Slack và GroupMe: Ứng dụng nhắn tin nào phù hợp với bạn?

Cho dù bạn đang dẫn dắt một dự án, quản lý một nhóm hay chỉ cố gắng giữ cho các cuộc trò chuyện nhóm không trở nên hỗn loạn, ứng dụng nhắn tin phù hợp sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự.

Tin tốt lành — không thiếu các lựa chọn tuyệt vời để tăng năng suất và giúp bạn kết nối, tổ chức và làm việc thông minh hơn (không phải chăm chỉ hơn).

Tuy nhiên, không phải mọi công cụ nhắn tin hoặc giao tiếp đều cung cấp cùng một bộ tính năng, và thành thật mà nói, bạn có thể không cần tất cả các tính năng đó.

Tuy nhiên, hai cái tên vẫn xuất hiện liên tục khi các nhóm và sinh viên thảo luận về việc duy trì kết nối: Slack và GroupMe.

Chúng tôi sẽ so sánh chi tiết từng tính năng để giúp bạn xác định ứng dụng nào phù hợp nhất với quy trình làm việc của bạn.

So sánh Slack và GroupMe trong nháy mắt

Tính năng Slack GroupMe Tích hợp hơn 2.000 ứng dụng tích hợp (Google Drive, Trello, v.v.) Không có tích hợp ứng dụng lớn Quản lý dự án Danh sách công việc tích hợp, tài liệu cộng tác (Canvas) Không có công cụ quản lý công việc Cuộc gọi thoại/video Huddles, tích hợp với Zoom và Teams Cuộc gọi video chỉ qua Microsoft Teams Truy cập Máy tính để bàn, thiết bị di động, web; hỗ trợ truy cập khách Di động, web; hỗ trợ SMS (chỉ tại Hoa Kỳ) Giới hạn người dùng Không có giới hạn cứng; phù hợp với các tổ chức lớn Lên đến 10.000 thành viên mỗi nhóm

Và khi bạn nghĩ rằng bạn đã xem hết, chúng tôi còn có một lựa chọn bổ sung có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn làm việc và trò chuyện.

Slack là gì?

qua Slack

Slack là ứng dụng nhắn tin cho nhóm. Ứng dụng này cho phép mọi người trò chuyện thời gian thực, một-một hoặc theo nhóm. Bạn có thể tạo các kênh cho các chủ đề, dự án hoặc bộ phận khác nhau.

Nó cũng cho phép bạn chia sẻ tệp, gắn thẻ đồng nghiệp và kết nối các công cụ như Google Drive hoặc Zoom. Bạn có thể bắt đầu cuộc gọi thoại hoặc video mà không cần rời khỏi ứng dụng.

Slack nhằm mục đích giữ các cuộc hội thoại công việc ở một nơi để bạn không phải dựa vào các chuỗi email dài hoặc các tin nhắn rải rác.

Các tính năng của Slack

Slack cung cấp các tính năng giúp giao tiếp trong nhóm trở nên rõ ràng, có tổ chức và dễ quản lý. Dưới đây là những tính năng mà Slack cung cấp:

Tính năng #1: Kênh

Các kênh trong Slack

Sắp xếp các cuộc hội thoại theo nhóm, dự án hoặc chủ đề. Mỗi kênh là một không gian riêng biệt, nơi các tin nhắn, tệp tin và công cụ liên quan được tập hợp lại với nhau.

Kênh công khai cho phép mọi người trong công ty truy cập thông tin, trong khi kênh riêng tư hạn chế quyền truy cập đối với các thành viên cụ thể. Thiết lập này giúp các nhóm dễ dàng theo dõi tiến độ công việc và các thành viên mới nhanh chóng bắt kịp tiến độ.

Tính năng #2: Tin nhắn trực tiếp

qua Slack

Tin nhắn trực tiếp cho phép cuộc hội thoại riêng tư giữa hai hoặc nhiều người. Chúng hữu ích cho các cập nhật nhanh, cuộc trò chuyện bên lề hoặc các cuộc thảo luận nhạy cảm.

Người dùng có thể tạo tin nhắn trực tiếp nhóm cho các nhóm nhỏ làm việc chặt chẽ với nhau mà không cần một kênh riêng. Mọi thứ luôn được sắp xếp gọn gàng và dễ dàng truy cập sau này.

Tính năng #3: Chia sẻ tệp

Slack giúp bạn dễ dàng tải lên và chia sẻ tài liệu, bảng tính, hình ảnh, PDF và video trực tiếp trong cuộc hội thoại. Các tệp được chia sẻ trong kênh hoặc DM vẫn được kết nối với lịch sử tin nhắn.

Người dùng có thể tìm kiếm tệp sau bằng từ khóa, loại tệp hoặc người đã chia sẻ tệp, giúp dễ dàng tìm thấy các tài liệu cần thiết mà không cần tìm kiếm trong nhiều ứng dụng.

Tính năng #4: Tích hợp

Slack kết nối với hàng nghìn ứng dụng như Google Drive, Zoom, Trello, Asana và Salesforce. Các tích hợp này trực tiếp đưa thông báo, cập nhật dự án và công việc mới vào Slack.

Các nhóm có thể thực hiện nhiều công việc, chẳng hạn như phê duyệt tài liệu hoặc tham gia cuộc họp, mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng khác nhau. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và giữ cho quy trình làm việc diễn ra suôn sẻ trong một không gian làm việc.

Tính năng #5: Huddles

qua Slack

Slack Huddles cung cấp trò chuyện thoại và video nhẹ, có thể bắt đầu ngay lập tức từ bất kỳ kênh hoặc DM nào. Chúng hoạt động tốt để kiểm tra nhanh, giải quyết vấn đề nhanh hơn hoặc động não ý tưởng mà không cần thiết lập cuộc họp chính thức.

Huddles cũng hỗ trợ chia sẻ màn hình, cho phép các thành viên trong nhóm hiển thị công việc của họ trong thời gian thực và cộng tác ngay tại chỗ.

Tính năng #6: Slack AI

Slack AI cung cấp các chức năng tìm kiếm và tóm tắt mạnh mẽ trong các gói trả phí của Slack. Người dùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời ngắn gọn kèm theo trích dẫn từ lịch sử cuộc hội thoại của nhóm, giúp tìm kiếm thông tin và cập nhật tiến độ dự án dễ dàng hơn.

Nền tảng này có thể tự động tạo bản tóm tắt các kênh và chủ đề dài, cung cấp tổng quan nhanh về các cuộc thảo luận mà không cần đọc từng tin nhắn.

Giá Slack:

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn : 8,75 USD/người dùng/tháng khi thanh toán hàng năm

Kinh doanh : 15 USD/người dùng/tháng khi thanh toán hàng năm

Enterprise: Giá tùy chỉnh

👀 Bạn có biết? Các nghiên cứu cho thấy sự cô đơn đang trở thành một yếu tố chính ảnh hưởng đến sự tham gia và hiệu suất của nhân viên — và hiện nay nó được công nhận là một rủi ro kinh doanh thực sự. Một phần lớn của vấn đề là gì? Các nhóm chỉ dựa vào email và ứng dụng trò chuyện, khiến các cuộc hội thoại bị phân tán và giới hạn sự tương tác có ý nghĩa. Đó là lý do tại sao việc chọn công cụ giao tiếp phù hợp rất quan trọng. Đội ngũ của bạn càng cảm thấy kết nối, họ càng hợp tác tốt hơn, hỗ trợ lẫn nhau và duy trì sự tham gia.

GroupMe là gì?

qua GroupMe

GroupMe là công cụ trò chuyện thuộc sở hữu của Microsoft dành cho trò chuyện nhóm bình thường. Nó cho phép mọi người gửi văn bản, hình ảnh, video và GIF trong các nhóm riêng tư. Bạn cũng có thể gửi tin nhắn trực tiếp để trò chuyện riêng tư.

Ứng dụng này hoạt động qua Wi-Fi, dữ liệu di động hoặc thậm chí SMS. Những người không có ứng dụng vẫn có thể tham gia và trò chuyện qua tin nhắn văn bản thông thường.

GroupMe tập trung vào việc giữ cho giao tiếp nhóm trở nên đơn giản. Ứng dụng này được thiết kế cho sinh viên, bạn bè, gia đình, câu lạc bộ và các nhóm nhỏ muốn có một cách dễ dàng để giữ liên lạc mà không cần các tính năng bổ sung.

Tính năng của Groupme

GroupMe giúp giao tiếp nhóm trở nên đơn giản và dễ sử dụng. Dưới đây là những tính năng nổi bật của ứng dụng:

Tính năng #1: Trò chuyện nhóm

Bạn có thể tạo nhóm riêng tư cho bạn bè, gia đình, câu lạc bộ hoặc nhóm. Mỗi nhóm hoạt động như một phòng trò chuyện riêng, nơi mọi người có thể gửi văn bản, chia sẻ phương tiện truyền thông và phản hồi tin nhắn.

Không có giới hạn về số lượng nhóm bạn có thể tạo, vì vậy bạn có thể tách biệt các phần khác nhau trong cuộc sống của mình.

Tính năng #2: Tin nhắn trực tiếp

GroupMe cho phép bạn gửi tin nhắn riêng tư cho từng cá nhân. Tính năng này rất hữu ích khi bạn cần có một cuộc hội thoại riêng nhanh chóng hoặc chia sẻ điều gì đó mà bạn không muốn cả nhóm thấy.

Tin nhắn trực tiếp hoạt động giống như trò chuyện nhóm, nhưng chỉ giữa bạn và một người khác.

Tính năng #3. Hỗ trợ SMS

GroupMe vẫn hoạt động ngay cả khi ai đó không có ứng dụng. Mọi người có thể tham gia và trò chuyện qua tin nhắn văn bản thông thường.

Điều này giúp dễ dàng bao gồm tất cả mọi người, dù họ sử dụng smartphone, điện thoại cơ bản hay chỉ thích sử dụng SMS.

Tách các cuộc trò chuyện trong GroupMe

Tính năng #4: Chia sẻ phương tiện

Bạn có thể gửi ảnh, video và GIF trực tiếp vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào hoặc tạo cuộc thăm dò ý kiến để nhanh chóng thu thập ý kiến của mọi người về các kế hoạch. Phương tiện truyền thông hiển thị trong cuộc hội thoại, giúp bạn dễ dàng chia sẻ khoảnh khắc, cập nhật hoặc chi tiết sự kiện.

Mọi thứ vẫn được liên kết với lịch sử trò chuyện, vì vậy bạn có thể cuộn lại và tìm thấy các tệp đã chia sẻ khi cần.

Tính năng #5: Thông báo tùy chỉnh

GroupMe cho phép bạn kiểm soát thông báo của mình. Bạn có thể tắt âm các nhóm cụ thể, tắt thông báo trong giờ cao điểm hoặc tùy chỉnh âm thanh cho các cuộc trò chuyện khác nhau.

Ứng dụng này giúp bạn luôn kết nối mà không cảm thấy bị quá tải bởi các thông báo liên tục.

Giá cả của GroupMe

Miễn phí vĩnh viễn

groupMe miễn phí sử dụng. Bạn có thể tải xuống ứng dụng trên iOS, Android hoặc sử dụng trên web mà không cần trả phí đăng ký. Cước phí nhắn tin văn bản tiêu chuẩn của nhà mạng có thể được áp dụng nếu bạn sử dụng SMS để gửi hoặc nhận tin nhắn

Ứng dụng này cũng cung cấp các tùy chọn mua hàng trong ứng dụng, chẳng hạn như gói biểu tượng cảm xúc, với phạm vi giá từ 0,99 USD đến 1,99 USD. Không có cấp độ cao cấp hay nâng cấp trả phí — chỉ có các tính năng cốt lõi dành cho tất cả người dùng.

Slack và GroupMe: So sánh tính năng

Như chúng ta đã thấy, cả Slack và GroupMe đều là ứng dụng nhắn tin, nhưng phục vụ các mục đích riêng biệt. Slack được thiết kế cho giao tiếp tại nơi làm việc, với nhiều công cụ hơn cho các dự án và cộng tác. GroupMe tập trung vào trò chuyện nhóm đơn giản để sử dụng thông thường.

Tính năng Slack GroupMe Phần thưởng: ClickUp Tin nhắn Tin nhắn thời gian thực trong các kênh và tin nhắn trực tiếp Trò chuyện nhóm và tin nhắn trực tiếp Trò chuyện thời gian thực, bình luận theo chủ đề về công việc và tài liệu để thảo luận theo ngữ cảnh trong nhóm Cuộc gọi thoại/video Huddles để trò chuyện âm thanh hoặc video nhanh chóng. Tích hợp với Zoom và Teams Cuộc gọi video một-một và nhóm qua Microsoft Teams Cuộc gọi âm thanh và video tức thì trong trò chuyện; tích hợp với Zoom, Google Meet và các nền tảng video khác Chia sẻ tệp Chia sẻ tài liệu, hình ảnh và các tệp khác trực tiếp trong trò chuyện Chia sẻ ảnh, video và GIF trong trò chuyện nhóm và tin nhắn trực tiếp Thêm tệp và đề cập đến công việc hoặc người trực tiếp trong trò chuyện; chia sẻ hỗ trợ Google Drive, Dropbox và nhiều tích hợp khác Tính năng AI Slack AI để tìm kiếm trò chuyện, tóm tắt chủ đề và tóm tắt kênh; tích hợp Agentforce Microsoft Copilot cho các chức năng tìm kiếm cơ bản ClickUp Brain tích hợp hoàn toàn trong trò chuyện, nhiệm vụ, tài liệu, bảng trắng và hơn thế nữa; các tác nhân AI cho các nhiệm vụ và quy trình công việc cụ thể Tích hợp Kết nối với hơn 2.000 ứng dụng như Google Drive, Trello, Salesforce Giới hạn ở các tính năng cơ bản, không tích hợp ứng dụng chính hơn 1.000 tích hợp bao gồm Slack, Google Drive, GitHub, Zoom và hơn thế nữa Quản lý dự án Các công cụ tích hợp như Danh sách công việc và Canvas cho tài liệu cộng tác Lập kế hoạch sự kiện cơ bản trong nhóm, không có công cụ quản lý công việc Quản lý công việc nâng cao, Tài liệu, Bảng trắng, Mục tiêu, Tự động hóa và hơn thế nữa Tùy chỉnh Thông báo, quy trình công việc và chủ đề có thể tùy chỉnh Thông báo và cài đặt nhóm có thể tùy chỉnh; chủ đề giới hạn Quy trình công việc, trạng thái, chế độ xem, tự động hóa và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh cao Truy cập Máy tính để bàn, thiết bị di động và web. Hỗ trợ truy cập khách cho người dùng bên ngoài Di động và web. Hỗ trợ SMS cho người dùng không có điện thoại thông minh (chỉ ở Mỹ) Máy tính để bàn, thiết bị di động và web. Tùy chọn chia sẻ với khách và công khai Giới hạn người dùng Không có giới hạn cứng; phù hợp cho cả nhóm nhỏ và công ty lớn Lên đến 10.000 thành viên mỗi nhóm Không giới hạn người dùng; có thể mở rộng cho các nhóm có kích thước khác nhau Chi phí Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí cung cấp nhiều tính năng và tích hợp ứng dụng hơn Miễn phí sử dụng; không có phiên bản trả phí Có kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí mở khóa các tính năng và tích hợp nâng cao

Bây giờ, hãy so sánh chi tiết các tính năng tiêu chuẩn nhưng thiết yếu của Slack và GroupMe và xem hiệu suất của chúng.

Tính năng #1: Nhắn tin (nhắn tin nhóm và trực tiếp)

Slack được thiết kế cho công việc. Ứng dụng này sử dụng các kênh để sắp xếp các cuộc hội thoại theo nhóm, dự án hoặc chủ đề. Ứng dụng này cũng hỗ trợ trả lời theo chủ đề, để mọi người có thể trả lời các tin nhắn cụ thể mà không làm lộn xộn cuộc trò chuyện chính. Tin nhắn trực tiếp có sẵn cho các cuộc trò chuyện riêng tư giữa các cá nhân hoặc nhóm nhỏ. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm tất cả các tin nhắn và tệp.

GroupMe được thiết kế cho các cuộc trò chuyện nhóm bình thường. Bạn tạo một nhóm, mời mọi người và bắt đầu trò chuyện. Tin nhắn trực tiếp cũng có sẵn cho các cuộc hội thoại riêng tư. GroupMe hỗ trợ SMS, cho phép người dùng tham gia cuộc hội thoại ngay cả khi không tải xuống ứng dụng.

🏆 Người chiến thắng: Slack Cả hai ứng dụng đều xử lý tin nhắn tốt, nhưng Slack cung cấp nhiều cách hơn để giữ cho các cuộc hội thoại được tổ chức và dễ quản lý hơn, đặc biệt là khi số lượng tin nhắn tăng lên.

Tính năng #2: Chia sẻ phương tiện và tệp

Chia sẻ tệp trong Slack giống như một phần mở rộng của công việc. Bạn có thể thả một tài liệu, liên kết một tệp từ Google Drive hoặc chia sẻ một video — tất cả đều trong cuộc hội thoại.

Mọi thứ bạn gửi sẽ được lưu trữ trong trò chuyện và có thể tìm kiếm khi cần. Điều này rất quan trọng khi các nhóm thường xuyên sử dụng cùng một tệp.

GroupMe chỉ tập trung vào các tính năng cơ bản. Bạn có thể gửi ảnh, video ngắn hoặc meme. Chỉ có vậy. Ứng dụng này hoạt động tốt cho các cập nhật thông thường như ảnh chuyến đi, lời mời sự kiện, liên kết nhạc, nhưng không hơn thế.

🏆 Người chiến thắng: Slack Nếu bạn chỉ muốn có một cuộc hội thoại bình thường, GroupMe là lựa chọn phù hợp. Nếu tệp tin là một phần trong công việc của bạn, Slack sẽ xử lý tốt hơn.

Tính năng #3: Cuộc gọi thoại và video

Slack cung cấp Huddles — các cuộc gọi nhanh, không chính thức có thể được bắt đầu từ bất kỳ kênh hoặc tin nhắn trực tiếp nào. Bạn có thể bật video, chia sẻ màn hình và mời người khác tham gia.

Huddles được thiết kế cho các cuộc hội thoại ngẫu hứng mà không cần lên lịch cuộc họp. Trong các gói miễn phí, Huddles giới hạn ở hai người tham gia; các gói trả phí cho phép tối đa 50 người tham gia.

GroupMe tích hợp với Microsoft Teams cho tính năng gọi điện. Bạn có thể bắt đầu cuộc gọi video trực tiếp từ trò chuyện nhóm hoặc lên lịch cuộc gọi như một phần của sự kiện. Thiết lập này hữu ích cho các cuộc họp lớn, đã được lên kế hoạch trước. GroupMe hỗ trợ cuộc gọi với tối đa 100 người tham gia.

🏆 Kết quả: Hòa! Cả hai ứng dụng đều cung cấp tùy chọn gọi điện, và bạn nên chọn tùy chọn phù hợp với mình. Huddles của Slack phù hợp hơn cho các cuộc thảo luận nhanh, ngẫu hứng, trong khi tích hợp GroupMe với Teams hướng đến các cuộc họp nhóm đã lên lịch với số lượng người tham gia lớn.

Slack so với GroupMe trên Reddit

Chúng tôi đã duyệt Reddit để xem mọi người so sánh Slack và GroupMe như thế nào. Trong một số chủ đề, người dùng đã chia sẻ những lý do rõ ràng tại sao một công cụ có thể hoạt động tốt hơn công cụ kia, đặc biệt là khi nói đến giao tiếp nhóm.

Nhiều người dùng cho rằng Slack xử lý các nhóm lớn hơn hoặc có tổ chức tốt hơn một cách hiệu quả hơn.

Slack có thể hiển thị 16 dòng văn bản, một hình ảnh và một gfycat trong cùng một không gian mà GroupMe chỉ có thể hiển thị hai hình ảnh và một dòng văn bản.

Slack có thể hiển thị 16 dòng văn bản, một hình ảnh và một gfycat trong cùng một không gian mà GroupMe chỉ có thể hiển thị hai hình ảnh và một dòng văn bản.

Người dùng cũng khen ngợi cách Slack giữ các cuộc hội thoại riêng biệt:

Nhiều kênh cho mỗi nhóm, cho phép chúng tôi có một kênh cho mọi thứ chúng tôi cần mà không khó chuyển đổi giữa các kênh. GroupMe hợp nhất tất cả các kênh và trò chuyện cho mỗi nhóm.

Nhiều kênh cho mỗi nhóm, cho phép chúng tôi có một kênh cho mọi thứ chúng tôi cần mà không khó chuyển đổi giữa các kênh. GroupMe hợp nhất tất cả các kênh và trò chuyện cho mỗi nhóm.

Tuy nhiên, GroupMe vẫn hoạt động tốt cho các giao tiếp đơn giản.

GroupMe. Phù hợp với chúng tôi.

GroupMe. Phù hợp với chúng tôi.

Người dùng Reddit dường như đồng ý: nếu nhóm của bạn cần cấu trúc và các tính năng hướng đến kinh doanh, Slack là lựa chọn phù hợp hơn. Nếu bạn chỉ muốn giữ liên lạc mà không cần thiết lập nhiều, GroupMe là lựa chọn phù hợp.

Gặp gỡ ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho Slack và GroupMe

Tất nhiên, Slack và GroupMe có thể hoàn thành công việc, nhưng nếu bạn cần nhiều hơn chỉ là tin nhắn và phương tiện truyền thông thì sao?

Có lẽ bạn đã mệt mỏi với việc chuyển đổi giữa các ứng dụng chỉ để theo dõi công việc, chia sẻ cập nhật hoặc sắp xếp các cuộc hội thoại. Có lẽ bạn muốn một công cụ nơi trò chuyện, tài liệu và thời hạn thực sự hoạt động cùng nhau. Đó là lúc ClickUp xuất hiện.

ClickUp là ứng dụng tất cả trong một cho công việc. Ứng dụng này kết hợp các nhiệm vụ, trò chuyện, tài liệu và mục tiêu vào một nơi để nhóm của bạn có thể tập trung mà không cần chuyển đổi công cụ. Dù bạn sử dụng nó cho mục đích gì, ClickUp cũng cung cấp mọi thứ bạn cần trong một chế độ xem.

Không lộn xộn. Không có silo. Chỉ một không gian làm việc nơi mọi thứ kết nối với nhau — tin nhắn dẫn đến hành động, tài liệu hỗ trợ nhiệm vụ và mục tiêu luôn hiển thị. Nếu Slack và GroupMe cảm thấy giới hạn, ClickUp là bản nâng cấp mà bạn không biết mình cần.

📮 ClickUp Insight: 83% nhân viên tri thức phụ thuộc vào email và trò chuyện như là các biểu mẫu chính để giao tiếp trong nhóm. Điều này thường làm cho thông tin quan trọng bị phân tán trên các công cụ riêng biệt, khiến các nhóm khó duy trì sự thống nhất và làm việc hiệu quả. ClickUp tập hợp mọi thứ vào một nơi — các cuộc hội thoại theo chủ đề, tin nhắn, bình luận, nhiệm vụ và tài liệu — để hợp tác nhóm dễ dàng hơn.

Hãy xem các tính năng khóa của ClickUp khiến nó trở thành lựa chọn tốt hơn Slack và GroupMe.

ClickUp vượt trội hơn #1: Giữ các cuộc hội thoại ở một nơi với ClickUp Chat

Giữ tất cả các dự án và cuộc hội thoại của bạn ở một nơi với ClickUp Chat

ClickUp Chat tập hợp các cuộc hội thoại và công việc của bạn vào một nơi.

Thảo luận về một dự án trong Trò chuyện và chỉ với một cú nhấp chuột, bạn có thể biến bất kỳ tin nhắn nào thành công việc. Không còn phải sao chép ghi chú hay mất bối cảnh — mọi thứ vẫn được liên kết và sắp xếp gọn gàng.

Cần theo dõi một chủ đề dài? AI của ClickUp có thể tóm tắt các cuộc thảo luận, nêu bật các điểm chính và thậm chí đề xuất các mục hành động. Giống như có một trợ lý luôn cập nhật thông tin cho bạn mà không gây lộn xộn.

ClickUp Chat hỗ trợ kênh để thảo luận trong toàn nhóm và tin nhắn trực tiếp cho các cuộc hội thoại riêng tư. Bạn cũng có thể bắt đầu cuộc gọi thoại hoặc video trực tiếp từ trò chuyện, giúp hợp tác thời gian thực trở nên liền mạch.

Bằng cách tích hợp trò chuyện với các công việc, tài liệu và mục tiêu, ClickUp đảm bảo rằng giao tiếp của bạn luôn kết nối với công việc của bạn. Đây không chỉ là trò chuyện — mà là hoàn thành công việc.

Tạo mục hành động ngay lập tức và giao cho người khác hoặc thậm chí cho chính bạn với ClickUp Assigned Comments

Chức năng Gán bình luận của ClickUp đảm bảo không có thông tin nào bị thất lạc. Thay vì để lại ghi chú và hy vọng ai đó sẽ theo dõi, bạn có thể gán bất kỳ bình luận nào cho một thành viên trong nhóm và biến nó thành một nhiệm vụ rõ ràng, có thể theo dõi.

Bình luận sẽ xuất hiện trong hàng đợi công việc của họ và ở đó cho đến khi được đánh dấu là đã giải quyết. Điều đó có nghĩa là không cần đoán mò, không cần nhắc nhở và không bỏ sót chi tiết nào. Mọi người đều biết việc cần làm và thời gian thực hiện.

Bình luận được chỉ định hoạt động trên các công việc, tài liệu và trò chuyện. Vì vậy, cho dù bạn đang đưa ra phản hồi về một tài liệu hay chỉ ra một vấn đề trong một chủ đề, bạn có thể đảm bảo rằng việc đó sẽ được hoàn thành.

Đây là cách đơn giản để công việc tiến triển và các cuộc hội thoại hiệu quả, đặc biệt là khi các nhóm phải xử lý nhiều ưu tiên cùng lúc.

Ưu điểm thứ 3 của ClickUp: Hoàn thành nhiều việc hơn với Nhiệm vụ ClickUp

Tự động hóa, sắp xếp thứ tự ưu tiên và duy trì công việc với Nhiệm vụ ClickUp

Nhiệm vụ ClickUp là nơi công việc bắt đầu. Cho dù bạn đang theo dõi một bản sửa chữa nhanh hay quản lý một dự án lớn, nhiệm vụ cho phép bạn chỉ định chủ sở hữu, đặt thời hạn, thêm bối cảnh bằng Trường Tùy chỉnh và phác thảo từng bước của quy trình.

Bạn có thể chia các dự án lớn thành các công việc con, thêm danh sách kiểm tra và tạo các mối phụ thuộc để hiển thị những việc cần làm trước tiên. Mọi thứ luôn được kết nối, vì vậy nhóm của bạn luôn biết bước tiếp theo là gì.

Mỗi công việc có không gian để bình luận, tệp, liên kết và cập nhật. Bạn không cần chuyển sang công cụ khác hoặc tìm kiếm trong các cuộc trò chuyện — mọi thứ đều ở một nơi.

Nhiệm vụ ClickUp cho phép bạn kiểm soát mà không làm phức tạp thêm. Đây là nền tảng giúp các nhóm tổ chức, thống nhất và tiến về phía trước.

ClickUp vượt trội hơn #4: Làm việc thông minh hơn với không gian làm việc được hỗ trợ bởi AI

ClickUp Brain là trợ lý AI toàn diện, thấm nhuần mọi khía cạnh công việc của bạn trong ClickUp. Nó được thiết kế không chỉ để phân tích công việc hiện có mà còn tích cực giúp tạo và quản lý công việc.

Hỏi ClickUp Brain và nhận cập nhật, tài liệu và hành động nhiệm vụ theo thời gian thực

ClickUp Brain không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc hội thoại; nó còn tích cực giúp bạn hoàn thành công việc. Bạn có thể đặt câu hỏi về các dự án, yêu cầu tóm tắt hoặc thậm chí tạo nhiệm vụ trực tiếp từ trò chuyện.

Cần tìm tài liệu, cập nhật công việc hoặc xem nhanh trạng thái dự án? Chỉ cần hỏi ClickUp Brain trong trò chuyện của bạn, và nó sẽ cung cấp câu trả lời tức thì, có thể hành động từ toàn bộ không gian làm việc của bạn — không cần chuyển tab hoặc tìm kiếm trong các chủ đề nữa.

Quản lý công việc cũng dễ dàng không kém với các tính năng cấp doanh nghiệp của ClickUp Brain. Bạn có thể tạo, cập nhật hoặc tìm kiếm nhiệm vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên — chỉ cần nhập những gì bạn cần.

Bạn muốn giao công việc, đặt ngày đáo hạn hoặc kiểm tra tiến độ? ClickUp Brain xử lý mọi việc trong vài giây, giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ và dự án tiến triển thuận lợi. Nó thậm chí còn giúp bạn xếp hạng công việc theo mức độ ưu tiên và phát hiện các trở ngại.

Bạn đang tham dự một cuộc họp? Hãy để ClickUp AI Notetaker ghi âm và ghi chép lại cho bạn, kèm theo những điểm chính và nhiệm vụ đề xuất để theo dõi.

Hơn nữa, bạn thậm chí có thể sử dụng Autopilot Agents trong ClickUp để tìm câu trả lời, tạo nội dung hoặc tự động hóa các quy trình công việc lặp đi lặp lại và tốn thời gian.

Đối với các nhóm đã quen với việc sử dụng nhiều công cụ như Slack, ClickUp Brain tập hợp mọi thứ lại với nhau, ngay tại nơi họ cần. Kết quả? Quyết định nhanh hơn, ít sai sót hơn và quy trình làm việc thực sự kết nối.

Nhập/Clickup mới để nhanh chóng tạo nhiệm vụ mới, ngay từ nguồn cấp dữ liệu Slack của bạn

Với tính năng trò chuyện tích hợp mạnh mẽ, cộng tác thời gian thực và nhận xét cụ thể cho từng nhiệm vụ, ClickUp loại bỏ sự cần thiết của một ứng dụng riêng biệt như Slack. Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ chuyên dụng, các nhóm có thể giao tiếp, quản lý dự án và tự động hóa quy trình làm việc — tất cả chỉ trong một nơi.

Và nếu nhóm của bạn vẫn đang sử dụng Slack, ClickUp tích hợp hoàn hảo với Slack, để bạn có thể dần dần tập trung công việc mà không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Hãy coi nó như trung tâm công việc tất cả trong một của bạn — bao gồm cả trò chuyện.

ClickUp: Cách tốt hơn để trò chuyện, cộng tác và hoàn thành công việc

Slack và GroupMe đều có những điểm mạnh riêng, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ với các tính năng mạnh mẽ để xử lý trò chuyện thời gian thực, quản lý công việc, tài liệu và hơn thế nữa, ClickUp có thể làm tất cả.

Nó không chỉ là ứng dụng nhắn tin. Nó là nơi làm việc của nhóm bạn, giúp công việc được tổ chức, kết nối và năng suất.

Đăng ký Gói Miễn phí vĩnh viễn của ClickUp và tập hợp các cuộc hội thoại, dự án và mục tiêu của bạn vào một nơi.