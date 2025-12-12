Cách phát triển thương hiệu LinkedIn của bạn với tư cách là một nhà quản lý sản phẩm

Một nhà quản lý sản phẩm gần đây đã đăng bài trên LinkedIn về việc ra mắt một tính năng hoàn toàn thất bại. Cô ấy giải thích điều gì đã sai, những gì cô ấy học được và cách cô ấy sẽ tiếp cận vấn đề đó khác đi. Bài đăng đã nhận được 10.000 lượt xem và ba lời mời làm việc.

Người đồng nghiệp của cô ấy đã tung ra một tính năng cực kỳ thành công trong cùng tháng đó nhưng không đăng bất kỳ bài viết nào. Không có nhà tuyển dụng nào liên hệ. 😶‍🌫️

Điều này không phải về ai giỏi hơn trong việc phát triển sản phẩm; mà là về ai thể hiện quá trình suy nghĩ của mình. Nếu mọi người không thể thấy cách bạn suy luận, họ sẽ không nhớ đến bạn. Và đó là lý do tại sao LinkedIn quan trọng hơn những gì các nhà quản lý sản phẩm thường thừa nhận.

Hướng dẫn này sẽ phân tích cách phát triển thương hiệu LinkedIn của bạn một cách chân thực với tư cách là một nhà quản lý sản phẩm. Ngoài ra, chúng ta sẽ tìm hiểu cách ClickUp giúp bạn theo dõi và trình bày công việc quản lý sản phẩm của mình. 🗂️

Tại sao LinkedIn quan trọng đối với các nhà quản lý sản phẩm

Với tư cách là một PM, mạng lưới của bạn chính là giá trị của bạn. LinkedIn là nền tảng chính nơi các nhà tuyển dụng tìm kiếm bạn, nơi bạn xây dựng uy tín chuyên môn và nơi bạn luôn cập nhật những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực của mình.

Đây là lý do tại sao điều này quan trọng:

Cơ hội nghề nghiệp sẽ tự tìm đến bạn: Một hồ sơ mạnh mẽ sẽ giúp bạn nhận được tin nhắn tuyển dụng cho các vị trí phù hợp với kinh nghiệm và mong đợi về mức lương của bạn.

Học hỏi từ những người giỏi nhất: Bạn sẽ có quyền truy cập vào các khung làm việc và cách suy nghĩ mà nếu tự mình phát triển sẽ mất nhiều năm.

Xây dựng uy tín tích lũy: Các nhà tuyển dụng và đối tác tương lai có thể thấy cách bạn suy nghĩ trước khi có cuộc họp với bạn.

Luôn dẫn đầu xu hướng ngành: Dòng tin của bạn sẽ trở thành một nguồn học tập được tuyển chọn từ những chuyên gia đang giải quyết các vấn đề Dòng tin của bạn sẽ trở thành một nguồn học tập được tuyển chọn từ những chuyên gia đang giải quyết các vấn đề quản lý sản phẩm ngay lúc này.

Cách xây dựng nền tảng LinkedIn vững chắc

Hãy xem hồ sơ LinkedIn của bạn như một danh mục đầu tư sản phẩm luôn hoạt động, ngay cả khi bạn đang ngủ. Dưới đây là cách xây dựng nền tảng thu hút những cơ hội phù hợp.

💬 Tối ưu hóa hồ sơ LinkedIn của bạn

Tối ưu hóa bắt đầu bằng việc hiểu cách các nhà tuyển dụng và quản lý tuyển dụng tìm kiếm ứng viên trên nền tảng.

Vị trí từ khóa chiến lược giúp tăng khả năng tìm kiếm.

Nhà tuyển dụng tìm kiếm các tiêu đề, kỹ năng và lĩnh vực tác động.

Nếu hồ sơ của bạn ghi "đã thực hiện công việc trên các tính năng" nhưng người tìm kiếm đang tìm kiếm "Chiến lược Sản phẩm" hoặc "Quản lý Lộ trình", bạn sẽ không xuất hiện.

Đặt các từ khóa liên quan (SEO LinkedIn, về cơ bản) vào ba vị trí quan trọng: tiêu đề của bạn (‘Senior PM | Product Strategy & B2B SaaS’), đoạn đầu tiên của phần Giới thiệu và trong mô tả vai trò. Hãy tự mình thử nghiệm bằng cách tìm kiếm ‘Product Manager [thành phố của bạn]’ và lưu ý những hồ sơ nào xếp hạng cao nhất.

Nội dung đa phương tiện biến các tuyên bố thành bằng chứng.

Nói rằng bạn đã triển khai một tính năng không có ý nghĩa gì nếu không có bằng chứng.

Bằng chứng thuyết phục.

Vídu:

Demo 90 giây qua ghi màn hình

Ảnh chụp màn hình về các chỉ số ra mắt

Bộ tài liệu chiến lược

Bảng điều khiển phân tích

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Clips để tạo các hướng dẫn chi tiết. Tập trung vào bối cảnh — những thay đổi đã được thực hiện, lý do tại sao chúng quan trọng và tác động sau khi triển khai. Đó là cách bạn biến "Tôi đã xây dựng X" thành một câu chuyện về các quyết định, sự đánh đổi và kết quả. Ghi lại các buổi hướng dẫn sản phẩm với ClickUp Clips Sử dụng ClickUp Clips để làm nổi bật cách một tính năng đã thay đổi quy trình làm việc.

Định lượng là yếu tố phân biệt giữa các hồ sơ mạnh và yếu.

Mỗi điểm trong phần kinh nghiệm của bạn nên bao gồm ít nhất một số: tỷ lệ phần trăm thay đổi, số tiền, khung thời gian hoặc khối lượng.

Thay thế 'cải thiện tương tác người dùng' bằng 'Tăng số lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) từ 12.000 lên 31.000 trong 4 tháng sau khi thiết kế lại quy trình onboarding dựa trên 40 cuộc phỏng vấn người dùng.'

Sự cụ thể chứng minh rằng bạn đo lường tác động, hiểu nguyên nhân và truyền đạt kết quả một cách rõ ràng.

💬 Sử dụng phần kinh nghiệm của bạn để kể một câu chuyện.

Hầu hết các nhà quản lý sản phẩm (PM) đưa ra danh sách công việc (‘quản lý lộ trình sản phẩm’, ‘làm việc với kỹ sư’), nhưng những hồ sơ xuất sắc nhất cho thấy cách bạn chẩn đoán vấn đề và tạo ra giá trị.

Một lời khuyên cho mọi nhà quản lý sản phẩm: Nếu bạn từng do dự khi viết về kinh nghiệm của mình vì sợ nó sẽ nghe chung chung hoặc "không đủ chuyên nghiệp", đừng lo lắng; mọi nhà quản lý sản phẩm đều cảm thấy như vậy. Điều quan trọng là sự rõ ràng trong suy nghĩ, không phải sự hoàn hảo. Những câu chuyện cụ thể luôn gây ấn tượng hơn những tuyên bố được trau chuốt.

Thách thức: Cài đặt mục tiêu và bối cảnh.

Mở đầu mỗi vai trò bằng tình huống bạn đã tiếp nhận để nhà tuyển dụng hiểu được mức độ khó khăn.

‘Sản phẩm thừa kế với tỷ lệ churn 60%, không có sự khác biệt so với 4 đối thủ cạnh tranh và nhóm kỹ thuật đang triển khai các tính năng mà không ai mong muốn’ cho thấy bạn có thể xử lý tình huống hỗn loạn và mơ hồ. Cách đặt vấn đề thách thức chứng minh bạn hiểu các vấn đề kinh doanh, không chỉ đơn thuần thực hiện các công việc.

Hành động: Trình bày phương pháp luận và các sự đánh đổi của bạn.

Giải thích quy trình của bạn trong 2-3 câu ngắn gọn, tập trung vào những việc cần làm.

‘Thực hiện phỏng vấn Jobs-to-be-Done với 25 khách hàng đã hủy dịch vụ, phát hiện ra họ mua sản phẩm cho trường hợp sử dụng A nhưng chúng tôi đã tối ưu hóa cho trường hợp sử dụng B, loại bỏ ba tính năng đang có tiến độ để tái cấu trúc quy trình làm việc cốt lõi’ thể hiện cách suy nghĩ có cấu trúc.

Sự đánh đổi thể hiện khả năng đánh giá; ai cũng có thể đồng ý với mọi thứ, nhưng các nhà quản lý sản phẩm chiến lược biết nên loại bỏ điều gì.

Kết quả: Chứng minh tác động thông qua số liệu và kết quả.

Kết thúc bằng các chỉ số kinh doanh quan trọng đối với ban lãnh đạo.

‘Giảm tỷ lệ churn từ 60% xuống 18% trong hai quý, tăng giá trị hợp đồng trung bình thêm $14K thông qua các giao dịch nâng cấp, cải thiện tốc độ làm việc của nhóm bằng cách loại bỏ 40% các tác vụ không cần thiết trong danh sách công việc’ giúp kết nối công việc quản lý sản phẩm của bạn trực tiếp với doanh thu và hiệu quả.

Nếu bạn đã tung ra một sản phẩm không thành công, hãy chịu trách nhiệm và giải thích những gì bạn đã học được. Sự trung thực sẽ xây dựng uy tín nhiều hơn một thành tích hoàn hảo.

📮 ClickUp Insight: 19% số người được khảo sát không biết portfolio career là gì, và 18% bị cản trở bởi việc không biết bắt đầu từ đâu. Mong muốn thì có, nhưng bản đồ hướng dẫn thì thiếu. Với ClickUp Brain, bạn không bao giờ phải băn khoăn về việc cần làm gì tiếp theo. Chỉ cần hỏi, “Làm thế nào để ra mắt một sản phẩm?” Brain có thể tìm kiếm trên web ngay lập tức, phân tích các chiến lược mới nhất bằng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và cung cấp một kế hoạch từng bước được tùy chỉnh theo mục tiêu của bạn. Dù bạn cần phân tích thị trường, danh sách kiểm tra cho khách hàng đầu tiên hay lời khuyên về việc xây dựng nhiều nguồn thu nhập, mọi câu trả lời đều nhanh chóng, có thể thực hiện được và dựa trên dữ liệu thực tế. Bản đồ chiến lược của bạn luôn chỉ cách một câu hỏi.

💬 Xây dựng thói quen tạo nội dung lãnh đạo tư tưởng

Viết một bài viết sâu sắc hàng tháng về một vấn đề cụ thể mà bạn đã giải quyết, không phải là những lời khuyên chung chung mà ai cũng đã biết.

Chọn một quyết định như ‘Cách tôi ưu tiên 47 yêu cầu tính năng với ba nguồn lực kỹ thuật’ và trình bày chi tiết quy trình của bạn:

Thể hiện sự căng thẳng: Bao gồm phản đối từ các bên liên quan mà bạn đã gặp phải, dự án yêu thích của CEO mà bạn đã hủy bỏ, và lý do tại sao bạn đưa ra quyết định đó.

Sử dụng các tài liệu thực tế: Ảnh chụp màn hình bảng tính ưu tiên, trích dẫn cuộc hội thoại Slack khó xử, và trình bày phân tích trước và sau.

Tập trung chặt chẽ: 800 từ về một quyết định sẽ hiệu quả hơn 2.000 từ bao quát mọi kiến thức bạn có về quản lý sản phẩm.

Giữ nhịp độ: Viết một bài viết mỗi 3-4 tuần giúp bạn duy trì việc hiển thị mà không bị quá tải hoặc hy sinh chất lượng vì tần suất.

Các bài viết dài với ví dụ thực tế, tình huống căng thẳng và tin tức ngành được chia sẻ vì chúng ngay lập tức hữu ích cho các nhà quản lý sản phẩm khác đang đối mặt với những vấn đề tương tự ngay lúc này.

Chúng tôi đã trò chuyện với Jacob Goldschein, CEO của Orca, một công ty viết bài đại diện cho các nhà sáng lập và nhà điều hành trên LinkedIn, về cách các nhà quản lý sản phẩm có thể sử dụng kể chuyện một cách chân thực.

Anh ấy đã chia sẻ với chúng tôi:

Mọi câu chuyện về sản phẩm đều bắt đầu từ điều gì đã truyền cảm hứng cho bạn trở thành một nhà quản lý sản phẩm ngay từ đầu: điều gì đã khiến bạn yêu thích sản phẩm, muốn tạo ra thứ gì đó bằng chính đôi tay, ý tưởng và suy nghĩ của mình. […] Với tư cách là một nhà quản lý sản phẩm, cuộc đời bạn cơ bản là một câu chuyện về tạo/lập, phát triển ý tưởng, điều này rất độc đáo.

Mọi câu chuyện về sản phẩm đều bắt đầu từ điều gì đã truyền cảm hứng cho bạn trở thành một nhà quản lý sản phẩm ngay từ đầu: điều gì đã khiến bạn yêu thích sản phẩm, muốn tạo ra thứ gì đó bằng chính đôi tay, ý tưởng và suy nghĩ của mình. […] Với tư cách là một nhà quản lý sản phẩm, cuộc đời bạn cơ bản là một câu chuyện về tạo/lập, phát triển ý tưởng, điều này rất độc đáo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng những "khoảnh khắc aha" từ phản hồi của người dùng làm nội dung giá trị. Lần sau khi khách hàng nói điều gì đó thay đổi cách bạn nhìn nhận sản phẩm, hãy viết một bài đăng ngắn gọn phân tích sự thay đổi đó. Điều này giúp bạn trông tò mò, không phải là người rao giảng.

Cách ClickUp có thể giúp bạn duy trì sự nhất quán

Phát triển sự hiện diện trên LinkedIn của bạn với tư cách là một nhà quản lý sản phẩm hoạt động theo cách tương tự như cách sản phẩm của bạn hoạt động: sự rõ ràng, quá trình lặp lại và vòng phản hồi. Bạn đã quen với việc suy nghĩ theo hệ thống.

Giải pháp Marketing của ClickUp cho phép bạn quản lý thương hiệu cá nhân của mình theo cách tương tự, như một hệ thống sống động, ngày càng hoàn thiện khi bạn hiểu rõ hơn về đối tượng mục tiêu, giọng điệu của mình và cách suy nghĩ về sản phẩm.

Bắt đầu tại đây. 🏁

Khám phá những ý tưởng mới một cách rõ ràng.

Nội dung tốt nhất của bạn thường xuất phát từ những vấn đề thực tế của sản phẩm: các cuộc thảo luận về sự đánh đổi, mâu thuẫn với khách hàng, xung đột về ưu tiên, và khoảng cách trong sự đồng thuận.

Hình dung các góc nhìn nội dung chiến lược bằng cách sử dụng ClickUp Bảng trắng

ClickUp Bảng trắng giúp bạn chia nhỏ những khoảnh khắc này thành các góc nhìn câu chuyện rõ ràng.

Bạn có thể lập kế hoạch cho các câu chuyện muốn chia sẻ:

Một bài học từ buổi đánh giá sau sprint

Một quyết định ưu tiên nơi các ràng buộc đã định hình hướng đi.

Một phát hiện bất ngờ về người dùng từ một phiên nghiên cứu

Ví dụ, tạo một bảng có tiêu đề ‘Dấu hiệu lãnh đạo trong xung đột’ trong phần mềm quản lý thương hiệu. Bạn có thể thêm ghi chú dán cho những gì đã xảy ra, những gì bạn đã xem xét, quyết định bạn đã đưa ra và tại sao nó quan trọng.

Điều này giúp bạn có được sự rõ ràng có cấu trúc trước khi soạn thảo.

Viết bài đăng LinkedIn ngay tại nơi bạn suy nghĩ.

Quan điểm của bạn được phát triển thông qua các tài liệu kỹ thuật, ghi chú cuộc họp, tóm tắt nghiên cứu, bình luận về lộ trình sản phẩm và nhật ký quyết định.

Tinh chỉnh các phiên bản bài đăng đa định dạng trong ClickUp Tài liệu để duy trì thông điệp nhất quán

ClickUp Tài liệu cho phép bạn chuyển đổi quá trình suy nghĩ đó thành các câu chuyện có thể chia sẻ mà không cần chuyển đổi công cụ. Ví dụ, soạn một bài đăng về việc ưu tiên tính năng:

Phiên bản nháp 1: Mô tả chi tiết về sự xung đột giữa các ưu tiên trong thiết kế và kỹ thuật.

Phiên bản 2: Một kịch bản carousel sắc sảo chia khái niệm thành ba phần.

Phiên bản 3: Mô tả ngắn gọn cho bài đăng nhanh.

Phần tham khảo: Ghi chú thực tế từ các cuộc gọi với các bên liên quan và nhật ký quyết định.

Hệ thống này biến kinh nghiệm công việc của bạn thành một tài sản kể chuyện nhất quán.

Hơn nữa, bạn cũng có thể sử dụng Docs để tập trung các bản nháp bài đăng, ý tưởng chú thích và mẫu tương tác.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Bạn có thể mời các chuyên gia tham gia vào quá trình suy nghĩ của mình thông qua tính năng ClickUp Assign Comments. Yêu cầu phản hồi có cấu trúc thông qua tính năng Assign Comments trong ClickUp Giả sử bạn muốn một quản lý sản phẩm cấp cao kiểm tra lý do tại sao bộ phận kỹ thuật phản đối việc giảm phạm vi dự án mà bạn đề xuất. Hãy đánh dấu đoạn văn bản cụ thể đó trong tài liệu và gán cho nó một bình luận. Thêm ghi chú: ‘Vui lòng kiểm tra lý do, giọng điệu và độ rõ ràng.’ Họ phản hồi trực tiếp vào những nơi cần cải thiện. Bạn điều chỉnh, giải quyết và tiến về phía trước.

Xây dựng động lực bền vững

Với vai trò là một nhà quản lý sản phẩm, lịch trình của bạn luôn kín mít với các buổi đánh giá sprint, phiên làm việc, cuộc họp đồng bộ với các bên liên quan và việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục. Nếu không có hệ thống, ý định "đăng bài hôm nay" sẽ bị trôi qua.

Tối ưu hóa nhịp độ đăng bài của bạn với ClickUp Recurring Tasks để tạo ra một hệ thống đăng bài nhất quán và có thể mở rộng

Sử dụng tính năng ClickUp Recurring Tasks để biến nội dung của bạn thành một quy trình hoạt động lặp lại.

Tạo các mẫu công việc định kỳ dựa trên các trụ cột nội dung của bạn. Ví dụ:

‘Chia sẻ một bài học về sản phẩm từ tuần này’ vào mỗi thứ Sáu.

‘Phân tích chi tiết một quyết định về tính năng và các yếu tố cần cân nhắc’ vào mỗi thứ Ba.

‘Chia sẻ lại bài đăng của đồng nghiệp hoặc nhà sáng lập và thêm bình luận có ý nghĩa’ vào mỗi thứ Tư.

Mỗi công việc có thể bao gồm các gợi ý, liên kết tham khảo và góc nhìn câu chuyện của bạn, được phân loại theo mức độ chuyên môn của đối tượng (người mới bắt đầu, chuyên gia, lãnh đạo). Khi công việc xuất hiện lại trong lịch nội dung LinkedIn của bạn, bạn đang xây dựng một hệ thống tự duy trì.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Chức năng "Talk to Text" trong ClickUp giúp bạn giữ lại những ý tưởng hay nhất đủ lâu để phát triển chúng. Giả sử bạn đang chuyển đổi giữa việc đồng bộ hóa lộ trình và đánh giá của các bên liên quan, và một góc nhìn tuyệt vời về LinkedIn chợt nảy ra, một ý tưởng sắc sảo từ một quyết định cân nhắc sản phẩm thực tế mà bạn đã xử lý tuần trước. Bạn nói ra ý tưởng của mình trong ClickUp BrainGPT, trợ lý AI trên desktop, và nó sẽ tự động trở thành một công việc trong không gian làm việc của bạn. Ý tưởng sẽ được lưu trữ, sẵn sàng để hoàn thiện sau này. Tìm hiểu thêm tại đây:

Biến kinh nghiệm công việc thành nội dung sắc bén.

Công việc của bạn bao gồm việc làm rõ sự mơ hồ, phân tích dữ liệu, định hình quyết định và trình bày các sự đánh đổi. Đây chính là quá trình suy nghĩ thể hiện khả năng đánh giá sản phẩm mạnh mẽ, và chính điều này giúp xây dựng uy tín trên LinkedIn. Thách thức nằm ở việc trình bày nó trong một định dạng sắc sảo, thuyết phục và dễ đọc cho người đọc.

Trích xuất những câu chuyện rõ ràng, dựa trên thông tin chi tiết từ công việc sản phẩm của bạn bằng ClickUp Brain

ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp trên mạng xã hội, giúp bạn chuyển đổi ghi chú về công việc thành các bài đăng giàu thông tin, thể hiện sự sâu sắc của bạn.

Tham khảo từ:

Hội thảo đánh giá với các quan điểm trái chiều

Bản ghi cuộc gọi với khách hàng nơi các phản đối đã thay đổi hướng đi

Ghi chú ưu tiên tính năng thể hiện lý do của bạn

Kết quả thử nghiệm đã thay đổi các giả định về lộ trình phát triển của bạn.

Sau đó, hướng dẫn ClickUp Brain trình bày lý do của bạn một cách rõ ràng thay vì tóm tắt sự kiện.

✅ Thử gợi ý này: Tóm tắt chủ đề phản hồi của khách hàng này thành một bài viết giải thích cách xác định ưu tiên tính năng giữa các nhu cầu cạnh tranh của các bên liên quan. Viết ở ngôi thứ hai, trực tiếp, suy nghĩ sâu sắc, không dùng câu sáo rỗng.

Một người dùng ClickUp chia sẻ cách chúng tôi đã giúp họ loại bỏ tình trạng công việc lan tràn:

ClickUp Brain thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển qua lại. Tôi biết có những công cụ AI có gói miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi liên tục giữa các tab thực sự gây phiền toái. Và thành thật mà nói, khi tôi đang trong trạng thái tập trung cao độ cho công việc, đây là việc cần làm cuối cùng tôi muốn làm. Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết nội dung vì tôi làm việc trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự giúp tôi là Docs. Tôi thích các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn. Thật đáng yêu!

ClickUp Brain thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển qua lại. Tôi biết có những công cụ AI có gói miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi liên tục giữa các tab thực sự gây phiền toái. Và thành thật mà nói, khi tôi đang trong trạng thái tập trung cao độ cho công việc, đây là việc cần làm cuối cùng tôi muốn làm.

Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết nội dung vì tôi làm việc trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự giúp tôi là Docs. Tôi thích các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn. Thật đáng yêu!

Nhưng còn nữa!

Sử dụng ClickUp Brain để tạo các điểm nhấn và chuyển tiếp thay thế, giúp duy trì luồng soạn thảo

ClickUp Brain giúp bạn thử nghiệm với sự thay đổi giọng điệu, biến thể câu mở đầu và cách trình bày ví dụ. Ví dụ, nếu phần mở đầu của bạn cảm thấy quá học thuật.

Đề cập @Brain và yêu cầu ba phiên bản:

Một chia sẻ chân thành

Một phân tích

Một chút vui nhộn

Chọn phong cách phù hợp với giọng điệu LinkedIn của bạn và hoàn thiện nó trong cùng một tài liệu ClickUp.

Điều chỉnh nội dung của bạn để phù hợp với chu kỳ công việc của bạn.

Lịch trình của bạn đã bao gồm các buổi đánh giá sprint, họp đồng bộ nhóm, phiên tinh chỉnh backlog, thảo luận về lộ trình sản phẩm và các buổi họp 1:1. Việc duy trì sự nhất quán trên LinkedIn sẽ trở nên dễ dàng hơn khi lịch đăng bài của bạn hòa nhập vào nhịp độ của những hoạt động đó.

Đồng bộ thói quen đăng bài với lịch công việc thực tế bằng ClickUp Calendar

Lịch ClickUp giúp bạn quản lý các công việc, cuộc gọi và ưu tiên của mình trong một luồng trực quan duy nhất.

Tại đây, ClickUp Brain phân tích các công việc ưu tiên, khối lượng cuộc họp và khung thời gian tập trung thông thường của bạn để tự động chặn thời gian soạn thảo, giúp bạn viết khi năng lượng của bạn hỗ trợ cho suy nghĩ tốt, chứ không phải khi áp lực thời hạn đè nặng lên bạn.

Giả sử việc lập kế hoạch sprint luôn mang lại sự rõ ràng vào thứ Ba. ClickUp Brain lên lịch vào sáng muộn thứ Ba làm khung thời gian soạn thảo của bạn. Giả sử thứ Sáu nhẹ nhàng hơn sau cuộc họp standup. Nó đánh dấu chiều thứ Sáu cho việc đăng tải. Nhịp độ nội dung của bạn giờ đây đang theo dõi nhịp độ sản phẩm.

⚡️ Kho mẫu: Mẫu Lịch nội dung truyền thông xã hội ClickUp kết nối toàn bộ quy trình này lại với nhau để mỗi bài đăng đều đi qua cùng một vòng lặp. Mẫu lịch truyền thông xã hội đã bao gồm các không gian dành cho lưu trữ ý tưởng, nhãn trạng thái bản nháp, bài đăng đã lên lịch và đang theo dõi tương tác. Bạn chỉ cần nhập các trụ cột của mình vào đó và bắt đầu sản xuất.

Hãy để hiệu suất dẫn dắt hướng đi nội dung tương lai của bạn.

Phân tích các mẫu tương tác bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để hoàn thiện chiến lược nội dung

Bảng điều khiển ClickUp cho thấy những chủ đề nào giúp tăng cường niềm tin và những chủ đề nào không hiệu quả. Giả sử bạn đang theo dõi:

Nhận được nhiều bình luận trên các bài đăng thể hiện các cuộc hội thoại thực tế với các bên liên quan.

Lưu trữ cao trên các bài đăng phân tích mô hình tư duy.

Tạo ấn tượng sâu sắc với các bài đăng ngắn gọn, súc tích trên carousel.

Điều này cho thấy đối tượng của bạn đánh giá cao lý lẽ thực tiễn và những câu chuyện quyết định cụ thể có giá trị. Vì vậy, bạn nên tập trung vào điều đó.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Các bài đăng LinkedIn hiệu quả thường dựa vào sự rõ ràng về mặt hình ảnh. ClickUp Proofing giúp bạn hoàn thiện các bài đăng dạng carousel, phân tích giao diện người dùng (UI) và kể chuyện sản phẩm mà không cần phải theo dõi phản hồi qua các trò chuyện. Ghi chú và hoàn thiện bài đăng hình ảnh một cách hiệu quả bằng ClickUp Proofing Tải lên các hình ảnh bản nháp, carousel hoặc video clip ngắn trực tiếp vào công việc của bạn. Người đánh giá có thể nhấp vào bất kỳ đâu trên hình ảnh và để lại bình luận chi tiết gắn với khung hình hoặc phần cụ thể.

Cách xây dựng mạng lưới và tương tác một cách chân thành

Một hồ sơ mạnh mẽ sẽ không có ý nghĩa gì nếu không ai nhìn thấy nó.

Mạng lưới chuyên nghiệp của bạn quyết định phạm vi tiếp cận, và mức độ tương tác quyết định độ hiển thị của bạn. Dưới đây là cách xây dựng kết nối thực sự dẫn đến cơ hội.

📌 Theo dõi và tương tác với các nhà lãnh đạo quản lý sản phẩm

Theo dõi những người phù hợp sẽ mang đến nội dung giá trị cho nguồn tin của bạn và giúp bạn được chú ý khi tương tác một cách có suy nghĩ.

Lenny Rachitsky : Cựu Quản lý Sản phẩm của Airbnb, người điều hành bản tin sản phẩm phổ biến nhất, chia sẻ những phân tích sâu sắc về tăng trưởng, giữ chân khách hàng và lời khuyên nghề nghiệp. Cựu Quản lý Sản phẩm của Airbnb, người điều hành bản tin sản phẩm phổ biến nhất, chia sẻ những phân tích sâu sắc về tăng trưởng, giữ chân khách hàng và lời khuyên nghề nghiệp.

Shreyas Doshi : Cựu quản lý sản phẩm tại Stripe, Twitter và Google, nổi tiếng với các mô hình tư duy và khung ưu tiên thách thức suy nghĩ truyền thống. Cựu quản lý sản phẩm tại Stripe, Twitter và Google, nổi tiếng với các mô hình tư duy và khung ưu tiên thách thức suy nghĩ truyền thống.

Elena Verna : Chuyên gia tư vấn tăng trưởng, phân tích chiến lược PLG và chỉ số kích hoạt dựa trên các ví dụ thực tế từ các công ty. Chuyên gia tư vấn tăng trưởng, phân tích chiến lược PLG và chỉ số kích hoạt dựa trên các ví dụ thực tế từ các công ty.

Gibson Biddle : Cựu Phó Chủ tịch Netflix, người giảng dạy chiến lược sản phẩm thông qua các nghiên cứu trường hợp và các phiên hỏi đáp 'Ask Me Anything' của mình. Cựu Phó Chủ tịch Netflix, người giảng dạy chiến lược sản phẩm thông qua các nghiên cứu trường hợp và các phiên hỏi đáp 'Ask Me Anything' của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tương tác với nội dung của họ một cách chiến lược. Bình luận khi bạn có điều gì đó đáng giá để đóng góp, như một trải nghiệm tương tự, một quan điểm trái chiều có lý lẽ, hoặc một câu hỏi tiếp theo giúp làm sâu sắc thêm cuộc thảo luận. ‘Bài viết hay!’ không mang lại giá trị gì, nhưng ‘Chúng tôi đã thử phương pháp ưu tiên này tại [Công ty] và phát hiện nó không hiệu quả khi các bên liên quan có các chỉ số thành công mâu thuẫn. Tò mò về cách bạn xử lý tình huống đó’ sẽ mở ra cuộc hội thoại giúp bạn nổi bật.

📌 Tham gia các cộng đồng và sự kiện dành cho quản lý sản phẩm

Các cộng đồng giúp bạn tiếp cận với những đồng nghiệp đang giải quyết các vấn đề tương tự và tạo ra cơ hội hợp tác.

Product School: Tổ chức các buổi webinar miễn phí với các nhà quản lý sản phẩm từ các công ty hàng đầu, tổ chức các buổi gặp gỡ địa phương tại hơn 20 thành phố.

Chú ý đến Sản phẩm: Cộng đồng toàn cầu với các sự kiện khu vực, các kênh Slack được tổ chức theo chuyên môn (B2B, tiêu dùng, AI/ML)

Phụ nữ trong lĩnh vực Sản phẩm: Các chương trình cố vấn và sự kiện kết nối mạng lưới tập trung vào việc hỗ trợ phụ nữ trong các vai trò quản lý sản phẩm.

Liên minh Hướng Sản phẩm: Cộng đồng dành riêng cho các nhà quản lý sản phẩm (PM) đang thực hiện chiến lược tăng trưởng hướng sản phẩm.

Reforge: Các khóa học cao cấp với mô hình học tập theo nhóm và mạng lưới cựu học viên gồm các nhà quản lý sản phẩm cấp cao và lãnh đạo phát triển.

Tham gia các sự kiện với mục tiêu vượt ra ngoài việc thu thập danh bạ. Hỏi các diễn giả về những thách thức cụ thể mà bạn đang gặp phải, giới thiệu bản thân với 3-5 người có sự quan tâm chân thành đến công việc của họ, và liên hệ lại trong vòng 48 giờ, đề cập đến cuộc hội thoại của bạn.

🔍 Bạn có biết? Các nhà lãnh đạo đăng bài trên LinkedIn hiện đang nhận được lượng hiển thị nội dung cao gấp 4 lần so với người dùng LinkedIn thông thường, khiến sự hiện diện của lãnh đạo trở thành một yếu tố khuếch đại mạnh mẽ.

📌 Hợp tác trong việc tạo nội dung

Tạo nội dung cùng nhau giúp xây dựng mối quan hệ nhanh hơn so với việc kết nối mạng lưới một cách thụ động, và điều này giúp cả hai bên đóng góp có vị trí là những nhà lãnh đạo tư tưởng. Dưới đây là những điều bạn có thể thử:

Gắn thẻ ai đó: Viết một bài đăng về một khung làm việc mà bạn học được từ một nhà quản lý sản phẩm khác, gắn thẻ họ và giải thích cách bạn áp dụng nó (họ thường sẽ chia sẻ lại và tương tác).

Bài viết hợp tác: Liên hệ với các nhà quản lý sản phẩm đang thực hiện công việc tương tự và cùng viết một bài viết LinkedIn so sánh các phương pháp tiếp cận của bạn trong việc khám phá, ưu tiên hoặc quản lý các bên liên quan.

Định dạng phỏng vấn: Hỏi một nhà quản lý sản phẩm mà bạn ngưỡng mộ xem bạn có thể phỏng vấn họ về một lần ra mắt sản phẩm gần đây hay không, sau đó đăng bài phỏng vấn đó dưới dạng bài viết, đồng thời hiển thị đầy đủ công lao và tạo sự chú ý cho họ.

Bài tổng hợp: Tạo bài viết ‘5 điều các nhà quản lý sản phẩm học được từ các lần ra mắt thất bại’ bằng cách thu thập các câu chuyện ngắn từ mạng lưới của bạn và ghi nhận đóng góp của từng tác giả.

Hợp tác tạo ra sự hiển thị lẫn nhau và xây dựng sự tương hỗ. Khi bạn giúp ai đó nhận được sự chú ý, họ sẽ nhớ và đáp lại bằng cách giúp đỡ bạn.

Khi chúng tôi hỏi Jacob về việc cân bằng giữa vai trò lãnh đạo chuyên môn và giọng điệu cá nhân, anh ấy cho biết điều đó phụ thuộc vào bối cảnh:

Nếu công việc của chúng ta diễn ra trong một lĩnh vực kỹ thuật cao, phần chia sẻ cá nhân nên được giới hạn khoảng 5% trong các bài đăng. Nếu bạn hoạt động trong ngành như SaaS, nơi có rất nhiều người đang phát triển sản phẩm tương tự như của bạn, cá tính chính là yếu tố giúp bạn thực sự nổi bật.

Nếu công việc của chúng ta diễn ra trong một lĩnh vực kỹ thuật cao, phần chia sẻ cá nhân nên được giới hạn khoảng 5% trong các bài đăng. Nếu bạn hoạt động trong ngành như SaaS, nơi có rất nhiều người đang phát triển sản phẩm tương tự như của bạn, cá tính chính là yếu tố giúp bạn thực sự nổi bật.

Các chỉ số quan trọng cần theo dõi để phát triển thương hiệu cá nhân trên LinkedIn với tư cách là một nhà quản lý sản phẩm

Xây dựng thương hiệu cá nhân trên LinkedIn mà không theo dõi hiệu suất giống như tung ra tính năng mà không có phân tích (một câu đùa của PM, chúng tôi không thể cưỡng lại). LinkedIn cung cấp các chỉ số rõ ràng cho thấy điều gì đang hoạt động và điều gì cần điều chỉnh. 📊

Chế độ xem hồ sơ

Số chế độ xem hồ sơ hàng tuần đo lường khả năng tiếp cận và hiệu quả nội dung của bạn.

Một sự gia tăng đột biến sau khi đăng nội dung hoặc tham gia thảo luận cho thấy những hoạt động đó thu hút lưu lượng truy cập. Hãy hướng đến sự tăng trưởng ổn định: 50 chế độ xem mỗi tuần là mức cơ bản, 200+ nếu bạn đang tích cực đăng bài.

Phân tích 'Cách mọi người tìm thấy bạn' cho thấy liệu từ khóa tìm kiếm hay nội dung của bạn đang thu hút lượt truy cập.

Xuất hiện trên hồ sơ LinkedIn

Yêu cầu kết nối

Chất lượng của các yêu cầu đến quan trọng hơn số lượng. Nếu các nhà tuyển dụng, quản lý tuyển dụng hoặc các quản lý sản phẩm cấp cao chủ động liên hệ với bạn, điều đó chứng tỏ vị trí của bạn đang phát huy hiệu quả.

Chấp nhận có lựa chọn dựa trên sự liên quan đến mục tiêu của bạn sẽ hiệu quả hơn so với việc phát triển một cách tùy tiện.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chuyển đổi thuật ngữ chuyên ngành sản phẩm thành các bài giải thích. Một bài đăng đơn giản giải thích điều gì đó như ‘Ý nghĩa thực sự của sự đồng cảm với người dùng trong quyết định sản phẩm’ giúp những người không phải là quản lý sản phẩm hiểu thế giới của bạn và xây dựng uy tín chuyên môn.

Số lượt hiển thị và tỷ lệ tương tác

Số lượt hiển thị cho thấy phạm vi tiếp cận, nhưng tỷ lệ tương tác (số lượt thích + bình luận + chia sẻ chia cho số lượt hiển thị) cho thấy mức độ tương tác thực sự.

Một bài đăng có 5.000 lượt hiển thị và 2% tương tác sẽ hiệu quả hơn so với bài đăng có 10.000 lượt hiển thị và 0,5% tương tác.

Các chủ đề khác nhau sẽ tạo ra mức độ tương tác có ý nghĩa khác nhau:

Bài viết về ưu tiên lộ trình: Thường thu hút sự tương tác cao từ các nhà quản lý sản phẩm khác khi họ chia sẻ các phương pháp và khung làm việc của riêng mình.

Câu chuyện về thất bại của sản phẩm: Kích thích thảo luận vì mọi người muốn học hỏi từ sai lầm mà không phải tự mình mắc phải.

Chiến lược quản lý các bên liên quan: Tạo sự đồng cảm rộng rãi vì thách thức này áp dụng cho mọi bối cảnh sản phẩm và kích thước công ty.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy xem xét 5 bài đăng hiệu quả nhất của bạn hàng tháng để nhận diện các xu hướng về chủ đề, định dạng và giọng điệu, sau đó tập trung vào những gì khán giả của bạn cho là có giá trị.

Ví dụ về các hồ sơ LinkedIn thành công cho quản lý sản phẩm

Các hồ sơ mạnh mẽ tuân theo các mô hình rõ ràng: vị trí chiến lược, bằng chứng cụ thể về tác động và tương tác nhất quán. Dưới đây là các nhà quản lý sản phẩm (PM) có hồ sơ thể hiện những gì hiệu quả.

Rishab Jolly

Rishab Jolly là Giám đốc Sản phẩm Cao cấp tại Microsoft, chịu trách nhiệm định hướng chiến lược và triển khai cho Azure Application Insights. Hồ sơ của anh ấy minh họa cách các nhà quản lý sản phẩm kỹ thuật có thể xây dựng uy tín chuyên môn mà không cần tiêu đề quản lý cấp cao.

Điều làm nên thành công của thương hiệu anh ấy là sự nhất quán kết hợp với tính cụ thể. Anh chia sẻ những insight về kể chuyện và ảnh hưởng đến các bên liên quan với cộng đồng LinkedIn hơn 20.000 người của mình, đăng tải các khung làm việc và bài học từ việc phát triển công cụ cho nhà phát triển quy mô lớn. Anh cũng là người dẫn chương trình podcast Curious Soul, nơi anh phỏng vấn các lãnh đạo công nghệ từ Microsoft, Meta và các công ty khác, sau đó tái sử dụng những insight quan trọng vào nội dung LinkedIn.

Bài học: Chọn một lĩnh vực chuyên môn (ví dụ: quản lý sản phẩm đám mây hoặc kể chuyện cho các bên liên quan) và khẳng định vị thế của mình thông qua việc tạo/lập nội dung đều đặn.

📣 SME Speaks: Khi được hỏi về việc do dự trong việc quảng bá bản thân, Jacob đã trả lời một cách thẳng thắn: Điều này là không thể tránh khỏi. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà tiếp thị do nhà sáng lập dẫn dắt là khóa thành công, đặc biệt trong lĩnh vực B2B. Bạn có thể cảm thấy lo lắng khi tiếp thị bản thân, và hầu hết mọi người đều như vậy ở giai đoạn đầu, và điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng điều quan trọng hơn là hiểu rằng điều này là không thể tránh khỏi nếu bạn muốn tiếp tục phát triển. Điều này là không thể tránh khỏi. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà tiếp thị do nhà sáng lập dẫn dắt là khóa thành công, đặc biệt trong lĩnh vực B2B. Bạn có thể cảm thấy lo lắng khi tiếp thị bản thân, và hầu hết mọi người đều như vậy ở giai đoạn đầu, và điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng điều quan trọng hơn là hiểu rằng điều này là không thể tránh khỏi nếu bạn muốn tiếp tục phát triển.

Adrienne Tan

Adrienne Tan là Đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành (CEO) của Brainmates, một trong những công ty tư vấn quản lý sản phẩm được công nhận hàng đầu tại Úc. Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm, cô đã định hình cách các tổ chức trong nhiều ngành nghề tiếp cận chiến lược sản phẩm, giá trị khách hàng và tăng trưởng kinh doanh.

Kinh nghiệm của cô ấy thể hiện những đóng góp có thể đo lường được: tổ chức hội nghị quản lý sản phẩm quốc gia đầu tiên của Úc, hướng dẫn các nhà lãnh đạo sản phẩm mới nổi và tư vấn cho các công ty về các khung làm việc tập trung vào khách hàng. Mỗi vai trò đều kết nối trực tiếp với các kết quả như cải thiện sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường, tăng cường sự đồng bộ trong chiến lược tiếp cận thị trường và nâng cao tính linh hoạt của kinh doanh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bắt đầu ghi chép các thí nghiệm sản phẩm của bạn như các câu chuyện. Viết một loạt bài viết ngắn mô tả một giả thuyết, kết quả bất ngờ và những điều bạn sẽ thay đổi lần sau. Điều này giúp người theo dõi của bạn có cái nhìn trực tiếp về tư duy phát triển của bạn.

Stephanie Neill

Stephanie Neill là Trưởng bộ phận Sản phẩm tại Stripe với gần 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo các nhóm tại The New York Times, IAC và Twitch. Hồ sơ của cô minh họa cách thể hiện khả năng lãnh đạo mà không cần đến những tuyên bố trừu tượng. Cô đã xây dựng và mở rộng các cộng đồng sản phẩm trên khắp Hoa Kỳ và dẫn dắt các nhóm tập trung vào việc tích hợp trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Các điểm nổi bật trong kinh nghiệm của cô ấy kết nối công việc của cô ấy với kết quả kinh doanh: kích thước nhóm, tác động đến doanh thu và độ phức tạp kỹ thuật. Hồ sơ của cô ấy cân bằng giữa tầm nhìn chiến lược và thực thi thực tế, cho thấy cô ấy có thể vừa định hướng vừa đạt được kết quả. Bài học: Đo lường tác động lãnh đạo của bạn thông qua sự phát triển của nhóm, đóng góp vào doanh thu và phạm vi kỹ thuật.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy bình luận một cách chiến lược trước khi đăng bài. Tương tác với các nhà sáng lập, nhà thiết kế hoặc các nhà quản lý sản phẩm khác trên bài đăng của họ trong một tuần trước khi chia sẻ bài viết của riêng bạn. Thuật toán của LinkedIn sẽ tự nhiên lan tỏa hiển thị của bạn đến mạng lưới của họ.

Những sai lầm phổ biến trong xây dựng thương hiệu LinkedIn mà các nhà quản lý sản phẩm nên tránh

Dưới đây là những sai lầm cần tránh khi cố gắng phát triển thương hiệu LinkedIn của bạn với tư cách là một nhà quản lý sản phẩm:

Danh sách tóm tắt trách nhiệm, không phải quá trình suy nghĩ: Viết một câu chuyện ngắn về một thách thức sản phẩm gần đây, lý do của bạn và tác động của nó. Điều này cho thấy cách bạn tiếp cận các quyết định sản phẩm.

Chỉ đăng cập nhật ra mắt hoặc khuyến mãi: Chia sẻ những sự đánh đổi, thất bại và thông tin người dùng đằng sau các lần ra mắt đó. Các bài đăng về quy trình thể hiện độ sâu thực sự của nhà quản lý sản phẩm.

Bài đăng nghe có vẻ chung chung hoặc mang tính động viên: Hãy dựa trên mỗi thông tin vào một tình huống thực tế: Điều gì đã xảy ra → Bạn đã thử gì → Điều gì đã thay đổi. Điều này giúp cho việc học hỏi trở nên đáng tin cậy.

Tham gia bằng cách chỉ thích bài đăng: Thêm bình luận với quan điểm của bạn hoặc khung làm việc bạn sẽ áp dụng. Quan điểm nhất quán giúp xây dựng nhận diện.

Hồ sơ nên tập trung vào công ty hơn là vai trò của bạn: Làm rõ những gì bạn đã ảnh hưởng, thúc đẩy hoặc thay đổi. Đừng để từ "chúng tôi" làm mờ đi đóng góp của bạn.

Kỹ năng được liệt kê mà không có bằng chứng: Hãy minh họa mỗi kỹ năng bằng một ví dụ cụ thể từ kinh nghiệm hoặc nội dung của bạn. Hãy thể hiện > kể lại

🔍 Bạn có biết? Một nghiên cứu trên tạp chí Frontiers in Psychology cho thấy những người tích cực quản lý thương hiệu cá nhân có khả năng thăng tiến và được công nhận trong sự nghiệp cao hơn đáng kể so với những người không làm điều đó.

Xây dựng công khai, suy nghĩ trong ClickUp

Mỗi sản phẩm mạnh mẽ đều kể một câu chuyện về ý định, sự đánh đổi và bài học được rút ra trong quá trình phát triển, và mỗi nhà quản lý sản phẩm mạnh mẽ cũng vậy. LinkedIn đánh giá cao sự rõ ràng trong suy nghĩ hơn là sự hoàn hảo, và uy tín của bạn sẽ tăng lên khi bạn thể hiện cách bạn suy luận, chứ không phải cách bạn thực hiện.

ClickUp biến quá trình suy luận đó thành một quy trình nhịp nhàng.

Ví dụ, trong khi ClickUp Brain ghi lại ý tưởng ngay khi có sự đột phá, Docs giúp biến chúng thành những câu chuyện sắc bén, và Recurring Tasks đảm bảo động lực của bạn tiếp tục ngay cả trong những tuần bận rộn. Những gì bắt đầu như tài liệu được suy nghĩ kỹ lưỡng trở thành bằng chứng rõ ràng về khả năng đánh giá sản phẩm, chính xác là điều mà nhà tuyển dụng và đồng nghiệp tìm kiếm.

Sự hiển thị, sau cùng, cũng là một sản phẩm cần quản lý. Với ClickUp là Không gian Làm việc của bạn, ý tưởng của bạn sẽ phát triển với cùng độ chính xác mà bạn áp dụng cho mỗi lần ra mắt sản phẩm.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp

Đăng bài 2-3 lần mỗi tuần là hiệu quả. Điều này giúp duy trì sự hoạt động của hồ sơ của bạn đồng thời cho bạn đủ thời gian để suy nghĩ kỹ về ý tưởng, phản ánh về công việc và chia sẻ điều có ý nghĩa thay vì vội vàng đăng bài hàng ngày.

Chia sẻ những gì bạn học được từ công việc sản phẩm thực tế. Ví dụ, hãy nói về cách bạn tiếp cận một quyết định về tính năng, những sự đánh đổi nào đã ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, những bài học bạn rút ra từ một thí nghiệm thất bại, hoặc cách phản hồi của người dùng đã ảnh hưởng đến hướng đi. Mọi người phản hồi tích cực hơn với quá trình suy nghĩ và sự chân thành hơn là lý thuyết.

Chế độ Người tạo nội dung (Creator Mode) sẽ hữu ích nếu bạn muốn phát triển đối tượng theo dõi và được phát hiện thông qua các chủ đề cụ thể. Một hồ sơ thông thường hoàn toàn phù hợp nếu mục tiêu của bạn là xây dựng uy tín và thu hút cơ hội một cách âm thầm. Lựa chọn phụ thuộc vào việc bạn ưu tiên tính năng hiển thị hay sự đơn giản hơn.

Tập trung vào trải nghiệm cá nhân của bạn thay vì lặp lại các khung làm việc quản lý sản phẩm thông thường. Khi bạn chia sẻ từ công việc hàng ngày của mình, góc nhìn của bạn sẽ tự nhiên trở nên độc đáo.

Tập trung vào trải nghiệm cá nhân của bạn thay vì lặp lại các khung làm việc quản lý sản phẩm thông thường. Khi bạn chia sẻ từ công việc hàng ngày của mình, góc nhìn của bạn sẽ tự nhiên trở nên độc đáo.

ClickUp giúp bạn duy trì sự nhất quán bằng cách tập trung mọi thứ vào một nơi. Bạn có thể lập kế hoạch lịch đăng bài hàng tuần, soạn thảo nội dung trong ClickUp Docs, lưu trữ các ví dụ tham khảo và theo dõi các ý tưởng muốn phát triển dưới dạng nhiệm vụ ClickUp.