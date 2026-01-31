Satış Performansı Özeti Nasıl Yazılır

Performans değerlendirme dönemi, genellikle bir çeyreklik satışları, yönetiminizin gözden geçirebileceği ve güvenebileceği birkaç satıra sıkıştırmanızı gerektirebilir.

Bu senaryoda, satış performansınızı temiz satış verileri ve anahtar performans göstergeleriyle kaydetmeniz gerekir, ancak bunları aşırı karmaşık satış raporlarına dönüştürmemelisiniz. Satış metrikleriniz farklı araçlarda yer alıyorsa ve tüm veriler arasında hikayeniz kayboluyorsa, bu sandığınızdan daha zordur.

Ayrıca, satış performansı özeti yazmanın neden olması gerekenden daha uzun sürdüğünü de açıklıyor. Salesforce raporlarına göre, satış temsilcileri haftanın sadece %28 'ini satışa ayırırken, geri kalan zamanlarını yöneticilik ve diğer görevlere ayırıyorlar.

Satış performansı özeti yazma rehberinde, özetin neleri içermesi gerektiğini ve nasıl yazılacağını adım adım öğreneceksiniz. Ayrıca örnekler, kaçınılması gereken yaygın hatalar, şablonların nasıl kullanılacağı ve ClickUp ile her şeyi daha hızlı izleme yöntemleri de yer almaktadır.

⭐ Öne Çıkan Şablon Yıllık satış raporunu hazırlarken, yazmaktan daha fazla şeye dikkat etmeniz gerekir. Tutarsızlıklar, hatalı veriler ve yanlış yorumlamalar olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Bu gibi durumlarda, ClickUp Satış Raporu Şablonu, satış verilerini toplamak, satış performansını izlemek ve dönemler arasında karşılaştırılabilir anahtar satış metriklerini korumak için yapılandırılmış bir yol sunar. Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Satış Raporu şablonuyla satış listenizi düzenleyin.

Satış Performansı Özeti Nedir?

Satış performansı özeti, bir satış temsilcisinin (veya satış takımının) belirli bir dönemde nasıl bir performans sergilediğini açıklayan kısa ve yapılandırılmış bir rapordur.

Özet, performans ölçütlerini kullanarak neler olduğunu, neden olduğunu ve bunu gelecekteki satışlar için nasıl kullanabileceğinizi net bir şekilde anlatır.

Satış performansı özetinde, karar vermeye değer noktaları dahil etmeniz gerekir. Bu, satış müdürünün daha iyi koçluk yapmasını ve satış stratejisini ayarlamasını sağlar. HubSpot, Salesforce ve ClickUp gibi çeşitli araçlar, satış performansı özeti yazmanıza yardımcı olur.

✅ Satış performansı özetini diğer belgelerden ayıran özellikler şunlardır:

Satış raporu daha geniş kapsamlı ve daha çok "günlük defteri tarzındadır. " Satış temsilcilerinin satış sürecindeki hareketlerini, faaliyetlerini ve sonuçlarını izlemek için oluşturulmuştur.

Satış performansı özeti daha analitik olup, genel satış performansına ve satış performansı ölçümünüzün size önerdiği yapılacak adımlara odaklanır.

🧠 Biliyor muydunuz? Satış uzmanlarının yalnızca %35'i verilerinin doğruluğuna tamamen güvendiklerini söylüyor. Bu da performans raporlarının genellikle sadece sayıların değil, ek bağlam bilgilerinin de eklenmesini gerektirmesinin önemli bir nedenidir.

Satış Performansı Özetine Neler Eklenmelidir?

Satış performansı özeti yazmak için, satış verilerini iş üzerindeki etkisine bağlayan tutarlı bir yapı izlemelisiniz.

Satış müdürünüzün (ve İK veya satış operasyonlarındaki herkesin) sonuçları inceleyip performans eğilimlerini teşhis edebilmesi için aşağıda tartışılan bileşenleri dahil edin.

1) Raporlama dönemi ve kapsamı

Zaman aralığını (aylık, üç aylık, yıllık satış raporları) ve rolü (satış temsilcisi, satış müdürü, SDR, hesap yöneticisi) tanımlayın.

Sahip olduğunuz şeyleri belirtin (bölge, segment, hesaplar, gelen ve giden, ürün grubu)

Dönemdeki önemli değişiklikleri not edin (kapsam değişiklikleri, fiyat değişiklikleri, bölge yeniden düzenlemeleri)

2) Satış hedefleri ve hedefler

Değerlendirildiğiniz hedefleri listeleyin (kota, satış kanalı hedefi, yenileme hedefi, MRR/ARR hedefi)

Her hedef için hedef ve gerçek değerleri gösterin (her hedef için bir satır, ekstra yorum yok)

Kararlaştırılan tüm düzenlemeleri ekleyin (rampa dönemi, izin kapsamı, yeniden atanan hesaplar)

3) Anahtar performans göstergeleri ve sonuçlar

Satış stratejinizi yansıtan 3 ila 5 anahtar performans göstergesini (KPI) özetleyin.

Sonuç ölçütlerini ekleyin (elde edilen gelir, kapalı anlaşmalar, kazanma oranı, dönüşüm oranı)

Verimlilik ölçütlerini ilgili yerlere ekleyin (ortalama işlem boyutu, satış döngüsü uzunluğu, ortalama satış döngüsü).

4) Satış boru hattının durumu ve satış tahmini görünümü

Satış boru hattınızın bir özetini sağlayın (boru hattı değeri, aşama dağılımı, askıya alınmış anlaşmalar)

Tahmin doğruluğunu veya tahmin risk faktörlerini (kayma, geç aşama bağımlılıkları, alıcı gecikmeleri) belirtin.

Bir sonraki dönemde beklentilerinizi kısaca görünümde özetleyin (pipeline kapsamı, commit ve en iyi senaryo).

5) Faaliyet ve satış süreci girdileri (sadece sonuçları açıklayanlar)

Sonuçlarla doğrudan bağlantılı faaliyet metriklerini (satış görüşmeleri, demolar, yapılan toplantılar, takipler) ekleyin.

Satış hunisinin iyileşen veya zayıflayan kısımlarını (potansiyel müşteri-toplantı, toplantı-fırsat, geç aşama dönüşüm oranı) işaretleyin.

Performans ölçümünü etkileyen süreç değişikliklerini not edin (yeni yeterlilik kuralları, aşama tanımları, yönlendirme)

📮ClickUp Insight: %16'sı portföylerinin bir parçası olarak küçük bir iş yönetmek istiyor, ancak şu anda bunu yapanların oranı sadece %7. Her şeyi tek başına yapmak zorunda kalma korkusu, insanları genellikle engelleyen birçok nedenden biridir. Tek başına bir girişimciyseniz, ClickUp BrainMAX iş ortağınız gibi çalışır. AI ajanlarınız yoğun işleri hallederken, satış fırsatlarını önceliklendirmesini, tanıtım e-postaları hazırlamasını veya envanteri izlemesini isteyin. Hizmetlerinizi pazarlamaktan siparişleri yerine getirmeye kadar her görev, AI destekli ş Akışları aracılığıyla yönetilebilir ve böylece siz işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.

6) Müşteri etki ölçütleri (rolünüz müşteri tutma veya genişletmeyi içeriyorsa)

Rapor tutma ve genişletme sonuçları (yenilemeler, ek satışlar, müşteri kaybı riski, müşteri kaybı raporu özeti)

Kuruluşunuz kullanıyorsa müşteri ekonomisini dahil edin (müşteri yaşam boyu değeri (CLV), müşteri edinme maliyetleri, müşteri yaşam boyu değeri).

Müşteri metriklerini alınan önlemlerle ilişkilendirin (benimseme planları, yenileme zaman çizelgeleri, paydaşların uyumu)

7) Niteliksel etki: takım çalışması, liderlik ve operasyonel iyileştirmeler

Satış takımının performansını artıran katkıları belgelendirin (oyun kitapları, devirler, koçluk, işe alım desteki)

Sonuçları etkileyen çapraz fonksiyonel işleri belirtin (pazarlama kampanyaları, ürün uyumu, CS eskalasyonu)

Takımın başarısını destekleyen tekrarlanabilir davranışları not edin (süreç disiplini, boru hattı hijyeni, akranların desteklenmesi)

8) Sayıların ardındaki bağlam

Sonuçları şekillendiren 2 ila 3 faktörü açıklayın (potansiyel müşteri kalitesindeki değişiklikler, satın alma komitesindeki değişiklikler, tedarik gecikmeleri, mevsimsellik)

Gözlemlediğiniz ilginç satış eğilimlerini vurgulayın (kaybedilen anlaşmalardaki örüntü, anlaşmaların düştüğü aşama, segment performansı).

Uygulamayı etkileyen tüm kısıtlamaları ekleyin (kapsam eksiklikleri, ürün sınırlamaları, onay zaman çizelgeleri)

9) Gelecekteki satışlar için sonraki adımlar

Bir sonraki dönemde gerçekleştireceğiniz 3 ila 5 eylemi listeleyin, her biri bir metrikle (dönüşüm oranı, tahmin doğruluğu, ortalama işlem boyutu, satış döngüsü uzunluğu) bağlantılı olsun.

"Devam" öğelerini "düzelt" öğelerinden ayırın (neyin işe yaradığı ve neyin düzeltilmesi gerektiği).

Raporlama kalitesine odaklanan bir iyileştirme ekleyin (daha temiz boru hattı aşamaları, daha sıkı niteliklendirme, daha güçlü satış tahmini raporu girdileri)

Adım Adım: Satış Performansı Özeti Nasıl Yazılır?

Optimum satış performansı özeti yazmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1) Satış verilerinizi toplayın (ve standartlaştırın)

Öncelikle zaman aralığını (ay, çeyrek, yıllık satışlar) belirleyin ve her satış temsilcisi için aynı satış verilerini alın. Bu, satış performansı özetinizin karşılaştırılabilir olmasını sağlayacaktır.

Elde edilen gelir, kapalı anlaşmalar, kazanma oranı, ortalama anlaşma boyutu ve satış döngüsü süresi gibi sonuçları kaydedin.

Anlaşma aşamaları, kayma, durmuş fırsatlar ve satış boru hattı raporu hareketi gibi boru hattının durumunu yakalayın.

Satış görüşmeleri, toplantılar, takip işlemleri ve satış sürecini etkileyen pazarlama kampanyaları dahil olmak üzere faaliyetleri ve girdileri kaydedin.

Müşteri ekonomisini ekleyin; bu, müşteri yaşam boyu değeri (CLV), müşteri edinme maliyetleri, müşteri kayıp raporu ve aylık tekrarlayan gelirleri içerir.

ClickUp'ın CRM ş akışlarında anlaşmaları izliyorsanız, anahtar alanları (anlaşma değeri, aşama, sahibi ve kapanış tarihi) kaydedebilirsiniz.

2) Sonuçları hedefler ve hedeflerle karşılaştırın (ekstra elektronik tablolar olmadan)

Ardından, performansı beklentilerle karşılaştırmanız gerekir. Bu, standart bir satış raporunu satış performansı incelemesi özetine dönüştürür.

Bireysel satış temsilcileri ve genel satış takımı bazında kota veya hedef ile gerçek rakamları karşılaştırın .

Gelecekteki satışları daha güvenilir bir şekilde tahmin etmek için boru hattı kapsamını hedeflerle karşılaştırın

Hedefleri etkileyen değişiklikleri not edin (bölge değişiklikleri, potansiyel müşteri hacmi değişiklikleri, personel alımı, kaynak tahsisi)

ClickUp'ta, anlaşmalara veya temsilci düzeyindeki görevlere ClickUp Özel Alanları olarak kotalar ve hedef sayıları ekleyerek hedefleri izlemeyi gerçekleştirebilir, ClickUp Görevleri ile sahiplik atayabilir ve ardından hızlı takım performansı kontrolleri için gösterge panellerinde hedef ile gerçek sayıları görselleştirebilirsiniz.

3) Satış stratejinizle bağlantılı ölçülebilir başarıları vurgulayın

Şirketin satış stratejisini ve satış sürecindeki rolünüzü en iyi temsil eden 3 ila 5 anahtar performans göstergesi seçin. Ardından neyin değiştiğini ve neden değiştiğini gösterin.

Bazı iyi "sinyal" metrikleri (satış huninize ve satış döngünüze uygun olanları kullanın) şunlardır:

Dönüşüm oranı (satış sürecinizde tanımlanmış bir eylemi gerçekleştiren potansiyel müşterilerin yüzdesi)

Ortalama işlem boyutu (takım performansını analiz etmek ve gelir tahmininde bulunmak için kullanılır)

Satış döngüsü süresi (gelir elde etme hızını ve tahmin doğruluğunu açıklamaya yardımcı olur)

AI destekli ClickUp gösterge panelleri, durumun ne olduğu konusunda hızlı ve bir bakışta özetler sunar.

Zaten ClickUp Gösterge Panelleri kullanıyorsanız, bu aşamada eğilimleri görsel olarak düzenleyebilirsiniz. Örneğin, satış döngüsü süresi sabit kalırken ortalama işlem boyutu artar veya geç aşama satış sürecinde dönüşüm oranları iyileşir.

ClickUp'ın CRM kurulumu, ortalama işlem boyutu ve müşteri ömür boyu değeri gibi metriklerin gösterge paneli üzerinden izlenmesini de destekler.

📖 Ayrıca okuyun: İşletmenizde Etkili Performans Raporlaması Oluşturma

4) Eylem odaklı bir dil kullanın

Satış performansı özetinizde aktif dil ve doğrudan konuşma kullanın. Yaptığınız eylemle başlayın, ardından sonuç ve metriği ek dosya olarak ekleyin.

Güçlü fiiller kullanın (iyileştirildi, azaltıldı, artırıldı, yeniden inşa edildi, müzakere edildi, başlatıldı)

Basit bir şablon kullanarak yazın: Eylem → etki → metrik

Sıfatlardan ziyade somut ifadeler kullanın: "Dönüşüm oranı X'ten Y'ye yükseldi" ifadesi, "Pipeline kalitesi yükseldi" ifadesinden daha etkilidir.

5) Doğru yorumlama için sayıların arkasındaki bağlamı ekleyin

ClickUp Docs ile belgelerinizi diğer işlerinizle bağlantılandırın. Yerleşik yapay zeka yardımıyla içerik oluşturun!

Satış raporunuzdaki sayılar, elektronik tabloda görünmeyen nedenlerle değişebilir. Satış liderlerinin performansınızı adil bir şekilde değerlendirebilmesi için 1-2 satırlık bir açıklama ekleyin.

Pipeline kalitesindeki değişiklikleri açıklayın (potansiyel müşteri kaynağı karışımı, kampanya zamanlaması, ICP değişiklikleri)

Anlaşmanın karmaşıklığını işaretleyin (tedarik adımları, çoklu paydaş onayları, fiyat değişiklikleri)

Kısıtlamaları veya destekleyici faktörleri not edin (mevsimsellik, ürün lansmanları, hesap kaybı)

Bunu net tutmak için, anlatımı ClickUp Belge'de yazın ve destekleyici kanıtları (notlar, kararlar, çağrı özetleri) sayıların yanına ekleyin.

6) Niteliksel etki ekleyin (takım çalışması ve operasyonel kazanımlar)

Güçlü bir satış özeti, kendi kapattığınız anlaşmaların ötesinde satış takımının performansını nasıl iyileştirdiğinizi de gösterir.

Satış operasyonları takımı için devirleri ve boru hattı hijyenini iyileştirin .

Satış temsilcilerine mentorluk yapın veya gelecekteki satışları korumak için yeni temsilcileri işe alın.

Dönüşüm oranını artıran veya ortalama satış döngüsünü azaltan tekrarlanabilir stratejileri paylaşın.

Fonksiyonlar arası işbirliği yaparak anlaşmaları engelleyen faktörleri ortadan kaldırın (müşteri hizmetleri, ürün, finans).

İK kılavuzları genellikle performans değerlendirmesinde hem nicel hem de nitel girdilerin kullanılmasını vurgular, bu nedenle bu ayrıntılar hikayenin dengelenmesine yardımcı olur.

Taslak hazırlama sürecini hızlandırmak istiyorsanız, ClickUp Brain'i kullanarak görevler ve belgeler arasındaki ham güncellemeleri takımınız ve yönetiminizle paylaşım yapabileceğiniz özetlere dönüştürebilirsiniz. Brain'e bahsetin ve ihtiyacınız olanı isteyin!

📖 Ayrıca okuyun: Satış Sürecinizi Otomasyonla Otomatikleştirmek ve Ölçeklendirmek için En İyi AI Satış Asistanları

Satış Performansı Özeti Örnekleri

Satış performansı özeti örneklerini, satış performansı değerlendirme notlarınız için model olarak kullanabilirsiniz.

Her örnek, sonuçları (kota, elde edilen gelir, kapalı anlaşmalar), satış sürecinin durumunu (satış süreci raporu ve tahmin doğruluğu) ve bağlamı dengeler, böylece performansı adil bir şekilde değerlendirebilir ve gelecekteki satışları daha az sürprizle tahmin edebilirsiniz.

Birkaç satış performansı özeti örneğini inceleyelim:

Örnek 1: Tahmin doğruluğu eksiklikleri olan güçlü bir kapanışçı (Hesap yöneticisi)

Michael, üç aylık kotasının %111'ini gerçekleştirerek 12 anlaşma ile 560.000 dolarlık yeni iş kapattı. Daha uygun hesapları hedefleyerek ve satış döngüsünün erken aşamalarında ekonomik alıcılarla konuşmaları artırarak ortalama anlaşma boyutunu 41.000 dolardan 47.000 dolara çıkardı.

Kazanma oranı %30 ile satış takımının ortalaması olan %25'in üzerindedir ve geç aşama onayları sırasında paydaşları uyumlu tutarken rekabetçi itirazları ele alma konusunda sürekli olarak olumlu geri bildirimler almaktadır.

Ancak, tahmin doğruluğu %73 ile takımın %90 hedefinin altında kalmıştır. Birkaç anlaşma, net bir sonraki adım olmadan son aşamadaki boru hattında kalmıştır, bu da satış tahmin raporunu satış operasyonları ve kaynak tahsisi için daha az güvenilir hale getirmiştir.

Neden önemlidir:Doğru tahminler, satış liderlerinin işe alım, bütçe ve kapsama kararlarını planlamasına yardımcı olur. Tahmin doğruluğu düştüğünde, liderlik kaynakları aşırı taahhüt etme veya gelecekteki satışlar için kapasiteyi yetersiz planlama riskiyle karşı karşıya kalır.

Büyüme için sonraki adımlar:

Haftalık boru hattı temizlik kontrolleri gerçekleştirerek durmuş fırsatları ortadan kaldırın ve aşama kriterlerini sıkılaştırın.

Aşamaya göre geçmiş dönüşüm oranına dayalı ağırlıklı tahmin uygulayın.

Satış operasyonları takımıyla işbirliği yapın, tahminlerin tutmamasının başlıca nedenlerini inceleyin ve yeterlilik kurallarını güncelleyin.

Örnek 2: Yüksek aktivite, dengesiz dönüşüm (Satış geliştirme temsilcisi)

Jessica, bu çeyrekte 58 nitelikli toplantı düzenledi ve 820 bin dolarlık potansiyel müşteri değerine etki etti. Pazarlama kampanyalarının etkisiyle iş hacminin arttığı bir dönemde takımının performansını destekledi.

Jessica, gelen taleplere daha hızlı yanıt vererek potansiyel müşteriye ulaşma hızını artırdı ve hatırlatıcıları ve toplantı öncesi onayları sıkılaştırarak katılım oranını yükseltti. Ayrıca, satış görüşmelerinde duyduğu en önemli itirazları belgeledi ve AE'lerin satış hunisinde daha erken aşamada mesajlarını ayarlamalarına yardımcı olan kalıpları paylaştı.

Ancak, toplantıdan fırsata dönüşüm oranı %13 ile SDR takımının %18'lik referans değerinin altında kalıyor. Birkaç toplantıda kesin bir sorun tanımı veya zaman çizelgesi eksikliği vardı, bu da satış sürecinin ilerleyen aşamalarında sürtüşmelere yol açtı ve sonraki aşamalarda kazanma oranlarını düşürdü.

Neden önemlidir:Etkinlik metrikleri, ancak satış sürecinin kalitesine yansıtıldığında faydalı olur. Güçlü nitelikler, satış sürecinin raporunu gerçek alıcı niyetine dayandırarak dönüşüm oranını artırır ve tahminlerin doğruluğunu korur.

Büyüme için sonraki adımlar:

Nitelik sorularını sıkılaştırın , böylece sorunları, zaman çizelgesini ve paydaşların katılımını önceden teyit edin.

ICP ve geçmişteki kazanç modellerine göre segmentlere ulaşarak fırsat kalitesini ve satış verimliliğini artırın.

AE ile haftalık olarak çağrı kayıtlarını gözden geçirin, böylece keşif sürecini iyileştirin ve düşük niyetli toplantıları azaltın.

Örnek 3: Güçlü anlaşma kalitesi ve daha uzun döngü sürelerine sahip kurumsal satıcı (Kurumsal hesap yöneticisi)

Daniel, 5 kurumsal anlaşmada yıllık sözleşme değeri 1,05 milyon dolar olan ve ortalama anlaşma boyutu 210 bin dolar olan anlaşmaları tamamlayarak kotanın %92'sini gerçekleştirdi.

Daha önce satın alma komitelerinde çoklu iş parçacığı kullanımını genişletti ve ölçülebilir sonuçlarla bağlantılı daha net iş senaryoları oluşturarak geç aşama dönüşümünü iyileştirdi. Daniel ayrıca ürün ve güvenlik ortaklarını daha erken aşamada devreye sokarak son dakika eskalasyon risklerini azalttı ve paydaşların uyumunu iyileştirdi.

Ancak, ortalama satış döngüsü süresi 78 günden 96 güne çıktı. Ayrıca, iki anlaşması tedarik ve yasal incelemeler nedeniyle bir sonraki çeyreğe kaydı. Kapanış tarihleri döngünün sonuna doğru kaydıği için tahmin doğruluğu %80'e düştü.

Neden önemli:Satış döngüsünün uzunluğu, nakit akışı zamanlamasını ve tahmin güvenilirliğini etkiler. Döngü süreleri belirgin risk işaretleri olmadan uzadığında, gelecekteki satışları tahmin etmek ve kapsamı doğru bir şekilde planlamak zorlaşır.

Büyüme için sonraki adımlar:

Resmi kapanış planı kontrol noktaları ekleyin yasal, güvenlik ve tedarik için geç aşamadaki kaymaları azaltmak için

Kurumsal anlaşmalar için risk puanlama çerçevesi oluşturarak engelleri daha erken aşamada ortaya çıkarın.

Tahmin kategorilerini hedef kapanış tarihleri yerine belgelenmiş alıcı taahhütleriyle uyumlu hale getirin.

Örnek 4: Müşteri ekonomisini iyileştiren müşteri tutma ve genişletme lideri (Hesap yöneticisi)

Ashley, aylık tekrarlayan gelirde 980.000 dolarlık bir koruma sağlarken, mevcut müşterilerden elde edilen ek satış ve eklenti gelirlerinde 240.000 dolarlık bir artış sağladı.

Yapılandırılmış QBR'ler oluşturarak, başarı kriterlerini netleştirerek ve ürün sorunlarını daha erken aşamada eskalasyon yaparak yenileme riskini azalttı. Ashley ayrıca stratejik hesaplarda benimsemeyi artırarak müşteri yaşam boyu değeri (CLV) sinyallerini iyileştirdi. Genişleme tekliflerini kullanım tabanlı sonuçlar ve yenileme zaman çizelgeleriyle uyumlu hale getirdi.

Ancak, hesap önceliklendirmesi çeyreğin ilk yarısında reaktif kalmaya devam etti ve iki orta ölçekli pazardaki hesapta müşteri kaybı riski ortaya çıktı. Bu durum, son dakika kaynak değişikliklerine yol açtı ve yenileme tahminlerini daha az öngörülebilir hale getirdi.

Bu neden önemlidir:Müşteri yaşam boyu değeri, tek seferlik kazançları değil, müşteri ilişkilerinden bekleyebileceğiniz uzun vadeli geliri yansıtır. Müşteri kaybı riski geç ortaya çıktığında, planlamayı bozar ve yenileme gelirleri için tahmin doğruluğunu azaltır.

Büyüme için sonraki adımlar:

Hesap sağlığı rutini oluşturun , böylece benimseme düşüşlerini ve yenileme risklerini 90 gün önceden tespit edebilirsiniz.

Karar tarihleri ve paydaşların uyumunu izlemek için dönüm noktası izleme ile yenileme tahminlerini standartlaştırın .

Müşteri edinme maliyetleri ile uzun vadeli değeri dengeleyen genişleme stratejileri konusunda satış liderleriyle koordinasyon sağlayın.

Örnek 5: Düzensiz satış kanalı kapsamıyla takım performansını artıran satış müdürü (Satış müdürü)

Brandon, satış takımını bu çeyrekte %103'lük bir başarıya ulaştırdı ve toplam gelir çeyrek bazda %9 artış gösterdi.

Anlaşma incelemelerini standartlaştırarak ve aşama çıkış kriterlerini sıkılaştırarak takım performansını artırdı. Ayrıca satış temsilcilerine geç aşamadaki itirazların nasıl ele alınacağı konusunda koçluk yaptı.

Daha net takip ritimleri ve yeterlilik standartları uygulandıktan sonra, kazanma oranı %22'den %26'ya yükseldi ve KOBİ anlaşmalarının ortalama satış döngüsü süresi 11 gün azaldı.

Ancak, satış boru hattı kapsamı takım içinde büyük farklılıklar gösteriyordu. İki temsilci, son aya girerken 2 katından daha az bir kapsam taşıyordu. Bu durum, satış tahminlerinin riskini artırdı ve çeyrek sonlarında hesapların ve destek süresinin yeniden dengelenmesini zorunlu kıldı.

Neden önemlidir:Pipeline kapsamı, satış huninizin değerini gelir hedefinizle karşılaştırır ve eksiklikleri erken tespit etmenize yardımcı olur. Kapsam düştüğünde, öngörülebilirliği kaybedersiniz ve gelecekteki satışlarınızı riske atarsınız.

Büyüme için sonraki adımlar:

Segmentlere göre haftalık boru hattı kapsama hedefleri belirleyin ve erken aşama oluşturma faaliyetlerini uygulayın.

Temsilci düzeyinde performans eğilimleri incelemeleri gerçekleştirerek, sonuçlar düşmeden önce koçluk ihtiyaçlarını tespit edin.

Satış analizi raporlarının sıklığını standartlaştırın, böylece liderlik her hafta aynı anahtar metrikleri görebilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX ile AI destekli bir satış özeti rutini oluşturun. ClickUp Brain MAX'ın Talk to Text özelliği ile herhangi bir uygulamada AI dikte özelliğini kullanın ClickUp'ın bağımsız masaüstü uygulaması ClickUp Brain MAX, güncellemeleri hızlı bir şekilde yakalayarak ve satış performansı özeti yazma zamanı geldiğinde doğru kanıtları ortaya çıkararak performans raporlamasının tutarlı olmasını sağlar. Yapılacaklar şunlardır: Sesinizle performans güncellemelerini anında kaydedin: Talk to Text özelliğini kullanarak sesi ellerinizi kullanmadan metne dönüştürün, böylece haftalık temsilci güncellemeleri, anlaşma notları ve görüşme özetleri henüz tazeyken kaydedilebilir.

Neyin değiştiğini ortaya çıkaran sorular sorun: ClickUp ve bağlantılı kaynakları arayarak "Bu ay hangi anlaşmalar kaybedildi?" veya "Aşama gecikmelerinin en yaygın nedenleri nelerdi?" gibi soruları hızlıca yanıtlayın.

Kurumsal Arama ile geçmiş kararları hızlıca arayın: Kurumsal Arama'yı kullanarak görevlerden, belgelerden, sohbetlerden ve toplantılardan bağlam açısından zengin yanıtlar alın, böylece performans iddialarını sayıların ardındaki kesin kararlar, engeller ve takip işlemleriyle destekleyebilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza uygun yapay zekayı seçin: ClickUp BrainGPT, farklı komut ihtiyaçları için Claude, GPT-4 ve Gemini dahil olmak üzere birden fazla LLM'ye erişim sağlar.

Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar

Satış performansı özeti, performansı değerlendirmeyi ve harekete geçmeyi kolaylaştırmalıdır. Aşağıdaki hatalar, özetin incelemeler sırasında güvenilirliğini azaltır:

Hedefleri veya hedefleri atlamak , satış performansını adil bir şekilde değerlendirmek imkansız hale getirir.

Satış sürecinde nelerin değiştiğini açıklamadan satış metriklerinin listesini hazırlama

Sonuçlar iyileşmediğinde faaliyetleri performans olarak değerlendirme

Kapalı anlaşmaları raporlama yaparken gelecekteki satışlar için satış boru hattının durumunu göstermeyin

Dönemler arasında tanımları karıştırma, özellikle dönüşüm oranı ve satış döngüsü uzunluğu için

Bireysel satış temsilcilerini bölge, segment veya potansiyel müşteri kalitesini dikkate almadan karşılaştırma

Sayıların arkasındaki bağlamı göz ardı etmek , koçluk ve kaynak tahsisini zorlaştırır.

Ölçülebilir başarılar yerine "iyi performans gösterdi" gibi belirsiz ifadeler kullanmak.

Zayıf performans eğilimlerini kimsenin okumayacağı uzun bir anlatımda gizlemek

Sonraki eylemler olmadan bitirmek, özeti bir plan yerine belgelemeye dönüştürür.

🧠 Biliyor muydunuz? Gartner, satış liderlerinin ve satıcıların yalnızca %45'inin kuruluşlarının tahmin doğruluğuna yüksek güven duyduğunu ortaya koydu.

Satış Özeti Raporu Yazmak için Şablonlar

Yıllık satış raporu (veya hızlı bir aylık güncelleme) yazarken en zor kısım genellikle satış verilerinizin tutarlılığını sağlamaktır. Bunu, her döngüde aynı biçimi sıfırdan yeniden oluşturmadan bu sayıların arkasındaki bağlamı yakalamak izler.

Yapı ile yerleşik alanları ve görünümleri birleştiren satış raporu şablonları arıyorsanız, aşağıdaki ClickUp şablonları size yardımcı olabilir:

1. ClickUp Performans Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Performans İzleme Raporu şablonu ile takımınızın ilerlemesini ölçün ve yüksek performans gösteren çalışanları belirleyin.

ClickUp Performans Raporu Şablonu, hem sonuçları hem de operasyonel bağlamı içeren performans açıklamalarını destekler. Bu, özellikle bir inceleme döngüsü için performans metriklerini özetlerken ve rapor paylaşımından sonra takip işlemlerinin görünürlüğünü sağlamak istediğinizde kullanışlıdır.

🌻 Bu şablonun size nasıl yardımcı olacağı:

Gerçek zamanlı raporlama ile ilerlemeyi ve KPI'ları takip edin , böylece iş güncellemeleriyle sayılar güncel kalır.

Özel Durumlar, Özel Alanlar ve çoklu görünümler (Liste, Gantt, İş Yükü ve Takvim dahil) ile raporlamayı standartlaştırın .

Özetin sadece toplamları değil, kararları ve engelleri de yansıtması için destekleyici kanıtları yorumlar, etiketler, ek dosyalar ve bildirimler aracılığıyla ekleyin.

2. ClickUp Özet Rapor Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Özet Rapor şablonu ile verilerinizi etkili bir şekilde özetleyin.

ClickUp Özet Rapor Şablonu, paydaşların önce yüksek sinyal özetini görmek istedikleri ve ayrıntılara inme seçeneği olduğu durumlarda işe yarar. Raporu net tutmanıza yardımcı olurken, aynı zamanda temel işleri ve zaman içindeki güncellemeleri izlemenizi sağlar.

🌻 Bu şablonun size nasıl yardımcı olacağı:

Karmaşık verileri net bir rapor biçiminde düzenleyin ve sonuçlar değiştikçe ilerlemeyi izleyin.

Özel Alanlar kullanarak rapor girdilerini saklayın (örnekler arasında Gerçek Maliyet, Sözleşme Boyutu, Kısa Açıklama ve Takım bulunur)

Tekrarlanabilir bir raporlama ş Akışı oluşturun, birden fazla görünümle

🎥 Satışta yapay zeka konusunda yeniyseniz veya çoğu yapay zeka tavsiyesinin abartılı olduğunu düşünüyorsanız, satışta yapay zekayı nasıl kullanabileceğinize dair bir video izleyebilirsiniz:

3. ClickUp Satış Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Satış Takipçisi şablonu ile tüm satışlarınızı gerçek zamanlı olarak izleyin.

Bireysel ve satış takımı performansını gerçek zamanlı olarak izlemek için güvenilir bir yol arıyorsanız, ClickUp Satış Takip Şablonu size yardımcı olabilir. Bu şablonla, satış faaliyetleriniz ve satış süreci tek bir yerde görünür kalır.

Bu, takımların satış çabalarının en verimli olduğu alanları görmelerine ve satış sürecini ve satış sürecini iyileştirmek için veriye dayalı kararlar almalarına yardımcı olan yapılandırılmış bir izleme aracıdır.

🌻 Bu şablonun size nasıl yardımcı olacağı:

Bireysel ve takım performansını gerçek zamanlı olarak takip edin , satış çabalarının en verimli şekilde kullanıldığı alanların görünürlüğünü artırın.

Beş Özel Durum (Tamamlandı, Hedef Ulaşıldı, Hedef Ulaşılamadı, Başlanmadı, Devam Ediyor) ile satış ilerlemesini düzenleyin .

Tutarlı satış verilerini , Nakliye Maliyeti, İade Var mı, Birim Maliyet, Nakliye Ücreti ve Kâr Hedefi gibi örnekler dahil olmak üzere 12 Özel Alan kullanarak yakalayın.

Satış Takibi, Aylık Satış Hacmi, Başlangıç Kılavuzu ve Ürün Başına Satış Durumu dahil olmak üzere dört yerleşik görünümden performansı inceleyin.

Zaman takibi, etiketler, bağımlılık uyarıları ve e-posta gibi proje yönetimi özellikleriyle sürekli izlemeyi destekleyin.

ClickUp, Satış Performansı Özetlerini İzlemenize ve Yazmanıza Nasıl Yardımcı Olabilir?

Satış performansı özeti yazarken, nadiren sadece yazma konusunda zorluk çekersiniz.

Verileri derlemek ve ölçülebilir eylemler oluşturmak için yorumlamak konusunda zorluk yaşıyorsunuz. Satış verileriniz CRM'inizde, satış görüşmeleriniz başka bir araçta, notlarınız belgelerde ve KPI'larınız ise birisinin güncellediği bir elektronik tabloda yer alıyor olabilir.

Bu durum, satış ekibinizin verimliliğini azaltan iş dağınıklığına neden olur. Aynı sorunun bir sonraki aşaması olarak, takımlarınızın özetlemeniz gereken işlerle hiçbir ilgisi olmayan, birbirinden bağımsız AI araçları kullanması nedeniyle AI dağınıklığıyla da karşı karşıya kalırsınız.

ClickUp bu konuda size yardımcı olabilir. ClickUp, görevleri, belgeleri, raporları ve yapay zekayı tek bir bağlantılı Çalışma Alanı'nda tutabileceğiniz birleşik bir yapay zeka Çalışma Alanı sunar. Bu sayede, satış takımınızın gerçekte yaptıklarından performans özetinizi oluşturabilirsiniz.

Performans özeti şablonları için ClickUp Belge ve Docs Hub'ı kullanın.

ClickUp'ın Docs Hub'ını kullanarak tüm belgelerinizi tek bir yerde düzenleyin

Temsilciler ve takımlar arasında tutarlı ve adil performans özetleri istiyorsanız, önce yapıyı standartlaştırın.

ClickUp Belge ile KPI'lar, satış süreci bağlamı, kazançlar, riskler ve sonraki adımlar için başlıklar içeren tekrarlanabilir bir performans özeti şablonu (üç aylık, aylık veya yıllık satış raporları) oluşturabilirsiniz.

İç içe geçmiş sayfalar, tablolar ve şablonları destekler, böylece içeriği özelleştirirken tüm satış temsilcileri arasında biçimlerin tutarlılığını koruyabilirsiniz. ClickUp Belge ayrıca yorumlarda ekip arkadaşlarınızı etiketlemenize ve metni izlenebilir görevlere dönüştürmenize yardımcı olur.

Üstelik, ClickUp'ın Docs Hub özelliği, tüm belgelerinizi düzenlemek ve oluşturmak için merkezi bir yer sağlar. Bu, satış yöneticilerinin ve İK departmanının, özellikle birden fazla takım veya bölgede, doğru özeti hızlı bir şekilde bulmasını kolaylaştırır.

ClickUp Brain ile performans özetleri hazırlayın ve iyileştirin

ClickUp Brain ile projeye özel ayrıntılı özetler ve cevaplar alın

Metrikleriniz ve notlarınız aynı Çalışma Alanı'nda bir araya geldiğinde, yapay zeka çok özel bir şekilde kullanışlı hale gelir. Yapay zeka, bağlamı içeren bir özet taslağı hazırlayabilir.

ClickUp Brain, halihazırda yaptığınız işlerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu, ham faaliyetlerden yapılandırılmış ilk taslağa daha hızlı geçmenize yardımcı olur (beş farklı araçtan kopyala-yapıştır yapmanıza gerek kalmadan).

✅ Satış performansı özetleri için ClickUp Brain'i kullanmanın iki pratik yolu:

Her şeyi yeniden okumadan faaliyetleri ve sonuçları özetleyin: ClickUp AI, görev faaliyetlerini (açıklamalar, yorumlar, alt görevler) özetleyebilir ve ele almanız gereken ölçülebilir başarıların veya risklerin net bir listesini oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Uzun belgeleri yöneticiye sunmaya hazır özetlere dönüştürün: ClickUp AI, bir belgenin içeriğini özetleyebilir. Bu, haftalık güncellemeleri ve koçluk geri bildirimlerini tek bir yerde topladıktan sonra, kısa ve öz bir performans özeti hazırlamanız gerektiğinde yardımcı olur.

Sonuç olarak, sıfırdan yazmaya daha az zaman harcayıp, hikayenin bağlamını ve doğruluğunu kontrol etmeye daha fazla zaman ayırırsınız.

ClickUp Görevleri ve sahipleri ile satış hedeflerini izlenebilir eylem öğelerine dönüştürün.

ClickUp görevlerini kullanarak görevlerinizi tek bir alanda yönetin ve diğer işlerinizle bağlantı kurun

Sahip olduğunuz uygulamaları gösterebildiğinizde performans özetiniz daha güçlü hale gelir.

ClickUp Görevleri'ni kullanarak satış hedeflerini ve destekleyici işleri net sahiplere atayabilir (pipeline oluşturma, takip, stratejik hesap planları, yenileme dönüm noktaları), ardından ilerlemeyi daha sonra raporlayacağınız aynı yerde izleme yapabilirsiniz.

✅ Bu "hedef izleme"ni satış operasyonları için pratik hale getirmek için, inceleme döngünüze uygun bir yapı ekleyin:

ClickUp Özel Alanları kullanarak kotalar, segmentler, bölgeler ve dönemleri izleyin, böylece her anlaşma, hesap planı veya boru hattı görevi aynı meta verileri taşısın.

Formül dostu sayısal alanları kullanarak, sizin için önemli olan rollupları hesaplayın (örneğin, kota gerçekleştirme veya ağırlıklı boru hattı değerleri) ve hesaplamaları ayrı elektronik tablolara değil, işe bağlı tutun.

ClickUp Otomasyonları ile rutin sahiplik adımlarını otomatikleştirin (örneğin, bir anlaşma aşamaya geçtiğinde takip atamaları yapmak veya yenileme penceresi açıldığında bir görev oluşturmak gibi), böylece satış sürecinizdeki "sonraki eylemler" hafızanıza bağlı kalmaz.

Bu kurulum, çalışan performansına ilişkin daha net bir denetim izi sağlar: çeyreği hafızanızdan yeniden oluşturmanıza gerek kalmadan, temsilcinin sahip olduğu, sevk ettiği, kaçırdığı ve değiştirdiği şeyleri gösterebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Super Agents ile satış takibini otomasyonla otomatikleştirin. ClickUp'ın Agentic AI takım arkadaşlarıyla verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın Satış hedefleri görevler olarak izlendiğinde, genellikle takip sürecinde aksaklıklar yaşanır. Bunlar, satış takımı içinde sahipliğin net bir şekilde belirlenmesini sağlarken, sonraki adımların güncellenmesi ve oluşturulmasını içerir. ClickUp bunu Super Agents ile destekler: Performans döngüsü e-postalarını hazırlamak ve göndermek, koçluk görevleri atamak, inceleme temas noktalarını planlamak ve ClickUp'ta olanlara göre paydaşları bahsetmek için bir Süper Ajan kurun.

Ajanların hangi araçlara/verilere erişebileceğini ve bunları kimlerin tetikleyici olarak kullanabileceğini veya yönetebileceğini kontrol ederek, kritik kararlar için eylemlerin kaydedilmesi ve insan onayı gerektirilmesi ile yönetişimi temiz tutun.

ClickUp gösterge panelleri ile KPI'ları, gelirleri ve kotalarınızı izleyin.

ClickUp ile kod yazmadan daha hızlı özel gösterge panelleri oluşturun

Satış performansı özeti, genellikle net raporlamadan kaynaklanan güvenilirliğe ihtiyaç duyar. İlerlemeyi, elde edilen geliri, dönüşüm oranı değişikliklerini ve satış sürecindeki hareketleri kaydetmeniz gerekir.

ClickUp Gösterge Panelleri, Çalışma Alanı verilerini (görev ve Özel Alan verileri dahil) görsel raporlara dönüştürmenize olanak tanır, böylece son dakika satış analizi raporunu aceleyle hazırlamak yerine performans ölçütlerini sürekli olarak izleyebilirsiniz.

✅ Satış müdürleri ve takım liderleri için ClickUp Gösterge Panelleri aşağıdaki şekillerde yardımcı olabilir:

Genel satış performansı için canlı KPI görünümü oluşturun (gelir, kapalı anlaşmalar, satış boru hattı değeri, temsilci etkinliği)

Aynı gösterge paneli görünümünü filtreleyerek (KOBİ vs orta ölçekli pazar vs kurumsal) segmentler arasında takım performansını karşılaştırın .

Performans eğilimlerini erken tespit edin (durmuş satış süreci, kayan kapanış tarihleri, temsilciler arasında dengesiz kaynak dağılımı)

Birden fazla gösterge paneli (takım gösterge paneli, boru hattı gösterge paneli, tahmin gösterge paneli) kullanıyorsanız, Dashboards Hub bunları tek bir merkezi konumdan düzenlemenize, aramanız ve yönetmenize yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp AI Kartları ile KPI gösterge panellerini incelemeye hazır içgörülere dönüştürün . ClickUp'ın AI Kartlarını kullanarak gösterge panellerinize AI destekli raporlama özelliği ekleyin ClickUp AI Kartları, AI destekli raporlamayı doğrudan ClickUp Gösterge Panellerine ekler, böylece performans özetiniz grafikler ve toplamlarla sınırlı kalmaz. Liderlik için hazır rolluplar oluşturun: Seçilen Liste, Klasör veya Alanın durumu ve sağlığı hakkında güncel bir rollup oluşturmak için bir AI Özet kartı ekleyin. Bu, satış özetinizi yazmanıza yardımcı olabilir.

Manuel notlar almadan haftalık temsilci faaliyetlerini kaydedin: Seçilen kişilerin veya takımların belirli bir dönemdeki (ör. bu hafta, son 7 gün) son faaliyetlerini özetlemek için bir AI Team StandUp kartı ekleyin. Bu, takımınızın satış performansını izlemek için uygundur.

CRM ş akışlarını ClickUp'ta çalıştırarak raporlamanın uygulamayla bağlantılı kalmasını sağlayın.

ClickUp'ın CRM çözümünü kullanarak müşteri etkileşiminden siparişlere kadar her şeyi yönetin

CRM ş akışınız ve raporlama ş akışınız farklı yerlerdeyse, özetleriniz gerçeklikten uzaklaşmaya başlar.

ClickUp'ın CRM'i, özelleştirilebilir ş akışları ve sorunsuz devirler ile iş akışınıza uyacak kadar esnektir. İş akışınızı ve uygulamanızı aynı Çalışma Alanı'nda tuttuğunuzda, ay sonunda "raporlama yükü" azalır.

✅ Pratikte bu, şunları yapabileceğiniz anlamına gelir:

Satış döngünüzü yansıtan satış aşamaları oluşturun ve takımınızın çalışma şekline uygun görünümlerde anlaşma aşamalarını izleyin.

Potansiyel müşteri ve anlaşma güncellemelerini otomasyonla otomatikleştirin (potansiyel müşterileri otomatik olarak atayın, takip işlemlerini tetikleyici olarak kullanın, aşamaları güncelleyin) ve temsilcilerin işini yavaşlatan idari işleri azaltın.

Salesforce, HubSpot, Gmail ve Outlook gibi araçlarla müşteri verilerini ve e-posta etkinliklerini senkronize edin, böylece performans değerlendirmeleri için önemli bağlamlar gelen kutusu konu dizilerinde kaybolmaz.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp entegrasyonları ile boru hattı güncellemelerini ve takip işlerini birbirine bağlı tutun . ClickUp entegrasyonlarını kullanarak satış raporunuza web sayfalarını ekleyin ClickUp Entegrasyonları, CRM ş akışınızı performans özetlerini daha kolay haklı çıkarmayı sağlayan görevler, notlar ve devirlerle bağlantılandırmanıza yardımcı olur. Güncellemeleri bir araçtan diğerine kopyalamak yerine, anlaşma hareketlerini sahip olduğunuz işlerle bağlantılandırabilir ve raporlama izini bozulmadan koruyabilirsiniz. Anlaşma değişikliklerinden teslimat işlerini tetikleyin: ClickUp'ı HubSpot gibi CRM'lerle bağlayın , böylece anlaşma tabanlı tetikleyiciler ClickUp'ta öğeler oluşturabilir ve anlaşma aşamalardan geçer geçmez işi doğru sahibine aktarabilir.

Müşteri iletişimini uygulamayla bağlantılı tutun: E-postayı ClickUp'ın CRM kurulumuna entegre edin, böylece dış iletişim ve takip işlemleri takımınızın tamamlaması gereken işlerle bağlantılı kalır.

ClickUp'ta Bir Sonraki Satış Performansı Özetinizi Yazın

Satış performansı özeti, net bir karar notu gibi okunduğunda işe yarar. Boru hattınızı, notlarınızı ve metriklerinizi farklı araçlara yayarsanız, aynı satış raporunu sıfırdan yeniden yazmaya devam edersiniz.

İşte bu noktada iş dağınıklığı raporlama dağınıklığına dönüşür. ClickUp, ş akışını tek bir yerde bir araya getirmenize yardımcı olur, böylece sayılarınız onları açıklayan bağlamla bağlantılı kalır.

İzleme ve yazma işlemleriniz aynı Çalışma Alanı'nda yapıldığında, özetleriniz daha hızlı, daha adil ve daha kolay uygulanabilir hale gelir.

Bir sonraki özetinizi yazmaya hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ✅.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Başlangıçta belirlediğiniz hedefler ve rol beklentileriyle temsilciyi değerlendirdiğinizde adil bir değerlendirme yaparsınız, ardından bölge, potansiyel müşteri kalitesi ve hesap karışımı gibi bağlamları ekleyin. Sonuçlara ve bunların arkasındaki sürece bakarsınız, böylece şans değil, tekrarlanabilir uygulamaları ödüllendirirsiniz.

Sonuçları ve bu sonuçların nasıl elde edildiğini kapsayan küçük bir set kullanın: elde edilen gelir ve kota, tamamlanan anlaşmalar ve kazanma oranı, satış boru hattı kapsamı, önemli aşamalarda dönüşüm oranı, ortalama anlaşma boyutu ve satış döngüsü süresi. Bunları güvenilir bir şekilde izliyorsanız, tahmin doğruluğu, müşteri edinme maliyetleri ve müşteri ömür boyu değeri de dahil edin.

Satış incelemesi, sonuçları, koçluğu ve gelişimi kapsayan konuşma ve değerlendirme sürecidir. Satış performansı özeti, o dönemin performansının kısa yazılı kaydıdır ve neler olduğunu, neden olduğunu ve bundan sonra alınacak önlemleri açıklar.