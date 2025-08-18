11 công cụ nhận diện thương hiệu hàng đầu để tăng hiển thị của bạn vào năm 2025

Rất hiếm có sản phẩm thực sự độc đáo trên thị trường. Nhiều công ty cung cấp các giải pháp và sản phẩm tương tự nhau, nhưng chỉ một số ít trở thành mục yêu thích của người tiêu dùng. Đó là sức mạnh của thương hiệu.

Trên thực tế, 76,7% nhà tiếp thị đồng ý rằng mục tiêu chính của xây dựng thương hiệu là nổi bật so với đối thủ cạnh tranh.

Đó là lý do tại sao việc theo dõi các nỗ lực nhận diện thương hiệu bằng phần mềm theo dõi thương hiệu nên trở thành một phần thường xuyên trong chiến lược tiếp thị của bạn.

Tuy nhiên, bạn không cần phải tự tay sàng lọc khối lượng tìm kiếm thương hiệu, lưu lượng truy cập trang web, khảo sát nhận thức về thương hiệu và dữ liệu Google Trends. Các công cụ nhận thức về thương hiệu chuyên dụng có thể giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số công cụ đo lường nhận thức thương hiệu hàng đầu để giúp bạn theo dõi, phân tích và phát triển sự hiện diện của thương hiệu một cách hiệu quả.

Bạn không chắc công cụ nào phù hợp nhất với KPI nhận diện thương hiệu của mình? Dưới đây là so sánh song song các công cụ nhận diện thương hiệu hàng đầu để giúp bạn quyết định dựa trên tính năng, giá cả và đánh giá của người dùng.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* Đánh giá ClickUp Quản lý chiến dịch nhận diện thương hiệu từ đầu đến cuối cho các nhóm có kích thước khác nhau Lập kế hoạch chiến dịch, Bảng điều khiển, Trợ lý AI, Quản lý công việc, Tài liệu, Cộng tác nhóm Có gói miễn phí; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp G2: 4.7/5, Capterra: 4.6/5 Hootsuite Lập lịch mạng xã hội và theo dõi đề cập đến thương hiệu cho các nhóm nội bộ lớn Lịch nội dung, quản lý hộp thư đến, lắng nghe mạng xã hội, phân tích, theo dõi cảm xúc bằng AI Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí từ 99 USD/người dùng/tháng G2: 4.2/5, Capterra: 4.4/5 Brand24 Giám sát thương hiệu và phân tích cảm tính theo thời gian thực cho doanh nghiệp và cơ quan lớn Đề cập, phát hiện cảm xúc, thông tin chi tiết về người có ảnh hưởng, cảnh báo từ khóa, trợ lý AI Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí từ 199 USD/người dùng/tháng G2: 4.6/5, Capterra: 4.7/5 Sprout Social Nghe ngóng mạng xã hội kết hợp phân tích tương tác người dùng cho các agency quy mô lớn Hộp thư đến thông minh, báo cáo đối tượng, quy trình xuất bản, theo dõi cảm xúc, thông tin chi tiết từ AI Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí từ 199 USD/người dùng/tháng G2: 4.4/5, Capterra: 4.4/5 Semrush Hiển thị SEO và so sánh đối thủ cạnh tranh cho các nhóm nội bộ hoặc đại lý lớn Theo dõi từ khóa, kiểm tra liên kết ngược, tìm kiếm theo thương hiệu, Market Explorer, tối ưu hóa nội dung bằng AI Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí từ 139,95 USD/người dùng/tháng G2: 4.5/5, Capterra: 4.6/5 Đề cập Quản lý danh tiếng và theo dõi người có ảnh hưởng cho các cơ quan và doanh nghiệp vừa và lớn Cảnh báo thời gian thực, phân tích cảm xúc, điểm số người ảnh hưởng, bảng điều khiển Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí tùy chỉnh từ 599 USD G2: 4.3/5, Capterra: 4.7/5 Meltwater Phủ sóng truyền thông toàn cầu và nhận thức về thương hiệu cho các doanh nghiệp và công ty PR lớn Đề cập toàn cầu, tỷ lệ chia sẻ, tác động truyền thông, phân tích cảm xúc AI Giá tùy chỉnh G2: 4.1/5, Capterra: 4.2/5 SurveyMonkey Khảo sát nhận thức về thương hiệu và phân tích nhận thức cho các công ty vừa và nhỏ Logic khảo sát, mẫu, phân khúc, phân tích xu hướng AI, tích hợp CRM/email Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí từ 30 USD/người dùng/tháng G2: 4.4/5, Capterra: 4.6/5 Google Analytics Theo dõi lưu lượng truy cập trang web và ROI chiến dịch cho các nhóm nội bộ Đang theo dõi sự kiện, báo cáo kênh chuyển đổi, tích hợp Ads/Search Console Miễn phí G2: 4.5/5, Capterra: 4.7/5 Ahrefs Chiến lược hiển thị thương hiệu và nội dung dựa trên SEO cho doanh nghiệp và các cơ quan lớn Xếp hạng từ khóa, theo dõi liên kết ngược, kiểm tra trang web, thông tin chi tiết về đối thủ cạnh tranh, theo dõi tìm kiếm bằng AI Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí từ 129 USD/người dùng/tháng G2: 4.6/5, Capterra: 4.7/5 Upfluence Các chiến dịch thương hiệu do người có ảnh hưởng thúc đẩy dành cho doanh nghiệp và các công ty tiếp thị người có ảnh hưởng Tìm kiếm người có ảnh hưởng, tự động hóa tiếp cận, tích hợp Shopify, theo dõi chiến dịch Giá tùy chỉnh G2: 4.6/5, Capterra: 4.3/5

Nếu thương hiệu của bạn đột nhiên được một người có ảnh hưởng đề cập hoặc được một phương tiện truyền thông chuyên ngành đưa tin, bạn có kịp thời phản hồi hoặc khuếch đại thông tin đó không? Các công cụ nhận diện thương hiệu tốt giúp bạn luôn hiển thị, chiến lược và cập nhật thông tin.

Dưới đây là những điều cần lưu ý khi lựa chọn các công cụ phù hợp cho doanh nghiệp của bạn:

Theo dõi các đề cập đến thương hiệu, sự hiện diện trực tuyến và nhận thức về thương hiệu trên mạng xã hội và web, đồng thời cảnh báo bạn trong thời gian thực

Đo lường mức độ tương tác trên mạng xã hội như số lượng người theo dõi, bình luận và chia sẻ liên quan đến thương hiệu

Theo dõi cách đối tượng mục tiêu tương tác với nội dung của bạn, bao gồm nội dung do người dùng tạo ra

Phân tích các chiến dịch nhận diện thương hiệu, khối lượng tìm kiếm thương hiệu, lưu lượng truy cập trang web và các chỉ số nhận diện thương hiệu trong một bảng điều khiển duy nhất

So sánh hiệu suất của đối thủ cạnh tranh để đánh giá chiến lược thương hiệu của bạn

Thu thập cảm nhận về thương hiệu và phản hồi thông qua các cuộc khảo sát, đánh giá và thông tin trực tiếp từ khán giả

Tích hợp với các công cụ khác của bạn, chẳng hạn như Google Analytics, CRM hoặc công cụ quản lý mạng xã hội của bạn

📖 Cũng nên đọc: Công cụ tiếp thị cho doanh nghiệp nhỏ

Dưới đây là một số tùy chọn giúp bạn dễ dàng theo dõi sự hiện diện của thương hiệu, cải thiện nhận diện và thu thập thông tin chi tiết quý giá về những gì đang hiệu quả (và những gì không hiệu quả).

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân theo quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và trung lập với nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

1. ClickUp (Tốt nhất để quản lý các chiến dịch nhận diện thương hiệu từ lập kế hoạch đến thực hiện)

Tập hợp mục tiêu, ý tưởng và tiến độ vào một nơi với các bản cập nhật thời gian thực bằng ClickUp

Việc thực hiện một chiến dịch nhận diện thương hiệu bao gồm quản lý nhiều thời hạn, nội dung sáng tạo, phê duyệt nội dung và chỉ số hiệu suất. ClickUp giúp tập hợp tất cả các phần này vào một nơi, cho phép các nhóm tiếp thị kiểm soát hoàn toàn từ buổi brainstorming đầu tiên đến đánh giá hiệu suất cuối cùng.

Bắt đầu với việc lập kế hoạch chiến dịch. Với Nhiệm vụ ClickUp, bạn có thể sắp xếp trực quan mọi chiến dịch thành các công việc và công việc con dễ quản lý, mỗi công việc có người phụ trách, ngày đáo hạn và mức độ ưu tiên rõ ràng.

Đảm bảo mọi cộng tác viên đều biết chính xác những gì được mong đợi với Nhiệm vụ Clickup

Ví dụ: một quản lý mạng xã hội đang lên kế hoạch ra mắt sản phẩm mới có thể phân công các công việc như viết quảng cáo, thiết kế, phê duyệt và lên lịch thành các công việc riêng biệt, tất cả đều được liên kết với mục tiêu chính của chiến dịch. Toàn bộ nhóm có thể xem những gì đang tiến triển và những gì bị đình trệ, giảm thiểu việc trao đổi qua lại.

Các nhóm tiếp thị sử dụng ClickUp luôn chịu trách nhiệm, đặc biệt là khi quản lý sự hiện diện của thương hiệu trên nhiều nền tảng mạng xã hội hoặc múi giờ khác nhau.

Đo lường nhận thức về thương hiệu một cách hiệu quả và điều chỉnh chiến lược nhận thức về thương hiệu của bạn bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp

Để theo dõi hiệu suất, Bảng điều khiển ClickUp cho phép bạn tạo chế độ xem trực tiếp các chỉ số nhận thức về thương hiệu quan trọng (ví dụ: khối lượng tìm kiếm thương hiệu, lưu lượng truy cập giới thiệu và tương tác trên mạng xã hội). Điều này giúp bạn dễ dàng hiểu những gì đang hiệu quả và tối ưu hóa chiến dịch trong quá trình thực hiện.

ClickUp cũng tương thích với các công cụ như Google Analytics, HubSpot và các nền tảng lắng nghe xã hội, mang đến cho bạn sự linh hoạt hơn trong việc kết nối các nguồn dữ liệu quan trọng đối với chiến lược nhận diện thương hiệu của bạn.

Sử dụng ClickUp Brain để tìm hiểu thông tin chi tiết và phân tích cảm nhận về thương hiệu của bạn từ các đề cập trực tuyến

ClickUp Brain, công nghệ AI mạnh mẽ được tích hợp thông qua ClickUp, là trợ lý luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi việc cần làm. Nó thực hiện mọi việc, từ tìm kiếm trên web đến phân tích các đề cập đến thương hiệu trong tuần, phân tích các yêu cầu hỗ trợ để tạo bản tóm tắt cảm nhận.

Đã gửi chiến dịch phản hồi khách hàng bằng ClickUp Forms? Hãy yêu cầu Brain phân tích các phản hồi để tìm ra các chỉ số nhận thức hoặc các chủ đề lặp lại.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách tận dụng ClickUp Brain cho các công việc tiếp thị dựa trên AI.

Để thực hiện một cách tự động, Autopilot Agents của ClickUp là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm bận rộn đang chạy các chiến dịch nhận diện thương hiệu đồng thời. Vì các tác nhân AI này được tích hợp hoàn toàn trong Không gian Làm việc của bạn, chúng có thể thích ứng theo thời gian thực.

Ví dụ: khi có cập nhật được thêm vào công việc chiến dịch, Autopilot Agent có thể ngay lập tức tạo báo cáo trạng thái theo ngữ cảnh và chia sẻ với nhóm lãnh đạo qua kênh nội bộ của bạn.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Lập kế hoạch cho các chiến dịch nhận diện thương hiệu đa kênh với dòng thời gian, người phụ trách công việc và các ưu tiên

Quản lý lịch xuất bản với lịch nội dung tập trung, có thể chia sẻ trong Chế độ xem Lịch ClickUp

Tạo bản tóm tắt tiếp thị, tài liệu thương hiệu và kế hoạch truyền thông có thể mở rộng bằng cách sử dụng ClickUp Docs hợp tác

Thiết lập các chỉ số nhận diện thương hiệu của bạn bằng ClickUp Goals và theo dõi chúng thông qua bảng điều khiển tiếp thị thời gian thực có thể tùy chỉnh

Giảm thời gian và nỗ lực trong các công việc hàng ngày với Tự động hóa ClickUp và các mẫu tiếp thị có thể tùy chỉnh

Tích hợp với các nền tảng mạng xã hội, Google Analytics và hơn 200 công cụ khác

Giới hạn của ClickUp

Có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp do phạm vi tính năng và chế độ xem quá rộng

Quá tải thông báo có thể xảy ra nếu không thiết lập cảnh báo và người theo dõi một cách cẩn thận

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2 : 4.7/5 (10.400+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.300+ đánh giá)

Người dùng nói gì về ClickUp

Người dùng G2 này cho biết:

Mọi chiến dịch, sự leo thang, cải tiến quy trình và công việc đều được tập trung tại một nơi — được kết nối thông qua chế độ xem tùy chỉnh, tự động hóa, tài liệu và bảng điều khiển. Nó thay thế các bảng tính phân tán, các chủ đề Slack dài vô tận và các công cụ bị cô lập.

Mọi chiến dịch, sự leo thang, cải tiến quy trình và công việc đều được tập trung tại một nơi — được kết nối thông qua chế độ xem tùy chỉnh, tự động hóa, tài liệu và bảng điều khiển. Nó thay thế các bảng tính rải rác, các chủ đề Slack dài vô tận và các công cụ bị cô lập.

👀 Thông tin thú vị: Từ "brand" (thương hiệu) bắt nguồn từ từ brandr trong tiếng Bắc Âu cổ, có nghĩa là đốt cháy. Ban đầu, từ này dùng để chỉ việc đốt một dấu hiệu lên gia súc để biểu thị quyền sở hữu.

2. Hootsuite (Tốt nhất cho việc quản lý nhận thức thương hiệu thông qua lắng nghe và phân tích mạng xã hội)

qua Hootsuite

Khi thương hiệu của bạn tồn tại trên mạng xã hội, mọi bình luận, đề cập và xu hướng đều quan trọng.

Hootsuite giúp các nhóm xây dựng và bảo vệ nhận thức về thương hiệu bằng cách hợp nhất lịch trình nội dung, tương tác và phân tích trong một bảng điều khiển.

Ngoài ra, tính năng lắng nghe mạng xã hội cho phép bạn theo dõi các đề cập đến thương hiệu, cảm xúc và hoạt động của đối thủ cạnh tranh trong thời gian thực, để bạn có thể phản hồi nhanh chóng và duy trì sự liên quan. OwlyGPT theo dõi cảm xúc trong thời gian thực để đưa ra các đề xuất nội dung phù hợp nhất.

Các tính năng tốt nhất của Hootsuite

Theo dõi các đề cập đến thương hiệu, xu hướng của đối thủ cạnh tranh và cảm nhận của khách hàng bằng các công cụ lắng nghe mạng xã hội được hỗ trợ bởi AI

Lên lịch, xuất bản và quản lý nội dung trên tất cả các nền tảng mạng xã hội chính

So sánh hiệu suất mạng xã hội và nhận đề xuất về thời điểm tốt nhất để đăng bài

Tự động hóa trả lời, phân công công việc cho nhóm và quản lý tương tác từ một hộp thư đến duy nhất

Tích hợp với Canva, Google Drive và hơn 100 công cụ để tạo/lập nội dung và báo cáo

Giới hạn của Hootsuite

Các kế hoạch cấp cao hơn đắt hơn so với các công cụ nhận diện thương hiệu khác

Một số tính năng phân tích và tự động hóa bị giới hạn trong các gói dành cho doanh nghiệp

Theo đánh giá của người dùng, thời gian phản hồi của bộ phận hỗ trợ khách hàng có thể chậm

Giá cả của Hootsuite

Tiêu chuẩn : 99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao : 249 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Hootsuite

G2 : 4.3/5 (6.300+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (3.800+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Hootsuite

Người dùng Capterra này nhấn mạnh:

Hootsuite rất hữu ích cho việc quản lý nội dung và chiến dịch, với sự hỗ trợ mạnh mẽ và các tính năng hữu ích như Amplify.

Hootsuite rất hữu ích trong việc quản lý nội dung và chiến dịch, với sự hỗ trợ mạnh mẽ và các tính năng hữu ích như Amplify.

📖 Cũng nên đọc: Mẫu miễn phí về xây dựng thương hiệu cho các nhóm tiếp thị và sáng tạo

3. Brand24 (Tốt nhất để theo dõi đề cập và cảm xúc về thương hiệu trong thời gian thực)

qua Brand24

Brand24 tập trung vào một việc và làm việc đó rất xuất sắc: theo dõi thương hiệu theo thời gian thực. Nếu nhóm của bạn muốn hiểu thương hiệu của mình được nhận thức như thế nào trên web, Brand24 cung cấp cho bạn quyền truy cập tức thì vào các đề cập về thương hiệu, phân tích cảm tính và thông tin chi tiết về những người có ảnh hưởng.

Phần mềm quản lý thương hiệu này quét các blog, diễn đàn, trang tin tức, video, podcast và nền tảng mạng xã hội để thu thập các cuộc hội thoại thường bị bỏ qua.

Hỏi Trợ lý AI Thương hiệu bất kỳ câu hỏi nào về thương hiệu của bạn để nhận câu trả lời cập nhật dựa trên phân tích cảm xúc và dữ liệu tiếp thị của bạn.

Các tính năng tốt nhất của Brand24

Theo dõi các đề cập đến thương hiệu trong thời gian thực trên phạm vi rộng các nguồn trực tuyến và nền tảng mạng xã hội

Sử dụng phân tích cảm xúc dựa trên AI để theo dõi những thay đổi trong nhận thức về thương hiệu

Xác định các influencer hàng đầu và phạm vi ảnh hưởng của họ trong ngành của bạn

Tạo báo cáo tùy chỉnh để trực quan hóa các chỉ số nhận diện thương hiệu theo thời gian

Thiết lập cảnh báo từ khóa để theo dõi đối thủ cạnh tranh, thẻ bắt đầu bằng # và tên sản phẩm

Giới hạn của Brand24

Tích hợp mạng xã hội không sâu sắc như các công cụ quản lý dự án mạng xã hội truyền thống

Dữ liệu lịch sử bị giới hạn tùy theo kế hoạch của bạn

Một số người dùng ghi chú rằng đôi khi có kết quả dương tính giả trong phân tích cảm xúc

Giá cả của Brand24

Cá nhân : 199 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm : 299 USD/tháng cho mỗi người dùng

Pro : 399 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : 599 USD/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Xếp hạng và đánh giá Brand24 theo người dùng

G2 : 4.6/5 (290+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (230+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Brand24

Một người dùng Capterra đã ghi chú:

Khách hàng của chúng tôi luôn muốn nắm bắt mọi đề cập, ở mọi nơi, cho dù đó là trên mạng xã hội hay trên blog của khách hàng của họ, và Brand24 là công cụ giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đó!

Khách hàng của chúng tôi luôn muốn nắm bắt mọi đề cập, ở mọi nơi, cho dù đó là trên mạng xã hội hay trên blog của khách hàng của họ, và Brand24 là công cụ giúp chúng tôi hoàn thành việc đó!

👀 Thông tin thú vị: Các nghiên cứu cho thấy việc sử dụng màu sắc đặc trưng có thể tăng nhận diện thương hiệu lên đến 80%. Đó là lý do tại sao bạn ngay lập tức liên tưởng màu đỏ với Coca-Cola hoặc màu xanh với Facebook.

4. Sprout Social (Tốt nhất cho việc kết hợp lắng nghe mạng xã hội với phân tích đối tượng)

qua Sprout Social

Sprout Social giúp các thương hiệu vượt ra khỏi việc chỉ xuất bản nội dung để thực sự hiểu được khán giả của mình.

Ví dụ: một thương hiệu chăm sóc da DTC có thể sử dụng công cụ này để theo dõi phản ứng của khách hàng đối với một sản phẩm mới trên TikTok và Reddit. Hoặc một tổ chức phi lợi nhuận có thể theo dõi các đề cập đến thương hiệu trong chiến dịch gây quỹ để đánh giá tình cảm và điều chỉnh thông điệp theo thời gian thực.

Với tính năng theo dõi mạng xã hội tích hợp và những phân tích sâu sắc về đối tượng, Sprout giúp bạn dễ dàng đo lường nhận thức thương hiệu và định hình nhận thức của khách hàng về thương hiệu.

Các tính năng tốt nhất của Sprout Social

Theo dõi các đề cập đến thương hiệu, hoạt động của đối thủ cạnh tranh và cảm nhận của khách hàng bằng các công cụ lắng nghe xã hội thời gian thực

Quản lý tất cả các cuộc hội thoại của khán giả thông qua một hộp thư đến hợp tác duy nhất

Lên lịch và đăng tải trên các nền tảng với quy trình phê duyệt tích hợp sẵn

Đo lường mức độ tương tác trên mạng xã hội và các chỉ số nhận diện thương hiệu bằng báo cáo tùy chỉnh

Sử dụng thông tin chi tiết do AI tạo ra để tinh chỉnh thông điệp và kết nối với đối tượng mục tiêu phù hợp

Giới hạn của Sprout Social

Giá có thể không phù hợp với các nhóm nhỏ tập trung vào việc theo dõi thương hiệu cơ bản

Các tính năng nâng cao như phân tích cảm xúc và lắng nghe yêu cầu các gói dịch vụ cao cấp

Độ khó học hơi cao đối với người dùng mới làm quen với các công cụ đo lường nhận thức về thương hiệu

Giá cả của Sprout Social

Tiêu chuẩn : 199 USD/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp : 299 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao : 399 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Sprout Social

G2: 4.4/5 (4.200+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (600+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Sprout Social

Một người dùng G2 đã ghi chú:

Với hộp thư đến thông minh, người quản lý mạng xã hội có thể dễ dàng theo dõi và trả lời tất cả các bình luận và đề cập đến thương hiệu/doanh nghiệp của bạn. Đây là một phần quan trọng trong cách công ty tôi duy trì sự tương tác với khách hàng và các chuyên gia trong ngành.

Với hộp thư đến thông minh, người quản lý mạng xã hội có thể dễ dàng theo dõi và trả lời tất cả các bình luận và đề cập đến thương hiệu/doanh nghiệp của bạn. Đây là một phần quan trọng trong cách công ty tôi duy trì sự tương tác với khách hàng và các chuyên gia trong ngành.

📮 ClickUp Insight: Gần một nửa (46%) nhân viên tri thức phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau — ứng dụng trò chuyện, ghi chú, nền tảng quản lý dự án và tài liệu phân tán — chỉ để theo dõi công việc của mình. Thiết lập phân mảnh này gây ra sự nhầm lẫn và làm chậm tiến độ. ClickUp tập hợp mọi thứ vào một nơi. Với các công cụ tích hợp như Quản lý Dự án qua Email, Ghi chú, Trò chuyện và ClickUp Brain hỗ trợ AI, công việc của bạn luôn được kết nối, sắp xếp và dễ tìm kiếm. Không còn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng — chỉ cần năng suất được tối ưu hóa, tất cả trong một không gian làm việc.

5. Semrush (Tốt nhất để đo lường hiển thị thương hiệu thông qua SEO và phân tích đối thủ cạnh tranh)

qua Semrush

Để thực hiện các chiến dịch nhận diện thương hiệu thành công, bạn cần nhiều hơn là chỉ đánh giá dữ liệu thô. Bạn cần những thông tin chi tiết giúp bạn hiểu hiệu quả của nội dung thương hiệu.

Semrush mang lại sự rõ ràng cho những phỏng đoán đó. Nó giúp các nhóm tiếp thị thấy chính xác hiệu suất nội dung của họ, từ khóa nào thu hút lưu lượng truy cập và cách đối thủ cạnh tranh định vị mình.

Đối với các nhà chiến lược thương hiệu tập trung vào hiển thị tìm kiếm và tương tác đa kênh, Semrush là công cụ hỗ trợ ra quyết định. Chế độ xem 360 độ về dấu ấn trực tuyến của thương hiệu giúp kết nối các nỗ lực nội dung trực tiếp với kết quả tăng trưởng.

Các tính năng tốt nhất của Semrush

Theo dõi hiển thị thương hiệu trên các kênh hữu cơ, trả phí và xã hội trong một bảng điều khiển

Xác định các từ khóa và nội dung còn thiếu so với các đối thủ cạnh tranh hàng đầu

Theo dõi hiệu suất từ khóa thương hiệu để đo lường mức độ nhận diện thương hiệu

Phân tích chất lượng liên kết ngược và các tên miền giới thiệu ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu

Sử dụng Market Explorer để so sánh thị phần trực tuyến của thương hiệu bạn với các đối thủ cạnh tranh

Giới hạn của Semrush

Độ khó học cao đối với các nhóm mới làm quen với SEO hoặc các công cụ phân tích

Giá có thể ngoài tầm với của các doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu cơ bản

Các tính năng của mạng xã hội không tiên tiến bằng các công cụ SMM chuyên dụng

Giá cả của Semrush

Pro : 139,95 USD/tháng cho mỗi người dùng

Guru : 249,95 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 499,95 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của Semrush

G2 : 4.5/5 (2.700+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (2.200+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Semrush

Người dùng G2 này cho biết:

Tính năng kiểm tra trang web dễ cài đặt và báo cáo, bao gồm cả lỗi kỹ thuật. Bảng điều khiển trực quan dễ đọc và tính năng báo cáo rất tốt. Công cụ PPC hữu ích để theo dõi kết quả tổng thể của chiến dịch.

Tính năng kiểm tra trang web dễ cài đặt và báo cáo, bao gồm cả các lỗi kỹ thuật. Bảng điều khiển trực quan dễ đọc và tính năng báo cáo rất tốt. Công cụ PPC hữu ích để theo dõi kết quả tổng thể của chiến dịch.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự nhất quán về câu chuyện thương hiệu trên mọi nền tảng và đối tượng? Tìm hiểu cách sử dụng thông tin chi tiết thời gian thực và tự động hóa để mang lại lợi thế cho mình trong bài viết Cách sử dụng AI để tạo chiến lược xây dựng thương hiệu, bởi vì kể chuyện thông minh bắt đầu từ các công cụ thông minh hơn.

6. Mention (Tốt nhất cho giám sát truyền thông thời gian thực và phân tích cảm tính thương hiệu)

qua Đề cập

Hầu hết các thương hiệu cho rằng họ sẽ biết về một cuộc khủng hoảng sau khi nó trở thành xu hướng trên mạng xã hội.

Thực tế? Tác động tiêu cực thực sự bắt đầu từ rất lâu trước đó.

Mention cho phép các nhóm tiếp thị chủ động quản lý nhận thức về thương hiệu, giúp họ phát hiện sớm các rủi ro về danh tiếng, theo dõi đối thủ cạnh tranh và theo dõi tình cảm trong thời gian thực trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Với 1 tỷ nguồn được quét liên tục, nó biến các cuộc hội thoại rời rạc thành những thông tin chi tiết rõ ràng mà bạn có thể hành động.

Đề cập đến các tính năng tốt nhất

Theo dõi các đề cập đến thương hiệu trên mạng xã hội, blog, diễn đàn và các kênh tin tức trong thời gian thực

Tùy chỉnh cảnh báo theo từ khóa, cảm xúc, nguồn và địa lý để theo dõi tập trung

Phân tích cảm xúc của công chúng bằng thẻ tích cực, trung lập hoặc tiêu cực được hỗ trợ bởi AI

Xác định các influencer và những tiếng nói có ảnh hưởng lớn bằng cách sử dụng điểm ảnh hưởng nguồn

Cộng tác giữa các nhóm bằng cách phân công công việc, ghi chú và chia sẻ bảng điều khiển

Xác định các xu hướng chính và theo dõi thị phần của thương hiệu bằng các báo cáo phân tích có thể tùy chỉnh và tự động hóa

Giới hạn đề cập

Giao diện có thể cảm thấy phức tạp đối với người dùng mới

Phân tích cảm xúc đôi khi phân loại sai tông giọng

Ứng dụng di động có ít tính năng hơn so với phiên bản máy tính để bàn

Giá đề cập

Giá tùy chỉnh, bắt đầu từ 599 đô la

Đánh giá và nhận xét đề cập

G2 : 4.3/5 (440+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (290+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Mention

Một người dùng G2 đã ghi chú:

Tôi thấy Mention là một công cụ không thể thiếu để theo dõi cách tên miền của tôi được sử dụng trên Internet. Mention cung cấp chỉ mục cập nhật từng phút về các liên kết, cả tốt và xấu, do đó cho phép tôi thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ danh tiếng của trang web.

Tôi thấy Mention là một công cụ không thể thiếu để theo dõi cách tên miền của tôi được sử dụng trên Internet. Mention cung cấp chỉ mục cập nhật từng phút về các liên kết, cả tốt và xấu, giúp tôi thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ danh tiếng của trang web.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn muốn khách hàng trung thành làm công việc tiếp thị cho bạn? Hãy xây dựng một chương trình ủng hộ khách hàng để biến những người dùng hài lòng thành những người ủng hộ thương hiệu mạnh mẽ.

7. Meltwater (Tốt nhất cho giám sát truyền thông toàn cầu và theo dõi nhận thức về thương hiệu)

qua Meltwater

Giả sử thương hiệu của bạn vừa ra mắt một sản phẩm tại ba quốc gia khác nhau. Trong khi nhóm truyền thông xã hội của bạn đang theo dõi mức độ tương tác trên Instagram, nhóm PR của bạn cố gắng tìm hiểu cách các phương tiện truyền thông, blog và podcast đưa tin về sự kiện ra mắt này.

Meltwater giúp thống nhất nỗ lực đó. Công cụ này theo dõi các đề cập đến thương hiệu trên các nền tảng xã hội và các phương tiện truyền thông toàn cầu để cung cấp cho bạn chế độ xem toàn diện về cách thương hiệu của bạn được nhận thức trong thời gian thực.

Nếu bạn đang triển khai chiến dịch ở nhiều thị trường hoặc cần đánh giá mức độ ghi nhớ thương hiệu trong chiến dịch PR, Meltwater cung cấp cả phạm vi phủ sóng và bối cảnh để đo lường tác động.

Các tính năng tốt nhất của Meltwater

Theo dõi các đề cập đến thương hiệu trên các phương tiện truyền thông toàn cầu, nền tảng mạng xã hội, podcast và báo in

Theo dõi cảm nhận về thương hiệu và mức độ xuất hiện trên truyền thông bằng phân tích và bảng điều khiển dựa trên AI

So sánh sự hiện diện của thương hiệu với các đối thủ cạnh tranh thông qua các chỉ số về tỷ lệ chia sẻ và mức độ tương tác

Đặt thông tin chi tiết vào bối cảnh và đo lường hiển thị trên các LLM như ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, v.v. với Meltwater AI

Xác định các kênh truyền thông, người ảnh hưởng và nhà báo đang định hình câu chuyện thương hiệu của bạn

Kết hợp dữ liệu về phạm vi phủ sóng truyền thông với lượng tìm kiếm có thương hiệu, lưu lượng truy cập website và độ sôi động trên mạng xã hội

Giới hạn của Meltwater

Việc tùy chỉnh bảng điều khiển và thiết lập báo cáo có thể khá phức tạp đối với người dùng mới

Giá có thể không phù hợp với các công ty khởi nghiệp hoặc nhóm tiếp thị nhỏ

Độ sâu của tính năng khác nhau tùy theo kế hoạch, với tính năng thông tin truyền thông nâng cao dành riêng cho các cấp cao hơn

Giá cả của Meltwater

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Meltwater

G2 : 4.0/5 (2.300+ đánh giá)

Capterra: 4.0/5 (90+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Meltwater

Bài đánh giá trên Gartner ghi chú:

👀 Thông tin thú vị: Biểu tượng Nike nổi tiếng ngày nay được thiết kế bởi một sinh viên thiết kế đồ họa vào năm 1971. Lúc đó, nó chỉ có giá $35. Ngày nay, nó là một trong những biểu tượng thương hiệu recognizable nhất trên toàn thế giới.

8. SurveyMonkey (Tốt nhất để thực hiện khảo sát nhận thức về thương hiệu và theo dõi nhận thức của người tiêu dùng)

qua SurveyMonkey

SurveyMonkey giúp các nhóm thực hiện khảo sát nhận thức về thương hiệu có cấu trúc để khám phá những gì thực sự thu hút đối tượng mục tiêu của họ.

Dù bạn đang đo lường khả năng nhận diện thương hiệu không được gợi ý, kiểm tra độ rõ ràng của thông điệp, hay đánh giá sự thay đổi trong nhận thức về thương hiệu sau một chiến dịch, SurveyMonkey giúp bạn dễ dàng thu thập và phân tích những thông tin quý giá đó.

Ví dụ, một thương hiệu CPG có thể thực hiện khảo sát trước và sau chiến dịch để đo lường mức độ tăng nhận diện thương hiệu và so sánh kết quả giữa các nhóm nhân khẩu học.

Các tính năng tốt nhất của SurveyMonkey

Thực hiện các cuộc khảo sát nhận thức về thương hiệu tùy chỉnh với các công cụ bỏ qua logic, phân nhánh và nhắm mục tiêu

Sử dụng các mẫu theo dõi thương hiệu được tạo sẵn để đo lường mức độ ghi nhớ, cảm nhận và sự phù hợp của bản sắc thương hiệu

Phân tích phản hồi khảo sát với bảng điều khiển thời gian thực và phân tích xu hướng

Phát hiện xu hướng và mô hình với SurveyMonkey AI

Phân đoạn kết quả theo địa điểm, loại đối tượng hoặc chiến dịch để tinh chỉnh chiến lược quản lý thương hiệu

Tích hợp với các công cụ tiếp thị qua email và hệ thống CRM để theo dõi và tiếp thị lại

Giới hạn của SurveyMonkey

Nó không theo dõi các cuộc hội thoại hữu cơ, thời gian thực; nó chỉ ghi lại những gì người trả lời báo cáo trong một cuộc khảo sát

Tùy chỉnh thương hiệu, phân tích chi tiết và logic nâng cao chỉ có sẵn trong các gói cao cấp hơn

Chất lượng phản hồi có thể khác nhau nếu việc phân phối khảo sát không được nhắm mục tiêu tốt

Giá cả của SurveyMonkey

Miễn phí vĩnh viễn

Lợi thế của nhóm : 30 USD/tháng cho mỗi người dùng

Team Premier : 92 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Liên hệ bộ phận bán hàng để biết giá

Đánh giá và nhận xét của SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (23.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (10.300+ đánh giá)

Người dùng nói gì về SurveyMonkey

Người dùng G2 này nhấn mạnh:

Gần như là tiêu chuẩn vàng cho các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến và bảng câu hỏi. Đây là một công cụ hữu ích và khả năng hiển thị thương hiệu khiến nó trở thành một lựa chọn an toàn và đáng tin cậy.

Gần như là tiêu chuẩn vàng cho các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến và bảng câu hỏi. Đây là một công cụ hữu ích và khả năng hiển thị thương hiệu khiến nó trở thành một lựa chọn an toàn và đáng tin cậy.

📖 Cũng nên đọc: Mẫu báo cáo tiếp thị kỹ thuật số miễn phí để có những hiểu biết dựa trên dữ liệu

9. Google Analytics (Tốt nhất để theo dõi hành vi và phân tích ROI)

qua Google Analytics

Nếu bạn đã từng khởi chạy một chiến dịch thu hút hàng nghìn lượt truy cập nhưng không biết họ đến từ đâu hay họ đã làm gì, Google Analytics được thiết kế để giải quyết vấn đề đó.

GA4 cung cấp bộ phân tích hành vi và mức độ tương tác hoàn chỉnh cho các nhóm tiếp thị đang cố gắng hiểu hành vi của người dùng, hiệu suất chiến dịch và hành trình đa nền tảng. Thay vì theo dõi các đề cập đến thương hiệu bên ngoài, công cụ này tập trung vào hành vi của người dùng.

Lợi thế thực sự là tính năng theo dõi dựa trên sự kiện, giúp bạn kết nối thông tin chi tiết trên các trang web, ứng dụng và các công cụ tiếp thị của Google như Quảng cáo và Search Console.

Các tính năng tốt nhất của Google Analytics

Theo dõi hành vi của người dùng trên web và ứng dụng thông qua tính năng theo dõi dựa trên sự kiện nâng cao

Hình dung mức độ tương tác với thương hiệu thông qua dữ liệu nhân khẩu học của khán giả, độ sâu cuộn trang và thời gian xem video

Phân tích ROI tiếp thị bằng cách sử dụng phân bổ thời gian thực, theo dõi kênh và báo cáo đa kênh

Tích hợp với Google Ads, YouTube và Google Search Console để tối ưu hóa sự hiện diện của thương hiệu

Tùy chỉnh báo cáo và bảng điều khiển để theo dõi các chỉ số nhận diện thương hiệu tại một nơi duy nhất

Giới hạn của Google Analytics

Đường cong học tập dốc cho các nhóm không quen thuộc với cấu trúc dựa trên sự kiện của GA4

Phiên bản miễn phí không có báo cáo kênh cao cấp, dữ liệu không giới hạn và hỗ trợ cấp tài khoản

Nó chỉ đo lường hoạt động trên các tài sản kỹ thuật số của riêng bạn và không cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc hội thoại diễn ra ở nơi khác

Giá của Google Analytics

Miễn phí

Xếp hạng và đánh giá của Google Analytics

G2 : 4.5/5.0 (6.400+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5.0 (8.100+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Google Analytics

Một người dùng G2 đã ghi chú:

Điều tôi thích nhất ở Google Analytics là sự sâu sắc trong thông tin chi tiết về hành vi của người dùng. Công cụ này cung cấp một bức tranh rõ ràng về nguồn lưu lượng truy cập, hiệu suất trang, dữ liệu thời gian thực và theo dõi chuyển đổi. Điều này giúp tôi thấy được những gì đang hiệu quả và những gì không. Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh và các tùy chọn phân khúc chi tiết cho phép tôi tập trung vào hành vi của đối tượng cụ thể.

Điều tôi thích nhất ở Google Analytics là sự sâu sắc trong việc phân tích hành vi người dùng. Công cụ này cung cấp bức tranh rõ ràng về nguồn lưu lượng truy cập, hiệu suất trang, dữ liệu thời gian thực và theo dõi chuyển đổi. Điều này giúp tôi thấy được những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả. Bảng điều khiển có thể tùy chỉnh và các tùy chọn phân khúc chi tiết cho phép tôi tập trung vào hành vi của đối tượng cụ thể.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang thực hiện các chiến dịch cho nhiều khách hàng mà không bị mất tập trung? Quản lý chiến dịch tiếp thị là gì sẽ chỉ cho bạn cách kiểm soát, hoàn thành đúng thời hạn và giữ khách hàng hài lòng.

10. Ahrefs (Tốt nhất cho hiển thị thương hiệu dựa trên SEO và nghiên cứu cạnh tranh)

qua Ahrefs

Các nhà tiếp thị thường mất hàng tuần để đoán nội dung nào có thể mang lại hiệu quả tốt.

Ahrefs loại bỏ sự phỏng đoán này bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về SEO và liên kết ngược, kết nối trực tiếp chiến lược nội dung với khả năng hiển thị thương hiệu có thể đo lường được.

Từ theo dõi hiệu suất từ khóa đến theo dõi ai đang liên kết đến đối thủ cạnh tranh của bạn, Ahrefs cung cấp cho các nhóm dữ liệu có thể hành động để tạo các chiến dịch nhận diện thương hiệu liên kết trực tiếp với các nỗ lực tiếp thị hiện có.

Các tính năng tốt nhất của Ahrefs

Theo dõi xếp hạng từ khóa trên các khu vực địa lý và thiết bị để đo lường sự hiện diện của thương hiệu trong kết quả tìm kiếm

Theo dõi liên kết ngược và các tên miền giới thiệu để đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu và uy tín

Sử dụng Site Explorer để phát hiện các lỗ hổng nội dung, liên kết bị hỏng và các trang có hiệu suất cao nhất

Phân tích hiệu suất nội dung thông qua lưu lượng truy cập tự nhiên, độ khó của từ khóa và giá trị ước tính

Theo dõi các đề cập đến thương hiệu của đối thủ cạnh tranh và thị phần tìm kiếm để tinh chỉnh chiến lược chiến dịch

Phân tích và so sánh hiển thị tìm kiếm AI trong các LLM phổ biến như Gemini, ChatGPT, Google AI Overviews, v.v.

Giới hạn của Ahrefs

Không theo dõi mạng xã hội hoặc phân tích trực tiếp cảm nhận về thương hiệu

Dữ liệu thời gian thực bị giới hạn so với các công cụ lắng nghe mạng xã hội

Các kế hoạch cơ bản có thể đắt đối với các nhóm nhỏ

Giá cả của Ahrefs

Lite : 129 USD/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn : 249 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao : 449 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: 1499 USD/tháng cho mỗi người dùng (cam kết hàng năm)

Đánh giá và nhận xét của Ahrefs

G2 : 4.6/5.0 (560+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5.0 (570+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Ahrefs

Người dùng TrustPilot này cho biết:

Tôi thích Ahrefs vì nó cung cấp bộ công cụ SEO hoàn chỉnh với dữ liệu để phân tích liên kết ngược, nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và kiểm tra trang web. Nó có giao diện người dùng (UX/UI) tuyệt vời và dễ sử dụng cho cả người mới bắt đầu và chuyên gia, giúp cải thiện không chỉ hiển thị trang web và lưu lượng truy cập tự nhiên.

Tôi thích Ahrefs vì nó cung cấp bộ công cụ SEO hoàn chỉnh với dữ liệu để phân tích liên kết ngược, nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và kiểm tra trang web. Nó có giao diện người dùng (UX/UI) tuyệt vời và dễ sử dụng cho cả người mới bắt đầu và chuyên gia, giúp cải thiện hơn cả hiển thị trang web và lưu lượng truy cập tự nhiên.

📖 Xem thêm: Phần mềm phân tích tiếp thị

11. Upfluence (Phù hợp nhất cho các chiến dịch nâng cao nhận thức thương hiệu do người ảnh hưởng dẫn dắt)

qua Upfluence

Nếu chiến lược nhận diện thương hiệu của bạn tập trung mạnh vào tiếp thị người ảnh hưởng, Upfluence là lựa chọn nổi bật.

Công cụ tiếp thị người ảnh hưởng này được xây dựng để giúp các thương hiệu xác định, kiểm tra và hợp tác với những người ảnh hưởng trong khi vẫn hiển thị hiệu suất chiến dịch theo thời gian thực. Bạn có thể theo dõi phạm vi tiếp cận, mức độ tương tác và tác động của nội dung trên các nền tảng như Instagram, TikTok và YouTube.

Upfluence cũng cung cấp các bộ lọc tìm kiếm nâng cao để tìm người có ảnh hưởng theo nhân khẩu học đối tượng, tỷ lệ tương tác và loại nội dung. Điều này giúp bạn dễ dàng thực hiện các chiến dịch người có ảnh hưởng có mục tiêu cao, giúp bạn tăng nhận thức về thương hiệu.

Các tính năng tốt nhất của Upfluence

Tìm kiếm và lọc hơn 3 triệu người có ảnh hưởng dựa trên thị trường ngách, địa điểm và thống kê đối tượng

Theo dõi các chỉ số hiệu suất chiến dịch như phạm vi tiếp cận, mức độ tương tác và chuyển đổi

Tự động hóa việc tiếp cận người có ảnh hưởng với quy trình email có thể tùy chỉnh

Tích hợp với các nền tảng thương mại điện tử như Shopify để theo dõi doanh số bán hàng do người có ảnh hưởng thúc đẩy

Theo dõi các đề cập và cảm nhận về thương hiệu bằng các công cụ lắng nghe mạng xã hội tích hợp sẵn

Giới hạn của Upfluence

Giá cả không minh bạch và có thể đắt đỏ đối với các thương hiệu nhỏ

Quá trình học tập có thể khó khăn đối với các nhóm mới làm quen với nền tảng người ảnh hưởng

Nó tập trung hoàn toàn vào tiếp thị người ảnh hưởng và không cung cấp các chỉ số giám sát thương hiệu hoặc hiển thị SEO rộng hơn

Giá cả của Upfluence

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Upfluence

G2 : 4.6/5.0 (130+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5.0 (40+ đánh giá)

Người dùng nói gì về Upfluence

Một người dùng G2 đã ghi chú:

Có thể tìm thấy 150 người có ảnh hưởng để liên hệ trong vòng vài giờ và sau đó thực hiện một chiến dịch tiếp cận hàng loạt. Tôi thích các email theo dõi tự động nếu người có ảnh hưởng không trả lời.

Có thể tìm thấy 150 người có ảnh hưởng để liên hệ trong vòng vài giờ và sau đó thực hiện một chiến dịch tiếp cận hàng loạt. Tôi thích các email theo dõi tự động nếu người có ảnh hưởng không trả lời.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khó khăn trong việc truyền tải thông điệp một cách nhất quán trên các kênh? Xây dựng Chiến lược Truyền thông Tiếp thị Hiệu quả sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra những thông điệp thương hiệu nhất quán và thu hút.

Dưới đây là ba công cụ bổ sung giúp xây dựng nhận thức thương hiệu:

BuzzSumo: Giúp xác định nội dung hiệu suất cao và những người có ảnh hưởng quan trọng để tăng hiển thị thương hiệu

Mentionlytics: Phân tích cảm xúc và theo dõi các đề cập đến đối thủ cạnh tranh, hỗ trợ đa ngôn ngữ, lý tưởng cho việc giám sát thương hiệu toàn cầu

Brandwatch: Cung cấp thông tin chi tiết về người tiêu dùng, phân tích xu hướng và theo dõi cảm xúc dựa trên AI

ClickUp và để thương hiệu của bạn nói lên tất cả

Bạn không thể phát triển những gì bạn không thể đo lường; nhận thức thương hiệu cũng không phải là ngoại lệ.

Nhiều nền tảng đo lường nhận thức về thương hiệu chỉ cung cấp khả năng hiển thị một phần: một nền tảng theo dõi các đề cập, một nền tảng khác hiển thị lượng truy cập tăng đột biến, và một nền tảng khác so sánh các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, ClickUp vượt trội trong việc kết hợp tất cả các thành phần khác nhau này

Từ phân công nhiệm vụ đến lịch nội dung đến bảng điều khiển trực tiếp, ClickUp xây dựng hệ thống thúc đẩy các hoạt động thương hiệu của bạn. Bạn không cần phải chuyển đổi giữa các tab hoặc sử dụng nhiều công cụ.

Vì các hoạt động chiến dịch và chỉ số thương hiệu của bạn nằm trong cùng một hệ thống, bạn có thể dễ dàng kết nối công việc cần làm với kết quả đạt được.

Như Dayana Mileva từ Pontica Solutions đã chia sẻ:

Tôi đang tìm kiếm một nền tảng quản lý dự án và tôi đã tìm thấy nền tảng tốt nhất. Ngay lập tức, tôi cảm thấy ClickUp có thể giải quyết tất cả các vấn đề của chúng tôi và tạo ra các giải pháp sẵn sàng sử dụng mang lại lợi ích cho chúng tôi theo những cách mà tôi thậm chí không thể tưởng tượng được.

Tôi đang tìm kiếm một nền tảng quản lý dự án và tôi đã tìm thấy nền tảng tốt nhất. Ngay lập tức, tôi cảm thấy ClickUp có thể giải quyết tất cả các vấn đề của chúng tôi và tạo ra các giải pháp sẵn sàng sử dụng mang lại lợi ích cho chúng tôi theo những cách mà tôi chưa từng tưởng tượng được.

Bạn muốn theo dõi sự phát triển thực sự của thương hiệu một cách chính xác? Đăng ký ClickUp ngay bây giờ!