẻ. Mỗi hoạt động thiết kế lại trở thành một công việc có thể tái sử dụng, bạn có thể điều chỉnh, sao chép và giao cho nhóm của mình.

Bạn có thể nhanh chóng tạo các công việc như “Cập nhật bố cục trang chủ” hoặc “Cập nhật trang sản phẩm”. Giao chúng cho nhóm của bạn và đang theo dõi tiến độ tại một nơi duy nhất. Điều này giúp quản lý công việc thiết kế lại thường xuyên thay đổi trở nên dễ dàng hơn.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tái sử dụng và chỉnh sửa các công việc thiết kế lại khi dự án của bạn phát triển để duy trì tính linh hoạt mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

Theo dõi từng bước của quá trình thiết kế lại với các chế độ xem tích hợp sẵn, giúp di chuyển các công việc từ "Đang thực hiện" sang "Kiểm tra" và "Hoàn thành" một cách dễ dàng.

Tối ưu hóa hợp tác với các công việc con, phản hồi và tệp đính kèm được lưu trữ tại một nơi duy nhất, giúp mọi người luôn đồng bộ về các bước tiếp theo.

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm thiết kế web hoặc marketing thường xuyên thực hiện việc thiết kế lại và cần một thiết lập linh hoạt và có thể tái sử dụng để đang theo dõi các thay đổi và phê duyệt.

5. Mẫu website phát triển ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi quá trình mã hóa, kiểm thử chất lượng (QA) và triển khai trong một quy trình làm việc duy nhất với mẫu phát triển website ClickUp.

Sau khi lập kế hoạch, thiết kế và tái thiết kế website, bước tiếp theo là xây dựng nó với Mẫu Phát triển Website ClickUp.

Đây là mẫu ở cấp độ thư mục. Nó cung cấp cho bạn một không gian làm việc hoàn chỉnh với nhiều danh sách, bảng và chế độ xem tiến độ đã được cài đặt sẵn. Bạn sẽ tìm thấy các danh sách như Backlog và Sitemap, mỗi danh sách giúp bạn tổ chức các công việc xuyên suốt toàn bộ vòng đời phát triển.

Chế độ xem bảng tích hợp đang theo dõi mọi giai đoạn công việc, bao gồm Khám phá, Đánh giá Nhu cầu, Phát triển, Kiểm thử và Trực tuyến. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ xem, xem những gì đang được thực hiện và theo dõi cách mỗi tính năng tiến triển đến khi hoàn thành.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xây dựng và triển khai với sự tự tin bằng cách đang theo dõi các công việc phát triển, cập nhật mã và triển khai tính năng trong một không gian có cấu trúc.

Giữ cho các nhà thiết kế, người tạo nội dung, nhà phát triển và quản lý dự án đồng bộ với các chế độ xem chung và quy trình làm việc nhất quán để duy trì sự đồng bộ của nhóm.

Theo dõi tiến độ và các mối quan hệ phụ thuộc trong chế độ xem bảng và xem dạng danh sách để phát hiện sớm các điểm nghẽn và ngăn chặn sự chậm trễ.

Sao chép thiết lập phát triển tùy chỉnh của bạn cho các dự án tương lai để duy trì quy trình phát triển nhất quán và có thể lặp lại.

🔑 Phù hợp cho: Nhà phát triển web, quản lý kỹ thuật và các nhóm làm việc đa chức năng cần một khung làm việc linh hoạt để quản lý mọi thứ.

Hãy để các đại lý ClickUp quản lý quy trình làm việc của bạn ở chế độ nền ClickUp Agents giúp duy trì tiến độ xây dựng website bằng cách theo dõi các công việc, phụ thuộc, phê duyệt và hạn chót cho bạn. Chúng tự động phân công công việc, thông báo cho chủ sở hữu khi thiết kế hoặc tài nguyên sẵn sàng, nâng cấp các rào cản và tạo báo cáo tiến độ để không có gì bị đình trệ giữa thiết kế, nội dung và phát triển. Trong khi nhóm của bạn xây dựng, Agents sẽ xử lý các công việc lặt vặt. Trợ lý AI ClickUp

6. Mẫu kế hoạch sản xuất website ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý nhóm và đạt được mọi cột mốc trong quá trình ra mắt bằng mẫu kế hoạch sản xuất website ClickUp.

Sau khi trang web của bạn đã được xây dựng và kiểm thử, trọng tâm sẽ chuyển sang giai đoạn sản xuất, nơi mọi cập nhật trực tiếp và đẩy nội dung phải diễn ra suôn sẻ. Mẫu Kế Hoạch Sản Xuất Trang Web ClickUp giúp các nhóm quản lý các bản phát hành liên tục và theo dõi các tài sản trực tiếp mà không làm gián đoạn trang web của bạn.

Nó được thiết kế để hợp tác có cấu trúc giữa các nhà phát triển, quản lý dự án, quản lý nội dung và nhóm kiểm thử chất lượng (QA). Với các tính năng như câu chuyện người dùng và gắn thẻ ưu tiên, bạn có thể quản lý việc sửa lỗi, tối ưu hóa hiệu suất hoặc triển khai tính năng mới giống như bất kỳ bản phát hành sản phẩm nào.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Lập kế hoạch, theo dõi và phê duyệt các cập nhật nội dung hoặc thiết kế trước khi chúng được triển khai để đảm bảo mọi thay đổi diễn ra suôn sẻ và không có lỗi.

Phân loại công việc theo chủ đề để phát hiện sớm các điểm nghẽn và giải quyết vấn đề trước khi chúng ảnh hưởng đến người dùng.

Giữ cho trang web luôn sẵn sàng cho sản xuất bằng cách quản lý các bản cập nhật liên tục để luôn cải thiện và luôn ổn định.

🔑 Phù hợp cho: Các agency kỹ thuật số, nhóm sản phẩm và quản lý website chịu trách nhiệm cho các dự án ra mắt đa nhóm.

7. Mẫu trang web ClickUp Building Web Pages

Tải xuống mẫu miễn phí Xây dựng và quản lý từng trang web một cách rõ ràng bằng mẫu trang web ClickUp Building Web Pages Template.

Mẫu trang web ClickUp Building Web Pages giúp bạn chuyển đổi sơ đồ trang web thành các trang web trực tuyến có cấu trúc rõ ràng, giúp bạn lập kế hoạch, thiết kế và xuất bản từng trang một cách có tổ chức.

Thay vì quản lý trang web như một dự án lớn, mẫu này tập trung vào các trang thực tế tạo nên trang web của bạn. Nó giữ tất cả từ bản nháp nội dung, phản hồi thiết kế đến các liên kết trang trong một không gian làm việc duy nhất, giúp nhóm của bạn hợp tác mà không bị nhầm lẫn.

Bạn có thể theo dõi tiến độ theo nhiều cách: chế độ xem Bản đồ trang web hiển thị cách các trang kết nối với nhau, trong khi chế độ xem Bảng và Xem dạng danh sách hiển thị trạng thái của từng công việc theo thời gian thực. Và nếu bạn đang phối hợp dòng thời gian, chế độ xem Biểu đồ Gantt giúp theo dõi các đầu ra và trễ hẹn trên một lịch trình được mã màu sắc.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sắp xếp rõ ràng từng loại trang bằng cách phân chia thành Core, Product và Supporting pages để các nhóm có thể thiết kế và phát triển song song.

Tập trung thiết kế và phản hồi của khách hàng trực tiếp trong các công việc để việc chỉnh sửa trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Ghi chú phản hồi một cách hiệu quả với các trạng thái như “Cần cập nhật” và “Đang xem xét” để giữ cho vòng phản hồi luôn hiển thị và có tổ chức.

🔑 Phù hợp cho: Các công ty thiết kế web đang tìm kiếm công cụ thiết kế web để xây dựng các trang web đa trang, nơi mỗi trang yêu cầu sự chú ý tùy chỉnh.

8. Mẫu lập kế hoạch website ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Biến ý tưởng thành kế hoạch trang web có cấu trúc với mẫu ClickUp Website Planner Template.

Mẫu Lập Kế Hoạch Trang Web ClickUp cung cấp cho bạn một lộ trình chi tiết cho dự án web của mình, biến quy trình phức tạp, liên quan đến nhiều nhóm thành một quy trình làm việc trực quan và gọn gàng.

Từ buổi brainstorming đầu tiên đến buổi đánh giá cuối cùng, mọi giai đoạn từ ý tưởng đến kiểm thử đều được lập kế hoạch chi tiết. Bạn có thể gán mức độ nỗ lực và xem công việc từ nhiều chế độ xem (Kanban, Gantt hoặc dòng thời gian ) để đảm bảo quá trình giao hàng diễn ra suôn sẻ và dự đoán được.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phát hiện sớm sự mất cân bằng trong khối lượng công việc với các mức độ nỗ lực tích hợp sẵn và thẻ nhóm, giúp xác định ai đang quá tải và ai còn khả năng tiếp nhận công việc.

Tối ưu hóa quá trình đánh giá sáng tạo bằng cách sử dụng các giai đoạn trạng thái rõ ràng như “Đánh giá nội bộ” và “Đang tiến độ” để đơn giản hóa phản hồi giữa các nhóm.

Tích hợp trách nhiệm vào từng giai đoạn với các công việc thể hiện quyền sở hữu, nhóm cần thiết và ngày đáo hạn để loại bỏ sự nhầm lẫn và trùng lặp.

🔑 Phù hợp cho: Quản lý marketing, studio thiết kế hoặc startup cần phối hợp nhiều lĩnh vực (nội dung, thiết kế và phát triển) khi lập kế hoạch và triển khai website mới.

9. Mẫu phạm vi công việc trang web ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xác định rõ ràng các kỳ vọng và deliverables ngay từ ngày đầu tiên với mẫu Phạm vi Công việc Trang web ClickUp.

Trước khi viết dòng mã đầu tiên, mọi dự án website đều cần một điều: sự rõ ràng. Mẫu Phạm vi Công việc Website ClickUp sẽ thiết lập nền tảng đó.

Các tài liệu ClickUp chi tiết giúp lưu trữ mọi chi tiết dự án từ đầu, như mục tiêu, sản phẩm đầu ra, dòng thời gian và chi phí, để mọi người đồng ý về những gì đang được xây dựng và thời gian hoàn thành. Tài liệu phạm vi công việc toàn diện này có thể được liên kết với nhiệm vụ ClickUp, giúp các nhóm làm việc trên các mô-đun thiết kế, tạo/lập nội dung, tích hợp và hoạt động ra mắt có thể nhanh chóng kiểm tra những gì nằm trong phạm vi và những gì cần được phê duyệt.

Mẫu này dành cho các nhóm và khách hàng muốn tránh mọi sự nhầm lẫn trong quá trình thực hiện.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xác định đối tượng, sản phẩm đầu ra và giá cả ngay từ đầu để cài đặt kỳ vọng rõ ràng và tránh hiểu lầm sau này.

Ghi chép mọi giả định và quy tắc kiểm soát thay đổi để đảm bảo tất cả các bên liên quan luôn đồng bộ khi dự án phát triển.

Giao nhiệm vụ, dòng thời gian và phân chia công việc cho từng giai đoạn để đảm bảo trách nhiệm và tránh tình trạng trách nhiệm không rõ ràng.

Giữ tính minh bạch với lịch trình giá và bảng chi phí tích hợp sẵn, giúp ngân sách luôn hiển thị và chi tiêu được kiểm soát.

🔑 Phù hợp cho: Các công ty thiết kế, tư vấn viên và quản lý dự án nội bộ cần formalize thỏa thuận và phạm vi cho các dự án phát triển web.

10. Mẫu kế hoạch di chuyển trang web ClickUp dự án

Tải xuống mẫu miễn phí Di chuyển trang web của bạn một cách mượt mà và bảo mật với mẫu kế hoạch dự án di chuyển trang web ClickUp.

Di chuyển website là một trong những dự án kỹ thuật số phức tạp nhất. Ngoài việc chuyển file, bạn cần bảo vệ giá trị liên kết và niềm tin của người dùng.

Mẫu Kế hoạch Di chuyển Trang web ClickUp dự án giúp các nhóm lập kế hoạch, kiểm thử và thực hiện quá trình di chuyển một cách có cấu trúc và tự tin. Mẫu này chia quá trình thành các giai đoạn để đảm bảo mọi phụ thuộc và chuyển hướng được xử lý đồng bộ.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Kế hoạch di chuyển theo các giai đoạn có cấu trúc với các điểm kiểm tra tích hợp và bước xem xét để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ bước nào.

Bảo vệ giá trị SEO và hiệu suất trang web bằng cách đang theo dõi các chuyển hướng, kiểm tra metadata và thực hiện các công việc kiểm thử trong một chế độ xem tổ chức.

Phát hiện rủi ro sớm với các trạng thái như “Blocked” và “In Review” để cảnh báo các điểm nghẽn trước khi chúng ảnh hưởng đến dòng thời gian.

Tích hợp các nhóm kỹ thuật và phi kỹ thuật trong một không gian làm việc chia sẻ, nơi các nhà phát triển, marketer và các bên liên quan luôn đồng bộ trong thời gian thực.

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm Marketing và IT quản lý việc di chuyển tên miền, thay đổi hệ thống quản lý nội dung (CMS) hoặc các dự án thiết kế lại quy mô lớn.

11. Mẫu sơ đồ trang web ClickUp Bảng trắng

Tải xuống mẫu miễn phí Vẽ bản đồ cấu trúc trang web của bạn một cách trực quan với mẫu sơ đồ trang web ClickUp Sitemap Bảng trắng Template.

Trước khi các bản phác thảo hoặc mô phỏng trở nên sống động, mọi trang web tuyệt vời đều bắt đầu với một sơ đồ trang web rõ ràng.

Mẫu sơ đồ trang web ClickUp Sitemap Bảng trắng giúp nhóm của bạn lập kế hoạch cấu trúc trang web theo cách trực quan, từ menu cấp cao đến các trang con lồng nhau. Bạn có thể kéo, thả và sắp xếp lại các yếu tố theo thời gian thực. Nhờ đó, việc thống nhất về luồng nội dung và hành trình người dùng trở nên dễ dàng trước khi viết mã.

Dù bạn đang phác thảo ý tưởng ban đầu hay hoàn thiện cấu trúc trang web đã được phê duyệt, ClickUp Whiteboards cung cấp cho bạn một không gian làm việc trực quan, nơi bạn có thể brainstorm cùng nhóm, sử dụng các kết nối để vẽ bản đồ hành trình người dùng, lưu ý tưởng trên các ghi chú dán, và mã màu các yếu tố để tăng tính trực quan.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Hiển thị toàn bộ kiến trúc website của bạn chỉ trong nháy mắt để phát hiện các liên kết thiếu sót và trùng lặp nội dung ngay lập tức.

Hợp tác trực tiếp với các nhà thiết kế, nhà phát triển và chiến lược gia nội dung bằng cách sử dụng bình luận và ghi chú dán để hoàn thiện ý tưởng theo thời gian thực.

Kéo và thả các yếu tố khi dự án của bạn phát triển để giữ cho mối quan hệ giữa các trang rõ ràng và cấu trúc được tổ chức gọn gàng.

Chuyển đổi các phần sơ đồ trang web đã được phê duyệt thành các công việc có thể thực hiện để kết nối giữa kế hoạch và thực thi mà không cần thiết lập thủ công.

🔑 Phù hợp cho: Nhà thiết kế UX, chiến lược gia nội dung và các nhóm web cần một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để thống nhất về cấu trúc trang web trước khi bắt đầu xây dựng.

📚 Xem thêm: Mẫu sơ đồ trang web miễn phí để trực quan hóa trang web của bạn

12. Mẫu trang đích ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Thiết kế và kiểm tra các trang có tỷ lệ chuyển đổi cao nhanh hơn với mẫu trang đích ClickUp.

Trang đích thành công khi kết hợp nội dung hấp dẫn, thiết kế gọn gàng và lời kêu gọi hành động rõ ràng. Tuy nhiên, việc so sánh các phương pháp khác nhau và đang theo dõi những gì công việc (và những gì không) có thể trở nên phức tạp. Thay vì các bookmark rải rác hoặc ảnh chụp màn hình ngẫu nhiên, Mẫu Trang Đích ClickUp cung cấp cho bạn một không gian tập trung để nghiên cứu các lựa chọn thiết kế, phong cách nội dung và lời kêu gọi hành động (CTA) song song.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

So sánh với các thương hiệu hàng đầu bằng cách lưu trữ và phân tích các trang đích của họ để nghiên cứu các mẫu thông điệp và bố cục.

Định lượng các cuộc thảo luận thiết kế bằng các trường đánh giá cho phép đánh giá nội dung và tính thân thiện với người dùng một cách khách quan.

Đang theo dõi các yếu tố thiết kế lặp lại như vị trí nút bấm và tông màu để xác định những yếu tố nào liên tục thúc đẩy lượt nhấp chuột và chuyển đổi.

Tạo một kho lưu trữ cảm hứng chia sẻ với ClickUp Tài liệu, nơi nhóm của bạn có thể lưu trữ các liên kết và ghi chú cho các lần thiết kế lại trong tương lai.

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm marketing, nhà thiết kế và chiến lược gia tăng trưởng đang tìm kiếm một hệ thống thực hành để phân tích, so sánh và nhân rộng các trang có hiệu suất cao.

13. Mẫu luồng người dùng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Hình dung và tối ưu hóa mọi luồng hành trình người dùng với mẫu ClickUp User Flow Template.

Mọi trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời đều bắt đầu từ việc hiểu cách người dùng thực sự tương tác với nó.

Mẫu luồng người dùng ClickUp biến những hành trình ẩn thành các bản đồ trực quan rõ ràng, hiển thị mọi hành động và kết quả trên hành trình đó. Thay vì phỏng đoán nơi người dùng có thể bị lạc, bạn có thể theo dõi hành trình của họ từng bước một. Kết quả là, điều này giúp thiết kế các trải nghiệm thông minh và mượt mà hơn.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Chuyển đổi các đường dẫn người dùng phức tạp thành các sơ đồ luồng trực quan rõ ràng mà ai cũng có thể hiểu ngay lập tức.

Xác định các điểm gây cản trở sớm để tối ưu hóa hành trình người dùng trước khi ra mắt và ngăn chặn tình trạng người dùng rời bỏ.

So sánh các luồng thay thế song song (như thanh toán cho khách so với đăng ký) để tìm ra trải nghiệm trực quan nhất.

Đồng bộ hóa các nhóm UX, sản phẩm và phát triển xung quanh một bản thiết kế chia sẻ để giảm thiểu việc trao đổi qua lại và đẩy nhanh quá trình ra quyết định.

🔑 Phù hợp cho: Nhà thiết kế sản phẩm, nhà nghiên cứu UX và nhà phát triển cần một cách thực tế để tạo bản đồ hành vi người dùng và thiết kế.

Lập kế hoạch và xây dựng website nhanh hơn với ClickUp

Mẫu Figma giúp bạn có khởi đầu thuận lợi trong khâu sáng tạo với các bản thiết kế demo, bộ công cụ giao diện người dùng (UI kits) và hệ thống thiết kế, giúp tiết kiệm hàng giờ công việc bố cục. Khi kết hợp với các mẫu website của ClickUp, bạn có thể chuyển từ thiết kế sang triển khai một cách nhanh chóng. Ngoài ra, mọi thứ từ kế hoạch nội dung đến đang theo dõi các công việc phát triển đều được tổ chức gọn gàng trong một nơi duy nhất.

Ngoài ra, AI, tự động hóa và tích hợp của ClickUp giúp dự án tiến triển suôn sẻ. Chúng tự động phân công công việc, tạo nội dung, đồng bộ cập nhật giữa các công cụ và đang theo dõi tiến độ mà không cần can thiệp quá mức.

Kết hợp giữa các mẫu Figma và mẫu ClickUp tạo ra một quy trình liền mạch từ ý tưởng đến khi ra mắt.

Đăng ký miễn phí trên ClickUp và xây dựng website nhanh hơn và thông minh hơn.