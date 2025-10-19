Geliştiriciler için En İyi 13 Sürekli Entegrasyon Aracı (2025)

Pipeline'ınız bugün üçüncü kez başarısız oldu. Aynı hata, aynı düzeltme, aynı his: bunu yapacak daha iyi bir yol olmalı.

Listedeki sürekli entegrasyon araçları, zamanınızı dağıtım süreçleriyle uğraşmak yerine kod yazmaya harcamak daha iyi olduğunu anlayan kişiler tarafından geliştirilmiştir.

Hangisi CI kabuslarınıza son verecek? Hadi öğrenelim! 🤔

Bunlar, yazılım geliştirme zorluklarının üstesinden gelmek için en iyi sürekli entegrasyon araçlarıdır. 💁

Araç En iyisi En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Hepsi bir arada yazılım proje yönetimi ve DevOps görünürlük Çevik yazılım geliştirme yaşam döngünüz için sprint izleme, GitHub/GitLab senkronizasyonu, CI bağlantılı görevler, otomasyon ve AI tarafından oluşturulan sürüm notları Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur GitLab Taahhütten dağıtıma kadar tam yazılım geliştirme yaşam döngüsü Takım boyutu: Tek bir araçla uçtan uca teslimat arayan takımlar için ideal Birleştirme istekleri, konteyner kayıt defteri, ardışık düzen şablonları, Kubernetes dağıtımı, gözlemlenebilirlik Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar Jenkins Eklenti tabanlı esnekliğe sahip özel CI/CD ardışık düzenleriTakım boyut: Karmaşık ş Akışlarına sahip büyük takımlar için idealdir 1800'den fazla eklenti, Groovy komut dosyası, REST API'leri, zamanlanmış derlemeler, ana-ajan mimarisi Ücretsiz Travis CI Açık kaynak ve küçük projeler için basit GitHub tabanlı derlemeler Takım boyut: GitHub'ı öncelikli olarak kullanan geliştirici takımları için ideal Çoklu işletim sistemi derlemeleri, YAML kurulum, derleme önbellekleme, dil algılama ve platform dağıtımları Kullanıma dayalı: Aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla CircleCI Yeniden kullanılabilir orb'lar ve ş Akışı görselleri ile Docker tabanlı yapılar Takım boyutu: Konteyner tabanlı ve hızlı ölçeklenebilir geliştirme ve operasyon takımları için idealdir Docker önbellekleme, orb'lar, matris derlemeleri, ş Akışı tetikleyicileri, ayrıntılı iş bilgileri Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar Azure DevOps Uygulamalar ve ortamlar arasında Microsoft uyumlu CI/CD Takım boyutu: Visual Studio ve Azure tabanlı yazılım geliştirme takımları için idealdir Panolar + Boru Hatları, çok aşamalı dağıtımlar, raporlama, Azure entegrasyonu Ücretsiz; Özel fiyatlandırma Bamboo Atlassian merkezli ş akışları için dağıtım otomasyonuTakım boyutu: Aşamalı derlemelere sahip Jira + Bitbucket kullanıcıları için ideal Bağlantılı Jira sorunları, dağıtım projeleri, uzaktan ajanlar, denetim günlükleri Ücretsiz deneme; Veri Merkezi yıllık 1200 $'dan başlayan fiyatlarla Buddy Görsel yapılandırma için sürükle ve bırak boru hattı kurulum 100'den fazla eylem, geri alma, gerçek zamanlı günlükler, paralel çalıştırmalar, dağıtım önizlemeleri Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar TeamCity Karmaşık derleme zinciri yürütme ve JetBrains araç entegrasyonuTakım boyut: IntelliJ ekosistemini kullanan kurumsal geliştirici takımları için ideal Akıllı önbellekleme, paralel derlemeler, derleme tetikleyicileri, test içgörüleri, DSL yapılandırmaları Özel fiyatlandırma Bitbucket Pipelines YAML yapılandırmasının basitliği ile Bitbucket tarafından barındırılan repo'lar için CITakım boyutu: Bitbucket + Jira takımları için ideal YAML iş akışları, Docker derlemeleri, dal filtreleri, Jira otomasyon Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 3,30 $'dan başlar AWS CodePipeline AWS altyapısı ve araçları genelinde yerel CI/CDTakım boyutu: AWS öncelikli mühendislik takımları için ideal Çok aşamalı akışlar, Lambda tetikleyici, CloudWatch metrikleri, CodeBuild/CodeDeploy entegrasyonu Ücretsiz; Gelişmiş kullanım için özel fiyatlandırma Semaphore Akıllı önbellekleme ve paralellik kullanarak hız öncelikli derlemeler Takım boyutu: Hızlı yürütme gerektiren yüksek verimli takımlar için ideal Optimize edilmiş ş akışları, önbellek farkında boru hatları, akıllı eşzamanlılık, raporlama Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar Spinnaker Kurumsal düzeyde denetimlere sahip çoklu bulut dağıtımlarıTakım boyutu: Büyük ölçekli bulut tabanlı kuruluşlar için ideal Canary sürümleri, geri alma, GCP/AWS/Azure desteği, metrik gösterge paneli Ücretsiz

Doğru sürekli kod entegrasyon aracını seçmek, geliştirme sürecini kolaylaştırır ve sürüm risklerini azaltır. İşbirliğine dayalı yazılım geliştirme aracınızda öncelik vermeniz gerekenler şunlardır. ⛏️

Dil ve çerçeve uyumluluğu: Karmaşık geçici çözümler olmadan teknoloji yığınınızı destekler

VCS entegrasyonu: GitHub, GitLab, Bitbucket veya diğer sürüm kontrol sistemlerine bağlantı kurar

Performans ölçeklenebilirliği: Daha hızlı Daha hızlı DevOps süreçleri için paralel test, derleme önbellekleme ve otomatik ölçeklendirme sunar

Otomasyon test destek: Test çerçeveleriyle entegre olarak sorunları erken aşamada yakalar

Konteynerleştirme ve dağıtım hazırlığı: Güvenilir dağıtımlar için Docker ve diğer konteyner araçlarını destekler

*bildirimler ve entegrasyonlar: E-posta veya proje yönetimi araçlarıyla bağlantı kurarak takımların uyumlu çalışmasını sağlar

Günlükleri temizleme ve hata izleme: Başarısız derlemeleri tanımlama, hata ayıklama ve geri alma işlemlerini basitleştirir

Yazılım geliştiricilerin hayatını kolaylaştıran en iyi sürekli entegrasyon araçlarını daha ayrıntılı olarak inceleme zamanı geldi. Başlıyoruz! 💪🏼

clickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz* Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp (Hepsi bir arada yazılım proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)

ClickUp'ta İlk Görevinizi Oluşturun ClickUp Agile Proje Yönetimi Yazılımı'nı kullanarak tam sürüm bağlamında sorunları izleme ve atama

ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir iş uygulamasıdır.

ClickUp Agile Proje Yönetimi Yazılımı ile birleştirildiğinde, sprintleri planlamak, ilerlemeyi izlemek, birikmiş işleri yönetmek ve yazılımı daha hızlı teslim etmek için mükemmel bir araçtır.

Sorunları daha hızlı izleme ve çözün

ClickUp görevleri ile başlayın.

Son check-out güncellemesiyle bağlantılı olarak hazırlık aşamasında bir regresyon ortaya çıktığını varsayalım. Bir görev oluşturur, değişikliği birleştiren geliştiriciyi etiketler, başarısız olan test senaryosuna bağlar ve düzeltme yapıldıktan sonra QA'nın yeniden test etmesi için bir yorum ekler.

ClickUp Software Takım PM Software'de, başarısız adımdan nihai çözüme kadar her şey tek bir konu da kalır.

Engelleri, büyümeden önce yakalayın

ClickUp sprint kullanarak takılan işleri tespit edin ve sürümlerin ilerlemesini sağlayın

Daha hızlı ilerlemek için ClickUp sprint'leri çalıştırarak engelleri zaman çizelgenizi bozmadan önce yakalayabilirsiniz.

Hafta ortasında, Monday'den beri üç arka uç görevinin ilerlemediğini fark edersiniz. Hepsi yeniden oluşturulmamış bir test konteynerini beklemektedir. Düzeltme için yeni bir görev kaydedersiniz, bunu mevcut sprint'e ekler ve gün sonuna kadar geri kalan engelleri kaldırırsınız.

ClickUp otomasyonu kullanarak derleme hatalarını atanmış, eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Bir sorun oluştuğunda, ClickUp Otomasyon kimse fark etmeden önce sorunu halleder.

Kırık bir bağımlılık commit'ten sonra gece boru hattı başarısız olur. ClickUp anında bir hata Görevi oluşturur, başarısız işi bağlar, onaylayıcıyı etiketler ve görevi 'Düzeltilecekler' listesine ekler. Kimse manuel olarak önceliklendirme yapmak veya iş atamak için zaman kaybetmek zorunda kalmaz; her şey zaten hareket halindedir.

Saniyeler içinde sürüm notları oluşturun

ClickUp Brain kullanarak temiz, geliştirici dostu sürüm özetleri oluşturun

Manuel raporlamayı azaltmak için, platformun yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, takımınızın mevcut görev verilerini kullanarak özetler ve içerikler oluşturmasına yardımcı olur.

Hafta sonunda sürüm notlarına ihtiyacınız varsa, yazılım geliştirme için yapay zekayı kullanarak "Sürüm v2. 1" etiketli tamamlanmış biletleri (doğal dilde) özetleyin. Böylece, değişiklik günlüğünüze eklemeye hazır, gönderilen özelliklerin ve düzeltmelerin net bir listesini anında elde edersiniz.

"Hata düzeltmeleri" yazmayı bırakın. İnsanların gerçekten okuduğu sürüm notları yazın. Nasıl yapacağınızı öğrenin!

Her taahhütle görevleri ilerletin

ClickUp entegrasyonları kullanarak GitHub'ı Görevlerinizle senkronizasyon haline getirin

Geliştirme döngüsü boyunca, ClickUp'ın GitHub ve GitLab ile entegrasyonları yeni kod ve görev durumunu senkronizasyon halinde tutar. Geliştirici, çekme isteğini bir göreve bağlar. Birleştirildikten sonra görev otomatik olarak "QA için Hazır" durumuna geçer ve PR ek dosya kalır, böylece test uzmanları neyin değiştiğini ve nerede doğrulama yapmaları gerektiğini tam olarak bilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

i̇lerlemeyi görselleştirin: *ClickUp Gösterge Paneller i kullanarak dağıtım ilerlemesini, açık hataları, test kapsamını, teslimat zaman çizelgelerini ve diğer yazılım geliştirme KPI'larını izleme

belge düzeltmeleri: *İşbirliğine dayalı ClickUp Belge'lerini kullanarak sürüm notları, test özetleri ve geri alma adımları yazın ve paylaşım yapın

İletişimi kolaylaştırın: Yorumları, kararları ve hızlı güncellemeleri doğrudan bağlamın kendisiyle bağlantılı olan Yorumları, kararları ve hızlı güncellemeleri doğrudan bağlamın kendisiyle bağlantılı olan ClickUp Chat'e bırakın

geride kalanları ortaya çıkarın: *Görevleri durum, etiket veya önceliğe göre filtreleyerek, neyin önceliklendirilmesi gerektiğini hızlıca belirleyin

Takımlar arasında akışınızı standartlaştırın: Hata sınıflandırma, düzeltme döngüleri veya olay müdahalesi için özel Hata sınıflandırma, düzeltme döngüleri veya olay müdahalesi için özel yazılım geliştirme şablonları oluşturun ve yeniden kullanın

ClickUp sınırları

Kapsamlı özel seçenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'de memnun bir kullanıcının yorumunu dinleyin:

ClickUp, görev yönetiminden belgelere, otomasyonlara, zaman takibine ve hatta hedef takibine kadar ihtiyacımız olan her şeyi tek bir yerde bir araya getiriyor. Görünümleri özelleştirme, Özel Alanlar kullanma ve tekrarlayan eylemleri otomatikleştirme esnekliği, her hafta saatlerce zaman kazanmamızı sağladı. Ayrıca ölçeklenebilir olması da çok hoşumuza gidiyor: bireyler için de iyi işliyor, ancak takım büyüdükçe daha da güçlü hale geliyor.

📮ClickUp Insight: Anketimiz, bilgi çalışanlarının işyerlerinde günde ortalama 6 bağlantı kurduklarını ortaya koydu. Bu, olasılıkla e-postalar, sohbet ve proje yönetimi araçları arasında çok sayıda mesaj alışverişi anlamına geliyor. Peki tüm bu konuşmaları tek bir yerde bir araya getirebilseydiniz ne olurdu? ClickUp ile bunu yapabilirsiniz! Projeler, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bunlar, sizin ve takımınızın daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

2. GitLab (Uçtan uca DevOps ş Akışı için en iyisi)

gitLab aracılığıyla

GitLab, uygulamaları planlamak, geliştirmek, dağıtmak ve izlemek için uyumlu bir üretim ortamı sağlar. Yerleşik sorun izleme, birleştirilmiş istekler ve konteyner kayıt defteri, sorunsuz bir yazılım proje yönetimi ş Akışı oluşturur.

Sürekli entegrasyon aracı, yazılım teslimat sürecinde görünürlüğü korurken hem basit otomasyon görevlerini hem de karmaşık kurumsal düzeyde dağıtımları yönetir.

GitLab'ın en iyi özellikleri

Birden fazla koşucu üzerinde paralel işler çalıştırarak derleme sürelerini hızlandırın

Maliyet verimliliği için talep üzerine çalışan otomatik ölçeklendirme koşucuları ayarlayın

Pipeline yapılandırmanızdan doğrudan Kubernetes kümelerine dağıtın

Entegre gözlemlenebilirlik araçları ile uygulama performansını ve hataları izleyin

GitLab sınırları

Büyük ölçekli dağıtımlar için kaynak yoğun hale gelir

Kendi kendine barındırılan örnekler önemli ölçüde bakım masrafı gerektirir

GitLab fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

GitLab puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (830+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.195+ yorum)

GitLab hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Evet, oldukça iyidir. Paket kayıt defteri, konteyner kayıt defteri gibi özellikleri kullanabilir ve ayrıca boru hatları oluşturabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: CI yapılandırmalarınızı (Jenkinsfiles veya GitHub Actions YAML'leri gibi) uygulama kodları gibi sürüm kontrolünde saklayın. Birleştirmeden önce değişiklikleri incelemek ve güncellemeleri test etmek için çekme isteklerini kullanın.

3. Jenkins (Özelleştirilebilir otomasyon süreçleri için en iyisi)

jenkins aracılığıyla

Jenkins, esnekliği ile öne çıkar ve geniş eklenti ekosistemi sayesinde takımların hayal edilebilecek hemen hemen her türlü DevOps otomasyon ş Akışını oluşturmasına olanak tanır. Ancak bu esneklik, karmaşıklık pahasına gelir; kurulumunuzu yapılandırmak ve bakımını yapmak için zaman ayırmanız gerekir.

Bu araç, basit yapı otomasyonundan karma bulut ortamlarında karmaşık çok aşamalı dağıtımlara kadar her şeyi yönetir. Bu, çeşitli teknoloji yığınlarına sahip kuruluşlar için özellikle değerli kılar.

Jenkins'in en iyi özellikleri

Fonksiyonu genişletmek için 1.800'den fazla seçenek arasından eklentiler yükleyin

Karmaşık otomasyon mantığı için Groovy kullanarak özel boru hattı komut dosyaları oluşturun

REST API'leri ve webhook'lar aracılığıyla neredeyse tüm araçlarla entegre edin

Zamana, kod değişikliklerine veya harici tetikleyiciye göre derlemeleri planlayın

Jenkins sınırları

Eklenti uyumluluk sorunları sistemde kararsızlığa neden olabilir

Eklentilerdeki güvenlik açıkları sürekli riskler oluşturur

Jenkins fiyatlandırması

Ücretsiz

Jenkins puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (520+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (560+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jenkins hakkında ne diyor?

İşte bu araçla ilgili bir G2 yorumu:

Jenkins, sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat alanında harika bir araçtır. Esnek ve ölçeklenebilir bir araçtır... Jenkins kesinlikle kullanışlı ve uyarlanabilir bir araç olsa da, bazı kısımlarını sorunlu buluyorum. En önemli dezavantajı, kurulum ve yapılandırma açısından yüksek düzeyde karmaşık olmasıdır. Yeni başlayanlar, Jenkins'te bulunan çok sayıda seçenek ve eklenti nedeniyle kafaları karışabilir.

4. Travis CI (GitHub entegrasyonunun basitliği açısından en iyisi)

travis CI aracılığıyla

Travis CI, açık kaynak topluluğuna hizmet ederek ve GitHub'daki genel depolar için ücretsiz derlemeler sunarak ününü inşa etti. Basitliğe odaklanıyor: Derleme sürecinizi bir YAML dosyasında tanımlıyorsunuz ve Travis CI gerisini hallediyor. Bu basit yaklaşım, kapsamlı özel gerektirmeyen küçük takımlar veya projeler için özellikle cazip hale getiriyor.

Travis CI, programlama dillerini otomatik olarak algılar ve uygun derleme ortamları önerir, böylece yeni projeler için ilk kurulum yükünü azaltır.

Travis CI'nın en iyi özellikleri

Birden fazla işletim sistemi ve dil sürümünde aynı anda kod testi yapın

Yerleşik entegrasyonlar aracılığıyla uygulamaları çeşitli bulut platformlarına dağıtın

Ayrıntılı günlükler ve bildirimler aracılığıyla derleme durumunu izleyin

Yürütme süresini kısaltmak için derlemeler arasındaki bağımlılıkları önbelleğe alın

Travis CI sınırları

Daha esnek platformlara kıyasla sınırlı özel seçenekleri

Yoğun kullanım dönemlerinde derleme süreleri daha uzun olabilir

Travis CI fiyatlandırması

Kullanıma dayalı: Aylık 15 $

Sınırsız Plan: 78 $+/ay

Sunucu: Aylık 34 $

Travis CI puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (120+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Evet, derlemeleri, entegrasyon testlerini ve dağıtımları otomasyonla gerçekleştirin, ancak öncelikli ş akışlarınızla başlayın. Her commit'de birim testleri ve duman testleri çalıştırın ve daha uzun test takımlarını gece veya sürüm öncesi derlemeler için saklayın.

5. CircleCI (Hızlı Docker tabanlı derlemeler için en iyisi)

circleCI aracılığıyla

CircleCI, Docker öncelikli yaklaşımıyla CI/CD performansında devrim yarattı ve takımların izole edilmiş derleme ortamlarını dakikalar yerine saniyeler içinde oluşturmasına olanak tanıdı. Orb özelliği, takımların yeniden kullanılabilir yapılandırma parçacıklarını paylaşımına olanak tanıyarak projeler arasında yinelemeleri azaltır.

Ayrıca, platformun ş akışı görselleştirme özelliği, takımların karmaşık dağıtım süreçlerini bir bakışta anlamalarına yardımcı olur. Sürekli dağıtım aracı, üretimde halihazırda konteynerize uygulamalar kullanan takımlar için özellikle öne çıkmaktadır.

CircleCI'nin en iyi özellikleri

Orb'ları kullanarak test, dağıtım ve bildirimler gibi yaygın görevleri gerçekleştirin

Sezgisel bir grafik arayüzü aracılığıyla karmaşık ş akışlarını görselleştirin

Docker görüntülerini, bağımlılıkları ve derleme artefaktlarını akıllıca önbelleğe alın

Belirli dosya değişikliklerine veya dal desenlerine göre iş akışlarını tetikleyici olarak kullanın

CircleCI sınırları

Docker kavramlarına aşina olmayan takımlar için bir öğrenme eğrisi vardır

Linux ortamlarına kıyasla sınırlı Windows desteği

CircleCI fiyatlandırması

Bulut

Ücretsiz

Performans: Aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla

Ölçek: Aylık 2000 $'dan başlayan fiyatlarla

Sunucu

Özel fiyatlandırma

CircleCI puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (90+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: Yazılım Geliştiriciler için En İyi Kod Düzenleyicileri

6. Azure DevOps (Microsoft ekosistem entegrasyonları için en iyisi)

azure DevOps aracılığıyla

Azure DevOps, Microsoft'un daha geniş ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olan kapsamlı bir geliştirme araçları paketi sağlar.

Zaten Visual Studio, Azure bulut hizmetleri veya Office 365 kullanan takımlar, platformun birleşik kimlik doğrulama ve paylaşım hizmetlerini özellikle değerli bulacaktır. Geleneksel CI/CD yeteneklerini, tüm yazılım test döngüsünü destekleyen özelliklerle birleştirir.

Azure DevOps'un en iyi özellikleri

Arayüzü içinde kod depolarını yönetin, boru hatları oluşturun ve sürümleri yayınlayın

Önceden yapılandırılmış şablonları kullanarak uygulamaları Azure hizmetlerine dağıtın

Onay aşamaları ve manuel müdahalelerle çok aşamalı süreçler oluşturun

Derleme performansı ve dağıtım başarı oranları hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun

Azure DevOps sınırları

Yalnızca temel CI/CD fonksiyonuna ihtiyaç duyan takımlar için bu durum zorlayıcı olabilir

Bazı gelişmiş özellikler, Azure platform hizmetleri hakkında derinlemesine bilgi gerektirir

Azure DevOps fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Azure DevOps derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 3/5 (585+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (140'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Azure DevOps hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı bunu paylaşım yaptı:

Azure DevOps, piyasadaki en iyi araç paketlerinden biridir. Bu aracı kullanmamanız için tek neden, Microsoft ile ilgili hiçbir şey geliştirmiyor olmanız veya diğer teknolojilerde yetkin personele sahip olmanız ve onların deneyim ve bilgilerinden yararlanmak istemenizdir.

Azure DevOps, piyasadaki en iyi araç paketlerinden biridir. Bu aracı kullanmamanız için tek neden, Microsoft ile ilgili hiçbir şey geliştirmiyor olmanız veya diğer teknolojilerde yetkin personele sahip olmanız ve onların deneyim ve bilgilerinden yararlanmak istemenizdir.

7. Bamboo (Atlassian araç entegrasyonu için en iyisi)

bamboo aracılığıyla

Bamboo, Atlassian ekosistemine zaten yatırım yapmış takımlara hizmet vererek Jira, Bitbucket ve Confluence ile sıkı bir entegrasyon sunar. Bu entegrasyon, sorunların, kod incelemelerinin ve dağıtımların otomatik olarak bağlandığı ve izlendiği bağlantılı bir yazılım geliştirme süreci oluşturur.

Aracın ajan tabanlı mimarisi, altyapınız genelinde esnek kaynak tahsisi sağlar. Bamboo'nun gücü, insan onayı ve sofistike geri alma mekanizmaları gerektiren karmaşık dağıtım boru hatları oluşturma yeteneğinde yatmaktadır.

Bamboo'nun en iyi özellikleri

Jira sorunlarına ve Bitbucket commitlerine otomatik olarak bağlantı oluşturur

Birden fazla ortamda sürümleri yönetmek için dağıtım projeleri oluşturun

Uzak ajanları kullanarak altyapınızda derlemelerin dağıtımını gerçekleştirin

Derleme ve dağıtım metrikleri hakkında kapsamlı raporlar oluşturun

Bamboo sınırları

Araç, pahalı olabilen Atlassian lisansını gerektirir

Gelişmiş kullanım durumlarında yapılandırma karmaşıklığı önemli ölçüde artar

Bamboo fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

veri merkezi: *1200 $ (sınırsız iş, bir uzak ajan)

Bamboo puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (60+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Bamboo hakkında ne diyor?

G2 incelemesi bunu şöyle özetlemiştir:

Görevleri otomasyon için çok kullanışlı bir araçtır ve geliştiricilerin/test uzmanlarının zamanından tasarruf sağlar. Deponuzla entegrasyonlar sağlayabilir ve commit üzerinde yürütmek için komut dosyalarını veya aşamaları ekleyebilirsiniz. Flake8, black gibi kod tasarımlarında, bazı en iyi uygulamaları takip etmek, komut dosyalarını yazarak birçok işlemi gerçekleştirmek ve koddan derlemeler oluşturmak için yardımcı olacaktır.

8. Buddy (Görsel boru hattı oluşturma için en iyisi)

buddy aracılığıyla

Buddy, CI/CD yapılandırmasını kod tabanlı komut dosyalarından herkesin anlayabileceği ve değiştirebileceği görsel ş akışlarına dönüştürür. Sürükle ve bırak arayüzü, farklı teknik geçmişlere sahip takımlar için özellikle caziptir.

Daha da iyisi mi? Buddy'nin eylem tabanlı yaklaşımı, karmaşık dağıtımları her biri net girdi ve çıktılara sahip, yönetilebilir adımlara ayırır.

Buddy'nin en iyi özellikleri

Yaygın dağıtım görevleri için 100'den fazla önceden oluşturulmuş eylem arasından seçim yapın

Koşul mantık ve onay aşamaları ile birden fazla ortama dağıtım yapın

Ayrıntılı yürütme günlükleriyle dağıtımları gerçek zamanlı olarak izleyin.

Sorunlar tespit edildiğinde dağıtımları anında geri alın

Buddy sınırları

Niş araçlar ve hizmetlerle daha az entegrasyona sahiptir.

Bu aracın yaklaşımı, kod tabanlı yapılandırmayı tercih eden takımlar için kısıtlayıcı gelebilir.

Buddy fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: İki kullanıcı için aylık 29 $

Hyper: Beş kullanıcı için aylık 99 $

Arkadaşların puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (205+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (175+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Buddy hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Kullanıcı arayüzü harika ve gezinmesi kolay. Hızlı ve yapması yapılacakları yapıyor. Ayrıca buddy.works'e geçmek çok kolay, hemen işe başladı... Projenin sahipliğini değiştirmek biraz zor olabilir.

9. TeamCity (Karmaşık kurumsal yapılar için en iyisi)

TeamCity aracılığıyla

TeamCity, daha basit CI araçlarının başa çıkamayacağı en zorlu derleme senaryolarını yönetir. JetBrains, kurumsal uygulamaların sıklıkla gerektirdiği büyük kod tabanlarını, karmaşık bağımlılık zincirlerini ve sofistike test gereksinimlerini yönetmek için bu platformu tasarladı.

Yapı ızgara mimarisi, merkezi kontrol ve görünürlüğü korurken iş yüklerini birden fazla ajana dağıtır. TeamCity'nin IntelliJ IDEA ve diğer JetBrains araçlarıyla derin entegrasyonları, bu geliştirme ortamlarını zaten kullanan takımlar için sorunsuz bir geliştirme deneyimi yaratır.

TeamCity'nin en iyi özellikleri

Akıllı yük dengeleme ile birden fazla aracıya derlemeleri dağıtım

Ayrıntılı raporlama ile derleme performansını analiz edin ve darboğazları belirleyin.

Bağımlı derlemeleri otomatik tetikleyici derleme zincirleri oluşturun

TeamCity sınırları

API belgeleri, özellikle karmaşık, temel olmayan entegrasyonlar için zayıf kabul edilir.

Yönetici paneli genellikle dağınık ve kafa karıştırıcı olarak tanımlanır.

TeamCity fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

TeamCity puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (45+ yorum)

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Otomasyon QA Test Araçları ve Yazılımları

10. Bitbucket Pipelines (Atlassian tarafından barındırılan Git ş Akışı için en iyisi)

Bitbucket Pipelines aracılığıyla

Bitbucket Pipelines, Git deponuzdan doğrudan ortaya çıkar ve harici CI/CD hizmetlerini yapılandırma veya sistemler arasında kimlik doğrulamayı yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu sıkı entegrasyon, derleme yapılandırmanızın kodunuzla birlikte çalıştığı anlamına gelir.

Aracın konteyner tabanlı yaklaşımı, Atlassian'ın ölçeklendirme için bulut altyapısını kullanırken, derlemelerin izole ortamlarda çalışmasını sağlar. Bu, özellikle kaynak kontrolü için Bitbucket'ı zaten kullanan ve CI/CD yetenekleri eklemek isteyen takımlara fayda sağlar.

Bitbucket Pipelines'ın en iyi özellikleri

Doğrudan deponuzda depolanan YAML dosyalarını kullanarak derlemeleri yapılandırın.

Tutarlı, tekrarlanabilir ortamlar için Docker konteynerlerinde derlemeler çalıştırın.

Özel teknoloji yığınınıza uygun özel derleme görüntüleri oluşturun

Bitbucket'ın entegre arayüzü aracılığıyla derleme durumunu ve günlükleri izleyin.

Bitbucket Pipelines sınırları

Kaynak yoğun projelere yönelik yapılandırma süreleri hızla tüketilebilir.

Hata ayıklama yetenekleri, özel araçlara göre daha az gelişmiştir.

Bitbucket Pipelines fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 3,30 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 6,60 $

Bitbucket Pipelines puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (945+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.350'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bitbucket Pipelines hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Bitbucket'ta çok beğendiğim özellik, Jira ile entegrasyonları. Bizim için, depoya sadece commit ederek biletleri otomatik olarak güncelleme imkanı olması bir zorunluluk... GitHub deneyimim de var ve Bitbucket, GitHub Actions ve Pipelines ile karşılaştırıldığında kesinlikle çok geride.

11. AWS CodePipeline (AWS yerel dağıtımları için en iyisi)

AWS CodePipeline aracılığıyla

AWS CodePipeline, Amazon'un bulut ekosistemindeki tüm yazılım yayınlama sürecini koordine ederek Lambda, ECS ve S3 gibi diğer AWS hizmetleriyle sorunsuz entegrasyon sağlar.

Platformun sunucusuz mimarisi, özel altyapı bakımı yerine yalnızca aktif boru hatları için ödeme yapmanızı sağlar. Gücü, CodeBuild ile otomatik testlerden CodeDeploy ile mavi-yeşil dağıtımlara kadar AWS'nin kapsamlı hizmet kataloğundan yararlanan sofistike sürüm ş Akışları oluşturma yeteneğinde yatmaktadır.

AWS CodePipeline'ın en iyi özellikleri

Kod commitlerine veya harici etkinliklere göre otomatik olarak ardışık düzenleri tetikleyici kullanın.

CloudWatch metrikleri ve alarmları aracılığıyla boru hattı yürütmesini izleyin

Paralel yürütme ile karmaşık sürekli dağıtım süreçlerini hızlandırın

AWS CodePipeline sınırları

Gelişmiş yapılandırmalar için AWS hizmetleri hakkında derinlemesine bilgi gerektirir.

Satıcıya bağımlılık, diğer bulut sağlayıcılara geçişi zorlaştırır.

AWS CodePipeline fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

AWS CodePipeline derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (65+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar AWS CodePipeline hakkında ne diyor?

Bu Reddit kullanıcı neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) açıklıyor:

AWS CodePipeline ile iş yapmak gerçekten keyifli ve CDK'yi IaC olarak kullanan ortamlar için tavsiye ederim. Özellikle yeni CDK Pipelines kütüphanesini kullanarak... İnsanların tedarikçiye bağımlılıktan şikayet ettiklerini görüyorum, bunu anlıyorum, ancak aynı zamanda, yerel araçları mümkün olduğunca kullanmaya çalışmazsanız AWS'nin en iyi özelliklerinden yararlanamazsınız.

12. Semaphore (Performans odaklı CI/CD için en iyisi)

Semaphore aracılığıyla

Semaphore, gelişmiş önbellekleme stratejileri ve paralel yürütme kullanarak derleme sürelerini en aza indirerek hızı her şeyden önce önceliklendirir. Platformun mimarisi, projenizin özel gereksinimlerine göre kaynak tahsisini otomatik olarak optimize ederek derlemelerin mümkün olan en kısa sürede tamamlandı olmasını sağlar.

Bağımlılık önbellekleme özelliği özellikle sofistike olup, sık kullanılan kütüphaneleri, Docker görüntülerini ve derleme artefaktlarını tanımlayarak depolar ve gereksiz indirleri önler.

Semaphore'un en iyi özellikleri

Birden fazla makinede testleri otomatik olarak paralel olarak yürütün

Mevcut iş yükü taleplerine göre yapı kapasitesini artırın veya azaltın.

Koşul mantık ve manuel kontrollerle karmaşık ş akışı oluşturun

Semaphore sınırları

YAML yapılandırması, eklenen grafik düzenleyicisine rağmen karmaşık görünüyor.

Kullanıcılar sık sık kesintiler olduğunu bildiriyor

Semaphore fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 49 $/ay

Kurumsal: 20.000 $/yıl (yıllık faturalandırılır)

Semaphore derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (185+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Semaphore hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Semaphore örneklerimizi yapılandırmanın erişilebilirliği ve esnekliği, CI/CD boru hatlarımızı ortalama 10 dakikanın altına düşürmemize yardımcı oldu... Ajanların yavaş yanıt vermesi ve ara sıra kesintiler olması gibi sorunlar yaşıyoruz, ancak bunlar genellikle takım tarafından çok hızlı bir şekilde çözülüyor.

💡Profesyonel İpucu: Kod ana dalınıza ulaşmadan önce, çekme isteği ardışık düzenlerini kullanarak lint kontrolleri, birim testleri ve statik analizler gerçekleştirin. Herhangi bir hata oluşursa birleştir işlemlerini blokleyin; böylece ana dal her zaman kararlı ve üretime hazır durumda kalır.

13. Spinnaker (Çoklu bulut dağıtımları için en iyisi)

spinnaker aracılığıyla

Spinnaker, birden fazla bulut sağlayıcısı ve ortamda uygulama dağıtımının karmaşıklığını yönetir. Netflix ve Google, bu platformu başlangıçta büyük ölçekli dağıtımları yönetmek için geliştirmiştir ve platform bugün de kurumsal düzeydeki odak noktasını korumaktadır.

Sürekli entegrasyon aracı, sorun tespit edildiğinde otomatik geri alma özelliklerine sahip kanarya sürümleri, mavi-yeşil dağıtımlar ve sürekli güncellemeler sunar.

Spinnaker'ın en iyi özellikleri

Uygulamaları AWS, Google Cloud, Azure ve Kubernetes'e aynı anda dağıtın

Otomasyonlu trafik kaydırma ve geri alma ile kanarya dağıtımları uygulayın

Entegre metrikler ve uyarılar aracılığıyla dağıtım durumunu izleyin

Farklı ortamlardaki uygulama yapılandırmalarını merkezi olarak yönetin

Spinnaker sınırları

Modüler, mikro hizmet mimarisi (Clouddriver, Orca, Deck vb.) yüksek operasyonel maliyetlere yol açar

Daha basit sürekli entegrasyon araçlarına kıyasla sınırlı yazılım tasarım belgeleri ve topluluk desteği

Spinnaker fiyatlandırması

Ücretsiz

Spinnaker puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Spinnaker hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Kullanıcı arayüzü iyi ve kanarya dağıtım özelliği piyasadaki diğer araçlara kıyasla en iyisi. Eventho Jenkins rekabette üst sıralarda yer alıyor, spinnaker da aynı derecede iyi... Boru hattı yapısının karmaşıklığı, kaynakların minimum kullanımı ve kullanıcı arayüzünün çok iyi olmaması iyileştirilebilir. Ayrıca, daha fazla eklenti ve özel mod eklentileri iyi bir gelişme olacaktır

ClickUp ile CI'da Başarıyla Sonuçlanın

Geliştirme takımları, işleri sorunsuz bir şekilde ilerleten sürekli entegrasyon araçlarına ihtiyaç duyar. ClickUp, kodlarınızı, görevlerinizi, sürümlerinizi ve incelemelerinizi bir araya getirerek tüm CI sürecinizin görünürlük ve uygulanabilirlik kazanmasını sağlar.

Her hata bir görev haline gelir. Her sprint planlandığı gibi ilerler. Her sürüm hak ettiği netliği kazanır. Mevcut kurulumunuz dağınık veya yavaş geliyorsa, ClickUp takımınıza zaman, bağlam veya ivme kaybetmeden her şeyi tek bir yerden yönetme imkanı sunar.

