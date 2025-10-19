Geliştiriciler için En İyi 13 Sürekli Entegrasyon Aracı (2025)

Pipeline'ınız bugün üçüncü kez başarısız oldu. Aynı hata, aynı düzeltme, aynı his: bunu yapacak daha iyi bir yol olmalı.
Listedeki sürekli entegrasyon araçları, zamanınızı dağıtım süreçleriyle uğraşmak yerine kod yazmaya harcamak daha iyi olduğunu anlayan kişiler tarafından geliştirilmiştir.
Hangisi CI kabuslarınıza son verecek? Hadi öğrenelim! 🤔
En İyi Sürekli Entegrasyon Araçlarına Genel Bakış
Bunlar, yazılım geliştirme zorluklarının üstesinden gelmek için en iyi sürekli entegrasyon araçlarıdır. 💁
|ClickUp
|Hepsi bir arada yazılım proje yönetimi ve DevOps görünürlük
|Çevik yazılım geliştirme yaşam döngünüz için sprint izleme, GitHub/GitLab senkronizasyonu, CI bağlantılı görevler, otomasyon ve AI tarafından oluşturulan sürüm notları
|Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur
|GitLab
|Taahhütten dağıtıma kadar tam yazılım geliştirme yaşam döngüsü Takım boyutu: Tek bir araçla uçtan uca teslimat arayan takımlar için ideal
|Birleştirme istekleri, konteyner kayıt defteri, ardışık düzen şablonları, Kubernetes dağıtımı, gözlemlenebilirlik
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar
|Jenkins
|Eklenti tabanlı esnekliğe sahip özel CI/CD ardışık düzenleriTakım boyut: Karmaşık ş Akışlarına sahip büyük takımlar için idealdir
|1800'den fazla eklenti, Groovy komut dosyası, REST API'leri, zamanlanmış derlemeler, ana-ajan mimarisi
|Ücretsiz
|Travis CI
|Açık kaynak ve küçük projeler için basit GitHub tabanlı derlemeler Takım boyut: GitHub'ı öncelikli olarak kullanan geliştirici takımları için ideal
|Çoklu işletim sistemi derlemeleri, YAML kurulum, derleme önbellekleme, dil algılama ve platform dağıtımları
|Kullanıma dayalı: Aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla
|CircleCI
|Yeniden kullanılabilir orb'lar ve ş Akışı görselleri ile Docker tabanlı yapılar Takım boyutu: Konteyner tabanlı ve hızlı ölçeklenebilir geliştirme ve operasyon takımları için idealdir
|Docker önbellekleme, orb'lar, matris derlemeleri, ş Akışı tetikleyicileri, ayrıntılı iş bilgileri
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar
|Azure DevOps
|Uygulamalar ve ortamlar arasında Microsoft uyumlu CI/CD Takım boyutu: Visual Studio ve Azure tabanlı yazılım geliştirme takımları için idealdir
|Panolar + Boru Hatları, çok aşamalı dağıtımlar, raporlama, Azure entegrasyonu
|Ücretsiz; Özel fiyatlandırma
|Bamboo
|Atlassian merkezli ş akışları için dağıtım otomasyonuTakım boyutu: Aşamalı derlemelere sahip Jira + Bitbucket kullanıcıları için ideal
|Bağlantılı Jira sorunları, dağıtım projeleri, uzaktan ajanlar, denetim günlükleri
|Ücretsiz deneme; Veri Merkezi yıllık 1200 $'dan başlayan fiyatlarla
|Buddy
|Görsel yapılandırma için sürükle ve bırak boru hattı kurulum
|100'den fazla eylem, geri alma, gerçek zamanlı günlükler, paralel çalıştırmalar, dağıtım önizlemeleri
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar
|TeamCity
|Karmaşık derleme zinciri yürütme ve JetBrains araç entegrasyonuTakım boyut: IntelliJ ekosistemini kullanan kurumsal geliştirici takımları için ideal
|Akıllı önbellekleme, paralel derlemeler, derleme tetikleyicileri, test içgörüleri, DSL yapılandırmaları
|Özel fiyatlandırma
|Bitbucket Pipelines
|YAML yapılandırmasının basitliği ile Bitbucket tarafından barındırılan repo'lar için CITakım boyutu: Bitbucket + Jira takımları için ideal
|YAML iş akışları, Docker derlemeleri, dal filtreleri, Jira otomasyon
|Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 3,30 $'dan başlar
|AWS CodePipeline
|AWS altyapısı ve araçları genelinde yerel CI/CDTakım boyutu: AWS öncelikli mühendislik takımları için ideal
|Çok aşamalı akışlar, Lambda tetikleyici, CloudWatch metrikleri, CodeBuild/CodeDeploy entegrasyonu
|Ücretsiz; Gelişmiş kullanım için özel fiyatlandırma
|Semaphore
|Akıllı önbellekleme ve paralellik kullanarak hız öncelikli derlemeler Takım boyutu: Hızlı yürütme gerektiren yüksek verimli takımlar için ideal
|Optimize edilmiş ş akışları, önbellek farkında boru hatları, akıllı eşzamanlılık, raporlama
|Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar
|Spinnaker
|Kurumsal düzeyde denetimlere sahip çoklu bulut dağıtımlarıTakım boyutu: Büyük ölçekli bulut tabanlı kuruluşlar için ideal
|Canary sürümleri, geri alma, GCP/AWS/Azure desteği, metrik gösterge paneli
|Ücretsiz
Sürekli Entegrasyon Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru sürekli kod entegrasyon aracını seçmek, geliştirme sürecini kolaylaştırır ve sürüm risklerini azaltır. İşbirliğine dayalı yazılım geliştirme aracınızda öncelik vermeniz gerekenler şunlardır. ⛏️
- Dil ve çerçeve uyumluluğu: Karmaşık geçici çözümler olmadan teknoloji yığınınızı destekler
- VCS entegrasyonu: GitHub, GitLab, Bitbucket veya diğer sürüm kontrol sistemlerine bağlantı kurar
- Performans ölçeklenebilirliği: Daha hızlı DevOps süreçleri için paralel test, derleme önbellekleme ve otomatik ölçeklendirme sunar
- Otomasyon test destek: Test çerçeveleriyle entegre olarak sorunları erken aşamada yakalar
- Konteynerleştirme ve dağıtım hazırlığı: Güvenilir dağıtımlar için Docker ve diğer konteyner araçlarını destekler
- *bildirimler ve entegrasyonlar: E-posta veya proje yönetimi araçlarıyla bağlantı kurarak takımların uyumlu çalışmasını sağlar
- Günlükleri temizleme ve hata izleme: Başarısız derlemeleri tanımlama, hata ayıklama ve geri alma işlemlerini basitleştirir
En İyi Sürekli Entegrasyon Araçları
Yazılım geliştiricilerin hayatını kolaylaştıran en iyi sürekli entegrasyon araçlarını daha ayrıntılı olarak inceleme zamanı geldi. Başlıyoruz! 💪🏼
1. ClickUp (Hepsi bir arada yazılım proje yönetimi ve takım işbirliği için en iyisi)
ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir iş uygulamasıdır.
ClickUp Agile Proje Yönetimi Yazılımı ile birleştirildiğinde, sprintleri planlamak, ilerlemeyi izlemek, birikmiş işleri yönetmek ve yazılımı daha hızlı teslim etmek için mükemmel bir araçtır.
Sorunları daha hızlı izleme ve çözün
ClickUp görevleri ile başlayın.
Son check-out güncellemesiyle bağlantılı olarak hazırlık aşamasında bir regresyon ortaya çıktığını varsayalım. Bir görev oluşturur, değişikliği birleştiren geliştiriciyi etiketler, başarısız olan test senaryosuna bağlar ve düzeltme yapıldıktan sonra QA'nın yeniden test etmesi için bir yorum ekler.
ClickUp Software Takım PM Software'de, başarısız adımdan nihai çözüme kadar her şey tek bir konu da kalır.
Engelleri, büyümeden önce yakalayın
Daha hızlı ilerlemek için ClickUp sprint'leri çalıştırarak engelleri zaman çizelgenizi bozmadan önce yakalayabilirsiniz.
Hafta ortasında, Monday'den beri üç arka uç görevinin ilerlemediğini fark edersiniz. Hepsi yeniden oluşturulmamış bir test konteynerini beklemektedir. Düzeltme için yeni bir görev kaydedersiniz, bunu mevcut sprint'e ekler ve gün sonuna kadar geri kalan engelleri kaldırırsınız.
Bir sorun oluştuğunda, ClickUp Otomasyon kimse fark etmeden önce sorunu halleder.
Kırık bir bağımlılık commit'ten sonra gece boru hattı başarısız olur. ClickUp anında bir hata Görevi oluşturur, başarısız işi bağlar, onaylayıcıyı etiketler ve görevi 'Düzeltilecekler' listesine ekler. Kimse manuel olarak önceliklendirme yapmak veya iş atamak için zaman kaybetmek zorunda kalmaz; her şey zaten hareket halindedir.
Saniyeler içinde sürüm notları oluşturun
Manuel raporlamayı azaltmak için, platformun yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, takımınızın mevcut görev verilerini kullanarak özetler ve içerikler oluşturmasına yardımcı olur.
Hafta sonunda sürüm notlarına ihtiyacınız varsa, yazılım geliştirme için yapay zekayı kullanarak "Sürüm v2. 1" etiketli tamamlanmış biletleri (doğal dilde) özetleyin. Böylece, değişiklik günlüğünüze eklemeye hazır, gönderilen özelliklerin ve düzeltmelerin net bir listesini anında elde edersiniz.
"Hata düzeltmeleri" yazmayı bırakın. İnsanların gerçekten okuduğu sürüm notları yazın. Nasıl yapacağınızı öğrenin!
Her taahhütle görevleri ilerletin
Geliştirme döngüsü boyunca, ClickUp'ın GitHub ve GitLab ile entegrasyonları yeni kod ve görev durumunu senkronizasyon halinde tutar. Geliştirici, çekme isteğini bir göreve bağlar. Birleştirildikten sonra görev otomatik olarak "QA için Hazır" durumuna geçer ve PR ek dosya kalır, böylece test uzmanları neyin değiştiğini ve nerede doğrulama yapmaları gerektiğini tam olarak bilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- i̇lerlemeyi görselleştirin: *ClickUp Gösterge Paneller i kullanarak dağıtım ilerlemesini, açık hataları, test kapsamını, teslimat zaman çizelgelerini ve diğer yazılım geliştirme KPI'larını izleme
- belge düzeltmeleri: *İşbirliğine dayalı ClickUp Belge'lerini kullanarak sürüm notları, test özetleri ve geri alma adımları yazın ve paylaşım yapın
- İletişimi kolaylaştırın: Yorumları, kararları ve hızlı güncellemeleri doğrudan bağlamın kendisiyle bağlantılı olan ClickUp Chat'e bırakın
- geride kalanları ortaya çıkarın: *Görevleri durum, etiket veya önceliğe göre filtreleyerek, neyin önceliklendirilmesi gerektiğini hızlıca belirleyin
- Takımlar arasında akışınızı standartlaştırın: Hata sınıflandırma, düzeltme döngüleri veya olay müdahalesi için özel yazılım geliştirme şablonları oluşturun ve yeniden kullanın
ClickUp sınırları
- Kapsamlı özel seçenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi dik
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
G2'de memnun bir kullanıcının yorumunu dinleyin:
ClickUp, görev yönetiminden belgelere, otomasyonlara, zaman takibine ve hatta hedef takibine kadar ihtiyacımız olan her şeyi tek bir yerde bir araya getiriyor. Görünümleri özelleştirme, Özel Alanlar kullanma ve tekrarlayan eylemleri otomatikleştirme esnekliği, her hafta saatlerce zaman kazanmamızı sağladı. Ayrıca ölçeklenebilir olması da çok hoşumuza gidiyor: bireyler için de iyi işliyor, ancak takım büyüdükçe daha da güçlü hale geliyor.
ClickUp, görev yönetiminden belgelere, otomasyonlara, zaman takibine ve hatta hedef takibine kadar ihtiyacımız olan her şeyi tek bir yerde bir araya getiriyor. Görünümleri özelleştirme, Özel Alanlar kullanma ve tekrarlayan eylemleri otomatikleştirme esnekliği, her hafta saatlerce zaman kazanmamızı sağladı. Ayrıca ölçeklenebilir olması da çok hoşumuza gidiyor: bireyler için de iyi işliyor, ancak takım büyüdükçe daha da güçlü hale geliyor.
📮ClickUp Insight: Anketimiz, bilgi çalışanlarının işyerlerinde günde ortalama 6 bağlantı kurduklarını ortaya koydu. Bu, olasılıkla e-postalar, sohbet ve proje yönetimi araçları arasında çok sayıda mesaj alışverişi anlamına geliyor. Peki tüm bu konuşmaları tek bir yerde bir araya getirebilseydiniz ne olurdu? ClickUp ile bunu yapabilirsiniz! Projeler, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bunlar, sizin ve takımınızın daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.
2. GitLab (Uçtan uca DevOps ş Akışı için en iyisi)
gitLab aracılığıyla
GitLab, uygulamaları planlamak, geliştirmek, dağıtmak ve izlemek için uyumlu bir üretim ortamı sağlar. Yerleşik sorun izleme, birleştirilmiş istekler ve konteyner kayıt defteri, sorunsuz bir yazılım proje yönetimi ş Akışı oluşturur.
Sürekli entegrasyon aracı, yazılım teslimat sürecinde görünürlüğü korurken hem basit otomasyon görevlerini hem de karmaşık kurumsal düzeyde dağıtımları yönetir.
GitLab'ın en iyi özellikleri
- Birden fazla koşucu üzerinde paralel işler çalıştırarak derleme sürelerini hızlandırın
- Maliyet verimliliği için talep üzerine çalışan otomatik ölçeklendirme koşucuları ayarlayın
- Pipeline yapılandırmanızdan doğrudan Kubernetes kümelerine dağıtın
- Entegre gözlemlenebilirlik araçları ile uygulama performansını ve hataları izleyin
GitLab sınırları
- Büyük ölçekli dağıtımlar için kaynak yoğun hale gelir
- Kendi kendine barındırılan örnekler önemli ölçüde bakım masrafı gerektirir
GitLab fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Özel fiyatlandırma
GitLab puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (830+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.195+ yorum)
GitLab hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:
Evet, oldukça iyidir. Paket kayıt defteri, konteyner kayıt defteri gibi özellikleri kullanabilir ve ayrıca boru hatları oluşturabilirsiniz.
Evet, oldukça iyidir. Paket kayıt defteri, konteyner kayıt defteri gibi özellikleri kullanabilir ve ayrıca boru hatları oluşturabilirsiniz.
💡 Profesyonel İpucu: CI yapılandırmalarınızı (Jenkinsfiles veya GitHub Actions YAML'leri gibi) uygulama kodları gibi sürüm kontrolünde saklayın. Birleştirmeden önce değişiklikleri incelemek ve güncellemeleri test etmek için çekme isteklerini kullanın.
3. Jenkins (Özelleştirilebilir otomasyon süreçleri için en iyisi)
jenkins aracılığıyla
Jenkins, esnekliği ile öne çıkar ve geniş eklenti ekosistemi sayesinde takımların hayal edilebilecek hemen hemen her türlü DevOps otomasyon ş Akışını oluşturmasına olanak tanır. Ancak bu esneklik, karmaşıklık pahasına gelir; kurulumunuzu yapılandırmak ve bakımını yapmak için zaman ayırmanız gerekir.
Bu araç, basit yapı otomasyonundan karma bulut ortamlarında karmaşık çok aşamalı dağıtımlara kadar her şeyi yönetir. Bu, çeşitli teknoloji yığınlarına sahip kuruluşlar için özellikle değerli kılar.
Jenkins'in en iyi özellikleri
- Fonksiyonu genişletmek için 1.800'den fazla seçenek arasından eklentiler yükleyin
- Karmaşık otomasyon mantığı için Groovy kullanarak özel boru hattı komut dosyaları oluşturun
- REST API'leri ve webhook'lar aracılığıyla neredeyse tüm araçlarla entegre edin
- Zamana, kod değişikliklerine veya harici tetikleyiciye göre derlemeleri planlayın
Jenkins sınırları
- Eklenti uyumluluk sorunları sistemde kararsızlığa neden olabilir
- Eklentilerdeki güvenlik açıkları sürekli riskler oluşturur
Jenkins fiyatlandırması
- Ücretsiz
Jenkins puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (520+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (560+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Jenkins hakkında ne diyor?
İşte bu araçla ilgili bir G2 yorumu:
Jenkins, sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat alanında harika bir araçtır. Esnek ve ölçeklenebilir bir araçtır... Jenkins kesinlikle kullanışlı ve uyarlanabilir bir araç olsa da, bazı kısımlarını sorunlu buluyorum. En önemli dezavantajı, kurulum ve yapılandırma açısından yüksek düzeyde karmaşık olmasıdır. Yeni başlayanlar, Jenkins'te bulunan çok sayıda seçenek ve eklenti nedeniyle kafaları karışabilir.
Jenkins, sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat alanında harika bir araçtır. Esnek ve ölçeklenebilir bir araçtır... Jenkins kesinlikle kullanışlı ve uyarlanabilir bir araç olsa da, bazı kısımlarını sorunlu buluyorum. En önemli dezavantajı, kurulum ve yapılandırma açısından yüksek düzeyde karmaşık olmasıdır. Yeni başlayanlar, Jenkins'te bulunan çok sayıda seçenek ve eklenti nedeniyle kafaları karışabilir.
4. Travis CI (GitHub entegrasyonunun basitliği açısından en iyisi)
travis CI aracılığıyla
Travis CI, açık kaynak topluluğuna hizmet ederek ve GitHub'daki genel depolar için ücretsiz derlemeler sunarak ününü inşa etti. Basitliğe odaklanıyor: Derleme sürecinizi bir YAML dosyasında tanımlıyorsunuz ve Travis CI gerisini hallediyor. Bu basit yaklaşım, kapsamlı özel gerektirmeyen küçük takımlar veya projeler için özellikle cazip hale getiriyor.
Travis CI, programlama dillerini otomatik olarak algılar ve uygun derleme ortamları önerir, böylece yeni projeler için ilk kurulum yükünü azaltır.
Travis CI'nın en iyi özellikleri
- Birden fazla işletim sistemi ve dil sürümünde aynı anda kod testi yapın
- Yerleşik entegrasyonlar aracılığıyla uygulamaları çeşitli bulut platformlarına dağıtın
- Ayrıntılı günlükler ve bildirimler aracılığıyla derleme durumunu izleyin
- Yürütme süresini kısaltmak için derlemeler arasındaki bağımlılıkları önbelleğe alın
Travis CI sınırları
- Daha esnek platformlara kıyasla sınırlı özel seçenekleri
- Yoğun kullanım dönemlerinde derleme süreleri daha uzun olabilir
Travis CI fiyatlandırması
- Kullanıma dayalı: Aylık 15 $
- Sınırsız Plan: 78 $+/ay
- Sunucu: Aylık 34 $
Travis CI puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (90'dan fazla yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (120+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Evet, derlemeleri, entegrasyon testlerini ve dağıtımları otomasyonla gerçekleştirin, ancak öncelikli ş akışlarınızla başlayın. Her commit'de birim testleri ve duman testleri çalıştırın ve daha uzun test takımlarını gece veya sürüm öncesi derlemeler için saklayın.
5. CircleCI (Hızlı Docker tabanlı derlemeler için en iyisi)
circleCI aracılığıyla
CircleCI, Docker öncelikli yaklaşımıyla CI/CD performansında devrim yarattı ve takımların izole edilmiş derleme ortamlarını dakikalar yerine saniyeler içinde oluşturmasına olanak tanıdı. Orb özelliği, takımların yeniden kullanılabilir yapılandırma parçacıklarını paylaşımına olanak tanıyarak projeler arasında yinelemeleri azaltır.
Ayrıca, platformun ş akışı görselleştirme özelliği, takımların karmaşık dağıtım süreçlerini bir bakışta anlamalarına yardımcı olur. Sürekli dağıtım aracı, üretimde halihazırda konteynerize uygulamalar kullanan takımlar için özellikle öne çıkmaktadır.
CircleCI'nin en iyi özellikleri
- Orb'ları kullanarak test, dağıtım ve bildirimler gibi yaygın görevleri gerçekleştirin
- Sezgisel bir grafik arayüzü aracılığıyla karmaşık ş akışlarını görselleştirin
- Docker görüntülerini, bağımlılıkları ve derleme artefaktlarını akıllıca önbelleğe alın
- Belirli dosya değişikliklerine veya dal desenlerine göre iş akışlarını tetikleyici olarak kullanın
CircleCI sınırları
- Docker kavramlarına aşina olmayan takımlar için bir öğrenme eğrisi vardır
- Linux ortamlarına kıyasla sınırlı Windows desteği
CircleCI fiyatlandırması
Bulut
- Ücretsiz
- Performans: Aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla
- Ölçek: Aylık 2000 $'dan başlayan fiyatlarla
Sunucu
- Özel fiyatlandırma
CircleCI puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (90+ yorum)
📖 Ayrıca okuyun: Yazılım Geliştiriciler için En İyi Kod Düzenleyicileri
6. Azure DevOps (Microsoft ekosistem entegrasyonları için en iyisi)
azure DevOps aracılığıyla
Azure DevOps, Microsoft'un daha geniş ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olan kapsamlı bir geliştirme araçları paketi sağlar.
Zaten Visual Studio, Azure bulut hizmetleri veya Office 365 kullanan takımlar, platformun birleşik kimlik doğrulama ve paylaşım hizmetlerini özellikle değerli bulacaktır. Geleneksel CI/CD yeteneklerini, tüm yazılım test döngüsünü destekleyen özelliklerle birleştirir.
Azure DevOps'un en iyi özellikleri
- Arayüzü içinde kod depolarını yönetin, boru hatları oluşturun ve sürümleri yayınlayın
- Önceden yapılandırılmış şablonları kullanarak uygulamaları Azure hizmetlerine dağıtın
- Onay aşamaları ve manuel müdahalelerle çok aşamalı süreçler oluşturun
- Derleme performansı ve dağıtım başarı oranları hakkında ayrıntılı raporlar oluşturun
Azure DevOps sınırları
- Yalnızca temel CI/CD fonksiyonuna ihtiyaç duyan takımlar için bu durum zorlayıcı olabilir
- Bazı gelişmiş özellikler, Azure platform hizmetleri hakkında derinlemesine bilgi gerektirir
Azure DevOps fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Özel fiyatlandırma
Azure DevOps derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (585+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (140'tan fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Azure DevOps hakkında ne diyor?
Bir Reddit kullanıcısı bunu paylaşım yaptı:
Azure DevOps, piyasadaki en iyi araç paketlerinden biridir. Bu aracı kullanmamanız için tek neden, Microsoft ile ilgili hiçbir şey geliştirmiyor olmanız veya diğer teknolojilerde yetkin personele sahip olmanız ve onların deneyim ve bilgilerinden yararlanmak istemenizdir.
Azure DevOps, piyasadaki en iyi araç paketlerinden biridir. Bu aracı kullanmamanız için tek neden, Microsoft ile ilgili hiçbir şey geliştirmiyor olmanız veya diğer teknolojilerde yetkin personele sahip olmanız ve onların deneyim ve bilgilerinden yararlanmak istemenizdir.
7. Bamboo (Atlassian araç entegrasyonu için en iyisi)
bamboo aracılığıyla
Bamboo, Atlassian ekosistemine zaten yatırım yapmış takımlara hizmet vererek Jira, Bitbucket ve Confluence ile sıkı bir entegrasyon sunar. Bu entegrasyon, sorunların, kod incelemelerinin ve dağıtımların otomatik olarak bağlandığı ve izlendiği bağlantılı bir yazılım geliştirme süreci oluşturur.
Aracın ajan tabanlı mimarisi, altyapınız genelinde esnek kaynak tahsisi sağlar. Bamboo'nun gücü, insan onayı ve sofistike geri alma mekanizmaları gerektiren karmaşık dağıtım boru hatları oluşturma yeteneğinde yatmaktadır.
Bamboo'nun en iyi özellikleri
- Jira sorunlarına ve Bitbucket commitlerine otomatik olarak bağlantı oluşturur
- Birden fazla ortamda sürümleri yönetmek için dağıtım projeleri oluşturun
- Uzak ajanları kullanarak altyapınızda derlemelerin dağıtımını gerçekleştirin
- Derleme ve dağıtım metrikleri hakkında kapsamlı raporlar oluşturun
Bamboo sınırları
- Araç, pahalı olabilen Atlassian lisansını gerektirir
- Gelişmiş kullanım durumlarında yapılandırma karmaşıklığı önemli ölçüde artar
Bamboo fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- veri merkezi: *1200 $ (sınırsız iş, bir uzak ajan)
Bamboo puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (60+ yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek kullanıcılar Bamboo hakkında ne diyor?
G2 incelemesi bunu şöyle özetlemiştir:
Görevleri otomasyon için çok kullanışlı bir araçtır ve geliştiricilerin/test uzmanlarının zamanından tasarruf sağlar. Deponuzla entegrasyonlar sağlayabilir ve commit üzerinde yürütmek için komut dosyalarını veya aşamaları ekleyebilirsiniz. Flake8, black gibi kod tasarımlarında, bazı en iyi uygulamaları takip etmek, komut dosyalarını yazarak birçok işlemi gerçekleştirmek ve koddan derlemeler oluşturmak için yardımcı olacaktır.
Görevleri otomasyon için çok kullanışlı bir araçtır ve geliştiricilerin/test uzmanlarının zamanından tasarruf sağlar. Deponuzla entegre edebilir ve commit üzerinde yürütmek için komut dosyalarını veya aşamaları ekleyebilirsiniz. Flake8, black gibi kod tasarımlarında, bazı en iyi uygulamaları takip etmek, komut dosyalarını yazarak birçok işlemi gerçekleştirmek ve koddan derlemeler oluşturmak için yardımcı olacaktır.
8. Buddy (Görsel boru hattı oluşturma için en iyisi)
buddy aracılığıyla
Buddy, CI/CD yapılandırmasını kod tabanlı komut dosyalarından herkesin anlayabileceği ve değiştirebileceği görsel ş akışlarına dönüştürür. Sürükle ve bırak arayüzü, farklı teknik geçmişlere sahip takımlar için özellikle caziptir.
Daha da iyisi mi? Buddy'nin eylem tabanlı yaklaşımı, karmaşık dağıtımları her biri net girdi ve çıktılara sahip, yönetilebilir adımlara ayırır.
Buddy'nin en iyi özellikleri
- Yaygın dağıtım görevleri için 100'den fazla önceden oluşturulmuş eylem arasından seçim yapın
- Koşul mantık ve onay aşamaları ile birden fazla ortama dağıtım yapın
- Ayrıntılı yürütme günlükleriyle dağıtımları gerçek zamanlı olarak izleyin.
- Sorunlar tespit edildiğinde dağıtımları anında geri alın
Buddy sınırları
- Niş araçlar ve hizmetlerle daha az entegrasyona sahiptir.
- Bu aracın yaklaşımı, kod tabanlı yapılandırmayı tercih eden takımlar için kısıtlayıcı gelebilir.
Buddy fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: İki kullanıcı için aylık 29 $
- Hyper: Beş kullanıcı için aylık 99 $
Arkadaşların puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (205+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (175+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Buddy hakkında ne diyor?
Bir G2 incelemesi şöyle diyor:
Kullanıcı arayüzü harika ve gezinmesi kolay. Hızlı ve yapması yapılacakları yapıyor. Ayrıca buddy.works'e geçmek çok kolay, hemen işe başladı... Projenin sahipliğini değiştirmek biraz zor olabilir.
Kullanıcı arayüzü harika ve gezinmesi kolay. Hızlı ve yapması gerekeni yapıyor. Ayrıca buddy.works'e geçmek çok kolay, hemen işe başladı... Projenin sahipliğini değiştirmek biraz zor olabilir.
9. TeamCity (Karmaşık kurumsal yapılar için en iyisi)
TeamCity aracılığıyla
TeamCity, daha basit CI araçlarının başa çıkamayacağı en zorlu derleme senaryolarını yönetir. JetBrains, kurumsal uygulamaların sıklıkla gerektirdiği büyük kod tabanlarını, karmaşık bağımlılık zincirlerini ve sofistike test gereksinimlerini yönetmek için bu platformu tasarladı.
Yapı ızgara mimarisi, merkezi kontrol ve görünürlüğü korurken iş yüklerini birden fazla ajana dağıtır. TeamCity'nin IntelliJ IDEA ve diğer JetBrains araçlarıyla derin entegrasyonları, bu geliştirme ortamlarını zaten kullanan takımlar için sorunsuz bir geliştirme deneyimi yaratır.
TeamCity'nin en iyi özellikleri
- Akıllı yük dengeleme ile birden fazla aracıya derlemeleri dağıtım
- Ayrıntılı raporlama ile derleme performansını analiz edin ve darboğazları belirleyin.
- Bağımlı derlemeleri otomatik tetikleyici derleme zincirleri oluşturun
TeamCity sınırları
- API belgeleri, özellikle karmaşık, temel olmayan entegrasyonlar için zayıf kabul edilir.
- Yönetici paneli genellikle dağınık ve kafa karıştırıcı olarak tanımlanır.
TeamCity fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
TeamCity puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (45+ yorum)
📖 Ayrıca okuyun: En İyi Otomasyon QA Test Araçları ve Yazılımları
10. Bitbucket Pipelines (Atlassian tarafından barındırılan Git ş Akışı için en iyisi)
Bitbucket Pipelines aracılığıyla
Bitbucket Pipelines, Git deponuzdan doğrudan ortaya çıkar ve harici CI/CD hizmetlerini yapılandırma veya sistemler arasında kimlik doğrulamayı yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu sıkı entegrasyon, derleme yapılandırmanızın kodunuzla birlikte çalıştığı anlamına gelir.
Aracın konteyner tabanlı yaklaşımı, Atlassian'ın ölçeklendirme için bulut altyapısını kullanırken, derlemelerin izole ortamlarda çalışmasını sağlar. Bu, özellikle kaynak kontrolü için Bitbucket'ı zaten kullanan ve CI/CD yetenekleri eklemek isteyen takımlara fayda sağlar.
Bitbucket Pipelines'ın en iyi özellikleri
- Doğrudan deponuzda depolanan YAML dosyalarını kullanarak derlemeleri yapılandırın.
- Tutarlı, tekrarlanabilir ortamlar için Docker konteynerlerinde derlemeler çalıştırın.
- Özel teknoloji yığınınıza uygun özel derleme görüntüleri oluşturun
- Bitbucket'ın entegre arayüzü aracılığıyla derleme durumunu ve günlükleri izleyin.
Bitbucket Pipelines sınırları
- Kaynak yoğun projelere yönelik yapılandırma süreleri hızla tüketilebilir.
- Hata ayıklama yetenekleri, özel araçlara göre daha az gelişmiştir.
Bitbucket Pipelines fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 3,30 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 6,60 $
Bitbucket Pipelines puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (945+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.350'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Bitbucket Pipelines hakkında ne diyor?
G2 incelemesinden alıntı:
Bitbucket'ta çok beğendiğim özellik, Jira ile entegrasyonları. Bizim için, depoya sadece commit ederek biletleri otomatik olarak güncelleme imkanı olması bir zorunluluk... GitHub deneyimim de var ve Bitbucket, GitHub Actions ve Pipelines ile karşılaştırıldığında kesinlikle çok geride.
Bitbucket'ta çok beğendiğim özellik, Jira ile entegrasyonlar. Bizim için, depoya sadece commit ederek biletleri otomatik olarak güncelleme imkanı olması bir zorunluluk... GitHub ile de deneyimim var ve Bitbucket, GitHub Actions ve Pipelines ile karşılaştırıldığında kesinlikle çok geride.
11. AWS CodePipeline (AWS yerel dağıtımları için en iyisi)
AWS CodePipeline aracılığıyla
AWS CodePipeline, Amazon'un bulut ekosistemindeki tüm yazılım yayınlama sürecini koordine ederek Lambda, ECS ve S3 gibi diğer AWS hizmetleriyle sorunsuz entegrasyon sağlar.
Platformun sunucusuz mimarisi, özel altyapı bakımı yerine yalnızca aktif boru hatları için ödeme yapmanızı sağlar. Gücü, CodeBuild ile otomatik testlerden CodeDeploy ile mavi-yeşil dağıtımlara kadar AWS'nin kapsamlı hizmet kataloğundan yararlanan sofistike sürüm ş Akışları oluşturma yeteneğinde yatmaktadır.
AWS CodePipeline'ın en iyi özellikleri
- Kod commitlerine veya harici etkinliklere göre otomatik olarak ardışık düzenleri tetikleyici kullanın.
- CloudWatch metrikleri ve alarmları aracılığıyla boru hattı yürütmesini izleyin
- Paralel yürütme ile karmaşık sürekli dağıtım süreçlerini hızlandırın
AWS CodePipeline sınırları
- Gelişmiş yapılandırmalar için AWS hizmetleri hakkında derinlemesine bilgi gerektirir.
- Satıcıya bağımlılık, diğer bulut sağlayıcılara geçişi zorlaştırır.
AWS CodePipeline fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Özel fiyatlandırma
AWS CodePipeline derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (65+ yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek kullanıcılar AWS CodePipeline hakkında ne diyor?
Bu Reddit kullanıcı neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) açıklıyor:
AWS CodePipeline ile iş yapmak gerçekten keyifli ve CDK'yi IaC olarak kullanan ortamlar için tavsiye ederim. Özellikle yeni CDK Pipelines kütüphanesini kullanarak... İnsanların tedarikçiye bağımlılıktan şikayet ettiklerini görüyorum, bunu anlıyorum, ancak aynı zamanda, yerel araçları mümkün olduğunca kullanmaya çalışmazsanız AWS'nin en iyi özelliklerinden yararlanamazsınız.
AWS CodePipeline ile iş yapmak gerçekten keyifli ve CDK'yi IaC olarak kullanan ortamlar için tavsiye ederim. Özellikle yeni CDK Pipelines kütüphanesini kullanarak... İnsanların tedarikçiye bağımlılıktan şikayet ettiğini görüyorum ve bunu anlıyorum, ancak aynı zamanda yerel araçları mümkün olduğunca kullanmaya çalışmazsanız AWS'nin en iyi özelliklerinden yararlanamazsınız.
12. Semaphore (Performans odaklı CI/CD için en iyisi)
Semaphore aracılığıyla
Semaphore, gelişmiş önbellekleme stratejileri ve paralel yürütme kullanarak derleme sürelerini en aza indirerek hızı her şeyden önce önceliklendirir. Platformun mimarisi, projenizin özel gereksinimlerine göre kaynak tahsisini otomatik olarak optimize ederek derlemelerin mümkün olan en kısa sürede tamamlandı olmasını sağlar.
Bağımlılık önbellekleme özelliği özellikle sofistike olup, sık kullanılan kütüphaneleri, Docker görüntülerini ve derleme artefaktlarını tanımlayarak depolar ve gereksiz indirleri önler.
Semaphore'un en iyi özellikleri
- Birden fazla makinede testleri otomatik olarak paralel olarak yürütün
- Mevcut iş yükü taleplerine göre yapı kapasitesini artırın veya azaltın.
- Koşul mantık ve manuel kontrollerle karmaşık ş akışı oluşturun
Semaphore sınırları
- YAML yapılandırması, eklenen grafik düzenleyicisine rağmen karmaşık görünüyor.
- Kullanıcılar sık sık kesintiler olduğunu bildiriyor
Semaphore fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 49 $/ay
- Kurumsal: 20.000 $/yıl (yıllık faturalandırılır)
Semaphore derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (185+ yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek kullanıcılar Semaphore hakkında ne diyor?
Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:
Semaphore örneklerimizi yapılandırmanın erişilebilirliği ve esnekliği, CI/CD boru hatlarımızı ortalama 10 dakikanın altına düşürmemize yardımcı oldu... Ajanların yavaş yanıt vermesi ve ara sıra kesintiler olması gibi sorunlar yaşıyoruz, ancak bunlar genellikle takım tarafından çok hızlı bir şekilde çözülüyor.
Semaphore örneklerimizi yapılandırmanın erişilebilirliği ve esnekliği, CI/CD boru hatlarımızı ortalama 10 dakikanın altına düşürmemize yardımcı oldu... Ajanların yavaş yanıt vermesi ve ara sıra kesintiler yaşanması gibi sorunlar bazen ortaya çıkıyor, ancak bunlar genellikle takım tarafından çok hızlı bir şekilde çözülüyor.
💡Profesyonel İpucu: Kod ana dalınıza ulaşmadan önce, çekme isteği ardışık düzenlerini kullanarak lint kontrolleri, birim testleri ve statik analizler gerçekleştirin. Herhangi bir hata oluşursa birleştir işlemlerini blokleyin; böylece ana dal her zaman kararlı ve üretime hazır durumda kalır.
13. Spinnaker (Çoklu bulut dağıtımları için en iyisi)
spinnaker aracılığıyla
Spinnaker, birden fazla bulut sağlayıcısı ve ortamda uygulama dağıtımının karmaşıklığını yönetir. Netflix ve Google, bu platformu başlangıçta büyük ölçekli dağıtımları yönetmek için geliştirmiştir ve platform bugün de kurumsal düzeydeki odak noktasını korumaktadır.
Sürekli entegrasyon aracı, sorun tespit edildiğinde otomatik geri alma özelliklerine sahip kanarya sürümleri, mavi-yeşil dağıtımlar ve sürekli güncellemeler sunar.
Spinnaker'ın en iyi özellikleri
- Uygulamaları AWS, Google Cloud, Azure ve Kubernetes'e aynı anda dağıtın
- Otomasyonlu trafik kaydırma ve geri alma ile kanarya dağıtımları uygulayın
- Entegre metrikler ve uyarılar aracılığıyla dağıtım durumunu izleyin
- Farklı ortamlardaki uygulama yapılandırmalarını merkezi olarak yönetin
Spinnaker sınırları
- Modüler, mikro hizmet mimarisi (Clouddriver, Orca, Deck vb.) yüksek operasyonel maliyetlere yol açar
- Daha basit sürekli entegrasyon araçlarına kıyasla sınırlı yazılım tasarım belgeleri ve topluluk desteği
Spinnaker fiyatlandırması
- Ücretsiz
Spinnaker puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli sayıda yorum yok
Gerçek kullanıcılar Spinnaker hakkında ne diyor?
Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:
Kullanıcı arayüzü iyi ve kanarya dağıtım özelliği piyasadaki diğer araçlara kıyasla en iyisi. Eventho Jenkins rekabette üst sıralarda yer alıyor, spinnaker da aynı derecede iyi... Boru hattı yapısının karmaşıklığı, kaynakların minimum kullanımı ve kullanıcı arayüzünün çok iyi olmaması iyileştirilebilir. Ayrıca, daha fazla eklenti ve özel mod eklentileri iyi bir gelişme olacaktır
Kullanıcı arayüzü iyi ve kanarya dağıtım özelliği piyasadaki diğer araçlara kıyasla en iyisi. Eventho Jenkins rekabette üst sıralarda yer alıyor, spinnaker da aynı derecede iyi... Boru hattı yapısının karmaşıklığı, kaynakların minimum kullanımı ve kullanıcı arayüzünün çok iyi olmaması iyileştirilebilir. Ayrıca, daha fazla eklenti ve özel mod eklentileri iyi bir gelişme olacaktır
ClickUp ile CI'da Başarıyla Sonuçlanın
Geliştirme takımları, işleri sorunsuz bir şekilde ilerleten sürekli entegrasyon araçlarına ihtiyaç duyar. ClickUp, kodlarınızı, görevlerinizi, sürümlerinizi ve incelemelerinizi bir araya getirerek tüm CI sürecinizin görünürlük ve uygulanabilirlik kazanmasını sağlar.
Her hata bir görev haline gelir. Her sprint planlandığı gibi ilerler. Her sürüm hak ettiği netliği kazanır. Mevcut kurulumunuz dağınık veya yavaş geliyorsa, ClickUp takımınıza zaman, bağlam veya ivme kaybetmeden her şeyi tek bir yerden yönetme imkanı sunar.