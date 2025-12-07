Zoho Meeting vs. ClickUp SyncUp: Công cụ cuộc họp video nào tốt hơn?

Đến 11 giờ sáng, bạn đã tham gia ba cuộc họp và đã chuyển đổi giữa công cụ họp video, ứng dụng quản lý dự án và phần mềm ghi chú sáu lần. Trung bình mỗi ngày, một nhân viên chuyển đổi giữa các ứng dụng và cửa sổ hơn 3.600 lần.

Điều quan trọng là: cuộc họp video không nên tồn tại một cách độc lập. Khi công cụ gọi video của bạn không kết nối với nơi công việc thực sự diễn ra, các quyết định có thể bị bỏ sót và các bước theo dõi có thể bị bỏ qua.

Và câu hỏi thực sự không chỉ nằm ở chất lượng video hay chia sẻ màn hình. Đó là những gì xảy ra sau khi cuộc gọi kết thúc. Các mục đó có tự động trở thành công việc không? Bạn có thể truy cập bối cảnh dự án giữa cuộc họp mà không cần chuyển tab không?

Cả Zoho Meeting và SyncUp của ClickUp đều hứa hẹn mang lại trải nghiệm hợp tác video mượt mà, nhưng hai nền tảng này lại áp dụng các phương pháp hoàn toàn khác nhau. Hãy cùng so sánh và xem nền tảng nào thực sự mang lại hiệu quả.

ClickUp SyncUp vs. Zoho Cuộc họp: Tổng quan

Dưới đây là tổng quan nhanh cho bạn:

Tính năng ClickUp SyncUp Zoho Cuộc họp Có sẵn trên Không gian Làm việc ClickUp, ứng dụng di động, phần mở rộng Chrome Android, iOS, Linux, macOS, Windows Số lượng người tham gia tối đa 200 250 cho cuộc họp, 5.000 cho hội thảo trực tuyến Số lượng người tham gia tối đa 24 người cùng lúc Tất cả mọi người trong cuộc họp Hội nghị âm thanh Có thể ghi âm các cuộc họp SyncUp Số điện thoại gọi vào bảo mật cho hơn 55 quốc gia Gói kế hoạch giá* Kế hoạch miễn phí, Giá tùy chỉnh cho các nhóm lớn hơn $1/tháng cho mỗi người chủ trì cho gói đăng ký cuộc họp và $8/tháng cho mỗi người tổ chức cho gói đăng ký webinar. Quản lý quy trình làm việc Các công việc, tài liệu và cuộc họp đều được kết nối trong một không gian làm việc duy nhất. Hoạt động như một ứng dụng độc lập — yêu cầu các công cụ quản lý dự án riêng biệt. Quản lý lịch Lịch thống nhất tích hợp với Lịch Google và Microsoft Outlook để đồng bộ hóa cuộc họp ngay lập tức và hơn 1.000 ứng dụng khác. Mời lịch thông qua Zoho Calendar và Zoho Mail. Quản lý tài nguyên Giao khối lượng công việc, theo dõi sức chứa và đồng bộ lịch trình trực tiếp trong Nhiệm vụ ClickUp. Giới hạn trong việc lên lịch cuộc họp Chuyên môn kỹ thuật Minimal—tạo cuộc họp và tự động hóa mà không cần mã. Trung bình — yêu cầu tích hợp với các ứng dụng Zoho Lưu trữ Các bản ghi được lưu trữ trong Clips Hub kèm theo bản chép lời. Lưu trữ đám mây trên các kế hoạch trả phí (lên đến 5 GB miễn phí)

ClickUp là gì?

Tổ chức cuộc gọi âm thanh và video trong Không gian Làm việc ClickUp bằng ClickUp SyncUp.

Đây là chi phí ẩn của các công cụ họp video không kết nối. Và ClickUp được thiết kế để khắc phục khoảng cách đó, giúp tăng năng suất và cho phép chúng ta hoàn thành công việc hiệu quả nhất.

ClickUp là không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc.

Các cuộc gọi video của bạn diễn ra ngay tại nơi công việc của bạn đã tồn tại – bên cạnh các công việc đang được thảo luận, các tài liệu đang được xem xét và các dự án đang được lập kế hoạch.

Không có sự phân tán công việc, không cần theo dõi thủ công, không phải tìm kiếm thông tin từ cuộc họp tuần trước. Đối với các nhóm làm việc từ xa và các nhà quản lý vận hành cần các cuộc họp thực sự mang lại kết quả, đây là những gì khiến ClickUp hoạt động khác biệt so với các công cụ video độc lập.

Tính năng của ClickUp

ClickUp SyncUp diễn ra ngay tại nơi bạn đang thực hiện công việc. Bạn không cần phải chuyển đổi ứng dụng, tìm kiếm liên kết cuộc họp hoặc chuyển file chỉ để trò chuyện với nhóm của mình.

Thiết lập trong ứng dụng này, cùng với các tính năng sau, khiến SyncUp trở thành một lựa chọn đáng tin cậy thay thế cho Zoho:

Tính năng #1: ClickUp SyncUp

Không bao giờ mất bối cảnh cuộc họp nữa. ClickUp SyncUp là tính năng gọi video và âm thanh tích hợp trực tiếp vào công cụ quản lý dự án ClickUp. Người dùng có thể bắt đầu cuộc gọi video hoặc âm thanh một đối một hoặc nhóm ngay lập tức từ bất kỳ kênh trò chuyện, tin nhắn trực tiếp hoặc cuộc hội thoại công việc nào mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Kết nối ngay lập tức với SyncUps, tính năng cuộc họp video và thoại tích hợp sẵn của ClickUp.

Khi bạn hoàn thiện các kế hoạch dự án phức tạp, hãy kết nối các cuộc thảo luận trực tiếp với các công việc ClickUp. Ví dụ, nếu bạn muốn giao nhiệm vụ mới, bạn có thể tạo hoặc cập nhật công việc ngay lập tức. Mỗi lần đồng bộ hóa SyncUp sẽ tự động ghi lại tóm tắt trong chủ đề trò chuyện, giúp các thành viên trong nhóm không tham gia cuộc gọi có thể nhanh chóng cập nhật thông tin.

Với tính năng Mobile SyncUp tiên tiến, bạn có thể thực hiện giao tiếp trực tiếp mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi không ở bàn làm việc. Bắt đầu hoặc tham gia SyncUps trên ứng dụng di động ClickUp từ bất kỳ kênh nào hoặc tin nhắn trực tiếp.

Bắt đầu hoặc tham gia SyncUps trên thiết bị di động

🚀 Smart Sync: Tích hợp ClickUp giúp loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh với bộ công cụ hiện tại của bạn. ClickUp kết nối với các công cụ mà nhóm của bạn đã sử dụng, như Google Workspace, Microsoft Teams và Slack, để đảm bảo mọi cuộc hội thoại và công việc không bị tách biệt. Tích hợp Lịch Google và Outlook tự động đồng bộ hóa các cuộc họp, hạn chót và cập nhật dự án của bạn.

Tính năng quản lý lịch tích hợp của ClickUp giúp bạn theo dõi dòng thời gian dự án, lịch trình công việc và các phiên SyncUp trong một chế độ xem thống nhất. Các tích hợp này giúp tiết kiệm thời gian và cải thiện quản lý quy trình làm việc bằng cách giữ cho các tệp, cuộc họp và cập nhật luôn sẵn sàng truy cập tại một nơi duy nhất.

Tính năng 2: ClickUp Clips

Đừng lặp lại những điều đã nói trong cuộc họp hoặc phải gõ những giải thích dài dòng.

ClickUp Clips cho phép bạn ghi lại màn hình hoặc các đoạn ghi âm giọng nói và chèn trực tiếp vào tài liệu, Comments hoặc trò chuyện — giúp nhóm của bạn nắm bắt thông tin ngay lập tức, theo thời gian của riêng họ.

Ghi lại màn hình một cách dễ dàng với ClickUp Clips

Ngoài ra, tất cả các video đã ghi lại từ Clips và SyncUp đều được lưu trữ trong Clips Hub. Bạn có thể truy cập các bản ghi này bất cứ lúc nào, kèm theo bản chép lời, và thêm bình luận có dấu thời gian để hướng dẫn một cuộc hội thoại cụ thể.

Truy cập tất cả các cuộc họp SyncUp đã ghi lại của bạn trong ClickUp Hub

Thực tế, bất kỳ ai trong không gian làm việc của bạn có quyền truy cập vào kênh (nơi SyncUp được ghi lại) đều có thể xem bản ghi chép và thêm bình luận vào bản ghi.

📮 ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và nhảy giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp tích hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý công việc từ các kênh trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp duy trì ngữ cảnh kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý dễ dàng!

Tính năng #3: ClickUp Trò chuyện

Những cuộc hội thoại hiệu quả nhất diễn ra khi chúng được kết nối với công việc đang được thảo luận. Và bạn có thể bắt đầu cuộc gọi (hay còn gọi là khởi tạo SyncUps) ngay từ cửa sổ Chat của mình.

ClickUp Chat cho phép bạn giao tiếp và hợp tác với nhóm của mình bằng cách tập hợp tất cả các cuộc thảo luận và công việc vào một nền tảng thống nhất. Gửi tối đa 1.000 tin nhắn mỗi không gian làm việc (gói miễn phí) và tổ chức chúng gọn gàng trong các chủ đề tin nhắn và kênh.

Trong trò chuyện, bạn có thể phân loại bình luận và chuyển chúng thành các công việc có thể thực hiện và danh sách công việc. Bạn cũng có thể chia sẻ tệp, cài đặt bài đăng thông báo, quản lý công việc và tìm kiếm các tin nhắn cụ thể thông qua từ khóa (giống như Slack).

Hợp tác với các thành viên trong nhóm của bạn thông qua ClickUp Chat

Bạn có thể bắt đầu một cuộc họp SyncUp trực tiếp từ ClickUp Chat. Vì các thành viên trong nhóm của bạn đã có quyền truy cập vào chủ đề trò chuyện đó, bạn không cần phải mất thời gian xây dựng bối cảnh hoặc chia sẻ tệp qua nhiều công cụ hợp tác khác nhau.

⭐ Ưu đãi đặc biệt: Trợ lý ghi chú AI của ClickUp tự động ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt các cuộc hội thoại theo thời gian thực — biến mọi cuộc hội thoại thành những thông tin hữu ích có thể áp dụng. Sau khi cuộc họp kết thúc, Trợ lý Ghi chú Trí tuệ Nhân tạo (AI Notetaker) sẽ tạo ra các tóm tắt ngắn gọn, ghi lại các quyết định đã đưa ra và thậm chí xác định các bước tiếp theo hoặc người chịu trách nhiệm. Các ghi chú này được liên kết ngay lập tức với các nhiệm vụ ClickUp hoặc tài liệu của bạn, giúp toàn bộ nhóm luôn đồng bộ, ngay cả khi nhóm đang làm việc trên nhiều dự án khác nhau. Hãy để Trợ lý Ghi chú AI của ClickUp lo việc ghi chép cuộc họp trong khi bạn tập trung vào cuộc họp của mình.

Tính năng #4: ClickUp Brain

Bạn đã chán ngán việc lãng phí thời gian tìm kiếm những điểm chính sau một cuộc gọi video? Với ClickUp Brain, một lớp AI bối cảnh mạnh mẽ được tích hợp vào không gian làm việc của bạn, các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện, cuộc họp và bảng điều khiển của bạn đều được kết nối. Điều này có nghĩa là Brain thực sự hiểu bối cảnh công việc của bạn.

Điểm nổi bật là Brain tự động trích xuất các công việc cần thực hiện từ cuộc họp và chuyển đổi chúng thành các công việc được định dạng đúng và được giao ngay sau khi cuộc gọi kết thúc. Vì vậy, bạn không cần phải lục lọi lại các bản ghi cuộc họp cũ hoặc các chuỗi tin nhắn trên Slack.

Nhận bản ghi chép có thể tìm kiếm và tóm tắt với ClickUp Brain

Ngoài ra, nó có thể tóm tắt các ghi chú của các cuộc họp trước đó, nhấn mạnh tiến độ và rào cản của các công việc quan trọng, tạo ra các điểm thảo luận và các bước tiếp theo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các đại lý của ClickUp trong các kênh nhóm của bạn để trả lời các câu hỏi đơn giản. Trợ lý này thu thập thông tin từ các kênh mà nó có quyền truy cập và trả lời các câu hỏi như “Ai là người phụ trách dự án ở đây?” hoặc “Ai được giao công việc kiểm thử trong cuộc họp hôm qua?” mà không làm gián đoạn công việc của bất kỳ ai trong nhóm của bạn. Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại trong quy trình làm việc của bạn chỉ trong vài phút. Tự động hóa câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp với các Trợ lý Được Xây Dựng Sẵn của ClickUp.

Giá cả của ClickUp

Zoho Cuộc họp là gì?

qua Zoho

Zoho Meeting là nền tảng cuộc họp trực tuyến và webinar được thiết kế cho hợp tác và giao tiếp trong môi trường làm việc dành cho kinh doanh và cá nhân. Đây là một trong nhiều thành phần trong hệ sinh thái Zoho rộng lớn.

Nền tảng này hỗ trợ các phòng họp ảo chuyên dụng với người điều khiển được chỉ định và tích hợp trực tiếp với hệ thống lịch và bộ ứng dụng của Zoho (bao gồm Zoho CRM). Nó cung cấp bảo mật nâng cao với mã hóa SSL/128-bit AES, cùng các tính năng như phòng họp bảo vệ bằng mật khẩu và kiểm soát phòng chờ để ngăn chặn khách không mời.

Tính năng của Zoho Cuộc họp

Zoho Meeting là một ứng dụng độc lập được thiết kế để tổ chức cả cuộc họp nội bộ và hội thảo trực tuyến. Từ cuộc họp cá nhân một đối một đến cuộc họp nhóm lên đến 250 người và hội thảo trực tuyến với tối đa 5.000 người—ứng dụng này được các nhóm làm việc từ xa và người tổ chức hội thảo trực tuyến sử dụng vì các tính năng chính sau:

Tính năng #1: Phòng họp cuộc họp

Zoho Meeting Rooms biến không gian hội nghị vật lý của bạn thành một nền tảng cuộc họp trực tuyến, nơi các nhóm có thể tham gia các cuộc họp trực tuyến cùng nhau.

Người dùng có thể cài đặt phòng họp bằng cách kết nối một màn hình (như TV hoặc màn hình máy tính) với ứng dụng điều khiển chuyên dụng trên thiết bị iOS (ứng dụng Zoho Meeting Rooms Controller) để sử dụng mà không cần chạm tay.

qua Zoho Cuộc họp

Bạn có thể tạo và quản lý nhiều phòng họp từ tài khoản Zoho Meeting của mình và liên kết chúng với các phiên họp cụ thể khi lên lịch. Bảng điều khiển cũng cho phép bạn điều chỉnh cài đặt âm thanh và video, ghi lại các phiên họp, và theo dõi tất cả các hoạt động trong phòng họp thông qua trình xem nhật ký hoạt động.

Tính năng #2: Phòng họp nhỏ

Phòng họp nhỏ là không gian ảo trong cuộc họp cho phép bạn chia người tham gia thành các nhóm nhỏ để thảo luận tập trung và brainstorming. Trong một phiên họp đang diễn ra trên Zoho Meetings, người chủ trì có thể tạo nhiều phòng (tối đa 20 phòng), phân công người tham gia thủ công hoặc tự động, và đặt hẹn giờ cho thời gian mỗi nhóm làm việc độc lập.

Mỗi phòng họp nhỏ hoạt động như một cuộc họp nhỏ với chức năng chia sẻ màn hình và truy cập Bảng trắng riêng. Trong các buổi workshop và cuộc họp nhóm đa chức năng, người chủ trì có thể theo dõi các cuộc thảo luận (trong các phòng họp nhỏ riêng lẻ) trước khi đưa mọi người trở lại phiên họp chính.

👀 Bạn có biết? Gần 55% nhân viên thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc trong các cuộc họp kéo dài. Họ có thể bỏ lỡ một số thông tin quan trọng và có thể cần sự hỗ trợ trong việc ghi chú và tóm tắt để kết nối các thông tin mơ hồ. Luôn chia sẻ tóm tắt cuộc họp với các thành viên tham dự để họ có thể tham khảo lại và kết nối các thông tin.

Tính năng #3: Bảng trắng ảo

Bảng trắng ảo là công cụ hợp tác cho phép người tham gia brainstorming và trực quan hóa ý tưởng trong thời gian thực durante các cuộc họp trực tuyến.

qua Zoho

Tính năng Bảng trắng cung cấp các tùy chọn định dạng văn bản (phông chữ, màu sắc và căn chỉnh) cùng khả năng nhận diện hình dạng nâng cao, giúp chuyển đổi các bản phác thảo sơ bộ của bạn thành các hình dạng hình học chính xác. Bạn có thể tải lên và chú thích hình ảnh trực tiếp lên bảng vẽ và tải xuống bảng trắng dưới dạng hình ảnh để tham khảo hoặc chia sẻ sau này.

Giá cả của Zoho Cuộc họp

Giá cả tùy chỉnh

⭐ Bonus: Bạn có thể giao công việc cho các thành viên trong nhóm giữa các phiên SyncUp chỉ bằng cách đề cập đến tên của họ. Với tính năng Talk to Text của ClickUp Brain MAX, bạn cũng có thể chuyển đổi giọng nói thành văn bản bằng hơn 50 ngôn ngữ mà không cần thực hiện thêm bất kỳ bước nào. Xem video này để khám phá các tính năng đa dạng của Brain Max:

ClickUp SyncUp vs. Zoho Cuộc họp: So sánh tính năng

Cả ClickUp SyncUp và Zoho Meeting đều giúp các nhóm làm việc từ xa duy trì kết nối thông qua cuộc gọi video và các tính năng hợp tác.

Trong khi ClickUp SyncUp được thiết kế cho việc phối hợp nội bộ nhanh chóng (chuyển từ thảo luận công việc sang cuộc gọi trực tiếp mà không cần chuyển tab), Zoho Meeting tập trung vào các cuộc họp có cấu trúc và tổ chức webinar.

Hãy cùng phân tích sự khác biệt giữa hai công cụ này (ClickUp SyncUp và Zoho Meeting) dựa trên các tính năng chính.

Tính năng #1: Chuyển đổi văn bản và tóm tắt

Cả hai công cụ này đều sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các cuộc gọi video. Bạn sẽ nhận được bản ghi chép có dấu thời gian của âm thanh và video SyncUp với ClickUp Notetaker (không cần tích hợp riêng biệt). Nó nhận diện người nói và tạo ra các bản ghi chép sạch sẽ, có thể tìm kiếm cùng với các tóm tắt thông minh trong ClickUp tài liệu. Brain tiếp tục trích xuất các mục hành động từ bản ghi chép để tạo và giao công việc với ngày đáo hạn và tệp đính kèm.

Zoho Cuộc họp sử dụng Rev AI và Zia (được hỗ trợ bởi OpenAI) để tạo tóm tắt và bản chép lời thời gian thực. Ngoài ra, trong Zoho Cuộc họp, bạn không thể giao công việc trực tiếp từ bản chép lời. Bạn sẽ cần chuyển các công việc hành động vào phần mềm quản lý dự án hoặc danh sách công việc của mình một cách thủ công, khiến việc thực hiện trở nên kém hiệu quả hơn.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp được lựa chọn nhờ tính năng tích hợp công việc, giúp kết nối giữa ghi chú và thực thi.

Tính năng #2: Tùy chỉnh và thương hiệu

ClickUp SyncUp cho phép bạn thêm nền video nếu bạn đang sử dụng Mac với chip Apple silicon trên macOS Sequoia. Không có tùy chọn để tải lên nền ảo tùy chỉnh có logo hoặc thương hiệu của công ty bạn.

Tuy nhiên, Zoho Meeting cho phép bạn tải lên nền cuộc họp trực tuyến tùy chỉnh, bao gồm thương hiệu và logo của doanh nghiệp. Bạn có thể chọn từ các mẫu thiết kế sẵn có để tạo nền cuộc họp giảm thiểu sự phân tâm.

🏆 Người chiến thắng: Zoho Cuộc họp vì nó cho phép tùy chỉnh trên tất cả các thiết bị và hệ điều hành.

Tính năng #3: Chia sẻ màn hình

Chia sẻ và ghi lại màn hình của bạn với ClickUp Clip

ClickUp SyncUp cho phép chia sẻ màn hình trong các cuộc gọi âm thanh và video. Bạn có thể chia sẻ toàn bộ màn hình, cửa sổ ứng dụng cụ thể hoặc tab trình duyệt. Tính năng nổi bật ở đây là bình luận có dấu thời gian. Nếu bạn có một số ghi chú hoặc câu hỏi cho một thành viên cụ thể trong nhóm vào lúc 2:15, bạn có thể nhấp vào đó và thêm bình luận.

Zoho Cuộc họp cũng cho phép bạn chia sẻ màn hình và các cửa sổ ứng dụng riêng lẻ. Nó có tính tương tác cho phép người dùng vẽ hoặc ghi chú trong khi ghi lại màn hình, nhưng một lần nữa, bạn không thể quản lý công việc.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp được lựa chọn nhờ tính năng bình luận có dấu thời gian, cho phép biến các phiên chia sẻ màn hình thành các cuộc thảo luận có thể tìm kiếm và hợp tác ngay cả sau khi cuộc họp kết thúc.

Tính năng #4: Trò chuyện trong cuộc họp

Kết nối cuộc hội thoại và công việc của bạn với ClickUp Chat

ClickUp SyncUp diễn ra bên trong ClickUp Chat, nghĩa là chuỗi cuộc hội thoại mà bạn đang sử dụng sẽ trở thành không gian cuộc họp của bạn. Gửi tin nhắn, chia sẻ tệp và tạo công việc từ cuộc hội thoại mà không cần mở cửa sổ cuộc họp riêng biệt.

Zoho Meeting tích hợp nền tảng trò chuyện trong cuộc họp, cho phép người tham gia gửi tin nhắn văn bản và liên kết cho nhau. Bạn có thể trò chuyện công khai với tất cả người tham gia cuộc họp hoặc gửi tin nhắn riêng tư cho những người cụ thể.

Tuy nhiên, tính năng trò chuyện này tách biệt với hệ thống giao tiếp chung của nhóm. Nó chỉ tồn tại trong cửa sổ cuộc họp và không kết nối với hệ thống quản lý dự án hoặc hệ thống quản lý công việc của bạn.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp được đánh giá cao nhờ khả năng tích hợp trò chuyện và cuộc họp trong một chủ đề liên tục và có khả năng nhận biết ngữ cảnh.

🧠 Thực tế thú vị: Gần 70% nhân viên cho rằng sự hợp tác kém hiệu quả giới hạn năng suất và lãng phí thời gian của họ. Nhân viên của bạn, những người đang quá tải và căng thẳng, cần một hệ thống giao tiếp không yêu cầu họ phải chuyển đổi giữa 10 ứng dụng.

Tính năng #6: Phân tích cuộc họp

Bạn có thể theo dõi hoạt động chung của không gian làm việc thông qua bảng điều khiển ClickUp, nhưng ClickUp không cung cấp phân tích tích hợp sẵn dành riêng cho các cuộc họp SyncUp. Nói cách khác, bạn không thể theo dõi các chỉ số cụ thể của cuộc họp như thời lượng tham gia, mức độ tương tác của người tham gia hoặc tần suất cuộc gọi trong ClickUp.

Tuy nhiên, Zoho Meeting cung cấp các tính năng phân tích chi tiết về số lượng cuộc họp, thời lượng và lịch sử cuộc họp. Nền tảng này theo dõi mức độ tương tác của người tham gia, bao gồm mức độ hoạt động, sở thích thiết bị và thời gian tham gia cuộc họp, giúp người tổ chức webinar có được những thông tin chi tiết và cụ thể.

🏆 Kết quả: Hòa nhau. Zoho Meeting là lựa chọn lý tưởng cho việc tổ chức các buổi đào tạo và cuộc họp toàn bộ bộ phận. ClickUp SyncUp phù hợp nhất cho việc giao tiếp nhanh chóng giữa các nhóm hoặc trong môi trường công việc.

👀 Bạn có biết: Trong ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn (ROI) ước tính 384%, theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

Tính năng #7: Vai trò, quyền truy cập và giá cả

Ngoài thành viên và quản trị viên, ClickUp cho phép khách mời miễn phí vĩnh viễn (có quyền truy cập kênh) khởi tạo SyncUps. Bất kỳ không gian làm việc nào có ClickApp được kích hoạt đều có thể truy cập và sử dụng SyncUps (kể cả người dùng Gói Miễn phí vĩnh viễn). Hiện tại, tối đa 200 người tham gia có thể tham gia một SyncUp, và cuộc gọi có thể kéo dài tối đa 10 giờ mỗi phiên. Tối đa 24 người có thể nói cùng lúc.

Tối đa 2 người chủ trì có thể tổ chức cuộc họp trong Zoho, và chỉ những người đồng chủ trì mới có quyền truy cập để tắt tiếng người tham gia, khóa cuộc họp và quản lý chia sẻ màn hình. Gói Miễn phí của Zoho Meeting hỗ trợ 100 người tham gia cho các phiên họp 60 phút, và đối với kế hoạch trả phí, tối đa 250 người tham gia có thể tham gia các cuộc họp thường xuyên.

🏆 Người chiến thắng: Một lần nữa, người chiến thắng phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. ClickUp dành cho các nhóm quản lý dự án cần quyền truy cập liên kết với công việc và gói giá tất cả trong một. Zoho Meeting dành cho người tổ chức cuộc họp cần các tính năng điều khiển dành riêng cho người tổ chức, hàng nghìn người tham dự và chi phí tham gia thấp hơn.

ClickUp SyncUp so với Zoho Cuộc họp trên Reddit

Để có cái nhìn khách quan về cả hai công cụ, chúng tôi đã tham khảo ý kiến trên Reddit và G2.

Dưới đây là những đánh giá thực tế từ người dùng về cả hai công cụ cuộc họp trực tuyến AI này.

Một người dùng ClickUp cho biết,

Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này trong mọi cuộc họp gần đây, và thành thật mà nói, nó thực sự là một bước đột phá. Nó ghi lại các cuộc gọi Zoom, tạo tóm tắt và bản ghi chép đầy đủ, thậm chí còn trích xuất các mục cần thực hiện mà chúng ta có thể tự động hóa thành các công việc. Nó cũng sẽ đánh dấu các vấn đề tiềm ẩn và giải pháp nảy sinh trong cuộc thảo luận. Rất hữu ích cho việc theo dõi sau đó.

Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này trong mọi cuộc họp gần đây, và thành thật mà nói, nó thực sự là một bước đột phá. Nó ghi lại các cuộc gọi Zoom, tạo tóm tắt và bản ghi chép đầy đủ, thậm chí còn trích xuất các mục cần thực hiện mà chúng ta có thể tự động hóa thành các công việc. Nó cũng sẽ đánh dấu các vấn đề tiềm ẩn và giải pháp nảy sinh trong cuộc thảo luận. Rất hữu ích cho việc theo dõi sau đó.

Một người dùng khác cho biết tính năng tìm kiếm theo ngữ cảnh của Brain MAX rất hữu ích trong việc tìm kiếm tài liệu hữu ích, nói rằng,

Nó có thể truy cập các ứng dụng khác của bạn, ví dụ: tôi đã đồng bộ hóa Drive của mình và việc tìm kiếm một bảng tính hoặc tài liệu nào đó qua Brain Max nhanh hơn nhiều so với việc mở Drive, tìm kiếm nó, v.v.

Nó có thể truy cập các ứng dụng khác của bạn, ví dụ: tôi đã đồng bộ hóa Drive của mình và việc tìm kiếm một bảng tính hoặc tài liệu nào đó qua Brain Max nhanh hơn nhiều so với việc mở Drive, tìm kiếm nó, v.v.

Vì Zoho Cuộc họp không có nhiều đánh giá trên Reddit, chúng tôi đã thu thập chúng từ G2.

Hầu hết người dùng phàn nàn về chất lượng âm thanh và video, như bạn có thể thấy trong bài đánh giá này:

Chất lượng video có thể tốt hơn—thỉnh thoảng cảm giác hơi giật lag và mờ, ngay cả khi kết nối internet ổn định. Việc cải thiện tối ưu hóa video và độ rõ nét sẽ làm cho trải nghiệm tổng thể mượt mà hơn nhiều.

Chất lượng video có thể tốt hơn—thỉnh thoảng cảm giác hơi giật lag và mờ, ngay cả khi kết nối internet ổn định. Việc cải thiện tối ưu hóa video và độ rõ nét sẽ làm cho trải nghiệm tổng thể mượt mà hơn nhiều.

Một người dùng khác phàn nàn về việc ứng dụng thường xuyên bị treo:

Mỗi lần tôi chia sẻ màn hình, ứng dụng lại bị treo. Điều này thật sự gây phiền toái. Những người tôi tham dự cuộc họp cũng gặp tình trạng video giật lag. Họ bị đơ. Tôi không chắc liệu đó là do kết nối internet của họ hay do ứng dụng.

Mỗi lần tôi chia sẻ màn hình, ứng dụng lại bị treo. Điều này thật sự gây phiền toái. Những người tôi tham dự cuộc họp cũng gặp tình trạng video giật lag. Họ bị đơ. Tôi không chắc liệu đó là do kết nối internet của họ hay do ứng dụng.

Công cụ cuộc họp video nào là tốt nhất?

Kết luận về công cụ cuộc họp video tốt nhất đã có. ClickUp là lựa chọn hàng đầu.

Zoho Meeting rất hữu ích cho các buổi webinar. Nó cung cấp cho bạn truy cập vào các tính năng quan trọng như phòng họp nhỏ, Bảng trắng ảo, phân tích chi tiết và tùy chỉnh thương hiệu, giúp các buổi trình bày bên ngoài trông chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, tính năng AI của nó chỉ dừng lại ở việc tóm tắt. Nó không soạn thảo các mục cần thực hiện hoặc thúc đẩy công việc tiến triển. Bạn sẽ phải tự ghi chú các công việc cần được giao và theo dõi thủ công.

Trong khi đó, ClickUp SyncUp đi xa hơn. Nó được thiết kế cho các nhóm cần làm việc nhanh chóng mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh. Bạn đang thảo luận về một công việc trong Trò chuyện, ai đó có câu hỏi, bạn nhấn SyncUp, thảo luận và tiếp tục công việc. Tập trung vào thực thi trong khi ClickUp lo phần còn lại.

Đăng ký miễn phí trên ClickUp để bắt đầu!