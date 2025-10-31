SaaS OKRs: Ví dụ & Khung làm việc cho tăng trưởng dẫn dắt bởi sản phẩm

Vào cuối quý 2, nhóm bán hàng đã không đạt được mục tiêu, chênh lệch 6%. Không phải là thảm họa, nhưng đủ để gây khó chịu. Và khi nhìn lại, vấn đề không nằm ở nỗ lực. Mọi người đã có công việc chăm chỉ… nhưng không tập trung vào những điều quan trọng nhất.

OKRs (Mục tiêu và Kết quả then chốt) được thiết kế để giải quyết vấn đề đó. Chúng giúp đồng bộ hóa công việc với chiến lược, kết nối mục tiêu giữa các nhóm và tạo ra sự cấp bách trong tiến độ. Nhưng khi chúng mơ hồ, không liên kết hoặc đang theo dõi qua năm công cụ khác nhau? Chúng chỉ trở thành một công việc khác cần hoàn thành.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về OKRs và cách ClickUp giúp bạn đang theo dõi chúng. 🎯

OKRs là gì và tại sao chúng quan trọng trong lĩnh vực SaaS?

Một khung làm việc thiết lập mục tiêu đơn giản được thiết kế cho các nhóm có tốc độ làm việc cao. OKRs (Mục tiêu và Kết quả then chốt) giúp bạn xác định những gì bạn muốn đạt được - và cách bạn sẽ biết mình đang tiến gần đến mục tiêu đó. Trong các tổ chức SaaS phát triển nhanh, chúng giúp bạn duy trì sự tập trung cao độ ngay cả khi ưu tiên thay đổi hàng tuần. ✅ Mục tiêu: Kết quả rõ ràng, truyền cảm hứng✅ Kết quả chính: Bằng chứng đo lường được về tiến độ đạt được

Trong các công ty SaaS, mọi thứ diễn ra rất nhanh: thị trường thay đổi, nhóm phát triển. Nếu không có một lộ trình rõ ràng, dễ dàng trở nên bận rộn nhưng chưa hẳn đã hiệu quả.

Dưới đây là cách OKRs hỗ trợ:

Xác định rõ trọng tâm: Giữ cho các nhóm tập trung vào những gì thực sự quan trọng thay vì phân tán nỗ lực quá mỏng.

Tăng cường sự đồng bộ giữa các bộ phận: Đảm bảo các bộ phận sản phẩm, bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ thành công cùng hướng tới các mục tiêu chia sẻ.

Khuyến khích sự đổi mới: Khuyến khích các nhóm chấp nhận rủi ro thông minh, thử nghiệm ý tưởng và cải tiến liên tục.

Đơn giản hóa trách nhiệm: Giao chủ sở hữu rõ ràng cho từng đối tượng để trách nhiệm được minh bạch.

Theo dõi tiến độ: Theo dõi những gì đang hoạt động, những gì không và điều chỉnh nhanh chóng khi cần thiết.

Ưu tiên giá trị khách hàng: Kết nối mục tiêu với sự hài lòng và tỷ lệ giữ chân người dùng để đạt được kết quả có ý nghĩa.

Thúc đẩy tăng trưởng: Giữ cho các nhóm tập trung vào việc mở rộng quy mô, dù là thông qua khách hàng mới, doanh thu hay thị trường.

Khuyến khích quyền sở hữu: Cho phép các nhóm tự cài đặt OKRs của mình để tăng cường cam kết và trách nhiệm.

Cân bằng chiến lược và chỉ số: Kết nối các mục tiêu tổng thể với các chỉ số khóa như MRR, CAC và tỷ lệ churn.

📕 Từ điển thuật ngữ: Doanh thu định kỳ hàng tháng (MRR) là thu nhập dự đoán mà doanh nghiệp kinh doanh của bạn thu được mỗi tháng từ các gói đăng ký hoặc thanh toán định kỳ, giúp bạn đo lường sự tăng trưởng ổn định. Chi phí thu hút khách hàng (CAC) là số tiền chi tiêu để thu hút mỗi khách hàng mới, bao gồm chi phí marketing, bán hàng và onboarding.

Bạn đang tìm kiếm phần mềm OKR thực sự giúp bạn đặt ra, đang theo dõi và đạt được mục tiêu? Video này phân tích các công cụ cài đặt mục tiêu hàng đầu, bao gồm những điểm mạnh của chúng, những điểm cần cân nhắc và những công cụ phù hợp với kích thước và giai đoạn phát triển của nhóm bạn.

Cách cài đặt OKRs hiệu quả cho SaaS

Trong các tổ chức SaaS, mục tiêu có thể nhanh chóng trở thành những mục tiêu thay đổi liên tục. Một khung làm việc OKR được cấu trúc tốt mang lại sự nhất quán cho sự thay đổi đó, giúp các nhóm ưu tiên các sáng kiến đúng đắn, điều chỉnh hướng đi sớm và đánh giá tác động.

Hãy cùng tìm hiểu cách cài đặt và triển khai OKRs. 💁

Bước #1: Kết nối OKRs với bức tranh tổng thể

💡 Kết nối mọi đối tượng với sứ mệnh của công ty để duy trì sự đồng bộ của các nhóm.

Trước khi bắt tay vào đặt mục tiêu, hãy lùi lại một bước. Mỗi mục tiêu phải phản ánh tầm nhìn và ưu tiên chiến lược của công ty. Nếu một OKR không trực tiếp hỗ trợ lý do đằng sau hoạt động kinh doanh của bạn, nó chỉ là tiếng ồn.

📌 Ví dụ: Sứ mệnh của bạn là ‘đơn giản hóa các công cụ SaaS cho freelancer’. Một mục tiêu mạnh mẽ có thể là ‘Ra mắt trải nghiệm bảng điều khiển trực quan được thiết kế riêng cho người dùng cá nhân’.

Bước #2: Xác định các mục tiêu rõ ràng, truyền cảm hứng

💡 Đặt đối tượng ngắn gọn, truyền cảm hứng và miễn phí chỉ số đo lường.

Mục tiêu của bạn là đích đến, không phải bản đồ. Nó nên ngắn gọn, truyền cảm hứng và miễn phí các chỉ số đo lường. Tránh đưa vào các bước thực hiện hoặc KPI; đó chính là mục đích của các kết quả chính.

Nếu đối tượng của bạn không khơi dậy sự hào hứng cho nhóm, hãy viết lại nó. Bạn sẽ xem xét lại dòng này hàng tuần, vì vậy bạn phải đảm bảo nó thực sự có ý nghĩa.

⚠️ Lưu ý: ‘Nâng cao tỷ lệ chuyển đổi 2% bằng cách tối ưu hóa trang đích’ không phải là mục tiêu. Đó là kết quả chính được bao bọc trong danh sách việc cần làm. Một mục tiêu tốt hơn là ‘Cung cấp trải nghiệm lần đầu mượt mà cho người dùng’.

Bước #3: Xây dựng các kết quả khóa cụ thể

💡 Biến ý định thành kết quả đo lường được.

Kết quả chính là nơi trách nhiệm được thể hiện. Chúng cho bạn biết liệu bạn có đang đạt được tiến độ hay không. Mỗi kết quả chính nên là một kết quả có thể đo lường được, không phải là một ý định mơ hồ hay hoạt động chung chung.

📌 Ví dụ: Mục tiêu: ‘Nâng cao tỷ lệ giữ chân người dùng trong 30 ngày đầu tiên. ’ Kết quả khóa: Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng trong 30 ngày từ 45% lên 60%.

Giảm thời gian đạt giá trị từ bảy ngày xuống còn ba ngày.

Tăng tỷ lệ hoàn thành quá trình onboarding lên 80%

Bước #4: Tập trung nỗ lực của bạn

💡 Mục tiêu ít hơn nhưng rõ ràng hơn sẽ hiệu quả hơn so với việc phân tán ưu tiên.

Nhiều hơn không phải là tốt hơn; tốt hơn mới là tốt hơn. Các nhóm SaaS đã phải cân bằng giữa việc phát hành tính năng, thay đổi lộ trình, phản hồi của khách hàng và các tình huống khẩn cấp. Hãy tập trung vào 2-4 mục tiêu có thể đo lường được cho mỗi nhóm, mỗi mục tiêu có tối đa 3-5 kết quả khóa.

Ngoài ra, đảm bảo rằng mục tiêu của từng nhóm hỗ trợ cả mục tiêu chung của công ty và mục tiêu của các nhóm khác.

📌 Ví dụ: Đối tượng của công ty: ‘Tăng doanh thu mở rộng’ Mục tiêu sản phẩm (KR): ‘Ra mắt giá dựa trên sử dụng ở giai đoạn beta’ Mục tiêu Marketing (KR): ‘Đạt 500 đăng ký cho chương trình thử nghiệm giá’ CS KR: ‘Nâng cấp 50 người dùng từ beta lên gói trả phí’

Bước #5: Kiểm tra, học hỏi và điều chỉnh

💡 OKRs phát triển cùng bạn — kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện.

OKRs không phải là "đặt ra rồi quên đi". Hãy kiểm tra hàng tuần hoặc hai tuần một lần, không phải để quy trách nhiệm, mà để điều chỉnh hướng đi. Sử dụng hệ thống đánh giá đơn giản từ 0.0 đến 1.0 vào cuối chu kỳ để phản ánh chính xác tiến độ.

Hệ thống đánh giá có thể trông như sau:

1. 0: Hoàn thành đầy đủ

0. 7: Tiến độ tốt, nhưng chưa hoàn toàn.

0. 3: Không đúng hướng

Sau khi hiểu rõ khung làm việc OKR, bước tiếp theo là áp dụng nó cho các nhóm của bạn. Dưới đây, chúng ta sẽ khám phá các ví dụ thực tế về OKR trong lĩnh vực SaaS theo từng bộ phận, từ Sản phẩm và Kỹ thuật đến Tiếp thị và Thành công Khách hàng, để giúp bạn đặt ra các mục tiêu có thể đo lường được thực sự thúc đẩy tăng trưởng.

Ví dụ về OKR cho SaaS theo nhóm

Các nhóm SaaS hiệu quả nhất liên kết công việc hàng ngày của họ với các mục tiêu SMART tổng thể. Ở đây, chúng ta sẽ phân tích các ví dụ thực tế về OKR theo từng nhóm để mọi người có thể hành động đồng bộ. 👇

OKRs của nhóm sản phẩm

Bạn đang triển khai sản phẩm nhanh chóng, nhưng tỷ lệ khách hàng rời bỏ vẫn cao. Điều này thường cho thấy nhóm sản phẩm đang tập trung vào việc triển khai hơn là tác động thực tế. Các mục tiêu OKRs sản phẩm rõ ràng tập trung vào việc áp dụng, giữ chân khách hàng hoặc thời gian đạt giá trị có thể định hướng nỗ lực hướng tới kết quả có ý nghĩa.

Dưới đây là một số ví dụ về OKRs hiệu quả:

Cải thiện trải nghiệm người dùng trong quý tới.

Đạt được điểm đánh giá hài lòng của khách hàng trung bình là 9 hoặc cao hơn từ các cuộc khảo sát người dùng.

Giảm thời gian phản hồi hỗ trợ trung bình xuống 10%.

Tăng tỷ lệ giữ chân tùy chỉnh lên 20% thông qua các bản cập nhật sản phẩm.

Ra mắt sản phẩm quý 3 mới thành công

Trao đổi với 30 khách hàng tùy chỉnh để tìm hiểu về nhu cầu và phản hồi của họ.

Xem mười video người dùng và chia sẻ những điểm khóa với nhóm.

Tổ chức hai phiên đào tạo để cập nhật kiến thức cho nhóm marketing và bán hàng.

Xem qua 15 tài liệu yêu cầu của khách hàng từ bộ phận tiếp thị sản phẩm để đảm bảo chúng ta đang phát triển những tính năng đúng đắn.

🔍 Bạn có biết? Andy Grove, cựu CEO của Intel, lần đầu tiên giới thiệu khái niệm OKRs vào những năm 1970. Đây là một chiến lược quản lý tăng trưởng và đổi mới phù hợp với mô hình kinh doanh của công ty. Nguồn cảm hứng của ông là nhà lý thuyết quản lý Peter Drucker và khái niệm quản lý theo đối tượng (MBO).

2. OKRs của nhóm kỹ thuật

Các mục tiêu kỹ thuật dễ bị chôn vùi dưới các yêu cầu công việc và nợ kỹ thuật. Dưới đây là một số ví dụ về OKRs có thể giúp bạn nếu bạn đang gặp tình huống tương tự.

Nâng cao chất lượng của các bản phát hành sản phẩm

Giảm số báo cáo lỗi mới trung bình từ 72 xuống 60 mỗi tháng.

Nâng cao tỷ lệ không gặp sự cố từ 96% lên 99% trong bản phát hành mới nhất.

Tăng tỷ lệ bao phủ kiểm thử từ 35% lên 50% để phát hiện nhiều vấn đề hơn trước khi ra mắt.

Tăng tốc nhóm phát triển

Tăng tốc độ sprint từ 42 lên 60 điểm để hoàn thành nhiều hơn mỗi chu kỳ.

Giảm thời gian xem xét mã trung bình xuống 30% để duy trì tiến độ công việc.

Đảm bảo rằng các thiết kế thiếu sót không tạo khối hơn 2% các tính năng đã lên kế hoạch.

3. OKRs của nhóm Marketing

Các chiến dịch của bạn thu hút lượt nhấp chuột, nhưng doanh số vẫn gặp khó khăn về chất lượng khách hàng tiềm năng. Đây chính là lúc bạn cần một OKR hiệu quả. Dưới đây là một số ví dụ về OKR tiếp thị để tham khảo:

Cải thiện sự đồng bộ giữa marketing và bán hàng dựa trên tiêu chí chất lượng khách hàng tiềm năng

Giảm tỷ lệ khách hàng tiềm năng không đủ điều kiện được chuyển cho bộ phận bán hàng từ 40% xuống 25%.

Tăng tỷ lệ chuyển đổi từ MQL sang SQL từ 12% lên 20%.

Khởi chạy một chiến dịch nội dung mục tiêu hỗ trợ quá trình ra quyết định ở giai đoạn cuối phễu.

Tăng cường hiển thị thương hiệu và tăng trưởng từ nguồn khách hàng tự nhiên

Tăng lưu lượng truy cập tự nhiên vào website lên 30% so với quý trước.

Đăng tải ba nghiên cứu trường hợp có ý định cao, nhấn mạnh các câu chuyện thành công của khách hàng.

Tăng tỷ lệ mở email từ 25% lên 35%

4. OKRs của nhóm bán hàng

Nhóm bán hàng phát triển mạnh mẽ nhờ các mục tiêu, nhưng OKRs bán hàng giúp cân bằng giữa mục tiêu doanh thu ngắn hạn và các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Dưới đây là một số ví dụ:

Nâng cao hiệu quả bán hàng và chốt nhiều giao dịch chất lượng cao hơn

Tăng tỷ lệ thành công từ 18% lên 25%

Giảm thời gian trung bình của chu kỳ giao dịch từ 42 xuống 30 ngày.

Thực hiện phân tích thắng-thua trên 100% các cơ hội đã đóng.

Xây dựng một hệ thống bán hàng ngoại tuyến có thể lặp lại và mở rộng

Khởi chạy chuỗi tiếp thị ra ngoài với mục tiêu ba nhân vật khách hàng khóa.

Tạo ra 50 khách hàng tiềm năng mới từ các kênh tiếp thị ngoài.

Đạt tỷ lệ phản hồi 10% trên tất cả các chiến dịch tiếp thị ra ngoài.

5. OKRs của nhóm thành công khách hàng

Khách hàng đăng ký thành công, nhưng tỷ lệ rời bỏ tăng sau ba tháng. Điều này cho thấy việc thực hiện giá trị còn yếu. Các OKRs liên quan đến các cột mốc áp dụng, điểm số sức khỏe hoặc NPS có thể giúp nhóm CS bước vào kịp thời trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng. Dưới đây là một số ví dụ:

Tăng cường sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng

Nâng cao điểm hài lòng của khách hàng tùy chỉnh (CSAT) và đạt 90% hoặc cao hơn.

Giảm 15% số lượng khiếu nại của khách hàng so với quý trước.

Nâng cao Điểm NPS (Net Promoter Score) lên 65 hoặc cao hơn.

Trả lời câu hỏi tùy chỉnh của khách hàng nhanh hơn, giảm thời gian phản hồi trung bình xuống 25%.

Giữ chân nhiều khách hàng hơn và giảm tỷ lệ churn

Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng có giá trị cao lên 10%.

Giảm tỷ lệ churn xuống 15% để ít khách hàng rời bỏ chúng ta hơn.

Tổ chức các cuộc đánh giá kinh doanh hàng quý với ít nhất 80% khách hàng hàng đầu của chúng tôi.

Khởi chạy chương trình giới thiệu khách hàng mang lại 30% kinh doanh mới thông qua khách hàng hài lòng.

SaaS OKRs so với KPIs: Sự khác biệt là gì?

OKRs và KPIs thường bị nhầm lẫn, nhưng chúng có mục đích riêng biệt. Trong khi KPIs đang theo dõi tình trạng sức khỏe của kinh doanh, OKRs thúc đẩy sự phát triển. Hiểu rõ khi nào nên sử dụng từng loại và cách chúng có thể công việc với nhau là chìa khóa để xây dựng một nhóm SaaS hiệu quả cao.

Hãy tìm hiểu sự khác biệt giữa OKRs và KPIs.

Tiêu chí OKRs Chỉ số KPI Định nghĩa Một phương pháp đặt mục tiêu với các mục tiêu kinh doanh rõ ràng và kết quả có thể đo lường được. Các chỉ số đang theo dõi hiệu quả việc cần làm của kinh doanh trong các lĩnh vực cụ thể. Mục đích Giúp các nhóm tập trung và đồng bộ hóa với các mục tiêu chiến lược. Theo dõi hiệu suất và kiểm tra xem các mục tiêu có được đạt được hay không. Phạm vi Rộng rãi và đầy tham vọng Cụ thể và tập trung vào các hoạt động hàng ngày. Khung thời gian Thường được cài đặt cho một quý hoặc một năm. Đang theo dõi thường xuyên: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý. Cấu trúc Một đối tượng với 2-5 kết quả khóa có thể đo lường được Các chỉ số đơn lẻ hoặc nhóm các chỉ số liên quan Tần suất thay đổi Được xem xét và cập nhật hàng quý (hoặc khi cần thiết) Giữ nguyên hầu hết các yếu tố để theo dõi xu hướng theo thời gian. Ví dụ trong SaaS Đối tượng: Nâng cao tỷ lệ giữ chân khách hàng. Chỉ số kết quả: Giảm tỷ lệ churn từ 5% xuống 3% trong quý này. Doanh thu định kỳ hàng tháng (MRR), tỷ lệ churn, chi phí thu hút khách hàng (CAC), giá trị trọn đời tùy chỉnh ( Tập trung Những gì bạn muốn đạt được và cách bạn sẽ biết liệu mình có đang tiến gần đến mục tiêu hay không. Bạn đang làm việc cần làm trong các lĩnh vực kinh doanh khóa?

🧠 Thông tin thú vị: Mặc dù phục vụ các mục đích khác nhau, cả OKRs và KPIs đều xuất phát từ công việc ban đầu của Drucker! Tuy nhiên, khái niệm về KPIs có nguồn gốc từ đầu thế kỷ 20, khi Frederick Taylor, một nhà tiên phong trong quản lý khoa học, giới thiệu việc sử dụng dữ liệu và đo lường để nâng cao năng suất. Thuật ngữ ‘Chỉ số Hiệu suất Chính’ (Key Performance Indicator) được đặt ra sau đó, sau lý thuyết MBO.

Cách đang theo dõi OKRs trong một công ty SaaS

OKRs là la bàn cho công ty của bạn. Khi được hoàn thành đúng cách, chúng giúp đồng bộ hóa các nhóm, tập trung vào mục tiêu và duy trì hướng phát triển của công ty trên đúng quỹ đạo.

Nhưng việc đang theo dõi OKRs? Điều đó không hề đơn giản. Dưới đây là cách làm việc cần làm từng bước với ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, để bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều gì.

Bước #1: Cài đặt các mục tiêu OKR chiến lược từ trên xuống dưới.

Bắt đầu từ bức tranh tổng thể. Những mục tiêu nào mà công ty bạn muốn đạt được trong quý này? Những mục tiêu này nên phản ánh các quyết định chiến lược của bạn. Điều này có thể bao gồm tập trung vào việc ra mắt sản phẩm, mở rộng vào thị trường mới hoặc khắc phục tình trạng tỷ lệ rời bỏ khách hàng tăng đột biến.

Sau khi đã xác định được điều đó, đây là việc cần làm:

Phân chia chúng thành các mục tiêu OKR cấp bộ phận và cấp nhóm.

Đặt đối tượng đầy cảm hứng và mang tính chất định tính, như ‘Trở thành nền tảng hàng đầu cho hợp tác làm việc nhóm từ xa’

Làm cho các kết quả chính trở nên đo lường được, như ‘Giảm thời gian onboarding khách hàng từ bảy ngày xuống còn ba ngày cho người dùng mới’

Khi các đối tượng cấp cao đã rõ ràng, bạn cần chuyển đổi chúng thành các OKRs có thể theo dõi được.

Đây là điều mà ClickUp Goals giúp thực hiện một cách đáng kinh ngạc. Bạn có thể tạo cả OKRs cho toàn công ty và OKRs cụ thể cho từng nhóm trong một không gian làm việc trung tâm. Đối với mỗi kết quả chính, bạn có thể liên kết trực tiếp với các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu ClickUp, bảng điều khiển và thậm chí cả chu kỳ sprint.

Theo dõi mục tiêu của bạn trong ClickUp Đặt mục tiêu công việc cho các nhóm trong mục tiêu ClickUp.

Giả sử đội ngũ lãnh đạo của bạn đặt mục tiêu quý như ‘Tăng trưởng do sản phẩm dẫn dắt trên các kênh tự phục vụ’. Trong ClickUp, bạn có thể phân chia mục tiêu này thành các KR có thể đo lường và liên kết với các quy trình làm việc thực tế, chẳng hạn như tài liệu nghiên cứu người dùng và bảng điều khiển phân tích sản phẩm. Bạn có thể chỉ định chủ sở hữu, cập nhật trạng thái và đang theo dõi cách các nhóm dành thời gian cho từng công việc.

Dưới đây là cách một khách hàng tùy chỉnh của ClickUp, Spekit, sử dụng OKRs để tăng cường tính minh bạch và sự đồng bộ bằng cách sử dụng ClickUp:

Sự minh bạch tổ chức là một trong những lợi ích có tác động lớn nhất kể từ khi triển khai ClickUp cho nhóm. Hiện nay, trong ClickUp, bất kỳ ai trong tổ chức đều có thể xem các OKRs của từng nhóm, người chịu trách nhiệm và tiến độ của chúng. Nhìn lại, trước khi sử dụng ClickUp, chúng tôi không có mức độ minh bạch đó, nên các bộ phận của chúng tôi đều bị tách biệt.

Sự minh bạch tổ chức là một trong những lợi ích có tác động lớn nhất kể từ khi triển khai ClickUp cho nhóm.

Hiện nay, trong ClickUp, bất kỳ ai trong tổ chức đều có thể xem các OKRs của từng nhóm, người chịu trách nhiệm và tiến độ của chúng. Nhìn lại, trước khi sử dụng ClickUp, chúng tôi không có mức độ minh bạch đó, nên các bộ phận của chúng tôi đều bị tách biệt.

Bước #2: Cài đặt tần suất và tuân thủ nó

Bây giờ là lúc biến chúng từ các mục tiêu tĩnh thành các chỉ số tiến độ động. Điều này chỉ xảy ra khi bạn tích hợp chúng vào hệ thống vận hành của nhóm.

Xây dựng nhịp độ hàng tuần hoặc hai tuần một lần, trong đó các nhóm:

Cập nhật tiến độ

Chia sẻ thành công và thách thức

Đánh giá điểm số

Sử dụng điểm đánh giá độ tin cậy để phát hiện vấn đề sớm. Đối với mỗi kết quả chính, yêu cầu người chịu trách nhiệm đánh giá mức độ tin cậy của họ (ví dụ: đỏ, vàng hoặc xanh lá cây — hoặc 1–5). Điều này thêm một lớp dự báo vượt ra ngoài việc chỉ đang theo dõi tỷ lệ hoàn thành.

Tuy nhiên, nếu bạn gặp khó khăn trong việc duy trì sự nhất quán trong nhịp độ này, hãy sử dụng ClickUp Tự động hóa.

Cài đặt quy tắc 'nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia' với ClickUp tự động hóa

Giả sử nhóm marketing của bạn xem xét OKRs vào lúc 10 giờ sáng Monday hàng tuần. Bạn có thể thiết lập một quy trình tự động hóa tùy chỉnh được kích hoạt vào mỗi sáng Monday để: Đặt nhắc nhở cho tất cả chủ sở hữu OKR để cập nhật tiến độ.

Thay đổi trạng thái của các công việc liên quan đến OKR thành 'Đang xem xét'.

Đăng một tin nhắn trên các chủ đề công việc để yêu cầu đánh giá mức độ tin cậy.

Tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh bằng cách sử dụng ClickUp Brain

ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp của nền tảng, cho phép bạn thiết lập tự động hóa bằng các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên. Tất cả những gì bạn cần làm là nói, ‘Mỗi thứ Sáu lúc 4 giờ chiều, nhắc nhở tất cả chủ sở hữu OKR cập nhật tiến độ và điểm tự tin của họ. ’ Nó sẽ tạo ra một quy trình tự động hóa cho bạn mà không cần thiết lập thủ công.

Bước #3: Đảm bảo tính minh bạch

Để tạo sự đồng bộ trên toàn công ty, bạn phải cho phép mọi người xem mọi thứ. Tạo các bảng điều khiển OKR có thể hiển thị bởi tất cả các nhóm, sử dụng chúng trong các cuộc họp toàn công ty và chỉ định chủ sở hữu rõ ràng cho từng đối tượng và kết quả chính.

Bảng điều khiển ClickUp là các trung tâm điều khiển thời gian thực, tương tác, cho phép bất kỳ ai đang theo dõi tiến độ của kinh doanh hướng tới các mục tiêu của mình.

Tạo bảng điều khiển ClickUp tùy chỉnh để hiển thị OKRs và tiến độ của nhóm

Mỗi bảng điều khiển được tạo thành từ các thẻ hiển thị dữ liệu thời gian thực từ không gian làm việc của bạn, chẳng hạn như các kết quả quan trọng có nguy cơ, công việc quá hạn hoặc tỷ lệ hoàn thành trung bình theo nhóm. Bạn có thể lọc chúng theo nhóm, thời gian hoặc ưu tiên để làm cho chúng trở nên khả thi hơn.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, mục tiêu OKR của nhóm bán hàng là tăng trưởng doanh thu quý lên 20%. Bảng điều khiển ClickUp của bạn có thể bao gồm:

Biểu đồ cột cho doanh thu đã đóng theo từng nhân viên bán hàng

Thẻ tiến độ đang theo dõi các kết quả khóa như số lượng buổi demo được đặt lịch hoặc các giao dịch được chuyển sang giai đoạn ‘Đề xuất’.

Thẻ danh sách công việc được lọc theo các công việc 'liên kết với KR' để phát hiện các rào cản trong thời gian thực.

Thẻ bình luận để ghi lại các cập nhật hàng tuần hoặc điểm đánh giá mức độ tự tin.

Với ClickUp Brain, bạn có thể tạo ra các bản cập nhật tiến độ tự động hóa, giống như con người, trực tiếp từ dữ liệu trực tiếp trên bảng điều khiển của bạn.

Yêu cầu ClickUp Brain tóm tắt các cập nhật khóa về mục tiêu của bạn

Bạn không cần phải phân tích biểu đồ hoặc chỉ số một cách thủ công. AI Project Manager sẽ tóm tắt bảng điều khiển của bạn ngay lập tức, nhấn mạnh các xu hướng khóa, thành công và điểm nghẽn.

Điều này có nghĩa là:

Các nhà lãnh đạo có thể nhanh chóng xem bản tóm tắt do AI tạo ra về những đối tượng nào đang trên đà đạt được hoặc cần điều chỉnh.

Các trưởng nhóm có thể xác định các rào cản mà không cần phải đào sâu vào từng thẻ.

Bất kỳ ai trong tổ chức đều có thể đặt câu hỏi cho ClickUp Brain như 'Tại sao điểm NPS của chúng ta đang giảm?' hoặc 'Kết quả chính nào đang tụt hậu nhiều nhất trong tuần này?'

📮 ClickUp Insight: 78% số người tham gia khảo sát của chúng tôi lập kế hoạch chi tiết như một phần của quy trình đặt mục tiêu. Tuy nhiên, một con số đáng ngạc nhiên là 50% đang theo dõi những kế hoạch đó bằng các công cụ chuyên dụng. 👀 Với ClickUp, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi mục tiêu thành các công việc có thể thực hiện được, giúp bạn chinh phục chúng từng bước một. Ngoài ra, các bảng điều khiển không cần mã (no-code) của chúng tôi cung cấp các biểu diễn trực quan rõ ràng về tiến độ của bạn, nhấn mạnh những thành tựu của bạn và mang lại cho bạn nhiều quyền kiểm soát và hiển thị hơn về công việc của mình. Bởi vì "hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp" không phải là một chiến lược đáng tin cậy. 💫 Kết quả thực tế: Người dùng ClickUp cho biết họ có thể xử lý thêm khoảng 10% công việc mà không bị quá tải.

ClickUp Brain Giúp Bạn Đang Theo Dõi và Cải Thiện OKRs Tự Động Việc cập nhật mục tiêu thủ công chiếm dụng thời gian chiến lược. ClickUp Brain, động cơ AI đằng sau Không gian Làm việc AI tích hợp, tự động hóa việc duy trì OKR, cho phép các nhóm tập trung vào kết quả thay vì các cuộc kiểm tra định kỳ. Tóm tắt tiến độ AI: Tóm tắt từng Kết quả Chính (Key Result) theo thời gian thực và hiển thị các rào cản trực tiếp trong Mục tiêu hoặc Bảng điều khiển.

Truy vấn theo ngữ cảnh: Hỏi, “OKR nào đang đi chệch hướng trong tuần này?” và nhận câu trả lời ngay lập tức, kèm theo liên kết nguồn.

Tóm tắt do AI tạo: Chuyển đổi các cuộc đánh giá OKR hàng tuần thành các bản cập nhật tự động cho các cuộc họp lãnh đạo hoặc cuộc họp toàn thể.

Nhận định dự đoán: ClickUp Brain phát hiện các mẫu trong các KR không đạt hiệu quả và đề xuất chủ sở hữu hoặc dòng thời gian để điều chỉnh. Ngoài ra, sử dụng ClickUp Brain MAX với tính năng nhập liệu bằng giọng nói để ghi lại các cập nhật hoặc suy ngẫm về OKR ngay lập tức — chỉ cần nói, và nó sẽ chuyển đổi lời nói của bạn thành văn bản có cấu trúc. Trong các cuộc đánh giá quý, bạn có thể ghi chú tiến độ hoặc các điểm nhấn quan trọng, sau đó để ClickUp Brain MAX tóm tắt và liên kết chúng giữa các dự án, bảng điều khiển và tài liệu.

Bước #4: Đo lường những gì quan trọng

Kết nối mỗi kết quả chính với một chỉ số kể một câu chuyện:

Tỷ lệ kích hoạt người dùng

Tính năng áp dụng

Doanh thu ròng duy trì

Thời gian giải quyết vé hỗ trợ

Sau đó, hãy chú ý đến các xu hướng: Điều gì đang tạo ra sự thay đổi? Điều gì đang tụt hậu? Sử dụng thông tin này để hoàn thiện OKRs cho chu kỳ tiếp theo.

Giả sử mục tiêu OKR của công ty bạn là tăng tỷ lệ giữ chân người dùng lên 25%. Các kết quả khóa bao gồm giảm tỷ lệ churn xuống 15%, tăng số người dùng hoạt động hàng tuần lên 20% và ra mắt ba tính năng do khách hàng yêu cầu.

Sử dụng Phân cấp Dự án của ClickUp để tổ chức không gian làm việc của bạn

Dưới đây là cách phân cấp dự án ClickUp hỗ trợ:

Không gian Làm việc: Toàn bộ không gian hoạt động của tổ chức bao gồm sản phẩm, tiếp thị, bán hàng và thành công của khách hàng.

Spaces: Một không gian cấp cao dành cho tất cả các sáng kiến chiến lược và mục tiêu quý trên các bộ phận, được đặt tên là ‘Q3 Strategic OKRs’.

Thư mục: Tập trung vào mục tiêu của quý 3. Tất cả các mục trong thư mục này đều liên quan đến OKR 'Cải thiện tỷ lệ giữ chân người dùng'.

Danh sách công việc: Mỗi kết quả có một danh sách công việc, ví dụ: Giảm tỷ lệ churn xuống 15%. Các công việc sẽ là: Triển khai khảo sát khi rời đi, cải thiện luồng hủy đăng ký; Liên hệ với người dùng đã rời đi để thu thập phản hồi

Thực hiện khảo sát sau khi rời khỏi công ty

Cải thiện luồng hủy bỏ dịch vụ

Liên hệ lại với người dùng đã hủy đăng ký để thu thập phản hồi.

Thực hiện khảo sát sau khi rời khỏi công ty

Cải thiện luồng hủy bỏ dịch vụ

Liên hệ lại với người dùng đã hủy đăng ký để thu thập phản hồi.

Mỗi công việc bao gồm người được giao, ngày đáo hạn, các công việc phụ thuộc và các công việc con (nếu cần). Bạn có thể liên kết chúng trực tiếp với các kết quả khóa thông qua Trường Tùy chỉnh, Mục tiêu hoặc thậm chí các mối quan hệ. Tạo các mẫu OKR cho các quy trình làm việc khác nhau để đảm bảo tính nhất quán mỗi quý.

Yêu cầu ClickUp Brain cung cấp cập nhật công việc

Sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt tiến độ trên tất cả các danh sách chỉ trong vài giây. Hỏi: “Trạng thái hiện tại của mục tiêu OKR về tỷ lệ giữ chân người dùng quý 3 của chúng ta là gì?”

Bước #5: Đã đóng vòng lặp vào cuối chu kỳ

Trước khi bước vào quý tiếp theo:

Đánh giá từng kết quả chính một cách trung thực: Sử dụng tiêu chí đánh giá rõ ràng và tập trung vào tiến độ. Bạn đã đạt được 80% mục tiêu thách thức? Đó có thể là một thành công.

Đánh giá những yếu tố đã giúp thành công: Vượt qua con số. Tìm hiểu sâu về các sáng kiến đã công việc và yếu tố nào đã góp phần vào thành công đó. Có phải là thời điểm, chiến lược hay sự phối hợp tốt hơn giữa các bộ phận?

Ghi nhận bài học và nguyên nhân gốc rễ: Đừng chỉ ca ngợi hay đổ lỗi. Tổ chức một buổi retro nhẹ nhàng để xác định các rào cản hệ thống hoặc các yếu tố thúc đẩy bất ngờ. Ghi chép lại những insight này để mục tiêu quý sau trở nên rõ ràng hơn.

Khen thưởng tiến độ: Nhận diện những thành tựu đã đạt được, ngay cả khi chưa hoàn thành mọi mục tiêu. Công khai khen thưởng các nhóm đạt được mục tiêu thách thức hoặc vượt qua các rào cản lớn.

Tải mẫu miễn phí Thiết lập khung làm việc cho OKRs để duy trì tính nhất quán với mẫu OKRs của ClickUp.

Mẫu OKRs của ClickUp cung cấp cho các nhóm một phương pháp tiếp cận có cấu trúc để đồng bộ hóa mục tiêu với các sáng kiến quý trong toàn tổ chức. Trong mỗi quý, các mục tiêu được chia nhỏ thành các kết quả chính cụ thể và có thể đo lường, kèm theo các chỉ báo trạng thái thời gian thực như Đang tiến triển, Có rủi ro, Không đạt tiến độ hoặc Hoàn thành.

Mỗi mục cũng được liên kết với một Đội chính, sáng kiến và thanh tiến độ, do đó mỗi mục tiêu được giao và được định vị trong bối cảnh cụ thể trong mẫu thiết lập mục tiêu.

Sử dụng ClickUp để đạt được kết quả hoàn hảo.

Cài đặt các OKRs xuất sắc là một chuyện, nhưng đang theo dõi chúng và đạt được tiến độ lại là chuyện khác. Đó chính là lúc ClickUp phát huy tác dụng.

ClickUp giúp bạn dễ dàng lập kế hoạch, đang theo dõi và quản lý OKRs, giúp bạn duy trì sự cạnh tranh trong ngành SaaS. Sử dụng Goals để cấu trúc mục tiêu của bạn, Bảng điều khiển để theo dõi tiến độ theo thời gian thực và tóm tắt AI để nhanh chóng hiểu những yếu tố đang tác động đến kết quả. Bạn có thể tạo OKRs, giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm, theo dõi kết quả chính với dữ liệu trực tiếp và kiểm tra tiến độ thường xuyên.

