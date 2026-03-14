Netlik Sağlamak İçin 10 Ücretsiz Frayer Modeli Şablonu

Hiç yeni bir kelimeye — entropi, ironi, fırsat maliyeti — bakıp, onu "biraz" bildiğinizi fark ettiniz, ancak net bir şekilde açıklayamadınız mı?

Frayer Modeli, bu sorunu çözmek için geliştirildi.

Unutabileceğiniz tanımları ezberlemek yerine, bir kavramı dört parçaya ayırarak gerçek bir anlamayı sağlar (bununla ilgili daha sonra daha fazla bilgi vereceğiz 😉). Temelde aktarım için tasarlanmıştır: Öğrenciler özellikleri tanımlayabildiklerinde, yeni metinlerde, sorularda ve hatta sunumlarda bu kavramı tanıyabilirler.

Bu blog yazısında, kopyalayabileceğiniz, özelleştirebileceğiniz ve yeniden kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz Frayer Modeli şablonlarından bazılarını ve bunları sınıfta, çalışma oturumlarında ve takım eğitimlerinde kullanmak için hızlı ipuçlarını sizlerle paylaşacağız.

En İyi Frayer Modeli Şablonlarına Genel Bakış

Frayer Modeli Nedir?

Frayer Modeli, özellikle kelime ve kavram öğretiminde, öğrencilerin bir kelime veya kavramı daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olmak için kullanılan dört bölümlü bir grafik düzenleyicidir. Genellikle hedef terimi ortada yerleştirir ve öğrencilerden etrafındaki dört bölümü doldurmalarını ister.

1969 yılında Dorothy Frayer tarafından geliştirilen bu model, takımları ve öğrencileri basit ezberden öteye, gerçek bir kavrayışa doğru yönlendirir. Bir kelimeyi sadece tanımlamak yerine, onu her açıdan inceleyebilirsiniz.

Modelin yapısı şöyledir:

Tanım: Bu terim, kendi kelimelerinizle ifade ederseniz ne anlama geliyor?

Özellikler: Bu kavramla ilgili her zaman geçerli olan temel özellikler veya gerçekler nelerdir?

Örnekler: Bu kavramın uygulamadaki somut, spesifik örnekleri nelerdir?

Örnek Olmayanlar: Benzer görünen ancak kesinlikle bu kavramla ilgili olmayan şeyler nelerdir?

🔖 Örnek: Diyelim ki teriminiz "Ekosistem". Frayer Modeli şu şekilde olacaktır: Tanım: Birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşim halinde olan canlılardan oluşan topluluk

Özellikler: Canlı + cansız parçaları içerir; organizmalar birbirlerine bağımlıdır

Örnekler: Orman, gölet, mercan kayalığı

Örnek olmayanlar: Tek bir taş, tek başına bir hayvan, bir plastik şişe

Son çeyrek — Örnek Olmayanlar — en etkili kısımdır. Bu kısım, bir kavramın etrafına net sınırlar çizmenizi sağlar ve ne olmadığını tanımlayarak anlayışınızı netleştirir. Başlangıçta sınıf kelime dağarcığı için tasarlanmış olsa da, bu çerçeve iş jargonunu, teknik özellikleri ve proje kapsamını netleştirmek için inanılmaz derecede etkilidir.

👀 Biliyor muydunuz? Ortaöğretim düzeyindeki İngilizce öğrenicileri üzerine yapılan bir TESL-EJ araştırması , Frayer Modelini "kelime sahipliği" (tanımadan öteye geçerek kullanıma uygun bir anlayışa ulaşma) geliştirmek için etkili bir araç olarak göstermektedir.

Kelime ve Kavram Analizi için 10 Ücretsiz Frayer Modeli Şablonu

Frayer Modeli için doğru biçimi bulmak zor olabilir. Statik PDF'ler yazdırmak için harikadır ancak takım işbirliği için imkansızdır; boş bir belge ise tüm biçimlendirme işini size bırakır. Doğru şablon, ister stajyerlerle çalışıyor ister dağınık bir takımla beyin fırtınası yapıyor olun, ş Akışınıza uygun olmalıdır.

Bu şablonlar, geleneksel dört bölmeli düzenlerden, Frayer Modeli'nin düşünce yapısını günlük işlerinizde taşıyan yaratıcı dijital uyarlamalara kadar aralık gösterir.

Çoğu düzenlenebilir ve hemen kullanıma hazırdır; bu sayede yüzeysel ezberden derin ve eyleme geçirilebilir bir anlayışa geçmenize yardımcı olur.

Hadi bir göz atalım:

1. ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu ile tanımları, örnekleri ve yanlış anlamaları kaydedin

Kelime öğretimi yapıyorsanız veya kavramların anlaşılmasını sağlıyorsanız, düşünme sürecinin görünürlüğünü sağlayan bir şablona ihtiyacınız var.

ClickUp Beyin Fırtınası Şablonu, bir kavramı parçalara ayırmanıza, odak alanları belirlemenize ve yanıtları aşamalar, takımlar veya kategoriler arasında düzenlemenize olanak tanır. Her şey belirli terminolojiler üzerinde beyin fırtınası yapmak ve fikir üretmekle ilgilidir.

Dahası, alanları ve görünümleri özelleştirerek temel terimi, tanımı, özellikleri, örnekleri ve yanlış anlamaları kolayca gözden geçirilebilir bir biçimde kaydetmenize olanak tanır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Özelleştirilebilir ClickUp Özel Alanları ve sütunlarını (sorun açıklaması, çözüm, öncelik veya özel etiketler gibi) kullanarak Frayer Modeli bölümlerini tek bir düzende gösterin

Girdileri durum, kategori veya öğrenme aşamasına göre gruplandırarak birden fazla terim veya kavramdaki ilerlemeyi izleyin

İşbirlikçi etkinlikler, akran değerlendirmesi veya istasyon tabanlı öğrenme için Frayer Modelleri kullanırken öğrencilere veya gruplara görevler verin

✅ İdeal kullanım alanı: İşbirliğine dayalı kelime/kavram geliştirme etkinlikleri düzenleyen öğretmenler ve eğitim koçları.

2. ClickUp Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Liste Şablonu ile her terimi izlenebilir bir Frayer Modeli girdisine dönüştürün

Sınıfta hızlıca kullanmak için yeterince basit, ancak daha zengin etkinliklere genişletilebilecek kadar esnek bir Frayer Modeli kurulumu arıyorsanız, ClickUp Liste Şablonu güçlü bir başlangıç noktasıdır.

Terimleri, örnekleri ve alıştırma öğelerini düzenlemek için temiz, durum tabanlı bir liste düzeni sunarken, birden fazla görünüm aracılığıyla ek bağlam katmanları eklemenize de olanak tanır.

Frayer Modeli ş Akışı için bu şablon, her görevı bir terim olarak özelleştirmenize ve alanları, yorumları ve bağlantılı kaynakları kullanarak tanım, örnekler, örnek olmayanlar ve kavramı oluşturmanıza olanak tanır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her bir ana kelime görevinin altına ClickUp görevlerini kullanarak bağlam ekleyin ve çok sayıda ayrıntılı örnek veya örnek olmayan durumu listeye alın.

Bir ünite boyunca dersler, ödevler veya kelime tekrarı zaman çizelgeleri planlıyorsanız, farklı ClickUp Görünümleri arasında geçiş yapın.

Video Embed özelliğini kullanarak, öğrencilerin başvurabilmesi için açıklayıcı videoları, mini dersleri veya kavram açıklamalarını doğrudan Çalışma Alanı'na ek dosya olarak ekleyin.

✅ İdeal kullanım alanı: Ders içeriği içeren Frayer tarzı öğrenme etkinlikleri hazırlayan eğitim tasarımcıları veya eğitmenler.

3. ClickUp Tasarım Matrisi Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Tasarım Matrisi Şablonunu kullanarak yapılandırılmış bir belgenin içinde ağırlıklı kriterlerle kavramları karşılaştırın

Öğrencilerin birbiriyle yakından ilişkili kavramları karşılaştırmasına (veya net kriterler kullanarak örnekleri ve örnek olmayanları değerlendirmesine) yardımcı olmak için Frayer tarzı bir alıştırma kullanıyorsanız, ClickUp Tasarım Matrisi Şablonu size çalışabileceğiniz analitik bir biçim sunar.

Yapılandırılmış bir ClickUp belge olarak oluşturulan bu şablon, kriter tanımlama, ağırlıklı değerlendirme ve nihai öneri bölümlerini adım adım anlatır. Bu, Frayer Modeli etkinliğinizin basit kelime hatırlamanın ötesine geçip kavram ayrımı, sınıflandırma veya kanıta dayalı karşılaştırmaya uzandığında özellikle yararlı olur.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Kriter Tanımı bölümünü kullanarak öğrencilerin değerlendirmesi gereken özellikleri belirleyin (örneğin: tanımın doğruluğu, gerçek dünyayla ilgisi, örnekler ve örnek olmayanlar).

Gelişmiş Frayer tarzı analiz etkinlikleri için yararlı olan ağırlıklı puanlama tablosunu kullanarak soyut karşılaştırmaları tekrarlanabilir bir çerçeveye dönüştürün.

Tüm düşünme sürecini tek bir yerde belgelendirin, her bölümün altına notlar ekleyin ve araç değiştirmeden değerlendirmeler üzerinde işbirliği yapın

✅ İdeal kullanım alanı: İşbirliğine dayalı Belgeler içinde yapılandırılmış değerlendirme alıştırmaları hazırlayan eğitmenler ve eğitim takımları.

🏆 Hızlı İpucu: Talk-to-Text ile kendi kişiselleştirilmiş Frayer Modellerinizi oluşturun. Kafanızdaki düşünceleri yüksek sesle söyleyin: kısa bir tanım, birkaç özellik ve 2–3 örnek. Bu özellik, ifadeleri netleştirir, daha iyi örnekler ekler ve yaygın yanlış anlamaları önleyen net "örnek olmayanlar" oluşturur.

4. ClickUp Karşılıklı Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Karşılıklı Eylem Planı Şablonunu kullanarak özellikler, örnekler ve sonraki adımlar için alt sayfalarla kavramları eşleştirin.

ClickUp Karşılıklı Eylem Planı Şablonu, harekete geçmeden önce bir fikri tanımlayan takımlar için temiz bir kavram haritalama çalışma alanına uyarlanabilir. Yerleşik alt sayfaları (Paydaşlar, Eylem Öğeleri Takipçisi, Kaynaklar, Pilot Başarı Kriterleri ve Toplantı Notları), tartışmaların gözden geçirilmesini ve kullanılmasını kolaylaştırır.

Bu düzen, takımınız bir atölye çalışması sırasında bir terimi, süreci veya girişimi farklı açılardan incelediğinde çok işe yarar. Temel anlamı yakalayabilir, tanımlayıcı özellikleri not alabilir, geçmiş çalışmalardan gerçek örnekler toplayabilir ve sınırları veya istisnaları belgeleyebilirsiniz. Ardından, tartışmayı belirlenen sonraki adımlara taşıyın.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tanımları tartışmak ve son halini vermek için şablonun içindeki ClickUp Atanmış Yorumlar özelliğini kullanın ve tek bir doğru bilgi kaynağı oluşturun

Canlı tartışmalar sırasında örnekleri, istisnai durumları ve destekleyici referansları Kaynaklar ve Toplantı Notları bölümlerine kaydedin

Eylem Öğeleri Takipçisi'nde görev izlemesini yaparak, uyumlu anlayıştan doğrudan uygulamaya geçin.

✅ İdeal kullanım alanları: Kavram uyumu atölyeleri veya planlama oturumları düzenleyen kolaylaştırıcılar, müşteri başarı takımları ve işlevler arası gruplar.

5. ClickUp İnfografik Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Infographic Beyaz Tahta Şablonu ile herhangi bir kavramı Frayer tarzında görsel bir tek sayfalık şablona dönüştürün

Sade, düz metin tabanlı Frayer Modelleri, takımınızda bulunan görsel öğrenenler için ilham verici olmayabilir ve etkisiz kalabilir. ClickUp Infografik Beyaz Tahta Şablonu, herhangi bir konuyu görsel bir tek sayfalık belgeye dönüştürmek için hazır bir tuval ile birlikte gelir; başlık mesajları, destekleyici bölümler ve görseller (simgeler, fotoğraflar, mini diyagramlar) için bloklar kullanılır.

ClickUp Beyaz Tahtaları üzerine kuruludur, bu sayede modeli istediğiniz gibi oluşturmak için sayısız seçeneğiniz vardır.

Dört ana içerik alanını Tanım, Özellikler, Örnekler ve Örnek Olmayanlar olarak kullanarak bunu bir Frayer Modeli olarak özelleştirebilirsiniz. Her bir çeyreğe yapışkan notlar yerleştirin, görsel ipuçları için simgeler ekleyin, ardından başlık şeridini kullanarak kavramın başlığını yazın ve hedef kitleyi (sınıf seviyesi, takım veya eğitim grubu) tanımlayın.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Simgeler ekleyerek, resimler yerleştirerek ve renk kodlu dörtgenler kullanarak düz metnin ötesine geçin; böylece Frayer Modellerinizi görsel olarak farklı ve hatırlanması daha kolay hale getirin.

Görüntüleri sürükleyip bırakarak veya videoları doğrudan Beyaz Tahta tuvaline yerleştirerek "Örnekler" bölümünüzü görselleştirin.

Görsel Frayer Modeli'niz tamamlandıktan sonra, bir resim olarak dışa aktarın veya herkese açık bir paylaşım yapın

✅ İdeal kullanım alanları: Frayer Modeli notlarından "tek sayfalık öğrenme" materyalleri oluşturan eğitim tasarımcıları, eğitmenler ve takım liderleri.

📚 Daha Fazla Bilgi: Daha İyi Öğrenme İçin VARK Öğrenme Stilleri Nasıl Uygulanır?

6. ClickUp DMAIC Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp DMAIC şablonu ile DMAIC Beyaz Tahtasında kavramları adım adım inceleyin

ClickUp DMAIC Şablonu, klasik Tanımla, Ölç, Analiz Et, İyileştir ve Kontrol Et yapısını kullanarak bir sorunu çözmek için adım adım bir Beyaz Tahta sunar. Her aşamanın yapışkan notlar için kendi alanı vardır ve kılavuz, sorun tanımlamasından çözüme geçerken ş Akışının odaklanmasını sağlar.

Bu düzen, öğrencilerin bir terimi derinlemesine anlamalarını ve doğru bir şekilde uygulamalarını istediğinizde, kavramları ayrıntılı olarak açıklamak için kullanabileceğiniz bir biçim görevi görür.

Her bir DMAIC sütununu, tam bir anlayış oluşturmak için bir ipucu olarak değerlendirebilirsiniz. Örneğin, kavramı sade bir dille tanımlayabilir, gerçek göstergelerle ölçebilir, neleri içerdiğini/içermediğini analiz edebilir, daha güçlü örneklerle tanımı geliştirebilir ve ardından tutarlılık kontrolü yaparak son sürümünü belirleyebilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tanımla bölümünü kullanarak bir terimin temel anlamını belirleyin, ardından ikinci yapışkan alana anahtar özellikleri ekleyin

Öğrencilerin karıştırdığı sinyalleri, ölçütleri ve yaygın yanlış anlamaları listeleyerek Ölçme ve Analiz bölümlerinde daha güçlü örnekler oluşturun

Ekibinizin veya takımınızın üzerinde anlaştığı onaylanmış tanımları, örnekleri ve örnek olmayanları kaydederek Control'da son sürümün tutarlılığını koruyun.

✅ İdeal kullanım alanları: Grup ortamlarında yapılandırılmış düşünme, süreç iyileştirme veya kavramların netleştirilmesi konularını öğreten eğitimciler ve eğitmenler.

👀 Biliyor muydunuz? Grafik düzenleyiciler, bilişsel psikolojiye dayanır. Bunlar, öğrenenin halihazırda bildiklerinin, daha sonra öğreneceklerinin en büyük itici gücü olduğu şeklindeki temel fikrine dayanan David Ausubel'in (1963) anlamlı alımlama öğrenme teorisini uygulamaya koymak için geliştirilmiştir (Ausubel, 1968).

7. ClickUp Çalışma Planı Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Çalışma Planı Beyaz Tahta Şablonu ile DMAIC tarzı bir kavram haritası oluşturun

ClickUp Çalışma Planı Beyaz Tahta Şablonu, DMAIC için kesin sütunlar içeren tek bir görsel tuval üzerinde eksiksiz bir plan sunar. Her sütun, proje açıklaması, hedefler, takım üyeleri, araştırma notları, sonuçlar ve açık öğeler için alan içerir; böylece planlama ve takip tek bir görünümde tutulur.

Bu yöntem, kursiyerlerin tanımların ötesine geçip gerçek bir anlayış geliştirmelerini istediğinizde kavram öğrenimi için son derece etkilidir.

İlk sütunu tanım ve anahtar özellikleri yazmak için, ortadaki sütunları örnekler ve destekleyici notlar eklemek için kullanabilir, son sütunu ise örnek olmayan durumları veya yaygın yanlış anlamaları not etmek için kullanabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Renk kodlu sütunlar ve her aşamayı net bir şekilde ayıran yerleşik bir açıklama ile kavramların dökümünü kolayca inceleyin

Özel bölümlerde örnekleri, örnek olmayanları ve destekleyici notları kaydedin

Her seferinde aynı yapıyı kullanarak birden fazla terim arasında tutarlılığı koruyun

✅ İdeal kullanım alanı: Eğitim alanların görsel bir yapıya ve tekrarlanabilir bir biçime ihtiyaç duyduğu grup bazlı iş derslerini yürüten kıdemli çalışanlar.

8. Template.net'in Frayer Modeli Şablon Koleksiyonu

Template.net tarafından sunulan Frayer Modeli Şablon Koleksiyonu, kelime öğretimi için tasarlanmış dört bölmeli bir düzenle Frayer çalışma sayfaları içerir. Her şablonda kelime ortada yer alır ve etrafında Tanım, Özellikler, Örnekler/Modeller ve Örnek Olmayanlar için ayrılmış bölümler bulunur.

Bu biçim yazdırılabilir ve tekrar kullanılabilir olduğundan, bireysel alıştırmalar, küçük grup işleri veya sınıfta hızlı kontrol amaçlı olarak kullanmak için idealdir.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Klasik dört kutulu düzen, kelime alıştırmalarının Frayer Modelinin temel özelliklerine odaklanmasını sağlar

Ortaya yerleştirilmiş kelime terimi, gözden geçirme veya değerlendirme sırasında tamamlanan sayfaları kolayca taramayı sağlar

Okuma, fen ve sosyal bilgiler ünitelerinde yeni kelimeler için tekrarlanabilir bir rutin olarak çok iş yapar.

✅ İdeal kullanım alanı: Basılı etkinlikler için klasik dört bölmeli düzenlere ihtiyaç duyan eğitimciler ve eğitmenler.

9. TemplateLab tarafından hazırlanan Frayer Modeli Şeması V1 şablonu

TemplateLab tarafından hazırlanan Frayer Modeli Şeması V1 Şablonu, ortada kelimeyi ve etrafında dört adet etiketli Box’ı içerir. Etiketler şablona zaten eklenmiştir, bu sayede ders sırasında bunları ekrana yansıtabilir, sınıfla birlikte doldurabilir veya hızlı alıştırma için yazdırabilirsiniz.

Ayrıca Word ve PowerPoint gibi biçimlerde de mevcuttur; bu sayede düzenleme yapmak, birden fazla kelime için kopyalamak ve her seferinde düzenleyiciyi yeniden oluşturmaya gerek kalmadan farklı ünitelerde yeniden kullanmak kolaylaşır.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Güçlü görsel hiyerarşi (ortadaki terim + dört panel), tüm sınıfın katıldığı derslerde Frayer yapısını öğretmeyi kolaylaştırır

Diyagram tarzı düzen, Word, PowerPoint veya posterler için sunum dostudur

Net etiketler, tekrar ve sınav hazırlığı sırasında anlamayı daha hızlı destekler

✅ İdeal kullanım alanı: Akademik kelime dağarcığı için sınıf sunumları veya anahtar grafikler hazırlayan öğretmenler.

10. WordLayouts tarafından hazırlanan Frayer Modeli Şablonu

WordLayout aracılığıyla

WordLayouts’un Frayer Modeli Şablonu, Microsoft Word veya Google Dokümanlar'da doğrudan düzenlenebilecek şekilde tasarlanmış, basit ve dört bölmeli bir şablondur.

Basit bir belge biçimiyle, birden fazla kelime için kolayca çoğaltabilir, ödev olarak verebilir veya sınıf içi alıştırmalar için yazdırabilirsiniz. Her kutuya doğrudan yazabilir, farklı üniteler için sürümleri kaydedebilir ve sınavlardan önce hızlı bir gözden geçirme için aynı düzeni yeniden kullanabilirsiniz.

Bu şablonu neden seveceksiniz:

Öğrenciler bir seferde bir kutuyu doldurup ardından cevapları hızlıca karşılaştırabildikleri için, hem bağımsız çalışma hem de küçük grup etkinlikleri için çok uygundur.

Yazdırması kolaydır ve Microsoft Word veya Google Dokümanlar'da istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.

Haftalık kelime listeleri, ünite kelimeleri veya sınav hazırlığı için kolayca çoğaltılabilir

✅ İdeal kullanım alanı: Microsoft/Google ekosisteminde iş yapmayı tercih eden bireyler ve takımlar.

Kelime Geliştirme için Frayer Modeli Şablonunu Kullanma

Bir şablona sahip olmak harika bir başlangıçtır, ancak onu etkili bir şekilde nasıl dolduracağınızı bilmek, kelime dağarcığını güçlendirir ve takım uyumunu artırır.

Frayer Modeli şablonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için bu pratik, adım adım yaklaşımı izleyin. 🛠️

Hedef teriminizi veya kavramınızı seçin: Gerçekten zorlayıcı veya sıklıkla yanlış anlaşılan bir kelime veya kavram seçin. Takımlar için, "agile" veya "müşteri odaklı" gibi uyumsuzluğun kafa karışıklığına neden olduğu terminolojilere odaklanın. Tanım bölümünden başlayın: Sözlükteki tanımı olduğu gibi kopyalamayın. Kendi kelimelerinizle yazın. Eğer basitçe açıklayamıyorsanız, henüz tam olarak anlamamışsınız demektir Anahtar özellikleri veya gerçekleri belirleyin: Bu kavramla ilgili her zaman geçerli olan özellikleri listeye alın. Kendinize şunu sorun: "Bu terimi bu yapan, tartışmaya açık olmayan özellikler nelerdir?" Örnekler oluşturun: Kavramın somut ve spesifik örneklerini verin. Örnekleriniz ne kadar çeşitli ve gerçek hayattan olursa, anlayışınız o kadar derinleşir. Olmayan örnekleri tanımlayın (kritik adım): Bu adım çok önemlidir. Kavramla benzer ancak kavramın kendisi olmayan şeyleri belirleyin. Bu, terimin sınırlarını netleştirmenizi sağlar Gözden geçirin ve düzeltin: Dört çeyreği bir arada okuyun. Tam ve doğru bir tablo çiziyorlar mı? Bir takımla çalışıyorsanız, anlaşmazlıkları tartışın; bunlar genellikle ortak anlayıştaki kritik boşlukları ortaya çıkarır.

✨ ClickUp Avantajı: ClickUp'ta dijital bir Frayer Modeli şablonu kullanırken, takıldığınızda ClickUp Brain'i kullanarak örnekler veya örnek olmayanlar önerin. Bu, daha önce düşünmediğiniz fikirleri tetikleyebilir ve yeni kavramların akılda kalmasını sağlayan derinlemesine işleme sürecini hızlandırabilir.

ClickUp ile Kelime Dağarcığını Canlandırın

Ücretsiz Frayer Modeli şablonları, öğrencilerin kavramları tanımlamasına, kalıpları tespit etmesine ve örnekleri örnek olmayanlardan ayırmasına yardımcı olacak basit bir yol arıyorsanız, uzun bir ders planına dönüştürmeden atabileceğiniz harika bir ilk adımdır.

Ancak Frayer Modelleri, ş akışının bir parçası haline geldiğinde daha da kullanışlı hale gelir. ClickUp ile Frayer şablonlarınızı Belgelerde yeniden kullanabilir, Beyaz Tahtaları kullanarak gerçek zamanlı olarak ders verebilir ve her hedef kelimeyi bir sorumlu, son teslim tarihi ve kontrol listeleri içeren bir Görev haline getirebilirsiniz.

AI'yı kullanarak, sınıfınızla veya takımınızla birlikte geliştirebileceğiniz örnekler ve örnek olmayanlar için hızlı bir ilk taslak oluşturun.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun. ✅

Sıkça Sorulan Sorular

Dört bölüm, Tanım (terimin kendi kelimelerinizle ifade edilen anlamı), Özellikler (anahtar nitelikler veya gerçekler), Örnekler (spesifik örnekler) ve Örnek Olmayanlar (benzer ancak tanıma uymayan şeyler) şeklindedir.

Takımlar, Frayer Modellerini kullanarak anahtar iş terimleri, süreçler veya araçlar için ortak bir kelime dağarcığı oluşturabilir. Bu, yeni işe alınanların sadece tanımları değil, kavramların neleri içerdiğini ve neleri içermediğini de anlamasını sağlar ve ilk günden itibaren iletişim hatalarını azaltır.

Boş bir Frayer Modeli genellikle boş dörtgenlere sahip, baskıya hazır statik bir belgedir. Düzenlenebilir bir Frayer Modeli şablonu, dijital özelleştirme, gerçek zamanlı işbirliği ve diğer iş yönetimi araçlarıyla entegrasyonlara olanak tanır.

Evet, Frayer Modeli matematik terimleri (örneğin "asal sayı"), bilim kavramları (örneğin "fotosentez") ve her alandaki teknik terminoloji için son derece etkilidir. Anlamayı netleştirmek için örnekleri örnek olmayanlardan ayırmanın anahtar olduğu her durumda mükemmel sonuçlar verir.