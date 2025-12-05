11 lựa chọn thay thế Canva AI tốt nhất cho nhà thiết kế trong [năm]

Bạn đã lướt qua các mẫu Canva suốt cả tuần, và somehow, mọi thứ bắt đầu trông giống nhau. Các bố cục trộn lẫn vào nhau, và các đề xuất AI không hoàn toàn phù hợp với phong cách của bạn.

Nhưng thiết kế tuyệt vời không nên mang cảm giác nhàm chán.

Các lựa chọn thay thế Canva AI trong danh sách này mang đến một góc nhìn mới mẻ – với tự động hóa thông minh hơn, tùy chỉnh tốt hơn và sự tự do sáng tạo phù hợp hơn với phong cách của bạn.

Sẵn sàng tìm kiếm công cụ yêu thích tiếp theo của bạn? Hãy cùng khám phá! 👇

Các lựa chọn thay thế Canva AI hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là một số lựa chọn thay thế Canva tốt nhất để xem xét nếu bạn muốn có các tính năng AI mạnh mẽ hơn và kiểm soát nhiều hơn đối với thiết kế của mình.

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Các nhóm sáng tạo cần quy trình làm việc có cấu trúcKích thước nhóm: Cá nhân → Doanh nghiệp Tóm tắt AI, Chuyển đổi từ Bảng trắng sang công việc, Nhúng Figma, Tự động hóa, Luồng đánh giá sáng tạo Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Snappa Hình ảnh truyền thông xã hội nhanh chóngKích thước nhóm: Nhóm nhỏ, cá nhân kinh doanh độc lập Magic Resize, Graphics Autopilot, Brand kit, Lịch trình mạng xã hội Miễn phí, gói trả phí từ $15/tháng Fotor AI Nâng cao ảnh bằng AI + bộ lọc nghệ thuậtKích thước nhóm: Bất kỳ Chỉnh sửa chân dung, Tô màu sắc ảnh bằng AI, Cắt nền bằng AI, Máy tạo nghệ thuật. Miễn phí, Gói Pro từ $10.99/tháng Adobe Express Tài sản nhất quán với thương hiệu trong hệ sinh thái AdobeKích thước nhóm: Chuyên gia sáng tạo, đội ngũ tiếp thị Truy cập Adobe Stock, Quick Actions, công cụ video, thư viện CC. Miễn phí, Premium $9.99/tháng Visme Hình ảnh và trình bày dựa trên dữ liệuKích thước nhóm: Nhóm kinh doanh và giáo dục Biểu đồ thông minh, Bản đồ tương tác, Ghi màn hình, Kiểm soát hoạt ảnh Miễn phí, Pro $59/tháng Figma AI Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) hợp tácKích thước nhóm: Đội ngũ sản phẩm, thiết kế và phát triển. Tự động bố cục, Thiết kế AI, hệ thống thiết kế, mẫu thử nghiệm tương tác Miễn phí, Chuyên nghiệp từ $20/tháng Piktochart Infographics & báo cáoKích thước nhóm: Doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận, giáo viên Hình ảnh tương tác, trình chỉnh sửa khối, nhập dữ liệu, mẫu thiết kế có thương hiệu. Miễn phí, Pro $29/tháng Designs. ai Bộ công cụ thương hiệu và hình ảnh do AI tạo raKích thước nhóm: Nhóm nhỏ, người tạo Trình tạo logo, trình tạo video, Designmaker, công cụ phối màu sắc. Kế hoạch từ $29/tháng Pixlr Chỉnh sửa ảnh nhanh chóng trên trình duyệtKích thước nhóm: Bất kỳ Cắt ảnh bằng AI, chỉnh sửa hàng loạt, hiệu ứng phơi sáng kép, thiết kế mẫu. Miễn phí, Premium $9.99/tháng Design Wizard Mẫu marketing & khuyến mãi nhanhKích thước nhóm: Doanh nghiệp nhỏ, nhà tiếp thị Mẫu dựa trên chiến dịch, lịch trình mạng xã hội, đồ họa chuyển động Miễn phí, Pro $9.99/tháng PicMonkey Collage ảnh & chỉnh sửa chân dungKích thước nhóm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), người tạo Các bố cục collage thông minh, công cụ chỉnh sửa, viền/khung. Dùng thử miễn phí, gói trả phí từ $7.99/tháng

Tại sao nên chọn một giải pháp thay thế Canva AI?

Canva AI được thiết kế để tạo/lập nội dung nhanh chóng và dễ dàng, nhưng nó có thể không luôn phù hợp với mọi nhu cầu sáng tạo hoặc chuyên nghiệp. Dưới đây là lý do tại sao bạn có thể muốn khám phá một giải pháp thay thế cho Canva AI:

Giới hạn về tính linh hoạt sáng tạo: Trí tuệ nhân tạo thường dựa nhiều vào Trí tuệ nhân tạo thường dựa nhiều vào các mẫu thiết kế đồ họa có sẵn. Điều này có thể khiến việc tạo ra các thiết kế thực sự độc đáo hoặc phù hợp với thương hiệu của bạn trở nên khó khăn.

Chất lượng đầu ra chung: Nội dung văn bản và hình ảnh do AI tạo ra có thể quá chung chung hoặc cơ bản, đặc biệt đối với các dự án chuyên biệt hoặc yêu cầu chất lượng cao.

Kiểm soát hạn chế đối với đề xuất của AI: Bạn chỉ có thể kiểm soát giới hạn cách AI tạo ra hoặc tinh chỉnh nội dung. Điều này thật phiền phức khi bạn cần kết quả rất cụ thể.

Các tính năng yêu cầu trả phí: Nhiều Nhiều công cụ AI dành cho nhà thiết kế —như Magic Write, tạo hình ảnh hoặc xóa nền nâng cao—yêu cầu kế hoạch trả phí.

Không phù hợp cho các quy trình phức tạp: Đối với hợp tác nhóm hoặc các dự án nội dung quy mô lớn, các công cụ AI của Canva có thể không đáp ứng được độ sâu hoặc cấu trúc mà bạn cần.

🔍 Bạn có biết? 74% nghệ sĩ đã thử nghiệm các công cụ AI như ChatGPT để tạo ra hoặc nâng cao tác phẩm nghệ thuật của họ.

Các lựa chọn thay thế Canva AI tốt nhất

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc sáng tạo, các giải pháp thay thế Canva AI này mang lại phạm vi rộng hơn, kiểm soát tốt hơn và kết quả thông minh hơn mà không làm giảm tốc độ.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quy trình làm việc thiết kế và hợp tác sáng tạo được hỗ trợ bởi AI)

Tối ưu hóa quy trình thiết kế của bạn trong ClickUp Sử dụng ClickUp cho Nhóm Thiết kế để tổ chức các sản phẩm sáng tạo.

ClickUp là một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho Canva AI, tiếp nối những gì các công cụ thiết kế nhanh chóng không thể làm được. Nó mang lại cấu trúc cho công việc sáng tạo và tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp các nhóm làm việc nhanh hơn mà không mất đi bối cảnh.

Điều khiển quy trình thiết kế của bạn

Bạn có thể phải xử lý năm công việc thiết kế khác nhau trong một ngày, từ bản thiết kế demo cho bản trình bày bán hàng đến băng rôn quảng cáo gấp. ClickUp for Design Teams giúp bạn quản lý tất cả các công việc đó một cách hiệu quả.

Giả sử bạn đang dẫn dắt một dự án tái định vị thương hiệu. Bạn có thể chia nhỏ toàn bộ dự án thành các nhiệm vụ ClickUp cho các ý tưởng logo, màu sắc thương hiệu cập nhật, hình ảnh trang đích và việc bàn giao tài sản. Giao nhiệm vụ cho chủ sở hữu, đặt hạn chót và di chuyển các nhiệm vụ qua các giai đoạn kiểm duyệt—tất cả từ một nơi duy nhất.

Nhóm của bạn luôn biết chính xác bước tiếp theo là gì, và bạn không mất thời gian theo dõi các bản cập nhật.

Biến ý tưởng ban đầu thành kế hoạch thực thi rõ ràng.

ClickUp Bảng trắng giúp dễ dàng thu thập ý kiến, phác thảo ý tưởng và vẽ bố cục mà không làm mất kết nối giữa quá trình sáng tạo và triển khai. Trong khi giao diện sáng tạo của Canva AI không kết nối với quy trình làm việc, ClickUp cho phép bạn chuyển đổi ghi chú dán, bản vẽ sơ đồ và các phần thành các công việc có thể theo dõi.

Chuyển đổi các yếu tố bố cục thành công việc có thể theo dõi bằng ClickUp Bảng trắng

Giả sử nhóm của bạn đang khởi động chiến dịch ra mắt ứng dụng du lịch. Trên Bảng trắng, bạn lên kế hoạch cho trang đích dạng cuộn với hình ảnh dựa trên địa điểm, băng rôn khuyến mãi và thanh trượt đánh giá. Khi hướng đi đã rõ ràng, giao từng thành phần hình ảnh làm công việc riêng biệt cho các nhà thiết kế và họa sĩ đã kết nối với dòng thời gian của dự án.

Đây cũng là nơi ClickUp Brain tạo ra giá trị. Đây là một động cơ AI tích hợp sẵn trong ClickUp, giúp các nhóm viết, tạo và tổ chức công việc nhanh hơn.

Tạo các ý tưởng hình ảnh trực tiếp từ các gợi ý bằng ClickUp Brain trong Bảng trắng

Đối với buổi brainstorm cho ứng dụng du lịch của bạn, bạn có thể yêu cầu ClickUp Brain với nội dung như sau: ‘Tạo một hình ảnh tiêu đề cho chiến dịch du lịch mùa hè với màu sắc tươi sáng, tính năng tập trung vào những du khách trẻ đi một mình và các địa danh nổi tiếng. ’

ClickUp Brain sẽ hiển thị ý tưởng hình ảnh ngay trong Bảng trắng của bạn. Điều này giúp quá trình brainstorming ban đầu diễn ra nhanh chóng, tập trung và có thể thực hiện ngay lập tức.

Nếu bạn vẫn đang khám phá các tùy chọn bố cục, hãy thử mẫu Bảng trắng Design Brief của ClickUp. Mẫu Bảng trắng này giúp bạn trực quan hóa các phần như băng rôn, khối CTA hoặc đánh giá của khách hàng.

Giữ cho quá trình lập kế hoạch sáng tạo diễn ra suôn sẻ với AI.

Phần mềm hợp tác thiết kế AI này cũng hỗ trợ nhóm của bạn trong các giai đoạn của quy trình thiết kế thường làm chậm tiến độ.

Viết bản tóm tắt sáng tạo chi tiết ngay lập tức bằng ClickUp Brain trong tài liệu

Trong giai đoạn khởi động, bạn có thể sử dụng nó để tạo ra một bản tóm tắt sáng tạo chi tiết dựa trên một số thông tin đầu vào chính.

Ví dụ, nếu nhóm của bạn đang triển khai một chiến dịch mùa hè cho ứng dụng đặt vé du lịch, bạn có thể nhập mục tiêu (tăng lượt tải xuống), đối tượng mục tiêu (người trẻ độc thân đi du lịch) và tông màu (tích cực, vui tươi). AI sẽ soạn thảo một bản tóm tắt sáng tạo hoàn thành trong ClickUp Docs, bao gồm các loại tài sản được đề xuất và góc tiếp cận thông điệp.

Khi nhóm của bạn bắt đầu tạo tài nguyên, ClickUp Brain giúp đơn giản hóa việc quản lý phiên bản và phản hồi.

Nếu nhà thiết kế video tải lên một câu chuyện Instagram đã chỉnh sửa và người phụ trách marketing để lại ghi chú trên ba bình luận, hãy yêu cầu AI tổng hợp các thay đổi chính vào công việc. Nó sẽ cập nhật mô tả và tạo các công việc con để trình chỉnh sửa biết cần sửa gì, và người duyệt có thể phê duyệt phiên bản tiếp theo mà không gây nhầm lẫn.

Để làm điều này nhanh hơn nữa, mẫu thiết kế và sáng tạo ClickUp cung cấp cho bạn một cấu trúc công việc sẵn có để quản lý bản tóm tắt, đánh giá tài sản, thời hạn và phê duyệt.

Bạn cũng có thể sử dụng AI trong bất kỳ công việc hoặc chủ đề bình luận nào để tạo các tùy chọn nội dung nhanh như các lời kêu gọi hành động thay thế, văn bản băng rôn trong ứng dụng hoặc thậm chí văn bản thay thế.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tiêu chuẩn hóa yêu cầu: Sử dụng Sử dụng mẫu yêu cầu thiết kế ClickUp có sẵn để thu thập mục tiêu, dòng thời gian, thông số tệp và các điểm kiểm tra đánh giá, giúp nhà thiết kế luôn bắt đầu với bản tóm tắt đầy đủ.

Giữ các tệp thiết kế luôn hiển thị: Thêm các bản nhúng Figma trực tiếp vào các công việc, giúp các thành viên trong nhóm dễ dàng xem, bình luận và theo dõi các thay đổi mà không cần rời khỏi ClickUp.

Tập trung các thông số kỹ thuật và hướng dẫn: Lưu trữ các tài liệu tham khảo thương hiệu, kích thước và ghi chú thiết kế trong Docs, luôn được kết nối với công việc.

Hợp tác giữa các nhóm và vai trò: Kết nối marketing, sản phẩm và thiết kế trong một không gian chung để đưa ra phản hồi, giao nhiệm vụ cập nhật và đẩy nhanh công việc mà không bị trì hoãn.

Tự động hóa chu kỳ đánh giá: Đặt các điều kiện kích hoạt để phân công người đánh giá, chuyển công việc sang giai đoạn tiếp theo hoặc thông báo cho đồng nghiệp khi tài nguyên sẵn sàng với Đặt các điều kiện kích hoạt để phân công người đánh giá, chuyển công việc sang giai đoạn tiếp theo hoặc thông báo cho đồng nghiệp khi tài nguyên sẵn sàng với ClickUp Automation

Giới hạn của ClickUp

ClickUp không có thư viện tài sản tích hợp sẵn hoặc tính năng quản lý tài sản kỹ thuật số (DAM).

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Dưới đây là những điểm nổi bật từ một đánh giá gần đây trên G2:

ClickUp là một trong những công cụ quan trọng nhất mà chúng tôi sử dụng tại studio game. Tôi là một nhà sản xuất đang làm việc trên một trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất với nhóm khoảng 100 người, và ClickUp giúp chúng tôi quản lý mọi thứ. Điều đó bao gồm các công việc thiết kế, công việc kỹ thuật, lỗi QA và phản hồi về nghệ thuật. Tôi thực sự thích tính linh hoạt của nó. Mỗi bộ phận có thể tổ chức công việc theo cách phù hợp với họ, nhưng mọi thứ vẫn được tích hợp vào một hệ thống duy nhất. Kế hoạch sprint trở nên dễ dàng hơn, và các tính năng tự động hóa và tích hợp giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian.

ClickUp là một trong những công cụ quan trọng nhất mà chúng tôi sử dụng tại studio game. Tôi là một nhà sản xuất đang làm việc trên một trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất với nhóm khoảng 100 người, và ClickUp giúp chúng tôi quản lý mọi thứ. Điều đó bao gồm các tác vụ thiết kế, công việc kỹ thuật, lỗi QA và phản hồi về nghệ thuật. Tôi thực sự thích tính linh hoạt của nó. Mỗi bộ phận có thể tổ chức công việc theo cách phù hợp với họ, nhưng mọi thứ vẫn được tích hợp vào một hệ thống duy nhất. Kế hoạch sprint trở nên dễ dàng hơn, và các tính năng tự động hóa và tích hợp giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian.

🧠 Thú vị: Ai-Da, robot nghệ sĩ siêu thực tế đầu tiên trên thế giới, đã tổ chức các triển lãm cá nhân tại các gallery lớn, và tác phẩm của cô đã khơi dậy những tranh luận về ý nghĩa của việc trở thành một người tạo.

2. Snappa (Phù hợp nhất cho đồ họa mạng xã hội)

qua Snappa

Hầu hết các công cụ thiết kế web buộc bạn phải đoán kích thước cho các nền tảng khác nhau, nhưng Snappa loại bỏ hoàn toàn điều này. Giải pháp thay thế Canva AI này tập trung cụ thể vào việc tạo/lập nội dung cho mạng xã hội, cung cấp các kích thước có sẵn cho mọi nền tảng chính từ Instagram Stories đến băng rôn LinkedIn.

Điểm đặc biệt hữu ích của công cụ này là tích hợp với Buffer, cho phép lên lịch trực tiếp mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng. Tuy nhiên, lựa chọn mẫu vẫn có giới hạn so với các nền tảng thiết kế lớn hơn.

Các tính năng nổi bật của Snappa

Tùy chỉnh thiết kế cho hơn 30 định dạng mạng xã hội chỉ trong nháy mắt với tính năng Magic Resize .

Nhận đề xuất cải thiện thiết kế từ tính năng Graphics Autopilot tích hợp sẵn.

Áp dụng màu sắc thương hiệu một cách nhất quán bằng cách lưu trữ bộ công cụ màu sắc thương hiệu.

Giới hạn của Snappa

Các công cụ vẽ tùy chỉnh giới hạn khiến việc tạo ra đồ họa gốc từ đầu trở nên khó khăn.

Thư viện mẫu tập trung chủ yếu vào mạng xã hội, thiếu các tùy chọn thiết kế in ấn.

Không có khả năng quản lý lớp nâng cao hoặc chế độ trộn.

Việc lựa chọn phông chữ vẫn bị hạn chế so với các nền tảng thiết kế khác.

Giá cả của Snappa

Miễn phí

Pro: $15/tháng

Nhóm: $30/tháng

Đánh giá và nhận xét về Snappa

G2: 4.6/5 (35+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (25+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Snappa?

Một bài đánh giá hữu ích trên G2 giải thích điều này một cách rõ ràng:

Khả năng linh hoạt trong việc làm việc với văn bản — điều chỉnh phong cách, màu sắc và tỷ lệ —, cấu trúc lưu trữ theo dự án và sự dễ dàng trong việc quản lý nền tảng, là những điều tôi thích nhất ở Snappa khi chỉnh sửa tài liệu của mình khi thời gian eo hẹp và tôi không phải là chuyên gia về công cụ thiết kế.

Khả năng linh hoạt trong việc làm việc với văn bản — điều chỉnh phong cách, màu sắc và tỷ lệ —, cấu trúc lưu trữ theo dự án và sự dễ dàng trong việc quản lý nền tảng, là những điều tôi thích nhất ở Snappa khi chỉnh sửa tài liệu của mình khi thời gian eo hẹp và tôi không phải là chuyên gia về công cụ thiết kế.

📮 ClickUp Insight: 11% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI chủ yếu cho việc brainstorming và phát triển ý tưởng. Nhưng những ý tưởng tuyệt vời này sẽ đi đâu sau đó? Đây chính là lúc bạn cần một Bảng trắng được hỗ trợ bởi AI, như ClickUp Whiteboards, giúp bạn chuyển đổi ngay lập tức các ý tưởng từ phiên brainstorming thành các công việc. Và nếu bạn không thể giải thích một khái niệm, hãy đơn giản yêu cầu trình tạo hình ảnh AI tạo ra một hình ảnh dựa trên yêu cầu của bạn. Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn phát triển ý tưởng, hình dung và thực hiện nhanh hơn!

3. Fotor AI (Tốt nhất cho việc nâng cao ảnh bằng AI)

qua Fotor AI

Tính năng AI Portrait của Fotor AI có thể phát hiện khuôn mặt và áp dụng các cải tiến mục tiêu như làm trắng răng và làm mịn da. Ngoài các tính năng chỉnh sửa cơ bản, giải pháp thay thế Canva AI này còn bao gồm một công cụ tạo nghệ thuật có thể biến ảnh thành các phong cách nghệ thuật bằng cách sử dụng các lệnh văn bản.

Tuy nhiên, quá trình xử lý AI có thể chậm trong các khung giờ cao điểm. Hơn nữa, một số tính năng chỉnh sửa nâng cao yêu cầu gói đăng ký cao cấp, chi phí có thể tăng nhanh chóng.

Các tính năng nổi bật của Fotor AI

Tự động điều chỉnh ánh sáng, độ tương phản và độ bão hòa dựa trên nội dung hình ảnh bằng công nghệ AI Scene Enhancement .

Khôi phục ảnh đen trắng thành ảnh có màu sắc đầy đủ với công cụ AI Photo Colorizer .

Loại bỏ nền phức tạp bằng các công cụ cắt nền được hỗ trợ bởi AI, có khả năng xử lý chi tiết tinh tế.

Nâng cao chất lượng ảnh chân dung với công nghệ chỉnh sửa da và cải thiện các tính năng khuôn mặt dựa trên AI.

Giới hạn của Fotor AI

Hỗ trợ định dạng file giới hạn so với phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp.

Khả năng xử lý hàng loạt bị giới hạn trên các kế hoạch cấp thấp.

Giá cả của Fotor AI

Miễn phí

Fotor Pro: $10.99/tháng

Fotor Pro+: $23.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Fotor AI

G2: 4.2/5 (320+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.035+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Fotor AI?

Một đánh giá trên G2 mô tả như sau:

Fotor cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, giúp dễ dàng sử dụng và lựa chọn các công cụ AI và trình tạo hình ảnh. Hình ảnh có thể được tạo từ các lệnh, hoặc bạn có thể tải lên hình ảnh của riêng mình từ các lệnh và sau đó lựa chọn các bộ lọc AI để chỉnh sửa hoặc thay đổi chúng, bao gồm thêm chuyển động và hiệu ứng đặc biệt. Bạn cũng có thể sử dụng nó như một công cụ thiết kế để tạo logo và các tác phẩm nghệ thuật khác. Tôi thường bắt đầu với những gì Fotor cung cấp và sau đó chỉnh sửa nó một cách rộng rãi bằng các kỹ thuật thiết kế truyền thống và chỉnh sửa ảnh.

Fotor cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, giúp dễ dàng sử dụng và lựa chọn các công cụ AI và trình tạo hình ảnh. Hình ảnh có thể được tạo từ các lệnh, hoặc bạn có thể tải lên hình ảnh của riêng mình từ các lệnh và sau đó lựa chọn các bộ lọc AI để chỉnh sửa hoặc thay đổi chúng, bao gồm thêm chuyển động và hiệu ứng đặc biệt. Bạn cũng có thể sử dụng nó như một công cụ thiết kế để tạo logo và các tác phẩm nghệ thuật khác. Tôi thường bắt đầu với những gì Fotor cung cấp và sau đó chỉnh sửa nó một cách rộng rãi bằng các kỹ thuật thiết kế truyền thống và chỉnh sửa ảnh.

4. Adobe Express (Tốt nhất cho sự nhất quán thương hiệu)

qua Adobe Express

Khác với các công cụ hợp tác nhóm thiết kế độc lập, Adobe Express tích hợp mượt mà vào hệ sinh thái Creative Cloud. Kết nối này cho phép truy cập tức thì vào thư viện phong phú của Adobe Stock và Creative Cloud Libraries cho tài sản thương hiệu.

Tính năng Quick Actions của giải pháp thay thế Canva AI xử lý các công việc phổ biến như xóa nền hoặc thay đổi kích thước hình ảnh chỉ trong vài giây.

Các tính năng nổi bật của Adobe Express

Truy cập bộ sưu tập cao cấp của Adobe Stock với hơn 200 triệu tài nguyên trực tiếp trong trình chỉnh sửa.

Tạo đồ họa động và nội dung video bằng các công cụ chỉnh sửa dựa trên dòng thời gian.

Tạo mã QR trực tiếp trong thiết kế cho các tài liệu tiếp thị in ấn và kỹ thuật số.

Giới hạn của Adobe Express

Yêu cầu đăng ký Adobe Creative Cloud để truy cập các mẫu tùy chỉnh cao cấp và hình ảnh stock.

Giới hạn chức năng offline so với các ứng dụng Creative Suite trên desktop.

Một số người dùng báo cáo thời gian tải chậm hơn khi thực hiện công việc với các tệp hình ảnh có dung lượng lớn.

Giá cả của Adobe Express

Miễn phí

Adobe Express Premium: $9.99/tháng.

Adobe Firefly Pro: $19.99/tháng

Adobe Express Nhóm: $4.99/người dùng/tháng

Đánh giá và nhận xét về Adobe Express

G2: 4.5/5 (390+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.210+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Adobe Express?

Nhận xét chân thực từ một đánh giá trên G2:

Tôi thường sử dụng Adobe Express khi cần thiết kế mà không cần phải là một nhà thiết kế đồ họa. Nó rất trực quan và dễ sử dụng, đồng thời tôi có thể tạo ra những sản phẩm chuyên nghiệp một cách nhanh chóng. Tôi cũng rất thích tính năng AI hỗ trợ chỉnh sửa. Đây là một tính năng rất hữu ích.

Tôi thường sử dụng Adobe Express khi cần thiết kế mà không cần phải là một nhà thiết kế đồ họa. Nó rất trực quan và dễ sử dụng, đồng thời tôi có thể tạo ra những sản phẩm chuyên nghiệp một cách nhanh chóng. Tôi cũng rất thích tính năng AI hỗ trợ chỉnh sửa. Đây là một tính năng rất hữu ích.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thử chuỗi lệnh. Tạo ra một thứ cơ bản, sau đó mô tả những gì bạn thích về nó và biến điều đó thành lệnh tiếp theo của bạn.

5. Visme (Tốt nhất cho trực quan hóa dữ liệu)

qua Visme

Trong khi các công cụ quản lý dự án thiết kế khác coi biểu đồ là phần phụ, Visme tích hợp chúng vào trải nghiệm cốt lõi. Nền tảng này kết nối trực tiếp với các tệp Google Trang tính và Microsoft Excel, cập nhật biểu đồ tự động khi dữ liệu thay đổi.

Tính năng Bản đồ tương tác cho phép tạo các vùng có thể nhấp chuột để trình bày dữ liệu địa lý. Tuy nhiên, đường cong học tập có thể khá dốc đối với người dùng mong đợi tính năng kéo và thả đơn giản.

Các tính năng nổi bật của Visme

Xây dựng quy trình phê duyệt thiết kế đồ họa liền mạch cho hợp tác nhóm.

Bắt đầu ghi màn hình trực tiếp trong các bài thuyết trình để tạo nội dung hướng dẫn.

Điều chỉnh cài đặt Dòng thời gian hoạt hình để tạo các chuỗi trình bày phức tạp.

Giới hạn của Visme

Phiên bản miễn phí bao gồm logo Visme trên tất cả nội dung được xuất ra.

Số lượng mẫu thiết kế giới hạn ngoài các chủ đề kinh doanh và giáo dục.

Các tính năng hợp tác yêu cầu gói đăng ký cao cấp hơn cho các nhóm.

Giá cả của Visme

Miễn phí

Gói Starter: $29/tháng

Pro: $59/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Visme

G2: 4.5/5 (445+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (715+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Visme?

Theo một đánh giá trên G2:

Visme cung cấp giao diện trực quan với đa dạng mẫu thiết kế, giúp dễ dàng tạo ra các bản trình bày chuyên nghiệp, infographics và báo cáo. Tính năng kéo và thả, tài nguyên tùy chỉnh và biểu đồ tích hợp sẵn giúp tối ưu hóa quy trình thiết kế, đặc biệt hữu ích cho các nhóm có trình độ thiết kế đồ họa khác nhau.

Visme cung cấp giao diện trực quan với đa dạng mẫu thiết kế, giúp dễ dàng tạo ra các bản trình bày chuyên nghiệp, infographics và báo cáo. Tính năng kéo và thả, tài nguyên tùy chỉnh và biểu đồ tích hợp sẵn giúp tối ưu hóa quy trình thiết kế, đặc biệt hữu ích cho các nhóm có trình độ thiết kế đồ họa khác nhau.

🧠 Thú vị: Nghệ sĩ người Anh Harold Cohen đã tạo ra AARON, một trong những chương trình nghệ thuật AI đầu tiên, vào những năm 1970. Nó có thể vẽ một cách tự động và Cohen coi nó như đối tác nghệ thuật của mình trong hơn 40 năm.

6. Figma AI (Tốt nhất cho thiết kế hợp tác)

qua Figma AI

Tính năng Auto Layout của Figma AI tự động điều chỉnh bố cục khi nội dung thay đổi, duy trì khoảng cách và căn chỉnh nhất quán. Hệ thống Component System cho phép các nhóm tạo ra các thành phần thiết kế có thể tái sử dụng, được cập nhật trên tất cả các đối tượng/kỳ/phiên bản.

Tuy nhiên, giao diện dựa trên trình duyệt có thể cảm thấy chậm chạp khi xử lý các tệp phức tạp có nhiều bảng vẽ. Ngoài ra, các tính năng AI vẫn đang ở giai đoạn beta và thỉnh thoảng cho kết quả không nhất quán.

Các tính năng nổi bật của Figma AI

Cho phép hợp tác thời gian thực, nơi nhiều nhà thiết kế có thể chỉnh sửa đồng thời với con trỏ trực tiếp.

Tạo hệ thống thiết kế với các thành phần chính có khả năng tự động cập nhật thay đổi trên tất cả các đối tượng/kỳ/phiên bản.

Tạo các biến thể thiết kế bằng Make Design AI để thiết kế mẫu nhanh chóng.

Phát triển các mẫu thử nghiệm tương tác với các hiệu ứng chuyển cảnh nâng cao và tương tác nhỏ.

Giới hạn của Figma AI

Tính năng Make Code của Figma tạo ra mã React thường không được tổ chức tốt và không đồng bộ với thiết kế nguồn.

Nếu hệ thống thiết kế của bạn có các thành phần không tiêu chuẩn, Figma AI có thể không diễn giải chúng chính xác.

Giá cả của Figma AI

Miễn phí

Miễn phí

Gói Chuyên nghiệp: $20/tháng
Gói Tổ chức: $55/tháng
Enterprise: $90/tháng

Gói người dùng được cấp phép: $5/tháng

Gói dành cho người dùng được cấp phép: $15/tháng

Gói đầy đủ: $20/tháng

Gói Tổ chức (thanh toán hàng năm) Gói Hợp tác: $5/tháng Gói Phát triển: $25/tháng Gói Đầy đủ: $55/tháng

Gói người dùng được cấp phép: $5/tháng

Gói dành cho người dùng được cấp phép: $25/tháng

Gói đầy đủ: $55/tháng

Enterprise (thanh toán hàng năm) Gói hợp tác: $5/tháng Gói phát triển: $35/tháng Gói đầy đủ: $90/tháng

Gói người dùng được cấp phép: $5/tháng

Gói dành cho người dùng được cấp phép: $35/tháng

Gói đầy đủ: $90/tháng

Gói người dùng được cấp phép: $5/tháng

Gói dành cho người dùng được cấp phép: $15/tháng

Gói đầy đủ: $20/tháng

Gói người dùng được cấp phép: $5/tháng

Gói dành cho người dùng được cấp phép: $25/tháng

Gói đầy đủ: $55/tháng

Gói người dùng được cấp phép: $5/tháng

Gói dành cho người dùng được cấp phép: $35/tháng

Gói đầy đủ: $90/tháng

Đánh giá và nhận xét về Figma AI

G2: 4.7/5 (1.215+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (815+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Figma AI?

Từ một đánh giá trên G2:

Điều tôi thích nhất là nó rất dễ sử dụng. Đối với những người có kiến thức thiết kế cơ bản, họ sẽ nhanh chóng làm quen với nó. Nó có nhiều công cụ trong một, chẳng hạn như khả năng sử dụng vector và hình ảnh để chỉnh sửa và tạo mặt nạ cắt, điều này rất được đánh giá cao. Có một số công cụ phức tạp hơn cho các công việc khác, nhưng bạn sẽ cần hướng dẫn. Đối với các công việc cơ bản, nó rất trực quan.

Điều tôi thích nhất là nó rất dễ sử dụng. Đối với những người có kiến thức thiết kế cơ bản, họ sẽ nhanh chóng làm quen với nó. Nó có nhiều công cụ trong một, chẳng hạn như khả năng sử dụng vector và hình ảnh để chỉnh sửa và tạo mặt nạ cắt, điều này rất được đánh giá cao. Có một số công cụ phức tạp hơn cho các công việc khác, nhưng bạn sẽ cần hướng dẫn. Đối với các công việc cơ bản, nó rất trực quan.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ một nhật ký gợi ý trong ClickUp Tài liệu. Thật đấy. Ghi lại những gì hiệu quả, những gì không hiệu quả và bất kỳ điều gì kỳ lạ mà AI đưa ra. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với việc làm theo cảm hứng mỗi lần.

7. Piktochart (Tốt nhất cho việc tạo/lập infographic)

qua Piktochart

Thay vì bắt đầu với khung vẽ trống, Piktochart cung cấp các mẫu có cấu trúc dành riêng cho thiết kế thông tin. Trình chỉnh sửa dựa trên khối của giải pháp thay thế Canva AI này cho phép bạn thay đổi các phần nội dung mà không cần thiết kế lại toàn bộ bố cục. Chức năng tìm kiếm biểu tượng của nó bao gồm hơn một triệu biểu tượng được phân loại theo danh mục và phong cách.

Điểm hạn chế? Xuất file độ phân giải cao yêu cầu gói đăng ký cao cấp.

Các tính năng nổi bật của Piktochart

Nhập dữ liệu từ bảng tính vào biểu đồ một cách hiệu quả với các công cụ nhập dữ liệu tiện lợi.

Thiết kế infographics tương tác với các yếu tố có thể nhấp chuột và hiệu ứng khi di chuột.

Tùy chỉnh các mẫu có thương hiệu sử dụng màu sắc và phông chữ của bạn.

Giới hạn của Piktochart

Giới hạn khả năng tùy chỉnh so với các công cụ thiết kế đa năng.

Các tính năng hợp tác còn thua kém so với các lựa chọn thay thế Canva AI khác như ClickUp và Figma.

Giá cả của Piktochart

Cá nhân và doanh nghiệp Miễn phí Pro: $29/tháng mỗi người dùng Doanh nghiệp: $49/tháng mỗi người dùng Enterprise: Giá tùy chỉnh

Miễn phí

Pro: $29/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Giáo viên và học sinh Miễn phí Giáo dục: $39/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm) Trường học: Giá tùy chỉnh

Miễn phí

Giáo dục: $39/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Campus: Giá tùy chỉnh

Tổ chức phi lợi nhuận Miễn phí Tổ chức phi lợi nhuận: $60/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Miễn phí

Phi lợi nhuận: $60/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Miễn phí

Pro: $29/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $49/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Miễn phí

Giáo dục: $39/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Campus: Giá tùy chỉnh

Miễn phí

Phi lợi nhuận: $60/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Piktochart

G2: 4.4/5 (160+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (195+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Piktochart?

Dưới đây là đánh giá trực tiếp từ một bài đánh giá trên G2:

Ứng dụng này rất dễ sử dụng, cho phép tạo infographics và bài thuyết trình một cách nhanh chóng mà không tốn nhiều thời gian và nỗ lực. Nó cung cấp các bố cục có thể tùy chỉnh, thay đổi văn bản và phông chữ, cũng như thêm hình ảnh của riêng bạn hoặc những hình ảnh do nhà cung cấp cung cấp. Cá nhân tôi có thể sắp xếp thông tin một cách hợp lý chỉ bằng cách kéo và thả các yếu tố và thêm văn bản. Ứng dụng này có số tùy chọn đồ họa có thể điều chỉnh phù hợp với mọi loại dữ liệu.

Ứng dụng này rất dễ sử dụng, cho phép tạo infographics và bài thuyết trình một cách nhanh chóng mà không tốn nhiều thời gian và nỗ lực. Nó cung cấp các bố cục có thể tùy chỉnh, thay đổi văn bản và phông chữ, cũng như thêm hình ảnh của riêng bạn hoặc những hình ảnh do nhà cung cấp cung cấp. Cá nhân tôi có thể sắp xếp thông tin một cách hợp lý chỉ bằng cách kéo và thả các yếu tố và thêm văn bản. Ứng dụng này có số tùy chọn đồ họa có thể điều chỉnh phù hợp với mọi loại dữ liệu.

8. Designs. ai (Tốt nhất cho thiết kế do AI tạo ra)

qua Designs.ai

Designs. ai tạo ra các gói thương hiệu hoàn thành từ các mô tả văn bản đơn giản. Công cụ Logomaker AI của nền tảng này tạo ra nhiều biến thể logo dựa trên ngành nghề và phong cách ưa thích của bạn.

Công cụ tạo video của nó có thể sản xuất video tiếp thị bằng cách sử dụng kịch bản và hình ảnh do AI tạo ra. Tuy nhiên, các tùy chọn tùy chỉnh khi sử dụng AI trong thiết kế đồ họa vẫn có giới hạn sau khi các ý tưởng ban đầu đã được tạo ra.

Các tính năng nổi bật của Designs. ai

Tạo hướng dẫn thương hiệu bao gồm logo, màu sắc và kết hợp phông chữ từ mô tả văn bản.

Khởi chạy Designmaker để tạo tự động các đồ họa mạng xã hội, băng rôn và tài liệu in ấn.

Trích xuất và áp dụng các bảng màu sắc từ hình ảnh tham chiếu đã tải lên bằng công cụ khớp màu.

Tạo mẫu website bằng các bố cục do AI tạo ra dựa trên ngành nghề và sở thích của bạn.

Giới hạn của Designs. ai

Số lượng mẫu vẫn ít hơn so với các lựa chọn thay thế Canva đã được thiết lập.

Kế hoạch miễn phí có một số hạn chế như không thể tải xuống thiết kế, xuất một số định dạng và thiếu các mẫu thiết kế cao cấp.

Việc tạo ra ngay cả những video ngắn cũng có thể tốn nhiều thời gian, với một số quy trình làm việc mất vài phút cho mỗi clip.

Giá cả của Designs. ai

Gói Cơ bản: $29/tháng

Pro: $69/tháng

Enterprise: $199/tháng

Đánh giá và nhận xét về Designs. ai

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Designs. ai?

Xem đánh giá của người dùng G2 này:

Đây là công cụ tuyệt vời cho các giải pháp thiết kế nhanh chóng và dễ dàng, bạn có thể dễ dàng tải xuống nội dung của mình và trải nghiệm người dùng rất tốt, cả người mới bắt đầu và chuyên gia đều có thể tận dụng các công cụ mà nó cung cấp.

Đây là công cụ tuyệt vời cho các giải pháp thiết kế nhanh chóng và dễ dàng, bạn có thể dễ dàng tải xuống nội dung của mình và trải nghiệm người dùng rất tốt, cả người mới bắt đầu và chuyên gia đều có thể tận dụng các công cụ mà nó cung cấp.

9. Pixlr (Tốt nhất cho việc chỉnh sửa ảnh nhanh chóng)

qua Pixlr

Pixlr hoạt động hoàn toàn trên trình duyệt web nhưng vẫn giữ được khả năng chỉnh sửa chuyên nghiệp. Nền tảng này cung cấp cả hai chế độ chỉnh sửa Express (đơn giản) và Advanced (phức tạp) trong cùng một giao diện.

Công cụ AI Cutout của nó tự động xử lý các lựa chọn phức tạp như tóc và đối tượng trong suốt. Tuy nhiên, việc lưu dự án yêu cầu tạo/lập tài khoản, điều mà một số người dùng cho là bất tiện.

Các tính năng nổi bật của Pixlr

Chỉnh sửa nhiều hình ảnh cùng lúc với các điều chỉnh giống nhau bằng trình chỉnh sửa hàng loạt.

Sử dụng tính năng Double Exposure để tạo hiệu ứng pha trộn ảnh sáng tạo.

Tích hợp trình thiết kế mẫu để tạo đồ họa mạng xã hội từ ảnh đã chỉnh sửa của bạn.

Giới hạn của Pixlr

Phiên bản miễn phí bao gồm các quảng cáo xuất hiện thường xuyên, gây gián đoạn quy trình chỉnh sửa.

Dung lượng lưu trữ đám mây giới hạn so với các nền tảng quản lý ảnh chuyên dụng.

Mặc dù thân thiện với người mới bắt đầu, giao diện có thể gây khó khăn và không nhất quán, với một số phím tắt không hoạt động như mong đợi.

Giá cả của Pixlr

Dùng thử miễn phí

Thêm: $2.49/tháng

Premium: $9.99/tháng

Gói Nhóm: $16.99/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Pixlr

G2: 4.4/5 (730+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (115+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Pixlr?

Đây là cách một người dùng mô tả trải nghiệm của họ:

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Pixlr là nó tự động lưu lịch sử công việc, cả trong trình duyệt và trong tệp có thể tải xuống. Tôi cũng nhấn mạnh sự đa dạng của phông chữ và thư viện hình ảnh miễn phí mà nó cung cấp, giúp tôi có thể thử nghiệm các phong cách khác nhau và tạo ra từ đầu những thứ đơn giản như logo hoặc băng rôn, hoặc thậm chí các dự án phức tạp hơn.

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Pixlr là nó tự động lưu lịch sử công việc, cả trong trình duyệt và trong tệp có thể tải xuống. Tôi cũng nhấn mạnh sự đa dạng của phông chữ và thư viện hình ảnh miễn phí mà nó cung cấp, giúp tôi có thể thử nghiệm các phong cách khác nhau và tạo ra từ đầu những thứ đơn giản như logo hoặc băng rôn, hoặc thậm chí các dự án phức tạp hơn.

10. Design Wizard (Tốt nhất cho mẫu thiết kế marketing)

qua Design Wizard

Design Wizard tự động điều chỉnh thiết kế cho nhiều nền tảng quảng cáo. Các mẫu video của nó bao gồm đồ họa chuyển động được tối ưu hóa cho tương tác trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, phong cách mẫu có xu hướng hướng đến thẩm mỹ doanh nghiệp, có thể không phù hợp với các thương hiệu sáng tạo. Ngoài ra, thư viện ảnh stock, dù có quy mô lớn, lại thiếu chất lượng so với các dịch vụ cao cấp.

Các tính năng nổi bật của Design Wizard

Khám phá các mẫu chiến dịch được phân loại theo mục tiêu tiếp thị, như thu hút khách hàng tiềm năng và nâng cao nhận thức thương hiệu.

Tạo hiệu ứng động cho đồ họa bằng các mẫu đã được động sẵn cho nội dung video trên mạng xã hội.

Lên lịch đăng bài trên mạng xã hội trực tiếp lên nhiều nền tảng từ giao diện thiết kế.

Giới hạn của Design Wizard

Các tùy chọn thiết kế tùy chỉnh bị hạn chế, khiến việc tạo ra các hình ảnh độc đáo hoặc được tùy chỉnh cao trở nên khó khăn.

Các thiết kế miễn phí có thể chứa watermark, và mỗi lần tải xuống thường yêu cầu tín dụng, ngay cả khi chỉnh sửa các thiết kế đã tạo trước đó.

Các tùy chọn căn chỉnh và khớp lưới yếu hoặc thiếu.

Giá cả của Design Wizard

Miễn phí

Pro: $9.99/tháng

Đánh giá và nhận xét về Design Wizard

G2: 4.3/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (25+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Design Wizard?

Một đánh giá mô tả như sau:

Design Wizard là một ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng và nhanh chóng. Dù không có kỹ năng thiết kế, tôi vẫn sử dụng Design Wizard để tạo nội dung cho các nền tảng mạng xã hội. Điểm mạnh nhất là có sẵn các mẫu thiết kế để sử dụng. Mặc dù tôi có các công cụ khác, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng Design Wizard vì họ liên tục cập nhật công cụ và thêm hình ảnh mới cùng các mẫu thiết kế.

Design Wizard là một ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng và nhanh chóng. Dù không có kỹ năng thiết kế, tôi vẫn sử dụng Design Wizard để tạo nội dung cho các nền tảng mạng xã hội. Điểm mạnh nhất là có sẵn các mẫu thiết kế để sử dụng. Mặc dù tôi có các công cụ khác, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng Design Wizard vì họ liên tục cập nhật công cụ và thêm hình ảnh mới cùng các mẫu thiết kế.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI trong Canva cho các chuyên gia sáng tạo

11. PicMonkey (Tốt nhất cho collage ảnh)

qua PicMonkey

Trong khi hầu hết các trình chỉnh sửa xem các bức ảnh ghép như việc đặt hình ảnh đơn giản, PicMonkey cung cấp các thuật toán bố cục phức tạp. Các công cụ chỉnh sửa của giải pháp thay thế Canva AI bao gồm các tính năng chỉnh sửa chân dung nâng cao như làm trắng răng và làm sáng mắt.

Bộ sưu tập Khung và Viền của nó bao gồm các tùy chọn nghệ thuật phù hợp với nhiều phong cách ảnh khác nhau.

Các tính năng nổi bật của PicMonkey

Tạo các bộ sưu tập động bằng các thuật toán bố cục thông minh tự động sắp xếp ảnh một cách hấp dẫn.

Khám phá thư viện đồ họa, được cập nhật thường xuyên với các yếu tố thiết kế theo mùa và xu hướng.

Quản lý và chia sẻ các dự án thiết kế với các thành viên trong nhóm thông qua tính năng Hub.

Giới hạn của PicMonkey

Khả năng chỉnh sửa video giới hạn mặc dù tập trung vào nội dung đa phương tiện trong chiến lược marketing.

Ít công cụ chỉnh sửa ảnh nâng cao hơn so với phần mềm chỉnh sửa chuyên nghiệp.

Việc xuất hình ảnh đôi khi dẫn đến kết quả mờ hoặc bị vỡ pixel.

Không phù hợp cho công việc với nhiều hình ảnh hoặc thiết kế nhiều lớp—bạn thường phải lưu một hình ảnh và nhập lại để chỉnh sửa hình ảnh khác.

Giá cả của PicMonkey

Dùng thử miễn phí

Gói Cơ bản: $7.99/tháng

Pro: $12.99/tháng

Kinh doanh: $23/tháng

Đánh giá và nhận xét về PicMonkey

G2: 4.4/5 (405+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (1.140+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về PicMonkey?

Dưới đây là đánh giá của G2 về PicMonkey:

Với PicMonkey, việc điều chỉnh ảnh của tôi thành bất kỳ kích thước nào tôi cần trở nên dễ dàng – tôi thích tính năng cho phép chèn watermark do chính tôi thiết kế vào ảnh đã chỉnh sửa để bảo vệ bản quyền ảnh của mình. Tôi có thể truy cập PicMonkey bất cứ lúc nào vì đây là công cụ trực tuyến, và thêm vào đó, các tác phẩm mà tôi tạo/lập có thể được chia sẻ trực tiếp lên các mạng xã hội của tôi.

Với PicMonkey, việc điều chỉnh ảnh của tôi thành bất kỳ kích thước nào tôi cần trở nên dễ dàng – tôi thích tính năng cho phép chèn watermark do chính tôi thiết kế vào ảnh đã chỉnh sửa để bảo vệ bản quyền ảnh của mình. Tôi có thể truy cập PicMonkey bất cứ lúc nào vì đây là công cụ trực tuyến, và thêm vào đó, các tác phẩm mà tôi tạo/lập có thể được chia sẻ trực tiếp lên các mạng xã hội của tôi.

🔍 Bạn có biết? 20,7% nghệ sĩ cho rằng việc duy trì quá trình sáng tạo là sự hợp tác thực sự giữa con người và AI là yếu tố quan trọng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật luôn mới mẻ và thu hút.

Chuyển sang ClickUp và bắt đầu thiết kế ngay lập tức.

Công việc sáng tạo bị chậm lại khi các nhóm phải tìm kiếm tệp tin, lục lọi tin nhắn hoặc đoán ý kiến phản hồi mới nhất. Nếu không có hệ thống rõ ràng, những ý tưởng tuyệt vời sẽ bị lãng phí và dòng thời gian công việc liên tục bị trì hoãn.

ClickUp mang lại cấu trúc cho mọi giai đoạn của quy trình thiết kế. Nhóm có thể quản lý yêu cầu thiết kế, theo dõi thay đổi, đặt hạn chót và thu thập phản hồi tại một nơi duy nhất. Mẫu thiết kế giúp giảm thời gian thiết lập. Tài liệu thu thập ý kiến mà không gây nhầm lẫn. Bảng trắng cung cấp không gian chung cho mọi người đồng bộ hóa trước khi bắt đầu thực hiện.

