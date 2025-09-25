Twist vs. Slack: Ứng dụng trò chuyện nhóm nào phù hợp nhất với bạn?

Giữ cho giao tiếp trong nhóm rõ ràng và có tổ chức không phải là điều dễ dàng.

Tin nhắn chồng chất, cập nhật bị chôn vùi, và trước khi bạn nhận ra, bạn đang phải lục lọi qua vô số cuộc hội thoại chỉ để tìm ra điều quan trọng.

Một số nhóm phát triển mạnh nhờ phản hồi tức thì và hợp tác linh hoạt, trong khi những nhóm khác ưu tiên giao tiếp có suy nghĩ kỹ lưỡng và hợp tác không đồng bộ. Khóa là chọn công cụ giao tiếp phù hợp với cách công việc hiệu quả nhất của nhóm bạn.

Và đó chính là nơi cuộc tranh luận Twist vs. Slack bắt đầu. Slack giúp luồng các cuộc hội thoại diễn ra suôn sẻ, hoàn hảo cho các nhóm làm việc nhanh chóng. Twist, ngược lại, tập trung vào các cuộc thảo luận sâu sắc và có cấu trúc; lý tưởng cho các nhóm ưa thích công việc sâu sắc hơn là những thông báo liên tục.

Cả hai đều phục vụ các nhu cầu khác nhau, nhưng cái nào là công việc cho nhóm của bạn? Hãy cùng tìm hiểu.

Twist vs. Slack: So sánh nhanh

Dưới đây là so sánh nhanh để bạn bắt đầu:

Tính năng Twist Slack clickUp (Bonus)* Phong cách giao tiếp Phương pháp ưu tiên chủ đề Phương pháp nhắn tin tức thời Kết hợp quản lý dự án và công việc với trò chuyện; các chủ đề trò chuyện có thể được liên kết với công việc và tài liệu *cuộc họp và Cuộc gọi Không có tính năng gọi điện thoại/video tích hợp sẵn Tăng cường hợp tác với Huddles và Clips; hỗ trợ cuộc gọi và chia sẻ Hỗ trợ cuộc gọi video/thoại và chia sẻ màn hình; tích hợp với Zoom, Google Meet và nhiều ứng dụng khác Khả năng AI Tự động hóa giới hạn thông qua Zapier Sử dụng AI để tạo tóm tắt, ghi chú cuộc họp, tự động hóa tác vụ, tối ưu hóa tìm kiếm Trí tuệ nhân tạo tích hợp để tạo công việc, tạo tóm tắt, hỗ trợ viết, ghi chú cuộc họp, tự động hóa và tối ưu hóa tìm kiếm trực tiếp trong công việc, tài liệu và trò chuyện Tự động hóa Tự động hóa giới hạn thông qua Zapier Tự động hóa quy trình làm việc, nhắc nhở, tích hợp Tính năng tự động hóa tích hợp sẵn phong phú (ví dụ: cập nhật trạng thái, phân công công việc, điều chỉnh ngày đáo hạn, quy trình làm việc tùy chỉnh và nhiều hơn nữa) cùng với các trợ lý AI Autopilot Chia sẻ tệp tin Chia sẻ lên đến 100 MB trong các chủ đề thảo luận/bình luận Chia sẻ lên đến 1 GB trong tin nhắn/kênh Tệp đính kèm lên đến 1 GB trong các công việc, tài liệu và bình luận; quản lý tệp nâng cao với kiểm soát phiên bản và nhúng tệp Giao diện Gọn gàng và tối giản Giao diện sạch sẽ và trực quan Giao diện có thể tùy chỉnh cao với các chế độ xem linh hoạt (Danh sách công việc, Bảng, Lịch, Gantt, v.v.) Bảo mật Tuân thủ GDPR Tuân thủ SOC2, SOC3 và ISO/IEC Tuân thủ SOC2 Type II, GDPR, HIPAA và ISO/IEC; bảo mật cấp doanh nghiệp Hỗ trợ Hỗ trợ tiêu chuẩn và ưu tiên, cơ sở kiến thức Hỗ trợ tiêu chuẩn/ưu tiên; hỗ trợ chuyên dụng cho doanh nghiệp hỗ trợ 24/7 cho tất cả các kế hoạch dịch vụ Giá cả Giá cả hợp lý, kế hoạch giới hạn Giá cao, nhiều mức giá khác nhau Kế hoạch miễn phí, tùy chỉnh cho doanh nghiệp

Twist là gì?

qua Twist

Twist là công cụ giao tiếp nhóm được thiết kế cho hợp tác không đồng bộ. Bạn có thể trả lời một cách suy nghĩ và theo tốc độ của riêng mình mà không bị áp lực từ tin nhắn thời gian thực.

Công cụ này cho phép người dùng tập trung vào công việc sâu sắc với ít gián đoạn nhất.

Twist giúp duy trì cấu trúc cuộc hội thoại và tách biệt các cuộc thảo luận theo chủ đề. Điều này đảm bảo các phản hồi có ngữ cảnh, giúp bạn không phải cuộn trang liên tục để tìm các cập nhật quan trọng. Theo mặc định, Twist không gửi thông báo liên tục cho mỗi tin nhắn mới xuất hiện. Người dùng chỉ nhận thông báo khi họ được đề cập hoặc đang theo dõi một chủ đề cụ thể.

Được phát triển bởi Doist, Twist là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm cần giao tiếp không đồng bộ theo phong cách diễn đàn. Nó đặc biệt phù hợp cho các nhóm làm việc từ xa ở các múi giờ khác nhau.

Tính năng của Twist

Dưới đây là một số tính năng khóa của Twist hỗ trợ hợp tác có cấu trúc và tập trung cho các nhóm ưa chuộng giao tiếp không đồng bộ.

Tính năng #1: Cuộc hội thoại theo chủ đề

Trong Twist, một kênh hoạt động như một không gian chuyên dụng cho các cuộc thảo luận liên quan đến dự án, khách hàng hoặc chủ đề cụ thể. Trong các kênh này, các chuỗi tin nhắn giúp tổ chức cuộc hội thoại bằng cách nhóm các tin nhắn liên quan lại với nhau.

Không có tùy chọn gửi tin nhắn độc lập trong một kênh; mọi tin nhắn phải là một phần của chủ đề tin nhắn hiện có, hoặc bạn có thể tạo chủ đề tin nhắn mới trong kênh liên quan.

Như vậy, giao tiếp sẽ được tập trung và tin nhắn không bị lạc mất. Cấu trúc theo chủ đề giúp dễ dàng đang theo dõi và xem lại các cuộc thảo luận mà không mất đi bối cảnh.

💡 Bạn có biết? Bạn có thể gửi email vào một chủ đề cuộc trò chuyện Twist giống như gửi tin nhắn? Twist cung cấp cho bạn một địa chỉ email riêng cho mỗi chủ đề cuộc trò chuyện, chỉ cần chuyển tiếp email đến địa chỉ đó, và nó sẽ xuất hiện trong cuộc hội thoại.

Tính năng #2: Định dạng tin nhắn gọn gàng

Twist giúp bạn dễ dàng giữ tất cả thông tin liên quan trong một nơi duy nhất. Thay vì chia nhỏ các cập nhật thành nhiều tin nhắn ngắn, người dùng có thể viết các phản hồi chi tiết trong một chủ đề, giống như soạn thảo một email có cấu trúc rõ ràng.

Điều này đặc biệt hữu ích khi ghi chép tiến độ dự án, tóm tắt các cuộc thảo luận hoặc chia sẻ các bước tiếp theo. Bạn có thể liên kết các tham chiếu, thêm tệp tin và giữ mọi thứ liên kết với một chủ đề thảo luận duy nhất, giúp mọi người dễ dàng theo dõi. Các thành viên trong nhóm có thể nắm bắt thông tin quan trọng chỉ trong nháy mắt mà không cần phải trao đổi liên tục.

Tính năng #3: Hộp thư đến

Hộp thư đến là nơi bạn quản lý mọi thứ trong Twist. Nó tập hợp tất cả các chủ đề tin nhắn và tin nhắn trực tiếp được giao cho bạn, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật quan trọng nào. Nhờ vậy, bạn có thể ưu tiên trả lời mà không cảm thấy áp lực phải kiểm tra mọi cuộc hội thoại. Sau khi trả lời tin nhắn, bạn có thể đánh dấu chủ đề tin nhắn đó là đã hoàn thành để xóa nó khỏi hộp thư đến.

Tính năng #4: Lưu trữ có thể tìm kiếm

Công cụ này tự động lưu trữ tất cả cuộc hội thoại, chủ đề tin nhắn và tin nhắn trong vòng một tháng trên kế hoạch miễn phí. Các bộ lọc tìm kiếm nâng cao giúp bạn dễ dàng tìm kiếm tin nhắn, cuộc thảo luận và tệp tin chia sẻ mà không cần phải xem lại toàn bộ lịch sử trò chuyện. Chỉ cần lọc tìm kiếm bằng từ khóa, người tham gia hoặc chủ đề tin nhắn cụ thể.

Tính năng lưu trữ có thể tìm kiếm trong Twist giúp tổ chức và truy cập thông tin một cách dễ dàng, thuận tiện cho việc tra cứu nhanh chóng.

Giá cả của Twist

Twist cung cấp hai kế hoạch đăng ký hàng tháng, tính phí theo từng người dùng:

kế hoạch miễn phí: *Miễn phí

Không giới hạn: $6 mỗi người dùng/tháng

📮 ClickUp Insight: Cuộc khảo sát của chúng tôi cho thấy nhân viên văn phòng duy trì trung bình sáu kết nối hàng ngày tại nơi làm việc của họ. Điều này có thể bao gồm việc trao đổi qua lại nhiều lần qua email, trò chuyện và các công cụ quản lý dự án.

Slack là gì?

qua Slack

Slack là một công cụ nhắn tin và hợp tác thời gian thực được thiết kế để giữ cho các nhóm luôn kết nối. Giao diện và tính năng của nó được xây dựng cho giao tiếp đồng bộ và tức thì, giúp việc ra quyết định nhanh chóng trở nên thiết yếu.

Slack thay thế các chủ đề email rườm rà và giao tiếp không tổ chức bằng các kênh có cấu trúc, tin nhắn trực tiếp và tích hợp mượt mà. Nó cung cấp một trung tâm tập trung nơi các nhóm có thể trò chuyện, chia sẻ tệp và hợp tác hiệu quả.

Là một phần của Salesforce, Slack phù hợp nhất cho các nhóm công việc trong môi trường năng động, đặc biệt là những nhóm cần phản hồi ngay lập tức.

Tính năng của Slack

Bây giờ, hãy cùng xem xét các tính năng khóa khiến Slack trở thành lựa chọn phù hợp cho giao tiếp thời gian thực, mượt mà.

Tính năng #1: Tin nhắn tức thì và kênh

Hợp tác nhóm trong Slack bắt đầu từ một kênh. Các kênh, dù là công khai hay riêng tư, đều là không gian chuyên dụng cho các dự án, bộ phận hoặc các cuộc thảo luận cụ thể.

Các tin nhắn được đăng trực tiếp trong các kênh, và người dùng có thể tạo các chủ đề tin nhắn bên trong tin nhắn để giữ cho các cuộc thảo luận tập trung, gọn gàng và dễ theo dõi.

Slack cũng hỗ trợ các cuộc hội thoại riêng tư thông qua tin nhắn trực tiếp. Nhờ đó, các thành viên trong nhóm có thể chia sẻ thông tin cần thiết một cách riêng tư mà không cần phải thông báo cho toàn bộ nhóm.

Tính năng #2: Huddles và clips

Slack cung cấp cách thức tổ chức các phiên gọi âm thanh và video nhanh chóng với nhóm của bạn mà không cần lên lịch cuộc họp. Với tính năng Huddles, bạn có thể chia sẻ tài liệu, mẫu, tài liệu tham khảo và thậm chí chia sẻ màn hình của mình theo thời gian thực để có cuộc hội thoại tương tác và có ngữ cảnh hơn.

Nếu một thành viên trong nhóm không thể tham gia, bạn có thể ghi lại và gửi video, giọng nói hoặc bản ghi màn hình thông qua Clips. Điều này cho phép họ xem lại chi tiết theo thời gian rảnh rỗi của mình đồng thời đảm bảo không có thông tin nào bị hiểu lầm.

Tính năng #3: Trí tuệ nhân tạo (AI) của Slack

Slack AI giúp người dùng tìm câu trả lời ngay lập tức. Dù là câu hỏi như “Ai là người tôi nên liên hệ về vấn đề thời gian tải trang?” hay “Những điểm chính từ cuộc thảo luận hôm qua là gì?”, Slack sẽ tìm kiếm trong các cuộc hội thoại công khai và tệp tin chia sẻ để hiển thị thông tin liên quan nhất.

Nó là nhà cung cấp các tóm tắt thông minh, tóm tắt chủ đề và khả năng tìm kiếm nâng cao, giúp người dùng cập nhật các cuộc hội thoại dài mà không cần đọc từng tin nhắn. Nó cũng có thể ghi chú trong các cuộc họp Huddles và tự động hóa các công việc thường xuyên bằng cách tích hợp với Workflow Builder.

💡 Mẹo hay: Sử dụng lệnh /remind của Slack để đặt nhắc nhở cá nhân hoặc cho nhóm trong bất kỳ kênh hoặc tin nhắn trực tiếp nào. Ví dụ, nhập “/remind me to check the report at 3 PM” sẽ khiến Slackbot gửi nhắc nhở cho bạn vào thời gian đã cài đặt.

Tính năng #4: Mẫu và Canvas

Các mẫu sẵn sàng triển khai của Slack giúp các nhóm có khởi đầu nhanh chóng với các kênh đã được cấu hình sẵn, quy trình làm việc tối ưu hóa, bảng vẽ và danh sách. Những mẫu này đơn giản hóa các công việc phổ biến như quản lý dự án, đào tạo nhân viên mới và quản lý cuộc họp, giúp các nhóm tập trung vào việc thực thi thay vì thiết lập.

Slack Canvas hoạt động như một không gian làm việc chuyên dụng để tổ chức và chia sẻ thông tin quan trọng. Các nhóm có thể tạo, chỉnh sửa và hợp tác trên tài liệu trực tiếp trong Slack. Cấu trúc này giúp tài nguyên dễ dàng truy cập và sử dụng mà không cần chuyển đổi giữa nhiều công cụ khác nhau.

Giá cả của Slack

Miễn phí: Miễn phí

Ưu điểm: $8.75 mỗi người dùng/tháng

kinh doanh+: $18 mỗi người dùng/tháng

Enterprise Grid: Giá cả tùy chỉnh

Twist vs. Slack: So sánh tính năng

Cả Twist và Slack đều là những công cụ giao tiếp nhóm mạnh mẽ, nhưng chúng có cách tiếp cận khác nhau trong việc hợp tác. Trong khi Twist ưu tiên các cuộc thảo luận không đồng bộ, Slack được thiết kế cho hợp tác thời gian thực và nhanh chóng.

Không có công cụ nào tốt hơn một cách tự nhiên—tất cả đều phụ thuộc vào nhu cầu của nhóm của bạn, bao gồm quy trình làm việc, kỳ vọng về giao tiếp và mức độ cấp bách mà công việc của bạn yêu cầu.

Hãy cùng xem xét chi tiết hơn về cách Slack và Twist so sánh với nhau.

Tính năng #1: Phong cách giao tiếp

Cách một nhóm giao tiếp có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, hợp tác và hiệu quả công việc. Mặc dù cả Slack và Twist đều được thiết kế để giúp các nhóm hợp tác hiệu quả, nhưng chúng tuân theo các phong cách giao tiếp khác nhau, phù hợp với các môi trường làm việc khác nhau.

Twist

Twist được thiết kế cho giao tiếp không đồng bộ. Nó cho phép các thành viên trong nhóm trả lời theo tốc độ của riêng họ mà không bị áp lực phải phản hồi ngay lập tức. Để hỗ trợ hợp tác không đồng bộ, Twist sử dụng các cuộc hội thoại theo chủ đề trong các kênh.

Cấu trúc này giúp các cuộc thảo luận được tổ chức gọn gàng, giảm thiểu sự lộn xộn của tin nhắn và đảm bảo các thành viên trong nhóm luôn tập trung. Thay vì bị gián đoạn liên tục, các nhóm có thể tham gia vào các cuộc hội thoại có ý nghĩa, suy nghĩ kỹ lưỡng mà không bỏ lỡ các cập nhật quan trọng.

Slack

Slack, tuy nhiên, tập trung vào giao tiếp đồng bộ và không đồng bộ; nó hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng, hợp tác thời gian thực và các cuộc thảo luận diễn ra nhanh chóng với các tính năng nâng cao như Huddles, Clips, Canvases và Workflow Builder.

🏆 Kết quả: Hòa! Twist là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm cần các cuộc thảo luận có cấu trúc và miễn phí phân tâm, trong khi Slack phù hợp cho các nhóm cần giao tiếp tức thì theo thời gian thực.

Tính năng #2: Thiết kế và Giao diện người dùng

Dù bạn dành phần lớn thời gian trong ngày trên ứng dụng giao tiếp hay chỉ sử dụng nó cho các cập nhật quan trọng, bạn cần một công cụ gọn gàng, dễ sử dụng và không làm phức tạp quá trình giao tiếp.

Cả Twist và Slack đều cung cấp giao diện trực quan, nhưng chúng được thiết kế với những ưu tiên khác nhau.

Twist

Giao diện của Twist được thiết kế dựa trên cấu trúc chuỗi tin nhắn, tương tự như hộp thư đến của email. Bên trái giao diện Twist hiển thị các chủ đề, hộp thư đến và tin nhắn, trong khi bên phải hiển thị chủ đề đã chọn và toàn bộ cuộc hội thoại. Bố cục chia đôi này giúp người dùng theo dõi các cuộc thảo luận mà không bị mất bối cảnh.

Bạn cũng có thể gắn thẻ nhân viên mới vào chủ đề, và họ có thể nhanh chóng cập nhật các cuộc thảo luận trước đó mà không cần các buổi họp riêng biệt. Người dùng cũng có thể đính kèm liên kết, tệp đính kèm và tài liệu tham khảo trong chủ đề, giúp tất cả thông tin liên quan được tập trung tại một nơi.

Twist cũng cung cấp giao diện tối giản, yên tĩnh, hỗ trợ công việc tập trung. Ứng dụng này loại bỏ các thông báo trò chuyện thời gian thực như chỉ báo đang gõ hoặc trạng thái trực tuyến, điều mà một số nhóm có thể thấy phiền nhiễu khi làm việc tập trung. Ngoài ra, người dùng có thể chuyển đổi giữa Chế độ Tối và Chế độ Sáng để có trải nghiệm thoải mái hơn.

Slack

Giao diện của Slack sôi động và tương tác. Nó giữ mọi cuộc hội thoại trong tầm tay bằng cách đặt các kênh, tin nhắn riêng tư (DM) và chủ đề trong một thanh bên hiển thị duy nhất. Nó áp dụng phương pháp ưu tiên tin nhắn riêng tư, phản ánh sự tập trung vào giao tiếp linh hoạt và thời gian thực. Các tính năng như Huddles, Clips, Canvases và mẫu giúp nhóm làm việc và hợp tác một cách trơn tru.

Ngoài việc chuyển đổi giữa chế độ sáng và tối, người dùng còn có thể tạo các chủ đề tùy chỉnh để cá nhân hóa không gian làm việc của mình.

🏆 Người chiến thắng: Mặc dù cả Slack và Twist đều cung cấp giao diện sạch sẽ và trực quan, Slack cho phép người dùng kiểm soát thiết kế nhiều hơn với các chủ đề cá nhân hóa và điều chỉnh bố cục.

Tính năng #3: Tích hợp

Tích hợp với các ứng dụng khác giúp quản lý công việc, chia sẻ tệp, đồng bộ dữ liệu quan trọng và tự động hóa quy trình làm việc. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách Twist và Slack xử lý tích hợp.

Twist

Twist tích hợp với các công cụ khóa như Todoist, Google Drive, GitHub, Zapier, Skype, Trello và một số công cụ khác (tổng cộng 33 công cụ) để hỗ trợ giao tiếp không đồng bộ và chia sẻ tệp mượt mà. Các tích hợp tối giản của Twist phù hợp với quy trình làm việc có cấu trúc và không gây xao nhãng, đồng thời không thêm vào sự phức tạp không cần thiết.

Slack

Slack tích hợp với hơn 2.400 công cụ trong các lĩnh vực như phân tích, hỗ trợ khách hàng, quản lý tệp tin, bảo mật và tuân thủ, và nhiều lĩnh vực khác. Các tích hợp Slack này cho phép các đội nhóm quản lý dự án, đang theo dõi công việc và chia sẻ cập nhật mà không cần rời khỏi nền tảng.

🏆 Người chiến thắng: Slack chiến thắng nhờ cung cấp thư viện tích hợp phần mở rộng nhất, giúp các nhóm tối ưu hóa công việc một cách dễ dàng.

Tính năng #4: Thông báo tùy chỉnh

Một công cụ giao tiếp tốt nên cung cấp khả năng kiểm soát thông báo để người dùng không bỏ lỡ các tin nhắn quan trọng đồng thời tránh bị phân tâm liên tục. Cả Twist và Slack đều cung cấp tính năng quản lý thông báo, nhưng cách tiếp cận của hai nền tảng này hoàn toàn khác nhau.

Twist

Twist giữ cho thông báo đơn giản và miễn phí xao nhãng bằng cách chỉ gửi cảnh báo cho các đề cập, công việc được giao và các chủ đề thảo luận được theo dõi.

Người dùng có toàn quyền kiểm soát cách nhận thông báo, có thể chọn giữa email, thông báo trên điện thoại di động hoặc máy tính để bàn. Twist cũng cho phép người dùng cài đặt thời gian nghỉ ngơi, thông tin này sẽ hiển thị dưới tên của họ để đồng nghiệp biết khi nào họ đang nghỉ phép, đang ngủ hoặc tập trung vào công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Ngoài ra, có chế độ Không làm phiền (DND) và tùy chọn lên lịch DND hàng tuần, giúp các nhóm tôn trọng giờ công việc của nhau.

Slack

Slack, mặt khác, cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn trong việc quản lý thông báo. Người dùng có thể tùy chỉnh thông báo ở cấp độ kênh, từ khóa hoặc tin nhắn trực tiếp, đảm bảo họ chỉ nhận được những cập nhật liên quan nhất.

Nền tảng này cũng cho phép người dùng cài đặt trạng thái "Away" hoặc bật chế độ "Do Not Disturb" (DND) khi muốn tắt thông báo và tập trung mà không bị làm phiền.

🏆 Người chiến thắng: Trong khi Twist giúp giảm thiểu sự phân tâm, Slack lại dẫn đầu nhờ cung cấp sự linh hoạt và kiểm soát cao hơn trong việc quản lý thông báo, đảm bảo người dùng nhận được các cập nhật cần thiết mà không bị làm phiền bởi những thông tin không cần thiết.

Tính năng #5: Tìm kiếm và lịch sử tin nhắn

Người dùng cần truy cập nhanh chóng vào các tin nhắn cũ, cuộc hội thoại và tệp tin chia sẻ mà không mất thời gian lướt qua các cuộc hội thoại lộn xộn. Cả Twist và Slack đều cho phép người dùng truy xuất tin nhắn cũ, nhưng cách xử lý lịch sử tin nhắn và tính năng tìm kiếm của hai nền tảng này khác nhau.

Twist

Kế hoạch miễn phí của Twist cho phép truy cập vào bình luận và tin nhắn trong một tháng, trong khi gói Không giới hạn mở khóa toàn bộ lịch sử cuộc hội thoại.

Hàm tìm kiếm của nó giúp người dùng tìm kiếm thông tin cụ thể bị ẩn trong các chủ đề tin nhắn bằng cách cho phép tìm kiếm dựa trên chủ đề tin nhắn và tin nhắn. Người dùng có thể lọc kết quả tìm kiếm bằng cách chỉ định các tiêu chí như tên chủ đề tin nhắn hoặc thành viên tham gia. Tiêu chí tìm kiếm nâng cao này giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các cuộc thảo luận liên quan mà không cần cuộn trang liên tục.

Slack

Kế hoạch miễn phí của Slack cho phép truy cập vào hơn 10.000 tin nhắn trước đó, trong khi các kế hoạch trả phí mở khóa toàn bộ lịch sử cuộc hội thoại.

Nó là một nhà cung cấp tìm kiếm nhanh chóng và linh hoạt trên các kênh, tin nhắn riêng tư (DM) và tệp tin chia sẻ. Với các đề xuất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), các bộ lọc tìm kiếm và bộ lọc, người dùng có thể nhanh chóng tìm thấy các tin nhắn cụ thể mà không cần phải lục lọi qua lịch sử trò chuyện dài dòng.

Slack cũng cho phép bạn tìm kiếm nội dung trong một kênh cụ thể hoặc thậm chí loại trừ một số kênh khỏi kết quả tìm kiếm của bạn.

🏆 Người chiến thắng: Slack dẫn đầu với tính năng tìm kiếm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), bộ lọc thông minh và truy cập vào lịch sử tin nhắn không giới hạn trên các kế hoạch trả phí, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các cuộc hội thoại, tệp tin hoặc cập nhật trước đó chỉ trong vài giây.

Twist vs. Slack trên Reddit

Chúng tôi đã tham khảo Reddit để xem ý kiến của mọi người về cuộc tranh luận Twist vs. Slack. Khi tìm kiếm "Twist vs. Slack" trên Reddit, nhiều người dùng đồng ý rằng cách tiếp cận có cấu trúc của Twist giúp cuộc hội thoại gọn gàng và dễ theo dõi.

Một người dùng Reddit ưa chuộng Twist hơn Slack vì các tính năng trò chuyện của nó,

Tôi yêu thích Twist và ưa chuộng nó. Điều này đến từ một người đã sử dụng Slack từ khi nó ra mắt, cả cho công việc và các nhóm không liên quan đến công việc. Điều tôi thích nhất ở Twist là cách các cuộc hội thoại nhóm được tổ chức một cách có cấu trúc, ngay cả đến dòng tiêu đề.

Tôi yêu thích Twist và ưu tiên sử dụng nó. Điều này đến từ một người đã sử dụng Slack từ khi nó ra mắt, cả cho công việc và các nhóm không liên quan đến công việc. Điều tôi thích nhất ở Twist là cách các cuộc hội thoại nhóm được tổ chức một cách có cấu trúc, ngay cả đến dòng tiêu đề.

Một người dùng Reddit khác đã khen ngợi công cụ này vì giúp duy trì cuộc hội thoại công việc tập trung và có tổ chức,

Twist rất phù hợp cho các chủ đề có ý nghĩa và tập trung. Trong Slack, mọi người thường nhanh chóng lạc đề và nói lan man. Điều này ít xảy ra hơn trong Twist, vì nó được thiết kế theo hướng tập trung vào các chủ đề thay vì các phòng chat.

Twist rất phù hợp cho các chủ đề có ý nghĩa và tập trung. Trong Slack, mọi người thường nhanh chóng lạc đề và nói lan man. Điều này ít xảy ra hơn trong Twist, vì nó được thiết kế theo hướng tập trung vào các chủ đề thay vì các phòng chat.

Các người dùng khác trên Reddit chia sẻ rằng các kênh Slack rất phù hợp cho các cuộc thảo luận chuyên sâu và giải đáp nhanh chóng.

Slack giống như một cuộc trò chuyện với các phòng chat khác nhau về các chủ đề khác nhau. Và giống như mọi cuộc trò chuyện, nó có tính thời gian thực: những gì xảy ra hôm qua = chưa từng xảy ra. Đây không phải là nơi tốt để lưu trữ ý tưởng. Nhưng nó đủ tốt để thảo luận về điều gì đó đang xảy ra ngay bây giờ, để xác định ai chịu trách nhiệm về điều gì đó, hoặc để nhận câu trả lời nhanh cho các câu hỏi đơn giản.

Slack giống như một cuộc trò chuyện với các phòng chat khác nhau về các chủ đề khác nhau. Và giống như mọi cuộc trò chuyện, nó có tính thời gian thực: những gì xảy ra hôm qua = chưa từng xảy ra. Đây không phải là nơi tốt để lưu trữ ý tưởng. Nhưng nó đủ tốt để thảo luận về điều gì đó đang xảy ra ngay bây giờ, để xác định ai là người chịu trách nhiệm cho điều gì đó, hoặc để nhận câu trả lời nhanh cho các câu hỏi đơn giản.

Hãy gặp ClickUp—Giải pháp thay thế tốt nhất cho Twist và Slack

Slack và Twist giúp các nhóm duy trì liên lạc. Bạn có thể trò chuyện, tổ chức các cuộc thảo luận nhóm và thậm chí giao công việc với các ứng dụng giao tiếp nhóm này. Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Làm thế nào để đang theo dõi tiến độ khi các công việc được quản lý trong công cụ quản lý dự án trong khi các cập nhật lại bị chôn vùi trong các chủ đề trò chuyện? Các cuộc hội thoại diễn ra nhanh chóng, nhưng việc thực thi lại tụt hậu.

Khi công việc và giao tiếp không được kết nối, khoảng cách sẽ xuất hiện, dẫn đến tình trạng "Work Sprawl". Các nhóm mất đi bối cảnh, phải theo dõi các cập nhật và lãng phí thời gian khi chuyển đổi giữa các ứng dụng. Các luồng thảo luận diễn ra suôn sẻ, nhưng việc thực thi lại trở nên rời rạc.

Đây chính là nơi mà ứng dụng "tất cả trong một" của ClickUp bước vào. Nó kết hợp trò chuyện, công việc và dự án lại với nhau, giữ mọi thứ đồng bộ trong một nơi duy nhất, giúp bạn tạm biệt các quy trình làm việc rời rạc và việc chuyển đổi tab không cần thiết.

Trước khi thảo luận về lý do tại sao ClickUp là lựa chọn tốt hơn, đây là một phát hiện bất ngờ từ cuộc khảo sát của chúng tôi:

ClickUp’s One Up #1: ClickUp Trò Chuyện

ClickUp Trò Chuyện không chỉ là một công cụ nhắn tin; nó giúp các cuộc hội thoại của bạn luôn kết nối với công việc.

Các thành viên trong nhóm có thể trò chuyện, chia sẻ cập nhật và thực hiện hành động mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Thay vì tin nhắn bị phân tán trên các nền tảng khác nhau, mọi thứ đều được lưu trữ trong ClickUp, giúp các cuộc thảo luận trở thành các công việc có thể theo dõi.

Dưới đây là những điểm nổi bật của ClickUp Trò chuyện:

Chuyển tin nhắn thành tác vụ có thể thực hiện : Chuyển bất kỳ tin nhắn nào thành tác vụ và liên kết nó với các tài liệu, tác vụ và cuộc trò chuyện liên quan chỉ với một cú nhấp chuột

trò chuyện tích hợp*: Truy cập tất cả các cuộc hội thoại, dù chúng thuộc về một công việc, dự án hay cuộc thảo luận chung, từ một địa điểm trung tâm

Tin nhắn nhúng : Trò chuyện cho phép bạn nhúng video, tài liệu, trang web và cơ sở dữ liệu bảng tính vào tin nhắn của mình để giao tiếp có ngữ cảnh đầy đủ

Async và synchronous: Cung cấp tất cả các tính năng mà bạn mong đợi từ một công cụ giao tiếp, bao gồm: trò chuyện và kênh, tin nhắn trực tiếp, Clips, chủ đề, nguồn tin hoạt động, nhắc nhở và tích hợp

Cuộc gọi thoại và video: Tổ chức cuộc gọi video và thoại với các thành viên trong nhóm để thảo luận nhanh về dự án

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Brain

Truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), tìm kiếm trên web và nhiều tính năng khác chỉ với công cụ AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp thay đổi cách các nhóm làm việc bằng cách kết nối các cuộc hội thoại, công việc và kiến thức thông qua tự động hóa thông minh và câu trả lời tức thì. Thay vì mất thời gian tìm kiếm thông tin, theo dõi các cuộc họp hoặc xử lý công việc lặp đi lặp lại, nhóm của bạn có thể tập trung vào điều quan trọng nhất: hoàn thành công việc.

Với AI được tích hợp vào mọi ngóc ngách của ClickUp, bạn sẽ làm việc nhanh hơn, duy trì sự đồng bộ và không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Dưới đây là những điểm nổi bật của ClickUp AI:

ClickUp Brain: Tóm tắt các chủ đề tin nhắn, tin nhắn và cuộc họp chỉ trong vài giây. Trích xuất các điểm khóa, soạn thảo phản hồi và tìm câu trả lời từ cơ sở kiến thức, công việc và các công cụ kết nối của công ty bạn — tất cả mà không cần rời khỏi ClickUp

Truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và tìm kiếm trên web: Sử dụng nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) hoặc tìm kiếm trên web để nhận được hỗ trợ AI chính xác và cập nhật nhất, được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn

Trợ lý AI: Tự động hóa các quy trình và luồng công việc lặp đi lặp lại. Để Trợ lý AI cập nhật trạng thái, gửi nhắc nhở và xử lý các bước thường xuyên, giúp nhóm của bạn tập trung vào công việc có tác động cao.

Trợ lý ghi chú AI: Không bao giờ bỏ lỡ chi tiết nào trong cuộc họp. Trợ lý ghi chú AI tham gia cuộc gọi của bạn, ghi chép cuộc hội thoại và tạo ra các ghi chú rõ ràng, có thể thực hiện được Không bao giờ bỏ lỡ chi tiết nào trong cuộc họp. Trợ lý ghi chú AI tham gia cuộc gọi của bạn, ghi chép cuộc hội thoại và tạo ra các ghi chú rõ ràng, có thể thực hiện được

Hỏi AI từ bất kỳ đâu: Cần giúp đỡ hoặc câu trả lời? Chỉ cần “Hỏi AI” từ bất kỳ trò chuyện, công việc, tài liệu hoặc dự án nào. Nhận ngay tóm tắt, tạo nội dung hoặc tìm thông tin

Đào tạo các đại lý Autopilot tùy chỉnh trong ClickUp để xử lý các quy trình làm việc không đồng bộ

💡 Mẹo hay: Sử dụng tính năng ‘Catch Me Up’ của ClickUp để tóm tắt nhanh các tin nhắn chưa đọc trong bất kỳ kênh nào, lên đến 14 ngày trước. Đây là cách nhanh nhất để cập nhật thông tin mà không cần phải cuộn qua từng cuộc hội thoại.

Hoàn thành công việc thường đòi hỏi sự đóng góp của nhiều thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, khi các công việc liên quan đến các cuộc thảo luận qua lại, các yêu cầu có thể bị lạc mất và trách nhiệm trở nên không rõ ràng.

Dưới đây là cách ClickUp Assign Comments giúp duy trì cuộc thảo luận đang theo dõi:

Gán bình luận : Gán bình luận cho các thành viên trong nhóm liên quan trong bối cảnh của một công việc

Làm rõ trách nhiệm : Các bình luận được giao sẽ xuất hiện trong hộp thư đến và danh sách công việc của người nhận, giúp họ luôn biết những gì cần thực hiện

xử lý bình luận*: Sau khi hoàn thành công việc được giao, hãy đánh dấu bình luận là đã giải quyết để giữ cho không gian làm việc gọn gàng và các cuộc thảo luận tập trung

Thảo luận theo chủ đề : Giữ cho cuộc hội thoại gọn gàng và tập trung với các phản hồi theo chủ đề

Trích dẫn bình luận: Chọn văn bản cụ thể để nhận phản hồi chính xác hoặc đặt câu hỏi

💡 Mẹo hay: Khách hàng hoặc đối tác bên ngoài của bạn cũng có thể được gán bình luận, miễn là họ có quyền truy cập vào công việc. Đây là một cách tuyệt vời để tối ưu hóa quy trình phê duyệt hoặc nhận phản hồi nhanh chóng mà không cần chuỗi email dài dòng.

ClickUp One Up #4: nhiệm vụ ClickUp

Tập trung thảo luận về công việc ClickUp giữa các nhóm với ClickUp Tasks

Nhiệm vụ ClickUp nằm ở trung tâm của quá trình thực thi, tập hợp các nhiệm vụ, hạn chót, thảo luận và đang theo dõi tiến độ vào một nơi duy nhất. Thay vì các danh sách việc cần làm phân tán và những lần theo dõi không ngừng, các nhóm có thể lập kế hoạch, hợp tác và thực hiện hành động — tất cả trong một nhiệm vụ duy nhất.

Dưới đây là cách nhiệm vụ ClickUp giúp nhóm làm việc đồng bộ:

trạng thái công việc tùy chỉnh*: Đặt ưu tiên, xác định mức độ khẩn cấp của công việc và thiết lập hạn chót để đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ

*xem chế độ xem phụ thuộc: Đang theo dõi tác động của dự án bằng cách liên kết các công việc và phụ thuộc

Hợp tác trong các công việc : Thảo luận công việc, gắn thẻ đồng nghiệp và đính kèm tệp đính kèm trực tiếp trong công việc

cấu trúc công việc tùy chỉnh cho mọi quy trình làm việc*: Phân chia công việc thành các công việc con, danh sách kiểm tra hoặc phụ thuộc, và giao nhiệm vụ cho nhiều thành viên trong nhóm

thử ngay: *Vừa cập nhật trong một chủ đề? Tạo công việc trực tiếp từ tin nhắn của bạn để nó được đang theo dõi, giao nhiệm vụ và không bị chìm trong trò chuyện.

ghi chú*: Bạn đang bối rối giữa Slack và ClickUp? Trong khi bạn đang quyết định, hãy nhớ rằng ClickUp tích hợp với Slack, cho phép các nhóm tạo công việc, đặt nhắc nhở và cập nhật trạng thái trực tiếp từ các cuộc hội thoại trên Slack.

Tối ưu hóa quy trình làm việc và giao tiếp với ClickUp

Cả Twist và Slack đều là những công cụ giao tiếp đáng tin cậy cho các kinh doanh mọi kích thước.

Chúng giúp các nhóm duy trì kết nối, chia sẻ cập nhật và hợp tác; dù là theo thời gian thực hay không đồng bộ. Nhưng giao tiếp thôi chưa đủ để hoàn thành công việc.

Các nhóm cần một hệ thống tập trung nơi các công việc, dự án và cuộc thảo luận được kết nối chặt chẽ. Nếu thiếu hệ thống này, công việc sẽ bị phân tán trên nhiều công cụ khác nhau, khiến việc đang theo dõi tiến độ và duy trì bối cảnh trong một nơi trở nên khó khăn.

Đăng ký ClickUp để kết hợp trò chuyện, công việc, dự án và tự động hóa, tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Trải nghiệm hợp tác mượt mà, biến cuộc hội thoại thành hành động.