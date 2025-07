20 bản tin công nghệ thiết yếu để bạn luôn cập nhật

Dưới đây là 20 bản tin công nghệ hàng đầu mà bạn nên đọc TechCrunch: Cập nhật hàng ngày và hàng tuần về khởi nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và fintech với phân tích chuyên sâu dành cho độc giả toàn cầu Tech Daily: Tin tức công nghệ hàng ngày do Bloomberg biên tập với tóm tắt "Ba điều bạn cần biết hôm nay" Bizarro Devs: Các câu chuyện công nghệ kỳ quặc hàng tháng, sự kiện thú vị và công cụ thực tế để có góc nhìn mới mẻ CIO: Được thiết kế riêng cho các nhà lãnh đạo CNTT với lời khuyên thực tế và xu hướng ngành Lenny's Newsletter: Lời khuyên của chuyên gia về quản lý sản phẩm và chiến lược tăng trưởng với cộng đồng Slack Product Hunt: Khám phá các công cụ và tiện ích sáng tạo với những hiểu biết từ cộng đồng Hacker Newsletter: Nhận các liên kết được chọn lọc từ Hacker News cho các nhà phát triển và những người đam mê công nghệ TLDR: Tóm tắt tin tức công nghệ hàng ngày trong 5 phút cho các chuyên gia bận rộn The Download: Thông tin chuyên sâu về công nghệ và xu hướng mới nổi do MIT hỗ trợ NextDraft: Tin tức được tuyển chọn hàng ngày với sự hài hước và phân tích sắc sảo Interesting Engineering: Nội dung đa dạng về AI, tính bền vững và những đổi mới trong kỹ thuật KnowTechie's Weekly Download: Tổng hợp tin tức công nghệ hàng tuần dễ hiểu với các mẹo và ưu đãi Import AI: Thông tin chi tiết về AI được tổng hợp bởi Jack Clark, đồng sáng lập Anthropic CB Insights: Thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu về các công ty khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm và xu hướng công nghệ Benedict's Newsletter: Phân tích hàng tuần của các chuyên gia về những phát triển công nghệ với các tùy chọn cao cấp The Intelligent Worker: Mẹo hàng tuần về cách tận dụng AI và các công cụ không cần mã để tăng năng suất Internet Is Beautiful: Các trang web, công cụ và phát hiện trực tuyến thú vị được tổng hợp hàng tuần The Information: Báo cáo độc quyền, sâu sắc về những thay đổi và đổi mới trong ngành công nghệ Dense Discovery: Nội dung sâu sắc về công nghệ, thiết kế và tính bền vững Tedium: Khám phá sâu sắc những câu chuyện công nghệ bị bỏ qua với sự hài hước và sâu sắc