Cách AI Tạo Ra Những Khoảnh Khắc "Aha" Cho Các Nhà Quản Lý Tiếp Thị

Bạn nhìn chằm chằm vào các chỉ số chiến dịch mà không hiểu ý nghĩa của chúng. Tỷ lệ tương tác đã tăng đột biến vào tuần trước. Nhưng tại sao?

Trong khi nhóm của bạn đang tranh luận về tiêu đề và hashtag, bạn kiểm tra bảng điều khiển AI để tìm ra câu trả lời: một phân khúc khán giả nhỏ mà bạn gần như đã bỏ qua đang là động lực cho sự tăng trưởng đột biến. Thông tin này giúp bạn điều chỉnh thông điệp và tăng cường sự tự tin vào dữ liệu đằng sau nó.

Sử dụng AI trong marketing là việc phát hiện các mẫu dữ liệu giúp nâng cao直觉 và đưa ra các quyết định marketing thông minh hơn. Hầu hết các nhóm gặp khó khăn không phải vì thiếu dữ liệu, mà vì dữ liệu đó nằm rải rác ở quá nhiều nơi. Tình trạng phân tán dữ liệu làm chậm quá trình phân tích, trì hoãn quyết định và khiến kết quả marketing khó tin cậy hơn.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách AI tạo ra những "khoảnh khắc 'Aha'" cho các nhà quản lý marketing và cách ClickUp giúp kết nối khoảng cách giữa直觉 và thông tin. 👀

'Aha' Moments trong Marketing là gì?

Khoảnh khắc "Aha" trong marketing là lúc dữ liệu phân tán, kết quả chiến dịch và hành vi khách hàng bỗng nhiên trở nên có ý nghĩa.

Đó là khi một xu hướng xuất hiện, có thể là một phân khúc khách hàng mới phù hợp với sản phẩm của bạn, một thông điệp tinh tế tăng cường tương tác, hoặc một thay đổi về thời gian làm tăng gấp đôi tỷ lệ chuyển đổi. Những khoảnh khắc này biến thông tin thành thông tin chi tiết.

Tại sao các nhà quản lý marketing cần AI để có những thông tin sâu sắc hơn

Dữ liệu marketing đã bùng nổ trên các kênh SEO, mạng xã hội, quảng cáo và email. Tốc độ tăng trưởng của nó nhanh hơn khả năng phân tích thủ công của hầu hết các nhóm. AI giúp bạn nhìn thấy câu chuyện đằng sau những số này và đưa ra quyết định thông minh hơn, nhanh hơn.

Dưới đây là cách AI nâng cao hiệu quả của mọi kênh:

SEO: Phát hiện các khoảng trống từ khóa ẩn, phân tích ý định tìm kiếm và dự đoán nội dung nào sẽ tăng trưởng nhanh nhất.

Quảng cáo: Biết đối tượng, thời gian và nền tảng nào mang lại ROI tốt nhất và tự động điều chỉnh giá thầu.

Email: Gửi tin nhắn vào thời điểm mỗi liên hệ có khả năng mở, nhấp chuột và chuyển đổi cao nhất.

Mạng xã hội: Phát hiện các chủ đề đang thịnh hành, đang theo dõi cảm xúc thương hiệu và xác định những bài đăng mà đối tượng mục tiêu của bạn quan tâm.

📮ClickUp Insight: 37% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI cho việc tạo/lập nội dung, bao gồm viết, chỉnh sửa và email. Tuy nhiên, quá trình này thường đòi hỏi phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau, chẳng hạn như công cụ tạo nội dung và không gian làm việc của bạn. Với ClickUp, bạn sẽ có trợ lý viết lách được hỗ trợ bởi AI trên toàn bộ không gian làm việc, bao gồm email, bình luận, trò chuyện, tài liệu và nhiều hơn nữa — tất cả đều duy trì ngữ cảnh từ toàn bộ không gian làm việc của bạn.

Các cách hàng đầu AI khám phá những thông tin tiếp thị đột phá

Một chiến dịch thương hiệu mới đang có hiệu quả không đồng đều giữa các khu vực. Nền tảng AI của bạn ngay lập tức nhận ra rằng mức độ tương tác cao nhất xảy ra ở những nơi nội dung quảng cáo phù hợp với ý định tìm kiếm địa phương. Với thông tin này, bạn biết chính xác nơi cần điều chỉnh ngân sách và cách điều chỉnh thông điệp.

Đây chỉ là một ví dụ về cách AI giúp phát hiện những thông tin marketing đột phá. Hãy cùng xem một số ví dụ khác về ứng dụng AI trong marketing:

Phân đoạn đối tượng và dự đoán hành vi

AI phân tích hành vi, thời gian và sở thích để tạo ra các phân khúc nhỏ (micro-segments) có thể thay đổi theo thời gian thực.

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản của một công cụ tiếp thị AI có thể nhận ra rằng người mua sắm vào ngày thường nhấp vào quảng cáo 'hướng dẫn' trong khi trình duyệt cuối tuần tương tác nhiều hơn với các câu chuyện về lối sống. Nó tự động điều chỉnh các chiến dịch, giữ cho thông điệp của bạn luôn phù hợp mà không cần điều chỉnh thủ công.

Ngoài ra, phân tích dự đoán còn cung cấp một lớp thông tin bổ sung bằng cách phát hiện rủi ro mất khách hàng hoặc những khách hàng có khả năng nâng cấp tùy chỉnh. Nhờ đó, bạn có thể hành động trước khi họ rời đi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các phân khúc nhỏ được biểu mẫu hóa từ chuỗi sự kiện hành vi (không phải dữ liệu nhân khẩu học) là những phân khúc phản ứng khác biệt với các ưu đãi. Các mô hình tăng trưởng theo thời gian cho thấy các phân khúc nhạy cảm với thời gian vượt trội hơn so với các nhóm tĩnh.

Tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch

AI học hỏi từ các chỉ số chiến dịch của bạn. Khi tỷ lệ nhấp chuột giảm, nó sẽ thử nghiệm một mẫu quảng cáo mới hoặc điều chỉnh ngân sách quảng cáo sang các vị trí có hiệu suất cao hơn.

Ví dụ, một thương hiệu bán lẻ sử dụng AI để điều chỉnh ngân sách quảng cáo giữa chừng chiến dịch và ghi nhận tăng 22% tỷ lệ chuyển đổi, tất cả đều không cần sự can thiệp của con người.

Phân tích cảm xúc

Các công cụ phân tích cảm xúc được hỗ trợ bởi AI có thể đọc được cảm xúc ẩn sau phản hồi của khách hàng, dù đó là một tweet, một đánh giá hay một trò chuyện với hỗ trợ. Sử dụng AI cho phân tích dữ liệu có thể phát hiện sự gia tăng sự bực bội liên quan đến việc giao hàng chậm trễ hoặc nhận ra sự yêu thích ngày càng tăng đối với một tính năng mới của sản phẩm.

Một thương hiệu mỹ phẩm phát hiện sớm những phản hồi tiêu cực về bao bì thông qua cảnh báo AI và cải tiến nó trước khi nó trở thành vấn đề quan hệ công chúng, đây là một ví dụ điển hình về trường hợp sử dụng. Đó chính là việc chăm sóc thương hiệu chủ động trong hành động.

🧠 Thú vị: Thuật ngữ 'phân tích cảm xúc' có thể lần đầu tiên được sử dụng vào khoảng năm 2003 (Nasukawa & Yi), trong khi 'khai thác ý kiến' trở nên phổ biến ngay sau đó (Dave et al.).

Bản đồ hiệu suất nội dung

AI cho bạn biết tại sao một bài đăng hoạt động tốt. Nó phân tích cách các đối tượng khác nhau phản ứng với giọng điệu, hình ảnh và thời gian trên các nền tảng khác nhau.

Ví dụ, một thương hiệu B2B có thể phát hiện ra rằng các video ngắn, dựa trên dữ liệu, hiệu quả hơn các bài đăng blog đối với các chuyên gia công nghệ. Với những thông tin này, các nhà tiếp thị có thể tập trung vào những gì gây ấn tượng và cá nhân hóa nội dung trên toàn bộ phễu tiếp thị.

Những thông tin chi tiết về quy trình gán tín dụng

Xác định điểm tiếp xúc tiếp thị nào thúc đẩy một giao dịch luôn là một thách thức. AI giải quyết vấn đề này bằng cách theo dõi mọi hành trình của người dùng, từ nhấp chuột vào quảng cáo đến các đề cập trên mạng xã hội cho đến bước thanh toán cuối cùng.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, một công ty phần mềm phát hiện ra rằng các email dùng thử miễn phí của họ, chứ không phải quảng cáo hiển thị, mới là việc cần làm chính thúc đẩy chuyển đổi. Với thông tin này, họ điều chỉnh ngân sách quảng cáo và thấy ROI tăng vọt.

🔍 Bạn có biết? Báo cáo Phân bổ Nội dung của Superpath cho thấy các nhóm sử dụng phương pháp kết hợp (hỗ trợ + thí nghiệm + phân bổ mô hình) có khả năng cao hơn nhiều trong việc báo cáo ảnh hưởng của nội dung đối với doanh thu.

Phát hiện bất thường

AI theo dõi các chiến dịch của bạn 24/7, phát hiện ngay lập tức các hoạt động bất thường. Điều đó có thể là sự sụt giảm đột ngột về mức độ tương tác, sự gia tăng đột biến về lưu lượng truy cập từ một bài đăng viral, hoặc các cú nhấp chuột đáng ngờ cho thấy có thể có gian lận quảng cáo.

Giả sử một ứng dụng tập luyện thể dục đột ngột ghi nhận sự gia tăng đột biến số lượng người hủy đăng ký trong một đêm. AI phát hiện ra một liên kết bị hỏng trong phần chân trang email trước khi vấn đề lan rộng hơn. Sự nhận thức theo thời gian thực như vậy giúp tiết kiệm cả chi phí và danh tiếng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ một tài liệu hướng dẫn xử lý sự cố. Khi có cảnh báo được kích hoạt, các bước phản hồi của bạn nên được mẫu (kiểm tra nhật ký chiến dịch, kiểm tra bản phát hành, xác minh mẫu hoặc người dùng đã rời bỏ) để có thể xử lý nhanh chóng. Lý do thiết kế của NAB nhấn mạnh giá trị của các cảnh báo sớm và có thể hành động.

AI trong Quy trình Marketing: Từ Thông tin đến Thực thi

Dưới đây là cách AI kết nối các yếu tố trong quy trình làm việc tiếp thị của bạn:

Thu thập và kết nối dữ liệu

AI thu thập dữ liệu từ mọi nguồn, bao gồm hệ thống CRM, bảng điều khiển quảng cáo, mạng xã hội, phân tích website và tương tác của khách hàng.

ClickUp Form giúp việc này trở nên dễ dàng, cho phép bạn thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng, khách hàng tiềm năng hoặc các bài nộp/gửi chiến dịch.

Tập trung thông tin với ClickUp Form Nhận thông tin dưới dạng định dạng nhất quán thông qua ClickUp Forms

Mỗi lần nộp đơn sẽ tự động chuyển thành một nhiệm vụ ClickUp, bao gồm các trường tùy chỉnh, người được giao nhiệm vụ và ngày đáo hạn. Bạn thậm chí có thể sử dụng logic điều kiện để tùy chỉnh câu hỏi dựa trên phản hồi, đảm bảo nhóm chỉ thấy những thông tin liên quan.

Chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin hữu ích

Nó đào sâu vào dữ liệu để phát hiện các mẫu mà con người có thể bỏ qua, chẳng hạn như đối tượng nào phản hồi tốt nhất với một thông điệp cụ thể.

ClickUp Brain là trợ lý AI thông minh, hiểu rõ mọi ngóc ngách trong không gian làm việc của bạn, bao gồm các công việc, tài liệu, trò chuyện, biểu mẫu và bảng điều khiển. Bạn có thể đơn giản hỏi: 'Các chiến dịch nào có ROI cao nhất trong quý vừa qua?' hoặc 'Phản hồi phổ biến nhất từ các biểu mẫu mới nhất của chúng ta là gì?'

Yêu cầu ClickUp Brain phân tích dữ liệu từ khắp không gian làm việc của bạn

Giả sử nhóm của bạn vừa kết thúc một chiến dịch đa kênh. ClickUp Brain nhận diện rằng quảng cáo trên mạng xã hội có mục tiêu là 'những người lãnh đạo đội ngũ làm việc từ xa' có tỷ lệ chuyển đổi cao nhất, trong khi tương tác qua email lại yếu hơn. Thông tin này được trích xuất trực tiếp từ dữ liệu đã có sẵn trong không gian làm việc của bạn.

Đề xuất bước tiếp theo

Khi thông tin đã rõ ràng, các công cụ AI sẽ đề xuất những việc bạn cần làm. Nó đề xuất các bước cụ thể mà bạn cần thực hiện, chẳng hạn như điều chỉnh ngân sách quảng cáo hoặc điều chỉnh nội dung sáng tạo.

Yêu cầu ClickUp Brain đưa ra các đề xuất dựa trên những thông tin marketing

ClickUp Brain cung cấp câu trả lời cho câu hỏi "Tiếp theo là gì?" của bạn dựa trên phân tích dữ liệu của không gian làm việc. Sau khi phân tích các nhiệm vụ ClickUp, tiến độ chiến dịch và dữ liệu hiệu suất, nó sẽ cung cấp những thông tin có giá trị để chỉ ra những vấn đề cần chú ý và lý do tại sao. Nó thậm chí còn phát hiện ra những điểm yếu và đánh dấu các điểm tắc nghẽn để đảm bảo việc triển khai chiến dịch tiếp thị AI diễn ra suôn sẻ.

Như một nguồn cảm hứng sáng tạo, ClickUp Brain’s AI Writer for Công việc sẽ soạn thảo các tài liệu cần thiết dựa trên những thông tin đó.

📌 Ví dụ: Nếu ClickUp Brain phát hiện sự sụt giảm tương tác trong một chiến dịch quảng cáo đang chạy, nó có thể đề xuất thử nghiệm một tiêu đề mới. Trong vài giây, AI Writer for Công việc sẽ tạo ra ba tùy chọn tiêu đề mới ngay trong không gian làm việc của bạn, sẵn sàng để xem xét.

Sử dụng Trình Viết AI của ClickUp Brain để soạn thảo nội dung tiếp thị chỉ trong vài giây trong công việc

Dưới đây là một số ví dụ về các gợi ý:

Viết ba biến thể quảng cáo với mục tiêu đối tượng 'Tech Enthusiast' có hiệu suất cao.

Tạo email theo dõi cho các khách hàng tiềm năng đã tham gia webinar của chúng tôi nhưng chưa chuyển đổi.

Soạn thảo bản tóm tắt sáng tạo dựa trên những thông tin chiến dịch trong công việc này.

Tự động hóa và thực thi

AI đồng bộ với các nền tảng tiếp thị như công cụ email, quản lý quảng cáo hoặc CRM để triển khai các hành động được đề xuất.

ClickUp Automations cho phép bạn cài đặt các quy tắc đơn giản "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia" hoặc xây dựng chuỗi tự động hóa nhiều bước để xử lý các quy trình làm việc phức tạp. Ví dụ, khi có yêu cầu chiến dịch mới, Automations sẽ tự động tạo một công việc, giao cho nhà thiết kế phù hợp và thông báo cho nhà quản lý marketing.

Đặt quy tắc 'nếu điều này, thì điều kia' để quản lý các công việc lặp đi lặp lại với ClickUp Tự động hóa

Dưới đây là một số quy tắc bạn có thể cài đặt trong công cụ quản lý chiến dịch của mình:

Nếu trạng thái công việc chiến dịch thay đổi thành 'Sẵn sàng để xem xét', hãy thông báo cho giám đốc sáng tạo.

Nếu ngày đáo hạn của một chiến dịch quảng cáo bị trễ, hãy tự động thay đổi mức độ ưu tiên của công việc thành "Cấp bách".

Nếu báo cáo phân tích được tải lên tài liệu, hãy đính kèm tệp đính kèm nó vào công việc chiến dịch đang diễn ra.

🧠 Sự thật thú vị: Quảng cáo ngắn của Bulova vào ngày 1 tháng 7 năm 1941 (phát sóng lúc 2:29 chiều trên WNBT, trước trận đấu giữa Dodgers và Phillies) được ghi nhận rộng rãi là quảng cáo truyền hình trả tiền đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ; quảng cáo này tốn của Bulova $9 và hiển thị một combo đồng hồ-bản đồ với khẩu hiệu 'Mỹ chạy theo giờ Bulova'.

Theo dõi và tối ưu hóa theo thời gian thực

Sau khi ra mắt, AI tiếp tục đang theo dõi. Nó theo dõi tỷ lệ nhấp chuột, tỷ lệ chuyển đổi và cảm xúc của người dùng, và điều chỉnh ngay lập tức.

Tạo các đại lý ClickUp Ambient tùy chỉnh để theo dõi, phân tích và báo cáo về công việc trong nền. Chọn từ:

Các tác nhân được xây dựng sẵn cho các quy trình làm việc hàng ngày trong marketing, như gửi cập nhật cho khách hàng và chuyển các mục để xem xét.

Các tác nhân tùy chỉnh để tự động hóa các quy trình phức tạp, đặc thù của từng nhóm.

Kích hoạt ClickUp Agents để đảm bảo bạn không bao giờ bỏ qua các công việc tiếp thị quan trọng nhưng tốn thời gian

Ví dụ, bạn có thể cài đặt agent Báo cáo hàng tuần đã được cài đặt sẵn để tự động tổng hợp dữ liệu từ bảng điều khiển quảng cáo, CRM và các nền tảng mạng xã hội vào mỗi thứ Sáu. Nó tạo ra một bản tóm tắt ngắn gọn về những thành công, các lĩnh vực cần cải thiện và các tài sản hoạt động hiệu quả nhất.

Dưới đây là cách cài đặt các trợ lý AI cho marketing:

Cuối cùng, tất cả dữ liệu này được đưa trở lại hệ thống. AI học hỏi từ những gì là công việc và những gì không, tự động tối ưu hóa các chiến dịch trong tương lai.

Phần mềm Quản lý Dự án Tiếp thị ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên một nền tảng duy nhất — được thúc đẩy bởi tự động hóa và tìm kiếm AI thế hệ mới.

Nhận thông tin thời gian thực

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho các nhà quản lý marketing chế độ xem trực tiếp về các chỉ số KPI marketing như hiệu suất chiến dịch, chi tiêu quảng cáo, tỷ lệ chuyển đổi và tiến độ nội dung, tất cả đều được thu thập từ các nguồn khác nhau. Bạn có thể tùy chỉnh các thẻ để đang theo dõi chính xác những gì quan trọng đối với nhóm của mình, bao gồm tốc độ tạo khách hàng tiềm năng và mức độ tương tác theo kênh.

Thêm thẻ AI vào bảng điều khiển ClickUp của bạn để hiển thị thông tin thời gian thực

Các thẻ AI của ClickUp Brain hiển thị thông tin thời gian thực ngay trong bảng điều khiển của bạn. Chúng tóm tắt xu hướng, nhấn mạnh các bất thường và thậm chí đề xuất các hành động tiếp theo dựa trên những gì đang diễn ra trong không gian làm việc của bạn.

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản, nếu tỷ lệ nhấp chuột (CTR) của chiến dịch quảng cáo trả phí của bạn đột ngột tăng vọt, một thẻ AI có thể chỉ ra xu hướng này, giải thích nguyên nhân có thể và đề xuất mở rộng các nội dung tương tự.

Loại bỏ sự lan rộng của AI tạo sinh

Để khai thác sâu hơn những thông tin này, hãy sử dụng ClickUp Brain MAX. Với trung tâm AI tích hợp, nó cho phép bạn truy cập các mô hình như ChatGPT, Claude và Gemini mà không cần chuyển tab.

Loại bỏ sự phức tạp của AI bằng cách truy cập ChatGPT và các mô hình AI khác trong ClickUp Brain MAX

Trí tuệ bối cảnh của nó là điều làm nên sự khác biệt. ClickUp Brain MAX kết nối với đồ thị công việc, vì vậy nó hiểu các công việc, dự án, mối quan hệ và thậm chí cả các công cụ kết nối của bạn. Ngoài ra, giao diện ưu tiên giọng nói của nền tảng này giúp việc brainstorming hoặc chỉ định các bước tiếp theo trở nên dễ dàng.

Và vì ClickUp Brain MAX là nhà cung cấp truy cập vào nhiều mô hình AI trong một nền tảng duy nhất, bạn luôn nhận được kết quả tốt nhất cho từng trường hợp sử dụng.

⚡ Mẫu: ClickUp Marketing Campaign Management giúp tổ chức tất cả các hoạt động tiếp thị của bạn tại một nơi duy nhất. Tải miễn phí mẫu Theo dõi, phối hợp và đo lường tiến độ các chiến dịch tiếp thị của bạn với mẫu quản lý chiến dịch ClickUp. Mẫu chiến dịch tiếp thị với các trạng thái tùy chỉnh như Chặn, Hoàn thành và Đã xong giúp bạn đang theo dõi tiến độ, trong khi các trường tùy chỉnh như Nội dung cuối cùng, Bản nháp và Phê duyệt lưu trữ thông tin quan trọng của nhóm.

🧠 Thú vị: Quảng cáo in ấn cổ nhất thế giới được biết đến là của Trung Quốc, khoảng năm 960-1276 sau Công nguyên, cho cửa hàng kim chỉ Jinan Liu. Quảng cáo này có logo (một con thỏ cầm kim) và hứa hẹn 'kim chỉ chất lượng cao... sẵn sàng sử dụng tại nhà trong thời gian ngắn'.

Ví dụ thực tế về những thông tin marketing được AI hỗ trợ

Trên nhiều ngành nghề, các thương hiệu đang sử dụng AI để khám phá những thông tin giúp biến đổi chiến dịch, cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng sự sáng tạo.

Dưới đây là cách các công ty hàng đầu đã sử dụng AI trong quảng cáo:

1. Starbucks

Sử dụng nền tảng AI 'Deep Brew', Starbucks phân tích dữ liệu ứng dụng và chương trình khách hàng thân thiết (lịch sử mua hàng, địa điểm, thời tiết) để đưa ra các ưu đãi và gợi ý tùy chỉnh. Điều này giúp tăng cường sự tương tác của khách hàng và thúc đẩy các giao dịch mua hàng thường xuyên hơn.

Thông tin chi tiết về công nghệ AI của họ:

2. Sephora

Sephora cung cấp công cụ 'nghệ sĩ ảo' sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và AI để cho phép người dùng 'thử' trang điểm ảo và nhận đề xuất sản phẩm tùy chỉnh. Chiến dịch này đã tăng tỷ lệ chuyển đổi và giảm tỷ lệ trả hàng bằng cách giúp khách hàng tự tin hơn trước khi mua hàng.

3. Heinz

Heinz đã biến câu hỏi "Thế giới nghĩ ketchup trông như thế nào?" thành một chiến dịch tiếp thị sáng tạo được hỗ trợ bởi AI. Hợp tác với DALL-E, thương hiệu đã tạo ra những hình ảnh siêu thực, hài hước về ketchup trong những tình huống bất ngờ như "ketchup trong không gian" và "ketchup trong tương lai".

Chiến dịch đã thu thập thông tin về cảm nhận của khách hàng và sở thích về thiết kế để ảnh hưởng đến thiết kế bao bì tùy chỉnh trong tương lai.

🔍 Bạn có biết? Các bức tường được sơn ( tituli picti ) ở Pompeii vừa là công cụ tuyên truyền chính trị vừa là quảng cáo sản phẩm: các biển hiệu và tranh tường quảng cáo các trận đấu gladiator, rạp hát, quán rượu và thậm chí cả tiệm giặt ủi. Quảng cáo đã được tích hợp vào cuộc sống hàng ngày trong hàng thế kỷ.

Thách thức và Cân nhắc Đạo đức

Dưới đây là một số thách thức lớn nhất (và những vùng xám đạo đức) khi sử dụng AI:

Rủi ro về bảo mật dữ liệu: Trí tuệ nhân tạo thời gian thực phụ thuộc vào dữ liệu người dùng, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc thu thập và phân tích lượng lớn thông tin nhạy cảm. Hầu hết mọi người không nhận ra mình đang chia sẻ bao nhiêu dữ liệu, và việc tuân thủ các quy định như GDPR và CCPA là một thách thức liên tục.

Sự thiên vị trong thuật toán: AI học từ dữ liệu lịch sử, điều này có nghĩa là nó có thể vô tình kế thừa sự thiên vị của con người. Điều này có thể thể hiện trong việc nhắm mục tiêu quảng cáo, lựa chọn đối tượng hoặc thậm chí là đề xuất sản phẩm, gây ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng tùy chỉnh và danh tiếng thương hiệu.

Thiếu bối cảnh con người: AI không phải lúc nào cũng hiểu được giọng điệu, văn hóa và cảm xúc đằng sau phản hồi.

Vấn đề minh bạch: Bạn đã bao giờ cố giải thích tại sao AI đưa ra một quyết định cụ thể? Việc phát triển mô hình không hề dễ dàng, ngay cả các nhà tiếp thị cũng gặp khó khăn trong việc theo dõi logic đằng sau các đề xuất, khiến việc chịu trách nhiệm trở thành thách thức.

Rào cản đồng ý và từ chối: Một số hệ thống khiến người dùng khó từ chối hoặc thu hồi sự đồng ý. Những 'mô hình tối' này có thể phản tác dụng nhanh chóng, dẫn đến phản ứng tiêu cực hoặc phạt.

Rủi ro bảo mật dữ liệu: Xử lý các tập dữ liệu trực tiếp khổng lồ đồng nghĩa với nguy cơ rò rỉ hoặc tấn công mạng cao hơn. Mã hóa và kiểm toán có thể giúp đỡ, nhưng an toàn tuyệt đối là một mục tiêu luôn thay đổi.

🔍 Bạn có biết? Biển quảng cáo (hoặc ít nhất là các biển quảng cáo ngoài trời lớn) có nguồn gốc từ rất lâu: người Ai Cập đã sử dụng các công trình kiến trúc (như obelisk) để công bố luật lệ/hiệp ước; sau đó, các cấu trúc biển quảng cáo/biển hiệu lớn hiện đại hơn trở nên phổ biến ở Mỹ vào những năm 1830 khi quảng cáo ven đường phát triển.

Các chỉ số để đo lường tác động 'Aha'

Sử dụng danh sách kiểm tra này để theo dõi xem những "khoảnh khắc 'aha'" của bạn có thực sự tác động đến sự tương tác của khách hàng, tỷ lệ giữ chân khách hàng và ROI hay không! 🏹

✅ Tỷ lệ kích hoạt: Đo lường tốc độ mà các chiến dịch của bạn chuyển đổi thông tin thành hành động, như ra mắt các phân khúc đối tượng mới hoặc thử nghiệm thông điệp được tinh chỉnh.

✅ Duy trì sự tương tác của đối tượng mục tiêu: Xem liệu đối tượng được xác định thông qua những thông tin 'aha' có duy trì sự tương tác lâu hơn hoặc chuyển đổi một cách nhất quán theo thời gian hay không. Việc duy trì sự tương tác lâu dài cho thấy sự hiểu biết sâu sắc về hành vi của người dùng.

✅ Thời gian đến thông tin (TTI): Theo dõi thời gian cần thiết để phát hiện và hành động dựa trên những thông tin giá trị. Thời gian TTI ngắn hơn có nghĩa là các công cụ AI và quy trình làm việc với dữ liệu của bạn đang mang lại những đột phá nhanh hơn.

✅ Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi: So sánh tỷ lệ chuyển đổi của chiến dịch trước và sau khi áp dụng một "khoảnh khắc 'aha'" này. Sự tăng trưởng rõ rệt ở đây chứng minh rằng thông tin đã được chuyển đổi thành tác động thực tế cho kinh doanh.

✅ Sự thay đổi về NPS hoặc cảm nhận thương hiệu: Kiểm tra xem các chiến dịch được truyền cảm hứng từ những thông tin do AI cung cấp có dẫn đến sự cải thiện về nhận thức thương hiệu, điểm NPS cao hơn hoặc cảm nhận tích cực hơn trên các nền tảng mạng xã hội và đánh giá hay không.

✅ Tăng trưởng từ giới thiệu và tự nhiên: Đánh giá xem các hoạt động tiếp thị được hỗ trợ bởi AI, như mục tiêu cá nhân hóa hoặc tối ưu hóa nội dung, có kích thích nhiều lượt giới thiệu, đề cập hoặc tương tác tự nhiên hơn không.

✅ Tăng hiệu quả: Đánh giá lượng thời gian mà nhóm của bạn tiết kiệm được trong phân tích, báo cáo hoặc kế hoạch chiến dịch sau khi áp dụng các thông tin từ AI.

🧠 Thực tế thú vị: Khái niệm "Điểm bán hàng độc đáo" (USP) như một khái niệm tiếp thị chính thức đã trở nên phổ biến vào giữa thế kỷ 20 (không phải một quảng cáo cụ thể mà là một sự thay đổi toàn diện trong cách các nhà sáng tạo tiếp cận các chiến dịch). Điều này nhấn mạnh một lợi ích duy nhất, độc đáo mà các thương hiệu khác không thể hoặc không dám khẳng định.

Tạo ra những khoảnh khắc 'Aha' thông minh hơn với ClickUp

Biến mỗi điểm dữ liệu thành một tia sáng dẫn lối cho bước đi chiến lược tiếp theo của bạn.

AI biến tiếng ồn thành sự tinh tế, và ClickUp biến sự rõ ràng đó thành hành động tự tin. ClickUp Brain giúp bạn nhận ra các mẫu hình trong nội dung, quảng cáo và hành vi của đối tượng, đồng thời đề xuất các hành động dựa trên bối cảnh thực tế. Các quy trình tự động hóa xử lý công việc lặp đi lặp lại, và AI Cards cung cấp thông tin ngay khi chúng xuất hiện.

Người dùng chuyên nghiệp tin tưởng ClickUp vì nó giúp mọi quyết định có thể theo dõi và mọi kết quả có thể đo lường. Vậy tại sao phải chờ đợi? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

AI giúp các nhà quản lý marketing vượt qua các chỉ số bề mặt. Nó phân tích hành vi khách hàng, ý định mua hàng và xu hướng tương tác để xác định đối tượng có khả năng chuyển đổi cao nhất. Các công cụ AI mục tiêu và tự động hóa quá trình tối ưu hóa, giảm chi phí quảng cáo lãng phí và đảm bảo các chiến dịch của bạn mang lại ROI cao hơn với ít phỏng đoán hơn.

Đúng vậy, hoàn toàn đúng! AI đóng vai trò như một đồng đội bổ sung để xử lý dữ liệu, báo cáo và phân tích thông tin 24/7. Các nhóm nhỏ có thể sử dụng AI để tự động hóa công việc lặp đi lặp lại, hiểu rõ đối tượng mục tiêu nhanh hơn và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Đúng vậy. AI kết nối các thông tin từ các kênh khác nhau của bạn, bao gồm nền tảng quảng cáo, mạng xã hội, tìm kiếm và email, để cung cấp cho bạn chế độ xem về hiệu suất. Điều này giúp bạn hiểu cách các nỗ lực trả phí và organic ảnh hưởng lẫn nhau, xác định yếu tố nào đang thúc đẩy kết quả và điều chỉnh chiến lược một cách chính xác.

ClickUp mang AI trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn. Bạn có thể lập kế hoạch chiến dịch, tạo ý tưởng nội dung, tóm tắt báo cáo và đang theo dõi kết quả. Với ClickUp Brain, các nhóm có thể ngay lập tức chuyển đổi thông tin thành nhiệm vụ, tự động hóa các cập nhật định kỳ và quản lý các dự án tiếp thị từ chiến lược đến thực thi mà không cần chuyển đổi công cụ hoặc tab.