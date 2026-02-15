30 Günlük Oryantasyon Sürecini 3 Günlük Sprintlere Nasıl Dönüştürebilirsiniz?

Beş çalışandan dördü, daha güçlü bir oryantasyon sürecinin bir roldeki çalışma sürelerini önemli ölçüde uzatacağına inanıyor.

Peki, neden birçok takım için oryantasyon süreci hala 30 gün sürüyor?

Çoğu oryantasyon programı bir tur gibi düzenlenmiştir. Bir yığın belge, tanıtım toplantılarıyla dolu bir takvim ve kimsenin gerçekten sahip çıkmadığı uzun bir kontrol listesi. Yeni çalışanlar, işlerin nasıl yürüdüğünü, kimin neyi onayladığını ve kararların nasıl alındığını anlamaya çalışmak için haftalarca zaman harcarlar.

Bu kılavuz, 30 günlük oryantasyon sürecini net mikro sonuçlara bölerek, her sprintin bir sorumlusu belirleyerek ve yeni çalışanların çok erken bir aşamada somut sonuçlar elde etmelerini sağlayarak 30 günlük oryantasyon sürecini 3 günlük sprintlere dönüştürmeyi gösterir.

3 Günlük İşe Alım Sprint Nedir?

3 günlük oryantasyon sprint, yeni işe alınan bir çalışanı şirkete, takıma, role ve ş Akışlarına hızla entegre etmek için tasarlanmış yoğun, odaklanmış, zaman sınırlı bir dönemdir (genellikle istihdamın ilk üç günü).

Bu, "sprint"in kısa, hedef odaklı bir yineleme olduğu, ancak çalışanların işe alım sürecine uygulanan, agile/Scrum terminolojisinden ilham alan yapılandırılmış bir yaklaşımdır.

Nasıl işlediğini merak ediyorsanız, işte cevabı:

1. Gün: Bağlam + erişim: Araçlar, izinler, önemli belgeler, takım tanıtımları ve rolün sorumlulukları ile başarının nasıl ölçüleceği konusunda net bir anlayış edinin.

2. Gün: Ş Akışı + beklentiler: İşlerin gerçekte nasıl yürüdüğünü öğrenin (süreçler, devirler, onaylar), anahtar paydaşlarla toplantı yapın ve öncelikler, standartlar ve çalışma yöntemleri konusunda mutabık kalın.

3. Gün: İlk katkı: Küçük ama gerçek bir çıktı (düzeltme, taslak, analiz, kontrol listesi, mini proje) ve önümüzdeki 2-4 hafta için belgelenmiş bir plan gönderin.

Geleneksel Oryantasyonun 30 Gün Sürmesinin Nedenleri (Ve Neden Sürmesi Gerekmediğini)

Geleneksel oryantasyon süreci genellikle 30 gün sürer, çünkü bu süreç yetkinlik kazanma hızı yerine kullanılabilirlik, onaylar ve risk kontrolü etrafında tasarlanmıştır. Geleneksel oryantasyon sürecinin 30 gün sürmesinin bazı temel nedenlerine daha yakından bakalım:

Erişim ve kurulum darboğazlarıdır: Araç izinleri, donanım, güvenlik onayları ve Araç izinleri, donanım, güvenlik onayları ve eğitim modülleri , BT ve yönetici ş Akışlarının arkasında sıraya girer, bu nedenle ilk hafta gerçek iş başlamadan geçip gidebilir.

Bağlam dağınık: Anahtar bilgiler neredeyse her zaman belgelere, sohbetlere ve insanların zihinlerine dağılmış durumda. Yeni işe alınanlar, tek bir doğru kaynak olmadığı için cevapları aramakla veya aynı soruları tekrar tekrar sormakla zaman harcıyor.

Eğitim rol bazlı değildir: Birçok program, kişinin ilk iki haftasında yapılacaklarla ilgisi olmayan genel şirket tanıtımlarına ve zorunlu modüllere dayanır.

Yöneticiler oryantasyon görevlerini toplu olarak yapar: Yöneticiler, sıkı bir sıra yerine, oryantasyonu toplantılar arasındaki boşluklara sığdırır, bu da oturumları haftalarca uzatır ve Yöneticiler, sıkı bir sıra yerine, oryantasyonu toplantılar arasındaki boşluklara sığdırır, bu da oturumları haftalarca uzatır ve karar vermeyi geciktirir.

Geri bildirim döngüleri çok yavaş: Kontroller haftalık olarak yapılıyorsa, yanlış anlaşılmalar günlerce sürebilir ve küçük engeller birkaç gün süren gecikmelere dönüşebilir.

❌ Neden olmamalı?

30 gün genellikle kötü sıralamanın bir belirtisidir. Kritik yolu sıkıştırırsanız, çoğu rol çok daha erken anlamlı bir şekilde verimli hale gelebilir: araçlar + bağlam + ilk sahiplik + hızlı geri bildirim. Bunu yapmak için, güçlü bir çalışan oryantasyon yazılımına ve uzun süredir devam eden ş Akışlarını odaklanmış, zaman sınırlı 3 günlük oturumlara yoğunlaştıran doğru araçlara ihtiyacınız vardır.

30 Günlük İşe Alım Sürecini 3 Günlük Sprintlere Sıkıştırma

Uzun oryantasyon döngülerini unutun! Yeni çalışanları çok daha kısa sürede işlerine alışmalarını sağlamak için neler yapabileceğimizi konuşalım 👇

1. Gün: Tüm oryantasyon bilgilerini tek bir Çalışma Alanı'nda merkezileştirin

İlk günün hedefi, yeni çalışanlarınıza ihtiyaç duydukları her şeyi bulabilecekleri tek bir arama yapılabilir merkez sunmaktır. Bu merkezi merkez, ilk birkaç haftalarıyla ilgili tüm belgeleri içermelidir.

Buna şunlar dahildir:

İK politikaları ve çalışan el kitabı

Takımlara özgü standart çalışma prosedürleri (SOP'ler)

Temel araçlara erişim kılavuzları

Şirket ve takım organizasyon grafikleri

Mevcut projelerle ilgili arka plan bilgisi

Rol özelinde eğitim materyalleri

Tüm şirket bilgilerinizi ş Akışının daha büyük bir kısmına bağlamak için ClickUp Docs'u kullanın. Bu, içeriği iç içe geçmiş sayfalara düzenleyebileceğiniz, Doc şablonlarıyla standartlaştırabileceğiniz ve her şeyi tek bir Docs Hub'dan yönetebileceğiniz harika bir oryantasyon merkezidir.

ClickUp Docs'u kullanarak iç içe geçmiş sayfalar, şablonlar ve bir Docs Hub ile oryantasyon içeriğini merkezileştirin

Ayrıca, en önemli sayfaları doğrulanmış bir wiki haline getirebilirsiniz, böylece çalışanlar hangi SOP veya politikanın güncel doğru kaynak olduğunu hemen bilebilirler.

ClickUp'ta çalışan oryantasyon wiki'si

💡 Profesyonel ipucu: ClickUp Enterprise Search'ü kurun, böylece yeni çalışanlar AI'nın gücüyle istedikleri zaman cevapları bulabilirler. Yapılacak şey, AI Komut Çubuğunu kullanarak anahtar kelimeyle arama yapmak veya doğrudan bir soru sormak ve sekmeler arasında geçiş yapmadan doğru belgeye, göreve, dosyaya veya konuya doğrudan atlamaktır. ClickUp Enterprise Search ile belgeler, görevler, dosyalar ve konular arasında hızlıca cevapları bulun

2. Gün: AI ile tekrarlayan yeni işe alım sorgularını otomasyon ile otomatikleştirin

Gallup, ABD'deki çalışanların %12'sinin her gün, %26'sının ise haftada en az birkaç kez yapay zeka kullandığını bildirdi. Bu benimseme eğrisi, oryantasyon için önemlidir çünkü yeni işe alınanların soruları çoğunlukla öngörülebilir, tekrarlanabilir ve zamana duyarlıdır.

Çözüm, soruları birinci sınıf bir oryantasyon ş Akışı gibi ele almaktır. Tek bir "Yeni işe alınanlar için yardım" giriş noktası oluşturun, ardından AI'nın sık sorulan sorular için ilk yanıt katmanını yönetmesine izin verin: araç erişimi, PTO politikaları, adlandırma kuralları, toplantı normları ve sisteminizde işlerin nasıl gönderileceği.

Bunu başarmanın birçok yolundan biri şudur: 👇

Halihazırda aldığınız soruları (e-postalardan ve direkt mesajlardan gelen gerçek soruları) yazın ve bunları canlı bir SSS'ye dönüştürün.

İnsan müdahalesi gereken her şey için karar yolları ekleyin . Örneğin: "X'e erişmeniz gerekiyorsa, bu formu doldurun, bu sahibini etiketleyin, beklenen işlem süresi Y'dir."

AI'yı hızlı ön büro olarak kullanın, yanıtlayın, özetleyin ve tam kaynak sayfasına bağlantı verin, ardından yalnızca gerçekten belirsiz durumlarda üst yönetime iletin.

Bu noktada, bağlam değiştirmeyi sonlandıran ve evrensel aramayı parmaklarınızın ucuna getiren bir çözüme ihtiyacınız var. ClickUp Brain ile bu gücü ve daha fazlasını elde edin.

Böylece, yeni bir çalışan doğal bir soru sorduğunda, Brain Çalışma Alanınızın içeriğinden ilgili ayrıntılarla yanıt verebilir ve ardından onları ilgili belgeye veya göreve yönlendirebilir, böylece onlar da bunu doğrulayıp bir sonraki adımı atabilirler.

ClickUp Brain ile işinizle ilgili bağlamı dikkate alan yanıtlar alın.

Ayrıca, sadece neyin değiştiğini anlamak için uzun konuları okumakla zaman kaybetmenize de gerek kalmaz. Yeni çalışanlar, görev faaliyetlerini özetleyerek açıklama, yorumlar ve hatta alt görevlerde neler olduğunu öğrenebilir, ardından bu özeti, geçmişi açıklaması için başkasına sormadan bir sonraki adımlara dönüştürebilir.

📮 ClickUp Insight: Tarayıcınız çöktüğünde açık sekmelerinizin tümü kaybolsa, nasıl hissederdiniz? Anket katılımcılarımızın %41'i, bu sekmelerin çoğunun önemi olmadığını itiraf ediyor. Bu, karar verme yorgunluğunun bir örneğidir: sekmeleri kapatmak çok fazla karar vermeyi gerektirir ve bunaltıcı bir his yaratır. Bu yüzden, hangilerini saklayacağımızı seçmek yerine hepsini🏃🏽‍♀️ açık tutuyoruz. 😅 Ortam AI ortağınız olarak ClickUp Brain, tüm iş bağlamınızı doğal bir şekilde yakalar. Örneğin, LangChain modelleri hakkında bir araştırma görevi üzerinde çalışıyorsanız, Brain zaten hazır olacak ve web'de konuyu arayacak, bundan bir görev oluşturacak, göreve doğru kişiyi atayacak ve başlangıç toplantısı için bir toplantı planlayacaktır. ClickUp Brain'i ücretsiz deneyin

3. Gün: AI Notetaker'ı kullanarak eğitim içeriğini yakalayın ve paylaşım yapın

Oryantasyon süreci boyunca sürekli olarak adım adım kılavuzlar, eğitim oturumları ve gayri resmi bire bir görüşmeler yapılır. Genellikle, bu değerli bağlam toplantı biter bitmez ortadan kaybolur.

Üçüncü gün, bu kurumsal hafızayı korumak için bir sistem oluşturmakla ilgilidir. Bir AI not alıcı, bu toplantılara otomatik olarak katılabilir, bunları kaydedebilir ve tam bir transkript ve özet sağlayabilir. Bu, mevcut yeni çalışanların öğrendiklerini gözden geçirmelerine ve bir şeyi unutmaları durumunda materyali tekrar incelemelerine yardımcı olur.

Bilgi çalışanları ve İK departmanı için ise, ilk günden beri açıklığa kavuşturulmuş olması gereken sorularla dolu birden fazla toplantıya katılmak zorunda kalarak zaman kaybetmelerini önler.

💡 Profesyonel İpucu: AI transkriptlerini kullanarak, konuşma yoğunluğuna göre eğitim oturumlarının hangi bölümlerinin en çok soru veya kafa karışıklığına neden olduğunu belirleyin. 5 dakikalık bir bölüm 15 açıklayıcı soruya neden oluyorsa, bu, o konuyla ilgili belgelerinizi veya eğitim yaklaşımınızı iyileştirmeniz gerektiğinin bir işaretidir.

Ancak, işinizin geri kalanıyla bağlantısı olmayan bir not alma aracını kim ister ki? ClickUp AI Notetaker ile bu sorunu çözün. Bu araç, oryantasyon görüşmelerine otomatik olarak katılabilir, oturumu kaydedebilir ve aranabilir bir transkript ile net bir özet, önemli noktalar ve eylem öğeleri içeren bir belge oluşturabilir.

ClickUp AI Notetaker ile oryantasyon görüşmelerini kaydedin ve aranabilir transkriptler, özetler ve eylem ögeleri oluşturun

Tüm bunlar Çalışma Alanınızda yer alır, böylece video kaydını tekrar izlemek için başka bir sekme açmanıza gerek kalmaz.

Ayrıca, toplantı bittikten sonra da içeriği kullanılabilir tutar. Yeni çalışanlar, ClickUp Brain'e toplantı notlarıyla ilgili sorular sorabilir, örneğin "Araç erişimi talep etmek için gerekli adımlar nelerdir?" gibi, ve notlara dayalı bir cevap alabilirler.

😮‍💨 Kimse tek bir cevap için 30 dakikalık bir videoyu izlemek istemez!

Sık Sorulan Soru: ClickUp'taki Sprint Puanı özelliği nedir? ClickUp Sprint'lerde Sprint Puanları, sprint planınızın iş yükünü yansıtması için görevlere eklediğiniz yerleşik bir çaba tahminidir. Bir şeyin ne kadar süreceğini tahmin etmek yerine, göreceli çabayı göstermek için bir puan değeri (1, 2, 3, 5, 8 gibi) atarsınız. ClickUp Sprints'i kullanarak görevler için Sprint Puanları ile çabayı tahmin edin Örnek: Sprintinizde 10 görev varsa, ancak bunlardan sadece 3'ü "8 puanlık" ögeler ise, görev sayısı makul görünse bile gerçek ağırlığın nerede olduğunu hemen görebilirsiniz.

3 Günlük Sprint'in Sahibi Kimdir (İpucu: Sadece İK Değil)

Yaygın bir hata, oryantasyonun yalnızca İK'nın sorumluluğu olduğunu düşünmektir.

İnsan Kaynakları ve İnsan Operasyonları, çerçeveyi oluşturmak için çok önemli olsa da, etkili bir oryantasyon sprinti, tüm organizasyonun sahipliğini gerektirir.

Paylaşımlı sahiplik modeli şöyle görünür:

Paydaşlar Sorumluluk İK/İnsan Kaynakları Operasyonları Merkezi oryantasyon merkezini oluşturur ve sürdürür, sprint yapısını ayarlar ve geri bildirim toplar. İşe Alım Müdürü Rol özelinde bağlam sağlar, ilk haftadaki görevleri tanımlar ve özel eğitimler düzenler. Takım Üyeleri "Kabile bilgisini" paylaşımda bulunun, alana özgü soruları yanıtlayın ve takım ş akışlarını modelleyin. BT/Operasyon Gerekli tüm araçlara erişimin sağlanmasını garanti eder ve ilk günden önce teknik kurulumları halleder.

Bu işlevler arası yaklaşım, AI'nın düşük değerli, tekrarlayan görevleri üstlenmesini sağlayarak takımınızı en önemli olan yüksek değerli insan etkileşimlerine odaklanmak için serbest bırakması nedeniyle oldukça etkilidir.

AI Destekli Oryantasyon Sprintleri için En İyi Uygulamalar

Başarılı bir 3 günlük sprint gerçekleştirmek için doğru alışkanlıklar da gereklidir. Bu en iyi uygulamalar, yapay zeka destekli oryantasyon ş Akışınızın değerini en üst düzeye çıkarmanıza ve bunun kalıcı olmasını sağlamanıza yardımcı olacaktır.

✅ İlk günden önce bağlamı önceden yükleyin

Yeni çalışanların ilk günkü ilk eylemini çılgınca bilgi aramak haline getirmeyin. İlk kez oturum açmadan önce oryantasyon merkezine erişim sağlayarak onlara bir avantaj sağlayın. Bu genellikle ön oryantasyon olarak adlandırılır.

Aşağıdakileri içeren bir hoş geldiniz paketi paylaşın:

CEO ve yöneticilerinden hoş geldiniz mesajı

Etkileşimli organizasyon grafiği ve takım biyografileri

İlk haftanın programı

Önemli hesapları hazırlama talimatları

Önemli ön okuma materyalleri

ClickUp Oryantasyon Kontrol Şablonu, yeni işe alınan bir çalışanın ilk gününden önce ihtiyaç duyacağı tüm desteği kapsayan, kullanıma hazır bir görev dizisi sunar.

Ayrıca, oryantasyonu farklı perspektiflere ayırmanıza yardımcı olur, bu da yeni çalışanları aynı anda birden fazla eylemle bombardımana tutmaktan kaçınmak istediğinizde faydalıdır.

Özetle, şunları içerir:

İK: Davranış kuralları ve uyum eğitimi, anahtar belgeler (el kitabı, intranet bağlantıları) ve sosyal haklar ve kayıt

Yöneticiler: Şirket misyonu, kültürü ve dönüm noktaları

BT: E-posta, ekipman ve erişim kurulumlarının sahipliği

...ve daha fazlası.

✅ "Nerede bulabilirim?" sorularını AI'ya bırakın.

Kültürel olarak, önce AI'ya danışma alışkanlığını pekiştirin. AI destekli oryantasyon sistemi, sık sorulan ve tekrarlanan soruları yanıtlamak için ön tanımlı seçenek haline geldiğinde en iyi şekilde çalışır. Sadece yeni çalışanları değil, tüm takımınızı bu sisteme güvenmeye teşvik edin.

ClickUp Brain, marka yönergeleri, toplantı odası rezervasyonları veya maaş bordrosu iletişim bilgileriyle ilgili sorguları yanıtlarken, kıdemli mühendisleriniz, ürün yöneticileriniz ve tasarımcılarınız akışlarında kalmaya devam etsin. Yeni çalışanlar kendilerini yetkin ve bağımsız hissederken, takımınızın verimliliği de korunur.

✅ Her sprint gününe geri bildirim döngüleri ekleyin

Oryantasyon sürecinizin zamanla iyileşmesini sağlamanın tek yolu, tutarlı geri bildirim döngüleri oluşturmaktır. 3 günlük sprint hızlıdır, bu nedenle neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görmek için sık sık kontrol etmeniz gerekir.

Günlük kontrol toplantıları: Her günün sonunda, yeni çalışanların karşılaştığı engelleri görmek için 15 dakikalık hızlı bir sohbet yapın.

Sprint anketi: Üçüncü günün sonunda, genel deneyim hakkında yapılandırılmış geri bildirim toplamak için kısa bir anket.

30 Günlük geriye dönük değerlendirme : Bir ay sonra, hangi bilgi eksikliklerinin kaldığını görmek için yapılan takip toplantısı.

ClickUp Formlarını doğrudan oryantasyon ş Akışınıza entegre ederek geri bildirim toplama sürecini otomasyonla otomatikleştirin.

Geri bildirim toplama işlemini otomasyonla gerçekleştirmek için ClickUp formlarını kullanın

Yeni bir çalışan son oryantasyon görevini tamamladığında, geri bildirimlerini isteyen bir form otomatik olarak görüntülenebilir. Her gönderi, İK takımının incelemesi için yeni bir ClickUp görevi oluşturabilir ve böylece değerli içgörülerden yararlanılmasını sağlar.

ClickUp ile Takımınızın Tekrar Edebileceği Oryantasyon Sprintleri Oluşturun

3 günlük sprint yaklaşımı, yeni çalışanlara hızlı bir şekilde netlik sağladığı için işe yarar.

Bu ivmeyi sürdürmek için, oyun kitabının bulunduğu ve güncel kaldığı tek bir yere ihtiyacınız var. ClickUp, oryantasyonunuzu yeniden kullanılabilir belgeler ve şablonlar halinde paketlemenizi kolaylaştırır, ardından yapay zeka kullanarak talimatları sıkılaştırır, nelerin değiştiğini özetler ve sürekli manuel takip gerektirmeden her sprintin ilerlemesini sağlar.

Oryantasyonu kısa ve net sprintler halinde gerçekleştirin, 30 günlük sis hızla dağılacaktır. ✅

ClickUp ile bugün ücretsiz olarak başlayın.

Sık Sorulan Sorular

30 günlük plan, bilgi aktarımı için zamana dayalı bir programdır. 3 günlük sprint ise sürtüşmeleri ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir sistemdir. Sprintin hedefi acele etmek değil, merkezileştirme ve yapay zeka kullanarak yeni çalışanlarınızın bağlamı aramak ve tekrarlayan sorular sormak için harcadıkları zamanı ortadan kaldırmaktır.

Evet, bu yaklaşım genellikle dağıtım yapan takımlar için daha da etkilidir. Güçlü asenkron dokümantasyon ve yapay zeka destekli self servis hizmetlere dayanır, bu da yüz yüze destek (genellikle yöneticiler ve İK departmanı tarafından sağlanan türden) bağımlılığını azaltır ve yeni çalışanlarınızın konumunun başarıları için önemsiz hale gelmesini sağlar.

3 günlük sprint, temel yetkinlikleri kazandırmak için tasarlanmıştır, tam bir rol ustalığına ulaşmak için değil. Karmaşık teknik veya stratejik roller doğal olarak ek, özel eğitim aşamaları gerektirir ve yeni bir çalışanın kendini tam olarak yetkin hissetmesini ve başarıya hazır olmasını sağlamak haftalar sürebilir. Ancak sprint, dördüncü günden itibaren yeni çalışanın temel bilgileri bulmak için hala uğraşmak yerine, kendi kendine yetkin ve verimli olmasını sağlar.