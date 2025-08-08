Mẫu bảng đăng ký miễn phí mà người dùng Tài liệu Google yêu thích

Bạn đang gặp khó khăn trong việc tạo biểu mẫu đăng ký rõ ràng, hiệu quả và thực sự thu hút được phản hồi?

Nhiều doanh nghiệp mất khách hàng tiềm năng chỉ vì biểu mẫu đăng ký của họ khó hiểu, lộn xộn, quá dài hoặc không thể sắp xếp các truy vấn và phản hồi một cách hiệu quả.

Cho dù bạn đang tổ chức một chiến dịch nhỏ hay quản lý một sự kiện lớn, mẫu biểu mẫu đăng ký phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt. Thay vì tạo biểu mẫu từ đầu, các mẫu giúp bạn tiết kiệm thời gian, duy trì tính nhất quán và dễ dàng thu thập thông tin cần thiết.

Trong blog này, chúng tôi sẽ thảo luận về những yếu tố tạo nên một mẫu biểu mẫu đăng ký tuyệt vời, lý do tại sao các công cụ như Google Trang tính hoặc Tài liệu Google không phải lúc nào cũng phù hợp nhất, và các mẫu hàng đầu mà bạn nên khám phá để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ.

Các mẫu bảng đăng ký hàng đầu trong nháy mắt

🧠 Bạn có biết: Năm 1994, Pizza Hut ra mắt PizzaNet, một trong những hệ thống đặt hàng trực tuyến đầu tiên — về cơ bản là một biểu mẫu web cơ bản để đặt pizza. Đây là một cột mốc quan trọng trong việc sử dụng biểu mẫu đăng ký và đặt hàng trực tuyến.

Điều gì tạo nên một mẫu bảng đăng ký tốt?

Một mẫu đăng ký tốt cung cấp bố cục có cấu trúc để đảm bảo thu thập và theo dõi thông tin một cách liền mạch.

Dưới đây là những điều bạn nên tìm kiếm khi lựa chọn mẫu bảng đăng ký:

Bố cục gọn gàng : Chọn mẫu bảng đăng ký có thiết kế tối giản, gọn gàng để giảm bớt sự nhầm lẫn cho người dùng. Điều này đảm bảo rằng người dùng có thể điền đầy đủ thông tin và không bỏ dở biểu mẫu giữa chừng

Tùy chọn tùy chỉnh : Tìm các mẫu có thể chỉnh sửa để phù hợp với thương hiệu, trường, tiện ích bổ sung và mục tiêu của bạn. Điều này giúp xây dựng bản sắc thương hiệu và duy trì sự hấp dẫn chuyên nghiệp

Tổ chức trường thông minh : Ưu tiên các mẫu bảng đăng ký nhóm thông tin một cách hợp lý để cải thiện trải nghiệm người dùng. Với thông tin được nhóm lại, việc giải quyết các truy vấn khác nhau của khách hàng và theo dõi phản hồi trở nên dễ dàng hơn

Tự động xác nhận : Chọn các mẫu bảng đăng ký có thể phát hiện lỗi (như trường bị thiếu hoặc email không hợp lệ) trong thời gian thực. Tự động xác nhận đảm bảo rằng khách hàng, người tham dự hoặc khách hàng không bỏ sót bất kỳ trường quan trọng nào

Nhiều loại nhập liệu : Chọn mẫu bảng đăng ký cho phép bạn sử dụng menu thả xuống, hộp kiểm, ngày tháng và tải lên tệp. Sự kết hợp các định dạng đảm bảo thu thập thông tin toàn diện

Tự động hóa: Chọn mẫu gửi cập nhật và phản hồi tự động. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tất cả các truy vấn được giải quyết

Mẫu bảng đăng ký trong Tài liệu Google cho các trường hợp sử dụng khác nhau

Mẫu bảng đăng ký cho phép bạn thu thập thông tin toàn diện và phản hồi về sự kiện.

Dưới đây là các mẫu bảng đăng ký hàng đầu của Tài liệu Google mà bạn có thể khám phá:

1. Mẫu bảng đăng ký của Hubspot

qua Hubspot

Bạn đang gặp khó khăn trong việc lưu trữ hồ sơ khách tham quan, trao đổi và các cuộc gặp gỡ? Mẫu bảng đăng ký của Hubspot giúp bạn sắp xếp thông tin chi tiết về khách tham quan. Thiết kế toàn diện giúp bạn dễ dàng theo dõi ngày, giờ, tên, thông tin liên hệ, công ty và thời gian theo định dạng dễ theo dõi.

Thêm cột và hàng bổ sung dựa trên nhu cầu cụ thể của sự kiện để không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào của khách tham dự. Ngoài ra, hãy yêu cầu khách hàng ký xác nhận thông tin để đảm bảo tính chính xác.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Ghi rõ địa điểm và ngày diễn ra sự kiện để đảm bảo mọi thứ được tổ chức chu đáo

Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin về sở thích tiếp thị để nhận các mẹo, đề xuất sản phẩm, ưu đãi và hơn thế nữa

Theo dõi lượt truy cập và sự tham dự hội thảo để phân tích và lập kế hoạch cho các sự kiện và hợp tác trong tương lai

Lý tưởng cho: Bất kỳ ai muốn tổ chức các chi tiết về người tham gia sự kiện.

💟 Tiền thưởng: Thiếu thông tin quan trọng trong biểu mẫu do các trường tùy chỉnh phức tạp? Hãy sử dụng AI! Thay vì cập nhật bảng đăng ký thủ công, AI Fields trong ClickUp có thể tự động thu thập, phân loại và tóm tắt các phản hồi cho bạn. Khi có mục nhập mới, AI sẽ giữ cho dữ liệu của bạn được sắp xếp và cập nhật. Bạn thậm chí có thể tùy chỉnh lời nhắc để trích xuất chính xác thông tin bạn cần. Chỉ cần thêm trường AI vào bảng đăng ký của bạn và để tự động hóa xử lý phần còn lại, giúp việc thu thập dữ liệu của bạn nhanh hơn và hiệu quả hơn.

2. Mẫu bảng đăng ký tình nguyện viên của Template.net

qua Template. Net

Việc tổ chức tình nguyện viên sẽ không còn là vấn đề khó khăn với Mẫu bảng đăng ký tình nguyện viên của Template.Net. Mẫu bảng đăng ký Tài liệu Google này giúp hợp lý hóa quy trình quản lý thành viên, bao gồm theo dõi sự tham dự, lên lịch ca làm việc và quản lý công việc.

Ngoài ra, với các cột bảng được đánh dấu là tên, tuổi, công việc/hoạt động, số điện thoại và chữ ký, biểu mẫu Google giúp theo dõi thông tin chi tiết của tình nguyện viên một cách dễ dàng. Bạn thậm chí có thể xác định kỹ năng của tình nguyện viên để phân công công việc phù hợp với kỹ năng và lãi suất của họ.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Ghi lại thời gian nhập và xuất để theo dõi số giờ làm việc của tình nguyện viên, đảm bảo sự phân bổ ca làm việc và ghi nhận nỗ lực của họ

Thu thập sở thích và phản hồi của tình nguyện viên để tạo cảm giác thuộc về và cải thiện hoạt động trong tương lai

Quản lý danh sách tham dự trong một tài liệu tập trung để thuận tiện cho việc giao tiếp và phối hợp

Lý tưởng cho: Tình nguyện viên, chủ doanh nghiệp nhỏ và lãnh đạo cộng đồng muốn theo dõi giờ làm việc, lãi suất và sự tham gia của tình nguyện viên.

3. Mẫu bảng đăng ký tham dự cuộc họp của Template.net

qua Template. Net

Mẫu bảng đăng ký tham dự cuộc họp của Template.Net giúp quá trình lưu trữ hồ sơ của bạn trở nên đơn giản.

Mẫu này sắp xếp những người tham dự cuộc họp, thời gian đến, chữ ký và chi tiết liên hệ. Với tài liệu chi tiết chính xác về người tham dự, mẫu này đơn giản hóa việc theo dõi và giảm thời gian quản lý trong việc tạo bảng.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Nhập các lựa chọn cuộc họp để người tham dự tham gia, nhằm đơn giản hóa việc nhập dữ liệu trong menu thả xuống

Duy trì định dạng chuyên nghiệp với logo công ty và phần liên hệ, cùng các ô màu được tự động định dạng

Lưu giữ chương trình cuộc họp, người tổ chức, ngày và giờ để tham khảo nhanh

Lý tưởng cho: Người dùng muốn ghi lại và sắp xếp chi tiết về người tham dự cuộc họp.

4. Mẫu bảng đăng ký lớp học của Template. Net

qua Template. Net

Mẫu bảng đăng ký lớp học của Template.Net giúp theo dõi sự tham gia và điểm danh của học sinh. Các cột được điền sẵn giúp bạn ghi lại điểm danh của học sinh ngay lập tức.

Tùy chỉnh mẫu Google dựa trên cấu trúc lớp học, bao gồm các phần cho tên học sinh, số ID và chi tiết lớp học. Ghi chép đầy đủ sự tham dự của học sinh có thể giúp bạn tuân thủ các chính sách của trường và các yêu cầu quy định.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Duy trì tính chính xác và trách nhiệm với tính năng đánh dấu thời gian tự động và trình bày dữ liệu có tổ chức về thời gian và ngày chính xác

Theo dõi xu hướng và thực hành tham dự để thực hiện các biện pháp tối ưu hóa tỷ lệ tham dự một cách chủ động

Ghi lại người đã phê duyệt hồ sơ tham dự cùng với chữ ký của họ để đảm bảo trách nhiệm giải trình

Lý tưởng cho: Giáo viên muốn tổ chức chi tiết thông tin tham dự của học sinh và duy trì tính chính xác và dễ dàng theo dõi.

➡️ Đọc thêm: Mẫu biểu mẫu Google miễn phí để thu thập phản hồi khảo sát

5. Mẫu bảng đăng ký tiệc Thanksgiving Potluck của Template.net

qua Template. Net

Mẫu bảng đăng ký tiệc Thanksgiving Potluck của Template.Net giúp bạn dễ dàng theo dõi từng chi tiết nhỏ của bữa tiệc Thanksgiving Potluck. Các phần có thể tùy chỉnh đảm bảo bạn có đủ không gian để bao gồm tất cả các chi tiết chuẩn bị cho bữa tiệc Thanksgiving Potluck.

Tạo các phần cho món khai vị, món ăn kèm, món chính và món tráng miệng để xem ai được giao nhiệm vụ mang các món ăn cụ thể. Mẫu này có nhiều định dạng tệp, dễ chỉnh sửa và chia sẻ.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Đặt logo của cộng đồng bạn để thể hiện khi tổ chức chi tiết tiệc buffet, giúp tăng tính thẩm mỹ

Sử dụng hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật và phông chữ chất lượng cao; mẫu giúp duy trì giao diện sáng tạo

Bao gồm bất kỳ bước hoặc thông tin liên quan nào cần thêm vào ở đầu để tình nguyện viên biết những thông tin cần thêm vào

Lý tưởng cho: Thành viên cộng đồng hoặc người tổ chức sự kiện cần một quy trình tổ chức tiệc mang thức ăn chung vững chắc.

📚 Đọc thêm: Cách lập kế hoạch cho sự kiện hội nghị ảo

Hạn chế khi sử dụng Tài liệu Google cho mẫu bảng đăng ký

Mặc dù Tài liệu Google phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và sự kiện, nhưng nó không cung cấp phạm vi tùy chỉnh biểu mẫu theo yêu cầu của bạn.

Dưới đây là những giới hạn khi sử dụng Tài liệu Google cho bảng đăng ký:

Thiếu xác thực thời gian thực : Google Trang tính/Tài liệu không hỗ trợ kiểm tra nhập liệu tức thì, dẫn đến lỗi. Khách hàng hoặc người tham dự có thể bỏ sót các chi tiết quan trọng mà bạn cần phân tích

Bỏ lỡ tự động hóa : Không giống như : Không giống như các trình tạo biểu mẫu chuyên dụng, Sheets/Docs không tự động kích hoạt email theo dõi hoặc xác nhận. Khi bạn gửi email thủ công, bạn có thể bỏ lỡ việc trả lời một số khách hàng

Yêu cầu quản lý dữ liệu thủ công : Việc sắp xếp, lọc hoặc phân đoạn đăng ký phải được thực hiện bằng tay, gây lãng phí thời gian. Điều này dẫn đến sự không chính xác và gây khó khăn cho việc phân tích

Không cung cấp tùy chỉnh : Các tùy chọn kiểu dáng bị giới hạn, do đó biểu mẫu của bạn không thể phù hợp với bản sắc thương hiệu. Với khả năng tùy chỉnh hạn chế, việc xây dựng uy tín trở nên khó khăn

Không phù hợp với quy mô lớn: Quản lý hàng trăm hoặc hàng nghìn đăng ký sẽ trở nên hỗn loạn và kém hiệu quả khi danh sách của bạn ngày càng dài. Điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của người tham dự, khách hàng, tình nguyện viên và khách hàng

📮 ClickUp Insight: Hơn một nửa số nhân viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết trong công việc. Trong khi chỉ 27% cho rằng việc này dễ dàng, phần còn lại gặp một số khó khăn, với 23% cho rằng việc này khó. Khi kiến thức nằm rải rác trong các email, trò chuyện và các công cụ khác, thời gian tìm kiếm thông tin sẽ tăng lên nhanh chóng. Với ClickUp, bạn có thể biến email thành các nhiệm vụ có thể theo dõi, liên kết trò chuyện với nhiệm vụ, nhận câu trả lời từ AI và hơn thế nữa trong một không gian làm việc duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: Các nhóm có thể tiết kiệm hơn 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra những gì với một tuần năng suất thêm mỗi quý!

Các mẫu bảng đăng ký thay thế để tổ chức và theo dõi hiệu quả

Để đảm bảo hiệu quả và chính xác, bạn cần một mẫu có thể tùy chỉnh để tự động phân loại thông tin và đảm bảo dễ dàng theo dõi.

Dưới đây là các mẫu đăng ký hàng đầu từ ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, đáp ứng tất cả các yêu cầu:

1. Mẫu biểu mẫu đăng ký sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thu thập dữ liệu, theo dõi đăng ký và tham dự, đồng thời sắp xếp mọi thứ một cách nhanh chóng và hiệu quả với Mẫu biểu mẫu đăng ký sự kiện ClickUp

Chi tiết nhỏ trong tổ chức sự kiện. Rắc rối lớn. Nhưng không phải với Mẫu biểu mẫu đăng ký sự kiện ClickUp. Từ lập kế hoạch đến thực hiện, mẫu này giúp bạn dễ dàng thu thập thông tin chính xác về người tham dự. Phân loại tất cả thông tin theo sự kiện và hội thảo để tránh nhầm lẫn và đảm bảo tổ chức dễ dàng.

Ngoài ra, mẫu biểu mẫu đăng ký này cho phép bạn lưu giữ thông tin liên hệ của mọi người tham dự sự kiện, bao gồm email và số liên lạc, để bạn có thể kết nối với họ khi cần. Bạn thậm chí có thể theo dõi trạng thái phê duyệt, bao gồm người đăng ký mới, đang xem xét, bị từ chối và được phê duyệt, cho mọi người đăng ký.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xem bản đồ địa điểm của từng người tham gia với các ghim được mã hóa bằng màu sắc

Tạo biểu mẫu đăng ký dựa trên yêu cầu của sự kiện để đảm bảo thông tin chi tiết về người tham dự được lưu giữ đầy đủ

Phân loại người tham dự theo nghề nghiệp để dễ dàng lập kế hoạch và theo dõi

Gửi email theo dõi tự động để đảm bảo sự tham gia tối đa vào sự kiện

Lý tưởng cho: Các nhà tổ chức sự kiện, muốn lưu trữ thông tin chính xác đến từng chi tiết.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hợp lý hóa công việc cho các nhóm phần mềm với Biểu mẫu ClickUp. Cho dù đó là báo cáo lỗi hay phiếu hỗ trợ, bạn có thể biến chúng thành các nhiệm vụ có thể theo dõi ngay lập tức.

2. Mẫu biểu mẫu đăng ký ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tùy chỉnh biểu mẫu, tải lên tệp và lưu trữ dữ liệu an toàn với Mẫu biểu mẫu đăng ký ClickUp

Mẫu biểu mẫu đăng ký ClickUp cung cấp giải pháp hoàn hảo cho tất cả các rắc rối trong việc thu thập dữ liệu. Với định dạng có thể tùy chỉnh, mẫu biểu mẫu đăng ký này đảm bảo thu thập tất cả các thông tin cần thiết về khách.

Hơn nữa, email tự động đảm bảo việc theo dõi dễ dàng khi biểu mẫu đăng ký hoàn thành. Bao gồm thông tin liên hệ cần thiết của tất cả khách để kết nối với họ nhanh chóng.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tự động tính số lượng khách và xem thời lượng lưu trú của họ để dễ dàng lập kế hoạch và sắp xếp chỗ ở

Kiểm tra số lượng và danh sách những người cần dịch vụ đưa đón sân bay để di chuyển từ địa điểm lưu trú đến sân bay và ngược lại

Phân loại khách dựa trên sở thích về chỗ ở để lập lịch hiệu quả

Xem biểu mẫu đã điền cho từng khách, cùng với phân loại, để có thông tin đầy đủ ngay lập tức

Lý tưởng cho bất kỳ ai muốn sắp xếp thông tin khách và lập kế hoạch hiệu quả dựa trên thông tin đó.

Dưới đây là ý kiến của Shikha Chaturvedi , Nhà phân tích kinh doanh tại Cedcoss Technologies Private Limited, về việc sử dụng ClickUp:

Chúng tôi lưu trữ tất cả các vấn đề kinh doanh ở một nơi và có thể tập trung vào từng vấn đề đồng thời thông qua ClickUp. Nó cũng giúp chúng tôi quản lý công việc và theo dõi thời gian đầu tư vào các công việc cụ thể.

Chúng tôi lưu giữ tất cả các vấn đề kinh doanh ở một nơi và có thể tập trung vào từng vấn đề đồng thời thông qua ClickUp. Nó cũng giúp chúng tôi quản lý các nhiệm vụ và theo dõi thời gian đầu tư vào các nhiệm vụ cụ thể.

3. Mẫu biểu mẫu đăng ký sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo biểu mẫu, thu thập dữ liệu và phân tích xu hướng đăng ký với Mẫu biểu mẫu đăng ký sự kiện ClickUp

Mẫu biểu mẫu đăng ký sự kiện ClickUp giúp tổ chức sự kiện trở nên thuận lợi với định dạng có cấu trúc. Sử dụng mẫu này để theo dõi sự tham dự và đăng ký sự kiện tại một nơi.

Biểu mẫu đăng ký có thể tùy chỉnh giúp bạn đảm bảo tính toàn diện khi thu thập thông tin chi tiết của người tham dự. Theo dõi trạng thái đăng ký, bao gồm đăng ký mới, tham dự, vắng mặt và hơn thế nữa.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Ghi chú sở thích ẩm thực của từng người tham dự để tránh những rắc rối phút chót

Theo dõi xác nhận tham dự tiệc sau sự kiện của từng khách để đảm bảo quản lý tiệc hiệu quả

Quảng bá biểu mẫu đăng ký sự kiện bằng email tự động

Theo dõi các ưu tiên về chỗ ở để tất cả người tham dự sự kiện đều được cung cấp các tiện nghi cần thiết

Lý tưởng cho: Các nhà tổ chức và lập kế hoạch sự kiện muốn theo dõi RSVP và tối ưu hóa sự kiện của họ tốt hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo ra trải nghiệm tuyệt vời cho người tham dự giống như giải một câu đố, từ lập kế hoạch đến chọn địa điểm. Nhưng các công cụ AI để quản lý sự kiện như ClickUp Brain giúp xử lý dữ liệu đăng ký nhanh hơn, đảm bảo bạn tiết kiệm thời gian và duy trì độ chính xác. Phân tích dữ liệu bài nộp/gửi biểu mẫu theo thời gian thực và nhận thông tin chi tiết từ AI với ClickUp

4. Mẫu biểu mẫu đăng ký ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp các bài nộp/gửi và đánh giá phản hồi với Mẫu biểu mẫu đăng ký ClickUp

Việc tạo biểu mẫu đăng ký không bao giờ nên phức tạp và tốn thời gian, và Mẫu biểu mẫu đăng ký ClickUp giúp quá trình này trở nên dễ dàng. Bạn có thể theo dõi trạng thái đăng ký, bao gồm đăng ký mới, đang xem xét, bị từ chối và hoàn thành.

Ghi lại email, ngày sinh, địa chỉ thanh toán và số liên lạc của diễn giả. Ngoài ra, với biểu mẫu đăng ký có thể tùy chỉnh, đảm bảo rằng tất cả thông tin cần thiết về người tham dự và diễn giả được thu thập đầy đủ.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Phân loại người tham dự thành người thất nghiệp, sinh viên, tự kinh doanh và chuyên gia để phân loại và lập kế hoạch hiệu quả

Chèn ảnh ID của khách cùng với người tham dự để dễ dàng xác minh

Tự động hóa quá trình xuất bản và phân phối biểu mẫu của bạn

Sử dụng email nhắc nhở và bình luận để cải thiện việc đang theo dõi

Lý tưởng cho: Người dùng muốn tạo biểu mẫu đăng ký có thể tùy chỉnh cho các sự kiện và hội thảo, đồng thời theo dõi thông tin người tham dự.

🧠 Thông tin thú vị: Trong một nghiên cứu nổi tiếng về khả năng sử dụng, việc xóa chỉ một trường (tên công ty) khỏi biểu mẫu đã giúp tăng doanh thu 12 triệu đô la mỗi năm.

5. Mẫu biểu mẫu đơn xin việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý chi tiết đơn xin việc và duy trì danh sách ứng viên với Mẫu biểu mẫu đơn xin việc ClickUp

Mẫu biểu mẫu đơn xin việc ClickUp giúp đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra hiệu quả và các tài liệu quan trọng không bị mất.

Sử dụng mẫu này để đánh dấu trạng thái của từng ứng viên, bao gồm ứng viên tiềm năng, sàng lọc, phỏng vấn, đánh giá kỹ năng và đề nghị việc làm. Ngoài ra, mẫu này giúp bạn dễ dàng phân loại ứng viên dựa trên chức danh công việc, đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Đề cập đến lý do rời bỏ công ty cũ hoặc nộp đơn vào công ty của bạn

Danh sách mức lương của từng ứng viên để đảm bảo thư mời làm việc chính xác

Đánh dấu các giá trị cốt lõi, sự đồng ý về dữ liệu, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng báo cáo và đánh giá tổng thể về công ty

Bao gồm URL hồ sơ của từng ứng viên bên cạnh tên ứng viên để đảm bảo việc đánh giá dễ dàng

Lý tưởng cho: Các nhà quản lý nhân sự và chủ doanh nghiệp nhỏ muốn thực hiện quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới một cách suôn sẻ.

Tải mẫu miễn phí Thu thập dữ liệu khách hàng và phản hồi với Mẫu biểu mẫu liên hệ ClickUp

Bạn cần một cách nhanh chóng và hiệu quả để thu thập thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại? Mẫu biểu mẫu liên hệ ClickUp là giải pháp cho bạn. Với biểu mẫu liên hệ có thể tùy chỉnh, mẫu này cho phép bạn đặt câu hỏi phù hợp cho khách hàng và giúp quản lý khách hàng trở nên đơn giản.

Nhận thông tin liên hệ của khách hàng để kết nối với họ và gửi cho họ thông tin liên quan. Mẫu này thậm chí còn cho phép bạn đặt trạng thái ưu tiên cho mỗi truy vấn của khách hàng, giúp bạn giải quyết trước những truy vấn cần được xử lý nhanh chóng.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xem tin nhắn của khách hàng, tên công ty và liên kết trang web ở một nơi để dễ tham khảo

Kiểm tra dữ liệu đã tạo và bất kỳ nhận xét mới nhất nào liên quan đến tham chiếu truy vấn hoặc cập nhật

Đặt tự động hóa để gửi cập nhật thời gian thực cho khách hàng, chẳng hạn như ghi chú cảm ơn hoặc liên hệ với họ

Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm để đảm bảo phản hồi nhanh chóng các truy vấn của khách hàng

Lý tưởng cho: Các tổ chức muốn sắp xếp phản hồi của khách hàng và giải quyết các truy vấn của họ.

📚 Đọc thêm: Cách tạo CRM của riêng bạn trong ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi yêu cầu của khách hàng, thu thập dữ liệu và sắp xếp thông tin liên hệ với Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng của ClickUp

Một trang đăng ký điển hình trong Google Trang tính ghi lại tên và email, nhưng đó là tất cả những gì nó có thể làm. Mẫu biểu mẫu liên hệ khách hàng ClickUp biến trang cơ bản này thành một biểu mẫu có cấu trúc, tự động hóa và được thiết kế để hành động.

Với mẫu này, mọi bài nộp/gửi mới sẽ được xử lý ngay lập tức qua Nhiệm vụ ClickUp. Mẫu này cũng kết nối việc tiếp nhận thông tin liên hệ với các nhắc nhở, nhiệm vụ và theo dõi khách hàng trong một vòng lặp liền mạch.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Thu thập thông tin khách hàng cần thiết để chuyển trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn

Thay thế các biểu mẫu đăng ký tĩnh bằng các biểu mẫu tương tác được liên kết với tự động hóa để đạt được lợi thế

Tiết kiệm tiền và thời gian nhờ tính năng tạo công việc và theo dõi giao tiếp tích hợp sẵn

Phân loại truy vấn của khách hàng để phân tích nhanh và trả lời cho những người khác nhau

Lý tưởng cho Các doanh nghiệp muốn thu thập phản hồi của người dùng một cách có hệ thống và phát triển kế hoạch tiếp theo.

8. Mẫu biểu mẫu yêu cầu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thu thập thông tin chính xác, sắp xếp các yêu cầu và phân công chúng thành các công việc với Mẫu biểu mẫu yêu cầu ClickUp

Mẫu biểu mẫu yêu cầu ClickUp tối ưu hóa quá trình thu thập thông tin, từ dịch vụ khách hàng đến tuyển dụng nhân sự. Mẫu này giúp bạn xử lý yêu cầu của khách hàng một cách kịp thời và có tổ chức bằng cách cài đặt trạng thái yêu cầu như yêu cầu mới, đang xử lý, bị từ chối và được chấp nhận.

Biểu mẫu yêu cầu phải bao gồm tất cả thông tin chi tiết bạn cần thu thập từ khách hàng, và tất cả các yêu cầu phải được sắp xếp và theo dõi ở một nơi để dễ tham khảo.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Thu thập yêu cầu, chỉ định chủ sở hữu, theo dõi các ưu tiên và thậm chí đính kèm tệp hỗ trợ tự động

Tập trung tất cả yêu cầu đến mà không cần tạo file mới cho từng yêu cầu

Sắp xếp người dùng dựa trên vai trò và bộ phận của họ để lập kế hoạch và theo dõi yêu cầu một cách hiệu quả

Sử dụng các cột mốc để đánh dấu trạng thái hoàn thành và gửi email cho người yêu cầu

Lý tưởng cho: Bất kỳ ai muốn theo dõi các yêu cầu nội bộ hoặc bên ngoài một cách có tổ chức.

➡️ Đọc thêm: Phần mềm cơ sở dữ liệu miễn phí tốt nhất

9. Mẫu biểu mẫu đăng ký ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thiết kế biểu mẫu đăng ký và sắp xếp các yêu cầu tại một nơi với Mẫu biểu mẫu đăng ký ClickUp

Các doanh nghiệp tiếp nhận khách hàng, sinh viên hoặc bệnh nhân cần nhiều hơn một biểu mẫu đăng ký cơ bản. Mẫu biểu mẫu tiếp nhận ClickUp cung cấp một giải pháp thay thế chuyên nghiệp cho bảng tính tĩnh hoặc mẫu biểu mẫu bằng cách thu thập dữ liệu phong phú về bối cảnh từ những người khác nhau và nhập trực tiếp vào hệ thống của bạn.

Không cần tải xuống mẫu khác hoặc tạo tài liệu mới mỗi lần nữa — biểu mẫu này có thể điều chỉnh linh hoạt. Sử dụng biểu mẫu này để thu thập thông tin cá nhân, sở thích, tài liệu cần thiết và thông tin lịch trình, sau đó kích hoạt các bước tự động dựa trên câu trả lời.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Phân loại phản hồi theo dịch vụ, khu vực hoặc nhu cầu cho các mục đích khác nhau

Đánh dấu cách liên hệ ưa thích, từ cuộc gọi điện thoại, cuộc gọi video, email hoặc cuộc họp trực tiếp

Sắp xếp các ghi chú và truy vấn bổ sung từ khách hàng và khách hàng để tham khảo dễ dàng

Tạo thẻ tùy chỉnh cho từng yêu cầu của khách hàng để lưu trữ tất cả tệp đính kèm và danh sách kiểm tra biểu mẫu, tất cả ở một nơi

Lý tưởng cho: Người tổ chức hội thảo hoặc người lập kế hoạch sự kiện muốn thu thập dữ liệu về số lượng người tham gia cho các sự kiện hoặc lớp học cụ thể.

10. Mẫu giới thiệu khách hàng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hiểu nhu cầu của khách hàng, hợp lý hóa quy trình và thu thập phản hồi với Mẫu giới thiệu khách hàng của ClickUp

Mẫu ClickUp Customer Onboarding giúp quá trình chuyển đổi của khách hàng từ đăng ký đến sử dụng dịch vụ của bạn diễn ra suôn sẻ. Đặt kết hợp các menu thả xuống và không gian văn bản để đảm bảo định dạng chuyên nghiệp và giúp việc cung cấp thông tin toàn diện trở nên đơn giản.

Bạn sẽ có lợi thế là quá trình giới thiệu nhân viên mới diễn ra nhất quán cho mọi người mà không cần phải xử lý nhiều bảng tính hoặc tài liệu mới. Hơn nữa, bạn có thể tạo quy trình giới thiệu khách hàng và phân loại khách hàng dựa trên các giai đoạn giới thiệu, bao gồm khách hàng mới, quà tặng chào mừng, phân công nhóm, bảng câu hỏi giới thiệu, cuộc gọi giới thiệu và hoàn thành.

💫 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tự động hóa các công việc nhập liệu được kích hoạt bởi việc nộp/gửi biểu mẫu hoặc cập nhật CRM

Phân loại khách hàng dựa trên gói dịch vụ và các dịch vụ đã chọn

Phân loại khách hàng theo loại, chẳng hạn như doanh nghiệp, B2B, B2C, Saas và trực tiếp, cùng với nguồn, cho dù đó là trang web, mạng xã hội, giới thiệu hay cộng đồng

Lưu giữ các bình luận mới nhất để tham khảo khi khách hàng truy vấn hoặc cập nhật thông tin

Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp sẵn sàng sử dụng để tiếp nhận khách hàng.

Thu thập và phân tích biểu mẫu đăng ký một cách liền mạch với ClickUp

Biểu mẫu đăng ký giúp bạn thu thập thông tin khách hàng để trả lời truy vấn hoặc gửi cho họ các ưu đãi hoặc quảng cáo sự kiện. Chúng cũng giúp bạn thu hút người tham dự, tình nguyện viên và khách hàng để xây dựng bản sắc thương hiệu của bạn.

ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ bằng cách cung cấp các biểu mẫu có tổ chức và trực quan, đồng thời cho phép theo dõi đơn giản. Cho dù bạn đang tổ chức sự kiện, tiếp nhận khách hàng mới hay tuyển dụng ứng viên, ClickUp sẽ giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ và cho phép theo dõi hiệu quả.

Không còn tình trạng bỏ sót biểu mẫu đăng ký hoặc thiếu thông tin để phân tích và cải thiện dịch vụ.