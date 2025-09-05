10 lựa chọn thay thế tốt nhất cho Google AI Mode mà bạn có thể thử ngay bây giờ

Chế độ AI của Google giỏi trong việc tìm kiếm câu trả lời, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn cần thực hiện một việc cần làm nào đó với những câu trả lời đó?

Vấn đề là, các công cụ AI khác nhau có thế mạnh riêng. Một số được thiết kế để tích hợp mượt mà với ứng dụng, một số khác chuyên về phân tích dữ liệu, và một số ít tập trung vào việc hiểu bối cảnh ngành của bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho Google AI Mode có thể xử lý các tác vụ nặng nề trong công việc hàng ngày, những tùy chọn này mang đến điều gì đó độc đáo trên bảng. 🎯

Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Google AI Mode trong nháy mắt

Dưới đây là so sánh các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Google AI Mode. 👇

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Cá nhân, nhóm nhỏ và doanh nghiệp lớn muốn chuyển từ thông tin AI sang thực thi của đội ngũ trong một nền tảng duy nhất Chuyển đổi các lệnh AI thành công việc được lên lịch với ClickUp Brain, tự động trả lời câu hỏi với Autopilot Agents, chuyển đổi giữa các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) một cách tức thì Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Perplexity AI Các nhà phân tích, học giả và những người học tập tò mò đang thực hiện nghiên cứu thời gian thực Nhận câu trả lời kèm theo trích dẫn, duyệt tin tức và bài báo học thuật, đặt câu hỏi tiếp theo trong các chủ đề Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng You. com Những người tạo, sinh viên và nhà tiếp thị cần trải nghiệm AI có thể tùy chỉnh Chuyển đổi chế độ tìm kiếm, loại trừ các trang web chất lượng thấp, sử dụng bộ lọc theo thời gian Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng 1min. AI Nhà văn, nhà nghiên cứu nội dung và doanh nhân độc lập đang tìm kiếm giải pháp tổng hợp thông tin nhanh chóng Tóm tắt chủ đề, trích xuất thống kê, tạo nội dung, lấy thông tin từ nhiều kết quả tìm kiếm Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8/tháng Microsoft 365 Copilot Người dùng Microsoft 365 và các nhóm Enterprise muốn tích hợp AI vào các ứng dụng Office Sử dụng trong Edge và Bing, phân tích hình ảnh và dữ liệu trực tiếp trong trò chuyện, nhận hỗ trợ thông minh theo ngữ cảnh Kế hoạch miễn phí có sẵn (trò chuyện); Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $30/tháng cho mỗi người dùng ChatGPT Pro Các chuyên gia, nhà nghiên cứu và các nhóm kỹ thuật cần khả năng tìm kiếm phức tạp Giữ nguyên ngữ cảnh, tổ chức cuộc hội thoại nghiên cứu dài, hỗ trợ quá trình phát triển ý tưởng sáng tạo Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Claude AI Nhà nghiên cứu, nhà văn và những người suy nghĩ sâu sắc đang tìm kiếm những cuộc hội thoại tinh tế Nhận thông tin đạo đức về các chủ đề nhạy cảm, nhà cung cấp lý do bối cảnh Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Pi của Inflection AI Cá nhân thực hiện các cuộc hội thoại tìm kiếm thông thường Khám phá các chủ đề trong cuộc hội thoại, đặt câu hỏi tiếp theo, chọn mức độ chi tiết Miễn phí Brave’s Leo Cá nhân và các nhóm quan tâm đến bảo mật muốn sử dụng trợ lý AI tập trung vào quyền riêng tư Xử lý truy vấn cục bộ, tóm tắt các tab trình duyệt, duy trì tính ẩn danh hoàn toàn Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14.99/tháng Opera One’s Aria Những người đa nhiệm đang tìm kiếm tích hợp AI vào các hoạt động duyệt web của họ Tóm tắt bài viết, dịch trang trực tiếp, đồng bộ hóa trên các thiết bị Miễn phí

Tại sao nên chọn các lựa chọn thay thế cho Google AI Mode?

Dưới đây là lý do tại sao việc khám phá các lựa chọn thay thế cho Google AI Mode là hợp lý:

Ngoài tìm kiếm: Công cụ tìm kiếm AI của Google rất giỏi trong việc tìm kiếm thông tin, nhưng bạn có thể cần các công cụ có thể tạo ra, phát triển hoặc áp dụng những thông tin đó Công cụ tìm kiếm AI của Google rất giỏi trong việc tìm kiếm thông tin, nhưng bạn có thể cần các công cụ có thể tạo ra, phát triển hoặc áp dụng những thông tin đó

*điểm mạnh chuyên biệt: Các nền tảng này được phát triển cho các trường hợp sử dụng cụ thể như tạo/lập nội dung, phân tích dữ liệu hoặc tự động hóa quy trình làm việc - những điều mà tìm kiếm Google không thể sánh kịp

tích hợp quy trình công việc:* Hầu hết các chuyên gia cần AI có khả năng ghi nhớ ngữ cảnh, tích hợp với các công cụ hiện có và thích ứng với cách họ làm việc thay vì chỉ cách họ tìm kiếm

Sự xuất sắc chuyên biệt cho từng tác vụ: Các giải pháp thay thế Google AI Mode được thiết kế chuyên biệt thường mang lại kết quả tốt hơn cho các công việc sáng tạo phức tạp, phân tích phức tạp hoặc yêu cầu đặc thù của ngành

quy trình luồng liền mạch: *Các công cụ tìm kiếm thông minh tốt nhất không giới hạn mình trong việc là nhà cung cấp câu trả lời. Chúng trở thành một phần của quy trình luồng làm việc của bạn và giúp toàn bộ quy trình trở nên thông minh hơn​​​​​​​​​​​​​​​​

🔍 Bạn có biết? Chỉ 8,5% người dùng cho biết họ luôn tin tưởng vào các bản tóm tắt AI của Google trong kết quả tìm kiếm. Điều này cho thấy người dùng vẫn còn thận trọng khi để AI định hình những gì họ thấy trực tuyến.

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Google AI Mode

Hãy cùng tìm hiểu các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Google AI Mode. 🤖

1. ClickUp (Tốt nhất để chuyển từ thông tin AI sang thực thi của nhóm trong một nền tảng duy nhất)

Chuyển đổi thông tin thành các công việc được giao bằng ClickUp Brain

Các công cụ AI rất giỏi trong việc cung cấp câu trả lời. Nhưng đối với hầu hết các nhóm, đó không phải là vấn đề.

Thách thức thực sự bắt đầu sau khi bạn nhận được câu trả lời: xác định việc cần làm với nó, biến nó thành công việc, giao cho người phù hợp, theo dõi tiến độ đang theo dõi và quản lý quá trình thực hiện.

ClickUp hỗ trợ điều này bằng cách kết nối các ý tưởng, quy trình làm việc và hành động của nhóm, giúp bạn chuyển từ ý tưởng sang thực thi một cách liền mạch. Đó chính là lý do khiến ClickUp trở thành một trong những lựa chọn thay thế Google AI Mode toàn diện nhất.

Biến phản hồi AI thành tiến độ có thể hiển thị

ClickUp Brain không phải là một chatbot được tích hợp trên nền tảng làm việc của bạn; nó là một trợ lý hiểu rõ không gian làm việc của bạn. Nó nắm bắt các dự án, người quản lý, dòng thời gian, quy trình làm việc, mối phụ thuộc và thậm chí các ứng dụng kết nối như Google Drive.

Giả sử bạn tổng hợp phản hồi của khách hàng vào một tài liệu ClickUp Doc và yêu cầu ClickUp Brain tìm ra những phàn nàn hàng đầu. Nó sẽ ngay lập tức tóm tắt các vấn đề chính như quy trình onboarding chậm chạp hoặc giá cả không rõ ràng. Từ đó, nó có thể tạo và giao công việc cho đồng nghiệp, đặt hạn chót và liên kết tài liệu nguồn để cung cấp bối cảnh.

Tự động hóa các tác vụ của nhóm

Tự động trả lời các câu hỏi về trạng thái bằng cách sử dụng Trợ lý Tự động Trả lời (Answers Autopilot Agent) trong ClickUp

ClickUp Autopilot Agents được xây dựng dựa trên trợ lý AI của nó, được thiết kế để tự động hóa các tác vụ theo dõi thủ công làm chậm tiến độ dự án. Có hai loại:

Các tác nhân được xây dựng sẵn* trả lời câu hỏi và tạo cập nhật, và sẵn sàng triển khai để phản hồi các tác nhân kích hoạt cụ thể

Tùy chỉnh Agents cho phép bạn tạo logic tự động hóa của riêng mình mà không cần viết mã

Giả sử một bài nộp/gửi được thẻ là 'cấp bách' và 'liên quan đến khách hàng' nhưng chỉ áp dụng cho các giao dịch trên $10K. Một Trợ lý Tự động Hóa Tùy chỉnh sẽ tự động kiểm tra cả ba điều kiện, sau đó tạo công việc, giao cho người phụ trách, thêm hạn chót và đăng cập nhật trên trò chuyện.

Thêm hướng dẫn tùy chỉnh cho các Trợ lý Tự động Hóa Tùy chỉnh ClickUp của bạn

Nói lệnh và thực hiện hành động ngay lập tức

Khi bạn đang tập trung vào công việc, việc gõ lệnh và nhấp chuột qua các menu có thể làm chậm tiến độ của bạn. ClickUp Brain MAX cung cấp cho bạn một trợ lý AI trên desktop với giao diện điều khiển bằng giọng nói, được thiết kế để tương tác nhanh chóng.

Giả sử bạn đang trong quá trình xem xét bản nháp thông cáo báo chí. Bạn mở Brain MAX và nói: 'Làm cho đoạn văn này nghe chuyên nghiệp hơn và thêm danh sách gạch đầu dòng các số liệu khóa từ báo cáo quý 2 của chúng ta.'

Trí tuệ nhân tạo kết nối sẽ trích xuất ngữ cảnh từ tài liệu liên kết, viết lại nội dung theo phong cách ưa thích của bạn, lấy các số liệu phù hợp từ báo cáo Q2 trong Không gian Làm việc của bạn và chèn tất cả vào tài liệu.

Bạn cũng có thể yêu cầu Brain MAX tạo hình ảnh, tạo công việc hoặc thậm chí lên lịch cuộc họp.

Yêu cầu ClickUp Brain MAX hỗ trợ lên lịch cuộc họp và nhiều hơn thế nữa

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giai hạn của ClickUp

Hãy chuẩn bị cho một quá trình làm quen nếu nhóm của bạn chưa quen với các nền tảng tất cả trong một như ClickUp

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người dùng trên Reddit đã chia sẻ:

ClickUp Brain thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển qua lại. Tôi biết có những công cụ AI có gói miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi liên tục giữa các tab thực sự gây phiền toái. Và thành thật mà nói, khi tôi đang trong trạng thái công việc tập trung cao độ, đây là điều cuối cùng tôi muốn làm. Tôi chủ yếu sử dụng AI cho việc viết lách vì tôi làm việc trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự giúp tôi là Tài liệu. Tôi yêu các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn. Thật đáng yêu!

ClickUp Brain thực sự giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển qua lại. Tôi biết có những công cụ AI có gói miễn phí khá hiệu quả, nhưng việc chuyển đổi liên tục giữa các tab thực sự gây phiền toái. Và thành thật mà nói, khi tôi đang trong trạng thái công việc tập trung cao độ, đây là điều cuối cùng tôi muốn làm. Tôi chủ yếu sử dụng AI cho việc viết lách vì tôi làm việc trong ngành nội dung. Nó cũng chỉnh sửa những gì tôi đã viết (thật tuyệt vời!). Một điều khác thực sự giúp tôi là Tài liệu. Tôi yêu các tùy chọn định dạng, đặc biệt là các băng rôn. Thật đáng yêu!

🧠 Thú vị: Khái niệm mạng thần kinh đầu tiên được đề xuất vào năm 1943 bởi một nhà thần kinh học và một nhà toán học—Warren McCulloch và Walter Pitts—hàng thập kỷ trước khi có đủ sức mạnh tính toán để chạy nó.

2. Perplexity AI (Tốt nhất cho nghiên cứu thời gian thực)

qua Perplexity AI

Hãy xem Perplexity AI như một người bạn luôn cập nhật tin tức và chia sẻ những thông tin lãi suất. Bạn đặt câu hỏi, và thay vì nhận được một danh sách dài kết quả tìm kiếm, bạn sẽ nhận được câu trả lời rõ ràng kèm theo bằng chứng hỗ trợ.

Nền tảng này thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và kết hợp chúng thành một câu chuyện thống nhất và có ý nghĩa. Bạn thậm chí có thể tập trung các truy vấn tìm kiếm vào các lĩnh vực cụ thể như tài liệu học thuật, viết kỹ thuật hoặc các diễn đàn thảo luận như Reddit.

Điều thông minh ở Perplexity là cách nó xử lý các câu hỏi tiếp theo của bạn. Bạn có thể đi sâu hơn vào các chủ đề mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu mỗi lần. Trải nghiệm này giống như có một trợ lý nghiên cứu không bao giờ mệt mỏi với những câu hỏi vô tận kiểu "nhưng còn...".

Với sự bổ sung của trình duyệt Comet, bạn nay có thể sử dụng công cụ AI này để quản lý lịch trình, theo dõi email và phát triển ý tưởng.

Các tính năng nổi bật của Perplexity AI

Truy vấn đồng thời nhiều cơ sở dữ liệu và nguồn thông tin để thu thập thông tin toàn diện về bất kỳ chủ đề nào, kèm theo trích dẫn nguồn chi tiết cho mỗi khẳng định

Truy cập tin tức nóng hổi và sự kiện thời sự ngay khi chúng xảy ra thông qua khả năng thu thập dữ liệu web thời gian thực

Sắp xếp các chủ đề nghiên cứu vào Collections , tạo ra các kho lưu trữ kiến thức có thể chia sẻ và tập trung cho các dự án

Phân tích các tài liệu đã tải lên, bao gồm PDF, CSV và tệp văn bản, để tóm tắt nội dung hoặc trích xuất các điểm dữ liệu khóa

Giới hạn của Perplexity AI

Nó có thể thỉnh thoảng là nhà cung cấp thông tin mâu thuẫn từ các nguồn khác nhau mà không có giải pháp rõ ràng

Hiệu suất giảm đáng kể khi xử lý các truy vấn kỹ thuật cao hoặc chuyên sâu

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn để điều chỉnh phong cách phản hồi hoặc sở thích định dạng

Giá cả của Perplexity AI

Miễn phí

Pro: $20/tháng

enterprise Pro: *$40/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Perplexity AI

G2: 4.7/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Perplexity AI?

Một bình luận trên Reddit cho biết:

Nhiều người trong giới công nghệ đã bắt đầu ưa chuộng nó hơn Google. Hãy nhớ rằng, Perplexity AI không nhằm mục đích thay thế OpenAI. Nó nhằm mục đích thay thế Google. Kết quả tốt hơn, cộng với khái niệm về các chủ đề và thư viện. Họ chắc chắn đang phát triển theo hướng đúng đắn.

Nhiều người trong giới công nghệ đã bắt đầu ưa chuộng nó hơn Google. Hãy nhớ rằng, Perplexity AI không nhằm mục đích thay thế OpenAI. Nó nhằm mục đích thay thế Google. Kết quả tốt hơn, cộng với khái niệm về các chủ đề và thư viện. Họ chắc chắn đang phát triển theo hướng đúng đắn.

3. You. com (Tốt nhất cho trải nghiệm AI tùy chỉnh)

qua You.com

You. com cho phép bạn tùy chỉnh tìm kiếm theo cách bạn nghĩ, chứ không phải theo cách các thuật toán nghĩ rằng bạn nên làm. Nền tảng này kết hợp tìm kiếm web truyền thống với trò chuyện AI, giúp bạn có thể đặt câu hỏi một cách tự nhiên và nhận được kết quả có ý nghĩa.

Điểm nổi bật? Bạn có thể kiểm soát nguồn nào được ưu tiên. Kết quả tìm kiếm đi kèm với tóm tắt do AI tạo ra, nhưng bạn vẫn có thể nhấp vào nguồn gốc khi cần chi tiết hơn. Bạn thậm chí có thể tìm kiếm trong khoảng thời gian cụ thể hoặc loại trừ một số loại nội dung.

Ngoài ra, bạn còn có thể truy cập vào các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hàng đầu như GPT-4 và Claude, cùng với các chế độ chuyên biệt cho các công việc cụ thể như nghiên cứu, tạo/lập hình ảnh và mã.

You. com tính năng tốt nhất

Tạo trợ lý AI tùy chỉnh với tính cách, lĩnh vực chuyên môn và phong cách phản hồi cụ thể cho các công việc lặp lại

Chuyển đổi giữa các chế độ tìm kiếm khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của bạn là nghiên cứu sự thật hay tìm kiếm cảm hứng sáng tạo

Tạo cả văn bản dài biểu mẫu và tài nguyên hình ảnh trên cùng một nền tảng

Loại trừ các trang web hoặc loại nội dung cụ thể khỏi kết quả tìm kiếm để tránh thông tin không liên quan hoặc chất lượng thấp

Giới hạn của You. com

Nó có số lượng người dùng ít hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến độ rộng và độ sâu của phạm vi phủ sóng cho các truy vấn chuyên sâu

Mặc dù chế độ nghiên cứu của nó cung cấp các trích dẫn, nhưng chúng có thể không nổi bật và nhất quán

Người dùng phản ánh rằng nền tảng có thể cảm thấy chậm hoặc giật lag, đặc biệt là khi thực hiện các công việc đòi hỏi nhiều tài nguyên AI hoặc tải lên tệp tin

Giá cả của You. com

Miễn phí

Pro: $20/tháng

Giá tối đa: $200/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét trên You. com

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về You. com?

Từ một đánh giá trên G2:

Tôi thích sự tiện lợi khi không phải chuyển đổi giữa các trang khi sử dụng. Tôi đã thử công cụ dịch thuật cho các cuộc trao đổi với khách hàng châu Âu cũng như brainstorming cho việc soạn thảo bản trình bày dự án. Tôi thấy nó rất dễ sử dụng.

Tôi thích sự tiện lợi khi không phải chuyển đổi giữa các trang khi sử dụng. Tôi đã thử công cụ dịch thuật cho các cuộc trao đổi với khách hàng châu Âu cũng như brainstorming cho việc soạn thảo bản trình bày dự án. Tôi thấy nó rất dễ sử dụng.

🔍 Bạn có biết? Các nhóm sử dụng ClickUp Brain báo cáo tiết kiệm chi phí lên đến 86%, đơn giản vì công việc lặp lại được tự động hóa.

4. 1min. AI (Tốt nhất cho việc tổng hợp thông tin nhanh chóng)

qua 1min.AI

Hỏi 1min. AI một câu hỏi và nhận câu trả lời chi tiết trong vòng dưới 60 giây, kèm theo các thông tin khóa và bối cảnh liên quan. Tùy chọn thay thế Google AI Mode này nổi bật trong việc xử lý các chủ đề tìm kiếm phức tạp và tóm tắt chúng thành những thông tin cần thiết cho bạn.

Nó không lãng phí thời gian vào các hiệu ứng động phức tạp hay giao diện rườm rà. Bạn tải lên, và nó xử lý. Đơn giản như vậy.

Ứng dụng này tích hợp nhiều công cụ từ OpenAI, Anthropic, Midjourney và nhiều nền tảng khác vào một nền tảng duy nhất. Không chỉ là công cụ tìm kiếm, nó còn hỗ trợ tạo/lập nội dung, từ chỉnh sửa tệp âm thanh, viết nội dung quảng cáo cho đến tạo hình ảnh bằng AI.

1min. AI - Những tính năng nổi bật nhất

Xử lý đồng thời nhiều kết quả tìm kiếm để trích xuất thông tin liên quan và thời gian thực mà không cần kiểm tra thủ công

Tạo các tóm tắt nhanh về các chủ đề hot, tin tức nóng hổi và sự kiện hiện tại để nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng

Trích xuất các điểm dữ liệu và thống kê cụ thể từ kết quả tìm kiếm bằng cách sử dụng câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên thay vì tìm kiếm từ khóa

Tương tác với tài liệu bằng cách trích xuất văn bản hoặc trò chuyện với tệp PDF để nhanh chóng tìm kiếm thông tin

1 phút. Giới hạn của AI

Xử lý nhanh chóng đôi khi phải hy sinh sự tinh tế và ngữ cảnh để đạt được tốc độ

Khả năng xử lý các yêu cầu nội dung sáng tạo cao hoặc mang tính chủ quan còn giới hạn

Sự tập trung vào sự ngắn gọn có thể bỏ qua các chi tiết quan trọng trong các tình huống phức tạp

giá của 1min. AI

Miễn phí

Pro: $8/tháng

kinh doanh: *$12.5/tháng

Doanh nghiệp: $8.5/tháng cho mỗi người dùng

đánh giá và nhận xét về AI trong 1 phút

G2: 4.6/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (360+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về 1min. AI?

Một đánh giá trên G2 về công cụ tìm kiếm được hỗ trợ bởi AI này cho biết:

Tôi thực sự đánh giá cao tốc độ và sự tiện lợi khi sử dụng. Nền tảng này mang lại kết quả nhanh chóng, khiến nó trở nên hoàn hảo cho việc soạn thảo nhanh, tóm tắt hoặc ý tưởng nội dung khi bạn đang trong tình huống gấp gáp. Giao diện sạch sẽ và thân thiện với người dùng, cùng với hỗ trợ AI hiệu quả giúp hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.

Tôi thực sự đánh giá cao tốc độ và sự tiện lợi khi sử dụng. Nền tảng này mang lại kết quả nhanh chóng, khiến nó trở nên hoàn hảo cho việc soạn thảo nhanh, tóm tắt hoặc ý tưởng nội dung khi bạn đang trong tình huống gấp gáp. Giao diện sạch sẽ và thân thiện với người dùng, cùng với hỗ trợ AI hiệu quả giúp hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.

5. Microsoft 365 Copilot (Tốt nhất cho tích hợp Office)

qua Microsoft 365

Microsoft 365 Copilot cho phép bạn tìm kiếm và trò chuyện trong cùng một không gian. Hỏi một câu hỏi, và nó sẽ thu thập thông tin từ web, trả lời theo định dạng trò chuyện và liên kết đến nguồn khi cần thiết.

Công việc của nó là hoạt động bên trong Bing và Microsoft Edge, cho phép bạn tương tác với nó trong khi duyệt web. Ngoài ra, nó chạy trên mô hình GPT-4 và Prometheus của Microsoft, lấy dữ liệu thời gian thực. Bạn cũng có thể tạo hình ảnh hoặc tóm tắt trang web mà không cần chuyển tab.

Giá trị cốt lõi của nó là tận dụng dữ liệu nội bộ của tổ chức (email, tài liệu, trò chuyện, lịch) để cung cấp hỗ trợ thông minh dựa trên ngữ cảnh.

Các tính năng nổi bật của Microsoft 365 Copilot

Tải lên hình ảnh và nhận phân tích AI về nội dung trong ảnh – từ việc nhận diện đối tượng, phân tích biểu đồ cho đến giải thích ghi chú viết tay

Chạy các đoạn mã, công thức hoặc truy vấn logic trực tiếp trong Bing Trò chuyện để thử nghiệm ý tưởng hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật mà không cần chuyển đổi công cụ

Chuyển đổi giữa trò chuyện AI và kết quả tìm kiếm truyền thống để so sánh phản hồi hoặc khám phá nhiều góc độ khác nhau trong cùng một cửa sổ

Tích hợp trực tiếp với các ứng dụng Microsoft 365 để soạn thảo tài liệu Word, tạo bài thuyết trình PowerPoint từ bản phác thảo hoặc phân tích dữ liệu trong Excel bằng ngôn ngữ tự nhiên

Giới hạn của Microsoft 365 Copilot

Đôi khi ưu tiên các dịch vụ của Microsoft (như Edge hoặc Office) trong các phản hồi, điều này có thể làm sai lệch kết quả

Nó dựa trên chỉ mục tìm kiếm của Bing, có thể hiển thị các nguồn khác nhau hoặc ít hơn so với các công cụ AI của Google

Yêu cầu tài khoản Microsoft để truy cập đầy đủ, bao gồm các tính năng nâng cao và phiên trò chuyện dài hơn

Giá của Microsoft 365 Copilot

microsoft 365 Copilot Trò chuyện: *Miễn phí

microsoft 365 Kinh doanh Basic và Copilot: *$36/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

microsoft 365 Kinh doanh Standard và Copilot: *$42,50/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Microsoft 365 Copilot

G2: 4.4/5 (105+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Năm 1956, thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" được đặt ra tại một hội thảo tại Đại học Dartmouth. Chỉ có năm người tham dự, nhưng nó được coi là nơi khai sinh của trường trí tuệ nhân tạo.

6. ChatGPT Pro (Tốt nhất cho việc tìm kiếm và suy luận phức tạp)

qua ChatGPT Pro

ChatGPT Pro xử lý các truy vấn tìm kiếm đòi hỏi sự suy luận sâu sắc. Hãy yêu cầu nó nghiên cứu một chủ đề phức tạp, và nó sẽ phân tích, so sánh và suy luận dựa trên những gì nó tìm thấy.

Công cụ này có thể duy trì ngữ cảnh trong các phiên nghiên cứu dài, giúp bạn đặt câu hỏi tiếp theo dựa trên các tìm kiếm trước đó mà không cần giải thích lại toàn bộ dự án của mình.

Khi bạn cần hiểu các mối quan hệ nhân quả, so sánh nhiều góc nhìn khác nhau hoặc công việc giải quyết các câu hỏi nghiên cứu phức tạp, ChatGPT Pro có thể xử lý các tác vụ phân tích phức tạp mà các công cụ tìm kiếm nội bộ cơ bản không thể thực hiện được.

Các tính năng nổi bật của ChatGPT Pro

Giữ lại lịch sử cuộc hội thoại chi tiết kéo dài hàng giờ hoặc hàng ngày mà không mất bối cảnh hoặc yêu cầu giải thích lặp lại

So sánh và đối chiếu các quan điểm khác nhau về các chủ đề gây tranh cãi hoặc phức tạp để trở thành nhà cung cấp cái nhìn cân bằng về kết quả tìm kiếm

Phân chia các câu hỏi nghiên cứu phức tạp thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý và hệ thống hóa công việc xử lý từng thành phần

Phân tích dữ liệu từ các tài liệu, bảng tính và hình ảnh đã tải lên để tạo ra tóm tắt, thông tin chi tiết và biểu đồ trực quan

Tạo hình ảnh chất lượng cao, soạn thảo định dạng nội dung đa dạng và gỡ lỗi các đoạn mã trong một cuộc hội thoại duy nhất

Giới hạn của ChatGPT Pro

Chi phí đăng ký hàng tháng có thể tích lũy, buộc người dùng cá nhân phải xem xét các lựa chọn thay thế cho ChatGPT

ChatGPT có thể tạo ra nội dung nghe có vẻ hợp lý nhưng thực chất là sai sự thật hoặc bịa đặt, bao gồm cả các trích dẫn hoặc trích dẫn bịa đặt

Thời gian phản hồi vẫn có thể thay đổi trong các kỳ có nhu cầu cực cao

Kiến thức của nó dựa trên dữ liệu công khai và các tệp đã tải lên; nó không có quyền truy cập nội tại vào dữ liệu riêng tư của công ty, trò chuyện hoặc email của bạn để hiểu bối cảnh

Giá của ChatGPT Pro

Pro: $200/tháng

Đánh giá và nhận xét về ChatGPT Pro

G2: 4.7/5 (825+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (220+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ChatGPT Pro?

Theo đánh giá của G2:

Điều tôi thích nhất ở ChatGPT là cách nó giúp tôi bắt đầu các công việc viết hàng ngày một cách dễ dàng và rõ ràng. Tôi sử dụng nó thường xuyên để soạn thảo thư, email và chính sách, những việc thường mất nhiều thời gian để hoàn thiện. ChatGPT cung cấp cho tôi một điểm khởi đầu vững chắc dựa trên những ý tưởng hoặc điểm tôi chia sẻ, giúp định hình ý tưởng của tôi thành một cấu trúc logic và mạch lạc. Nó giảm bớt áp lực từ trang giấy trống, vốn là một trong những rào cản lớn nhất khi viết bất kỳ điều gì từ đầu.

Điều tôi thích nhất ở ChatGPT là cách nó giúp tôi bắt đầu các công việc viết hàng ngày một cách dễ dàng và rõ ràng. Tôi sử dụng nó thường xuyên để soạn thảo thư, email và chính sách, những việc thường mất nhiều thời gian để hoàn thiện. ChatGPT cung cấp cho tôi một điểm khởi đầu vững chắc dựa trên những ý tưởng hoặc điểm tôi chia sẻ, giúp định hình ý tưởng của tôi thành một cấu trúc logic và mạch lạc. Nó giảm bớt áp lực từ trang giấy trống, vốn là một trong những rào cản lớn nhất khi viết bất kỳ điều gì từ đầu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tại sao chỉ sử dụng một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khi bạn có thể truy cập tất cả các mô hình hàng đầu trên một nền tảng duy nhất? Phần mềm quản lý kiến thức ClickUp cho phép bạn chuyển đổi giữa các mô hình như GPT, Gemini hoặc Claude tùy theo nhu cầu của bạn — tóm tắt, viết, kế hoạch hoặc hỗ trợ ra quyết định. Truy cập các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hàng đầu tại một nơi duy nhất với ClickUp Brain, nền tảng AI của ClickUp

7. Claude AI (Tốt nhất cho các cuộc hội thoại phức tạp)

qua Claude

Phương án thay thế Google AI Mode này hiểu được ý định đằng sau các truy vấn tìm kiếm của bạn, đặc biệt khi bạn đang tìm kiếm phân tích thay vì chỉ là thông tin sự kiện.

Yêu cầu Claude nghiên cứu một vấn đề đạo đức phức tạp hoặc vấn đề xã hội phức tạp, và bạn sẽ nhận được một phân tích sâu sắc về các quan điểm khác nhau thay vì những câu trả lời đơn giản. Nó tìm kiếm với sự tinh tế và trình bày nhiều quan điểm một cách công bằng, kèm theo bối cảnh giải thích tại sao các nguồn thông tin có thể bị thiên vị hoặc không đầy đủ.

Nó đặc biệt được đánh giá cao nhờ cửa sổ ngữ cảnh rộng lớn, cho phép xử lý và phân tích các tài liệu, mã nguồn hoặc lịch sử cuộc hội thoại dài trong một lệnh duy nhất. Đối với các chuyên gia, điều này khiến nó trở thành lựa chọn mạnh mẽ cho các công việc yêu cầu hiểu biết ngữ cảnh sâu sắc.

Các tính năng nổi bật của Claude AI

Xử lý các câu hỏi phức tạp về đạo đức và xã hội đòi hỏi phải xem xét cẩn thận các quan điểm của các bên liên quan

Nhà cung cấp bối cảnh lịch sử và văn hóa cho các chủ đề tìm kiếm để giúp hiểu cách các vấn đề hiện tại phát triển theo thời gian

Phân tích các tài liệu phức tạp và văn bản dài, đồng thời cung cấp phản hồi có ngữ cảnh, xem xét giọng điệu, cấu trúc và đối tượng mục tiêu

Sắp xếp các cuộc hội thoại riêng biệt vào các Dự án để giữ cho các quy trình làm việc và cơ sở kiến thức khác nhau được tách biệt

Giới hạn của Claude AI

Nhiều phiên bản Claude AI không hỗ trợ duyệt web thời gian thực hoặc truy cập vào các nguồn dữ liệu động, giới hạn khả năng của nó là trở thành nhà cung cấp tin tức mới nhất, giá cổ phiếu, thời tiết hoặc sự kiện

Ngay cả các kế hoạch trả phí cũng có giới hạn tin nhắn nghiêm ngặt—nhiều người dùng đã đạt đến giới hạn sử dụng sau chỉ vài chục lệnh, kết quả là bị khóa tài khoản trong nhiều giờ

Giá của Claude

Miễn phí

Pro: $20/tháng

Max: Bắt đầu từ $100/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Claude

G2: 4.4/5 (55+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 20 đánh giá)

📮 ClickUp Insight: 45% người lao động đã từng nghĩ đến việc sử dụng tự động hóa, nhưng chưa thực hiện bước tiếp theo. Các yếu tố như thời gian giới hạn, sự không chắc chắn về công cụ tốt nhất và sự lựa chọn quá nhiều có thể cản trở mọi người thực hiện bước đầu tiên hướng tới tự động hóa. ⚒️ Với các tác nhân AI dễ dàng tạo dựng và lệnh dựa trên ngôn ngữ tự nhiên, ClickUp giúp bạn dễ dàng bắt đầu với tự động hóa. Từ việc tự động phân công công việc đến tóm tắt dự án do AI tạo ra, bạn có thể khai thác sức mạnh của tự động hóa và thậm chí tạo ra các tác nhân AI tùy chỉnh trong vài phút — mà không cần phải học hỏi phức tạp. 💫 Kết quả thực tế: QubicaAMF đã giảm thời gian báo cáo xuống 40% bằng cách sử dụng bảng điều khiển động và biểu đồ tự động của ClickUp, biến hàng giờ công việc thủ công thành thông tin thời gian thực.

8. Pi của Inflection AI (Phù hợp nhất cho cuộc hội thoại tìm kiếm thông thường)

qua Inflection AI

Pi biến việc tìm kiếm thành một trải nghiệm giống như đang hỏi một người bạn am hiểu. Thay vì gõ từ khóa và hy vọng kết quả tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi một cách tự nhiên và nhận được câu trả lời phù hợp với mức độ tò mò của mình. Pi ghi nhớ những gì bạn đã tìm kiếm trước đó và có thể kết nối các câu hỏi mới với lãi suất trước đây của bạn.

Nó là một công việc tốt khi bạn khám phá các chủ đề một cách thoải mái, thay vì thực hiện nghiên cứu sâu rộng, chẳng hạn như những cuộc lướt web đêm khuya trên Wikipedia, nhưng với cuộc hội thoại hấp dẫn hơn. Điểm mạnh của nó nằm ở luồng ngôn ngữ tự nhiên và giọng điệu thông minh về mặt cảm xúc.

Các tính năng nổi bật của Pi by Inflection AI

Đi sâu hơn với các câu hỏi tiếp theo để khám phá những ý tưởng hoặc góc nhìn liên quan mà bạn có thể đã bỏ qua ban đầu

Chọn mức độ chi tiết bạn mong muốn, dù bạn đang tìm kiếm câu trả lời nhanh chóng hay muốn khám phá chủ đề một cách chi tiết hơn

Nhận hướng dẫn từng bước khi bạn đang khám phá một điều gì đó mới mẻ và cần sự trợ giúp để phân tích từng phần một

Truy cập trợ lý trên nhiều nền tảng, bao gồm web, ứng dụng di động và tích hợp tin nhắn, để có một cuộc hội thoại liên tục

Biểu đạt suy nghĩ và ý tưởng thông qua tính năng trò chuyện bằng giọng nói, giúp bạn dễ dàng sử dụng khi đang làm nhiều việc cùng lúc hoặc di chuyển

Giới hạn của Pi do Inflection AI phát triển

Không hiệu quả bằng các lựa chọn thay thế khác của Google AI Mode cho các công việc kỹ thuật hoặc nghiên cứu sự thật

Trí tuệ nhân tạo (AI) không hỗ trợ nhập liệu hình ảnh, nghĩa là bạn không thể tải lên hình ảnh, ảnh chụp màn hình hoặc dữ liệu hình ảnh khác để phân tích

Tập trung vào cuộc hội thoại có nghĩa là nó có thể không là nhà cung cấp câu trả lời trực tiếp khi bạn cần

Các tùy chọn tích hợp giới hạn hoặc tính năng thử nghiệm cho các quy trình làm việc chuyên nghiệp hoặc năng suất

Giá của Pi do Inflection AI cung cấp

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Pi của Inflection AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Pi của Inflection AI?

Một người dùng Reddit chia sẻ:

Pi vẫn là một trong những trợ lý AI tốt nhất cho giao tiếp, cuộc hội thoại và phát triển tính cách, với lợi thế thêm là truy cập internet thời gian thực, và sự kết hợp của những yếu tố này có thể mang lại nhiều niềm vui! *Nó không mạnh mẽ như các công cụ tăng năng suất công việc như ChatGPT hay Claude, nhưng đó không phải là mục đích của nó. Các mô hình được truy cập qua API 3.0 của Inflection AI tập trung vào điều đó. Tuy nhiên, Pi vẫn rất tuyệt vời cho việc tổ chức công việc và động viên, và phù hợp hơn cho các trò chuyện hàng ngày so với các AI tăng năng suất công việc

Pi vẫn là một trong những trợ lý AI tốt nhất cho giao tiếp, cuộc hội thoại và phát triển tính cách, với lợi thế thêm là truy cập internet thời gian thực, và sự kết hợp của những yếu tố này có thể mang lại nhiều niềm vui!

Nó không mạnh mẽ như các công cụ tăng năng suất làm việc như ChatGPT hay Claude, nhưng đó không phải là mục đích của nó. Các mô hình được truy cập qua API 3.0 của Inflection AI tập trung vào điều đó. Tuy nhiên, Pi vẫn rất tuyệt vời cho việc tổ chức công việc và động viên, và phù hợp hơn cho các cuộc trò chuyện hàng ngày so với các AI tăng năng suất làm việc.

🧠 Thú vị: Các mô hình AI có thể nói hàng chục ngôn ngữ, nhưng chúng hoạt động kém hiệu quả hơn trong các ngôn ngữ có tỷ lệ chia sẻ thấp trong dữ liệu đào tạo. Đó là lý do tại sao tiếng Anh vẫn cho kết quả nhất quán nhất.

9. Brave’s Leo (Tốt nhất cho trợ lý AI tập trung vào bảo mật)

qua Brave

Brave Leo là một trợ lý AI ưu tiên bảo mật được tích hợp trực tiếp vào trình duyệt web Brave. Nó xử lý các truy vấn tìm kiếm của bạn mà không để lại dấu vết kỹ thuật số về sự tò mò của bạn. AI xử lý các câu hỏi của bạn trên thiết bị cục bộ khi có thể, do đó các tìm kiếm nhạy cảm sẽ được giữ trên thiết bị của bạn.

Bạn có thể yêu cầu Leo tìm kiếm thông tin sức khỏe cá nhân, lời khuyên tài chính hoặc các chủ đề nhạy cảm mà không lo lắng về quảng cáo nhắm mục tiêu theo dõi bạn sau đó. Phần mềm tìm kiếm doanh nghiệp này cũng phân tích các trang web bạn đang chế độ xem để hiểu bối cảnh.

Các tính năng nổi bật của Leo từ Brave

Chia sẻ các truy vấn nhạy cảm và thông tin cá nhân trên thiết bị của bạn mà không cần lo lắng về việc gửi dữ liệu đến máy chủ bên ngoài hoặc tạo hồ sơ người dùng

Nghiên cứu các chủ đề phức tạp từ nhiều nguồn một cách hiệu quả với tóm tắt đồng thời từ nhiều tab trình duyệt

Khối các skript đang theo dõi và quảng cáo để bảo mật người dùng đồng thời nhận đề xuất nội dung dựa trên lịch sử duyệt web hiện tại của bạn

Bảo mật quyền riêng tư của người dùng thông qua các cuộc hội thoại ẩn danh, không ghi lại, không yêu cầu tài khoản hoặc đăng nhập để sử dụng miễn phí

Giới hạn của Leo từ Brave

Khả năng của mô hình nhỏ hơn so với các nền tảng AI dựa trên đám mây

Ít tính năng nâng cao hơn do các hạn chế thiết kế ưu tiên bảo mật

Giá cả của Leo từ Brave

Miễn phí

Leo Premium: $14.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Leo của Brave

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

10. Opera One’s Aria (Tốt nhất cho trình duyệt web tích hợp)

qua Opera One

Opera One tích hợp AI vào trải nghiệm duyệt web thay vì coi nó như một tiện ích bổ sung. Đang đọc một bài viết phức tạp? Trí tuệ nhân tạo Aria có thể tóm tắt các khóa chính ngay trên trang web. Gặp khó khăn với trang web bằng ngôn ngữ nước ngoài? Dịch thuật tức thì giữ nguyên định dạng gốc.

Các đề xuất AI xuất hiện khi chúng hữu ích và biến mất khi không cần thiết, tránh tình trạng pop-up phiền phức. Tất cả dữ liệu đồng bộ trên các thiết bị của bạn, vì vậy cuộc hội thoại và cài đặt ưa thích sẽ theo bạn mọi lúc mọi nơi.

Các tính năng nổi bật của Opera One’s Aria

Truy cập các câu trả lời cập nhật và toàn diện cho các truy vấn dựa trên tìm kiếm web thời gian thực

Dịch toàn bộ trang web và các lựa chọn văn bản mà vẫn giữ nguyên định dạng gốc, hình ảnh và các yếu tố tương tác một cách mượt mà

Tương tác với các trang web bằng Chế độ Bối cảnh Trang, cho phép tóm tắt, dịch hoặc trả lời các câu hỏi về trang hiện tại

Điều khiển các hàm trình duyệt, như sắp xếp tab, bằng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên

Tạo cả văn bản và hình ảnh trực tiếp trong trình duyệt, sử dụng lệnh đơn giản hoặc giao diện trò chuyện

Tạo các phản hồi thông minh cho các cuộc thảo luận trên diễn đàn, chuỗi chủ đề bình luận và cuộc hội thoại trực tuyến bằng cách sử dụng nội dung trang liên quan làm tài liệu tham khảo

Giới hạn của Aria trong Opera One

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn để điều chỉnh hành vi và phản hồi của AI

Trên các phiên bản desktop (đặc biệt là phiên bản Developer), việc kích hoạt Aria có thể gây ra lỗi trình duyệt, treo máy hoặc sử dụng quá mức CPU/RAM—ngay cả khi Aria không được sử dụng tích cực

Khả năng ghi nhớ bối cảnh cuộc hội thoại đang diễn ra của Aria bị giới hạn

Giá cả của Opera One’s Aria

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về Aria của Opera One

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Các mô hình AI không được đào tạo trên internet trực tiếp. Hầu hết dữ liệu được thu thập từ sách, Wikipedia, diễn đàn và trang web, sau đó được "đóng băng" tại một thời điểm cụ thể. Vì vậy, khi một công cụ tìm kiếm LLM cho biết nó có giới hạn dữ liệu đến năm 2023 hoặc 2024, điều đó là chính xác - nó không biết gì sau thời điểm đó trừ khi được cập nhật.

