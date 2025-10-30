50+ Gợi ý AI Perplexity để thử

Perplexity AI rất giỏi trong việc tìm kiếm thông tin và trích dẫn nguồn. Nhưng cách bạn hỏi mới là yếu tố quyết định.

Hãy tưởng tượng các đơn đặt hàng như đơn đặt hàng nhà hàng. “Món gì ngon” sẽ cho bạn bất kỳ món nào còn lại. “Mì cay, thêm tỏi, không đậu phộng” sẽ cho bạn chính xác những gì bạn muốn.

Cùng nguyên tắc, kết quả tốt hơn.

Sự kỳ diệu xảy ra khi bạn thêm bối cảnh — công việc bạn đang làm, mức độ chi tiết bạn muốn đạt được hoặc định dạng bạn ưa thích.

Học sinh* xây dựng đối số mạnh mẽ hơn với các trích dẫn đáng tin cậy

Nhà nghiên cứu tìm kiếm các nghiên cứu chuyên sâu nhanh hơn

Marketers khám phá những thông tin hữu ích mà họ có thể áp dụng vào thực tế

Chúng tôi đã tổng hợp những mẫu câu lệnh Perplexity AI tốt nhất để sử dụng ngay bây giờ. Và như một phần thưởng, chúng ta sẽ tìm hiểu về ClickUp —một giải pháp mới mẻ, nhạy bén với ngữ cảnh, kết hợp trí tuệ nhân tạo, tài liệu và quy trình làm việc. 🕵

Perplexity AI là gì?

Perplexity AI là một công cụ tìm kiếm cuộc hội thoại được hỗ trợ bởi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Nó xử lý các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên và trả về các câu trả lời được tổng hợp, trích dẫn nguồn từ khắp các trang web.

Nền tảng này sử dụng trí tuệ nhân tạo để hiểu bối cảnh, nghĩa là bạn có thể đặt câu hỏi tiếp theo và nó sẽ nhớ những gì bạn đang nói. Nó thu thập thông tin thời gian thực, xử lý nó và trình bày câu trả lời trong định dạng dễ đọc với các trích dẫn có thể nhấp vào để bạn có thể xác minh mọi thứ.

Perplexity AI prompts là gì?

Các câu hỏi hoặc hướng dẫn Perplexity AI là những gì bạn nhập vào để nhận được câu trả lời cụ thể. Càng cung cấp nhiều chi tiết và bối cảnh, câu trả lời sẽ càng chính xác.

Một gợi ý cơ bản như ‘Giải thích SEO‘ sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan, nhưng một gợi ý chi tiết như ‘Giải thích SEO cho doanh nghiệp địa phương kèm ví dụ về các chiến lược tối ưu hóa trên trang‘ sẽ hiển thị thông tin mục tiêu phù hợp với nhu cầu của bạn.

✅ Ví dụ về gợi ý:

so sánh 5 công cụ tiếp thị email hàng đầu cho doanh nghiệp nhỏ vào năm 2025. Bao gồm các gói giá, tính năng nổi bật và một giới hạn cho mỗi công cụ. Trình bày dưới dạng bảng so sánh kèm theo nguồn tham khảo

so sánh 5 công cụ tiếp thị email hàng đầu cho doanh nghiệp nhỏ vào năm 2025. Bao gồm các gói giá, tính năng nổi bật và một giới hạn cho mỗi công cụ. Trình bày dưới dạng bảng so sánh kèm theo nguồn tham khảo

Điều này cụ thể, dễ đọc và hướng Perplexity đến các câu trả lời có cấu trúc, có thể kiểm chứng.

🧠 Thú vị: ‘Perplexity’ thực chất là một chỉ số thống kê được sử dụng để đánh giá các mô hình ngôn ngữ. Chỉ số Perplexity càng thấp, mô hình càng dự đoán văn bản chính xác hơn.

Cách viết các gợi ý Perplexity hiệu quả

Dưới đây là quy trình từng bước để tạo mẫu câu lệnh AI mang lại câu trả lời hữu ích. 👇

Bước #1: Xác định nhu cầu của bạn

Trước khi nhập bất kỳ nội dung nào vào công cụ AI, hãy xác định rõ mục tiêu bạn muốn đạt được từ nó.

Bạn đang tìm kiếm một định nghĩa nhanh, so sánh chi tiết, dữ liệu thống kê hay hướng dẫn từng bước? Hãy ghi lại mục tiêu cuối cùng của bạn trước tiên.

Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản nếu bạn là:

Nhà tiếp thị đang chuẩn bị bản trình bày chiến dịch, bạn có thể cần dữ liệu phân tích đối thủ cạnh tranh cho thấy các chiến lược nào đã thúc đẩy tương tác trong quý vừa qua

Sinh viên đang viết bài đánh giá văn học về chính sách khí hậu, bạn cần các nghiên cứu mới nhất cho thấy cách các nghiên cứu khác nhau kết nối với nhau

Khi kiểm tra tính chính xác của một tuyên bố về hành vi người dùng, bạn, người tạo nội dung, cần nguồn gốc ban đầu của thống kê đó

Hiểu rõ đối tượng của bạn sẽ giúp bạn tạo ra một prompt giúp bạn đạt được đối tượng đó chỉ trong một lần.

🧠 Thú vị: Thuật ngữ ‘trí tuệ nhân tạo ’ được đặt ra vào năm 1956 trong một hội thảo mùa hè tại Đại học Dartmouth. Các tham dự viên cho rằng trí tuệ nhân tạo ở mức độ con người có thể đạt được trong một mùa hè. Hơn 70 năm sau, chúng ta vẫn đang tiếp tục công việc!

Bước #2: Thu thập thông tin bối cảnh

Bây giờ, hãy thu thập các chi tiết cụ thể sẽ định hình câu trả lời của bạn. Hãy suy nghĩ về đối tượng đọc thông tin này, ngành nghề công việc bạn đang làm, kỳ quan trọng và các hạn chế bạn đang phải đối mặt.

Dưới đây là danh sách các yếu tố bạn cần xem xét để trở thành một kỹ sư prompt:

đối tượng mục tiêu hoặc trình độ người đọc* (Các nhà lãnh đạo cấp cao, sinh viên năm nhất đại học, người đam mê)

ngành hoặc lĩnh vực *công việc (thương mại điện tử trực tiếp đến người tiêu dùng, thiết bị y tế, phát triển trò chơi độc lập)

Tập trung vào địa lý , nếu điều đó quan trọng (mục tiêu là thị trường Úc, so sánh quy định của EU và Mỹ)

Kỳ bạn quan tâm (Dữ liệu quý 4 năm 2024, xu hướng lịch sử từ năm 2010, dự đoán mới nhất cho năm 2026)

Mục đích của nghiên cứu của bạn (bản trình bày cho nhà đầu tư, danh mục tham khảo cho bài luận, bằng chứng hỗ trợ cho bài viết blog)

Sự khác biệt mà điều này mang lại là vô cùng lớn. Một người tạo đặt câu hỏi: “Các nhóm biên tập tại các cơ quan truyền thông như The Washington Post và Reuters đang sử dụng công cụ AI như thế nào để tăng tốc quá trình kiểm tra sự thật mà không làm giảm độ chính xác, với các ví dụ cụ thể về công cụ và quy trình làm việc” sẽ giúp bạn nắm bắt các thực hành trong phòng biên tập, tên các công cụ và chi tiết triển khai mà bạn có thể tham khảo hoặc điều chỉnh.

Bước #3: Chọn định dạng đầu ra của bạn

Chọn cách Perplexity hiển thị thông tin theo ý muốn của bạn.

Bạn cần một đoạn tóm tắt có thể chèn vào báo cáo, một danh sách gạch đầu dòng cho slide trình chiếu, một bảng so sánh ưu nhược điểm, hay các ví dụ chi tiết kèm giải thích?

Thêm điều này vào lời nhắc của bạn.

Nếu bạn đang so sánh phần mềm trợ lý viết, hãy yêu cầu định dạng bảng: ‘Tạo bảng so sánh giữa ClickUp Brain, Jasper và Textmetrics, bao gồm giá cả, kích thước cơ sở dữ liệu từ khóa và các tính năng độc đáo. ’

Bước #4: Cài đặt mức độ sâu

Hãy cho Perplexity biết bạn muốn đi sâu đến mức nào.

Bạn đang tìm kiếm một cái nhìn tổng quan cơ bản có thể đọc trong hai phút, một giải thích chi tiết vừa phải kèm theo một số ví dụ, hay một phân tích toàn diện bao quát lịch sử, tình trạng hiện tại, tranh cãi và những tác động trong tương lai?

Sử dụng các chỉ số về độ dài hoặc chi tiết cụ thể. Thử với câu lệnh: ‘Cung cấp một giải thích dài 1000 từ về sự khác biệt giữa học có giám sát và học không giám sát, kèm theo ba ví dụ thực tế cho mỗi loại, dành cho người có kiến thức cơ bản về Python. ’

Việc cụ thể hóa mức độ chi tiết giúp bạn tránh phải lọc qua 10 đoạn văn khi chỉ cần hai câu, hoặc nhận được một cái nhìn tổng quan sơ sài khi cần nội dung sâu sắc.

🧠 Thú vị: Ý tưởng về trí tuệ giống con người trong máy móc có nguồn gốc từ Talos, con robot đồng khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp được thiết kế để bảo vệ Crete. Mặc dù không phải là một cỗ máy thực sự, thần thoại miêu tả Talos với một mục đích được lập trình sẵn. Đây là cách cái chết của anh ta trông như thế nào (theo như thông tin): Nguồn

Bước #5: Thêm các giới hạn của bạn

Danh sách các yêu cầu hoặc giới hạn cụ thể cần được lọc để đảm bảo kết quả nhất quán. Điều này bao gồm các giới hạn về thời gian, phạm vi địa lý, loại nguồn hoặc các góc độ cụ thể mà bạn muốn được đề cập.

Ví dụ về các ràng buộc hữu ích có tác động thực tế:

‘Tập trung vào các nghiên cứu được đánh giá ngang hàng được công bố sau tháng 1 năm 2023‘ giúp bạn tránh trích dẫn các nghiên cứu lỗi thời

‘Chỉ bao gồm các chiến lược có nghiên cứu trường hợp được ghi chép chứng minh ít nhất 20% cải thiện‘ lọc ra các lời khuyên lý thuyết, có thể thực hiện được

‘Loại trừ bất kỳ chiến lược nào yêu cầu ngân sách quảng cáo trả phí‘ giúp các đề xuất phù hợp với điều kiện của bạn

Những giới hạn này giúp kết quả tập trung chặt chẽ vào những gì quan trọng cho dự án của bạn.

📮 ClickUp Insight: Trong khi 34% người dùng hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống AI, một nhóm lớn hơn một chút (38%) áp dụng phương pháp “tin tưởng nhưng kiểm tra”. Một công cụ độc lập không quen thuộc với bối cảnh công việc của bạn thường có nguy cơ cao hơn trong việc tạo ra các phản hồi không chính xác hoặc không thỏa đáng. Đó là lý do chúng tôi phát triển ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo kết nối quản lý dự án, quản lý kiến thức và hợp tác trong không gian làm việc của bạn, đồng thời tích hợp các công cụ của bên thứ ba. Nhận phản hồi theo ngữ cảnh mà không cần chuyển đổi và trải nghiệm sự tăng hiệu quả công việc lên 2–3 lần, giống như các khách hàng của chúng tôi tại Seequent.

Bước #6: Viết prompt hoàn thành của bạn

Bây giờ, hãy kết hợp tất cả thành một lời nhắc rõ ràng. Bắt đầu với câu hỏi chính của bạn, thêm bối cảnh, chỉ định định dạng và mức độ chi tiết mong muốn, sau đó bao gồm bất kỳ hạn chế nào.

Một gợi ý yếu trông như sau: ‘Các công ty sử dụng phản hồi của khách hàng như thế nào?‘

Một gợi ý hoàn thành trông như sau: ‘Giải thích ba phương pháp cụ thể mà các công ty SaaS có từ 1.000 đến 10.000 người dùng sử dụng để thu thập và xử lý phản hồi của khách hàng. Tập trung vào các phương pháp có thể triển khai với nhóm ít hơn năm người. Trình bày dưới dạng danh sách có số thứ tự, kèm theo một ví dụ thực tế từ công ty cho mỗi phương pháp, bao gồm công cụ họ sử dụng và kết quả đạt được. Bao gồm nguồn từ các nghiên cứu trường hợp hoặc phỏng vấn được công bố trong 18 tháng qua

Thấy sự khác biệt chưa? Gợi ý thứ hai sẽ cung cấp cho bạn thông tin hữu ích, bao gồm các ví dụ đã được xác minh phù hợp với kích thước công ty và giới hạn tài nguyên của bạn.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: Hãy xem ClickUp Tài liệu như thư viện gợi ý cá nhân của bạn; một không gian nơi mọi gợi ý AI Perplexity mà bạn đã tạo ra (và hoàn thiện) được lưu trữ tại một nơi duy nhất. Biến các prompt của bạn thành một thư viện sống động, có tổ chức mà toàn bộ nhóm của bạn có thể truy cập thông qua ClickUp Tài liệu Bạn có thể phân loại chúng theo chủ đề, gắn thẻ với các trường hợp sử dụng và thậm chí đang theo dõi những gợi ý nào mang lại kết quả tốt nhất. Ví dụ, một chiến lược gia nội dung có thể tạo các trang riêng biệt cho các gợi ý nghiên cứu, mẫu viết quảng cáo và các truy vấn dựa trên dữ liệu. Đây là cách đơn giản để duy trì sự tổ chức, hợp tác với nhóm của bạn và xây dựng một kho các mẫu gợi ý viết AI có thể tái sử dụng để đạt được kết quả.

Các mẫu câu lệnh Perplexity AI hàng đầu cho các trường hợp sử dụng khác nhau

Dưới đây là danh sách các mẫu câu lệnh Perplexity AI được chọn lọc kỹ lưỡng cho hình ảnh, nghiên cứu, viết lách và nhiều trường hợp sử dụng khác để đạt được kết quả xuất sắc mỗi lần.

Nghiên cứu

Thực hiện phân tích SWOT với các gợi ý của Perplexity AI prompts

Kích thước thị trường hiện tại và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) dự kiến cho [Ngành] từ năm 2024 đến 2030 tại [Khu vực] là bao nhiêu? Bao gồm các yếu tố thúc đẩy thị trường, phân tích theo phân khúc [Loại tùy chỉnh] và trích dẫn các báo cáo từ Gartner/Forrester/IDC được công bố sau năm 2023. Trình bày dưới dạng tóm tắt có cấu trúc kèm theo nguồn tham khảo So sánh [Đối thủ 1], [Đối thủ 2], [Đối thủ 3], [Đối thủ 4] và [Đối thủ 5] trong [Ngành]. Tạo bảng so sánh bao gồm: giá cả, thị phần kèm nguồn tham khảo, tính năng độc đáo, cập nhật sản phẩm năm 2024 và đánh giá của người dùng từ G2/Capterra. Tập trung vào các công ty phục vụ [Kích thước khách hàng mục tiêu] Xác định 8 xu hướng nổi bật nhất trong ngành [Industry] cho năm 2025 với ít nhất $10 triệu vốn đầu tư hoặc 100.000+ người dùng. Đối với mỗi xu hướng: giải thích trong 100 từ, danh sách ba công ty đang áp dụng với các chỉ số cụ thể, và trích dẫn dữ liệu áp dụng từ CB Insights/TechCrunch từ quý 3 năm 2024 trở đi. Xếp hạng theo tiềm năng tác động thị trường Thực hiện phân tích SWOT cho [Công ty] trong [Ngành] tính đến quý 4 năm 2024. Bao gồm năm điểm cụ thể cho mỗi phần với các chỉ số định lượng từ báo cáo kết quả kinh doanh gần đây, nhận định của nhà phân tích và các động thái chiến lược năm 2024. 800-1000 từ. Đối tượng mục tiêu: các nhà phân tích đầu tư Hành vi mua sắm của [Đối tượng mục tiêu] đối với [Danh mục sản phẩm] đã thay đổi như thế nào từ năm 2022 đến 2024 tại [Quốc gia]? Bao gồm: sự thay đổi trong chi tiêu (%), các kênh ưa chuộng kèm dữ liệu tương tác, các yếu tố quyết định mua hàng được xếp hạng, và độ nhạy cảm với giá. Trích dẫn 5+ trang web liên quan như các cuộc khảo sát của McKinsey hoặc báo cáo của NRF. Tóm tắt 300 từ + các phần chi tiết Tỷ lệ áp dụng công nghệ [Technology] trong doanh nghiệp là bao nhiêu trong giai đoạn 2023-2024? Bao gồm: tỷ lệ áp dụng hiện tại, phân tích theo bộ phận, các công cụ cụ thể đang được sử dụng, chỉ số ROI từ các nghiên cứu trường hợp, rào cản áp dụng và yếu tố thành công. Tập trung vào thông tin được công bố công khai từ các công ty trong danh sách Fortune 500. 1200-1500 từ dành cho đối tượng CTO Tổng hợp các quy định hiện hành và đang chờ xử lý [Loại quy định] ảnh hưởng đến [Loại công ty] tại [Khu vực] tính đến tháng 10 năm 2024. Đối với mỗi quy định: ngày có hiệu lực, yêu cầu chính, hình phạt và cách [Công ty ví dụ 1], [Công ty ví dụ 2], [Công ty ví dụ 3] đã thích ứng. Trình bày dưới dạng danh sách kiểm tra tuân thủ. Trích dẫn các nguồn quy định chính thức Phân tích vốn đầu tư mạo hiểm (VC) trong [Ngành] cho năm 2024. Bao gồm: tổng vốn đầu tư với so sánh theo quý (QoQ), phân tích theo giai đoạn, top 10 giao dịch với số tiền và nhà đầu tư, các phân khúc mới nổi với tỷ lệ phần trăm cụ thể, và ba hồ sơ công ty kỳ lân mới. Tập trung vào các giao dịch tại Mỹ/EU có giá trị trên $5 triệu. Sử dụng dữ liệu từ Crunchbase/PitchBook. Định dạng bản ghi nhớ đầu tư 1000 từ Các công nghệ chuỗi cung ứng nào mà các nhà sản xuất quy mô [Kích thước công ty] đang áp dụng trong giai đoạn 2023-2024? Tập trung vào: IoT, dự báo AI, blockchain và tự động hóa kho hàng. Đối với mỗi công nghệ: tỷ lệ áp dụng, chi phí/dòng thời gian triển khai, lợi ích về hiệu quả với các chỉ số đo lường và 2 nghiên cứu trường hợp. Loại trừ các giải pháp yêu cầu đầu tư trên $5 triệu. Định dạng dưới dạng hướng dẫn đánh giá So sánh mức độ hài lòng của khách hàng tùy chỉnh đối với [Sản phẩm 1], [Sản phẩm 2], [Sản phẩm 3], [Sản phẩm 4], [Sản phẩm 5]. Bao gồm: Điểm NPS, đánh giá trên G2/Capterra kèm số lượng đánh giá, và phân tích cảm xúc trong sáu tháng qua, hiển thị ba lời khen ngợi và phàn nàn hàng đầu cho mỗi sản phẩm. Lọc theo đánh giá của người dùng thuộc [Kích thước công ty]. Trình bày dưới dạng bảng ma trận quyết định kèm tóm tắt 200 từ Tạo một infographic minh họa sự phân phối thị phần của [Thị trường/Ngành] cho các năm 2020-2024. Gồm: biểu đồ tròn thể hiện các nhà lãnh đạo thị trường hiện tại ([Công ty 1], [Công ty 2], [Công ty 3], [Công ty 4]) kèm theo tỷ lệ phần trăm, biểu đồ đường thể hiện xu hướng tăng trưởng doanh thu, biểu đồ cột so sánh hiệu suất khu vực ([Khu vực 1], [Khu vực 2], [Khu vực 3]) Tạo ma trận so sánh trực quan cho [Sản phẩm 1] so với [Sản phẩm 2] so với [Sản phẩm 3] so với [Sản phẩm 4]. Hiển thị dưới dạng bảng so sánh tính năng với: logo sản phẩm ở phía trên, 10-12 tính năng khóa ở bên trái (giá cả, [Tính năng 1], [Tính năng 2], [Tính năng 3]), dấu tick/X/X hoặc đánh giá cho từng tính năng. Sử dụng thiết kế sạch sẽ, hiện đại với mã màu để phân biệt các tính năng tốt hơn/xấu hơn

Tạo infographics và các hình ảnh khác với các mẫu Perplexity AI prompts

🔍 Bạn có biết? Arthur Samuel đã công bố bài báo đầu tiên về học máy vào năm 1959, có tiêu đề “Một số nghiên cứu về học máy thông qua trò chơi cờ vua. ” Bài báo mô tả chương trình của ông có thể học cách chơi cờ vua và đánh bại con người. Nghiên cứu này đã phổ biến thuật ngữ ‘học máy. ’

Phát triển phần mềm

Giải quyết lỗi mã nguồn với Perplexity AI

Viết một hàm [Ngôn ngữ] thực hiện [công việc cụ thể]. Yêu cầu: xử lý [Trường hợp ngoại lệ], bao gồm xử lý lỗi, tuân theo [Mẫu thiết kế] và thêm gợi ý kiểu/định nghĩa. Cũng bao gồm ba trường hợp thử nghiệm bao phủ: thành công, trường hợp ngoại lệ, thất bại Tôi gặp lỗi [Thông báo lỗi] khi thực hiện [Hành động]. Bối cảnh: Sử dụng [Hệ thống công nghệ]. Mã nguồn: [Mẫu mã]. Phân tích nguyên nhân gốc rễ cụ thể cho hệ thống này, giải thích vấn đề có khả năng cao nhất, cung cấp các bước gỡ lỗi sử dụng [Công cụ], và cung cấp mã nguồn đã sửa chữa kèm giải thích Thiết kế kiến trúc cho [Loại Ứng dụng] hỗ trợ: [Yêu cầu 1], [Yêu cầu 2], [Yêu cầu 3]. Bao gồm: mô tả sơ đồ kiến trúc, bộ công nghệ với lý do, sơ đồ cơ sở dữ liệu, chiến lược mở rộng quy mô và chi phí ước tính trên [Nhà cung cấp đám mây] Tối ưu hóa mã [Ngôn ngữ] này, hiện mất [Thời gian hiện tại] để xử lý [Kích thước dữ liệu]: [Mẫu mã]. Mục tiêu: giảm xuống dưới [Thời gian mục tiêu], duy trì dưới [Giới hạn bộ nhớ]. Cung cấp: phân tích hiệu suất, mã đã tối ưu hóa, so sánh độ phức tạp, kết quả benchmark và giải thích chi tiết cho từng tối ưu hóa Chuyển đổi mã [Source Tech] sang [Target Tech]: [Snippet]. Giữ nguyên hàm đồng thời tuân thủ các nguyên tắc tốt nhất của [Target]. Giải thích cách mỗi mẫu [Source] tương ứng với [Target], bao gồm định nghĩa kiểu dữ liệu và cung cấp danh sách kiểm tra di chuyển cho các chuyển đổi tương tự Tạo hướng dẫn triển khai để tích hợp [Dịch vụ API] vào ứng dụng [Khung ứng dụng]. Nội dung bao gồm: thiết lập, xác thực với quản lý môi trường, [Tính năng 1], [Tính năng 2], xử lý lỗi, tuân thủ giới hạn tốc độ, phương pháp kiểm thử và [Xem xét tuân thủ]. Bao gồm các ví dụ mã nguồn hoàn chỉnh. Hướng dẫn từng bước 2500 từ Tạo bộ kiểm thử cho dịch vụ [Framework] này: [Snippet]. Sử dụng [Testing Framework], cung cấp: kiểm thử đơn vị với các phụ thuộc được mô phỏng, kiểm thử tích hợp, các trường hợp biên, bao gồm [Kiểm thử Bảo mật 1], [Kiểm thử Bảo mật 2], [Kiểm thử Bảo mật 3]. Bao gồm thiết lập/dọn dẹp, hướng đến độ bao phủ 90%+, tuân theo mẫu AAA. Giải thích chiến lược kiểm thử Kiểm tra bảo mật mã nguồn này: [Snippet]. Kiểm tra các lỗ hổng sau: SQL injection, XSS, tham chiếu không an toàn, lỗ hổng xác thực/quyền truy cập, rò rỉ dữ liệu, giới hạn tốc độ, CSRF, vấn đề tải lên tệp, mật khẩu yếu và rò rỉ thông báo lỗi. Đối với mỗi lỗ hổng, giải thích cách khai thác, đánh giá mức độ nghiêm trọng theo thang điểm OWASP và cung cấp mã an toàn. Bao gồm danh sách kiểm tra khắc phục ưu tiên. 1500 từ

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các câu lệnh AI hiệu quả nhất thường mô phỏng sự tò mò của con người. Điều này đã được chứng minh rằng các câu lệnh tự nhiên, dựa trên câu hỏi sẽ mang lại câu trả lời chi tiết và phong phú hơn. Đó là lý do tại sao kỹ thuật "chain-of-thought prompting" (chuỗi suy nghĩ) trở nên phổ biến. Bạn hướng dẫn AI qua quá trình suy luận của mình từng bước một. Đối tượng, viết: “Hãy suy nghĩ từng bước một. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến SEO cho một blog mới, từ nghiên cứu từ khóa đến phân loại nội dung, và bạn sẽ ưu tiên chúng như thế nào cho một kế hoạch 3 tháng?” Bạn thực chất đang dạy AI cách suy nghĩ chứ không chỉ là câu trả lời.

Marketing

Phân tích các tiêu chuẩn với Perplexity AI prompts

Tạo chiến lược SEO trong 6 tháng cho [Loại hình kinh doanh] hướng đến [Đối tượng mục tiêu]. Bao gồm: 20 từ khóa có hơn 1.000 lượt tìm kiếm hàng tháng, điểm khó khăn, phân tích cạnh tranh; ba nhóm nội dung với bài viết chính và bài viết hỗ trợ; lịch nội dung với tiêu đề, ý định tìm kiếm, ước tính lưu lượng truy cập. Ưu tiên các từ khóa có nội dung hàng đầu đã lỗi thời (trước năm 2023). Định dạng dưới dạng bảng tính có thể thực hiện được Tạo ba persona khách hàng cho [Sản phẩm] với mục tiêu [Kích thước công ty]. Mỗi persona cần bao gồm: thông tin nhân khẩu học, tâm lý học, hành trình mua hàng với các điểm tiếp xúc, sở thích nội dung, đối tượng và quyền quyết định. Dựa trên: các nghiên cứu B2B của Gartner/Forrester từ năm 2024-2025, dữ liệu LinkedIn và đánh giá G2. Bao gồm một trích dẫn thực tế cho mỗi persona. Mỗi persona 500 từ + bảng tóm tắt Phân tích chiến lược nội dung của [Đối thủ] (blog, YouTube, podcast) trong 12 tháng qua. Bao gồm: tần suất đăng bài, 10 bài viết hàng đầu theo lưu lượng truy cập, phân tích định dạng, sự thay đổi trong tập trung chủ đề, chỉ số tương tác, mục tiêu từ khóa, chiến lược quảng bá. Xác định năm lỗ hổng nội dung có lượng tìm kiếm trên 2.000. So sánh với [Đối thủ 2]. Báo cáo tình báo 1.500 từ Các chỉ số tham chiếu B2B SaaS cho [Kênh 1], [Kênh 2], [Kênh 3], [Kênh 4] với mục tiêu doanh nghiệp trong năm [Năm] là gì? Đối với mỗi kênh: Tỷ lệ nhấp chuột (CTR), tỷ lệ chuyển đổi, chi phí thu hút khách hàng (CAC), chu kỳ giao dịch, tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí quảng cáo (ROAS). Phân tích theo giai đoạn phát triển của công ty (>$5M ARR). Bao gồm nhóm top/bottom quartile. Trích dẫn báo cáo năm 2024 của HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute. Trình bày dưới dạng bảng tham khảo + phân tích 300 từ về các doanh nghiệp hàng đầu Thiết kế chiến dịch kéo dài 8 tuần cho [Ra mắt sản phẩm]. Mục tiêu: [Chỉ số]. Bao gồm: chuỗi email (5 email với tiêu đề/CTA), lịch trình mạng xã hội, chiến lược quảng cáo trả phí ($[Ngân sách] trên [Nền tảng]), đối tượng mục tiêu, tài sản nội dung với các góc nhìn, chỉ số theo kênh, giả thuyết thử nghiệm A/B. Định dạng dưới dạng bản tóm tắt kèm theo dòng thời gian và nhóm [Kích thước]. 2000 từ Nghiên cứu các chiến lược cá nhân hóa từ các thương hiệu trong ngành [Industry] có doanh thu trên $100 triệu vào năm 2024. Tập trung vào: hệ thống đề xuất, thay đổi động trên trang web, cá nhân hóa email, tính năng ứng dụng và sau khi mua hàng. Đối với mỗi chiến lược: 2-3 ví dụ về thương hiệu, nền tảng công nghệ được sử dụng, tác động đến tỷ lệ chuyển đổi/giá trị đơn hàng trung bình (AOV) từ các nghiên cứu trường hợp và độ phức tạp trong triển khai. Loại trừ các chiến lược cơ bản. Ưu tiên các chiến lược có tăng trưởng 15% trở lên được ghi nhận. sổ tay 2000 từ kèm ma trận nỗ lực/tác động Thiết kế hình ảnh tiêu đề email cho [Tên Chiến dịch] quảng bá [Ưu đãi]. Kích thước 600x200px. Bao gồm: tiêu đề hấp dẫn ‘[Tiêu đề]’, văn bản hỗ trợ, hình ảnh liên quan ([Sản phẩm/Cảnh đời sống]), nút kêu gọi hành động (CTA), màu sắc thương hiệu. Thiết kế tương thích với thiết bị di động Tạo lịch nội dung trực quan cho quý 1 năm 2025, hiển thị lịch đăng bài cho [Blog/Mạng xã hội/Email]. Sử dụng định dạng lưới với ngày tháng, loại nội dung được mã màu, chủ đề cho từng tuần và các chiến dịch lớn được đánh dấu nổi bật. Giao diện sạch sẽ, gọn gàng

🔍 Bạn có biết? Viết tắt ELI5 là cách nói phổ biến của ‘Giải thích như thể tôi là một đứa trẻ 5 tuổi’. Nó bắt nguồn từ một cộng đồng Reddit, nơi người dùng yêu cầu người khác đơn giản hóa các chủ đề phức tạp như thể giải thích cho một đứa trẻ 5 tuổi. Ngày nay, đây là một trong những phong cách gợi ý phổ biến nhất trong các công cụ AI như Perplexity AI và ChatGPT. Ai ngờ truy vấn nghiêm túc của Michael Scott lại trở thành câu hỏi để hỏi AI? Nguồn

Thương mại điện tử

Yêu cầu Perplexity AI hỗ trợ các nỗ lực thương mại điện tử của bạn

Tìm 10 sản phẩm trong [Danh mục] trên Amazon với: 5.000-30.000 lượt tìm kiếm hàng tháng, cạnh tranh <40, giá [Min]−[Min]- [Min]−[Max], top 10 với <500 đánh giá, tăng trưởng +20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cho mỗi sản phẩm: từ khóa + khối lượng, từ khóa liên quan, top 3 sản phẩm với ước tính doanh thu, khiếu nại phổ biến, biên lợi nhuận sau FBA/COGS (giả định 30%), khả năng cung cấp của nhà cung cấp (3+ trên Alibaba, <500 MOQ). Xếp hạng theo doanh thu x khả năng mục nhập. Phân tích giá cả cho [Loại sản phẩm] trong phạm vi [Min]−[Min]−[Min]−[Max] trên Amazon, [Nhà bán lẻ], các trang web DTC trong quý 4 năm 2024. Bao gồm: điểm phân cụm giá, chiến lược tâm lý, tương quan giữa giá và đánh giá, biến động trên thị trường, tần suất/độ sâu khuyến mãi (6 tháng), vị trí cạnh tranh của [Thương hiệu 1-5] theo giá/tính năng. Phân tích đánh giá cho top 5 sản phẩm trong danh mục [Product Category] trên Amazon (hơn 1.000 đánh giá, chỉ từ năm 2023-2024). Trích xuất: các ưu điểm được đề cập nhiều nhất theo danh mục, các khiếu nại phổ biến kèm theo tỷ lệ phần trăm, yêu cầu tính năng, vấn đề chất lượng theo thời gian, so sánh thương hiệu và động cơ mua hàng. Cung cấp ba trích dẫn cho mỗi chủ đề. Xác định nhu cầu chưa được đáp ứng lớn nhất trong hơn 15% đánh giá. Tổng hợp 20 chiến lược tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (CRO) cho trang sản phẩm thuộc [Danh mục sản phẩm] kèm kết quả thử nghiệm A/B cho thấy tăng trưởng >10%. Đối với mỗi chiến lược: mô tả triển khai, nguyên tắc tâm lý học, kết quả được ghi chép, danh mục sản phẩm phù hợp nhất và mức độ phức tạp. Loại trừ các giải pháp yêu cầu đầu tư công nghệ >$10.000. Nguồn tham khảo từ các nghiên cứu trường hợp của Baymard/CXL/VWO. Ma trận ưu tiên theo nỗ lực/tác động. So sánh Amazon FBA với 3PL ([Nhà cung cấp 1], [Nhà cung cấp 2]) và tự thực hiện đơn đặt hàng cho [Loại sản phẩm] với: [X] đơn đặt hàng/tháng, $[Aov], [Trọng lượng] lbs, [Kích thước], [% Đơn đặt hàng mục đơn lẻ]. Đối với mỗi tùy chọn: phân tích chi phí, chi phí thiết lập, khối lượng hòa vốn, tốc độ giao hàng, xử lý trả hàng, khả năng quốc tế, khả năng mở rộng tại [Khối lượng 2] và [Khối lượng 3]. Bao gồm giá cả năm 2024 và phí FBA tháng 10 năm 2024. Ma trận quyết định với chi phí trên mỗi đơn đặt hàng tại các khối lượng. Khuyến nghị dựa trên ưu tiên. So sánh Google Shopping, Meta Ads và Amazon Sponsored Products cho các thương hiệu DTC [Danh mục] ($[Phạm vi giá]). Đối với mỗi nền tảng: Phạm vi CPC, tiêu chuẩn chuyển đổi, ROAS (tiếp cận/tiếp thị lại), tỷ lệ CAC:LTV, yêu cầu sáng tạo, tùy chọn mục tiêu, quy trình phân bổ, ngân sách tối thiểu và thời lượng giai đoạn học tập. Nên ưu tiên nền tảng nào với ngân sách $[Ngân sách]/tháng? Tạo hình ảnh so sánh trước/sau cho [Lợi ích sản phẩm]. Màn hình chia đôi hiển thị: bên trái – trạng thái vấn đề với [Vấn đề], bên phải – trạng thái giải pháp với [Sản phẩm đang sử dụng]. Bao gồm mũi tên và nhãn giải thích sự chuyển đổi. Sử dụng cho trang sản phẩm. Tạo hình ảnh hướng dẫn kích thước/chiều cho [Sản phẩm]. Hiển thị sản phẩm với các kích thước có nhãn, so sánh với một đối tượng thông thường để thể hiện tỷ lệ, và các chế độ xem khác nhau nếu cần thiết. Bao gồm đơn vị đo lường trong [Cm/Inches]. Phong cách kỹ thuật rõ ràng với nền trung tính.

Học tập và tự học

Khám phá các kỹ thuật học tập hiệu quả với Perplexity AI prompts

Tạo kế hoạch 90 ngày từ trình độ mới bắt đầu đến [Trình độ sẵn sàng làm việc] trong [Kỹ năng]. Chia thành các mô-đun hàng tuần với: khái niệm khóa mỗi tuần, thời gian hàng ngày ([X] giờ/tuần), tài nguyên (miễn phí ưu tiên, trả phí <$50), tám dự án tiến độ, điểm kiểm tra hai tuần một lần, lỗi thường gặp và mối quan hệ phụ thuộc giữa các khái niệm. Mục tiêu: [Nền tảng] có khả năng tự học tốt. Giải thích [Khái niệm phức tạp] ở ba mức độ: (1) Giải thích đơn giản cho trẻ 12 tuổi (ELI5) trong 4-5 câu, sử dụng so sánh và không dùng thuật ngữ chuyên ngành; (2) 300 từ cho [Kiến thức tiền đề], bao quát [Các yếu tố chính]; (3) Bài phân tích kỹ thuật 800 từ cho [Đối tượng chuyên sâu], kèm giải thích toán học. Tạo 10 bài tập thực hành về [Kỹ năng] tập trung vào [Chủ đề], với tiến độ từ cơ bản đến nâng cao. Cấu trúc: Bài tập 1-3 (cơ bản), 4-6 (trung cấp), 7-8 (nâng cao), 9-10 (chuyên gia). Mỗi bài tập bao gồm: tình huống thực tế, câu hỏi cụ thể, dữ liệu mẫu/cấu trúc, kết quả mong đợi, mức độ khó, khái niệm được kiểm tra, lỗi thường gặp. So sánh các nguồn tài nguyên hàng đầu cho [Kỹ năng] dành cho người có [Nền tảng] hướng đến [Mục tiêu]: [Nguồn 1], [Nguồn 2], [Nguồn 3], [Nguồn 4]. Đánh giá: phương pháp giảng dạy, độ sâu so với độ rộng, cam kết thời gian, chi phí, điều kiện tiên quyết, thành phần thực hành, hỗ trợ cộng đồng, giá trị chuẩn bị cho công việc. Những kỹ thuật học tập hiệu quả nhất cho [Loại môn học] là gì? Bao gồm: lịch trình lặp lại có khoảng cách, phương pháp ghi nhớ tích cực và chiến lược áp dụng thực tiễn phù hợp với lĩnh vực này. Cung cấp kế hoạch học tập hàng tuần cho [X] giờ/tuần và các công cụ sử dụng ([Ứng dụng thẻ ghi nhớ], [Nền tảng luyện tập]). Cung cấp mẫu kế hoạch hàng tuần có thể áp dụng. Những kiến thức nền tảng nào cần có trước khi học [Chủ đề Nâng cao]? Tạo sơ đồ phụ thuộc thể hiện các khái niệm cơ bản cần nắm vững trước tiên. Đối với mỗi kiến thức nền tảng: giải thích, lý do tại sao nó quan trọng đối với chủ đề nâng cao, thứ tự học tập được khuyến nghị, ước lượng thời gian, và các nguồn tài liệu miễn phí chất lượng. Cung cấp năm dự án thực tế để áp dụng [Kỹ năng] vào các tình huống thực tế. Đối với mỗi dự án, bao gồm: mức độ khó, kiến thức cần thiết, ước lượng thời gian, kết quả học tập, yêu cầu từng bước, thách thức phần mở rộng và cách trình bày trong danh mục đầu tư. Tiến độ từ trình độ cơ bản đến nâng cao. Bao gồm cấu trúc phù hợp cho mã nguồn ban đầu và bảng đánh giá.

🔍 Bạn có biết? Bài kiểm tra Turing, được đề xuất vào năm 1950 bởi Alan Turing, được thiết kế để xem liệu một máy móc có thể tham gia vào một cuộc hội thoại không thể phân biệt được với con người hay không.

Viết sáng tạo và tạo nội dung

Tạo ra các hồ sơ ký tự độc đáo với Perplexity AI prompts

Tạo ra 10 ý tưởng cốt truyện độc đáo thuộc thể loại [Genre], kết hợp giữa [Element 1] và [Element 2]. Đối với mỗi ý tưởng: phác thảo nhân vật chính, mâu thuẫn chính, và tình tiết bất ngờ tiềm năng. Mỗi ý tưởng gồm 2-3 câu. Ưu tiên tính sáng tạo và các yếu tố gợi cảm xúc. Tạo một hồ sơ ký tự chi tiết cho [Loại ký tự] trong [Thể loại]. Bao gồm: quá khứ, động cơ, khuyết điểm, điểm mạnh, cách nói chuyện, hành trình phát triển ký tự, mối quan hệ. Làm cho nó trở nên đa chiều và hấp dẫn. 800 từ Lên ý tưởng 20 góc nhìn độc đáo để viết về [Chủ đề] với mục tiêu [Đối tượng]. Bao gồm: góc nhìn trái chiều, câu chuyện cá nhân, phương pháp dựa trên dữ liệu và định dạng sáng tạo. Tránh các góc nhìn đã được sử dụng quá nhiều. Phân loại theo loại nội dung (hướng dẫn, nghiên cứu trường hợp, v.v.). Tạo 15 tiêu đề hấp dẫn cho [Loại nội dung] về [Chủ đề] dành cho [Đối tượng]. Sử dụng các công thức khác nhau: hướng dẫn, danh sách, câu hỏi, khoảng trống tò mò, lợi ích. Bao gồm số ký tự cho mỗi tiêu đề. Dàn ý [Thời lượng video] kịch bản video về [Chủ đề] cho [Nền tảng]. Bao gồm: phần mở đầu (10 giây đầu tiên), các điểm chính với chuyển tiếp, chiến lược tương tác và lời kêu gọi hành động (CTA). Định dạng cho việc đọc trên máy nhắc lời. Mục tiêu [Khán giả]. Bao gồm các dấu mốc thời gian. Viết lại nội dung này theo [Tông giọng/Phong cách] phù hợp với phong cách của [Ví dụ tham khảo]: [Nội dung]. Giữ nguyên thông điệp chính đồng thời điều chỉnh từ vựng, cấu trúc câu, mức độ hài hước và tính trang trọng. Giải thích năm lựa chọn phong cách khóa đã được thực hiện và lý do tại sao chúng phù hợp với tông giọng mục tiêu. Viết năm đoạn mở đầu khác nhau cho [Loại nội dung] về [Chủ đề]. Sử dụng các kỹ thuật sau: câu hỏi gợi mở, số liệu thống kê bất ngờ, câu chuyện cá nhân, tuyên bố trái ngược táo bạo, mô tả giác quan sinh động. Giải thích cơ chế tâm lý mà mỗi "mồi câu" sử dụng. Thiết kế một chuỗi nội dung 10 phần về [Chủ đề] dành cho [Đối tượng], được xây dựng theo tiến độ. Bao gồm: tiêu đề các tập, điểm chính cần lưu ý, định dạng nội dung (video, bài viết chi tiết, infographic, v.v.), cách các phần nội dung kết nối với nhau và tần suất đăng tải tối ưu. Tạo một cốt truyện hấp dẫn để giữ chân người xem. Bao gồm chiến lược quảng bá cho từng phần nội dung. Tạo thiết kế bìa sách cho tiểu thuyết thuộc thể loại [Thể loại] có tiêu đề ‘[Tiêu đề]’. Chủ đề: [Tâm trạng/Chủ đề]. Bao gồm: phông chữ tiêu đề đậm, tên tác giả, hình ảnh nền mang tính không gian gợi ý [Yếu tố chính], bảng màu gợi lên [Cảm xúc]. Phong cách: [Quy ước thương mại/văn học/giật gân/tình cảm]. Tạo bảng tham chiếu nhân vật cho [Tên Nhân Vật] bao gồm: chế độ xem toàn thân trong [Tư thế đặc trưng], cận cảnh khuôn mặt thể hiện [Tính năng chính], chi tiết trang phục, bảng màu, các mục/phụ kiện nổi bật. Bao gồm các đặc điểm tính cách ngắn gọn đã liệt kê. Phong cách: [Thực tế/Anime/Hoạt hình/Truyện tranh]

Những lỗi thường gặp cần tránh khi sử dụng các mẫu câu lệnh Perplexity AI

Dưới đây là một số lỗi thường gặp cần tránh khi làm việc trong công việc với các mẫu câu lệnh Perplexity AI:

Lỗi Giải pháp Yêu cầu quá nhiều thứ cùng một lúc Tập trung vào một yêu cầu cho mỗi prompt để nhận được câu trả lời rõ ràng và có thể thực hiện được. Bỏ qua giới hạn từ Đặt giới hạn rõ ràng: ‘Giải thích trong vòng 150 từ’ để tránh kết quả lan man. Đặt nhiều câu hỏi không liên quan hoặc không tinh chỉnh các gợi ý Thử nghiệm các góc độ khác nhau, điều chỉnh ngôn ngữ và hoàn thiện dựa trên phản hồi của AI. Sử dụng ngôn ngữ quá casual khiến AI bối rối Giữ cho các lệnh rõ ràng và chuyên nghiệp; tránh sử dụng ngôn ngữ thông tục hoặc viết tắt trừ khi có ý định cụ thể. Kết hợp hướng dẫn và nội dung tham khảo một cách không nhất quán Sử dụng các phần rõ ràng hoặc thẻ để phân biệt hướng dẫn với tài liệu nguồn. Giả sử AI hiểu thuật ngữ chuyên ngành Thêm định nghĩa ngắn gọn hoặc bối cảnh cho các thuật ngữ kỹ thuật và từ viết tắt. Không chỉ ra việc cần làm nếu thông tin liên quan bị thiếu Hướng dẫn AI: ‘Nếu không tìm thấy thông tin, hãy tóm tắt ý kiến chung hiện tại hoặc rõ ràng ghi chú ‘không tìm thấy’’ Giả sử AI 'ghi nhớ' các chủ đề hoặc hành động trước đó Rõ ràng nêu lại bối cảnh hoặc kết quả cần thiết trong mỗi lời nhắc mới.

🧠 Sự thật thú vị: Vào đầu những năm 1980, một máy tính tại Phòng thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo (AI Lab) của MIT đã học cách chơi trò chơi Space Invaders bằng phương pháp học tăng cường. Mục tiêu là dạy cho máy móc cách "thưởng thức" việc cải thiện thông qua phản hồi.

Những giới hạn khi sử dụng Perplexity AI

Nhiều đánh giá về Perplexity AI cho thấy mặc dù công cụ này hoạt động tốt cho các tra cứu nhanh, nó vẫn có một số nhược điểm. Dưới đây là một số thách thức tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải:

Độ sâu ngữ cảnh hoặc sự tinh tế trong cuộc hội thoại giới hạn so với các chatbot chuyên dụng; nó thường cung cấp các tóm tắt ngắn gọn thay vì khám phá các ý tưởng phức tạp một cách chi tiết.

Phạm vi nguồn và chỉ mục có thể hẹp hơn so với các công cụ tìm kiếm web thời gian thực hoàn thành; nó có thể dựa vào ít nguồn hơn và do đó bỏ lỡ các góc nhìn.

Các trích dẫn đôi khi có thể không chính xác hoặc liên kết đến các nguồn lỗi thời hoặc không liên quan, tùy thuộc vào các đề xuất của Perplexity AI mà bạn sử dụng.

Phiên bản miễn phí giới hạn truy cập vào các tính năng cụ thể như tìm kiếm Pro, tải lên tệp tin và các gói sử dụng cao hơn.

🔍 Bạn có biết? Từ 'algorithm' có nguồn gốc từ Al-Khwarizmi, một nhà toán học người Ba Tư thế kỷ 9. Ông đã tạo ra các quy tắc hệ thống để giải phương trình.

Các lựa chọn thay thế cho Perplexity AI để khám phá

Dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi về các giải pháp thay thế tốt nhất cho Perplexity AI! 💁

ClickUp (Tốt nhất cho trợ lý AI nhận biết ngữ cảnh và tìm kiếm)

Sử dụng ClickUp Brain để tạo ra các ý tưởng nội dung có cấu trúc và tác động mạnh mẽ dựa trên dữ liệu hiện có

ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên một nền tảng duy nhất — được thúc đẩy bởi tự động hóa và tìm kiếm AI thế hệ mới.

Trong khi các công cụ như Perplexity trả lời câu hỏi một cách độc lập, trợ lý AI của nền tảng, ClickUp Brain, kết nối không gian làm việc, tài liệu và thông tin AI của bạn để nhóm có thể phát triển ý tưởng, tạo nội dung và triển khai mọi thứ tại một nơi duy nhất.

Tạo ra những ý tưởng phù hợp với mục tiêu của bạn

ClickUp Brain biến quá trình phát triển ý tưởng nội dung thành một quy trình tập trung, dựa trên dữ liệu.

Giả sử bạn đang cập nhật lịch nội dung cho quý 1. Bạn yêu cầu ClickUp Brain phân tích các chủ đề hiện có, chỉ số lưu lượng truy cập và khoảng trống nội dung để đề xuất các chủ đề mới phù hợp với chiến lược SEO và giọng điệu thương hiệu của bạn.

Nó sử dụng bối cảnh không gian làm việc của bạn để đề xuất các ý tưởng bổ sung cho những gì đã có sẵn. Từ đó, bạn có thể chuyển mỗi đề xuất thành một nhiệm vụ ClickUp, gắn thẻ chủ sở hữu liên quan và tệp đính kèm tài liệu tham khảo ClickUp để nghiên cứu thêm.

📌 Thử gợi ý này: Phân tích lịch nội dung hiện tại của chúng ta và tạo ra năm ý tưởng bài viết mới liên quan đến hợp tác từ xa, đồng thời lấp đầy các khoảng trống từ khóa và phù hợp với các danh mục có hiệu suất cao nhất của chúng ta.

Thực hiện nghiên cứu sâu rộng mà không cần rời khỏi không gian làm việc của bạn.

Đưa các thông tin từ bên ngoài trực tiếp vào không gian làm việc của bạn với tính năng Tìm kiếm Trực tuyến trong ClickUp Brain MAX

Nếu bạn đã từng sử dụng Perplexity AI, bạn biết nó cung cấp câu trả lời nhanh chóng như thế nào. Tuy nhiên, những câu trả lời đó nằm ngoài quy trình làm việc của bạn. Bạn vẫn phải sao chép các thông tin khóa vào tài liệu, tìm bối cảnh phù hợp và chuyển đổi nghiên cứu thành hành động một cách thủ công.

ClickUp Brain MAX thay đổi điều đó. Tìm kiếm web cho phép bạn truy cập thông tin mới nhất từ các nguồn đáng tin cậy ngay bên trong ClickUp. Bạn có thể kết hợp các kết quả tìm kiếm bên ngoài với các dự án, tài liệu và công việc hiện có của mình, giúp việc nghiên cứu, phân tích và hành động trở nên dễ dàng hơn.

Giả sử bạn đang thực hiện một cuộc kiểm tra nội dung và nhận thấy các bài viết về hợp tác nhóm linh hoạt của bạn đang hoạt động kém hiệu quả.

Bạn nhập lệnh: ‘Tìm kiếm trên web về dữ liệu mới nhất về năng suất của nhóm làm việc kết hợp và danh sách công việc ba thông tin mới mà chúng ta nên tham khảo khi cập nhật blog của mình. ’

Chỉ trong vài giây, bạn sẽ nhận được các báo cáo mới nhất từ các nguồn đáng tin cậy (có thể là các nghiên cứu mới về tình trạng mệt mỏi do làm việc từ xa) kèm theo các đề xuất cụ thể cho lần chỉnh sửa tiếp theo của bạn. Bạn có thể thẻ tác giả, tệp đính kèm kết quả nghiên cứu vào công việc liên quan và lên lịch cập nhật ngay lập tức.

ClickUp Brain cũng giúp bạn duy trì tiến độ của các dự án lớn.

Phát hiện các rào cản ẩn để bạn có thể chuyển đổi chúng thành các công việc có thể thực hiện được với ClickUp Brain

Giờ đây, giả sử bạn có hàng trăm trang bị đánh dấu từ cuộc kiểm tra nội dung. Bạn yêu cầu ClickUp Brain nhóm các trang theo loại vấn đề (như thông tin lỗi thời hoặc liên kết hỏng), giao chúng cho chủ sở hữu phù hợp và đặt thời hạn.

Chỉ trong vài phút, bạn sẽ có một danh sách công việc được phân loại theo bản đồ quy trình làm việc của mình, kèm theo danh sách kiểm tra cho từng bước khắc phục.

📌 Thử gợi ý này: Nhóm tất cả các trang bị đánh dấu trong quá trình kiểm tra vào các danh mục (nội dung lỗi thời, liên kết bị thiếu, tương tác thấp) và giao cho các thành viên nhóm tương ứng với hạn chót hai tuần.

Kết nối ý tưởng sáng tạo và thực thi

Khi bạn sẵn sàng chuyển từ ý tưởng sang kết quả, ClickUp Brain hỗ trợ bạn từ đầu đến cuối. Tạo ý tưởng hình ảnh, xây dựng dàn ý hoặc thậm chí tạo tài sản hình ảnh bằng công nghệ tạo nghệ thuật AI ngay trong bảng trắng ClickUp của bạn.

Tạo tài nguyên sáng tạo cho các chiến dịch hoặc blog bằng công nghệ tạo hình ảnh AI trong ClickUp Brain

Ví dụ, người phụ trách marketing của bạn cần một hình ảnh tiêu đề cho bài viết blog về làm việc nhóm từ xa. Bạn yêu cầu ClickUp Brain tạo ra một ý tưởng hình ảnh phù hợp với bảng màu thương hiệu của bạn. Sau khi được phê duyệt, bạn có thể đính kèm hình ảnh đã chọn trực tiếp vào công việc nội dung.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Các tính năng tùy chỉnh phong phú của nó có thể khiến người mới bắt đầu cảm thấy choáng ngợp.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.585+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Một người dùng Reddit chia sẻ:

Đúng vậy. ClickUp Brain thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển qua lại. Tôi biết có những công cụ AI có gói miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi liên tục giữa các tab thực sự gây phiền toái. Và thành thật mà nói, khi tôi đang trong trạng thái tập trung cao độ vào công việc, đây là điều cuối cùng tôi muốn làm. Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết nội dung vì tôi làm việc trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự giúp tôi là Docs. Tôi thích các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn. Thật đáng yêu!

Đúng vậy. ClickUp Brain thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển qua lại. Tôi biết có những công cụ AI có gói miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi liên tục giữa các tab thực sự gây phiền toái. Và thành thật mà nói, khi tôi đang trong trạng thái tập trung cao độ vào công việc, đây là điều cuối cùng tôi muốn làm.

Tôi chủ yếu sử dụng AI để viết nội dung vì tôi làm việc trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự giúp tôi là Docs. Tôi thích các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn. Thật đáng yêu!

2. Google Gemini (Tốt nhất cho trí tuệ đa phương thức)

qua Gemini

Gemini của Google hoạt động đồng thời trên văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và mã nguồn. Tải lên ảnh chụp màn hình của thông báo lỗi, dán mã nguồn và mô tả vấn đề bằng lời nói. Trí tuệ nhân tạo sau đó xử lý cả ba đầu vào cùng lúc.

Ngoài ra, Deep Research tự động hóa phần tốn thời gian của việc thu thập thông tin, duyệt qua hàng trăm trang web để tổng hợp báo cáo trong khi bạn xử lý các công việc khác.

Các tính năng nổi bật của Google Gemini

Tạo các Gems tùy chỉnh lấy dữ liệu từ các tệp Google Drive của bạn và tự động tham chiếu phiên bản mới nhất khi bạn cập nhật các tài liệu đó.

Sử dụng camera của bạn để đặt câu hỏi về những gì bạn thấy; công cụ sẽ hiển thị các giải pháp trực tiếp trên màn hình của bạn.

Vids bằng cách mô tả các cảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để hỗ trợ Tạo các đoạn video ngắn trongbằng cách mô tả các cảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để hỗ trợ sản xuất video từ xa

Giới hạn của Google Gemini

Người dùng miễn phí bị giới hạn 5 lời nhắc hàng ngày cho Gemini 2. 5 Pro, trong khi người dùng Pro ($20/tháng) có thể sử dụng tối đa 100 lời nhắc.

Tốc độ phản hồi chậm hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh khi xử lý cùng một truy vấn, đặc biệt là đối với các công việc phức tạp nhiều bước.

Giá của Google Gemini

Miễn phí

Google AI Pro: $19.99/tháng

Google AI Ultra: $249.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Google Gemini

G2: 4.4/5 (275+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

📖 Xem thêm: Các công cụ tạo video AI tốt nhất

3. ChatGPT (Phù hợp nhất cho nghiên cứu dựa trên đối thoại)

qua ChatGPT

Tính năng tìm kiếm ChatGPT đã biến quy trình thông thường "gõ từ khóa, nhấp vào liên kết, lặp lại" thành một quy trình mượt mà hơn. Bạn chỉ cần đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ thông thường, và công cụ sẽ tự động tìm kiếm trên web, tổng hợp các khóa kết quả chính thành các phản hồi mang tính cuộc hội thoại.

Hàm lịch sử tìm kiếm cho phép bạn quay lại các cuộc hội thoại cũ bằng từ khóa, để phân tích thị trường mà bạn đã làm việc cần làm cách đây ba tuần không bị mất đi. Ngoài ra, nó tích hợp DALL-E khi bạn cần tạo hình ảnh trong bối cảnh cụ thể.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT

Kích hoạt chế độ Deep Research để xử lý các công việc nghiên cứu đa bước, đọc và tổng hợp nội dung từ nhiều nguồn trực tuyến khác nhau.

Sắp xếp các trò chuyện liên quan, tệp tin và bối cảnh liên quan dưới mục Dự án để duy trì tính liên tục trong các quy trình làm việc đa phiên hoặc các chủ đề nghiên cứu kéo dài.

Cài đặt Công việc Lịch trình để ChatGPT tự động thực hiện các công việc lặp lại như gửi nhắc nhở, chạy phân tích hoặc kiểm tra web để cập nhật.

Giới hạn của ChatGPT

Người dùng miễn phí sẽ bị giới hạn từ 10-50 tin nhắn GPT-5 trong khung thời gian 5 giờ trước khi hệ thống chuyển sang GPT-4.

Mặc dù công cụ này không chia sẻ thông tin tài khoản của bạn, các nhà cung cấp tìm kiếm bên thứ ba vẫn xử lý các truy vấn của bạn ngay cả sau khi ChatGPT đã chỉnh sửa chúng, điều này gây ra lo ngại về bảo mật đối với thông tin nhạy cảm.

Giá cả của ChatGPT

Miễn phí

Giá: $5/tháng

Thêm: $20/tháng

Ưu điểm: $200/tháng

Kinh doanh: $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT

G2: 4.7/5 (1.045+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (260+ đánh giá)

4. You. com (Phù hợp nhất cho hạ tầng phát triển phần mềm)

You. com đã phát triển API tìm kiếm của mình dành riêng cho các nhà phát triển cần tích hợp các ứng dụng LLM với dữ liệu web thời gian thực. Nền tảng này trả về các đoạn văn bản dài được thiết kế cho việc tiêu thụ bởi AI, thay vì các thẻ metadata thông thường mà các nhà cung cấp tìm kiếm cung cấp.

ARI (Advanced Research & Insights) quét đồng thời hơn 400 nguồn và tạo ra các báo cáo chuyên nghiệp hoàn thành chỉ trong vòng chưa đầy năm phút.

You. com - Tính năng nổi bật

Hãy để nó tự động lựa chọn mô hình tối ưu (ChatGPT, Claude, Gemini) cho loại truy vấn cụ thể của bạn.

Tạo phạm vi tìm kiếm tùy chỉnh bao gồm dữ liệu tổ chức của bạn với tích hợp Google Drive, OneDrive và SharePoint.

Tạo Trợ lý tùy chỉnh để thực thi các lệnh cụ thể lặp đi lặp lại, loại bỏ nhu cầu gõ lại cùng một lệnh cho các công việc thường xuyên.

Giới hạn của You. com

Giới hạn tải lên tệp được giới hạn ở 25MB cho mỗi truy vấn trên gói Pro và 50MB trên gói Max, khối phân tích các tập dữ liệu lớn hơn hoặc bộ sưu tập tài liệu.

Kế hoạch Max giới hạn số lượng người dùng hợp tác trong không gian làm việc ở mức 25 người dùng, có thể hạn chế khả năng mở rộng nhóm khi tổ chức phát triển.

Giá cả của You. com

Miễn phí

Ưu điểm: $20/tháng

Giá tối đa: $200/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về You. com

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

5. Phind (Phù hợp nhất cho các tìm kiếm kỹ thuật)

qua Phind

Phind thực hiện nhiều vòng tìm kiếm trên web trong quá trình trả lời khi cần thêm thông tin, cung cấp các phản hồi toàn diện theo thời gian thực thay vì giới hạn ở một truy vấn ban đầu. Các câu trả lời được hiển thị dưới dạng sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh trong văn bản, thẻ và các tiện ích tương tác, giúp các chủ đề phức tạp dễ hiểu hơn.

Nền tảng này cũng tạo ra các phản hồi AI kèm theo liên kết đến các nguồn trực tuyến như GitHub và Stack Overflow, giúp bạn xác minh thông tin một cách nhanh chóng.

Tìm kiếm các tính năng tốt nhất

Chạy mã trong môi trường Jupyter được cách ly để kiểm tra logic, tạo biểu đồ matplotlib và đính kèm kết quả thực thi trực tiếp vào câu trả lời.

Tạo hồ sơ câu trả lời để cài đặt sở thích giữa các phản hồi sáng tạo và chính xác, cùng với hồ sơ người dùng để tránh thêm bối cảnh lặp lại.

Tải lên tệp PDF để tóm tắt, tệp CSV để phân tích dữ liệu hoặc hình ảnh để mô tả và phân tích trên các kế hoạch Pro và Doanh nghiệp.

Phind giới hạn

Cửa sổ ngữ cảnh giới hạn so với

Phiên bản miễn phí giới hạn người dùng thực hiện 10 lượt tìm kiếm mỗi ngày.

Phind giá cả

Miễn phí

Ưu điểm: $20/tháng

Kinh doanh: $40/tháng cho mỗi người dùng

Xem đánh giá và nhận xét về Phind

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🚀 Lợi thế của ClickUp: Quản lý các công việc lặp đi lặp lại có thể tiêu tốn thời gian và tài nguyên quý giá. Các Trợ lý Tự động (Autopilot Agents) trong ClickUp giúp giảm bớt gánh nặng này bằng cách tự động hóa các quy trình thường xuyên, cho phép các nhóm tập trung vào các hoạt động chiến lược hơn. Tạo các tác nhân tự động ClickUp tùy chỉnh trong không gian làm việc của bạn để quản lý các công việc lặp đi lặp lại Đây là các bot AI không cần mã nguồn mà bạn có thể tùy chỉnh với các kích hoạt sau: Tích hợp phản hồi của khách hàng: Khi khách hàng gửi phản hồi qua biểu mẫu ‘Feedback’, tạo một công việc trong Danh sách công việc ‘Client Feedback’, giao cho thành viên nhóm phù hợp và cài đặt ngày đáo hạn.

Cảnh báo phân bổ tài nguyên: Khi một công việc được giao cho thành viên trong nhóm đang hoạt động với sức chứa đầy, gửi cảnh báo cho quản lý dự án để tái phân công công việc.

Thông báo kiểm tra tài liệu: Khi tài liệu trong thư mục ‘Review’ được cập nhật, thông báo cho tất cả thành viên nhóm được giao nhiệm vụ và yêu cầu phản hồi trong vòng 48 giờ. Tìm hiểu thêm tại đây! 👀

Đừng để mình bị 'bối rối', hãy nghĩ đến ClickUp!

Các gợi ý của Perplexity AI khơi nguồn ý tưởng. Và ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, biến chúng thành hành động.

Trong khi Perplexity giúp bạn khám phá những gì có sẵn, ClickUp kết nối mọi phát hiện trở lại công việc thực tế của bạn, bao gồm tác vụ, tài liệu và dữ liệu. Với ClickUp Brain, bạn có thể hỏi, phân tích và hành động trong một không gian làm việc duy nhất. Đồng thời, ClickUp Brain MAX giúp bạn tìm kiếm trên web, sử dụng nhiều mô hình AI và tự động hóa toàn bộ quy trình làm việc mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

Vậy, bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy truy cập kiến thức không giới hạn bằng cách đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅