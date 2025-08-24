10 Phần mềm bản tin nội bộ tốt nhất cho sự tham gia của nhân viên

Giao tiếp là xương sống của bất kỳ tổ chức nào phát triển mạnh mẽ. Việc giữ cho các nhóm được thông tin, đồng bộ và tích cực đòi hỏi nỗ lực liên tục, đặc biệt trong môi trường công việc phân phối ngày nay.

Bản tin nội bộ tiếp tục được ưa chuộng như phương tiện chính cho giao tiếp nội bộ.

Dù bạn đang chia sẻ thông tin cập nhật của công ty hay kỷ niệm thành tích của nhân viên, một bản tin nội bộ được thiết kế chuyên nghiệp sẽ thúc đẩy tính minh bạch, xây dựng tinh thần đoàn kết và tăng cường sự tham gia.

Vậy nên, nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm bản tin nội bộ để cải thiện giao tiếp, chúng tôi có 10 lựa chọn tốt nhất cho bạn!

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn phần mềm bản tin nội bộ?

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên tìm kiếm phần mềm bản tin nội bộ công ty có các tính năng sau:

tạo nội dung bằng trí tuệ nhân tạo (AI)*: Tìm kiếm các nền tảng phần mềm tích hợp công cụ viết AI để soạn thảo bản tin hấp dẫn, tạo tiêu đề email và cá nhân hóa nội dung dựa trên sở thích của nhân viên

lên lịch và tự động hóa nội dung*: Chọn một công cụ bản tin có hệ thống lên lịch tích hợp để giúp các nhóm của bạn giao tiếp hiệu quả. Các tính năng tự động hóa cho phép bạn gửi tin nhắn định kỳ hoặc cập nhật kích hoạt khi có sự kiện xảy ra

Phân phối đa nền tảng : Đảm bảo công cụ hỗ trợ : Đảm bảo công cụ hỗ trợ các kênh giao tiếp như email, ứng dụng di động, tin nhắn tức thì, mạng nội bộ công ty và nhiều kênh khác. Tích hợp với các kênh bên ngoài như Slack hoặc Microsoft Teams cho phép bạn gửi tin nhắn đến kênh ưa thích của nhóm

theo dõi tương tác đang theo dõi và phân tích*: Công cụ truyền thông nội bộ cần đo lường các chỉ số tương tác như tỷ lệ mở, tỷ lệ nhấp chuột, thời gian đọc, v.v. Những thông tin hữu ích này giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả của bản tin

phân đoạn nhân viên và cá nhân hóa*: Giải pháp phần mềm nên cho phép bạn tùy chỉnh chiến lược truyền thông nội bộ . Nó nên cho phép bạn mục tiêu đến các nhân viên khác nhau dựa trên vai trò, địa điểm hoặc bộ phận của họ để mang lại trải nghiệm cá nhân hóa

Hỗ trợ đa phương tiện tương tác: Công cụ truyền thông nội bộ nên hỗ trợ các nội dung đa phương tiện phong phú như hình ảnh, video, GIF, khảo sát và biểu mẫu phản hồi để làm cho bản tin của bạn trở nên hấp dẫn

🔍 Bạn có biết: Email có biểu tượng cảm xúc trong tiêu đề có tỷ lệ mở cao hơn 56% và tỷ lệ nhấp chuột cao hơn 96% so với những email không có.

Tổng quan về phần mềm bản tin nội bộ

Công cụ Tính năng nổi bật Phù hợp nhất cho Giá cả ClickUp tạo nội dung bằng trí tuệ nhân tạo (AI)– Tự động hóa tác vụ– Phân phối đa nền tảng– Theo dõi và phân tích tương tác Các nhóm cần một giải pháp toàn diện cho quản lý dự án, bản tin nội bộ và hợp tác nhóm Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp Connecteam – Truyền thông ưu tiên thiết bị di động– Khảo sát nhân viên– Trò chuyện thời gian thực– Cơ sở kiến thức để chia sẻ tài liệu Những đội ngũ làm việc không có bàn làm việc hoặc phân phối cần giao tiếp nội bộ ưu tiên thiết bị di động Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $35/tháng cho 30 người dùng SnapComms – Thông báo tin nhắn khẩn cấp– Thông báo trên màn hình desktop– Màn hình chờ và thanh thông báo tùy chỉnh– Danh sách phân phối cho phân đoạn Các nhóm cần giao tiếp nội bộ có tác động mạnh mẽ và cập nhật khẩn cấp Giá cả tùy chỉnh Staffbase – Tin nhắn đa kênh– Ứng dụng cho nhân viên và giải pháp intranet– Danh sách phân phối tùy chỉnh– Phân tích và báo cáo Các tổ chức quy mô Enterprise cần hệ thống truyền thông nội bộ đa kênh, mang thương hiệu riêng Giá cả tùy chỉnh HubEngage – Tính năng gamification– Tương tác đa kênh– Khảo sát tương tác và phản hồi– Cá nhân hóa nội dung bằng trí tuệ nhân tạo (AI) Các doanh nghiệp đang tìm cách tăng cường sự tham gia của nhân viên thông qua giao tiếp cá nhân hóa và có yếu tố trò chơi Giá cả tùy chỉnh Workshop – Trình chỉnh sửa kéo và thả– Mẫu tùy chỉnh– Công cụ phân tích– Lập lịch và kế hoạch phân phối Các nhóm cần một công cụ hợp tác để tạo và lên lịch cho bản tin nội bộ Gói Cơ bản: $250/tháng cho 250 nhân viên; Gói Nâng cao & Cao cấp: Giá tùy chỉnh Nectar – Công nhận và thưởng cho nhân viên– Bản tin trực quan– Danh mục phần thưởng tùy chỉnh– Công nhận giữa đồng nghiệp Các tổ chức kết hợp bản tin nội bộ với chương trình công nhận và tương tác nhân viên Giá cả tùy chỉnh Cerkl Broadcast – Phân phối bản tin được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)– Truy cập trên thiết bị di động– Phân tích tương tác thời gian thực– Thiết lập không cần mã nguồn Các nhóm đang tìm kiếm các bản tin nội bộ tự động hóa, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với khả năng phân phối nội dung cá nhân hóa $799/tháng; Phát sóng + Di động: $799 + 20%/tháng PoliteMail tích hợp Outlook– Thử nghiệm A/B để tối ưu hóa– Phân đoạn nhân viên– Đang theo dõi tỷ lệ mở và tương tác Các nhóm sử dụng Outlook cho giao tiếp email nội bộ và phân tích chi tiết $0,50/tháng cho mỗi nhân viên (Gói Chuyên nghiệp); $0,35/tháng cho mỗi nhân viên (Gói Doanh nghiệp); $0,20/tháng cho mỗi nhân viên (Gói Enterprise) Đầu tiên – Phân phối nội dung được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)– Phân phối đa kênh (email, ứng dụng di động, Slack, v.v.)– Phân tích tương tác Các doanh nghiệp cần giao tiếp nội bộ cá nhân hóa, đa kênh với nội dung được phân phối bởi trí tuệ nhân tạo (AI) Giá cả tùy chỉnh

10 Phần mềm bản tin nội bộ tốt nhất

Dưới đây là danh sách 10 phần mềm bản tin nội bộ tốt nhất:

*clickUp (Công cụ quản lý dự án và bản tin nội bộ toàn diện nhất)

ClickUp là một ứng dụng đa năng mạnh mẽ cho công việc, giúp cài đặt nhiều kênh giao tiếp để mang lại trải nghiệm làm việc phong phú và thuận tiện.

Dù bạn đang quản lý truyền thông nội bộ, đang theo dõi các công việc đang diễn ra hay triển khai các chiến dịch marketing, ClickUp giúp bạn điều phối mọi thứ chỉ với vài cú nhấp chuột.

Sử dụng ClickUp cho nhóm Marketing để tạo các kênh giao tiếp cho nhóm của bạn

Bạn có thể quản lý toàn bộ chiến lược truyền thông nội bộ của mình bằng ClickUp cho Đội ngũ Marketing. Tạo danh sách công việc hoặc dự án chuyên dụng cho bản tin, giao công việc viết và thiết kế, đặt hạn chót, quản lý chu kỳ đánh giá bằng trạng thái tùy chỉnh và hiển thị lịch truyền thông của bạn.

Bạn có thể thông báo cho các thành viên trong nhóm về các bản tin đang chờ duyệt và hạn chót. Điều này đảm bảo rằng bạn nhận được phản hồi kịp thời và cập nhật bản tin công ty khi cần thiết.

Sử dụng ClickUp Tài liệu làm không gian tạo/lập chính. Soạn thảo bản tin nội bộ với hình ảnh, video, bảng biểu và các tùy chọn định dạng phong phú. Hợp tác thời gian thực với đồng nghiệp, để lại bình luận, giao mục trực tiếp từ văn bản và theo dõi lịch sử phiên bản.

Tạo bản tin nội bộ phong phú và tương tác bằng ClickUp Tài liệu

Sắp xếp các phần của bản tin thành các trang hoặc trang con trong một tài liệu để có cấu trúc rõ ràng hơn. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ định dạng để làm cho bản tin trở nên hấp dẫn về mặt hình ảnh và dễ đọc.

Sử dụng @mentions trong tài liệu để giao nhiệm vụ cho các phần hoặc yêu cầu phản hồi từ các thành viên trong nhóm. Bật tính năng bình luận để họ có thể thu thập ý kiến và đề xuất trực tiếp trên nội dung.

Viết một bản tin nội bộ hấp dẫn là khóa để đảm bảo hiệu quả của các thông tin này, vì vậy bạn có ClickUp Brain làm hướng dẫn.

ClickUp Brain là trợ lý viết tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cung cấp hỗ trợ sáng tạo ý tưởng hiệu quả cho bản tin của bạn dựa trên nhu cầu của tổ chức. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tạo ra những bản tin hấp dẫn, Brain có thể hỗ trợ bạn từ giai đoạn lên ý tưởng đến triển khai thực tế.

Tất cả những gì bạn cần làm là cho Brain biết tổ chức của bạn hoạt động trong lĩnh vực nào và gặp khó khăn ở đâu; nó có thể giúp bạn trong vài giây! Dưới đây là bản tin mà nó tạo ra chỉ với một yêu cầu:

Soạn thảo bản tin nội bộ ấn tượng chỉ trong vài giây với một lời nhắc đơn giản bằng ClickUp Brain

Giao tiếp với nhóm nội bộ trên nhiều nền tảng với ClickUp Trò chuyện

ClickUp tích hợp nhiều tính năng khác để giúp các nhóm nội bộ của bạn đến trang cùng. ClickUp trò chuyện là nền tảng giao tiếp thế hệ mới, tích hợp email, tin nhắn tức thì, bình luận, thông báo và mọi hình thức giao tiếp có thể tưởng tượng được.

Việc tập trung hóa giao tiếp nội bộ giúp loại bỏ các rào cản thông tin và nâng cao khả năng tiếp cận cho tất cả mọi người. Điều này khiến việc phân phối bản tin nội bộ trở nên đơn giản như việc nhấn nút gửi!

Tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch phân phối và theo dõi bằng ClickUp Automations để thông báo cho các bên liên quan về các bản nháp sẵn sàng để xem xét hoặc đặt nhắc nhở cho ngày đăng. Mặc dù ClickUp không gửi email hàng loạt trực tiếp như các nền tảng email chuyên dụng, bạn có thể quản lý quy trình tạo/lập nội dung và phê duyệt một cách liền mạch, sau đó sử dụng tích hợp (như Zapier) hoặc các tính năng giao tiếp nội bộ như ClickUp Trò chuyện hoặc Email trong ClickUp để chia sẻ hoặc thông báo mục tiêu.

📮 ClickUp Insight: Kết quả từ cuộc khảo sát về hiệu quả cuộc họp của chúng tôi cho thấy 18% người tham gia phụ thuộc vào chủ đề email cho giao tiếp không đồng bộ. Mặc dù email cho phép thảo luận chi tiết mà không cần cuộc họp trực tiếp, nhưng quá nhiều chủ đề email có thể trở nên quá tải và khó đang theo dõi. Biến email lộn xộn thành hành động có tổ chức với Quản lý Dự án Email của ClickUp. Chuyển đổi ngay lập tức các email quan trọng thành nhiệm vụ có thể theo dõi, đặt ưu tiên, phân công trách nhiệm và thiết lập thời hạn – tất cả mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng. Giữ hộp thư đến gọn gàng và các dự án tiến triển suôn sẻ với ClickUp!

*các tính năng nổi bật của ClickUp

Tích hợp quản lý dự án, bản tin nội bộ và hợp tác nhóm vào một nền tảng duy nhất

Sử dụng ClickUp Brain để tạo/lập nội dung, tự động hóa công việc và tạo ra những thông tin hữu ích

Chia sẻ phản hồi ngay lập tức hoặc kết nối với nhóm của bạn ngay lập tức thông qua ClickUp Trò chuyện

Chuyển đổi tài liệu, đề cập và các biểu mẫu giao tiếp khác thành các công việc có thể thực hiện được

Tích hợp với nhiều nền tảng giao tiếp và năng suất để duy trì luồng cuộc hội thoại

Tập trung các công việc, bình luận và thông báo bằng ClickUp Hộp thư đến để tối ưu hóa giao tiếp

Truy cập thư viện mẫu bản tin nội bộ để tiết kiệm thời gian và nỗ lực

Phân tích các chỉ số tương tác, chẳng hạn như tỷ lệ mở và tỷ lệ nhấp chuột, bằng cách sử dụng Bảng điều khiển ClickUp

*giới hạn của ClickUp

Người dùng mới có thể gặp khó khăn ban đầu khi làm quen với các tính năng phong phú của nền tảng

Các bản cập nhật nền tảng thường xuyên có thể gây gián đoạn cho những người có quy trình làm việc cứng nhắc

giá cả của ClickUp*

*đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Dưới đây là chia sẻ của Sid Babla, Điều phối viên Chương trình Sức khỏe Tâm lý tại Đại học Dartmouth, về ClickUp:

clickUp đã giảm thiểu nhu cầu sử dụng email và tối ưu hóa quy trình hợp tác cho nhóm tạo/lập nội dung của chúng tôi. Chúng tôi hiện có thể hoàn thành quy trình từ giai đoạn ý tưởng/brainstorming đến bản nháp đầu tiên nhanh hơn 2-3 lần

2. Connecteam (Tốt nhất cho giao tiếp và tương tác nhân viên ưu tiên thiết bị di động)

qua Connecteam

Muốn duy trì liên lạc liên tục với đội ngũ nhân viên làm công việc từ xa? Connecteam được thiết kế dành cho các đội ngũ không có bàn làm việc cố định hoặc làm việc phân phối. Nền tảng ưu tiên di động của Connecteam giúp việc gửi bản tin, cập nhật, khảo sát và tài liệu đào tạo đến điện thoại của nhân viên trở nên dễ dàng, đảm bảo mọi người luôn kết nối dù ở bất kỳ địa điểm nào.

Connecteam tối ưu hóa bản tin nội bộ với tính năng xuất bản thông minh, cập nhật tương tác và đang theo dõi tương tác thời gian thực — những tính năng thiết yếu cho các ngành có nhóm phân tán rộng khắp.

Các tính năng nổi bật của Connecteam

Hỗ trợ trò chuyện thời gian thực để kết nối tức thì và cập nhật nhanh chóng về bản tin

Quản lý các truy vấn về bản tin nội bộ của nhân viên thông qua hệ thống vé nội bộ

Sử dụng khảo sát để thu thập phản hồi từ nhân viên về ý tưởng cho bản tin nội bộ

Chia sẻ tài liệu và tài nguyên quan trọng thông qua một cơ sở kiến thức tập trung

giới hạn của Connecteam*

Phụ thuộc nặng vào thiết bị di động, điều này có thể gây giới hạn cho các tổ chức làm việc chủ yếu tại văn phòng

Giao tiếp video thời gian thực giới hạn

Giá cả của Connecteam

gói Doanh nghiệp nhỏ*: Miễn phí

Basic : $35/tháng

Nâng cao : $59/tháng

Chuyên gia : $119/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Connecteam

G2 : 4.6/5 (2.260+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (1.220+ đánh giá)

3. SnapComms (Tốt nhất cho thông báo quan trọng cho nhân viên và tin nhắn khẩn cấp)

qua SnapComms

Cần gửi các thông báo khẩn cấp yêu cầu sự chú ý ngay lập tức? Sử dụng SnapComms cho các cập nhật và thông báo quan trọng như vậy.

SnapComms bỏ qua phần mềm tiếp thị email truyền thống để gửi thông báo bản tin dưới dạng cảnh báo thời gian thực. Từ các cập nhật mục tiêu đến thông báo toàn công ty, nhân viên nhận được bản tin ngay lập tức.

Với các tùy chọn phân đoạn, người dùng có thể tùy chỉnh thông báo cho các nhóm hoặc bộ phận cụ thể. Điều này đảm bảo rằng bản tin đúng được gửi đến đúng người vào đúng thời điểm. Mặc dù có thể gửi bản tin, điểm mạnh của công cụ này nằm ở các định dạng có độ hiển thị cao như thông báo trên desktop, thanh cuộn tin tức, màn hình chờ và thông báo pop-up, giúp vượt qua hộp thư đến email để truyền tải các thông điệp khẩn cấp.

Các tính năng nổi bật của SnapComms

Gửi thông báo khẩn cấp qua thông báo trên desktop, thanh cuộn thông báo và thông báo toàn màn hình

Tùy chỉnh hình nền và màn hình chờ để tích hợp thông tin nội bộ vào nền

Sử dụng danh sách phân phối để gửi bản tin có mục tiêu và phù hợp, từ đó tăng cường sự tương tác

*giới hạn của SnapComms

Sử dụng quá mức có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi do nhận quá nhiều thông báo từ nhân viên

Yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, điều này có nghĩa là cần đào tạo thêm cho các quản trị viên

Giá cả của SnapComms

Thông tin: Giá cả tùy chỉnh

Engage: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của SnapComms

G2 : 4.7/5 (60+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

*người dùng thực tế đánh giá thế nào về SnapComms?

Đánh giá của G2 về SnapComms:

SnapComms đã giúp chúng tôi giao tiếp dễ dàng hơn, chúng tôi có thể tiếp cận nhân viên gấp đôi so với trước đây khi sử dụng email. ”

4. Staffbase (Phù hợp nhất cho giao tiếp nội bộ và xây dựng thương hiệu ở cấp độ doanh nghiệp)

qua Staffbase

Staffbase là một công cụ giao tiếp nội bộ dành cho doanh nghiệp. Nó cung cấp nền tảng email giao tiếp nội bộ có thương hiệu, ứng dụng dành cho nhân viên và giải pháp intranet để tối ưu hóa giao tiếp nội bộ.

Sử dụng danh sách phân phối tùy chỉnh để cá nhân hóa việc gửi bản tin, đảm bảo nhân viên nhận được nội dung phù hợp để tối đa hóa sự tương tác và khả năng ghi nhớ thông tin.

Staffbase hỗ trợ tin nhắn đa kênh, đảm bảo các cập nhật quan trọng đến tay nhân viên mọi lúc, mọi nơi. Giao diện trực quan của nó giúp việc tạo, phân phối và quản lý mẫu bản tin nội bộ trở nên dễ dàng.

tính năng nổi bật của Staffbase*

Tích hợp với các công cụ làm việc khác để đảm bảo giao tiếp nội bộ diễn ra trơn tru

Tùy chỉnh việc phân phối bản tin thông qua danh sách phân phối tùy chỉnh

Phân tích hiệu quả của bản tin thông qua phân tích dữ liệu và báo cáo

giới hạn của Staffbase*

Yêu cầu đầu tư đáng kể, khiến nó không phù hợp với các tổ chức quy mô nhỏ

Yêu cầu chuyên môn kỹ thuật và thiết kế, khiến nó trở nên tốn kém về nguồn lực

Giá cả của Staffbase

kinh doanh*: Giá cả tùy chỉnh

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét từ Staffbase

G2 : 4.6/5 (230+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (70+ đánh giá)

➡️ Đọc thêm: Intranet vs Internet: Sự khác biệt khóa về mạng và ứng dụng

5. HubEngage (Tốt nhất cho tương tác nhân viên cá nhân hóa và gamification)

qua HubEngage

HubEngage giúp các tổ chức tạo ra một môi trường làm việc kết nối bằng cách tối ưu hóa giao tiếp nội bộ và tăng cường sự tham gia của nhân viên. Việc tập trung các công cụ giao tiếp vào một nền tảng duy nhất giúp quản lý bản tin nội bộ trở nên đơn giản hơn và nâng cao sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm. Đồng thời, nó đảm bảo rằng các thông tin quan trọng không bị lạc trong biển thông tin.

Công nghệ cá nhân hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn tùy chỉnh nội dung bản tin theo từng nhân viên. Công cụ này còn hỗ trợ tương tác đa kênh qua ứng dụng di động, email, tin nhắn văn bản và bảng hiệu kỹ thuật số.

Các tính năng nổi bật của HubEngage

Tạo sự hứng thú cho giao tiếp nội bộ bằng cách sử dụng điểm, phần thưởng và bảng xếp hạng

Đa dạng hóa chiến lược giao tiếp nội bộ bằng cách tiếp cận qua các nền tảng khác nhau

Tích hợp các tính năng tương tác vào bản tin như khảo sát nhanh, trò chơi trắc nghiệm và phản hồi

giới hạn của HubEngage*

Việc thiết lập và đạt được mức độ người dùng cao có thể mất thời gian

Tập trung mạnh vào di động có thể không phù hợp với tất cả các cấu trúc tổ chức

Giá cả của HubEngage

Kế hoạch tùy chỉnh và giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét từ HubEngage

G2 : 4.3/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

*người dùng thực tế đánh giá thế nào về HubEngage ( )?

Đánh giá của G2 về HubEngage:

Nhiều nhân viên của chúng tôi không làm công việc tại văn phòng chính – HubEngage cho phép mọi người biết những gì đang diễn ra tại tất cả các địa điểm của chúng tôi bằng cách chia sẻ thành tích của họ. Chúng tôi cũng sử dụng ứng dụng này như một nguồn thông tin về chính sách và các sự kiện sắp tới dành cho nhân viên.

6. Workshop (Phù hợp nhất cho việc tạo/lập bản tin hợp tác và đóng góp ý kiến từ nhóm)

qua Workshop

Workshop là nền tảng email truyền thông nội bộ cho phép tạo/lập bản tin với tính năng hợp tác. Nền tảng này kết nối các chuyên viên truyền thông nội bộ, giúp họ đại diện cho các bộ phận và đa dạng hóa nội dung email.

Giao diện thân thiện với người dùng của nó cũng cho phép bạn tạo ra một bản tin nội bộ đẹp mắt mà không cần viết một dòng mã nào.

Với các mẫu có sẵn, các nhóm có thể nhanh chóng thiết kế bản tin chuyên nghiệp phù hợp với thương hiệu công ty. Ngoài ra, các tính năng hợp tác thời gian thực giúp đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên và tạo/lập nội dung hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Workshop

Tối ưu hóa thiết kế bản tin với trình chỉnh sửa kéo và thả trực quan của công cụ

Đang theo dõi các chỉ số tương tác của bản tin bằng các công cụ phân tích tích hợp sẵn

Lập kế hoạch và lịch trình cho bản tin để đảm bảo việc gửi đi đúng thời hạn

Tùy chỉnh kế hoạch giao tiếp và mẫu bản tin nội bộ để tạo trải nghiệm thương hiệu độc đáo

*giới hạn của buổi workshop

Thiếu các tính năng tự động hóa cho việc phân phối email nội bộ

Cung cấp phân tích cơ bản có thể không đủ cho phân tích chi tiết

Giá workshop

Cần thiết : $250/tháng

Cải tiến : Giá cả tùy chỉnh

Premium: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về các buổi workshop

G2 : 4.7/5 (80+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hiểu rõ sự khác biệt giữa Slack và Email để biết kênh giao tiếp nào phù hợp nhất cho email nội bộ của bạn!

7. Nectar (Tốt nhất cho giao tiếp nội bộ tập trung vào việc công nhận nhân viên)

qua Nectar

Nectar kết hợp truyền thông nội bộ với nền tảng công nhận và thưởng cho nhân viên mạnh mẽ. Nó cho phép công nhận lẫn nhau giữa đồng nghiệp, giúp nhân viên có thể chúc mừng thành tích của nhau ngay lập tức.

Điều này giúp xây dựng tinh thần đoàn kết và giữ cho nhân viên luôn cập nhật thông tin về công ty. Hãy xem nó như một nền tảng mạng xã hội chuyên nghiệp, nơi bản tin nội bộ cung cấp thông tin và củng cố văn hóa doanh nghiệp bằng cách nhấn mạnh các cột mốc quan trọng và đóng góp của nhân viên.

tính năng nổi bật của Nectar*

Tạo bản tin nội bộ hấp dẫn với thương hiệu công ty, hình ảnh và nội dung đa phương tiện

Tùy chỉnh danh mục phần thưởng để phù hợp với văn hóa và giá trị của công ty

Cho phép bỏ phiếu và đề cử cho các giải thưởng trong quy trình công nhận nhân viên

Tạo báo cáo và phân tích để nắm bắt xu hướng công nhận

*giới hạn của Nectar

Khả năng mở rộng giới hạn, có thể là vấn đề đối với các tổ chức quy mô lớn

Các tính năng giao tiếp chỉ là yếu tố phụ so với nền tảng công nhận

Ít tập trung vào thiết kế và phân tích bản tin so với các công cụ chuyên dụng

Giá Nectar

nhận diện và thưởng*: Giá cả tùy chỉnh

Truyền thông nội bộ: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét từ Nectar

G2 : 4.7/5 (6.550+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (290+ đánh giá)

*người dùng thực tế đánh giá thế nào về Nectar?

Đánh giá của G2 về Nectar:

Tôi thích rằng đây là một cách vui vẻ và cực kỳ đơn giản để chia sẻ sự tôn trọng và đánh giá cao đối với đồng nghiệp. Với Nectar, việc thực hiện việc đánh giá ngay lập tức đã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tôi cũng thích rằng chúng tôi có thể được thưởng cho thời gian làm việc tại công ty và cho việc hoàn thành các video đào tạo. Với số điểm được cấp hàng tháng, tôi cũng thấy mình chia sẻ sự quan tâm nhiều hơn và nhận ra đồng nghiệp của mình thường xuyên hơn so với trước đây.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một bản tin nội bộ kết hợp giữa tin tức công ty, tin tức ngành và giới thiệu nhân viên, vì điều này thường mang lại mức độ tương tác cao nhất.

8. Cerkl Broadcast (Tốt nhất cho bản tin cá nhân hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo)

qua Cerkl Broadcast

Cerkl Broadcast sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo dân số danh sách phân phối mục tiêu. Sau đó, nó gửi bản tin nội bộ cá nhân hóa dựa trên lãi suất và vai trò của nhân viên.

Đảm bảo nội dung phù hợp đến đúng đối tượng giúp giảm thiểu quá tải thông tin và nâng cao sự tương tác.

Ví dụ: đội ngũ hỗ trợ nhận bản tin công nghệ, đội ngũ marketing nhận các chiến lược mới nhất, v.v. Phương pháp cá nhân hóa này, kết hợp với tự động hóa giao tiếp nội bộ, giúp nâng cao hiệu quả của các chiến dịch email.

các tính năng nổi bật của Cerkl Broadcast*

Tự động hóa quá trình tạo/lập và phân phối bản tin thông qua cá nhân hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI)

Nhận phân tích thời gian thực để theo dõi mức độ tương tác và hiệu quả của bản tin

Sử dụng triển khai không cần mã để thiết lập nhanh chóng và tùy chỉnh linh hoạt

Truy cập bản tin mọi lúc mọi nơi thông qua tính năng truy cập di động dễ dàng

giới hạn của Cerkl Broadcast*

Các thuật toán AI có thể mất một thời gian để điều chỉnh và hiểu rõ nhu cầu của nhân viên

Quản trị viên cần được đào tạo để nắm vững các tính năng nâng cao

Ít kiểm soát thủ công hơn trong thiết kế bản tin so với các trình chỉnh sửa kéo và thả

Giá dịch vụ Cerkl Broadcast

Phát sóng : $799/tháng

Phát sóng + Di động: $799 + 20%/tháng

Đánh giá và nhận xét về Cerkl Broadcast

G2 : Chưa đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? 47% người dùng kiểm tra email trên điện thoại di động, vì vậy hãy tối ưu hóa bản tin của bạn cho các thiết bị này để thành viên trong nhóm có thể chế độ xem một cách thuận tiện!

➡️ Đọc thêm: Các bản tin AI tốt nhất để cập nhật xu hướng mới nhất

9. PoliteMail (Tốt nhất cho phân tích email nội bộ tích hợp với Outlook)

qua PoliteMail

PoliteMail là nền tảng email giao tiếp nội bộ dành cho những người có công việc trong môi trường Microsoft Outlook.

Công cụ quản lý chiến dịch email phân tích hiệu quả của chiến lược truyền thông nội bộ bằng cách đo lường các chỉ số như tỷ lệ mở email, thời gian đọc và mức độ tương tác.

Phần mềm bản tin nội bộ cho nhân viên giúp phân đoạn nhân viên, đảm bảo bản tin được gửi đến đúng đối tượng dựa trên vai trò, bộ phận và lãi suất của họ. Phương pháp dựa trên dữ liệu này giúp tổ chức tinh chỉnh thông điệp để đạt hiệu quả tiếp cận và tác động cao hơn.

tính năng nổi bật của PoliteMail*

Tạo, gửi và đang theo dõi bản tin trực tiếp từ Outlook mà không cần phần mềm riêng biệt

Hỗ trợ thiết kế đáp ứng để đảm bảo email hiển thị chính xác trên các thiết bị khác nhau

Cung cấp thử nghiệm A/B để tối ưu hóa nội dung và chiến lược email

Đảm bảo an ninh dữ liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật doanh nghiệp với công nghệ mã hóa cấp doanh nghiệp

*giới hạn của PoliteMail

Hoạt động trên Microsoft Outlook, do đó không thể sử dụng trên các nền tảng email khác

Thiếu các tính năng phân tích toàn diện mà phần mềm tiếp thị email độc lập cung cấp

Giá cả của PoliteMail

Bắt đầu từ $639/tháng

Đánh giá và nhận xét của PoliteMail

G2 : 4/5 (110+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

*người dùng thực tế đánh giá thế nào về PoliteMail?

Đánh giá của G2 về PoliteMail:

Dễ dàng truy cập các mẫu đã tạo và tạo báo cáo thống kê cho các email đã gửi, cùng khả năng tải lên danh sách phân phối. Khi gặp vấn đề sau khi chuyển sang O365, tôi đã nhận được phản hồi nhanh chóng để giải quyết vấn đề, cùng với hỗ trợ chi tiết, và vấn đề được xác định nhanh chóng kèm theo hướng dẫn cụ thể để khắc phục.

10. Firstup (Tốt nhất cho phân phối nội dung dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) trên nhiều kênh)

qua Firstup

Firstup tích hợp trí tuệ nhân tạo vào giao tiếp nội bộ để mang lại sự cá nhân hóa cao. Công cụ này tổng hợp nội dung từ nhiều nguồn khác nhau và thông minh lựa chọn, phân phối nội dung dựa trên hành vi và sở thích của nhân viên phụ thuộc vào nhau.

Nó hỗ trợ email, ứng dụng di động, intranet và các công cụ hợp tác khác như Microsoft Teams và Slack. Điều này giúp nhân viên nhận được thông tin cập nhật ở nơi họ hoạt động nhiều nhất.

Bằng cách cung cấp nội dung cá nhân hóa vào đúng thời điểm và địa điểm, Firstup giúp nâng cao khả năng ghi nhớ thông tin và tối ưu hóa hiệu quả của giao tiếp nội bộ.

tính năng nổi bật của Firstup*

Tự động hóa việc phân phối bản tin bằng công nghệ cá nhân hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI)

Phân tích các chỉ số tương tác với phân tích thời gian thực và báo cáo chi tiết

Tổng hợp nội dung từ các nguồn khác nhau để tạo ra thông tin nội bộ thống nhất

Tối ưu hóa thời gian gửi tin nhắn để đạt được phạm vi tiếp cận và tương tác tối đa

*giới hạn của Firstup

Yêu cầu nỗ lực thiết lập và tích hợp đáng kể

Có đường cong học tập dốc, đặc biệt là trong quá trình cài đặt tự động hóa

Tập trung vào Enterprise với mức độ phức tạp và chi phí tương ứng

Giá ưu đãi cho khách hàng mới

Cần thiết : Giá cả tùy chỉnh

Chuyên nghiệp : Giá cả tùy chỉnh

Premier : Giá cả tùy chỉnh

mạng nội bộ cho nhân viên (Tiện ích bổ sung)*: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét từ Firstup

G2 : 4.5/5 (180+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

ContactMonkey : Tốt nhất cho việc gửi bản tin nội bộ cá nhân hóa với đang theo dõi tương tác nhân viên theo thời gian thực.

ContactMonkey tích hợp với Outlook và Gmail, cho phép bạn nhúng các cuộc khảo sát, đang theo dõi số lần đọc của từng người và phân đoạn nội dung theo bộ phận hoặc địa điểm — tất cả đều trong email của bạn.

Simpplr: Tốt nhất để cài đặt một mạng xã hội nội bộ cho toàn công ty nhằm tăng cường sự tham gia của nhân viên.

Simpplr tập trung hóa giao tiếp nội bộ, cung cấp cho các nhóm một trải nghiệm intranet mang thương hiệu riêng với nguồn tin tức cá nhân hóa, thông báo mục tiêu và công cụ phản hồi.

Guru: Tốt nhất cho việc cung cấp kiến thức có ngữ cảnh và cập nhật thông tin công ty trong quy trình làm việc của nhóm.

Guru cung cấp thông tin quan trọng mà nhóm của bạn cần biết ngay tại nơi công việc — như Slack, Chrome hoặc hệ thống CRM — giúp mọi người luôn cập nhật thông tin mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh.

*giữ liên lạc với ClickUp

Tùy thuộc vào nhu cầu giao tiếp của tổ chức, bạn có thể lựa chọn giữa nền tảng email giao tiếp nội bộ và một giải pháp tích hợp hơn. Nếu muốn gửi bản tin công nhận nhân viên, hãy thử Nectar. Nếu muốn sử dụng gamification để thúc đẩy tương tác, HubEngage là lựa chọn phù hợp hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện hơn ngoài bản tin nội bộ, ClickUp là lựa chọn tốt nhất. Với khả năng quản lý dự án mạnh mẽ, giao tiếp async tích hợp, hợp tác tài liệu và trợ lý AI, ClickUp giúp mỗi thông điệp trở nên ý nghĩa. Nó biến giao tiếp nội bộ thành hành động, giúp bạn xây dựng quy trình làm việc dựa trên giá trị. Hãy lựa chọn thông minh – thử ClickUp ngay hôm nay.