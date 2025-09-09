Top 10 giải pháp thay thế TMetric cho việc theo dõi thời gian thông minh và nâng cao năng suất

Bạn kết thúc một ngày làm việc năng suất, tự hào vì đã hoàn thành mọi nhiệm vụ trong danh sách công việc. Nhưng khi kiểm tra nhật ký thời gian, bạn nhận ra rằng một nửa thời gian công việc của mình chưa được theo dõi.

Đồng hồ bấm giờ đã ngừng hoạt động một cách im lặng, lần nữa, vì ứng dụng máy tính bị treo trong quá trình cập nhật hệ thống. Hiện tại, bạn đang thiếu giờ công việc thực tế trong số giờ có thể tính phí.

Nếu bạn đang sử dụng TMetric và gặp phải những thách thức này, có thể đã đến lúc cần thay đổi.

Dưới đây là một số lựa chọn thay thế TMetric tốt nhất mang lại độ tin cậy cao hơn. 🧰

Giới hạn của TMetric

TMetric cung cấp các tính năng theo dõi thời gian tuyệt vời, nhưng nó không phải không có nhược điểm. Nếu bạn là một freelancer làm việc với nhiều khách hàng hoặc một người quản lý nhóm đang cố gắng tối ưu hóa quy trình công việc nội bộ, đây là một số rào cản phổ biến mà bạn có thể gặp phải. 💁

Không có tính năng đang theo dõi thời gian ngoại tuyến trên thiết bị di động: Bạn cần kết nối internet để Bạn cần kết nối internet để theo dõi thời gian trên các công việc và dự án hoặc yêu cầu nghỉ phép; các tính năng này chỉ hoạt động trên ứng dụng web

tích hợp giới hạn: *Tích hợp với một số công cụ như Notion chỉ hoạt động trên phiên bản web, không hỗ trợ ứng dụng máy tính

Các tính năng quản lý dự án cơ bản: Công cụ này thiếu các tính năng hợp tác nâng cao và tùy chỉnh bảng điều khiển, đồng thời không thể cài đặt ngày đáo hạn, điều này khiến việc ưu tiên công việc trở nên khó khăn hơn

Báo cáo cần được chỉnh sửa: Bạn có thể phải dành thêm thời gian để chỉnh sửa báo cáo trước khi chia sẻ với khách hàng

Lỗi thường xuyên: Phiên bản desktop thường xuyên bị treo, đặc biệt trên hệ điều hành Windows, khiến nó trở nên không đáng tin cậy

🔍 Bạn có biết? Trước khi có thẻ chấm công và ứng dụng, các nền văn minh cổ đại ở Ai Cập, Babylon, Hy Lạp, Trung Quốc và các xã hội Hồi giáo trung cổ đã sử dụng đồng hồ mặt trời, đồng hồ nước và thậm chí vị trí của các vì sao để theo dõi thời gian cho nông nghiệp và cuộc sống hàng ngày.

Các lựa chọn thay thế TMetric trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh các giải pháp thay thế TMetric tốt nhất:

Công cụ Tính năng nổi bật Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Quản lý công việc nâng cao, theo dõi thời gian tích hợp sẵn, quy trình làm việc tùy chỉnh và tích hợp mạnh mẽ Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và lớn đang tìm kiếm giải pháp theo dõi thời gian trên nhiều dự án và thiết bị với các phân tích thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) Miễn phí; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp Toggl Track Theo dõi thời gian chỉ với một cú nhấp chuột, báo cáo chi tiết và bảng điều khiển dự án Cá nhân, freelancer và các nhóm nhỏ cần giải pháp đang theo dõi thời gian đơn giản và linh hoạt Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng Harvest Theo dõi thời gian đơn giản, lập hóa đơn và đang theo dõi chi phí Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và nhóm cần theo dõi thời gian kết hợp với lập hóa đơn Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13,75/tháng cho mỗi người dùng Rescue Time Theo dõi thời gian tự động, chặn thời gian và loại bỏ sự phân tâm, cùng với báo cáo năng suất Cá nhân và freelancer muốn tăng cường sự tập trung Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng Clockify Theo dõi thời gian không giới hạn, báo cáo và quản lý nhóm Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và nhóm cần theo dõi thời gian không giới hạn và lịch làm việc linh hoạt Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $4.99/tháng cho mỗi người dùng Time Doctor Theo dõi nhân viên, cảnh báo về sự phân tâm, báo cáo năng suất chi tiết và tích hợp với hệ thống lương Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các nhóm làm việc từ xa cần tính năng theo dõi nhân viên chi tiết và quản lý lương thưởng Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $8/tháng cho mỗi người dùng Everhour Theo dõi thời gian theo thời gian thực, lập ngân sách và báo cáo Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kích thước vừa phải cần tích hợp theo dõi thời gian vào công cụ quản lý dự án của họ Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng Hubstaff Theo dõi nhân viên, đang theo dõi GPS và đo lường năng suất Các doanh nghiệp có kích thước vừa và nhỏ cùng các nhóm làm việc từ xa và tại trường cần giám sát năng suất Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $7/tháng cho mỗi người dùng My Hours Dự án không giới hạn, quản lý khách hàng, đang theo dõi chi phí và báo cáo Cá nhân, freelancer và các nhóm nhỏ đang phải xử lý nhiều khách hàng cùng lúc Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9/tháng cho mỗi người dùng TimeCamp Theo dõi thời gian tự động, phân tích năng suất và lập hóa đơn Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kích thước khác nhau cần các công cụ đang theo dõi tự động, phân tích và quản lý chấm công Miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $1.99/tháng cho mỗi người dùng

Các lựa chọn thay thế TMetric tốt nhất để sử dụng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Mặc dù TMetric rất tốt trong việc ghi lại thời gian, nó thường bỏ qua bức tranh tổng thể: cách thời gian đó kết nối với các sản phẩm đầu ra, ảnh hưởng đến khả năng làm việc của nhóm và tác động đến các mốc thời gian.

Hãy cùng xem qua các phần mềm theo dõi thời gian tốt nhất được thiết kế để giải quyết những vấn đề này. ⚒️

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý dự án và thời gian toàn diện)

Bắt đầu theo dõi thời gian trong ClickUp Theo dõi thời gian dành cho các công việc, dự án hoặc thành viên trong nhóm với tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn trong ClickUp

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, mang đến nhiều hơn những công cụ đang theo dõi thời gian cơ bản. Đây là trung tâm điều khiển tất cả trong một để quản lý thời gian, quy trình làm việc, hạn chót và các sản phẩm đầu ra.

Một thách thức phổ biến khi đang theo dõi thời gian là phải đối phó với nhiều thiết bị và môi trường công việc khác nhau. Nếu bạn đang ngồi tại bàn làm việc, di chuyển hoặc chuyển đổi giữa các công việc, việc quên ghi lại thời gian làm việc là điều dễ xảy ra.

ClickUp Dự án Theo dõi Thời gian Giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Bạn có thể bắt đầu và dừng đồng hồ đo thời gian từ máy tính để bàn, thiết bị di động hoặc thậm chí qua phần mở rộng trình duyệt. Ưu tiên nhập thời gian sau khi hoàn thành? Bạn có thể ghi lại thời gian thủ công hoặc thậm chí điều chỉnh ngày giờ cho các mục nhập trước đó.

Theo dõi thời gian theo thời gian thực hoặc sau khi hoàn thành công việc bằng tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn của ClickUp trên desktop, thiết bị di động và web

📌 Ví dụ, đối tượng/kỳ/phiên bản là một nhà thiết kế tự do có thể đang theo dõi thời gian thực trong quá trình thiết kế lại trang chủ, trong khi một nhóm phát triển từ xa có thể ưa chuộng việc ghi lại giờ làm việc trong sprint một cách retroactive. Tất cả các mục nhập thời gian đều được liên kết trực tiếp với các công việc, đảm bảo mọi phút giây đều được ghi nhận và có thể truy vết.

Hiện nay, việc đang theo dõi thời gian chỉ là một phần của vấn đề; việc hiểu rõ thời gian được sử dụng như thế nào cũng quan trọng không kém. Người dùng TMetric thường phải sử dụng các bảng tính riêng biệt cho việc cần làm, điều này gây ra sự phức tạp và rườm rà trong công việc.

ClickUp giải quyết vấn đề này với ClickUp Timesheets.

Các bảng chấm công tùy chỉnh cho phép bạn nhóm và lọc các mục nhập theo ngày, công việc hoặc thành viên nhóm. Điều này giúp bạn nhìn thấy bức tranh tổng thể hoặc đi sâu vào chi tiết.

Một nhà quản lý dự án dẫn dắt một nhóm làm việc từ xa có thể sử dụng bảng điều khiển bảng chấm công để phát hiện khi thời gian vượt quá ngân sách hoặc khi ai đó bị quá tải công việc. Tương tự, một chuyên gia tư vấn độc lập có thể tạo báo cáo để kèm theo hóa đơn, bao gồm chi tiết phân chia giữa thời gian tính phí và không tính phí.

Hãy để ClickUp Timesheets tạo ra các báo cáo chính xác về thời gian được sử dụng với năng suất

Các thành viên trong nhóm cũng có thể nộp bảng chấm công để xem xét, và quản trị viên có thể phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa, phù hợp cho các công ty cần theo dõi thời gian để tuân thủ quy định hoặc tính lương.

Với các tính năng Quản lý Thời gian của ClickUp, bạn có thể cài đặt ước lượng thời gian cho các công việc và so sánh chúng với số giờ thực tế đã ghi lại. Ví dụ, nếu bạn ước tính 8 giờ để viết một đề xuất cho khách hàng nhưng ghi lại 12 giờ, đó là dấu hiệu cho thấy bạn cần điều chỉnh cách báo giá cho các công việc tương lai hoặc hoàn thiện quy trình viết của mình. Theo thời gian, những thông tin này giúp các nhóm trở nên hiệu quả hơn và tránh tình trạng kiệt sức.

Mặc dù việc sử dụng các tính năng này là mẹo quản lý thời gian hiệu quả nhất, việc lập lịch và khả năng hiển thị khối lượng công việc vẫn là những thách thức đáng kể. Điều này đặc biệt đúng đối với các nhóm làm việc xuyên múi giờ hoặc phải đối phó với các hạn chót thay đổi liên tục.

Lịch ClickUp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) là cách tốt nhất để quản lý hạn chót cho các khách hàng. Nó sử dụng mã màu cho các công việc để tăng tính rõ ràng và đồng bộ với Google hoặc Outlook để đồng bộ hóa mọi thứ. Bạn có thể chế độ xem tất cả công việc theo ngày, tuần hoặc tháng và nhận được cái nhìn tổng quan về khối lượng công việc và hạn chót, giúp tránh bỏ lỡ các ngày đáo hạn.

Chế độ xem và quản lý toàn bộ lịch trình của bạn với Lịch thông minh AI của ClickUp – nơi các công việc, dự án và cuộc hẹn được tích hợp trong một không gian duy nhất

Ví dụ, một chuyên gia chiến lược nội dung tự do quản lý ba blog khách hàng có thể thiết lập các trường ngày tùy chỉnh như ‘Hạn chót bản nháp’, ‘Kiểm duyệt của khách hàng’ và ‘Ngày đăng’ cho mỗi bài viết. Lịch hiển thị tất cả các cột mốc nội dung sắp tới, cho phép bạn kéo và thả các công việc để điều chỉnh chu kỳ đăng tải, và đồng bộ mọi thứ với Lịch Google của bạn.

🎥 Xem video này để tìm hiểu cách ClickUp Calendar giúp bạn tự động ưu tiên và tự động lên lịch cho công việc quan trọng nhất của mình:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Biến thời gian đang theo dõi thành thông tin có ngữ cảnh với ClickUp Brain, trí tuệ nhân tạo (AI) làm việc toàn diện nhất thế giới. Hãy thử hỏi “Tôi đã dành thời gian trong ngày/tuần của mình cho những gì?”, để nhận được dòng thời gian và thông tin được AI tổ chức, liên kết nỗ lực của bạn với các kết quả thực tế. Đó không chỉ là theo dõi thời gian—đó là theo dõi ngữ cảnh. Sử dụng ClickUp Brain để phân tích cách bạn dành thời gian và nơi bạn dành thời gian

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Kết nối với các công cụ bên ngoài: Tích hợp quy trình làm việc của bạn với các công cụ như Toggl, Hubstaff và Lịch Google thông qua Tích hợp quy trình làm việc của bạn với các công cụ như Toggl, Hubstaff và Lịch Google thông qua ClickUp Integrations

hiển thị mọi thứ trong một chế độ xem duy nhất: *Theo dõi thời gian, quy trình làm việc, trạng thái dự án và giờ làm việc tính phí trong một chế độ xem gọn gàng với các thẻ tùy chỉnh trong bảng điều khiển ClickUp

Hợp tác và ghi chép một cách dễ dàng: Viết, chỉnh sửa, chia sẻ và lưu trữ báo cáo, bản tóm tắt dự án, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) hoặc ghi chú khách hàng với Viết, chỉnh sửa, chia sẻ và lưu trữ báo cáo, bản tóm tắt dự án, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) hoặc ghi chú khách hàng với ClickUp Tài liệu

xây dựng quy trình làm việc thông minh: *Tiết kiệm thời gian cho việc cập nhật, tóm tắt hoặc viết các công việc bằng cách sử dụng AI để quản lý thời gian hiệu quả hơn . ClickUp Brain, hệ thống AI công việc toàn diện nhất thế giới, tự động tóm tắt cuộc họp, đề xuất ý tưởng nội dung và soạn thảo email cho khách hàng ngay trong ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Nền tảng này có thể khiến người dùng mới cảm thấy hơi choáng ngợp do có phạm vi rộng của tính năng

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Đánh giá này trên G2 thực sự nói lên tất cả:

ClickUp đã hoàn toàn thay đổi cách chúng tôi quản lý các công việc nội bộ tại agency. Nó cho phép tôi đang theo dõi toàn bộ quy trình làm việc của nhóm trong một nền tảng duy nhất, ưu tiên các vấn đề cấp bách và duy trì giao tiếp tập trung. Khả năng tự động hóa quy trình, chuyển đổi giữa các chế độ xem (như danh sách, bảng và lịch) và tích hợp với các công cụ khác đã nâng cao đáng kể năng suất hàng ngày của tôi. Đây là một nền tảng tất cả trong một, hoàn toàn phù hợp với quy trình làm việc của chúng tôi và giúp quản lý nhóm hiệu quả hơn.

📖 Xem thêm: Mẫu bảng chấm công

2. Toggl Track (Phù hợp nhất cho freelancer cần đang theo dõi thời gian đơn giản và linh hoạt)

qua Toggl Track

Toggl Track cung cấp cho freelancer, đội ngũ làm việc từ xa và quản lý dự án tất cả các công cụ cần thiết để biến thời gian thành tiền bạc. Bạn có thể sử dụng ứng dụng để cài đặt mức lương theo giờ, theo dõi thời gian tính phí và không tính phí, và tạo báo cáo bảng chấm công chi tiết phản ánh chính xác cách nhóm của bạn sử dụng từng giờ.

Sử dụng công cụ lập hóa đơn tích hợp sẵn của Toggl, bạn có thể chuyển đổi các mục nhập theo dõi thời gian thành hóa đơn chuyên nghiệp, gọn gàng – không cần bảng tính, không cần sao chép dán. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận thanh toán nhanh hơn và khách hàng luôn biết rõ họ đang thanh toán cho điều gì. Bạn cũng có thể phân tích thời gian đang theo dõi để cải thiện lợi nhuận, dự báo doanh thu và lập kế hoạch dự án hiệu quả hơn.

Tính năng nổi bật của Toggl Track

Bật tính năng đang theo dõi nền để tự động ghi lại hoạt động của ứng dụng và trang web, sau đó chuyển chúng thành các mục nhập theo dõi thời gian

Truy cập vào hệ thống bảo mật mạnh mẽ với tuân thủ GDPR, chứng nhận ISO 27001 và cam kết thời gian hoạt động 99,99%

Hưởng lợi từ tính năng đang theo dõi chống giám sát, như không ảnh chụp màn hình hoặc theo dõi camera

Giới hạn của Toggl Track

Đôi khi nó ngừng theo dõi thời gian ở chế độ nền, và người dùng cần đảm bảo đồng hồ vẫn đang chạy

Giá của Toggl Track

Miễn phí

Gói Starter: $10/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $20/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Toggl Track

G2: 4.6/5 (hơn 1.500 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 2.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Toggl Track?

Trích từ đánh giá trên Capterra:

Tôi thích rằng tôi có thể tùy chỉnh nó dựa trên các dự án khác nhau mà tôi đang thực hiện. Nó rất hữu ích cho công việc hợp đồng độc lập.

3. Harvest (Phù hợp nhất cho doanh nghiệp nhỏ cần theo dõi thời gian kết hợp với lập hóa đơn)

qua Harvest

Với các công cụ thiết lập dự án và nhóm của Harvest, bạn có thể tạo dự án mới, phân công công việc và mời cộng tác viên chỉ trong vài phút. Sau khi mọi thứ đã được thiết lập, việc theo dõi thời gian trở nên đơn giản: sử dụng đồng hồ bấm giờ thời gian thực, mục nhập thủ công hoặc thậm chí tích hợp Lịch Google để ghi lại chính xác mọi giờ làm việc có thể tính phí.

Ngoài ra, nó cung cấp chế độ xem dòng thời gian để bạn có thể thấy chính xác cách thời gian của nhóm được phân phối trên các dự án. Báo cáo Team Overview và Project Tiến Độ giúp bạn nhận biết ai đang quá tải hoặc chưa được tận dụng hết khả năng, đồng thời phát hiện sớm khi dự án đi chệch hướng. Bạn cũng có thể cài đặt nhắc nhở tự động và email cảm ơn, giúp tiết kiệm thời gian theo dõi thanh toán.

Các tính năng nổi bật của Harvest

Chi phí nội bộ đang được theo dõi để so sánh với giờ làm việc tính phí và chế độ xem tổng số hàng ngày và hàng tuần cho cá nhân và nhóm

Chuyển đổi thời gian và chi phí đang theo dõi thành hóa đơn chuyên nghiệp và gửi qua web, PDF hoặc phiên bản in

Tích hợp với hơn 50 công cụ như Asana, Trello, QuickBooks và Slack để có cái nhìn tổng quan về lợi nhuận và hiệu suất của nhóm

Giới hạn của Harvest

Thiếu bảng điều khiển cho quản trị viên để xem thống kê theo từng nhóm

Giá cả của Harvest

Miễn phí

Pro: $13.75/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $17.50/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Harvest

G2: 4.3/5 (800+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 600 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Harvest?

Xem đánh giá của người dùng G2 này:

Nó có giao diện thân thiện với người dùng, nền tảng miễn phí và tính linh hoạt trong việc chỉnh sửa theo dõi thời gian cho một công việc. Nó có thể dễ dàng tích hợp với các nền tảng quản lý dự án khác như Asana.

🧠 Thông tin thú vị: Bộ luật Hammurabi (khoảng 1772 TCN) đã bao gồm các quy định về theo dõi lao động và trả lương dựa trên thời gian làm việc. Điều đó xảy ra gần 4.000 năm trước khi ứng dụng quản lý dự án của bạn ra đời.

4. Rescue Time (Phù hợp nhất cho cá nhân muốn tăng cường tập trung và theo dõi thói quen sử dụng thiết bị kỹ thuật số một cách tự động)

qua Rescue Time

Điểm nổi bật khi sử dụng Rescue Time là khả năng hoạt động êm ái ở chế độ nền, tự động theo dõi các ứng dụng, trang web và tệp tin bạn sử dụng cùng thời gian sử dụng. Tính năng theo dõi thời gian tự động của nó cũng phân loại tất cả hoạt động của bạn theo loại và mức độ năng suất. Thông tin này được tổng hợp vào Báo cáo chi tiết và một Đánh giá năng suất gọn gàng, cung cấp cho bạn điểm số hàng ngày dựa trên mức độ năng suất của thói quen sử dụng thiết bị kỹ thuật số.

Các freelancer và nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng cũng sẽ yêu thích tính năng Bảng chấm công trực quan, giúp hiển thị chi tiết lịch trình ngày làm việc của bạn, từ đó dễ dàng ghi lại giờ làm việc tính phí hoặc kiểm tra thời gian đã dành cho một dự án. Cuối cùng, bạn sẽ nhận được báo cáo hàng tuần để hỗ trợ lập kế hoạch cho các hoạt động tiếp theo.

Các tính năng nổi bật của Rescue Time

Đặt hẹn giờ cho công việc tập trung và thậm chí phát nhạc nền qua Spotify hoặc YouTube bằng tính năng Focus Sessions

Xây dựng thói quen tốt hơn với RescueTime Assistant và các nhắc nhở tự động hóa của nó

Đặt mục tiêu và cảnh báo tùy chỉnh để theo dõi tiến độ với cập nhật thời gian thực, báo cáo email hàng tuần và phân tích mục tiêu chi tiết trên bảng điều khiển cá nhân

Giới hạn của Rescue Time

Nó không cho phép bạn gắn thẻ các kỳ cho các dự án cụ thể

Giá cả của Rescue Time

Lite: Miễn phí

Premium: $12/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $9/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Rescue Time

G2: 4.2/5 (90+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (140+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Rescue Time?

Dưới đây là góc nhìn thực tế:

RescueTime chạy ngầm và tự động ghi lại thời gian tôi dành cho nhiều ứng dụng và trang web, giúp tôi có chế độ xem rõ ràng về thói quen hàng ngày của mình.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng sử dụng các chiến lược quản lý thời gian cá nhân hóa. Tuy nhiên, phần lớn các công cụ quản lý quy trình làm việc hiện nay vẫn chưa cung cấp các tính năng quản lý thời gian hoặc ưu tiên công việc tích hợp mạnh mẽ, điều này có thể cản trở việc ưu tiên công việc một cách hiệu quả. Các tính năng lập lịch và theo dõi thời gian được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp có thể giúp bạn biến những phỏng đoán thành quyết định dựa trên dữ liệu. Nó thậm chí có thể đề xuất các khung thời gian tập trung tối ưu cho các công việc. Xây dựng hệ thống quản lý thời gian tùy chỉnh phù hợp với cách bạn thực sự làm công việc!

5. Clockify (Phù hợp nhất cho các nhóm cần theo dõi thời gian không giới hạn và lịch làm việc linh hoạt)

qua Clockify

Clockify là nền tảng theo dõi thời gian và nâng cao năng suất, ghi lại giờ làm việc, theo dõi dự án và đảm bảo mọi người chịu trách nhiệm với quy trình thiết lập tối giản. Quên ghi lại điều gì đó? Không sao, nó cho phép bạn chỉnh sửa các mục nhập đã ghi trước đó và phân loại thời gian theo khách hàng, dự án hoặc công việc.

Bạn có thể tận dụng tối đa các công cụ quản lý bảng chấm công của nền tảng, bao gồm chỉnh sửa hàng loạt, quy trình phê duyệt và bảng điều khiển theo dõi thời gian làm việc. Với tính năng lập lịch ca làm việc và lập kế hoạch dự án tích hợp sẵn, bạn có thể lập kế hoạch khối lượng công việc cho nhóm và so sánh ước lượng thời gian với thời gian thực tế đã sử dụng.

Các tính năng nổi bật của Clockify

Theo dõi sự tham gia và năng suất của nhóm thông qua bảng điều khiển và báo cáo hoạt động chi tiết

Cài đặt kiốt tại chỗ cho nhân viên chấm công vào và ra tại các địa điểm vật lý

Bật tính năng phát hiện thời gian không hoạt động để xác định các kỳ không hoạt động và quyết định liệu có nên bao gồm hay loại bỏ thời gian không hoạt động đó hay không

Giới hạn của Clockify

Ứng dụng di động không có đầy đủ hàm như phiên bản desktop

Giá cả của Clockify

Miễn phí vĩnh viễn

Basic : $4.99/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn : $6.99/tháng cho mỗi người dùng

Pro : $9.99/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp : $14.99/tháng cho mỗi người dùng

Bộ công cụ Năng suất: $15.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Clockify

G2: 4.5/5 (170+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 9.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Clockify?

Một người dùng trên G2 đã chia sẻ phản hồi này:

Nó cực kỳ hữu ích, vì vậy dù bạn đang theo dõi giờ làm việc cho công việc, dự án cá nhân hay chỉ đơn giản là duy trì năng suất làm việc, nó đều rất dễ sử dụng.

🔍 Bạn có biết? Thẻ chấm công từng thống trị văn phòng! Phát minh năm 1894 của Daniel M. Cooper, Rochester Recorder, là hệ thống dựa trên thẻ đầu tiên giúp các công ty tự động ghi lại giờ làm việc. Đó là tự động hóa analog ở mức độ hoàn hảo nhất.

6. Time Doctor (Phù hợp nhất cho các nhóm làm việc từ xa cần theo dõi chi tiết nhân viên và tính năng quản lý lương)

qua Time Doctor

Time Doctor là nền tảng quản lý năng suất toàn diện dành cho các nhóm làm việc từ xa, kết hợp và tại văn phòng, những người cần sự hiển thị và trách nhiệm. Bạn có thể sử dụng nó để cài đặt lịch trình tùy chỉnh và so sánh giờ công việc theo kế hoạch với thời gian làm việc thực tế, giúp tối ưu hóa khối lượng công việc và giảm thiểu tình trạng kiệt sức.

Đối với các doanh nghiệp tính phí theo giờ cho khách hàng, Time Doctor nổi bật với các tính năng tự động hóa tính lương và lập hóa đơn. Tạo hóa đơn chính xác từ thời gian đã ghi lại và thanh toán cho nhóm một cách liền mạch, mà không cần thêm công việc quản trị viên. Các nhóm cũng tin tưởng vào nó để theo dõi thời gian làm việc offline, đảm bảo rằng công việc hoàn thành ngoài màn hình hoặc trong điều kiện kết nối internet kém vẫn được tính toán đầy đủ.

Các tính năng nổi bật của Time Doctor

Chụp ảnh chụp màn hình và thực hiện giám sát nhân viên định kỳ để xác minh công việc và cung cấp bằng chứng về hoạt động

Đo lường mức độ hoạt động dựa trên việc sử dụng bàn phím và chuột, mà không ghi lại các phím bấm thực tế, để đánh giá năng suất

Nhận thông báo cảnh báo khi truy cập các trang web không liên quan đến công việc để duy trì sự tập trung

Giới hạn của Time Doctor

Nó không cung cấp dữ liệu phân tích để hiểu nguyên nhân và xu hướng của các giờ làm việc không hiệu quả hoặc không sản xuất

Giá cả của Time Doctor

Gói Cơ bản: $8/tháng cho mỗi người dùng

Gói Tiêu chuẩn: $14/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $20/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Time Doctor

G2: 4.4/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Time Doctor?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thực sự thích Time Doctor vì các tính năng đang theo dõi mạnh mẽ của nó, giúp tôi có cái nhìn rõ ràng về năng suất của nhóm. Nó giúp tôi theo dõi tổng số giờ công việc, cũng như phân biệt thời gian làm việc hiệu quả và không hiệu quả, thậm chí cả thời gian rảnh rỗi.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Time Doctor để quản lý công việc hiệu quả hơn

qua Everhour

Everhour là công cụ quản lý dự án, đang theo dõi thời gian và lập ngân sách dự án thông minh, trực quan, tích hợp trực tiếp với các công cụ mà nhóm của bạn đã sử dụng, như Asana, Trello và ClickUp. Bạn có thể cài đặt ngân sách dựa trên thời gian hoặc phí, tạo giới hạn thời gian lặp lại và so sánh số giờ công việc thực tế với ước tính.

Nền tảng này cũng cung cấp cho quản lý khả năng hiển thị về khả năng sẵn sàng của nhóm, giúp cân bằng khối lượng công việc dễ dàng hơn. Điều này góp phần đáng kể vào việc lập kế hoạch hiệu quả hơn và tránh tình trạng kiệt sức của nhân viên. Everhour cũng đơn giản hóa việc thanh toán và lập hóa đơn. Bạn có thể tạo hóa đơn chuyên nghiệp dựa trên thời gian và chi phí đang theo dõi, thậm chí đồng bộ với các công cụ kế toán như QuickBooks và Xero để có quy trình làm việc kết nối hoàn toàn.

Các tính năng nổi bật của Everhour

Sử dụng cài đặt ngân sách để ngăn chặn việc báo cáo thời gian cho bất kỳ ai nếu ngân sách vượt quá

Thay đổi tỷ lệ cơ bản cho một dự án và gán tỷ lệ cụ thể cho từng công việc

Zoom vào/ra, tìm kiếm, lọc và sắp xếp để nhanh chóng chuyển sang chế độ xem các thành viên nhóm và nhiệm vụ cụ thể

Giai hạn của Everhour

Bạn không thể thêm hơn một thẻ cho một công việc mà không tạo một mục mới trên báo cáo

Giá cả của Everhour

Miễn phí

Nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Everhour

G2 : 4.7/5 (170+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (430+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Everhour?

Một đoạn trích từ người dùng thực tế như sau:

Chúng tôi sử dụng Everhour cùng với linear. app để theo dõi không chỉ thời gian làm việc mà còn ngân sách dự án của chúng tôi với tư cách là một công ty tư vấn công nghệ thông tin. Các bảng, biểu đồ và các biểu đồ phân tích khác giúp việc đang theo dõi ai đang làm công việc trên dự án nào trở nên rất dễ dàng.

🧠 Thông tin thú vị: Năm 1888, Willard Bundy đã phát minh ra chiếc đồng hồ chấm công cơ học đầu tiên, giúp các công ty dễ dàng hơn trong việc đang theo dõi thời gian bắt đầu và kết thúc ca làm việc của nhân viên.

8. Hubstaff (Phù hợp nhất cho các nhóm làm việc trường và doanh nghiệp làm việc từ xa cần theo dõi GPS và giám sát năng suất)

qua Hubstaff

Với Hubstaff, các nhà quản lý có thể hiển thị toàn diện năng suất làm việc thông qua đang theo dõi ứng dụng và URL, mức độ hoạt động dựa trên chuyển động của bàn phím/chuột, và ảnh chụp màn hình tùy chọn có thể được làm mờ hoặc xóa để bảo mật.

Ngoài ra, nếu bạn đang quản lý ngân sách và thời hạn, Hubstaff cho phép bạn cài đặt ngân sách dự án, nhận cảnh báo khi sắp vượt quá giới hạn và sử dụng báo cáo chi tiết để theo dõi thời gian, năng suất và chi phí trên các nhóm. Nền tảng này cung cấp hơn 20 báo cáo tùy chỉnh, giúp bạn tập trung vào những thông tin quan trọng nhất.

Các tính năng bổ sung như loại bỏ thời gian nhàn rỗi, huy hiệu thành tích và kiểm soát bảo mật hàng đầu (không ghi lại phím bấm, không theo dõi webcam) đảm bảo sự cân bằng giữa giám sát và tự chủ.

Các tính năng nổi bật của Hubstaff

Theo dõi vị trí nhân viên và đang theo dõi thời gian với ứng dụng đồng hồ thời gian GPS cho nhiều địa điểm làm việc và tính năng geofencing

Tự động hóa việc tính lương với các tích hợp như PayPal, Wise và Gusto

Giao công việc, đặt ngày đáo hạn và sử dụng bảng Kanban cho quản lý dự án , bao gồm các sprint, dòng thời gian và quy trình làm việc tùy chỉnh

Giới hạn của Hubstaff

Một số người dùng cho biết tính năng đang theo dõi hoạt động có thể cảm thấy quá xâm phạm, đặc biệt là với việc chụp ảnh chụp màn hình thường xuyên

Giá cả của Hubstaff

Dùng thử miễn phí

Gói Starter: $7/tháng cho mỗi người dùng

Grow: $9/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $12/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $12/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Hubstaff

G2 : 4.5/5 (hơn 1.400 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 1.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Hubstaff?

Một đánh giá mô tả như sau:

Nó cho phép tôi theo dõi năng suất mà không gây phiền hà, tạo báo cáo chính xác cho khách hàng và duy trì tính minh bạch hoàn toàn về công việc đang được thực hiện. Việc tích hợp với các công cụ quản lý dự án khác cũng là một điểm cộng lớn.

📖 Xem thêm: Mẫu theo dõi thời gian dự án miễn phí cho quản lý thời gian

9. My Hours (Phù hợp nhất cho freelancer và tư vấn viên quản lý nhiều khách hàng và dự án)

qua My Hours

Được xây dựng như một nền tảng theo dõi thời gian dựa trên đám mây, My Hours giúp giảm bớt gánh nặng trong việc duy trì bảng chấm công và hoàn thành các tác vụ hành chính. Nền tảng này cung cấp các tính năng phong phú như phân công công việc, lập ngân sách dự án và mức lương theo giờ có thể tùy chỉnh theo dự án, công việc hoặc người dùng.

My Hours hỗ trợ số lượng người dùng không giới hạn với quy trình phê duyệt tích hợp và thông báo để đảm bảo độ chính xác của bảng chấm công. Các nhóm có thể tạo báo cáo chi tiết để phân tích năng suất và giờ làm việc tính phí, lên lịch giao báo cáo tự động hóa và thậm chí gửi hóa đơn trực tiếp từ nền tảng.

Các tính năng nổi bật của My Hours

Lên lịch gửi báo cáo tự động qua email để cập nhật thông tin cho các bên liên quan

Khóa nhật ký thời gian cho các kỳ cụ thể và tải xuống nhật ký kiểm tra để tuân thủ quy định

Tạo và gửi hóa đơn chuyên nghiệp trực tiếp từ giờ làm việc đã ghi lại với tích hợp các công cụ hóa đơn phổ biến

Giai đoạn giới hạn của My Hours

Bạn phải cài đặt trường công việc là bắt buộc ở cấp độ dự án

Giá cả của My Hours

Miễn phí

Pro: $9/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về My Hours

G2: 4.6/5 (260+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (980+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về My Hours?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Chúng tôi rất thích khả năng quản lý ngân sách dự án trực tiếp dựa trên thời gian đã dành cho chúng, giúp toàn bộ nhóm rõ ràng về việc chúng ta đang tiến triển nhanh hơn hay chậm hơn so với kế hoạch.

🔍 Bạn có biết? Kích thước thị trường phần mềm theo dõi thời gian được dự báo sẽ đạt $11,48 tỷ vào năm 2032, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) là 16,5% trong kỳ dự báo.

qua TimeCamp

TimeCamp là một công cụ phần mềm theo dõi thời gian mạnh mẽ, được thiết kế cho cả quản lý thời gian tự động và thủ công. Nó hoạt động trên web, máy tính để bàn, thiết bị di động và phần mở rộng trình duyệt, giúp việc ghi chép giờ làm việc chính xác trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài việc đang theo dõi thời gian, nó cung cấp thông tin chi tiết về năng suất của nhóm. Nó theo dõi việc sử dụng ứng dụng và trang web, phân loại các hoạt động theo mức độ năng suất và thậm chí có thể chụp ảnh chụp màn hình để tăng cường trách nhiệm. Bạn có thể theo dõi sự tham gia, quản lý yêu cầu nghỉ phép và tạo báo cáo chi tiết cho đánh giá hiệu suất, tính lương và lập hóa đơn.

Các tính năng nổi bật của TimeCamp

Tùy chỉnh các danh mục năng suất, phát hiện thời gian nhàn rỗi và theo dõi bảo mật để có trải nghiệm đang theo dõi được cá nhân hóa

Phân tích hoạt động trên màn hình của bạn với công cụ theo dõi thời gian AI để loại bỏ việc mục nhập thủ công

Hiểu rõ các mẫu sử dụng để giảm thiểu các hoạt động không hiệu quả cho nhân viên của bạn

Giới hạn của TimeCamp

Tiện ích theo dõi thời gian trên desktop không thực sự có hàm, vì vậy bạn sẽ phải thường xuyên truy cập lại trang web

Giá cả của TimeCamp

Miễn phí

Gói Starter: $1.99/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $3.99/tháng cho mỗi người dùng

Ultimate: $5.99/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $14.99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về TimeCamp

G2: 4.7/5 (340+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (590+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về TimeCamp?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng Capterra về TimeCamp:

Có nhiều cách khác nhau để nhập thời gian đang theo dõi của bạn. Bạn có thể đăng ký các công việc theo thời gian thực hoặc nhập theo ngày hoặc tuần. Điều này cho phép tất cả nhân viên của chúng tôi linh hoạt trong việc đang theo dõi theo cách họ muốn.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của TimeCamp

Chuyển sang ClickUp để có cái nhìn sâu sắc hơn về thời gian và hợp tác nhóm thông minh hơn

Với rất nhiều công cụ đang theo dõi tuyệt vời hiện có, rõ ràng là bạn không cần phải chấp nhận những tính năng cơ bản.

Bạn cần hỗ trợ để đáp ứng thời hạn, hợp tác với nhóm và đạt được mục tiêu nhanh chóng chỉ với vài cú nhấp chuột?

ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp theo dõi thời gian chính xác, bảng chấm công tùy chỉnh, quản lý khối lượng công việc và đồng bộ lịch - tất cả trong một nền tảng duy nhất.

Vậy tại sao phải chờ đợi? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay! ✅