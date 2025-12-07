Airmeet vs. ClickUp SyncUp: Công cụ nào phù hợp hơn với bạn?

Các buổi webinar của bạn diễn ra suôn sẻ. Các slide trông tuyệt vời, phần trò chuyện sôi nổi và mọi người đều tham gia tích cực. Nhưng sau khi kết thúc, năng lượng đó thường phai nhạt. Sự hào hứng trong phiên hiếm khi chuyển hóa thành các bước tiếp theo rõ ràng và hành động thực tế.

Ghi chú bị lạc trong các tài liệu ngẫu nhiên. Ý tưởng bị chôn vùi trong cuộc trò chuyện. Cuộc họp tưởng chừng như mang lại đột phá lại chỉ trở thành một dòng trong lịch sử của bạn.

Sự thiếu liên tục này chính là nguyên nhân gây ra tranh cãi giữa Airmeet và ClickUp SyncUp.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu nền tảng nào giúp nhóm của bạn duy trì sự đồng bộ ngay cả sau khi cuộc họp kết thúc.

ClickUp vs. Airmeet: Những điểm khác biệt chính trong nháy mắt

Trước khi đi sâu vào chi tiết, đây là chế độ xem so sánh nhanh về những gì mỗi nền tảng cung cấp.

Tính năng/khía cạnh ClickUp Airmeet Mục đích cốt lõi Quản lý dự án và công việc toàn diện với các công cụ hội nghị và hợp tác tích hợp. Sự kiện trực tuyến, hội thảo trực tuyến, các phiên tương tác Quản lý công việc và dự án Theo dõi công việc nâng cao, phụ thuộc, theo dõi thời gian, tự động hóa Không khả dụng Công cụ hợp tác Tài liệu, Trò chuyện, SyncUps, Bảng trắng, Bản đồ Tư duy, bình luận, lịch chia sẻ Trò chuyện sự kiện, Hỏi đáp, Khu vực kết nối Tìm kiếm doanh nghiệp & Trí tuệ nhân tạo Tìm kiếm công việc, tài liệu, trò chuyện, tệp tin và ứng dụng tích hợp; tóm tắt, câu trả lời và tự động hóa được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Không có tính năng tìm kiếm xuyên ứng dụng; trí tuệ nhân tạo (AI) bị giới hạn. Trợ lý ghi chú AI Tham gia cuộc họp, ghi chép, tóm tắt, tạo tài liệu và mục. Không khả dụng Bảng trắng & Bản đồ Tư duy Hợp tác trực quan, brainstorming, chuyển đổi ý tưởng thành công việc Không khả dụng Clips (Tin nhắn video) Ghi lại/chia sẻ cập nhật video trong trò chuyện/công việc Không khả dụng SyncUps Cuộc gọi âm thanh/video với tóm tắt AI, bản ghi chép và tạo/lập công việc. Video tập trung vào sự kiện, không có tóm tắt AI hoặc tích hợp công việc. Tích hợp Kết nối với hơn 1.000 công cụ, bao gồm Lịch Google, Outlook và Microsoft Teams. Tích hợp chủ yếu với các công cụ quản lý sự kiện và CRM. Tùy chỉnh Trường Tùy chỉnh, chế độ xem, quy trình làm việc, bảng điều khiển, quyền truy cập chi tiết Một số tùy chọn tùy chỉnh sự kiện Tự động hóa Tự động hóa quy trình tích hợp sẵn, đề xuất do AI điều khiển, và các trợ lý AI tùy chỉnh. Tự động hóa quy trình làm việc cho logistics sự kiện Báo cáo và phân tích Bảng điều khiển mạnh mẽ, mục tiêu và OKRs, quản lý khối lượng công việc, thông tin chi tiết được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Phân tích sự kiện: tỷ lệ tham dự, mức độ tương tác, khách hàng tiềm năng Khả năng mở rộng và bảo mật Tính năng Enterprise, quyền truy cập, tuân thủ HIPAA, SSO, tuân thủ GDPR. Bảo mật cấp doanh nghiệp cho sự kiện Ưu điểm độc đáo Trợ lý ghi chú AI, Tìm kiếm Enterprise, Bảng trắng, Clip, không chuyển đổi ngữ cảnh, Truy cập API, biểu mẫu tùy chỉnh Mạng lưới kết nối nhanh, khu vực giao lưu xã hội, công cụ cho nhà tài trợ

ClickUp là gì?

Công việc hiện nay đang gặp vấn đề.

Các dự án, kiến thức và giao tiếp của chúng ta đang bị phân tán trên các công cụ không kết nối, khiến công việc trở nên chậm chạp.

ClickUp giải quyết vấn đề này với ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

SyncUp là gì?

ClickUp SyncUp là công cụ gọi điện thoại và video tích hợp sẵn của ClickUp, được thiết kế cho hợp tác nhóm nhanh chóng và có ngữ cảnh. Bạn có thể bắt đầu cuộc gọi trực tiếp từ Trò chuyện, kết nối các cuộc thảo luận với công việc, ghi lại phiên và tự động tạo tóm tắt, bản ghi chép và các mục hành động với ClickUp Brain. Nó loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh và giữ cho kết quả cuộc họp liên kết với công việc.

Tính năng của ClickUp

Hãy khám phá cách ClickUp có thể trở thành nền tảng sự kiện trực tuyến giúp bạn quản lý giao tiếp.

Tính năng #1: Cuộc gọi âm thanh và video

ClickUp SyncUp cung cấp giải pháp liền mạch cho các nhóm mong muốn hợp tác hiệu quả trong môi trường làm việc.

Hợp tác trực tiếp với đồng nghiệp chỉ trong vài giây bằng ClickUp SyncUps.

Bạn có thể:

Bắt đầu cuộc gọi 1:1 hoặc nhóm (cả video hoặc âm thanh) trực tiếp từ ClickUp

Chia sẻ màn hình trong cuộc gọi để cung cấp bối cảnh trực quan.

Sử dụng trò chuyện và phản hồi trong cuộc gọi

Nhận tóm tắt, bản ghi chép và các mục hành động tự động

Kết nối các công việc với SyncUps để cập nhật theo thời gian thực

Tham gia hoặc bắt đầu cuộc gọi bất cứ lúc nào với ứng dụng di động ClickUp.

Ví dụ, một nhóm làm việc từ xa đang chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm. Trong một phiên SyncUp, các thành viên có thể thảo luận về các cập nhật, chia sẻ màn hình để xem xét thiết kế và giao công việc trực tiếp trong ClickUp.

Sau mỗi lần SyncUp, ClickUp tự động tạo ra các bản tóm tắt, bản ghi chép và mục hành động được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) — để không có gì bị bỏ sót và mỗi cuộc họp đều dẫn đến tiến độ thực sự.

📱 Đồng bộ hóa mọi lúc, mọi nơi

Bắt đầu hoặc tham gia ClickUp SyncUps ngay từ điện thoại của bạn — không cần laptop. Dù bạn đang đi công tác hay làm việc từ xa, bạn có thể khởi chạy cuộc gọi video hoặc âm thanh, chia sẻ màn hình và hợp tác với nhóm của mình trong thời gian thực.

Mỗi ứng dụng di động SyncUp kết nối mượt mà với nhiệm vụ ClickUp, Chat ClickUp và tóm tắt do AI hỗ trợ, giúp bạn luôn đồng bộ và không bao giờ bỏ lỡ cập nhật—dù công việc đưa bạn đến đâu.

ClickUp Syncup trên thiết bị di động

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi bạn không thể tham gia SyncUp trực tiếp, hãy ghi lại và truy cập sau. Điều này rất hữu ích cho các nhóm làm việc ở nhiều múi giờ khác nhau.

Tính năng #2: Công cụ hợp tác tất cả trong một

ClickUp Chat là nền tảng giao tiếp thống nhất giúp nhóm của bạn luôn kết nối và đồng bộ trong hệ sinh thái ClickUp. Kênh và Tin nhắn trực tiếp là nơi nhóm của bạn hợp tác, chia sẻ cập nhật và duy trì sự đồng bộ.

Sử dụng chủ đề để tổ chức các cuộc thảo luận trong Channels và ghim các tin nhắn quan trọng để các cập nhật không bị chìm.

Bạn có thể tạo các kênh chuyên đề, chẳng hạn như #EventPlanning, để giữ cho các cuộc thảo luận tập trung. Đồng thời, bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho cá nhân để trò chuyện nhanh chóng nếu không muốn làm lộn xộn các kênh chính.

Chuyển bất kỳ cập nhật nào thành nhiệm vụ ClickUp trực tiếp từ trong ClickUp Trò chuyện

Di chuột qua bất kỳ tin nhắn nào để tạo ngay nhiệm vụ ClickUp. Câu hỏi đơn giản như “Ai có thể hoàn thiện lịch trình?” sẽ trở thành một nhiệm vụ được theo dõi với thời hạn và người được giao.

Các nhà quản lý nhóm làm việc từ xa có thể giao nhiệm vụ theo dõi ngay sau khi đồng bộ hóa hoặc sự kiện. Thông báo tùy chỉnh giúp nhóm của bạn chỉ nhận thông báo về các cập nhật liên quan đến họ.

Điều này giúp khắc phục một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng "Work Sprawl". Thay vì các cập nhật được lưu trữ trong các sự kiện, nhật ký trò chuyện và các công cụ phân tán, mọi quyết định, theo dõi và tin nhắn đều được lưu trữ trong một Không gian Làm việc AI tích hợp.

Thêm một thông báo vào kênh Trò chuyện của ClickUp để đồng bộ hóa nhóm về các cập nhật mới

Khi một tin nhắn cần được chú ý, hãy sử dụng Posts để làm nổi bật nó. Chọn từ các loại tin nhắn như Thông báo, Cập nhật, Yêu cầu, Quyết định hoặc Ý tưởng để rõ ràng thể hiện mức độ quan trọng của nó. Đối với người tổ chức sự kiện, điều này đảm bảo rằng các thông tin sau sự kiện, phản hồi của người tham dự hoặc các buổi tổng kết nội bộ sẽ đến đúng thành viên của nhóm một cách nhanh chóng.

Nhận những phân tích chuyên sâu về nền tảng trò chuyện:

📮 ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và nhảy giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp tích hợp quy trình làm việc và trò chuyện vào một nền tảng duy nhất. Bạn có thể khởi tạo và quản lý công việc từ trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều tính năng khác. ClickUp Brain giúp mọi thứ được kết nối, dễ tìm kiếm và truy cập.

Tính năng #3: Năng suất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

ClickUp Brain là trợ lý AI tích hợp trong không gian làm việc của bạn. Nó giúp nhóm của bạn hợp tác nhanh hơn và với ít nỗ lực hơn.

Được tích hợp sẵn trong Trò chuyện, nó có thể tạo và giao công việc, tóm tắt các cuộc thảo luận, thậm chí hiển thị các công việc, tài liệu hoặc kênh liên quan chỉ trong vài giây. Bạn có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận được câu trả lời tức thì, phù hợp với ngữ cảnh.

Yêu cầu ClickUp Brain gửi tin nhắn đến các kênh trò chuyện ClickUp

Ví dụ, sau buổi tổng kết sau sự kiện, ClickUp Brain có thể tạo ra danh sách đầy đủ các nhiệm vụ cần theo dõi từ cuộc họp, phân công người chịu trách nhiệm và cập nhật bảng điều khiển.

Ngoài ra, AI Catch Me Up là công cụ cứu cánh cho các nhóm làm việc từ xa. Nếu bạn bỏ lỡ một hoặc hai ngày cuộc hội thoại, hãy yêu cầu ClickUp Brain cung cấp tóm tắt. Điều này đảm bảo các quản lý vận hành và truyền thông luôn có cái nhìn toàn diện về các quyết định, cập nhật và bước tiếp theo.

📌 Thử các gợi ý sau:

Tóm tắt phiên họp SyncUp hôm nay và tạo các công việc cho tất cả các mục hành động.

Gán tin nhắn ‘Great job!’ cho @MyTeammate

Tạo bản tóm tắt cuộc họp này kèm theo thời hạn cho từng công việc.

Ngoài ra, công cụ ghi chú AI của ClickUp có thể tham gia các cuộc gọi Zoom, Google Meet hoặc Teams, ghi chép cuộc hội thoại, tóm tắt thảo luận và tạo tài liệu hành động với các điểm chính và bước tiếp theo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Clips để ghi lại và chia sẻ video cập nhật, phản hồi hoặc hướng dẫn trực tiếp trong trò chuyện hoặc công việc — giúp nhóm làm việc từ xa và tại văn phòng đồng bộ hóa một cách trực quan và linh hoạt.

🚀 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp Brain MAX tích hợp hệ sinh thái công việc của bạn, bao gồm công việc, tài liệu, cuộc họp, trò chuyện và công cụ AI. Nhóm của bạn có thể tìm kiếm nhanh chóng trên không gian làm việc, ứng dụng tích hợp và thậm chí trên web. Với tính năng Talk to Text trong ClickUp, nhóm của bạn có thể nói ra các công việc, tin nhắn hoặc ghi chú từ cuộc họp và SyncUp thay vì gõ văn bản. Điều này giúp các nhà quản lý từ xa và quản lý vận hành ghi lại ý tưởng ngay lập tức.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI trong cuộc gọi video

Giá cả của ClickUp

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Clips để ghi lại các cập nhật nhanh, phản hồi của người dùng hoặc hướng dẫn ngắn gọn và biến chúng thành các tin nhắn video ngắn. Chia sẻ chúng trực tiếp trong các kênh trò chuyện của bạn để nhóm hybrid có thể hiểu chính xác ý của bạn mà không cần email dài dòng hay các chủ đề thảo luận phức tạp. Điều này hoàn hảo để làm rõ các công việc sau sự kiện, cung cấp phản hồi thiết kế hoặc xem xét các cập nhật dự án.

🎥 Chúng tôi sẽ khám phá các tính năng cuộc họp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), so sánh các công cụ cho hợp tác thời gian thực so với hợp tác không đồng bộ, và giúp bạn tìm ra nền tảng giúp cuộc họp của bạn có năng suất cao hơn — và ít phiền phức hơn.

Airmeet là gì?

qua Airmeet

Airmeet là nền tảng sự kiện ảo và kết hợp. Nó giúp các tổ chức tổ chức các trải nghiệm tương tác như hội nghị, hội thảo trực tuyến, workshop và các buổi gặp gỡ.

Nền tảng này giúp các cuộc họp trực tuyến trở nên hấp dẫn hơn. Người tham gia có thể tham gia các phiên họp trực tiếp, ngồi tại các bảng họp ảo, ghé thăm các khu vực giao lưu xã hội và trò chuyện trực tiếp với phần hỏi đáp. Nền tảng hỗ trợ cả sự kiện trực tuyến hoàn toàn và sự kiện kết hợp (trực tiếp + trực tuyến).

🔍 Bạn có biết? Vào tháng 4 năm 1993, các doanh nhân Alan Saperstein và Randy Selman đã tạo ra ConventionView, triển lãm thương mại ảo đầu tiên. Họ quay phim các gian hàng vật lý, chuyển đổi chúng thành bản đồ HTML có thể nhấp chuột và đăng tải trực tuyến từ khách sạn Waldorf Astoria ở New York.

Tính năng của Airmeet

Dưới đây là một số tính năng nổi bật của Airmeet mà bạn có thể sử dụng để cải thiện giao tiếp trực tiếp:

Tính năng #1: Bảng kết nối và tương tác của người tham dự

Cho phép người tham gia tham gia vào các cuộc thảo luận có ý nghĩa thông qua các bảng mạng lưới của Airmeet

Các bảng mạng lưới ảo của Airmeet mô phỏng việc kết nối trực tiếp thông qua các cuộc hội thoại nhỏ, tập trung vào chủ đề cụ thể. Thiết lập này khuyến khích các cuộc hội thoại nhanh chóng và tự nhiên. Người dùng có thể tham gia vào các chủ đề phù hợp với sở thích hoặc mục tiêu nghề nghiệp của họ.

Nó cũng cung cấp các công cụ thời gian thực như hỏi đáp trực tiếp, thăm dò ý kiến và trò chuyện, giúp khuyến khích mọi người tham gia tích cực trong các phiên họp.

Airmeet cũng cung cấp dịch vụ dịch thuật phụ đề trực tiếp và trò chuyện đa ngôn ngữ, điều này có thể hữu ích cho khán giả tham gia webinar toàn cầu. Các công cụ này được thiết kế để tăng cường sự tham gia của người tham dự thay vì giao tiếp liên tục trong nhóm.

Airmeet cũng cung cấp dịch vụ dịch thuật phụ đề trực tiếp và trò chuyện đa ngôn ngữ, điều này có thể hữu ích cho khán giả tham gia webinar toàn cầu.

Các công cụ này được thiết kế để tăng cường sự tham gia của người tham dự thay vì giao tiếp liên tục trong nhóm.

Các công cụ này được thiết kế để tăng cường sự tham gia của người tham dự thay vì giao tiếp liên tục trong nhóm.

📖 Xem thêm: Mẫu và danh sách kiểm tra kế hoạch sự kiện miễn phí trong Excel và ClickUp

Tính năng #2: Phân tích và thông tin chi tiết

Nhận thông tin thời gian thực về thống kê cuộc họp với Airmeet

Airmeet cung cấp phân tích thời gian thực về tỷ lệ tham dự, mức độ tương tác và phản hồi về phiên họp. Người tổ chức có thể theo dõi cách mọi người tham gia trong các phiên họp, các bài thuyết trình nào được ưa chuộng nhất và cách người tham dự tương tác.

Các phân tích này rất quan trọng để đánh giá thành công của một sự kiện và xác định các lĩnh vực cần cải thiện cho các sự kiện trong tương lai.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đo lường tải nhận thức cho mỗi người tham gia. Nếu các thành viên trong nhóm phải học giao diện mới hoặc nhớ nhiều tài khoản đăng nhập, công cụ đó sẽ trở thành gánh nặng cho sự tập trung. Hãy chọn giao diện đơn giản nhất vẫn hỗ trợ mục tiêu của bạn.

Kế hoạch tổ chức các cuộc họp triển lãm trực tuyến để tiếp cận đối tượng toàn cầu với Airmeet

Airmeet cung cấp các gian hàng triển lãm ảo và gian hàng nhà tài trợ, cho phép các nhà triển lãm giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Người tham dự có thể tham quan các gian hàng, trò chuyện với đại diện và tải xuống tài liệu, mang lại trải nghiệm triển lãm ảo toàn diện.

📖 Xem thêm: Mẫu ghi chú miễn phí để tổ chức công việc hiệu quả hơn

Giá cả của Airmeet

Dùng thử miễn phí

Webinar cao cấp: $199/tháng

Sự kiện: Giá tùy chỉnh

Sự kiện được quản lý: Giá cả tùy chỉnh

🧠 Thú vị: Năm 1916, Viện Kỹ sư Điện Hoa Kỳ đã tổ chức hội nghị trực tuyến đầu tiên. Hội nghị này kết nối tám thành phố của Mỹ qua đường dây điện thoại, cho phép các thành viên nghe các bài thuyết trình cùng lúc. Hơn 5.000 người tham gia từ các địa điểm xa, một số thậm chí trao đổi thông tin qua điện tín.

📖 Xem thêm: Công cụ tóm tắt bản ghi âm AI để tiết kiệm thời gian cho bạn

ClickUp SyncUp vs. Airmeet: So sánh tính năng cho sự kiện trực tuyến

Cả hai công cụ đều có những tính năng độc đáo.

ClickUp hoạt động như một nền tảng tất cả trong một cho tin nhắn và quản lý công việc. Airmeet tập trung vào các sự kiện ảo tương tác.

Vì vậy, ở đây, chúng ta sẽ phân tích các tính năng chính song song để xem chúng so sánh với nhau như thế nào.

Tính năng #1: Hợp tác nhóm

Hãy xem mỗi nền tảng hỗ trợ nhóm của bạn kết nối và làm việc cùng nhau một cách trơn tru như thế nào.

ClickUp

Các kênh, tin nhắn trực tiếp và các công cụ AI tích hợp như ClickUp Brain giúp giao tiếp trong nhóm trở nên mượt mà. Bạn có thể chuyển tin nhắn thành công việc, chia sẻ cập nhật và tóm tắt cuộc thảo luận mà không cần rời khỏi không gian làm việc.

ClickUp AI Notetaker cũng có thể tham gia các cuộc họp trên Zoom, Google Meet hoặc Microsoft Teams. Nó ghi chép cuộc hội thoại, tóm tắt các cuộc thảo luận và trích xuất các nhiệm vụ hành động quan trọng.

Sau cuộc họp, nó tạo ra một tài liệu ClickUp chứa tất cả chi tiết. Tài liệu này bao gồm tên cuộc họp, ngày, danh sách người tham dự, tóm tắt, những điểm chính, các bước tiếp theo và bản ghi chép đầy đủ.

Airmeet

Airmeet tập trung vào tương tác với khán giả trong các sự kiện trực tuyến. Nó cung cấp tính năng trò chuyện cho người tham dự và phần hỏi đáp trong phiên họp.

Tuy nhiên, nó không được thiết kế cho việc hợp tác liên tục của nhóm.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp! Các tính năng của nó cho phép giao tiếp nội bộ mượt mà và theo dõi tiến độ trong nhóm.

📖 Xem thêm: Phần mềm chia sẻ màn hình tốt nhất cho cuộc họp từ xa

Tính năng #2: Khả năng video và cuộc họp

Tiếp theo, hãy xem cả hai công cụ xử lý các định dạng sự kiện và trải nghiệm trực tuyến như thế nào để giữ cho các phiên luôn hấp dẫn.

ClickUp

ClickUp cung cấp bộ công cụ toàn diện để tối ưu hóa các cuộc họp và cuộc gọi video của nhóm.

Với ClickUp SyncUp, các nhóm có thể bắt đầu cuộc gọi âm thanh hoặc video trực tiếp trong ClickUp. Điều này giúp các cuộc thảo luận được kết nối với các công việc và dự án liên quan.

Ngoài ra, ClickUp Meetings cho phép các nhóm tạo lịch trình cuộc họp, giao công việc và ghi chép thảo luận tất cả trong một nơi.

Airmeet

Airmeet nổi trội trong việc tổ chức các hội thảo trực tuyến và sự kiện ảo quy mô lớn, với các tính năng quản lý sân khấu, bảng thảo luận nhóm và tương tác với khán giả. Tuy nhiên, các công cụ của nó tập trung vào sự kiện thay vì được thiết kế riêng cho các cuộc họp nội bộ của nhóm.

🏆 Kết quả: Hòa! Airmeet phù hợp cho các sự kiện tập trung vào khán giả, trong khi ClickUp hoạt động tốt nhất cho giao tiếp nội bộ sử dụng công cụ cuộc họp AI.

Tính năng #3: Tích hợp và tự động hóa quy trình làm việc

Hãy cùng tìm hiểu cách mỗi nền tảng kết nối với các công cụ của bạn và sử dụng tự động hóa để nâng cao hiệu quả và tương tác của người dùng.

ClickUp

ClickUp có tích hợp sâu với tài liệu, trò chuyện, lịch, CRM và hơn 1.000 công cụ để tự động hóa công việc một cách tối ưu. Nhóm có thể tập trung công việc và giảm bớt sự mệt mỏi do sử dụng quá nhiều công cụ.

Ngoài ra, ClickUp Automations cho phép các nhóm tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại mà không cần viết một dòng mã nào. Bạn có thể tự động phân công công việc, cập nhật trạng thái, gửi thông báo hoặc kích hoạt các hành động dựa trên các quy tắc đơn giản "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia".

Airmeet

Airmeet cung cấp tích hợp với các hệ thống CRM, nền tảng tiếp thị email và ứng dụng lịch, giúp quản lý đăng ký, gửi thông báo về sự kiện và theo dõi thông tin người tham dự trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, khả năng tự động hóa của nó chỉ giới hạn ở các công việc liên quan đến sự kiện. Do đó, kết quả là nó hoạt động tốt cho việc quản lý trải nghiệm của người tham dự mà thôi.

🏆 Người chiến thắng: ClickUp vượt trội trong việc kết nối công việc của nhóm, tự động hóa các bước theo dõi và tạo ra một nguồn thông tin duy nhất.

Các đại lý ClickUp hoạt động như những đồng đội không bao giờ ngừng làm việc. Họ biến kết quả cuộc họp thành tiến độ thực tế. Họ theo dõi các thay đổi, theo dõi các bước tiếp theo, đánh dấu các rào cản và tự động kích hoạt các bước tiếp theo — ngay cả sau khi cuộc gọi kết thúc. Không có mục hành động bị quên. Không có sự nhầm lẫn "Ai chịu trách nhiệm về điều này?". Chỉ có động lực ổn định và liên tục. ClickUp StandUp Agent kiểm tra tiến độ, đang theo dõi tiến trình và phân công công việc ngay lập tức, giúp nhóm của bạn luôn tập trung và đồng bộ.

🧠 Thú vị: Năm 1998, hội nghị toàn cầu trực tuyến đầu tiên trên thế giới, mang tên Avatars98, đã kết nối hàng nghìn người trong một thế giới ảo 3D sử dụng công nghệ hình đại diện sơ khai. Hội nghị này có các tính năng như gian hàng, gallery nghệ thuật và không gian kết nối, cùng với các buổi gặp gỡ "vệ tinh" thực tế tại 30 thành phố.

ClickUp so với Airmeet trên Reddit

Chúng tôi cũng đã xem xét Reddit để xem người dùng thực tế nói gì về ClickUp SyncUp và Airmeet. Không có chủ đề nào so sánh trực tiếp hai nền tảng này, nhưng chúng tôi đã tìm thấy một số ý kiến hữu ích về từng công cụ.

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng về việc sử dụng Airmeet cho các webinar B2B:

…Airmeet – tuyệt vời cho các webinar tương tác, khu vực kết nối mạng và tích hợp mượt mà với các hệ thống CRM…

…Airmeet – tuyệt vời cho các webinar tương tác, khu vực kết nối mạng và tích hợp mượt mà với các hệ thống CRM…

Một người dùng Reddit khác đề xuất Airmeet:

Bạn có thể thử Airmeet. Đây là nền tảng dựa trên trình duyệt và có rất nhiều tính năng tương tác.

Bạn có thể thử Airmeet. Đây là nền tảng dựa trên trình duyệt và có rất nhiều tính năng tương tác.

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng về việc sử dụng SyncUps:

Tôi sử dụng tính năng trò chuyện và đồng bộ rất nhiều. Tôi đã chuyển từ Google Chat sang ClickUp Chat và chưa thực sự quay lại… Tuy nhiên, đây vẫn là giai đoạn đầu của nó và nó đang ngày càng tốt hơn. Tính năng tích hợp với phần còn lại của ClickUp là điểm mạnh nhất đối với tôi

Tôi sử dụng tính năng trò chuyện và đồng bộ rất nhiều. Tôi đã chuyển từ Google Chat sang ClickUp Chat và chưa thực sự quay lại… Tuy nhiên, đây vẫn là giai đoạn đầu của nó và nó đang ngày càng tốt hơn. Tính năng tích hợp với phần còn lại của ClickUp là điểm mạnh nhất đối với tôi

Một người dùng ClickUp khác bình luận:

Chúng tôi đã thành công trong việc sử dụng ClickUp cho các công ty có kích thước từ nhỏ (như doanh nghiệp cá nhân) đến lớn (như nhóm quy mô lớn) và trong nhiều ngành nghề khác nhau, nhiều trong số đó tạo ra doanh thu hàng triệu đô la… ClickUp thực sự là một công cụ thay đổi cuộc sống, và tôi sử dụng nó cả cho công việc tại agency lẫn quản lý cuộc sống cá nhân. Tôi nghĩ bí quyết thành công với ClickUp nằm ở cách bạn cài đặt nó.

Chúng tôi đã thành công trong việc sử dụng ClickUp cho các công ty có kích thước từ nhỏ (như doanh nghiệp cá nhân) đến lớn (như nhóm quy mô lớn) và trong nhiều ngành nghề khác nhau, nhiều trong số đó tạo ra doanh thu hàng triệu đô la… ClickUp thực sự là một công cụ thay đổi cuộc sống, và tôi sử dụng nó cả cho công việc tại agency lẫn quản lý cuộc sống cá nhân. Tôi nghĩ bí quyết thành công với ClickUp nằm ở cách bạn cài đặt nó.

🔍 Bạn có biết? Cuộc họp toàn công ty của IBM được tổ chức hoàn toàn trong Second Life đã đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp lớn sử dụng hình đại diện cho một hội nghị thường niên. Nhân viên có thể di chuyển trong các hội trường ảo, tham dự các buổi thuyết trình và trò chuyện dưới dạng phiên bản 3D của chính mình.

Ai nên chọn ClickUp so với Airmeet? Chọn ClickUp nếu bạn cần: Một không gian duy nhất cho cuộc họp, trò chuyện, tài liệu và công việc.

Tóm tắt, theo dõi và các bước tiếp theo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Tăng cường sự đồng bộ sau cuộc họp — không chỉ trong quá trình diễn ra cuộc họp.

Một trung tâm hợp tác nơi các cuộc hội thoại tự động chuyển thành hành động. Chọn Airmeet nếu bạn cần: Một nền tảng tập trung vào đối tượng bên ngoài — không phải hợp tác nội bộ.

Để tổ chức các webinar hoặc sự kiện trực tuyến chuyên nghiệp, một lần duy nhất.

Các công cụ tương tác tạm thời như phiếu bầu hoặc hỏi đáp cho người tham dự

Công cụ cuộc họp nào là tốt nhất?

Kết quả đã có! 👑

Airmeet là lựa chọn mạnh mẽ cho các hội thảo trực tuyến tương tác, hội nghị và sự kiện ảo. Nó giúp người tham dự tương tác thông qua các cuộc thăm dò ý kiến, hỏi đáp và bảng thảo luận mạng lưới. Tuy nhiên, khi nói đến việc đồng bộ hóa nội bộ nhóm và chuyển đổi thảo luận thành hành động, nó còn hạn chế.

ClickUp giúp mọi cuộc họp và cuộc hội thoại dẫn đến hành động. Với SyncUps, Trợ lý Ghi chú AI, Clips và Công việc, các nhóm có thể ghi lại các mục hành động, giao nhiệm vụ theo dõi và duy trì tiến độ dự án.

Nó giúp thu hẹp khoảng cách giữa những gì đã được thảo luận và những việc cần làm, đây là phần mà hầu hết các nhóm thường mất đi sau một sự kiện thành công.

Các nhóm làm việc từ xa hoặc kết hợp có thể duy trì sự đồng bộ, đảm bảo trách nhiệm và giữ được chế độ xem rõ ràng về các quyết định quan trọng.

