[Yıl] için en iyi 10 Mandolin AI alternatifi

Mandolin AI, özel ilaç sağlayıcıları için özel olarak tasarlanmış bir sağlık otomasyon platformudur. Hastaların bu ilaçlara erişimini sağlamak için gereken yoğun idari işleri (sevk alımı, sigorta yardımları kontrolü, ön izinler ve faturalama ş akışları gibi) AI ajanları kullanarak gerçekleştirir.

Basit bir ifadeyle, dijital bir arka ofis takımı gibi çalışarak, bir hastanın özel tedaviler alabilmesi için gerekli olan evrak işlerini ve koordinasyonu tamamlar.

Ancak, özel sağlık hizmetlerinin ötesinde iş akışlarını otomasyonla gerçekleştiren AI ajanları arıyorsanız (örneğin, departmanlar arası operasyonlar, çoklu LLM iş akışları veya daha geniş kapsamlı iş otomasyonu), Mandolin AI alternatiflerini keşfetmek isteyebilirsiniz.

En iyi seçeneklerden bazılarına göz atalım.

Mandolin AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Mandolin, biyolojik ilaçlar, gen terapileri ve infüzyon tedavileri gibi yüksek maliyetli, karmaşık tedavileri yöneten infüzyon merkezleri, özel eczaneler ve sağlık sistemleri tarafından kullanılır.

Bu kuruluşlar, bir hasta tedaviye başlamadan önce haftalarca süren manuel evrak işleri, sigorta kontrolleri ve geri ödeme ş akışlarıyla uğraşmaktadır.

Alternatifleri değerlendirirken, hedef basit otomasyonun ötesine geçerek tüm iş yığınınızda ajan yürütülmesine kadar uzanır.

Mandolin AI alternatiflerinde ve modern ajan düzenleme platformlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Ajanların gerçek sistem eylemlerini gerçekleştirebildiğini doğrulayın: Ajanların yalnızca akıl yürütme katmanları olarak çalışmak yerine API'leri çağırabileceği, kayıtları güncelleyebileceği ve ş akışlarını tetikleyebileceği bir platform seçin.

Yürütme mantığının nasıl tanımlandığını ve uygulandığını inceleyin: Tutarsız sonuçları önlemek için görev sıralamasını, koşullu dallanmayı ve ajan koordinasyonunu kontrol edebildiğinizden emin olun.

Ajanların harici sistemlere ve verilere nasıl eriştiğini kontrol edin: Ajanların canlı iş verileri üzerinde çalışabilmesi için operasyonel yığınınızla doğrudan entegre olan bir platform seçin.

İzinlerin ve güvenlik önlemlerinin nasıl uygulandığını inceleyin: Ajan erişimini kısıtlayabileceğinizden ve hassas sistemlerde istenmeyen eylemleri önleyebileceğinizden emin olun.

Gözlemlenebilirlik ve hata ayıklama yeteneklerini değerlendirin: Ş Akışları kesintiye uğradığında ajan kararlarını inceleyebileceğinizden, yürütme yollarını izleyebileceğinizden ve arızaları teşhis edebileceğinizden emin olun.

Platformun ş akışı durumunu koruduğunu doğrulayın: Ajanların görevleri yeniden başlatmadan veya ilerlemeyi kaybetmeden yürütmeye devam edebilmesi için kalıcı bellek veya durum izleme özelliği olup olmadığını kontrol edin.

👀 Biliyor muydunuz? Amerikan Tıp Derneği'nin yaptığı bir ankete göre, doktorların %78'i ön izin gecikmelerinin hastaların tedaviyi tamamen bırakmasına neden olduğunu söylüyor. Onaylar haftalarca uzadığında, birçok hasta tedavi başlamadan önce vazgeçiyor. Sağlık hizmetleri sağlayıcıları, bu süreci hızlandırmak için AI ajanlarına ve otomasyon platformlarına yöneliyor. Mandolin gibi araçlar, hasta kabulü, sigorta doğrulama ve geri ödeme akışlarında idari sürtüşmeleri azaltmak için geliştirilmiştir.

En İyi Mandolin AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi Mandolin AI alternatifleri ve her birinin sunduğu özelliklerin bir özeti.

Araç Temel özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Görevlere ve ş akışlarına gömülü AI ajanları, bağlamsal çalışma alanı zekası, ş akışı otomasyonu, operasyonel araçlar arasında entegrasyonlar Yürütme ş akışlarına AI'yı entegre eden ürün, mühendislik ve operasyon takımları Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme imkanı mevcuttur. CrewAI Rol tabanlı ajan düzenlemesi, paylaşılan ajan belleği, ş Akışı koordinasyonu, araç entegrasyonları, Python ve görsel arayüzler Yapısal çoklu ajan sistemleri geliştiren mühendislik ve otomasyon takımları Ücretsiz; Aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar AutoGen Kod öncelikli ajan düzenlemesi, ajan iletişim çerçeveleri, gözlemlenebilirlik araçları, çoklu ajan koordinasyonu Özel ajan düzenleme mantığı geliştiren mühendislik ve araştırma takımları Açık kaynak GPT-4o Ajanları Araç destekli ajanlar, çok modlu akıl yürütme, fonksiyon çağırma, SDK entegrasyonları, ş akışı otomasyonu desteği Uygulamalara AI ajanları dağıtan ürün, mühendislik ve platform takımları Özel fiyatlandırma Zapier Ajanları AI destekli ş akışı otomasyonu, doğal dil ajan oluşturma, 8.000'den fazla entegrasyon, otomasyon sürüm kontrolü İş operasyonları, pazarlama ve RevOps takımları, uygulamalar arası ş akışlarını otomasyonla otomatikleştiriyor Ücretsiz; Aylık 50 $'dan başlayan ücretli planlar n8n Ajanları Görsel ş akışı oluşturucu, ajan belleği, kapsamlı entegrasyonlar, hata ayıklama araçları, kendi kendine barındırma destek Karmaşık iç akışları yöneten teknik operasyon ve otomasyon takımları Aylık 28,40 $'dan başlayan ücretli planlar Alaka Düzeyi AI Kod gerektirmeyen ajan oluşturma, iş sistemleri genelinde ajan dağıtımı, meta veri izleme, ş Akışı otomasyonu Ağır mühendislik gerektirmeden otonom ajanları kullanan GTM, satış ve operasyon takımları Ücretsiz; Aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar LangGraph Durum bilgisi içeren ş akışı düzenleme, yürütme kontrolü, kalıcı bellek, gerçek zamanlı izleme Uzun süreli ve durum bilgisi içeren ajan ş akışları oluşturan mühendislik takımları Ücretsiz; Ücretli planlar 39 $/kullanıcı/ay'dan başlar LlamaIndex Ajanları Veri indeksleme, geri alma destekli ajan ş akışları, bellek ve durum yönetimi, geliştirici SDK'ları Büyük bilgi tabanlarında çalışan ajanlar geliştiren mühendislik ve veri takımları Ücretsiz; Aylık 50 $'dan başlayan ücretli planlar Vertex AI Ajan Oluşturucu Yönetilen ajan altyapısı, model erişimi ve düzenleme, kurumsal entegrasyonlar, dağıtım araçları Üretim ölçeğinde ajanları dağıtan kurumsal mühendislik ve platform takımları Özel fiyatlandırma

En İyi Mandolin AI Alternatifleri

Aşağıda, farklı kullanım senaryoları, ş akışları ve operasyonel gereksinimler için en iyi Mandolin AI alternatiflerini bulabilirsiniz:

1. ClickUp (AI ajanlarını görev yürütme ve ş akışı koordinasyonuna entegre etmek için en iyisi)

ClickUp Super Agents'ı ücretsiz deneyin ClickUp Super Agents ile, tek tek eylemlerin ötesinde tüm ş akışlarını yöneterek, kimse izlemiyor olsa bile projelerinizin ilerlemesini sağlayın.

Çoğu Mandolin alternatifi, günlük iş ortamı dışında ajanlar oluşturmaya veya dağıtmaya odaklanır. Bunlar, bağımsız otomasyon katmanları, geliştirici çerçeveleri veya entegrasyon araçları olarak fonksiyon görür.

ClickUp ise birleşik AI Çalışma Alanı olarak çalışır. AI'yı doğrudan görevlerinize, belgelerinize, konuşmalarınıza, gösterge panellerinize ve iş akışlarına entegre eder. Ajanları yürütmeden ayrı olarak yönetmek yerine, işin yapıldığı yerde kullanabilirsiniz.

İşte onu güçlü bir Mandolin AI alternatifi yapan anahtar özellikler:

🧠 ClickUp Brain: Gerçek yürütmeyi destekleyen bağlam farkında AI

ClickUp Brain, Çalışma Alanı verilerini anlar ve hatırlar, böylece size bağlamsal içgörüler sunar.

Çoğu AI ajanı, gerçek zamanlı operasyonel bağlamdan yoksun olduğu için başarısız olur. Birçok ajan düzenleme platformu, ajanların güvenilir bir şekilde hareket edebilmesi için bilgileri komut istemlerine, bellek depolarına veya harici bilgi tabanlarına manuel olarak girmenizi gerektirir.

ClickUp Brain, bağlamsal AI'yı doğrudan çalışma alanınıza yerleştirir. ClickUp Görevlerinizin, Belgelerinizin ve Sohbetlerinizin projeler ve takımlar arasında nasıl bağlantılı olduğunu anlar ve temsilcilere canlı operasyonel bağlam erişimi sağlar.

En son güncellemeleri, sahiplik değişikliklerini, bağımlılıkları ve belgeleri otomatik olarak referans alabilen yapay zeka.

Ayrıca Çalışma Alanınızı anında sorgulayabilirsiniz. "Bu hafta Q2 lansman planında neler değişti?" veya "Geçen ayki tüm onboarding geri bildirimlerini özetle" gibi sorular sorabilirsiniz ve Brain, gerçek çalışma ortamınızdan yanıtları alır.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanı ile ilgili sorgulara hızlı ve gerçek zamanlı yanıtlar alın.

✏️ Not: Yerel bellek ve bağlamsal farkındalık özellikleri sayesinde, ayrı bilgi sistemleri sürdürmenize veya ajanlar için bağlamı manuel olarak yapılandırmanıza gerek yoktur. Zeka, kararların alındığı ve işlemlerin gerçekleştirildiği ClickUp Brain AI içindeki ş akışlarında zaten mevcuttur.

🤖 ClickUp AI Süper Ajanları: Gerçek ş akışları içinde kurumsal AI ajanları dağıtın

ClickUp'ın Süper Ajanları, çalışma alanınızda yaşanan değişiklikleri gözlemleyen ve kurallar, veri modelleri ve bağlama göre kullanıcılar adına hareket eden otonom, ortam AI asistanlarıdır.

Brain, soruları yanıtlama ve içgörüler üretme konusunda mükemmeldir, ancak Super Agents koşullar karşılandığında harekete geçer.

Örneğin, bir Süper Ajan şunları yapabilir:

Gecikmiş görevleri tespit edin ve proaktif olarak yeniden atayın veya sahiplerine bildirin.

Proje ilerlemesini izleyin ve durum raporları oluşturun

Bağımlılıklar tamamlandığında takip görevlerini tetikleyici olarak kullanın

Sprint retrospektiflerini sentezleyin ve risk içgörülerini ortaya çıkarın

ClickUp içinde Süper Ajanları etkinleştirerek görevleri/ş akışlarını tamamen otomasyonla otomatikleştirin.

Dahası: AI Süper Ajanlar sonsuz bellek ve Çalışma Alanı bağlamında çalışır. Son anı için yakın belleği, aktif bağlam için çalışma belleğini ve hatırlama için uzun süreli belleği kullanırlar.

Ayrıca, sıfır veri saklama özelliği sayesinde bilgileriniz güvenli Çalışma Alanınızın dışında asla kalmaz.

ClickUp Super Agents hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin 📹

⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX, bu bağlam farkında zekayı tarayıcının dışına taşıyarak özel bir uygulamaya getiren, yapay zeka destekli bir masaüstü yardımcısıdır. Bununla şunları yapabilirsiniz: Tek bir yerde birden fazla AI modeli ile iş yapın: Tek bir dokunuşla Brain ve Clause, GPT, Gemini vb. gibi diğer LLM'ler arasında geçiş yapın.

Dosyalar, görevler, belgeler vb. arasında hızlı arama yapın: Kurumsal Search'ü kullanarak tüm dijital Çalışma Alanınızda dosya, görev veya belge arayın. Örneğin, "fiyatlandırma denemesi B'yi tartıştığımız belge" ifadesini aratın, Brain bu belgeyi hemen bulacaktır.

Sesle 400 kat daha hızlı metin yazın: ClickUp'ın Talk to Text özelliği ile komutları, iş emirlerini, yorumları ve hatta hızlı sohbet yanıtlarını dikte edin.

⚙️ ClickUp Otomasyonları: Tüm ş akışı yığınınızda ajanları koordine edin

Ajanlar oluşturulduktan sonra, ClickUp otomasyonları bunları ş akışları arasında dağıtmanıza ve koordine etmenize yardımcı olur. Ajanlar, izole asistanlar olarak çalışmak yerine, çalışma alanınızdaki gerçek operasyonel etkinliklere göre dinamik olarak tetikleyiciye maruz kalabilir.

Yeni veriler geldiğinde ş akışınızı senkronizasyon altında tutmak için ClickUp Otomasyonlarını kurun.

Bir ajanın ne zaman çalışacağını, hangi verileri kullanacağını ve hangi eylemleri gerçekleştireceğini tam olarak tanımlayabilirsiniz. Örnek:

Bir görev QA için Hazır durumuna geçtiğinde, bir ajan test senaryoları oluşturabilir, gözden geçirenler atayabilir ve belgeleri güncelleyebilir.

Bir anlaşma durduğunda, satış temsilcisi takip işlemlerini tetikleyebilir ve takımı bilgilendirebilir.

Yeni geri bildirim kaydedildiğinde, bir temsilci içgörüleri özetleyebilir ve ürün görevlerini güncelleyebilir.

ClickUp, kural tabanlı otomasyonu AI destekli koordinasyonla birleştirir, böylece kod kullanmadan karmaşık çok adımlı ş akışları tasarlayabilirsiniz. Basit, anlaşılır dilde talimatlar kullanarak, projeler, takımlar ve araçlar arasında ajanları etkinleştiren özel tetikleyiciler, koşullar ve eylemler oluşturabilirsiniz.

⭐ Bonus: ClickUp'ın yerel entegrasyonlarını kullanarak AI ajanlarınıza 1000'den fazla harici araçtan canlı verilere erişim izni verin. Örneğin, bir Satış Ajanı HubSpot'tan potansiyel müşterileri okuyabilir, GitHub PR durumunu kontrol edebilir veya Zendesk biletlerinden müşteri duyarlılığını çekebilir — tüm bunları CSV'leri dışa aktarmanıza veya özel API'ler oluşturmanıza gerek kalmadan.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Chat'i kullanarak görevlere, belgelere ve ş Akışlarına doğrudan bağlantı sağlayan bağlamsal sohbet özelliği ile takımlar ve AI ajanlarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

ClickUp Whiteboards ile iş akışlarını planlayın, temsilci mantığını haritalayın ve fikirleri doğrudan görevlere ve uygulamaya bağlayan görsel beyaz tahtalarla gerçek zamanlı beyin fırtınası yapın.

Ajanların bağlam, güncellemeler ve otomasyon ile oluşturulan özetler için başvurabilecekleri işbirliğine dayalı ClickUp belgeleri ile bilgi oluşturun, depolayın ve yönetin.

ClickUp Dashboards'u kullanarak canlı çalışma alanı verileriyle desteklenen gerçek zamanlı gösterge panelleriyle performansınızı takip edin, ş akışlarını izleyin ve projelerinizle ilgili içgörüler elde edin.

Ajanların ve takımların iş atamaları yapmasına, durumları güncellemesine, eylemleri otomasyonla gerçekleştirmesine ve projelerin ilerlemesini sağlamasına olanak tanıyan özelleştirilebilir ClickUp görevleri ile yürütmeyi merkezileştirin.

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.850+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp'ın sürekli yenilikçiliğini ve AI'ya verdiği önemi gerçekten takdir ediyorum. AI Super Agent çok güçlüdür ve rutin görevleri çok hızlı bir şekilde yapılandırmanıza olanak tanır.

Müşteri Hikayesi: ClickUp X Bell Direct 😓 Sorun: "İşle ilgili işler" gerçek verimliliği engelliyordu Bell Direct'in operasyon takımı çok yoğundu. Her gün 800'den fazla müşteri e-postasını ele alıyorlardı ve her birini manuel olarak okumak, öncelik sırasına koymak, kategorize etmek ve doğru kişiye yönlendirmek gerekiyordu. Bu durum, şirket müşterilerine güçlü sonuçlar sunsa da takımın verimliliği, görünürlüğü ve hizmet kalitesi üzerinde baskı yaratıyordu. ✅ Çözüm: Birleşik bir Çalışma Alanı + takım arkadaşları gibi çalışan AI ajanları Bell Direct, yığına başka bir bağlantısız araç eklemek yerine, merkezi komuta merkezi olarak ClickUp'ı seçti. Görevlerden belgelere, süreçlerden bilgiye kadar her şeyi, AI'nın tam bağlamı olduğu tek bir çalışma alanında birleştirdiler. Genel botlara veya şablonlara güvenmek yerine, "Delegator" adını verdikleri bir Süper Ajan kullandılar. Bu, gelen işleri sıralamak için eğitilmiş otonom bir takım arkadaşıdır: Paylaşılan gelen kutusuna gelen her e-postayı okur.

AI destekli Özel Alanlar kullanarak aciliyet, müşteri ve konuyu sınıflandırır.

Her görevi önceliklendirir ve gerçek zamanlı olarak doğru kişiye yönlendirir. Tüm bunlar, insan operatörlerin manuel müdahalesi olmadan yapılacak. 😄 Etki: Ölçülebilir operasyonel kazançlar Operasyonel verimlilikte %20 artış, yani aynı kaynaklarla daha fazla işin daha hızlı yapılması anlamına gelir.

2 tam zamanlı çalışanın kapasitesi serbest kalarak, artık yüksek değerde olan stratejik görevler için kullanılabilir hale geldi.

Günde 800'den fazla müşteri e-postası gerçek zamanlı olarak sınıflandırılıyor Super Agent artık işleri bir insanın yapacağı gibi yönlendiriyor, ancak makine hızında ve ölçeğinde.

Takımınız yüksek hacimli talepler, onaylar veya ekipler arası koordinasyonla uğraşıyorsa, Super Agents bu akışları büyük ölçekte özerk bir şekilde yönetmek üzere yapılandırılabilir. Takımların ClickUp'ta bu AI destekli ş akışlarını nasıl tasarladığını görmek için takımımızla bağlantı kurun ve Super Agent'ın işiniz için nasıl bir rol oynayabileceğini keşfedin.

2. CrewAI (Tanımlanmış rolleri ve ortak hedefleri olan uzman ajanları koordine etmek için en iyisi)

CrewAI aracılığıyla

CrewAI, AI ajanlarından oluşan bir takım oluşturmak, işletmek ve sürdürmek için kullanılan çoklu ajan platformudur.

Her ajanın rolünü, hedefini, hafızasını ve LLM ayarlarını tanımlayın, ardından açık açıklamalar ve beklenen çıktılarla görevler atayın. Ajanlar paylaşım yaparak ekip içinde daha büyük görevlere katkıda bulunabilir.

Entegre AI yardımcı pilotu bulunan görsel sürükle ve bırak düzenleyicisi CrewAI Studio'yu kullanın veya ş Akışı davranışı, yürütme sırası ve sistem entegrasyonu üzerinde daha derin kontrol için nesne ve etkinlik tabanlı API'lerle çalışın.

Platform, Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Gmail, Zendesk ve Asana gibi araçlarla ajan entegrasyonları sunar. Ayrıca, her ajanın kullanabileceği araçları veya veri kaynaklarını kısıtlamak için erişim denetimleri uygulayabilirsiniz.

CrewAI'nin en iyi özellikleri

Özel bir planlama ajanı kullanarak yapılandırılmış görev planları oluşturun ve sorumlulukları ekip içindeki birden fazla ajana dağıtım yaparak dağıtın.

Dosya, web sitesi ve vektör veritabanları dahil olmak üzere çok çeşitli bilgi kaynaklarını bir araya getirerek bilgi erişim doğruluğunu optimize edin.

Yönetici gösterge panellerini görüntüleyerek dağıtımlar genelinde temsilci etkinliklerini, kullanım modellerini ve performansı izleyin.

CrewAI sınırlamaları

CrewAI'da gelişmiş ajan sistemleri kurmak için Python, API entegrasyonları ve ajan düzenleme modellerine aşina olmak gerekir.

CrewAI fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

CrewAI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar CrewAI hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısından gelen geri bildirim:

CrewAI'da en çok sevdiğim şey, fikirden uygulamaya geçmemi ne kadar hızlı bir şekilde kolaylaştırdığı. Teknoloji sektöründe her zaman yapılacak çok iş vardır ama zaman yetmez. CrewAI, her zaman hazır olan ve tekrarlayan veya sıkıcı işleri yapmaktan çekinmeyen ekstra bir takım arkadaşı gibi. Özellikle farklı araçlar ve ş akışları arasında görevleri koordine etme şeklini seviyorum... Bu sadece başka bir AI sohbet robotu değil, daha çok bir operasyon ortağı gibi. Kullanıcı arayüzü basit ve işlerin nasıl yapılacağını anlamak çok zaman almıyor.

3. AutoGen (Tam kontrol ile özel çoklu ajan ş akışları oluşturmak için en iyisi)

AutoGen aracılığıyla

Microsoft'un AutoGen ürünü, özel çoklu ajan sistemleri oluşturmak için en esnek açık kaynaklı LLM ajan çerçevelerinden biridir. Ajan orkestrasyonu geliştirmenin farklı aşamalarında size destek olur.

Örneğin, AutoGen'in temel katmanını kullanarak ajanların eylemleri nasıl tetikleyici olarak kullanması, bağlamı nasıl değiştirmesi ve otomasyon dizileri veya araştırma boru hatları arasında görevleri nasıl koordine etmesi gerektiğini tanımlayabilirsiniz.

Ajan rollerini atamak, dil modellerini bağlamak ve görev odaklı konuşmaları doğrudan Python'da yapılandırmak istiyorsanız, AgentChat çerçevesini kullanın.

Görsel bir ortam tercih ediyorsanız, AutoGen Studio, sıfırdan koordinasyon kodu yazmadan ajanları yapılandırmanıza, etkileşimlerini izlemenize ve davranışlarını değerlendirmenize olanak tanıyan tarayıcı tabanlı bir arayüz sunar.

AutoGen'in en iyi özellikleri

Yerleşik izleme ve gözlem araçlarıyla yürütme yollarını inceleyin, koordinasyon davranışını izleyin ve ş akışlarını geliştikçe hata ayıklayın.

Python ve .NET dahil olmak üzere farklı programlama dilleri kullanılarak geliştirilen ajanlar arasında birlikte çalışabilirliği etkinleştirin.

Yazılı arayüzleri kullanarak ajan etkileşimlerini doğrulayın ve geliştirme sırasında entegrasyon hatalarını tespit edin.

AutoGen sınırlamaları

Ajan sistemlerini küçük veya deneysel dağıtımların ötesine taşımak, mimari planlama ve altyapı kurulumu konusunda deneyim gerektirir.

AutoGen fiyatlandırması

Açık kaynak

AutoGen derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %40'ı meraklı olduklarını ancak "ajan"ın ne anlama geldiğinden hala emin olmadıklarını söylüyor. Bu, ajan kavramının ne kadar hızlı yayıldığını, ancak aynı zamanda bu kategorinin pratikte hala ne kadar soyut olduğunu da gösteriyor. Birçok araç teorik olarak ajan olduğunu iddia ediyor, ancak günlük işlere gerçekten katılamıyor. ClickUp'taki Süper Ajanlar çalışma alanında bulunur ve tanımladığınız kurallar ve onaylar dahilinde özerk olarak çalışabilir. En iyi yanı ne mi? "AI"dan çok, işi sessizce yolunda tutan sanal bir takım arkadaşı gibi görünmesi.

4. GPT-4o destekli Ajanlar (Akıl yürütme, araç kullanımı ve çok modlu girişi birleştiren ajanları dağıtmak için en iyisi)

OpenAI Agent Builder aracılığıyla

GPT-4o gibi OpenAI modelleri kullanılarak oluşturulan ajanlar, karmaşık ş akışlarını otomasyon için muhakeme, araç kullanımı ve çok modlu girdileri birleştirir.

OpenAI'nin API'lerini ve Ajan SDK'sını kullanarak, geliştiriciler talimatları takip ederek, harici API'leri çağırarak ve adımlar arasında JSON parametreleri gibi yapılandırılmış verileri aktararak çok adımlı görevleri yürüten ajanlar oluşturabilirler.

Bu ajanlar, dosyalardan veya veritabanlarından bilgi alabilir, harici sistemlerle etkileşime girebilir ve hesaplamalar yapmak, raporlar oluşturmak veya görsel girdileri analiz etmek için tetikleyiciler kullanabilir.

Platform ayrıca, geliştiricilerin ajanları AI uygulamalarına entegre etmelerine, üçüncü taraf hizmetlerle bağlantı kurmalarına ve bunları basit sohbet arayüzleriyle sınırlamak yerine üretim ortamlarında kullanmalarına yardımcı olan çerçeveler ve SDK'lar da sağlar.

GPT-4o Ajanlarının en iyi özellikleri

Önceden yapılandırılmış örnek ajanları kullanarak talimatların, araçların ve çıktıların nasıl yapılandırıldığını anlayın, ardından bunları değiştirin veya yeni ajanlar oluşturun.

Ekran paylaşımı veya kamera görüntülerinden gelen canlı görsel girdileri işleyerek akış şemalarını, diyagramları ve operasyonel ortamları analiz edin.

Konuşma bağlamına ve görev gereksinimlerine göre harici araçları, API'leri veya sistem fonksiyonlarını dinamik olarak tetikleyici olarak kullanın.

GPT-4o Ajanlarının sınırlamaları

Ajan yanıtları makul ancak yanlış sonuçlar sunabilir ve kritik ş akışlarında doğruluğu doğrulamak için insan gözetimi gerektirebilir.

GPT-4o Ajanları fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

GPT-4o Ajanları derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (35+ yorum)

Gerçek kullanıcılar OpenAI Agent Builder hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Genel deneyimim mükemmeldi. GPT-4 artık BT danışmanlığı ş akışımda vazgeçilmez bir araç haline geldi. Satıcı belgeleriyle desteklenen, doğrulanmış, teknik açıdan sağlam tavsiyeler için ona güveniyorum. Bash komut dosyaları yazarken, denetimler hazırlarken veya Kubernetes veya Oracle orta katman yazılımı için dağıtım stratejileri oluştururken, GPT-4 yüksek kaliteyi korurken teslimatı hızlandırıyor. Her projenin karmaşıklığına uyum sağlıyor ve müşterilerime değer sunma yöntemimi iyileştirdi.

5. Zapier Agents (Binlerce uygulamada görevleri otomasyonla otomatikleştiren AI ajanları oluşturmak için en iyisi)

Zapier aracılığıyla

Zapier Agents, bağlı uygulamalarınızda gerçek işleri otomasyonla gerçekleştiren AI destekli asistanlar oluşturmanıza olanak tanır. Katı "eğer-bu-o-zaman" ş akışları oluşturmak yerine, hedefleri ve talimatları sade bir dille tanımlayabilir ve hangi eylemlerin gerçekleştirileceğine ajanın karar vermesine izin verebilirsiniz.

Bu ajanlar Zapier'in otomasyon ekosistemi içinde çalışır, yani tetikleyicileri izleyebilir, gelen bilgileri yorumlayabilir ve çok adımlı görevleri otomatik olarak gerçekleştirebilir. Örneğin, bir ajan yeni bir destek e-postasını analiz edebilir, aciliyetini sınıflandırabilir, bir görev oluşturabilir ve Slack'te doğru takımı bilgilendirebilir — tüm bunları manuel müdahale olmadan yapabilir.

Ayrıca, belgeleri, SSS'leri veya bağlantıları birbirine bağlayarak temsilcilere iş bağlamı sağlayabilir, böylece doğru yanıtlar verip takımınızın güvendiği bilgileri kullanarak görevleri yerine getirebilirler.

Zapier 8.000'den fazla uygulamaya bağlantı kurduğundan, temsilciler Salesforce, Slack, Google E-Tablolar veya Zendesk gibi araçlar arasında eylemleri koordine edebilir ve böylece tüm teknoloji yığınınızı kapsayan ş akışlarını otomasyonla otomatikleştirebilirler.

Zapier Ajanlarının en iyi özellikleri

Zapier'in görsel arayüzü aracılığıyla AI ş akışlarını değiştirin, yapılandırmaları güncelleyin ve otomasyon davranışını yönetin.

Otomasyon kontrol noktalarını kaydedin ve önceki yapılandırmaları geri yüklemek veya değişiklikleri karşılaştırmak için önceki sürümlere geri dönün.

Ajan faaliyetlerini, bağlı uygulamalarınızdaki canlı iş verileriyle senkronize edin ve görevleri gerçekleştirmek için yalnızca en son kayıtları kullanın.

Birbiriyle işbirliği yapan birden fazla ajan oluşturun; örneğin, biri potansiyel müşterileri değerlendirirken, diğeri onları zenginleştirip yönlendirir.

Zapier Ajanlarının sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle Zaps, klasörler ve görev geçmişleri arasında gezinirken arayüzün bazen sezgisel olmadığını bildiriyor.

Zapier Ajanları fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 50 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zapier Ajanları derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

👀 Biliyor muydunuz? Sağlık verilerinin yaklaşık %80'i yapılandırılmamış olup, oluşturulduktan sonra kullanılmamaktadır. Bu veriler arasında klinik sistemlerden, giyilebilir cihazlardan ve tıbbi cihazlardan elde edilen metinler, görüntüler, biyosinyaller ve videolar bulunmaktadır. Bu yapılandırılmamış veriler, geleneksel sağlık hizmetleri BT sistemleri tarafından etkili bir şekilde yönetilemediği veya analiz edilemediği için genellikle göz ardı edilir veya terk edilir.

6. n8n Agents (AI ajanlarını çok adımlı operasyonel ş akışlarına yerleştirmek için en iyisi)

n8n Aracıları aracılığıyla

n8n Ajanları, karmaşık görevleri gerçekleştirmek için LLM'leri, araçları ve belleği bir araya getiren, n8n ş akışları içindeki otonom, AI destekli bileşenlerdir.

n8n'in görsel düzenleyicisini kullanabilir veya kendi kodunuzu yazarak belgelerden, iç verilerden veya harici API'lerden gerçek zamanlı bilgileri alan ajanlar oluşturabilirsiniz.

Bu ajanlar, müşteri desteği otomasyonu ve araştırma ş Akışlarından BT operasyonları, veri zenginleştirme ve birden fazla araçta iç süreç düzenlemeye kadar neredeyse her kullanım durumunu ele alır.

Ajanlarınızın davranışlarına tam görünürlük mi istiyorsunuz? n8n, satır içi günlükler, veri tekrarı ve görsel akış denetimi gibi yerleşik hata ayıklama araçları sunarak performansı gerçek zamanlı olarak izlemenizi, onay kontrol noktaları eklemenizi ve ş Akışları kesintiye uğratmadan değişiklikleri test etmenizi sağlar.

n8n Ajanlarının en iyi özellikleri

Önceden oluşturulmuş entegrasyonlar, özel HTTP araçları ve MCP uyumlu ş Akışlarını kullanarak ajan fonksiyonelliğini genişletin.

Koşullu mantık ve veri filtrelemeyi uygulayarak işleme yollarını kontrol edin ve aşağı akış işlemlerini optimize edin.

Ajan faaliyetlerini ve operasyonel maliyetleri izlemek için sistem günlüklerini ve belirteç kullanımını izleyin.

n8n Ajanlarının sınırlamaları

İş akışı yönetimi, özellikle büyük otomasyon grafiklerini ve sürümleri korumak söz konusu olduğunda, büyük ölçekte zor hale gelebilir.

n8n Ajanları fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Başlangıç: 24 € / ay (~ 28 $ / ay)

Pro: 60 € / ay (~70 $ / ay)

İşi: 800 € / ay (~ 936 $ / ay)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

n8n Ajanları derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar n8n Ajanları hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

n8n hakkında en çok takdir ettiğim şey, esnekliği ve gücü. Bu araç, nispeten kolay kullanım sunarken karmaşık otomasyonlar oluşturmaya da olanak tanıyor. Geniş entegrasyonlar, görsel ş Akışı mantığı ve özelleştirme seçenekleri, onu iş süreçlerini otomatikleştirmek için son derece etkili bir çözüm haline getiriyor. Hem teknik hem de işlevsel ihtiyaçlara uygun, güvenilir ve ölçeklenebilir bir araç.

7. Relevance AI (Satış, pazarlama ve operasyonel sistemlerde otonom ajanları dağıtmak için en iyisi)

via Relevance AI

Otomatik pilotta görevleri tamamlamak için AI ajanlarından oluşan takımlar kurmanıza ve işe almanıza yardımcı olacak kodsuz bir platform arıyorsanız, Relevance AI imdadınıza yetişir. Bu platform, ajanlar oluşturmanıza, sorumluluklar atamanıza ve bunları GTM sistemlerinizde sürekli olarak çalıştırmanıza olanak tanır.

Relevance AI ile ajanları CRM'lere, iç veritabanlarına ve dış API'lere bağlantı kurarak, manuel müdahaleye gerek kalmadan veri almalarını, kayıtları güncellemelerini ve operasyonel görevleri tamamlamalarını sağlayabilirsiniz.

Hatta bu AI asistanlarını klonlayarak ve farklı görevlere uyarlayarak AI çabalarınızı ölçeklendirebilirsiniz. Her ajan etkileşimi, müşteri niyetini, görev sonuçlarını, öncelik düzeylerini ve çıkarılan veri alanlarını yakalayan yapılandırılmış meta verileri otomatik olarak oluşturur. Bu meta verileri görevleri filtrelemek, izleme yapmak ve raporlar oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Yerleşik sürüm kontrolü ile değişiklikleri gözden geçirebilir, davranışları değerlendirebilir ve takımlar arasında dağıtımları yönetebilirsiniz.

Relevance AI'nın en iyi özellikleri

Tekrarlayan veya etkinlik odaklı otomasyon dahil olmak üzere yapılandırılabilir tetikleyiciler kullanarak ajan etkinliklerini planlayın.

Dosyalar, web siteleri ve bağlı harici sistemlerden veri alarak ajan bilgi tabanları oluşturun.

Proje düzeyinde gruplama ve Çalışma Alanı yönetimi denetimlerini kullanarak ş akışlarını düzenleyin.

Alaka düzeyi AI sınırlamaları

Görsel çıktı ve grafik oluşturma yetenekleri, özellikle gelişmiş 2D, 3D veya sürükleyici içerik akışları için, özel tasarım araçlarına kıyasla sınırlı kalmaktadır.

Relevance AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 29 $

Takım: 349 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Alaka düzeyi AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Relevance AI hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Relevance AI ile çalışmak gerçekten çok basit. Ajanları ayarlamak sadece birkaç dakika sürer ve her şey sezgiseldir; ihtiyacınız olanı bulmak için bir sürü menüde arama yapmanız gerekmez. Araçlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan tüm ajanlarımı tek bir yerden yönetebilmeyi seviyorum.

8. LangGraph (Kalıcı durum ve yürütme kontrolü ile uzun süreli ajan ş akışlarını yönetmek için en iyisi)

LangGraph, AI ş akışlarını durum bilgisi içeren grafikler olarak tasarlamanıza, yürütmenize ve kontrol etmenize yardımcı olan bir ajan düzenleme çerçevesidir. Her düğüm, dil modelini çağırma, bir aracı yürütme veya ş akışı durumunu güncelleme gibi ş akışındaki bir adımı temsil eder.

Düğümlerin nasıl bağlantı kuracağını ve aralarında durum akışının nasıl gerçekleşeceğini yapılandırabilirsiniz. Her düğümün çalıştırılmasından sonra, LangGraph paylaşılan durumu günceller ve tanımlanan grafik yapısına göre bir sonraki düğüme aktarır.

Bu, yürütme akışı, karar yolları ve ajanların adımlar arasında nasıl geçiş yaptığı üzerinde tam kontrol sağlar. Ş Akışını herhangi bir adımda duraklatabilir ve mevcut durumunu kaydedebilirsiniz. Yürütme, siz girdi veya onay verene kadar bekler, ardından aynı noktadan devam eder.

Ş Akışının çalışırken ne yaptığını da görebilirsiniz. LangGraph, durum güncellemelerini, ara sonuçları ve adım çıktılarını gerçek zamanlı olarak aktarır, bu da ilerlemeyi izlemenize ve ajan davranışını hata ayıklamanıza yardımcı olur.

LangGraph'ın en iyi özellikleri

İzleme ve hata ayıklama için yürütme durumunu, düğüm çıktılarını ve ş Akışı güncellemelerini gerçek zamanlı olarak yayınlayın.

Bağlamı korumak ve uzun süreli veya devam ettirilebilir ajan ş akışlarını mümkün kılmak için ş akışı durumunu ve belleği oturumlar arasında depolayın.

Kontrolör ajanın görevleri atadığı, yürütmeyi yönettiği ve sonuçları birleştirdiği orkestratör-işçi modellerini kullanarak birden fazla ajanı koordine edin.

LangGraph sınırlamaları

Ajan akışını, durum geçişleri ve yürütme mantığını açıkça tanımlamanız gerektiğinden, daha basit ajan çerçevelerine kıyasla geliştirme çabasını ve genel giderleri artırır.

LangGraph fiyatlandırması

Geliştirici: Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 39 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

LangGraph derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar LangGraph hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Python kullanarak oluşturduğum tüm Agentic AI veya Generative AI kullanım örnekleri için tercih ettiğim çerçeve budur. Pip install komutuyla kolayca kurulabilir ve belgeleri de oldukça kapsamlıdır; sunduğu özelliklerin sayısı ve esnekliği de oldukça iyidir.

9. LlamaIndex Ajanları (Ajanların büyük harici veri kaynaklarını alıp üzerinde mantık yürütmelerini sağlamak için en iyisi)

Bir AI ajan çerçevesi olan LlamaIndex, yürütme sırasında harici verilere erişip bunları kullanabilen bağlam farkında ajanlar oluşturmanıza olanak tanır.

LlamaIndex'in indeksleme sistemini kullanarak verileri yükleyip düzenleyebilir, PDF'ler, bilgi tabanı makaleleri veya veritabanı kayıtları gibi ham içeriği, ajanların yürütme sırasında verimli bir şekilde arayabileceği yapılandırılmış indekslere dönüştürebilirsiniz.

Ayrıca, temsilcilerinizin önceki etkileşimleri depolamasına, adımlar arasında bağlamı korumasına ve arama, hesap makinesi veya dahili API'ler gibi araçları kullanmasına izin veren protokoller de kurabilirsiniz.

LLM.txt kullanarak model erişimini, araç entegrasyonlarını ve veri kaynaklarını yapılandırarak doğal dil girdilerinden ajan ş akışlarının prototipini oluşturun.

LlamaIndex Ajanların en iyi özellikleri

Tam özellikli Python ve Typescript SDK'larını ajan geliştirme yığınınıza entegre edin.

PDF'ler, görüntüler, tablolar ve el yazısı içerikler dahil olmak üzere birden fazla dosya biçimindeki yapılandırılmamış verileri ayrıştırın ve indeksleyin.

Bellek, durum yönetimi, insan döngüsü, yansıma ve daha fazlası gibi temel bileşenleri kullanarak ajan ş akışlarınızı özel hale getirin.

LlamaIndex Ajan sınırlamaları

Bağlam penceresi kısıtlamaları, ajanların bir seferde işleyebileceği harici veri miktarını sınırlayabilir ve genellikle kesme, özetleme veya seçici geri alma gerektirir.

LlamaIndex Ajan fiyatlandırması

Ücretsiz (10.000 kredi/ay)

Başlangıç: 50 $/ay

Pro: 500 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LlamaIndex Ajan derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar LlamaIndex Agents hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Büyük dil modelleri LLM'lerle çalışan bir veri bilimcisi olarak, LlamaIndex'i yönetmek için oldukça yararlı buldum. PDF veya API, veritabanları ve Excel gibi biçimlerde veri girebilme olanağı sağladı, bu da çok sayıda veri setiyle LLM'leri eğitmemi ve yürütmemi kolaylaştırdı.

10. Vertex AI Agent Builder (Tamamen yönetilen kurumsal AI altyapısında ajanları geliştirmek ve ölçeklendirmek için en iyisi)

Vertex AI Agent Builder Engine aracılığıyla

Vertex AI Agent Builder, Google tarafından sunulan, tam olarak yönetilen, birleşik bir AI geliştirme platformudur.

Metin, resim, video ve kod ile modelleri yönlendirerek ajan ş akışları oluşturmanıza ve iyileştirmenize yardımcı olur. Google'ın Gemini modellerine ve Anthropic Claude, Llama ve Imagen dahil olmak üzere üretken AI ile çalışan diğer sistemlere erişim sağlar.

Kullanım durumunuza göre modelleri seçebilir, araç erişimini yapılandırabilir ve bunları ajan ş akışlarına entegre edebilirsiniz.

Ayrıca, uzantıları kullanarak ajanları harici sistemlere bağlayabilir ve API'ler ve kurumsal hizmetler üzerinden gerçek zamanlı bilgileri almalarını veya eylemleri tetiklemelerini sağlayabilirsiniz. Bu, ajanların otomatikleştirilmiş ş Akışlarının bir parçası olarak canlı verileri sorgulamasına ve kayıtları güncellemesine olanak tanır.

Vertex AI Agent Builder'ın en iyi özellikleri

Vertex AI Model Registry'yi kullanarak modelleri kaydedin ve yönetin, ardından bunları toplu veya gerçek zamanlı çıkarım için dağıtın.

Kullanım alışkanlıkları ve geri bildirimlere göre temsilcilerinizi sürekli olarak geliştirin, kalite standartlarınızı ve kullanıcı beklentilerini karşıladıklarından emin olun.

Vertex AI'nın üretken AI desteği ile sınıflandırma, özetleme ve çıkarma gibi herhangi bir sayıda görevı işlemek için metin komutları oluşturun.

Vertex AI Agent Builder sınırlamaları

Kaynak kullanımı, model yürütme veya deneme iş yükleri dikkatle izlenip optimize edilmezse operasyonel maliyetler hızla artabilir.

Vertex AI Agent Builder fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Vertex AI Agent Builder puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Vertex AI Agent Builder hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Vertex AI, en yeni GenAI modellerini denemeyi, bunları uygulamalara entegre etmeyi, kendi modellerimizi oluşturmayı ve bunları uç noktalar olarak sunmayı kolaylaştırır. Vertex AI'yı 5 yıldan fazla bir süredir, görüntü tanıma ve sohbet özelliklerine sahip mobil uygulamalardan anlamlı içeriği özetleyen ve çıkaran web uygulamalarına kadar çeşitli uygulamalar için kullanıyorum. Vertex AI, tüm AI uygulamaları için bir komuta merkezi görevi görüyor ve AI, özellikle Generative AI alanındaki en son gelişmelerle sürekli olarak güncelleniyor.

1 numaralı Mandolin AI alternatifi ClickUp ile ajan AI stratejinizi genişletin.

Mandolin AI, kendi alanında oldukça güçlüdür. Derin alan bağlamıyla özel sağlık hizmetleri yönetimini çözer. Ancak, ürün, mühendislik, satış, operasyonlar ve destek genelinde daha geniş bir ajan koordinasyonu hedefliyorsanız, AI'nın yürütmenin dışında değil, içinde yer aldığı bir platforma ihtiyacınız vardır.

ClickUp işte bu noktada fark yaratıyor.

LLM ajan çerçevelerini, entegrasyonları ve otomasyon araçlarını bir araya getirmek yerine, ClickUp aşağıdakileri tek bir sistemde birleştiren birleşik bir AI Çalışma Alanı sunar:

Bağlam (ClickUp Brain)

Otonom yürütme (Süper Ajanlar)

Ş Akışı tetikleyicileri (Otomasyonlar)

Canlı operasyonel veriler (Entegrasyonlar)

Başlamaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ✅