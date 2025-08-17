10 ứng dụng danh sách công việc cần làm dễ sử dụng hàng đầu năm 2025

Mọi việc bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản: "Ai đã cho chó ăn chưa?" hoặc "Ai đang làm bản trình bày?" Một câu hỏi là việc nhà, câu hỏi kia là dự án của nhóm, nhưng cả hai đều cần mọi người đồng bộ với nhau.

Và điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng khi các công việc nằm rải rác trong các cuộc trò chuyện nhóm, sổ ghi chép hoặc trong trí nhớ của ai đó. 📒

Ứng dụng danh sách việc cần làm được chia sẻ cho phép mọi người theo dõi những việc cần làm, ai đang làm và những việc đã hoàn thành. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi đã tổng hợp các ứng dụng dễ sử dụng giúp bạn hoàn thành công việc.

Hãy cùng khám phá!

Tổng quan về các ứng dụng danh sách công việc cần làm được chia sẻ tốt nhất

Dưới đây là danh sách các ứng dụng hàng đầu giúp bạn xây dựng hệ thống danh sách việc cần làm. 📸

Công cụ Các tính năng tốt nhất Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Lịch gia đình được mã hóa bằng màu sắc, danh sách mua sắm chung, kế hoạch bữa ăn, bảng trắng để hợp tác và nhật ký ký ức Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, công ty vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn Có gói miễn phí; Có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp Todoist Nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, biểu đồ năng suất trực quan, công việc con lồng nhau, nhắc nhở dựa trên địa điểm Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 2,50 USD/tháng Lovewick Chia sẻ luân phiên công việc, lập ngân sách cho cặp đôi, những bất ngờ riêng tư, bảng điều khiển mối quan hệ Cá nhân, cặp đôi Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 9,90 USD/tháng Trello Bảng Kanban, quy trình công việc dựa trên thẻ, tệp đính kèm danh sách kiểm tra, quy tắc tự động hóa (Butler) Doanh nghiệp nhỏ, công ty vừa và nhỏ Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 6 USD/tháng Any. do Đồng bộ hóa giữa các thiết bị, lập kế hoạch công việc hàng ngày (Moment), danh sách công việc chung, chế độ xem công việc và lịch thống nhất Cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, gia đình Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 7,99 USD/tháng Cozi Trường tùy chỉnh, phụ thuộc công việc, chế độ xem dự án trực quan và quy trình làm việc tự động hóa Gia đình, cá nhân Kế hoạch miễn phí; Giá tùy chỉnh Microsoft Loop Cộng tác thời gian thực, đồng bộ hóa các thành phần trên Teams/Outlook, bảng thích ứng, danh sách công việc nhúng Các công ty vừa và nhỏ, doanh nghiệp Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 7,20 USD/tháng cho nhóm và 12,99 USD/tháng cho hộ gia đình Asana Trường tùy chỉnh, phụ thuộc công việc, chế độ xem dự án trực quan, quy trình làm việc tự động hóa Doanh nghiệp nhỏ, công ty vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 13,49 USD/tháng Notion Cơ sở dữ liệu được liên kết, công việc được nhúng trong tài liệu, bảng điều khiển, mẫu có thể tùy chỉnh Doanh nghiệp nhỏ, công ty vừa và nhỏ Kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 12 USD/tháng Google Keep Danh sách kiểm tra được chia sẻ theo thời gian thực, quét ghi chú thành văn bản trên thiết bị di động, chuyển tài liệu liền mạch Cá nhân, cặp đôi, gia đình Miễn phí với tài khoản Google

Bạn nên tìm kiếm điều gì trong một ứng dụng danh sách công việc cần làm được chia sẻ?

Ứng dụng danh sách công việc cần làm được chia sẻ phù hợp sẽ giúp bạn thoát khỏi sự hỗn loạn, hợp lý hóa quá trình hợp tác và thích ứng với quy trình làm việc của bạn. Dưới đây là những yếu tố cần ưu tiên trong một công cụ:

Giao diện trực quan: Đơn giản hóa việc tạo/lập và điều hướng công việc, đảm bảo sự chấp nhận nhanh chóng trong các nhóm có trình độ kỹ năng khác nhau

Đồng bộ hóa thời gian thực: Cập nhật công việc cá nhân ngay lập tức trên tất cả các thiết bị, tránh bỏ lỡ thời hạn hoặc nỗ lực trùng lặp

Quyền truy cập linh hoạt: Cho phép tùy chỉnh quyền truy cập, như kiểm soát quản trị viên hoặc chế độ chỉ xem, để đảm bảo sự hợp tác an toàn

Phân loại công việc: Nhóm các công việc cần làm bằng thẻ, Nhóm các công việc cần làm bằng thẻ, danh sách ưu tiên hoặc thư mục dự án để sắp xếp rõ ràng

Tích hợp liền mạch: Kết nối với các công cụ như Slack, ứng dụng Google hoặc Microsoft Outlook để thống nhất quy trình làm việc

Nhắc nhở tự động: Gửi thông báo nhắc nhở kịp thời về các hạn chót sắp đến hoặc các thay đổi để Gửi thông báo nhắc nhở kịp thời về các hạn chót sắp đến hoặc các thay đổi để theo dõi công việc

Khả năng truy cập trên thiết bị di động: Hỗ trợ quản lý công việc khi đang di chuyển với các ứng dụng mạnh mẽ, thân thiện với người dùng cho người dùng Android và iOS

Theo dõi tiến độ: Hình ảnh hóa việc hoàn thành công việc thông qua các biểu đồ trực quan hoặc bảng điều khiển trạng thái để có cái nhìn rõ ràng

🧠 Thông tin thú vị: Thứ tự trong danh sách của bạn rất quan trọng. Mọi người có xu hướng hoàn thành những mục đầu tiên một cách đáng tin cậy hơn do hiệu ứng ưu tiên. Đó là lý do tại sao các chuyên gia năng suất khuyên bạn nên đặt công việc quan trọng nhất lên đầu, ngay cả khi đó là công việc bạn có xu hướng tránh nhất.

10 ứng dụng danh sách công việc cần làm dễ sử dụng nhất

Bạn đang tìm kiếm một ứng dụng danh sách công việc cần làm có thể chia sẻ mà không chiếm dung lượng bộ nhớ? Dưới đây là các tùy chọn phù hợp với các nhu cầu khác nhau. 🗃️

1. ClickUp (Tốt nhất để hợp nhất các nhiệm vụ, dự án và hợp tác nhóm)

Các công việc được chia sẻ thường bị gián đoạn vì mọi người không có một nơi để theo dõi những việc đã hoàn thành, những việc còn cần làm và ai là người chịu trách nhiệm.

Chia sẻ và theo dõi công việc với Danh sách công việc ClickUp Nhóm các trách nhiệm được chia sẻ theo chủ đề bằng Danh sách công việc của ClickUp

ClickUp giải quyết vấn đề đó. Đây là ứng dụng công việc toàn diện, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi AI, giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Danh sách công việc ClickUp

Mọi thứ trong ClickUp đều bắt đầu từ Danh sách công việc.

Danh sách ClickUp là nơi chứa các công việc liên quan, được nhóm theo dự án, thói quen hoặc mục tiêu chung.

Giả sử bạn đang quản lý một hộ gia đình. Bạn có thể có các Danh sách công việc như 'Công việc hàng tuần', 'Lập kế hoạch bữa ăn' và 'Việc học'. Mỗi danh sách cho bạn chế độ xem rõ ràng về những việc đang diễn ra trong lĩnh vực đó và giúp bạn dễ dàng tập trung hơn mà không bị lạc vào những công việc không liên quan.

Nhiệm vụ ClickUp

Quản lý các nhiệm vụ được chia sẻ với Nhiệm vụ, Công việc con và Danh sách kiểm tra của ClickUp

Trong mỗi danh sách, bạn tạo các Nhiệm vụ ClickUp. Mỗi Nhiệm vụ chứa mọi thứ bạn cần để hoàn thành công việc: tiêu đề, mô tả, người được giao, ngày đáo hạn, trạng thái và thậm chí cả các công việc con.

Ví dụ: trong cài đặt nơi làm việc, nhóm sản phẩm có thể thêm một công việc có tên "Gửi bản nháp email" và giao cho người viết quảng cáo. Sau đó, họ có thể thêm các công việc con như "Viết bản nháp", "Nhận phản hồi" và "Hoàn thiện dòng tiêu đề", mỗi công việc được giao cho người phù hợp.

✨ Bonus: Hoàn thành danh sách công việc cần làm được chia sẻ bằng cách giao tiếp và hợp tác hiệu quả hơn với ClickUp Brain MAX. 🧐 Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng được kết nối + web để tìm các công việc cần làm và dữ liệu

🗣️Sử dụng Talk to Text để hỏi, ra lệnh và thực hiện công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi

🛠️ Thay thế hàng chục công cụ AI rời rạc như ChatGPT, Claude và Gemini bằng một giải pháp duy nhất, có ngữ cảnh ClickUp Brain MAX là một trợ lý AI siêu mạnh trên máy tính để bàn, thực sự hiểu bạn vì nó biết công việc của bạn. Hãy bỏ qua các công cụ AI rườm rà, sử dụng giọng nói của bạn để hoàn thành công việc, tạo tài liệu, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm và hơn thế nữa.

Bạn cũng có thể xem video này để sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc tốt hơn.

Nhờ đó, không ai bỏ sót công việc hoặc làm trùng công việc của người khác.

Mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bắt đầu mỗi ngày với bố cục rõ ràng, có thể tái sử dụng bằng cách sử dụng Mẫu danh sách việc cần làm hàng ngày

Giờ đây, nếu bạn lặp lại cùng một loạt công việc mỗi ngày, việc xây dựng lại danh sách công việc sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán. Mẫu Danh sách công việc hàng ngày của ClickUp giúp tiết kiệm thời gian trong trường hợp này.

Mẫu danh sách việc cần làm được thiết kế để giúp các nhóm và gia đình sắp xếp ngày của họ một cách rõ ràng. Nó bao gồm các công việc được tạo sẵn như Thói quen buổi sáng, Thói quen buổi chiều và Thói quen buổi tối. Dưới các công việc này, bạn có thể tìm thấy các công việc con như Đọc sách, Thời gian yên tĩnh, Đi bộ thiền và hơn thế nữa.

Ngoài ra, còn có Trường Tùy chỉnh ClickUp để ghi chú, theo dõi tiến trình và phân loại công việc.

Tự động hóa ClickUp

Khi cấu trúc đã được thiết lập, những công việc nhỏ như thông báo và cập nhật vẫn có thể làm chậm tiến độ của mọi người. Tự động hóa ClickUp giúp hợp lý hóa những công việc này.

Giảm thiểu cập nhật thủ công bằng ClickUp Automations

Bạn có thể thiết lập các quy tắc để tự động di chuyển công việc, gửi cập nhật hoặc thay đổi người được giao khi đáp ứng các kích hoạt nhất định. Ví dụ: trong một gia đình bận rộn, bạn có thể tạo một tự động hóa để di chuyển công việc sang 'Hoàn thành' sau khi được đánh dấu hoặc phân công lại các công việc hàng tuần vào mỗi sáng thứ Hai.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Theo dõi ngày của bạn với các đề xuất thông minh: Hãy để Hãy để Lịch ClickUp tự động lên lịch các nhiệm vụ dựa trên mức độ ưu tiên và tính khả dụng, tiết kiệm thời gian lập kế hoạch thủ công

Lên lịch lại các việc cần làm với tính năng kéo và thả trong Lịch ClickUp

Đồng bộ hóa giữa các lịch: Kết nối Google, Outlook hoặc Lịch Apple với ClickUp để tất cả các sự kiện trong lịch của bạn tự động điều chỉnh

Tạo báo cáo tiến độ: Yêu cầu Yêu cầu ClickUp Brain tổng hợp tiến độ của nhóm hoặc gia đình bạn và sử dụng AI cho các công việc hàng ngày

Gán các mục hành động nhanh: Giao tiếp và phân công công việc nhanh chóng bằng tính năng Giao tiếp và phân công công việc nhanh chóng bằng tính năng Gán nhận xét của ClickUp , giữ mọi thứ liên quan đến nhiệm vụ ở một nơi

Tự động hóa quy trình làm việc giữa các ứng dụng: Tạo kích hoạt để tự động di chuyển dữ liệu giữa các công cụ, chẳng hạn như cài đặt ngày đáo hạn định kỳ hoặc di chuyển công việc giữa các bảng dự án

Truy cập tài liệu bên ngoài: Nhúng Tài liệu Google, Trang tính và thậm chí cả trang web trực tiếp vào nhiệm vụ với Nhúng Tài liệu Google, Trang tính và thậm chí cả trang web trực tiếp vào nhiệm vụ với Tích hợp ClickUp , để bạn có mọi thứ cần thiết mà không cần rời khỏi ứng dụng

Giới hạn của ClickUp

Quá nhiều tùy chọn tùy chỉnh có thể gây nhầm lẫn cho người dùng lần đầu tiên

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (10.215+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.455+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Đánh giá của G2 thực sự nói lên tất cả:

ClickUp cực kỳ hữu ích để quản lý công việc và giữ mọi thứ được tổ chức ở một nơi. Nền tảng này rất trực quan, cung cấp mức độ tùy chỉnh cao và giúp dễ dàng sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các hoạt động và đáp ứng thời hạn. Đặc biệt, tính năng quản lý công việc đã cải thiện đáng kể năng suất của nhóm chúng tôi, và khả năng xem mọi thứ qua bảng điều khiển và danh sách là một bước tiến đột phá. Tôi sử dụng nó hàng ngày, suốt cả ngày và đã tích hợp với một số ứng dụng khác, như Toogl Track, Lịch Google và Microsoft Outlook.

ClickUp cực kỳ hữu ích để quản lý công việc và giữ mọi thứ được tổ chức ở một nơi. Nền tảng này rất trực quan, cung cấp mức độ tùy chỉnh cao và giúp dễ dàng sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các hoạt động và đáp ứng thời hạn. Đặc biệt, tính năng quản lý công việc đã cải thiện đáng kể năng suất của nhóm chúng tôi, và khả năng xem mọi thứ qua bảng điều khiển và danh sách là một bước tiến lớn. Tôi sử dụng nó hàng ngày, suốt cả ngày và đã tích hợp với một số ứng dụng khác, như Toogl Track, Lịch Google và Microsoft Outlook.

📮 ClickUp Insight: Nhân viên tri thức gửi trung bình 25 tin nhắn mỗi ngày để tìm kiếm thông tin và bối cảnh. Điều này cho thấy một lượng thời gian đáng kể bị lãng phí để cuộn, tìm kiếm và giải mã các cuộc hội thoại rời rạc trong email và trò chuyện. 😱 Giá như bạn có một nền tảng thông minh kết nối các công việc, dự án, trò chuyện và email (cộng với AI!) ở một nơi. Nhưng bạn có rồi: Hãy thử ClickUp!

2. Todoist (Tốt nhất để cân bằng giữa sự đơn giản và các tính năng mạnh mẽ)

qua Todoist

Bạn có thể cảm thấy choáng ngợp trước các công cụ quản lý dự án phức tạp. Todoist đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa sự đơn giản và chức năng.

Giao diện gọn gàng che giấu các tính năng tổ chức mạnh mẽ bên trong. Ứng dụng này cho phép bạn tạo các dự án chia sẻ cho mọi việc, từ lên kế hoạch cho kỳ nghỉ với bạn bè đến phối hợp thời hạn công việc với đồng nghiệp. Tính năng nhập liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên rất nổi bật — chỉ cần gõ "Gửi báo cáo vào thứ Sáu hàng tuần" là tự động thiết lập công việc lặp lại.

Các tính năng tốt nhất của Todoist

Thiết lập nhắc nhở dựa trên địa điểm để thông báo danh sách mua sắm ngay khi bạn bước vào siêu thị thường xuyên của mình

Chia nhỏ các dự án phức tạp thành ba cấp công việc con lồng nhau để giữ cho các dự án phức tạp được tổ chức gọn gàng

Theo dõi tiến độ với biểu đồ hoàn thành trực quan, hiển thị mô hình năng suất hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng trong nháy mắt

Truy cập và cập nhật danh sách công việc được chia sẻ trong thời gian thực trên các thiết bị Android, Windows, web hoặc Apple

Giới hạn của Todoist

Kế hoạch miễn phí chỉ giới hạn ở năm dự án đang hoạt động

Không thể đính kèm tệp lớn hơn 25 MB vào công việc

Chức năng bình luận và lịch sử công việc chỉ có trong phiên bản trả phí

Giá của Todoist

Người mới bắt đầu: Miễn phí

Pro: 2,5 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 8 USD/tháng cho mỗi người dùng

Xếp hạng và đánh giá Todoist

G2: 4.4/5 (800+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (2.585+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Todoist?

Một đánh giá trên G2 mô tả như sau:

Đối với tôi, Todoist giống như một cứu tinh. Ứng dụng này rất dễ cài đặt và thực sự hữu ích trong việc sắp xếp mọi việc thành danh sách công việc rõ ràng, ngay cả đối với các dự án lớn với nhóm của tôi. Ngoài ra, ứng dụng này còn giúp thay đổi thời hạn rất dễ dàng.

Đối với tôi, Todoist giống như một cứu tinh. Ứng dụng này rất dễ cài đặt và thực sự hữu ích trong việc sắp xếp mọi việc thành danh sách công việc rõ ràng, ngay cả đối với các dự án lớn với nhóm của tôi. Ngoài ra, ứng dụng này còn giúp thay đổi thời hạn rất dễ dàng.

🔍 Bạn có biết? Có một lý do tâm lý khiến bạn liên tục nghĩ về những công việc chưa hoàn thành. Đó là Hiệu ứng Zeigarnik — não bộ của bạn giữ những mục đó mở như các tab trong trình duyệt cho đến khi bạn giải quyết hoặc xóa chúng. Viết chúng ra giấy sẽ giúp bạn giải tỏa tâm trí.

3. Lovewick (Tốt nhất cho các cặp đôi cùng quản lý công việc gia đình)

qua Lovewick

Hãy nghĩ về một ứng dụng được thiết kế đặc biệt cho các cuộc hội thoại giữa các cặp đôi về việc ai sẽ làm gì. Đó chính là Lovewick. Không giống như các trình quản lý công việc chung, ứng dụng này được xây dựng từ đầu cho bạn và người bạn đời của bạn chia sẻ một ngôi nhà.

Ứng dụng này tập trung vào việc làm cho việc quản lý gia đình trở nên giống như một nỗ lực của cả nhóm. Ứng dụng này khuyến khích quyền sở hữu công việc bình đẳng thông qua các nhắc nhở thông minh và tính năng phân phối cân bằng.

Các tính năng tốt nhất của Lovewick

Tạo các thói quen gia đình lặp lại tự động luân phiên giữa các thành viên để không ai phải làm việc nhà mỗi tuần

Theo dõi chi phí chung và mục tiêu ngân sách cùng với các công việc để quản lý tiền thuê nhà, tiện ích và chi tiêu mua sắm tại một nơi duy nhất

Sử dụng bảng điều khiển mối quan hệ để ăn mừng các công việc đã hoàn thành và đảm bảo các trách nhiệm gia đình luôn được cân bằng theo thời gian

Lên kế hoạch cho những dịp đặc biệt và những cuộc hẹn bất ngờ trong một phần riêng tư mà đối tác của bạn không thể truy cập cho đến ngày tiết lộ

Giới hạn của Lovewick

Tích hợp giới hạn với các ứng dụng năng suất khác

Ứng dụng này ít phù hợp với các công việc liên quan đến công việc

Cả hai đối tác đều phải sử dụng ứng dụng để tận dụng tối đa lợi ích một cách tích cực

Giá cả của Lovewick

Miễn phí

Lovewick Plus: $9.99/tháng

Đánh giá và nhận xét từ Lovewick

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Lovewick?

Bình luận trên Reddit này đưa ra một góc nhìn thú vị:

Tôi thực sự thích Lovewick. Ứng dụng này đơn giản, miễn phí và giao diện đáp ứng nhu cầu của chúng tôi. Bạn sẽ không tin được số lượng cuộc hẹn bí mật mà ứng dụng này đã giúp tôi lên kế hoạch thành công. Và tất nhiên, danh sách việc cần làm! Bạn đời của tôi và tôi là những người rất thích tổ chức, vì vậy trải nghiệm của chúng tôi rất tuyệt vời.

Tôi thực sự thích Lovewick. Ứng dụng này đơn giản, miễn phí và giao diện đáp ứng nhu cầu của chúng tôi. Bạn sẽ không tin được số lượng cuộc hẹn bí mật mà ứng dụng này đã giúp tôi lên kế hoạch thành công. Và tất nhiên, danh sách việc cần làm! Bạn đời của tôi và tôi là những người rất thích tổ chức, vì vậy trải nghiệm của chúng tôi rất tuyệt vời.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Viết công việc theo cách mà bản thân bạn trong tương lai cần thấy. "Theo dõi Paul" sẽ trở nên rõ ràng hơn khi bạn viết "Theo dõi Paul về báo cáo quý 2 – đang chờ phản hồi của anh ấy từ thứ Năm tuần trước". Danh sách công việc của bạn nên giảm bớt mâu thuẫn, không phải tạo ra mâu thuẫn.

4. Trello (Tốt nhất cho những người có tư duy trực quan, thích bố cục dạng bảng)

qua Trello

Đối với những người thích tư duy trực quan, Trello mang đến một cách tiếp cận mới mẻ cho việc quản lý công việc cá nhân. Hệ thống Kanban dựa trên thẻ cho phép bạn di chuyển các công việc qua các bảng có thể tùy chỉnh, đại diện cho các giai đoạn hoàn thành khác nhau. Quy trình làm việc này giúp bạn dễ dàng xem trạng thái dự án trong nháy mắt.

Bạn có thể kéo các thẻ giữa các cột như 'Việc cần làm', 'Đang tiến hành' và 'Đã xong', tạo ra một biểu đồ trực quan về tiến độ công việc.

Các tính năng tốt nhất của Trello

Đính kèm tệp, danh sách kiểm tra, ngày đáo hạn và nhận xét trực tiếp vào thẻ công việc để có bối cảnh đầy đủ về các kết quả dự án

Tạo mẫu danh sách công việc trên bảng cho các dự án lặp lại để nhóm của bạn không cần phải xây dựng lại cấu trúc mỗi lần

Tùy chỉnh các quy tắc tự động hóa Butler để di chuyển thẻ và thông báo cho các thành viên trong nhóm khi các điều kiện cụ thể được đáp ứng

Thêm nhãn mã màu để phân loại công việc theo bộ phận, mức độ ưu tiên hoặc tên khách hàng để lọc nhanh bằng mắt

Giới hạn của Trello

Báo cáo và phân tích giới hạn trong các gói miễn phí và cấp thấp hơn

Trường tùy chỉnh yêu cầu đăng ký trả phí

Tích hợp lịch và chế độ xem dòng thời gian không mạnh mẽ

Giá của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn: 6 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premium: 12,50 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: 17,50 USD/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Xếp hạng và đánh giá Trello

G2: 4. 4/5 (13.670+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (23.435+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Trello?

Theo một đánh giá trên Trustpilot:

Công cụ rất đơn giản nhưng hữu ích. Chúng tôi sử dụng ứng dụng này cho lộ trình công nghệ và sản phẩm của mình cũng như để theo dõi tiến độ công việc. Ứng dụng này rất hữu ích. Ngoài ra, còn có thể tùy chỉnh và tích hợp nhiều tính năng. Giá đã tăng khá nhiều trong vài tháng qua. Nếu không, đây là một công cụ tuyệt vời cho các công ty khởi nghiệp.

Công cụ rất đơn giản nhưng hữu ích. Chúng tôi sử dụng ứng dụng này cho lộ trình công nghệ và sản phẩm của mình cũng như để theo dõi tiến độ công việc. Ứng dụng này rất hữu ích. Ngoài ra, ứng dụng còn có thể tùy chỉnh và tích hợp với nhiều ứng dụng khác. Giá đã tăng khá nhiều trong vài tháng qua. Nếu không, đây là một công cụ tuyệt vời cho các công ty khởi nghiệp.

🔍 Bạn có biết? Theo một cuộc khảo sát với 2.000 người, trung bình mỗi người trưởng thành ở Anh viết 156 danh sách việc cần làm mỗi năm. Hơn một phần ba số người được hỏi cho biết họ sẽ lạc lõng nếu không có danh sách này, và 21% sẽ gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc nếu không có danh sách.

Mẹo chuyên nghiệp: Để nhắc nhở bạn về các công việc, bạn chỉ cần nói với ClickUp Brain, trợ lý cá nhân AI của bạn, những việc cần làm và thời gian thực hiện. Hoặc nhập toàn bộ danh sách công việc của bạn và để ClickUp lên lịch cho bạn bằng Lịch AI của ClickUp. Dễ dàng như vậy! Hãy để ClickUp Brain lên lịch công việc trên Lịch của bạn và lên lịch nhắc nhở cho bạn

5. Any. do (Tốt nhất để đồng bộ liền mạch giữa các thiết bị khác nhau)

qua Any.do

Any. do nổi bật với khả năng đa nền tảng. Ứng dụng này chuyển đổi mượt mà giữa giao diện máy tính, thiết bị di động, web và thậm chí cả đồng hồ thông minh. Bạn có thể bắt đầu danh sách mua sắm trên máy tính và đánh dấu các mục đã mua trên điện thoại khi đang ở cửa hàng mà không gặp bất kỳ vấn đề đồng bộ nào.

Thiết kế gọn gàng, tối giản giúp tập trung sự chú ý vào công việc thay vì làm bạn choáng ngợp với các tính năng phức tạp.

Any. do các tính năng tốt nhất

Lên kế hoạch cho ngày của bạn với tính năng 'Moment' (Khoảnh khắc) giúp bạn xem nhanh các công việc sắp tới trong 5 phút mỗi sáng

Tạo danh sách công việc chung cho việc mua sắm hoặc việc nhà, được cập nhật theo thời gian thực trên tất cả các thiết bị của các thành viên trong gia đình

Tích hợp các sự kiện lịch với công việc để xem toàn bộ lịch hẹn và việc cần làm trong một dòng thời gian thống nhất

Nhóm các công việc thành các danh mục có thể tùy chỉnh phù hợp với các lĩnh vực cụ thể trong cuộc sống của bạn, chẳng hạn như sửa chữa nhà cửa hoặc lên kế hoạch đám cưới

Bất kỳ. Không có giới hạn

Các tùy chọn tổ chức công việc kém linh hoạt hơn so với một số đối thủ cạnh tranh

Các tùy chọn công việc lặp lại vẫn bị giới hạn hơn so với Todoist

Các tính năng cộng tác không mạnh mẽ bằng các ứng dụng tập trung vào nhóm

Bất kỳ. giá cả

Miễn phí

Premium: $7.99/tháng

Gia đình: 9,99 USD/tháng (cho bốn thành viên)

Nhóm: 7,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Bất kỳ. đánh giá và nhận xét

G2: 4. 2/5 (190+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (190 đánh giá)

🧠 Thông tin thú vị: Một người bình thường chỉ có thể ghi nhớ 3-5 mục trong bộ nhớ làm việc của mình cùng một lúc. Đó là một trong những lý do tại sao danh sách việc cần làm là điều cần thiết; chúng giúp giải phóng bộ não của bạn và tạo không gian để bạn tập trung mà không cần nhớ tất cả mọi thứ cùng một lúc.

6. Cozi (Tốt nhất cho các gia đình bận rộn phải sắp xếp nhiều lịch trình)

qua Cozi

Cozi giải quyết những thách thức riêng biệt trong việc tổ chức gia đình. Ứng dụng này hợp nhất lịch gia đình, danh sách mua sắm, việc cần làm và kế hoạch bữa ăn trong một giao diện được mã hóa bằng màu sắc.

Mỗi thành viên trong gia đình được gán một màu sắc, giúp dễ dàng biết ai cần ở đâu và khi nào. Tính năng danh sách mua sắm chung giúp tránh mua trùng và đảm bảo không bỏ sót thứ gì khi đi mua sắm.

Các tính năng tốt nhất của Cozi

Chia sẻ danh sách mua sắm và việc cần làm mà bất kỳ thành viên nào trong gia đình cũng có thể cập nhật từ thiết bị của mình, ngay cả khi không có dịch vụ di động

Lập kế hoạch bữa ăn và lưu trữ công thức nấu ăn trong cùng một ứng dụng nơi bạn tạo danh sách mua sắm để hợp lý hóa việc chuẩn bị bữa tối

Nhận email lịch trình mỗi sáng với bản tóm tắt đầy đủ các hoạt động và cuộc hẹn của từng thành viên trong gia đình

Ghi chép nhật ký gia đình để các thành viên có thể ghi lại những kỷ niệm và ảnh chụp các cột mốc quan trọng cùng với các công việc và thành tích hàng ngày

Giới hạn của Cozi

Phiên bản miễn phí có chứa quảng cáo mà một số người dùng cảm thấy gây phiền nhiễu

Tùy chỉnh giới hạn so với các trình quản lý công việc linh hoạt hơn

Ít tích hợp với các lịch và dịch vụ của bên thứ ba

Giá cả của Cozi

Miễn phí

Cozi Gold: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Cozi

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

7. Microsoft Loop (Tốt nhất cho các nhóm đã sử dụng Microsoft 365)

qua Microsoft Loop

Microsoft Loop biến việc quản lý công việc thành một không gian làm việc năng động, hợp tác. Ứng dụng này kết hợp các khía cạnh của tài liệu, bảng trắng và danh sách công việc thành các thành phần được cập nhật theo thời gian thực trên các ứng dụng Microsoft.

Điều này có nghĩa là danh sách công việc được tạo trong Loop sẽ xuất hiện và cập nhật ngay lập tức khi được nhúng vào trò chuyện Teams hoặc email Outlook của bạn.

Các tính năng tốt nhất của Microsoft Loop

Tạo các thành phần cộng tác được đồng bộ hóa khi chia sẻ trên Teams, Outlook và Word mà không cần cập nhật thủ công

Biến ý tưởng thành công việc có thể thực hiện được mà không cần chuyển đổi giữa nhiều công cụ trong các cuộc họp liên bộ phận

Theo dõi tiến độ dự án với các bảng thích ứng mà mọi người có thể cập nhật đồng thời trong hoặc sau các cuộc gọi video

Giới hạn của Microsoft Loop

Yêu cầu đăng ký Microsoft 365 để sử dụng đầy đủ các tính năng

Đây là một sản phẩm tương đối mới, với các tính năng vẫn đang được phát triển

Độ khó học cao hơn so với các ứng dụng quản lý công việc độc lập

Giá cả của Microsoft Loop

Dành cho gia đình

Microsoft 365 Family: $12.99/tháng (cho 1 đến 6 người)

Microsoft 365 Personal: $9.99/tháng (cho một người)

Dành cho kinh doanh

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 USD/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/tháng cho mỗi người dùng

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 USD/tháng cho mỗi người dùng

Ứng dụng Microsoft 365 cho kinh doanh: 9,90 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Loop

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ chỉ ra rằng ngay cả những khối u tinh thần ngắn ngủi do chuyển đổi giữa các công việc cũng có thể làm mất tới 40% thời gian làm việc hiệu quả của một người.

8. Asana (Tốt nhất cho các nhóm cần theo dõi dự án đáng tin cậy)

qua Asana

Asana đưa việc quản lý công việc chung của bạn lên một cấp độ có cấu trúc hơn. Nền tảng này cung cấp nhiều cách để trực quan hóa công việc — danh sách, bảng, dòng thời gian và lịch — để nhóm của bạn có thể theo dõi các dự án theo phong cách ưa thích của họ.

Cài đặt quyền truy cập chi tiết cho phép bạn kiểm soát ai có thể xem, chỉnh sửa hoặc bình luận về các công việc cụ thể, phù hợp với các cấu trúc nhóm phức tạp.

Các tính năng tốt nhất của Asana

Tạo Trường Tùy chỉnh để lọc công việc dựa trên thông tin cụ thể như trạng thái phê duyệt của khách hàng và danh mục ngân sách

Tự động hóa các quy trình thường ngày bằng các quy tắc phân công công việc, cập nhật trạng thái và gửi thông báo khi đến hạn

Đặt các phụ thuộc giữa các công việc để các thành viên trong nhóm biết chính xác mục nào cần hoàn thành trước khi họ có thể bắt đầu công việc của mình

Giới hạn của Asana

Kế hoạch miễn phí giới hạn 15 thành viên trong nhóm

Một số người dùng báo cáo quá tải thông báo trong các dự án đang hoạt động

Ứng dụng di động thiếu một số chức năng có trong phiên bản máy tính để bàn

Đắt hơn so với các ứng dụng dành cho sử dụng cá nhân hoặc quy mô nhỏ

Giá của Asana

Cá nhân: Miễn phí

Gói cơ bản: 13,49 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: 30,49 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Enterprise+: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4. 4/5 (11.580+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (13.435+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Xem ý kiến của một người đánh giá G2 về ứng dụng danh sách công việc cần làm được chia sẻ này:

Điều tôi thích nhất ở Asana là sự dễ dàng triển khai trong toàn tổ chức. Giao diện trực quan giúp quá trình làm quen trở nên suôn sẻ, và các bảng điều khiển được tạo sẵn cho phép hiển thị ngay tiến độ dự án mà không cần tùy chỉnh nhiều. Ngoài ra, tính năng điều hướng dễ dàng và thiết kế thân thiện với người dùng giúp người dùng cuối ở mọi cấp độ dễ dàng sử dụng và luôn tập trung vào công việc của mình.

Điều tôi thích nhất ở Asana là sự dễ dàng triển khai trong toàn tổ chức. Giao diện trực quan giúp quá trình làm quen trở nên suôn sẻ, và bảng điều khiển được thiết kế sẵn cho phép hiển thị ngay tiến độ dự án mà không cần tùy chỉnh nhiều. Ngoài ra, tính năng điều hướng dễ dàng và thiết kế thân thiện với người dùng giúp người dùng cuối ở mọi cấp độ dễ dàng sử dụng và luôn tập trung vào công việc của mình.

9. Notion (Tốt nhất để kết hợp ghi chú, tài liệu và công việc)

qua Notion

Với Notion, bạn có thể tạo danh sách công việc phong phú được nhúng trong các tài liệu theo ngữ cảnh. Cách tiếp cận cơ sở dữ liệu linh hoạt cho phép tùy chỉnh các thuộc tính và chế độ xem để phù hợp với quy trình làm việc cụ thể.

Nhóm của bạn sẽ đánh giá cao cách Notion kết nối các tài liệu tham khảo và các mục hành động. Ứng dụng này cũng hỗ trợ sử dụng AI để tự động hóa các công việc.

Các tính năng tốt nhất của Notion

Xây dựng cơ sở dữ liệu tùy chỉnh để theo dõi các công việc mới cùng với thông tin khách hàng liên quan, tài liệu dự án và ghi chú cuộc họp

Tạo chế độ xem liên kết hiển thị cùng một công việc được lọc theo cách khác nhau cho giám đốc điều hành, quản lý và từng thành viên

Thiết kế các trang bảng điều khiển kết hợp công việc, ghi chú và số liệu trong một chế độ xem thống nhất để tổng quan về dự án

Chuyển đổi giữa danh sách kiểm tra đơn giản và chế độ xem cơ sở dữ liệu khi dự án của bạn phát triển từ ý tưởng đến thực hiện

Giới hạn của Notion

Độ khó học cao hơn so với các ứng dụng quản lý công việc chuyên dụng

Hiệu suất có thể chậm với cơ sở dữ liệu lớn và các trang phức tạp

Thiết lập cần nhiều thời gian và nỗ lực

Giá cả của Notion

Miễn phí

Thêm: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 24 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notion

G2: 4.7/5 (6.000+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (2.540+ đánh giá)

🧠 Thực tế thú vị: Mọi người sẽ cam kết hơn với mục tiêu khi có yếu tố công khai. Một nghiên cứu cho thấy những người chia sẻ mục tiêu của mình với người khác hoặc hiển thị mục tiêu đó (như trên bảng công việc chung) có nhiều khả năng thực hiện mục tiêu hơn.

10. Google Keep (Tốt nhất để ghi nhanh các công việc đơn giản được chia sẻ)

qua Google

Google Keep cung cấp một cách tiếp cận đơn giản cho các công việc được chia sẻ của bạn. Ứng dụng này hoạt động giống như những ghi chú dán kỹ thuật số với các tính năng cộng tác bổ sung.

Bạn có thể tạo ghi chú được mã hóa bằng màu sắc và danh sách kiểm tra quản lý dự án đồng bộ trên các thiết bị. Tích hợp với các dịch vụ khác của Google, ứng dụng này đặc biệt tiện lợi nếu bạn đã sử dụng Gmail hoặc Lịch Google. Ngoài ra, sự đơn giản của ứng dụng này khiến nó trở nên hoàn hảo cho danh sách mua sắm nhanh hoặc nhắc nhở định kỳ.

Các tính năng tốt nhất của Google Keep

Chia sẻ ghi chú và danh sách kiểm tra ngay lập tức với các liên hệ Google, những người có thể xem và chỉnh sửa trong thời gian thực khi mua sắm tại các cửa hàng khác nhau

Chuyển đổi ghi chú viết tay thành văn bản bằng tính năng camera của ứng dụng di động khi ghi lại ý tưởng trên khăn ăn hoặc sổ ghi chú

Sao chép nội dung ghi chú trực tiếp vào Tài liệu Google để mở rộng danh sách đơn giản thành tài liệu chi tiết mà không cần gõ lại

Giới hạn của Google Keep

Thiếu các tính năng quản lý công việc nâng cao như phụ thuộc hoặc công việc con

Tùy chọn định dạng văn bản giới hạn so với các ứng dụng ghi chú đầy đủ tính năng

Không thể chỉ định các mục cụ thể trong danh sách công việc được chia sẻ cho những người khác nhau

Giá Google Keep

Miễn phí với tài khoản Google

Đánh giá và nhận xét về Google Keep

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.7/5 (230 đánh giá)

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một danh sách 'tất cả' cho những việc ngẫu nhiên của mọi người. Từ việc lấy đồ giặt khô đến nhớ gọi cho dì Mary, mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi mọi người đưa công việc của mình vào một danh sách chung. Tuy nhiên, hãy giới hạn danh sách này ở những việc cần thiết để nó không trở thành nơi chứa đồ linh tinh.

Làm việc hiệu quả hơn cùng ClickUp

Ứng dụng danh sách công việc cần làm chung chỉ hoạt động hiệu quả khi nó thực sự giúp mọi người có trách nhiệm với công việc của mình. Điều này có nghĩa là cập nhật thời gian thực, quyền sở hữu rõ ràng và bố cục dễ hiểu. Nếu không có những điều này, công việc sẽ bị bỏ sót, thời hạn bị lỡ và công việc sẽ phải làm lại hoặc không được hoàn thành.

Nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng tích hợp mọi thứ — công việc, thói quen, cập nhật và thậm chí là một chút tự động hóa kỳ diệu — ClickUp là lựa chọn dành cho bạn.

Ứng dụng này được thiết kế để hợp tác ở mọi cấp độ, từ gia đình đến các nhóm làm việc nhanh, và được trang bị các tính năng phát triển theo nhu cầu của bạn.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và tạo danh sách việc cần làm tốt nhất của bạn! ✅