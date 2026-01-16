Mẫu danh mục đầu tư marketing miễn phí cho [năm]

Bạn đã có các chiến dịch, chiến lược và kết quả. Nhưng khi ai đó hỏi, *‘Bạn có thể gửi danh mục đầu tư không?’…bạn bối rối.

Không phải vì bạn không có công việc, mà vì danh mục đầu tư của bạn đang bị chôn vùi trong các thư mục lộn xộn hoặc bị kẹt trong một tài liệu chưa hoàn thành.

Nếu điều đó nghe có vẻ quá thực tế, đừng lo lắng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp những mẫu portfolio marketing miễn phí tốt nhất từ ClickUp (và các nền tảng khác!) để giúp bạn trình bày công việc của mình một cách rõ ràng, có cấu trúc và thêm chút phong cách.

Hãy bắt đầu ngay! 💪🏼

Mẫu danh mục đầu tư marketing là gì?

Mẫu portfolio marketing là một khung sườn được thiết kế sẵn giúp các nhà tiếp thị tổ chức và trình bày công việc, kỹ năng và thành tựu của mình cho các khách hàng tiềm năng và đối tác.

Các mẫu này thường bao gồm các phần cấu trúc cho các nghiên cứu trường case, dòng thời gian chiến dịch, bản thiết kế demo, chiến lược nhắm mục tiêu đối tượng và các chỉ số hiệu suất như tỷ lệ tương tác hoặc tỷ lệ hoàn vốn (ROI). Nhiều mẫu cũng bao gồm không gian cho vai trò của nhóm, công cụ được sử dụng và ghi chú về quá trình lặp lại để nhấn mạnh sự hợp tác và quy trình.

🧠 Thú vị: Từ 'portfolio' có nguồn gốc từ tiếng Ý portafoglio , có nghĩa là một chiếc hộp đựng các tờ giấy rời. Vào thế kỷ 18, các nghệ sĩ và kiến trúc sư mang theo các mẫu vật lý của công việc để giành được hợp đồng, đây là phiên bản sơ khai của các danh mục đầu tư tiếp thị ngày nay.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu danh mục đầu tư marketing tốt?

Một mẫu portfolio tiếp thị được cấu trúc tốt sẽ làm nổi bật những thành công trong quá khứ của nhà tiếp thị và cung cấp nền tảng để thể hiện tư duy chiến lược và sự sáng tạo của họ. Dưới đây là một số tính năng cần lưu ý:

Dễ sử dụng: Tìm kiếm một mẫu đơn giản để cài đặt và tùy chỉnh, giúp bạn tập trung vào nội dung thay vì các phức tạp về thiết kế.

Thẩm mỹ: Sử dụng hình ảnh chất lượng cao, infographics hoặc tích hợp video để thu hút sự chú ý của khán giả.

Các phần đầy đủ: Đảm bảo bao gồm phần ‘Giới thiệu’, mẫu mẫu công việc, đánh giá của khách hàng và trang liên hệ rõ ràng.

Tùy chọn tùy chỉnh: Chọn các mẫu cho phép bạn thử nghiệm với màu sắc, phông chữ và bố cục tùy chỉnh để phản ánh thương hiệu của bạn.

Hiển thị chỉ số hiệu suất: Tìm các phần để trình bày kết quả như tỷ lệ chuyển đổi hoặc ROI để tăng tính thuyết phục.

Khả năng tích hợp: Chọn tính tương thích với các công cụ mạng xã hội, phân tích hoặc CRM để dễ dàng lấy dữ liệu hiệu suất quan trọng.

🔍 Bạn có biết? Các chiến dịch thử nghiệm (như tái thiết kế thương hiệu giả định hoặc bài đăng trên mạng xã hội cho các thương hiệu bạn ngưỡng mộ) là cách phổ biến để bổ sung các ví dụ công việc liên quan vào danh mục đầu tư của bạn.

Tổng quan về các mẫu danh mục đầu tư marketing

Dưới đây là một số mẫu danh mục đầu tư marketing hàng đầu:

13 Mẫu danh mục đầu tư marketing

Dưới đây, chúng tôi giới thiệu một số tùy chọn mẫu portfolio marketing từ ClickUp và các nguồn khác. 👇

Và nếu bạn đang tìm kiếm hơn một mẫu để đơn giản hóa các hoạt động tiếp thị của mình, chúng tôi có một mẹo chuyên nghiệp dành cho bạn! Hãy thử ClickUp! Được thiết kế để hỗ trợ mọi giai đoạn thực thi tiếp thị, ClickUp cho Đội ngũ Tiếp thị giúp bạn brainstorm, lập kế hoạch, triển khai và theo dõi các chiến dịch tất cả trong một nơi. Từ chiến lược đa kênh đến lịch nội dung và bảng điều khiển hiệu suất, ClickUp biến công việc hàng ngày của bạn thành một danh mục đầu tư có thể đo lường được.

Thực tế, đây là những gì một nhà tiếp thị đã chia sẻ về việc sử dụng ClickUp:

Với ClickUp, chúng ta có thể theo dõi trạng thái của các hoạt động tiếp thị theo chế độ xem khu vực hoặc chế độ xem chiến dịch. Điều này bao gồm việc xem xét loại hoạt động đang được triển khai và giai đoạn phễu tiếp thị mà chúng ta đã gắn thẻ cho chúng. Nhờ vậy, ban lãnh đạo cấp cao có thể nhanh chóng nắm bắt trạng thái của dự án.

Nhưng trước tiên, hãy cùng xem qua các mẫu mà bạn cần!

1. Mẫu quản lý danh mục đầu tư ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý dự án và tài nguyên hiệu quả hơn với mẫu quản lý danh mục đầu tư ClickUp.

Khi quản lý một danh mục đầu tư gồm các dự án sáng tạo hoặc chiến lược, việc mất đi sự rõ ràng là điều dễ xảy ra. Mẫu Quản lý Danh mục đầu tư ClickUp giải quyết vấn đề này một cách trực tiếp thông qua hệ thống đánh giá xếp hạng giá trị dự án dựa trên tác động kinh doanh. Các dự án được phân loại vào các nhóm Phải Có, Nên Có hoặc Có Thể Có, giúp bạn tập trung nỗ lực vào những dự án quan trọng nhất.

Điểm nổi bật của mẫu này là tính năng Quản lý Dự án Đầu vào, nơi các yêu cầu dự án mới được thu thập với hướng dẫn đánh giá điểm số hiển thị rõ ràng ở phần trên. Điều này đảm bảo mọi ý tưởng đều được đánh giá một cách nhất quán. Tính năng Xem dạng danh sách Portfolio cho phép bạn có cái nhìn tổng quan về tất cả các dự án, trong khi các thư mục chuyên dụng như Dự án Có Rủi Ro và Dự án Hoàn Thành giúp sắp xếp tiến độ của bạn như một bảng điều khiển PMO thực sự.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Đánh giá các yêu cầu dự án đến bằng hệ thống đánh giá nhất quán dựa trên tiêu chí.

Phân loại các dự án theo nhóm ưu tiên để tập trung nỗ lực vào những lĩnh vực quan trọng.

Theo dõi rủi ro và tiến độ thông qua các chế độ xem danh sách và thư mục chuyên dụng.

Tập trung đánh giá để mọi đề xuất đều tuân theo cùng một quy trình ra quyết định.

📌 Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo chiến lược và các văn phòng quản lý dự án (PMO) cần đánh giá, xếp hạng và đang theo dõi một lượng lớn đề xuất dự án dựa trên tác động kinh doanh.

📮 ClickUp Insight: 74% nhân viên sử dụng hai hoặc nhiều công cụ chỉ để tìm kiếm thông tin cần thiết—bằng cách chuyển đổi giữa email, trò chuyện, ghi chú, công cụ quản lý dự án và tài liệu. Việc chuyển đổi ngữ cảnh liên tục này lãng phí thời gian và làm chậm năng suất làm việc. Với tư cách là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tích hợp tất cả công việc của bạn—email, trò chuyện, tài liệu, công việc và ghi chú—vào một Không gian Làm việc AI tích hợp duy nhất, có thể tìm kiếm, giúp mọi thứ luôn ở đúng nơi bạn cần.

2. Mẫu danh mục đầu tư quản lý dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý nhiều dự án ở các trạng thái khác nhau một cách hiệu quả với mẫu danh mục quản lý dự án ClickUp.

Nếu bạn mới bắt đầu tổ chức danh mục đầu tư dự án và cần một hệ thống gọn gàng, trực quan, đây chính là lựa chọn dành cho bạn. Mẫu danh mục quản lý dự án ClickUp cung cấp một thiết lập thân thiện với người mới bắt đầu, giúp bạn theo dõi mọi thứ từ các bộ phận khác nhau trong một nơi duy nhất.

Chế độ xem PMO Roadmap cung cấp bố cục theo giai đoạn giúp bạn nhanh chóng nhận diện công việc bị tắc nghẽn hoặc quá hạn. Cần phân tích sâu hơn? Chuyển sang Báo cáo trạng thái hàng tuần hoặc Chế độ xem nhóm để xem cập nhật theo bộ phận hoặc người phụ trách.

Mỗi công việc trong mẫu quản lý dự án này bao gồm các thẻ giai đoạn như Khám phá hoặc Thiết kế, cùng với ước lượng thời gian, chỉ số thành công và không gian để mô tả chi tiết. Điều này giúp dễ dàng giải thích tiến độ dự án trong các cuộc đánh giá của các bên liên quan hoặc cập nhật cho khách hàng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Hiển thị các giai đoạn công việc giữa các nhóm thông qua bản đồ lộ trình và chế độ xem trạng thái tích hợp sẵn.

So sánh tiến độ hàng tuần với các báo cáo có cấu trúc, được phân loại theo quyền sở hữu.

Tệp đính kèm ước tính, số liệu và mô tả để giải thích các thay đổi trạng thái.

Theo dõi tất cả các cập nhật của các bộ phận từ một trung tâm danh mục đầu tư tập trung.

📌 Phù hợp cho: Quản lý dự án và trưởng bộ phận cần một cách đơn giản, trực quan để theo dõi trạng thái và cập nhật tiến độ dự án trên các nhóm.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Khám phá tiềm năng đầy đủ của danh mục đầu tư marketing của bạn với ClickUp BrainGPT, trợ lý AI trên desktop hiểu rõ các chiến dịch, nội dung và quy trình sáng tạo của bạn, giúp bạn thực hiện công việc hiệu quả và nhanh chóng hơn. Nhận câu trả lời phù hợp cho các chiến dịch của bạn bằng ClickUp BrainGPT Với BrainGPT, bạn sẽ nhận được: Trí tuệ nhân tạo (AI) thích ứng với không gian làm việc, dự án trước đây và hoạt động của nhóm để đảm bảo các bản tóm tắt, cập nhật và công việc sáng tạo luôn đồng bộ.

Tăng cường năng suất với tính năng "Nói để chuyển thành văn bản ", biến ý tưởng nói thành công việc, tài liệu hoặc bản tóm tắt mà không cần chuyển đổi công cụ.

Bảo mật và bảo mật cấp doanh nghiệp bảo vệ toàn bộ dữ liệu tiếp thị của bạn.

Truy cập vào nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) cao cấp trong một nền tảng duy nhất, bao gồm ChatGPT, Claude và Gemini, giúp bạn lựa chọn mô hình phù hợp nhất cho từng công việc và loại bỏ tình trạng "AI Sprawl"

3. Mẫu danh mục đầu tư thiết kế ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Trình bày và quản lý công việc sáng tạo của bạn với mẫu portfolio thiết kế ClickUp.

Khi công việc sáng tạo của bạn mạnh mẽ nhưng cách trình bày thiếu luồng, trách nhiệm hoặc rõ ràng, mẫu portfolio thiết kế ClickUp chính là giải pháp bạn cần. Mẫu này giúp bạn thể hiện quá trình suy nghĩ, các giai đoạn và chuyên môn của mình ở mọi bước trong quản lý dự án thiết kế.

Sức mạnh thực sự nằm ở chế độ xem Design Stages View, giúp phân loại công việc của bạn thành các giai đoạn rõ ràng: Đang chờ xử lý, Ý tưởng, Thiết kế, Mẫu thử nghiệm và Bàn giao. Bạn có thể phân loại mọi dự án, từ trang web tiếp thị đến ứng dụng di động, vào các danh mục trực quan này để khách hàng, các bên liên quan hoặc mentor có thể ngay lập tức biết được tiến độ và công việc đã hoàn thành trong từng giai đoạn.

Mỗi công việc đều có các trường thông tin tích hợp sẵn như Loại thiết kế (ví dụ: Nhận diện thương hiệu, Ứng dụng web) và trạng thái cụ thể theo giai đoạn như Cần chỉnh sửa hoặc Kiểm tra nội bộ, giúp bạn không bao giờ nhầm lẫn về những gì cần chú ý.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Ghi chép từng dự án với bối cảnh rõ ràng, mẫu hình ảnh và kết quả đo lường được.

Trình bày quy trình thiết kế của bạn trong một bố cục có cấu trúc, dễ dàng xem xét.

Tập trung các phản hồi, chỉnh sửa và phê duyệt của khách hàng để duy trì một bản ghi chép rõ ràng và minh bạch.

Chia sẻ một danh mục đầu tư trực tuyến, được tổ chức gọn gàng và cập nhật tự động khi công việc của bạn phát triển.

📌 Phù hợp cho: Những nhà thiết kế và nhóm sáng tạo muốn trình bày công việc của mình một cách chuyên nghiệp đồng thời truyền đạt rõ ràng các giai đoạn dự án và lý do thiết kế.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một phần có tiêu đề ‘Marketing Sandbox’ để thử nghiệm các ý tưởng như nội dung đã chỉnh sửa, góc tiếp cận mới cho chiến dịch hoặc bản thiết kế demo trong mẫu. Xem nó như một không gian thử nghiệm nhỏ.

4. Mẫu công việc danh mục thiết kế ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo cấu trúc cho danh mục đầu tư của bạn với mẫu công việc danh mục đầu tư thiết kế ClickUp.

Nếu danh mục đầu tư của bạn trông đẹp mắt nhưng quy trình thiết kế cảm thấy lộn xộn, mẫu này sẽ khắc phục khoảng trống đó ở cấp độ công việc. Mẫu Tác Vụ Portfolio Thiết Kế ClickUp tập trung vào các khối cơ bản, tức là các công việc cụ thể bên trong mỗi dự án thiết kế.

Sử dụng nó khi bạn cần theo dõi hàng chục kế hoạch tiếp thị đang chạy song song, đặc biệt là khi bạn thường xuyên chuyển đổi giữa các danh mục như nhận diện thương hiệu, thiết kế giao diện người dùng (UI) hoặc tài sản tiếp thị.

Thậm chí tốt hơn? Thay vì phải xây dựng một portfolio thiết kế từ đầu và lọc qua các tên công việc hoặc thư mục mơ hồ, bạn sẽ có ba Trường Tùy chỉnh quan trọng: Giai đoạn thiết kế (ví dụ: Ý tưởng, Bản cuối cùng, Bàn giao), Loại thiết kế (loại công việc) và Kết quả cuối cùng.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phân chia từng dự án thiết kế thành các công việc có cấu trúc, theo từng giai đoạn.

Gắn thẻ công việc theo danh mục để phân biệt giữa thương hiệu, giao diện người dùng (UI) và tài sản sáng tạo.

Ghi lại các sản phẩm cuối cùng trong một trường dữ liệu nhất quán và có thể tìm kiếm.

Giữ cho tiến độ công việc rõ ràng khi xử lý nhiều dự án thiết kế cùng lúc.

📌 Phù hợp cho: Các freelancer hoặc trưởng nhóm thiết kế cần sự rõ ràng ở cấp độ công việc để theo dõi các giai đoạn, danh mục và kết quả cuối cùng.

⚙️ Bonus: Muốn xây dựng một nguồn khách hàng chất lượng cao cho công ty marketing của bạn? Hãy tham khảo hướng dẫn này về cách tìm kiếm khách hàng cho một công ty marketing kỹ thuật số. Hướng dẫn này phân tích các chiến lược thực tế như tận dụng vị trí ngách, khai thác các nền tảng B2B và sử dụng các nghiên cứu trường hợp để thu hút các khách hàng tiềm năng phù hợp. Bạn cũng có thể xem video hướng dẫn này để có cái nhìn tổng quan nhanh về những mẹo hay nhất của chúng tôi!

5. Mẫu nghiên cứu trường hợp ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Giữ cho câu chuyện và các chỉ số tác động của bạn được tổ chức gọn gàng với mẫu nghiên cứu trường hợp ClickUp.

Mẫu nghiên cứu trường hợp ClickUp biến các mẫu công việc trước đây của bạn thành một câu chuyện được tổ chức tốt, sẵn sàng trình bày. Nó hoạt động tốt nhất khi bạn cần phân tích một chiến dịch thành công, dự án khách hàng hoặc ra mắt sản phẩm theo cách vừa đáng tin cậy vừa dễ hiểu.

Bạn sẽ có một không gian riêng để tích hợp các mẫu brief sáng tạo khác và thông tin khách hàng quan trọng như trang web, tóm tắt công ty và thông tin nền. Ngoài ra, mẫu này đã được trang bị sẵn các trạng thái để theo dõi tiến độ của bài viết, các trường để gắn thẻ dữ liệu (như điểm yếu, giải pháp, tác động) và các chế độ xem để chuyển đổi giữa biểu đồ Gantt, Khối lượng công việc hoặc Lịch khi nghiên cứu trường hợp của bạn phát triển.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Ghi chép thông tin về khách hàng, đối tượng và các giải pháp trong một nơi duy nhất.

Theo dõi từng giai đoạn của nghiên cứu trường hợp từ giai đoạn soạn thảo đến khi được phê duyệt cuối cùng.

Phân loại thông tin, vấn đề và kết quả để báo cáo lặp lại.

Quản lý dòng thời gian bằng nhiều chế độ xem khi câu chuyện phát triển.

📌 Phù hợp cho: Những người làm marketing, tư vấn viên và nhóm dịch vụ khách hàng cần một cấu trúc lặp lại để ghi chép các câu chuyện thành công của dự án.

🧠 Sự thật thú vị: Vào những năm 1910, giáo sư Melvin Thomas Copeland của Trường Kinh doanh Harvard bắt đầu giảng dạy một trong những khóa học đầu tiên của Harvard tập trung vào các hoạt động tiếp thị. Công việc của ông—sau này được xuất bản trong Marketing Problems (1920)—đã góp phần chính thức hóa tiếp thị như một lĩnh vực riêng biệt trong giáo dục kinh doanh.

6. Mẫu portfolio cho công ty marketing ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Giữ quyền kiểm soát mọi chiến dịch khách hàng với mẫu ClickUp Marketing Agency Template.

Quản lý nhiều hợp đồng khách hàng đồng thời cố gắng duy trì các chiến dịch đúng tiến độ là một thách thức hàng ngày đối với các agency. Mẫu ClickUp Marketing Agency Template biến rắc rối đó thành một quy trình làm việc trực quan và gọn gàng.

Mẫu này được cấu trúc theo dạng danh sách công việc, chia theo loại chiến dịch: Quảng cáo trả phí, Nội dung và Sáng tạo, giúp mỗi loại có không gian theo dõi riêng biệt. Bạn có thể sắp xếp dự án theo trạng thái hợp đồng thời gian thực như Thực hiện, Bản nháp, Hiệu suất hoặc Kiểm tra, giúp nhóm và khách hàng của bạn có cái nhìn rõ ràng về những gì đang tiến triển và những gì đang bị đình trệ.

Nó cũng bao gồm sáu trường thông tin tùy chỉnh như Tài khoản, Kích thước hợp đồng, Tiến độ hoàn thành, Tài liệu, Tiến độ phát triển ý tưởng và Loại hình. Điều này sẽ giúp bạn cài đặt lộ trình tiếp thị cho các chiến dịch và khách hàng mà không bỏ sót chi tiết nào.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Nhóm các chiến dịch theo phạm vi để đảm bảo các nỗ lực quảng cáo trả phí, nội dung và sáng tạo được đồng bộ hóa.

Sử dụng trạng thái hợp đồng để thể hiện tiến độ của từng dự án với khách hàng.

Ghi lại các thông tin tài khoản quan trọng để tránh sự hiểu lầm giữa các nhóm.

Giữ cho quy trình làm việc thống nhất phản ánh việc thực thi chiến dịch theo thời gian thực.

📌 Phù hợp cho: Các công ty quảng cáo quản lý nhiều khách hàng và chiến dịch, cần một không gian tập trung để đồng bộ hóa trạng thái hợp đồng, sản phẩm giao hàng và trách nhiệm của nhóm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sao chép và tùy chỉnh danh mục đầu tư chính của bạn cho các vai trò hoặc khách hàng khác nhau trong ClickUp. Bạn có thể thêm hoặc ẩn các phần tùy thuộc vào những gì đối tượng quan tâm.

7. Mẫu đề xuất tiếp thị ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Sử dụng mẫu đề xuất tiếp thị ClickUp để có cách trình bày ý tưởng sạch sẽ và hợp tác.

Viết một đề xuất vững chắc không chỉ cần một bố cục sạch sẽ. Với mẫu đề xuất tiếp thị ClickUp, bạn sẽ có một mẫu tài liệu hoạt động như một bộ tài liệu có cấu trúc sẵn, với các khối nội dung có thể chỉnh sửa.

Điều gì làm nên sự khác biệt? Khả năng tích hợp ngay lập tức vào quy trình làm việc của bạn! Bạn có thể chuyển các phần của tài liệu thành công việc và thậm chí giao chúng cho các thành viên trong nhóm.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tạo các đề xuất có cấu trúc với các phần có thể chỉnh sửa để hướng dẫn bài thuyết trình của bạn.

Chuyển đổi các mục trong đề xuất thành các công việc có thể thực hiện khi bắt đầu hợp tác.

Giao nhiệm vụ trực tiếp trong tài liệu để tối ưu hóa quy trình làm việc.

Đang theo dõi toàn bộ chu kỳ đề xuất từ giai đoạn soạn thảo đến khi được phê duyệt.

📌 Phù hợp cho: Nhóm marketing và các chuyên gia tư vấn muốn trình bày ý tưởng một cách hợp tác và chuyển đổi các phần đề xuất thành các công việc có thể thực hiện và theo dõi được.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Loại bỏ công việc lặp đi lặp lại trong việc quản lý danh mục tiếp thị của bạn với các trường AI trong ClickUp. Thay vì phải điền vào các trường hoặc theo dõi cập nhật, ClickUp có thể tự động tạo ra các nội dung như tóm tắt nhanh, ghi chú tiến độ, kiểm tra cảm xúc hoặc các mục cần thực hiện dựa trên thông tin đã có trong công việc. Đây là cách đơn giản để giữ cho danh mục đầu tư của bạn luôn chính xác và cập nhật. Tự động hóa cập nhật danh mục tiếp thị của bạn với AI Fields trong ClickUp

8. Mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Đạt được mục tiêu tiếp thị của bạn với mẫu kế hoạch tiếp thị ClickUp.

Mẫu Kế Hoạch Tiếp Thị ClickUp giúp bạn xây dựng một lộ trình sẵn sàng cho danh mục đầu tư của mọi chiến dịch đã thực hiện hoặc đang lên kế hoạch. Khác với Mẫu Đề Xuất Tiếp Thị, tập trung vào việc trình bày ý tưởng, mẫu này thể hiện cách những ý tưởng đó được theo dõi và triển khai qua thời gian, nỗ lực và các kênh khác nhau.

Đây là lựa chọn hoàn hảo khi bạn cần chứng minh tác động mà không phải lục lọi qua đống tài liệu và bảng điều khiển danh mục dự án. Bạn có thể phân loại công việc bằng các trường Quarter, Nỗ lực, và Impact để thể hiện tỷ lệ nỗ lực so với kết quả cho từng sáng kiến. Chế độ xem Key Results hoạt động như một bảng điều khiển trực tiếp cho các bên liên quan theo dõi tiến độ chỉ với một cái nhìn, với các nhãn màu sắc phân biệt rủi ro, trạng thái và tiến độ.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phân bổ các chiến dịch theo quý để thể hiện trình tự chiến lược.

Theo dõi nỗ lực, tác động và dòng thời gian bằng các trường tích hợp sẵn.

Sử dụng Key Results để hiển thị tiến độ theo định dạng bảng điều khiển rõ ràng.

Trình bày các chỉ số hiệu suất mà không cần dựa vào các tài liệu rời rạc.

📌 Phù hợp cho: Các chuyên gia chiến lược marketing và nhóm phát triển cần tổ chức các chiến dịch theo quý và đang theo dõi các chỉ số hiệu suất.

Xem cách tạo kế hoạch tiếp thị của riêng bạn:

9. Mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Thực hiện các chiến dịch chồng chéo với mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp.

Mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp giúp bạn theo dõi toàn bộ vòng đời chiến dịch—Từ kế hoạch, sản xuất, triển khai, đánh giá đến duy trì—trong một bố cục gọn gàng theo phong cách Kanban, nơi mỗi giai đoạn đều có thể theo dõi nhanh chóng.

Điều làm cho nó trở nên sẵn sàng cho danh mục đầu tư là cách mỗi công việc được trình bày một cách trực quan và giàu thông tin. Bạn có 11 Trường Tùy chỉnh, bao gồm Kênh tiếp thị, Nhóm được giao, Loại sản phẩm đầu ra và Nội dung cuối cùng, giúp bạn phân biệt giữa các công việc nội bộ, bài đăng trên mạng xã hội, chiến dịch email và đánh giá hiệu suất mà không cần mở bất kỳ thẻ nào.

Tuy nhiên, khi bạn phải quản lý nhiều chiến dịch trên các kênh, nhóm và tài khoản khách hàng khác nhau, một mẫu duy nhất không phải lúc nào cũng đủ. Đó chính là lúc ClickUp Portfolios phát huy tác dụng.

Với ClickUp Portfolios, bạn có thể nhóm và theo dõi tất cả các chiến dịch của mình, như mạng xã hội, email, quảng cáo trả phí và organic, trong một chế độ xem tổng quan. Bạn có thể đồng bộ hóa từng chiến dịch với mục tiêu OKR của công ty, theo dõi tiến độ của từng dự án theo thời gian thực và điều chỉnh ưu tiên khi kết quả được cập nhật.

Quản lý và theo dõi các danh mục đầu tư của bạn bằng ClickUp Portfolios

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Sắp xếp các giai đoạn chiến dịch thành một chu kỳ rõ ràng để hiển thị cái nhìn tổng quan ngay lập tức.

Phân biệt các sản phẩm đầu ra bằng cách sử dụng các Trường Tùy chỉnh chi tiết cho từng kênh.

Giao công việc cho các nhóm với đầy đủ thông tin về phạm vi và mục tiêu.

Theo dõi tất cả các chiến dịch đang hoạt động thông qua chế độ xem danh mục đầu tư thống nhất và theo thời gian thực.

📌 Phù hợp cho: Các nhóm đa chức năng đang triển khai nhiều chiến dịch cùng lúc và muốn có khả năng hiển thị đầy đủ về các giai đoạn thực hiện, sản phẩm đầu ra và phân công công việc cho nhóm.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Khi xây dựng danh mục đầu tư marketing, phần khó khăn nhất là ghi chép câu chuyện đằng sau công việc. ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của ClickUp, giúp bạn bằng cách thu thập mọi nội dung văn bản bạn đã tạo trong dự án—từ bản tóm tắt, ghi chú chiến dịch, bản nháp nội dung, cập nhật công việc đến bình luận phân tích—và biến chúng thành một nghiên cứu trường hợp sạch sẽ, thống nhất. Biến công việc dự án thô thành một nghiên cứu trường hợp sắc sảo, có câu chuyện hấp dẫn với ClickUp Brain Giả sử bạn đã quản lý một chiến dịch email ra mắt sản phẩm. Thay vì phải lục lọi qua các tài liệu rời rạc để nhớ lý do tại sao bạn chọn một góc tiếp cận cụ thể hoặc kết quả hoạt động trông như thế nào, ClickUp Brain sẽ tự động thu thập: Lý do sáng tạo ban đầu từ bản mô tả dự án

Các ý tưởng tin nhắn bạn đã thêm vào phần bình luận của công việc

Nội dung email cuối cùng từ tài liệu

Ghi chú về hiệu suất mà bạn đã chia sẻ với nhóm

Bất kỳ thông tin phản hồi nào từ các buổi đánh giá sau dự án Sau đó, nó sẽ chuyển đổi tất cả nội dung đó thành một câu chuyện có luồng mạch lạc với cấu trúc rõ ràng: thách thức, chiến lược của bạn, cách bạn thực hiện và kết quả đạt được. Văn phong vẫn giữ nguyên phong cách của bạn, nhưng cấu trúc trở nên chặt chẽ hơn, chi tiết được làm rõ ràng hơn và câu chuyện trở thành thứ bạn có thể tự tin đưa vào danh mục đầu tư của mình. 📌 Thử gợi ý này: Viết một nghiên cứu trường hợp sạch sẽ, sẵn sàng cho danh mục đầu tư bằng cách sử dụng tất cả các công việc, tài liệu, bình luận và phân tích liên quan đến dự án này. Trình bày thách thức, chiến lược của tôi, các quyết định quan trọng, các bước thực hiện và kết quả thực tế. Giữ giọng điệu tự tin và thân thiện.

10. Mẫu danh mục đầu tư chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số của SlidesGo

qua SlidesGo

Nếu bạn muốn trình bày các chiến dịch kỹ thuật số, kết quả và chứng chỉ của mình trong một định dạng chuyên nghiệp, thu hút và dễ dàng cuộn xem, mẫu portfolio chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số này sẽ giúp bạn trình bày một cách sắc sảo mà không quá phô trương. Bạn sẽ có 20 slide hoàn toàn có thể chỉnh sửa, tương thích mượt mà với Google Slides, PowerPoint và Canva, vì vậy dù bạn xây dựng ở đâu, luồng trình bày của bạn vẫn được giữ nguyên.

Phông chữ, màu sắc và thậm chí cả thông tin ghi công đã được thiết lập sẵn, vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là thêm các số liệu của mình, đồng bộ hóa chúng với bộ nhận diện thương hiệu và thêm ảnh chụp màn hình của dự án.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Trình bày kết quả chiến dịch bằng các slide đã được định dạng sẵn, sẵn sàng để trình chiếu.

Tùy chỉnh phông chữ, bố cục và hình ảnh trong khi vẫn duy trì cấu trúc nhất quán.

Chèn ảnh chụp màn hình và chỉ số KPI để nhấn mạnh những đóng góp có thể đo lường được.

Tạo một danh mục đầu tư chuyên nghiệp một cách nhanh chóng với các thành phần slide sẵn sàng để chỉnh sửa.

📌 Phù hợp cho: Những nhà tiếp thị kỹ thuật số muốn trình bày các chứng chỉ, chỉ số KPI và các chiến dịch đã thực hiện dưới định dạng bản trình bày.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tiếp thị hiếm khi diễn ra trong chân không. Thay vì chỉ nói ‘Tôi đã tăng tương tác lên 60%’, hãy ghi nhận đóng góp của các thành viên trong nhóm và mô tả cách bạn hợp tác với các nhà thiết kế, quản lý dự án hoặc kỹ sư. Sự nhận thức về tinh thần đồng đội như vậy là điều quý giá đối với các nhà tuyển dụng.

11. Mẫu danh mục đầu tư cho người tạo nội dung UGC Green Stone của Canva

qua Canva

Mẫu danh mục đầu tư trình bày cho người tạo nội dung Green Stone UGC được thiết kế dành riêng cho những người tạo nội dung ưu tiên nội dung. Khác với các bố cục CV truyền thống, mẫu này sử dụng định dạng trình chiếu, giúp trình bày kết quả chiến dịch, hợp tác thương hiệu và dữ liệu hiệu suất cụ thể trên nền tảng một cách trực quan.

Bạn có không gian để trình bày các nghiên cứu trường hợp ngắn gọn, mẫu sáng tạo và thậm chí là các video demo hoặc bản xem trước động thông qua các hiệu ứng động và chuyển cảnh nhúng, giúp quản lý dự án trở nên hiệu quả hơn.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Trình bày các dự án hợp tác thương hiệu bằng một bộ slide hiện đại, tập trung vào nội dung.

Thêm các nghiên cứu trường hợp ngắn để minh họa phương pháp sáng tạo và kết quả đạt được.

Chèn video xem trước hoặc clip động để trình bày công việc động lực.

Sử dụng các slide sạch sẽ, có cấu trúc để thể hiện tính chuyên nghiệp và sự đa dạng.

📌 Phù hợp cho: Những người tạo nội dung do người dùng tạo (UGC) và influencer cần trình bày một cách trực quan các hợp tác thương hiệu, bằng chứng xã hội và công việc sáng tạo dưới định dạng kể chuyện.

12. Mẫu trình bày danh mục đầu tư marketing minh họa của Canva

qua Canva

Nếu bạn đang tìm kiếm một portfolio màu sắc, vui nhộn và có phần cá tính hơn, mẫu này có thể là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Thiết kế theo phong cách tươi sáng, giống như truyện tranh, sử dụng các phông chữ như Adigiana Toybox và Lulu Font TH, mẫu này rất phù hợp cho các nhà sáng tạo muốn thêm chút cá tính vào các slide của mình mà vẫn giữ được cấu trúc.

Bạn có thể chỉnh sửa mọi thứ trực tiếp trên trình duyệt bằng Canva, thêm hiệu ứng chuyển cảnh và trình bày trực tiếp mà không cần tải xuống.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Trình bày các dự án marketing của bạn thông qua các slide sạch sẽ, có ý đồ thiết kế rõ ràng.

Tích hợp đánh giá của khách hàng và chỉ số hiệu suất mà vẫn giữ được sự rõ ràng trong bố cục.

Áp dụng màu sắc, biểu tượng và hình ảnh phản ánh phong cách thiết kế cá nhân của bạn.

Gửi danh mục đầu tư của bạn trực tiếp qua Canva để có một bài thuyết trình liền mạch, dựa trên trình duyệt.

📌 Phù hợp cho: Những người sáng tạo và freelancer muốn thể hiện cá tính của mình trong khi tổ chức các dự án, đánh giá và kết quả chiến dịch theo một bố cục có cấu trúc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Xem phần Giới thiệu về tôi trong portfolio tiếp thị kỹ thuật số của bạn như một bài thuyết trình ngắn gọn. Tránh những câu sáo rỗng như ‘đam mê tiếp thị’ và làm cho nó hữu ích. Thêm 2-3 điểm chính về những gì bạn nổi tiếng (‘Tôi chuyên sửa chữa các phễu email bị hỏng’ hoặc ‘Tôi thích biến các bài viết blog phức tạp thành các công cụ SEO hiệu quả’). Hãy nghĩ đến việc định vị bạn như một sản phẩm.

13. Mẫu danh mục đầu tư của Freepik

qua Freepik

Mẫu thiết kế danh mục đầu tư và CV chuyên nghiệp của Freepik mang đến sự gọn gàng và súc tích. Nó được cấu trúc giống như một CV nhưng có tính linh hoạt để hoạt động như một danh mục đầu tư đầy đủ.

Mẫu này có không gian tích hợp dành cho đánh giá của khách hàng, giúp bạn dễ dàng thêm các trích dẫn từ khách hàng hoặc những điểm nổi bật về hiệu suất mà không gây rối mắt. Thiết kế của mẫu tập trung vào hệ thống phân cấp trực quan, với các tiêu đề nổi bật, biểu tượng sạch sẽ và sử dụng không gian trắng một cách thông minh.

🌼 Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Kết hợp thông tin CV và mẫu dự án trong một bố cục gọn gàng.

Nổi bật phản hồi của khách hàng bằng các phần tích hợp sẵn dành cho đánh giá.

Sử dụng hệ thống phân cấp hình ảnh mạnh mẽ để thu hút sự chú ý vào những thành tựu nổi bật.

Tạo một bản tóm tắt gọn gàng, chuyên nghiệp về kỹ năng và kinh nghiệm của bạn.

📌 Phù hợp cho: Các chuyên gia muốn kết hợp các điểm nổi bật trong CV với mẫu portfolio trong một định dạng gọn gàng, chỉ một trang.

Nâng cao danh mục đầu tư của bạn với ClickUp

Mẫu danh mục đầu tư marketing của ClickUp giúp bạn dễ dàng tập hợp tất cả công việc của mình. Bạn có thể tổ chức các chiến dịch, chiến lược, kết quả và ghi chú trong một nơi duy nhất và cập nhật chúng bất cứ lúc nào.

Các mẫu này được thiết kế cho việc hợp tác, chỉnh sửa nhanh chóng và chia sẻ tự tin. Sử dụng chúng để trình bày công việc của bạn một cách rõ ràng, duy trì sự nhất quán và tạo ra một portfolio chuyên nghiệp tự nói lên giá trị của mình.

Đăng ký ClickUp và chào đón một danh mục đầu tư làm việc chăm chỉ như bạn. 🗂️