2026'da Takımlar için En İyi 9 Augmentcode Alternatifi

Çoğu geliştirici, bir AI kodlama asistanı seçerken otomatik tamamlama hızına veya sohbet kalitesine odaklanır, ancak asıl darboğaz daha hızlı kod yazmak değildir. Momentumu öldüren, IDE, görev izleyici, belgeler ve iletişim araçları arasında sürekli bağlam geçişidir. Uygulamalar arasında her anahtar, kritik bilgileri dağıtır ve akış durumunuzu bozar.

Bu kılavuz, GitHub Copilot ve Cursor gibi IDE yerel araçlarından, kodunuzu onu neden oluşturduğunuzun tüm hikayesine bağlayan ClickUp gibi ş akışını kapsayan platformlara kadar 9 Augment Code alternatifini ayrıntılı olarak ele almaktadır. Hedef sadece daha hızlı otomatik tamamlama değildir. Takımınızın gerçekte nasıl çalıştığına uygun doğru aracı bulmaktır.

Neden Augment Kod Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Augment Code, büyük, kurumsal ölçekli kod tabanlarını anlamak ve bağlam farkında öneriler sunmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir kodlama asistanıdır. Genel yapay zeka araçlarının bağlamı kaybettiği geniş depolarda çalışan geliştiriciler için tasarlanmıştır. Ancak her takım bu düzeyde kod tabanı indekslemesine ihtiyaç duymaz ve bazı geliştiriciler Augment'in IDE desteğinin veya ş Akışı entegrasyonunun kendi yığınlarına uymadığını düşünür.

Birçok geliştirici, daha derin sohbet tabanlı etkileşimler, daha iyi satır içi tamamlama özellikleri veya yalnızca IDE'de değil, tüm teknoloji ekosisteminde çalışan araçlar istemektedir. Takımların alternatifleri araştırmasının en yaygın nedenleri şunlardır:

IDE esnekliği: Bazı araçlar daha geniş düzenleyici desteği sunar veya bağımsız uygulamalar olarak çalışır.

Ş Akışı entegrasyonu: Geliştiriciler, proje yönetimi, dokümantasyon veya Geliştiriciler, proje yönetimi, dokümantasyon veya CI/CD boru hatlarına bağlantı sağlayan AI destekli bir kodlama asistanına ihtiyaç duyabilirler.

Bağlam kapsamı: Farklı araçlar kod tabanı bağlamını farklı şekilde ele alır; bazıları tek dosya önerilerinde, diğerleri ise çapraz repo anlayışında mükemmeldir.

Takım işbirliği: Kurumsal takımlar, Kurumsal takımlar, kod inceleme yardımı , bilgi paylaşımı veya merkezi AI yönetimi gibi özelliklere ihtiyaç duyabilir.

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce tüketiyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir modern platformda birleştirir. Sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin; AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutar!

Augment Kod Alternatiflerine Genel Bakış

Araç En uygun En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Kodun yanı sıra geliştirme ş akışlarını yöneten takımlarTakım boyutu: Küçük takımlardan kurumsal şirketlere kadar Kod üretimi için Codegen ajanı, Çalışma Alanı genelinde bağlam için Brain, Belgeler, görev bağlantıları, otomasyonlar, entegre ş Akışı yönetimi Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal işletmeler için özelleştirme seçeneği mevcuttur. GitHub Copilot GitHub entegrasyonunu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek isteyen geliştiriciler Takım boyutu: Bireylerden büyük geliştirme takımlarına kadar Satır içi öneriler, Copilot sohbeti, PR özetleri, çoklu dosya bağlamı, GitHub yerel akışları Ücretsiz katman, aylık 10 $'dan başlayan ücretli planlar Cursor AI tabanlı IDE arayan geliştiriciler Takım boyutu: IDE'leri rahatlıkla değiştirebilen takımlar Kod tabanı indeksleme, çoklu dosya düzenlemeleri için Composer, tahmini düzenleme, doğal dil komutları Ücretsiz katman, aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar Amazon Q Developer AWS merkezli ortamlardaki takımlarTakım boyutu: AWS'de yeni kurulan şirketlerden kurumsal şirketlere kadar AWS yerel yardımı, güvenlik taraması, kod dönüştürme, mimari rehberliği Ücretsiz katman, 19 $/kullanıcı/ay'dan başlayan ücretli planlar Tabnine Kurumsal takımlar kod gizliliğine öncelik veriyorTakım boyutu: Düzenlemelere tabi sektörler ve büyük şirketler Yerinde dağıtım, kişiselleştirilmiş modeller, sıfır veri saklama, IDE esnekliği Ücretli planlar 59 $/kullanıcı/ay'dan başlar. Sourcegraph Cody Büyük kod tabanlarında çalışan geliştiricilerTakım boyutu: Çok sayıda repo'ya sahip büyük mühendislik kuruluşları Çoklu repo bağlamı, kurumsal arama, LLM arka uç seçenekleri, derin kod zekası Ücretsiz katman, 9 $/kullanıcı/ay'dan başlayan ücretli planlar Windsurf Ajan AI ş akışları isteyen geliştiriciler Takım boyutu: Otonom görev yürütmeyi keşfeden takımlar Çok adımlı görevler için Cascade, Akışlar, derin indeksleme, satır içi öneriler Ücretsiz katman, aylık 15 $'dan başlayan ücretli planlar Qodo Kod kalitesi ve testlere odaklanan takımlarTakım boyutu: QA ağırlıklı takımlar ve mühendislik organizasyonları AI tarafından oluşturulan testler, PR analizi, kod kalitesi bilgileri, davranış tabanlı testler Ücretsiz katman, 38 $/kullanıcı/ay'dan başlayan ücretli planlar Replit Ghostwriter Tarayıcıda kod yazan geliştiricilerTakım boyutu: Yeni başlayanlar, eğitimciler ve küçük takımlar Bulut IDE, satır içi öneriler, anında dağıtım, gerçek zamanlı işbirliği Ücretsiz katman, aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar Codeium Geniş IDE desteği isteyen geliştiricilerTakım boyutu: Karışık düzenleyicilere sahip herhangi bir takım Hızlı otomatik tamamlama, 70'den fazla dil ve 40'tan fazla IDE desteği, sohbet tabanlı yardım Ücretsiz katman, Enterprise fiyatlandırma mevcuttur

Kullanılacak En İyi Augment Kod Alternatifleri

1. ClickUp (AI destekli geliştirme ş akışı yönetimi için en iyisi)

Geliştirme takımları genellikle, kodun IDE'de, görevlerin bir araçta, belgelerin başka bir araçta ve iletişimin farklı platformlarda dağınık olduğu araç dağınıklığıyla mücadele eder. Bu parçalanma, teslimatı yavaşlatır, kör noktalar yaratır ve geliştiricilerin neden bir özellik geliştirdiklerini değil, sadece nasıl geliştirdiklerini merak etmelerine neden olur.

ClickUp, tüm geliştirme akışınızı birbirine bağlayan birleşik bir AI çalışma alanı olarak bu iş yükünü ortadan kaldırır. Yalnızca kodunuzu gören bağımsız kodlama asistanlarının aksine, ClickUp, neyi neden geliştirdiğinizin tam bağlamını sunar.

Ve sadece öneride bulunmakla kalmayıp, kod da üreten bir AI istiyorsanız, ClickUp Brain Agents görevden uygulamaya daha hızlı geçmenize yardımcı olabilir. Örneğin, ClickUp'ın Codegen ajanı görev bağlamını kullanarak kod üretebilir ve işin PR ş Akışına taşınmasına yardımcı olabilir, böylece uygulama, onu şekillendiren gereksinimlere ve kararlara bağlı kalır.

ClickUp'taki Codegen ajanı, kod değişiklikleriyle görevleri otomatik olarak günceller, Çekme Talebi bağlantılarını yayınlar ve ilerlemeyi özetler.

ClickUp Brain ile AI yardımı çalışma alanınızda çalışır. Bir görev yorumunda veya ClickUp Sohbetinde Brain'i @bahsetebilirsiniz, o da görevlerinizden, belgelerinizden ve konuşmalarınızdan edindiği bilgilerle yanıt verir. Sprint ilerlemesini özetlemesini, görev açıklamalarından teknik özelliklerin taslağını hazırlamasını veya ilgili belgeleri anında göstermesini isteyin, böylece bağlamı aramakla daha az zaman harcayıp, teslimata daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

AI asistanı, Python lambda kapsam sorunlarını açıklar ve düzeltilmiş bir kod örneği sunarak geliştiriciler için hata ayıklama ve öğrenmeyi kolaylaştırır.

Ardından, ClickUp otomasyonları derin çalışmayı kesintiye uğratan manuel güncellemeleri halleder. Geliştirme etkinliklerinden ş akışlarını tetikleyin. Bir çekme talebi birleştirildiğinde, bağlantılı görev otomatik olarak Tamamlandı durumuna geçer ve doğru kişilere bildirir. Bir hata bildirildiğinde, bileşene veya sahipliğe göre atayın. Böylece daha az durum pingi, daha az "bunu güncelleyen var mı?" anı ve daha az bağlam geçişi olur.

Zor işlerin yapılmasını sizin yerinize yapması için kod gerektirmeyen ClickUp otomasyonları kurun.

Son olarak, ClickUp Docs teknik belgeleri, belgelerin tanımladığı işlerle bağlantılı tutar. İlgili ClickUp Görevlerine doğrudan bağlantı veren API referansları, mimari kararları veya oryantasyon kılavuzları oluşturun, böylece gereksinimler değiştiğinde, etkilenen belgeler ve görevler birlikte görünür.

ClickUp Brain, özelleştirilebilir bir tablo içeren yeni bir wiki tarzı belge oluşturur ve basit bir AI komut satırından doğrudan içerik görevlerini düzenlemeyi ve izlemeyi kolaylaştırır.

En iyi özellikler

Codegen ajanı ile AI destekli kod üretimi: Kod önerilerinin ötesine geçin — ClickUp'ın Kod önerilerinin ötesine geçin — ClickUp'ın Codegen ajanı , görevlerinizin tüm bağlamını kullanarak üretime hazır kod üretir ve işi bir Çekme Talebine doğru ilerletir. Bu, uygulamayı gereksinimlere ve kararlara sıkı sıkıya bağlı tutarak, devretme hatalarını azaltır ve teslimatı hızlandırır.

ClickUp Brain ile çalışma alanı genelinde yapay zeka desteği: Yorumlarda veya sohbetlerde Brain'i @bahsetme yoluyla görevler, belgeler ve konuşmalardan anında bilgiye erişin. Sprint ilerlemesini özetleyin, teknik özelliklerin taslağını hazırlayın veya ilgili belgeleri saniyeler içinde ortaya çıkarın, böylece geliştiriciler arama yapmak için daha az zaman harcayıp geliştirmeye daha fazla zaman ayırabilirler.

Esnek, olay odaklı otomasyonlar: Geliştirme etkinliklerinden ş akışlarını tetikleyerek manuel güncellemeleri ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin. Örneğin, bir çekme talebi birleştirildiğinde, ClickUp bağlantılı görevi otomatik olarak Tamamlandı durumuna taşıyabilir, paydaşları bilgilendirebilir veya takip eylemleri atayabilir; böylece bağlam geçişini en aza indirir ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

Ş Akışıyla bağlantılı kalan belgeler: İlgili görevlerle doğrudan bağlantılı teknik belgeler (API referansları veya mimari kararları gibi) oluşturun ve bakımını yapın. Gereksinimler değiştiğinde, etkilenen belgeler ve görevler birlikte görünür ve takımınızın her zaman en son bilgilerle çalışmasını sağlar.

Birleştirilmiş, bütünleşik çalışma alanı: Kod, görevler, belgeler ve iletişimi tek bir yerden yöneterek araçların dağınıklığını ortadan kaldırın. ClickUp'ın bütünleşik AI çalışma alanı, takımınıza neyin neden geliştirildiğine dair tam ve gerçek zamanlı bir görünüm sunarak kör noktaları azaltır ve işbirliğini hızlandırır.

Artıları:

Görevler, belgeler ve konuşmalardan elde edilen birleşik bağlam, geliştiricilere proje gereksinimlerinin eksiksiz bir resmini sunar.

Esnek otomasyon, özel tetikleyiciler ve zincirleme eylemlerle her türlü ş akışına uyum sağlar.

Hepsi bir arada Çalışma Alanı, takım bilgilerini birden fazla platforma dağıtan parçalanmayı ortadan kaldırır.

Dezavantajları:

Hepsi bir arada platformlara yeni başlayan takımlar için öğrenme eğrisi

Mobil uygulama, masaüstü uygulamasına göre daha az özelliğe sahiptir.

Bazı gelişmiş otomasyonların yapılandırılması zaman alır.

Fiyatlandırma

Derecelendirmeler ve İncelemeler:

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

G2 yorumcusu ClickUp hakkında şunları söylüyor.

ClickUp, görev yönetimi, zaman takibi, dokümantasyon ve raporlamayı tek bir yerde birleştiren hepsi bir arada proje yönetimi platformudur. En çok sevdiğim özelliği, yüksek düzeyde özelleştirilebilir olması: her ş Akışına göre görünümleri, durumları ve otomasyonları uyarlayabilirsiniz. Slack, Google Drive ve takvim araçlarıyla entegrasyonlar, işbirliğini çok daha kolay hale getiriyor. Ayrıca, birden fazla projeyi yönetmenin ve takım verimliliğini gerçek zamanlı olarak takip etmenin ne kadar kolay olduğunu da takdir ediyorum.

2. GitHub Copilot (GitHub ekosistemine dahil geliştiriciler için en iyisi)

Zaten GitHub'da çalışan geliştiriciler için, soru sormak veya çekme taleplerini incelemek için araçlar arasında sürekli geçiş yapmak, verimliliği önemli ölçüde düşürebilir. GitHub Copilot, AI yardımını mevcut akışınıza doğrudan getirerek bu sorunu çözer. Copilot kullanan geliştiriciler, kullanmayanlara göre görevleri %35 daha hızlı tamamlar. Yazarken kod önerir, sohbette soruları yanıtlar ve çekme taleplerinin incelenmesine yardımcı olur; tüm bunları düzenleyicinizden ayrılmadan yapar.

Copilot, kamuya açık kodlarla eğitilmiş büyük dil modellerini kullanarak satır içi öneriler sunar. Mevcut dosyanızın, açık sekmelerinizin ve depo yapınızın bağlamını anlar. Sohbet arayüzü, kod tabanınızla ilgili sorular sormanıza veya bilmediğiniz kodların açıklamalarını istemenize olanak tanır, bu da onu güçlü bir programlama AI asistanı haline getirir.

En iyi özellikler:

Satır içi kod önerileri: Siz yazarken, Copilot tek satırlardan tüm fonksiyonlara kadar çeşitli tamamlama önerileri sunar. Kodlama kalıplarınızdan ve çevresindeki bağlamdan öğrenir ve genellikle siz yazmayı bitirmeden önce ihtiyacınız olanı tahmin eder.

Copilot Sohbet: IDE'nizde doğrudan doğal dilde sorular sorun. Karmaşık kodların açıklamalarını isteyin, yeniden düzenleme önerileri isteyin veya birim testleri oluşturmasını sağlayın.

Çekme Talebi yardımı: Copilot, Çekme Talebi açıklamaları oluşturabilir, gözden geçirenler için değişiklikleri özetleyebilir ve iyileştirmeler önerebilir. Bu, gözden geçirme döngüsünü hızlandırır ve Çekme Talebi'nin ekip arkadaşları için anlamlı bir bağlama sahip olmasını sağlar.

Artıları:

Derin GitHub entegrasyonu, önerilerin genellikle projenizin kurallarına uygun olması anlamına gelir.

VS Code, JetBrains IDE'leri ve Neovim dahil olmak üzere geniş IDE destekleri

Düzenli güncellemeler ve yeni özelliklerle sürekli iyileştirme

Dezavantajları:

Öneriler bazen kullanımdan kaldırılmış modeller veya eski API'leri içerebilir.

Kurumsal kodlama standartları için sınırlı özelleştirme

GitHub hesabı ve abonelik gereklidir.

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Aylık 10 $

Pro+: Aylık 39 $

İş: 19 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 39 $/kullanıcı/ay

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

G2 yorumcusunun GitHub Copilot hakkında söyledikleri.

GitHub Copilot, kodlama verimliliğimi önemli ölçüde artırdı. Genellikle yazmayı planladığım şeyle eşleşen akıllı kod tamamlamaları ve tüm fonksiyonlar öneriyor. Copilot, şablon kurulum, döngüler ve standart desenler gibi rutin görevlerde mükemmeldir, bu da bana çok zaman kazandırır ve geliştirmenin daha karmaşık kısımlarına odaklanmama yardımcı olur. Düzenleyicimde ikinci bir çift elim varmış gibi — özellikle yeni dosyalar veya tanıdık olmayan API'leri başlatmak için çok kullanışlı.

3. Cursor (AI tabanlı IDE deneyimi isteyen geliştiriciler için en iyisi)

AI'nın düzenleyicinize sonradan eklenmiş bir özellik gibi gelmesinden bıktınız mı? Uzantılardan farklı olarak, Cursor sıfırdan oluşturulmuş AI öncelikli bir IDE'dir. VS Code'un bir çatalı olduğu için arayüzü tanıdıktır, ancak AI yetenekleri her etkileşime entegre edilmiştir, bu da onu en iyi AI kodlama asistanlarından biri yapar.

Cursor'un en büyük avantajı, tüm kod tabanınızı indeksleyebilmesi ve birden fazla dosyayı kapsayan sorular ve düzenlemeler yapabilmesidir. "Kimlik doğrulama akışını yeniden düzenle" diye talimat verdiğinizde, hangi dosyaların dahil olduğunu anlar. Bu tüm projeyi kapsayan farkındalık, AI'nın göremediği şeyleri bozması nedeniyle sıkça yaşanan hayal kırıklığını önler.

En iyi özellikler:

Kod tabanı genelinde bağlam: İmleç, tüm projenizi indeksler, böylece AI etkileşimleri dosyalar arasındaki ilişkileri anlar. Bu bütünsel görünüm, "AI projemizi anlamıyor" şeklindeki hayal kırıklığını önler.

Composer: İstediğinizi basit bir dille açıklayın, Composer birden fazla dosyada değişiklikleri uygular. Bu, manuel olarak saatler sürecek yeniden yapılandırma görevleri için oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır.

Tahminsel düzenleme: İmleç, son düzenlemelere göre bir sonraki değişikliğinizi tahmin eder. Bir yerde bir değişkeni yeniden adlandırıyorsanız, başka yerlerde de aynı yeniden adlandırmayı önerir.

Artıları:

Gerçek kod tabanı anlayışı, kodunuzun diğer bölümlerini bozan önerileri azaltır.

Tanıdık VS Code arayüzü, minimum öğrenme eğrisi anlamına gelir.

Hız ve kapasiteyi dengelemek için birden fazla AI modelini destekler

Eksileri:

Mevcut IDE'nizden geçiş yapmanız gerekir.

Kod tabanı indeksleme, çok büyük depolarda yavaş olabilir.

Bazı VS Code uzantıları mükemmel şekilde çalışmayabilir.

Fiyatlandırma

Hobi

Pro: Aylık 20 $

Pro+: Aylık 60 $

Ultra: 200 $/ay

Takımlar: 40 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Özel

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

G2 yorumcusunun Cursor hakkında söyledikleri.

Cursor'un AI'yı geliştirme ş akışına ne kadar sorunsuz bir şekilde entegre ettiğini çok seviyorum. Satır içi kod önerileri inanılmaz derecede doğru ve düzenleyicide doğrudan soru sorma özelliği bana çok zaman kazandırıyor. Projemin bağlamını anlayan uzman bir geliştiriciyle çift programlama yapıyormuşum gibi hissediyorum.

4. Amazon Q Developer (AWS üzerinde çalışan takımlar için en iyisi)

Altyapınız AWS üzerinde çalışıyorsa, genel bir AI aracının IAM politikalarının veya Lambda yapılandırmalarının nüanslarını anlamasını sağlamanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Amazon Q Developer, AWS'yi doğal olarak konuşan bir AI asistanıdır. Basit kod tamamlamanın ötesine geçerek mimari kararları, güvenlik taramaları ve hatta eski uygulamaların taşınmasına yardımcı olur.

Amazon tarafından geliştirilen Q Developer, AWS hizmetleri arasındaki ilişkileri anlar ve mimarinize özel en iyi uygulamaları önerebilir. IAM politikaları önerebilir, Lambda fonksiyonlarını yapılandırmaya yardımcı olabilir ve CloudFormation şablonlarını açıklayabilir.

En iyi özellikler:

AWS hizmet uzmanlığı: S3 kova politikasını nasıl yapılandıracağınızı veya DynamoDB sorgusunu nasıl optimize edeceğinizi sorun. Öneriler AWS en iyi uygulamalarına uygundur ve hesaba özgü nüansları dikkate alır.

Kod dönüşümü: Eski bir Java uygulamasını mı taşıyorsunuz? Q Developer, kod tabanınızı analiz edebilir ve bağımlılık güncellemelerini ve API değişikliklerini yöneterek yükseltme sürecine rehberlik edebilir.

Güvenlik taraması: Yerleşik Yerleşik güvenlik taraması , kodunuzu bilinen güvenlik sorunları ve AWS standartlarına göre tarar ve düzeltme önerileri sunar.

Artıları:

Yerel AWS anlayışı, yaygın yapılandırma hatalarını önler

Kurumsal özellikler, dahili kod tabanları ve standartlar üzerinde eğitim yapılmasına olanak tanır.

Python, Java ve JavaScript dahil olmak üzere geniş dil desteği

Dezavantajları:

AWS ağırlıklı ortamlar için en değerli

Bazı özellikler AWS hesabı entegrasyonu gerektirir.

IDE desteği bazı rakiplere göre daha sınırlıdır.

Fiyatlandırma

Ücretsiz katman

Pro seviye: 19 $/kullanıcı/ay

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

G2 yorumcusunun Amazon Q Developer hakkında söyledikleri.

Amazon Q Developer, IDE içinde doğrudan doğru ve bağlam farkında kodlama yardımı sağlar. Çalışma Alanımdan ayrılmadan API'leri anlamama, snippet'ler oluşturmama ve daha hızlı hata ayıklamama yardımcı olur. AWS hizmetleriyle entegrasyonları sorunsuzdur ve bulut yapılandırmaları veya SDK'larla çalışırken çok zaman kazandırır.

5. Tabnine (kod gizliliğine öncelik veren kurumsal işletmeler için en iyisi)

Özel kodu üçüncü taraf bir sunucuya göndermek, birçok kurumsal işletme için kabul edilemez bir durumdur. Veri gizliliği konusundaki bu endişe, genellikle güçlü AI kodlama araçlarının benimsenmesini engeller. Üretken AI'yı benimsemeyen kurumsal işletmelerdeki BT uzmanlarının %57'si, veri gizliliği endişelerini en büyük engel olarak gösterir. Tabnine, gizlilik öncelikli yaklaşımıyla bu sorunu doğrudan ele alır.

Tabnine, yerinde dağıtım sunar, yani kodunuz altyapınızdan asla çıkmaz. Sıkı veri politikaları olan veya düzenlemelere tabi sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal işletmeler için bu, çok önemli bir özelliktir. Bulut tabanlı sürümü bile sıfır veri saklama politikası sunarak kodunuzun saklanmamasını veya diğer modelleri eğitmek için kullanılmamasını sağlar.

En iyi özellikler:

Yerinde dağıtım: Tabnine'ı tamamen kendi altyapınızda çalıştırın. Bu, harici AI hizmetlerini yasaklayan güvenlik gereksinimlerini karşılar ve hava boşluklu ortamları destekler.

Kişiselleştirilmiş modeller: Tabnine, kod tabanınızdan öğrenerek takımınızın kalıplarına, adlandırma kurallarına ve mimari kararlarına uygun öneriler sağlar.

Sıfır veri saklama: Bulut dağıtımları için Tabnine'ın politikası, kodunuzun işlendikten sonra saklanmaması anlamına gelir ve veri gizliliği endişesi olmadan AI yardımı sağlar.

Artıları:

Kurumsal düzeyde gizlilik özellikleri, güvenlik ve uyumluluk takımlarının onayını alır.

Standartlarınıza uygun kod önererek takım genelinde tutarlılığı artırır.

Geniş IDE desteği VS Code, JetBrains, Vim ve daha fazlasında çalışır.

Dezavantajları:

Yerinde dağıtım, altyapı yönetimi gerektirir.

Kişiselleştirme, kod tabanınız üzerinde eğitim için zaman gerektirir.

Bazı gelişmiş özellikler kurumsal seviyelerle sınırlıdır.

Fiyatlandırma

Tabnine Agentic Platform: 59 $/kullanıcı/ay (yıllık abonelik)

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4. 1/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra yorumcusu Tabnine hakkında şunları söylüyor.

Tabnine, yazılım geliştiriciler için harika bir kodlama asistanıdır. Kariyerimde bana çok fazla zaman kazandırdı. Verimliliğimi artırdı. Artık sıkıcı sınıf modelleri yazmak zorunda değilim. Tab düğmesine basarak tüm kodum tamamlandı. Ayrıca kod düzenleyicileri ile entegrasyonları çok kolay.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %22'si iş yerinde AI kullanımı konusunda hala temkinli davranıyor. Bu %22'nin yarısı veri gizliliği konusunda endişeli, diğer yarısı ise AI'nın verdiği bilgilere güvenip güvenemeyeceğinden emin değil. ClickUp, sağlam güvenlik önlemleri ve her cevapla görevlere ve kaynaklara ayrıntılı bağlantılar oluşturarak her iki sorunu da doğrudan ele alır. Bu, en temkinli takımlar bile, bilgilerinin korunup korunmadığını veya güvenilir sonuçlar alıp almadıklarını düşünerek uykularını kaçırmadan verimlilik artışının keyfini çıkarmaya başlayabilecekleri anlamına gelir.

6. Sourcegraph Cody (büyük kurumsal kod tabanlarında gezinmek için en iyisi)

Kurumsal kod tabanları binlerce depoyu kapsayabilir, bu da geliştiricilerin her şeyin nasıl birbirine bağlı olduğunu anlamasını neredeyse imkansız hale getirir. Genel AI araçları genellikle bu ölçekte başarısız olur. Kod arama şirketi Sourcegraph tarafından geliştirilen Cody, güçlü arama altyapısını kullanarak tüm kod tabanınızı gerçekten anlayan AI yardımı sağlar.

Cody, Sourcegraph'ın kod indeksleme konusunda yıllara dayanan deneyimini temel alarak, depo sınırlarını aşan soruları yanıtlayabilmektedir. Bir hizmetin nasıl çağrıldığını sorduğunuzda, Cody sadece mevcut repo'da değil, kuruluşunuzdaki tüm kullanımları bulur.

En iyi özellikler:

Kurumsal kod arama entegrasyonu: Cody, Sourcegraph'ın kod zekasını kullanarak binlerce depo arasındaki ilişkileri anlar.

Çoklu repo bağlamı: Tek bir depo ile sınırlı araçların aksine, Cody birbirine bağlı hizmetler üzerinde çalışırken birden fazla depodan aynı anda bağlam çekebilir.

Özelleştirilebilir LLM arka uçları: Kurumlar, yetenek, maliyet veya uyumluluk gereksinimlerine göre ihtiyaçlarına uygun AI modelini (Claude, GPT-4 veya diğerleri) seçebilirler.

Artıları:

Yüzlerce depoya sahip kuruluşlar için eşsiz kod tabanı ölçeği

Cevaplar gerçek koda geri bağlantı sağlar, böylece geliştiriciler önerileri doğrulayabilir.

Enterprise kontrollerini erişimi yönetmek, kullanımı izlemek ve bağlamı yapılandırmak için kullanın

Dezavantajları:

Tüm özelliklerin kullanılması için Sourcegraph dağıtımı gerekir.

Sourcegraph'ı ilk kez kullanan kuruluşlar için kurulum karmaşık olabilir.

Bazı özellikler kurumsal lisans gerektirir.

Fiyatlandırma

Cody Ücretsiz

Cody Pro: 9 $/kullanıcı/ay

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (90 yorum)

Capterra: Bulunamadı

Gartner yorumcusu Sourcegraph Cody hakkında şunları söylüyor.

Cody benim birincil AI kodlama asistanımdır. Daha önce buna benzer birkaç araç kullandım. Hemen hemen tüm AI kodlama asistanı araçları benzer performans ve özelliklere sahiptir. Cody'nin öne çıktığı nokta ise kullanıcı arayüzüdür. Özellikle, çok sayıda özel özelleştirme listesi sunar. Herhangi bir kullanıcı arayüzü özelliği kaldırılabilir veya eklenebilir. Çok çeşitli AI'lar içeren bir arka uç seçeneği de mevcuttur. Performans açısından da genel deneyimim şu ana kadar olumlu olmuştur. Düzenleyicinin genel performansını etkilememektedir.

📹 Kodu manuel olarak yazıp yeniden yazmayı bırakın. Bu video, kodlamayı daha hızlı, daha temiz ve çok daha az sinir bozucu hale getiren beş AI ajanı inceliyor.

7. Windsurf (otonom AI ajanları isteyen geliştiriciler için en iyisi)

Çoğu AI kodlama aracı sadece öneriler sunar ve yapılacak işin tamamını size bırakır. Windsurf farklı bir yaklaşım benimser ve önerilerin ötesine geçerek özerk görev tamamlama aşamasına geçer. Ajans AI'sı çok adımlı kodlama görevlerini yerine getirebilir ve rolünüzü yazardan gözden geçiren kişiye dönüştürür.

Bir hedefi tanımlayın, Cascade özelliği adımları belirlesin. Windsurf ayrıca, özellik ekleme veya hata düzeltme gibi yaygın görevler için önceden oluşturulmuş ajans ş akışları olan Flows'u da sunar. AI, planlama ve yürütmeyi üstlenir, karar verilmesi gerektiğinde sizinle görüşür.

AI ajanlarının kodlama dünyasını nasıl dönüştürdüğünü anlamak için, kodlama için AI ajanları ve geliştirme ş akışlarındaki pratik uygulamaları hakkında bu genel bakışı izleyin.

En iyi özellikler:

Cascade: "OAuth ile kullanıcı kimlik doğrulama ekle" gibi çok adımlı bir görevi tanımlayın, Cascade bu görevi parçalara ayırır ve önemli kontrol noktalarında sizin onayınızla yürütür.

Akışlar: Kod, testler ve belgeler üreten, tekrarlayan kalıpları hızlandıran yaygın geliştirme görevleri için önceden oluşturulmuş akışlar.

Derin kod tabanı indeksleme: Windsurf, kodu, yorumları ve proje yapılandırmasını indeksler, böylece otonom eylemleri projenizin kurallarını dikkate alır.

Artıları:

Gerçek otonom yetenek, çok adımlı görevleri gerçekleştirebilir

Düşünceli kontrol noktaları, mikro yönetim yapmadan kontrolü elinizde tutmanızı sağlar.

Deneme dönemi, taahhütte bulunmadan önce ajan ş akışlarını değerlendirmenize olanak tanır.

Dezavantajları:

Ajan özellikleri, AI'nın karar verme sürecine belirli bir düzeyde güven gerektirir.

Daha yeni bir araç olarak, yerleşik seçeneklere göre daha küçük bir topluluğa sahiptir.

Karmaşık görevler hala manuel müdahale gerektirebilir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Aylık 15 $

Takımlar: 30 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

G2 yorumcusunun Windsurf hakkında söyledikleri.

Aynı anda birden fazla dosyamı güncellemek ve düzenlemek için gerçekten çok seviyorum. Kodlama deneyimimi eğlenceli hale getiren, AI destekli otomatik tamamlama özelliğini seviyorum. Kodumun gerçek zamanlı olarak oluşturulmasıyla kod tabanımla sohbet etmek için harika. AI yardımıyla kodumun satır içi düzenlenmesi için güvenilir. Temiz kullanıcı arayüzü ve kullanımı kolay, yeni başlayanlar için uygun.

8. Qodo (kod kalitesi ve testlere odaklanan takımlar için en iyisi)

Hızlı kod yazmak bir şeydir, güvenilir kod yazmak ise başka bir şeydir. Çoğu AI aracı hıza odaklanırken, Qodo (eski adıyla CodiumAI) kod kalitesine odaklanır. Gücü, testler oluşturmak, kod kalitesini analiz etmek ve çekme taleplerini iyileştirmektir.

Qodo, kodunuzu analiz eder ve geliştiricilerin sıklıkla gözden kaçırdığı uç durumlar da dahil olmak üzere anlamlı test senaryoları oluşturur. Kodun davranışını anlar ve kodun doğru çalıştığını doğrulayan testler oluşturur. Kaliteye bu odaklanma, kalabalık Augment Code ve Cursor alanının anahtar farkıdır.

En iyi özellikler:

AI test oluşturma: Qodo, fonksiyonlarınızı analiz eder ve kapsamlı test paketleri oluşturur, uç durumları, sınır koşullarını ve hata senaryolarını belirler.

Çekme Talebi Analizi: İnsanlar tarafından incelenmeden önce, Qodo Çekme Taleplerini kod kokuları veya test kapsamının eksik olduğu alanlar gibi potansiyel sorunlar açısından tarar ve böylece insanlar tarafından yapılan incelemelerin verimliliğini artırır.

Kod kalitesi hakkında bilgiler: Testlerin ötesinde, Qodo daha temiz kod yazmanıza yardımcı olmak için kod yapısı, karmaşıklık ve bakım kolaylığı hakkında geri bildirim sağlar.

Artıları:

Sadece daha fazla kod üretmeye değil, daha iyi ve daha güvenilir kod üretmeye odaklanır.

Oluşturulan testler, yalnızca kapsama ölçütlerini sağlamakla kalmaz, davranışı da doğrular.

Kod inceleme ş akışına doğal bir şekilde entegre olur

Dezavantajları:

Genel amaçlı kodlama asistanlarından daha dar odaklanma

Test oluşturma kalitesi, dil ve çerçeveye göre değişiklik gösterebilir.

Bazı özellikler takım veya kurumsal planlar gerektirir.

Fiyatlandırma

Geliştirici: Ücretsiz

Takımlar: 38 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Bulunamadı

G2 yorumcusunun Qodo hakkında söyledikleri.

SEO'ya özel HTML'den Django ve Next.js mimarilerine ve özel Python komut dosyalarına kadar her türlü kodu denetlemek, oluşturmak, yeniden düzenlemek, optimize etmek ve incelemek için Qodo Gen + VS Code kullanıyorum. En çok kullandığım en güçlü özellik bağlam eklemektir – bu, çoğu UI sohbet robotunun gerçekten yararlı olabilmesi için eksik olan şeydir: tam resim! Qodo, benim gözden kaçırdığım hataları ve verimsizlikleri yakalamada harika bir iş çıkarır ve üzerinde çalıştığım kod aracılığıyla bana kavramları öğretir. Doğru tutumla, bu araç tam anlamıyla bir eğitim sistemi olabilir!

9. Replit Ghostwriter (tarayıcıda kod yazan geliştiriciler için en iyisi)

Yerel bir geliştirme ortamı kurmak zahmetli olabilir. Replit, kodları tamamen tarayıcınızda yazabileceğiniz, çalıştırabileceğiniz ve dağıtabileceğiniz bulut tabanlı bir IDE'dir ve Ghostwriter, bu IDE'nin entegre AI asistanıdır.

Ghostwriter, Replit içinde çalıştığı için projenizin çalışma zamanı ortamını, bağımlılıklarını ve dağıtım yapılandırmasını anlar. Öneriler, gerçekten yüklü ve kullanılabilir olanları dikkate alır, böylece "benim makinemde çalışıyor" sorunlarını azaltır. Replit'in gerçek zamanlı işbirliğine dayalı kodlama özelliği, Ghostwriter'ın tüm takıma aynı anda yardımcı olabilmesini sağlar.

En iyi özellikler:

Entegre bulut ortamı: Yerel kurulum gerekmez — herhangi bir cihazdan AI yardımıyla hemen kodlamaya başlayın.

Anında dağıtım farkındalığı: Ghostwriter, kodlamadan dağıtımların yapılandırılmasına ve çalışma zamanı sorunlarının giderilmesine kadar tüm yaşam döngüsü boyunca yardımcı olabilir.

Gerçek zamanlı işbirliği: Birden fazla geliştirici Replit'te birlikte kod yazabilir, Ghostwriter herkese yardımcı olur, bu da onu çift programlama için mükemmel hale getirir.

Artıları:

Sıfır kurulum, kodlamaya hemen başlayabileceğiniz anlamına gelir.

Hem kod hem de çalışma zamanı ortamı hakkında tam yığın farkındalığı

Entegre ortam, kodlamayı öğrenmek için popülerdir.

Dezavantajları:

Replit'in tarayıcı tabanlı ortamına bağlı

Büyük, karmaşık projeler için daha az uygun

Tüm kodlama işlemleri için internet bağlantısı gereklidir.

Fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz

Replit Core: 20 $/ay (aylık, yıllık faturalandırma)

Takımlar: 35 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,5/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)

Capterra yorumcusu Replit Ghostwriter hakkında şunları söylüyor.

Genel olarak harika bir ürün. Kodlama konusunda uzman olmayan profesyonellerin aradıklarını yaratabilmeleri için gerçek bir devrim niteliğinde. Profesyonel geliştiricilere aktarmak, iç araçlar oluşturmak (her şeyin tam olarak çalışıp çalışmadığı önemli değil) ve müşteriler için yazılım geliştirme dünyasına girmek istiyorsanız, bu harika bir başlangıç ve diğer çözümlerden çok daha kullanıcı dostu ve kapsamlı.

Kodunuzu ş akışınıza bağlayın

Doğru AI kodlama asistanı, IDE'niz, kod tabanınızın ölçeği ve gizlilik ihtiyaçlarınız gibi özel bağlamınıza bağlıdır. Tek bir "en iyi" araç yoktur, ancak sizin durumunuz için en uygun araç vardır. AWS'deki takımlar Amazon Q Developer'ı değerlendirmeli, sıkı veri politikaları olan kurumsal işletmeler ise Tabnine'i incelemelidir.

Ancak AI kodlama asistanları gelişmeye devam ediyor. Kazanan araçlar, sadece kodu değil, onu yazma nedeninizin tüm bağlamını, yani görevleri, gereksinimleri ve kararları yönlendiren takım işbirliğini anlayan araçlar olacaktır. İşte bu noktada, tüm ş akışınızda AI'yı birbirine bağlayan birleşik Çalışma Alanları vazgeçilmez hale gelir.

Kodunuzu, ona anlam katan görevler, belgeler ve konuşmalarla ilişkilendirin. ClickUp ile ücretsiz olarak başlayın ve birleşik Çalışma Alanının geliştirme ş akışınızı nasıl dönüştürdüğünü görün.