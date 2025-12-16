10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Proton Calendar để lập lịch bảo mật và hiệu quả

Proton Calendar là lựa chọn phù hợp cho người dùng coi trọng bảo mật. Ứng dụng này được mã hóa đầu cuối, miễn phí từ quảng cáo và không đang theo dõi dữ liệu. Nó xử lý các tính năng cơ bản như lên lịch sự kiện, cuộc họp định kỳ và truy cập di động một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, các tính năng của nó có thể cảm thấy hơi giới hạn nếu bạn đang tìm kiếm tích hợp sâu hơn, liên kết công việc hoặc công cụ hợp tác mạnh mẽ. Nếu quy trình làm việc của bạn đòi hỏi sự linh hoạt cao hơn và phối hợp mượt mà, Proton Calendar có thể không đáp ứng được mọi nhu cầu.

Đó chính là lúc các lựa chọn thay thế cho Proton Calendar phát huy tác dụng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các tùy chọn hàng đầu với các tính năng động hơn, tích hợp mạnh mẽ hơn và hỗ trợ tốt hơn cho hợp tác thời gian thực, giúp bạn tìm được giải pháp phù hợp nhất với phong cách năng suất của mình.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Proton Calendar trong nháy mắt

Công cụ Tính năng nổi bật Phù hợp nhất cho Giá cả ClickUp Lịch trình công việc kéo và thả, sự kiện lặp lại, chế độ xem chung cho nhóm Quản lý dự án toàn diện với tích hợp lịch cho các nhóm có kích thước khác nhau. Gói Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Lịch Google Tích hợp Google Meet, tệp đính kèm từ Drive, lịch chia sẻ Quản lý lịch trình trong hệ sinh thái Google Không gian Làm việc dành cho cá nhân và freelancer Kế hoạch miễn phí và kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8.40 mỗi tháng cho mỗi người dùng. Lịch Outlook Lập lịch sự kiện tập trung, lịch làm việc chia sẻ cho nhóm, các danh mục được phân loại theo màu sắc. Các doanh nghiệp và chuyên gia sử dụng Microsoft 365 Kế hoạch miễn phí và kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9.99/tháng/người dùng. Fantastical Nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, dự báo thời tiết trong ứng dụng, bộ lịch thông minh. Những người dùng tập trung vào Apple ưa chuộng nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên và thiết kế thông minh. Kế hoạch miễn phí và kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4.75/tháng/người dùng, thanh toán hàng năm. Apple Calendar Đồng bộ hóa iCloud trên các thiết bị Apple, lịch chia sẻ, thông báo dựa trên địa điểm. Lịch tích hợp sẵn với tích hợp gốc của Apple dành cho cá nhân và doanh nghiệp một người. Miễn phí Zoho Calendar Chia sẻ công khai/riêng tư, nhiều chế độ xem lịch, tích hợp với Zoom/Zoho Cuộc họp Quản lý sự kiện cho người dùng ứng dụng Zoho tại các công ty vừa và nhỏ Miễn phí Amie Lịch và công việc hiển thị song song, thói quen lặp lại, lập lịch công việc bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Kế hoạch tối giản kết hợp công việc, email và lịch trình cho các nhóm nhỏ. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng/người dùng, thanh toán hàng năm. Any. việc cần làm Kéo và thả để lập kế hoạch công việc, nhập liệu bằng giọng nói, đề xuất lịch trình được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Lập kế hoạch công việc hàng ngày và đồng bộ hóa đa nền tảng cho cá nhân và các nhóm nhỏ. Cá nhân: Kế hoạch miễn phí. Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $7.99/tháng/người dùng. Teamup Calendar 11 chế độ xem lịch, lịch con được mã hóa bằng màu sắc, 9 cấp độ quyền truy cập người dùng, đặt lịch tài nguyên tích hợp sẵn Quản lý lịch trình và tài nguyên được chia sẻ cho các nhóm từ kích thước nhỏ đến trung bình. Kế hoạch miễn phí và kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng Business Calendar 2 Chế độ xem tháng linh hoạt, sự kiện lặp lại nâng cao, tệp đính kèm/hình ảnh Tùy chỉnh lịch chi tiết và quản lý công việc cho cá nhân và các nhóm nhỏ. Kế hoạch miễn phí và kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4.99

Những tiêu chí nào bạn nên xem xét khi chọn các lựa chọn thay thế cho Proton Calendar?

Khi so sánh các lựa chọn thay thế cho Proton Calendar, việc đánh giá các tính năng giúp cải thiện việc lập lịch cá nhân và chuyên nghiệp là rất quan trọng. Các yếu tố chính cần tập trung vào là:​

Khả năng tích hợp: Tìm kiếm một giải pháp thay thế Proton Calendar tốt có thể tích hợp với các sản phẩm và dịch vụ khác, bao gồm hệ thống email, quản lý công việc và ứng dụng họp trực tuyến.

Tính năng hợp tác: Lựa chọn các lịch cho phép chia sẻ truy cập, giúp các nhóm nhanh chóng lập kế hoạch cho các sự kiện sắp tới, xem tình trạng sẵn sàng và quản lý lịch trình nhóm.

Giao diện người dùng và trải nghiệm: Chọn các lựa chọn thay thế cho Proton Calendar có giao diện trực quan, có thể tùy chỉnh, bao gồm các sự kiện được đánh dấu bằng màu sắc và các chế độ xem linh hoạt để cải thiện đáng kể tính tiện dụng và tổ chức.

Tính năng truy cập đa nền tảng: Đảm bảo rằng giải pháp thay thế Proton Calendar cho phép đồng bộ hóa trên nhiều thiết bị và hệ điều hành, đảm bảo truy cập nhất quán vào lịch trình của bạn.

Bảo mật và quyền riêng tư: Hãy tìm kiếm một công cụ lịch có tính bảo mật và quyền riêng tư toàn diện. Mặc dù Proton Calendar nhấn mạnh vào mã hóa đầu cuối, việc đánh giá các biện pháp bảo mật của các giải pháp khác để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm là điều quan trọng.

📮 ClickUp Insight: Chỉ 7% chuyên gia phụ thuộc chủ yếu vào AI cho quản lý tác vụ và tổ chức công việc. Điều này có thể do các công cụ hiện tại chỉ giới hạn ở lịch, danh sách việc cần làm hoặc ứng dụng email. Với ClickUp, cùng một AI sẽ hỗ trợ email hoặc các quy trình giao tiếp khác, lịch, tác vụ và tài liệu của bạn. Chỉ cần hỏi, “Những ưu tiên của tôi hôm nay là gì?” ClickUp Brain sẽ tìm kiếm khắp Không gian Làm việc ClickUp của bạn và cho bạn biết chính xác những gì cần làm dựa trên mức độ khẩn cấp và quan trọng. Chỉ như vậy, ClickUp đã tích hợp 5+ ứng dụng cho bạn trong một ứng dụng siêu tiện lợi!

10 lựa chọn thay thế Proton Calendar tốt nhất

Mặc dù Proton Calendar có các tính năng bảo mật mạnh mẽ, người dùng muốn nâng cao hiệu quả và tích hợp có thể cân nhắc các lựa chọn thay thế. Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Proton Calendar phù hợp với nhiều công cụ quản lý dự án và nhu cầu lập lịch.

1. ClickUp (Công cụ quản lý dự án toàn diện tốt nhất với tích hợp lịch)

ClickUp, ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, là nền tảng quản lý dự án toàn diện với tích hợp lịch trực quan. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho cá nhân và nhóm muốn tối ưu hóa công việc của mình.

Chỉnh sửa nhanh chóng các công việc trong ClickUp Calendar để quản lý công việc hiệu quả hơn

ClickUp Calendar là công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp đơn giản hóa việc lập lịch và quản lý công việc.

Lịch thông minh được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp không chỉ là một công cụ lập lịch thông thường—đó là một không gian làm việc thông minh, tích hợp đầy đủ các tính năng tự động hóa nâng cao, quản lý cuộc họp và tăng cường năng suất, giúp bạn và nhóm của mình luôn tổ chức và hiệu quả.

Nó kết hợp các công việc và sự kiện vào một chế độ xem duy nhất và cung cấp tính năng chặn thời gian tự động và nhắc nhở cuộc họp. Trí tuệ nhân tạo ClickUp tích hợp sẽ lập kế hoạch lịch trình hoàn hảo cho bạn dựa trên các công việc, sự kiện và mục tiêu của bạn.

Từ việc tự động lên lịch công việc đến đặt lịch hẹn mới, ClickUp Calendar giúp ưu tiên công việc. Nó cũng đồng bộ với các lịch bên ngoài như Lịch Google và Outlook.

Xem video này để tìm hiểu thêm về ClickUp Calendar:

Chế độ xem Lịch ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi khối lượng công việc, tích hợp mượt mà các công việc, nhắc nhở và cuộc họp định kỳ vào một trung tâm quản lý tập trung.

Dù là tổ chức lịch trình hay dành thời gian cho công việc tập trung, Proton Calendar đều sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng với các tùy chọn mã màu sắc và hợp tác thời gian thực, đảm bảo lịch trình của bạn hoạt động hiệu quả cho bạn, chứ không phải chống lại bạn.

Dễ dàng theo dõi sự kiện và hạn chót bằng cách sử dụng chế độ xem lịch ClickUp

Khả năng quản lý công việc của ClickUp kết hợp lịch trình với hành động. Tất cả những gì bạn cần, từ các dự án ngắn hạn đến các dự án dài hạn, đều được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất.

Khác với các công cụ lịch truyền thống, nhiệm vụ ClickUp cho phép bạn liên kết sự kiện trực tiếp với công việc, chỉ định chủ sở hữu, thêm công việc con, thiết lập phụ thuộc và theo dõi tiến độ—tất cả trên cùng một trang. Điều đó có nghĩa là bạn không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc bỏ lỡ hạn chót do các công cụ không liên kết.

Kết nối trực tiếp các công việc với lịch của bạn bằng nhiệm vụ ClickUp

Các mẫu lịch trình có sẵn của ClickUp giúp bạn bắt đầu nhanh chóng. Các mẫu lịch và lịch trình này có định dạng chuẩn hóa, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sự không chắc chắn. Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh chúng theo quy trình cụ thể của nhóm, giúp quản lý các sự kiện lặp lại trở nên dễ dàng hơn.

Tải mẫu miễn phí Quản lý lịch trình một cách dễ dàng với mẫu lịch trình ClickUp Calendar Planner miễn phí.

Ví dụ, mẫu lịch lập kế hoạch ClickUp Calendar Planner giúp cá nhân và nhóm quản lý và theo dõi sự kiện, hoạt động và công việc trên một nền tảng thống nhất.

Nó cho phép bạn tùy chỉnh trạng thái, trường và chế độ xem của lịch để phù hợp với nhu cầu của bạn, từ đó nâng cao khả năng tổ chức và năng suất làm việc.

ClickUp Brain bổ sung các tính năng nâng cao cho các công việc hàng ngày. Nó tạo mô tả công việc, tóm tắt ghi chú cuộc họp, tự động hóa các nhắc nhở và dự đoán thời hạn dựa trên khối lượng công việc hiện tại và độ phức tạp của dự án.

Các hàm lịch AI của nó đặc biệt hữu ích cho các nhóm làm việc nhịp độ nhanh. Bạn có thể tìm kiếm và đặt câu hỏi về lịch trình của mình, gửi liên kết lịch trình và tham gia cuộc gọi, tất cả đều từ bên trong ứng dụng Lịch.

Bạn cũng có thể sử dụng ClickUp Brain để tạo lịch trình hàng tuần dựa trên các công việc của mình. Dưới đây là một ví dụ: ClickUp Brain

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Quản lý công việc một cách trực quan bằng cách kéo và thả chúng qua các ngày, tuần hoặc tháng.

Cài đặt các quy tắc lặp lại linh hoạt để tự động hóa việc lên lịch cho các công việc lặp lại.

Chia sẻ lịch với nhóm của bạn để phối hợp lịch trình.

Kết nối ClickUp với Lịch Google, Outlook và nhiều ứng dụng khác.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động tạo lịch trình cuộc họp, tóm tắt ghi chú, soạn thảo các bước tiếp theo hoặc thậm chí giúp bạn lập kế hoạch cho tuần dựa trên khối lượng công việc và ưu tiên.

Giới hạn của ClickUp

Do có nhiều tính năng, người dùng mới có thể mất thời gian để hiểu hết các khả năng của nền tảng.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.600 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Tôi đã có thể hợp tác với các thành viên khác trong nhóm bằng cách sử dụng hàm lịch để hiển thị lịch trình và lập kế hoạch cho một sự kiện lớn. Tất cả chúng tôi đều có thể kéo và thả các sự kiện trên lịch dựa trên nhu cầu của đội ngũ lãnh đạo. Việc sử dụng nó vô cùng đơn giản từ thành viên này sang thành viên khác.

🌟 Ưu đãi đặc biệt: Tự động hóa việc lập lịch và quản lý lịch với các Trợ lý AI của ClickUp. Những công cụ hữu ích này có thể tự động hóa các cập nhật định kỳ, nhắc nhở và báo cáo – giúp bạn miễn phí việc theo dõi thủ công và kiểm tra trạng thái. Dưới đây là cách bạn có thể tận dụng cả các Agent có sẵn và Agent tùy chỉnh: Báo cáo hàng ngày hoặc hàng tuần tự động: Thiết lập các Trình tự động có sẵn để đăng tóm tắt hàng ngày hoặc hàng tuần về các công việc, hạn chót và tiến độ trong không gian, thư mục hoặc Danh sách công việc bạn chọn. Điều này giúp mọi người luôn cập nhật lịch trình mà không cần nỗ lực thủ công.

Nhắc nhở và Cập nhật trạng thái: Cấu hình các tác nhân tùy chỉnh để kích hoạt nhắc nhở hoặc bình luận khi ngày đáo hạn sắp đến, công việc quá hạn hoặc ưu tiên thay đổi — đảm bảo không có gì bị bỏ sót.

Các hành động lập lịch thông minh: Các công việc có thể được cài đặt để tạo, cập nhật hoặc di chuyển dựa trên sự thay đổi trong lịch hoặc quy trình làm việc của bạn, giúp bạn thích ứng với những ưu tiên thay đổi trong thời gian thực.

Trả lời các câu hỏi về lịch trình: Triển khai một Trợ lý Trả lời trong kênh trò chuyện để trả lời ngay lập tức các câu hỏi như “Có gì cần hoàn thành hôm nay?” hoặc “Ai có thể tham gia cuộc họp?” bằng cách tìm kiếm dữ liệu trong không gian làm việc của bạn. Học cách tạo đại lý đầu tiên của bạn ngay hôm nay:

2. Lịch Google (Phù hợp nhất cho việc lập lịch trong hệ sinh thái Google Workspace)

qua Google

Lịch Google là công cụ lập lịch được sử dụng rộng rãi, nổi tiếng với khả năng đồng bộ hóa dễ dàng với các sản phẩm khác của Google.

Người dùng có thể nhanh chóng tạo sự kiện mới trên Lịch Google, đảm bảo tất cả lịch của họ luôn được cập nhật đồng bộ trên các thiết bị. Chế độ xem lịch rất linh hoạt, cho phép người dùng gộp các sự kiện cá nhân và công việc từ nhiều lịch tích hợp, bao gồm cả lịch từ các nền tảng khác.

Ngoài các tính năng cơ bản về lịch trình, Lịch Google cung cấp các tính năng như tự động thêm sự kiện từ Gmail, chẳng hạn như đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn, trực tiếp vào lịch của bạn. Đây là giải pháp logic và thuận tiện cho bất kỳ ai sử dụng các dịch vụ của Google.

Các tính năng nổi bật của Lịch Google

Tích hợp với Google Meet để tổ chức cuộc họp video mượt mà và thêm tệp đính kèm từ Google Drive vào các sự kiện.

Nhận thông báo sự kiện tự động qua email hoặc thông báo trên điện thoại di động.

Cung cấp các loại sự kiện riêng biệt, bao gồm “Thời gian tập trung” và “Không có mặt tại văn phòng”, để quản lý thời gian hiệu quả hơn.

Chia sẻ lịch với các thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp, giúp phối hợp và đảm bảo mọi người đều đồng bộ thông tin trên các trang.

Truy cập lịch trình của bạn trên mọi thiết bị, bao gồm cả điện thoại Android.

Giới hạn của Lịch Google

Nó không cung cấp các tính năng lịch quản lý dự án nâng cao như phụ thuộc công việc hoặc theo dõi khối lượng công việc.

Khả năng tùy chỉnh bị giới hạn so với các công cụ tập trung vào quy trình năng suất.

Giá cả của Lịch Google

Miễn phí

Gói Kinh doanh Starter: $8.40 mỗi tháng cho mỗi người dùng

Gói Kinh doanh Standard: $16.80/tháng cho mỗi người dùng

Business Plus: $26,40/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Lịch Google

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (3.800+ đánh giá)

Một đánh giá từ Capterra cho biết:

3. Outlook Calendar (Phù hợp nhất cho chuyên gia sử dụng Microsoft 365)

qua Microsoft

Microsoft Outlook Calendar là công cụ lập lịch đáng tin cậy, sẵn sàng cho doanh nghiệp dành cho Microsoft Outlook và Microsoft 365. Nó cho phép người dùng lập lịch cuộc họp, cuộc hẹn và hoạt động một cách có hệ thống đồng thời đồng bộ hóa mọi thứ trên các thiết bị.

Sự tích hợp chặt chẽ với Microsoft Teams, Word, Excel và OneDrive khiến nó trở nên vô cùng hữu ích cho các chuyên gia trong hệ sinh thái Microsoft. Bạn có thể gửi lời mời, kiểm tra lịch trình của nhóm và bắt đầu các cuộc họp trực tuyến trực tiếp từ chế độ xem lịch của mình.

Đối với quản lý công việc, nó tích hợp với Microsoft To Do, cho phép người dùng tạo, quản lý và thậm chí kéo các công việc trực tiếp lên lịch của họ để dành thời gian hoàn thành.

Các tính năng nổi bật của Outlook Calendar

Lên lịch cuộc họp, đặt nhắc nhở và quản lý sự kiện từ một lịch trung tâm duy nhất.

Tổ chức cuộc họp với các hàm đặt phòng và tài nguyên tích hợp.

Chia sẻ lịch với đồng nghiệp hoặc nhóm để phối hợp thời gian rảnh và lập kế hoạch dự án.

Sử dụng các danh mục có mã màu sắc để tổ chức và phân biệt trực quan các sự kiện.

Truy cập toàn bộ lịch của bạn offline, mang lại sự linh hoạt khi không có kết nối internet.

Giới hạn của Outlook Calendar

Giao diện web và ứng dụng di động có thể không trực quan bằng các ứng dụng lịch độc lập khi sử dụng cho mục đích cá nhân và lịch trình đơn giản.

Các tính năng nâng cao như tự động hóa hoặc phân tích chi tiết chỉ có sẵn trong các kế hoạch trả phí.

Giá của Outlook Calendar

Miễn phí

Microsoft 365 Personal: $9.99/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Family: $12.99/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Premium: $19.99/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Business Basic: $7.20/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Business Standard: $15/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Business Premium: $26,40/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Outlook Calendar

G2: 4.5/5 (hơn 3.200 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 2.300 đánh giá)

🔎 Bạn có biết? Ý tưởng thêm một ngày nhuận mỗi bốn năm có nguồn gốc từ khoảng năm 300 TCN. Phương pháp này đồng bộ hóa lịch của chúng ta với quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời, giải thích cho việc có thêm 0,2422 ngày trong mỗi năm dương lịch.

4. Fantastical (Ứng dụng lịch tốt nhất dành cho người dùng Apple với tính năng nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên và thiết kế thông minh)

qua Fantastical

Tích hợp với hệ sinh thái Apple, Fantastical nổi tiếng với thiết kế trực quan và khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cho phép người dùng tạo sự kiện một cách dễ dàng và mang lại trải nghiệm liền mạch trên các thiết bị. ​

Nó hỗ trợ nhiều tài khoản lịch, bao gồm iCloud, Google và Microsoft Exchange, giúp tập trung tất cả các lịch của bạn vào một nơi. Các công cụ như “Openings” và “Cuộc họp đề xuất” giúp tìm thời gian phù hợp với các đối tác bên ngoài.

Các tính năng của ứng dụng bao gồm chế độ xem lịch tháng chi tiết, khả năng đính kèm tệp vào sự kiện và tích hợp với các ứng dụng khác như Todoist để quản lý công việc.

Điều tuyệt vời là ban đầu nó chỉ có sẵn cho Apple, nhưng bây giờ nó cũng có phiên bản desktop cho Windows.

Các tính năng nổi bật của Fantastical

Tạo sự kiện mới bằng cách nhập văn bản tự nhiên, giúp đơn giản hóa quy trình lập lịch.

Tra cứu dự báo thời tiết ngay trong ứng dụng để lập kế hoạch cho các sự kiện của bạn một cách phù hợp.

Nhóm các lịch vào các bộ sưu tập tự động chuyển đổi dựa trên địa điểm hoặc hoạt động.

Đề xuất nhiều khung giờ cuộc họp cho người tham dự để đạt được sự đồng thuận trong việc lên lịch một cách hiệu quả.

Chế độ xem và quản lý công việc từ Google Tasks, Microsoft 365 và nhiều ứng dụng khác.

Giới hạn của Fantastical

Không có ứng dụng Android, điều này giới hạn tính năng sử dụng cho người dùng ngoài hệ sinh thái Apple và Windows.

Các tính năng cao cấp yêu cầu đăng ký trả phí, điều này có thể khá đắt đỏ đối với người dùng thông thường.

Giá cả của Fantastical

Miễn phí

Dành cho cá nhân: 6,99 USD/tháng

Cho gia đình lên đến 5 người: $10.49/tháng

Dành cho nhóm: $6.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Fantastical

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (20+ đánh giá)

5. Apple Calendar (Lịch tích hợp tốt nhất cho tích hợp nguyên bản với Apple)

qua Apple

Apple Calendar cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để quản lý lịch trình của bạn, tích hợp chặt chẽ với các thiết bị macOS và iOS. Sự đơn giản và đồng bộ hóa mượt mà của nó khiến nó trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho những người yêu thích Apple. ​

Ứng dụng cho phép người dùng tạo các lịch riêng biệt cho công việc, cá nhân và các danh mục khác, giúp quản lý lịch trình một cách có tổ chức. Ngoài ra, nó tích hợp với các dịch vụ khác như Siri để điều khiển lịch trình bằng giọng nói và cung cấp thông báo cho các sự kiện sắp tới, đảm bảo bạn luôn cập nhật về các ngày quan trọng.

Các tính năng nổi bật của Apple Calendar

Đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị Apple của bạn thông qua iCloud, đảm bảo lịch của bạn luôn được cập nhật.

Chia sẻ lịch với người khác để phối hợp lịch trình gia đình hoặc nhóm.

Tạo các lịch riêng biệt cho công việc, cá nhân và các danh mục khác để tổ chức các sự kiện của bạn một cách hiệu quả.

Tích hợp các sự kiện và hạn chót việc cần làm từ ứng dụng Nhắc nhở gốc.

Nhận thông báo dựa trên địa điểm với ước lượng thời gian di chuyển tích hợp sẵn.

Giới hạn của Apple Calendar

Nó thiếu các tính năng năng suất nâng cao như quản lý công việc hoặc tự động hóa quy trình làm việc.

Chỉ có sẵn trên các thiết bị Apple.

Giá của Apple Calendar

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Apple Calendar

G2: 4. 1/5 (190+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Một đánh giá từ G2 cho biết:

6. Zoho Calendar (Lịch miễn phí tốt nhất cho người dùng ứng dụng Zoho)

qua Zoho

Zoho Calendar là ứng dụng lập lịch đơn giản, thân thiện với kinh doanh, cho phép các nhóm tổ chức sự kiện, chia sẻ lịch và hợp tác giữa các bộ phận. Là một phần của hệ sinh thái năng suất Zoho, nó hoạt động đặc biệt hiệu quả cho các doanh nghiệp sử dụng các công cụ như Zoho Mail, CRM hoặc dự án.

Từ quản lý lịch làm việc của nhóm đến sắp xếp phòng họp, Zoho Calendar mang đến trải nghiệm quản lý lịch chuyên nghiệp mà không bị rối mắt. Ứng dụng hỗ trợ đồng bộ hai chiều với các lịch bên ngoài và cung cấp các tính năng quản trị mạnh mẽ để quản lý quyền truy cập và quyền hạn của người dùng.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tên miền tùy chỉnh và thực hiện tệp đính kèm qua Zoho WorkDrive—các tính năng giúp nó cảm giác giống như một bộ công cụ năng suất đầy đủ hơn là chỉ một lịch.

Các tính năng nổi bật của Zoho Calendar

Tạo và quản lý lịch nhóm để quản lý cuộc họp , hạn chót và sự kiện của nhóm.

Thêm thời gian đệm giữa các sự kiện liên tiếp bằng tính năng Rapid Events.

Chia sẻ lịch riêng tư hoặc công khai và nhúng chúng vào trang web để truy cập dễ dàng.

Chọn từ nhiều chế độ xem — ngày, tuần, tháng, lịch trình và thậm chí cả bố cục nhiều tháng.

Lên lịch và tham gia các cuộc họp trực tuyến qua Zoom, Zoho Meeting hoặc các tích hợp khác.

Giới hạn của Zoho Calendar

Phiên bản di động thiếu một số tính năng có sẵn trên giao diện desktop.

Đồng bộ hóa với các nền tảng không phải Zoho như Outlook hoặc Apple Calendar yêu cầu thiết lập thủ công.

Giá cả của Zoho Calendar

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Zoho Calendar

G2: 4.4/5 (hơn 60 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thực tế thú vị: Có tới 70% người trưởng thành sử dụng lịch kỹ thuật số để quản lý cuộc sống hàng ngày, cho thấy tầm quan trọng của các công cụ này trong quản lý thời gian hiện đại.

7. Amie (Lịch tối giản tốt nhất kết hợp công việc, email và lịch trình)

qua Amie

Amie tiếp cận năng suất theo cách khác biệt bằng cách kết hợp lịch, công việc, âm nhạc và email vào một ứng dụng duy nhất. Được thiết kế cho những người muốn hơn cả một ứng dụng lịch, giao diện tối giản của nó cung cấp một không gian làm việc gọn gàng để quản lý lịch trình mà không bị phân tâm.

Quản lý sự kiện cá nhân và công việc trong cùng một chế độ xem, hỗ trợ cả lịch chia sẻ và lịch riêng tư. Amie còn cho phép bạn đính kèm tệp đính kèm, chặn thời gian tự động và thậm chí thêm danh sách phát Spotify vào sự kiện để tạo điểm nhấn cá nhân.

Quản lý thời gian của Amie cũng được hỗ trợ bởi các công cụ tích hợp như đồng hồ Pomodoro và ghi chú cuộc họp có sự hỗ trợ của AI, giúp chuyển đổi ngay lập tức các điểm thảo luận thành các tác vụ đã lên lịch.

Các tính năng nổi bật của Amie

Quản lý lịch và danh sách công việc song song để dễ dàng chia thời gian.

Tạo thói quen hoặc mục tiêu lặp lại liên kết với lịch của bạn.

Sử dụng tính năng lên lịch dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động đặt các công việc vào các khung thời gian tối ưu.

Hợp tác thông qua bình luận và đề cập trong lịch.

Cung cấp các liên kết lịch trình để dễ dàng chia sẻ thông tin sẵn sàng với các bên ngoài.

Giới hạn của Amie

Nó thiếu các công cụ quản lý dự án nâng cao như quan hệ phụ thuộc hoặc chế độ xem dòng thời gian.

Có giới hạn tùy chọn tùy chỉnh so với các bộ công cụ năng suất mạnh mẽ hơn.

Tập trung chính vào thiết kế và tính năng là nâng cao năng suất cá nhân, điều này có thể không đáp ứng được nhu cầu quản lý lịch trình và tài nguyên quy mô lớn cho doanh nghiệp.

Giá cả của Amie

Pro: $25/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $50/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Amie

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

💡 Mẹo hay: Áp dụng các mẹo tăng năng suất chiến lược giúp vượt qua thói quen trì hoãn, tăng cường sự tập trung và tối ưu hóa dòng thời gian của dự án. Việc tích hợp những phương pháp này vào quy trình làm việc hàng ngày sẽ giúp cải thiện kế hoạch và tạo ra con đường hiệu quả hơn để đạt được mục tiêu của bạn.

8. Any. do (Lịch tập trung vào công việc tốt nhất với kế hoạch hàng ngày và đồng bộ hóa đa nền tảng)

Any. do là một chương trình quản lý công việc đa năng tích hợp danh sách công việc, lịch trình và khả năng hợp tác vào một nền tảng duy nhất, dễ sử dụng.

Được thiết kế cho cả mục đích cá nhân và kinh doanh, nó giúp cá nhân và nhóm tổ chức hoạt động một cách hiệu quả, cài đặt nhắc nhở và quản lý dự án. Tính năng “My Day” khuyến khích người dùng xem lại các sự kiện và công việc hàng ngày, giúp họ ưu tiên và lên lịch cho ngày của mình một cách chủ động.

Any. do tương thích với nhiều nền tảng, bao gồm iOS, Android, macOS, Windows và trình duyệt web, cho phép đồng bộ hóa công việc và sự kiện một cách liền mạch. Các tính năng nhắc nhở tích hợp và công việc lặp lại giúp biến lịch của bạn thành công cụ lập kế hoạch mạnh mẽ.

Các tính năng nổi bật của Any. do

Quản lý công việc, công việc con và nhắc nhở trong giao diện gọn gàng, kéo và thả.

Sử dụng lệnh giọng nói để thêm công việc hoặc lên lịch sự kiện — lý tưởng cho các chuyên gia bận rộn.

Bật tính năng đề xuất dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa lịch trình của bạn.

Đặt nhắc nhở một lần, lặp lại và dựa trên địa điểm cho cả sự kiện và công việc.

Đồng bộ hóa mượt mà với nhiều nền tảng lịch bên ngoài như Lịch Google và Outlook.

Giới hạn của Any. do

Nhiều tính năng hữu ích như công việc lặp lại và nhắc nhở dựa trên địa điểm hiện đang bị giới hạn truy cập.

Công cụ này đôi khi gặp trễ đồng bộ với các lịch bên ngoài.

Giá của Any. do

Cá nhân: Miễn phí

Premium: $7/tháng

Gói Gia đình: $9.99/tháng cho bốn người dùng

Nhóm: $7.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về việc cần làm Any. do

G2: 4.2/5 (190+ đánh giá)

Capterra: 4.4 (180+ đánh giá)

Một đánh giá từ Capterra cho biết:

9. Teamup Calendar (Tốt nhất cho việc quản lý lịch trình và tài nguyên được chia sẻ bởi nhóm)

qua Teamup

Lịch Teamup được phát triển để tổ chức lịch trình cho đội nhóm mà không yêu cầu người dùng đăng nhập cho từng thành viên. Nó cung cấp các liên kết truy cập tùy chỉnh để chỉ bạn—hoặc toàn bộ đội nhóm của bạn—có thể xem hoặc chỉnh sửa các lịch cụ thể.

Công cụ này là lựa chọn lý tưởng cho các câu lạc bộ, nhóm tình nguyện hoặc đội ngũ dự án cần quản lý nhiều lịch trong một hệ thống thống nhất. Bạn có thể nhúng lịch Teamup vào trang web, thiết lập các lịch con có màu sắc khác nhau và thậm chí tự động hóa bản tin email để cập nhật thông tin cho các bên liên quan.

Các tính năng nổi bật của Teamup Calendar

Xem lịch trình ở 11 định dạng khác nhau, bao gồm chế độ xem dòng thời gian, bảng và chế độ xem nhiều ngày.

Tạo các lịch con có mã màu sắc cho các nhóm, tài nguyên hoặc sự kiện khác nhau.

Đặt 9 mức quyền truy cập khác nhau để chia sẻ lịch một cách bảo mật.

Đặt lịch sử dụng các tài nguyên như phòng cuộc họp hoặc thiết bị trực tiếp trong lịch.

Chia sẻ lịch một cách bảo mật bằng các liên kết duy nhất, có thể tùy chỉnh mà không yêu cầu tài khoản người dùng.

Hỗ trợ quản lý múi giờ phức tạp cho các nhóm làm việc ở nhiều khu vực địa lý khác nhau.

Giới hạn của Teamup Calendar

Chức năng của ứng dụng di động bị giới hạn so với ứng dụng máy tính.

Thiếu tích hợp sẵn với các dịch vụ lưu trữ đám mây.

Giá cả của Teamup Calendar

Miễn phí

Plus: $12/tháng, thanh toán hàng năm

Pro: $30/tháng, thanh toán hàng năm

Kinh doanh: $70/tháng, thanh toán hàng năm

Enterprise: $120/tháng, thanh toán hàng năm

Đánh giá và nhận xét về Teamup Calendar

G2: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 40 đánh giá)

Một đánh giá từ G2 cho biết:

10. Business Calendar 2 (Tốt nhất cho tùy chỉnh lịch Android sâu và kiểm soát công việc)

qua Business Calendar 2

Business Calendar 2 là ứng dụng lịch và quản lý công việc dành cho người dùng Android. Ứng dụng này cung cấp các tùy chỉnh đa dạng, tính năng lập lịch thông minh và tích hợp mượt mà với Lịch Google, Outlook và Exchange.

Điểm mạnh chính của Proton Calendar trong quản lý lịch trình nằm ở phạm vi rộng của các chế độ xem (tháng, tuần, ngày, năm, lịch trình, công việc) và các tiện ích linh hoạt, cho phép truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào lịch trình của người dùng. Đối với quản lý thời gian, ứng dụng cung cấp một "bản đồ nhiệt" trong chế độ xem năm để nhanh chóng xác định các ngày bận rộn và rảnh rỗi, hỗ trợ lập kế hoạch dài hạn.

Dù là quản lý lịch trình hay xử lý các cuộc họp chuyên nghiệp, Business Calendar 2 mang đến cho bạn sự linh hoạt và kiểm soát để lập kế hoạch cho ngày của bạn một cách chính xác.

2 tính năng nổi bật của Business Calendar

Sử dụng chế độ xem lịch theo tháng để có cái nhìn tổng quan về lịch trình của bạn.

Đặt sự kiện lặp lại với các quy tắc linh hoạt, đáp ứng các nhu cầu lịch trình phức tạp.

Di chuyển và sao chép các cuộc hẹn một cách hiệu quả bằng tính năng kéo và thả.

Đính kèm tệp đính kèm và hình ảnh vào sự kiện lịch, giữ tất cả thông tin liên quan trong một nơi duy nhất.

Nhập các sự kiện mới bằng tính năng nhập liệu bằng giọng nói mạnh mẽ, giúp giảm thời gian mục nhập thủ công.

Chọn từ nhiều tiện ích màn hình chính và 14 chủ đề giao diện người dùng (UI) để truy cập cá nhân hóa.

Giới hạn của Business Calendar 2

Ứng dụng chỉ có sẵn trên Android, không có phiên bản iOS hoặc desktop.

Nhiều người dùng cho rằng quảng cáo trong phiên bản miễn phí khá gây phiền nhiễu.

Giá của Business Calendar 2

Miễn phí

Ưu điểm: Thanh toán một lần $4.99

Đánh giá và nhận xét về Business Calendar 2

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🎯 Các lựa chọn thay thế khác cho Proton Calendar: Cal.com (Tốt nhất cho việc lập lịch tập trung vào bảo mật với tính linh hoạt của mã nguồn mở) (Tốt nhất cho việc lập lịch tập trung vào bảo mật với tính linh hoạt của mã nguồn mở)

Morgen (Tốt nhất cho việc tích hợp công việc và lịch trong một ứng dụng máy tính gọn nhẹ) (Tốt nhất cho việc tích hợp công việc và lịch trong một ứng dụng máy tính gọn nhẹ)

TimeHero (Tốt nhất cho việc lên lịch tự động dựa trên khối lượng công việc và ưu tiên)

SkedPal (Tốt nhất cho việc chia khối thời gian và điều chỉnh lịch trình linh hoạt)

Tweek Calendar (Phù hợp nhất cho kế hoạch hàng tuần tối giản và tập trung không bị phân tâm)

Chọn giải pháp thay thế Proton Calendar tốt nhất với ClickUp

Việc tìm kiếm một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho Proton Calendar phụ thuộc vào quy trình làm việc, sở thích và yêu cầu nền tảng của bạn. Nếu bảo mật là ưu tiên hàng đầu, các công cụ như Fantastical và Apple Calendar mang lại sự an toàn và đơn giản, nhưng bạn có thể muốn khám phá các tùy chọn có nhiều tính năng hơn. Lịch Google, Outlook và Zoho Calendar cung cấp các công cụ lập lịch mạnh mẽ cho phép linh hoạt hơn, hợp tác tốt hơn và truy cập đa nền tảng.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp tất cả trong một kết hợp quản lý lịch, theo dõi công việc và hợp tác nhóm, ClickUp là lựa chọn rõ ràng. Với lịch thông minh được hỗ trợ bởi AI, tích hợp và quản lý công việc, ClickUp giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả hơn mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Đăng ký miễn phí ngay hôm nay để biến lịch của bạn thành công cụ tăng cường năng suất!