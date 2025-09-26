Wispr Luồng vs. Superwhisper: Công cụ nào tốt hơn cho việc chuyển đổi văn bản thời gian thực?

Các ứng dụng ghi âm giọng nói đang ngày càng phổ biến cho công việc và sử dụng cá nhân, vì nhập liệu bằng giọng nói giúp bạn tránh được lỗi đánh máy đồng thời theo kịp tốc độ suy nghĩ nhanh chóng.

Wispr Luồng và Superwhisper là hai trong số những công cụ hàng đầu. Khác với các công cụ chuyển đổi văn bản theo từng từ cũ, chúng cho phép bạn ghi âm theo câu hoàn chỉnh, giúp việc nhập liệu bằng giọng nói trở nên nhanh chóng và tự nhiên hơn, đồng thời hỗ trợ giao tiếp thuận tiện và liền mạch.

Vậy câu hỏi là, ứng dụng nào cung cấp công cụ ghi âm bằng AI tốt nhất: Wispr luồng hay Superwhisper?

Wispr Luồng là gì?

qua Wispr luồng

Wispr Flow chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản theo thời gian thực (hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ) để cung cấp văn bản hoàn chỉnh trong định dạng có cấu trúc. Nó thực hiện công việc trên bất kỳ ứng dụng nào (nơi bạn có thể gõ văn bản), sử dụng công nghệ tiên tiến để thực hiện các chỉnh sửa và tinh chỉnh tự động về giọng điệu.

Công cụ này thích ứng với từ vựng của bạn bằng cách xây dựng một từ điển cá nhân hóa ghi lại các thuật ngữ và từ viết tắt đặc thù của ngành. Bạn thậm chí có thể tạo các thay thế văn bản tùy chỉnh cho các cụm từ thường dùng để không phải lặp lại các giải thích dài dòng hoặc thực hiện các việc cần làm lặp đi lặp lại.

Tính năng của Wispr Luồng

Hãy cùng tìm hiểu các tính năng khóa của Wispr Luồng và cách nó khác biệt so với các công cụ ghi âm truyền thống.

Tính năng #1: Định dạng thông minh

Wispr Flow phân tích giọng nói của bạn và áp dụng định dạng nhận biết ngữ cảnh để văn bản phù hợp với phong cách của tin nhắn.

Ví dụ, luồng tự động cấu trúc tin nhắn của bạn để nghe chuyên nghiệp khi sử dụng trong email hoặc tài liệu. Nhưng nó sẽ chuyển sang giọng điệu thân thiện và cuộc hội thoại nếu bạn gửi văn bản cho bạn bè.

Khi bạn nói “đầu tiên, thứ hai, thứ ba” khi liệt kê các mục, ứng dụng sẽ tự động tạo danh sách có số thứ tự. Và nếu bạn thay đổi ý định giữa câu (ví dụ: “Hãy làm bữa tối với taco… thực ra, hãy làm pizza”), Wispr Flow sẽ chỉnh sửa tin nhắn để phản ánh ý tưởng cuối cùng của bạn: “Hãy làm pizza cho bữa tối.”

👀 Bạn có biết? Phòng thí nghiệm Volta của Alexander Graham Bell đã phát triển công nghệ ghi âm giọng nói vào cuối thế kỷ 19, mở ra những khả năng dẫn đến việc đăng ký nhãn hiệu cho thuật ngữ “Dictaphone” vào năm 1907.

Tính năng #2: Ghi chú luồng

Flow Notes cho phép bạn ghi lại những ý tưởng ngẫu hứng và chuyển đổi ghi âm giọng nói thành ghi chú có cấu trúc. Với tính năng này, bạn có thể ghi chú bằng giọng nói (trên bất kỳ thiết bị nào) và chúng sẽ tự động đồng bộ trên tất cả các thiết bị Wispr Flow của bạn.

Tính năng này cho phép bạn ghi lại ý tưởng ngay giữa công việc mà không cần chuyển đổi ứng dụng hoặc mất tập trung vào công việc chính của mình.

Wispr Flow cũng lưu trữ lịch sử chuyển đổi giọng nói thành văn bản, cho phép người dùng dễ dàng tham khảo các phiên ghi âm trước đó và thực hiện các chỉnh sửa nhanh chóng cho luồng.

Tính năng #3: Chế độ lệnh

Chế độ Lệnh cho phép người dùng chỉnh sửa văn bản được tạo ra bằng các lệnh giọng nói. Chỉ cần chọn văn bản bạn muốn chỉnh sửa và nói các lệnh như:

“Bạn có thể tóm tắt điều này cho tôi không?”

“Điều này có nghĩa là gì?”

“Bạn có thể chuyển đổi điều này thành các điểm chính không?”

“Bạn có thể dịch điều này sang tiếng Tây Ban Nha không?”

Tính năng này có tiềm năng tạo ra trải nghiệm chỉnh sửa bằng giọng nói nhất quán, bất kể nền tảng quy trình làm việc của bạn là gì.

🧠 Thú vị: Năm 1877, Thomas Edison đã phát minh ra máy ghi âm (phonograph), thiết bị đầu tiên có thể vừa ghi âm vừa phát lại âm thanh. Bản ghi âm đầu tiên của ông là bài đồng dao “Mary had a little lamb. ”

Tính năng #4: Chỉnh sửa tự động bằng AI

Wispr Flow tự động làm sạch văn bản được ghi âm khi bạn nói. Nó loại bỏ các từ thừa, sửa các lỗi cơ bản và định dạng đầu ra thành các câu hoàn thành.

Ngoài ra, bằng cách sử dụng Thư viện Snippet, bạn có thể lưu trữ các cụm từ hoặc khối văn bản thường dùng dưới dạng snippet. Khi nói một cụm từ kích hoạt, toàn bộ văn bản đã lưu sẽ được chèn vào bản chép lời của bạn.

Giá của Wispr

luồng Basic: Miễn phí

luồng Pro: $15/tháng

Luồng Nhóm: $12/người dùng/tháng (từ 3 người dùng được cấp phép trở lên)

luồng Enterprise: Giá tùy chỉnh

📮 ClickUp Insight: Chỉ 10% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trợ lý giọng nói (4%) hoặc các đại lý tự động hóa (6%) cho các ứng dụng AI, trong khi 62% ưa chuộng các công cụ AI cuộc hội thoại như ChatGPT và Claude. Sự chấp nhận thấp của các trợ lý và đại lý có thể là do các công cụ này thường được tối ưu hóa cho các công việc cụ thể, như hoạt động rảnh tay hoặc các quy trình làm việc cụ thể. ClickUp mang đến cho bạn cả hai thế giới. ClickUp Brain hoạt động như một trợ lý AI cuộc hội thoại có thể hỗ trợ bạn trong phạm vi rộng các tình huống khác nhau. Mặt khác, các đại lý AI trong các kênh trò chuyện ClickUp có thể trả lời câu hỏi, phân loại vấn đề hoặc thậm chí xử lý các công việc cụ thể!

Superwhisper luồng là gì?

qua Superwhisper

Superwhisper, một ứng dụng ghi âm giọng nói được hỗ trợ bởi AI, được thiết kế với phương châm bảo mật hàng đầu. Với tính năng hoạt động offline, dữ liệu âm thanh của bạn sẽ được xử lý trực tiếp trên thiết bị (không cần kết nối Wi-Fi) để đảm bảo tính riêng tư và bảo mật tuyệt đối.

Superwhisper tương thích với cả mô hình cục bộ và mô hình đám mây. Nó cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào các mô hình AI như OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq và các công cụ khác. Kết quả, bạn có thể xử lý các bản ghi âm chính xác bằng các mô hình ngôn ngữ tiên tiến mà không tốn thêm chi phí.

Superwhisper hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ và phương ngữ, cung cấp tính năng chỉnh sửa bằng giọng nói, nhiều tùy chọn tùy chỉnh và tương thích với các ứng dụng phổ biến. Tuy nhiên, Superwhisper chỉ chạy bản địa trên các thiết bị macOS và iOS.

Tính năng của Superwhisper

Từ việc chuyển đổi văn bản được ghi âm thành văn bản có tổ chức đến xử lý bản chép lời cho các tệp tin số lượng lớn, đây là những yếu tố khiến Superwhisper trở thành công cụ ghi âm bằng AI được ưa chuộng.

Tính năng #1: Chế độ thông minh

Ứng dụng Superwhisper cung cấp các chế độ cài đặt sẵn cho tin nhắn, email, ghi chú và cuộc họp. Bạn có thể tạo các chế độ tùy chỉnh của riêng mình với hướng dẫn AI cá nhân hóa.

Bạn xác định các yêu cầu cụ thể (định dạng và phong cách), và công cụ sẽ xử lý bản ghi âm thành các mẫu ghi chú cuộc họp tùy chỉnh hoặc tài liệu kỹ thuật của bạn. Nói cách khác, bạn sẽ nhận được văn bản có cấu trúc phù hợp với yêu cầu quy trình làm việc của bạn.

Tính năng #2: Thay thế văn bản

Superwhisper tích hợp tính năng thay thế văn bản mạnh mẽ, hoạt động mượt mà với nội dung được ghi âm. Để giảm thời gian ghi âm, bạn có thể tạo phím tắt cho các cụm từ thường dùng, thuật ngữ kỹ thuật hoặc giải thích dài dòng.

Công cụ này cũng cho phép bạn tạo một từ điển tùy chỉnh với các từ bạn thường sử dụng, để tránh những lỗi lặp lại.

🧠 Thú vị: Người ta từng gửi tin nhắn giọng nói qua các đĩa ghi âm nhỏ tùy chỉnh, giống như thư âm thanh, hàng thập kỷ trước khi có máy trả lời tự động hoặc điện thoại di động.

Tính năng #3: Nhận thức ngữ cảnh

Chế độ Super của Superwhisper nắm bắt bối cảnh của công việc bạn đang thực hiện và tinh chỉnh kết quả đầu ra cho phù hợp.

Dưới đây là cách Super Mode sử dụng các API truy cập để thu thập ba loại bối cảnh:

Loại ngữ cảnh Chức năng của nó Bối cảnh ứng dụng – Xác định ứng dụng đang hoạt động của bạn– Đọc văn bản từ các trường nhập liệu hiện tại hoặc trình chỉnh sửa văn bản Bối cảnh văn bản lựa chọn – Đọc bất kỳ văn bản nào bạn đã đánh dấu– Sử dụng lựa chọn để hướng dẫn xử lý AI Nội dung trên khay nhớ tạm – Tích hợp văn bản được sao chép trong vòng 3 giây sau khi ghi âm hoặc trong quá trình ghi âm

Tính năng #4: Chuyển đổi tệp thành bản chép lời

Bạn có thể tải lên các tệp âm thanh và video, chẳng hạn như bài giảng đã ghi sẵn, cuộc họp và phỏng vấn, để chuyển đổi thành văn bản. Công cụ này xử lý chúng thành văn bản có cấu trúc bằng cách áp dụng các hướng dẫn AI và tùy chọn định dạng của chế độ hoạt động.

Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh chế độ hoạt động hiện tại để áp dụng một bộ hướng dẫn khác.

👀 Bạn có biết? Trước những năm 2000, hầu hết việc chuyển đổi văn bản đều là việc cần làm thủ công bởi các nhân viên đánh máy đeo tai nghe và sử dụng bàn đạp chân để tạm dừng/phát lại bản ghi âm.

Giá cả của Superwhisper

Miễn phí

Ưu điểm: $8.49/tháng

Trọn đời: $249.99

🌟 Bonus: Wispr Flow và Superwhisper cung cấp cho bạn bản ghi chép, nhưng họ dừng lại ở đó. Bạn vẫn phải nhập tay các ghi chú vào công cụ dự án của mình. ClickUp Brain MAX giữ mọi thứ trong cùng một không gian làm việc, giúp bạn ngay lập tức biến ý tưởng ghi âm thành công việc, tài liệu hoặc bình luận mà không cần sao chép-dán giữa các công cụ.

Wispr luồng vs. Superwhisper cho ghi âm giọng nói: So sánh tính năng

Cả Wispr Luồng và Superwhisper đều đã tạo dựng được vị thế riêng biệt như các công cụ ghi âm AI. Trong khi Wispr Luồng nổi tiếng với tốc độ ghi âm nhanh, Superwhisper lại xây dựng uy tín dựa trên tính năng hoạt động offline.

Giữa Wispr Luồng và Superwhisper, sự lựa chọn thường phụ thuộc vào những điểm khác biệt tinh tế giữa hai công cụ.

Trước khi tìm hiểu chi tiết, đây là một cái nhìn tổng quan nhanh cho bạn:

Tính năng Wispr Luồng Superwhisper Chế độ rảnh tay Ghi âm liên tục với tính năng phát hiện tạm dừng tự động Chế độ nhấn để nói và ghi âm liên tục Mô hình giọng nói Mô hình chuyển đổi văn bản độc quyền duy nhất Nhiều mô hình giọng nói: Ultra (đám mây), Nova (đám mây), Ultra Turbo V3 (địa phương), LM studio Nhận thức ngữ cảnh Tự động điều chỉnh giọng điệu dựa trên ứng dụng Thu thập ngữ cảnh nâng cao thông qua các API truy cập Hỗ trợ ngoại tuyến Xử lý dựa trên đám mây (yêu cầu kết nối internet) Xử lý ngoại tuyến hoàn toàn với các mô hình cục bộ Cách tiếp cận bảo mật Tuân thủ SOC 2 Loại II, HIPAA Tuân thủ GDPR và CCPA Chuyển đổi tệp thành văn bản Không có sẵn Hỗ trợ tải lên tệp âm thanh/video để chuyển đổi thành văn bản Tích hợp API Kết nối mô hình AI của bên thứ ba bị giới hạn Quyền truy cập API phần mở rộng vào nhiều nhà cung cấp AI Quyền truy cập mô hình AI Mô hình chuyển đổi văn bản độc quyền tích hợp với ChatGPT và Perplexity OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (cả mô hình đám mây và mô hình cục bộ) Hỗ trợ âm thanh/tệp Không hỗ trợ tải lên tệp/chuyển đổi từ tệp âm thanh/video Hỗ trợ xử lý các tệp âm thanh và video bên ngoài: MP3 âm thanh, MP4 video, WAV mono với tần số mẫu 16 kHz Tùy chọn xuất Được thiết kế chủ yếu cho việc ghi âm trực tiếp và viết trực tiếp trong ứng dụng, thay vì xuất file theo lô Cho phép xuất bản ghi chép/văn bản dưới dạng TXT, DOCX, PDF. Ngoài ra, có thể xử lý tệp (âm thanh/video) và sau đó xuất bản ghi chép dưới dạng văn bản Các trường hợp sử dụng Mục tiêu: nhà phát triển, sinh viên, nhà văn, người tạo, luật sư và kinh doanh Tập trung vào việc chuyển đổi văn bản chuyên nghiệp, xử lý tệp tin và các quy trình làm việc liên quan đến bảo mật thông tin

Tính năng #1: Dễ sử dụng và tương thích với nền tảng

Wispr Flow là công việc trên các thiết bị Windows, macOS, iOS và Android với khả năng đồng bộ hóa mượt mà. Nó là cả ứng dụng desktop và ứng dụng iOS, tích hợp với tất cả các ứng dụng mà bạn có thể nhập văn bản. Wispr Flow dễ sử dụng với đường cong học tập mượt mà.

Superwhisper, mặt khác, chỉ hoạt động trên các thiết bị macOS và iOS. Ứng dụng này thực hiện công việc trên toàn hệ thống thông qua các phím tắt toàn cầu có thể tùy chỉnh và tích hợp sâu với các API truy cập của macOS 13+. Superwhisper yêu cầu thiết lập phức tạp và có đường cong học tập.

🏆 Kết quả: Hòa. Chọn Wispr Luồng nếu bạn là người mới bắt đầu, Superwhisper cho nhu cầu chuyển đổi văn bản phức tạp hơn.

Tính năng #2: Hỗ trợ khách hàng

Gần đây, Wispr Flow đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực trên Reddit về dịch vụ hỗ trợ khách hàng kém. Tuy nhiên, vẫn có tài liệu hướng dẫn trong trung tâm hỗ trợ mà bạn có thể tham khảo.

Superwhisper có tài liệu hướng dẫn phần mở rộng trên trang web của mình. Kế hoạch Pro cũng cung cấp hỗ trợ ưu tiên.

🏆 Người chiến thắng: Superwhisper, dựa trên các bình luận trên Reddit về Wispr Luồng, nơi người dùng phàn nàn về việc không nhận được phản hồi từ nhóm.

Tính năng #3: Giá cả

Kế hoạch Miễn phí của Wispr Flow cung cấp 2.000 từ mỗi tuần, phù hợp cho người dùng thông thường nhưng giới hạn đối với các quy trình ghi âm nặng. Kế hoạch Pro có giá $15 mỗi tháng và bao gồm số từ không giới hạn, Chế độ Lệnh để chỉnh sửa giọng nói và quyền truy cập sớm vào các tính năng mới.

Đối với gói luồng Teams, bạn cần tối thiểu 3 người dùng được cấp phép, và Gói Enterprise cung cấp giá cả tùy chỉnh.

Superwhisper, mặt khác, cho phép bạn sử dụng không giới hạn các mô hình giọng nói nhỏ ngay cả trong kế hoạch miễn phí. Kế hoạch Pro có giá $8.49 mỗi tháng và cung cấp truy cập không giới hạn vào cả mô hình AI đám mây và mô hình AI cục bộ, cùng với hỗ trợ ưu tiên.

Công cụ này cũng cung cấp kế hoạch trọn đời với giá $249.99, là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng lâu dài muốn tránh chi phí đăng ký định kỳ.

🏆 Người chiến thắng: Superwhisper, với gói miễn phí hào phóng và tùy chọn trọn đời, là nhà cung cấp giá trị tốt hơn.

Tính năng #4: Hỗ trợ ngôn ngữ và mô hình AI

Wispr Flow hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ với tính năng phát hiện ngôn ngữ tự động, cho phép bạn chuyển đổi giữa các ngôn ngữ trong quá trình ghi âm. Mô hình chuyển đổi văn bản gốc vẫn là độc quyền, nhưng người dùng có thể kết nối ứng dụng với các mô hình ngôn ngữ AI như ChatGPT hoặc Perplexity.

Superwhisper hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ và cung cấp cả mô hình AI cục bộ và đám mây để đảm bảo tính linh hoạt tối đa. Phiên bản Pro bao gồm khả năng dịch trực tiếp từ bất kỳ ngôn ngữ nào sang tiếng Anh.

Bạn có thể chọn mô hình giọng nói dựa trên các ưu tiên cụ thể: Ultra (đám mây) cho tốc độ chuyển đổi nhanh nhất, Nova cloud cho các bản ghi âm dài hơn, và Ultra Turbo V3 (địa phương) cho sự cân bằng tối ưu giữa tốc độ và chất lượng đồng thời duy trì bảo mật hoàn toàn.

🏆 Kết quả: Lần này là một hòa. Chọn Wispr Luồng để chuyển đổi mượt mà giữa các ngôn ngữ và Superwhisper để chọn các mô hình giọng nói chuyên biệt dựa trên nhu cầu cụ thể.

Tính năng #5: Độ chính xác của kết quả đầu ra

Wispr Luồng chuyển đổi chính xác suy nghĩ của bạn thành văn bản khi bạn nói một cách tự nhiên với tốc độ của mình, đồng thời loại bỏ các từ thừa và từ không cần thiết. Khả năng chỉnh sửa thông minh của nó thích ứng với ngữ cảnh mà không cần thiết lập chế độ nào. Ứng dụng tự động tinh chỉnh giọng điệu và cấu trúc dựa trên ứng dụng đang được sử dụng.

Superwhisper ưu tiên độ chính xác của bản chép lời và không tạo ra hoặc thêm các từ, cụm từ và câu không được nói ra. Tuy nhiên, nó sẽ tạo ra các câu đúng ngữ pháp và các đoạn văn mạch lạc từ nội dung được ghi âm của bạn.

🏆 Người chiến thắng: Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Chọn Wispr Flow vì khả năng định dạng thông minh mà không cần thiết lập và Superwhisper vì khả năng chuyển đổi văn bản đáng tin cậy mà không có lỗi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Vượt qua việc chuyển đổi văn bản bằng các đại lý tự động. Trong khi Wispr Flow và Superwhisper chỉ dừng lại ở việc cung cấp bản chép lời sạch, ClickUp Autopilot Agents sẽ đưa giọng nói của bạn từ bản chép lời đến giai đoạn thực thi. Dưới đây là cách họ thêm một lớp mà không công cụ nào cung cấp: : Chuyển đổi ngay lập tức bản ghi cuộc họp thành danh sách công việc, nhắc nhở theo dõi hoặc cập nhật trạng thái Các đại lý tự động có sẵn: Chuyển đổi ngay lập tức bản ghi cuộc họp thành danh sách công việc, nhắc nhở theo dõi hoặc cập nhật trạng thái

: Thiết kế logic phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của bạn, như gắn thẻ ghi chú theo dự án, cập nhật hồ sơ CRM hoặc kích hoạt phê duyệt khi các cụm từ cụ thể được đề cập trong quá trình ghi âm Các đại lý tự động tùy chỉnh: Thiết kế logic phù hợp với quy trình làm việc cụ thể của bạn, như gắn thẻ ghi chú theo dự án, cập nhật hồ sơ CRM hoặc kích hoạt phê duyệt khi các cụm từ cụ thể được đề cập trong quá trình ghi âm

Wispr Luồng vs. Superwhisper trên Reddit

Để kết thúc cuộc tranh luận, chúng tôi đã đưa vấn đề lên Reddit. Dưới đây là một số ý kiến của người dùng về cả hai công cụ.

Theo một người dùng Reddit tức giận, chất lượng của Wispr Luồng đã giảm sút gần đây:

Sản phẩm này thật tuyệt vời, tôi từng rất thích nó, thậm chí còn giới thiệu cho 3 người bạn, những người cũng đã đăng ký kế hoạch Pro và giờ đây đang cảm thấy bực bội với tôi vì họ gặp phải những vấn đề tương tự… Trong vài tuần qua, nó đã trở thành một mớ hỗn độn. Kết nối liên tục bị ngắt ngẫu nhiên, nó có thể bị đơ giữa câu hoặc báo offline ngay cả khi mạng internet của tôi ổn định. Tôi đã đăng xuất, nghĩ có thể do vấn đề bộ nhớ cache, nhưng trời ơi, tôi không thể đăng nhập lại trong ba ngày liền. Không có thông báo lỗi, không có gì cả, chỉ bị khóa hoàn toàn. Và may mắn lắm mới liên hệ được với bộ phận hỗ trợ, họ có một chatbot AI mà thú vị thay, nó thậm chí còn không công việc một nửa thời gian

Sản phẩm này thật tuyệt vời, tôi từng rất thích nó, thậm chí còn giới thiệu cho 3 người bạn, họ cũng đăng ký kế hoạch pro và giờ thì đang bực mình với tôi vì gặp phải những vấn đề tương tự… Trong vài tuần qua, nó đã trở thành một mớ hỗn độn. Kết nối liên tục bị ngắt ngẫu nhiên, nó có thể bị đơ giữa câu hoặc báo offline ngay cả khi mạng internet của tôi ổn định. Tôi đã đăng xuất, nghĩ có thể do vấn đề bộ nhớ cache, nhưng trời ơi, tôi không thể đăng nhập lại trong ba ngày liền. Không có thông báo lỗi, không có gì cả, chỉ bị khóa hoàn toàn. Và may mắn lắm mới liên hệ được với bộ phận hỗ trợ, họ có một chatbot AI mà thú vị thay, nó thậm chí còn không công việc một nửa thời gian

Một khách hàng khá hài lòng đã đề cập trên Reddit:

Điều này đã quá muộn, nhưng cuối cùng tôi cũng đã thử Wispr Luồng, và wow, nó thực sự khiến tôi ấn tượng mạnh. Tôi mong đợi một thứ gì đó tương tự như Siri cũ, nhưng nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu bạn biết bất kỳ công cụ nào khác đáng thử, hãy cho tôi biết! Điều này khiến tôi nhận ra rằng tôi nên nghiêm túc hơn trong việc thử nghiệm các công cụ mới nếu muốn theo kịp các xu hướng mới nhất.

Điều này đã quá muộn, nhưng cuối cùng tôi cũng đã thử Wispr Luồng, và wow, nó thực sự khiến tôi ấn tượng mạnh. Tôi mong đợi một thứ gì đó tương tự như Siri cũ, nhưng nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nếu bạn biết bất kỳ công cụ nào khác đáng thử, hãy cho tôi biết! Điều này khiến tôi nhận ra rằng tôi nên nghiêm túc hơn trong việc thử nghiệm các công cụ mới nếu muốn theo kịp các xu hướng mới nhất.

Ngay cả Superwhisper cũng nhận được những đánh giá trái chiều.

Như một người dùng thất vọng đã ghi chú:

Tôi đã sử dụng Super Whisper để chuyển đổi giọng nói thành văn bản nhưng hết tín dụng và không thể truy cập các mô hình mới hơn. Hóa ra mô hình Whisper Large V3 miễn phí cũng không có sẵn miễn phí trên Mac Whisper, điều này thật phiền phức.

Tôi đã sử dụng Super Whisper để chuyển đổi giọng nói thành văn bản nhưng hết tín dụng và không thể truy cập các mô hình mới hơn. Hóa ra mô hình Whisper Large V3 miễn phí cũng không có sẵn miễn phí trên Mac Whisper, điều này thật phiền phức.

Một người dùng Reddit khác đề cập rằng Superwhisper hoạt động hiệu quả với họ vì nó tích hợp nhiều công việc vào một nơi duy nhất.

Tôi thích Superwhisper nhưng tôi không nghĩ nó phù hợp với tất cả người dùng. Giá trị của nó đối với tôi nằm ở việc truy cập không giới hạn vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và tính linh hoạt trong sử dụng. Đối với tôi, nó đã thay thế hầu hết các ứng dụng AI cho các công việc liên quan đến văn bản và một số công việc mã, không chỉ các ứng dụng ghi âm. Vì vậy, nếu bạn không có kế hoạch sử dụng nó như vậy, tôi nghĩ mô hình "mang theo khóa riêng" của VoiceInk có thể đủ tốt. Tôi sử dụng LLM nhiều đến mức việc sử dụng khóa riêng của mình sẽ có kết quả tương tự như đăng ký các ứng dụng chính thức.

Tôi thích Superwhisper nhưng tôi không nghĩ nó phù hợp với tất cả người dùng. Giá trị của nó đối với tôi nằm ở việc truy cập không giới hạn vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và tính linh hoạt trong sử dụng. Đối với tôi, nó đã thay thế hầu hết các ứng dụng AI cho các công việc liên quan đến văn bản và một số công việc mã, không chỉ các ứng dụng ghi âm. Vì vậy, nếu bạn không có kế hoạch sử dụng nó như vậy, tôi nghĩ mô hình "mang theo khóa riêng" của VoiceInk có thể đủ tốt. Tôi sử dụng LLM nhiều đến mức việc sử dụng khóa riêng của mình sẽ có kết quả tương đương với đăng ký các ứng dụng chính thức.

Cuộc họp ClickUp: Giải pháp thay thế tốt nhất cho Wispr Flow và Superwhisper

Các công cụ ghi âm giọng nói như Wispr Luồng và Superwhisper xử lý việc chuyển đổi văn bản. Chúng chuyển đổi giọng nói của bạn thành văn bản và có khả năng chỉnh sửa.

Tuy nhiên, các công cụ này tạo ra vấn đề mà chúng tôi gọi là "vấn đề chuyển giao".

Họ có thể tạo ghi chú từ video , nhưng bạn vẫn cần phải chuyển đổi những ghi chú đó thành công việc một cách thủ công

Họ chuyển đổi nội dung cuộc họp thành văn bản, nhưng vẫn cần có người trích xuất các nhiệm vụ cần thực hiện và phân công cho các thành viên trong nhóm

Họ ghi lại ý tưởng qua giọng nói, nhưng việc kết nối những ý tưởng đó với các dự án đang triển khai đòi hỏi công việc riêng biệt

ClickUp loại bỏ hoàn toàn quy trình chuyển giao này. Ứng dụng tất cả trong một cho công việc này tích hợp quản lý dự án, tự động hóa tác vụ, hợp tác nhóm và quản lý kiến thức vào một Không gian Làm việc AI tích hợp (có thể xử lý chuyển đổi giọng nói thành văn bản một cách hiệu quả) đồng thời kết nối ngay lập tức với các quy trình làm việc thực tế của bạn.

Thú vị, phải không?

Hãy tìm hiểu cách ClickUp đáp ứng yêu cầu:

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Notetaker

Nhận bản ghi âm có thể tìm kiếm của các cuộc họp của bạn với ClickUp AI Notetaker

Những cuộc hội thoại tốt nhất diễn ra khi mọi người đều tham gia tích cực. Nhưng nếu bạn không ghi chú một cách vội vã, những cuộc hội thoại tuyệt vời mà bạn đã có có thể sẽ trở thành những mục bị lãng quên.

ClickUp AI Notetaker xử lý điều này bằng cách tham gia các cuộc họp của bạn và ghi chép lại cuộc hội thoại. Sau đó, nó tạo ra các bản ghi chép có thể tìm kiếm, giúp bạn luôn có thể theo dõi ai đã nói gì và xem lại các chủ đề và quyết định quan trọng.

Công cụ tóm tắt cuộc họp AI này giải quyết vấn đề chuyển giao bằng cách tích hợp với toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Nó kết nối các cuộc hội thoại trong cuộc họp với công việc đang diễn ra, tự động tạo công việc và cập nhật dòng thời gian dự án dựa trên nội dung đã thảo luận.

Dưới đây là cách tích hợp không gian làm việc của Notetaker biến đổi các cuộc hội thoại trong cuộc họp:

Loại tích hợp Chức năng của nó Ví dụ Ghi chú cuộc họp + Tài liệu Tự động lưu trữ bản chép lời và tóm tắt AI trong tài liệu riêng tư của bạn để tham khảo sau này Ghi chú phiên chiến lược marketing sẽ tự động xuất hiện trong tài liệu “Q4 Campaign”, được sắp xếp theo chủ đề thảo luận và ghi chú người phát biểu Ghi chú cuộc họp + Công việc Nhận diện các cam kết bằng lời nói và tự động tạo các công việc được giao kèm theo thời hạn Khi Jake đề cập đến “Tôi sẽ hoàn thành các bản phác thảo giao diện vào thứ Năm”, Notetaker tạo một công việc được giao cho Jake với ngày đáo hạn là thứ Năm Ghi chú cuộc họp + Trò chuyện Đăng tóm tắt cuộc gọi trực tiếp vào các kênh trò chuyện liên quan của nhóm bằng phân tích AI Sau cuộc gọi với khách hàng, tóm tắt sẽ tự động xuất hiện trong kênh #client-projects với các quyết định khóa và các bước tiếp theo

Công cụ ghi chú cũng thêm dấu thời gian vào bản ghi chép của bạn, và bạn có thể chú thích hoặc đánh dấu các phần quan trọng. Mỗi bản ghi chép được lưu trữ dưới dạng văn bản có thể tìm kiếm và thực thi.

Bạn có thể sử dụng nó để chuyển đổi các cuộc họp, ghi chú giọng nói và thậm chí cả bản ghi màn hình.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Brain

ClickUp Brain hoạt động như bộ nhớ thông minh của không gian làm việc của bạn. Nó không chỉ đơn thuần chuyển đổi cuộc hội thoại thành văn bản; Brain hiểu, kết nối và thực hiện các hành động dựa trên chúng.

Chuyển đổi bản ghi âm của bạn thành những thông tin có giá trị với tính năng chuyển đổi văn bản tự động của ClickUp

Mọi bản tóm tắt cuộc họp, ghi chú hoặc quyết định bạn ghi lại đều trở thành một phần của cơ sở kiến thức động, được tích hợp xuyên suốt không gian làm việc của bạn.

Ví dụ, khi bạn nói ra ý tưởng của mình, Brain sẽ chuyển đổi chúng thành danh sách công việc với người được giao nhiệm vụ, thời hạn và mô tả.

Brain cũng có thể soạn thảo bản tóm tắt dự án từ ghi chú giọng nói, tóm tắt bản ghi âm thành các điểm chính, hoặc trích xuất thông tin từ các cuộc thảo luận rời rạc chỉ trong vài giây.

Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ để dán thông tin, bạn chỉ cần hỏi, “Chúng ta đã quyết định gì về dòng thời gian ra mắt?” và Brain sẽ tìm kiếm câu trả lời từ các công việc, tài liệu và bản ghi chép trước đó.

Bạn sẽ có một hệ thống điều khiển bằng giọng nói, nơi các cuộc hội thoại được tổ chức gọn gàng và biến thành công việc có thể thực hiện mà không gặp bất kỳ rào cản nào trong quá trình chuyển giao.

Dưới đây là cách bạn có thể chuyển đổi giọng nói và video thành văn bản với ClickUp Brain:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Với Brain, bạn có thể truy cập vào các mô hình AI cao cấp (Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek, v.v.).

ClickUp One Up #3: ClickUp Tài liệu

Chuyển đổi bình luận trong ClickUp tài liệu thành công việc

Dưới đây là cách các phương pháp ghi âm độc lập hoạt động:

Đọc → Lưu bản ghi âm → Sao chép vào tài liệu dự án → Tạo công việc thủ công

Nhưng đây là cách ghi âm phát triển trong ClickUp:

Nhập liệu → Tự động định dạng trong tài liệu dự án → Tạo công việc từ các đề cập → Thông báo cho nhóm

Quy trình làm việc tối ưu hóa này giúp đầu vào giọng nói của bạn ngay lập tức trở thành một phần của không gian làm việc dự án. Khi bạn ghi chú cuộc họp hoặc cập nhật dự án, chúng sẽ tự động chuyển đổi thành các tài liệu ClickUp có cấu trúc với định dạng phong phú.

Ngoài việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản, Docs cung cấp các tính năng quản lý tài liệu toàn diện mà các công cụ ghi âm độc lập đơn giản không thể sánh kịp:

Tham chiếu giữa các tài liệu : Kết nối các ý tưởng được ghi âm giọng nói giữa các giai đoạn dự án khác nhau, cuộc thảo luận với khách hàng và các phiên lập kế hoạch của đội ngũ

Ghi âm giọng nói dựa trên mẫu : Ghi âm trực tiếp vào các định dạng có cấu trúc cho nội dung lặp lại như cập nhật dự án, tóm tắt khách hàng hoặc đánh giá đội ngũ

Hợp tác trực tiếp trên nội dung ghi âm : Các thành viên trong nhóm có thể : Các thành viên trong nhóm có thể chia sẻ ghi chú theo thời gian thực và có thể phản hồi, chỉnh sửa hoặc phát triển ý tưởng ngay lập tức

Cấu trúc trang lồng nhau : Tổ chức nội dung được ghi âm bằng giọng nói trong cấu trúc phân cấp dự án, giữ cho các phiên brainstorming và thảo luận chiến lược được tổ chức theo ngữ cảnh

tệp đính kèm tích hợp*: Thêm ảnh chụp màn hình, tệp PDF hoặc tệp tham khảo trực tiếp vào tài liệu được tạo bằng giọng nói để có bối cảnh hoàn thành

tạo/lập công việc từ văn bản*: Chuyển đổi bất kỳ phần nào của nội dung ghi âm thành các nhiệm vụ ClickUp có thể theo dõi với người được giao và ngày đáo hạn trực tiếp từ tài liệu

Kết nối giọng nói của bạn với công việc thực tế thông qua ClickUp

Đúng vậy, Wispr Flow và Superwhisper hỗ trợ ghi âm và chuyển đổi văn bản theo thời gian thực. Tuy nhiên, đó là giới hạn của các hàm này. Chúng để lại khoảng cách giữa những gì được nói và những gì đã hoàn thành.

Với ClickUp, bạn có thể chuyển từ ghi chú cuộc họp sang giao công việc và hợp tác với các thành viên trong nhóm, tất cả đều được thực hiện ngay trong không gian làm việc của bạn. Với tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản và khả năng AI được tích hợp vào cùng một nền tảng với các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của nhóm, ClickUp là nền tảng công việc AI duy nhất mà bạn cần.

Đăng ký miễn phí ngay bây giờ và biến ý tưởng được ghi âm thành kết quả thực tế.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Cả hai công cụ đều không tuân thủ HIPAA cho mục đích y tế. Wispr Luồng xử lý dữ liệu trên đám mây, trong khi Superwhisper xử lý dữ liệu tại địa phương mang lại sự bảo mật tốt hơn nhưng vẫn thiếu các chứng nhận bảo mật cấp y tế.

Wispr Flow xử lý âm thanh qua máy chủ đám mây, điều này gây lo ngại về bảo mật đối với nội dung nhạy cảm. Nó cung cấp SOC 2 Type II và SSO/SAML chỉ trong các gói Enterprise. Superwhisper áp dụng phương pháp ưu tiên bảo mật với xử lý cục bộ, giữ dữ liệu âm thanh của bạn trên thiết bị của bạn.

Cả hai công cụ đều xử lý tiếng ồn nền ở mức độ vừa phải khá tốt, nhưng hiệu suất giảm đáng kể khi có nhiễu mạnh. Khả năng xử lý đám mây của Wispr Luồng mang lại lợi thế nhỏ trong môi trường ồn ào, trong khi các mô hình cục bộ của Superwhisper hoạt động tốt nhất trong môi trường yên tĩnh.

Wispr Flow tập trung vào việc ghi âm giọng nói một cách dễ dàng nhưng không hỗ trợ tải lên tệp tin. Superwhisper chấp nhận nhiều định dạng tệp âm thanh và video cho việc chuyển đổi thành văn bản, giúp nó linh hoạt hơn trong việc xử lý nội dung đã ghi sẵn như cuộc họp hoặc phỏng vấn.