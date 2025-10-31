Top 12 mẫu theo dõi đơn ứng tuyển việc làm trên Notion để duy trì sự tổ chức

Tìm việc ngày nay không còn là một sprint mà giống như một cuộc marathon. Với hàng loạt đơn ứng tuyển, việc theo dõi và chuẩn bị cho phỏng vấn chồng chất, dễ dàng khiến bạn mất phương hướng về tình hình hiện tại của mình.

Bạn có biết rằng trung bình một ứng viên cần gửi 21 đơn ứng tuyển được chuẩn bị kỹ lưỡng để nhận được một lời mời làm việc? Dữ liệu này cho thấy một điều rõ ràng: việc đang theo dõi từng bước trong quá trình tìm việc không chỉ thông minh mà còn là điều cần thiết.

Từ việc ghi chép trạng thái đơn ứng tuyển, lên kế hoạch theo dõi và chuẩn bị phỏng vấn cho các cuộc phỏng vấn sắp tới, các mẫu theo dõi đơn ứng tuyển của Notion giúp bạn tổ chức quy trình ứng tuyển việc làm một cách hiệu quả.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ các mẫu từ ClickUp, giúp bạn lựa chọn những mẫu tốt nhất trong số các tùy chọn có sẵn. Hãy bắt đầu đang theo dõi ngay nhé!

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu theo dõi đơn ứng tuyển Notion tốt?

Lựa chọn mẫu theo dõi đơn ứng tuyển phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt giữa một quá trình tìm việc có tổ chức và một mớ hỗn độn. Và không phải mẫu nào cũng được thiết kế để xử lý những thăng trầm của quá trình tìm việc hiện đại, vì vậy đây là những điều bạn nên lưu ý trước khi chọn mẫu theo dõi đơn ứng tuyển Notion: 👇

Đang theo dõi trạng thái rõ ràng: Chọn một mẫu cho phép bạn dễ dàng theo dõi trạng thái của từng đơn ứng tuyển — Đã nộp, Đã lên lịch phỏng vấn, Đã nhận lời mời, hoặc thậm chí là Bị phớt lờ (chúng ta đều đã trải qua điều đó 😅)

Trường tùy chỉnh: Chọn mẫu cho phép bạn thêm hoặc chỉnh sửa trường để phù hợp với nhu cầu của mình, như đang theo dõi kích thước công ty, nguồn giới thiệu hoặc kỳ vọng về mức lương.

Nhắc nhở phỏng vấn và theo dõi: Đảm bảo mẫu của bạn có không gian dành cho việc theo dõi của nhà tuyển dụng, ngày phỏng vấn và các bước tiếp theo để tránh bỏ lỡ cơ hội.

Thông tin về công ty và vai trò: Chọn một mẫu cho phép bạn lưu trữ mô tả vai trò, ghi chú về công ty và các liên kết như tin tuyển dụng hoặc hồ sơ LinkedIn.

Ghi chú và suy ngẫm: Đảm bảo mẫu theo dõi của bạn cho phép bạn ghi chú nhanh như ‘thích văn hóa nhóm’ hoặc ‘chưa chắc về phạm vi lương’. Điều này giúp bạn so sánh các đề nghị sau này và đưa ra quyết định thông minh hơn.

Tùy chọn xuất và chia sẻ: Tìm kiếm mẫu cho phép bạn dễ dàng chia sẻ trình theo dõi với người cố vấn, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp hoặc thậm chí là bạn bè.

👀 Bạn có biết: Năm 2023, thời lượng trung bình từ lần nộp đơn đầu tiên đến khi nhận được lời đề nghị đầu tiên là khoảng 44 ngày. Ngoài ra, phần lớn thành viên báo cáo rằng quá trình tìm việc của họ kéo dài từ 21 đến 89 ngày. Điều này cho thấy thời gian cần thiết để nhận được lời đề nghị việc làm đã tăng đều đặn so với các năm trước.

Các mẫu theo dõi đơn ứng tuyển hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt về các mẫu theo dõi đơn ứng tuyển trên Notion và ClickUp:

12 mẫu theo dõi đơn ứng tuyển việc làm miễn phí trên Notion

Trước khi vào danh sách, đây là một lưu ý nhanh: mỗi mẫu dưới đây là một tùy chọn miễn phí của Notion, lý tưởng để duy trì sự tổ chức trong quá trình tìm việc của bạn.

Chúng tôi đã chia nhỏ các mẫu Notion này thành các mô tả ngắn gọn kèm theo các tính năng chính để giúp bạn chọn được mẫu phù hợp nhất cho hành trình của mình.

1. Mẫu theo dõi đơn ứng tuyển cho sinh viên

qua Notion

Mẫu theo dõi việc làm cho sinh viên là một bảng điều khiển nghề nghiệp dựa trên Notion được thiết kế riêng cho sinh viên. Nó giúp bạn theo dõi các đơn ứng tuyển việc làm và thực tập, lưu trữ tất cả tài liệu quan trọng tại một nơi và tập trung các nguồn lực nghề nghiệp, giúp quá trình tìm việc của bạn trở nên có tổ chức và dễ quản lý.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Theo dõi từng giai đoạn của hành trình ứng tuyển của bạn với công cụ đang theo dõi trực quan (Đã nộp, Phỏng vấn, Được nhận, Bị từ chối)

Lưu trữ CV, danh mục đầu tư và bài đăng LinkedIn của bạn tại một nơi duy nhất để mọi thứ luôn sẵn sàng.

Xem lại các đơn ứng tuyển dán trước đây trong khu vực lưu trữ để học hỏi và tránh lặp lại sai lầm.

✅ Phù hợp cho: Sinh viên đang cân bằng giữa việc học và nộp đơn xin việc, muốn có cách tổ chức gọn gàng miễn phí.

2. Mẫu theo dõi đơn ứng tuyển (với Notion AI)

qua Notion

Được thiết kế để đơn giản hóa quy trình ứng tuyển, mẫu theo dõi đơn ứng tuyển Notion này với tích hợp Notion AI giúp bạn quản lý mọi giai đoạn của quá trình tìm việc trong một bảng điều khiển tổ chức. Bạn có thể ghi lại các vai trò ứng tuyển, theo dõi hạn chót và ghi chú về từng công ty.

Trong khi đó, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp bạn soạn thảo email theo dõi, hoàn thiện tài liệu ứng tuyển ban đầu và quản lý các công việc một cách hiệu quả hơn, với ít rắc rối và ít xao nhãng hơn.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Kéo và thả các đơn ứng tuyển lên bảng để ngay lập tức xem tình trạng của từng đơn.

Tải lên CV của bạn vào một địa điểm dễ truy cập để bạn không bao giờ phải lục lọi qua các thư mục.

Sắp xếp và lọc theo lịch để đang theo dõi các ngày đáo hạn và dòng thời gian phỏng vấn.

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia và sinh viên muốn kết hợp tổ chức với hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) để đẩy nhanh quá trình nộp đơn.

📮 ClickUp Insight: 88% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các tác vụ cá nhân, nhưng hơn 50% vẫn e ngại sử dụng nó trong công việc. Ba rào cản chính? Thiếu tích hợp mượt mà, khoảng cách kiến thức hoặc lo ngại về bảo mật. Nhưng nếu AI đã được tích hợp sẵn vào không gian làm việc của bạn và đã được bảo mật? ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, biến điều này thành hiện thực. Nó hiểu các lệnh bằng ngôn ngữ thông thường, giải quyết cả ba lo ngại về việc áp dụng AI đồng thời kết nối cuộc trò chuyện, tác vụ, tài liệu và kiến thức của bạn trên toàn bộ không gian làm việc. Tìm câu trả lời và thông tin chi tiết chỉ với một cú nhấp chuột!

3. Mẫu bộ công cụ khởi đầu cho sinh viên tìm việc

qua Notion

Bộ công cụ khởi đầu tìm kiếm việc làm cho sinh viên của Notion là bộ công cụ hoàn chỉnh dành cho sinh viên mới tốt nghiệp sẵn sàng bắt đầu sự nghiệp. Nó kết hợp tất cả những gì bạn cần cho một quá trình tìm kiếm việc làm có tổ chức, bao gồm quản lý CV và danh mục đầu tư, đang theo dõi đơn ứng tuyển, chuẩn bị phỏng vấn và danh sách công việc.

Với bố cục có cấu trúc, nó giúp bạn tập trung, duy trì động lực và chịu trách nhiệm cho từng bước trong quá trình tìm việc.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Theo dõi tiến độ của bạn với một công cụ đang theo dõi việc làm gọn gàng, hiển thị trạng thái đơn ứng tuyển của bạn với từng công ty.

Chuẩn bị thông minh hơn với danh sách kiểm tra cho việc chuẩn bị phỏng vấn, xây dựng mạng lưới và theo dõi sau phỏng vấn.

Ghi chú của nhà tuyển dụng, nhấn mạnh kỹ năng và ghi chép suy ngẫm về sự nghiệp trong các phần chuyên biệt.

✅ Phù hợp cho: Sinh viên và người mới tốt nghiệp muốn có một không gian làm việc gọn gàng để quản lý toàn bộ hành trình sự nghiệp của mình, từ việc nộp đơn đến phỏng vấn.

4. Mẫu theo dõi thói quen

qua Notion

Tìm việc làm đòi hỏi sự nhất quán, và mẫu theo dõi thói quen Notion giúp bạn xây dựng các thói quen hàng ngày xung quanh quá trình tìm việc. Dù là nộp đơn cho một số lượng công việc nhất định, cập nhật LinkedIn hay luyện tập câu hỏi phỏng vấn, bạn có thể ghi chép và đang theo dõi từng thói quen trong một định dạng đơn giản, chỉ cần nhấp chuột để hoàn thành.

Ngoài ra, các ô đánh dấu đơn giản và bộ đếm chuỗi giúp bạn duy trì trách nhiệm và giữ đúng hướng để đạt được vai trò tiếp theo của mình.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Bạn đang theo dõi thói quen tìm việc hàng ngày và hàng tuần, như nộp đơn cho 2 công việc mỗi ngày hoặc liên hệ với 1 nhà tuyển dụng.

Tùy chỉnh các danh mục thói quen để phù hợp với mục tiêu của bạn, như xây dựng mạng lưới, cập nhật danh mục đầu tư hoặc chuẩn bị phỏng vấn.

Dễ dàng nhận diện xu hướng tiến độ và khoảng trống với chế độ xem hàng tuần hoặc hàng tháng.

✅ Phù hợp cho: Người tìm việc muốn duy trì sự nhất quán và kỷ luật trong quá trình tìm kiếm mà không mất đà.

🎉 Thực tế thú vị: Một số ứng viên Gen Z không chỉ dựa vào bố mẹ, mà còn đưa họ vào phòng phỏng vấn. Trong một nghiên cứu về 831 ứng viên Gen Z (dưới 27 tuổi), 77% cho biết bố mẹ đã tham gia phỏng vấn, trong khi 48% thừa nhận bố mẹ đã hoàn thành bài tập thay cho họ.

5. Mẫu CV chuyên nghiệp

qua Notion

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, và CV của bạn thường là ấn tượng đầu tiên bạn tạo ra. Mẫu CV chuyên nghiệp trong Notion này là danh mục đầu tư nghề nghiệp cá nhân của bạn, được trình bày gọn gàng cho nhà tuyển dụng.

Mẫu miễn phí này tổ chức kinh nghiệm, trình độ học vấn, kỹ năng và thông tin liên hệ của bạn thành một cấu trúc gọn gàng. Điều này giúp dễ dàng xem qua nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để nổi bật những thành tựu quan trọng của bạn. Thiết kế tối giản tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa chuyên nghiệp và cá nhân, đảm bảo câu chuyện sự nghiệp của bạn được trình bày một cách rõ ràng và ấn tượng.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Nổi bật kỹ năng, các khóa học liên quan và khóa kinh nghiệm trong các phần chuyên biệt.

Chỉnh sửa thiết kế nhanh chóng để tùy chỉnh hồ sơ của bạn cho từng vai trò ứng tuyển.

Chia sẻ liên kết Notion để có quy trình ứng tuyển việc làm trực tuyến mượt mà, ưu tiên số hóa.

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia và sinh viên muốn có một CV chuyên nghiệp, dễ cập nhật và có thể thực hiện công việc mượt mà cả ở định dạng kỹ thuật số lẫn in ấn.

6. Mẫu trang web danh mục đầu tư trực tuyến

qua Notion

Mẫu trang web hồ sơ trực tuyến trong Notion hoạt động như trang web cá nhân của bạn, bao gồm không gian cho phần giới thiệu, ảnh, bộ sưu tập dự án và kinh nghiệm chuyên môn.

Nó cho phép bạn tạo ra một hình ảnh chuyên nghiệp trên nền tảng kỹ thuật số dễ dàng chia sẻ, đồng thời cung cấp cho nhà tuyển dụng và đối tác một cách rõ ràng để khám phá điểm mạnh của bạn, xem qua công việc của bạn và kết nối thông qua một liên kết duy nhất.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Viết một phần "Giới thiệu về tôi" ngắn gọn nhưng mang tính cá nhân hơn so với CV.

Trình bày các dự án tốt nhất của bạn trong một bộ sưu tập các nghiên cứu trường hợp, thiết kế, mã nguồn hoặc mẫu viết.

Chia sẻ thông tin liên hệ ngay từ đầu để việc liên hệ với nhà tuyển dụng trở nên dễ dàng hơn.

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia sáng tạo, nhà phát triển, nhà thiết kế và sinh viên muốn có một sự hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp để hỗ trợ đơn ứng tuyển của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trong vòng năm năm qua, độ dài trung bình của CV đã gần như gấp đôi, từ khoảng một trang lên gần hai trang. Nhà tuyển dụng mong đợi nhiều thông tin chi tiết hơn, nhưng hãy đảm bảo rằng thông tin đó là liên quan và có tác động, không phải là những thông tin thừa thãi.

7. Mẫu bảng tin việc làm

qua Notion

Đăng tin tuyển dụng không nhất thiết phải xây dựng một trang web tuyển dụng đầy đủ. Mẫu Bảng Tin Tuyển Dụng trong Notion cung cấp cho bạn cách đơn giản để chia sẻ cơ hội việc làm theo thời gian thực. Bạn có thể liệt kê các vai trò, gắn thẻ theo nhóm hoặc trạng thái, và thêm chi tiết như trách nhiệm và hạn chót, giúp ứng viên dễ dàng duyệt qua và nộp đơn mà không gặp bất kỳ rắc rối nào.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Tạo trang bảng tin việc làm công khai dễ dàng chia sẻ với người khác.

Gắn thẻ các vị trí tuyển dụng theo ngày đăng, bộ phận và trạng thái để sắp xếp nhanh chóng.

Chỉnh sửa tin đăng tuyển dụng theo thời gian thực để đảm bảo các vị trí tuyển dụng luôn được cập nhật mới nhất.

✅ Phù hợp cho: Các công ty nhỏ, startup hoặc câu lạc bộ sinh viên muốn chia sẻ thông tin về vị trí việc làm hoặc thực tập một cách đơn giản mà không cần trang web tuyển dụng đầy đủ.

⭐ Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain giúp việc theo dõi việc làm trở nên thông minh hơn. Ngoài các mẫu, ClickUp Brain hoạt động như trợ lý AI của bạn trong không gian làm việc, giúp bạn tạo nội dung, hiển thị bối cảnh ngay lập tức và giảm thời gian dành cho "công việc về công việc". Đây là công cụ AI công việc toàn diện nhất thế giới, kết nối các công việc, tài liệu, trò chuyện và ưu tiên của bạn trong một nền tảng duy nhất, giúp bạn không bao giờ phải tìm kiếm thông tin trong quá trình tìm việc. Nhận câu trả lời ngay lập tức từ không gian làm việc của bạn với ClickUp Brain

8. Mẫu bảng phỏng vấn của Notion

qua Notion

Mẫu Ban Giám Khảo Phỏng Vấn của Notion được thiết kế để tối ưu hóa quy trình phỏng vấn bằng cách cung cấp một khung đánh giá có cấu trúc để đánh giá ứng viên. Mẫu này chia phỏng vấn thành các giai đoạn, thuộc tính và thành viên ban giám khảo được phân công, đảm bảo công bằng và nhất quán trong mọi tương tác với ứng viên.

Đối với người tìm việc, việc khám phá loại biểu mẫu này cung cấp những thông tin quý giá về cách các công ty đánh giá ứng viên, giúp bạn chuẩn bị một cách rõ ràng.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Tuân thủ các giai đoạn đã được định sẵn như vòng sàng lọc của nhà tuyển dụng, phỏng vấn kỹ thuật chi tiết và phỏng vấn cuối cùng.

Sử dụng danh sách kiểm tra thuộc tính cho kỹ năng, động lực, logistics và kinh nghiệm để đảm bảo đánh giá nhất quán.

Giao nhiệm vụ cho ai sẽ hỏi gì, để ứng viên không phải trả lời cùng một câu hỏi hai lần.

✅ Phù hợp cho: Nhà tuyển dụng, quản lý tuyển dụng và ứng viên muốn hiểu rõ quy trình phỏng vấn có cấu trúc.

🎉 Sự thật thú vị: Trong một cuộc phỏng vấn, một ứng viên đã thoải mái chia sẻ rằng họ mang bánh donut đến văn phòng, biết rằng người quản lý tuyển dụng đang ăn kiêng nghiêm ngặt. Câu chuyện "sweet sabotage" này được kể lại như một kỷ niệm đáng tự hào, nhưng tất nhiên, người quản lý tuyển dụng không ấn tượng. Điều này nhấn mạnh một sai lầm phỏng vấn kinh điển: cố gắng hài hước hoặc "gần gũi" nhưng vô tình tiết lộ phán đoán đáng nghi ngờ. Luôn nhớ: những gì bạn cho là câu chuyện thông minh có thể gây ra những dấu hiệu cảnh báo cho nhà tuyển dụng.

9. Mẫu theo dõi ứng viên từ trang web tuyển dụng đến ứng viên

qua Notion

Mẫu Trang web tuyển dụng kết nối với bảng điều khiển đang theo dõi ứng viên này kết nối trực tiếp trang web tuyển dụng công khai với bảng điều khiển đang theo dõi ứng viên, giúp quá trình tuyển dụng diễn ra trơn tru từ đầu đến cuối.

Các công ty có thể đăng tải vai trò tuyển dụng, nhận đơn ứng tuyển và đang theo dõi tiến độ của ứng viên tất cả trong một nền tảng duy nhất. Đối với ứng viên, hệ thống này đảm bảo rằng thông tin ứng tuyển của bạn được tích hợp mượt mà vào luồng làm việc của nhà tuyển dụng, giảm thiểu nguy cơ bỏ lỡ các bước theo dõi tiếp theo.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Đang theo dõi cập nhật thời gian thực về trạng thái đơn ứng tuyển — mới, đang xem xét, phỏng vấn hoặc nhận đề nghị.

Tùy chỉnh biểu mẫu ứng tuyển để thu thập thông tin ứng viên một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Quản lý các vai trò, hồ sơ và phỏng vấn từ một không gian làm việc tập trung cho nhà tuyển dụng.

✅ Phù hợp cho: Các công ty và bộ phận nhân sự muốn quản lý nhiều vai trò cùng lúc, và ứng viên tìm việc đánh giá cao tính minh bạch khi đang theo dõi đơn ứng tuyển của mình.

10. Mẫu Trình Viết CV Bằng Trí Tuệ Nhân Tạo

qua Notion

Với 25% thế hệ Z đã sử dụng các bot AI để viết CV và thư xin việc, rõ ràng rằng người tìm việc đang tìm kiếm những cách thông minh hơn để nổi bật. Mẫu AI Resume Writer Template giúp quá trình này trở nên dễ dàng.

Chỉ cần nhập thông tin cá nhân của bạn, bao gồm trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng, sau đó để AI tinh chỉnh chúng thành một CV chuyên nghiệp, sẵn sàng cho ngành nghề, nhấn mạnh điểm mạnh của bạn và tùy chỉnh câu chuyện của bạn cho vai trò mà bạn đang mục tiêu.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Tuân theo các hướng dẫn chi tiết cho từng phần của CV, bao gồm mục tiêu, trình độ học vấn, kinh nghiệm công việc và kỹ năng.

Định dạng thông tin của bạn thành một bố cục sạch sẽ, chuyên nghiệp mà các nhà tuyển dụng có thể dễ dàng xem qua.

Tùy chỉnh mẫu để phù hợp với các ngành nghề và cấp độ nghề nghiệp khác nhau.

✅ Phù hợp cho: Người tìm việc muốn có một CV nhanh chóng nhưng chuyên nghiệp, đặc biệt là sinh viên, người chuyển nghề hoặc chuyên gia muốn cập nhật CV của mình.

📌 Bạn có biết? Gần một nửa số ứng viên Gen Z thừa nhận đã nói dối trong đơn ứng tuyển. Khoảng 23% đã phóng đại kinh nghiệm công việc của mình, và gần 18% đã thổi phồng tiêu đề công việc của mình.

11. Mẫu Trình Viết Mô Tả Công Việc Bằng Trí Tuệ Nhân Tạo

qua Notion

Mẫu AI Job Description Writer giúp các nhóm tuyển dụng tạo ra các mô tả công việc rõ ràng, phù hợp với từng vai trò chỉ trong vài phút. Bạn chỉ cần điền vào một bản tóm tắt ngắn gọn về công ty và chi tiết về vai trò, sau đó Notion AI sẽ soạn thảo một mô tả công việc chuyên nghiệp mà bạn có thể chỉnh sửa và đăng tải. Nó giúp duy trì sự nhất quán về ngôn ngữ giữa các vai trò và tiết kiệm thời gian khi nhiều vị trí được đăng tải cùng lúc.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Tạo bản nháp CV hoặc mô tả công việc chỉ với một cú nhấp chuột bằng AI, sau đó tinh chỉnh chúng bằng cách viết lại, mở rộng hoặc điều chỉnh giọng điệu ngay lập tức.

Sao chép và dán một cách dễ dàng vào trang web tuyển dụng, bảng tin việc làm hoặc tài liệu với định dạng Markdown sẵn sàng, giữ nguyên định dạng.

Quay lại phiên bản trước hoặc so sánh các chỉnh sửa bất cứ lúc nào bằng lịch sử phiên bản tích hợp sẵn.

✅ Phù hợp cho: Các startup và nhóm nhỏ cần mô tả công việc chất lượng cao nhanh chóng và muốn duy trì giọng điệu nhất quán trong các bài đăng.

12. Mẫu thư viện nghiên cứu trường hợp

qua Notion

Cách bạn trình bày công việc của mình có thể là yếu tố quyết định giữa việc bỏ lỡ cơ hội và nổi bật. Mẫu thư viện nghiên cứu trường hợp Notion cung cấp cho bạn không gian chuyên dụng để tổ chức và trình bày các nghiên cứu trường hợp một cách rõ ràng và ấn tượng. Bạn có thể nhấn mạnh mục tiêu dự án, chiến lược, kết quả và bài học kinh nghiệm quan trọng, kèm theo hình ảnh và dữ liệu, để thành tích của bạn tự nói lên điều đó.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Tạo ấn tượng mạnh mẽ bằng cách trình bày rõ ràng quy trình giải quyết vấn đề của bạn.

Tạo danh mục đầu tư tương tác với hình ảnh, biểu đồ và dữ liệu thực tế.

Dễ dàng chia sẻ mọi thứ chỉ với một liên kết duy nhất để truy cập nhanh chóng trong quá trình nộp đơn hoặc phỏng vấn.

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia muốn nâng cao đơn ứng tuyển của mình bằng cách trình bày tài liệu dự án chi tiết và kết quả đạt được.

👀 Bạn có biết? Một thí nghiệm trường quy mô lớn với gần nửa triệu ứng viên tìm việc đã chỉ ra rằng việc sử dụng trợ lý viết CV bằng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tăng 8% cơ hội được tuyển dụng. Điều quan trọng là nghiên cứu cũng cho thấy lợi ích này được duy trì ổn định trên các ngành nghề và nhóm dân số. Bài học rút ra? Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cải thiện đáng kể cơ hội của bạn trong việc nhận được cuộc phỏng vấn và đề nghị việc làm.

Giới hạn của Notion

Mặc dù Notion là một công cụ linh hoạt và mạnh mẽ, phản hồi từ người dùng cho thấy một số điểm yếu, đặc biệt là tùy thuộc vào khối lượng công việc, kích thước nhóm hoặc kỳ vọng của bạn.

Dưới đây là một số vấn đề thường gặp mà người dùng đã phản ánh:

Đường cong học tập dốc cho việc thiết lập tự làm : Khả năng tùy chỉnh cao có nghĩa là quá trình triển khai đòi hỏi nỗ lực đáng kể, đặc biệt khi thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc quy trình làm việc của nhóm.

Hiệu suất giảm khi quy mô tăng : Các không gian làm việc có nhiều phương tiện truyền thông, cơ sở dữ liệu lớn hoặc nhiều thành viên trong nhóm có thể gặp tình trạng giật lag.

Truy cập ngoại tuyến bị giới hạn : Việc chỉnh sửa ngoại tuyến không mượt mà; người dùng không có kết nối internet ổn định có thể gặp vấn đề đồng bộ hóa hoặc không thể tải trang.

Các tính năng AI không hoàn toàn tự động : Notion AI giúp tinh chỉnh, tóm tắt hoặc hỗ trợ nội dung, nhưng không thể tạo ra tài liệu hoàn chỉnh từ đầu; nó nâng cao thay vì thay thế đầu vào của con người.

Hỗ trợ và quản lý phiên bản có thể không ổn định: Mặc dù generally hữu ích, các công cụ hỗ trợ khách hàng và quản lý lịch sử phiên bản (đặc biệt là để đang theo dõi việc quay lại phiên bản cũ hoặc ngăn chặn tài liệu trùng lặp) không phải lúc nào cũng mạnh mẽ.

Mẫu Notion thay thế

Khi nói đến việc quản lý đơn ứng tuyển, các tính năng quản lý dự án của Notion là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, các nền tảng như ClickUp cung cấp một cách thức có cấu trúc, tùy chỉnh và giàu tính năng hơn để duy trì sự tổ chức trong quá trình tìm việc. Tại sao?

Đây là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới , kết hợp tất cả ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc. Với tính linh hoạt cao, tự động hóa tích hợp và chia sẻ dễ dàng, ClickUp cung cấp các mẫu mạnh mẽ nhưng đơn giản giúp quá trình tìm việc của bạn luôn được tổ chức và tiến triển mà không gây căng thẳng. Ngoài ra, ClickUp loại bỏ hoàn toàn tình trạng phân tán công việc, cung cấp 100% bối cảnh và một nơi duy nhất để con người và các tác nhân làm việc cùng nhau.

Dưới đây là các mẫu đơn ứng tuyển ClickUp đang theo dõi hàng đầu, là những lựa chọn tuyệt vời thay thế cho Notion:

1. Mẫu tìm kiếm việc làm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi và quản lý tất cả đơn ứng tuyển của bạn tại một nơi duy nhất với mẫu tìm kiếm việc làm ClickUp.

Mẫu tìm kiếm việc làm ClickUp giúp quản lý quá trình tìm việc trở nên dễ dàng bằng cách tập hợp các đơn ứng tuyển, lịch phỏng vấn và thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng vào một nơi duy nhất. Từ việc đang theo dõi thông tin nhà tuyển dụng và kỳ vọng về lương đến chuẩn bị tài liệu phỏng vấn, nó giúp cấu trúc các yếu tố cốt lõi của quá trình tìm việc, giúp bạn tập trung vào việc tìm được vai trò phù hợp.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Đang theo dõi tất cả đơn ứng tuyển tại một nơi với các cột dành cho công ty, vai trò, mức lương, phúc lợi và ghi chú, giúp bạn dễ dàng so sánh các cơ hội bên cạnh nhau.

Theo dõi từng giai đoạn phỏng vấn với các thẻ trạng thái tích hợp sẵn như đã nộp đơn, phỏng vấn qua điện thoại, phỏng vấn trực tiếp và quyết định cuối cùng, để bạn luôn biết được tình trạng của mình.

Đánh giá nhanh các nhà tuyển dụng tiềm năng bằng cách thêm các trường đánh giá Glassdoor và phúc lợi, giúp bạn đưa ra quyết định nghề nghiệp thông minh hơn.

Lưu trữ thư giới thiệu, thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng và chủ đề email trực tiếp trong từng mục nhập công việc, đảm bảo các chi tiết quan trọng luôn nằm trong tầm tay của bạn.

✅ Phù hợp cho: Người tìm việc muốn có một hệ thống đơn giản nhưng mạnh mẽ để quản lý toàn bộ quá trình ứng tuyển tại một nơi duy nhất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang băn khoăn về cách sử dụng AI cho việc tìm kiếm việc làm, đây là một số cách để áp dụng nó vào công việc: Tóm tắt các tin tuyển dụng thành những thông tin ngắn gọn, dễ đọc để tránh phải đọc những mô tả dài dòng.

Tự động tạo email theo dõi cá nhân hóa cho nhà tuyển dụng chỉ trong vài giây bằng ClickUp Brain hoặc các mô hình AI cao cấp như ChatGPT, Gemini và Claude, được tích hợp sẵn trong ứng dụng máy tính Brain MAX.

Hiển thị ngay lập tức tất cả các đơn ứng tuyển ưu tiên cao có hạn chót sắp tới.

Tạo ghi chú chuẩn bị phỏng vấn bằng cách tổng hợp các câu hỏi, thông tin công ty và các tài nguyên đã lưu của bạn.

Soạn thảo các điểm chính trong CV được tùy chỉnh cho từng mô tả công việc. ClickUp Brain MAX sẽ xử lý tất cả điều này cho bạn. Quên việc chuyển đổi giữa các trang web tuyển dụng, Google Drive, email đã lưu hoặc LinkedIn. Brain MAX cho phép bạn tìm kiếm ngay lập tức trên tất cả các ứng dụng kết nối để tìm các vai trò phù hợp, mô tả công việc, tin nhắn từ nhà tuyển dụng hoặc ghi chú chuẩn bị phỏng vấn. Ghi lại các buổi phỏng vấn thử và để Brain MAX chuyển đổi chúng thành văn bản, tóm tắt các khóa điểm chính và công việc cần thực hiện. Sử dụng tính năng Chuyển đổi giọng nói thành văn bản để ghi chú nhanh chóng hoặc tạo công việc cho các nhắc nhở theo dõi.

2. Mẫu tìm kiếm việc làm nâng cao ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hình dung từng giai đoạn của quá trình tìm việc từ giai đoạn tiếp cận đến khi nhận được lời mời làm việc với mẫu tìm kiếm việc làm nâng cao ClickUp.

Đang tìm kiếm một cách thông minh hơn để quản lý quá trình tìm việc? Mẫu tìm kiếm việc làm nâng cao ClickUp giúp đơn giản hóa quy trình xử lý nhiều đơn ứng tuyển, làm cho quá trình này trở nên rõ ràng và từng bước. Với tất cả thông tin về việc làm của bạn được tập trung tại một nơi, như danh sách công việc và lịch phỏng vấn, bạn có thể ngừng lo lắng về việc ghi chú lộn xộn và tập trung vào việc đưa ra những quyết định nghề nghiệp tốt hơn.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Tạo các nhiệm vụ ứng tuyển có cấu trúc với nhiệm vụ ClickUp , bao gồm ngày đáo hạn và nhắc nhở để không bao giờ bỏ lỡ cuộc phỏng vấn hoặc theo dõi sau đó.

Hiển thị quy trình tuyển dụng của bạn trong chế độ xem bảng ClickUp , kéo thả các thẻ từ "Tiềm năng" sang "Được chấp nhận" khi tiến triển.

Ghi lại các chi tiết như mức lương, trang web công ty hoặc thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng bằng các trường tùy chỉnh ClickUp như Tiền, Trang web và Email.

Nhanh chóng sắp xếp và ưu tiên các vai trò trong chế độ xem bảng ClickUp bằng cách sử dụng bộ lọc và thẻ cho các cơ hội khẩn cấp, làm việc từ xa hoặc dựa trên địa điểm.

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia quản lý nhiều đơn ứng tuyển muốn có một hệ thống gọn gàng, trực quan và đáng tin cậy để theo dõi từng bước trong chiến lược tìm việc của mình.

3. Mẫu lộ trình sự nghiệp ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập bản đồ phát triển sự nghiệp và hình dung tiến độ vai trò với mẫu lộ trình sự nghiệp ClickUp.

Mẫu lộ trình sự nghiệp ClickUp giúp loại bỏ sự không chắc chắn trong việc lập kế hoạch phát triển bằng cách cung cấp cho bạn một lộ trình có cấu trúc cho từng vai trò. Nếu bạn đang chuẩn bị thay đổi sự nghiệp, bạn có thể lập kế hoạch các mục tiêu tương lai từng bước và kết nối chúng với các cột mốc thực tế.

Các bản đồ lộ trình động minh họa cách trách nhiệm và kỳ vọng thay đổi theo thời gian, giúp sự phát triển nghề nghiệp trở nên minh bạch thay vì gây nhầm lẫn.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Đang theo dõi kỹ năng và năng lực bằng các bảng điều khiển ClickUp tích hợp để xác định những khoảng trống cần cải thiện.

Xây dựng kế hoạch hành động cho từng vai trò với các mục tiêu có thể đo lường và gán OKRs trực tiếp trong mẫu.

Sử dụng mã màu và kết nối để tùy chỉnh lộ trình sự nghiệp cho các hàm công việc khác nhau hoặc mới.

Hiển thị dòng thời gian và yêu cầu vai trò trong chế độ xem Bảng trắng để tăng tính rõ ràng và kế hoạch hiệu quả hơn.

✅ Phù hợp cho: Nhóm nhân sự, quản lý và cá nhân muốn có một cách thức có cấu trúc, trực quan để lập bản đồ phát triển sự nghiệp và đồng bộ hóa sự phát triển cá nhân với mục tiêu của tổ chức.

📌 Bạn có biết? Một cuộc tìm kiếm việc làm nghiêm túc có thể tốn tới $10,000, bao gồm các chi phí như dịch vụ viết CV chuyên nghiệp, gói đăng ký LinkedIn cao cấp, sự kiện networking và huấn luyện viên nghề nghiệp. Mặc dù không phải ai cũng cần chi tiêu hàng nghìn đô la, xu hướng này cho thấy thị trường việc làm đã trở nên cạnh tranh như thế nào, nơi các ứng viên coi việc tìm kiếm việc làm là một khoản đầu tư có rủi ro cao với chế độ xem.

4. Mẫu đề xuất công việc ClickUp

Tải miễn phí mẫu Trình bày kỹ năng, kinh nghiệm và mục tiêu của bạn theo định dạng chuyên nghiệp với mẫu đề xuất công việc ClickUp.

Viết đề xuất công việc không nhất thiết phải khiến bạn cảm thấy áp lực. Mẫu đề xuất công việc ClickUp cung cấp cho bạn một cấu trúc sẵn có để trình bày trình độ, kinh nghiệm và đề xuất của bạn một cách chuyên nghiệp.

Bạn có thể dễ dàng điền thông tin, tùy chỉnh các phần và tập trung vào việc thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Với các tính năng hợp tác của ClickUp, bạn cũng có thể chỉnh sửa theo thời gian thực và giữ mọi thứ gọn gàng, có tổ chức.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Ghi lại thông tin cá nhân, mục tiêu đề xuất và thành tích trong các phần được định nghĩa rõ ràng.

Thêm thành tích học tập và kinh nghiệm làm việc với các bảng đơn giản, có thể chỉnh sửa.

Sử dụng tính năng hợp tác trực tuyến của ClickUp để chỉnh sửa, chia sẻ và nhận phản hồi ngay lập tức.

Lưu trữ và truy cập các đề xuất của bạn trong Không gian Làm việc ClickUp để sử dụng trong tương lai.

✅ Phù hợp cho: Người tìm việc muốn có cách tiếp cận có cấu trúc, chuyên nghiệp để giới thiệu bản thân và gây ấn tượng với nhà tuyển dụng tiềm năng mà không mất thời gian định dạng.

5. Mẫu theo dõi dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi công việc, hạn chót và cập nhật của nhóm với mẫu đang theo dõi dự án ClickUp.

Mẫu theo dõi dự án ClickUp giúp bạn biến quá trình tìm việc căng thẳng thành một kế hoạch rõ ràng, có tổ chức. Thay vì phải đắn đo xem đã nộp đơn ở đâu, khi nào nên theo dõi lại hoặc cuộc phỏng vấn tiếp theo là gì, bạn sẽ có tất cả thông tin được sắp xếp gọn gàng tại một nơi. Bạn có thể coi nó như trung tâm điều hành tìm việc của mình, tức là có cấu trúc, đáng tin cậy và được thiết kế để giúp bạn tiến nhanh hơn đến lời đề nghị tiếp theo.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Theo dõi tình trạng đơn ứng tuyển với trường trạng thái RAG (Đỏ = đang chờ xử lý, Vàng = đang tiến độ, Xanh lục = thành công)

Theo dõi tiến độ tổng thể của bạn với thanh phần trăm hoàn thành trực tiếp tự động cập nhật.

Phân chia quy trình thành các công việc con như ‘Nộp đơn’, ‘Gửi email theo dõi’ hoặc ‘Chuẩn bị cho phỏng vấn’.

Đặt nhắc nhở và ngày đáo hạn trong ClickUp để không bao giờ bỏ lỡ cuộc phỏng vấn hoặc phản hồi từ nhà tuyển dụng.

✅ Phù hợp cho: Người tìm việc muốn có cách thức thông minh và có tổ chức để đang theo dõi đơn ứng tuyển, phỏng vấn và kết quả tất cả trong một bảng điều khiển duy nhất.

6. Mẫu CRM ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi liên hệ với nhà tuyển dụng, các lần theo dõi và tương tác với ứng viên một cách liền mạch với mẫu ClickUp CRM.

Mẫu ClickUp CRM có thể tùy chỉnh để theo dõi đơn ứng tuyển, với các trạng thái như “Đã nộp đơn”, “Đang phỏng vấn” và “Nhận được đề nghị” để theo dõi tiến độ của bạn chỉ trong nháy mắt. Nó cũng bao gồm các tính năng tự động hóa tích hợp và Trường Tùy chỉnh để ghi lại tên công ty, vai trò, thông tin liên hệ và hạn chót, giúp bạn quản lý mọi bước trong quá trình tìm việc một cách hiệu quả. Với các chế độ xem tùy chỉnh như Lịch, Bảng và Tài liệu, bạn luôn biết chính xác tình trạng của từng đơn ứng tuyển.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Vẽ sơ đồ toàn bộ quy trình tìm kiếm việc làm của bạn trong chế độ xem Bảng để theo dõi các vai trò từ khi nộp đơn đến khi được tuyển dụng.

Giữ lịch phỏng vấn và hạn chót luôn hiển thị trong chế độ xem lịch ClickUp

Sử dụng chế độ xem "My Assignments" để quản lý các công việc như cập nhật CV, mở rộng mạng lưới quan hệ hoặc chuẩn bị cho phỏng vấn.

Truy cập tài liệu Hướng dẫn Tìm kiếm Việc làm để có các chiến lược về đơn ứng tuyển, theo dõi và các mẹo xây dựng thương hiệu cá nhân.

✅ Phù hợp cho: Người tìm việc muốn sử dụng hệ thống theo phong cách CRM để theo dõi đơn ứng tuyển, quản lý tương tác với nhà tuyển dụng và tổ chức mọi cơ hội nghề nghiệp một cách có hệ thống.

7. Mẫu danh sách công việc ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp các đơn ứng tuyển và các công việc theo dõi của bạn thành một danh sách rõ ràng, ưu tiên với mẫu danh sách nhiệm vụ ClickUp.

Nếu bạn đang gửi nhiều đơn ứng tuyển, tham gia phỏng vấn và theo dõi các bước tiếp theo, mọi thứ có thể trở nên quá tải rất nhanh. Mẫu danh sách tác vụ ClickUp giúp bạn quản lý mọi thứ dễ dàng hơn bằng cách chia nhỏ từng bước thành các tác vụ cụ thể. Bạn sẽ có cách đơn giản để theo dõi những gì đang chờ xử lý, những gì đang tiến hành và những gì đã hoàn thành.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Sắp xếp các đơn ứng tuyển bằng chế độ xem danh sách của ClickUp để xem nhanh mọi vai trò, hạn chót và bước tiếp theo.

Đính kèm CV, thư xin việc và ghi chú trực tiếp vào các công việc để truy cập nhanh chóng trong các cuộc gọi hoặc phỏng vấn.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để gắn thẻ từng đơn ứng tuyển theo công ty, vị trí vai trò hoặc mức độ ưu tiên.

✅ Phù hợp cho: Người tìm việc và sinh viên muốn biến quá trình tìm việc thành một danh sách kiểm tra đơn giản, giúp mọi đơn ứng tuyển, phỏng vấn và theo dõi đều đang được theo dõi gọn gàng mà không bị rối loạn.

8. Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng sự nhất quán trong quá trình tìm việc bằng cách đang theo dõi thói quen và lịch trình hàng ngày với mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp.

Mẫu theo dõi thói quen cá nhân ClickUp không chỉ dành cho các thói quen hàng ngày; nó cũng có thể được sử dụng như một công cụ theo dõi đơn ứng tuyển thông minh. Với cấu trúc linh hoạt, bạn có thể liệt kê tất cả các đơn ứng tuyển đã gửi, theo dõi phản hồi, đặt hạn chót cho các lần theo dõi tiếp theo và duy trì động lực trong quá trình tìm việc.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Theo dõi các giai đoạn ứng tuyển bằng cách sử dụng Trạng thái tùy chỉnh (ví dụ: Đã nộp đơn, Đã lên lịch phỏng vấn, Đã nhận đề nghị) để có cái nhìn rõ ràng và đầy đủ.

Thêm chi tiết với các trường tùy chỉnh như tên công ty, vai trò, ngày nộp đơn và thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng.

Hiển thị tiến độ của bạn bằng thanh tiến độ và chế độ xem Danh sách/Bảng để xem có bao nhiêu đơn ứng tuyển ở mỗi giai đoạn.

Tự động hóa nhắc nhở với ClickUp Automations để liên hệ với nhà tuyển dụng và không bao giờ bỏ lỡ hạn chót.

✅ Phù hợp cho: Người tìm việc muốn mang lại sự tổ chức, trách nhiệm và tự động hóa vào quy trình ứng tuyển của mình đồng thời giảm bớt áp lực khi đang theo dõi nhiều cơ hội khác nhau.

💡 Bonus: ClickUp Brain cũng có thể giúp bạn chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn. Bằng cách lấy thông tin từ các công việc, tài liệu và ghi chú của bạn, ClickUp Brain cung cấp cho bạn câu trả lời tức thì, câu hỏi luyện tập và thậm chí cả bản nháp câu trả lời, giúp bạn tự tin bước vào cuộc phỏng vấn. Nếu bạn đang tìm cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chuẩn bị cho phỏng vấn, đây là một bước đột phá. Chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn tiếp theo với những mẹo từ ClickUp Brain.

9. Mẫu theo dõi cột mốc ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi các giai đoạn quan trọng trong quá trình tìm việc và đo lường tiến độ hướng tới các mục tiêu ứng tuyển và phỏng vấn với mẫu đang theo dõi cột mốc ClickUp.

Tìm kiếm việc làm có thể trở nên phức tạp nhanh chóng, với một vai trò đang ở giai đoạn phỏng vấn, một vai trò khác đang chờ phản hồi từ bộ phận nhân sự và một vai trò khác vẫn cần gửi email theo dõi. Mẫu theo dõi cột mốc ClickUp giúp bạn cài đặt các cột mốc rõ ràng cho từng bước, từ chuẩn bị CV đến hoàn thành phỏng vấn, đồng thời quản lý dòng thời gian và tiến độ.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Sử dụng các chỉ báo tiến độ của ClickUp để xem chính xác bạn đã tiến triển đến đâu trong từng giai đoạn ứng tuyển mà không cần phải nghi ngờ.

Gán quyền sở hữu để theo dõi xem một bước nào đó là trách nhiệm của bạn hay bạn đang chờ phản hồi từ nhà tuyển dụng.

Thêm thẻ cột mốc để nhãn ứng tuyển theo công ty, vai trò hoặc giai đoạn của quy trình tuyển dụng để lọc và đang theo dõi nhanh chóng.

✅ Phù hợp cho: Người tìm việc muốn theo dõi tiến độ qua các cột mốc, để mỗi đơn ứng tuyển, phỏng vấn và hạn chót đều cảm thấy như một bước tiến gần hơn đến việc đạt được công việc mong muốn.

10. Mẫu email theo dõi của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Gửi các thông điệp tuyển dụng kịp thời và cá nhân hóa với mẫu email theo dõi của ClickUp.

Mẫu email theo dõi của ClickUp giống như có một trợ lý cá nhân cho quá trình tìm việc của bạn. Nó giúp bạn soạn thảo các email theo dõi tùy chỉnh cho các nhà tuyển dụng mà bạn đang liên hệ. Với ClickUp xử lý các công việc nặng nhọc, bạn có thể tập trung năng lượng vào việc chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn và nhận được lời mời làm việc cho công việc mơ ước của mình.

Với mẫu này, bạn cũng có thể:

Đang theo dõi chính xác trạng thái và ưu tiên của từng lần theo dõi đơn ứng tuyển bằng cách sử dụng các nhiệm vụ ClickUp và công việc con trong ClickUp.

Tạo danh sách kiểm tra trong ClickUp Tài liệu để đảm bảo mỗi email theo dõi đều bao gồm thông tin chính xác và giọng điệu phù hợp.

Lên lịch trước các email theo dõi để đảm bảo giao tiếp nhất quán và chuyên nghiệp.

Tự động hóa nhắc nhở trong ClickUp để không bao giờ quên các phản hồi đang chờ xử lý hoặc các phản hồi quá hạn từ nhà tuyển dụng.

✅ Phù hợp cho: Người tìm việc, người thay đổi nghề nghiệp và chuyên gia muốn có một hệ thống rõ ràng, miễn phí để quản lý việc theo dõi đơn ứng tuyển.

Tối ưu hóa quá trình tìm việc với ClickUp

Tìm được vai trò phù hợp là một thách thức, nhưng với công cụ phù hợp, bạn có thể kiểm soát tình hình. Mẫu Notion cung cấp một điểm khởi đầu tốt, nhưng ClickUp đưa việc đang theo dõi đơn ứng tuyển lên một tầm cao mới với các chế độ xem nâng cao, Trường Tùy chỉnh và quy trình làm việc tích hợp sẵn.

Với ClickUp, bạn có thể quản lý mọi thứ, bao gồm đơn ứng tuyển, phỏng vấn, CV và các bước theo dõi, trong một hệ thống rõ ràng và thống nhất.

Các mẫu của ClickUp đủ linh hoạt cho người mới bắt đầu và đủ mạnh mẽ cho những người tìm việc có kinh nghiệm. Bạn sẽ có cấu trúc cần thiết để duy trì sự tổ chức, cùng với khả năng tùy chỉnh để làm cho nó phù hợp với nhu cầu của bạn.

Nếu bạn muốn một cách thức mượt mà, hiệu quả để duy trì sự tập trung và tổ chức, ClickUp được thiết kế để hướng dẫn bạn qua từng bước trong quá trình tìm kiếm vai trò tiếp theo.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!