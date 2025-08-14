Mẫu lưới 9 ô miễn phí để lập kế hoạch kế thừa

Điều gì sẽ xảy ra nếu quản lý giỏi nhất của bạn đột ngột nghỉ việc vào ngày mai mà không báo trước và không có người thay thế? Nếu bạn cảm thấy lo lắng, thì đã đến lúc bạn cần nghiêm túc xây dựng một hệ thống lãnh đạo dự phòng. Bạn cần những người sẵn sàng đảm nhận vị trí quan trọng khi cần thiết mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch kế thừa và di chuyển nội bộ không chỉ là những mục cần đánh dấu trong danh sách kiểm tra của bộ phận nhân sự — chúng là lợi thế của bạn trong việc giữ chân và phát triển nhân tài hàng đầu.

👀 Bạn có biết: Trên thực tế, 28% nhân viên cho biết họ sẽ rời bỏ công ty nếu công ty đầu tư nhiều hơn vào sự phát triển của họ. Vậy tại sao không tập trung phát triển nhân tài hiện có để dẫn dắt công ty trong tương lai?

Không biết bắt đầu từ đâu? Lưới 9 ô là bước đầu tiên thông minh. Nó giúp bạn đánh giá hiệu suất và tiềm năng tương lai của nhân viên tại một nơi. Bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra những nhân viên có hiệu suất cao và những nhà lãnh đạo tương lai đáng để đầu tư.

Nó cũng xác định rõ cách cung cấp phản hồi, đào tạo và cơ hội phát triển. Sự hỗ trợ như vậy giúp mọi người phát triển và quan trọng hơn là ở lại công ty.

Mẫu lưới 9 ô là gì?

Các mẫu lưới 9 ô là khung hình ảnh giúp nhà quản lý đánh giá hiệu suất và tiềm năng của nhân viên bằng ma trận 3×3 đơn giản. Các mẫu đánh giá hiệu suất này giúp nhóm có cái nhìn rõ ràng hơn về tác động và tiềm năng phát triển trong tương lai của mỗi người.

Hãy nghĩ về lưới 9 ô như một bản đồ nhân tài giúp thu hẹp khoảng cách giữa phát triển nhân tài, quy trình quản lý hiệu suất và kế hoạch kế thừa. Bạn sẽ có chế độ xem thu nhỏ toàn bộ lực lượng lao động của mình. Điều này giúp bạn dễ dàng phát hiện những nhân viên có hiệu suất cao, những nhân viên đóng góp ổn định và những nhân viên cần được thúc đẩy để phát triển.

Dưới đây là một ví dụ:

mô hình lưới 9 ô

🤔 Bạn cảm thấy quá tải? Hãy phân tích các thành phần của mẫu lưới 9 ô:

Trục dọc thể hiện hiệu suất (từ thấp đến cao)

Điều này cho thấy mức độ hoàn thành công việc của một người trong vai trò hiện tại.

Hiệu suất thấp có nghĩa là họ không đạt được kỳ vọng

Hiệu suất trung bình cho thấy họ đang đạt được mục tiêu nhưng còn có thể phát triển hơn nữa

Hiệu suất cao có nghĩa là họ không chỉ đáp ứng mong đợi mà còn liên tục vượt qua mong đợi

Trục ngang thể hiện tiềm năng (từ thấp đến cao)

Điều này giúp đo lường sức chứa phát triển trong tương lai của họ.

Tiềm năng thấp cho thấy khả năng đảm nhận thêm trách nhiệm bị giới hạn

Tiềm năng vừa phải có nghĩa là họ có thể phát triển với sự hỗ trợ và phát triển phù hợp

Tiềm năng cao cho thấy họ đã sẵn sàng cho các vai trò quan trọng hơn hoặc cơ hội lãnh đạo

Bây giờ, hãy xem mỗi ô trong chín ô này có ý nghĩa gì:

Hiệu suất thấp / tiềm năng thấp: Không đáp ứng được kỳ vọng và cần đánh giá lại để phù hợp với vai trò

Hiệu suất thấp / tiềm năng trung bình: Hiệu suất thấp nhưng có tiềm năng phát triển với sự hỗ trợ hoặc vai trò phù hợp hơn

Hiệu suất thấp / tiềm năng cao: Hiện tại chưa đạt được kết quả như mong đợi nhưng thể hiện tiềm năng lãnh đạo mạnh mẽ với sự hướng dẫn phù hợp

Hiệu suất trung bình / tiềm năng thấp: Đáp ứng các kỳ vọng cơ bản nhưng thiếu tiềm năng phát triển vượt ra ngoài vai trò hiện tại

Hiệu suất trung bình / tiềm năng trung bình: Hoạt động ổn định và thể hiện một số tiềm năng phát triển với sự hỗ trợ phù hợp

Hiệu suất trung bình / tiềm năng cao: Mang lại kết quả ổn định và có thể đảm nhận những thách thức lớn hơn với sự phát triển tập trung

Hiệu suất cao / tiềm năng thấp: Xuất sắc trong vai trò hiện tại nhưng có thể không phù hợp với các trách nhiệm cấp cao hoặc phức tạp

Hiệu suất cao / tiềm năng trung bình: Hoạt động hiệu quả và có thể phát triển hơn nữa với đào tạo có mục tiêu hoặc cơ hội mới

Hiệu suất cao / tiềm năng cao: Nổi bật là nhân viên có hiệu suất cao nhất, sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo hoặc vai trò chiến lược có tác động lớn

👀 Bạn có biết: Chỉ 6% nhân viên tin rằng tổ chức của họ xuất sắc trong việc di chuyển nhân tài nội bộ, trong khi 16% đánh giá nỗ lực của tổ chức là không đủ.

Điều gì tạo nên một mẫu lưới 9 ô tốt?

Một báo cáo của Deloitte cho thấy 86% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp coi việc lập kế hoạch là ưu tiên cấp bách và thiết yếu, nhưng chỉ 14% tin rằng họ làm tốt việc này. Chín mẫu lưới hộp có thể giúp bạn thu hẹp khoảng cách đó. Nhưng bạn phải xem xét liệu chúng có tất cả các thành phần cần thiết hay không.

Dưới đây là một số yếu tố cần thiết để mẫu lưới 9 ô hiệu quả:

Nhãn hoặc tiêu đề Box: Tiêu đề lớn rõ ràng như “Nhân viên có thành tích cao” hoặc “Lãnh đạo tương lai” giúp bạn dễ dàng hiểu từng danh mục ngay từ cái nhìn đầu tiên

Mô tả hộp được định nghĩa: Giải thích ngắn gọn cho mỗi phần của lưới để đảm bảo đánh giá nhân viên nhất quán

Tiêu chí và luồng rõ ràng: Định nghĩa cụ thể về hiệu suất hoặc tiềm năng thấp, trung bình và cao để đánh giá trơn tru và khách quan hơn

Phần thông tin nhân viên: Không gian để ghi tên, vai trò, bộ phận và ngày đánh giá để lưu trữ hồ sơ một cách có tổ chức và dễ theo dõi

Trường ghi chú và bình luận: Khu vực được chỉ định để thêm bình luận và giao nhiệm vụ đánh giá cho các bên liên quan để lập kế hoạch hợp tác

Gợi ý phát triển: Các đề xuất phát triển kỹ năng liên kết với đào tạo, thăng tiến và phần mềm đánh giá hiệu suất — lý tưởng nhất là kèm theo điểm số số để đảm bảo tính nhất quán

Mã màu: Dấu hiệu trực quan (như đỏ, vàng, xanh lá cây) để làm nổi bật các mẫu, được hỗ trợ bởi chú thích giải thích từng nhãn và điểm số

Bộ lọc nhóm hoặc bộ phận: Bộ lọc tùy chỉnh theo nhóm, vai trò hoặc địa điểm để phân tích dễ dàng hơn trên các bộ phận của công ty

Người được giao nhiệm vụ động: Phân công công việc với tính năng theo dõi người chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành, đảm bảo trách nhiệm giải trình

Tích hợp: Đồng bộ hóa với các công cụ Đồng bộ hóa với các công cụ theo dõi mục tiêu và quản lý dự án để tập trung dữ liệu và hợp lý hóa kế hoạch kế thừa

Tổng quan về các mẫu lưới 9 ô miễn phí

16 mẫu lưới 9 ô miễn phí

Bạn có thể xây dựng lưới 9 ô từ đầu — tự bản đồ trục, hệ thống chấm điểm và định nghĩa vai trò. Hoặc bạn có thể bỏ qua thiết lập và sử dụng các mẫu miễn phí của ClickUp.

ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, cung cấp cho bạn mọi thứ ở một nơi: xây dựng hồ sơ nhân tài, đặt các mốc kiểm tra sự phát triển, phân công phản hồi và theo dõi kế hoạch kế thừa giữa các nhóm.

Với ClickUp, bạn có thể xây dựng hồ sơ nhân tài, tạo danh sách kiểm tra và theo dõi các nhà lãnh đạo tương lai. Ngoài ra, các công cụ đánh giá của ClickUp cho phép bạn chỉ định kế hoạch phát triển, thiết lập các mốc kiểm tra tăng trưởng và hơn thế nữa — tất cả ở một nơi để quản lý hiệu suất nhân viên và lập kế hoạch kế thừa một cách liền mạch.

Các nhóm của chúng tôi đã sử dụng biểu mẫu và mẫu để chuẩn hóa một số quy trình công việc. Chúng tôi cũng đã sử dụng tính năng tự động hóa tích hợp để đơn giản hóa một số quy trình công việc, đặc biệt là khi các trường tùy chỉnh thu thập thông tin có thể giúp xác định người nên được giao công việc. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã sử dụng tính năng tích hợp email và API để tự động tạo công việc khi một số nền tảng cảnh báo hoặc hiển thị các vấn đề về hiệu suất có thể xảy ra.

Các nhóm của chúng tôi đã sử dụng biểu mẫu và mẫu để chuẩn hóa một số quy trình công việc. Chúng tôi cũng đã sử dụng tính năng tự động hóa tích hợp để đơn giản hóa một số quy trình công việc, đặc biệt là khi các trường tùy chỉnh thu thập thông tin có thể giúp xác định ai nên được giao một công việc. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã sử dụng tính năng tích hợp email và API để tự động tạo công việc khi một số nền tảng cảnh báo hoặc hiển thị các vấn đề hiệu suất có thể xảy ra.

1. Mẫu tài liệu đánh giá hiệu suất ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo hồ sơ hiệu suất nhân viên dễ dàng với Mẫu tài liệu đánh giá hiệu suất ClickUp

Bạn không thể xác định nhân tài thế hệ tiếp theo nếu không hiểu rõ hiệu suất làm việc hiện tại của nhóm. Mẫu tài liệu đánh giá hiệu suất ClickUp giúp bạn phát hiện những nhân viên có hiệu suất cao trong đội ngũ nhân tài và chuẩn bị cho họ tiếp nhận trọng trách bằng những phản hồi hữu ích.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Đánh giá kỹ năng, lộ trình phát triển và sự phù hợp với vai trò hiện tại

Thu thập đánh giá tự đánh giá và đánh giá đồng nghiệp để có cái nhìn toàn diện

Đặt mục tiêu rõ ràng trong một dòng thời gian cụ thể để hợp lý hóa việc quản lý hiệu suất và lập bản đồ nhân tài

Nổi bật thành tích để nâng cao tinh thần làm việc

Tạo kế hoạch cải thiện hiệu suất bằng các tính năng phần mềm quản lý hiệu suất tích hợp để cung cấp hỗ trợ kịp thời

🔑 Lý tưởng cho: Chuyên gia nhân sự, quản lý và trưởng nhóm để đánh giá hiệu suất của từng nhân viên.

2. Mẫu đánh giá hiệu suất toàn diện của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lên lịch đánh giá hiệu suất nhân viên và đo lường tiến độ một cách trực quan với Mẫu đánh giá hiệu suất ClickUp

Giúp nhân viên của bạn phản ánh, phát triển và nhận thức được tác động của họ với tư cách là người kế nhiệm bằng Mẫu đánh giá hiệu suất ClickUp. Các thành viên trong nhóm có thể sử dụng mẫu này để tự đánh giá bản thân, còn các nhà quản lý có thể đưa ra phản hồi có cấu trúc để lập kế hoạch cơ hội phát triển nghề nghiệp cho từng nhân viên.

Mẫu bản đồ sự nghiệp này giúp bạn:

Trao quyền cho nhân viên bằng cách tự đánh giá và đặt mục tiêu cho việc đánh giá hiệu suất công việc

Theo dõi sự phát triển của họ thông qua thanh tiến độ để đánh giá hiệu suất

Tổ chức các cuộc hội thoại hợp tác về sự nghiệp để lập kế hoạch tương lai của nhân viên trong công ty

Phân công công việc đánh giá hiệu suất nhân viên cho các nhà quản lý và các bên liên quan

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm nhân sự, quản lý và nhân viên để đánh giá hiệu suất, hỗ trợ lập kế hoạch nghề nghiệp và tổ chức các cuộc hội thoại có cấu trúc về sự phát triển trong tương lai.

3. Mẫu đánh giá hiệu suất hàng quý của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thông báo cho nhân viên về các lĩnh vực cần cải thiện và thành tích đạt được thường xuyên bằng Mẫu đánh giá hiệu suất hàng quý của ClickUp

👀 Bạn có biết: 63% người rời bỏ công việc vì không nhận được phản hồi đầy đủ hoặc chất lượng phản hồi thấp? Nếu không có phản hồi có cấu trúc và thường xuyên, bạn có nguy cơ mất đi những nhân viên tiềm năng và làm hỏng toàn bộ kế hoạch kế thừa.

Biến phản hồi thành thói quen với Mẫu đánh giá hiệu suất hàng quý của ClickUp.

Bạn có thể sử dụng nó để:

Phân loại và thêm thuộc tính để theo dõi mục tiêu, OKR và các KPI khác

Cung cấp bản tóm tắt về hiệu suất hiện tại, thành tích mục tiêu, cải tiến và đạo đức công việc

Xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong kỹ năng mềm như giải quyết vấn đề và giao tiếp

Nêu bật thành tích của họ và đưa ra phản hồi xây dựng cho quý này

Đánh giá đóng góp theo thang điểm Xuất sắc, Tốt, Trung bình và Kém, và xây dựng hệ thống xếp hạng theo thứ tự ưu tiên cho hiệu suất làm việc của nhân viên

🔑 Lý tưởng cho: Đánh giá sự phù hợp của nhân viên với các mục tiêu ngắn hạn, ghi nhận thành tích và cài đặt mục tiêu SMART mỗi quý.

4. Mẫu biểu mẫu đánh giá nhân viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi hiệu suất và cột mốc của nhân viên thường xuyên với Mẫu biểu mẫu đánh giá ClickUp

Đánh giá thường xuyên giúp nêu bật những nhân viên luôn đạt hoặc vượt quá kỳ vọng. Những người này có khả năng cao sẽ đảm nhận thành công các vai trò quan trọng hơn trong công ty của bạn.

Với Mẫu biểu mẫu đánh giá ClickUp, bạn có thể dễ dàng theo dõi hiệu suất và các cột mốc, phát hiện nhân tài hàng đầu sớm và tự tin lập kế hoạch kế thừa.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Theo dõi số giờ làm việc của nhân viên

Đánh giá số lượng công việc họ đã hoàn thành để đo lường hiệu suất và hiệu quả của nhóm

Theo dõi tốc độ đạt được các cột mốc của họ để hiểu tiềm năng và sự phát triển của họ

Nêu bật các giải thưởng và cột mốc mà họ đã đạt được, đồng thời chấm điểm cho các kỹ năng của nhân viên

Hướng dẫn kế hoạch cải thiện hiệu suất của bạn

Đảm bảo rằng các đánh giá dựa trên các tiêu chí nhất quán, khách quan

🔑 Lý tưởng cho: Đánh giá hàng ngày và hàng tuần về hiệu suất và cột mốc của nhân viên.

🧠 Thông tin thú vị: Jack Welch, CEO huyền thoại của GE, đã đặt ra công thức “4E và P” — năng lượng, Energize, Edge, Execute và Passion — sau này đã giúp truyền cảm hứng cho khung lưới 9 ô.

5. Mẫu báo cáo hàng tuần của nhân viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi hiệu suất của nhân viên và giải quyết các thách thức của họ với Mẫu báo cáo hàng tuần của nhân viên ClickUp

Mẫu Báo cáo hàng tuần của nhân viên ClickUp không phải là lưới 9 ô, nhưng là một công cụ bổ sung mạnh mẽ giúp nhân viên đánh giá tiến độ của mình và phát hiện sớm các trở ngại.

Nó cũng cung cấp cho các nhóm của bạn một nền tảng để bày tỏ những thách thức và vấn đề của họ trong tuần đó. Bằng cách đó, bạn có thể giải quyết các vấn đề nhanh chóng, cải thiện sự hài lòng tại nơi làm việc và giữ chân những nhân viên tài năng hàng đầu.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Theo dõi các hoạt động hàng tuần, thời gian đã sử dụng và đóng góp của nhân viên — tất cả ở một nơi

Phát hiện và giải quyết các vấn đề thường xuyên xảy ra tại nơi làm việc, bao gồm các chiến lược giữ chân nhân viên, để cải thiện trải nghiệm của nhân viên và hỗ trợ thành công

Khuyến khích tự đánh giá bằng thang điểm tích hợp sẵn

Hướng dẫn nhân viên lập kế hoạch cải tiến và hỗ trợ khi cần thiết

🔑 Lý tưởng cho: Khuyến khích sự tự lập ở những người kế nhiệm và nhanh chóng giải quyết các vấn đề phổ biến mà họ gặp phải.

📮ClickUp Insight: 92% nhân viên tri thức sử dụng các chiến lược quản lý thời gian được cá nhân hóa. Tuy nhiên, hầu hết các công cụ quản lý quy trình làm việc chưa cung cấp các tính năng quản lý thời gian hoặc sắp xếp ưu tiên tích hợp mạnh mẽ, điều này có thể cản trở việc sắp xếp ưu tiên hiệu quả. Các tính năng lập lịch và theo dõi thời gian dựa trên AI của ClickUp có thể giúp bạn biến những phỏng đoán này thành quyết định dựa trên dữ liệu. Nó thậm chí có thể đề xuất các khoảng thời gian tập trung tối ưu cho các công việc. Xây dựng hệ thống quản lý thời gian tùy chỉnh phù hợp với cách bạn làm việc!

6. Mẫu báo cáo hiệu suất ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hình dung hiệu suất dựa trên dự án để xác định những người đóng góp tốt nhất với Mẫu báo cáo hiệu suất ClickUp

Quản lý hiệu suất có thể nhanh chóng trở nên phức tạp, đặc biệt là khi mở rộng quy mô nhóm và xem xét kế hoạch kế thừa. Ai đang phụ trách công việc gì? Họ có cải thiện theo thời gian không? Với rất nhiều yếu tố thay đổi, Mẫu báo cáo hiệu suất ClickUp mang đến cho bạn chế độ xem rõ ràng hơn. Mẫu này kết hợp mọi thứ với hình ảnh trực quan, dễ đọc, giúp bạn luôn nắm bắt được sự phát triển của nhân viên và tiến độ dự án.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Theo dõi tiến độ và KPI theo thời gian thực

Đo lường chi phí vượt dự toán trong dòng thời gian của chương trình/dự án/cột mốc

Định lượng thời gian đã sử dụng, tiến độ và ngân sách thông qua hình ảnh và biểu đồ

Phân tích xu hướng hiệu suất của nhân viên để xác định những nhân viên xuất sắc nhất và tiềm năng lãnh đạo của họ

🔑 Lý tưởng cho: Hình dung hiệu suất và đóng góp dựa trên dự án để hiểu tiềm năng lãnh đạo của nhân viên.

7. Mẫu kế hoạch 30, 60, 90 ngày của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đặt các điểm kiểm tra đánh giá tiềm năng lãnh đạo và lập kế hoạch kế thừa với Mẫu kế hoạch 30-60-90 ngày của ClickUp

Tạo các điểm kiểm tra để đánh giá hiệu suất của nhân viên với Mẫu kế hoạch 30-60-90 ngày của ClickUp. Lưới 9 ô này sẽ giúp bạn đánh giá những nhân viên mà bạn đang xem xét để giao cho họ những trách nhiệm quan trọng hơn và chọn ra những người xuất sắc nhất trong số họ.

Hơn nữa, điều này có thể giúp bạn đo lường hiệu suất và tiến độ. Xác định nhu cầu đào tạo và cung cấp hỗ trợ mỗi 30 ngày để chuẩn bị cho họ đảm nhận các vai trò quan trọng.

Mẫu này sẽ giúp bạn:

Đặt mục tiêu và công việc riêng cho từng nhân viên và theo dõi tiến độ thực hiện

Đánh giá mức độ thích nghi của nhân viên mới được thăng chức với vai trò mới của họ

Theo dõi các cột mốc quan trọng với chế độ xem lịch

Tìm kiếm những người phù hợp nhất cho vai trò lãnh đạo thông qua đánh giá hiệu suất định kỳ

Sử dụng quy trình đánh giá có cấu trúc để đánh giá tiềm năng lãnh đạo của nhân viên mới

🔑 Lý tưởng cho: Tìm kiếm nhân viên xuất sắc nhất cho các vai trò lãnh đạo.

8. Mẫu kế hoạch hành động cho nhân viên của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Rèn luyện kỹ năng lãnh đạo cho nhân viên của bạn với Mẫu kế hoạch hành động cho nhân viên của ClickUp

Bạn muốn nhân viên của mình phát triển trong các vai trò lãnh đạo trong tương lai? Hãy chuẩn bị cho họ thành công trong tổ chức với Mẫu kế hoạch hành động cho nhân viên của ClickUp. Mẫu này cung cấp cho họ lộ trình rõ ràng, có thể thực hiện được để xây dựng các kỹ năng, tư duy và kinh nghiệm cần thiết để phát triển thành nhà lãnh đạo tự tin. Quản lý nhân tài chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Nộp báo cáo sự cố để đảm bảo trách nhiệm giải trình của cả nhân viên và người giám sát của họ

Lập danh sách kết quả của bạn và hỗ trợ bằng dữ liệu

Tạo kế hoạch hành động để cải thiện, phát triển một nhóm làm việc hiệu quả , sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo

Thêm dòng thời gian, trạng thái và ghi chú cho mỗi hành động cải tiến trong phần “Sáng kiến khắc phục”

Theo dõi tiến độ theo vấn đề và đặt tiêu chí thành công là đỗ hoặc trượt

Lấy chữ ký điện tử của nhân viên và người đánh giá

🔑 Lý tưởng cho: Giúp nhân viên giải quyết các vấn đề cụ thể về hiệu suất bằng lộ trình hành động cụ thể.

👀 Bạn có biết: Chỉ hơn 20% tổ chức dự kiến sẽ có sự thay đổi CEO trong vòng 18 tháng tới, nhưng 45% lo lắng rằng họ sẽ không có một ứng viên nội bộ nào sẵn sàng đảm nhận vai trò này.

9. Mẫu kế hoạch kế thừa ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch chuyển giao suôn sẻ từ người kế nhiệm hiện tại và tương lai của bạn với Mẫu kế hoạch kế thừa ClickUp

Các mẫu đánh giá hiệu suất sẽ cho bạn thấy vị trí của từng nhân viên về khả năng lãnh đạo. Giờ là lúc vạch ra chiến lược chuyển giao vai trò và quản lý nhân tài với Mẫu kế hoạch kế thừa của ClickUp.

Nó sẽ giúp bạn:

Lập bản đồ về đội ngũ lãnh đạo của bạn và phân cấp của họ

Vạch ra chính xác vai trò và trách nhiệm của họ sẽ thay đổi như thế nào khi được thăng chức

Làm rõ các kỹ năng và khả năng mà họ phải phát triển để đảm nhận vai trò đó

Phát triển nguồn nhân tài lãnh đạo để hỗ trợ các mục tiêu trong tương lai của bạn

Theo dõi hiệu suất của những người kế nhiệm tiềm năng để phác thảo vai trò lãnh đạo trong tương lai

🔑 Lý tưởng cho: Chi tiết phân cấp, vai trò và trách nhiệm của các nhà lãnh đạo hiện tại và tương lai để quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ.

10. Mẫu kế hoạch kế thừa doanh nghiệp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Chuyển đổi các bước trong kế hoạch kế thừa của bạn thành các nhiệm vụ và theo dõi tiến độ với Mẫu kế hoạch kế thừa doanh nghiệp ClickUp

Mẫu kế hoạch kế thừa doanh nghiệp của ClickUp là một khung quản lý nhân tài khác mà bạn có thể sử dụng để lập bản đồ trách nhiệm của những người kế thừa tương lai của công ty. Mẫu này rất phù hợp để đảm bảo những người kế thừa của bạn nhận được hướng dẫn tốt nhất có thể.

Mẫu này sẽ giúp bạn:

Biến kế hoạch kế thừa của bạn thành các công việc để đảm bảo tất cả các bên liên quan đều nỗ lực trong việc đào tạo các nhà lãnh đạo mới

Tự động hóa việc gửi phản hồi cho nhân viên có tiềm năng cao để họ liên tục trau dồi kỹ năng của mình

Chi tiết chương trình làm việc cho từng vai trò lãnh đạo và cung cấp các nguồn lực cần thiết

🔑 Lý tưởng cho: Lập lịch và tự động hóa các công việc và hành động để xây dựng các kênh lãnh đạo.

11. Mẫu kế hoạch phát triển nhân viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Cung cấp đào tạo có mục tiêu cho những người kế nhiệm trong tương lai với Mẫu kế hoạch phát triển nhân viên của ClickUp

Kế hoạch kế thừa phù hợp không chỉ cần tìm đúng người để trở thành người kế nhiệm của bạn. Bạn còn cần các bước hành động quản lý nhân tài để trang bị cho họ những khóa đào tạo và nguồn lực cần thiết để đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn.

Mẫu Kế hoạch Phát triển Nhân viên của ClickUp có thể giúp bạn thực hiện điều đó với kế hoạch phát triển nhân viên nhanh chóng và có thể thực hiện được.

Bạn có thể sử dụng nó để:

Tạo các chương trình phát triển nghề nghiệp cá nhân hóa cho từng nhân viên

Hợp tác với đồng nghiệp và quản lý để cung cấp phản hồi

🔑 Lý tưởng cho: Giúp nhân viên phát triển thành các vai trò lãnh đạo với bản đồ đào tạo có mục tiêu và giữ kế hoạch kế thừa của bạn đi đúng hướng.

📖 Xem thêm: Phần mềm đánh giá hiệu suất nhân viên tốt nhất

12. Mẫu phân tích khoảng cách kỹ năng của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định và giải quyết những lỗ hổng kỹ năng của những người kế nhiệm tương lai của bạn với Mẫu phân tích lỗ hổng kỹ năng của ClickUp

Không phải ai cũng giỏi mọi kỹ năng — và điều đó là bình thường. Nhưng các nhà lãnh đạo tương lai của bạn phải có khả năng thích ứng, chiến lược và cởi mở với sự phát triển. Mẫu Phân tích Khoảng cách Kỹ năng của ClickUp giúp bạn xác định chính xác nơi cần hỗ trợ và hướng dẫn nhóm của bạn phát triển để tự tin tiến lên.

Bạn có thể sử dụng nó để:

Đặt điểm mục tiêu và sử dụng nó làm điểm chuẩn để đánh giá kỹ năng

Tạo Trường Tùy chỉnh cho các kỹ năng phù hợp với vai trò lãnh đạo của công ty bạn

Tùy chỉnh Bảng điều khiển ClickUp để trực quan hóa và theo dõi khoảng cách kỹ năng theo nhóm hoặc vai trò

Cung cấp các lựa chọn nâng cao kỹ năng phù hợp với mục tiêu

🔑 Lý tưởng cho: Áp dụng các kế hoạch phát triển mục tiêu để thu hẹp khoảng cách giữa kỹ năng hiện tại của nhân viên và những kỹ năng họ cần cho vai trò lãnh đạo trong tương lai.

📊🎥 Xem video này để tìm hiểu cách Bảng điều khiển ClickUp có thể giúp bạn trực quan hóa dữ liệu, theo dõi tiến độ và đưa ra quyết định sáng suốt.

13. mẫu lưới 9 ô của Whatfix

qua Whatfix

mẫu lưới 9 ô của Whatfix là một khung quản lý nhân tài đơn giản, xác định rõ từng ô, giúp bạn biết chính xác cách sử dụng. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các trường để phù hợp với nhu cầu của tổ chức và định hướng kế hoạch kế thừa theo hướng tốt nhất cho bạn.

Mẫu này cho phép bạn:

Dễ dàng xác định nhân viên có hiệu suất cao và tiềm năng phát triển

Quản lý kế hoạch kế thừa và phát triển lãnh đạo.

Nhấn mạnh các nhu cầu đào tạo cụ thể để giúp nhân viên phát triển

Cung cấp một phương pháp có cấu trúc cho các bước hành động quản lý nhân tài và các cuộc thảo luận giữa các trưởng nhóm và quản lý

Phân bổ nguồn lực cho các nỗ lực phát triển nhân viên

🔑 Lý tưởng cho: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch kế thừa hiệu quả thông qua việc xác định và phát triển các tài năng có tiềm năng cao cho các vai trò lãnh đạo.

14. mẫu lưới 9 ô của Miro

qua Miro

Mẫu lưới 9 ô của Miro là điểm khởi đầu tuyệt vời nếu bạn mới bắt đầu lập kế hoạch kế thừa. Mẫu này chi tiết nhưng dễ hiểu, với các tiêu chí về hiệu suất và tiềm năng được đánh dấu rõ ràng dọc theo trục X và Y, giúp bạn không phải đoán ý nghĩa của từng ô trong lưới.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Phân loại hiệu suất và tiềm năng của nhân viên thành cao, trung bình hoặc thấp trên cả hai trục

So sánh họ với những gì được mong đợi từ các vai trò lãnh đạo của công ty bạn

Tùy chỉnh màu sắc và chỉnh sửa các trường theo nhu cầu của bạn

🔑 Lý tưởng cho: Các công ty khởi nghiệp chưa có kinh nghiệm trong lập kế hoạch kế thừa và phát triển nhân tài.

15. mẫu đánh giá tài năng 9 Box Grid của TestGorilla

qua TestGorilla

Mẫu đánh giá tài năng 9 Box Grid của TestGorilla là bảng tính Excel sẵn sàng sử dụng, được thiết kế để giúp bạn dễ dàng đánh giá tiềm năng và hiệu suất của nhân viên.

Mẫu này có bố cục tham khảo sẵn sàng sử dụng để bạn có thể thấy chính xác cách thức hoạt động của lưới 9 ô. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh các trường có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu kế hoạch kế thừa của riêng bạn.

Mẫu này cho phép bạn:

Phân tích hiệu suất của nhân viên trong ba đến sáu tháng qua

Đơn giản hóa việc đánh giá hiệu suất và sự tham gia vào các dự án và kết quả quan trọng

Xem cách họ làm việc với các thành viên khác trong nhóm

🔑 Lý tưởng cho: Lập bản đồ trực quan về đóng góp của từng nhân viên để lập kế hoạch kế thừa chính xác.

🧠 Thông tin thú vị: Vì chúng ta đang thảo luận về kế hoạch kế thừa, bạn có biết rằng bộ phim truyền hình nổi tiếng Succession ban đầu được giới thiệu như một bộ phim điện ảnh? Bộ phim dự kiến sẽ kể về một gia đình quyền lực trong lĩnh vực truyền thông, nhưng may mắn cho chúng ta, nó đã trở thành bộ phim truyền hình đầy kịch tính mà chúng ta đang xem say sưa hiện nay.

16. Mẫu đánh giá tài năng 9 ô PDF của Primalogik

qua Primalogik

Bạn muốn tạo mẫu lưới 9 ô từ đầu? Mẫu đánh giá nhân tài 9 ô PDF của Primalogik là một điểm khởi đầu vững chắc. Mẫu này trình bày chính xác những gì cần bao gồm trong mỗi ô để đánh giá hiệu suất và tiềm năng của nhân viên một cách hiệu quả.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để:

Xem xét các nhân tài và đánh giá sự phù hợp của họ để đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao hơn

Xác định và giải quyết các khoảng trống kỹ năng và nhu cầu đào tạo

🔑 Lý tưởng cho: Sử dụng làm tài liệu tham khảo để tạo mẫu lưới 9 ô từ đầu.

Định hình người kế nhiệm của bạn một cách thông minh với ClickUp

Các công ty đặt nhân viên có hiệu suất cao vào các vai trò quan trọng mỗi quý có khả năng vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh gấp 2,2 lần. Bạn muốn có lợi thế tương tự? Sử dụng các mẫu lưới 9 ô để ra quyết định quản lý nhân tài và lập kế hoạch kế thừa. Chúng giúp bạn xác định nhân tài hàng đầu, đánh giá tiềm năng và xây dựng một đội ngũ lãnh đạo vững chắc.

Với ClickUp, bạn có thể quản lý tất cả 9 mẫu lưới hộp của mình tại một nơi — miễn phí. Tùy chỉnh chúng cho các vai trò khác nhau, đặt nhắc nhở và tự động hóa các công việc liên quan đến nhân tài. Bạn cũng sẽ có chế độ xem rõ ràng về tiến độ của từng nhân viên trên Bảng điều khiển ClickUp.

Xây dựng đường ống lãnh đạo của bạn — mà không có sự hỗn loạn.

Bắt đầu sử dụng ClickUp để lập bản đồ nhân tài, theo dõi sự phát triển và lập kế hoạch kế thừa tại một nơi. ✅