Diyetinizi Düzenlemek İçin En İyi 10 Makro Takipçisi

Küresel diyet ve beslenme uygulamaları pazarının yaklaşık 6,94 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Bu büyüme, insanların birdenbire yemeklerini kaydetmeyi sevmeye başlamasından kaynaklanmıyor. Çoğumuz sadece öngörülebilir, uygulanabilir ve yeterli bir diyet istiyoruz.

Eğer bunu nasıl başaracağınızı merak ediyorsanız, makrolarınızı izlemeyle başlayın. Protein, karbonhidrat ve yağ alımınızı gerçek sayılarla gördüğünüzde, küçük değişiklikler yapmaya başlayabilirsiniz.

Bu kılavuz, en iyi 10 makro takipçisini, her birinin en güçlü olduğu alanları ve kimin hayatını en kolay hale getirdiğini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Makro Takip Yazılımına Genel Bakış

Araç adı Ana özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Görev tabanlı günlük veya öğün kaydı, formül içeren makro Özel Alanlar, haftalık ve aylık rollup gösterge panelleri, tarifler ve öğün planları için Belgeler, tutarlılık için Hatırlatıcılar AI destekli, tam bir yemek planlama ve alışkanlık sistemine göre özel olarak özelleştirebilecekleri esnek bir makro takipçisi isteyen kişiler Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal işletmeler için özel fiyatlandırma Cronometer Doğrulanmış gıda veritabanları, makroların yanı sıra derin mikro besin izleme, özel hedefler, tarif ve yemek kaydı, cihaz entegrasyonları Makro besinler ve mikro besinler (vitaminler, mineraller, sodyum, lif) ile veri odaklı izleme Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar mevcuttur MacroFactor Kilo eğilimi ve alımına, harcama tahminine ve esnek kayıt modlarına dayalı uyarlanabilir haftalık makro ve kalori hedefleri İlerleme değiştikçe otomatik olarak ayarlanan koçluklu makro hedefleri isteyen kişiler Ücretli planlar yıllık 71,99 $'dan başlar. MyFitnessPal Kapsamlı gıda veritabanı, hızlı barkod kaydı, URL'lerden tarif içe aktarma, sesli kayıt, geniş entegrasyonlar Büyük bir veritabanı ve hızlı yemek girişi ile hızlı günlük kayıt Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 24,99 $'dan başlar. Lose It! Fotoğraf kaydı, ses kaydı, hedefler ve seriler, ilerleme görünümleri ve zorluklar Fotoğraf ve sesli girdi ile hafif kayıt Özel fiyatlandırma FatSecret Takvim görünümleri, fotoğraf tabanlı kayıt, tarif oluşturucu, topluluk özellikleri ve giyilebilir cihaz entegrasyonları içeren yemek günlüğü Güçlü tekrarlı yemek akışları ve küresel gıda kapsamı ile makro izleme Özel fiyatlandırma Karbonhidrat Yöneticisi Net karbonhidrat izleme, düşük karbonhidratlı ve keto tarif kütüphanesi, oruç takipçisi, glikoz ve keton kaydı Net karbonhidratların en önemli olduğu keto ve düşük karbonhidrat izleme Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 5,50 $'dan başlar. Nutritionix Track Doğal dilde yemek kaydı, güçlü ABD restoran veritabanı, dışa aktarma ve koç paylaşımı Evde hazırlanan yemekler ve restoran yemeklerini hızlı bir şekilde kaydetmek isteyenler Özel fiyatlandırma Yazio Makro izleme, oruç zamanlayıcı, tarif fikirleri, ilerleme analizi ve ölçümler Aralıklı oruç rutinleriyle birlikte makro izleme Ücretsiz deneme; Özel fiyatlandırma Samsung Health Uyku, egzersiz, adım sayısı ve stres ile birlikte besin kaydı; cihaz senkronizasyonu; motivasyon için zorluklar Hepsi bir arada sağlık gösterge panelinde makroları görmek isteyen Samsung kullanıcıları Ücretsiz (Samsung cihazlarla birlikte verilir)

Makro Takipçisi Nedir?

Makro izleyici, protein, karbonhidrat ve yağ gibi makro besinlerin günlük alımını kaydetmenize ve izlemenize yardımcı olan, uygulama veya yazılım gibi dijital bir araçtır. Basit bir kalori sayacından farklı olarak, yiyeceklerinizin bileşimine odaklanır.

Genel olarak, yediğiniz yiyecekleri bir makro takipçisine kaydedersiniz ve bu uygulama, her bir makrodan kaç gram aldığınızı ve günlük hedefinize göre ne kadar kaldığınızı hesaplar. Örnek hedef:

Protein: 140 g

Karbonhidrat: 200 g

Yağ: 60 g

Makro takipçisi, "Şu ana kadar 95 g protein, 130 g karbonhidrat ve 40 g yağ aldınız" gibi ilerlemenizi gösterir.

Makro Takipçisinde Aranması Gereken Özellikler

Herhangi bir makro takipçisinin temeli, gıda veritabanıdır. Bir takipçinin yararlılığı, yediğiniz yiyecekleri tanıma yeteneği ile sınırlıdır, bu nedenle doğrulanmış beslenme verilerine sahip uygulamaları arayın. En iyi makro takipçileri, süreci olabildiğince hızlı ve zahmetsiz hale getirmek için yiyeceklerinizi kaydetmenin birden fazla yolunu sunar.

Barkod tarama: Paketlenmiş gıdalar için doğru beslenme bilgilerini hızlı bir şekilde alır — atıştırmalıklar, soslar ve etiketi olan her şey için idealdir.

Sesli girdi: Yemekleri doğal bir şekilde konuşarak ("2 yumurta, tost, kahve") kaydedebilmenizi sağlar, böylece her malzemeyi tek tek yazmak zorunda kalmazsınız.

Fotoğraf tanıma: Kameranızı kullanarak yiyecekleri tanımlar ve porsiyonları tahmin eder; hızlı kayıtlar için yararlıdır, ancak yine de doğruluğu iki kez kontrol etmeniz gerekebilir.

Hızlı ekleme seçenekleri: Sık yediğiniz yemekleri, atıştırmalıkları veya özel tarifleri kaydedin, böylece tek bir dokunuşla tekrarları kaydedebilirsiniz — tutarlılık açısından çok önemlidir.

Tarif oluşturucu: Bir tarifi bir kez oluşturun (örneğin, en sevdiğiniz yulaf ezmesi veya tavuk kasesi gibi), ardından her seferinde doğru makrolarla yeniden kullanın.

Hedef + makro ayarları: Protein/karbonhidrat/yağ hedeflerini belirlemenizi (ve gerekirse günlere veya antrenman ve dinlenme günlerine göre ayarlamanızı) sağlar.

İlerleme bilgileri: Günlük toplamların yanı sıra zaman içindeki eğilimleri de gösterir, böylece protein alımınızı düzenli olarak karşılayıp karşılamadığınızı, aşırı yağ tüketip tüketmediğinizi vb. görebilirsiniz.

En İyi 10 Makro Takipçisi

Şimdi, en iyi on seçime bir göz atalım ⬇️

1. ClickUp (Makroları izleme, öğünleri planlama ve hatırlatıcılar, belgeler ve yapay zeka ile tutarlılığı tek bir yerde sağlamak için en iyisi)

ClickUp ile market alışverişini, tariflerin düzenlenmesini ve yemek hazırlamayı kolaylaştırın.

Dünyanın ilk Birleşik Yapay Zeka Çalışma Alanı olan ClickUp, makroları izlemek, öğünleri planlamak ve diyetinizle ilgili alışkanlıklarınızı sürdürmek için merkezi bir konum sunar.

İlk olarak, özel bir ClickUp Alanı oluşturun ve adına "Makro Takipçisi" veya "Beslenme Takipçisi" adını verin. Burası, iş projelerinizden ayrı olarak, diyetle ilgili her şey için ana üssünüz olacak.

Buradan şunları yapabilirsiniz:

Her günü veya öğünü bir görev olarak kaydedin

Basit bir kurulum istiyorsanız her gün için ClickUp görevleri oluşturun (ör. "1 Şubat Günlük Makrolar") veya daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız her öğün için bir görev oluşturun (Kahvaltı, Öğle Yemeği, Akşam Yemeği, Atıştırmalıklar). Daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız, tek tek gıda ögeleri için alt görevler kullanın veya bunları hızlıca listelemek için karmaşık olmayan bir kontrol listesi ekleyin.

ClickUp görevleri ile ilerlemenizi ve yemek hazırlama hedeflerinizi takip edin

Ayrıca, ClickUp Özel Alanları'na kalori, protein, karbonhidrat ve yağ bilgilerini ekleyin. Sayısal alanları kullanarak miktarları (örneğin, günlük protein, karbonhidrat ve yağ) hesaplamak için Formül Alanı da ekleyebilirsiniz, böylece kayıt yaptıkça toplamlar otomatik olarak güncellenir.

Protein değerleri karmaşıksa, ClickUp Özel Alanları aracılığıyla formül alanlarını kullanın

ClickUp Gösterge Panelleri ile makro genel bakış oluşturun

Makrolarınız tutarlı hale geldiğinde, muhtemelen daha geniş bir perspektiften bakmak isteyeceksiniz. Haftalık ve aylık hedeflerinizi izlemek ve bu hedeflere ulaşıp ulaşıp ulaşmadığınızı kolayca görmek istiyorsanız, ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanın.

Bu çözümde, ihtiyaçlarınıza göre kartlar ekleyebilirsiniz, örneğin:

Hesaplama kartları , belirli bir zaman aralığı boyunca makro alanlarınızın toplamını veya ortalamasını hesaplar (örneğin, haftalık toplam protein veya günlük ortalama kalori). Hesaplama kartları, görevlerden, belgelerden, özel alanlardan ve temel olarak genel Çalışma Alanınızdan veri alabilir.

Bir bakışta hızlı bir makro dağılım görünümü (protein, karbonhidrat ve yağ) istiyorsanız Pasta Grafik kartı kullanın.

Tarih alanlarını kullanarak zaman filtreleri, böylece son 7 gün, bu ay veya herhangi bir özel aralık arasında geçiş yapabilirsiniz.

ClickUp belgelerinde tarifleri ve yemek hazırlama kontrol listelerini saklayın.

Diyetle ilgili her şey için ClickUp belgelerini tarif kitaplığınız ve yemek hazırlama merkeziniz olarak kullanın.

ClickUp Belgeleri ile tüm tariflerinizi, yemek hazırlıklarınızı ve kontrol listelerinizi saklayın ve standartlaştırın

Bir belge oluşturun, ardından "Yüksek Proteinli Kahvaltılar", "Yemek Hazırlama Temelleri" veya "Haftalık Plan" gibi sayfalarla düzenleyin. Beğendiğiniz bir yapı bulursanız, her yeni tarif sayfası aynı biçimi izlesin diye belge şablonu olarak kaydedin.

Daha da iyisi, hazırlık yaparken her şeyin tek bir yerde kalması için yararlı tarif referanslarını (YouTube'daki adım adım açıklamalar veya malzemeler listesi gibi) doğrudan belgeye ekleyebilirsiniz.

Planlama ve hedeflerinize ulaşmak için ClickUp Brain'in yardımını alın.

Yapının yanı sıra, ClickUp size ClickUp Brain ile bir AI katmanı da sunar . Bunu, kişisel diyet planlarınız ve uzun vadeli hedeflerinize göre yemek planları veya tarif kitapçıkları hazırlamak için kullanabilirsiniz .

Kişiselleştirilmiş yemek planları oluşturmak için ClickUp Brain'in yardımını alın

Ve hepsi bu kadar değil. Hedeflerinize doğru ilerlemenizi özetleyerek hedeflerinize sadık kalmanıza yardımcı olabilir ve kayıtlarınız yolunuzdan saptığınızı gösterdiğinde sizi uyarabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ellerinizi kullanmadan güncellemeleri kaydedin: ClickUp BrainMAX ve ClickUp Talk-to-Text'i kullanarak sesi kaydedilmiş bir nota, taslak bir plana veya hızlı bir yemek girişine dönüştürün, böylece yazmak zor olduğunda bile sorun yaşamazsınız.

Karar vermeden önce rutinlerinizi planlayın: ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak yemek rutinleri, hazırlık akışları ve alışkanlık döngüleri hakkında beyin fırtınası yapın, ardından bunları görevlere ve kontrol listelerine dönüştürün.

Takibi otomatikleştirin: ClickUp Super Agents'ı kullanarak yineleyen günlük günlük görevleri oluşturun, eksik girdiler olduğunda size hatırlatıcı mesaj gönderin ve haftalık makro özetini bir belge dosyasında derleyin.

Alışkanlıklarınızı otomatik olarak izleyin: Yemekler, su içme, tartılma ve gün sonu kayıtları için Yemekler, su içme, tartılma ve gün sonu kayıtları için ClickUp Hatırlatıcıları ayarlayın, böylece yoğun günlerde bile izleme tutarlı kalır.

Anahtar kontrol noktalarını işaretleyin: 30 günlük tutarlılık serisi, haftalık kalori hedefi veya kesinti ve bakım geçiş tarihi gibi daha büyük hedefler için 30 günlük tutarlılık serisi, haftalık kalori hedefi veya kesinti ve bakım geçiş tarihi gibi daha büyük hedefler için ClickUp dönüm noktalarını kullanın.

ClickUp sınırlamaları

ClickUp arayüzünü ilk kez kullanan kullanıcılar için öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Daha önce klinik ve eğitimle ilgili işlerimi yönetmek için ClickUp kullanıyordum. Diyetisyen ve homeopati kliniği yöneticisi olarak, hasta takipleri, diyet planı revizyonları, rapor incelemeleri ve içerik planlaması gibi birçok küçük ama önemli görevim vardı. ClickUp, tüm bu görevleri tek bir yerde düzenli tutmama yardımcı oldu ve bu da günlük işleri daha kolay hale getirdi. Kullanmaya başlamak kolaydı ve fazla kurulum gerektirmedi. Hasta diyet incelemeleri için hızlıca görevler oluşturabilir, takip için hatırlatıcılar ayarlayabilir ve bekleyen işleri izleyebilirdim. O dönemde klinik faaliyetlerini planlamak ve sağlık eğitimi konularını organize etmek için düzenli olarak kullandım. Görev listeleri, son teslim tarihleri ve ilerleme izleme gibi özellikler ihtiyaçlarıma uygun ve pratikti. Ayrıca günlük iş akışıma da çok iyi uydu ve dikkat edilmesi gereken noktaları net bir şekilde görmemi sağladı. Genel olarak, ClickUp kullandığım süre boyunca daha iyi organizasyon ve daha sorunsuz iş yönetimi sağladı.

2. Cronometer (Derin mikro besin analizleri ile doğru makro izleme için en iyisi)

Cronometer aracılığıyla

Cronometer, veri kalitesine büyük önem veren, yiyecek ve egzersizlerinizi izlemenizi sağlayan bir beslenme izleme uygulamasıdır. Doğrulanmış, laboratuvarda analiz edilmiş beslenme veritabanlarından yararlanır ve arama sırasında veri kaynaklarını ayırır, bu da daha güvenilir makro sayıları elde etmek istediğinizde yardımcı olur.

Makroların ötesinde, Cronometer geniş bir mikro besin setini izler ve bunları günlük özetler, grafikler ve zaman içindeki eğilimlere dönüştürür. Besin hedeflerini doğrudan ayarlardan veya günlüğünden özel olarak özelleştirebilirsiniz. Bu, genellikle protein, lif, sodyum veya vitaminler için belirli aralıkları izlerken faydalıdır.

Günlük kayıtlar için ücretsiz barkod tarayıcıyı ve ayrıca tekrar eden yiyecekler için özel yemekler ve tarifleri destekler. Beslenme ve aktivite verilerinizi aynı yerde tutmak istiyorsanız, Cronometer Fitbit, Garmin ve Apple Health gibi cihazlar ve platformlarla da senkronizasyon yapar.

Cronometer'ın en iyi özellikleri

Tüm vitaminler, mineraller ve amino asitler dahil olmak üzere 80'den fazla besin maddesini izleyerek diyetinizdeki eksiklikleri belirleyin.

Yemeğinizi basit bir dille tanımlayın ve yapay zeka onu doğru beslenme verilerine dönüştürsün.

Aralıklı oruç rutinlerini izlerken, yerleşik Oruç Zamanlayıcı ile oruç sürelerini izleyin.

Cronometer sınırlamaları

Bazı Android cihazlarda barkod tarama güvenilir olmayabilir ve tarayıcı kodları tanıyamadığında manuel girdi yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Gruplandırılmış yiyecekleri veya tekrarlanan öğünleri eklemek, beklendiğinden daha az sezgisel olabilir ve bu da bir rutin oluşturana kadar kayıt yapmayı yavaşlatır.

Cronometer fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Altın: Özel fiyatlandırma

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

Cronometer puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Cronometer hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Çok egzersiz yaptığım için besinlerimi takip etmek istiyorum ve Cronometer kullanarak (2 dönem içinde) 105 pound (47,6 kg) verdim. Bir yıldır kilomu koruyorum ve kilo kaybımı ve sağlığımı korumak benim için çok önemli. Yediğim ve içtiğim her şeyi kaydediyorum.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %26'sı, işten kopmanın en iyi yolunun hobilerine veya egzersizlerine dalmak olduğunu söylerken, %22'si belirli bir saatte dizüstü bilgisayarlarını kapatmak veya evden çalışırken iş kıyafetlerini değiştirmek gibi gün sonu ritüelleri kullanıyor. Ancak %30'u hala zihinsel olarak işten kopmakta zorlanıyor! ClickUp Hatırlatıcıları, sağlıklı alışkanlıkları pekiştirmeye yardımcı olur. Gün sonu özet uyarısı ayarlayın, AI standup'ları ile tamamlanan görevler hakkında takımınızı otomatik olarak bilgilendirin ve yerleşik AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak günlük görevlerinizi gözden geçirin, böylece en önemli görevlerinizi her zaman takip edebilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonları kullanarak her çalışan için günde 1 saat tasarruf sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

3. MacroFactor (Her hafta ilerlemenize uyum sağlayan koçluklu makro hedefleri için en iyisi)

via MacroFactor

MacroFactor, tek bir temel döngü etrafında oluşturulmuş premium bir makro takipçisi ve beslenme koçu uygulamasıdır: yiyeceklerinizi ve kilonuzu düzenli olarak kaydedin, ardından gerçek ilerlemenize göre güncellenen kalori ve makro hedeflerinizi alın. Sizi statik bir plana kilitlemek yerine, kalori alımınız ve kilo eğiliminizden enerji harcama tahmininizi yeniden hesaplar, ardından haftalık kontroller sırasında hedeflerinizi ayarlar.

Uygulamanın harcama algoritması, kaydettiğiniz yiyecekleri ve kilonuzu analiz ederek gerçek enerji ihtiyacınızı belirler. Her hafta, ilerlemenize göre kalori ve makro hedeflerinizi yeniden hesaplar. Bu sayede diyetinizi ayarlarken tahminde bulunmanıza gerek kalmaz.

MacroFactor, sabit hedeflerle bir duraklama dönemine girdiyseniz ideal bir seçimdir.

MacroFactor'un en iyi özellikleri

Ağırlık Trendini izleyerek günlük tartı dalgalanmalarını düzeltin ve haftadan haftaya ilerlemenizi daha kolay yorumlayın.

Yemekleri barkod tarama, doğal dil arama veya karmaşık yemekleri ayrıştıran "açıklama" özelliği ile kaydedin.

Koçlar, uygulamada müşteri verilerini görebilir, hedefleri ayarlayabilir ve geri bildirim bırakabilir.

MacroFactor sınırlamaları

Fitbit entegrasyonu kullanımdan kaldırılacak ve kaldırılması planlanmaktadır, bu da Fitbit ş Akışlarına göre standartlaştırılmış takımlar veya kullanıcılar için seçenekleri sınırlamaktadır.

Aramada yaygın gıdalar için tutarsız veya bulunması zor girişler, basit temel gıdaları kaydetirken zorluk yaratabilir.

MacroFactor fiyatlandırması

Yıllık fiyatlar 71,99 $'dan başlar.

MacroFactor puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

4. MyFitnessPal (Kapsamlı gıda veritabanı ve hızlı günlük kayıt için en iyisi)

MyFitnessPal aracılığıyla

MyFitnessPal, devasa bir gıda veritabanı ve yemekleri, kalorileri ve makroları izlemek için günlük öncelikli bir akışı üzerine kurulu bir beslenme izleme uygulamasıdır.

Büyük veri seti, barkod tarayıcının paketlenmiş gıdaların verilerini anında çekmesini sağlarken, tarif içe aktarıcısı URL'lerden tarifleri analiz ederek porsiyon başına makroları hesaplar. Ayrıca, fitness uygulamaları ve giyilebilir cihazlarla senkronizasyon yaparak günlük kalori alımınızı aktivitenize göre ayarlar.

Ayrıca, antrenman ve dinlenme günleri arasında değişen hedefler için ideal olan aralıklı hızlı izleme ve güne özel hedefler gibi özellikleri de destekler.

MyFitnessPal'ın en iyi özellikleri

14 milyondan fazla gıda içeren barkod tarayıcı, çoğu ürünü anında tanır.

Herhangi bir tarif web sitesinden bir URL yapıştırın, uygulama porsiyon başına besin değerlerini hesaplasın.

Yazmak yavaş geldiğinde, Voice Logging ile yemekleriniz için daha hızlı girişler yapın.

MyFitnessPal sınırlamaları

Gıda veritabanı girişleri, birçok öğe kullanıcılar tarafından gönderildiği için yanlış olabilir, bu da güvenilir makro sayımları için manuel doğrulama gerektirir.

Kullanım sırasında günlük görünümünün donduğu gibi uygulama kararsızlığı

MyFitnessPal fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Yıllık plan: 8,34 $/ay (yıllık 99,99 $ faturalandırılır)

Aylık plan: 24,99 $/ay

MyFitnessPal puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar MyFitnessPal hakkında ne diyor?

Bir Google Playstore kullanıcısı şöyle diyor:

MFP, bilinçli beslenmeye gerçekten yardımcı oluyor. Başlangıçta, aldığınız besinleri izlemeye alışmak biraz zaman alıyor, ancak bu alışkanlık sağlıklı ve sezgisel beslenmeyi geliştiriyor. Çok beğendim ve şiddetle tavsiye ederim! Premium sürümü de aldım ve barkod tarayıcı gerçekten çok işime yarıyor.

📖 Daha fazla bilgi: En iyi AI tarif oluşturucular

5. Lose It! (Fotoğraf ve ses kaydı ile hafif makro izleme için en iyisi)

Lose It! tutarlı bir şekilde izleme yapmanıza ve bu izlemeleri ilerlemenize dönüştürmenize yardımcı olmak için geliştirilmiş bir kalori ve makro takipçisidir. Diğer bir deyişle, bir hedef belirler, yemek günlüğüne öğünlerinizi kaydeder ve yerleşik ilerleme görünümlerini kullanarak kalori, makro veya aralıklı oruç programı gibi hedeflerinize uygun şekilde ilerlersiniz.

Bunun dışında, Lose It! en çok giriş hızıyla tanınır. AI Voice kaydı, yemek planlama ve yemek hedefleri özellikleriyle yemekleri anında kaydetmenizi sağlar.

Lose It! görsel öğrenenler ve oyunlaştırmaya tepki veren kullanıcılar için en uygunudur.

Lose It! en iyi özellikleri

"Snap It" ile yemeğinizin fotoğrafını çekin, uygulama görüntü tanıma özelliğini kullanarak öğeleri tanımlayıp porsiyonları tahmin eder.

Motivasyonunuzu korumak için rozetler kazanın, serilerinizi sürdürün ve zorlu görevlere katılın.

Genetik test sonuçlarınızı bağlayarak kişiselleştirilmiş öneriler alın.

Lose It! sınırlamaları

"Yiyecek ekle" akışını daha az kompakt hale getiren ve arama ve seçim sırasında aynı anda daha az öğe gösteren kullanıcı arayüzü değişikliklerini keşfedin.

Girdiler bir gün ileri veya geri kaydırıldığında günlük düzeydeki hataları düzeltin, bu hatalar günlük makro toplamlarını bozabilir.

Lose It! fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Lose It! puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Lose It! hakkında ne diyor?

Bir Trustpilot kullanıcısı şöyle diyor:

Uygulama gibi, bir iki şey eklenebilir, ancak bunun dışında izleme için harika bir uygulama.

⚡ Şablon arşivi: Ücretsiz Akşam Yemeği Menü Planlama Şablonları

6. FatSecret (Uluslararası gıda veritabanı ve özel gıda/tarif girdi ile makro izleme için en iyisi)

FatSecret aracılığıyla

FatSecret, yapılandırılmış bir beslenme günlüğü ile yemekler ve ürünler için yerleşik görüntü tanıma özelliğini bir araya getiren bir kalori ve makro takipçisidir. Her seferinde arama yapmak yerine, bir fotoğraftan yemeği kaydedebilir ve fotoğraf albümünde saklayabilirsiniz. Bu, yeme alışkanlıklarınız tekrarladığında tutarlı kalmanızı kolaylaştırır.

Araç, günlük düzeyde net bir görünürlük sağlar. FatSecret, diyet takvimi, kilo takipçisi ve kalori ve makrolar için ayrıntılı raporlama ve hedefler içerir; bu da tek bir öğünün ötesinde, günler boyunca alışkanlıklarınızı gözden geçirmenize yardımcı olur.

Aktivitenizi alımınızla birlikte izliyorsanız, FatSecret Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health ve Garmin gibi uygulamalarla senkronizasyonu destekler.

FatSecret'in en iyi özellikleri

Daha ayrıntılı bir günlük planlama için ek yemek türleri içeren özel yemek başlıkları

Malzemeleri ve porsiyon boyutlarını girerek ev yapımı yemeklerin besin değerlerini hesaplayın.

Forumlar ve sosyal topluluklar, destek ve tarif fikirleri için diğer kullanıcılarla bağlantı kurmanıza olanak tanır.

FatSecret sınırlamaları:

Özellikle sık tükettiğiniz yiyecekler ve yemekler kaydedilmeden önce, bazen hantal girdi ile karşılaşabilirsiniz.

Veritabanında belirli yiyecekler bazen eksik olabilir, bu da tam eşleşmeler bulunmadığında kayıt işlemini yavaşlatır.

FatSecret fiyatlandırması

Ücretsiz indir

Premier kademeler: Özel fiyatlandırma

FatSecret puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

FatSecret hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Google Playstore kullanıcısı şöyle diyor:

Bu uygulamayı çok seviyorum. Daha büyük, daha açık. Okuması ve gezinmesi daha kolay, özellikle yaşlılar veya teknolojiyle zorlananlar için. Günlük bilgiler biraz fazla olabilir, ancak istediğiniz gibi okuyabilir veya silebilirsiniz. Düzenli olarak tükettiğiniz yiyeceklerin listesini kaydedebilirsiniz, böylece her seferinde arama yapmanız gerekmez. İzlediğim verileri ve ilerlememi gözümün önünde görmek beni sorumlu hissettiriyor. Her gün ne kadar boş kalori tükettiğimi ve neden kilo aldığımı gösteriyor. Bir deneyin. Kaybedecek tek şey kilolarınız.

7. Carb Manager (Dahili net karbonhidrat ile düşük karbonhidrat ve keto makro izleme için en iyisi)

Carb Manager aracılığıyla

Standart makro takipçileri tüm karbonhidratları eşit şekilde ele alır, ancak keto diyeti yapanlar için önemli olan net karbonhidratlardır. Carb Manager bu kullanım senaryosu için geliştirilmiştir, net karbonhidratları otomatik olarak hesaplar ve düşük karbonhidratlı yaşam tarzlarına uygun özellikler sağlar.

Uygulama, net karbonhidratları belirgin bir şekilde gösterir. Keto diyetine özel tariflerden oluşan bir kütüphane, makrolarınıza uygun yemekleri bulmanıza yardımcı olur ve esnek bir yemek planlama şablonu, bunları izlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca, diyetinizle ilişkilendirmek için kan şekeri ve keton değerlerinizi kaydedebilirsiniz.

Carb Manager, keto, Atkins veya diğer düşük karbonhidrat protokollerini uygulayan herkes için kullanışlı bir seçimdir.

Carb Manager'ın en iyi özellikleri

Net karbonhidratları (toplam karbonhidratlardan lif ve şeker alkollerinin çıkarılmasıyla elde edilen değer) otomatik olarak hesaplar ve görüntüler.

Tam besin değerleri ile binlerce düşük karbonhidratlı ve keto tarifi

Uygulama içinde aralıklı oruç ve yemek zamanlarını günlük alımınızla birlikte kaydedin.

Carb Manager'ın sınırlamaları

Aynı gıdanın, girişi yapan kişiye bağlı olarak farklı karbonhidrat toplamları gösterebileceği veritabanı tutarsızlıkları

Kaydetme eyleminin bulunmasının zor olduğu ve malzemeleri girdikten sonra işin kaybolmasına neden olan tarif oluşturma sorunları

Carb Manager fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: Aylık 5,50 $ (üç ayda bir faturalandırılır)

Carb Manager puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Carb Manager hakkında ne diyor?

Bir Google Playstore kullanıcısı şöyle diyor:

Sıkı bir diyet uygulamaya çalışıyorsanız bu harika bir uygulama. Kullanımı çok kolay, yediğiniz yiyeceği arayıp öğünüze (kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve atıştırmalık) ekleyin, uygulama sizin için besin bilgilerini hesaplayıp günlük bir kayıt tutar. Her türlü yiyecek ve besin bilgisi mevcuttur, ağırlık veya parça olarak ekleyebilirsiniz, hatta 1/8 ila 7/8 arasında kesirler de vardır. Hedeflerinizi girin ve yemeklerinizi planlayın, tarifleri arayın, egzersizler ekleyin ve hatta günlük su alımınızı bile takip edin!

8. Nutritionix Track (Geniş bir ABD gıda ve restoran veritabanı ile hızlı makro izleme için en iyisi)

Nutritionix Track aracılığıyla izleme

Gıda veritabanlarını aramak ve barkodları taramak hala çaba gerektiriyor. Nutritionix Track, doğal dil kaydı sunar; yediğiniz şeyi basit İngilizceyle yazmanız veya söylemeniz yeterlidir, uygulama bunu doğru beslenme verilerine dönüştürür. Bu konuşma arayüzü, kayıt işlemini daha doğal hale getirir.

"İzleme" özellikleri, "iki yumurta, tost ve bir bardak portakal suyu" gibi girdileri kabul eder ve besin değerlerini otomatik olarak kaydeder. Ayrıca, uygulama büyük restoran zincirlerinin besin verilerini destekleyen ticari düzeyde bir veritabanı kullanır.

Nutritionix Track, geleneksel gıda kaydı yapmayı sıkıcı bulan kullanıcılar için idealdir. Doğal dil işleme özelliği faydalıdır ve karmaşık yemek açıklamalarını iyi bir şekilde işler.

Nutritionix En iyi özellikleri izle

"Dışa Aktar" özelliğini kullanarak beslenme ve ilerleme verilerini bir elektronik tablo olarak dışa aktarın.

Koç Portalı aracılığıyla bir koç veya diyetisyenle beslenme günlüğünüzü paylaşın.

İstatistikler görünümünde ilerleme eğilimlerini inceleyerek kalori, makro ve kilo girdilerindeki düzenleri tespit edin.

Nutritionix İzleme sınırlamaları

Tarif oluştururken belirli markaları, boyutları veya tam ögeleri seçmenizi engelleyen ve hassasiyeti azaltabilecek tarif oluşturucu kısıtlamalarıyla karşılaşın.

Özel yiyecekler eklerken, uzun yükleme süreleri ve kaydetme sırasında uygulamanın kilitlenmesi gibi kararlılık sorunları yaşayın.

Nutritionix Fiyatlandırma izleme

Özel fiyatlandırma

Nutritionix Puanları ve yorumları izleme

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Nutritionix Track hakkında ne diyor?

Bir Google Playstore kullanıcısı şöyle diyor:

Bu uygulama, beklemediğiniz kötü besinlerin yüksek alımını belirlememe yardımcı oldu. Sodyumun nereden fazla geldiğini izlemek kolaydı ve bu sayede kolayca düzeltebildim. Uygulamayı kullanmaya başladığınızda, yiyeceklerinizdeki sodyum ve kolesterol miktarı sizi şaşırtabilir. Barkod tarayıcı mutlaka kullanılması gereken bir özellik, uygulamayı gerçekten kullanıcı dostu hale getiriyor. Bazen verilerde küçük bir yanlışlık görebilirsiniz, ancak önemli bir şey değil ve sık sık da oluşmuyor.

⚡️ Şablon Arşivi: Yemekleri İzlemek İçin Ücretsiz Yemek Günlüğü Şablonları

9. Yazio (Yerleşik oruç planları ve tariflerle kalori ve makro izlemesi için en iyisi)

Yazio aracılığıyla

Birçok kişi makro izlemesini aralıklı oruçla birleştirir, ancak bu uygulamaların birçoğu ayrıdır. Yazio her iki deneyimi de birleştirir. Bu, makro izlemesinin yanı sıra yerleşik bir oruç zamanlayıcısı olduğu anlamına gelir.

Oruç zamanlayıcı, yemek ve oruç dönemlerinizi izler ve pencerenizin ne zaman açılıp kapandığını hatırlatıcı bildirimler gönderir. Ayrıca, kişiselleştirilmiş yemek planları, makro hedeflerinize ve yemek programınıza uygun yemekler önerir.

Yazio, aralıklı oruç uygulayan ve aynı zamanda ayrıntılı makro izleme isteyen kullanıcılar için idealdir. Birleşik yaklaşım, ayrı uygulamalar kullanmaktan daha kullanışlıdır.

Yazio'nun en iyi özellikleri

Tek bir günlükte kalori ve makroları izleyin, zaman içindeki ilerleme eğilimlerini gösteren ayrıntılı analizler ve istatistiklerle birlikte.

Dahili zamanlayıcılar ve plan desteği ile 16:8 veya 5:2 gibi aralıklı oruç takipçilerini kullanın.

Trendleri görselleştirmek için kilonuzu, vücut yağ oranınızı ve diğer ölçümlerinizi kaydedin.

Yazio sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için yazılan gıda araması tutarlı bir şekilde çalışmayabileceğinden, ara sıra arama ve girdi güvenilirliği sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.

Bazen barkod taramalarının yavaş olduğunu fark edersiniz, bu da birden fazla paketlenmiş ögeyi hızlı bir şekilde kaydetirken sorun yaratabilir.

Yazio fiyatlandırması

Temel

Özel fiyatlandırma

Yazio puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Yazio hakkında ne diyor?

Bir Google Playstore kullanıcısı şöyle diyor:

Şu ana kadar çok beğendim. Kısıtlayıcı beslenmeyle zorlananlar için bu uygulama gerçekten harika. Geçen yıl yaklaşık 45 kilo verdim ve bunu korumak gerçekten çok zordu, o kadar ki bazen fazla yemekten korkuyordum ve kalori saymıyordum, bu yüzden bütün gün çok az yiyordum, sonra bir gün sonra aşırı yemek yiyebiliyordum. Artık böyle bir sorunum yok! Bir başka BÜYÜK ARTISI, veritabanında her şeyin bulunması. Aradığım hiçbir yiyecek orada yoktu! BAYILDIM

10. Samsung Health (Galaxy ekosisteminde bulunan kişiler için makroları izleme konusunda en iyisi)

Samsung Health aracılığıyla

Samsung Health, cihazınızda zaten bulunan kapsamlı bir sağlık platformunun parçası olarak makro izleme özelliği sunar.

Yiyecek kaydetme özelliği, aranabilir bir veritabanı ve barkod tarayıcı içerir. Ancak asıl değer, entegrasyonlardır. Beslenme verileriniz, Galaxy Watch'unuzdaki uyku, stres ve egzersiz kayıtlarıyla birlikte otomatik olarak senkronize edilir.

Samsung Health, tek bir sağlık izleme deneyimi isteyen Samsung cihaz sahipleri için mantıklı bir seçimdir. Makro izleme fonksiyonu, özel beslenme uygulamalarına kıyasla işlevseldir ancak basittir.

Samsung Health'in en iyi özellikleri

Yemeklerinizi, atıştırmalıklarınızı, su ve kafein alımınızı sağlık kayıtlarınızla birlikte tek bir günlük zaman çizelgesinde kaydedin.

Aynı uygulama içinde egzersizlerden ve adım aktivitelerinden yakılan kalorileri izleyerek, alım ve harcama görünümünü daha kapsamlı bir şekilde görüntüleyin.

Samsung Health Together aracılığıyla beslenme ve aktivite izlemenizin yanında yer alan motivasyon döngüleri için zorlu görevlere katılın.

Samsung Health sınırlamaları

Gıda kaydı için barkod taramayı belirli bölgelerle sınırlandırın

iOS sürümü, Android sürümüyle aynı özelliklerin tümüne sahip olmayabilir.

Samsung Health fiyatlandırması

Samsung cihazlarla birlikte gelir

Samsung Health puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

ClickUp ile Makrolarınızı İzleyin

En iyi izleme takipçisi, en gelişmiş olanı değildir. Rutininize sessizce uyan ve izlemeyi ikinci bir iş gibi hissettirmeyen takipçidir.

ClickUp bu noktada farklı çalışır. Sizi katı bir beslenme uygulamasına zorlamak yerine, haftanızı nasıl planladığınızı temel alarak basit bir sistem oluşturmanıza, ilerlemenizi kontrol etmenize ve hayatınız yoğunlaştığında ayarlamalar yapmanıza olanak tanır. Yemekleriniz, hedefleriniz, hatırlatıcılarınız ve notlarınız tek bir yerde toplanır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

Zamanla, kalıpları fark etmek daha kolay hale gelir, ayarlamalar reaktif değil kasıtlı hissedilir ve izleme "ayak uydurmaya çalıştığınız" bir şey olmaktan çıkar. Kendinize nasıl baktığınızın bir parçası haline gelir.

ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve hayatınıza gerçekten uyan bir makro sistemi oluşturun. ✨

Sık Sorulan Sorular

Kalori sayacı yalnızca toplam enerji alımınızı izler. Makro takipçisi ise bu kalorileri protein, karbonhidrat ve yağlara ayırarak diyetinizin bileşimini gösterir.

Çoğu makro izleme aracı, öğünleri kaydetmenize veya önceki günlerin girdilerini kopyalamanıza olanak tanır. Bu, tekrarlayan beslenmeyi bir izleme avantajı haline getirir, çünkü bir öğünü yalnızca bir kez kaydetmeniz yeterlidir ve daha sonra bu girdiyi yeniden kullanabilirsiniz.

Evet, premium abonelik gerektirmeyen uygulamalar çoğu kullanıcı için yeterince doğru olabilir. Yanlışlıkların ana kaynağı genellikle gıda veritabanına kullanıcılar tarafından girilen verilerdir, bu nedenle girdileri besin etiketleriyle karşılaştırarak doğrulamak iyi bir uygulamadır.

Fotoğraf tanıma gibi AI özellikleri hızlı tahminler için kullanışlıdır, ancak genellikle doğrulanmış verilerle manuel izleme yapmaktan daha az doğrudur. Bu özellikler gündelik izleme için harikadır, ancak kesin hedefler için AI'nın girdilerini iki kez kontrol etmelisiniz.