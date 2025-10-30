25+ Mẫu Sora AI để tạo phép màu chuyển đổi văn bản thành video

Nếu chỉ với một dòng văn bản có thể trở thành một video hoàn chỉnh?

Điều đó không còn là một thí nghiệm tưởng tượng—đó là thực tế hàng ngày của những người dùng sớm của Sora AI, một công cụ tạo video sinh thành không chỉ giúp tăng tốc việc cần làm trong quá trình sản xuất. Nó đang thay đổi cách các nhóm sáng tạo suy nghĩ về kể chuyện bằng hình ảnh: ít hoàn thiện hơn, nhiều lần lặp lại hơn. Ít bản nháp hơn, nhanh chóng có được insight.

Và giới sáng tạo đã chú ý đến điều này.

Tất nhiên, với bất kỳ công cụ AI mới nào, internet nhanh chóng tràn ngập lời khuyên, mẹo vặt và… những câu đùa. Ví dụ điển hình: đây là một cuộc hội thoại trên Reddit trêu chọc việc tìm kiếm các "prompt" Sora AI "tốt nhất":

Nhưng đằng sau những meme, tiềm năng thực sự đang ẩn chứa. Các công cụ như Sora AI giúp các nhà tiếp thị, người tạo và nhóm sản phẩm mở rộng quy mô sản xuất video, kể chuyện và tự động hóa nội dung hình ảnh một cách dễ dàng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số Sora AI prompts giúp bạn tạo nội dung cho đối tượng mục tiêu của mình. Như một phần thưởng, chúng ta sẽ xem xét ClickUp như một lựa chọn thay thế tốt nhất cho Sora AI! 🏁

Sora AI là gì?

qua Sora AI

Sora AI là mô hình tạo video từ văn bản do OpenAI phát triển, có khả năng tạo ra các đoạn video ngắn, chất lượng cao từ các lệnh văn bản tự nhiên. Nó có thể tạo ra các cảnh với: Nhiều ký tự tương tác một cách tự nhiên

Chuyển động camera và góc nhìn điện ảnh

Môi trường chi tiết và ánh sáng nhất quán

Vật lý logic và tính nhất quán thời gian giữa các khung hình

Công cụ AI này cũng có thể mở rộng các video hiện có, tạo ra các khung hình mới và sử dụng kết hợp kiến trúc khuếch tán và biến đổi để tạo ra kết quả nhất quán về thời gian và hài hòa về mặt hình ảnh.

Sora AI prompts là gì?

Các lệnh Sora AI là những hướng dẫn bạn cung cấp cho AI chuyển văn bản thành video của OpenAI để biến ý tưởng của bạn thành video có độ dài lên đến một phút. Bạn có thể định nghĩa mọi thứ từ chuyển động của ký tự, ánh sáng, góc máy quay cho đến tông màu cảm xúc. Hãy giữ cho chúng rõ ràng (dưới 120 từ), sinh động và có cấu trúc – giống như một kịch bản mini dưới dạng văn bản.

Sora thích sự cụ thể. Hãy cho nó biết điều gì xảy ra, ở đâu và cảm giác như thế nào.

✅ Ví dụ về lời nhắc:

“Một nhà thiết kế phác thảo bản vẽ sơ đồ trong một studio ngập tràn ánh nắng, với nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong nền.”

“Một nhà thiết kế phác thảo bản vẽ sơ đồ trong một studio ngập tràn ánh nắng, với nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong nền.”

Đó là độ rõ nét điện ảnh trong chưa đầy 20 từ.

Lợi ích của việc sử dụng các lệnh AI trong tạo/lập video

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng các lệnh Sora AI cho việc tạo/lập video:

Tăng tốc sản xuất video , tạo nội dung nhanh chóng từ các đầu vào văn bản đơn giản

Mở rộng khả năng sáng tạo bằng cách biến những ý tưởng sáng tạo thành các cảnh quay trực quan

Giảm thiểu chi phí sản xuất*, loại bỏ nhu cầu sử dụng diễn viên, máy quay và quá trình chỉnh sửa phức tạp

Cho phép tùy chỉnh và cá nhân hóa nội dung video quy mô lớn với các lời nhắc đa dạng

Cải thiện tính nhất quán trong video nhiều cảnh hoặc nhiều cảnh quay thông qua kiểm soát hướng dẫn bởi lời nhắc

Hỗ trợ tạo mẫu nhanh chóng và lặp lại các ý tưởng video trước khi sản xuất chính thức

Quản lý dự án và cho phép bạn hợp tác từ xa với tính năng truy cập đám mây

🔍 Bạn có biết? Nghiên cứu cho thấy video tổng hợp do AI tạo ra (sử dụng hình đại diện thay vì người dẫn chương trình quay phim) mang lại hiệu quả học tập tương đương với video truyền thống, cho thấy rằng video chất lượng cao không còn luôn đồng nghĩa với các studio lớn.

Muốn có một bộ công cụ tiếp thị AI sẵn sàng sử dụng? Xem hướng dẫn nhanh này để xem cách các nhóm thực tế sử dụng AI để phân đoạn khách hàng tiềm năng, viết nhanh hơn và đo lường những gì quan trọng - không cần nâng cấp công nghệ.

Cách viết các lệnh Sora AI hiệu quả

Cách bạn mô tả một cảnh, ký tự hoặc hành động sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả video. Vì vậy, việc biết cách viết các hướng dẫn rõ ràng, súc tích và sáng tạo là yếu tố khóa.

Dưới đây là cách viết các lệnh Sora AI rõ ràng và hiệu quả:

Bước #1: Xác định mục tiêu của bạn trước tiên

Hỏi: Tôi đang kể câu chuyện gì? Một hướng dẫn nhanh, một tiết lộ kịch tính hay một đoạn video sản phẩm ấm cúng? Mục đích của bạn sẽ quyết định nhịp độ, giọng điệu và không khí hình ảnh.

📌 Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản lời nhắc như “một bản demo sản phẩm sang trọng, nổi bật các tính năng ứng dụng với giao diện người dùng tối giản và hiệu ứng chuyển động” sẽ trông rất khác so với “một bản demo sản phẩm vui nhộn, trình bày cùng ứng dụng với màu sắc tươi sáng và biểu tượng phong cách hoạt hình”

Xác định mục đích ngay từ đầu giúp hình ảnh của bạn nhất quán và phù hợp với thương hiệu.

Hãy cân nhắc về giọng điệu, phong cách và nền tảng mục tiêu trước khi thêm chi tiết cảnh; điều này giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình chỉnh sửa.

🔍 Bạn có biết? Một cuộc khảo sát quy mô lớn cho thấy 91% nhà tiếp thị đã tích hợp một số biểu mẫu AI vào quy trình làm video của họ, và 85% trong số họ cho biết điều này đã giúp giảm chi phí.

Bước #2: Xây dựng các lời nhắc xoay quanh các yếu tố khóa

Mỗi lời nhắc mạnh mẽ bao gồm sáu yếu tố cơ bản:Người, Hành động, Cài đặt, Máy quay, Ánh sáng, Âm thanh

Phân tích ví dụ về lời nhắc:

Chủ đề và hành động: ‘Một nhà quản lý sản phẩm ra hiệu trong khi trình bày một bảng điều khiển holographic nổi trước mặt họ’

Cài đặt và không gian: ‘Văn phòng sáng sủa, hiện đại với tường kính đón ánh nắng và những phản chiếu tinh tế trên bề mặt bóng loáng’

Camera và khung hình: ‘Khung hình trung bình, góc nhìn thấp và thân mật, khung hình điện ảnh, ống kính 50mm, độ sâu trường ảnh nông’

Ánh sáng và màu sắc: ‘Ánh sáng ấm áp mềm mại, hiệu ứng ánh sáng điện ảnh nhẹ nhàng, nhấn mạnh giao diện holographic’

Âm thanh và không gian: ‘Tiếng gõ bàn phím, tiếng trò chuyện nhẹ nhàng trong văn phòng, nhạc nền êm dịu’

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các động từ thể hiện chuyển động, như ‘lướt’, ‘xoay’, ‘vuốt’, để làm cho các hiệu ứng động trông tự nhiên hơn.

Bước #3: Giữ cho mô tả sinh động nhưng súc tích

Tránh sử dụng các lệnh Sora AI mơ hồ như ‘hiển thị một sản phẩm cool’. Thay vào đó, mô tả chi tiết cảnh: ‘Người dùng vuốt qua bảng điều khiển tương tác trong khi các biểu đồ động cập nhật theo thời gian thực. ’ Sự cụ thể hướng dẫn Sora đồng thời để lại không gian cho sự sáng tạo của AI.

Bước #4: Thêm tùy chỉnh

Điều khiển chuyển động, phong cách và các phiên bản của video để tạo ra một sản phẩm thực sự độc đáo của riêng bạn:

Kiểm soát chuyển động và thời gian: Chia các chuỗi phức tạp thành các đoạn rõ ràng. Ví dụ: ‘ Quản lý đi đến bàn làm việc, chạm vào hologram và zoom vào các chỉ số trên bảng điều khiển. ‘ Điều này đảm bảo chuyển đổi mượt mà và tránh lỗi trong video nhiều cảnh

Phong cách tham khảo hoặc thẩm mỹ: Định hướng hình ảnh của bạn bằng các yếu tố thể loại hoặc thiết kế: ‘Phong cách quảng cáo startup công nghệ, giao diện người dùng tương lai, các chi tiết neon rực rỡ‘ hoặc ‘hoạt hình 2D tối giản cho quảng cáo trên mạng xã hội. ’ Các tham chiếu điện ảnh quen thuộc giúp Sora duy trì hình ảnh nhất quán

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xem các lệnh Sora AI như bản nháp. Tạo một phiên bản → điều chỉnh một yếu tố (góc máy, ánh sáng hoặc màu sắc) → chạy lại. Nếu kết quả không như ý, hãy đơn giản hóa trước tiên: khóa một hành động hoặc cài đặt chính, sau đó từ từ tăng độ phức tạp.

Bước #5: Sử dụng hình ảnh và cài đặt tham số API

Muốn đảm bảo sự nhất quán về ngoại hình ký tự hoặc thiết kế sản phẩm trong nhiều video? Hãy cung cấp một hình ảnh tham khảo kèm theo lời nhắc của bạn. Điều này hoàn hảo cho các sự kiện ra mắt sản phẩm, nơi hình ảnh thương hiệu cần được duy trì đồng nhất.

Bạn cũng phải chỉ định độ dài video, độ phân giải và phiên bản mô hình trong API, thay vì trong văn bản lời nhắc. Các đoạn video ngắn (4-8 giây) dễ quản lý và ghép nối thành các chuỗi dài hơn, đồng thời duy trì chuyển động mượt mà và tính nhất quán.

Các mẫu Sora AI hàng đầu cho các trường hợp sử dụng khác nhau

Sora AI thay đổi cách các nhóm brainstorm, tạo kịch bản và sản xuất video. Và để có được video hoặc hình ảnh hoàn hảo, bạn không cần phải trở thành một chuyên gia tạo prompt.

Dưới đây là một số ý tưởng gợi ý cho các lĩnh vực khác nhau:

Tiếp thị và quảng cáo

Một quảng cáo điện ảnh cho một quán cà phê

📌 Trường hợp sử dụng: Kể chuyện thương hiệu, chiến dịch quảng cáo, quảng cáo trên mạng xã hội và quảng cáo sản phẩm.

Tạo một quảng cáo điện ảnh 20 giây cho thấy chủ một doanh nghiệp nhỏ mở quán cà phê vào lúc bình minh, truyền tải sự ấm áp, hương thơm và tinh thần cộng đồng Tạo một video giới thiệu sản phẩm sang trọng cho đồng hồ thông minh, nhấn mạnh tính năng đang theo dõi sức khỏe, thiết kế tối giản và các cảnh sống năng động Hình dung một đoạn video montage nhịp độ nhanh về việc triển khai chiến dịch tiếp thị toàn cầu trên các bảng quảng cáo, điện thoại di động và các nền tảng mạng xã hội Tạo một video dọc ngắn cho mạng xã hội, có tính năng cách sử dụng thực tế của một thương hiệu chăm sóc da bền vững trong ánh sáng tự nhiên

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chỉ định các chuyển động máy quay (pan, dolly zoom, aerial sweep) để tạo ra những hình ảnh động, phong cách quảng cáo. Bạn cũng có thể bao gồm các thuật ngữ về chỉnh màu sắc như ‘tông màu ấm áp, điện ảnh’

Tạo nội dung và truyền thông

Video YouTube về các cảnh quay máy quay điện ảnh

📌 Trường hợp sử dụng: Kể chuyện, phần mở đầu/kết thúc, nội dung ngắn gọn và thử nghiệm hình ảnh.

Tạo một đoạn giới thiệu YouTube 15 giây với hiệu ứng quay camera điện ảnh qua một studio ấm cúng, sáng tạo, được trang trí bằng ánh sáng tạo mood và dụng cụ nghệ thuật Tạo video tua nhanh quá trình một nghệ sĩ vẽ tranh tường, sau đó chuyển đổi thành phiên bản kỹ thuật số trên màn hình Tạo một video kể chuyện ngắn về một đạo diễn phim đang tìm kiếm cảm hứng trên những con phố thành phố ẩm ướt vào ban đêm Tạo các cảnh quay B-roll lặp lại cho nền podcast—ánh sáng mềm mại, máy quay di chuyển, thiết lập bàn làm việc tối giản

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm các chi tiết như tỷ lệ khung hình (16:9 hoặc 9:16) và chuyển động camera để video của bạn phù hợp với nền tảng—điều này tạo ra sự khác biệt lớn, như được minh họa trong các ví dụ về kỹ thuật tạo lời nhắc này.

Sản phẩm và công nghệ

Hướng dẫn từng bước về lưu trữ đám mây

📌 Trường hợp sử dụng: Giải thích tính năng, hướng dẫn sử dụng, bản trình bày cho nhà đầu tư, kể chuyện về tầm nhìn sản phẩm.

Hiển thị một đoạn animation mượt mà về người dùng tương tác với ứng dụng di động, nhấn mạnh các bước hướng dẫn sử dụng và chuyển cảnh mượt mà Tạo một bản demo trực quan về không gian làm việc AI tương lai với các giao diện holographic nổi, hợp tác nhóm đa dạng và trực quan hóa dữ liệu Tạo một video giải thích đơn giản, gọn gàng về cách lưu trữ đám mây đồng bộ hóa dữ liệu trên nhiều thiết bị Tạo một video giới thiệu sản phẩm thể hiện quá trình phát triển của một thiết bị nhà thông minh từ bản phác thảo đến ứng dụng thực tế

🔍 Bạn có biết? 99% các nhà tiếp thị sử dụng video tin rằng nó đã cải thiện cách người dùng hiểu về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

Khi một con chó thông minh hơn chủ nhân của nó: một trong những lời nhắc Sora AI hài hước nhất cho đến nay Dễ dàng nghĩ đến Sora AI như một công cụ cho việc kể chuyện điện ảnh hoặc các đoạn montage đầy cảm xúc—nhưng nó cũng là một sân chơi cho những lời nhắc thông minh, kỳ quặc và có sức hút lạ lùng như ví dụ sau: Ý tưởng lời nhắc:“Một chú chó ngồi tự hào bên cạnh chủ nhân trong một buổi dã ngoại nắng đẹp tại công viên. Chủ nhân giơ một miếng pizza lên và nói, ‘Không, đây là thức ăn của tôi.’ Chú chó trông buồn bã… rồi từ từ lấy điện thoại thông minh ra bằng chân, đơn đặt hàng pizza trực tuyến và tự hào chờ đợi trong khi người giao hàng đi thẳng qua chủ nhân ngạc nhiên và đưa hộp pizza cho chú chó.” Ý tưởng lời nhắc:“Một chú chó ngồi tự hào bên cạnh chủ nhân trong một buổi dã ngoại nắng đẹp tại công viên. Chủ nhân giơ một miếng pizza lên và nói, ‘Không, đây là thức ăn của tôi.’ Chú chó trông buồn bã… rồi từ từ lấy điện thoại thông minh ra bằng chân, đơn đặt hàng pizza trực tuyến và tự hào chờ đợi trong khi người giao hàng đi thẳng qua chủ nhân ngạc nhiên và đưa hộp pizza cho chú chó.”

Thông tin liên lạc doanh nghiệp

Video hoặc hình ảnh cho quá trình onboarding doanh nghiệp

📌 Trường hợp sử dụng: Kể chuyện nội bộ, tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Tạo video chuyên nghiệp nhưng ấm áp, thể hiện sự hợp tác của các nhân viên đa dạng trong môi trường văn phòng thiết lập kết hợp Tạo video văn hóa nhấn mạnh tinh thần đồng đội, sự đa dạng và các cột mốc quan trọng của công ty theo phong cách tài liệu Tạo video hướng dẫn giới thiệu cho nhân viên mới về giá trị và sứ mệnh của công ty Hình dung một cảnh thông điệp lãnh đạo với một giám đốc điều hành phát biểu trước nhân viên tại một cuộc họp toàn thể, với ánh sáng tự nhiên và giọng điệu của cuộc hội thoại

Thương mại điện tử và bán lẻ

Trải nghiệm sản phẩm thân thiện với môi trường

📌 Trường hợp sử dụng: Ra mắt sản phẩm, lookbooks và các buổi trình diễn trên mạng xã hội.

Tạo một video thời trang tính năng với các người mẫu đi qua các khung cảnh thành phố khác nhau, mỗi bộ trang phục thể hiện một mùa Tạo video mở hộp sản phẩm sạch sẽ, tối giản cho một loại nước hoa cao cấp với các cảnh quay cận cảnh và ánh sáng ấn tượng Hiển thị một khách hàng tùy chỉnh đang lướt qua cửa hàng trực tuyến, thêm các sản phẩm thân thiện với môi trường vào giỏ hàng và nhận đơn đặt hàng trong bao bì bền vững Tạo một chuỗi hình ảnh minh họa quá trình trang trí lại phòng trước và sau khi sử dụng các sản phẩm trang trí nội thất.

Du lịch và dịch vụ khách sạn

Một du khách đơn độc trên địa hình cát và đá

📌 Trường hợp sử dụng: Tiếp thị điểm đến, trải nghiệm, kể chuyện bằng hình ảnh.

Tạo một video du lịch mang phong cách điện ảnh về một cặp đôi khám phá các thị trấn ven biển với cảnh quay bằng drone và ánh sáng hoàng hôn. Tạo cảnh quay từ trên cao chuyển tiếp từ khu nghỉ dưỡng sang trải nghiệm văn hóa địa phương và ẩm thực. Tạo video kể chuyện về một du khách độc hành ghi chép nhật ký và chụp ảnh dọc theo những con đường núi hùng vĩ. Hình dung trải nghiệm tại khách sạn từ lúc check-in đến bữa sáng với chế độ xem ra biển trong ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ.

🔍 Bạn có biết? 41% các thương hiệu đã báo cáo rằng họ đang sử dụng AI cho việc tạo/lập video.

🤩 Bonus: Lời nhắc hình ảnh

Hình ảnh chính của sản phẩm

📌 Trường hợp sử dụng: Hình ảnh chiến dịch, hình ảnh sản phẩm và tài nguyên truyền thông xã hội.

Tạo một bản trình bày sản phẩm chân thực như ảnh của một chiếc đồng hồ thông minh trên một chiếc bàn tối giản với ánh sáng mềm mại vào buổi sáng. Tạo một video quảng cáo trên mạng xã hội mang phong cách điện ảnh với tính năng là chủ một doanh nghiệp nhỏ mở cửa quán cà phê của mình vào lúc bình minh. Tạo một hình ảnh chính có độ tương phản cao cho sản phẩm chăm sóc da mới với các texture tự nhiên và nền sạch sẽ. Hình dung một bảng quảng cáo kỹ thuật số động hiển thị nhiều chiến dịch cho một thương hiệu toàn cầu trên một con phố đông đúc ở Tokyo.

📮 ClickUp Insight: 11% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI chủ yếu cho việc brainstorming và phát triển ý tưởng. Nhưng những ý tưởng tuyệt vời này sẽ đi đâu sau đó? Đây chính là lúc bạn cần một bảng trắng được hỗ trợ bởi AI, như ClickUp Whiteboards, giúp bạn chuyển đổi ngay lập tức các ý tưởng từ phiên brainstorming thành các công việc. Và nếu bạn không thể giải thích một khái niệm, hãy yêu cầu công cụ tạo hình ảnh AI tạo ra một hình ảnh dựa trên lời nhắc của bạn. Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn phát triển ý tưởng, hình dung và thực hiện nhanh hơn!

Những lỗi thường gặp cần tránh khi sử dụng các lệnh Sora AI

Sora AI không phải là phép thuật. Nó là một tấm gương. Nếu video của bạn trông mờ nhạt, phẳng lì hoặc kỳ lạ, có thể nó bắt đầu từ một lời nhắc lộn xộn. Kết quả tốt nhất không phải là về sự sáng tạo hơn. Chúng là về việc có chủ đích hơn. Sora không chỉ cần ý tưởng. Nó cần hướng dẫn. Dưới đây là cách ngừng lãng phí lời nhắc và bắt đầu nhận được các cảnh thực sự là công việc.

Đừng quá tải các lệnh với các mô tả mâu thuẫn hoặc quá nhiều hình ảnh trong một khung hình.

Bao gồm bối cảnh như môi trường, ánh sáng và góc máy để làm cho hình ảnh của bạn trở nên chân thực.

Sử dụng ngôn ngữ nhất quán vì việc kết hợp các phong cách (ví dụ: 'cinematic + cartoon') có thể làm rối mô hình và cho ra kết quả không đồng đều.

Kiểm soát nhịp độ bằng cách đề cập đến thời gian hoặc chuyển cảnh để tránh các cảnh cắt đột ngột.

Thêm cảm xúc hoặc hành động tinh tế (‘sự hồi hộp trong những cái liếc nhanh’) để làm cho kết quả đầu ra trở nên chân thực hơn.

Chỉ định các yếu tố không mong muốn (‘không có lớp phủ văn bản’, ‘không có hiệu ứng lóa ống kính’) để tinh chỉnh kết quả cuối cùng.

Ghi chép các lời nhắc hiệu quả và kết quả theo từng danh mục để đẩy nhanh quá trình thử nghiệm trong tương lai.

🧠 Sự thật thú vị: Một cửa hàng tamale nhỏ do gia đình sở hữu ở Los Angeles đã tạo ra một video dài 46 giây chỉ trong 10 phút (sử dụng AI cho kịch bản/giọng nói), và video này đã trở nên viral với 22 triệu chế độ xem trong khoảng ba tuần, cho thấy cách sản xuất video bằng AI đang tạo ra sự công bằng cho các doanh nghiệp nhỏ.

Các câu chuyện như vậy cho thấy công cụ video AI đang trở nên dễ tiếp cận như thế nào — ngay cả các doanh nghiệp nhỏ cũng có thể trở nên viral.

Tuy nhiên, Sora vẫn còn một số giới hạn. Nó rất mạnh mẽ, nhưng chưa phải là công cụ hoàn toàn mở hoặc sẵn sàng cho sản xuất đối với đa số người dùng. Mô hình này vẫn đang được thử nghiệm và hoàn thiện, điều đó có nghĩa là bất kỳ ai có kế hoạch sử dụng nó cho các chiến dịch chuyên nghiệp hoặc kể chuyện dài cần phải nhận thức được những giới hạn của nó. Hãy xem nó như một bản thử nghiệm – rất mạnh mẽ, nhưng chưa đủ ổn định để thay thế các quy trình sản xuất video quy mô lớn.

Giới hạn khi sử dụng Sora

Mỗi phiên bản của Sora đều mang lại những đột phá, nhưng mô hình vẫn còn một số điểm chưa hoàn hảo ảnh hưởng đến cách video trông và cảm nhận. Dưới đây là những điều người dùng đang chú ý nhất – và những điều cần lưu ý nếu bạn đang thử nghiệm nó với các lựa chọn thay thế Sora AI mới hơn .

Có thể gặp khó khăn với vật lý thực tế và mối quan hệ nhân quả, khiến các đối tượng di chuyển một cách không tự nhiên hoặc tự sửa chữa.

Giới hạn video ở thời lượng ngắn , thường từ 20 giây đến một phút, với các đoạn video dài hơn có thể gặp phải các lỗi hình ảnh hoặc mất tính liên tục.

Có thể gây ra sự không nhất quán trong các đối tượng và cảnh, như thay đổi vị trí đột ngột, nhấp nháy hoặc các yếu tố biến mất, làm giảm tính chân thực.

Hiện tại, quyền truy cập bị giới hạn , chủ yếu dành cho người dùng iOS ở một số khu vực lựa chọn thông qua lời mời, điều này hạn chế việc thử nghiệm và phản hồi rộng rãi.

Hỗ trợ một số lượng giới hạn các tác vụ video đồng thời, thường lên đến hai tác vụ, với giới hạn thời gian cho việc sử dụng tác vụ lên đến 24 giờ.

🧠 Thực tế thú vị: Coca-Cola đã sử dụng một video chính với một diễn viên hài nổi tiếng và áp dụng AI để tự động điều chỉnh nó cho 32 thị trường khác nhau. Họ đã điều chỉnh các câu đùa, ngôn ngữ địa phương và thậm chí cả các tham chiếu hình ảnh để phù hợp với từng văn hóa. Kết quả: phạm vi tiếp cận rộng lớn mà không tốn chi phí lớn cho việc quay lại.

Tò mò về cách AI đang thay đổi marketing vượt ra ngoài việc tạo video? Hướng dẫn này sẽ giải thích cách các nhóm sử dụng các công cụ như Sora và ClickUp để cá nhân hóa nội dung trên quy mô lớn, tái sử dụng nội dung hiện có và làm việc nhanh hơn mà không làm mất độ chính xác.

Các lựa chọn thay thế cho Sora để khám phá

Hiện nay có nhiều công cụ AI trên thị trường cung cấp khả năng kể chuyện điện ảnh, video giải thích do hình đại diện dẫn dắt và tái sử dụng footage thông minh. Dưới đây là một số lựa chọn thay thế Sora AI tuyệt vời, mang lại sự linh hoạt sáng tạo để phù hợp với mục tiêu của bạn. 🏁

ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý công việc sáng tạo và tạo hình ảnh)

Nếu Sora AI chuyển đổi văn bản thành video, ClickUp biến những ý tưởng đó thành các quy trình làm việc sáng tạo hoàn chỉnh. Sora giúp bạn hình dung câu chuyện. ClickUp giúp bạn xây dựng mọi thứ để biến câu chuyện đó thành hiện thực—kịch bản, lịch trình, đánh giá và giao hàng.

Đây là không gian làm việc AI tích hợp dành cho các nhóm sống và thở trong sản xuất sáng tạo, được hỗ trợ bởi ClickUp Brain và phiên bản desktop của nó, ClickUp Brain MAX.

Từ ý tưởng đến thực hiện: Cách ClickUp Brain hỗ trợ công việc sáng tạo từ đầu đến cuối.

ClickUp Brain không chỉ là một tiện ích bổ sung AI—nó là động cơ sáng tạo nằm tại trung tâm không gian làm việc của bạn. Từ ý tưởng ban đầu đến sản phẩm cuối cùng, nó giúp các nhóm suy nghĩ, viết, hình dung và tổ chức mà không mất đi bối cảnh hay động lực.

Bảng điều khiển ClickUp Brain tích hợp các công cụ lập ý tưởng, viết lách và thiết kế đồ họa — vì vậy mọi bước sáng tạo, từ kịch bản đến bản phác thảo, đều diễn ra tại một nơi duy nhất

✍️ Viết kịch bản & phát triển ý tưởngBắt đầu với một ghi chú giọng nói nhanh chóng và kết thúc với một kịch bản sẵn sàng để xem xét. Với tính năng Talk-to-Text của ClickUp Brain MAX, bạn có thể brainstorm mà không cần dùng tay và xem ý tưởng biến thành các phác thảo có cấu trúc chỉ trong vài giây — hoàn hảo cho hướng dẫn sáng tạo nhanh chóng.

Với ClickUp Brain MAX, bạn có thể chuyển đổi, cấu trúc và hoàn thiện ý tưởng của mình một cách tức thì.

Chuỗi lời nhắc giúp câu chuyện phát triển một cách logic. Viết lời nhắc Sora AI ban đầu trong một tài liệu, mở rộng nó thành kịch bản trong tài liệu khác, và để Brain tạo ra các lời kêu gọi hành động (CTAs) hoặc phụ đề trong tài liệu tiếp theo — tất cả đều được liên kết với nhau trong không gian làm việc của bạn.

Cần phạm vi giọng điệu? Cả ClickUp Brain và Brain MAX đều cho phép bạn chuyển đổi giữa các mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu—ClickUp Brain, GPT, Claude và Gemini—để bạn có thể điều chỉnh giọng điệu, phong cách và độ sâu lập luận phù hợp với mục tiêu sáng tạo của mình.

Thay đổi mô hình để thử nghiệm:

Claude cho độ sâu cảm xúc

GPT cho các câu mở đầu hấp dẫn

Brain cho độ chính xác theo ngữ cảnh liên kết với dữ liệu dự án của bạn

Ví dụ về lời nhắc:“Viết kịch bản lồng tiếng (VO) 15 giây cho video teaser sản phẩm trong 45–50 từ. Cung cấp hai biến thể giọng điệu.” → Brain tạo ra cả hai, lưu trữ chúng trong tài liệu Doc và liên kết mỗi phiên bản với công việc tương ứng — để không có gì bị bỏ sót giữa quá trình viết và sản xuất.

Ví dụ về lời nhắc:“Viết kịch bản lồng tiếng (VO) 15 giây cho video teaser sản phẩm trong 45–50 từ. Cung cấp hai biến thể giọng điệu.” → Brain tạo ra cả hai, lưu trữ chúng trong tài liệu Doc và liên kết mỗi phiên bản với công việc tương ứng — để không có gì bị bỏ sót giữa quá trình viết và sản xuất.

Đối với các dự án hợp tác, một nhà chiến lược có thể tóm tắt thông tin về đối tượng mục tiêu trong Claude, trong khi một nhà văn hoàn thiện nội dung trong GPT—tất cả trong cùng một chủ đề, giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ.

🖼 Tạo hình ảnh & tài nguyên sẵn sàng cho hoạt hình

ClickUp Brain không chỉ về từ ngữ—nó còn là một công cụ mạnh mẽ về mặt hình ảnh. Tạo ngay các hình ảnh tham khảo, bảng màu, bảng màu, hình ảnh sản phẩm hoặc khái niệm môi trường ngay trong tài liệu hoặc Bảng trắng. Mỗi hình ảnh đều được liên kết với công việc chiến dịch của nó, vì vậy không có gì bị lạc trong ứng dụng riêng biệt.

Ví dụ, bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain tạo "Bảng cảm hứng cho chiến dịch chăm sóc sức khỏe". Kết quả sẽ xuất hiện ngay lập tức trong tài liệu của bạn, sẵn sàng để hướng dẫn các lời nhắc video Sora hoặc ý tưởng chiến dịch của bạn.

Bảng tâm trạng và hình ảnh tham khảo do AI tạo ra trực tiếp trong ClickUp Brain

Bạn cũng có thể tạo hình ảnh khái niệm sản phẩm và đính kèm chúng vào các nhiệm vụ ClickUp trong các chiến dịch, đảm bảo mọi tài liệu tham khảo sáng tạo đều có thể truy cập để xem xét và chỉnh sửa.

Các tài sản hình ảnh được tạo bởi ClickUp Brain là tệp đính kèm của các công việc chiến dịch, đảm bảo mọi tài liệu tham khảo sáng tạo đều có thể truy cập để xem xét và chỉnh sửa

Khi hoàn thiện video Sora tiếp theo của bạn, những hình ảnh này sẽ đóng vai trò là tham chiếu cho các lời nhắc, đảm bảo tông màu, kết cấu và khung hình nhất quán trên mọi tài sản. Sau khi hình ảnh được phê duyệt, xuất chúng sang Canva, Kapwing hoặc Runway để tạo hiệu ứng động. ClickUp đang theo dõi mọi phiên bản, bình luận và vòng phản hồi, giúp bạn không bao giờ mất dấu tiến độ.

Ví dụ về lời nhắc:“Tạo ba khung hình ý tưởng cho quảng cáo sức khỏe 20 giây với các mood ánh sáng khác nhau.” → Brain tạo ra các hình ảnh tĩnh, gắn chúng vào một công việc và cài đặt quy trình phê duyệt với thời hạn.

Ví dụ về lời nhắc:“Tạo ba khung hình ý tưởng cho quảng cáo sức khỏe 20 giây với các mood ánh sáng khác nhau.” → Brain tạo ra các hình ảnh tĩnh, gắn chúng vào một công việc và cài đặt quy trình phê duyệt với thời hạn.

🎬 Lập kế hoạch kịch bản, phản hồi & cải tiến

Tạo kịch bản video trở nên dễ dàng với ClickUp Brain. Tạo ra các hướng dẫn chi tiết, từng khung hình - góc máy, phong cách ánh sáng và tông màu cảm xúc - và hiển thị chúng một cách trực quan trên bảng trắng, giúp nhóm của bạn luôn biết được bước tiếp theo.

Ví dụ, bạn có thể nhập lệnh: “Lập dàn ý cho sáu khung hình storyboard cho một đoạn teaser 25 giây. Bao gồm cảm xúc, loại máy quay và tham chiếu ánh sáng cho mỗi khung hình.” Kết quả là một storyboard chi tiết, sẵn sàng để xem xét.

Ví dụ về lời nhắc:“Lập dàn ý cho sáu khung hình storyboard cho một đoạn teaser 25 giây. Bao gồm cảm xúc, loại máy quay và tham chiếu ánh sáng cho mỗi khung hình.” → Chèn kết quả vào bảng trắng, gắn thẻ nhóm của bạn và đang theo dõi tiến độ khi từng khung hình được phát triển.

Các khung storyboard được tạo bởi ClickUp Brain, mỗi khung đều được chú thích chi tiết về góc máy, ánh sáng và cảm xúc để lập kế hoạch sản xuất video chính xác

Ví dụ về lời nhắc:“Lập dàn ý cho sáu khung hình storyboard cho một đoạn teaser 25 giây. Bao gồm cảm xúc, loại máy quay và tham chiếu ánh sáng cho mỗi khung hình.”

→ Chèn kết quả vào bảng trắng, gắn thẻ nhóm của bạn và đang theo dõi tiến độ khi từng khung hình được phát triển.

Khi video bản nháp đầu tiên từ Sora đã sẵn sàng, hãy tải nó lên ClickUp để kiểm tra. Brain tóm tắt các bình luận có dấu thời gian từ người đánh giá và tự động chuyển chúng thành các chỉnh sửa có thể thực hiện được. Mỗi vòng phản hồi trở thành danh sách việc cần làm, không phải là một "hố đen".

Sau khi ra mắt, hãy sử dụng AI Cards để tóm tắt các thông tin chiến dịch—những hình ảnh hoặc kịch bản nào hoạt động tốt nhất—và lưu trữ những kiến thức đó trong thư viện sáng tạo của nhóm cho các dự án tương lai.

ClickUp Bảng trắng cung cấp cho người dùng Sora một không gian trực quan mà họ đã thiếu – khoảng cách giữa “prompt” và “production”. Kế hoạch, vẽ bản đồ và hợp tác trên các bản phác thảo, chuỗi chiến dịch hoặc ý tưởng mood trước khi bất kỳ nội dung nào được phát hành.

Chuyển đổi ý tưởng sáng tạo của bạn thành nhiệm vụ ClickUp có thể thực hiện được ngay trong bảng trắng của bạn

Với ClickUp Brain, bạn có thể tạo hình ảnh AI trực tiếp trong Bảng trắng—hiển thị các khoảnh khắc khóa, góc nhìn sản phẩm hoặc ý tưởng về không khí mà không cần rời khỏi khung vẽ. Đặt những hình ảnh đó bên cạnh ghi chú, kịch bản hoặc hình ảnh tĩnh từ video Sora, sau đó chuyển đổi từng yếu tố thành công việc hoặc chủ đề phản hồi khi dự án phát triển.

Bảng trắng hợp tác trong hành động — các thành viên trong nhóm tạo ra, tổ chức và phân công công việc sáng tạo, đảm bảo mọi ý tưởng đều có thể thực hiện được và theo dõi được

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tối ưu hóa quy trình tạo/lập nội dung: Soạn thảo, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo, email và tài liệu bằng cách sử dụng AI Writer for Work Soạn thảo, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo, email và tài liệu bằng cách sử dụng các gợi ý viết AI cho ClickUp Brain’s

Tự động hóa quản lý dự án thường xuyên: Đang theo dõi tiến độ, tạo công việc, tổ chức cuộc họp hàng ngày và quản lý cập nhật với AI Project Manager của ClickUp Brain

tối ưu hóa quy trình làm việc: *Tự động kích hoạt các hành động, thông báo và cập nhật tác vụ dựa trên các quy tắc và sự kiện tùy chỉnh bằng ClickUp Automations

Quản lý kiến thức: Tạo, lưu trữ và hợp tác trên Tạo, lưu trữ và hợp tác trên các mẫu lời nhắc AI động có thể tìm kiếm và liên kết với các công việc, dự án và nhóm thông qua ClickUp Tài liệu

Nâng cao năng suất: Giao phó các công việc lặp đi lặp lại, tóm tắt các cuộc thảo luận, trích xuất các mục cần thực hiện và nhận các đề xuất dựa trên ngữ cảnh bằng cách tạo Giao phó các công việc lặp đi lặp lại, tóm tắt các cuộc thảo luận, trích xuất các mục cần thực hiện và nhận các đề xuất dựa trên ngữ cảnh bằng cách tạo các đại lý ClickUp Autopilot tùy chỉnh

hợp tác thời gian thực* bằng cách sử dụng ClickUp Chat để brainstorm ý tưởng, chia sẻ lời nhắc và giữ phản hồi đa chức năng luôn hiển thị — ngay bên cạnh công việc. Không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng Slack, không mất bối cảnh

Giới hạn của ClickUp

Các tính năng tùy chỉnh phong phú của nó có thể khiến người mới bắt đầu cảm thấy choáng ngợp

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Đánh giá này trên G2 thực sự giải thích rất rõ ràng:

ClickUp gần đây đã có nhiều cải tiến đáng kể, với nhiều tính năng mới được ra mắt. Họ vừa tung ra tính năng tạo hình ảnh, điều này thật tuyệt vời. Tôi rất thích cách AI mới giúp việc sử dụng trở nên cực kỳ dễ dàng, tìm kiếm các công việc, công việc con, danh sách, tài liệu, biểu mẫu và bất kỳ thứ gì khác. Nó cũng giúp tôi đang theo dõi các dự án bán hàng một cách hiệu quả. Đây thực sự là một công cụ tuyệt vời với hỗ trợ khách hàng xuất sắc. Chắc chắn là công cụ quản lý dự án tốt nhất.

ClickUp gần đây đã có nhiều cải tiến đáng kể, với nhiều tính năng mới được ra mắt. Họ vừa tung ra tính năng tạo hình ảnh, điều này thật tuyệt vời. Tôi rất thích cách AI mới giúp việc sử dụng trở nên cực kỳ dễ dàng, tìm kiếm các công việc, công việc con, danh sách công việc, tài liệu, biểu mẫu và bất kỳ thứ gì khác. Nó cũng giúp tôi đang theo dõi các dự án bán hàng một cách hiệu quả. Đây thực sự là một công cụ tuyệt vời với hỗ trợ khách hàng xuất sắc. Chắc chắn là công cụ quản lý dự án tốt nhất.

2. Runway ML (Tốt nhất cho việc tạo/lập video từ văn bản theo phong cách điện ảnh)

qua Runway ML

Runway ML là một nền tảng sáng tạo dựa trên đám mây, giúp các nhà tiếp thị và nhóm sản phẩm tạo ra, chỉnh sửa và biến đổi nội dung video và hình ảnh bằng các công cụ AI tiên tiến. Công cụ tạo video AI cung cấp mô hình Gen-4, cho phép người dùng tổng hợp video theo bất kỳ phong cách nào có thể tưởng tượng. Nền tảng này cũng cung cấp bộ công cụ toàn diện để chỉnh sửa nội dung.

Các tính năng nổi bật của Runway ML

Sử dụng các công cụ được hỗ trợ bởi AI để chỉnh sửa video, bao gồm xóa nền, thay thế đối tượng và biến đổi cảnh

Áp dụng các hiệu ứng chuyên nghiệp như điều chỉnh màu sắc, chuyển động chậm và làm mờ khuôn mặt

Hưởng lợi từ hạ tầng đám mây hỗ trợ xử lý hiệu suất cao

Giới hạn của Runway ML

Người dùng phàn nàn rằng nó tiêu tốn quá nhiều tín dụng cho các cảnh ngắn

Giá cả của Runway ML

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $15/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $35/tháng cho mỗi người dùng

Không giới hạn: $95/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Runway ML

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

3. Pika Labs (Phù hợp nhất cho video mạng xã hội nhanh chóng)

qua Pika Labs

Pika Labs chuyển đổi văn bản và hình ảnh thành các video ngắn hấp dẫn cho các mục đích khác nhau như bài đăng trên mạng xã hội, tài liệu tiếp thị hoặc demo sản phẩm. Người dùng có thể nhập văn bản mô tả hoặc tải lên hình ảnh, và nền tảng sẽ tạo ra video với nhiều phong cách khác nhau, bao gồm phong cách điện ảnh, hoạt hình và phong cách hoạt hình vui nhộn.

Các tính năng nổi bật của Pika Labs

Nâng cao video với các hiệu ứng sáng tạo như Poke It và Tear It để thêm một nét độc đáo cho nội dung của bạn

Xuất video ở các định dạng tối ưu cho các nền tảng như TikTok, Instagram và YouTube Shorts

Truy cập nền tảng từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet

Giới hạn của Pika Labs

Các video được tạo ra có thể thiếu chi tiết logic

Giá cả của Pika Labs

Miễn phí

Gói Tiêu chuẩn: $10/tháng

Pro: $35/tháng

Fancy: $95/tháng

Đánh giá và nhận xét về Pika Labs

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

4. Dream Machine (Tốt nhất cho video AI chân thực)

qua Dream Machine

Dream Machine của Luma Labs sử dụng mô hình Ray2 của Luma để tạo ra hình ảnh điện ảnh với chuyển động tự nhiên và vật lý chính xác.

Trình tạo nghệ thuật AI tạo ra các video 10 giây với độ phân giải 1080p, có tùy chọn nâng cấp lên 4K. Truy cập qua giao diện web và ứng dụng iOS, giúp người dùng dễ dàng tạo và chỉnh sửa video mọi lúc mọi nơi.

Các tính năng nổi bật của Dream Machine

Quản lý và tổ chức các dự án video bằng tính năng Boards để hợp tác hiệu quả.

Nâng cao chất lượng và hình ảnh với mô hình hình ảnh Photon, hỗ trợ các lần lặp lại nhanh chóng.

Đảm bảo tính nhất quán trong việc thể hiện ký tự bằng cách cung cấp một hình ảnh tham chiếu duy nhất.

Giới hạn của Dream Machine

Để duy trì tính toàn vẹn hình ảnh ở độ phân giải cao hơn, cần thực hiện thêm các bước chỉnh sửa.

Giá của Dream Machine

Miễn phí

Lite: $9.99/tháng

Thêm: $29.99/tháng

Không giới hạn: $94.99/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Dream Machine

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Theo Hiệp hội Quảng cáo tương tác (IAB), 30% quảng cáo video kỹ thuật số đã được tạo từ đầu hoặc nâng cấp bằng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI).

5. Makefilm (Phù hợp nhất cho nội dung AI được tạo ra một cách chuyên nghiệp)

qua Makefilm

Makefilm cung cấp một công cụ tạo video mạnh mẽ được hỗ trợ bởi AI, có khả năng chuyển đổi các lời nhắc văn bản thuần túy thành video hoàn chỉnh. Công cụ tạo giọng nói AI của nó là nhà cung cấp truy cập vào hơn 200 giọng nói trong hơn 20 ngôn ngữ, cho phép tạo ra phần lồng tiếng chân thực và giàu cảm xúc.

Thêm và xóa phụ đề, chú thích và dấu watermark để đảm bảo bạn có toàn quyền kiểm soát giao diện video của mình.

Các tính năng nổi bật của Makefilm

Thêm hoặc loại bỏ các yếu tố văn bản để tùy chỉnh thông điệp của video.

Sử dụng công nghệ AI tiên tiến để xóa sạch văn bản hoặc logo không mong muốn.

Trích xuất các điểm khóa và tạo tóm tắt ngắn gọn cho các video dài.

Giới hạn của Makefilm

Các giọng nói tích hợp sẵn có âm thanh robot và thiếu nhịp điệu tự nhiên.

Giá cả của Makefilm

Miễn phí

Pro: Bắt đầu từ $29/tháng

Lite: $9.9/tháng

Đánh giá và nhận xét về Makefilm

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thú vị: Cadbury India đã thực hiện một trong những chiến dịch video AI thông minh nhất từ trước đến nay. Họ sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) để cho phép hàng nghìn chủ cửa hàng địa phương tạo ra các quảng cáo cá nhân hóa có tính năng của Shah Rukh Khan, kèm theo tên cửa hàng của họ. Một video chính đã được biến thành hàng nghìn video độc đáo, mỗi video quảng bá cho một kinh doanh địa phương khác nhau.

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng ClickUp!

Nắm vững các lệnh Sora AI là cách bạn biến trí tưởng tượng thành hiện thực trên màn hình. Nhưng sau khi video được tạo ra, công việc sáng tạo thực sự mới bắt đầu—viết kịch bản, thu thập phản hồi, quản lý phê duyệt và mở rộng ý tưởng qua các chiến dịch.

Đó chính là lúc ClickUp bước vào—không phải là một công cụ sáng tạo khác, mà là hệ điều hành đằng sau ý tưởng của bạn. Nó giúp bạn quản lý kịch bản, hình ảnh và phê duyệt trong cùng một không gian nơi bạn viết, đang theo dõi và triển khai. Bạn thậm chí có thể tạo hình ảnh tại đây, xuất chúng để hoạt hình hóa và giữ mọi chỉnh sửa hoặc đánh giá kết nối trong một quy trình làm việc duy nhất.

Vì vậy, khi chiến dịch tiếp theo bắt đầu, bạn không chỉ có một video—bạn sẽ có cả hệ thống sáng tạo hoàn chỉnh đã tạo ra nó.

👉 Thử ClickUp miễn phí và xem cách mọi luồng ý tưởng có thể chuyển từ prompt đến sản xuất mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.